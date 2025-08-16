20 mẫu danh sách mong muốn cho quà tặng, mục tiêu và hơn thế nữa trong năm 2025

Không phải mọi danh sách đều cần được ghi trên một mảnh giấy hoặc chôn vùi sâu trong ứng dụng ghi chú.

Mẫu danh sách mong muốn gọn gàng, trực quan không chỉ giúp sắp xếp ý tưởng mà còn hiển thị, chia sẻ và dễ theo dõi.

Cho dù bạn đang lên kế hoạch cho quà Giáng sinh, đồ dùng lớp học hay phần thưởng cho nhóm, việc có một danh sách linh hoạt mà bạn có thể tùy chỉnh mọi lúc mọi nơi sẽ giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt việc đi lại.

🧠 Thông tin thú vị: Hơn một nửa số người tiêu dùng (55%) ở Anh sử dụng danh sách mong muốn để săn tìm ưu đãi từ các thương hiệu yêu thích của họ, chờ đợi thông báo giảm giá hoặc giảm giá.

Blog này có tính năng mẫu danh sách mong muốn, cho phép bạn chỉnh sửa, chia sẻ và theo dõi cập nhật từ mọi nơi. Nó hoạt động tốt cho cả mục đích cá nhân và kế hoạch nhóm. Hãy bắt đầu ngay!

Mẫu danh sách mong muốn là gì?

Mẫu danh sách mong muốn hoặc danh sách mong muốn là các bố cục được thiết kế sẵn giúp người dùng dễ dàng sắp xếp và hiển thị các mục họ muốn nhận, mua hoặc đạt được. Các tài nguyên mẫu này thường được cấu trúc dưới dạng danh sách có thể chỉnh sửa với các vị trí giữ chỗ cho văn bản, hình ảnh, hộp kiểm hoặc mức độ ưu tiên.

Ví dụ: giáo viên có thể sử dụng mẫu để liệt kê các vật dụng cần thiết cho lớp học trong học kỳ, trong khi phụ huynh có thể theo dõi các món quà cho sinh nhật hoặc ngày lễ. Không giống như danh sách cơ bản, mẫu danh sách mong muốn còn cung cấp định dạng trực quan và được phân loại, giúp tiết kiệm thời gian và duy trì tính nhất quán của thông tin.

Điều gì tạo nên một mẫu danh sách mong muốn tốt?

Một mẫu danh sách mong muốn tốt không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ mà còn giúp sắp xếp và chia sẻ các mục trong danh sách một cách nhanh chóng, rõ ràng và không gây khó chịu. Cho dù là để lập kế hoạch cho kỳ nghỉ, mục tiêu cá nhân hay phối hợp nhóm, bố cục phù hợp sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi, cập nhật và chia sẻ.

Dưới đây là các tính năng bạn nên tìm kiếm:

Thiết kế gọn gàng: Chọn các mẫu danh sách mong muốn tránh lộn xộn và giúp các mục trong danh sách dễ dàng quét qua trong nháy mắt

Phần có thể chỉnh sửa: Chọn mẫu cho phép bạn thêm, xóa hoặc sắp xếp lại các mục mà không cần định dạng lại nhanh chóng

Định dạng có thể chia sẻ: Khám phá các mẫu mà bạn có thể gửi cho người khác ngay lập tức thông qua các công cụ như Google Slides hoặc xuất PDF

Tùy chọn danh sách kiểm tra: Chọn các mẫu có danh sách kiểm tra để đánh dấu các mục đã hoàn thành để theo dõi tiến độ rõ ràng

Chỗ giữ chỗ cho phương tiện: Chọn mẫu danh sách mong muốn cho phép bạn thêm ảnh hoặc video sản phẩm để đề xuất hoặc tham khảo, giúp danh sách của bạn trở nên trực quan hơn

Nhãn tùy chỉnh: Tìm kiếm các mẫu cho phép bạn đổi tên các trường để phù hợp với mục đích cụ thể của bạn (ví dụ: "ưu tiên", "giá", "ngày đáo hạn")

Sẵn sàng hợp tác: Chọn mẫu danh sách mong muốn để người khác đề xuất, bình luận hoặc cập nhật theo thời gian thực

Các phần được mã hóa bằng màu sắc: Chọn các mẫu hiển thị các danh mục riêng biệt hoặc các mức độ khẩn cấp được mã hóa bằng màu sắc để truy cập nhanh hơn vào bộ sưu tập của bạn

📚 Cũng nên đọc: Tạo danh sách ưu tiên để hoàn thành công việc: Hướng dẫn từng bước

20 mẫu danh sách mong muốn bạn phải biết

Mẫu danh sách mong muốn được thiết kế tốt giúp bạn dễ dàng sắp xếp mọi thứ, cho dù bạn đang thu thập ý tưởng quà tặng, đang theo dõi nhu cầu của nhóm hay lên kế hoạch mua sắm trong tương lai.

Chúng tôi đã tổng hợp một số mẫu danh sách mong muốn tốt nhất để giúp bạn.

1. Mẫu danh sách việc cần làm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp và tùy chỉnh các mục trong danh sách mong muốn với Mẫu danh sách việc cần làm của ClickUp

Mẫu Danh sách việc cần làm của ClickUp được thiết kế để đơn giản hóa việc theo dõi, cho dù bạn đang quản lý các công việc hàng ngày hay tổng hợp danh sách quà tặng mong muốn trong nhiều danh mục. Đây là một không gian kỹ thuật số linh hoạt, nơi bạn có thể tạo danh sách mong muốn bằng cách kéo và thả các nhiệm vụ, thẻ trạng thái và các trường được cá nhân hóa.

Điểm nổi bật của nó là tốc độ: nó tải dưới dạng tài liệu sẵn sàng sử dụng để bạn có thể bắt đầu thêm các mục vào danh sách ngay lập tức. Bạn thậm chí có thể nhúng liên kết, tải lên hình ảnh sản phẩm hoặc gán các mục cho những người dùng khác nhau, khiến đây trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho việc lập kế hoạch nhóm. Hơn nữa, cấu trúc của ClickUp cũng có nghĩa là danh sách mong muốn của bạn có thể phát triển thành một hệ thống phức tạp hơn mà không cần chuyển sang nền tảng khác.

⭐Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp theo mức độ khẩn cấp, mức độ quan trọng hoặc thời hạn bằng các thẻ màu sắc

Nhóm các công việc thành các danh mục như 'Cá nhân', 'Mua sắm' hoặc 'Quà tặng'

Thêm mục vào danh sách với ngày đáo hạn, thẻ hoặc Trường Tùy chỉnh

Gán các mục cụ thể cho các thành viên gia đình hoặc đồng đội

🔑Lý tưởng cho: Lập kế hoạch công việc trong kỳ nghỉ, bao gồm mua sắm, trao đổi quà tặng trong nhóm hoặc danh sách mong muốn chung của gia đình.

Darya Krakovyak, Trưởng bộ phận Truyền thông tại HYPERVSN, chia sẻ về việc sử dụng ClickUp:

Bộ phận Bán hàng, Tiếp thị, Phòng Thiết kế, Logistics, Kỹ thuật và Hỗ trợ cần thực hiện các công việc của mình theo một thứ tự cụ thể để dự án của khách hàng thành công — điều này từng là một vấn đề rất khó khăn trước khi có ClickUp. Không có khả năng theo dõi dòng thời gian dự án, mục tiêu và công việc của các nhóm toàn cầu tại một nơi, chúng tôi đã rất vất vả để hoàn thành tất cả các công việc cho các sự kiện đúng thời hạn.

Bộ phận Bán hàng, Tiếp thị, Phòng Thiết kế, Logistics, Kỹ thuật và Hỗ trợ cần thực hiện các công việc của mình theo một thứ tự cụ thể để dự án của khách hàng thành công — điều này từng là một vấn đề vô cùng khó khăn trước khi có ClickUp. Không có khả năng theo dõi dòng thời gian dự án, mục tiêu và công việc của các nhóm toàn cầu tại một nơi, chúng tôi đã rất vất vả để hoàn thành tất cả các công việc cho các sự kiện đúng thời hạn.

2. Mẫu danh sách cấp độ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xếp hạng các mục trong danh sách mong muốn theo mức độ ưu tiên với Mẫu Danh sách cấp độ ClickUp

Bạn muốn sắp xếp danh sách mong muốn theo giá trị hoặc mức độ khẩn cấp? Mẫu Danh sách cấp độ ClickUp được thiết kế để giúp bạn ra quyết định nhanh chóng. Thay vì danh sách kiểm tra cơ bản, mẫu này cho phép bạn sắp xếp các mục trong danh sách mong muốn thành các hạng mục được xếp hạng — rất phù hợp để lập kế hoạch mua sắm lớn, danh sách tài nguyên dự án hoặc đơn đặt hàng quà tặng số lượng lớn.

Bạn có thể kéo các mục qua các cấp tùy chỉnh, sử dụng tính năng theo dõi trạng thái tích hợp sẵn và thậm chí xếp hạng dựa trên mức độ khẩn cấp hoặc chi phí. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi bạn cần so sánh hoặc sắp xếp thứ tự ưu tiên cho nhiều mục trước khi mua hàng. Tính năng sắp xếp trực quan giúp danh sách của bạn luôn rõ ràng, trong khi Bảng điều khiển ClickUp cho phép bạn theo dõi những việc thuộc Cấp 1 và những việc có thể chờ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xếp hạng các mục trong danh sách mong muốn theo mức độ quan trọng bằng cách kéo và thả các cấp độ

Theo dõi trạng thái và chuyển động của mục trong các danh mục tùy chỉnh

Sử dụng bảng điều khiển để so sánh tiến độ giữa các cấp độ khác nhau

Cộng tác trên danh sách cấp độ được chia sẻ để ra quyết định nhóm hoặc trao đổi quà tặng

🔑 Lý tưởng cho: Tổ chức danh sách quà tặng lớn, so sánh mức độ ưu tiên của các mục hoặc xếp hạng các mặt hàng để lập kế hoạch ngân sách.

📮 ClickUp Insight: Trong cuộc khảo sát gần đây của chúng tôi, chỉ có dưới 5% số người được hỏi đang tích cực làm việc để đạt được những mục tiêu quan trọng trong cuộc sống, như mua nhà, du lịch thế giới hoặc khởi nghiệp. Tại sao? Bởi vì những giấc mơ lớn thường quá áp đảo hoặc quá xa vời để bắt đầu lập kế hoạch. 🔭 Nhưng với Mẫu kế hoạch cuộc đời hoặc Mẫu mục tiêu hàng năm của ClickUp, bạn có thể biến những giấc mơ dài hạn thành các bước hành động cụ thể. Chia mục tiêu của bạn thành các cột mốc, hình dung tiến độ của bạn trong vài tháng hoặc thậm chí vài năm với Chế độ xem dòng thời gian và duy trì tiến độ với các thời hạn rõ ràng. Biến "một ngày nào đó" thành kế hoạch hành động!

3. Mẫu danh sách việc cần làm trong lịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch thời hạn và lịch trình danh sách mong muốn với Mẫu danh sách việc cần làm của ClickUp

Khi các mục trong danh sách mong muốn của bạn có thời hạn, Mẫu danh sách việc cần làm trong Lịch ClickUp sẽ giúp bạn. Mẫu này cung cấp chế độ xem có cấu trúc về các công việc của bạn theo ngày, tuần và tháng, cho phép bạn liên kết các mục trong danh sách mong muốn với thời hạn cụ thể.

Cho dù bạn đang điều phối danh sách vật dụng cho lớp học hay lên kế hoạch mua quà tặng theo ngày giao hàng, mẫu này sẽ giúp bạn hình dung và thực hiện các ưu tiên theo thời gian. Chế độ xem lịch tích hợp, tính năng lập lịch và cập nhật trạng thái giúp mọi việc diễn ra suôn sẻ mà không bỏ sót ngày đáo hạn quan trọng. Nhiều chế độ xem, chẳng hạn như 'Theo vai trò' và 'Theo danh mục', cho phép bạn sắp xếp danh sách chính xác theo nhu cầu.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung các mục trong danh sách mong muốn theo lịch hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng

Sắp xếp và theo dõi các mục trong danh sách bằng chế độ xem và bộ lọc tùy chỉnh

Tích hợp với tính năng nhắc nhở để không bao giờ bỏ lỡ mục tiêu

Theo dõi tiến độ hoàn thành với các tùy chọn trạng thái Đã mở và Đã hoàn thành rõ ràng

🔑 Lý tưởng cho: Quản lý danh sách mong muốn có thời hạn như mua sắm cho ngày lễ, nhu cầu trong lớp học hoặc lập kế hoạch các mục dựa trên dự án.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chia danh sách mong muốn của bạn thành bốn loại: Phải có, Nên có, Có thể có và Không có (trong thời điểm hiện tại). Ban đầu là một kỹ thuật quản lý dự án, phương pháp này giúp bạn đặt ra những kỳ vọng thực tế và tránh danh sách mong muốn quá dài, đặc biệt hữu ích trong quá trình lập kế hoạch ngân sách hoặc tặng quà ngày lễ.

Muốn nâng kế hoạch lên một tầm cao mới? Đánh dấu vào Lịch ClickUp!

4. Mẫu danh sách mong muốn ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến những giấc mơ trong danh sách mong muốn thành mục tiêu đang theo dõi với Mẫu danh sách mong muốn của ClickUp

Từ nhảy dù đến thành lập câu lạc bộ sách, Mẫu danh sách mong muốn của ClickUp được thiết kế cho những người có ước mơ và kế hoạch. Bạn không chỉ ghi lại những khát vọng của mình mà còn vẽ bản đồ để ghi lại chúng theo bố cục có cấu trúc và đầy cảm hứng.

Được xây dựng với các Trường Tùy chỉnh cho địa điểm, người, mức độ hài lòng và hơn thế nữa, nó thêm chiều sâu cho mỗi mục nhập. Bạn có thể nhóm các mục theo lục địa, chỉ định công việc hoặc xem tiến độ theo trạng thái. Không giống như một ghi chú đơn giản, mẫu này cung cấp cho bạn một khung hình ảnh đẹp mắt để mỗi ý tưởng trở nên khả thi và đáng theo dõi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Sắp xếp mục tiêu danh sách mong muốn theo lục địa, danh mục hoặc bạn đồng hành

Sử dụng các chế độ xem như Danh sách, Xếp hạng và Theo người để sắp xếp ý tưởng

Sử dụng công việc định kỳ để xem lại các mục tiêu theo mùa như du lịch hoặc kỳ nghỉ

Thêm ảnh, thẻ địa điểm hoặc liên kết chủ đề để lấy cảm hứng

🔑 Lý tưởng cho: Những người yêu thích phiêu lưu, những người đặt mục tiêu và những người ham học hỏi suốt đời, hình dung và sắp xếp các mục tiêu trong danh sách mong muốn, kế hoạch du lịch hoặc thành tựu cá nhân mang lại niềm vui.

📚 Xem thêm: Cách tối ưu hóa quy trình làm việc trong dịp lễ

5. Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các mục trong danh sách mong muốn từng bước với Mẫu danh sách kiểm tra ClickUp

Mẫu Danh sách kiểm tra ClickUp là lựa chọn hoàn hảo để chia danh sách mong muốn thành các bước đơn giản, có thể thực hiện được. Thay vì quản lý một danh sách lộn xộn, định dạng này cho phép bạn nhóm các mục có liên quan dưới các tiêu đề lớn rõ ràng, giúp dễ dàng xử lý các giao dịch mua đang diễn ra, lập kế hoạch bộ quà tặng hoặc sắp xếp vật tư theo các danh mục khác nhau.

Mỗi danh sách kiểm tra có thể được sử dụng cho một người, sự kiện hoặc chủ đề khác nhau. Vì đây là thiết lập dựa trên ClickUp Docs, nên nó có thể chỉnh sửa nhanh chóng, dễ sao chép và phù hợp tự nhiên với quy trình làm việc cá nhân và nhóm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo danh sách kiểm tra riêng biệt cho các danh mục danh sách mong muốn khác nhau hoặc cho từng người nhận

Đánh dấu các mục đã hoàn thành để theo dõi tiến độ

Thêm bối cảnh hoặc ghi chú dưới mỗi mục để rõ ràng hơn

Gán ngày đáo hạn, tệp đính kèm hoặc nhắc nhở cho từng mục

🔑 Lý tưởng cho: Tạo danh sách mong muốn được sắp xếp, phân loại để lập kế hoạch cá nhân, sự kiện hoặc mua sắm cho nhiều người.

6. Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần ClickUp

Tải mẫu miễn phí Giữ kế hoạch danh sách mong muốn nhất quán bằng cách sử dụng Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần của ClickUp

Bạn muốn biến danh sách mong muốn hàng tuần thành một kế hoạch hình thành thói quen? Mẫu danh sách kiểm tra hàng tuần của ClickUp là một lựa chọn phù hợp cho bất kỳ ai quản lý các nhu cầu danh sách mong muốn lặp lại, đặc biệt là khi các mục thay đổi hàng tuần. Cho dù bạn đang theo dõi quà tặng cho một sự kiện đang diễn ra, luân phiên nhu cầu cung cấp hoặc chỉ đơn giản là chia danh sách mong muốn của mình thành các phần hàng tuần, mẫu này cung cấp cả tính linh hoạt và cấu trúc.

Nó bao gồm các chế độ xem công việc như Lịch hàng tuần và Công việc đã hoàn thành, để bạn không bao giờ phải đoán công việc tiếp theo là gì. Sử dụng Trường Tùy chỉnh như 'Cảm thấy tốt' hoặc 'Dòng' để giữ cho mọi thứ hấp dẫn và thú vị. Đây không chỉ là việc tạo danh sách kiểm tra — đây là nhịp điệu giúp danh sách mong muốn của bạn luôn trôi chảy mà không mất dấu các ưu tiên.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo các mục danh sách mong muốn lặp lại cho mỗi ngày trong tuần

Gán các chủ đề khác nhau cho mỗi ngày (ví dụ: Thứ Sáu Thể dục, Thứ Hai Quà tặng)

Phân loại và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên bằng nhãn và bộ lọc tùy chỉnh

Theo dõi tiến độ bằng trạng thái trực quan và nhắc nhở định kỳ

🔑 Lý tưởng cho: Những người đặt mục tiêu hàng tuần, lập kế hoạch và người dùng quan tâm đến năng suất quản lý các công việc trong danh sách mong muốn đang diễn ra hoặc theo thời gian như mua sắm hàng tuần, luân phiên quà tặng cho nhóm hoặc theo dõi mục tiêu.

Bạn có danh sách mong muốn cho bản thân hoặc những người thân yêu — quà tặng, trải nghiệm hoặc mục tiêu lớn? Chỉ cần thêm chúng vào ClickUp Brain, và nó sẽ sắp xếp mọi thứ thành các nhiệm vụ rõ ràng, có thể thực hiện được. Bạn có thể đặt nhắc nhở, theo dõi tiến độ và thậm chí chia nhỏ những mong muốn lớn thành các bước nhỏ hơn, để không bỏ sót bất kỳ điều gì. Với Brain MAX, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Hãy nói to danh sách mong muốn của bạn — cho dù đó là kỳ nghỉ trong mơ, món quà sinh nhật bất ngờ hay một thiết bị mới mà bạn đang để ý — và Brain MAX sẽ ghi lại từng chi tiết. Ứng dụng này có thể giúp bạn đặt thời hạn, tạo danh sách mua sắm, lập kế hoạch ngân sách và lên lịch theo dõi, biến những mong muốn của bạn thành kế hoạch thực tế, có thể theo dõi được. Không còn những ý tưởng bị lãng quên hay những phút chót vội vàng—Brain và Brain MAX đảm bảo danh sách mong muốn của bạn thực sự trở thành hiện thực.

🎁 Phần thưởng: Cách xây dựng hệ thống việc cần làm hiệu quả và trở nên năng suất hơn

7. Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp, phân công và sắp xếp thứ tự ưu tiên các mục trong danh sách mong muốn với Mẫu quản lý nhiệm vụ ClickUp

Mẫu Quản lý nhiệm vụ ClickUp được thiết kế cho những người dùng cần nhiều hơn một danh sách cơ bản. Nếu danh sách mong muốn của bạn bao gồm nhiều người đóng góp, thời hạn hoặc danh mục, thì đây là mẫu dành cho bạn. Mẫu này có sáu chế độ xem khác nhau, bao gồm Danh sách, Bảng, Box và Lịch, để bạn có thể lập kế hoạch cho các nhiệm vụ trong danh sách mong muốn từ mọi góc độ.

Bạn có thể gán mục cho mọi người, đính kèm tệp, đặt ưu tiên và tạo một quy trình đầy đủ từ "Ý tưởng" đến "Đã hoàn thành". Trường Tùy chỉnh cho phép bạn ghi lại mọi thứ, từ chi tiết ngân sách đến liên kết sản phẩm. Tính năng này rất mạnh mẽ nhưng dễ dàng thích ứng với luồng danh sách mong muốn của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp các mục trong danh sách mong muốn theo trạng thái, mức độ khẩn cấp hoặc người được giao nhiệm vụ

Theo dõi việc mua sắm quà tặng, mục tiêu cuộc sống và các dự án theo mùa trong một định dạng gọn gàng, có cấu trúc rõ ràng

Hỗ trợ gắn thẻ, phụ thuộc, Trường Tùy chỉnh và bảng điều khiển để theo dõi tiến độ

Cộng tác với bạn bè hoặc gia đình để đạt được các mục tiêu trong danh sách mong muốn được chia sẻ

🔑 Lý tưởng cho: Người dùng cao cấp, danh sách mong muốn dựa trên nhóm và người lập kế hoạch theo kiểu dự án quản lý danh sách mong muốn dựa trên nhóm, lập kế hoạch hợp tác hoặc theo dõi mục nhiều bước.

8. Mẫu Bảng trắng Voi trắng ảo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch và thực hiện trao đổi danh sách mong muốn trong ngày lễ với Mẫu Bảng trắng Voi trắng ảo của ClickUp

Mẫu ClickUp Virtual White Elephant là một biến thể vui nhộn của kế hoạch danh sách mong muốn. Được thiết kế như một bảng trắng tương tác, mẫu này cung cấp một chế độ xem duy nhất để mọi người chia sẻ ý tưởng quà tặng của công ty, đăng ký tham gia và tuân theo các quy tắc trò chơi.

Mẫu này được thiết kế để mang lại niềm vui cho nhóm, nhưng vẫn có cấu trúc đủ để giữ mọi thứ ngăn nắp. Cho dù bạn đang điều phối một nhóm làm việc từ xa hay lên kế hoạch cho một buổi họp mặt gia đình trực tuyến, mẫu này sẽ giúp tránh nhầm lẫn và giữ cho mọi người được cập nhật thông tin. Kéo, thả, hoán đổi và cười thả ga — không cần ứng dụng hay danh sách giấy thêm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch tặng quà, theo dõi các mục đã được chọn và sắp xếp thứ tự ngẫu nhiên một cách dễ dàng

Thiết lập một chương trình trao đổi quà tặng hoàn toàn ảo với sự hợp tác trực tiếp

Thêm tên, lựa chọn quà tặng và ghi chú trực tiếp vào bảng

Theo dõi các giao dịch, quy tắc và luồng trò chơi trong một không gian duy nhất

🔑 Phù hợp cho: Tổ chức trao đổi quà tặng trực tuyến, gợi ý quà tặng dịp lễ, hoặc chơi trò chơi danh sách mong muốn theo nhóm từ xa.

10. Mẫu đề xuất dự án tặng quà ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho từng phần trong danh sách mong muốn quà tặng của bạn với Mẫu đề xuất dự án tặng quà ClickUp

Mẫu đề xuất dự án tặng quà ClickUp là lựa chọn lý tưởng để lập bản đồ danh sách mong muốn có cấu trúc, đặc biệt khi liên quan đến nhiều người nhận, ngân sách hoặc thời hạn. Thay vì ghi chép những ý tưởng rời rạc, mẫu này giúp bạn lập kế hoạch từng bước, từ cài đặt ngân sách đến phân công nhiệm vụ như nghiên cứu, mua hàng và giao hàng.

Bạn có thể theo dõi chi phí, thêm sở thích của người nhận và cộng tác với những người khác trong cùng một tài liệu. Chế độ xem đề xuất và kế hoạch tích hợp giúp tổ chức danh sách mong muốn của bạn như một dự án quy mô lớn, không chỉ là một ghi chú nhanh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt bản đồ ý tưởng quà tặng theo ngân sách, thời hạn và sở thích của người nhận

Giao công việc liên quan đến quà tặng cho người khác và theo dõi tiến độ trong thời gian thực

Sử dụng chế độ xem đề xuất và hướng dẫn để lập kế hoạch và thực hiện từng chi tiết

Lập kế hoạch với các nhà cung cấp và tình nguyện viên bằng cách phân công công việc

🔑 Lý tưởng cho: Các nhóm CSR, tổ chức phi lợi nhuận và nhà lập kế hoạch dự án theo mùa tổ chức các kế hoạch tặng quà chi tiết cho các ngày lễ, sinh nhật, sự kiện hoặc quà tặng của công ty.

➡️ Đọc thêm: Những món quà năng suất tốt nhất cho những người bạn có năng suất cao

11. Mẫu cài đặt mục tiêu cá nhân của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến mục tiêu trong danh sách mong muốn thành hành động với Mẫu cài đặt mục tiêu cá nhân của ClickUp

Bắt đầu năm mới — hoặc bất kỳ cột mốc nào — với một tầm nhìn cá nhân, có thể theo dõi và truyền cảm hứng. Mẫu Cài đặt Mục tiêu Cá nhân của ClickUp được xây dựng để chuyển đổi những hy vọng mơ hồ thành các mục tiêu rõ ràng. Được thiết kế để phát triển cá nhân tập trung, mẫu này cung cấp các phần được phân loại cho các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Mẫu này hỗ trợ mục tiêu SMART, theo dõi tiến độ và chấm điểm nỗ lực cá nhân — tất cả đều ở định dạng giúp bạn có trách nhiệm với bản thân. Bạn có thể hình dung dòng thời gian mục tiêu, chỉ định ưu tiên và chia nhỏ từng mục tiêu thành các bước dễ quản lý. Với chế độ xem và cập nhật trạng thái tích hợp, bạn sẽ biết chính xác những gì đang tiến triển, những gì đang bị tạm dừng và những gì đã hoàn thành.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chia mục tiêu danh sách mong muốn thành các bước với bảng tính mục tiêu SMART

Theo dõi mức độ động lực, thách thức và hoàn thành các cột mốc

Thêm ghi chú kiểu nhật ký để phản ánh và đánh giá hàng tháng

Sử dụng chế độ xem trực quan để theo dõi sự phát triển và duy trì sự tập trung

🔑 Lý tưởng cho: Những người tự khởi nghiệp, sinh viên và bất kỳ ai đang xây dựng một công cụ theo dõi mục tiêu kiểu "bộ não thứ hai" liên quan đến sự phát triển, kinh nghiệm hoặc thành tích.

12. Mẫu mục tiêu hàng năm của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp và theo dõi các mục tiêu trong danh sách mong muốn với Mẫu mục tiêu hàng năm của ClickUp

Mẫu Mục tiêu hàng năm của ClickUp được thiết kế cho bất kỳ ai muốn quản lý các mục tiêu trong danh sách mong muốn một cách có cấu trúc trong thời gian dài. Từ tiết kiệm để mua sắm lớn đến lập kế hoạch cho một năm đầy ý nghĩa, mẫu này giúp bạn chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các hành động có thể quản lý và theo dõi được.

Bạn có thể đặt thời hạn, nhóm các mục liên quan và theo dõi hiệu suất bằng các chế độ xem như Danh sách, Lịch và Gantt. Tiến độ dễ dàng theo dõi với trạng thái công việc và bảng điều khiển trực quan, vì vậy bạn không chỉ đặt mục tiêu mà còn tiến tới mục tiêu đó một cách rõ ràng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đặt và theo dõi mục tiêu danh sách mong muốn trong cả năm dương lịch

Sử dụng chế độ xem và bảng điều khiển để hiển thị thời hạn và cột mốc

Thiết lập tự động hóa cho các đánh giá định kỳ hoặc tóm tắt hàng tháng

Chia nhỏ các mục tiêu dài hạn thành các công việc nhỏ hơn, dễ đạt được hơn

🔑 Lý tưởng cho: Những người lập kế hoạch hàng năm, những người đam mê năng suất cá nhân và những người tạo bản đồ cuộc sống, lập bản đồ các mục tiêu danh sách mong muốn cần lập kế hoạch, lập ngân sách hoặc nhất quán trong cả năm.

📚 Cũng nên đọc: Ý tưởng danh sách việc cần làm thẩm mỹ để tăng năng suất

13. Mẫu quản lý ý tưởng sáng tạo ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thu thập và sắp xếp các ý tưởng trong danh sách mong muốn theo mức độ ưu tiên với Mẫu quản lý ý tưởng sáng tạo ClickUp

Ghi lại ý tưởng trước khi nó biến mất. Mẫu Quản lý Ý tưởng Đổi mới của ClickUp là lựa chọn hoàn hảo để lưu trữ các ý tưởng trong danh sách mong muốn nhằm cải thiện cuộc sống cá nhân hoặc công việc. Cho dù bạn đang lên kế hoạch mua sắm trong tương lai, nâng cấp danh sách mong muốn hay ý tưởng quà tặng cho nhóm, mẫu này cung cấp không gian để bạn brainstorm, phân loại và hoàn thiện mọi ý tưởng.

Nó bao gồm các Trường Tùy chỉnh cho chi phí, tác động và loại ý tưởng, giúp dễ dàng sắp xếp và so sánh. Bạn có thể di chuyển các ý tưởng qua các giai đoạn như Mới, Đánh giá và Đã được phê duyệt, trong khi các công cụ cộng tác giúp các nhóm cân nhắc trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Gửi và lưu trữ ý tưởng danh sách mong muốn trong biểu mẫu nhập liệu chuyên dụng

Ghi lại và tinh chỉnh ý tưởng với tính năng theo dõi danh mục và giai đoạn

Sắp xếp ý tưởng theo giá cả, mức độ liên quan hoặc danh mục để so sánh dễ dàng

Theo dõi từng ý tưởng từ đề xuất đến xem xét và phê duyệt

🔑 Lý tưởng cho: Những người sáng tạo, doanh nhân và các nhóm brainstorming và quản lý ý tưởng danh sách mong muốn giữa các nhóm, mùa hoặc dự án chung.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra các mục bằng bài kiểm tra 10/10/10: Tôi có còn muốn điều này sau 10 phút, 10 ngày hoặc 10 tháng không? Điều này buộc bạn phải suy nghĩ dài hạn.

14. Mẫu quyên góp ClickUp

Tải mẫu miễn phí Theo dõi các đóng góp vào danh sách mong muốn với Mẫu Đóng góp ClickUp

Bạn đang muốn quản lý các chiến dịch quyên góp quà tặng hoặc các mục trong danh sách mong muốn từ thiện? Mẫu ClickUp Donations cung cấp một không gian liền mạch để liệt kê, theo dõi và thực hiện các mục tiêu dựa trên quyên góp, đặc biệt là cho các sự kiện nhóm, chiến dịch gây quỹ hoặc các nỗ lực tặng quà cho cộng đồng. Mẫu này cho phép bạn theo dõi ai đang quyên góp gì, đã cam kết bao nhiêu và những gì còn cần phải hoàn thành.

Hữu ích cho các cá nhân có kế hoạch tặng quà cho cộng đồng hoặc các nhóm điều phối các sáng kiến có tác động xã hội, mẫu này được cấu trúc để hỗ trợ các chế độ xem tùy chỉnh, chẳng hạn như Lịch và Ưu tiên, giúp bạn luôn cập nhật các thời hạn, xác nhận và phân công công việc.

Mỗi mục nhập đóng góp có thể bao gồm các trường cho thông tin nhà tài trợ, loại đóng góp, số tiền và trạng thái, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ thông tin nào.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Ghi lại các đóng góp vào danh sách mong muốn từ cá nhân, nhóm hoặc đối tác

Theo dõi thời hạn, theo dõi nhà tài trợ và mục tiêu ngân sách tại một nơi duy nhất

Sử dụng chế độ xem lịch và danh sách để theo dõi trạng thái và các bước tiếp theo

Hỗ trợ cập nhật thời gian thực, báo cáo và hậu cần hợp tác

🔑 Lý tưởng cho: Các tổ chức phi lợi nhuận, trường học và tình nguyện viên quản lý các nỗ lực quyên góp định kỳ cho các chiến dịch ngày lễ, nhu cầu lớp học, sự kiện cộng đồng hoặc các chiến dịch tặng quà.

15. Mẫu Lập kế hoạch kỳ nghỉ ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho các mục trong danh sách mong muốn, chuyến du lịch và chi tiết quà tặng với Mẫu Lập kế hoạch kỳ nghỉ của ClickUp

Mẫu Lập kế hoạch cho ngày lễ của ClickUp giúp sắp xếp trật tự cho những ngày lễ hỗn loạn. Không chỉ là một danh sách kiểm tra cho ngày lễ, mẫu này còn giúp bạn lập kế hoạch cho các sự kiện theo mùa, trao đổi danh sách mong muốn, du lịch và ngân sách — tất cả ở một nơi. Cho dù là theo dõi việc mua quà và trang trí hay lập kế hoạch thực đơn và điều phối RSVP, mọi chi tiết đều được vạch ra tỉ mỉ để bạn có một mùa lễ hội thoải mái.

Với Trường Tùy chỉnh cho loại ngày lễ, địa điểm và ngày tháng, bạn có thể phân công công việc, theo dõi danh sách quà tặng và lên kế hoạch cho chuyến đi mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết quan trọng nào. Các chế độ xem như Lịch và Ngày nghỉ giúp bạn tuân thủ lịch trình, trong khi cập nhật trạng thái giúp mọi người luôn đồng bộ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi danh sách mong muốn cho ngày lễ, công việc mua sắm và lịch trình du lịch

Phân chia kế hoạch thành các chủ đề như du lịch, quà tặng, ẩm thực và trang trí

Đính kèm tệp như lời mời, thực đơn và thông tin vận chuyển

Giám sát ngân sách với các trường theo dõi tài chính tích hợp sẵn

🔑 Lý tưởng cho: Chủ nhà trong kỳ nghỉ, gia đình và người điều phối sự kiện tại nơi làm việc đang lên kế hoạch cho các công việc trong danh sách mong muốn trong kỳ nghỉ, quản lý các chuyến đi nhóm hoặc điều phối việc vận chuyển quà tặng.

16. Mẫu Instagram Story danh sách mong muốn sinh nhật của Canva

qua Canva

Mẫu Instagram Story Danh sách mong muốn sinh nhật của Canva là một cách gọn gàng, bắt mắt để sắp xếp và chia sẻ kế hoạch sinh nhật của bạn. Được đặt trên nền trung tính có họa tiết, mẫu này cung cấp các phần được dán nhãn rõ ràng cho mọi thứ bạn cần, muốn và mong muốn làm — từ quà tặng và trang phục đến đồ ăn và địa điểm.

Mỗi mục được đặt trong một bong bóng hiện đại, vẽ tay với nét phấn mềm mại, mang lại cảm giác vui tươi nhưng vẫn cá nhân. Nó được thiết kế để chỉnh sửa nhanh và chia sẻ ngay lập tức, cho dù bạn đang gợi ý danh sách mong muốn của mình hay chỉ ghi lại không khí cho ngày trọng đại.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh dấu các mục trong danh sách mong muốn theo thể loại bằng phông chữ viết tay đầy phong cách

Chỉnh sửa văn bản, màu sắc và bố cục trực tiếp trong giao diện thân thiện với thiết bị di động của Canva

Chia sẻ ngay lập tức lên Instagram Stories hoặc tải xuống dưới dạng lời mời kỹ thuật số

🔑 Lý tưởng cho: Tạo bài đăng danh sách mong muốn sinh nhật cá nhân, lời mời kỹ thuật số hoặc teaser sự kiện bình thường cho mạng xã hội.

17. Danh sách mong muốn cho Năm Mới trên Instagram Story của Canva

qua Canva

Thể hiện ý định vượt xa những món quà với Mẫu Instagram Story Danh sách mong muốn năm mới của Canva. Với thiết kế gọn gàng, tối giản và nền trung tính được nhấn nhá bằng những bóng mờ nhẹ nhàng, mẫu này cho phép bạn tập trung vào những giá trị như hòa bình, sáng tạo và tình yêu bản thân. Được thiết kế để phản ánh sự khởi đầu mới, mẫu này mang đến sự rõ ràng về mặt thị giác cho những quyết tâm, mua sắm hoặc mong muốn cột mốc quan trọng.

Mỗi từ được trình bày theo bố cục kiểu hộp kiểm, cho phép người xem đánh dấu những điều họ muốn thực hiện trong năm mới. Tùy chỉnh các phần cho sự phát triển bản thân, trải nghiệm và các mục phải có để định hướng cho năm mới của bạn với một nét riêng có thể chia sẻ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Liệt kê các mục trong danh sách mong muốn dựa trên ý định với phong cách hình ảnh nhẹ nhàng, thẩm mỹ

Thêm bộ lọc, lời khẳng định và trích dẫn yêu thích

Sử dụng phông chữ và bố cục sẵn có đầy phong cách để đảm bảo tính nhất quán

🔑 Lý tưởng cho: Chia sẻ mục tiêu phát triển cá nhân hoặc các mục danh sách mong muốn tập trung vào tư duy vào đầu năm mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì chỉ liệt kê những gì bạn muốn, hãy liệt kê những thứ bạn từng muốn nhưng giờ đây bạn cảm thấy may mắn vì đã không mua hoặc làm. Điều này giúp bạn có cái nhìn tổng quan và tinh chỉnh danh sách hiện tại bằng cách loại bỏ những mục không còn phù hợp.

18. Mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh cho trường học của Template.net

Mẫu Danh sách mong muốn Giáng sinh cho trường học của Template.net là một hình ảnh sẵn sàng chia sẻ, giúp các nhà giáo dục nêu bật nhu cầu của lớp học theo định dạng lễ hội.

Được thiết kế giống như một trang sổ tay với nền màu xanh lá cây và hình ảnh theo chủ đề ngày lễ, mẫu này phân loại các mục thành ba phần rõ ràng: Nhu cầu trong lớp học, Quà tặng cho học sinh và Lựa chọn của giáo viên. Điều này giúp các nhà tài trợ hoặc cộng đồng trường học dễ dàng xác định những gì cần thiết nhất. Thiết kế có thể chỉnh sửa cũng cho phép giáo viên tùy chỉnh các mục dựa trên cấp lớp hoặc ưu tiên theo mùa một cách nhanh chóng.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thu thập thông tin danh sách mong muốn từ nhiều học sinh một cách nhanh chóng

Chỉnh sửa trực tiếp để phản ánh nhu cầu thực tế và chia sẻ dưới dạng kỹ thuật số hoặc bản in

Sử dụng trong các chiến dịch quyên góp trong lớp học hoặc các chiến dịch quyên góp theo mùa

🔑 Phù hợp cho: Giáo viên, Hội phụ huynh học sinh (PTA) hoặc các tổ chức trường học quản lý các đợt quyên góp hoặc chiến dịch tặng quà theo mùa.

19. Mẫu danh sách mong muốn Giáng sinh của Template.net

Mẫu Danh sách mong muốn Giáng sinh của Template.net có các hình minh họa vui nhộn và định dạng rõ ràng, giúp bạn dễ dàng liệt kê các món quà mong muốn một cách thú vị và dễ tiếp cận.

Món quà lớn màu xanh lá cây ở giữa, được bao quanh bởi chuỗi đèn, ngay lập tức thu hút sự chú ý, trong khi danh sách mong muốn được trình bày gọn gàng, sử dụng các dấu sao để tạo cảm giác lễ hội. Phong cách này rất giản dị và cá nhân, hoàn hảo cho trẻ em, thanh thiếu niên hoặc bất kỳ ai muốn chia sẻ ý tưởng quà tặng với khách hàng, gia đình hoặc bạn bè mà không quá phức tạp.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm các phần danh sách mong muốn cho các đối tượng khác nhau

Tải xuống ngay lập tức ở định dạng DOC, PDF hoặc Google Drive để chia sẻ với đối tượng phù hợp

Bố cục có thể chỉnh sửa cho phép bạn cá nhân hóa văn bản, phông chữ và ý tưởng quà tặng cho khách hàng

🔑 Lý tưởng cho: Danh sách mong muốn Giáng sinh cá nhân cho cá nhân, trẻ em hoặc thành viên gia đình.

20. Danh sách mong muốn của người đọc sách theo kế hoạch của Plan Print Land

qua Plan Print Land

Danh sách mong muốn của người đọc sách từ Plan Print Land là một mẫu theo phong cách danh sách kiểm tra tối giản, được tạo ra cho những độc giả nghiêm túc, những người cần một cách đơn giản, đáng tin cậy để theo dõi những cuốn sách họ muốn mua. Mẫu này bao gồm không gian để ghi tiêu đề, tác giả, giá cả và thậm chí là ô đánh dấu để đánh dấu khi một cuốn sách đã được mua.

Mẫu thiết kế đẹp mắt bao gồm các trường cho tiêu đề, tác giả, thể loại và ghi chú. Sử dụng mẫu này để lập kế hoạch mua sách, yêu cầu mượn sách hoặc thảo luận trong câu lạc bộ sách.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm tiêu đề sách kèm giá, tác giả và đang theo dõi mua hàng

Bao gồm tám màu sắc rực rỡ và hai kích thước dễ in

Sử dụng trong sổ tay, binder hoặc nhật ký đọc sách

🔑 Lý tưởng cho: Những người đam mê đọc sách, thành viên câu lạc bộ sách hoặc bất kỳ ai đang sắp xếp các cuốn sách cần mua

Lập kế hoạch, theo dõi và chia sẻ mọi danh sách mong muốn với ClickUp

Cho dù bạn đang tổ chức trao đổi quà tặng gia đình, cài đặt mục tiêu cá nhân hay thu thập đồ dùng học tập, mẫu danh sách mong muốn phù hợp có thể đơn giản hóa quy trình và giúp bạn dễ dàng hợp tác.

Các mẫu của ClickUp không chỉ có thể chỉnh sửa mà còn có thể điều chỉnh cho phù hợp với mọi mục đích, từ lập kế hoạch quà tặng đến theo dõi mục tiêu và mọi thứ khác.

Thay vì phải sử dụng nhiều ứng dụng hoặc ghi chú rải rác, hãy sử dụng ClickUp để tập hợp tất cả các mẫu danh sách mong muốn của bạn vào một không gian có tổ chức. Phân công nhiệm vụ, đặt nhắc nhở, trực quan hóa dòng thời gian và thậm chí theo dõi đóng góp — mà không cần chuyển tab.

Sẵn sàng hợp lý hóa việc lập kế hoạch danh sách mong muốn của bạn ở nhà, công việc hoặc trường học? Đăng ký miễn phí để bắt đầu sử dụng các mẫu danh sách mong muốn miễn phí của ClickUp ngay hôm nay!