10 công cụ AI tốt nhất cho viết kỹ thuật vào năm 2025

Với sự gia tăng của các công cụ viết kỹ thuật dựa trên AI, ngay cả những người viết có ít hoặc không có kinh nghiệm về lập trình hoặc phần mềm cũng đang bước vào lĩnh vực này và phát triển mạnh mẽ. Những công cụ này giúp những người không có kiến thức kỹ thuật tạo ra nội dung chất lượng và hấp dẫn trong các tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng và thậm chí cả các đoạn mã.

Nhưng điều đó không dễ dàng như vậy. Ngày nay, các nhà văn kỹ thuật cũng phải đảm bảo công việc của họ mang tính nhân văn, được kiểm tra tính xác thực và phù hợp hoàn hảo với giọng điệu và phong cách của thương hiệu.

Vì vậy, khi chọn một công cụ AI cho viết kỹ thuật, hãy chọn một công cụ giúp bạn xác minh sự kiện, duy trì tính nhất quán và viết theo phong cách phù hợp với đối tượng mục tiêu của bạn.

Trong bài viết này, chúng tôi đã hoàn thành công việc chuẩn bị và tổng hợp một danh sách các công cụ được thiết kế để giúp bạn hoàn thành xuất sắc quá trình viết nội dung kỹ thuật.

Viết kỹ thuật thường khá phức tạp, đặc biệt là đối với các công nghệ mới nổi chưa được tài liệu hóa đầy đủ.

Điều này có nghĩa là người viết nội dung phải cẩn thận trong việc lựa chọn công cụ AI giúp họ cải thiện quy trình viết kỹ thuật và cung cấp (chủ yếu) thông tin thực tế. Dưới đây là những điều cần lưu ý:

Bây giờ khi bạn đã biết những gì cần tìm kiếm, việc quan trọng là tìm ra công cụ phù hợp nhất – một công cụ đáp ứng nhu cầu của tổ chức bạn về tính dễ sử dụng, tích hợp mượt mà vào quy trình làm việc và, tất nhiên, ngân sách.

Dưới đây là danh sách các công cụ AI tốt nhất cho viết kỹ thuật do chúng tôi tổng hợp:

Chúng ta không thể nói về các công cụ AI cho viết kỹ thuật mà không nhắc đến ClickUp. Đây là một giải pháp tuyệt vời kết hợp viết kỹ thuật, quản lý dự án và tổ chức công việc — tất cả trong một.

ClickUp Brain là trợ lý viết AI lý tưởng của bạn để tạo tài liệu kỹ thuật trong vài phút.

Giả sử bạn được giao nhiệm vụ lập quy trình tài liệu sản phẩm trong thời hạn gấp rút. Thay vì hoảng loạn, bạn hãy sử dụng ClickUp Brain.

Sử dụng các đề xuất AI, bạn có thể xác định phạm vi, điều chỉnh định dạng bằng menu thả xuống, thêm ghi chú cuộc họp và thế là xong — bản nháp hoàn chỉnh đã sẵn sàng.

Hơn nữa, với ClickUp Brain, bạn có thể chọn từ nhiều LLM bao gồm Claude, GPT-4o và hơn thế nữa. Người dùng ClickUp có thể đáp ứng tất cả nhu cầu AI của mình ngay trên nền tảng ClickUp!

Từ đó, bạn có thể chuyển đổi nó thành tài liệu có thể chia sẻ một cách liền mạch bằng ClickUp Docs.

Hiện tại, bạn đang làm việc trong quá trình phát triển sản phẩm với một nhóm đa chức năng. Với Docs, bạn có thể phác thảo các yêu cầu sản phẩm, xác định đối tượng mục tiêu và tổ chức nghiên cứu người dùng — tất cả trong một không gian cộng tác.

Mọi người đều có thể bình luận, gắn thẻ đồng nghiệp và thậm chí giao công việc trực tiếp trong tài liệu.

Và nhờ các tùy chọn định dạng phong phú, lệnh gạch chéo và khả năng thêm hình ảnh, tài liệu kỹ thuật của bạn sẽ luôn hấp dẫn và dễ đọc.

Điểm mấu chốt là: khi tài liệu của bạn đã sẵn sàng, bạn có thể liên kết nó với một nhiệm vụ bằng ClickUp Tasks, đảm bảo không bỏ lỡ thời hạn và tiến độ luôn rõ ràng.

Để bắt đầu, Docs cung cấp các mẫu sẵn có như Mẫu tóm tắt sản phẩm ClickUp, cho phép hợp tác đa chức năng.

Mẫu này đạt được điều này bằng cách tổ chức các yếu tố khóa như mục tiêu, tiêu chí thành công, kế hoạch phát hành và thông số kỹ thuật chức năng thành một bản phác thảo thống nhất, chỉ cần điền vào chỗ trống.

Grammarly là cái tên đầu tiên xuất hiện trong đầu khi chúng ta nói về việc sửa lỗi ngữ pháp và tinh chỉnh giọng văn trong bài viết. Điều bạn có thể chưa biết là nó cũng rất hữu ích trong việc tạo nội dung cho các nhà văn kỹ thuật và chuyên gia.

AI của nền tảng này được thiết kế để xử lý mọi thứ, từ email và báo cáo đến bài đăng trên blog, đảm bảo giao tiếp rõ ràng, súc tích và có tác động trên toàn bảng.

Grammarly tự động hóa công việc dành riêng cho các công việc viết, cho dù là chỉnh sửa hướng dẫn sử dụng hay là một phần của nhóm lớn làm việc trên các tài liệu hợp tác.

✨ Đánh giá của người dùng: Một người dùng rất thích tính chính xác của Grammarly trong việc chỉnh sửa và đơn giản hóa văn bản, đặc biệt là khi kết hợp với khả năng loại bỏ những từ thừa, đề xuất các từ thay thế ngắn gọn hơn và tăng tính rõ ràng, như thay "in order to" thành "to" hoặc "get a hold of" thành "contact"