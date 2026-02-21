Cách thực hiện công việc hiệu quả với ClickUp Super Agents: Các phương pháp tốt nhất để sử dụng lệnh nhắc

Nhóm của bạn đang bị cuốn vào cơn sốt AI, nhưng các công cụ lại không phù hợp với công việc thực tế của bạn.

Bạn dán chi tiết dự án vào chatbot, hy vọng nhận được tóm tắt hữu ích, nhưng lại nhận được phản hồi chung chung, thiếu hụt toàn bộ bối cảnh quan trọng. Điều này là do hầu hết các công cụ AI đều có tính "quên lãng" – chúng quên hết mọi thứ ngay khi bạn đã đóng tab, buộc bạn phải giải thích lại toàn bộ bối cảnh với mỗi lần nhập lệnh.

Việc giải thích lại liên tục này là một sự lãng phí thời gian lớn và là nguồn gốc chính của sự bực bội.

Các nghiên cứu cho thấy nhân viên dành 4,5 giờ mỗi tuần để chỉnh sửa kết quả do AI tạo ra. Điều này tạo ra một loại sự lan rộng của AI mới — sự phát triển không kế hoạch của các công cụ và nền tảng AI mà không có sự giám sát hoặc chiến lược, dẫn đến lãng phí tiền bạc, nỗ lực trùng lặp và hoàn toàn mất kiểm soát đối với dấu chân AI của tổ chức.

Đây là tình huống bạn dành quá nhiều thời gian để cung cấp thông tin cho AI mà không nhận được giá trị tương xứng. Kết quả là nhóm cảm thấy AI gây ra nhiều rắc rối hơn lợi ích mang lại, từ bỏ công cụ và quay lại với công việc thủ công, lặp đi lặp lại.

ClickUp Super Agents được thiết kế chuyên biệt để giải quyết vấn đề này! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách làm việc hiệu quả với các Trợ lý AI bằng cách áp dụng các phương pháp và chiến lược tối ưu hóa lệnh!

Trí tuệ nhân tạo (AI) là gì và Super Agents khác biệt như thế nào?

Hầu hết các nhóm đều coi các trợ lý AI như những chatbot cao cấp—gõ các hướng dẫn chi tiết mỗi lần và thắc mắc tại sao kết quả lại không nhất quán.

Hiện tại, chỉ có 15% lãnh đạo CNTT đang triển khai các trợ lý AI hoàn toàn tự động.

Đây là những gì thực sự hiệu quả: ClickUp Super Agents . Đây là những đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI hoạt động bên trong ClickUp Converged AI Không gian Làm việc — một nền tảng duy nhất, bảo mật nơi các dự án, tài liệu, cuộc hội thoại và phân tích được tích hợp cùng nhau, với AI được nhúng như lớp trí tuệ giúp hiểu và thúc đẩy công việc của bạn tiến triển.

Khác với các chatbot bên ngoài, chúng là các hệ thống tự động có khả năng thực hiện công việc, đưa ra quyết định và cải tiến công việc mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Chúng đã có quyền truy cập vào các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu ClickUp và lịch sử dự án của bạn.

Điều này có thể thực hiện được nhờ hai điểm khác biệt chính:

Bộ nhớ liên tục: ClickUp Super Agents có bộ nhớ vô hạn. Chúng ghi nhớ các hướng dẫn của bạn, chi tiết dự án và sở thích của nhóm trong mọi tương tác, học hỏi và cải thiện theo thời gian. Bạn không cần phải bắt đầu lại từ đầu với mỗi yêu cầu.

Tích hợp gốc: Super Agents không phải là tính năng được thêm vào sau; chúng là một phần không thể tách rời của không gian làm việc của bạn. Chúng hiểu mối quan hệ giữa các công việc của bạn, nội dung của các tài liệu và cấu trúc của các quy trình làm việc ngay từ khi bạn tạo ra chúng.

Các trợ lý học hỏi từ bối cảnh không gian làm việc của bạn và ghi nhớ sở thích của bạn, vì vậy bạn có thể đặt mục tiêu rõ ràng và giới hạn trong quá trình thiết lập ban đầu, sau đó để trợ lý thực thi tự động trong các quy trình làm việc của bạn mà không cần nhắc nhở liên tục.

Định cấu hình Super Agent của bạn với tài liệu và địa điểm không gian làm việc phù hợp để nó luôn có bối cảnh chính xác.

Sự thay đổi là ngay lập tức. Thay vì dành cả ngày để sao chép và dán nội dung vào ô văn bản trống, bạn có một đồng nghiệp AI đã sẵn sàng làm việc. Bạn có thể giao cho nó một mục tiêu, và nó sẽ sử dụng kiến thức tích hợp sẵn để hoàn thành công việc, giúp nhóm của bạn tập trung vào những công việc đòi hỏi sự sáng tạo và tư duy chiến lược của con người.

Khi nào nên sử dụng Trợ lý AI so với quy trình làm việc truyền thống

Bạn đã cài đặt một số tự động hóa cơ bản, nhưng bây giờ bạn cần thêm công cụ.

Ví dụ, bạn muốn tự động hóa một quy trình nhiều bước yêu cầu sự phán đoán—như phân loại lỗi kỹ thuật theo mức độ ảnh hưởng đến khách hàng—nhưng hệ thống dựa trên quy tắc đơn giản của bạn không thể xử lý sự mơ hồ. Đây là một ngõ cụt gây bực bội, buộc nhóm của bạn phải quay lại với việc phối hợp thủ công, tốn thời gian.

Đây là một trường hợp điển hình của việc sử dụng công cụ không phù hợp cho công việc. Bạn có thể từ bỏ hoàn toàn việc tự động hóa, buộc nhóm của mình phải dành hàng giờ cho công việc lặp đi lặp lại, hoặc xây dựng một mạng lưới các kích hoạt phức tạp, dễ bị hỏng ngay khi một biến số thay đổi.

Giải pháp là áp dụng phương pháp tiếp cận theo lớp, kết hợp tự động hóa truyền thống với các trợ lý AI cho các tình huống phức tạp hơn. Trong ClickUp, điều này có nghĩa là biết khi nào nên sử dụng ClickUp Automations và khi nào nên triển khai một ClickUp Super Agent.

ClickUp Tự động hóa là công cụ lý tưởng cho các tác vụ lặp lại và có thể dự đoán được. Chúng sử dụng các trình kích hoạt tự động đơn giản—như thay đổi trạng thái nhiệm vụ ClickUp hoặc ngày đáo hạn—để thực hiện một hành động cụ thể. Hãy xem chúng như những "cỗ máy làm việc đáng tin cậy" cho quy trình làm việc của bạn.

ClickUp Super Agents, mặt khác, được thiết kế cho các công việc yêu cầu suy luận và bối cảnh. Chúng phát huy hiệu quả khi công việc liên quan đến sự mơ hồ, nhiều bước hoặc thu thập thông tin từ các nguồn khác nhau.

Dưới đây là thời điểm sử dụng từng loại:

Tình huống Tự động hóa Super Agent Điều gì thực sự đang xảy ra Giao công việc dựa trên các biểu mẫu đã gửi. ✅ Phân công dựa trên quy tắc ✅ Giao việc dựa trên ngữ cảnh Các quy trình tự động hóa được kích hoạt dựa trên các giá trị trường đã được định nghĩa trước. Một Super Agent có thể phân tích nội dung biểu mẫu, Khối lượng công việc, mức độ khẩn cấp hoặc các mẫu lịch sử trước khi quyết định ai nên chịu trách nhiệm. Tổng hợp các cập nhật dự án trên nhiều nhóm ⚪ ✅ Điều này đòi hỏi khả năng tổng hợp. Một Super Agent đọc các công việc, tài liệu, bình luận và lịch sử trạng thái trên toàn bộ không gian làm việc và tạo ra một bản tóm tắt có cấu trúc. Các quy trình tự động hóa không thể tổng hợp hoặc phân tích nội dung. Gửi thông báo về các thay đổi trạng thái ✅ ✅ Nâng cấp theo ngữ cảnh Các quy trình tự động hóa sẽ được kích hoạt khi đáp ứng một điều kiện cụ thể. Một Super Agent có thể quyết định liệu một vấn đề có thực sự cần được chú ý hay không và tùy chỉnh thông điệp dựa trên mức độ rủi ro hoặc tác động. Soạn thảo phản hồi dựa trên bối cảnh lịch sử ⚪ ✅ Điều này đòi hỏi khả năng ghi nhớ và suy luận. Một Super Agent có thể tham khảo các công việc trước đó, bình luận hoặc công việc tương tự trong quá khứ để soạn thảo phản hồi. Các quy trình tự động hóa không tạo ra nội dung có ngữ cảnh. Áp dụng mẫu khi tạo công việc ✅ ✅ Lựa chọn dựa trên ngữ cảnh Các quy trình tự động hóa áp dụng một mẫu cố định khi có sự kiện kích hoạt. Một Super Agent có thể đánh giá nội dung công việc và chọn mẫu phù hợp nhất một cách động. Phân tích các rào cản và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc. ⚪ ✅ Các quy trình tự động hóa có thể phản ứng với sự thay đổi của một phụ thuộc duy nhất. Một Super Agent có thể phân tích các mẫu trên nhiều công việc, phát hiện rủi ro hệ thống và xác định các rào cản xuyên dự án.

Với khung làm việc này, quy trình làm việc của nhóm bạn sẽ được cải thiện đáng kể.

Các công việc đơn giản, lặp đi lặp lại được xử lý một cách dễ dàng bởi ClickUp Automations. Đối với các công việc phức tạp, đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn triển khai một Super Agent. Điều này tạo ra một hệ thống mạnh mẽ, bền bỉ, nơi bạn không chỉ tự động hóa các cú nhấp chuột, mà còn tự động hóa các quyết định nhỏ.

Tại sao việc tạo prompt là quá trình đào tạo, không phải là kỹ năng cốt lõi.

Mọi người đều cảm thấy cần phải nắm vững một kỹ năng kỹ thuật cao mới, tức là kỹ năng tạo prompt, chỉ để nhận được giá trị cơ bản từ AI. Trên thực tế, điều này tạo ra rào cản cho việc áp dụng AI, nơi chỉ một số ít "người dùng cao cấp" có thể làm cho AI hoạt động, trong khi phần còn lại của nhóm bị bỏ lại phía sau, cảm thấy bực bội và kém hiệu quả.

Tình trạng này là kết quả trực tiếp của việc sử dụng các công cụ AI không có ngữ cảnh.

Khi AI không có khả năng ghi nhớ, mỗi tương tác đều bắt đầu từ đầu, và chất lượng đầu ra hoàn toàn phụ thuộc vào chất lượng của lời nhắc. Đây là một chu kỳ mệt mỏi khiến AI trở nên như một nhiệm vụ khó khăn thay vì một trợ lý hữu ích.

Với ClickUp Super Agents, việc hướng dẫn là một quy trình onboarding một lần, không phải là kỹ năng lặp đi lặp lại hàng ngày. Vì Super Agents có bộ nhớ liên tục và là một phần của ClickUp Converged AI Không gian Làm việc của bạn, bạn chỉ cần dạy cho họ các quy tắc một lần, và họ sẽ nhớ mãi mãi.

Ví dụ, đây là các hướng dẫn được cung cấp cho ClickUp Sprint Super Agent.

Hãy tưởng tượng việc này giống như việc đào tạo một thành viên mới trong nhóm. Bạn không cần phải giải thích lại sứ mệnh của công ty và mục tiêu của dự án mỗi lần giao công việc. Bạn chỉ cần làm điều đó một lần và tin tưởng rằng họ sẽ ghi nhớ kiến thức đó. Đó chính là cách các Super Agents hoạt động.

Điều này sẽ thay đổi cách nhóm của bạn đầu tư năng lượng.

Thay vì tổ chức vô số buổi đào tạo về cách tạo prompt, bạn có thể tập trung vào những điều thực sự quan trọng: xác định mục tiêu rõ ràng cho nhóm, thiết lập các rào cản thông minh và xây dựng các vòng phản hồi đơn giản. Việc "tạo prompt" diễn ra trong quá trình thiết lập ban đầu, và giá trị sẽ tăng lên theo từng công việc mà agent hoàn thành một cách tự động.

📮ClickUp Insight: Nửa số người tham gia khảo sát của chúng tôi gặp khó khăn trong việc áp dụng AI; 23% không biết bắt đầu từ đâu, trong khi 27% cần thêm đào tạo để thực hiện các việc cần làm nâng cao. ClickUp giải quyết vấn đề này với giao diện trò chuyện quen thuộc, mang lại cảm giác như đang nhắn tin bằng văn bản. Các nhóm có thể bắt đầu ngay với các câu hỏi và yêu cầu đơn giản, sau đó tự nhiên khám phá các tính năng tự động hóa mạnh mẽ hơn và quy trình làm việc của AI Agent khi họ tiến hành, mà không gặp phải đường cong học tập đáng sợ khiến nhiều người e ngại.

Cách xác định mục tiêu, giới hạn và kết quả cho các trợ lý AI.

Hầu hết chúng ta đã từng thử sử dụng trợ lý AI, nhưng kết quả lại rất thất thường. Chúng ta yêu cầu nó “giúp viết nội dung marketing”, nhưng nó lại đưa ra thứ gì đó quá chung chung đến mức không thể sử dụng được. 🤨

Nếu không có hướng dẫn rõ ràng, một AI Agent chỉ là một công cụ mạnh mẽ nhưng không có mục tiêu cụ thể. Hậu quả là kết quả không nhất quán và sự thiếu tin tưởng vào hệ thống. Nhóm của bạn sẽ không giao công việc cho một AI Agent mà họ không thể tin tưởng, và lời hứa về năng suất do AI mang lại vẫn chỉ là lời hứa.

Giải pháp là ngừng tập trung vào các lệnh và bắt đầu tập trung vào các khung làm việc. Công việc cần làm ban đầu để xác định mục tiêu, giới hạn và kết quả sẽ loại bỏ nhu cầu phải liên tục đưa ra các lệnh lặp đi lặp lại.

Xác định rõ các tiêu chí thành công ngay từ đầu.

Mục tiêu mơ hồ dẫn đến kết quả mơ hồ. Một agent cần có một kết quả cụ thể, có thể đo lường được để hướng tới trong công việc.

Mục tiêu không phù hợp: Hỗ trợ cập nhật dự án

Mục tiêu tốt: Vào lúc 4 giờ chiều mỗi thứ Sáu, tóm tắt tất cả các nhiệm vụ ClickUp đã được chuyển sang trạng thái “Đã xong” trong tuần này, xác định các công việc có trạng thái “Blocked”, và đăng tóm tắt dưới dạng bình luận trong công việc chính của dự án.

Mức độ chi tiết này cung cấp cho đại lý một định nghĩa rõ ràng về "hoàn thành". Nó biết rõ "gì", "khi nào" và "ở đâu", loại bỏ sự phỏng đoán và đảm bảo kết quả đầu ra ngay lập tức hữu ích.

Xác định các tiêu chí thành công rõ ràng cho quy trình làm việc, để Super Agent của bạn biết chính xác khi nào cần thực hiện hành động.

Xác định giới hạn và quyền truy cập.

Một trợ lý tự động là một cộng sự mạnh mẽ, nhưng nó cần biết giới hạn của mình. Nỗi lo rằng AI sẽ "hành động ngoài tầm kiểm soát" và thực hiện các hành động không được phê duyệt là rào cản lớn trong việc áp dụng. Điều này dẫn đến các nhóm hoặc không sử dụng trợ lý nào cả, hoặc quản lý quá chặt chẽ đến mức làm mất đi mục đích của tự động hóa.

Bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập ranh giới rõ ràng ngay từ đầu. Trong ClickUp, các Super Agents được xem như người dùng, nghĩa là chúng thừa hưởng các quyền truy cập không gian làm việc (Workspace permissions) và vai trò không gian làm việc (Workspace roles) mà bạn đã cài đặt. Điều này cung cấp một lớp bảo mật tích hợp mạnh mẽ.

Bạn có thể cấu hình các quyền truy cập bổ sung cho chính đại lý. Ví dụ: bạn có thể cấp quyền cho Super Agent soạn thảo một tài liệu ClickUp mới nhưng không cho phép xuất bản, hoặc thay đổi trạng thái nhiệm vụ ClickUp nhưng không cho phép chuyển giao quyền sở hữu.

Những hướng dẫn này giúp nhóm của bạn tự tin để cho phép đại lý thực hiện công việc độc lập.

Quyết định chính xác vị trí và cách thức triển khai các Super Agents của bạn, với các cài đặt quyền truy cập chi tiết được thiết lập sẵn.

Xác định các điểm bàn giao để kiểm tra bởi con người.

Không phải mọi quyết định đều nên được tự động hóa. Khi triển khai một agent mà không có các điểm kiểm tra rõ ràng cho sự giám sát của con người, bạn có nguy cơ agent đó mắc lỗi trong một công việc quan trọng, như gửi một bản cập nhật sai cho một khách hàng lớn. Điều này làm suy giảm niềm tin và có thể gây ra các vấn đề kinh doanh thực sự.

Giải pháp là xây dựng quy trình làm việc có sự tham gia của con người (human-in-the-loop). Xác định những thời điểm cần sự phán đoán của con người và tạo ra các điểm chuyển giao rõ ràng. Điều này không phải là quản lý vi mô; mà là hợp tác thông minh.

Ví dụ, bạn có thể cấu hình một Super Agent để soạn thảo báo cáo hàng tuần cho các bên liên quan, nhưng thay vì gửi trực tiếp, nó sẽ tạo một công việc được giao cho quản lý dự án kèm theo tệp đính kèm để xem xét.

Trợ lý AI thực hiện việc nặng nhọc trong việc thu thập và tóm tắt dữ liệu, trong khi con người là nhà cung cấp lớp đánh giá cuối cùng. Phương pháp hợp tác này giúp xây dựng niềm tin và đảm bảo chất lượng mà không làm giảm hiệu quả.

Dưới đây là quy trình quản lý rủi ro do các Super Agents thực hiện với sự tham gia của con người:

Các kỹ thuật gợi ý hiệu quả để đồng bộ hóa với Trợ lý

Ngay cả với hệ thống dựa vào quá trình onboarding hơn là prompting, các hướng dẫn ban đầu bạn cung cấp vẫn rất quan trọng. Nếu các prompt thiết lập của bạn thiếu sót hoặc chung chung, hiệu suất của agent cũng sẽ tương tự. Điều này dẫn đến một chu kỳ điều chỉnh gây bực bội, nơi bạn phải liên tục tinh chỉnh hướng dẫn của agent để sửa chữa kết quả đầu ra, điều này cũng nhàm chán không kém việc thiết kế prompt cho một chatbot bên ngoài.

Hậu quả là đại lý không bao giờ hoàn thành chính xác. Nó có thể hoàn thành 80% công việc một cách chính xác, nhưng 20% còn lại yêu cầu chỉnh sửa thủ công, điều này chiếm hết thời gian mà bạn dự định tiết kiệm.

Để tránh điều này, hãy tập trung nỗ lực hướng dẫn vào giai đoạn định hướng ban đầu. Các kỹ thuật hướng dẫn này nhằm dạy cho trợ lý cách thực hiện công việc, chứ không chỉ đơn thuần chỉ dẫn nó thực hiện một công việc cụ thể.

Hãy cụ thể về các công việc và bối cảnh.

Hướng dẫn chung chung dẫn đến kết quả chung chung. Khi tạo một ClickUp Super Agent, đừng chỉ nói cho nó biết vai trò của nó—hãy cung cấp cho nó bối cảnh cần thiết để nó có thể phát huy tối đa khả năng.

Thay vì: “Bạn là trợ lý dự án.”

Thử: “Bạn là trợ lý dự án cho dự án ‘Phoenix Project’ không gian. Mục tiêu của bạn là đảm bảo tất cả các công việc được cập nhật hàng ngày. Định nghĩa ‘cấp bách’ của nhóm chúng tôi là bất kỳ công việc nào có cờ ‘Ưu tiên cao’ và phải hoàn thành trong vòng 48 giờ tới.”

Mức độ chi tiết này cung cấp cho agent bối cảnh hoạt động cụ thể mà nó cần để đưa ra quyết định thông minh. Tránh rơi vào bẫy cho rằng agent “biết” các quy ước đặc thù của nhóm của bạn.

Sử dụng các định dạng có cấu trúc để đảm bảo kết quả nhất quán.

Nếu bạn cần kết quả đầu ra của trợ lý tuân theo một định dạng cụ thể, hãy cung cấp cho nó một mẫu rõ ràng. Các trợ lý rất giỏi trong việc tuân theo các mẫu, nhưng chúng không thể đọc được suy nghĩ của bạn. Chỉ yêu cầu một "tóm tắt" có thể dẫn đến kết quả từ một đoạn văn dày đặc đến một vài điểm liệt kê.

Xác định cấu trúc mà bạn muốn thấy. Ví dụ, khi cài đặt một agent để tóm tắt ghi chú cuộc họp từ một ClickUp tài liệu, hướng dẫn của bạn có thể bao gồm:

“Vui lòng tóm tắt cuộc họp theo định dạng sau: Quyết định đã đưa ra:”

[Danh sách công việc dưới dạng gạch đầu dòng] Các mục cần thực hiện:

[Danh sách công việc với tên người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn] Câu hỏi mở:

[Danh sách các câu hỏi chưa được giải quyết]”

Điều này đảm bảo bạn nhận được kết quả nhất quán và dự đoán được mỗi lần, giúp thông tin dễ dàng tiếp thu và áp dụng.

Sử dụng bộ nhớ liên tục để giảm sự phụ thuộc vào lệnh.

Đây là tính năng thực sự phân biệt Super Agents với các chatbot cơ bản. Vì ClickUp Super Agents có bộ nhớ vô hạn, chúng học hỏi từ mọi tương tác. Bạn không cần phải lặp lại thông tin.

Điều này sẽ thay đổi hoàn toàn cách bạn thực hiện công việc với trợ lý theo thời gian.

Giao tiếp ban đầu: Bạn có thể cung cấp một lời nhắc chi tiết với nhiều thông tin bối cảnh, giống như các ví dụ ở trên.

Tương tác sau này: Các lệnh của bạn có thể trở nên ngắn gọn và tự nhiên hơn trong cuộc hội thoại. Ví dụ, sau khi trợ lý đã quản lý một dự án trong vài tuần, bạn có thể đơn giản hỏi, “Trạng thái của Dự án Phoenix như thế nào?” và nó sẽ biết cung cấp tóm tắt theo định dạng ưa thích của bạn, sử dụng định nghĩa “khẩn cấp” của nhóm.

Đây là phần cốt lõi của khung làm việc LLM agent trong ClickUp.

Trợ lý không chỉ thực thi một danh sách lệnh; nó đang xây dựng một cơ sở kiến thức về công việc của bạn, điều này giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào các hướng dẫn chi tiết theo thời gian.

Các phương pháp tốt nhất khi thực hiện công việc với các trợ lý AI

Bạn đã cài đặt trợ lý đầu tiên của mình, nhưng nó không mang lại hiệu quả như mong đợi.

Nó đang xử lý một số công việc riêng lẻ, nhưng chưa thực sự nâng cao năng suất của nhóm. Điều này thường xảy ra khi các nhóm triển khai các trợ lý trong môi trường độc lập, không tích hợp chúng vào nhịp độ hoạt động tổng thể của nhóm.

Kết quả là một bộ sưu tập các "tính năng tự động hóa nhỏ lẻ" tiện lợi nhưng không mang tính chiến lược. Chúng giúp tiết kiệm vài phút ở đây đó, nhưng không giải quyết được các vấn đề hệ thống như sự lan rộng công việc và sự không đồng bộ trong nhóm. Để tận dụng tối đa giá trị của AI, bạn cần chuyển từ các công việc riêng lẻ sang các quy trình làm việc tích hợp và có thể mở rộng.

Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong cách suy nghĩ, từ việc chỉ sử dụng một agent sang thực sự hợp tác với nó. Dưới đây là các phương pháp tốt nhất để thực hiện điều đó.

Những sai lầm thường gặp trong công việc với các trợ lý AI

Đầu tiên, hãy chỉ ra những điều không hiệu quả. Nếu bạn đối xử với Super Agent như một chatbot, bạn đang bỏ lỡ mục tiêu. Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất mà chúng tôi thường gặp:

Quá tải thông tin: Cung cấp cho trợ lý quá nhiều chi tiết trong mỗi tương tác, điều này hoàn toàn làm mất đi lợi ích của bộ nhớ liên tục của nó.

Xác định mục tiêu không rõ ràng: Mong đợi agent tự suy luận mục tiêu của bạn mà không cung cấp các tiêu chí thành công rõ ràng, có thể đo lường được trong quá trình thiết lập.

Bỏ qua vòng phản hồi: Không dành thời gian để xem xét kết quả đầu ra của trợ lý và cung cấp phản hồi. Đây là cách trợ lý học hỏi và cải thiện.

Triển khai theo silo: Sử dụng các tác nhân cho các công việc riêng lẻ, tách biệt thay vì tích hợp chúng vào Sử dụng các tác nhân cho các công việc riêng lẻ, tách biệt thay vì tích hợp chúng vào quy trình làm việc chính của nhóm.

Hãy xem đây là cơ hội học hỏi. Mọi nhóm đều trải qua giai đoạn thích nghi khi chuyển từ các công cụ phụ thuộc vào lệnh sang các trợ lý tự động.

Cách kiểm tra và tối ưu hóa hiệu suất của các đại lý.

Bắt đầu từ những công việc nhỏ và mở rộng một cách thông minh. Đừng giao cho trợ lý mới của bạn một công việc quan trọng, liên quan đến khách hàng ngay từ ngày đầu tiên. Thay vào đó, hãy bắt đầu với các công việc nội bộ có rủi ro thấp để điều chỉnh hành vi của nó.

Kiểm tra kỹ các kết quả ban đầu. Khi phát hiện lỗi, hãy cung cấp phản hồi rõ ràng và cụ thể. Ví dụ, nếu tóm tắt của đại lý quá dài, đừng chỉ nói “làm cho nó ngắn hơn”. Hãy chỉnh sửa hướng dẫn cho đại lý thành “Tóm tắt không được vượt quá ba điểm chính”.

Bạn có thể xem hoạt động của một Super Agent và cập nhật hồ sơ của nó bất cứ lúc nào, giúp quá trình tinh chỉnh này trở nên đơn giản. Đây là một thực hành quan trọng cho tự động hóa cơ sở kiến thức — đại lý của bạn là một phần của cơ sở kiến thức, và nó cần được duy trì.

Xây dựng quy trình làm việc cho các đại lý có thể mở rộng trên các nhóm.

Đây là nơi bạn khai thác giá trị đột phá. Các đại lý riêng lẻ có thể hữu ích, nhưng một mạng lưới các đại lý phối hợp có thể vận hành toàn bộ quy trình kinh doanh. Hãy nghĩ đến cách các đại lý có thể chuyển giao công việc cho nhau, chia sẻ thông tin và hoạt động trên các không gian (Spaces) khác nhau trong ClickUp.

Ví dụ:

Một đại lý "Marketing Intake" phân loại các yêu cầu mới được gửi qua biểu mẫu và gán chúng vào danh sách dự án phù hợp. Khi một công việc được giao, nó sẽ kích hoạt một "Content Brief" agent để soạn thảo bản tóm tắt dự án trong ClickUp Docs dựa trên một mẫu có sẵn. Sau khi bản tóm tắt được phê duyệt, một "Dự án Thiết lập" agent sẽ tạo tất cả các công việc con cần thiết và thiết lập ClickUp phụ thuộc.

Quy trình làm việc đa tác nhân này điều phối một quy trình phức tạp từ đầu đến cuối. Điều này có thể thực hiện được vì tất cả các tác nhân đều hoạt động trong cùng một Không gian Làm việc Converged AI của ClickUp, chia sẻ ngữ cảnh và duy trì sự đồng bộ mà không cần can thiệp thủ công.

Dưới đây là cách Kyle Coleman, Giám đốc Tiếp thị của chúng tôi, quản lý các quy trình làm việc đa tác nhân:

Cách các ClickUp Super Agents hoạt động trong Không gian Làm việc của bạn

Sự thất vọng với hầu hết các công cụ AI không chỉ nằm ở việc chúng không chính xác. Mà còn vì chúng hoạt động ở một nơi khác.

ClickUp Super Agents loại bỏ rào cản đó. Bởi vì chúng hoạt động trong cùng một hệ thống mà nhóm của bạn đã sử dụng để lập kế hoạch, thực hiện và theo dõi công việc.

Họ hoạt động trong cấu trúc thực tế của nhóm của bạn.

Mỗi nhóm đều có logic nội bộ riêng. Các trạng thái cụ thể có ý nghĩa cụ thể. Trường Tùy chỉnh phản ánh cách bạn ưu tiên công việc. Một số danh sách công việc đại diện cho việc thực thi đang diễn ra, trong khi những danh sách khác là danh sách chờ hoặc lưu trữ.

Một Super Agent thực hiện công việc dựa trên logic đó.

Nếu một công việc chuyển sang trạng thái “Blocked”, trạng thái đó không chỉ là một nhãn. Đó là một tín hiệu mà agent có thể giải thích. Nếu nhóm marketing định nghĩa mức độ khẩn cấp theo cách này và nhóm kỹ thuật định nghĩa theo cách khác, agent sẽ thích ứng với bối cảnh đó vì nó hoạt động bên trong các không gian đó, không phải bên ngoài chúng.

Điều này quan trọng hơn bạn nghĩ. AI thường thất bại không phải vì thiếu trí tuệ, mà vì thiếu nhận thức về hoạt động. Trong không gian làm việc của bạn, Super Agent phản hồi dựa trên cách nhóm của bạn thực sự làm việc.

Họ thực hiện công việc trực tiếp trên dự án, không phải trên bản sao.

Khi một Super Agent soạn thảo bản tóm tắt hàng tuần, nó có thể đăng cập nhật trực tiếp lên công việc liên quan.

Nếu phát hiện các mục ưu tiên cao quá hạn, nó có thể cập nhật trạng thái hoặc tạo các công việc con theo dõi trong Danh sách công việc phù hợp. Khi chuẩn bị báo cáo cho các bên liên quan, nó sẽ soạn thảo tài liệu chính xác tại vị trí mà nhóm của bạn mong đợi tìm thấy.

Không có lớp trùng lặp; hành động diễn ra tại nguồn dữ liệu chính xác.

Trợ lý Tóm tắt sẽ tự động hoạt động định kỳ theo các khoảng thời gian được chỉ định, hoặc có thể được kích hoạt để tóm tắt các chủ đề dài có nhiều hoạt động, tùy theo nhu cầu của bạn!

Họ giúp giảm bớt gánh nặng phối hợp trong các công việc kết nối.

Các Super Agents có thể nhìn thấy bức tranh tổng thể! Họ có thể xem xét các công việc liên quan, mối quan hệ phụ thuộc và tài liệu để hiểu cách công việc kết nối với nhau, không chỉ cách nó thay đổi.

Thay vì phải kiểm tra thủ công nhiều danh sách công việc để xem gì đang bị chặn hoặc ghép nối các cập nhật từ các bình luận rải rác, trợ lý sẽ tổng hợp những gì đang diễn ra trong không gian làm việc và biến chúng thành những thông tin có thể hành động.

Lợi ích thực sự là giảm thiểu những lúc phải dừng lại, thu thập thông tin và lắp ghép thủ công một bức tranh tổng thể về tiến độ.

Super Agents: Những thay đổi về mặt vận hành

Khi AI hoạt động trong không gian làm việc của bạn, nó tham gia vào quá trình thực thi. Sự khác biệt này tuy tinh tế nhưng có ý nghĩa quan trọng. Điều đó có nghĩa là ít bước chuyển đổi hơn giữa ý tưởng và hành động, và ít "keo dán vô hình" hơn để kết nối các hệ thống lại với nhau.

Tuy nhiên, Super Agent không thể thay thế phán đoán của con người. Nó giúp loại bỏ các công việc phối hợp lặp đi lặp lại, vốn âm thầm làm hao mòn năng lượng.

Vượt qua các lệnh nhắc nhở để đạt được sự hợp tác thực sự giữa các Trợ lý

Mục tiêu cuối cùng là phát triển mối quan hệ của bạn với AI từ mô hình lệnh và phản hồi sang hợp tác thực sự.

Điều này đòi hỏi một sự thay đổi trong tổ chức. Điều đó có nghĩa là kỹ năng liên quan đến AI quan trọng nhất của nhóm bạn không còn là kỹ thuật tạo prompt. Thay vào đó, đó là khả năng xác định rõ ràng mục tiêu, thiết kế quản lý quy trình làm việc thông minh và xây dựng các vòng phản hồi hiệu quả.

Đặt niềm tin vào một agent để thực hiện công việc độc lập - trong phạm vi giới hạn mà bạn đã cài đặt - chính là chìa khóa để khai thác hết tiềm năng của nó.

Các nhóm thành thạo mô hình hợp tác giữa con người và trợ lý AI sẽ dành ít thời gian hơn cho các công việc điều phối lặp đi lặp lại, tốn thời gian, vốn thường làm chậm tiến độ dự án. Họ tự động hóa quá trình thực thi để tập trung vào những công việc chỉ con người mới có thể làm: tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề sáng tạo và xây dựng mối quan hệ.

Trợ lý xử lý phần "cách thức", giúp nhóm của bạn tập trung vào phần "lý do".

Sẵn sàng vượt qua việc chỉ định lệnh và bắt đầu hợp tác với AI? Bắt đầu miễn phí với ClickUp và trải nghiệm cách Super Agents có thể nâng cao năng suất của nhóm.

Câu hỏi thường gặp

Các công cụ dựa trên trò chuyện là không có trạng thái, nghĩa là chúng phản hồi từng yêu cầu riêng lẻ mà không lưu trữ ngữ cảnh giữa các phiên. Các trợ lý có bộ nhớ liên tục, như ClickUp Super Agents, lưu trữ thông tin qua các tương tác, học hỏi sở thích của bạn và tích lũy kiến thức về công việc của bạn theo thời gian.

Bạn có thể xác định rõ ràng phạm vi truy cập và các hành động mà đại lý có thể thực hiện độc lập. Trong ClickUp, các Super Agents được xem như người dùng, do đó chúng hoạt động trong phạm vi quyền truy cập và kiểm soát truy cập đã được thiết lập cho các thành viên trong nhóm của bạn.

Đối với các trợ lý tự động, việc xác định mục tiêu rõ ràng và kết quả đo lường được là quan trọng hơn nhiều. Việc đưa ra hướng dẫn trở thành một công việc "đào tạo ban đầu" để đồng bộ hóa trợ lý, thay vì một kỹ năng liên tục, cần thiết cho mỗi tương tác để đạt được giá trị.

Các trợ lý chỉ có thể duy trì ngữ cảnh cho dữ liệu mà chúng có thể truy cập. Khi một trợ lý hoạt động trong một không gian làm việc AI tích hợp như ClickUp, nó có quyền truy cập gốc vào tất cả các công việc, tài liệu và quy trình làm việc của bạn, loại bỏ nhu cầu phải nhập lại yêu cầu hoặc chia sẻ ngữ cảnh thủ công như các công cụ bên ngoài yêu cầu.