Cách sử dụng API Gemini trong các quy trình làm việc AI của bạn

Hầu hết các nhà phát triển có thể triển khai API Gemini trong vòng dưới 10 phút.

Thách thức thực sự đến sau khi thiết lập.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách lấy khóa API, cài đặt SDK và thực hiện yêu cầu đầu tiên.

Bạn cũng sẽ học cách giữ cho các quy trình làm việc API của mình được tổ chức gọn gàng, để nhóm của bạn không lãng phí thời gian vào việc tái tạo giải pháp hoặc tìm kiếm tài liệu.

Gemini API là gì?

Gemini API là giao diện của Google để truy cập vào bộ mô hình AI đa phương thức của mình, cho phép các nhà phát triển tích hợp khả năng tạo văn bản, hiểu hình ảnh, hỗ trợ mã nguồn và AI trong cuộc hội thoại vào các ứng dụng.

Nó được thiết kế cho các nhóm sản phẩm, kỹ sư và doanh nghiệp muốn tích hợp các tính năng AI mạnh mẽ vào sản phẩm của mình mà không cần xây dựng mô hình ngôn ngữ lớn từ đầu.

Các mô hình ngôn ngữ lớn của Gemini, như Gemini 3 Flash và Gemini 3 Pro, là đa phương thức, có nghĩa là chúng có thể xử lý nhiều loại đầu vào khác nhau, bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và video. API này sử dụng kiến trúc REST API , là một tiêu chuẩn cho các hệ thống máy tính giao tiếp qua internet.

Để việc này trở nên dễ dàng hơn, Google cung cấp các bộ công cụ phát triển phần mềm (SDKs) cho các ngôn ngữ phổ biến như Python, JavaScript và Go. Việc hiểu rõ sự khác biệt giữa API và Google AI Studio là rất hữu ích.

Mục đích chính Ứng dụng sản xuất Thiết kế mẫu và kiểm thử Phương thức truy cập Gọi SDK dựa trên mã nguồn Giao diện trực quan dựa trên web Phù hợp nhất cho Nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng Thử nghiệm với các prompt

💡Mẹo chuyên nghiệp: Giữ tất cả bối cảnh dự án của bạn ở một nơi duy nhất và tránh việc tìm kiếm thông tin trên nhiều công cụ khác nhau bằng cách tạo một cơ sở kiến thức nội bộ cho các dự án AI của bạn. Với ClickUp Docs, bạn có thể liên kết các đoạn mã và tài liệu API trực tiếp với các công việc của nhóm, loại bỏ sự phân tán công cụ và đẩy nhanh quá trình áp dụng AI.

Cách lấy khóa API Gemini của bạn

Nhóm của bạn có thể đã sẵn sàng để bắt đầu xây dựng, nhưng trước tiên, bạn cần có khóa API.

Để sử dụng API Gemini, bạn cần một khóa để xác thực các yêu cầu của mình, và việc quản lý các khóa này là bước đầu tiên để quản lý quy trình làm việc mượt mà hơn. Bạn cần có tài khoản Google để bắt đầu.

Dưới đây là cách lấy khóa của bạn:

Truy cập Google AI Studio Đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn Nhấp vào Get khóa API trong thanh bên trái. Chọn Tạo khóa API trong dự án mới hoặc chọn dự án Google Cloud hiện có. Sao chép khóa đã tạo ngay lập tức và lưu trữ nó ở một địa điểm bảo mật.

Khóa API của bạn cho phép truy cập vào hạn mức và hóa đơn Gemini của bạn — hãy coi nó như một mật khẩu. 🔑

Đối với các nhóm lớn hơn, bạn cũng có thể quản lý khóa thông qua Google Cloud Console, cung cấp các tính năng kiểm soát nâng cao hơn.

Cách cài đặt SDK Gemini

Một nhà phát triển mới tham gia dự án AI của bạn, nhưng họ dành cả ngày đầu tiên để vật lộn với việc thiết lập môi trường thay vì viết mã.

Phiên bản Python của họ có vấn đề hoặc thiếu phụ thuộc, dẫn đến tình huống kinh điển "nó hoạt động trên máy của tôi".

Đây thường là lý do khiến các nhà phát triển mất 3 giờ mỗi tuần. Những sự không nhất quán này làm chậm quá trình onboarding và gây ra các lỗi không lường trước, làm lãng phí thời gian quý báu của đội ngũ kỹ thuật.

SDK (Bộ công cụ phát triển phần mềm) giúp đơn giản hóa các tương tác API bằng cách xử lý xác thực, định dạng yêu cầu và phân tích phản hồi cho bạn. Để tránh các vấn đề thiết lập, nhóm của bạn cần có quy trình tiêu chuẩn, được tài liệu hóa cho việc thiết lập SDK Gemini.

Dưới đây là cách cài đặt cho các môi trường phổ biến nhất.

Đối với Python:

Ghi chú: Bạn cần Python 3.9 hoặc phiên bản mới hơn. Sử dụng môi trường ảo là phương pháp tốt nhất để tránh xung đột với các dự án khác.

Đối với JavaScript/Node.js:

Ghi chú: Điều này áp dụng cho môi trường Node.js.

Sau khi cài đặt, bạn cần thiết lập khóa API của mình dưới dạng biến môi trường. Điều này giúp đảm bảo bảo mật cho khóa API và không để nó xuất hiện trong mã nguồn.

Trên Mac/Linux: export GEMINI_API_KEY="your-khóa API-here"

Trên Windows: setx GEMINI_API_KEY "your-khóa API-here"

Bạn có một số lựa chọn về SDK để sử dụng:

Python SDK: Lựa chọn phổ biến nhất, với tài liệu hướng dẫn chi tiết. Nó lý tưởng cho các ứng dụng khoa học dữ liệu và backend.

JavaScript SDK: Lựa chọn tốt nhất để phát triển ứng dụng web và backend Node.js.

Go SDK: Lựa chọn tuyệt vời cho các nhà phát triển xây dựng microservices hiệu suất cao bằng Go.

REST API: Nếu bạn đang sử dụng một ngôn ngữ không có SDK chính thức, bạn có thể luôn thực hiện các yêu cầu HTTP trực tiếp đến REST API.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Chuẩn hóa môi trường phát triển và đẩy nhanh quá trình onboarding bằng cách tạo danh sách kiểm tra mà mọi thành viên mới có thể tuân theo. Lưu danh sách này dưới dạng mẫu trong nhiệm vụ ClickUp, và nếu ai đó gặp khó khăn, họ có thể sử dụng ClickUp Brain để tìm câu trả lời từ tài liệu của nhóm. Dưới đây là hướng dẫn nhanh:

Cách thực hiện yêu cầu API Gemini đầu tiên của bạn

Nhóm của bạn cuối cùng đã bắt đầu thực hiện các cuộc gọi API, nhưng mỗi nhà phát triển đều tự mày mò tìm hiểu.

Một cuộc gọi API thành công rất đơn giản: bạn gửi một yêu cầu đến mô hình Gemini và nhận được phản hồi.

Thách thức thực sự là làm cho quy trình đó có thể lặp lại và mở rộng cho toàn bộ nhóm của bạn. Dưới đây là một số ví dụ về cách thực hiện yêu cầu đầu tiên của bạn.

Ví dụ bằng Python

Mã này gửi một lời nhắc văn bản đơn giản đến API Gemini và in ra phản hồi.

Hãy phân tích chi tiết:

Nhập và cấu hình: Điều này sẽ tải thư viện Google và cài đặt xác thực sử dụng khóa API mà bạn đã cấu hình trước đó.

Khởi tạo mô hình: Ở đây, bạn đang chỉ định cho mã nguồn mô hình Gemini cụ thể nào sẽ được sử dụng. Gemini 3 Flash được tối ưu hóa cho các công việc có tốc độ cao và khối lượng lớn, trong khi Gemini 3 Pro được thiết kế cho suy luận sâu và các quy trình làm việc phức tạp, nhiều bước.

Tạo nội dung: Đây là hành động. Bạn đang gửi câu hỏi của mình đến mô hình.

Truy cập kết quả: Phản hồi của mô hình được lưu trữ trong đối tượng phản hồi, và bạn có thể truy cập văn bản bằng cách sử dụng response.text.

Vídu JavaScript

Nếu bạn đang có công việc trong môi trường Node.js, quy trình tương tự nhưng sử dụng cú pháp async/await của JavaScript.

Ví dụ o REST API

Nếu bạn không sử dụng Python hoặc JavaScript, bạn có thể giao tiếp trực tiếp với API bằng lệnh curl. Điều này rất hữu ích cho các thử nghiệm nhanh hoặc sử dụng trong các ngôn ngữ không có SDK chuyên dụng.

Lệnh này gửi yêu cầu HTTP đến điểm cuối API và trả về phản hồi dưới dạng đối tượng JSON.

Giúp nhóm của bạn dễ dàng tìm kiếm và tái sử dụng các đoạn mã và lời nhắc thành công bằng cách xây dựng một thư viện chung.

Bạn có thể xây dựng gì với API Gemini?

API Gemini vô cùng linh hoạt. Dưới đây là một số ứng dụng bạn có thể xây dựng:

Công cụ tạo nội dung: Tự động hóa bản nháp blog, bài đăng trên mạng xã hội và nội dung tiếp thị.

Chatbot và trợ lý ảo: Tạo giao diện cuộc hội thoại cho hỗ trợ khách hàng hoặc bộ phận hỗ trợ nội bộ.

Hỗ trợ mã nguồn: Tạo mã mẫu, giải thích các hàm phức tạp và hỗ trợ gỡ lỗi lỗi.

Công cụ hỗ trợ phân tích dữ liệu: Tóm tắt các báo cáo phức tạp và trích xuất các thông tin quan trọng từ văn bản không cấu trúc.

Ứng dụng đa phương thức: Phân tích hình ảnh hoặc xử lý nội dung video để có thể tìm kiếm được.

Xử lý tài liệu: Trích xuất thông tin từ các tệp PDF và dịch tài liệu sang các ngôn ngữ khác nhau.

Xây dựng quy trình làm việc tự động hóa với Gemini

Khác với chatbot tiêu chuẩn trả lời câu hỏi theo cách tuyến tính, quy trình làm việc tự động trong Gemini cho phép mô hình nhận diện mục tiêu, lập kế hoạch và thực thi chuỗi hành động tự động trên các công cụ bên ngoài.

Sự chuyển đổi "agentic" này được thúc đẩy bởi ba tính năng cốt lõi trong hệ sinh thái Gemini 3:

Chế độ "Tư duy" gốc: Sử dụng tham số thinking_level, bạn có thể chuyển đổi giữa "thấp" để tăng tốc độ và "cao" cho các công việc phức tạp. Trong chế độ suy luận cao, Gemini 3 Pro tạo ra các "token suy nghĩ" ẩn để xác minh logic của chính nó trước khi cung cấp câu trả lời, giảm đáng kể hiện tượng ảo giác.

Chữ ký suy luận: Để ngăn chặn "sự lệch lạc trong suy luận" trong các công việc đa lượt, API hiện phát hành các Chữ ký suy luận được mã hóa. Các nhà phát triển phải truyền lại các chữ ký này trong lịch sử cuộc hội thoại để đảm bảo agent duy trì chính xác chuỗi suy luận của mình qua các cuộc gọi API và thực thi công cụ khác nhau.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm hoạt động kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15 công cụ trở lên cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm hoạt động hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không sử dụng chỉ một nền tảng cho tất cả? ClickUp tích hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Ví dụ Python: Xây dựng một tác nhân nghiên cứu

Mẫu mã này minh họa cách khởi tạo một tác nhân có khả năng suy luận cao, duy trì một "dòng suy nghĩ" liên tục thông qua SDK Gemini mới nhất.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng chatbot cho kinh doanh của bạn

Cách bảo mật khóa API Gemini của bạn

Nhóm của bạn đang triển khai các tính năng, nhưng các biện pháp bảo mật lại bị xem nhẹ.

Khóa API đôi khi được để lại trong mã nguồn — góp phần vào việc rò rỉ 23,7 triệu thông tin bí mật lên GitHub công khai vào năm 2024 — và không có quy trình chính thức để xoay vòng chúng. Điều này khiến tổ chức của bạn dễ bị tấn công bởi việc sử dụng trái phép, có thể dẫn đến hóa đơn bất ngờ và các vi phạm bảo mật nghiêm trọng.

Một cách tiếp cận phản ứng với bảo mật là công thức dẫn đến thảm họa. Bạn cần một hệ thống quản lý kiến thức chủ động để quản lý thông tin đăng nhập, bảo vệ ứng dụng và dữ liệu của công ty.

Dưới đây là các nguyên tắc tốt nhất để đảm bảo bảo mật cho khóa API Gemini của bạn:

Sử dụng biến môi trường: Tuyệt đối không bao giờ ghi cứng các khóa trực tiếp vào mã nguồn. Lưu trữ chúng trong các tệp .env hoặc biến môi trường hệ thống.

Thêm . env vào . gitignore : Bước đơn giản này giúp bạn tránh vô tình commit các khóa bí mật của mình lên kho lưu trữ mã nguồn công khai.

Thay đổi khóa định kỳ: Thường xuyên tạo khóa mới trong Google Cloud Console và vô hiệu hóa các khóa cũ.

Thực hiện kiểm soát truy cập: Sử dụng Quản lý Danh tính và Truy cập (IAM) của Google Cloud để giới hạn quyền truy cập của các thành viên trong nhóm vào việc xem hoặc quản lý khóa API.

Theo dõi sử dụng: Theo dõi bảng điều khiển sử dụng API trong Google Cloud Console để phát hiện bất kỳ hoạt động bất thường nào có thể cho thấy hệ thống bị xâm nhập.

Sử dụng các khóa riêng biệt cho các môi trường: Duy trì các khóa khác nhau cho các môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất để giới hạn phạm vi ảnh hưởng của một sự cố rò rỉ tiềm ẩn.

Giá cả của Gemini

Gemini 3 Flash: ~$0,50 cho mỗi 1 triệu đầu vào / $3,00 cho mỗi 1 triệu đầu ra

Gemini 3 Pro: ~$2.00 cho mỗi 1 triệu đầu vào / $12.00 cho mỗi 1 triệu đầu ra (cho ngữ cảnh dưới 200.000)

Tìm kiếm cơ sở dữ liệu: Ghi chú rằng Google hiện tính phí $14 cho mỗi 1.000 truy vấn tìm kiếm cho việc tạo cơ sở dữ liệu sau khi vượt quá giới hạn miễn phí hàng tháng (5.000 truy vấn).

Giới hạn khi sử dụng API Gemini

Ứng dụng của bạn đã hoạt động, nhưng bạn đang gặp phải các vấn đề không mong muốn.

API hoạt động chậm hơn dự kiến trong giờ cao điểm hoặc trả về các kết quả không nhất quán, gây nhầm lẫn cho người dùng.

Hiểu rõ giới hạn của API là bước đầu tiên; việc ghi chép các giải pháp thay thế sẽ giúp bạn mở rộng quy mô một cách hiệu quả.

Lưu ý các hạn chế phổ biến sau:

Giới hạn tốc độ: Gói miễn phí có giới hạn về số yêu cầu mỗi phút và số token mỗi ngày, điều này có thể gây tắc nghẽn cho các ứng dụng có lưu lượng cao.

Biến động độ trễ: Thời gian phản hồi có thể thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của yêu cầu và tải trọng tổng thể của máy chủ.

Hạn chế của cửa sổ ngữ cảnh: Mỗi mô hình có số token tối đa (từ và các phần của từ) mà nó có thể xử lý trong một yêu cầu duy nhất, điều này có thể là thách thức khi tóm tắt các tài liệu rất dài.

Tính khả dụng theo khu vực: Một số mô hình hoặc tính năng có thể không khả dụng ở tất cả các khu vực địa lý.

Độ nhất quán của kết quả: Trí tuệ nhân tạo tạo sinh có thể tạo ra kết quả hơi khác nhau ngay cả khi sử dụng cùng một lệnh, điều này có thể yêu cầu bạn tích hợp các bước xác thực vào quy trình làm việc của mình.

Không có dữ liệu thời gian thực: Kiến thức của các mô hình không được cập nhật theo thời gian thực, do đó chúng không thể cung cấp thông tin về các sự kiện rất gần đây.

Mặc dù API Gemini là một công cụ đa phương thức mạnh mẽ, việc xây dựng một ứng dụng sẵn sàng cho sản xuất thường yêu cầu một chiến lược đa mô hình. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án về độ sâu suy luận hoặc độ chính xác trong mã hóa, bạn có thể xem xét các lựa chọn thay thế cho Gemini. Hầu hết các công cụ AI hứa hẹn sẽ làm cho quá trình phát triển trở nên dễ dàng hơn, nhưng thường kết thúc bằng việc trở thành một tab rời rạc khác trong một hệ thống đã quá tải. Bạn có thể sử dụng API Gemini để cung cấp sức mạnh cho phần backend của ứng dụng, một công cụ riêng biệt để tóm tắt ghi chú cuộc họp và một nền tảng thứ ba để quản lý các công việc sprint. Mạng lưới bối cảnh phân tán và các công cụ bị cô lập này được gọi là “Sự bùng nổ của AI”. ClickUp là nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên (Converged AI Workspace) kết nối các công việc, tài liệu và thành viên trong nhóm thông qua một lớp trí tuệ trung tâm. Khác với các API độc lập yêu cầu bạn phải tự xây dựng hệ thống truy xuất ngữ cảnh (RAG), ClickUp Brain đã "biết" mọi thứ trong không gian làm việc của bạn. Vì AI được tích hợp sẵn, nó không chỉ "tạo văn bản" mà còn hiểu mối quan hệ giữa tài liệu API Gemini của bạn, thời hạn dự án và tiến độ thực tế của nhóm. Kích hoạt “Hỏi AI” từ bất kỳ đâu và triển khai các tác nhân tự động Sức mạnh thực sự của ClickUp nằm ở khả năng biến kiến thức thành hành động. Với Brain Assistant, bạn có thể “Hỏi AI” từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của mình — hoặc thậm chí thông qua ứng dụng desktop khi đang viết mã trong IDE. Bạn có thể nhanh chóng xác định rủi ro dự án bằng cách hỏi, “Phản hồi về lần triển khai Gemini 3 Pro gần nhất là gì?” ClickUp Brain sẽ tìm kiếm sâu trong toàn bộ lịch sử của bạn, cung cấp câu trả lời có trích dẫn kèm liên kết đến công việc hoặc chủ đề cụ thể nơi cuộc thảo luận diễn ra. Đối với các nhóm phát triển sản phẩm AI phức tạp, ClickUp vượt xa sự hỗ trợ cơ bản bằng cách cho phép bạn triển khai Super Agents . Đây là các đồng nghiệp kỹ thuật số không cần mã hóa, tự động hóa, giúp xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại trong chu kỳ phát triển của bạn. Bạn có thể cài đặt một Triage Agent để theo dõi các lỗi mới từ tích hợp Gemini, hoặc một Agent quản lý dự án chủ động xác định các rào cản trong sprint và tạo bản tóm tắt cuộc họp hàng ngày dựa trên hoạt động của nhóm. Đây là hệ thống thông minh giúp duy trì dòng chảy phát triển 24/7. Nền tảng quản lý công việc thống nhất cho nhà phát triển hiện đại ClickUp Docs đóng vai trò như cuốn sổ tay kỹ thuật chung của nhóm. Dù bạn đang soạn thảo tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) cho tính năng đa phương thức mới hay lưu trữ các quy trình bảo mật API Gemini, mọi thứ đều được kết nối liền mạch. Một dòng mã trong tài liệu có thể ngay lập tức trở thành một công việc, và ClickUp Brain cho phép bạn tận dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để truy xuất tệp và cuộc hội thoại từ các ứng dụng kết nối như Google Workspace, GitHub và Figma thông qua tìm kiếm ngữ nghĩa. Hơn nữa, ClickUp cung cấp tính năng đa mô hình linh hoạt. Trong quá trình xây dựng với API Gemini, bạn có thể sử dụng giao diện của ClickUp để chuyển đổi giữa Gemini 3, GPT-5.2 và Claude 4.5 để so sánh kết quả hoặc soạn thảo các thông số kỹ thuật. Điều này đảm bảo bạn luôn có "bộ não" tốt nhất cho công việc hiện tại mà không cần rời khỏi môi trường quản lý dự án của mình. Các tính năng nổi bật của ClickUp Giới hạn của ClickUp Giá cả của ClickUp Đánh giá và nhận xét về ClickUp Người dùng thực tế nói gì về ClickUp? Một đánh giá của người dùng cho biết: Các mẫu, Trường Tùy chỉnh, ưu tiên, điểm Scrum, kế hoạch và các chế độ xem đa dạng của ClickUp, mặc dù có một chút khó khăn ban đầu, đã giúp nhóm của chúng tôi tùy chỉnh công cụ này theo nhu cầu thay đổi của mình và tối ưu hóa hiệu quả. Khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ như Google Drive, cuộc họp, lịch và hỗ trợ API vững chắc giúp quy trình làm việc của chúng tôi diễn ra mượt mà. Ngoài ra, các biểu mẫu ClickUp mang lại giá trị đáng kể cho hoạt động của chúng tôi. Tổng thể, mọi thứ trong ClickUp đều mạnh mẽ và hữu ích đến mức tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Tôi tin rằng ClickUp đã được phát triển với sự quan tâm đến sở thích của người dùng, khiến nó hoàn hảo cho nhu cầu của chúng tôi. Lợi thế của ClickUp: Thay vì viết mã để kết nối cơ sở dữ liệu của bạn với một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), BrainGPT- ứng dụng AI độc lập từ ClickUp - hoạt động như một giao diện không phụ thuộc vào mô hình, đã được kết nối sẵn với các công việc, tài liệu và repo mã của bạn. Nó cho phép bạn: Nền tảng API của OpenAI vẫn là đối thủ chính của các nhà phát triển khi xây dựng các ứng dụng phức tạp, có khả năng "tư duy". Với việc ra mắt dòng sản phẩm GPT-5.2, OpenAI đã chuyển hướng sang " Agentic Reasoning", nơi mô hình tự động tạm dừng để xác minh logic của mình trước khi phản hồi. Khác với sự tích hợp chặt chẽ của Gemini với Không gian Làm việc của Google, OpenAI cung cấp một phương pháp "Foundry" mô-đun hơn, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà phát triển muốn một nền tảng trung lập với nhà cung cấp có thể mở rộng trên các nhà cung cấp đám mây khác nhau như Azure và AWS. Gemini 3 Flash, ngược lại, cung cấp khả năng xử lý video nhanh hơn đáng kể và cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn nhiều với 2 triệu token, trong khi GPT-5.2 hiện giới hạn ngữ cảnh gốc ở 400.000 token. Các tính năng nổi bật của API OpenAI Giới hạn của API OpenAI Giá dịch vụ API OpenAI Đánh giá và nhận xét về API OpenAI Người dùng thực tế nói gì về OpenAI? Một đánh giá của người dùng cho biết: Chúng tôi vô cùng ấn tượng với các mô hình AI và đặc biệt là khả năng truy cập API. Bằng cách tích hợp OpenAI vào giải pháp CRM của chúng tôi (BROSH CRM), chúng tôi có thể mang lại giá trị thực tế và cụ thể cho khách hàng thông qua tự động hóa được hỗ trợ bởi AI. OpenAI cho phép BROSH CRM cung cấp các tính năng AI tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ các phản hồi AI chất lượng cao, nhận thức ngữ cảnh trong các kênh giao tiếp của họ, được tạo trực tiếp từ dữ liệu CRM. Điều này cải thiện đáng kể tương tác với khách hàng đồng thời tiết kiệm thời gian và tài nguyên. 📖 Đọc thêm: Cách sử dụng API ChatGPT cho ứng dụng của bạn Claude, được phát triển bởi Anthropic, là lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển ưu tiên độ chính xác kỹ thuật và khả năng suy luận "giống con người". Claude 4.5 Sonnet được coi là mô hình đáng tin cậy nhất cho kỹ thuật phần mềm, liên tục vượt trội so với các mô hình khác trên các bài kiểm tra mã như SWE-bench. Một trong những tính năng nổi bật của nó là Claude Code, một công cụ CLI agentic cho phép mô hình tương tác trực tiếp với terminal và hệ thống tệp cục bộ của bạn để gỡ lỗi và triển khai mã. Gemini 3 Pro nổi trội trong việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ cùng lúc (như một video dài 1 giờ), nhưng Claude thường được ưa chuộng hơn cho các công việc mà "tông màu" và độ chính xác của kết quả đầu ra quan trọng hơn so với khối lượng dữ liệu được xử lý. Các tính năng nổi bật của API Claude Giới hạn của API Claude Giá dịch vụ API Claude Đánh giá và nhận xét về API Claude Người dùng thực tế nói gì về API Claude? Một đánh giá của người dùng cho biết: Phí sử dụng API cao hơn so với ChatGPT hoặc Gemini, nhưng nếu bạn chỉ muốn đặt câu hỏi, bạn có thể sử dụng phiên bản desktop, nên điều này không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn tích hợp nó vào một ứng dụng. 📖 Đọc thêm: Cách sử dụng Claude AI để lập trình hiệu quả và chính xác với mã Mistral AI cung cấp các mô hình hiệu suất cao, mang đến một giải pháp thay thế cho các hệ thống "đã đóng" của Google và OpenAI. Nó được xem là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp cần chủ quyền dữ liệu hoặc muốn triển khai mô hình trên hạ tầng riêng tư của mình. Các mô hình chủ lực của Mistral, như Mistral Large 3, được thiết kế để hoạt động hiệu quả và "không bị giới hạn", cho phép nhà phát triển có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hành vi của mô hình so với các rào cản an toàn nghiêm ngặt thường thấy trong Gemini hoặc Claude. Các tính năng nổi bật của Mistral AI Giới hạn của Mistral AI Giá cả của Mistral AI Đánh giá và nhận xét về Mistral AI Người dùng thực tế nói gì về Mistral AI? Một đánh giá của người dùng cho biết: Tôi đã hỏi về một nhân vật trong lịch sử đất nước chúng ta. GEMINI đã phân biệt chính xác giữa hai người có cùng tên đệm và họ nhưng hoàn toàn khác nhau: một là nhà sử học và giáo sư đại học, người kia là chiến sĩ kháng chiến bị trục xuất trong Thế chiến II. Mistral AI chỉ cung cấp mô tả về người đầu tiên.

Mặc dù API Gemini là một công cụ đa phương thức mạnh mẽ, việc xây dựng một ứng dụng sẵn sàng cho sản xuất thường yêu cầu một chiến lược đa mô hình. Tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của dự án về độ sâu suy luận hoặc độ chính xác trong mã hóa, bạn có thể xem xét các lựa chọn thay thế cho Gemini.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho các nhóm cần AI có khả năng nhận biết ngữ cảnh được tích hợp vào quy trình làm việc của họ)

Tạo và quản lý mã với ClickUp Brain

Hầu hết các công cụ AI hứa hẹn sẽ làm cho quá trình phát triển trở nên dễ dàng hơn, nhưng thường kết thúc bằng việc trở thành một tab rời rạc khác trong một hệ thống đã quá tải. Bạn có thể sử dụng API Gemini để cung cấp sức mạnh cho phần backend của ứng dụng, một công cụ riêng biệt để tóm tắt ghi chú cuộc họp và một nền tảng thứ ba để quản lý các công việc sprint. Mạng lưới bối cảnh phân tán và các công cụ bị cô lập này được gọi là “Sự bùng nổ của AI”.

ClickUp là nền tảng làm việc AI tích hợp đầu tiên (Converged AI Workspace) kết nối các công việc, tài liệu và thành viên trong nhóm thông qua một lớp trí tuệ trung tâm. Khác với các API độc lập yêu cầu bạn phải tự xây dựng hệ thống truy xuất ngữ cảnh (RAG), ClickUp Brain đã "biết" mọi thứ trong không gian làm việc của bạn.

Vì AI được tích hợp sẵn, nó không chỉ "tạo văn bản" mà còn hiểu mối quan hệ giữa tài liệu API Gemini của bạn, thời hạn dự án và tiến độ thực tế của nhóm.

Kích hoạt “Hỏi AI” từ bất kỳ đâu và triển khai các tác nhân tự động

Sức mạnh thực sự của ClickUp nằm ở khả năng biến kiến thức thành hành động. Với Brain Assistant, bạn có thể “Hỏi AI” từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc của mình — hoặc thậm chí thông qua ứng dụng đồng hành trên desktop khi bạn đang viết mã trong IDE. Bạn có thể ngay lập tức xác định rủi ro dự án bằng cách hỏi, “Phản hồi về lần triển khai Gemini 3 Pro gần nhất là gì?” ClickUp Brain sẽ tìm kiếm sâu trong toàn bộ lịch sử của bạn, cung cấp câu trả lời có trích dẫn kèm liên kết đến công việc hoặc chủ đề cụ thể nơi cuộc thảo luận diễn ra.

Đối với các nhóm phát triển sản phẩm AI phức tạp, ClickUp vượt xa sự hỗ trợ cơ bản bằng cách cho phép bạn triển khai Super Agents . Đây là các đồng nghiệp kỹ thuật số không cần mã hóa, tự động xử lý các tác vụ lặp đi lặp lại trong chu kỳ phát triển của bạn. Bạn có thể cài đặt một Triage Agent để theo dõi các lỗi mới từ tích hợp Gemini, hoặc một Agent quản lý dự án chủ động xác định các rào cản trong sprint và tạo bản tóm tắt cuộc họp hàng ngày dựa trên hoạt động của nhóm. Đây là hệ thống thông minh giúp duy trì dòng chảy phát triển 24/7.

Tăng tốc quy trình làm việc với Super Agents trong ClickUp

Nền tảng quản lý công việc thống nhất cho nhà phát triển hiện đại

ClickUp Docs đóng vai trò như cuốn sổ tay kỹ thuật chung của nhóm. Dù bạn đang soạn thảo tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRD) cho tính năng đa phương thức mới hay lưu trữ các quy trình bảo mật API Gemini, mọi thứ đều được kết nối liền mạch.

Một dòng mã trong tài liệu có thể ngay lập tức trở thành một công việc, và ClickUp Brain cho phép bạn tận dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để truy xuất tệp tin và cuộc hội thoại từ các ứng dụng kết nối như Google Workspace, GitHub và Figma thông qua tìm kiếm ngữ nghĩa.

Hơn nữa, ClickUp cung cấp tính năng đa mô hình linh hoạt. Trong quá trình xây dựng với API Gemini, bạn có thể sử dụng giao diện của ClickUp để chuyển đổi giữa Gemini 3, GPT-5.2 và Claude 4.5 để so sánh kết quả hoặc soạn thảo các thông số kỹ thuật. Điều này đảm bảo bạn luôn có "bộ não" tốt nhất cho công việc hiện tại mà không cần rời khỏi môi trường quản lý dự án của mình.

Truy cập nhiều mô hình AI từ một giao diện duy nhất với ClickUp Brain

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tìm kiếm toàn diện & Hỏi AI: Truy xuất dữ liệu ngay lập tức trên ClickUp, Slack, GitHub và Drive, hoặc yêu cầu AI tóm tắt bất kỳ tài liệu hoặc chủ đề công việc nào từ bất kỳ đâu trong không gian làm việc.

Các tác nhân không cần mã: Triển khai các tác nhân không cần mã để tự động hóa việc tạo/lập công việc, cập nhật trạng thái và báo cáo, biến quản lý dự án thủ công thành quy trình làm việc tự động.

Trò chuyện AI tích hợp: Đề cập đến @Brain trong bất kỳ chủ đề Đề cập đếntrong bất kỳ chủ đề trò chuyện ClickUp nào để ngay lập tức chuyển cuộc hội thoại thành công việc có định dạng hoặc để nhận tóm tắt của một cuộc thảo luận dài.

Bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI: Hiển thị tình trạng sức khỏe của nhóm thông qua các bảng điều khiển thời gian thực sử dụng AI để xác định rủi ro trong sprint, dự đoán sự chậm trễ và giải thích xu hướng dữ liệu bằng ngôn ngữ đơn giản.

Trợ lý AI cho Tài liệu: Soạn thảo yêu cầu kỹ thuật, quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) và lịch trình cuộc họp được điền sẵn với dữ liệu và bối cảnh cụ thể của dự án của bạn.

Giới hạn của ClickUp

Hiệu quả của AI phụ thuộc vào việc duy trì không gian làm việc gọn gàng; nếu nhóm của bạn không cập nhật công việc và tài liệu, AI sẽ có ít "bối cảnh" để tham khảo khi đưa ra câu trả lời.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.900 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Các mẫu, Trường Tùy chỉnh, ưu tiên, điểm Scrum, kế hoạch và các chế độ xem đa dạng của ClickUp, mặc dù có một chút khó khăn ban đầu, đã giúp nhóm của chúng tôi tùy chỉnh công cụ này theo nhu cầu thay đổi của mình và tối ưu hóa hiệu quả. Khả năng tích hợp mạnh mẽ với các công cụ như Google Drive, cuộc họp, lịch và hỗ trợ API vững chắc giúp quy trình làm việc của chúng tôi diễn ra mượt mà. Ngoài ra, các biểu mẫu ClickUp mang lại giá trị đáng kể cho hoạt động của chúng tôi. Tổng thể, mọi thứ trong ClickUp đều mạnh mẽ và hữu ích đến mức tôi không muốn thay đổi bất cứ điều gì. Tôi tin rằng ClickUp đã được phát triển với sự quan tâm đến sở thích của người dùng, khiến nó hoàn hảo cho nhu cầu của chúng tôi.

Lợi thế của ClickUp: Thay vì viết mã để kết nối cơ sở dữ liệu của bạn với một mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), BrainGPT, ứng dụng AI độc lập từ ClickUp, hoạt động như một giao diện không phụ thuộc vào mô hình đã được kết nối sẵn với các công việc, tài liệu và repo mã của bạn. Tích hợp tất cả công việc của bạn để đạt kết quả nhanh hơn với ClickUp BrainGPT Nó cho phép bạn: Chuyển đổi giữa các mô hình: Sử dụng Gemini 3 cho các công việc có bối cảnh lớn lên đến 2 triệu token, sau đó chuyển sang Claude 4.5 cho độ chính xác cao trong mã hóa — tất cả trong cùng một cửa sổ.

Tìm kiếm thống nhất: Hỏi, “Các tiêu chuẩn bảo mật API cuối cùng đã được thảo luận trong cuộc họp tháng trước là gì?” và nhận câu trả lời chính xác từ Slack, GitHub và ClickUp Docs cùng lúc.

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản: Sử dụng ứng dụng máy tính BrainGPT để ra lệnh bằng giọng nói như “Soạn thảo một vé Jira cho tích hợp Gemini và giao cho nhà phát triển chính” — không cần bàn phím

2. API OpenAI (Phù hợp nhất cho trí tuệ tổng quát và suy luận dựa trên tác nhân)

qua OpenAI

Nền tảng API của OpenAI vẫn là đối thủ chính của các nhà phát triển đang xây dựng các ứng dụng phức tạp, có khả năng "tư duy". Với việc ra mắt dòng sản phẩm GPT-5.2, OpenAI đã chuyển hướng sang " Agentic Reasoning", nơi mô hình tự động tạm dừng để xác minh logic của mình trước khi phản hồi.

Khác với sự tích hợp chặt chẽ của Gemini với Không gian Làm việc của Google, OpenAI cung cấp một phương pháp "Foundry" mô-đun hơn, khiến nó trở thành lựa chọn ưa thích của các nhà phát triển muốn một nền tảng trung lập với nhà cung cấp có thể mở rộng trên các nhà cung cấp đám mây khác nhau như Azure và AWS.

Gemini 3 Flash, ngược lại, cung cấp khả năng xử lý video nhanh hơn đáng kể và cửa sổ ngữ cảnh lớn hơn nhiều với 2 triệu token, trong khi GPT-5.2 hiện giới hạn ngữ cảnh gốc ở 400.000 token.

Các tính năng nổi bật của API OpenAI

Sử dụng Chế độ Suy luận để giải quyết các vấn đề phức tạp, nhiều bước yêu cầu xác minh nội bộ trước khi tạo ra câu trả lời cuối cùng.

Truy cập API thời gian thực để xây dựng các trải nghiệm đa phương thức có độ trễ thấp, bao gồm các tương tác chuyển đổi giọng nói sang giọng nói gốc.

Sử dụng API Tìm kiếm Tệp (Vector Store) để xây dựng hệ thống RAG (Retrieval-Augmented Generation) với quản lý tài liệu tích hợp sẵn.

Giới hạn của API OpenAI

Sử dụng có thể trở nên đắt đỏ rất nhanh nếu không được theo dõi cẩn thận, đặc biệt khi sử dụng các mô hình có khả năng suy luận cao như GPT-5. 2 Pro.

Giá dịch vụ API OpenAI

GPT-5.2: $1.75/1 triệu đầu vào | $14.00/1 triệu đầu ra

GPT-5.2 Pro: $21.00/1 triệu đầu vào | $168.00/1 triệu đầu ra

GPT-5 Mini: $0,25/1 triệu đầu vào | $2,00/1 triệu đầu ra

Đánh giá và nhận xét về API OpenAI

G2: 4.7/5 (840+ đánh giá)

Gartner Peer Insights: 4.4/5 (hơn 60 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về OpenAI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Chúng tôi vô cùng ấn tượng với các mô hình AI và đặc biệt là khả năng truy cập API. Bằng cách tích hợp OpenAI vào các giải pháp CRM của chúng tôi (BROSH CRM), chúng tôi có thể mang lại giá trị thực tế và cụ thể cho khách hàng thông qua tự động hóa được hỗ trợ bởi AI. OpenAI cho phép BROSH CRM cung cấp các tính năng AI tiên tiến trên nhiều lĩnh vực. Khách hàng của chúng tôi được hưởng lợi từ các phản hồi AI chất lượng cao, nhận thức ngữ cảnh trong các kênh giao tiếp của họ, được tạo ra trực tiếp từ dữ liệu CRM. Điều này cải thiện đáng kể tương tác với khách hàng đồng thời tiết kiệm thời gian và tài nguyên.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng API ChatGPT cho ứng dụng của bạn

3. Claude API (Phù hợp nhất cho lập trình có rủi ro cao và viết kỹ thuật phức tạp)

qua Claude

Claude, được phát triển bởi Anthropic, là lựa chọn hàng đầu cho các nhà phát triển ưu tiên độ chính xác kỹ thuật và khả năng suy luận "giống con người". Claude 4.5 Sonnet được coi là mô hình đáng tin cậy nhất cho kỹ thuật phần mềm, liên tục vượt trội so với các mô hình khác trên các bài kiểm tra mã như SWE-bench.

Một trong những tính năng nổi bật của nó là Claude Code, một công cụ CLI có khả năng tương tác cho phép mô hình tương tác trực tiếp với terminal và hệ thống tệp cục bộ của bạn để gỡ lỗi và triển khai mã.

Gemini 3 Pro nổi trội trong việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ cùng lúc (như một video dài 1 giờ), nhưng Claude thường được ưa chuộng hơn cho các công việc mà "tông màu" và độ chính xác của kết quả đầu ra quan trọng hơn so với khối lượng dữ liệu được xử lý.

Các tính năng nổi bật của API Claude

Quản lý logic dự án phức tạp bằng Claude Projects , cho phép bạn nhóm các tài liệu và mã liên quan để có bối cảnh tốt hơn.

Sử dụng Prompt Caching để giảm đáng kể chi phí và độ trễ cho các yêu cầu lặp lại, có khối lượng lớn.

Thực thi và kiểm thử mã trong thời gian thực trong môi trường mô hình bằng công cụ Analysis Tool (Thực thi mã).

Giới hạn của API Claude

Claude hiện không có công cụ tạo hình ảnh hoặc video tích hợp sẵn, buộc các nhà phát triển phải tích hợp với các API của bên thứ ba để thực hiện công việc sáng tạo hình ảnh.

Giá dịch vụ API Claude

Claude 4.5 Opus: $15.00/1 triệu đầu vào | $75.00/1 triệu đầu ra

Claude 4.5 Sonnet: $3.00/1 triệu đầu vào | $15.00/1 triệu đầu ra

Claude 4. 5 Haiku: $1. 00/1 triệu đầu vào | $5. 00/1 triệu đầu ra

Đánh giá và nhận xét về API Claude

G2: 4. 4/5 (55+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về API Claude?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Phí sử dụng API cao hơn so với ChatGPT hoặc Gemini, nhưng nếu bạn chỉ muốn đặt câu hỏi, bạn có thể sử dụng phiên bản desktop, nên điều này không phải là vấn đề lớn. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn tích hợp nó vào một ứng dụng.

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng Claude AI để lập trình hiệu quả và chính xác với mã

4. Mistral AI (Tốt nhất cho tính linh hoạt không giới hạn và chủ quyền dữ liệu)

qua Mistral AI

Mistral AI cung cấp các mô hình hiệu suất cao, mang đến một giải pháp thay thế cho các hệ thống "đã đóng" của Google và OpenAI. Nó được xem là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp cần chủ quyền dữ liệu hoặc muốn triển khai mô hình trên hạ tầng riêng tư của mình.

Các mô hình chủ lực của Mistral, như Mistral Large 3, được thiết kế để hoạt động hiệu quả và "không bị giới hạn", cho phép nhà phát triển có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với hành vi của mô hình so với các rào cản an toàn nghiêm ngặt thường thấy trong Gemini hoặc Claude.

Các tính năng nổi bật của Mistral AI

Triển khai mô hình trên phần cứng của riêng bạn hoặc VPC (Mạng riêng ảo) để đảm bảo độ riêng tư và bảo mật dữ liệu tối đa .

Sử dụng Mistral Memories để lưu trữ và truy xuất ngữ cảnh quan trọng giữa các phiên làm việc mà không cần gửi lại dữ liệu thủ công.

Truy cập Connectors Directory để dễ dàng kết nối các mô hình của bạn với các nguồn dữ liệu bên ngoài như Notion, GitHub và Slack.

Giới hạn của Mistral AI

Tài liệu và hỗ trợ cộng đồng cho Mistral không phong phú bằng của Google hoặc OpenAI, điều này có thể dẫn đến đường cong học tập dốc hơn cho các nhà phát triển mới.

Giá cả của Mistral AI

Mistral Large 3: $2.00/1 triệu đầu vào | $6.00/1 triệu đầu ra

Mistral Small: $0.20/1 triệu đầu vào | $0.60/1 triệu đầu ra

Mistral Miễn phí: Truy cập API giới hạn cho mục đích thử nghiệm

Đánh giá và nhận xét về Mistral AI

G2: 4. 4/5 (Số lượng đánh giá ban đầu có giới hạn)

Capterra: 4.5/5 (Số lượng đánh giá ban đầu có giới hạn)

Người dùng thực tế nói gì về Mistral AI?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi đã hỏi về một nhân vật trong lịch sử đất nước chúng ta. GEMINI đã phân biệt chính xác giữa hai người có cùng tên đệm và họ nhưng hoàn toàn khác nhau: một là nhà sử học và giáo sư đại học, người kia là chiến sĩ kháng chiến bị trục xuất trong Thế chiến II. Mistral AI chỉ cung cấp mô tả về người đầu tiên.

📖 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Mistral AI dành cho mô hình ngôn ngữ nâng cao

API trở nên đơn giản với ClickUp

Bắt đầu với API Google Gemini rất đơn giản: bạn lấy khóa API, cài đặt SDK và thực hiện cuộc gọi API đầu tiên. Tuy nhiên, khi chuyển từ một skript đơn giản sang ứng dụng sản xuất, những thách thức thực sự bắt đầu xuất hiện—quản lý khóa API, tài liệu hóa các lệnh và duy trì sự tổ chức trong công việc của nhóm.

API Gemini cung cấp các khả năng AI mạnh mẽ, nhưng việc tích hợp nó vào quy trình làm việc của bạn có thể dẫn đến tài liệu phân tán, theo dõi dự án rời rạc và chuyển đổi ngữ cảnh liên tục.

Các nhóm tập trung phát triển AI cùng với quản lý công việc và tài liệu sẽ hoạt động nhanh hơn và duy trì bối cảnh tốt hơn. Lựa chọn nơi tổ chức công việc này sẽ quyết định mức độ hiệu quả trong việc đổi mới và hợp tác của bạn.

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và trải nghiệm cách một không gian làm việc tích hợp có thể biến đổi quy trình phát triển AI của bạn.

Câu hỏi thường gặp về API Gemini

Đúng vậy, Google cung cấp gói miễn phí hào phóng cho Gemini 3 Flash và Pro thông qua Google AI Studio. Tuy nhiên, các công cụ chuyên biệt như Google Search Grounding sẽ tính phí ($14/1.000 truy vấn) sau khi bạn vượt quá 5.000 yêu cầu mỗi tháng.

Google AI Studio là công cụ trực tuyến giúp thử nghiệm các lệnh nhắc và tạo khóa API nhanh chóng. API Gemini là giao diện lập trình ứng dụng (API) mà bạn sử dụng trong mã để tích hợp các tính năng AI vào ứng dụng của mình.

Đúng vậy, API Gemini hỗ trợ các cuộc hội thoại đa lượt, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời để xây dựng chatbot nội bộ, chatbot hỗ trợ khách hàng hoặc trợ lý nhóm. Bạn sẽ sử dụng API làm "bộ não" của chatbot và xây dựng giao diện người dùng riêng biệt.

Giới hạn yêu cầu thay đổi tùy thuộc vào mô hình bạn đang sử dụng và liệu bạn đang sử dụng gói miễn phí hay gói trả phí. Gói miễn phí có giới hạn yêu cầu thấp hơn mỗi phút, trong khi các gói trả phí cung cấp băng thông cao hơn cho các ứng dụng sản xuất.