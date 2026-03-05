10 phần mềm quản lý phòng khám y tế tốt nhất trong [năm]

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Quản lý Nhóm Y tế (MGMA), các phòng khám y tế đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng khi chi phí hoạt động tăng nhanh hơn doanh thu, khiến hiệu quả hành chính trở thành yếu tố quan trọng để duy trì biên lợi nhuận.

Trong khi ngành y tế đang tiết kiệm hàng tỷ đô la thông qua các giao dịch điện tử, các cơ sở y tế vẫn để lỡ hàng tỷ đô la tiết kiệm tiềm năng.

Hướng dẫn này phân tích các nền tảng phần mềm quản lý phòng khám y tế tốt nhất, so sánh khả năng tự động hóa thanh toán, tính năng lịch trình và tích hợp EHR để giúp bạn tìm ra giải pháp phù hợp với kích thước và chuyên môn của phòng khám.

Phần mềm Quản lý Phòng khám Y tế Tốt nhất - Tổng quan

Tên công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Các nhóm có kích thước khác nhau quản lý quy trình hành chính và hoạt động phòng khám với tự động hóa được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). ClickUp Brain cho tự động hóa công việc dựa trên AI, ClickUp Automations cho các công việc tự động hóa quy trình làm việc, ClickUp Bảng điều khiển cho khả năng hiển thị thời gian thực, ClickUp Biểu mẫu cho quy trình tiếp nhận bệnh nhân. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. athenahealth Các phòng khám dựa trên đám mây ưu tiên trải nghiệm bệnh nhân và trí tuệ mạng lưới. Nền tảng đám mây bản địa, thông tin mạng athenaNet, tích hợp EHR và thanh toán, công cụ tương tác với bệnh nhân. Giá cả tùy chỉnh AdvancedMD Các phòng khám cần quy trình làm việc có thể tùy chỉnh và giao diện thân thiện với người dùng. Mẫu tùy chỉnh, tích hợp telehealth, báo cáo mạnh mẽ, truy cập di động Giá cả tùy chỉnh NextGen Healthcare Các phòng khám chuyên khoa yêu cầu quy trình làm việc lâm sàng được tùy chỉnh Mẫu dành riêng cho từng chuyên khoa, công cụ quản lý sức khỏe dân số, tích hợp phần mềm quản lý phòng khám (PM) và hệ thống hồ sơ y tế điện tử (EHR). Giá cả tùy chỉnh Tebra Các phòng khám nhỏ và mới thành lập đang tìm kiếm một nền tảng tất cả trong một. Phần mềm quản lý y tế kết hợp với EHR (trước đây là Kareo + PatientPop), công cụ tiếp thị bệnh nhân, thanh toán đơn giản hóa. Giá cả tùy chỉnh SimplePractice Bác sĩ hành nghề độc lập và các phòng khám sức khỏe tâm thần quy mô nhỏ Tích hợp dịch vụ y tế từ xa, cổng thông tin khách hàng, nộp yêu cầu bảo hiểm, nhắc nhở lịch hẹn. Bắt đầu từ $49/tháng CureMD Các phòng khám muốn một giải pháp đám mây toàn diện tất cả trong một Hệ thống EHR/PM/thanh toán tích hợp, tài liệu y tế hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), tích hợp với trung tâm thanh toán. Giá cả tùy chỉnh eClinicalWorks Các phòng khám lớn cần hệ thống EHR tích hợp và quản lý sức khỏe dân số Hệ thống EHR và PM tích hợp, quản lý sức khỏe dân số, tương tác với bệnh nhân, y tế từ xa. Giá cả tùy chỉnh PracticeSuite Các phòng khám đa chuyên khoa và công ty thanh toán Phần mềm quản lý dựa trên đám mây, dịch vụ thu hồi nợ y tế (RCM), hỗ trợ đa chuyên khoa, cổng thông tin bệnh nhân. Giá cả tùy chỉnh DrChrono Các phòng khám ưu tiên thiết bị di động và những phòng khám tập trung vào hiệu quả thanh toán Thiết kế dành riêng cho iPad, tích hợp thanh toán, biểu mẫu y tế tùy chỉnh, truy cập API. Giá cả tùy chỉnh

Phần mềm quản lý phòng khám y tế là gì?

Khi nhân viên lễ tân của bạn mất 45 phút cho mỗi bệnh nhân để xác minh bảo hiểm, hoặc nhân viên thanh toán đang phải xử lý cùng một yêu cầu thanh toán bị từ chối lần thứ ba trong tháng này, đã đến lúc cần thay đổi. Phần mềm quản lý phòng khám y tế giúp giải quyết những thách thức vận hành này.

Đây là loại công cụ kỹ thuật số được thiết kế để quản lý khía cạnh kinh doanh của một cơ sở y tế. Điều này bao gồm mọi thứ từ lịch hẹn bệnh nhân và gửi nhắc nhở lịch hẹn đến xử lý hóa đơn y tế phức tạp và xử lý yêu cầu bảo hiểm, còn được gọi là quản lý chu kỳ doanh thu (RCM).

Mục tiêu là tự động hóa và tối ưu hóa các công việc này, giúp nhân viên y tế tập trung vào điều họ làm tốt nhất: chăm sóc bệnh nhân.

Phần mềm quản lý phòng khám y tế tốt nhất không chỉ dừng lại ở việc tổ chức lịch trình. Nó kết nối trực tiếp với hồ sơ y tế điện tử (EHR), tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và hiển thị hiệu suất hoạt động của phòng khám trong thời gian thực.

Đối với một phòng khám nhỏ, điều này có thể có nghĩa là quy trình thanh toán đơn giản hơn và giao tiếp với bệnh nhân dễ dàng hơn. Đối với một hệ thống bệnh viện lớn, điều này có thể bao gồm quản lý yêu cầu bồi thường tại nhiều địa điểm và đảm bảo tuân thủ HIPAA.

Cuối cùng, phần mềm này giúp giảm bớt gánh nặng hành chính. Khi nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc mục nhập thủ công, theo dõi các yêu cầu thanh toán bị từ chối và các vấn đề tích hợp hệ thống, phòng khám của bạn sẽ hoạt động hiệu quả hơn, thu hồi doanh thu nhanh hơn và cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt hơn.

Những yếu tố cần xem xét khi chọn phần mềm quản lý phòng khám y tế

Việc lựa chọn phần mềm trở nên khó khăn khi bạn không biết nên tìm kiếm những gì. Bạn có thể phải trả tiền cho những tính năng hoa mỹ mà bạn sẽ không bao giờ sử dụng, trong khi lại bỏ qua những hàm cốt lõi thực sự giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Điều này dẫn đến sự hối tiếc và buộc nhóm của bạn phải tạo ra các giải pháp tạm thời kém hiệu quả, làm giảm giá trị của phần mềm.

Một chuyên gia y tế hành vi làm việc độc lập có nhu cầu hoàn toàn khác biệt so với một nhóm chuyên khoa chỉnh hình có nhiều địa điểm. Trước khi xem các bản demo, bạn cần xác định rõ những vấn đề hành chính lớn nhất của mình. Đó có phải là tỷ lệ từ chối yêu cầu bồi thường cao – ảnh hưởng đến 20,4% các yêu cầu bồi thường thương mại? Quy trình lịch trình hỗn loạn? Hay bệnh nhân phàn nàn về việc giao tiếp kém?

Các nền tảng quản lý phòng khám hiệu quả nhất chia sẻ một số tính năng cốt lõi ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và hiệu suất làm việc của nhân viên. Dưới đây là những yếu tố bạn nên xem là không thể thương lượng:

Lịch trình và quản lý lịch hẹn: Ngoài các hàm lịch cơ bản, đánh giá cách hệ thống xử lý các tình huống phức tạp. Hệ thống có thể tự động lấp đầy các lịch hẹn bị hủy từ danh sách chờ không? Hệ thống có ngăn chặn việc đặt lịch trùng lặp tại nhiều địa điểm không? Hỏi nhà cung cấp về tỷ lệ bệnh nhân không đến khám của các phòng khám sử dụng hệ thống nhắc nhở của họ.

Thanh toán y tế và xử lý yêu cầu bồi thường: Kết nối trung tâm thanh toán tích hợp, xác minh khả năng thanh toán theo thời gian thực, tự động hóa kiểm tra yêu cầu bồi thường để giảm tỷ lệ từ chối, và báo cáo minh bạch về thu hồi nợ.

Giao tiếp và tương tác với bệnh nhân: Cổng thông tin bệnh nhân cho đặt lịch trực tuyến và thanh toán hóa đơn, tin nhắn bảo mật, và nhắc nhở lịch hẹn tự động hóa giúp giảm tỷ lệ bệnh nhân không đến.

Tích hợp EHR: Luồng dữ liệu liền mạch giữa tài liệu y tế và các hàm hành chính để loại bỏ việc thực hiện mục nhập trùng lặp và giảm thiểu lỗi.

Báo cáo và phân tích: Bảng điều khiển thời gian thực hiển thị các chỉ số quan trọng như số ngày trong A/R, tỷ lệ từ chối yêu cầu thanh toán và tỷ lệ sử dụng lịch hẹn để giúp bạn phát hiện vấn đề trước khi chúng trở nên tốn kém.

Tuân thủ và bảo mật: Xử lý dữ liệu tuân thủ HIPAA, kiểm soát truy cập dựa trên vai trò và nhật ký kiểm tra là những yêu cầu bắt buộc trong lĩnh vực y tế.

Nếu phòng khám của bạn đang gặp khó khăn với tình trạng phân tán công cụ—nơi lịch trình nằm trong một ứng dụng, thanh toán trong ứng dụng khác và giao tiếp với bệnh nhân trong ứng dụng thứ ba—việc hợp nhất là điều cần thiết. Gánh nặng hành chính này là một trường hợp điển hình của việc chuyển đổi ngữ cảnh, nơi nhân viên phải chuyển đổi giữa các nền tảng không kết nối, nhập lại dữ liệu và đang theo dõi thủ công những gì đáng lẽ phải được tự động hóa.

Top 10 phần mềm quản lý phòng khám y tế tốt nhất

👀 Bạn có biết: 66% bác sĩ đã sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực y tế trong thực hành của họ.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI và tự động hóa công việc)

Theo dõi và quản lý tiến độ điều trị của bệnh nhân với bảng Kanban kéo và thả trong ClickUp.

Ngay cả khi đã sử dụng hệ thống EHR chuyên dụng, công việc hành chính của phòng khám vẫn có thể bị phân tán trên các bảng tính, email và ghi chú dán. Điều này dẫn đến việc bỏ sót các công việc tiếp nhận bệnh nhân, khó khăn trong việc phối hợp nhân viên và giới hạn tầm nhìn về các điểm nghẽn hành chính. Điều này gây lãng phí thời gian, làm nhân viên bực bội và tạo ra trải nghiệm không nhất quán cho bệnh nhân.

Mặc dù ClickUp không phải là hệ thống quản lý phòng khám y tế truyền thống có tích hợp tính năng thanh toán, nó vẫn giải quyết hiệu quả các thách thức vận hành này. Nó hoạt động như lớp kết nối cho tất cả công việc hành chính diễn ra ngoài phòng khám. Đối với các nhóm y tế sử dụng phần mềm lâm sàng chuyên biệt, ClickUp mang lại tính hiển thị, tự động hóa và hiệu quả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo cho các hoạt động của phòng khám.

Giảm thời gian dành cho việc theo dõi các cuộc hẹn tái khám và tổng hợp thông tin một cách thủ công.

ClickUp Brain, trợ lý AI của bạn, có thể tóm tắt trạng thái công việc và cho bạn biết chính xác những gì cần chú ý trong không gian làm việc của bạn.

Tóm tắt ghi chú và công việc trong vài giây với ClickUp Brain

Nó cũng có thể chuyển đổi ghi chú cuộc họp hoặc tài liệu quy trình thành các công việc cụ thể, giúp nhóm của bạn chuyển đổi quyết định thành công việc một cách nhanh chóng. Và khi cần giao tiếp một cách nhất quán, các công cụ viết của Brain có thể giúp soạn thảo và hoàn thiện các bản cập nhật nội bộ, hướng dẫn thân thiện với bệnh nhân và nhiều nội dung khác.

Tự động hóa cũng giúp công việc diễn ra suôn sẻ. ClickUp Automations có thể giao công việc khi trạng thái thay đổi, thông báo cho người tiếp theo trong quá trình chuyển giao và áp dụng mẫu để không phải bắt đầu từ đầu.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các công việc quản trị viên đòi hỏi thời gian, nơi sự chậm trễ có thể gây tốn kém, chẳng hạn như theo dõi thanh toán, phối hợp lịch hẹn bệnh nhân hoặc thiếu tài liệu.

Tối ưu hóa quy trình tiếp nhận và yêu cầu của bệnh nhân

Tự động hóa và tiêu chuẩn hóa các công việc tiếp nhận bệnh nhân với ClickUp Biểu mẫu

Hầu hết các phòng khám đều phải đối mặt với các tác vụ liên tục: tiếp nhận bệnh nhân mới, xác minh bảo hiểm, xử lý chuyển viện, yêu cầu hồ sơ, phê duyệt trước, theo dõi thanh toán và các vấn đề về cơ sở vật chất. ClickUp Biểu mẫu cho phép bạn tiêu chuẩn hóa thông tin mà nhóm của bạn thu thập, sau đó tự động tạo công việc với người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn và chi tiết cần thiết.

Điều đó có nghĩa là ít tin nhắn qua lại hơn và ít câu hỏi "Ai đang xử lý việc này?" Nếu bạn quản lý nhiều địa điểm hoặc chuyên khoa, bạn có thể sử dụng mẫu để mọi yêu cầu tuân theo cùng một cấu trúc, bất kể ai đã gửi nó.

Tải mẫu miễn phí Mẫu Quản lý Bệnh nhân ClickUp đang theo dõi trạng thái bệnh nhân, thuốc men, bác sĩ được phân công, bảo hiểm y tế và nhiều thông tin khác.

Theo dõi lịch sử y tế, kết quả xét nghiệm, điều kiện sức khỏe và nhiều thông tin khác của từng bệnh nhân là yếu tố quan trọng để vận hành một phòng khám thành công. Mẫu Quản lý Bệnh nhân của ClickUp giúp tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức cơ sở dữ liệu, giúp bạn tập trung vào điều quan trọng nhất: cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất có thể!

Với mẫu này, bạn sẽ nhận được:

Bốn chế độ xem tùy chỉnh—Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch và Biểu mẫu

Các Trường Tùy chỉnh được tích hợp sẵn trong mỗi chế độ xem cho phép bạn thêm các thông tin quan trọng của bệnh nhân.

Các trạng thái tùy chỉnh giúp toàn bộ nhóm chăm sóc sức khỏe đồng bộ thông tin khi đang theo dõi hành trình sức khỏe của từng bệnh nhân.

Biểu mẫu tiếp nhận bệnh nhân có thể tùy chỉnh, có thể chia sẻ với bệnh nhân, tải xuống bởi các nhà cung cấp dịch vụ y tế và chuyển đổi thành các nhiệm vụ ClickUp mới!

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bảo mật dữ liệu khách hàng là ưu tiên hàng đầu tại ClickUp. Nền tảng này tuân thủ SOC 2 và HIPAA, đảm bảo rằng tất cả thông tin bệnh nhân và phòng khám trên hạ tầng ClickUp luôn được bảo mật và riêng tư.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

ClickUp Brain: Trợ lý AI này phân tích không gian làm việc của bạn để cung cấp tóm tắt thông minh, nội dung bản nháp và liệt kê các công việc cần thực hiện. Hỏi “Các công việc tiếp nhận bệnh nhân nào đang quá hạn trong tuần này?” và nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần tìm kiếm thủ công.

ClickUp Tự động hóa: Tạo các quy trình làm việc không cần mã hóa (no-code) để kích hoạt các hành động dựa trên điều kiện. Khi trạng thái của một công việc thay đổi thành “Đang chờ xác minh bảo hiểm”, bạn có thể tự động thông báo cho nhóm thanh toán và đặt lời nhắc nhở theo dõi.

ClickUp Forms: Tạo các biểu mẫu đăng ký tùy chỉnh được tích hợp trực tiếp vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn. Thông tin bệnh nhân hoặc yêu cầu chuyển viện sẽ trở thành các công việc có thể thực hiện ngay lập tức sau khi được gửi, mà không cần mục nhập lại thông tin.

Bảng điều khiển ClickUp: Hiển thị các chỉ số hoạt động của phòng khám theo thời gian thực. Theo dõi tỷ lệ hoàn thành công việc, giám sát các điểm nghẽn trong Hiển thị các chỉ số hoạt động của phòng khám theo thời gian thực. Theo dõi tỷ lệ hoàn thành công việc, giám sát các điểm nghẽn trong quy trình thanh toán hoặc xem nhân viên nào có sức chứa.

ClickUp Docs: Tập trung các Tập trung các quy trình hoạt động tiêu chuẩn và tài liệu đào tạo ngay bên cạnh các công việc liên quan. Nhân viên của bạn có thể truy cập các quy trình mới nhất mà không cần tìm kiếm trong các thư mục chia sẻ.

Ưu và nhược điểm của ClickUp

Ưu điểm:

Giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và tăng năng suất làm việc của nhân viên bằng cách tích hợp quản lý công việc, tài liệu và giao tiếp vào một Không gian Làm việc ClickUp duy nhất.

Giải phóng thời gian cho nhóm của bạn với ClickUp Brain, công cụ tự động tóm tắt và soạn thảo nội dung dựa trên ngữ cảnh không gian làm việc của bạn.

Tùy chỉnh quy trình làm việc để phù hợp với nhu cầu của phòng khám bằng cách sử dụng bằng cách sử dụng ClickUp Trường Tùy chỉnh ClickUp Chế độ xem và ClickUp Tự động hóa — không cần kỹ năng kỹ thuật.

Nhược điểm:

Người dùng mới có thể cần một chút thời gian để khám phá phạm vi đầy đủ các tính năng và tìm ra thiết lập lý tưởng cho mình.

Nó không phải là sự thay thế cho hệ thống EHR lâm sàng và hoạt động tốt nhất như một công cụ bổ sung cho phần mềm y tế chuyên dụng.

Trải nghiệm ứng dụng di động có một số khác biệt so với phiên bản desktop đối với một số tính năng nâng cao.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (11.100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là chia sẻ của một người đánh giá trên G2:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Các công việc, dòng thời gian, ghi chú và cập nhật đều được quản lý trong cùng một hệ thống, giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ. Tôi cũng đánh giá cao tính linh hoạt của nó. Chúng tôi có thể tùy chỉnh trạng thái, trường thông tin và chế độ xem để phù hợp với cách làm việc thực tế của nhóm. Điều này giúp duy trì sự tổ chức và cung cấp cái nhìn rõ ràng về ai chịu trách nhiệm cho từng phần công việc và tình trạng dự án tại bất kỳ thời điểm nào.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Các công việc, dòng thời gian, ghi chú và cập nhật đều được quản lý trong cùng một hệ thống, giúp giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ. Tôi cũng đánh giá cao tính linh hoạt của nó. Chúng tôi có thể tùy chỉnh trạng thái, trường thông tin và chế độ xem để phù hợp với cách làm việc thực tế của nhóm. Điều này giúp duy trì sự tổ chức và hiển thị rõ ràng ai chịu trách nhiệm cho từng phần công việc và tình trạng dự án tại bất kỳ thời điểm nào.

2. athenahealth (Phù hợp nhất cho các phòng khám dựa trên đám mây)

qua athenahealth

Phòng khám của bạn thường xuyên gặp phải tình trạng từ chối yêu cầu thanh toán do các quy định của nhà cung cấp bảo hiểm liên tục thay đổi, và bạn không có đủ nhân lực để theo kịp. Điều này ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động, dẫn đến chu kỳ thu nhập chậm và buộc nhóm của bạn phải dành hàng giờ để gọi điện cho các công ty bảo hiểm thay vì hỗ trợ bệnh nhân.

athenahealth cung cấp một nền tảng đám mây được xây dựng dựa trên trí tuệ mạng lưới. Hệ thống athenaNet kết nối hàng nghìn cơ sở y tế, sử dụng dữ liệu chung của họ để cập nhật quy tắc thanh toán và xác định xu hướng của nhà cung cấp dịch vụ y tế theo thời gian thực. Điều này có nghĩa là các yêu cầu thanh toán của bạn được hưởng lợi từ kinh nghiệm của các cơ sở y tế khác, giảm thiểu các trường hợp từ chối do thông tin lỗi thời.

Nền tảng này tích hợp quản lý phòng khám với hệ thống EHR và công cụ tương tác với bệnh nhân. Đối với các phòng khám muốn giảm bớt phức tạp trong việc thanh toán, athenahealth cũng cung cấp dịch vụ quản lý chu kỳ doanh thu, trong đó các chuyên gia của họ sẽ thực hiện công việc xử lý các yêu cầu thanh toán bị từ chối thay cho bạn.

Các tính năng nổi bật của athenahealth

athenaNet network intelligence: Sử dụng dữ liệu từ mạng lưới của mình để liên tục cập nhật quy tắc thanh toán, giảm tỷ lệ từ chối bằng cách phát hiện lỗi trước khi bài nộp/gửi.

Quản lý chu kỳ thu nhập tích hợp: Cung cấp dịch vụ quản lý chu kỳ thu nhập (RCM), trong đó nhóm của họ thực hiện công việc xử lý các yêu cầu bồi thường bị từ chối và theo dõi các khoản nợ chưa thanh toán, giúp bạn có thể ủy thác các tác vụ phức tạp liên quan đến thanh toán.

Bộ công cụ tương tác bệnh nhân: Bao gồm đặt lịch trực tuyến, nhắc nhở tự động hóa và cổng thông tin bệnh nhân để giảm khối lượng công việc cho quầy lễ tân và nâng cao trải nghiệm của bệnh nhân.

Ưu và nhược điểm của athenahealth

Ưu điểm:

Các thông tin dựa trên mạng lưới giúp các phòng khám cập nhật với các yêu cầu của nhà cung cấp dịch vụ y tế.

Kết hợp phần mềm với các dịch vụ tùy chọn cho các phòng khám muốn ủy thác việc thanh toán.

Các công cụ hướng đến bệnh nhân mạnh mẽ đáp ứng kỳ vọng hiện đại về truy cập kỹ thuật số.

Nhược điểm:

Giá dựa trên báo giá khiến việc so sánh chi phí trở nên khó khăn nếu không có tư vấn bán hàng.

Việc triển khai có thể mất nhiều thời gian đối với các cơ sở y tế có quy trình làm việc phức tạp.

Một số người dùng cho biết giao diện có cảm giác lỗi thời.

Giá cả của athenahealth

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về athenahealth

G2: 3.5/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 3.6/5 (hơn 800 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về athenahealth?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thực sự đánh giá cao athenaOne vì các mẫu giao diện thân thiện với người dùng và lịch trình dễ sử dụng. Tôi rất thích tính năng trò chuyện của Athena, cho phép tôi liên hệ với đồng nghiệp một cách dễ dàng. Nó cũng giúp tôi lập kế hoạch cho các cuộc gọi và lịch trình bằng chế độ xem lịch của các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong ngày. Ngoài ra, nó rất đơn giản và dễ sử dụng đối với chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng nó cách đây gần 15 năm.

Tôi thực sự đánh giá cao athenaOne vì các mẫu giao diện thân thiện với người dùng và lịch trình dễ sử dụng. Tôi rất thích tính năng trò chuyện của Athena, cho phép tôi liên hệ với đồng nghiệp một cách dễ dàng. Nó cũng giúp tôi lập kế hoạch cho các cuộc gọi và lịch trình bằng cách xem lịch của các nhà cung cấp dịch vụ y tế trong ngày. Ngoài ra, nó rất đơn giản và dễ sử dụng đối với chúng tôi kể từ khi chúng tôi bắt đầu sử dụng nó cách đây gần 15 năm.

3. AdvancedMD (Phù hợp nhất cho các phòng khám có kích thước trung bình)

qua AdvancedMD

Các phòng khám có kích thước trung bình thường rơi vào tình huống khó xử—phần mềm cơ bản không đáp ứng được nhu cầu, trong khi các giải pháp doanh nghiệp lại quá phức tạp. AdvancedMD là mục tiêu nhắm đến khoảng trống này.

Nó cung cấp một nền tảng quản lý phòng khám có thể tùy chỉnh cao, kết hợp giữa tính linh hoạt và tính dễ sử dụng. Hệ thống cho phép bạn tùy chỉnh quy trình làm việc, biểu mẫu và báo cáo theo nhu cầu cụ thể của mình, khiến nó trở nên phổ biến với các phòng khám cần một giải pháp linh hoạt hơn so với các giải pháp "một kích thước phù hợp cho tất cả".

Nó bao gồm dịch vụ y tế từ xa tích hợp, điều này rất quan trọng để cung cấp dịch vụ chăm sóc kết hợp. Khả năng báo cáo của nền tảng này là điểm nổi bật, với các bảng điều khiển tùy chỉnh giúp hiển thị hiệu suất tài chính và hoạt động rõ ràng.

Các tính năng nổi bật của AdvancedMD

Mẫu quy trình làm việc tùy chỉnh: Cấu hình quy trình đặt lịch, quy trình lâm sàng và quy trình thanh toán để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn, hỗ trợ các chuyên khoa khác nhau.

Nền tảng telehealth tích hợp: Các cuộc thăm khám video được tích hợp sẵn trong hệ thống, giúp việc lên lịch, ghi chép và thanh toán cho dịch vụ chăm sóc từ xa diễn ra một cách trơn tru.

Bộ công cụ báo cáo toàn diện: Theo dõi các chỉ số quan trọng như tỷ lệ thu hồi và hiệu suất sử dụng lịch hẹn thông qua các bảng điều khiển và báo cáo có thể tùy chỉnh.

Ưu và nhược điểm của AdvancedMD

Ưu điểm:

Cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh sâu rộng thông qua giao diện trực quan.

Ứng dụng di động cung cấp truy cập thuận tiện vào lịch trình và thông tin bệnh nhân mọi lúc, mọi nơi.

Dịch vụ y tế từ xa tích hợp giúp giảm thiểu sự phức tạp của các công cụ và đơn giản hóa hoạt động.

Nhược điểm:

Quá trình thiết lập ban đầu có thể tốn nhiều thời gian do số lượng tùy chọn tùy chỉnh.

Một số người dùng cho biết thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể không nhất quán.

Giá dựa trên báo giá khiến việc lập ngân sách trở nên khó khăn nếu không có cuộc gọi bán hàng.

Giá cả của AdvancedMD

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AdvancedMD

G2: 3.6/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 3.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về AdvancedMD?

Dưới đây là chia sẻ của một người đánh giá trên G2:

Sau khi cài đặt hệ thống, việc điều hướng rất dễ dàng. Việc đăng tải thông tin và chạy báo cáo cũng rất thuận tiện. Tất cả các hoạt động trong hệ thống đều được ghi lại thời gian và người dùng, giúp dễ dàng theo dõi ai đã thực hiện gì và vào thời điểm nào. Đây là tính năng tuyệt vời cho việc quản lý trách nhiệm.

Sau khi cài đặt hệ thống, việc điều hướng rất dễ dàng. Việc đăng tải thông tin và chạy báo cáo cũng rất thuận tiện. Tất cả các hoạt động trong hệ thống đều được ghi lại thời gian và người dùng, giúp dễ dàng theo dõi ai đã thực hiện gì và vào thời điểm nào. Đây là tính năng tuyệt vời cho việc quản lý trách nhiệm.

4. NextGen Healthcare (Phù hợp nhất cho các phòng khám chuyên khoa cần quy trình làm việc tùy chỉnh)

qua NextGen

NextGen Healthcare tập trung vào việc cung cấp các quy trình làm việc lâm sàng và hành chính được tùy chỉnh cho các chuyên ngành cụ thể như tim mạch, chỉnh hình và sức khỏe tâm thần. Sự chuyên môn hóa này giúp giảm thời gian thiết lập và đảm bảo phần mềm phù hợp với cách làm việc thực tế của các chuyên gia của bạn.

Nền tảng này kết hợp quản lý phòng khám với khả năng EHR, kết nối mượt mà dữ liệu lâm sàng và hành chính. Các công cụ quản lý sức khỏe dân số của nó cũng giúp các phòng khám quản lý danh sách bệnh nhân một cách chủ động, điều này đặc biệt quan trọng đối với những đơn vị tham gia các chương trình chăm sóc dựa trên giá trị.

Các tính năng nổi bật của NextGen Healthcare

Mẫu lâm sàng chuyên biệt theo chuyên khoa: Các mẫu đã được xây dựng sẵn cho hàng chục chuyên khoa giúp giảm thời gian ghi chép và đảm bảo quy trình làm việc phù hợp với yêu cầu lâm sàng.

Quản lý sức khỏe dân số: Các công cụ giúp xác định khoảng trống trong chăm sóc và đang theo dõi các chỉ số chất lượng để hỗ trợ các cơ sở y tế trong các thỏa thuận chăm sóc dựa trên giá trị.

Hệ thống Quản lý Y tế (PM) và Hồ sơ Y tế Điện tử (EHR) tích hợp: Tài liệu y tế và các hàm hành chính chia sẻ nền tảng dữ liệu chung, loại bỏ việc thực hiện mục nhập trùng lặp.

Ưu và nhược điểm của NextGen Healthcare

Ưu điểm:

Được thiết kế riêng cho các phòng khám chuyên khoa, yêu cầu ít tùy chỉnh.

Hỗ trợ mạnh mẽ cho chăm sóc dựa trên giá trị giúp các phòng khám tham gia các chương trình thanh toán dựa trên chất lượng.

Nền tảng tích hợp giúp giảm bớt rắc rối khi quản lý các hệ thống riêng biệt.

Nhược điểm:

Việc triển khai có thể mất vài tháng đối với các phòng khám phức tạp.

Sự phong phú của các tính năng tạo ra một đường cong học tập dốc cho người dùng mới.

Các phòng khám ngoài các chuyên ngành chính của NextGen có thể thấy phần mềm này ít liên quan hơn.

Giá cả của NextGen Healthcare

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về NextGen Healthcare

G2: 3.7/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (1.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về NextGen Healthcare?

Dưới đây là những gì một đánh giá trên Capterra chia sẻ:

Mạnh mẽ cho các cơ sở y tế; sau khi được cài đặt, nó tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân và quản lý văn phòng một cách hiệu quả.

Mạnh mẽ cho các cơ sở y tế; sau khi được cài đặt, nó tối ưu hóa quy trình chăm sóc bệnh nhân và quản lý văn phòng một cách hiệu quả.

5. Tebra (Phù hợp nhất cho các phòng khám mới cần quản lý bệnh nhân và tiếp thị cùng lúc)

qua Tebra

Với một phòng khám nhỏ hoặc mới thành lập, bạn cần cả phần mềm quản lý hoạt động và công cụ thu hút bệnh nhân mới. Sử dụng các công cụ riêng biệt cho quản lý phòng khám và tiếp thị là tốn kém và phức tạp, tạo ra thêm một lớp công việc hành chính mà bạn không có thời gian để xử lý. Sự phân mảnh này khiến việc có được cái nhìn tổng quan về tình trạng hoạt động của phòng khám trở nên bất khả thi.

Tebra giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp quản lý phòng khám (từ Kareo) và tiếp thị bệnh nhân (từ PatientPop) thành một nền tảng thống nhất. Nó được thiết kế như một giải pháp tất cả trong một cho các phòng khám độc lập cần quản lý hoạt động và mở rộng cơ sở bệnh nhân cùng lúc.

Nền tảng này chú trọng vào tính dễ sử dụng, với quy trình thanh toán đơn giản và giao diện trực quan giúp giảm thiểu thời gian học hỏi cho các nhóm không có nhân viên IT chuyên trách. Các tính năng tiếp thị như quản lý danh tiếng trực tuyến giúp bạn xây dựng thương hiệu cho phòng khám và thu hút bệnh nhân mới.

Các tính năng nổi bật của Tebra

Quản lý PM kết hợp tiếp thị bệnh nhân: Bao gồm các công cụ quản lý danh tiếng trực tuyến và thu hút bệnh nhân mới, giải quyết toàn bộ chu kỳ từ thu hút đến chăm sóc.

Quy trình thanh toán đơn giản hóa: Giao diện thanh toán được thiết kế cho các phòng khám không có nhân viên thanh toán chuyên trách, giúp tối ưu hóa việc nộp yêu cầu thanh toán và thanh toán.

Tự động hóa giao tiếp với bệnh nhân: Nhắc nhở lịch hẹn, tin nhắn nhắc lại và yêu cầu đánh giá được thực hiện tự động, giảm khối lượng công việc cho bộ phận lễ tân.

Ưu và nhược điểm của Tebra

Ưu điểm:

Phương pháp tất cả trong một loại bỏ nhu cầu quản lý nhiều nhà cung cấp.

Giao diện được thiết kế cho người dùng không chuyên về công nghệ và các phòng khám không có nhân viên IT.

Giá khởi điểm minh bạch giúp việc lập ngân sách ban đầu dễ dàng hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Nhược điểm:

Các phòng khám lớn hơn hoặc phức tạp hơn có thể thấy bộ tính năng này giới hạn.

Các tùy chọn tùy chỉnh nâng cao bị giới hạn so với các nền tảng doanh nghiệp.

Ít tùy chọn tích hợp với các công cụ của bên thứ ba

Giá cả của Tebra

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Tebra

G2: 4.0/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 3.9/5 (hơn 1.200 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Tebra?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng Capterra:

Tổng thể, tôi thấy Tebra hiệu quả và tiện lợi vì nó đơn giản và dễ sử dụng khi tạo ghi chú.

Tổng thể, tôi thấy Tebra hiệu quả và tiện lợi vì nó đơn giản và dễ sử dụng khi tạo ghi chú.

Thậm chí tốt hơn, Talk to Text chuyển đổi giọng nói thành văn bản chuyên nghiệp trong hầu hết các ô văn bản trên máy tính của bạn, lý tưởng cho những lúc bận rộn: bạn có thể ghi chú theo dõi nhanh, chuyển giao nội bộ hoặc cập nhật công việc và nó sẽ được ghi lại ngay lập tức tại nơi công việc diễn ra.

6. SimplePractice (Phù hợp nhất cho các phòng khám sức khỏe tâm thần quy mô nhỏ)

qua SimplePractice

SimplePractice được thiết kế riêng cho các phòng khám sức khỏe tâm thần cá nhân và quy mô nhỏ. Triết lý của nó là ưu tiên sự đơn giản hơn là tính năng phức tạp, cho phép bạn quản lý lịch hẹn, hồ sơ bệnh án, thanh toán và dịch vụ y tế từ xa mà không cần nhân viên hành chính.

Telehealth là một phần cốt lõi của nền tảng, không phải là một tiện ích bổ sung, với các phiên video được khởi chạy trực tiếp từ lịch của bạn. Cổng thông tin khách hàng cho phép khách hàng tự xử lý giấy tờ đăng ký và đặt lịch hẹn, giảm bớt việc trao đổi qua lại tốn thời gian trong ngày của bạn.

Các tính năng nổi bật của SimplePractice

Tích hợp telehealth: Các phiên video được tích hợp mượt mà vào nền tảng, không cần nhà cung cấp hoặc đăng nhập riêng biệt.

Cổng thông tin khách hàng: Một cổng thông tin tự phục vụ cho khách hàng để xử lý giấy tờ đăng ký, đặt lịch hẹn và gửi tin nhắn bảo mật.

Thanh toán bảo hiểm được tối ưu hóa: Bao gồm các bước cơ bản về thanh toán bảo hiểm mà các bác sĩ hành nghề độc lập cần mà không gây phức tạp quá mức.

Ưu và nhược điểm của SimplePractice

Ưu điểm:

Toàn bộ nền tảng được thiết kế dành cho các chuyên gia y tế điều hành phòng khám mà không cần quản trị viên.

Dịch vụ y tế từ xa hoạt động mượt mà trong nền tảng, không phải là một tích hợp cồng kềnh.

Các gói giá minh bạch giúp việc lập ngân sách trở nên đơn giản.

Nhược điểm:

Giới hạn khả năng mở rộng cho các phòng khám phát triển vượt quá một vài nhà cung cấp.

Các tính năng thanh toán bảo hiểm cơ bản so với các nền tảng RCM chuyên dụng.

Các tùy chọn tùy chỉnh được giới hạn một cách có chủ đích để duy trì sự đơn giản.

Giá cả của SimplePractice

Gói cơ bản: $24,50/tháng cho 3 tháng đầu, sau đó $49/tháng.

Gói Cơ bản: $39,50/tháng cho 3 tháng đầu, sau đó $79/tháng.

Thêm: $49,50/tháng cho 3 tháng đầu, sau đó $99/tháng.

Đánh giá và nhận xét về SimplePractice

G2: 4.1/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 2.600 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SimplePractice?

Dưới đây là nhận xét của một người đánh giá trên Capterra:

Rất dễ học và sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế của tôi thích phần ghi chú đơn giản để ghi chép các phiên khám. Và việc nộp yêu cầu thanh toán bảo hiểm cũng rất đơn giản.

Rất dễ học và sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ y tế của tôi thích phần ghi chú đơn giản để ghi chép các phiên khám. Và việc nộp yêu cầu thanh toán bảo hiểm cũng rất đơn giản.

7. CureMD (Tốt nhất cho phần mềm quản lý phòng khám y tế tất cả trong một dựa trên đám mây)

qua CureMD

Khi một phòng khám sử dụng các hệ thống không kết nối cho EHR, thanh toán và quản lý phòng khám, dữ liệu phải được nhập lại nhiều lần ở các vị trí khác nhau. Điều này dẫn đến lỗi, lãng phí thời gian và tạo ra những sự không nhất quán gây phiền toái giữa ghi chú lâm sàng và yêu cầu thanh toán. Tình trạng này khiến việc vận hành hiệu quả trở nên bất khả thi.

CureMD giải quyết vấn đề này với một nền tảng đám mây toàn diện, tích hợp EHR, quản lý phòng khám và thanh toán y tế thành một hệ thống thống nhất. Dữ liệu được nhập một lần sẽ được truyền tải mượt mà qua toàn bộ luồng làm việc, từ ghi chép, mã hóa đến nộp đơn yêu cầu thanh toán.

Nền tảng này sử dụng công nghệ tài liệu hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế hoàn thành ghi chú nhanh hơn bằng cách đề xuất các mã liên quan và xác định các lỗ hổng. Hệ thống trung tâm thanh toán tích hợp xử lý việc nộp và đang theo dõi yêu cầu thanh toán, trong khi xác minh khả năng thanh toán theo thời gian thực phát hiện các vấn đề về phạm vi bảo hiểm trước khi chúng trở thành vấn đề.

Các tính năng nổi bật của CureMD

Hệ thống EHR, PM và thanh toán tích hợp: Cả ba hàm chia sẻ nền tảng dữ liệu chung, loại bỏ mục nhập trùng lặp và đảm bảo tài liệu y tế hỗ trợ quá trình thanh toán.

Hỗ trợ tài liệu lâm sàng bằng AI: Hệ thống đề xuất các mã liên quan và xác định các lỗ hổng trong tài liệu để giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế hoàn thành ghi chú bệnh án một cách hiệu quả hơn.

Trung tâm thanh toán tích hợp: Nộp yêu cầu thanh toán, theo dõi và quản lý từ chối được thực hiện trực tiếp trên nền tảng, kèm theo xác minh tính hợp lệ theo thời gian thực.

Ưu và nhược điểm của CureMD

Ưu điểm:

Tích hợp toàn diện thực sự giúp giảm thiểu lỗi và loại bỏ sự phức tạp khi quản lý các hệ thống riêng biệt.

Hỗ trợ tài liệu bằng trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các nhà cung cấp dịch vụ y tế ghi chép hiệu quả hơn và mã hóa chính xác.

Tích hợp toàn diện với trung tâm thanh toán giúp đơn giản hóa quản lý yêu cầu thanh toán.

Nhược điểm:

Bộ tính năng toàn diện tạo ra một đường cong học tập cho người dùng mới.

Việc triển khai có thể mất vài tháng đối với các phòng khám phức tạp.

Giá dựa trên báo giá yêu cầu cuộc hội thoại bán hàng để hiểu chi phí.

Giá cả của CureMD

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về CureMD

G2: 3.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Capterra: 3.6/5 (80+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về CureMD?

Dưới đây là những gì một đánh giá trên Capterra đã đề cập:

Giao diện dễ sử dụng và học, giúp hỗ trợ thanh toán và tổ chức tài liệu.

Giao diện dễ sử dụng và học hỏi, giúp hỗ trợ thanh toán và tổ chức tài liệu.

8. eClinicalWorks (Phù hợp nhất cho các phòng khám có nhiều nhà cung cấp và nhiều địa điểm)

qua eClinicalWorks

eClinicalWorks được thiết kế cho các phòng khám lớn và hệ thống y tế cần khả năng quản lý hồ sơ y tế điện tử (EHR) và quản lý phòng khám toàn diện. Phần mềm này xử lý các hoạt động phức tạp với nhiều nhà cung cấp dịch vụ y tế và nhiều địa điểm, với các tính năng được thiết kế cho lượng bệnh nhân lớn.

Cách tiếp cận tích hợp của nó có nghĩa là tài liệu y tế, lịch trình, thanh toán và tương tác với bệnh nhân đều chia sẻ một nền tảng. Các công cụ quản lý sức khỏe dân số là điểm khác biệt chính, giúp bạn xác định các lỗ hổng trong chăm sóc và quản lý các điều kiện mãn tính trên toàn bộ danh sách bệnh nhân của bạn.

Các tính năng nổi bật của eClinicalWorks

Quản lý sức khỏe dân số: Bao gồm các công cụ để xác định khoảng trống trong chăm sóc, quản lý các điều kiện mãn tính và đang theo dõi các chỉ số chất lượng để hỗ trợ chăm sóc dựa trên giá trị.

Hệ thống EHR và quản lý phòng khám tích hợp: Các hàm lâm sàng và hành chính chia sẻ một nền tảng chung, với dữ liệu được truyền tải mượt mà giữa chúng thông qua luồng dữ liệu.

Quản lý tương tác bệnh nhân toàn diện: Cổng thông tin bệnh nhân, khả năng khám chữa bệnh từ xa và công cụ giao tiếp tự động hóa đáp ứng kỳ vọng của bệnh nhân hiện đại.

Ưu và nhược điểm của eClinicalWorks

Ưu điểm:

Được thiết kế để xử lý sự phức tạp của các phòng khám lớn, có nhiều địa điểm.

Các công cụ quản lý sức khỏe dân số mạnh mẽ hỗ trợ thành công trong các chương trình chăm sóc dựa trên giá trị.

Tích hợp toàn diện giúp giảm thiểu phức tạp trong quản lý nhà cung cấp.

Nhược điểm:

Độ phức tạp của nền tảng tạo ra một đường cong học tập đáng kể cho nhân viên mới.

Việc triển khai phức tạp và phù hợp nhất cho các tổ chức có nguồn lực CNTT chuyên dụng.

Một số người dùng cho biết giao diện trông cũ kỹ so với các đối thủ cạnh tranh mới hơn.

Giá cả của eClinicalWorks

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về eClinicalWorks

G2: 3.6/5 (hơn 100 đánh giá)

Capterra: 3.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về eClinicalWorks?

Dưới đây là chia sẻ của một người đánh giá trên G2:

Giao diện thân thiện với người dùng, truy cập dễ dàng vào tất cả thông tin tại một nơi. Phần mềm này dễ dàng triển khai cho các phòng khám mới và cũng dễ dàng hướng dẫn cho nhân viên mới. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tôi sử dụng phần mềm này hàng ngày vì phòng khám của chúng tôi chỉ sử dụng phần mềm cho mọi hoạt động. Có hơn 10 tính năng mà tôi thích.

Giao diện thân thiện với người dùng, truy cập dễ dàng vào tất cả thông tin tại một nơi. Phần mềm này dễ dàng triển khai cho các phòng khám mới và cũng dễ dàng hướng dẫn cho nhân viên mới. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng rất nhiệt tình và luôn sẵn sàng hỗ trợ. Tôi sử dụng phần mềm này hàng ngày vì phòng khám của chúng tôi chỉ sử dụng phần mềm cho mọi hoạt động. Có hơn 10 tính năng mà tôi thích.

9. PracticeSuite (Phù hợp nhất cho việc quản lý các phòng khám đa chuyên khoa)

qua PracticeSuite

PracticeSuite cung cấp một nền tảng đám mây phục vụ cả các phòng khám y tế và các công ty hỗ trợ họ. Tập trung vào cả hai đối tượng này cho phép phần mềm xử lý các tình huống thanh toán phức tạp và mang lại sự linh hoạt để thay đổi mô hình thanh toán mà không cần thay đổi phần mềm.

Nền tảng hỗ trợ nhiều chuyên khoa với quy trình làm việc có thể tùy chỉnh. Các tính năng Quản lý Thu nhập Y tế (RCM) bao gồm kiểm tra yêu cầu thanh toán và quản lý từ chối, trong khi cổng thông tin bệnh nhân cho phép đặt lịch hẹn tự động và giao tiếp.

Các tính năng nổi bật của PracticeSuite

Hỗ trợ cả phòng khám y tế và công ty thanh toán bên thứ ba: Nền tảng được thiết kế cho cả phòng khám y tế và công ty thanh toán bên thứ ba, mang lại sự linh hoạt trong việc quản lý chu kỳ thu nhập của bạn.

Khả năng quản lý thu nhập toàn diện: Các tính năng như kiểm tra yêu cầu thanh toán, quản lý từ chối và báo cáo tài chính chi tiết cung cấp các công cụ cho quản lý thu nhập hiệu quả.

Hỗ trợ đa chuyên khoa: Các quy trình làm việc và mẫu có thể tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu khác nhau của các chuyên khoa mà không cần sử dụng các nền tảng riêng biệt.

Ưu và nhược điểm của PracticeSuite

Ưu điểm:

Nền tảng hỗ trợ cả mô hình thanh toán nội bộ và thuê ngoài.

Các tính năng quản lý thanh toán và yêu cầu bồi thường rất mạnh mẽ và có thể sánh ngang với các nền tảng quản lý thu nhập y tế chuyên dụng.

Truy cập dựa trên đám mây hỗ trợ công việc từ xa và hoạt động tại nhiều địa điểm.

Nhược điểm:

Giao diện có thể không hiện đại bằng một số đối thủ cạnh tranh.

Trải nghiệm của người dùng với hỗ trợ triển khai có thể khác nhau.

Giá dựa trên báo giá yêu cầu cuộc hội thoại bán hàng để có chi tiết về chi phí.

Giá cả của PracticeSuite

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về PracticeSuite

G2: 4.2/5 (hơn 20 đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về PracticeSuite?

Dưới đây là chia sẻ của một người đánh giá trên Capterra:

Giá cả hợp lý, khả năng tích hợp với phạm vi rộng của các chương trình/sản phẩm khác nhau.

Giá cả hợp lý, khả năng tích hợp với phạm vi rộng của các chương trình/sản phẩm khác nhau.

10. DrChrono (Phù hợp nhất cho các nhóm y tế ưu tiên thiết bị di động)

qua DrChrono

Các nhóm y tế cần một giải pháp ưu tiên di động cho phép ghi chép tại điểm chăm sóc thực sự và cung cấp đầy đủ chức năng trên máy tính bảng và điện thoại thông minh.

DrChrono được thiết kế với tính năng giao diện ưu tiên thiết bị di động, tích hợp giao diện gốc cho iPad được tối ưu hóa cho tương tác cảm ứng. Điều này cho phép các nhà cung cấp dịch vụ y tế ghi chép và quản lý công việc ngay tại điểm chăm sóc, từ đó nâng cao cả hiệu quả làm việc và sự tham gia của bệnh nhân.

Nền tảng này kết hợp EHR và quản lý phòng khám với hệ thống thanh toán tích hợp. Nó cũng cung cấp các biểu mẫu y tế có thể tùy chỉnh và API cho các phòng khám có nguồn lực kỹ thuật để phát triển các tích hợp riêng.

Các tính năng nổi bật của DrChrono

Thiết kế dành riêng cho iPad: Nền tảng được phát triển dành cho thiết bị di động, vì vậy các tương tác bằng cảm ứng và quy trình làm việc trên di động diễn ra một cách tự nhiên và không bị hạn chế.

Biểu mẫu y tế tùy chỉnh: Các cơ sở y tế có thể tạo các mẫu biểu mẫu tài liệu riêng để phù hợp với quy trình làm việc lâm sàng cụ thể.

Truy cập API: Đối với các phòng khám có kiến thức kỹ thuật, API cho phép tích hợp tùy chỉnh và quy trình làm việc mở rộng khả năng của nền tảng.

Ưu và nhược điểm của DrChrono

Ưu điểm:

Các nhà cung cấp dịch vụ y tế có thể hoàn thành toàn bộ quy trình làm việc lâm sàng và hành chính trên máy tính bảng.

Nền tảng này có khả năng tùy chỉnh cao để phù hợp với các yêu cầu quy trình làm việc cụ thể.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) thân thiện với nhà phát triển cho phép tích hợp tùy chỉnh.

Nhược điểm:

Sự linh hoạt đòi hỏi nhiều thời gian thiết lập và cấu hình hơn so với các giải pháp sẵn sàng sử dụng.

Các tính năng thanh toán có thể không đủ mạnh mẽ cho các phòng khám có nhu cầu quản lý thu nhập phức tạp.

Một số người dùng cho biết thời gian phản hồi của bộ phận hỗ trợ khách hàng có thể không nhất quán.

Giá cả của DrChrono

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về DrChrono

G2: 3.4/5 (hơn 40 đánh giá)

Capterra: 4.0/5 (hơn 400 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về DrChrono?

Dưới đây là chia sẻ của một người đánh giá trên G2:

Tôi thích hệ thống báo cáo trong DrChrono của EverHealth. Các bộ lọc giúp việc theo dõi bệnh nhân, dịch vụ, sản phẩm và tài chính trở nên dễ dàng. Nó hỗ trợ tối ưu hóa quá trình giải quyết vấn đề, tạo chiến dịch tiếp thị và theo dõi doanh thu hiệu quả.

Tôi thích hệ thống báo cáo trong DrChrono của EverHealth. Các bộ lọc giúp việc theo dõi bệnh nhân, dịch vụ, sản phẩm và tài chính trở nên dễ dàng. Nó hỗ trợ tối ưu hóa quá trình giải quyết vấn đề, tạo chiến dịch tiếp thị và theo dõi doanh thu hiệu quả.

Phần mềm quản lý phòng khám y tế phù hợp hoàn toàn phụ thuộc vào kích thước, chuyên môn và thách thức vận hành chính của phòng khám. Các nền tảng chuyên biệt như athenahealth và NextGen Healthcare rất phù hợp cho các phòng khám cần tích hợp sâu về mặt lâm sàng, trong khi các giải pháp đơn giản như SimplePractice và Tebra là lựa chọn lý tưởng cho các bác sĩ hành nghề độc lập ưu tiên tính dễ sử dụng.

Tìm kiếm giải pháp giảm bớt gánh nặng hành chính và giải phóng nhân viên để tập trung vào chăm sóc bệnh nhân là điều quan trọng. Dù đó là thông qua tự động hóa nhắc nhở lịch hẹn hay tối ưu hóa quy trình thanh toán, công cụ tốt nhất là công cụ mà nhóm của bạn thực sự sử dụng hàng ngày.

Đối với các phòng khám muốn đưa trật tự vào quy trình hành chính của mình—tổ chức nhân viên, theo dõi công việc và tự động hóa các quy trình lặp đi lặp lại—ClickUp cung cấp một nền tảng linh hoạt bổ sung cho phần mềm y tế chuyên dụng. Bắt đầu miễn phí và xem cách quản lý quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI có thể giảm bớt sự hỗn loạn trong hoạt động khiến phòng khám của bạn chậm lại.

Câu hỏi thường gặp

Phần mềm quản lý phòng khám xử lý các chức năng hành chính như lịch trình và thanh toán, trong khi hệ thống EHR quản lý tài liệu y tế như hồ sơ sức khỏe bệnh nhân và ghi chú thăm khám. Nhiều nền tảng hiện đại tích hợp cả hai, nhưng chúng phục vụ các mục đích cốt lõi khác nhau trong một phòng khám.

Các công cụ quản lý dự án tổng quát như ClickUp có thể quản lý hiệu quả các quy trình hành chính và phối hợp nhân viên. Tuy nhiên, chúng không thể thay thế các chức năng chuyên biệt như thanh toán y tế hoặc ghi chép lâm sàng, vì vậy phương pháp tốt nhất thường kết hợp cả hai loại phần mềm.

Trí tuệ nhân tạo (AI) tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại như nhắc nhở lịch hẹn và kiểm tra yêu cầu thanh toán. AI tiên tiến hơn cũng có thể hỗ trợ ghi chép y tế bằng cách đề xuất mã và tóm tắt thông tin bệnh nhân, giảm bớt công việc thủ công tốn thời gian của nhân viên.

Các phòng khám nhỏ nên tập trung vào các nhu cầu vận hành cốt lõi: lịch trình đáng tin cậy với nhắc nhở tự động hóa, thanh toán đơn giản, công cụ giao tiếp với bệnh nhân và khả năng truy cập dựa trên đám mây. Tính dễ sử dụng thường quan trọng hơn một danh sách dài các tính năng doanh nghiệp mà bạn sẽ không sử dụng.