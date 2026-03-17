Cách các AI Super Agents chấm dứt việc quản lý chi tiết một cách triệt để

Cuộc khảo sát Xu hướng Nhân sự Toàn cầu của Deloitte cho biết nhân viên dành 41% thời gian mỗi ngày cho những công việc không mang lại giá trị cho mục tiêu của tổ chức. Nguyên nhân chính là: quá tải cuộc họp, quy trình lỗi thời và các công việc không thiết yếu như cập nhật trạng thái công việc.

Hầu hết các nhà quản lý không nhận ra rằng chính họ là nguyên nhân gây ra sự chậm trễ. Việc liên tục hỏi “chúng ta đang ở đâu trong vấn đề này?” lại chính là nguyên nhân gây ra những sự chậm trễ mà họ đang cố gắng ngăn chặn.

Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách các AI Super Agents cung cấp khả năng hiển thị dự án liên tục mà không cần phải thực hiện chu kỳ kiểm tra trạng thái dự án, giúp nhóm của bạn duy trì sự tập trung trong khi bạn vẫn được cập nhật thông tin.

AI Super Agents là gì?

Là một nhà lãnh đạo, bạn cần biết nhóm của mình đang làm gì để hướng dẫn họ một cách hiệu quả. Nhưng mỗi khi bạn yêu cầu cập nhật trạng thái, bạn lại khiến họ phải rời khỏi công việc mà bạn cần họ thực hiện. Chu kỳ kiểm tra liên tục này là nguyên nhân gốc rễ của việc quản lý vi mô, và nó làm suy giảm năng suất cũng như lòng tin.

Các AI Super Agents giải quyết vấn đề này. Chúng là những đồng đội AI tự chủ có thể tự lập kế hoạch, thực thi và điều chỉnh các quy trình làm việc nhiều bước. Chúng không chỉ là những chatbot trả lời câu hỏi; chúng tiến hành công việc mà không cần sự giám sát liên tục của bạn.

Vấn đề cốt lõi của các công cụ truyền thống là chúng buộc bạn phải đóng vai trò là "chất kết dính" giữa các hệ thống. Thông tin bị phân tán trên nhiều ứng dụng khác nhau, dẫn đến tình trạng công việc bị phân mảnh — công việc bị chia nhỏ trên nhiều công cụ không kết nối với nhau — mà bạn phải tự tay ghép nối lại.

Để nhận được một bản cập nhật đơn giản, bạn phải làm gián đoạn công việc của nhóm, lên lịch một cuộc họp khác hoặc lục lọi các bảng điều khiển đã lỗi thời. Điều này không chỉ kém hiệu quả mà còn khiến bạn trở thành điểm nghẽn.

Khác với các trợ lý AI cơ bản chỉ chờ đợi lệnh tiếp theo của bạn, các Super Agents sử dụng khả năng suy luận nhiều bước để hiểu mục tiêu, chia nhỏ thành các bước nhỏ hơn và điều chỉnh khi có thay đổi.

Ví dụ, các AI Super Agents có thể tự động quản lý các quy trình liên quan đến nhân sự như điều phối các công việc tiếp nhận nhân viên mới hoặc tổng hợp dữ liệu hiệu suất, biến chúng thành công cụ mạnh mẽ cho các quy trình nhân sự được điều khiển bởi AI.

Tính năng Trợ lý AI truyền thống Các AI Super Agents Tự chủ Chỉ phản hồi khi được yêu cầu Lập kế hoạch và thực hiện một cách độc lập Bộ nhớ Quên bối cảnh giữa các phiên làm việc Duy trì bối cảnh liên tục từ không gian làm việc của bạn Phạm vi Tập trung vào một công việc duy nhất Điều phối các quy trình làm việc đa bước, liên ứng dụng Hành vi Phản ứng Chủ động và linh hoạt

🦸🏻‍♀️ Các Super Agent của ClickUp giúp bạn có được khả năng hiển thị theo thời gian thực mà không cần quản lý chi tiết. Vì chúng tồn tại trong không gian làm việc AI tích hợp của ClickUp, nên chúng nắm rõ toàn bộ bối cảnh của các dự án, công việc và cuộc hội thoại của bạn. Họ không chỉ trả lời câu hỏi của bạn—mà còn chủ động phát hiện rủi ro, tóm tắt tiến độ và thậm chí hoàn thành các công việc thay cho bạn. Bạn có thể: Giao công việc cho họ : Giao cho họ quyền sở hữu đối với các công việc định kỳ, dự án hoặc toàn bộ quy trình làm việc

@đề cập đến họ ở bất kỳ đâu : Kéo họ vào tài liệu, công việc hoặc trò chuyện để bổ sung bối cảnh, trả lời câu hỏi hoặc thúc đẩy công việc tiến triển

Nhắn tin trực tiếp cho họ : Yêu cầu hỗ trợ, giao phó công việc lặt vặt hoặc nhận cập nhật thông tin giống như khi bạn làm việc với một đồng nghiệp

Đặt lịch và thiết lập các điều kiện kích hoạt: Cho phép hệ thống chạy báo cáo mỗi sáng, phân loại các yêu cầu mới ngay khi nhận được, hoặc theo dõi quy trình làm việc ở chế độ nền Thay vì liên tục hỏi nhóm về trạng thái công việc, bạn có thể sử dụng Super Agent để nhận các bản cập nhật dự án theo lịch trình, xem các rào cản, công việc quá hạn hoặc có nguy cơ, và nắm bắt những thay đổi trong các công việc, tài liệu và trò chuyện. Điều đó có nghĩa là bạn luôn được cập nhật thông tin thông qua các bản tin nhất quán và phù hợp với bối cảnh, trong khi nhóm làm việc ít bị gián đoạn hơn và có nhiều thời gian hơn để tập trung.

Tại sao các AI Super Agents lại quan trọng đối với khả năng hiển thị của lãnh đạo

Mọi nhà lãnh đạo đều phải đối mặt với cùng một tình huống khó xử: bạn cần biết những gì đang diễn ra, nhưng việc tìm hiểu thông tin thường làm gián đoạn công việc. Mỗi lần “đồng bộ nhanh” hay nhắn tin trên Slack để hỏi cập nhật tình hình đều là một sự chuyển đổi bối cảnh khiến ai đó phải rời khỏi công việc đang tập trung.

👀 Bạn có biết: Nhân viên trí thức phải đối mặt với sự gián đoạn cứ sau 2 phút trong suốt ngày làm việc. Chi phí quản lý báo cáo trạng thái liên tục này là một gánh nặng tiềm ẩn đối với năng suất của nhóm bạn.

Bạn đang đứng trước hai lựa chọn đều không tốt: hoặc là can thiệp quá mức và có nguy cơ làm giảm tinh thần nhóm, hoặc là lùi lại và hành động mù quáng, hy vọng không có vấn đề lớn nào xảy ra.

Các AI Super Agents mang đến cho bạn một lựa chọn thứ ba. Chúng cung cấp thông tin cập nhật liên tục về tiến độ mà không yêu cầu ai phải dừng công việc đang làm để điền báo cáo.

📮ClickUp Insight: Theo khảo sát của chúng tôi, gần 88% các nhà lãnh đạo vẫn dựa vào việc kiểm tra thủ công, bảng điều khiển hoặc các cuộc họp để cập nhật thông tin. Chi phí phải trả là gì? Đó là thời gian bị lãng phí, phải chuyển đổi bối cảnh và thông tin thường xuyên bị lỗi thời. Bạn càng dành nhiều năng lượng để theo đuổi các bản cập nhật, bạn càng có ít năng lượng để hành động dựa trên chúng. Các Trợ lý Tự động ClickUp, có sẵn trong Danh sách công việc và Trò chuyện, hiển thị ngay lập tức các thay đổi về trạng thái và các chủ đề thảo luận quan trọng. Từ nay, bạn sẽ không bao giờ phải yêu cầu nhóm gửi “cập nhật nhanh” nữa. 👀 💫 Kết quả thực tế: Pigment đã cải thiện hiệu quả giao tiếp trong nhóm lên 20% nhờ ClickUp — giúp các nhóm kết nối và phối hợp tốt hơn.

Trợ lý Ambient Answers trong ClickUp sẽ trả lời các câu hỏi thường gặp để nhóm của bạn không phải làm việc đó

Thông tin chi tiết về hiệu suất theo thời gian thực mà không cần phải theo dõi sát sao

Đừng mất thời gian theo dõi cập nhật nữa, hãy để các AI Super Agents của ClickUp tự động gửi thông tin đến bạn bằng cách liên tục theo dõi tiến độ trên toàn bộ không gian làm việc của bạn. Vì chúng có quyền truy cập vào các nhiệm vụ ClickUp của bạn, chúng có thể nhận biết khi ngày đáo hạn sắp đến, xác định các mối quan hệ phụ thuộc bị chặn và hiểu bối cảnh thông qua các Bình luận ClickUp.

Thay vì bạn phải yêu cầu, Siêu Trợ lý của bạn có thể chủ động cung cấp cho bạn những thông tin chi tiết như sau:

Các dự án có nguy cơ: “Dự án ‘Ra mắt quý 3’ hiện đang gặp rủi ro. Hai công việc trên đường dẫn quan trọng đang bị tắc nghẽn, và thời hạn cuối cùng chỉ còn bốn ngày nữa”

Thay đổi về tốc độ: “Tốc độ sprint của nhóm kỹ thuật đã giảm 25% trong tuần này. Phân tích của tôi cho thấy ba nhà phát triển chính đã phải tham gia vào việc sửa lỗi không nằm trong kế hoạch”

Xu hướng hoàn thành: “Các tài liệu cho chiến dịch tiếp thị đã hoàn thành 90%, nhưng việc xem xét thiết kế cuối cùng vẫn đang chờ phản hồi từ các bên liên quan từ hai ngày trước”

🚀 Hãy thử ngay hôm nay: Siêu Trợ lý Phân tích Mô hình Hợp tác (Collaboration Pattern Analyzer Super Agent ) vẽ bản đồ cách thông tin thực sự lưu chuyển trong nhóm của bạn và chỉ ra những điểm tắc nghẽn. Nó xác định các mô hình chuyển giao công việc và đánh dấu các điểm nghẽn khiến công việc bị đình trệ giữa các chủ sở hữu.

Huấn luyện dựa trên dữ liệu thay vì phỏng đoán

Là một nhà quản lý, bạn muốn giúp nhóm của mình phát triển, nhưng việc huấn luyện thường dựa vào trực giác hoặc thông tin không đầy đủ. Điều này có thể dẫn đến những phản hồi chung chung không mang lại hiệu quả hoặc tệ hơn là bỏ lỡ hoàn toàn những dấu hiệu cho thấy một thành viên trong nhóm đang gặp khó khăn hoặc quá tải. Bạn không thể giúp đỡ nếu không nhìn thấy vấn đề.

Nhận các tín hiệu hướng dẫn được hỗ trợ bởi dữ liệu công việc thực tế từ các AI Super Agents của ClickUp. Bằng cách duy trì bộ nhớ liên tục về các mẫu công việc, chúng có thể xác định các xu hướng mà con người gần như không thể phát hiện ra.

Siêu đại lý của bạn có thể giúp bạn hiểu:

Phân phối khối lượng công việc: Ai trong nhóm của bạn Ai trong nhóm của bạn thường xuyên phải gánh vác quá nhiều công việc ưu tiên cao?

Các rào cản lặp đi lặp lại: Có phải một quy trình cụ thể nào đó đang liên tục gây ra trở ngại cho một thành viên trong nhóm không?

Những thành công thầm lặng: Ai đã âm thầm hoàn thành một công việc lớn và phức tạp xứng đáng được ghi nhận?

Bạn có thể yêu cầu Super Agent tóm tắt khối lượng công việc gần đây của một thành viên trong nhóm hoặc nêu bật những thành tựu lớn nhất của họ, tất cả đều không cần đến sự giám sát xâm phạm. Trọng tâm vẫn là kết quả công việc, mang đến cho bạn bối cảnh cụ thể cần thiết để cung cấp sự hỗ trợ và công nhận có ý nghĩa.

🚀 Hãy thử ngay hôm nay: Siêu Trợ lý Phân bổ Tài nguyên luôn hiển thị tình trạng khối lượng công việc, giúp việc tái cân bằng diễn ra trước khi các hạn chót gặp rủi ro. Nó đánh giá việc phân phối công việc giữa các thành viên, xác định những nơi phân bổ không đồng đều và đề xuất các bước cụ thể để tái cân bằng khối lượng công việc.

Phát hiện sớm các rào cản và tình trạng kiệt sức

Khi bạn nhận ra một thành viên trong nhóm đã kiệt sức, thường thì đã quá muộn. Việc trễ hạn, sự thờ ơ và việc từ chức âm thầm chỉ là những triệu chứng cuối cùng của một vấn đề đã tích tụ trong nhiều tuần. Những dấu hiệu cảnh báo sớm đã có đó, nhưng bạn đã bỏ lỡ chúng trong sự bận rộn của công việc hàng ngày.

Hãy chủ động giải quyết vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn nhờ các cảnh báo chủ động từ ClickUp AI Super Agents. Chúng phân tích các mẫu dữ liệu liên quan đến phân công công việc, ngày đáo hạn và khối lượng công việc để phát hiện các dấu hiệu kiệt sức.

🚀 Hãy thử ngay hôm nay: Thiết lập Siêu Trợ lý Giám sát Sức khỏe Nhân viên trong không gian làm việc của bạn. Dựa trên các công việc và mục tiêu bạn mô tả, nó sẽ hoạt động tự động để theo dõi sức khỏe nhân viên và gửi cảnh báo khi phát hiện điều gì đó cần sự chú ý của bạn!

Ví dụ, một Super Agent có thể phát hiện các dấu hiệu mất cân bằng khối lượng công việc, như việc một nhà thiết kế duy nhất liên tục được giao xử lý mọi yêu cầu khẩn cấp, gấp rút trong ba tuần liền. Nó cũng có thể phát hiện các rào cản quy trình lặp đi lặp lại, như một giai đoạn đánh giá cụ thể thường xuyên làm chậm tiến độ của nhiều dự án.

Những thông tin chi tiết này giúp bạn can thiệp và khắc phục nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, thay vì chỉ xử lý những hậu quả phát sinh sau đó. Bạn sẽ chuyển từ vai trò người chữa cháy phản ứng sang người giải quyết vấn đề chủ động. ✨

Xây dựng một Super Agent giúp cân bằng khối lượng công việc của nhóm

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Phân phối công việc một cách công bằng và không gây áp lực bằng cách sử dụng AI trong ClickUp để phân công và sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các công việc. Tính năng AI Assign của ClickUp tự động phân công công việc cho đúng người dựa trên kỹ năng, Khối lượng công việc và bối cảnh công việc. Tính năng này cũng có thể phân công lại công việc khi ưu tiên thay đổi — giúp nhóm của bạn duy trì sự cân bằng mà không cần can thiệp thủ công.

Cách các AI Super Agents hiển thị khả năng theo dõi thời gian thực

Các Super Agents hiển thị thông qua ba tính năng chính: lập kế hoạch tự động, điều phối đa công cụ và bộ nhớ liên tục.

Lập kế hoạch và ra quyết định tự động

Điều gây thất vọng nhất với hầu hết các công cụ AI là việc bạn vẫn cần tự mình suy nghĩ mọi thứ. Bạn có thể yêu cầu chúng soạn một email, nhưng không thể yêu cầu chúng quản lý việc ra mắt sản phẩm. Điều này là do chúng không thể lập kế hoạch.

Các AI Super Agents khác biệt. Chúng không chỉ thực thi các lệnh đơn lẻ; chúng sử dụng khả năng suy luận tự chủ để hiểu mục tiêu cấp cao, chia nhỏ mục tiêu đó thành các bước logic, và sau đó thực thi kế hoạch đó. Điều này có nghĩa là bạn có thể giao phó toàn bộ kết quả, chứ không chỉ các công việc riêng lẻ.

Ví dụ, bạn có thể giao cho một Super Agent một mục tiêu như “chuẩn bị bản trình bày đánh giá dự án hàng tuần”. Sau đó, nó sẽ tự động:

Thu thập dữ liệu dự án mới nhất từ các bảng điều khiển ClickUp của bạn Trích xuất các bản cập nhật trạng thái và điểm nổi bật từ tất cả các nhiệm vụ ClickUp có liên quan Soạn thảo nội dung bản trình bày trong ClickUp tài liệu Đánh dấu bất kỳ quyết định hoặc mục nào cần ý kiến cá nhân của bạn

Các đại lý này sẽ lo phần “cách thức”, giúp bạn có thể tập trung vào “mục tiêu” và “lý do”. Bạn sẽ luôn được cập nhật về tiến độ và các quyết định của họ mà không cần phải tự mình chỉ đạo từng bước một.

Illia Shevchenko (Nhà sáng lập tại sProcess), một Chuyên gia được ClickUp chứng nhận, đã phát triển một ClickUp Super Agent tự động tạo ra các bản cập nhật trạng thái dự án bằng AI, dựa trên công việc mà nhóm đang thực hiện. Super Agent Status Sync này đảm bảo rằng các công cụ theo dõi dự án của khách hàng luôn được đồng bộ để phản ánh những gì đang diễn ra trong không gian làm việc. Bạn cũng có thể tạo Super Agent của riêng mình chỉ trong vài giây bằng công cụ Super Agent Builder sử dụng ngôn ngữ tự nhiên trong ClickUp. Video này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện!

Tích hợp đa công cụ trong một không gian làm việc

Công việc của nhóm bạn không diễn ra tại một nơi duy nhất. Một quyết định được đưa ra trong kênh Slack, các tệp thiết kế nằm trong Figma, và kế hoạch dự án được lưu trữ trên ClickUp. Sự phân tán này buộc bạn phải đóng vai trò như một bộ định tuyến, tự tay kết nối các hệ thống rời rạc với nhau.

Không gian Làm việc AI tích hợp của ClickUp loại bỏ việc chuyển đổi bối cảnh liên tục này. Vì công việc của bạn được thống nhất, Super Agent của bạn có quyền truy cập trực tiếp vào mọi thứ cần thiết. Nó có thể điều phối các quy trình làm việc trên các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu ClickUp, Bảng trắng ClickUp và trò chuyện ClickUp.

Các Super Agent trong ClickUp nắm bắt đầy đủ bối cảnh công việc của bạn

Thông qua các ứng dụng kết nối, phạm vi hoạt động của nó còn được mở rộng hơn nữa.

Một Super Agent có thể:

Xem cuộc hội thoại đang diễn ra trong ứng dụng nhắn tin được kết nối của bạn

Đưa bối cảnh đó vào phần bình luận của công việc

Thông báo cho những người có liên quan

Sự phối hợp đa chức năng này diễn ra mượt mà ở hậu trường, chấm dứt tình trạng lộn xộn về công cụ khiến tầm nhìn của bạn bị phân mảnh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có câu hỏi nhanh về công việc của nhóm? Chỉ cần hỏi ClickUp Brain, AI được tích hợp trong ClickUp. Nó có thể truy cập tất cả công việc của bạn và thu thập thông tin chi tiết để cung cấp cho bạn những câu trả lời cụ thể và phù hợp với bối cảnh. AI bối cảnh của ClickUp Brain có thể trả lời các câu hỏi nhanh của bạn từ toàn bộ không gian làm việc

Bộ nhớ bền vững và ngữ cảnh

Hầu hết các trợ lý AI đều quên hết mọi thứ ngay khi bạn đã đóng cửa sổ trò chuyện — buộc bạn phải giải thích lại bối cảnh mỗi lần.

Tuy nhiên, với các Trợ lý AI Siêu việt của ClickUp, bạn có thể xây dựng kiến thức tổ chức bền vững. Chúng có bộ nhớ lưu trữ lâu dài, nghĩa là chúng học hỏi từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn và ghi nhớ các cuộc hội thoại, quyết định và sở thích trong quá khứ.

Dưới đây là lý do tại sao Super Agent trong ClickUp lại là trợ lý đắc lực đến vậy:

Nó học các quy trình làm việc của bạn: Super Agent của bạn nắm rõ quy ước đặt tên dự án của nhóm và biết các không gian ClickUp nào dành cho từng bộ phận

Nó hiểu rõ các ưu tiên của bạn: Nó học được những loại thông báo nào bạn quan tâm và những báo cáo nào là quan trọng nhất cho các cuộc họp hàng tuần của bạn

Nó lưu trữ lịch sử dự án: Nó không phải bắt đầu lại từ đầu mỗi thứ Hai. Nó nắm rõ toàn bộ lịch sử của dự án vì có quyền truy cập vào các công việc, tài liệu và bình luận trong Không gian Làm việc của bạn

Sự liên tục trong ngữ cảnh này có nghĩa là nhân viên của bạn sẽ trở nên thông minh và hữu ích hơn theo thời gian, phát triển từ một công cụ đơn giản thành một đồng đội AI thực sự.

Ví dụ thực tế về khả năng hiển thị được hỗ trợ bởi AI

Dưới đây là một số tình huống cụ thể mà các nhà lãnh đạo trong lĩnh vực kỹ thuật, thiết kế và vận hành sẽ ngay lập tức nhận ra, cho thấy cách các AI Super Agents thay đổi công việc quản lý hàng ngày. 🛠️

Chuẩn bị trạng thái báo cáo hàng tuần

Cách làm cũ: Bạn dành cả buổi sáng thứ Hai để liên hệ với năm người phụ trách dự án khác nhau qua Slack và email, yêu cầu cập nhật tiến độ. Sau đó, bạn phải tổng hợp thủ công các phản hồi của họ vào bảng tính hoặc bản trình chiếu, cố gắng chuẩn hóa thông tin và phát hiện bất kỳ sự không nhất quán nào. Đó là 90 phút vất vả chỉ để có được một báo cáo tĩnh, nhanh chóng trở nên lỗi thời

Phương pháp Super Agent: Bạn đã thiết lập một Super Agent để tổng hợp báo cáo trạng thái vào mỗi chiều thứ Sáu. Nó tự động quét tất cả các dự án đang hoạt động, thu thập tiến độ từ các công việc, xác định các rào cản mới và soạn thảo bản tóm tắt trong tài liệu ClickUp. Khi bạn đến văn phòng vào sáng thứ Hai, một báo cáo sẵn sàng đã chờ sẵn, nêu rõ những vấn đề cần sự chú ý của bạn

🚀 Hãy thử ngay hôm nay: Siêu Trợ lý Báo cáo Trạng thái Dự án sẽ tạo ra một báo cáo trạng thái bao gồm tiến độ so với các cột mốc quan trọng, các mục đã hoàn thành đáng chú ý, các mục có rủi ro và các hạn chót sắp tới.

Quá trình tiếp nhận nhân viên mới

Cách làm cũ: Quá trình tiếp nhận nhân viên mới là một chuỗi công việc lộn xộn giữa bộ phận Nhân sự, CNTT và người quản lý tuyển dụng. Bạn liên tục phải liên hệ với mọi người để kiểm tra xem máy tính xách tay đã có đơn đặt hàng chưa, giấy phép phần mềm đã sẵn sàng chưa và các cuộc họp trong tuần đầu tiên đã được lên lịch chưa. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến ngày làm việc đầu tiên của nhân viên mới trở nên đầy bực bội

Phương pháp Super Agent: Một Super Agent phụ trách quá trình onboarding sẽ điều phối toàn bộ quy trình. Khi có nhân viên mới gia nhập, hệ thống sẽ tự động phân công công việc cho bộ phận CNTT và Nhân sự, theo dõi tiến độ của họ, và thông báo cho bạn nếu có yếu tố phụ thuộc nào đó — như kiểm tra lý lịch — đang gây trì hoãn. Bạn có thể hiển thị toàn bộ quy trình làm việc mà không cần phải tự mình quản lý dự án.

🚀 Hãy thử ngay hôm nay: Siêu Trợ lý Thu thập Phản hồi Quá trình Tích hợp Nhân viên tự động xử lý toàn bộ quy trình tích hợp nhân viên. Nó hướng dẫn nhân viên mới qua từng bước với danh sách công việc, đang theo dõi tiến độ hoàn thành và thậm chí thu thập phản hồi của họ về quy trình tích hợp của bạn.

Theo dõi sự phụ thuộc giữa các nhóm

Cách làm cũ: Nhóm kỹ thuật của bạn đang chờ bản thiết kế cuối cùng, nhưng nhóm thiết kế lại đang chờ phản hồi từ các bên liên quan. Bạn chỉ phát hiện ra sự chậm trễ khi thời hạn sprint đang bị đe dọa. Bạn đành phải cố gắng giải quyết sự cố giao tiếp sau khi sự việc đã xảy ra

Phương pháp Super Agent: Super Agent của bạn theo dõi các mối phụ thuộc giữa nhóm thiết kế và nhóm kỹ thuật. Khi phát hiện công việc thiết kế bị chặn bởi trạng thái “đang chờ phản hồi” trong hơn 48 giờ, nó sẽ chủ động thông báo cho bạn và các trưởng dự án liên quan. Điều này giúp nhóm của bạn hoạt động hiệu quả hơn bằng cách làm cho sự phối hợp liên chức năng trở nên hiển thị và có thể thực thi

🚀 Hãy thử ngay hôm nay: Siêu Trợ lý Xác định Rào cản sẽ đánh giá các công việc đang hoạt động của bạn trong ClickUp và tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy công việc đang bị đình trệ. Nó sẽ xác định nguyên nhân có khả năng cao nhất gây ra rào cản và chuyển cảnh báo đến người phù hợp nhất để giải quyết vấn đề.

Cách bắt đầu sử dụng AI Super Agents trong ClickUp

Việc tận dụng sức mạnh này không đòi hỏi một nhóm chuyên gia dữ liệu hay một dự án triển khai kéo dài. Chìa khóa là bắt đầu từ những bước nhỏ, xác định mục tiêu rõ ràng và nhớ rằng bạn luôn là người nắm quyền kiểm soát. Bạn thiết lập các giới hạn, và Super Agent sẽ thực hiện công việc trong phạm vi mà bạn đã định ra.

Tạo một Super Agent mới từ thanh bên của AI Hub bằng công cụ xây dựng ngôn ngữ tự nhiên

🚩 Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý trước khi triển khai Super Agent Các Super Agents không thất bại vì công nghệ chưa sẵn sàng — họ thất bại vì tổ chức chưa sẵn sàng. Hãy đánh giá xem tổ chức của bạn đã sẵn sàng chưa. Các quy trình ‘bóng tối’ chưa được ghi chépNếu các quy trình làm việc của bạn chủ yếu tồn tại dưới dạng kiến thức nội bộ do các nhân viên kỳ cựu nắm giữ, thì một hệ thống sẽ khó có thể hoạt động hiệu quả. AI cần có một bản thiết kế. → Hãy chính thức hóa và ghi chép các quy trình của bạn trước; chỉ khi đó bạn mới có thể tự động hóa chúng một cách hiệu quả. Dữ liệu bị phân mảnh và cô lậpKhi thông tin quan trọng nằm rải rác trên hàng chục nền tảng không kết nối với nhau, các nhân viên sẽ lãng phí thời gian tìm kiếm dữ liệu thay vì thực hiện công việc. → Hãy tập trung hóa trước tiên. Đó là lý do tại sao trong ClickUp, AI được tích hợp trực tiếp vào không gian làm việc nơi công việc thực sự diễn ra, thay vì hoạt động như một lớp riêng biệt. Không có quyền sở hữu rõ ràng về AICác sáng kiến AI thường mất đà khi không có một cá nhân cụ thể chịu trách nhiệm về các “quyết định” hoặc độ chính xác của hệ thống. → Hãy bổ nhiệm ngay một Trưởng bộ phận AI hoặc Quản lý Hệ thống. Phải có quyền sở hữu về kết quả — ngay cả khi bạn mới chỉ bắt đầu với một quy trình làm việc duy nhất Việc khắc phục những vấn đề này ngay từ đầu sẽ giúp triển khai nhân viên nhanh hơn và dễ dàng xây dựng niềm tin hơn sau này.

Xác định mục tiêu về khả năng hiển thị và các rào cản an toàn

Trước khi xây dựng bất kỳ thứ gì, hãy tự hỏi bản thân: tôi thực sự muốn biết điều gì? Bạn quan tâm nhất đến tình trạng dự án, khối lượng công việc của nhóm hay các rào cản tiềm ẩn? Câu trả lời của bạn sẽ định hình cách bạn cấu hình đại lý đầu tiên của mình.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Bảng trắng để tạo bản đồ quy trình làm việc và phát hiện các điểm nghẽn hoặc các bước thủ công và lặp đi lặp lại. Đây có thể là những lĩnh vực mà Super Agents có thể hỗ trợ hiệu quả nhất.

Khi đã có mục tiêu, bạn cần thiết lập các ranh giới. Đây là những quy tắc xác định những gì Super Agent có thể tự thực hiện so với những gì cần sự phê duyệt của bạn. Đây là bước quan trọng nhất để xây dựng niềm tin vào một hệ thống tự động.

Hãy bắt đầu với một vài mục tiêu đơn giản về hiển thị:

Hiển thị bất kỳ công việc nào bị trễ hạn hơn ba ngày

Thông báo cho tôi khi bất kỳ ai được giao hơn 10 công việc ưu tiên cao cùng một lúc

Tạo bản tóm tắt tất cả các cột mốc quan trọng đã hoàn thành vào lúc 4 giờ chiều mỗi thứ Sáu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không biết bắt đầu từ đâu? Hãy duyệt qua các mẫu Trợ lý AI trong ClickUp hoặc tìm một Trợ lý Siêu thông minh mà bạn thích từ Danh mục Trợ lý Siêu thông minh trong Trung tâm AI của bạn.

Cấu hình Super Agent đầu tiên của bạn

Bạn không cần phải là lập trình viên để tạo một agent trong ClickUp. Quy trình này được hướng dẫn chi tiết và bắt đầu bằng các hướng dẫn đơn giản, dễ hiểu.

Gán vai trò cho đại lý của bạn: Bắt đầu bằng cách đặt tên cho đại lý, chẳng hạn như “Giám sát dự án” hoặc “Cân bằng khối lượng công việc” Xác định phạm vi: Chọn các ClickUp Spaces, Thư mục hoặc Danh sách công việc mà đại lý nên có quyền truy cập. Bạn có thể giới hạn quyền truy cập vào một dự án duy nhất hoặc cho phép đại lý hiển thị thông tin trên toàn bộ bộ phận của bạn Đặt mục tiêu: Hãy nói cho Super Agent biết bạn muốn nó làm gì bằng ngôn ngữ tự nhiên. Để bắt đầu dễ dàng hơn, hãy sử dụng một trong hơn 650 Hãy nói cho Super Agent biết bạn muốn nó làm gì bằng ngôn ngữ tự nhiên. Để bắt đầu dễ dàng hơn, hãy sử dụng một trong hơn 650 mẫu ClickUp Super Agent , chẳng hạn như Project Health Monitor (Trình theo dõi tình trạng dự án) hoặc Team Workload Tracker (Trình theo dõi khối lượng công việc của nhóm), được cấu hình sẵn với các tác nhân kích hoạt và hành động phổ biến

Cài đặt các chế độ phê duyệt cho các quy trình làm việc nhạy cảm

Các chế độ phê duyệt đảm bảo bạn luôn nắm bắt được mọi hành động quan trọng.

Cấu hình các chế độ phê duyệt theo cấp độ trong ClickUp AI Super Agents để tạo ra quy trình làm việc có sự tham gia của con người. Điều này cho phép bạn xác định những hành động nào cần có sự phê duyệt của bạn. Ví dụ: bạn có thể cho phép đại lý của mình tự động gửi các bản cập nhật trạng thái nội bộ nhưng yêu cầu sự phê duyệt của bạn trước khi thay đổi thời hạn dự án hoặc gửi thông báo đến các bên liên quan bên ngoài.

Các chế độ khắc phục lỗi của ClickUp mang lại sự tin cậy cao hơn bằng cách chạy lại kế hoạch với các tham số mới trước khi chuyển lên cấp trên.

Điều này mang lại cho bạn cả hai lợi ích: hiệu quả của các quy trình làm việc tự động cùng với sự giám sát và kiểm soát mà một nhà lãnh đạo có trách nhiệm yêu cầu.

Trở thành nhà lãnh đạo chủ động với sự hỗ trợ từ ClickUp

Phương pháp lãnh đạo truyền thống buộc phải đối mặt với một sự lựa chọn khó khăn: can thiệp quá mức vào nhóm và làm suy giảm lòng tin, hoặc lùi lại và mất đi khả năng hiển thị. Các AI Super Agents loại bỏ sự đánh đổi này.

Chúng hoạt động như một lớp nền luôn sẵn sàng và nhạy bén với bối cảnh, cung cấp cho bạn những thông tin thời gian thực cần thiết để lãnh đạo hiệu quả, đồng thời mang lại cho nhóm của bạn sự tự do và tập trung để phát huy tối đa năng lực. Khi AI tự chủ trở thành một phần tiêu chuẩn của công việc hiện đại, các nhà lãnh đạo chấp nhận công nghệ này sẽ dành ít thời gian hơn cho việc theo dõi trạng thái công việc và nhiều thời gian hơn cho việc đưa ra các quyết định chiến lược giúp kinh doanh phát triển.

Câu hỏi thường gặp

Các bảng điều khiển hiển thị dữ liệu thô, nhưng bạn phải tự tìm ra những thông tin quan trọng. Các Super Agents phân tích dữ liệu đó, làm nổi bật những thông tin quan trọng nhất và thậm chí có thể thực hiện hành động dựa trên dữ liệu đó.

Các AI Super Agents mang lại giá trị cho mọi kích thước nhóm. Thực tế, các nhóm nhỏ thường thu được lợi ích lớn nhất vì họ có thể lấp đầy khoảng trống trong việc điều phối công việc, vốn thường do một quản lý dự án chuyên trách đảm nhiệm.

Các Super Agents được thiết kế để tập trung vào tình trạng công việc và dự án, chứ không phải theo dõi hoạt động cá nhân. Chúng cung cấp thông tin chi tiết về các rào cản và mô hình Khối lượng công việc, giúp bạn hiển thị kết quả mà không cần theo dõi từng phím gõ hay thời gian sử dụng màn hình.

Các trợ lý như ChatGPT chỉ phản ứng; chúng chỉ trả lời khi bạn đưa ra yêu cầu. Các Super Agents thì chủ động và tự chủ, hoạt động dựa trên ngữ cảnh liên tục để thực thi các quy trình làm việc nhiều bước trên toàn bộ không gian làm việc của bạn.