72% người tiêu dùng cho biết danh sách mong muốn giúp việc mua sắm dịp lễ trở nên dễ dàng hơn, và 64% cũng thích nhận quà từ danh sách mong muốn.

Tuy nhiên, danh sách mong muốn dịp lễ thường không hiệu quả vì chúng nằm rải rác trong các chuỗi văn bản, ứng dụng ghi chú và những lời nhắc nhở trong đầu, những thứ sẽ biến mất ngay khi bạn cần đến chúng. Bài viết này giới thiệu bảy mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh miễn phí — từ danh sách kiểm tra đơn giản có thể in đến các công cụ lập kế hoạch kỹ thuật số đầy đủ tính năng với khả năng cộng tác thời gian thực.

Sử dụng chúng để sắp xếp ý tưởng quà tặng, chia sẻ sở thích với gia đình và thực sự nhớ được mọi người muốn gì khi tháng 12 đến. 🎄

Tổng quan về 7 mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh miễn phí

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Việc điều phối hoạt động trao đổi quà tặng trong gia đình hoặc văn phòng lớn có thể gây căng thẳng. Bạn phải xoay xở với ngân sách, nhiều danh sách người nhận, thời hạn mua sắm và kế hoạch sự kiện trên các ứng dụng, bảng tính và nhóm trò chuyện khác nhau. Sự phân tán thông tin — việc các thông tin quan trọng bị phân tán trên các ứng dụng và nền tảng không liên kết với nhau — có nghĩa là các chi tiết quan trọng sẽ bị mất, dẫn đến việc mua trùng lặp vô tình và ngân sách bị thâm hụt trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu. ClickUp, không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, giải quyết vấn đề này bằng cách tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Với tất cả danh sách công việc, công việc mua sắm, hạn chót, lịch trình sự kiện và cuộc trò chuyện nhóm đều được tập trung tại một nơi, cùng với AI được tích hợp sẵn, việc kiểm soát mọi thứ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết!

Các mẫu miễn phí hàng đầu để tạo danh sách mong muốn Giáng sinh

Giữa các bữa tiệc công ty, buổi họp mặt gia đình và các hoạt động trao đổi quà Secret Santa, danh sách quà tặng trong tháng 12 nhanh chóng tăng lên gấp bội — và hiếm khi được chia sẻ với nhau. Điều này dẫn đến việc tặng trùng quà, quên món quà nào đó và cảm giác khó chịu rằng bạn đang phải quản lý một dự án khổng lồ thay vì tận hưởng mùa lễ hội.

Các mẫu trong danh sách của chúng tôi bao gồm nhiều định dạng khác nhau — hãy chọn mẫu phù hợp với cách bạn thực sự mua sắm và chia sẻ. Một số mẫu phù hợp nhất cho mục đích cá nhân, trong khi những mẫu khác lại nổi bật trong việc phối hợp nhóm hoặc gia đình.

1. Mẫu lịch trình ngày lễ của ClickUp

Quản lý kế hoạch hoạt động ngày lễ của bạn tại một nơi duy nhất với Mẫu Lịch trình Ngày lễ của ClickUp

Loại bỏ sự lộn xộn trong việc lập kế hoạch ngày lễ với một mẫu toàn diện vượt xa một danh sách mong muốn đơn thuần. Hợp nhất việc theo dõi quà tặng, quản lý ngân sách và lập lịch trình vào một không gian làm việc duy nhất với Mẫu Lập kế hoạch Ngày lễ của ClickUp — một trung tâm điều hành toàn diện cho các hoạt động ngày lễ của bạn.

Thay vì phải xoay xở với những thông tin rải rác, bạn sẽ có một nguồn thông tin duy nhất giúp mọi người luôn đồng bộ và đi đúng hướng.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

⚡️Phù hợp nhất cho: Những người dùng thường xuyên lập kế hoạch cho các dịp lễ, muốn có một nơi tập trung để điều phối quà tặng, ngân sách và các ngày quan trọng mà không bỏ sót chi tiết nào.

📮ClickUp Insight: 92% nhân viên trí thức có nguy cơ mất các quyết định quan trọng do chúng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Nếu không có một hệ thống thống nhất để ghi lại và theo dõi các quyết định, những thông tin kinh doanh quan trọng sẽ bị lạc lõng trong biển thông tin kỹ thuật số. Với tính năng Quản lý công việc của ClickUp, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về điều này. Tạo công việc từ các cuộc trò chuyện, bình luận công việc, tài liệu và email chỉ với một cú nhấp chuột!

2. Mẫu danh sách công việc của ClickUp

Với Mẫu Danh sách công việc của ClickUp, bạn có thể tiết kiệm thời gian, giảm bớt căng thẳng và hoàn thành nhiều việc hơn một cách dễ dàng.

Danh sách mong muốn cá nhân của bạn là một mớ hỗn độn trong ứng dụng ghi chú, hoặc tệ hơn, là một chủ đề văn bản dài và rối rắm mà không thể tìm kiếm được. Khi ai đó hỏi bạn muốn gì, bạn gửi một danh sách lộn xộn, và họ không biết bạn đang nói đến chiếc “áo len màu xanh” nào. Sự mơ hồ này làm hỏng sự bất ngờ khi họ phải hỏi về liên kết trực tiếp, kích thước hoặc màu sắc ưa thích.

Tại sao không thay thế những ghi chú lộn xộn và văn bản không dứt bằng một công cụ tạo danh sách mong muốn kỹ thuật số gọn gàng và có thể chia sẻ? Ghi lại và chia sẻ ý tưởng của bạn trong một không gian duy nhất, có tổ chức với Mẫu Danh sách ClickUp. Nó biến những suy nghĩ rời rạc của bạn thành một danh sách rõ ràng, có thể thực hiện được, mà bạn có thể cập nhật ngay lập tức và chia sẻ với bất kỳ ai, đảm bảo bạn nhận được những món quà mà bạn thực sự mong muốn.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp dễ dàng: Sử dụng tính năng kéo và thả đơn giản để sắp xếp lại các mục theo thứ tự ưu tiên khi mong muốn của bạn thay đổi trong suốt mùa lễ

Thêm liên kết trực tiếp đến sản phẩm: Hãy chấm dứt việc đoán mò bằng cách thêm liên kết trực tiếp đến chính xác những sản phẩm bạn muốn. Người tặng quà có thể nhấp trực tiếp vào mục, giúp trải nghiệm mua sắm của họ trở nên thuận tiện hơn

Ghi lại các chi tiết quan trọng: Thêm các thông tin cụ thể như phạm vi giá, mức độ ưu tiên hoặc màu sắc và kích thước bạn ưa thích. Điều này giúp người tặng quà nắm được đầy đủ thông tin cần thiết mà không cần phải hỏi thêm

Chia sẻ với bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu: Tạo liên kết chia sẻ công khai ClickUp cho danh sách của bạn để bất kỳ ai cũng có thể xem, ngay cả khi không có tài khoản ClickUp. Gửi liên kết này cho gia đình và bạn bè để họ luôn có thể truy cập vào danh sách mong muốn cập nhật nhất của bạn

⚡️Phù hợp nhất cho: Bất kỳ ai muốn có một danh sách mong muốn cá nhân gọn gàng, có thể chia sẻ kèm theo liên kết và thông tin chi tiết để người tặng quà có thể mua đúng món quà một cách nhanh chóng.

3. Mẫu danh sách việc cần làm của ClickUp

Biến danh sách mong muốn ngày lễ thành danh sách hành động với người chịu trách nhiệm bằng cách sử dụng Mẫu Danh sách Việc cần làm của ClickUp

Bạn có thể đã có danh sách mong muốn, nhưng liệu nó có biến thành kế hoạch mua sắm thực tế không? Bạn biết món gì muốn mua cho người khác, nhưng lại không có hệ thống để theo dõi ai sẽ mua, khi nào cần mua, hay liệu món quà đó đã được mua và gói sẵn chưa.

Sự thiếu phối hợp này dẫn đến tình trạng hoảng loạn mua sắm vào phút chót và vấn đề kinh điển trong dịp lễ là hai người mua cùng một món quà cho một người.

Biến danh sách mong muốn thụ động của bạn thành một dự án mua sắm có thể thực hiện được với mẫu tập trung vào công việc. Xử lý mỗi ý tưởng quà tặng như một mục việc cần làm — kèm theo các hành động phụ, thời hạn và người chịu trách nhiệm — bằng cách sử dụng Mẫu Danh sách Việc cần làm của ClickUp.

Cách tiếp cận này biến danh sách công việc của bạn từ một tập hợp đơn thuần các ý tưởng thành một kế hoạch hợp tác với trách nhiệm rõ ràng. Nó đảm bảo mọi món quà đều được mua đúng hạn và không trùng lặp.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi tiến độ bằng ô đánh dấu: Hãy tận hưởng cảm giác thỏa mãn khi đánh dấu các mục đã hoàn thành sau khi mua sắm và gói quà xong. Tính năng theo dõi tiến độ của mẫu này giúp bạn dễ dàng nhận biết những gì đã hoàn thành và những gì còn việc cần làm

Phân công công việc một cách chính xác: Tránh mua trùng quà bằng cách sử dụng Tránh mua trùng quà bằng cách sử dụng tính năng "Người được giao nhiệm vụ" trong ClickUp để giao từng công việc mua sắm cho một thành viên cụ thể trong gia đình. Nhờ vậy, mọi người đều biết chính xác mình phải mua món quà nào

Lên kế hoạch mua sắm hợp lý: Cài đặt thời hạn mua sắm để tránh phải vội vàng vào phút chót. Bạn có thể chia nhỏ việc mua sắm ra trong vài tuần, giúp quá trình này bớt căng thẳng hơn

Phân chia các món quà phức tạp thành các bước đơn giản hơn: Đối với những món quà đòi hỏi nhiều nỗ lực, hãy tạo Công việc con trong ClickUp để theo dõi các bước tìm hiểu như “so sánh giá”, “kiểm tra kích thước” hoặc “tìm mã giảm giá” Đối với những món quà đòi hỏi nhiều nỗ lực, hãy tạođể theo dõi các bước tìm hiểu như “so sánh giá”, “kiểm tra kích thước” hoặc “tìm mã giảm giá”

⚡️Phù hợp nhất cho: Các gia đình hoặc nhóm phối hợp mua quà cần xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn và đang theo dõi tiến độ để tránh trùng lặp.

4. Mẫu danh sách kiểm tra của ClickUp

Theo dõi danh sách việc cần làm khi mua sắm dịp lễ với Mẫu Danh sách Kiểm tra của ClickUp

Đôi khi, bạn chỉ muốn một danh sách đơn giản, không rườm rà, không phức tạp về ngân sách, người được giao hoặc nhiều chế độ xem. Bạn đã chán ngấy những công cụ quá phức tạp cho một công việc lẽ ra phải đơn giản: liệt kê các mục và đánh dấu chúng khi đã hoàn thành. Sự bực bội này khiến bạn quay lại với danh sách giấy (mà bạn hay làm mất) hoặc một ứng dụng ghi chú cơ bản (không có cấu trúc).

Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp mang đến cho bạn sự tiện lợi của một danh sách kiểm tra đơn giản mà không làm mất đi sự tiện lợi của công nghệ số. Danh sách gọn gàng với các ô đánh dấu giúp mọi thứ trở nên đơn giản, đồng thời tạo ra các danh sách kiểm tra mà bạn có thể sử dụng trên điện thoại hoặc in ra để dán lên tủ lạnh. Mẫu này rất phù hợp để lập danh sách mong muốn cá nhân nhanh chóng, ý tưởng quà tặng cho trẻ em hoặc đi mua sắm.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thiết kế tối giản: Mẫu này chỉ tập trung vào hai yếu tố: mục và ô đánh dấu. Không cần thời gian làm quen, bạn có thể mở mẫu, thêm mục và bắt đầu đánh dấu ngay lập tức

Dễ dàng sao chép: Tạo các danh sách kiểm tra riêng biệt nhưng giống hệt nhau cho từng thành viên trong gia đình chỉ trong vài giây, giúp sắp xếp và phân biệt rõ ràng mong muốn của mọi người

Bố cục thuận tiện cho in ấn: Nếu bạn thích danh sách công việc bản in, bố cục này rất thuận tiện cho in ấn và dễ sử dụng khi không có kết nối internet

Nhóm các mục lại để lập kế hoạch dễ dàng hơn: Tăng cường tính tổ chức bằng cách nhóm các mục theo danh mục với Danh sách kiểm tra lồng nhau của ClickUp . Ví dụ: bạn có thể tạo các danh sách kiểm tra con cho “Quà tặng cho mẹ”, “Quà nhỏ bỏ vào tất” hoặc “Quà tặng bí mật trong công việc” Tăng cường tính tổ chức bằng cách nhóm các mục theo danh mục với. Ví dụ: bạn có thể tạo các danh sách kiểm tra con cho “Quà tặng cho mẹ”, “Quà nhỏ bỏ vào tất” hoặc “Quà tặng bí mật trong công việc”

⚡️Phù hợp nhất cho: Những người theo phong cách tối giản chỉ muốn một danh sách công việc nhanh gọn để sử dụng trên điện thoại di động hoặc in ra, mà không cần tốn thêm thời gian lập kế hoạch.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang điều phối danh sách quà tặng gia đình hoặc trò chơi "Secret Santa" tại nơi làm việc, hãy thử sử dụng ClickUp Super Agent làm "người điều phối lễ hội". ” Cài đặt để nó gửi bản tóm tắt nhanh hàng ngày hoặc hàng tuần về những món quà vẫn đang ở giai đoạn Ý tưởng, đánh dấu những mục có vẻ trùng lặp và nhắc nhở mọi người những gì cần mua trước thời hạn giao hàng. Bằng cách đó, danh sách sẽ luôn được cập nhật mà không cần trao đổi qua lại nhiều lần, và bạn sẽ tránh được việc mua trùng lặp vào phút chót. Học cách tạo Super Agent đầu tiên của bạn trên ClickUp ngay hôm nay!

5. Mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh của TheGooDocs

Bạn là người không thể thiếu Tài liệu Google và không muốn mất thời gian học cách sử dụng một nền tảng mới chỉ để lập danh sách quà tặng dịp lễ. Bạn cần một công cụ quen thuộc, dễ dàng chia sẻ với những người dùng Google khác và mang chút không khí lễ hội mà không cần phải tự thiết kế.

Mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh dựa trên Tài liệu Google này của TheGooDocs là lựa chọn hoàn hảo cho những người dùng muốn một giải pháp nhanh chóng, trang trí đẹp mắt và quen thuộc. Mẫu này đi kèm với thiết kế thẩm mỹ theo chủ đề lễ hội sẵn sàng để điền thông tin, chia sẻ qua Google Drive hoặc in ra.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thiết kế lễ hội đã được hoàn thành: Giao diện lễ hội đã được chuẩn bị sẵn cho bạn, vì vậy bạn có thể tập trung vào việc thêm các mục mà không cần lo lắng về định dạng

Chia sẻ với người thân: Sử dụng quyền truy cập tiêu chuẩn của Google Drive để kiểm soát ai có thể xem hoặc chỉnh sửa tài liệu

Trường văn bản có thể chỉnh sửa: Dễ dàng thêm tên mục quà tặng, mô tả và ghi chú về nơi mua từng mục quà tặng

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh: Tải xuống và tùy chỉnh nội dung văn bản và bố cục theo ý muốn

Mặc dù tiện lợi cho mục đích cá nhân, nhưng hãy nhớ rằng đây là một tài liệu tĩnh. Nó thiếu các tính năng động như trạng thái mua hàng theo thời gian thực hoặc thông báo, khiến nó không lý tưởng cho việc phối hợp trao đổi quà tặng với nhiều người mua.

⚡️Phù hợp nhất cho: Những người yêu thích Tài liệu Google muốn có một danh sách mong muốn mang không khí lễ hội, dễ chia sẻ, có thể điền thông tin và in ngay mà không cần thiết lập gì cả.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn đang đi mua sắm (hoặc nảy ra ý tưởng quà tặng khi đang lướt web), hãy sử dụng tính năng ClickUp Talk to Text để ghi lại ngay lập tức thay vì cố gắng nhớ lại sau này. Chỉ cần đọc nhanh một cập nhật như “Thêm áo len xanh ấm áp cho Mẹ, kích thước M, dưới $50” hoặc “Ghi chú cốc Secret Santa đã mua”, sau đó dán văn bản trực tiếp vào danh sách mong muốn hoặc công việc quà tặng. Đây là cách nhanh chóng để duy trì độ chính xác của liên kết, kích thước và trạng thái quà tặng khi di chuyển, ngay cả khi bạn chỉ có một tay rảnh. Công việc nhanh gấp 4 lần so với gõ văn bản với tính năng ClickUp Talk to Text

6. Bản trình bày danh sách mong muốn Giáng sinh của Slidesgo

Một danh sách văn bản thuần túy có thể khiến bạn cảm thấy nhàm chán, đặc biệt là khi bạn đang cố gắng khơi dậy sự hào hứng ở trẻ em hoặc chia sẻ những ý tưởng sáng tạo với gia đình. Bạn muốn tìm cách để danh sách mong muốn của mình trở nên trực quan và hấp dẫn hơn, gần giống như một cuốn sổ tay quà tặng cá nhân.

Tạo danh sách mong muốn trực quan, dạng slide với Bản trình bày Danh sách mong muốn Giáng sinh của Slidesgo dành cho Google Slides hoặc PowerPoint. Bản trình bày này được thiết kế dưới dạng minh họa và có thể chia sẻ, đặc biệt thú vị cho những người tặng quà sáng tạo hoặc giúp trẻ em thể hiện với gia đình những điều mình mong muốn.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Thiết kế lễ hội có hình minh họa: Chọn từ nhiều bố cục slide lễ hội để tạo bài thuyết trình của bạn

Thân thiện với hình ảnh: Thêm ảnh của những món quà mong muốn ngay bên cạnh mô tả để đảm bảo sự rõ ràng tối đa

Dễ dàng chia sẻ: Trình bày trực tiếp hoặc xuất thành tệp PDF để mọi người có thể dễ dàng tải xuống và xem

Màu sắc có thể tùy chỉnh: Điều chỉnh màu sắc và phông chữ để phù hợp với phong cách lễ hội cá nhân của bạn

Nó không được thiết kế để theo dõi các giao dịch mua hàng hay quản lý ngân sách, nhưng chắc chắn sẽ giúp việc chia sẻ danh sách mong muốn trở nên đáng nhớ hơn.

⚡️Phù hợp nhất cho: Bất kỳ ai muốn có một danh sách mong muốn trực quan, theo phong cách lookbook (đặc biệt dành cho trẻ em hoặc những món quà sáng tạo) với hình ảnh là điểm nhấn chính.

7. Mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh đầy không khí lễ hội của WordLayouts

Có thể bạn là người ưa chuộng danh sách mong muốn truyền thống, dạng giấy – thứ mà bạn có thể in ra, điền tay và dán lên tủ lạnh. Bạn không cần các tính năng kỹ thuật số; bạn chỉ muốn một tài liệu được thiết kế đẹp mắt, có thể in ra và dễ sử dụng cho trẻ em, các hoạt động trong lớp học hoặc danh sách gia đình đơn giản.

Mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh Festive của WordLayouts là một mẫu Microsoft Word có thể in với thiết kế ngày lễ cổ điển, vui nhộn và thân thiện với trẻ em. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho bất kỳ ai muốn có một danh sách mong muốn truyền thống để in ra và điền vào.

Tại sao bạn sẽ thích nó:

Gợi ý hữu ích: Bằng cách cung cấp các không gian trống để ghi chú những thứ bạn muốn và cần, cũng như những thứ bạn đọc và mặc, mẫu này giúp bạn nảy ra ý tưởng về quà tặng

Chỉnh sửa quen thuộc: Vì đây là tài liệu Word, bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa trong chương trình mà hầu hết mọi người đã cài đặt sẵn

Bố cục sẵn sàng in: Mẫu đã được định dạng sẵn để in, vì vậy bạn chỉ cần điền vào các ô trống là xong

Vì đây là tài liệu Word tĩnh, nên nó thiếu các tính năng cộng tác kỹ thuật số như cập nhật thời gian thực hoặc liên kết sản phẩm có thể nhấp vào. Mẫu này phù hợp nhất cho việc sử dụng cá nhân ngoại tuyến thay vì trao đổi quà tặng có sự phối hợp giữa nhiều người.

⚡️Phù hợp nhất cho: Những người thích danh sách công việc có thể in ra và điền vào để sử dụng tại nhà, trong lớp học hoặc các hoạt động của trẻ em thay vì sử dụng công cụ theo dõi kỹ thuật số.

Nếu bạn đang phụ trách việc tặng quà cho công ty hoặc khách hàng trong mùa lễ này, đây là một video hữu ích với những ý tưởng thiết thực để lựa chọn những món quà kinh doanh phù hợp, giúp củng cố mối quan hệ chuyên nghiệp:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang chuẩn bị mua sắm Giáng sinh cho một gia đình hoặc nhóm lớn? Hãy đưa tất cả vào ClickUp Docs để mọi thứ trở nên dễ quản lý hơn. Tạo một tài liệu ngày lễ đơn giản với các phần dành cho từng người, sau đó liên kết đến danh sách mong muốn hoặc công việc tương ứng để mọi thứ luôn được sắp xếp gọn gàng và dễ chia sẻ. Bạn có thắc mắc về bất kỳ mục nào trong số đó? Chỉ cần hỏi ClickUp Brain để nhận câu trả lời trong vài giây, không cần phải tìm kiếm qua nhiều danh sách công việc! Gom tất cả danh sách mua sắm của bạn vào một nơi với ClickUp Tài liệu

Bắt đầu lập danh sách mong muốn Giáng sinh ngay hôm nay

Một mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh tốt sẽ giúp giảm thiểu quà tặng trùng lặp và đơn giản hóa việc chia sẻ sở thích — dù bạn đang tổ chức trao đổi quà gia đình hay sắp xếp ý tưởng cá nhân. Trong khi các mẫu in sẵn rất phù hợp cho trẻ em hoặc danh sách cá nhân nhanh gọn, các mẫu kỹ thuật số có tính năng chia sẻ thời gian thực và liên kết sản phẩm lại hiệu quả hơn nhiều cho việc phối hợp nhóm. Một mẫu chuyên dụng với tính năng hợp tác và theo dõi mua sắm sẽ giúp mọi người luôn đồng bộ. Hãy bắt đầu lập danh sách sớm — 32% người tiêu dùng bắt đầu mua sắm dịp lễ trước tháng 11 — chia sẻ rộng rãi và cập nhật khi có ý tưởng mới. ✨Sẵn sàng tổ chức việc tặng quà dịp lễ chưa? Bắt đầu miễn phí với ClickUp và lưu trữ mọi danh sách mong muốn, công việc mua sắm và ý tưởng quà tặng tại một nơi duy nhất.

Câu hỏi thường gặp

Có — chia sẻ qua liên kết công khai hoặc email để các thành viên gia đình hoặc đồng nghiệp có thể xem hoặc chỉnh sửa theo thời gian thực. Hầu hết các mẫu kỹ thuật số, như những mẫu trong ClickUp, đều hỗ trợ tính năng này. Đối với danh sách mong muốn Giáng sinh tại nơi làm việc hoặc trò chơi "Secret Santa", một mẫu chia sẻ giúp tập hợp danh sách của mọi người tại một nơi mà không cần phải nhắn tin nhóm liên tục.

PDF và Word (.docx) là các định dạng đáng tin cậy nhất cho danh sách mong muốn Giáng sinh có thể in miễn phí. Tệp PDF giữ nguyên định dạng hoàn hảo trên mọi thiết bị, trong khi tệp Word cho phép bạn chỉnh sửa văn bản trước khi in.

Giúp người tặng quà dễ dàng tìm thấy sản phẩm chính xác bằng cách sử dụng mẫu kỹ thuật số hỗ trợ liên kết, chẳng hạn như Mẫu Danh sách của ClickUp. Chỉ cần dán URL sản phẩm vào Trường Tùy chỉnh hoặc phần mô tả sản phẩm để người tặng quà có thể nhấp trực tiếp vào cửa hàng trực tuyến.