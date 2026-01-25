Cách sử dụng You.com AI cho nghiên cứu và phân tích

Hầu hết các nhóm xem các công cụ nghiên cứu AI và hệ thống quản lý dự án của họ như hai thế giới tách biệt. Bạn thu thập thông tin ở một nơi, sau đó sao chép, dán thủ công và hy vọng không có gì bị mất mát trong quá trình chuyển đổi. Kết quả là điều mà nhiều tổ chức hiện nay gọi là " sự lan rộng ngữ cảnh " — một chu kỳ gây bực bội khi phải mở hàng chục tab, quét từng trang để tìm thông tin liên quan và ghép nối thủ công để tạo ra một câu trả lời có ý nghĩa.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng You.com AI cho nghiên cứu và chỉ cho bạn cách kết nối các kết quả đó trực tiếp với công việc của nhóm bằng cách sử dụng không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp.

You.com AI so với ClickUp: Nghiên cứu so với Thực thi

Nếu bạn chỉ nhớ một điều, hãy nhớ điều này: You.com AI giúp bạn tìm kiếm và xác minh thông tin nhanh chóng. ClickUp giúp bạn biến những thông tin đó thành công việc có thể theo dõi và quản lý.

You.com AI (nghiên cứu) ClickUp (thực thi) Tổng hợp câu trả lời từ nhiều nguồn khác nhau Lưu trữ nghiên cứu tại nơi nhóm đã thực hiện công việc Cung cấp trích dẫn để bạn có thể xác minh các tuyên bố. Chuyển đổi tài liệu thành công việc với Docs-to-Tasks Rất hữu ích cho việc so sánh và tóm tắt xu hướng. Thêm cấu trúc với Trường Tùy chỉnh (độ tin cậy, danh mục, điểm chính) Kết quả đầu ra chủ yếu được hiển thị dưới dạng văn bản bên trong giao diện. Tự động hóa việc theo dõi với Automations Không kết nối trực tiếp kết quả nghiên cứu với kế hoạch dự án. Giữ cho nghiên cứu được liên kết với quá trình triển khai thông qua tài liệu, công việc và bảng điều khiển.

You.com AI là gì và nó hoạt động như thế nào cho nghiên cứu?

Các câu hỏi nghiên cứu phức tạp biến các tìm kiếm web truyền thống thành một bức tường liên kết màu xanh. Bạn lãng phí hàng giờ di chuyển giữa các nguồn, mất đi dòng suy nghĩ và lo lắng rằng chi tiết quan trọng mà bạn cần có thể bị ẩn trên trang thứ tư của kết quả. Hiện tượng này trực tiếp góp phần vào chi phí chuyển đổi ngữ cảnh, làm giảm năng suất của các nhóm.

You.com AI là công cụ tìm kiếm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để giải quyết chính xác vấn đề này. Thay vì chỉ cung cấp cho bạn danh sách các liên kết, nó hoạt động như một trợ lý nghiên cứu cá nhân. Nó xử lý câu hỏi của bạn, chủ động duyệt qua nhiều trang web cùng lúc và cung cấp câu trả lời tổng hợp kèm theo các trích dẫn trực tiếp. Điều này giúp bạn chuyển vai trò từ việc tìm kiếm thủ công qua các nguồn sang việc xem xét các câu trả lời đã được tổng hợp.

Công nghệ đằng sau khả năng này được gọi là Retrieval-Augmented Generation (RAG). Khác với các mô hình AI truyền thống chỉ dựa vào dữ liệu đào tạo, RAG thực hiện tìm kiếm trực tuyến thời gian thực và dựa trên các nguồn thông tin hiện tại, có thể xác minh được để đưa ra phản hồi.

Hệ thống tuân theo quy trình ba bước: thu thập thông tin liên quan và cập nhật từ khắp các nguồn trên web; loại bỏ thông tin trùng lặp bằng cách xác định và loại bỏ thông tin trùng lặp từ các nguồn khác nhau để tránh trùng lặp; và tạo ra một tóm tắt mới, thống nhất với các trích dẫn có căn cứ và liên kết nguồn có thể nhấp để bạn có thể dễ dàng xác minh mọi tuyên bố.

Cách sử dụng You.com AI cho nghiên cứu trong 5 bước

Tận dụng tối đa You.com AI cho các dự án nghiên cứu của bạn rất đơn giản một khi bạn hiểu quy trình làm việc cơ bản. Điểm mấu chốt là chuyển từ một câu hỏi rộng sang một tập hợp các kết quả đã được xác minh và có thể thực hiện được.

Bước 1: Truy cập You.com và lựa chọn chế độ Nghiên cứu.

Đầu tiên, truy cập trang web You.com. Bạn sẽ thấy các chế độ khác nhau như Smart, Genius và Research.

Màn hình chính của nền tảng You.com AI, cung cấp các công cụ cho nghiên cứu, tính toán và các công việc sáng tạo để giúp người dùng nâng cao năng suất làm việc với các trợ lý được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo.

Để phân tích chi tiết, hãy lựa chọn chế độ Nghiên cứu.

Trợ lý Nghiên cứu trên you.com cho phép thực hiện nghiên cứu sâu rộng với độ chính xác hàng đầu ngành, cung cấp các gợi ý để phân tích xu hướng, đánh giá tác động khoa học và khám phá các chủ đề phức tạp.

Chế độ này được tối ưu hóa đặc biệt cho việc tổng hợp đa nguồn. Trong khi các chế độ khác có thể cung cấp cho bạn câu trả lời nhanh chóng từ một nguồn duy nhất, Chế độ Nghiên cứu được thiết kế để đào sâu hơn, thu thập thông tin từ nhiều mảng nguồn đa dạng hơn và cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện hơn về một chủ đề.

Bước 2. Tạo một truy vấn cụ thể, giàu ngữ cảnh.

Yếu tố quan trọng nhất để đạt được kết quả tốt là chất lượng của lời nhắc. Câu hỏi mơ hồ dẫn đến câu trả lời mơ hồ. Lời nhắc của bạn nên cung cấp cho AI càng nhiều bối cảnh càng tốt, bao gồm định dạng bạn muốn và bất kỳ hạn chế nào. Đây là cốt lõi của kỹ thuật lời nhắc tốt.

Loại lời nhắc Vídu Prompt yếu “Hãy cho tôi biết về quản lý dự án” Lời nhắc mạnh mẽ “So sánh các phương pháp quản lý dự án Agile và Waterfall cho các nhóm phát triển phần mềm, tập trung vào tính linh hoạt của dòng thời gian và giao tiếp với các bên liên quan”

Lệnh mạnh mẽ hơn vì nó xác định rõ so sánh, đối tượng mục tiêu và các điểm chính cần quan tâm.

Trợ lý nghiên cứu của You.com tóm tắt các xu hướng mới nhất về việc áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực doanh nghiệp y tế.

Bước 3. Kiểm tra nguồn và xác minh các tuyên bố.

Sau khi nhận được phản hồi, hãy kiểm tra kỹ các nguồn thông tin. 🕵️

Sử dụng chế độ xem trích dẫn để xem tất cả các nguồn gốc mà AI đã sử dụng. Di chuột qua các tuyên bố riêng lẻ trong tóm tắt để xem nguồn nào hỗ trợ cho điểm cụ thể đó. Đối với bất kỳ nghiên cứu quan trọng nào, bạn nên kiểm tra ngẫu nhiên các sự kiện quan trọng nhất bằng cách nhấp vào các bài viết gốc để xác minh độ chính xác của chúng.

Xem trước nguồn trong You.com

Bước 4. Sử dụng các câu hỏi tiếp theo để đào sâu hơn.

Truy vấn đầu tiên của bạn chỉ là điểm khởi đầu. You.com AI duy trì ngữ cảnh của cuộc hội thoại, giúp bạn có thể đặt các truy vấn tiếp theo để khám phá các chi tiết nhỏ. Quy trình hỏi đáp lặp lại này giống như việc trò chuyện với một trợ lý nghiên cứu nhớ mọi thứ bạn đã thảo luận.

Ví dụ, bạn có thể yêu cầu nó:

So sánh hai điểm từ câu trả lời trước đó của nó.

Cung cấp các ví dụ cụ thể cho khái niệm được đề cập.

Phát triển chi tiết về một phần cụ thể trong tóm tắt của nó.

Trợ lý nghiên cứu AI của You.com cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về việc áp dụng AI trong chẩn đoán sau khi nhận được yêu cầu tiếp theo.

Bước 5. Xuất hoặc ghi chép kết quả nghiên cứu của bạn.

Bước cuối cùng là đưa kết quả nghiên cứu từ You.com vào quy trình làm việc của bạn. Bạn có thể sao chép văn bản trực tiếp từ giao diện hoặc lưu vào ghi chú của mình. Tuy nhiên, đây là quá trình thủ công. You.com AI không có tính năng tích hợp để chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành công việc hoặc kế hoạch dự án, vì vậy bạn cần chuyển thông tin sang công cụ của riêng mình.

Nhanh chóng sao chép các thông tin do AI tạo ra về chẩn đoán trực tiếp vào ghi chú hoặc tài liệu của bạn với you.com

Đây thường là nơi quá trình nghiên cứu gặp khó khăn. Thu thập thông tin là một chuyện, nhưng tổ chức và biến nó thành hành động lại là một thách thức hoàn toàn khác.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi tạo các lệnh cho nghiên cứu cạnh tranh, hãy bao gồm các tham số cụ thể như khung thời gian, khu vực địa lý và các chỉ số bạn quan tâm. Càng cung cấp nhiều bối cảnh, kết quả của bạn sẽ càng chính xác và hữu ích.

Các trường hợp sử dụng tốt nhất cho You.com AI Research

Điều quan trọng là phải biết khi nào You.com AI là công cụ phù hợp và khi nào một tìm kiếm đơn giản là tốt hơn. Nó phát huy hiệu quả trong các tình huống mà mục tiêu chính là tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn. 📚

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng tốt nhất:

Thông tin cạnh tranh : Thay vì phải tìm kiếm thủ công những gì đối thủ của bạn đang làm, bạn có thể có được cái nhìn tổng quan nhanh chóng.

📌 Ví dụ về lời nhắc: “Phân tích các điểm khác biệt chính giữa Asana và Monday.com trong quản lý dự án doanh nghiệp, dựa trên các đánh giá gần đây và thông báo tính năng mới”

Nghiên cứu thị trường : Nhận tóm tắt tổng quan về xu hướng thị trường, tâm lý người tiêu dùng hoặc phân tích ngành mà không cần phải đọc hàng chục báo cáo riêng lẻ.

📌 Ví dụ về lệnh: “Tóm tắt các xu hướng chính trên thị trường SaaS toàn cầu cho năm 2024, tập trung vào tích hợp AI và mô hình định giá”

Tổng quan văn học : Nhanh chóng tổng hợp các quan điểm học thuật và chuyên môn về một chủ đề. Điều này rất hữu ích để nắm bắt bối cảnh trước khi bắt đầu đọc các bài báo nguồn chính.

📌 Ví dụ về lệnh: “Cung cấp một đánh giá văn học về tác động tâm lý của việc làm việc từ xa đối với năng suất và sức khỏe tinh thần của nhân viên”

Kiểm tra kỹ thuật: Khi đánh giá công nghệ mới hoặc nhà cung cấp, bạn có thể thu thập thông tin từ tài liệu, đánh giá và nghiên cứu trường hợp cùng lúc.

📌 Ví dụ về lời nhắc: “Những lỗ hổng bảo mật chính liên quan đến việc sử dụng các thư viện nguồn mở trong phần mềm doanh nghiệp là gì, và những thực hành tốt nhất để giảm thiểu rủi ro là gì?”

Phân tích chính sách: Hiểu rõ bối cảnh pháp lý phức tạp bằng cách tổng hợp thông tin từ các trang web chính phủ, bình luận pháp lý và hướng dẫn ngành.

📌 Ví dụ về lệnh: “Tóm tắt các yêu cầu chính của Luật AI của EU đối với các công ty phát triển hệ thống AI có rủi ro cao”

So sánh nhà cung cấp : Đánh giá các công cụ hoặc dịch vụ khác nhau bằng cách thu thập các tính năng, giá cả và đánh giá của người dùng từ khắp các trang web trong một truy vấn duy nhất.

📌 Ví dụ về lệnh: “So sánh các tính năng, giá cả và hồ sơ khách hàng lý tưởng giữa HubSpot và Salesforce”

🔍 Bạn có biết? Gartner dự đoán rằng 40% ứng dụng doanh nghiệp sẽ có tính năng trợ lý AI chuyên biệt cho từng công việc vào năm 2026, tăng từ dưới 5% vào năm 2025. Sự chấp nhận nhanh chóng này cho thấy một sự thay đổi cơ bản trong cách các nhóm thực hiện nghiên cứu và triển khai quy trình làm việc.

Giới hạn của You.com AI trong nghiên cứu

Nếu bạn sử dụng bất kỳ công cụ AI nào mà không hiểu rõ những giới hạn của nó, bạn có thể nhận được công việc không chính xác hoặc không đầy đủ. Nếu bạn tin tưởng vào kết quả dựa trên nguồn không đáng tin cậy, bạn có thể đưa ra quyết định sai lầm. Hiểu rõ những giới hạn sẽ giúp bạn sử dụng công cụ hiệu quả hơn. 👀

Độ tin cậy của nguồn thông tin thay đổi: AI thu thập thông tin từ web mở, và không phải tất cả các nguồn đều có chất lượng như nhau. Nó có thể trích dẫn một bài viết blog ngẫu nhiên với cùng trọng lượng như một nghiên cứu được đánh giá ngang hàng, vì vậy việc cần làm vẫn là xác minh chất lượng nguồn thông tin.

Khoảng trống nội dung bị chặn bởi tường phí: AI không thể vượt qua tường phí. Điều này có nghĩa là nghiên cứu của bạn sẽ thiếu các thông tin từ tạp chí học thuật, các ấn phẩm tin tức cao cấp và nội dung bị chặn khác, điều này có thể là một khoảng trống lớn cho nghiên cứu sâu.

Giới hạn về thời gian: Mặc dù Mặc dù tìm kiếm theo thời gian thực , nội dung mới nhất trên web có thể chưa được chỉ mục và hiển thị ngay lập tức. Đối với tin tức nóng hổi, bạn vẫn có thể cần truy cập trực tiếp vào các nguồn tin tức.

Độ nhạy của lời nhắc: Chất lượng đầu ra phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đầu vào của bạn. Một truy vấn được diễn đạt kém sẽ hầu như luôn dẫn đến kết quả chung chung, không hữu ích, buộc bạn phải mất thêm thời gian để chạy lại các tìm kiếm, và Chất lượng đầu ra phụ thuộc rất lớn vào chất lượng đầu vào của bạn. Một truy vấn được diễn đạt kém sẽ hầu như luôn dẫn đến kết quả chung chung, không hữu ích, buộc bạn phải mất thêm thời gian để chạy lại các tìm kiếm, và 74% người lao động báo cáo hậu quả tiêu cực từ các đầu ra AI chất lượng thấp.

Không tích hợp quy trình làm việc: Đây là một vấn đề lớn. Kết quả nghiên cứu của bạn bị giới hạn trong giao diện You.com. Không có cách nào tích hợp sẵn để chuyển đổi nghiên cứu thành Đây là một vấn đề lớn. Kết quả nghiên cứu của bạn bị giới hạn trong giao diện You.com. Không có cách nào tích hợp sẵn để chuyển đổi nghiên cứu thành thông tin có thể hành động , giao nhiệm vụ theo dõi cho thành viên trong nhóm hoặc kết nối kết quả nghiên cứu với dự án đang diễn ra.

Thách thức về khả năng tái tạo: Nếu bạn chạy cùng một truy vấn vào hai thời điểm khác nhau, bạn có thể nhận được hai kết quả khác nhau. Điều này là do nội dung web mà nó lấy dữ liệu từ đó liên tục thay đổi, điều này có thể gây khó khăn cho nghiên cứu yêu cầu Nếu bạn chạy cùng một truy vấn vào hai thời điểm khác nhau, bạn có thể nhận được hai kết quả khác nhau. Điều này là do nội dung web mà nó lấy dữ liệu từ đó liên tục thay đổi, điều này có thể gây khó khăn cho nghiên cứu yêu cầu kết quả ổn định và có thể tái tạo

Thách thức lớn nhất đối với các nhóm là biến nghiên cứu thành hành động. Các công cụ nghiên cứu độc lập thường không đáp ứng được yêu cầu này.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin quan trọng của kinh doanh sẽ bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số". Với khả năng Quản lý Công việc của ClickUp, bạn không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

Nơi AI Nghiên Cứu Gặp Vấn Đề (và Cách ClickUp Giải Quyết)

You.com AI giúp bạn tìm ra câu trả lời nhanh hơn. Tuy nhiên, hầu hết các nhóm vẫn mất thời gian sau khi tóm tắt được viết, khi các thông tin cần được chuyển vào công việc, người chịu trách nhiệm và dòng thời gian. Bảng này phân tích các điểm thất bại phổ biến nhất trong quá trình "từ nghiên cứu đến thực thi" và chính xác cách ClickUp khắc phục khoảng cách đó.

Nơi nghiên cứu gặp khó khăn Cách ClickUp giải quyết vấn đề này Kết quả được lưu trữ trong một công cụ riêng biệt. Lưu trữ chúng trong ClickUp Tài liệu bên cạnh dự án. Sao chép/dán sẽ làm mất bối cảnh và nguồn gốc. Sử dụng Docs-to-Tasks để các công việc được liên kết trở lại tài liệu. Mọi thứ đều quan trọng như nhau. Thêm các Trường Tùy chỉnh như Mức độ tin cậy, Danh mục Các công việc theo dõi thường bị quên lãng. Kích hoạt Tự động hóa để phân công, cập nhật trạng thái, thông báo. Các nhóm không thể xem những thay đổi trong nghiên cứu. Theo dõi tiến độ trong Bảng điều khiển

Cách đưa nghiên cứu AI của You.com vào quy trình làm việc của bạn với ClickUp

Bạn đã hoàn thành nghiên cứu và có một khối văn bản tổng hợp. Khoảng cách giữa nghiên cứu và thực thi chính là nơi năng suất bị mất do sự phân tán ngữ cảnh — khi thông tin bị phân tán khắp các công cụ không kết nối, buộc các nhóm phải lãng phí hàng giờ để tìm kiếm những gì họ cần. Kết quả nghiên cứu của bạn ở một nơi, công việc ở một nơi khác, và nhóm của bạn phải băn khoăn không biết việc cần làm tiếp theo là gì.

Kết nối khoảng cách giữa nghiên cứu và thực thi với không gian làm việc tích hợp như ClickUp. Nó cho phép kết quả nghiên cứu từ You.com AI của bạn được tích hợp trực tiếp vào công việc hàng ngày của nhóm.

Tạo một kho lưu trữ nghiên cứu động với ClickUp Tài liệu

Giữ cho nghiên cứu của bạn được tổ chức và dễ truy cập bằng cách đưa kết quả trực tiếp vào ClickUp Docs. Điều này tạo ra một kho lưu trữ nghiên cứu động, tồn tại song song với các dự án mà nó hỗ trợ.

Tập trung nghiên cứu, sprint và tài liệu với ClickUp Docs

📹 Để xem tài liệu được hỗ trợ bởi AI hoạt động như thế nào, hãy xem video hướng dẫn nhanh này để thấy cách AI có thể tối ưu hóa quy trình làm việc tài liệu của bạn và nâng cao sự hợp tác.

Với ClickUp Tài liệu, bạn có thể:

Tổ chức mọi thứ: Tạo trang con, thêm hình ảnh bìa và sử dụng định dạng phong phú để cấu trúc nghiên cứu của bạn một cách hợp lý.

Giữ kết nối: Thêm tài liệu của bạn vào một Không gian, Thư mục hoặc Danh sách công việc cụ thể trong Phân cấp Không gian Làm việc của bạn, đảm bảo nhóm của bạn có thể tìm thấy thông tin quan trọng một cách nhanh chóng.

Hợp tác thời gian thực: Gắn thẻ đồng nghiệp, để lại bình luận và làm việc cùng nhau trên cùng một tài liệu mà không cần rời khỏi ClickUp.

Chuyển đổi thông tin thành công việc với tính năng ClickUp Docs-to-Tasks

Phần khó chịu nhất của việc nghiên cứu là phải chuyển đổi kết quả nghiên cứu thành danh sách công việc cần làm một cách thủ công. Bạn sao chép một thông tin, chuyển sang công cụ quản lý quy trình làm việc, tạo công việc mới, dán văn bản và sau đó cố gắng nhớ lại bối cảnh ban đầu.

ClickUp loại bỏ rào cản này với tính năng Docs-to-Tasks. Chỉ cần bôi đen bất kỳ văn bản nào trong ClickUp Doc — một phát hiện quan trọng, một câu hỏi hoặc một mục cần theo dõi — và sử dụng thanh công cụ để chuyển đổi nó thành công việc ngay lập tức. Công việc mới sẽ tự động được liên kết trở lại tài liệu nguồn, vì vậy lý do đằng sau công việc nunca bị mất.

Truy cập mọi thứ tại một nơi bằng cách liên kết tài liệu và công việc với nhau.

Thêm cấu trúc với ClickUp Trường Tùy chỉnh

Đừng coi tất cả nghiên cứu đều như nhau. Các Trường Tùy chỉnh ClickUp cho phép bạn phân loại kết quả nghiên cứu và làm cho chúng dễ dàng lọc, mang lại cấu trúc cho một lượng thông tin có thể trở nên quá tải.

Cài đặt Trường Tùy chỉnh ClickUp được sử dụng để phân loại và lọc kết quả nghiên cứu.

Một trường menu thả xuống cho “Mức độ tin cậy” với các tùy chọn như Cao, Trung bình và Cần xác minh.

Một trường Nhãn cho “Loại chủ đề” để gắn thẻ cho nghiên cứu theo chủ đề, chẳng hạn như Thông tin cạnh tranh hoặc Xu hướng thị trường.

Một trường Văn bản cho “Key Takeaway” để tóm tắt điểm quan trọng nhất của mỗi kết quả.

Tự động hóa quy trình nghiên cứu với ClickUp Automations

Tiết kiệm thời gian và loại bỏ công việc hành chính lặp đi lặp lại với ClickUp Automations. Khi khối lượng nghiên cứu tăng lên, việc quản lý công việc thủ công trở nên không bền vững. Tự động hóa đảm bảo rằng các thông tin quan trọng được chuyển đến đúng người vào đúng thời điểm mà không cần giám sát liên tục.

Giao diện ClickUp Automations để tự động hóa việc phân công công việc, thông báo và quy trình làm việc.

Một tự động hóa bao gồm một Trigger (kích hoạt), một Điều kiện (tùy chọn) và một Hành động. Ví dụ, bạn có thể thiết lập một tự động hóa như sau: “Khi một công việc được tạo trong danh sách ‘Research Inbox’ (Trigger), và Trường Tùy chỉnh ‘Confidence Level’ được cài đặt thành ‘High’ (Điều kiện), thì thay đổi trạng thái thành ‘Ready for Review’ và giao cho trưởng nhóm (Hành động).”

Loại định tuyến thông minh này đảm bảo rằng các thông tin có giá trị cao không bị ứ đọng trong danh sách công việc chưa hoàn thành. Các nghiên cứu quan trọng nhất được ưu tiên tự động, trong khi các kết quả có độ tin cậy thấp hơn có thể được xếp hàng để xác minh. Các nhóm sử dụng tự động hóa quản lý dự án báo cáo tiết kiệm thời gian đáng kể cho các công việc hành chính, giải phóng nguồn lực cho phân tích có giá trị cao hơn.

✨ Kết quả thực tế: Các nhóm tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần khi sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý.

Khi khối lượng nghiên cứu tăng lên, Super Agents giúp chủ động phát hiện các vấn đề này. Thay vì phụ thuộc vào ai đó để nhận ra rằng một thông tin quan trọng chưa được xử lý, Super Agents có thể theo dõi các quy trình làm việc dựa trên nghiên cứu, phát hiện các bước tiếp theo bị đình trệ và tự động nâng cấp các kết quả có ưu tiên cao, để công việc quan trọng không bị lãng quên sau khi tóm tắt được viết.

Khi khối lượng nghiên cứu tăng lên, Super Agents giúp chủ động phát hiện các vấn đề này. Thay vì phụ thuộc vào ai đó để nhận ra rằng một thông tin quan trọng chưa được xử lý, Super Agents có thể theo dõi các quy trình làm việc dựa trên nghiên cứu, phát hiện các bước tiếp theo bị đình trệ và tự động nâng cấp các kết quả có ưu tiên cao, để công việc quan trọng không bị lãng quên sau khi tóm tắt được viết.

Trợ lý "Follow-Up on Everything" trong ClickUp hoạt động như một trợ lý cá nhân, đang theo dõi công việc được giao, xác định các mục quá hạn hoặc có nguy cơ, và soạn thảo các tin nhắn theo dõi để đảm bảo dự án tiếp tục tiến triển.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng AI cho nghiên cứu thị trường

Sử dụng ClickUp Brain để mở rộng nghiên cứu của bạn

Kết nối nghiên cứu bên ngoài với kiến thức nội bộ của bạn bằng ClickUp Brain. Đây là trợ lý AI hoạt động trong không gian làm việc của bạn và hiểu bối cảnh công việc của nhóm. Sau khi dán kết quả nghiên cứu từ You.com vào tài liệu ClickUp, bạn có thể @đề cập Brain trong bình luận và đặt câu hỏi như:

Quy trình nghiên cứu thị trường với ClickUp Brain

“Dựa trên nghiên cứu này, tóm tắt các dự án liên quan mà chúng ta đã thực hiện trong năm qua.”

“Tìm tất cả tài liệu nội bộ đề cập đến đối thủ cạnh tranh chính của chúng ta, ‘Acme Corp’”

“Soạn danh sách công việc cần thực hiện cho nhóm sản phẩm dựa trên các kết quả này”

Tìm kiếm web bằng AI trong ClickUp hiển thị quy trình làm việc nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI bên trong ClickUp

Sự kết hợp giữa nghiên cứu AI bên ngoài và trợ lý AI nội bộ giúp loại bỏ rào cản giữa quá trình khám phá và việc cần làm. Những thông tin bạn thu thập không bị mất đi trong quá trình chuyển đổi; chúng trở thành nguồn động lực cho công việc thông minh và nhanh chóng hơn.

Với ClickUp BrainGPT, các nhóm có thể ghi lại những thông tin nghiên cứu ngay khi chúng xuất hiện. Sử dụng tính năng Talk-to-Text trên máy tính để bàn, bạn có thể nói ra một kết luận hoặc quyết định và ngay lập tức chuyển đổi nó thành ghi chú có cấu trúc hoặc các mục hành động trong không gian làm việc của mình, mà không làm gián đoạn tiến độ hoặc chuyển đổi công cụ.

Với ClickUp BrainGPT, các nhóm có thể ghi lại những thông tin nghiên cứu ngay khi chúng xuất hiện. Sử dụng tính năng Talk-to-Text trên máy tính để bàn, bạn có thể nói ra một kết luận hoặc quyết định và ngay lập tức chuyển đổi nó thành ghi chú có cấu trúc hoặc các mục hành động trong Không gian Làm việc ClickUp của mình, mà không làm gián đoạn công việc hoặc chuyển đổi công cụ.

ClickUp Brain GPT với tìm kiếm AI

Tìm kiếm trên toàn bộ hệ sinh thái của bạn với Enterprise Search

Nghiên cứu hiếm khi tồn tại độc lập. Những thông tin bạn thu thập từ You.com AI có thể cần kết hợp với dữ liệu từ CRM, tài liệu từ Google Drive hoặc cuộc hội thoại từ Slack. Tính năng Tìm kiếm Doanh nghiệp của ClickUp cho phép bạn truy vấn trên tất cả các công cụ tích hợp từ một giao diện duy nhất.

Tìm kiếm bất kỳ thông tin nào trong không gian làm việc của bạn với Enterprise Search

Thay vì mở nhiều tab và thực hiện các tìm kiếm riêng biệt trong từng hệ thống, Enterprise Search tập hợp mọi thứ lại với nhau. Hỏi một câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, và ClickUp sẽ hiển thị các kết quả liên quan từ toàn bộ hệ sinh thái công việc của bạn. Phương pháp thống nhất này trực tiếp giải quyết tình trạng phân tán AI xảy ra khi các nhóm sử dụng nhiều công cụ không kết nối, mỗi công cụ có chức năng tìm kiếm và cửa sổ ngữ cảnh riêng.

Tác động thực tiễn là rất lớn. Khi chuẩn bị cho cuộc họp với khách hàng, bạn có thể tìm kiếm tất cả nghiên cứu liên quan, giao tiếp trước đây và tài liệu dự án trong một truy vấn. Khi đào tạo thành viên mới, bạn có thể truy cập tất cả kiến thức tổ chức liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của họ. Việc loại bỏ sự phân mảnh trong tìm kiếm alone có thể tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.

Hiển thị tác động của nghiên cứu với bảng điều khiển ClickUp

Để hiểu cách nghiên cứu chuyển đổi thành kết quả kinh doanh, cần có cái nhìn tổng quan về toàn bộ quy trình làm việc. Bảng điều khiển ClickUp cung cấp khả năng hiển thị thời gian thực về quy trình nghiên cứu của bạn, từ kết quả ban đầu cho đến các mục đã hoàn thành.

Hiển thị và phân tích xu hướng cảm xúc, khối lượng đề cập và thời gian phản hồi trên bảng điều khiển ClickUp theo thời gian thực.

Biến nghiên cứu thành kết quả

You.com AI biến quá trình nghiên cứu tẻ nhạt thành một hành động tổng hợp tập trung và hiệu quả. Nó lọc thông tin từ web mở để cung cấp câu trả lời rõ ràng, có trích dẫn, giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm và dành nhiều thời gian hơn cho việc suy nghĩ.

Nhưng việc thu thập thông tin chỉ có ý nghĩa khi nó dẫn đến hành động.

Thách thức lớn nhất với các công cụ nghiên cứu độc lập không phải là khả năng của chúng — mà là sự tách biệt. Nghiên cứu được thực hiện trong một hệ thống phải được chuyển thủ công sang hệ thống khác để thực thi. Khoảng cách này tạo ra nguy cơ thông tin bị mất, hiểu sai hoặc đơn giản là bị quên lãng. Các nhóm khắc phục khoảng cách này bằng cách kết nối nghiên cứu trực tiếp với quy trình thực thi luôn vượt trội hơn những nhóm coi nghiên cứu là một hoạt động riêng biệt.

Đối với các nhóm sẵn sàng thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và kết quả, ClickUp cung cấp một không gian làm việc thống nhất nơi nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI từ bên ngoài kết nối mượt mà với kiến thức nội bộ, quản lý công việc và hợp tác nhóm. Không còn phải sao chép và dán giữa các hệ thống. Không còn mất bối cảnh trong quá trình chuyển đổi. Chỉ cần một con đường trực tiếp từ thông tin đến kết quả.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xây dựng không gian làm việc nơi nghiên cứu của bạn mang lại kết quả thực tế.

Câu hỏi thường gặp

You.com cung cấp nhiều kế hoạch cho phép truy cập vào các tính năng tìm kiếm và nghiên cứu được hỗ trợ bởi AI, với các kế hoạch cao cấp mở khóa các tính năng nâng cao. Đối với các tính năng nâng cao hơn, chẳng hạn như truy vấn không giới hạn với các mô hình AI cao cấp, có sẵn các kế hoạch bổ sung.

You.com AI so sánh với Google trong việc nghiên cứu như thế nào? Sự khác biệt chính nằm ở kết quả đầu ra. Google cung cấp cho bạn danh sách các liên kết mà bạn phải tự xem xét và tổng hợp, trong khi You.com AI thực hiện việc tổng hợp cho bạn, cung cấp câu trả lời trực tiếp kèm theo trích dẫn từ nhiều nguồn khác nhau.

You.com AI không có tính năng xuất bản gốc, nhưng bạn có thể dễ dàng sao chép văn bản tổng hợp và dán vào bất kỳ ứng dụng nào khác. Đối với các nhóm, cách tốt nhất là dán nó vào không gian làm việc cộng tác như ClickUp Docs để giữ cho kết quả nghiên cứu được kết nối với các công việc có thể thực hiện được.