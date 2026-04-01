Cách trích dẫn Gemini trong các công việc học thuật và chuyên môn

Google đã đào tạo 6 triệu giáo viên về Gemini, và hiện nay 74 triệu học sinh đã liên kết AI trực tiếp với nền tảng này.

Quy mô đó cho thấy việc sử dụng AI hiện đã được tích hợp vào các bài tập học thuật, quy trình nghiên cứu tiếp thị và quy trình viết văn bản doanh nghiệp.

Tuy nhiên, sự phổ biến rộng rãi cũng đi kèm với sự giám sát chặt chẽ. Các tổ chức mong muốn sự minh bạch về những nội dung do con người viết và những nội dung được hỗ trợ bởi AI. Trích dẫn đúng cách đồng nghĩa với việc bảo vệ uy tín. Dù bạn sử dụng Gemini để chỉnh sửa ngữ pháp, tóm tắt nghiên cứu hay tạo nội dung cho mục đích doanh nghiệp, việc ghi chú nguồn vẫn rất quan trọng.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết từng bước cách trích dẫn Gemini đúng cách theo các định dạng APA, MLA và Chicago.

Khi bạn sử dụng Google Gemini hoặc bất kỳ công cụ AI tạo nội dung nào khác, việc trích dẫn đúng cách là điều bắt buộc để duy trì tính chuyên nghiệp. Dù bạn đang ôn lại các khái niệm ngữ pháp ở cấp trung học hay sử dụng công cụ trò chuyện AI tạo nội dung để lên ý tưởng, việc thừa nhận việc sử dụng AI sẽ giúp bảo vệ uy tín của bạn.

Đây là lý do tại sao điều này lại quan trọng:

Ghi nhận đúng nguồn: Khi trích dẫn nội dung do AI tạo ra, bạn cần ghi nhận vai trò của công cụ AI hoặc mô hình ngôn ngữ lớn đã đóng góp vào công việc của bạn. Giống như khi bạn trích dẫn tên tác giả hoặc tên công ty, bạn cũng cần ghi nhận mô hình AI đứng sau kết quả đầu ra đó

Tính minh bạch cho độc giả: Một trích dẫn trong văn bản rõ ràng hoặc một ghi chú chính thức giúp phân biệt rõ ràng giữa nội dung do bạn viết và nội dung do AI tạo ra. Sự phân biệt này giúp củng cố niềm tin trong môi trường học thuật và chuyên nghiệp.

Sử dụng AI có đạo đức: Trích dẫn nội dung đúng cách thể hiện việc sử dụng AI có trách nhiệm, giúp bạn tránh các vấn đề liên quan đến đạo văn đồng thời thể hiện tính trung thực trong quá trình viết của mình

Khả năng truy xuất nguồn gốc và xác thực: Vì các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh phát triển theo từng phiên bản và lời nhắc, việc ghi chép nguồn gốc đảm bảo người đọc hiểu được nội dung được tạo ra và đánh giá như thế nào.

Trích dẫn AI giúp tăng tính rõ ràng. Và tính rõ ràng giúp xây dựng niềm tin.

Cách trích dẫn Gemini theo phong cách APA

Khi làm việc theo phong cách APA, nguyên tắc chính là khả năng truy cập. Nếu văn bản do AI tạo ra từ Google Gemini không thể được truy cập bởi người khác, APA sẽ xử lý nó tương tự như thông tin liên lạc cá nhân.

Trích dẫn trong văn bản

Sử dụng trích dẫn trong ngoặc đơn hoặc trích dẫn trong văn bản, bao gồm tên tổ chức và năm.

🔺Ví dụ: “Gemini có thể tóm tắt các kết quả nghiên cứu phức tạp chỉ trong vài giây” (Google DeepMind, 2024).

Nếu trích dẫn văn bản chính xác, hãy sử dụng dấu ngoặc kép và làm rõ bối cảnh.

Danh sách tài liệu tham khảo

Nếu trích dẫn chính công cụ này với tư cách là một mô hình AI hoặc mô hình ngôn ngữ lớn, hãy bắt đầu bằng tên tổ chức.

🔺 Ví dụ: Google DeepMind. (2024). Gemini AI [Mô hình ngôn ngữ lớn]. https://deepmind.google/gemini

Theo định dạng chung của APA, hãy liệt kê tài liệu này trong danh sách tham khảo có tiêu đề “Tài liệu tham khảo”. Nếu cơ sở giáo dục của bạn yêu cầu thông tin chi tiết về phiên bản, hãy bao gồm số phiên bản hoặc thông tin về phiên bản hiện tại.

Cách tiếp cận này giúp làm rõ việc sử dụng AI của bạn đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn của hướng dẫn xuất bản về trích dẫn phần mềm.

Cách trích dẫn Gemini theo định dạng MLA

Trong phong cách MLA, thường được sử dụng trong các ngành nhân văn, trọng tâm được đặt vào nguồn tài liệu và nhà xuất bản.

Trích dẫn trong văn bản

MLA thường sử dụng trích dẫn văn bản ngắn gọn trong ngoặc đơn. Nếu trích dẫn văn bản được tạo ra từ một công cụ trò chuyện AI tạo sinh, bạn có thể nêu tên công cụ trong câu và bao gồm một trích dẫn ngắn.

🔺 Ví dụ: “Gemini ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nghiên cứu học thuật.” (Gemini).

Mục nhập Danh mục tài liệu tham khảo

Trong phong cách MLA, định dạng chung để trích dẫn phần mềm bắt đầu bằng tên tác giả, in nghiêng tiêu đề, và bao gồm năm xuất bản cùng tên tổ chức. URL được đặt ở cuối, không bao gồm phần “https://”.

🔺 Ví dụ: “Gemini AI.” Google DeepMind, 2024, https://deepmind.google/gemini

Mục nhập này sẽ xuất hiện trong trang danh mục tài liệu tham khảo của bạn. Nếu cần thiết, bạn có thể bao gồm thông tin về phiên bản hoặc ngày, tháng và phiên bản mà bạn đã truy cập, đặc biệt nếu trường của bạn yêu cầu ghi chép chi tiết về các nguồn trí tuệ nhân tạo tạo sinh.

MLA chú trọng vào tính rõ ràng và nhất quán, đảm bảo độc giả hiểu được nguồn gốc của nội dung do AI tạo ra.

Cách trích dẫn Gemini theo phong cách Chicago

Trong phong cách Chicago, các công cụ AI thường được trích dẫn bằng ghi chú chân trang có số thứ tự, đặc biệt là khi tuân theo hệ thống ghi chú và danh mục tham khảo của Chicago Manual.

Chicago thường khuyến nghị mô tả sự tương tác.

🔺 Ví dụ: Văn bản do Gemini tạo ra, ngày 15 tháng 3 năm 2024, Google DeepMind, https://deepmind.google/gemini

Nếu bạn đã sử dụng một phiên bản cụ thể của mô hình ngôn ngữ lớn, hãy bao gồm thông tin chi tiết về phiên bản để đảm bảo tính minh bạch.

🔺 Ví dụ: Google DeepMind. Gemini AI. 2024. https://deepmind.google/gemini

Chicago cho phép cấu trúc trích dẫn chính thức hơn một chút, đặc biệt là trong nghiên cứu học thuật, vì vậy bạn có thể đặt nó trong phần danh mục tài liệu tham khảo. Nếu công việc của bạn bao gồm các hình ảnh do AI tạo ra hoặc các bản tóm tắt phân tích, việc ghi chú công cụ, ngày tháng và bối cảnh sẽ giúp củng cố tính xác thực của tài liệu.

Dù là phong cách trích dẫn nào trong ba phong cách trên, mục tiêu vẫn giống nhau: ghi nhận rõ ràng hệ thống AI tạo sinh đã đóng góp vào công việc của bạn đồng thời duy trì tính chính trực học thuật.

Cách tìm phiên bản Gemini mà bạn đã sử dụng

Khi trích dẫn nội dung do AI tạo ra, việc xác định rõ phiên bản là rất quan trọng. Một mô hình ngôn ngữ lớn có thể phát triển nhanh chóng, và kết quả đầu ra từ một phiên bản có thể khác với phiên bản khác. Đó là lý do tại sao việc ghi rõ số phiên bản hoặc phiên bản hiện tại sẽ giúp củng cố tính chính xác của trích dẫn.

Thông tin này thường được tìm thấy tại đây:

Mẫu nhãn bên trong giao diện

Trong nhiều môi trường trò chuyện AI tạo sinh, mô hình AI được lựa chọn thường xuất hiện gần tiêu đề cuộc trò chuyện. Điều này có thể đề cập đến một cấp độ cụ thể của Gemini hoặc chỉ định phiên bản mô hình ngôn ngữ lớn.

Ghi chú phát hành hoặc tài liệu sản phẩm

Nếu bạn đang tham khảo các tài liệu chính thức của Google, bạn có thể tìm thấy thông tin về phiên bản được liệt kê trong nhật ký cập nhật hoặc tài liệu hướng dẫn liên quan đến công ty AI này.

Bảng điều khiển API

Nếu bạn truy cập Gemini qua API, tên mô hình và phiên bản thường được ghi lại trong chi tiết yêu cầu. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các bài báo nghiên cứu học thuật hoặc phần phương pháp được ghi chép chi tiết.

Nếu phiên bản chính xác không được hiển thị, hãy ghi ngày truy cập vào trích dẫn của bạn. Với trí tuệ nhân tạo tạo sinh, ngay cả cùng một văn bản gợi ý cũng có thể tạo ra các kết quả thay đổi theo thời gian.

Những giới hạn khi sử dụng Gemini để tăng năng suất

Mặc dù Google Gemini là một công cụ AI tạo nội dung mạnh mẽ, nhưng nó không thể thay thế cho phán đoán của con người.

Cho dù bạn đang soạn thảo bài báo học thuật, phân tích dữ liệu hay phát triển ý tưởng sáng tạo, việc hiểu rõ những giới hạn của mô hình AI sẽ giúp bảo vệ cả năng suất và uy tín của bạn.

Kết quả không nhất quán: Là một mô hình ngôn ngữ lớn, Gemini có thể tạo ra các phản hồi khác nhau cho các lời nhắc tương tự, đặc biệt là khi tinh chỉnh văn bản được tạo ra từ các bản nháp trước đó

Sự không chắc chắn về mặt sự kiện: Giống như hầu hết các hệ thống trí tuệ nhân tạo tạo sinh, hệ thống này có thể cung cấp thông tin với độ tin cậy cao nhưng không chính xác, điều này có thể ảnh hưởng đến nghiên cứu, trích dẫn hoặc các sản phẩm chuyên môn.

Thiếu sự tinh tế về ngữ cảnh: AI có thể bỏ sót những điểm tinh tế đặc thù của lĩnh vực, những tác động về chính sách hoặc các hướng dẫn của tổ chức mà một chuyên gia con người sẽ nhận ra

Các phiên bản cập nhật: Vì số phiên bản và tính năng có thể thay đổi, việc dựa vào những giả định không được nêu rõ về cách thức hoạt động của công cụ có thể dẫn đến sự không nhất quán

Rủi ro do phụ thuộc quá mức: Việc phụ thuộc quá nhiều vào nội dung do AI tạo ra có thể làm suy yếu tư duy sáng tạo, đặc biệt là trong các công việc học thuật hoặc phân tích

Nếu được sử dụng một cách có chủ đích, Gemini sẽ giúp cải thiện quy trình làm việc. Nếu sử dụng một cách thiếu cân nhắc, nó có thể tạo ra những lỗ hổng mà bạn sẽ phải khắc phục sau này

Câu hỏi thường gặp

Để trích dẫn hình ảnh do AI tạo ra, hãy bao gồm tên công cụ, tên công ty, ngày tháng và mô tả về hình ảnh do AI tạo ra theo phong cách trích dẫn bạn đã chọn. Trong APA hoặc MLA, hãy liệt kê nó trong danh sách tài liệu tham khảo hoặc danh sách tác phẩm được trích dẫn, đồng thời ghi chú rằng nó được tạo ra bởi một công cụ tạo hình ảnh AI.

Sự khác biệt chính nằm ở nhà cung cấp và công ty AI đứng sau mô hình AI. Google Gemini được phát triển bởi Google DeepMind, trong khi ChatGPT đến từ OpenAI. Trích dẫn của bạn cần phản ánh chính xác tên tổ chức, thông tin phiên bản và ngày truy cập cho từng công cụ.

Trong nhiều môi trường học thuật, câu trả lời là có. Ngay cả khi bạn chỉ sử dụng các công cụ AI tạo nội dung để lên ý tưởng, chỉnh sửa văn bản đã tạo hoặc thực hiện các chỉnh sửa nhẹ, việc minh bạch về việc sử dụng AI vẫn được khuyến khích. Một số cơ sở giáo dục cho phép bạn chỉ cần đề cập đến điều này trong phần ghi chú hoặc phần phương pháp.