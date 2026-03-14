10 mẫu Frayer Model miễn phí để làm rõ nội dung

Bạn đã bao giờ nhìn chằm chằm vào một từ mới — entropy, irony, opportunity cost — và nhận ra rằng bạn “cũng biết” từ đó, nhưng không thể giải thích rõ ràng?

Mô hình Frayer được thiết kế để giải quyết vấn đề này.

Thay vì ghi nhớ những định nghĩa mà bạn có thể quên, phương pháp này buộc học sinh phải hiểu thực sự bằng cách chia một khái niệm thành bốn phần (sẽ nói thêm về điều này sau 😉). Phương pháp này được xây dựng trên nền tảng chuyển giao kiến thức: Một khi học sinh có thể mô tả các đặc điểm, họ có thể nhận ra khái niệm đó trong các đoạn văn mới, câu hỏi và thậm chí cả các bài thuyết trình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một số mẫu Frayer Model miễn phí tốt nhất mà bạn có thể sao chép, tùy chỉnh và tái sử dụng — cùng với những mẹo nhanh để áp dụng chúng trong lớp học, các phiên học nhóm và đào tạo đội ngũ.

Tổng quan về các mẫu Frayer Model hàng đầu

Mô hình Frayer là gì?

Mô hình Frayer là một sơ đồ tổ chức thông tin gồm bốn phần, được sử dụng để giúp học sinh xây dựng sự hiểu biết sâu sắc hơn về một từ hoặc khái niệm, đặc biệt trong việc giảng dạy từ vựng và khái niệm. Thông thường, mô hình này đặt thuật ngữ mục tiêu ở giữa và yêu cầu học sinh hoàn thành bốn phần xung quanh.

Được phát triển bởi Dorothy Frayer vào năm 1969, phương pháp này giúp các nhóm và học viên vượt qua việc ghi nhớ đơn thuần để hướng tới sự hiểu biết thực sự. Thay vì chỉ định nghĩa một từ, bạn sẽ khám phá nó từ mọi góc độ.

Cấu trúc của mô hình này là:

Định nghĩa: Thuật ngữ này có nghĩa là gì, theo cách diễn đạt của bạn?

Đặc điểm: Những thuộc tính hoặc sự thật cơ bản nào luôn đúng về khái niệm này?

Ví dụ: Những đối tượng/kỳ/phiên bản cụ thể, rõ ràng về khái niệm này trong thực tế là gì?

Ví dụ không đúng: Những thứ nào trông có vẻ giống nhưng chắc chắn không phải là khái niệm đó?

🔖 Ví dụ: Giả sử thuật ngữ của bạn là ‘Hệ sinh thái’. Mẫu Frayer sẽ có nội dung như sau: Định nghĩa: Một cộng đồng các sinh vật tương tác với nhau và với môi trường xung quanh

Đặc điểm: Bao gồm các phần sống và không sống; các sinh vật phụ thuộc lẫn nhau

Ví dụ: Rừng, ao, rạn san hô

Ví dụ không đúng: Một hòn đá, một con vật đơn lẻ, một chai nhựa

Phần cuối cùng — "Không phải ví dụ" — là phần quan trọng nhất. Nó buộc bạn phải vạch ra ranh giới rõ ràng cho một khái niệm, giúp làm rõ hiểu biết của bạn bằng cách xác định những gì nó không phải. Mặc dù ban đầu được thiết kế cho việc dạy từ vựng trong lớp học, khung này cực kỳ hiệu quả trong việc làm rõ thuật ngữ kinh doanh, thông số kỹ thuật và phạm vi dự án.

👀 Bạn có biết? Một nghiên cứu của TESL-EJ về học sinh trung học học tiếng Anh cho biết Mô hình Frayer là một công cụ hiệu quả để xây dựng “quyền sở hữu từ vựng” (vượt qua giai đoạn nhận diện để đạt đến sự hiểu biết có thể áp dụng).

10 mẫu Frayer Model miễn phí để phân tích từ vựng và khái niệm

Việc tìm kiếm định dạng phù hợp cho Mô hình Frayer có thể là một thách thức. Các tệp PDF tĩnh rất phù hợp để in ấn nhưng không thể sử dụng cho việc hợp tác nhóm, trong khi một tài liệu trống lại yêu cầu bạn phải tự xử lý toàn bộ định dạng. Mẫu phù hợp cần phải phù hợp với quy trình công việc của bạn, dù bạn đang làm việc với học viên hay thảo luận ý tưởng với một nhóm làm việc từ xa.

Phạm vi của các mẫu này bao gồm từ bố cục bốn ô truyền thống đến các phiên bản kỹ thuật số sáng tạo, giúp đưa tư duy theo Mô hình Frayer vào công việc hàng ngày của bạn.

Hầu hết các mẫu này đều có thể chỉnh sửa và sẵn sàng sử dụng ngay lập tức, giúp bạn chuyển từ việc ghi nhớ bề mặt sang sự hiểu biết sâu sắc và có thể áp dụng vào thực tế.

Hãy cùng xem qua nhé:

1. Mẫu Brainstorming của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Ghi lại các định nghĩa, ví dụ và những hiểu lầm thông qua Mẫu Brainstorming của ClickUp

Nếu bạn đang dạy từ vựng hoặc xây dựng sự hiểu biết về khái niệm, bạn cần một mẫu giúp hiển thị quá trình suy nghĩ.

Mẫu Brainstorming của ClickUp cung cấp cho bạn một không gian để chia nhỏ một khái niệm thành các phần, xác định các lĩnh vực trọng tâm và sắp xếp các phản hồi theo các giai đoạn, nhóm hoặc danh mục. Mục đích chính là để brainstorming và phát triển ý tưởng xoay quanh các thuật ngữ cụ thể.

Hơn nữa, mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh các trường và chế độ xem để ghi lại thuật ngữ chính, định nghĩa, đặc điểm, ví dụ và những hiểu lầm trong một định dạng dễ dàng xem lại.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng các Trường Tùy chỉnh và cột của ClickUp (như mô tả vấn đề, giải pháp, mức độ ưu tiên hoặc nhãn tùy chỉnh) để sắp xếp các phần của Mô hình Frayer vào một bố cục duy nhất

Phân loại các mục nhập theo trạng thái, danh mục hoặc giai đoạn học tập để theo dõi tiến độ qua nhiều thuật ngữ hoặc khái niệm

Giao công việc cho học sinh hoặc các nhóm khi sử dụng Mô hình Frayer cho các hoạt động hợp tác, đánh giá lẫn nhau hoặc học tập theo trạm

✅ Phù hợp nhất cho: Giáo viên và huấn luyện viên giảng dạy tổ chức các hoạt động hợp tác xây dựng từ vựng/khái niệm.

2. Mẫu danh sách công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến mỗi thuật ngữ thành một mục nhập theo dõi được trong Mô hình Frayer với Mẫu Danh sách công việc ClickUp

Nếu bạn muốn một cấu trúc Mô hình Frayer đủ đơn giản để thiết lập nhanh trong lớp học nhưng cũng đủ linh hoạt để mở rộng thành các hoạt động phong phú hơn, Mẫu Danh sách công việc ClickUp là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Mẫu này có bố cục danh sách gọn gàng, dựa trên trạng thái để sắp xếp các thuật ngữ, ví dụ và mục thực hành, đồng thời vẫn cho phép bạn bổ sung thêm bối cảnh thông qua nhiều chế độ xem khác nhau.

Đối với quy trình làm việc theo Mô hình Frayer, mẫu này cho phép bạn tùy chỉnh từng công việc thành một thuật ngữ và sử dụng các trường, bình luận và tài nguyên liên kết để xây dựng định nghĩa, ví dụ, không phải ví dụ và khái niệm.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thêm bối cảnh bằng cách sử dụng các nhiệm vụ ClickUp dưới mỗi công việc từ vựng chính để tạo danh sách các ví dụ chi tiết hoặc các trường hợp không phải là ví dụ

Chuyển đổi giữa các chế độ xem khác nhau trên ClickUp nếu bạn đang lập kế hoạch cho các bài học, bài tập hoặc dòng thời gian ôn tập từ vựng trong một đơn vị học tập

Sử dụng tính năng Chèn video để đính kèm các video giải thích, bài học ngắn hoặc hướng dẫn khái niệm trực tiếp trong Không gian Làm việc để học sinh có thể tham khảo

✅ Phù hợp nhất cho: Những người thiết kế chương trình giảng dạy hoặc giảng viên đang tạo các hoạt động học tập theo mô hình Frayer với nội dung bài học được tích hợp sẵn.

3. Mẫu Ma trận Thiết kế ClickUp

Tải mẫu miễn phí So sánh các khái niệm dựa trên các tiêu chí được đánh giá theo trọng số trong một tài liệu có cấu trúc bằng cách sử dụng Mẫu Ma trận Thiết kế ClickUp

Nếu bạn đang sử dụng bài tập theo phong cách Frayer để giúp học sinh so sánh các khái niệm có liên quan chặt chẽ (hoặc đánh giá các ví dụ so với các trường hợp không phải ví dụ dựa trên các tiêu chí rõ ràng), Mẫu Ma trận Thiết kế ClickUp sẽ cung cấp cho bạn một định dạng phân tích để làm việc.

Được xây dựng dưới dạng tài liệu ClickUp có cấu trúc, mẫu này hướng dẫn bạn qua các bước xác định tiêu chí, đánh giá theo trọng số và phần đề xuất cuối cùng. Điều này khiến nó đặc biệt hữu ích khi hoạt động Mô hình Frayer của bạn vượt ra ngoài việc đơn thuần ghi nhớ từ vựng và tiến tới phân biệt khái niệm, phân loại hoặc so sánh dựa trên bằng chứng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng phần "Tiêu chí định nghĩa" để xác định các tiêu chí mà học sinh cần đánh giá (ví dụ: độ chính xác của định nghĩa, tính ứng dụng trong thực tế, ví dụ minh họa và các trường hợp không phải là ví dụ).

Biến các so sánh trừu tượng thành một khung làm việc có thể lặp lại bằng cách sử dụng bảng điểm có trọng số, rất hữu ích cho các hoạt động phân tích theo phong cách Frayer nâng cao

Ghi chép toàn bộ quá trình suy nghĩ tại một nơi, thêm ghi chú dưới mỗi phần và hợp tác đánh giá mà không cần chuyển đổi công cụ

✅ Phù hợp nhất cho: Các giảng viên và nhóm giảng dạy đang xây dựng các bài tập đánh giá có cấu trúc trong tài liệu cộng tác.

4. Mẫu Kế hoạch Hành động Chung của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập bản đồ các khái niệm với các trang con dành cho đặc điểm, ví dụ và các bước tiếp theo bằng cách sử dụng Mẫu Kế hoạch Hành động Chung của ClickUp

Mẫu Kế hoạch Hành động Chung của ClickUp có thể được điều chỉnh thành một không gian làm việc sơ đồ khái niệm gọn gàng dành cho các nhóm xác định ý tưởng trước khi thực hiện. Các trang con tích hợp sẵn—Các bên liên quan, Theo dõi các nhiệm vụ hành động, Tài nguyên, Tiêu chí thành công của dự án thử nghiệm và Ghi chú cuộc họp—giúp việc xem lại và sử dụng các nội dung thảo luận trở nên dễ dàng hơn.

Bố cục này rất hiệu quả khi nhóm của bạn phân tích một thuật ngữ, quy trình hoặc sáng kiến từ nhiều góc độ khác nhau trong một buổi hội thảo. Bạn có thể nắm bắt ý nghĩa cốt lõi, ghi chú các đặc điểm định nghĩa, thu thập ví dụ thực tế từ các công việc trước đây và ghi chép các giới hạn hoặc trường hợp ngoại lệ. Sau đó, tiếp tục cuộc thảo luận sang các bước tiếp theo đã được giao.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng tính năng Bình luận được giao (Assigned Comments) của ClickUp ngay trong mẫu để thảo luận và hoàn thiện các định nghĩa, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất và chính xác.

Ghi lại các ví dụ, trường hợp ngoại lệ và tài liệu tham khảo hỗ trợ trong phần Tài nguyên và Ghi chú cuộc họp trong các buổi thảo luận trực tiếp

Chuyển trực tiếp từ việc hiểu rõ sang thực hiện bằng cách đang theo dõi các công việc tiếp theo trong Công cụ theo dõi nhiệm vụ

✅ Phù hợp nhất cho: Người điều phối, đội ngũ hỗ trợ khách hàng và các nhóm đa chức năng tổ chức các buổi hội thảo thống nhất khái niệm hoặc các phiên lập kế hoạch.

5. Mẫu bảng trắng đồ họa thông tin ClickUp

Tải mẫu miễn phí Biến bất kỳ khái niệm nào thành một trang trực quan theo phong cách Frayer chỉ với một trang duy nhất bằng mẫu Bảng trắng infographic của ClickUp

Các mẫu Frayer Model thuần túy dựa trên văn bản có thể thiếu sức hút và kém hiệu quả đối với những học viên học bằng hình ảnh trong nhóm của bạn. Mẫu Bảng trắng Infographic của ClickUp đi kèm với một khung sẵn có để biến bất kỳ chủ đề nào thành một trang trình bày trực quan — sử dụng các khối cho tiêu đề, phần nội dung hỗ trợ và hình ảnh (biểu tượng, ảnh, sơ đồ nhỏ).

Mẫu này được xây dựng trên ClickUp Bảng trắng, vì vậy bạn có nhiều tùy chọn để tùy chỉnh mô hình theo ý muốn.

Bạn có thể tùy chỉnh mẫu này theo mô hình Frayer, sử dụng bốn khu vực nội dung chính là Định nghĩa, Đặc điểm, Ví dụ và Không phải ví dụ. Dán các ghi chú dán vào từng ô, thêm biểu tượng để làm gợi ý trực quan, sau đó sử dụng dải tiêu đề để đặt tiêu đề cho khái niệm và xác định đối tượng (cấp lớp, nhóm hoặc khóa đào tạo).

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hãy vượt ra khỏi văn bản thuần túy bằng cách thêm biểu tượng, chèn hình ảnh và sử dụng các ô có màu sắc khác nhau để làm cho Mô hình Frayer của bạn trở nên nổi bật về mặt thị giác và dễ nhớ hơn

Hãy minh họa phần ‘Ví dụ’ bằng cách kéo và thả hình ảnh hoặc nhúng video trực tiếp lên khung vẽ Bảng trắng

Sau khi hoàn thành mô hình Frayer trực quan của bạn, hãy xuất nó dưới dạng hình ảnh hoặc chia sẻ liên kết công khai với bất kỳ ai

✅ Phù hợp nhất cho: Những người thiết kế chương trình giảng dạy, giảng viên và trưởng nhóm đang tạo tài liệu ‘học tập trên một trang’ từ các ghi chú theo Mô hình Frayer.

6. Mẫu DMAIC của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân tích các khái niệm từng bước trên Bảng trắng DMAIC với mẫu ClickUp DMAIC

Mẫu ClickUp DMAIC trình bày một Bảng trắng từng bước để giải quyết vấn đề theo cấu trúc cổ điển Xác định, Đo lường, Phân tích, Cải tiến và Kiểm soát. Mỗi giai đoạn đều có không gian riêng dành cho ghi chú dán, và hướng dẫn này giúp duy trì sự tập trung trong quy trình làm việc khi bạn chuyển từ việc xác định vấn đề sang tìm giải pháp.

Bố cục này hoạt động như một định dạng phân tích khái niệm khi bạn muốn học viên hiểu sâu về một thuật ngữ và áp dụng nó một cách chính xác.

Bạn có thể xem mỗi cột DMAIC như một gợi ý để xây dựng sự hiểu biết toàn diện. Ví dụ, bạn có thể định nghĩa khái niệm bằng ngôn ngữ đơn giản, đo lường nó bằng các chỉ số thực tế, phân tích những gì nó bao gồm/loại trừ, cải thiện định nghĩa bằng các ví dụ cụ thể hơn, và sau đó hoàn thiện phiên bản cuối cùng thông qua kiểm tra tính nhất quán.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng phần Định nghĩa để ghi lại ý nghĩa cốt lõi của một thuật ngữ, sau đó thêm các đặc điểm chính vào khu vực ghi chú thứ hai

Xây dựng các ví dụ thuyết phục hơn trong phần Đo lường và Phân tích bằng cách liệt kê các dấu hiệu, chỉ số và những hiểu lầm phổ biến mà học viên thường nhầm lẫn

Đảm bảo tính nhất quán của phiên bản cuối cùng trong Control bằng cách lưu lại định nghĩa, ví dụ và các trường hợp không phải ví dụ đã được phê duyệt mà nhóm hoặc lớp học của bạn đồng ý.

✅ Phù hợp nhất cho: Các nhà giáo dục và huấn luyện viên giảng dạy tư duy có cấu trúc, cải tiến quy trình hoặc làm rõ khái niệm trong môi trường nhóm.

👀 Bạn có biết không? Các sơ đồ tư duy có nguồn gốc từ tâm lý học nhận thức. Chúng được phát triển để áp dụng lý thuyết về học tập tiếp thu có ý nghĩa của David Ausubel (1963) vào thực tiễn, dựa trên ý tưởng cốt lõi của ông rằng những gì người học đã biết là yếu tố quyết định lớn nhất đối với những gì họ sẽ học tiếp theo (Ausubel, 1968).

7. Mẫu bảng trắng kế hoạch công việc ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo sơ đồ khái niệm theo phong cách DMAIC với Mẫu Bảng trắng Kế hoạch Công việc ClickUp

Mẫu Bảng Trắng Kế Hoạch Công Việc ClickUp trình bày một kế hoạch hoàn chỉnh trên một khung hình trực quan, với các cột cụ thể dành cho DMAIC. Mỗi cột bao gồm không gian dành cho tuyên bố dự án, mục tiêu, thành viên nhóm, ghi chú nghiên cứu, kết quả và các nhiệm vụ chưa hoàn thành, giúp việc lập kế hoạch và theo dõi tiến độ được tập trung trong một chế độ xem duy nhất.

Và phương pháp này cực kỳ hiệu quả trong việc học khái niệm khi bạn muốn học viên vượt qua mức độ định nghĩa và xây dựng sự hiểu biết thực sự.

Bạn có thể sử dụng cột đầu tiên để ghi lại định nghĩa và các đặc điểm chính, các cột giữa để thêm ví dụ và ghi chú hỗ trợ, và sau đó sử dụng cột cuối cùng để ghi lại các trường hợp không phải là ví dụ hoặc những hiểu lầm phổ biến.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ cho việc phân tích khái niệm dễ dàng theo dõi với các cột được mã hóa bằng màu sắc và một bảng chú giải tích hợp giúp phân biệt rõ ràng từng giai đoạn

Ghi chép các ví dụ, các trường hợp không phải ví dụ và các ghi chú hỗ trợ vào các phần dành riêng

Giữ sự nhất quán giữa các thuật ngữ bằng cách tái sử dụng cùng một cấu trúc mỗi lần

✅ Phù hợp nhất cho: Các chuyên viên cấp cao tổ chức các buổi đào tạo kinh doanh theo nhóm, nơi học viên cần một cấu trúc trực quan và định dạng có thể lặp lại.

8. Bộ sưu tập mẫu Frayer Model của Template.net

Bộ sưu tập Mẫu Frayer Model của Template.net bao gồm các bảng Frayer với bố cục bốn phần, được thiết kế dành riêng cho việc giảng dạy từ vựng. Mỗi mẫu đều đặt từ vựng ở vị trí trung tâm và bao quanh nó bằng các phần riêng biệt dành cho Định nghĩa, Đặc điểm, Ví dụ/Mẫu và Không phải ví dụ.

Vì định dạng này có thể in ra và tái sử dụng, nên rất phù hợp cho việc luyện tập cá nhân, công việc theo nhóm nhỏ hoặc kiểm tra nhanh trong lớp học.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục bốn ô cổ điển giúp việc luyện tập từ vựng tập trung vào các tính năng cốt lõi của Mô hình Frayer

Việc đặt từ vựng ở giữa trang giúp việc kiểm tra các phiếu bài tập đã hoàn thành trở nên dễ dàng hơn trong quá trình ôn tập hoặc đánh giá

Rất hiệu quả khi áp dụng như một thói quen lặp lại cho các từ vựng mới trong các đơn vị học tập về đọc, khoa học và khoa học xã hội

✅ Phù hợp nhất cho: Giáo viên và giảng viên cần bố cục bốn ô truyền thống cho các hoạt động in ấn.

9. Mẫu sơ đồ Mô hình Frayer Phiên bản 1 của TemplateLab

qua TemplateLab

Mẫu sơ đồ Mô hình Frayer V1 của TemplateLab có từ vựng ở giữa và bốn Box được đánh dấu xung quanh. Các nhãn đã được tích hợp sẵn, vì vậy bạn có thể chiếu chúng lên màn hình trong giờ học, điền cùng cả lớp hoặc in ra để thực hành nhanh.

Mẫu này cũng có sẵn ở các định dạng như Word và PowerPoint, giúp bạn dễ dàng chỉnh sửa, sao chép cho nhiều từ vựng và tái sử dụng trong các đơn vị học tập khác nhau mà không cần phải tạo lại mẫu mỗi lần.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân cấp rõ ràng (từ chính ở giữa + bốn ô) giúp việc giảng dạy cấu trúc Frayer trong giờ học toàn lớp trở nên dễ dàng hơn

Bố cục dạng sơ đồ rất phù hợp để trình chiếu trên Word, PowerPoint hoặc áp phích

Các nhãn rõ ràng hỗ trợ kiểm tra mức độ hiểu bài nhanh hơn trong quá trình ôn tập và chuẩn bị thi

✅ Phù hợp nhất cho: Giáo viên đang tạo slide bài giảng hoặc biểu đồ tóm tắt từ vựng học thuật.

10. Mẫu Frayer Model của WordLayouts

qua WordLayout

Mẫu Frayer Model của WordLayouts là một mẫu đơn giản gồm bốn ô, được thiết kế để chỉnh sửa trực tiếp trong Microsoft Word hoặc Tài liệu Google.

Vì đây là định dạng tài liệu đơn giản, bạn có thể dễ dàng sao chép để sử dụng cho nhiều từ vựng khác nhau, giao làm bài tập về nhà hoặc in ra để thực hành trong lớp. Bạn có thể nhập trực tiếp vào từng ô, lưu các phiên bản cho các đơn vị học khác nhau và tái sử dụng cùng một bố cục để ôn tập nhanh trước các bài kiểm tra.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phù hợp cho cả công việc độc lập và hoạt động theo nhóm nhỏ vì học sinh có thể hoàn thành từng ô một, sau đó so sánh câu trả lời nhanh chóng

Dễ dàng in ra và có thể tùy chỉnh linh hoạt trên Microsoft Word hoặc Tài liệu Google

Dễ dàng sao chép để sử dụng cho danh sách từ vựng hàng tuần, từ vựng theo đơn vị học tập hoặc chuẩn bị cho bài kiểm tra

✅ Phù hợp nhất cho: Các cá nhân và nhóm ưa thích công việc trong hệ sinh thái Microsoft/Google.

Cách sử dụng mẫu Frayer Model để phát triển từ vựng

Có một mẫu là một khởi đầu tuyệt vời, nhưng biết cách điền vào mẫu một cách hiệu quả mới là yếu tố giúp cải thiện khả năng ghi nhớ từ vựng và sự thống nhất trong nhóm.

Hãy làm theo phương pháp thực tế, từng bước này để tận dụng tối đa mẫu Frayer Model của bạn. 🛠️

Lựa chọn thuật ngữ hoặc khái niệm mục tiêu: Chọn một từ hoặc khái niệm thực sự khó hiểu hoặc thường bị hiểu nhầm. Đối với các nhóm, hãy tập trung vào các thuật ngữ mà sự không thống nhất gây ra nhầm lẫn, như ‘agile’ hoặc ‘customer-centric’ Bắt đầu với phần định nghĩa: Đừng chỉ sao chép định nghĩa từ từ điển. Hãy viết lại bằng lời của chính bạn. Nếu bạn không thể giải thích một cách đơn giản, nghĩa là bạn chưa hiểu hết về nó Xác định các đặc điểm hoặc sự thật chính: Liệt kê các tính năng luôn đúng về khái niệm này. Hãy tự hỏi bản thân: ‘Những tính năng không thể thay đổi nào làm nên bản chất của thuật ngữ này?’ Tạo ví dụ: Cung cấp các ví dụ cụ thể, rõ ràng về khái niệm. Các ví dụ càng đa dạng và gần gũi với thực tế, sự hiểu biết của bạn sẽ càng sâu sắc hơn Xác định các trường hợp không phải là ví dụ (bước quan trọng): Bước này là rất cần thiết. Hãy xác định những thứ tương tự nhưng không phải là khái niệm đó. Điều này buộc bạn phải làm rõ ranh giới của thuật ngữ Kiểm tra và hoàn thiện: Đọc kỹ cả bốn phần. Chúng có vẽ nên một bức tranh đầy đủ và chính xác không? Nếu bạn đang làm việc theo nhóm, hãy thảo luận về những điểm bất đồng — chúng thường bộc lộ những lỗ hổng quan trọng trong sự hiểu biết chung

✨ Lợi thế của ClickUp: Khi sử dụng mẫu Mô hình Frayer kỹ thuật số trong ClickUp, hãy dùng ClickUp Brain để đề xuất các ví dụ hoặc các trường hợp không phải ví dụ khi bạn gặp khó khăn. Tính năng này có thể gợi mở những ý tưởng mà bạn chưa từng nghĩ đến và thúc đẩy quá trình xử lý sâu, giúp các khái niệm mới được ghi nhớ lâu dài.

Hãy làm cho từ vựng trở nên sống động với ClickUp

Các mẫu Frayer Model miễn phí là bước khởi đầu tuyệt vời khi bạn cần một phương pháp đơn giản để giúp học sinh định nghĩa khái niệm, nhận diện các mẫu và phân biệt ví dụ với không phải ví dụ mà không cần phải lập một kế hoạch bài học dài dòng.

Tuy nhiên, Mô hình Frayer sẽ trở nên hữu ích hơn nữa khi được tích hợp vào quy trình làm việc. Với ClickUp, bạn có thể tái sử dụng các mẫu Frayer trong Tài liệu, giảng dạy trực tiếp thông qua Bảng trắng, và biến mỗi từ mục tiêu thành một Công việc với người phụ trách, ngày đáo hạn và danh sách kiểm tra.

Sử dụng AI để tạo bản nháp đầu tiên nhanh chóng về các ví dụ và không phải ví dụ, sau đó bạn có thể hoàn thiện cùng lớp học hoặc nhóm của mình.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay. ✅

Câu hỏi thường gặp

Bốn phần của biểu đồ bao gồm: Định nghĩa (ý nghĩa của thuật ngữ bằng lời của bạn), Đặc điểm (các thuộc tính hoặc sự kiện chính), Ví dụ (các đối tượng/kỳ/phiên bản cụ thể) và Không phải ví dụ (những thứ tương tự nhưng không phù hợp với định nghĩa).

Các nhóm có thể sử dụng Mô hình Frayer để xây dựng một bộ từ vựng chung cho các thuật ngữ, quy trình hoặc công cụ kinh doanh quan trọng. Điều này đảm bảo nhân viên mới không chỉ hiểu các định nghĩa mà còn biết những khái niệm nào được bao gồm và không được bao gồm, từ đó giảm thiểu sự hiểu lầm ngay từ ngày đầu tiên.

Mẫu Frayer trống thường là một tài liệu tĩnh, sẵn sàng in với các ô trống. Mẫu Frayer có thể chỉnh sửa cho phép tùy chỉnh kỹ thuật số, hợp tác thời gian thực và tích hợp với các công cụ quản lý công việc khác.

Đúng vậy, Mô hình Frayer rất hiệu quả đối với các thuật ngữ toán học (như ‘số nguyên tố’), các khái niệm khoa học (như ‘quang hợp’) và thuật ngữ chuyên ngành trong bất kỳ lĩnh vực nào. Mô hình này phát huy hiệu quả tối đa ở những nơi mà việc phân biệt ví dụ với không phải ví dụ là chìa khóa để làm rõ sự hiểu biết.