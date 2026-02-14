Cách các Super Agents AI hỗ trợ các nhóm phát triển vào năm 2026

Hầu hết các nhóm phát triển đã cảm nhận được giới hạn của các công cụ AI hiện tại.

Các trợ lý lập trình có thể tạo mã mẫu nhanh chóng, nhưng chúng không giải quyết được nút thắt cổ chai thực sự trong quá trình phát triển phần mềm: sự phối hợp. Viết mã hiếm khi là phần chậm nhất. Đánh giá, kiểm thử, tài liệu, triển khai và sự đồng bộ giữa các nhóm là những nơi công việc bị đình trệ.

Sự phối hợp đó vẫn diễn ra trên các công cụ không kết nối, thuộc sở hữu của các cá nhân khác nhau và được ghép nối thủ công.

Khi ngày càng nhiều công cụ AI được tích hợp vào quy trình làm việc, vấn đề thường trở nên phức tạp hơn. Mỗi trợ lý chỉ xử lý một công việc cụ thể, nhưng các nhà phát triển phải tự quản lý ngữ cảnh giữa trình chỉnh sửa, công cụ theo dõi công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện. Gánh nặng vẫn nằm hoàn toàn ở con người.

Các siêu đại lý AI được thiết kế để giải quyết khoảng trống đó, không phải bằng cách trở thành những lập trình viên giỏi hơn, mà bằng cách chịu trách nhiệm về công việc phối hợp xung quanh mã nguồn. Hãy cùng tìm hiểu cách họ hỗ trợ các đội phát triển!

AI Super Agents là gì trong phát triển phần mềm?

Các siêu đại lý AI đại diện cho một mô hình vận hành đại lý khác biệt.

Thay vì một đại lý duy nhất phản hồi các yêu cầu, hệ thống Super Agent bao gồm nhiều đại lý chuyên biệt hợp tác trong một quy trình làm việc. Mỗi đại lý có vai trò được định nghĩa rõ ràng, bối cảnh được chia sẻ và khả năng hoạt động độc lập trong phạm vi giới hạn cụ thể.

Sự phân biệt này rất quan trọng đối với các nhóm phát triển phần mềm. Bởi vì các tính năng không bị trì hoãn vì mã nguồn chưa được viết. Sự chậm trễ xảy ra do các phụ thuộc không đang được theo dõi, đánh giá bị đình trệ, tài liệu chậm trễ hoặc các quyết định bị mất giữa các nhóm.

Các Super Agents được thiết kế để hoạt động xuyên suốt toàn bộ vòng đời. Ví dụ, hệ thống Super Agents có thể nhận một yêu cầu tính năng duy nhất và điều phối toàn bộ quy trình:

Một đại lý soạn thảo kế hoạch triển khai

Một người khác viết mã ban đầu dựa trên kế hoạch.

Một đại lý thứ ba tạo ra các bài kiểm tra đơn vị và tích hợp.

Một cập nhật thứ tư sẽ cập nhật tài liệu người dùng để phản ánh tính năng mới.

Toàn bộ quy trình này được quản lý bởi một nhà phát triển con người đóng vai trò giám sát, không phải là người vận hành thủ công.

Tuy nhiên, điều này chỉ hoạt động nếu các công cụ không bị "mù". Chúng sẽ thất bại khi mã của bạn nằm trên GitHub, các công việc nằm trong một công cụ khác và tài liệu nằm trong một công cụ thứ ba.

Nghiên cứu cho thấy chi phí này là hợp lý. Theo một cuộc khảo sát của Pryon, 70% lãnh đạo doanh nghiệp cho biết nhân viên lãng phí hơn một giờ mỗi ngày chỉ để tìm kiếm thông tin.

Một không gian làm việc AI tích hợp giải quyết vấn đề này ở cấp độ hệ thống. Khi các công việc, tài liệu, cuộc hội thoại và quyết định được tích hợp cùng nhau, các đại lý có thể hoạt động với cùng mức độ nhận thức tình huống như các nhóm mà họ hỗ trợ.

Tại sao các nhóm đại lý AI vượt trội hơn các giải pháp đại lý đơn lẻ?

Điều hợp lý là hỏi tại sao một trợ lý AI có khả năng cao lại không đủ. Vấn đề là các giải pháp dựa trên một đại lý duy nhất sẽ gặp giới hạn về khả năng.

Một hệ thống AI đa năng buộc phải chuyển đổi ngữ cảnh giữa việc viết mã, xem xét Yêu cầu Hợp nhất và soạn thảo ghi chú phát hành sẽ chỉ đạt mức trung bình trong mỗi công việc. Chất lượng đầu ra của nó sẽ suy giảm khi độ phức tạp của yêu cầu của bạn tăng lên, để lại cho nhóm của bạn phải dọn dẹp hậu quả.

Hệ thống đa đại lý giải quyết vấn đề này thông qua chuyên môn hóa.

Trong khi một nhân viên đang viết bài kiểm tra, nhân viên khác có thể cập nhật nhật ký thay đổi. Điều này giúp các nhà phát triển con người tập trung vào kiến trúc cấp cao và giải quyết vấn đề thay vì thực hiện từng bước thủ công. Đổi lại, điều này yêu cầu một hạ tầng phức tạp hơn.

Mức độ thực thi song song này giúp giảm thời gian chu kỳ dự án, nhưng lợi ích lớn hơn là tính nhất quán. Các đại lý cần một lớp bối cảnh chia sẻ để tránh việc sao chép công việc hoặc ghi đè lên tiến độ của nhau.

Trong ClickUp, mỗi Super Agent được thiết kế cho một hàm cụ thể. Ví dụ, một Codegen Agent tập trung hoàn toàn vào việc triển khai. Nó hoạt động dựa trên một công việc được định nghĩa rõ ràng, hiểu các tài liệu liên quan và tập trung vào việc viết mã. Nó không tự đánh giá kết quả đầu ra của mình hoặc quyết định tính sẵn sàng phát hành. Sự tách biệt đó là có chủ đích. Trong khi Codegen Agent đang thực hiện một thay đổi, các đại lý khác có thể hoạt động song song. Một đại lý có thể tạo các bài kiểm tra đơn vị và tích hợp. Một đại lý khác có thể cập nhật tài liệu. Một đại lý khác có thể phát hiện các rủi ro hoặc chướng ngại vật. Tất cả điều này diễn ra trong cùng một bối cảnh chia sẻ.

Lợi ích chính của AI Super Agents cho các nhóm phát triển

Các siêu đại lý AI mang lại giá trị cao nhất khi hoạt động trong một hệ thống thống nhất thay vì là tập hợp các công cụ độc lập. Những lợi ích này tích lũy, dẫn đến những cải thiện đáng kể về tốc độ, chất lượng và hợp tác cho nhóm phát triển của bạn.

Các chu kỳ phát triển nhanh hơn và giảm thiểu công việc làm lại.

Sprint của bạn bị gián đoạn bởi những nút thắt quen thuộc—một đánh giá mã quan trọng nằm trong danh sách chờ của ai đó trong nhiều ngày, hoặc một lỗi nghiêm trọng được phát hiện ngay trước khi phát hành, buộc phải sửa chữa gấp. Những trì hoãn này gây phiền toái và đẩy lùi dòng thời gian của bạn. Các Super Agents loại bỏ thời gian chờ đợi.

Một đại lý có thể thực hiện đánh giá mã nguồn ban đầu chỉ trong vài phút sau khi Yêu cầu Hợp nhất (pull request) được mở. Một đại lý khác có thể phát hiện các lỗi tiềm ẩn hoặc sự mơ hồ trong yêu cầu trước khi dòng mã đầu tiên được viết. Phương pháp "shift-left" này trong quản lý chất lượng giúp phát hiện các vấn đề sớm, khi chúng còn dễ dàng và ít tốn kém để sửa chữa.

Đánh giá tự động lần đầu: Các đại lý phát hiện các vấn đề về định dạng và phong cách phổ biến, giúp các nhà đánh giá con người tập trung vào logic và kiến trúc.

Thực thi công việc song song: Một đại lý kiểm thử và một đại lý tài liệu có thể thực hiện công việc trên cùng một tính năng cùng lúc, giúp giảm thời gian giao hàng tổng thể.

Truy xuất ngữ cảnh tức thì: Các đại lý có thể truy xuất các thông số kỹ thuật liên quan, quyết định trước đây từ ghi chú cuộc họp và các đoạn mã liên quan mà không cần tìm kiếm thủ công.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể ngừng việc phải liên hệ với đồng nghiệp để yêu cầu đánh giá và để AI xử lý bước đầu tiên. Tự động kích hoạt quy trình làm việc của đại lý với ClickUp tự động hóa. Khi trạng thái của một công việc thay đổi thành “Sẵn sàng để đánh giá”, nhân viên có thể ngay lập tức bắt đầu phân tích và đăng kết quả trực tiếp vào phần bình luận của công việc, giữ tất cả thông tin liên quan tại một nơi. Sử dụng AI Assign, AI Prioritize và AI Thẻ của ClickUp để tự động hóa quản lý công việc và hiển thị thông tin thời gian thực ngay lập tức.

Cải thiện chất lượng và tính nhất quán của mã

Chất lượng mã nguồn thường là một mục tiêu thay đổi liên tục và có thể cảm thấy không nhất quán.

Công việc của một nhà phát triển luôn gọn gàng và được tài liệu hóa kỹ lưỡng, trong khi của người khác lại có phần vội vàng. Các hướng dẫn phong cách tồn tại, nhưng thường bị lãng quên trong những thời điểm gấp rút, dẫn đến một kho mã lộn xộn và khó duy trì.

Các Super Agents AI hoạt động như những người giám sát chất lượng không mệt mỏi của nhóm bạn. Họ áp dụng cùng mức độ nghiêm ngặt cho mọi đánh giá và cập nhật tài liệu, tạo ra một tiêu chuẩn chất lượng cơ bản giúp nâng cao toàn bộ mã nguồn của bạn theo thời gian.

Điều này không có nghĩa là bạn có thể sa thải các nhà phát triển cấp cao. Các tác nhân rất giỏi trong việc nhận diện mẫu và áp dụng quy tắc, nhưng chúng thiếu khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và kiến thức kiến trúc của một con người có kinh nghiệm. Kết quả tốt nhất đến từ việc kết hợp tính nhất quán của tác nhân với chuyên môn của con người.

Cải thiện giao tiếp và sự đồng bộ giữa các nhóm

Liệu các nhà phát triển của bạn có thường xuyên bị gián đoạn khỏi công việc chuyên sâu không?

Điều này có thể là do:

Quản lý sản phẩm cần cập nhật trạng thái.

Nhà thiết kế muốn xem cách các bản thiết kế của họ được triển khai

Bộ phận Kiểm thử Chất lượng (QA) đang yêu cầu thông tin chi tiết về các thay đổi gần đây.

Chi phí giao tiếp này là nguyên nhân chính gây ra sự lan rộng của thông tin. Đây là tình huống mà các nhóm lãng phí hàng giờ để tìm kiếm thông tin cần thiết cho việc cần làm, chuyển đổi giữa các ứng dụng, tìm kiếm tệp tin và cập nhật thông tin trên nhiều nền tảng khác nhau — điều này làm giảm năng suất, với nhân viên văn phòng dành hai giờ mỗi tuần cho email mà các công cụ AI có thể loại bỏ.

Các Super Agents có thể đóng vai trò là cầu nối giữa các nhóm khác nhau. Họ có thể tóm tắt tiến độ kỹ thuật cho các bên liên quan không chuyên môn, đánh dấu các thay đổi giao diện người dùng ảnh hưởng đến đội ngũ thiết kế và tạo ra các kịch bản kiểm thử dễ hiểu cho QA. Điều này giúp mọi người đồng bộ mà không làm gián đoạn công việc của các nhà phát triển.

Điều này chỉ hoạt động nếu các agent có quyền truy cập vào các cuộc hội thoại. Nếu các quyết định được đưa ra trong một kênh Slack, trạng thái đang được theo dõi trong công cụ dự án và yêu cầu được lưu trữ trong một tài liệu riêng biệt, agent không thể hình thành bức tranh hoàn chỉnh. Kết quả là agent phải yêu cầu con người cung cấp thông tin được phân tán khắp tổ chức.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Ngừng tìm kiếm vô tận về bối cảnh. Các đại lý có quyền truy cập vào toàn bộ lịch sử giao tiếp trong Comments và ClickUp Trò chuyện ngay bên cạnh các công việc và tài liệu liên quan trong ClickUp. Khi một đại lý tạo bản cập nhật dự án, nó biết những gì đã được thảo luận, những rào cản nào đã được nêu ra và những quyết định nào đã được đưa ra, tất cả mà không cần bạn phải giải thích lại bất cứ điều gì. Nhận câu trả lời tự động hóa ngay lập tức với các đại lý trong ClickUp

Cách các nhóm phát triển sử dụng AI Super Agents trong thực tế

Dưới đây là cách nhóm phát triển của bạn có thể thực sự sử dụng các Super Agents AI trong các quy trình làm việc hàng ngày.

Tự động hóa đánh giá mã nguồn và kiểm thử

Khi một nhà phát triển mở Yêu cầu Hợp nhất (pull request), quy trình làm việc của bạn thường bị tắc nghẽn do phải chờ đợi người kiểm duyệt. Việc chuyển giao thủ công này không chỉ chậm chạp mà còn thường tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt như định dạng thay vì logic phức tạp. Đây chính là công việc lý tưởng cho một phần mềm đại lý trí tuệ nhân tạo (AI).

Khi một yêu cầu Hợp nhất được mở, một agent có thể tự động phân tích mã nguồn so với danh sách kiểm tra đánh giá mã nguồn của nhóm, kiểm tra các lỗ hổng bảo mật phổ biến và xác minh rằng độ bao phủ kiểm thử không giảm. Agent sau đó đăng kết quả phân tích của mình dưới dạng đánh giá ban đầu, cho phép các nhà đánh giá con người tập trung vào các khía cạnh phức tạp hơn của mã nguồn.

Bạn cũng có thể yêu cầu các tác nhân tạo các trường hợp kiểm thử dựa trên các thay đổi mã nguồn, bao gồm cả hành vi mong đợi và các trường hợp biên tiềm ẩn. Các nhà phát triển của bạn có thể xem xét và tinh chỉnh các bài kiểm thử này thay vì phải viết lại từ đầu.

📮 ClickUp Insight: 24% nhân viên cho biết các công việc lặp đi lặp lại cản trở họ thực hiện công việc có ý nghĩa hơn, và 24% khác cảm thấy kỹ năng của mình bị sử dụng không hiệu quả. Điều đó tương đương với gần một nửa lực lượng lao động cảm thấy bị tắc nghẽn sáng tạo và bị đánh giá thấp. 💔 ClickUp giúp chuyển trọng tâm trở lại công việc có tác động cao với các đại lý AI dễ cài đặt, tự động hóa các tác vụ lặp lại dựa trên các điều kiện kích hoạt. Ví dụ, khi một công việc được đánh dấu là hoàn thành, Đại lý AI của ClickUp có thể tự động giao bước tiếp theo, gửi nhắc nhở hoặc cập nhật trạng thái dự án, giúp bạn thoát khỏi việc theo dõi thủ công. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp các nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

Quản lý tài liệu và chia sẻ kiến thức

Bạn đã từng trải qua sự phiền toái của tài liệu lỗi thời. Một thành viên mới trong nhóm cố gắng làm theo hướng dẫn thiết lập, chỉ để phát hiện ra rằng nó đã cũ một năm và gây nhầm lẫn.

Lý do đằng sau một quyết định kiến trúc quan trọng thường bị mất mãi mãi khi người đưa ra quyết định đó rời khỏi công ty.

Phát triển phần mềm dựa trên đại lý giúp giải quyết vấn đề này. Các đại lý thông minh có thể theo dõi các thay đổi trong mã nguồn và tự động đánh dấu các tài liệu cần cập nhật. Họ thậm chí có thể soạn thảo các bản cập nhật cho bạn, đảm bảo tài liệu API và hướng dẫn người dùng luôn đồng bộ với sản phẩm của bạn.

Quan trọng hơn, các đại lý có thể nắm bắt được "lý do". Họ có thể tổng hợp các quyết định được đưa ra trong phần bình luận công việc, ghi chú cuộc họp và chủ đề bình luận mã nguồn thành một cơ sở kiến thức có thể tìm kiếm.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Cung cấp cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất với ClickUp Docs và ClickUp Brain. Vì tất cả công việc, cuộc hội thoại và kiến thức của bạn đều được lưu trữ tại một nơi, ClickUp Brain có thể ngay lập tức tìm ra câu trả lời khi một nhà phát triển hỏi: “Tại sao chúng ta lại chọn công nghệ cơ sở dữ liệu này?” Nó có thể hiển thị cuộc hội thoại ban đầu, tài liệu ra quyết định và các công việc liên quan đến việc triển khai.

Tối ưu hóa quy trình DevOps và triển khai

Quy trình triển khai của bạn là một hệ thống phức tạp với nhiều thành phần di động.

Theo dõi trạng thái xây dựng, thiết lập môi trường kiểm thử và quản lý việc hoàn nguyên thường yêu cầu can thiệp thủ công, điều này tốn thời gian và dễ xảy ra lỗi. Đây là một lĩnh vực khác mà các đại lý AI cho phát triển phần mềm có thể mang lại lợi thế lớn.

Các Super Agents có thể điều phối toàn bộ quy trình triển khai DevOps của bạn. Họ có thể theo dõi trạng thái xây dựng, tự động tạo môi trường mới cho việc kiểm thử và thậm chí quản lý việc quay lại phiên bản cũ nếu quá trình theo dõi sau triển khai phát hiện vấn đề.

Trong trường hợp sự cố, các đại lý có thể giúp giảm các chỉ số DevOps như Thời gian trung bình để giải quyết (MTTR) bằng cách thu thập thông tin chẩn đoán, thông báo cho kỹ sư trực ca và tạo bản nháp báo cáo sự cố. Điều này tự động hóa giai đoạn thu thập thông tin hỗn loạn trong quá trình phản ứng sự cố, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc khắc phục.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Hiển thị các quy trình này cho toàn bộ tổ chức của bạn thông qua Bảng điều khiển ClickUp. Các đại lý AI của bạn có thể theo dõi và thu thập thông tin từ các bảng điều khiển này một cách tự động, giữ cho mọi bên liên quan được thông tin mà không làm gián đoạn bất kỳ nhà phát triển nào. Nhận các bản tóm tắt nhanh hơn với tính năng tóm tắt AI trong bảng điều khiển ClickUp.

Cách tích hợp các Super Agents AI vào quy trình phát triển của bạn

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là hợp nhất công việc của bạn vào một hệ thống thống nhất.

Áp dụng phương pháp "bò - đi - chạy" cho quá trình tích hợp:

Crawl: Bắt đầu với một đại lý chuyên dụng cho các công việc có khối lượng lớn, rủi ro thấp như định dạng mã nguồn hoặc kiểm tra các liên kết bị hỏng trong tài liệu.

Walk: Giới thiệu sự phối hợp giữa hai đại lý trong một quy trình làm việc liên quan, chẳng hạn như đại lý đánh giá chuyển giao kết quả của mình cho đại lý tạo bài kiểm tra.

Chạy: Triển khai hệ thống đại lý được tự động hóa hoàn toàn có thể xử lý quy trình từ đầu đến cuối, như tiếp nhận yêu cầu tính năng từ ý tưởng đến triển khai.

Nghe có vẻ đơn giản, phải không? Và nó thực sự đơn giản miễn là các đại lý của bạn có đủ thông tin.

Để hoạt động hiệu quả trong quy trình làm việc, các đại lý cần truy cập vào kiến thức chung của nhóm - tiêu chuẩn mã hóa, nguyên tắc kiến trúc và lịch sử ra quyết định của bạn. Điều này yêu cầu bạn phải có chiến lược quản lý kiến thức một cách có chủ đích.

Bạn có thể bỏ qua công việc tích hợp phức tạp bằng cách áp dụng không gian làm việc AI tích hợp, được thiết kế cho các quy trình làm việc liên kết của các tác nhân.

Đây chính xác là mục đích mà ClickUp’s Accelerator for Product & Engineering được thiết kế.

Thay vì yêu cầu các nhóm phải cấu hình mọi thứ từ đầu, Accelerator cung cấp cho bạn một thiết lập sẵn sàng được thiết kế riêng cho quy trình làm việc của sản phẩm và kỹ thuật. Bạn bắt đầu với một không gian làm việc AI tích hợp đầy đủ, nơi tài liệu, công việc, trò chuyện, bảng điều khiển và dữ liệu sprint của bạn đã được kết nối sẵn. Trên nền tảng đó là ClickUp Brain, lớp trí tuệ nhân tạo hiểu cách công việc của bạn kết nối với nhau.

Từ đó, bạn sẽ có một bộ Super Agents được xây dựng sẵn được thiết kế cho công việc thực tế của sản phẩm và kỹ thuật, không phải là bản demo.

Các công cụ có thể chuyển đổi các công việc đã hoàn thành trong sprint thành các ghi chú phát hành có cấu trúc.

Các đại lý tóm tắt tiến độ sprint, các rào cản và rủi ro cho các bên liên quan mà không cần cuộc họp trạng thái khác.

Các đại lý có thể nhận yêu cầu tính năng thô và tổng hợp nó thành một bản tóm tắt tính năng rõ ràng, nhất quán dựa trên bối cảnh công việc hiện có.

Vì các đại lý này hoạt động bên trong ClickUp, chúng dựa trên dữ liệu sprint trực tiếp, các cuộc thảo luận thực tế và quyền sở hữu thực sự. Không cần xuất dữ liệu. Không cần nhắc lại. Không cần giải thích lại cách nhóm của bạn hoạt động.

Mục tiêu không phải là thêm nhiều AI. Mà là loại bỏ các rào cản trong công việc bạn đang làm. ClickUp Accelerator đảm bảo hệ thống của bạn có thể theo kịp.

Hãy cùng tìm hiểu cách bạn có thể xây dựng quy trình làm việc crawl-walk-run với ClickUp!

Bước 1: Tự động dọn dẹp công việc đến

Hầu hết các rắc rối xảy ra trước khi nhà phát triển viết mã. Các yêu cầu mơ hồ. Thiếu bối cảnh. Các chủ đề bình luận dài dòng giải thích lý do nhưng không bao giờ được tóm tắt.

Trong ClickUp, quy trình làm việc này thường bắt đầu từ một công việc.

Một yêu cầu tính năng được gửi đến. Nó trở thành một nhiệm vụ ClickUp với mô tả, tiêu chí chấp nhận và một chủ đề thảo luận được gắn kèm. Nhiệm vụ duy nhất đó là đơn vị mà các đại lý thực hiện công việc xung quanh.

Tại đây, một đại lý có thể thực hiện một việc cần làm đơn giản: chuẩn hóa yêu cầu.

Khi một công việc tính năng mới được tạo, đại lý sẽ kiểm tra các trường thông tin còn thiếu, tóm tắt nội dung thảo luận cho đến nay và đánh dấu các lỗ hổng trong tiêu chí chấp nhận. Nếu có thông tin quan trọng còn thiếu, nó sẽ được hiển thị trước khi công việc đạt đến trạng thái “Đang tiến hành”. Các nhà phát triển sẽ không còn phải đóng vai trò là người dịch mà có thể thực hiện công việc với các đầu vào rõ ràng hơn.

Ví dụ, đại lý này có thể thu thập tất cả thông tin từ Không gian Làm việc của bạn và tạo ra một bản tóm tắt tính năng rõ ràng.

Bước 2: Duy trì tiến độ công việc qua các vòng đánh giá và bàn giao.

Khi một công việc chuyển sang giai đoạn phát triển, các trễ hẹn thường xuất phát từ quá trình chuyển giao. Các đánh giá của bạn có thể đang chờ phân công, hoặc thông tin bị mất mát giữa các thay đổi trạng thái.

Trong ClickUp, các đại lý có thể phản hồi các thay đổi đó.

Khi một công việc chuyển sang trạng thái “Sẵn sàng để đánh giá”, đại lý sẽ phân công người đánh giá phù hợp dựa trên quy tắc quyền sở hữu, thêm danh sách kiểm tra được lấy từ tiêu chuẩn của nhóm và thông báo cho kênh phù hợp. Nếu công việc nằm trong giai đoạn đánh giá quá lâu, nó sẽ được đánh dấu cảnh báo trước khi trở thành rào cản.

Tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp từ đầu đến cuối với các Super Agents tùy chỉnh của ClickUp.

Bước 3: Phát hiện rủi ro trước khi nó trở thành vấn đề

Khi tiến độ công việc tăng lên, các vấn đề hiếm khi xuất hiện cùng lúc. Chúng tích tụ một cách âm thầm. Quá nhiều công việc cho một kỹ sư. Việc trao đổi lặp đi lặp lại trên cùng một loại vé. Các tính năng liên tục bị trì hoãn, từng sprint một.

Vì ClickUp kết nối các công việc, trạng thái, dòng thời gian và quyền sở hữu, các đại lý có thể theo dõi hệ thống, không chỉ các mục riêng lẻ.

Thay vì ai đó phải kiểm tra các bảng điều khiển, bạn có thể hỏi:

Điều gì đang bị kẹt trong quá trình đánh giá trong tuần này?

Những tính năng nào đang được ưa chuộng gần đây?

Chúng ta đang làm quá tải cùng một nhóm người ở đâu?

Các câu trả lời được lấy từ dữ liệu quy trình làm việc thực tế, không phải từ báo cáo thủ công.

Đại lý này luôn theo dõi tất cả các công việc quan trọng trong danh sách công việc của bạn.

Bước 4: Đã đóng quy trình sau khi công việc được triển khai

Sau khi triển khai, những bài học kinh nghiệm thu được không bao giờ được đưa trở lại hệ thống.

Các công cụ hỗ trợ như Sprint Review Summarizer hoặc Release Note Writer cũng có thể hỗ trợ trong việc này.

Họ tổng hợp những thay đổi, ghi lại các quyết định từ các cuộc thảo luận về phiên bản phát hành và tạo tệp đính kèm với bối cảnh đó để gắn lại với công việc hoặc tài liệu. Lần sau khi một tính năng tương tự xuất hiện, lý do đã có sẵn.

Đó là cách hệ thống trở nên thông minh hơn theo thời gian thay vì phải reset sau mỗi sprint.

Yêu cầu Trợ lý Kiểm tra Sprint tổng hợp tất cả các bài học, và bạn sẽ nhận được tóm tắt trong vài giây!

Tại sao điều này hoạt động đặc biệt trong ClickUp?

Các đại lý chỉ có công việc khi họ có thể nhìn thấy toàn bộ bức tranh.

Trong ClickUp, các công việc, tài liệu, bình luận, dòng thời gian và quyền truy cập đã được kết nối sẵn. Các đại lý thừa hưởng cùng các quy tắc truy cập như nhóm của bạn và hoạt động trong cùng một cấu trúc. Không cần phải ghép nối bối cảnh một cách tạm bợ hay duy trì các tích hợp mong manh.

Kết quả tuy tinh tế nhưng có ý nghĩa:

Ít tin nhắn "Bạn có thể cập nhật điều này không?" hơn

Phiếu yêu cầu gọn gàng hơn

Quy trình đánh giá mượt mà hơn

Giảm bớt gánh nặng tinh thần

AI không còn cảm giác như một dự án riêng biệt mà bắt đầu cảm thấy như chính quy trình làm việc đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Xem quy trình làm việc từ đầu đến cuối tại đây. 👇🏼

Những sai lầm phổ biến khi áp dụng các đại lý AI trong phát triển phần mềm

Việc áp dụng các đại lý AI có thể thay đổi quy trình làm việc của bạn, nhưng nhiều nhóm gặp khó khăn ngay từ đầu.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến cần tránh. 👀

Triển khai các agent trên các chuỗi công cụ phân mảnh: Đây là số lý do hàng đầu khiến các dự án AI dựa trên agent thất bại. Nếu các agent của bạn phải tìm kiếm ngữ cảnh trên nhiều hệ thống không kết nối, chúng sẽ gây ra nhiều hỗn loạn hơn là giá trị. Bạn phải giải quyết vấn đề mở rộng công việc trước tiên.

Kỳ vọng các agent đưa ra quyết định hoặc thay thế phán đoán của con người: Các agent vô cùng mạnh mẽ trong việc xử lý công việc lặp đi lặp lại, dựa trên mẫu, nhưng chúng không thể thay thế sự sáng tạo và kinh nghiệm của con người. Đừng yêu cầu một agent giải quyết một vấn đề kinh doanh mới lạ hoặc giải thích kiến trúc Các agent vô cùng mạnh mẽ trong việc xử lý công việc lặp đi lặp lại, dựa trên mẫu, nhưng chúng không thể thay thế sự sáng tạo và kinh nghiệm của con người. Đừng yêu cầu một agent giải quyết một vấn đề kinh doanh mới lạ hoặc giải thích kiến trúc phát triển phần mềm phức tạp.

Bỏ qua giai đoạn xây dựng bối cảnh: Bạn không thể mong đợi một agent tự động biết các quy ước mã cụ thể hoặc sở thích kiến trúc của nhóm bạn. Bạn phải cung cấp bối cảnh này bằng cách tài liệu hóa các tiêu chuẩn của mình tại một nơi mà các agent có thể truy cập.

Tự động hóa mọi thứ cùng lúc: Đừng cố gắng tự động hóa mọi thứ cùng lúc. Hãy bắt đầu với một quy trình nhỏ, rõ ràng và ít rủi ro. Điều này cho phép bạn học hỏi và cải tiến mà không gặp rủi ro của một sự cố lớn có thể làm tổn hại đến tổ chức của bạn đối với công nghệ.

Bỏ qua kết quả đầu ra của các agent: Các agent học hỏi và cải thiện thông qua phản hồi. Nếu nhóm của bạn chỉ đơn thuần chấp nhận mọi kết quả mà agent tạo ra mà không kiểm tra, bạn đang bỏ lỡ một cơ hội quan trọng để tinh chỉnh hiệu suất của nó và phát hiện lỗi trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng hơn.

Khám phá Super Agents với ClickUp!

Các siêu đại lý AI tự động hóa các công việc điều phối phức tạp đang làm chậm tiến độ của nhóm bạn. Họ có thể xử lý đánh giá, quản lý tài liệu và tối ưu hóa giao tiếp, nhưng chỉ khi có quyền truy cập vào nguồn thông tin thống nhất.

Vì vậy, nền tảng mà bạn thực hiện công việc quan trọng hơn các đại lý riêng lẻ mà bạn triển khai.

Các Super Agents được đưa vào một hệ sinh thái phân mảnh với các công cụ không kết nối sẽ chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn hiện có. Các nhóm thành công là những nhóm đầu tiên giải quyết vấn đề mở rộng ngữ cảnh bằng cách hợp nhất công việc của họ vào một không gian làm việc duy nhất, tích hợp.

Bằng cách đầu tư vào nền tảng phù hợp ngay hôm nay, bạn đang chuẩn bị để tận dụng các hệ thống AI đại lý ngày càng mạnh mẽ. Sẵn sàng cung cấp cho các đại lý AI của bạn bối cảnh cần thiết để thành công?

Bắt đầu miễn phí với ClickUp và xem cách một không gian làm việc tích hợp có thể thay đổi những gì có thể đạt được với phát triển dựa trên đại lý.

Câu hỏi thường gặp

Các trợ lý lập trình truyền thống giống như máy tính cho mã nguồn; chúng phản hồi các yêu cầu riêng lẻ một cách độc lập. Các Super Agents giống như một quản lý dự án ảo, điều phối một nhóm các khả năng AI chuyên biệt để thực hiện các quy trình làm việc phức tạp, đa bước một cách tự động.

Không, các bot hỗ trợ nhóm của bạn, không phải thay thế họ. Chúng giỏi trong việc xử lý các công việc lặp đi lặp lại, dựa trên quy tắc, nhưng thiếu khả năng phán đoán sáng tạo và tư duy chiến lược cần thiết cho việc giải quyết vấn đề phức tạp và thiết kế kiến trúc.

Bạn cần lưu ý đến quyền truy cập của các tác nhân vào mã nguồn nhạy cảm và thông tin đăng nhập, cách các mô hình AI cơ bản xử lý dữ liệu của bạn, và khả năng kiểm tra các hành động của tác nhân. Việc đánh giá các biện pháp bảo mật và quyền riêng tư của nền tảng là điều quan trọng trước khi triển khai các tác nhân trên hệ thống sản xuất.