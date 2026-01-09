Các trợ lý AI đang phát triển nhanh chóng trong các quy trình làm việc thực tế. Khoảng 62% tổ chức đang thử nghiệm chúng, nhưng chỉ 23% có thể sử dụng chúng một cách nhất quán trên quy mô lớn.

Vấn đề hiếm khi nằm ở các mô hình hoặc công cụ. Nó xuất hiện trong cách các hướng dẫn được viết, tái sử dụng và tin cậy theo thời gian.

Khi các prompt không chặt chẽ, các agent sẽ hoạt động không ổn định. Kết quả đầu ra thay đổi giữa các lần chạy, các trường hợp đặc biệt làm gián đoạn luồng và độ tin cậy giảm sút. Nhóm cuối cùng phải theo dõi và can thiệp vào hệ thống tự động hóa vốn được thiết kế để giảm bớt nỗ lực.

Các lời nhắc rõ ràng, có cấu trúc thay đổi tình hình đó. Chúng giúp các tác nhân hành xử nhất quán trên các công cụ, xử lý sự biến đổi mà không bị lỗi, và duy trì độ tin cậy khi hệ thống trở nên phức tạp hơn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách viết các lệnh cho các trợ lý AI. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách ClickUp hỗ trợ các quy trình làm việc do trợ lý điều khiển. 🎯

Prompt cho Trợ lý AI là gì?

Một lời nhắc cho trợ lý AI là một bộ hướng dẫn có cấu trúc hướng dẫn quyết định của trợ lý qua các bước, công cụ và điều kiện. Nó xác định việc cần làm cho trợ lý, dữ liệu nào nó có thể sử dụng, cách nó nên phản hồi với các biến thể, và khi nào nên dừng lại hoặc nâng cấp.

Các prompt rõ ràng giúp tạo ra hành vi lặp lại, giới hạn sự thay đổi giữa các lần chạy và làm cho các quy trình làm việc của AI agent dễ dàng hơn trong việc gỡ lỗi, cập nhật và mở rộng quy mô.

🔍 Bạn có biết? Các tác nhân AI ban đầu được sử dụng trong robotics thường bị kẹt và không làm việc cần làm. Trong một thí nghiệm phòng thí nghiệm được ghi chép, một tác nhân điều hướng đã học được rằng đứng yên tránh được hình phạt tốt hơn so với việc khám phá môi trường. Các nhà nghiên cứu gọi hành vi này là ‘lạm dụng phần thưởng’.

Tại sao chất lượng lời nhắc quan trọng hơn đối với các tác nhân so với trò chuyện

Các công cụ trợ lý AI xử lý các công việc phức tạp, nhiều bước diễn ra theo thời gian. Một hướng dẫn mơ hồ trong trò chuyện có thể cho bạn câu trả lời chấp nhận được, nhưng cùng một hướng dẫn đó khi áp dụng cho trợ lý có thể dẫn đến hàng giờ tính toán lãng phí và kết quả sai lệch.

Đây là những điểm khác biệt của các prompt cho agent:

Các tác nhân đưa ra quyết định một cách độc lập: Họ tự chọn công cụ nào để sử dụng, khi nào cần quay lại và cách xử lý lỗi.

Lỗi tích tụ nhanh chóng: Một sai lầm nhỏ ngay từ đầu quy trình làm việc có thể gây ra hàng chục tác động dây chuyền sau đó.

Bối cảnh bị suy giảm trong các chuỗi dài: Các tác nhân sẽ mất dấu mục tiêu ban đầu nếu các lời nhắc thiếu cấu trúc rõ ràng.

Chi phí khắc phục cao: Việc khắc phục thường yêu cầu khởi động lại toàn bộ quy trình làm việc.

Trò chuyện cho phép bạn điều chỉnh hướng đi trong thời gian thực. Các tác nhân cần có các giới hạn được tích hợp sẵn trong chính lời nhắc.

🧠 Thú vị: Năm 1997, một tác nhân AI có tên Softbot đã tự học cách duyệt web. Nó đã tìm ra cách kết hợp các lệnh cơ bản như tìm kiếm, tải xuống tệp và giải nén chúng để hoàn thành mục tiêu mà không cần được hướng dẫn từng bước cụ thể. Điều này được coi là một trong những ví dụ sớm nhất về tác nhân web tự chủ.

Các khối cơ bản của các lời nhắc mạnh mẽ cho trợ lý AI

Các lời nhắc hiệu quả cho trợ lý bao gồm ba khối. Mỗi khối loại bỏ sự mơ hồ và cung cấp hướng dẫn ổn định cho trợ lý trong mọi lần thực thi. 📨

Lớp 1: Xác định vai trò (Trợ lý là ai)

Gán cho tác nhân một danh tính để định hướng các quyết định của nó. Một 'kiểm toán viên bảo mật' tìm kiếm lỗ hổng và đánh dấu các mẫu rủi ro. Ngược lại, một 'người viết tài liệu' ưu tiên tính dễ đọc và định dạng nhất quán.

Vai trò quyết định công cụ nào mà tác nhân sẽ chọn trước tiên và cách nó giải quyết các trường hợp xung đột khi có nhiều tùy chọn hợp lệ.

📮 ClickUp Insight: 30% người lao động tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với Trợ lý AI và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần sử dụng công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

Lớp 2: Cấu trúc công việc (Những gì tác nhân phải hoàn thành)

Lập kế hoạch các bước theo thứ tự.

Một tác nhân nghiên cứu cần tìm các bài báo liên quan, trích xuất các tuyên bố chính, đối chiếu kết quả, đánh dấu các mâu thuẫn và tóm tắt kết quả. Mỗi bước cần có điều kiện kết thúc cụ thể.

‘Trích xuất các tuyên bố chính’ có nghĩa là lấy các trích dẫn trực tiếp và số trích dẫn, không phải viết một đoạn tóm tắt mơ hồ. Sự cụ thể giúp bot không bị lạc hướng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các hướng dẫn tiêu cực một cách tiết kiệm nhưng chính xác. Thay vì nói “đừng tưởng tượng”, hãy nói “đừng tạo ra các API, chỉ số hoặc nguồn dữ liệu”. Các hướng dẫn tiêu cực có mục tiêu sẽ định hình hành vi tốt hơn nhiều so với các cảnh báo chung chung.

Lớp 3: Hướng dẫn vận hành (Cách thức hoạt động của trợ lý)

Đặt giới hạn cho các quyết định tự động:

Khi nào tác nhân sẽ thử lại một truy vấn cơ sở dữ liệu bị lỗi? (Hai lần, sau đó thông báo cho bạn)

Khi nào nó bỏ qua dữ liệu không hoàn chỉnh? (Không bao giờ, trừ khi tỷ lệ thiếu sót dưới 5%)

Các ngưỡng cụ thể hiệu quả hơn các hướng dẫn mơ hồ. Trợ lý không thể đọc được suy nghĩ của bạn khi có sự cố xảy ra vào nửa đêm.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Giúp các nhóm tránh nợ lệnh khi logic của trợ lý trở nên phức tạp hơn với ClickUp Docs. Các nhóm có thể đang theo dõi các giả định, lý do và sự đánh đổi đằng sau các quyết định của trợ lý thông qua tài liệu quy trình hiệu quả. Làm cho hành vi của agent dễ tin cậy và thay đổi thông qua tài liệu quy trình trong ClickUp Docs Lịch sử phiên bản giúp dễ dàng phát hiện các lỗi lùi, và các liên kết đến nhiệm vụ ClickUp cho thấy nơi quy tắc được áp dụng trong thực tế. Điều này giúp hành vi của agent vẫn dễ hiểu sau nhiều tháng, ngay cả sau nhiều lần chuyển giao và thay đổi hệ thống.

Hướng dẫn từng bước: Cách viết lệnh cho một trợ lý AI

Các lời nhắc cho trợ lý cần độ chính xác cao. Mỗi hướng dẫn trở thành một điểm quyết định, và những quyết định này tích lũy qua các quy trình làm việc.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để loại bỏ sự phân tán công việc. Nó tích hợp chat, kiến thức, trí tuệ nhân tạo và các công việc dự án.

Dưới đây là cách viết các lệnh AI giúp các tác nhân duy trì hướng đi đúng (với ClickUp!). 🪄

Bước #1: Xác định công việc, phạm vi và định nghĩa "hoàn thành"

Bắt đầu bằng cách ghi chép chi tiết về mục tiêu thành công. Viết ra phạm vi công việc hoàn chỉnh trước khi điều chỉnh bất kỳ cài đặt cấu hình nào.

Trả lời ba câu hỏi sau một cách cụ thể:

Trợ lý này chịu trách nhiệm về công việc hoặc quyết định cụ thể nào?

Quyền hạn của nó bắt đầu và kết thúc ở đâu?

Kết quả đo lường nào cho thấy công việc đã hoàn thành?

Một tác nhân AI chỉ nói "giúp nhóm bán hàng" không cung cấp thông tin cụ thể. Tuy nhiên, một tác nhân AI "xác định các khách hàng tiềm năng dựa trên kích thước công ty, ngân sách và dòng thời gian, sau đó chuyển các khách hàng tiềm năng đã được xác định đến các nhân viên bán hàng khu vực trong vòng 2 giờ" sẽ cung cấp cho bạn một nhiệm vụ rõ ràng.

Giới hạn phạm vi giúp ngăn chặn sự mở rộng phạm vi. Nếu bạn đang phát triển một tác nhân nghiên cứu, hãy xác định rõ:

Các nguồn thông tin cụ thể mà nó có thể tham khảo (cơ sở kiến thức của công ty bạn, các cơ sở dữ liệu cụ thể, các trang web nhất định)

Độ sâu tìm kiếm nên là bao nhiêu (kiểm tra 10 kết quả đầu tiên, quét các tài liệu dưới 50 trang)

Khi cần chuyển giao cho con người (khi các nguồn thông tin mâu thuẫn với nhau, khi thông tin đã quá sáu tháng)

Phần quan trọng nhất thường bị bỏ qua là định nghĩa ‘hoàn thành’. Tiêu chí hoàn thành trở thành nền tảng cho prompt của bạn. Đối với một tác nhân xác thực dữ liệu, ‘hoàn thành’ có thể có nghĩa là:

Tất cả các trường bắt buộc đều chứa dữ liệu.

Giá trị phải tuân thủ định dạng mong đợi (ngày tháng theo định dạng YYYY-MM-DD, tiền tệ theo USD)

Kiểm tra chéo với các bản ghi hiện có cho thấy không có bản sao trùng lặp.

Báo cáo ngoại lệ được tạo cho các mục bị đánh dấu.

Cách ClickUp hỗ trợ

Cấu hình mục tiêu và giới hạn cho ClickUp Super Agents trong Không gian Làm việc của bạn

ClickUp Super Agents là đồng nghiệp được hỗ trợ bởi AI được thiết kế để tiết kiệm thời gian, tăng năng suất và thích ứng với không gian làm việc của bạn.

Khi tạo một Super Agent, bạn định nghĩa công việc của nó bằng ngôn ngữ tự nhiên. ClickUp Brain, lớp AI điều khiển Super Agents, đã hiểu bối cảnh không gian làm việc của bạn vì nó có thể xem các công việc, Trường Tùy chỉnh, tài liệu và mẫu quy trình làm việc của bạn.

Giả sử bạn cần một tác nhân để phân loại các báo cáo lỗi.

Trình tạo Super Agent cho phép bạn mô tả nhiệm vụ: ‘Phân loại các báo cáo lỗi đến, gán mức độ nghiêm trọng dựa trên tác động và chuyển đến nhóm kỹ thuật phù hợp.’

Trợ lý thừa hưởng các tiêu chí hoàn thành từ thiết lập không gian làm việc của bạn. Khi công việc báo cáo lỗi chuyển sang trạng thái ‘Đã phân loại’, có giá trị Mức độ nghiêm trọng được gán và hiển thị thành viên nhóm được gắn thẻ, trợ lý coi công việc đó là đã hoàn thành.

Xác định trách nhiệm của ClickUp Super Agent bằng công cụ xây dựng ngôn ngữ tự nhiên, được hỗ trợ bởi ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy gán cho tác nhân một "tính cách" khi gặp lỗi. Hãy chỉ định rõ ràng cho tác nhân biết việc cần làm khi nó không chắc chắn: đặt câu hỏi làm rõ, đưa ra giả định thận trọng hoặc dừng lại và cảnh báo rủi ro. Các tác nhân không có quy tắc xử lý lỗi sẽ đưa ra kết quả sai lệch một cách tự tin.

Bước #2: Xác định đầu vào và hành vi xử lý dữ liệu thiếu

Các tác nhân AI sẽ gặp sự cố khi thiếu thông tin hoặc nhận dữ liệu không hợp lệ. Nhiệm vụ của bạn là ghi chép chi tiết mọi đầu vào từ đầu, sau đó viết các quy tắc rõ ràng để xử lý dữ liệu thiếu hoặc sai lệch.

Một định nghĩa đầu vào nên có danh sách các yếu tố cần thiết:

Nhập tên và mô tả

Loại dữ liệu (chuỗi, số, ngày, boolean, tệp)

Định dạng dự kiến (ISO 8601 cho ngày tháng, hai chữ số thập phân cho tiền tệ)

Phạm vi giá trị hợp lệ (ưu tiên phải nằm trong phạm vi 1-5, trạng thái phải khớp với danh sách đã định trước)

Dù đầu vào là bắt buộc hay tùy chọn

Ví dụ về thông số kỹ thuật cho tác nhân phê duyệt chi phí: ID nhân viên (chuỗi ký tự, 6 ký tự alphanumeric, bắt buộc), Số tiền (số, định dạng tiền tệ, $0.01-$10,000.00, bắt buộc), Danh mục (danh sách định nghĩa trước, bắt buộc), Hóa đơn (PDF hoặc JPEG dưới 5MB, tùy chọn).

Bây giờ hãy viết protocol xử lý dữ liệu thiếu. Đây là nơi hầu hết các kỹ thuật tạo prompt AI thất bại. Mọi tình huống mà dữ liệu có thể thiếu hoặc không hợp lệ đều cần có hướng dẫn rõ ràng.

Đối với mỗi đầu vào, hãy chỉ định chính xác phản hồi:

Từ chối ngay lập tức và thông báo cho người gửi?

Yêu cầu làm rõ và tạm dừng?

Sử dụng giá trị mặc định và tiếp tục?

Bỏ qua mục nhập này và xử lý các mục nhập khác?

Cần chuyển sang kiểm duyệt của con người?

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Brain kết nối các công việc phức tạp, tài liệu, bình luận và công cụ bên ngoài để cung cấp câu trả lời có ngữ cảnh dựa trên công việc thực tế của bạn. Vì vậy, khi bạn cấu hình các trợ lý trong ClickUp, công cụ AI có thể lấy ngữ cảnh trực tiếp từ không gian làm việc của bạn.

Giả sử trợ lý phê duyệt chi phí của bạn cần dữ liệu ngân sách để đưa ra quyết định. Trong ClickUp, bạn đang theo dõi phân bổ ngân sách bằng một Trường Tùy chỉnh có tên "Ngân sách còn lại" trên các công việc dự án. Trợ lý có thể truy vấn trực tiếp trường này thay vì yêu cầu nhập dữ liệu thủ công.

Cấu hình phản hồi điều kiện cho dữ liệu đầu vào thiếu hoặc không hợp lệ bằng ClickUp Super Agents

Khi thiếu thông tin đầu vào bắt buộc, tác nhân sẽ tuân theo các quy tắc bạn đã cấu hình. Ví dụ, nếu ai đó gửi yêu cầu chi phí nhưng để trống trường "Loại", tác nhân có thể:

Cập nhật trạng thái công việc thành ‘Cần thông tin’

Thêm bình luận: ‘@người gửi, vui lòng lựa chọn danh mục chi phí từ menu thả xuống Danh mục’

Cài đặt ngày đáo hạn sau 48 giờ kể từ bây giờ.

Thêm công việc vào chế độ xem ‘Pending Info’

Tìm hiểu thêm về Super Agents trong ClickUp:

Bước #3: Viết quy tắc công cụ bằng cách sử dụng các điều kiện kích hoạt, quyền truy cập và điều kiện dừng

Bây giờ, bạn có thể biến trợ lý của mình từ một ý tưởng thành một hệ thống hoạt động. Để làm được điều đó, các thành phần sau cần phải hoạt động cùng nhau:

Các điều kiện kích hoạt chính xác xác định chính xác sự kiện khiến tác nhân của bạn thực hiện hành động. ‘Khi một công việc được tạo’ sẽ kích hoạt liên tục. ‘Khi một công việc được tạo trong Danh sách công việc, được gắn thẻ Customer-Submitted và trường Ưu tiên trống’ chỉ kích hoạt khi các điều kiện cụ thể trùng khớp.

Xây dựng các điều kiện kích hoạt dựa trên các sự kiện có thể quan sát được:

Thay đổi trạng thái (công việc chuyển từ 'Đang xem xét' sang 'Được phê duyệt')

Cập nhật trường (Thay đổi ưu tiên thành ‘Khẩn cấp’)

Điều kiện thời gian (mỗi thứ Hai lúc 9 giờ sáng, 24 giờ sau khi tạo/lập công việc)

Dấu hiệu bên ngoài (biểu mẫu được gửi, webhook API được kích hoạt)

Hành động của người dùng (công việc được giao cho tác nhân, tác nhân được đề cập trong bình luận)

Quyền truy cập công cụ kiểm soát các hành động mà tác nhân của bạn có thể thực hiện: tạo công việc, cập nhật trường dữ liệu, gửi thông báo, đọc tài liệu và gọi các API bên ngoài. Mỗi công cụ có ba mức quyền truy cập: luôn được phép, được phép có điều kiện và không bao giờ được phép.

Cuối cùng, điều kiện dừng kích hoạt khi nào tác nhân nên ngừng cố gắng. Nếu không có chúng, các tác nhân sẽ lặp lại vô tận và lãng phí tài nguyên. Các điều kiện dừng phổ biến bao gồm:

Giới hạn số lần thử (dừng sau ba lần gọi API thất bại)

Giới hạn thời gian (dừng nếu quá trình vượt quá 5 phút)

Điều kiện lỗi (dừng nếu dịch vụ bên ngoài trả về lỗi 500)

Can thiệp của con người (dừng ngay lập tức khi người dùng con người tiếp quản)

Cách ClickUp hỗ trợ

Cài đặt các điều kiện và kích hoạt dựa trên sự kiện trong hồ sơ của ClickUp Super Agent

Các Super Agent linh hoạt và sử dụng các công cụ và nguồn dữ liệu tùy chỉnh trong không gian làm việc của bạn và từ các ứng dụng bên ngoài được lựa chọn. Từ hồ sơ của Super Agent, bạn có thể cấu hình các trình kích hoạt, công cụ và nguồn kiến thức, cũng như tùy chỉnh quyền truy cập của agent.

Khi bạn tạo một AI Super Agent trong ClickUp, bạn sẽ thực hiện bốn công việc cấu hình:

Hướng dẫn: Xác định vai trò, mục tiêu, giọng điệu và quy tắc ra quyết định của trợ lý, từ đó định hình cách nó phản hồi và hành động. Kích hoạt: Xác định chính xác các sự kiện hoặc điều kiện khiến tác nhân được kích hoạt. Công cụ: Xác định các hành động mà tác nhân được phép thực hiện, chẳng hạn như tạo công việc. Kiến thức: Quy định các nguồn mà tác nhân có thể tham chiếu.

Ví dụ, một nhóm nội dung có thể tạo ra một Super Agent để thực hiện kiểm tra ban đầu trên các bản nháp bài viết blog. Các hướng dẫn yêu cầu nó kiểm tra các phần thiếu sót, đối số không rõ ràng và vấn đề về giọng điệu. Trigger được kích hoạt khi công việc chuyển sang trạng thái ‘Bản nháp đã được gửi’.

Tùy chỉnh kiến thức mà ClickUp Super Agent của bạn có thể truy cập

Các công cụ cho phép nó để lại bình luận trực tiếp trong tài liệu và tạo công việc chỉnh sửa, trong khi kiến thức cho phép nó truy cập vào bản tóm tắt đã được phê duyệt và các bài đăng đã được xuất bản trước đó.

Bước #4: Khóa định dạng đầu ra để kết quả có thể sử dụng được ở các bước tiếp theo

Kết quả đầu ra không nhất quán sẽ làm hỏng tự động hóa quy trình làm việc. Nếu tác nhân của bạn tạo ra các báo cáo với định dạng khác nhau mỗi lần, mọi người sẽ ngừng tin tưởng vào nó. Hãy đảm bảo mọi khía cạnh của định dạng đầu ra được cố định trước khi tác nhân được triển khai.

Đối với các đầu ra văn bản như tóm tắt hoặc báo cáo, cung cấp một mẫu mà tác nhân phải tuân theo. Mẫu này nên quy định:

Tiêu đề phần (ngôn ngữ chính xác và thứ tự)

Quy tắc định dạng (danh sách gạch đầu dòng so với danh sách số)

Giới hạn độ dài (mỗi phần dưới 100 từ)

Các yếu tố bắt buộc (tất cả các tóm tắt phải bao gồm các bước tiếp theo)

Xác định yêu cầu định dạng chi tiết đến dấu câu:

Ngày tháng luôn ở định dạng YYYY-MM-DD

Giá trị tiền tệ bao gồm ký hiệu đô la và hai chữ số thập phân ($1.234,56)

Các phần trăm bao gồm ký hiệu % (23%)

Tên theo định dạng Họ, Tên, không phải Tên, Họ.

Đính kèm ví dụ vào lời nhắc của bạn. Hiển thị cho tác nhân ba kết quả mẫu chính xác theo yêu cầu của bạn. Ghi nhãn chúng là ‘Ví dụ kết quả chính xác’, để tác nhân hiểu đây là định dạng mục tiêu.

🔍 Bạn có biết? NASA đã sử dụng các tác nhân AI tự động trong các sứ mệnh không gian trong nhiều thập kỷ. Thí nghiệm Tác nhân Từ xa đã được thực hiện trên tàu vũ trụ Deep Space One vào năm 1999 và tự động chẩn đoán các vấn đề và khắc phục chúng mà không cần sự can thiệp của con người.

Bước #5: Thêm các trường hợp đặc biệt và kiểm thử một cách nghiêm túc

Mẫu prompt AI của bạn chưa sẵn sàng cho sản xuất cho đến khi bạn xác định được mọi trường hợp ngoại lệ và hướng dẫn cụ thể cho agent cách xử lý chúng. Sau đó, bạn cần kiểm thử một cách nghiêm ngặt cho đến khi agent hoạt động chính xác trong điều kiện thực tế.

Đầu tiên, sử dụng các kỹ thuật brainstorming để kiểm tra các tình huống lỗi. Ngồi xuống và lập danh sách mọi tình huống mà trợ lý của bạn có thể gặp phải dữ liệu hoặc điều kiện bất thường. Các trường hợp ngoại lệ xảy ra chính xác vì chúng ít xảy ra, nhưng vẫn có thể xảy ra.

Các loại trường hợp đặc biệt cần ghi chép:

Vấn đề về chất lượng dữ liệu (các trường chỉ chứa khoảng trắng, số trong các trường văn bản, ngày tháng được cài đặt thành các giá trị không khả thi)

Xung đột logic kinh doanh (công việc được đánh dấu cả 'Urgent' và 'Low Ưu tiên', ngày đáo hạn trước ngày bắt đầu)

Điều kiện hệ thống (thời gian chờ API bên ngoài, mất kết nối cơ sở dữ liệu trong quá trình xử lý)

Xung đột quyền truy cập (người dùng yêu cầu thực hiện hành động mà họ không có quyền truy cập, tác nhân cố gắng truy cập dữ liệu riêng tư)

Đối với mỗi trường hợp đặc biệt, hãy viết phản hồi chính xác theo định dạng sau: Trường hợp đặc biệt (mô tả tình huống), Phát hiện (cách trợ lý nhận diện tình huống này), Phản hồi (hành động cụ thể mà trợ lý thực hiện), Phương án dự phòng (điều gì xảy ra nếu phản hồi chính không thành công).

Ghi chép ít nhất 15-20 trường hợp ngoại lệ. Bao gồm chúng trong lời nhắc của tác nhân dưới dạng logic điều kiện: ‘Nếu điều kiện X xảy ra, thì thực hiện hành động Y.’

Bây giờ hãy kiểm tra một cách có hệ thống. Quy trình kiểm tra của bạn nên bao gồm:

Kiểm tra cơ bản (chạy tác nhân với dữ liệu hợp lệ và đầy đủ để xác nhận chức năng cơ bản)

Các trường hợp đặc biệt riêng lẻ (kiểm tra từng trường hợp đặc biệt đã được tài liệu hóa một cách riêng biệt)

Trường hợp ngoại lệ kết hợp (kiểm tra nhiều trường hợp ngoại lệ cùng lúc)

Giá trị giới hạn (kiểm tra giá trị tối thiểu và tối đa chấp nhận được cho tất cả các trường)

Yêu cầu nhanh chóng (kích hoạt tác nhân nhiều lần liên tiếp trong thời gian ngắn)

Các tình huống gián đoạn (can thiệp thủ công khi tác nhân đang thực hiện quy trình)

Các nguyên tắc tốt nhất khi tạo prompt cho các tác nhân AI

Dưới đây là cách viết các lệnh hiệu quả cho các trợ lý AI trong tự động hóa quy trình kinh doanh để đạt hiệu quả.

Buộc tác nhân phải đưa ra lựa chọn, ngay cả khi các đầu vào không đồng nhất

Các tác nhân thường phải đối mặt với các tín hiệu mâu thuẫn. Một công cụ trả về dữ liệu không đầy đủ. Công cụ khác bị hết thời gian chờ. Công cụ thứ ba không đồng ý. Các lệnh nhắc nhở yêu cầu "sử dụng nguồn tốt nhất" khiến tác nhân phải đoán mò.

Một phương pháp mạnh mẽ hơn xác định thứ tự ưu tiên rõ ràng. Ví dụ, yêu cầu tác nhân ưu tiên dữ liệu nội bộ hơn các API của bên thứ ba, hoặc ưu tiên dấu thời gian mới nhất ngay cả khi điểm tin cậy giảm. Thứ tự ưu tiên rõ ràng ngăn chặn sự thay đổi không nhất quán giữa các lần chạy và duy trì hành vi nhất quán.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Đưa Trí tuệ Nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn bằng cách sử dụng các tín hiệu thực tế từ Không gian Làm việc ClickUp với ClickUp BrainGPT. Điều này đảm bảo rằng logic của lời nhắc phản ánh chính xác những gì đang xảy ra. Tiết kiệm hàng giờ mỗi ngày với tính năng Talk to Text trong ClickUp BrainGPT Bạn có thể tìm kiếm qua các ứng dụng công việc và web từ một giao diện duy nhất, lấy thông tin từ các công việc và tài liệu để xác định quy tắc cho lời nhắc, và thậm chí sử dụng nhập liệu bằng giọng nói với ClickUp Talk to Text để ghi lại ý định nhanh gấp 4 lần. Điều này có nghĩa là khi bạn ghi chép hành vi của trợ lý hoặc các ngưỡng, BrainGPT giúp liên kết trực tiếp các quy tắc đó với công việc mà chúng ảnh hưởng.

📖 Xem thêm: Ví dụ về các trợ lý AI mạnh mẽ đang thay đổi các ngành công nghiệp

Làm rõ các trạng thái lỗi

Hầu hết các prompt mô tả thành công trông như thế nào nhưng lại im lặng về thất bại. Sự im lặng đó dẫn đến hành vi không thể dự đoán được.

Xác định các điều kiện lỗi cụ thể và phản hồi mong đợi.

Ví dụ: Mô tả việc cần làm của tác nhân khi các trường bắt buộc bị thiếu, khi công cụ trả về dữ liệu cũ, hoặc khi số lần thử lại vượt quá giới hạn. Điều này loại bỏ sự tùy biến và rút ngắn thời gian phục hồi trên các công cụ năng suất AI.

🔍 Bạn có biết? Vào những năm 1970, các bác sĩ lần đầu tiên được trải nghiệm một tác nhân AI trong y học thông qua hệ thống MYCIN. Hệ thống này đề xuất kháng sinh dựa trên triệu chứng của bệnh nhân và kết quả xét nghiệm. Các thử nghiệm cho thấy nó hoạt động hiệu quả tương đương với các bác sĩ trẻ.

Đảm bảo việc thay đổi prompt được áp dụng an toàn

Các prompt thay đổi thường xuyên hơn nhiều so với dự kiến của các nhóm. Một thay đổi nhỏ để khắc phục một trường hợp đặc biệt có thể vô tình làm hỏng ba trường hợp khác nếu tất cả đều nằm trong một khối văn bản duy nhất.

Một phương pháp an toàn hơn giữ cho các prompt có tính mô-đun:

Quy tắc ổn định , như giới hạn an toàn, ngưỡng nâng cấp và điều kiện dừng, được đặt trong một phần được đánh dấu rõ ràng và hiếm khi thay đổi.

Logic biến đổi, như quy tắc ưu tiên hoặc đánh giá, nên được tách biệt để các nhóm biết nơi cần chỉnh sửa.

Giả định về môi trường, bao gồm các công cụ có sẵn hoặc độ mới của dữ liệu, cần có không gian riêng biệt để các thay đổi ở đó không ảnh hưởng đến hành vi cốt lõi.

Bạn đang muốn tạo bài viết blog bằng công cụ AI? Mẫu hướng dẫn và gợi ý AI cho bài viết blog của ClickUp là công cụ hoàn hảo để bạn bắt đầu nhanh chóng. Tải mẫu miễn phí Tạo các bài viết blog hấp dẫn với mẫu ClickUp AI Prompts for Blog Posts. Nó hoạt động trong ClickUp Docs để giúp bạn tổ chức ý tưởng, tạo nội dung hiệu quả và sau đó tinh chỉnh nội dung với các đề xuất được hỗ trợ bởi AI.

Những lỗi thường gặp cần tránh

Các vấn đề dưới đây thường xuyên xuất hiện khi các trợ lý AI được triển khai vào các quy trình làm việc thực tế. Tránh chúng từ sớm sẽ giúp tiết kiệm thời gian, công sức và duy trì niềm tin sau này. 👇

Lỗi Những vấn đề thường gặp trong thực tế Việc cần làm khác biệt Viết các lệnh dưới dạng văn bản tự do Các tác nhân AI có thể diễn giải các hướng dẫn khác nhau giữa các lần chạy, dẫn đến sự chênh lệch và kết quả không thể dự đoán được. Sử dụng các phần cấu trúc cho phạm vi công việc, quy tắc quyết định, đầu ra và xử lý lỗi. Bỏ qua các trường hợp đặc biệt không được tài liệu hóa Các tác nhân có khả năng ứng biến trong trường hợp thiếu dữ liệu, lỗi công cụ hoặc xung đột. Xác định các trạng thái lỗi đã biết và định nghĩa hành vi mong đợi cho từng trạng thái. Kết hợp giữa đánh giá và thực thi Các tác nhân làm mờ logic đánh giá và quyền truy cập thực thi hành động. Tách biệt cách tác nhân đánh giá đầu vào với các hành động mà nó có thể thực hiện. Cho phép ưu tiên không rõ ràng Các tín hiệu mâu thuẫn dẫn đến các quyết định không nhất quán. Xác định thứ tự ưu tiên và quy tắc ghi đè một cách rõ ràng. Xem xét các prompt như các tài sản độc lập. Những chỉnh sửa nhỏ có thể tái hiện các lỗi cũ. Phiên bản lời nhắc, ghi chú giả định và xem xét các thay đổi một cách độc lập.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tách biệt phạm vi suy luận khỏi phạm vi đầu ra. Hướng dẫn cho tác nhân biết những gì nó được phép suy luận so với những gì nó được phép nói. Ví dụ: ‘Bạn có thể xem xét các lựa chọn thay thế bên trong, nhưng chỉ đưa ra khuyến nghị cuối cùng.’ Điều này giúp giảm đáng kể việc nói lan man.

Prompt, Cài đặt, ClickUp!

Viết các lệnh cho các tác nhân AI đòi hỏi một sự thay đổi trong cách suy nghĩ. Bạn ngừng tập trung vào việc tạo ra một phản hồi tốt và bắt đầu tập trung vào việc tạo ra hành vi có thể lặp lại.

Đây cũng là nơi công cụ bắt đầu trở nên quan trọng.

ClickUp cung cấp cho nhóm một nền tảng thực tiễn để thiết kế, tài liệu hóa, kiểm thử và phát triển các prompt cho agent song song với các quy trình làm việc mà chúng hỗ trợ. Tài liệu ghi lại logic quyết định và giả định, Super Agents thực thi dựa trên dữ liệu thực tế của Không gian Làm việc, và ClickUp Brain kết nối ngữ cảnh để các prompt luôn dựa trên cách công việc thực sự diễn ra.

Nếu bạn muốn chuyển từ việc thử nghiệm với các tác nhân sang triển khai chúng một cách tự tin trên quy mô lớn, hãy đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Một lời nhắc trò chuyện (chat prompt) kích hoạt một phản hồi duy nhất trong cuộc hội thoại. Ngược lại, lời nhắc cho trợ lý AI (AI agent prompt) xác định cách hệ thống hoạt động theo thời gian. Nó cài đặt các quy tắc cho việc ra quyết định, sử dụng công cụ và thực thi đa bước qua các công việc.

Tối thiểu, một lời nhắc hệ thống cần có bối cảnh rõ ràng. Điều này bao gồm vai trò của tác nhân, mục tiêu, giới hạn hoạt động và hành vi dự kiến khi dữ liệu thiếu hoặc không chắc chắn. Cùng nhau, các yếu tố này giúp kết quả đầu ra nhất quán và có thể dự đoán được.

Khi sử dụng công cụ, các lệnh nhắc nhở nên giải thích mục đích trước khi thực thi. Hướng dẫn về thời điểm áp dụng công cụ, các đầu vào cần thiết và cách kết quả được sử dụng cho bước tiếp theo giúp tác nhân hành động chính xác mà không cần phỏng đoán.

Sự xuất hiện của các kết quả không chính xác (hallucinations) sẽ giảm khi các prompt xác định một nguồn thông tin đáng tin cậy. Các ràng buộc, bước xác thực và hướng dẫn dự phòng rõ ràng sẽ hướng dẫn agent khi thông tin không thể được xác minh.

Định dạng phù hợp phụ thuộc vào kết quả mong muốn. JSON hỗ trợ các quy trình làm việc có cấu trúc và tích hợp hệ thống, trong khi markdown phù hợp hơn cho việc xem xét và giải thích dễ đọc cho con người.

Các prompt đáng tin cậy được hình thành qua quá trình lặp lại. Kiểm tra trên các tình huống thực tế, đang theo dõi các thay đổi và lưu trữ các phiên bản trong kho lưu trữ chia sẻ giúp duy trì kiểm soát khi các prompt phát triển.

Bảo vệ bắt đầu từ việc tách biệt. Các hướng dẫn chính được cách ly, đầu vào của người dùng được xác thực, và quyền truy cập vào công cụ chỉ được phép cho các hành động đã được phê duyệt.

Khi công việc mở rộng, cấu trúc trở nên quan trọng. Mẫu hỗ trợ tính lặp lại và sự đồng bộ của nhóm, trong khi các prompt linh hoạt phù hợp cho các thử nghiệm ban đầu hoặc các trường hợp sử dụng có giới hạn.