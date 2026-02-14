Cách sử dụng GitHub Copilot cho phát triển frontend

Khi bạn muốn mã hóa nhanh hơn, bạn sẽ sử dụng công cụ gì?

Bạn đang tìm kiếm các quy trình làm việc với AI.

Tuy nhiên, không phải để thay thế cho phán đoán kỹ thuật, mà là để nhanh chóng xử lý các phần công việc lặp đi lặp lại, bao gồm tạo khung thành phần, viết mã mẫu, sửa lỗi kiểu dữ liệu, tạo bài kiểm tra và có được bản nháp ban đầu mà bạn có thể phát triển thành mã sản phẩm.

Trong thế giới đó, GitHub Copilot - trợ lý lập trình - là một trong những cái tên bạn sẽ thường nghe thấy. Nó hoạt động ngay trong trình chỉnh sửa của bạn và giúp bạn biến các lệnh nhắc thành mã frontend hoạt động.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng Copilot cho phát triển frontend để giữ cho mã nguồn gọn gàng, dễ kiểm tra và thực sự có thể triển khai được.

(⭐ Bonus: Chúng tôi cũng sẽ tiết lộ về một trợ lý lập trình AI và cách nó có thể giúp bạn quản lý công việc frontend từ đầu đến cuối, xuyên suốt toàn bộ vòng đời phát triển.)

GitHub Copilot là gì?

GitHub Copilot là trợ lý lập trình được hỗ trợ bởi AI từ GitHub và OpenAI, cung cấp các đề xuất mã nguồn theo thời gian thực ngay trong trình chỉnh sửa của bạn. Nó được thiết kế cho các nhà phát triển muốn dành ít thời gian hơn cho các công việc lặp đi lặp lại và tập trung nhiều hơn vào logic phức tạp.

Đối với các nhà phát triển frontend, nó hỗ trợ JSX, CSS, TypeScript và các mẫu khung làm việc hiện đại.

qua GitHub Copilot

Nó hoạt động bằng cách sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) được đào tạo trên một lượng lớn mã nguồn công khai. Copilot phân tích mã nguồn bạn đang viết, các tệp bạn đang mở và các bình luận của bạn để dự đoán những gì bạn sẽ gõ tiếp theo. Bạn có thể chấp nhận, thay đổi hoặc bỏ qua các đề xuất của nó chỉ với một phím bấm đơn giản.

Các phiên bản mới nhất cung cấp hỗ trợ trong cuộc hội thoại và nhận thức về dự án rộng hơn.

Gợi ý trực tiếp: Nhận mã được tự động hoàn thành khi bạn gõ, từ các dòng mã đơn lẻ đến cả hàm.

Copilot Trò chuyện: Hỏi các câu hỏi về mã nguồn của bạn bằng tiếng Anh thông thường, ngay trong IDE của bạn.

Bối cảnh đa tệp: Nhận được các đề xuất thông minh hơn vì Copilot hiểu mối quan hệ giữa các tệp khác nhau trong dự án của bạn.

Nhận diện khung làm việc: Nhận đề xuất nhận diện các mẫu mã cho React, Vue, Angular và CSS.

🧠 Thông tin thú vị: Báo cáo Octoverse của GitHub đề cập đến việc mỗi giây có một nhà phát triển mới gia nhập GitHub, với hơn 36 triệu nhà phát triển mới trong một năm.

Cách cài đặt GitHub Copilot cho các dự án frontend

Đầu tiên, bạn cần có tài khoản GitHub và quyền truy cập vào Copilot (Miễn phí, trả phí hoặc thông qua tổ chức). Sau khi đã sẵn sàng, việc cài đặt nó trong trình chỉnh sửa của bạn rất đơn giản và nhanh chóng.

Đối với VS Code, hãy làm theo các bước sau để sử dụng :

Bước 1: Mở chế độ xem Phần mở rộng từ thanh bên.

Bước 2: Tìm kiếm ‘GitHub Copilot’ và cài đặt phần mở rộng chính thức từ GitHub.

qua Visual Studio Code

Bước 3: Tiếp theo, tìm kiếm và cài đặt ‘GitHub Copilot Chat’ để kích hoạt các tính năng trò chuyện.

qua Visual Studio Code

Bước 4: Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản GitHub của mình để cấp quyền cho phần mở rộng.

Cách sử dụng GitHub Copilot cho phát triển frontend

Và bạn đã hoàn thành! Sau khi kích hoạt, bạn sẽ thấy Copilot có sẵn trong giao diện người dùng VS Code (vị trí có thể thay đổi tùy theo phiên bản). Bạn luôn có thể mở Copilot Trò chuyện từ Command Palette.

Tuy nhiên, nếu bạn là người dùng WebStorm, bạn có thể tìm và cài đặt plugin GitHub Copilot từ JetBrains Marketplace và thực hiện quy trình đăng nhập tương tự.

qua JetBrain

Sau khi cài đặt, một số điều chỉnh nhỏ sẽ tối ưu hóa Copilot cho quy trình làm việc frontend của bạn.

Đảm bảo Copilot đã được kích hoạt cho các tệp JavaScript, TypeScript, CSS, HTML và JSX trong cài đặt trình chỉnh sửa của bạn.

Làm quen với các phím tắt. Phím Tab là phím mặc định để chấp nhận đề xuất, trong khi Alt+] (hoặc Option+]) và Alt+[ (hoặc Option+[) cho phép bạn thực hiện chu kỳ chuyển qua các tùy chọn khác.

Khi sử dụng Copilot Trò chuyện, hãy bắt đầu truy vấn của bạn bằng @không gian làm việc để cung cấp bối cảnh từ toàn bộ dự án của bạn.

📮 ClickUp Insight: Khảo sát về mức độ trưởng thành của AI của chúng tôi cho thấy việc tiếp cận AI tại công việc vẫn còn giới hạn—36% người không có quyền truy cập nào cả, và chỉ 14% cho biết đa số nhân viên có thể thực sự thử nghiệm với nó. Khi AI bị giới hạn bởi quyền truy cập, công cụ bổ sung hoặc các thiết lập phức tạp, các nhóm không có cơ hội thử nghiệm nó trong công việc hàng ngày. ClickUp Brain loại bỏ rào cản đó bằng cách tích hợp AI trực tiếp vào không gian làm việc mà bạn đang sử dụng. Bạn có thể truy cập nhiều mô hình AI, tạo hình ảnh, viết hoặc gỡ lỗi mã, tìm kiếm trên web, tóm tắt tài liệu và nhiều hơn nữa — mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc mất tập trung. Đây là trợ lý AI luôn sẵn sàng của bạn, dễ sử dụng và доступ cho tất cả thành viên trong nhóm.

Cách viết các lệnh hiệu quả cho GitHub Copilot

Đôi khi, Copilot có thể không hiểu được những gì bạn đang cố gắng xây dựng, buộc bạn phải xóa nhiều mã hơn là giữ lại. Điều này chủ yếu là do thiếu bối cảnh.

Khác với chatbot, bạn không cần nhập các câu lệnh dài trong cửa sổ riêng biệt để tương tác với Copilot. Thay vào đó, bạn tương tác với nó thông qua mã nguồn, bình luận và cấu trúc tệp. Đối với công việc frontend, điều này đặc biệt quan trọng vì bạn đang làm việc với các thành phần giao diện người dùng, trạng thái và các mẫu khung làm việc cụ thể, đòi hỏi các hướng dẫn rõ ràng.

Tuy nhiên:

Xác định bối cảnh cho dự án frontend của bạn

Copilot đưa ra các đề xuất tốt hơn khi nó hiểu các quy tắc và mẫu của dự án của bạn.

Giữ các tệp liên quan mở trong các tab khác nhau, vì Copilot sử dụng chúng để hiểu bối cảnh tổng thể. Nếu bạn đang xây dựng một thành phần mới, hãy mở một thành phần hiện có tương tự để Copilot có thể học cấu trúc của nó. Sử dụng TypeScript cũng là một bước đột phá—các kiểu dữ liệu được định nghĩa rõ ràng hoạt động như các gợi ý mạnh mẽ, ngầm định, giúp Copilot hiểu chính xác cấu trúc dữ liệu của bạn.

Mô tả chi tiết: Đặt tên cho các tệp và hàm một cách rõ ràng. Tệp UserProfileCard.tsx cung cấp cho Copilot nhiều thông tin hơn so với thẻ.tsx.

Thêm mục đích: Một bình luận đơn giản ở đầu tệp mới giải thích mục đích của nó, ví dụ: // Thành phần này hiển thị thông tin hồ sơ của người dùng, giúp Copilot có mục tiêu tổng quan.

Ví dụ: Trước khi viết một biểu mẫu mới, hãy mở các thành phần biểu mẫu hiện có, tệp công cụ xác thực và các thành phần đầu vào của hệ thống thiết kế. Copilot sẽ tự động nhận diện và áp dụng các mẫu đó.

Giải quyết các vấn đề phức tạp về giao diện người dùng (UI)

Yêu cầu Copilot "tạo một bảng điều khiển" là quá chung chung và sẽ dẫn đến mã chung chung. Bạn sẽ nhận được kết quả tốt hơn nhiều bằng cách chia nhỏ vấn đề thành các phần nhỏ hơn. Điều này hướng dẫn AI và giúp bạn suy nghĩ kỹ về kiến trúc.

Ví dụ, khi xây dựng một bảng điều khiển, bạn có thể chia nhỏ nó như sau:

Đầu tiên, tạo một hook tùy chỉnh để lấy dữ liệu phân tích. Sau đó, xây dựng thành phần thẻ riêng lẻ để hiển thị một chỉ số duy nhất. Tiếp theo, sử dụng CSS Grid để tạo bố cục đáp ứng cho các thẻ. Cuối cùng, thêm trạng thái tải và lỗi vào thành phần bảng điều khiển chính.

Những bình luận mơ hồ như // handle click sẽ dẫn đến mã nguồn mơ hồ. Một cách tiếp cận tốt hơn là viết bình luận mô tả hàm, hành vi và các ràng buộc của mã.

Tóm tắt:

Đối với thành phần truy cập: // Thành phần nút truy cập với trạng thái tải, kiểu dáng bị vô hiệu hóa và điều hướng bằng bàn phím

Để có bố cục đáp ứng: // Bố cục CSS Grid: 3 cột trên máy tính để bàn, 2 cột trên máy tính bảng, 1 cột trên thiết bị di động

Đối với bài kiểm tra đơn vị: // Bài kiểm tra Jest: nên hiển thị thông báo lỗi khi cuộc gọi API thất bại

Khi một bình luận không đủ, hãy sử dụng Copilot Trò Chuyện để có một quy trình làm việc mượt mà hơn. Nó rất hữu ích cho các yêu cầu phức tạp khi bạn cần giải thích logic một cách tự nhiên trong một cuộc hội thoại.

Các trường hợp sử dụng GitHub Copilot trong phát triển frontend

Bạn biết Copilot có thể viết mã, nhưng nó thực sự tiết kiệm thời gian cho bạn ở đâu trong một quy trình phát triển frontend thực tế?

Hãy cùng xem:

Xây dựng các thành phần React nhanh hơn

Tạo các thành phần React là một trong những điểm mạnh của Copilot. Vì các thành phần tuân theo các mẫu có thể dự đoán được, Copilot có thể tạo ra các đoạn mã chất lượng lớn cho bạn.

Bắt đầu bằng cách viết một bình luận mô tả, và để Copilot xử lý phần còn lại.

Nó có thể tạo ra mẫu hàm chức năng, bao gồm giao diện props của TypeScript.

Nó tạo ra các hook useState và useEffect dựa trên mô tả của bạn.

Nó tạo ra các thành phần biểu mẫu hoàn chỉnh với các trường nhập liệu được kiểm soát và logic xác thực.

Nó có thể phù hợp với các mẫu phong cách của dự án của bạn, dù bạn sử dụng styled-components hay CSS modules.

Ví dụ, chỉ cần gõ `export const ProductCard = ({` sau một bình luận giải thích chức năng của thẻ. Copilot sẽ đề xuất toàn bộ giao diện props và cấu trúc JSX cơ bản, giúp bạn không cần phải gõ lại tất cả.

Khắc phục vấn đề CSS và JavaScript

Nhìn chằm chằm vào một lỗi CSS mà bạn không thể sửa chữa là lãng phí thời gian quý báu. Thay vì điều chỉnh các thuộc tính một cách vô tận, bạn có thể sử dụng Copilot Chat để chẩn đoán vấn đề. Chọn đoạn mã có vấn đề và hỏi nó xem vấn đề là gì.

Bạn có thể đặt các câu hỏi như:

“Tại sao mục flexbox này không được căn giữa theo chiều dọc?”

“Giải thích vấn đề về bối cảnh xếp chồng đang ngăn cản z-index của tôi hoạt động.”

“Chuyển đổi CSS này sang sử dụng các thuộc tính lưới hiện đại thay vì float.”

Điều này cũng áp dụng cho JavaScript. Nếu bạn có một hàm gây ra việc tái hiển thị vô tận trong React, hãy đánh dấu nó và hỏi Copilot tại sao điều đó có thể xảy ra. Bạn thậm chí có thể yêu cầu nó thêm các câu lệnh console.log để giúp bạn theo dõi luồng dữ liệu hoặc giải thích một thông báo lỗi khó hiểu.

Để sửa lỗi trực tiếp, hãy sử dụng lệnh /fix trong cửa sổ trò chuyện.

Viết các bài kiểm tra đơn vị cho các thành phần giao diện người dùng (UI).

Viết kiểm thử là điều quan trọng, nhưng đây có thể là một trong những phần lặp đi lặp lại nhất trong phát triển frontend. Copilot hữu ích trong việc tạo kiểm thử đơn vị vì nó tuân theo một định dạng có cấu trúc và dự đoán được. Nó hiểu các thư viện kiểm thử như Jest, React Testing Library, Vitest và Cypress.

Quy trình làm việc diễn ra như sau:

Mở tệp thành phần của bạn và tạo một tệp thử nghiệm mới bên cạnh nó. Viết một bình luận mô tả trường hợp thử nghiệm, ví dụ: // Kiểm tra xem thành phần UserCard có hiển thị tên và hình đại diện của người dùng hay không Hãy để Copilot tạo mô tả, và nó sẽ xử lý logic hiển thị và các kiểm tra.

Copilot rất giỏi trong việc tạo các khẳng định kiểm tra các phần tử trong DOM, và nó thậm chí có thể giúp mô phỏng các cuộc gọi API hoặc nhà cung cấp bối cảnh. Hãy nhớ kiểm tra các bài kiểm tra được tạo ra—nó có thể bỏ qua một trường hợp biên quan trọng.

Tối ưu hóa mã frontend cũ

Cập nhật một cơ sở mã nguồn cũ là một công việc phổ biến và đầy thách thức. Copilot Trò chuyện có thể đẩy nhanh quá trình này, giảm thời gian refactoring từ 20-30%.

Sử dụng nó để:

Chuyển đổi các thành phần lớp React cũ thành các hàm chức năng sử dụng hooks.

Thay thế các phương thức vòng đời như componentDidMount bằng hook useEffect.

Cập nhật mã jQuery cũ sang JavaScript thuần túy hoặc React.

Chuyển đổi toàn bộ tệp từ JavaScript sang TypeScript, thêm chú thích kiểu.

Trước khi tiến hành refactor, hãy sử dụng lệnh /explain trong Copilot Chat để nhận được tóm tắt rõ ràng về chức năng của mã cũ. Điều này đảm bảo bạn không bỏ sót bất kỳ logic phức tạp nào trong quá trình chuyển đổi.

Tạo tài liệu cho cơ sở mã nguồn của bạn

Tài liệu tốt là điều cần thiết để toàn bộ nhóm của bạn có thể hiểu và phân tích mã nguồn của bạn một cách logic. Copilot hỗ trợ bạn trong việc này bằng cách tạo tài liệu cho mã nguồn của bạn trong quá trình phát triển.

Lựa chọn một hàm và chạy /doc để tạo một bình luận tài liệu (theo phong cách JSDoc hoặc TSDoc) mô tả chức năng của nó, các tham số và giá trị trả về.

Bạn cũng có thể yêu cầu Copilot soạn thảo các phần README cho một thành phần, chẳng hạn như bảng props và ví dụ sử dụng, và nó có thể giúp bạn tạo khung sườn cho tài liệu hỗ trợ, như các câu chuyện Storybook, khi bạn cung cấp cho nó API của thành phần và các trạng thái dự kiến.

Những lỗi thường gặp khi sử dụng GitHub Copilot cho công việc frontend

Copilot giúp tăng tốc quá trình lập trình của bạn, nhưng nó cũng có thể gây ra các vấn đề mới nếu bạn không cẩn thận, bao gồm:

Chấp nhận đề xuất mà không kiểm tra: Đây là sai lầm lớn nhất. Luôn đọc mã mà Copilot đề xuất trước khi chấp nhận, giống như cách bạn làm với mã từ một lập trình viên mới vào nghề.

Cung cấp quá ít thông tin: Nếu bạn đang làm việc trong một tệp duy nhất mà không mở các tệp khác, các đề xuất của Copilot sẽ mang tính chung chung. Mở các tệp liên quan để Copilot hiểu rõ hơn về dự án của bạn.

Sử dụng bình luận mơ hồ: Một bình luận như // make a nút là không rõ ràng. Một bình luận như // create an accessible primary nút với một spinner tải sẽ mang lại kết quả tốt hơn đáng kể.

Bỏ qua lợi ích của TypeScript: Các đề xuất của Copilot chính xác hơn nhiều khi có thông tin kiểu dữ liệu. Nếu bạn không sử dụng TypeScript, bạn đang bỏ lỡ một trong những lợi ích lớn nhất của nó.

Quá phụ thuộc vào nó cho kiến trúc: Copilot là một công cụ thực thi, không phải là kiến trúc sư. Sử dụng nó để viết mã, nhưng hãy dựa vào chuyên môn của bạn cho các quyết định cấp cao về cấu trúc thành phần và quản lý trạng thái.

Quên đi tính khả dụng: Copilot không phải lúc nào cũng nhớ thêm các thuộc tính ARIA hoặc đảm bảo điều hướng bằng bàn phím. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo Copilot không phải lúc nào cũng nhớ thêm các thuộc tính ARIA hoặc đảm bảo điều hướng bằng bàn phím. Bạn vẫn phải chịu trách nhiệm đảm bảo giao diện người dùng (UI) của mình khả dụng cho mọi người.

Giới hạn khi sử dụng GitHub Copilot cho mã hóa

Hiểu rõ những việc cần làm của Copilot không thể làm sẽ giúp bạn nắm bắt cách sử dụng nó hiệu quả hơn khi viết mã:

❌ Không có khả năng hiểu giao diện: Copilot không thể nhìn thấy màn hình của bạn. Nó không biết liệu CSS mà nó viết có thực sự trông đẹp hay không, vì vậy bạn luôn cần kiểm tra kết quả một cách trực quan.

❌ Mẫu mã lỗi thời: Dữ liệu đào tạo của nó không phải lúc nào cũng được cập nhật mới nhất. Nó có thể đề xuất một API đã bị loại bỏ hoặc một mẫu React cũ, vì vậy hãy luôn kiểm tra lại với tài liệu chính thức.

❌ Giới hạn cửa sổ bối cảnh: Trong các tệp rất lớn hoặc các dự án cực kỳ phức tạp, Copilot có thể mất dấu bối cảnh và bắt đầu đưa ra các đề xuất không liên quan.

❌ API ảo: Đôi khi, Copilot sẽ tự tin đề xuất một hàm hoặc thuộc tính không thực sự tồn tại. Nếu thấy điều gì đó lạ lẫm, hãy tra cứu nó.

❌ Lỗ hổng bảo mật: Copilot có thể tạo ra mã nguồn chứa lỗ hổng bảo mật, như rủi ro tấn công chéo trang web (XSS). Bạn là tuyến phòng thủ cuối cùng cho bảo mật.

❌ Không thực hiện refactoring toàn bộ dự án: Copilot thực hiện công việc trên cơ sở từng tệp. Nó không thể thực hiện refactoring quy mô lớn trên toàn bộ mã nguồn của bạn cùng một lúc.

Tối ưu hóa quy trình phát triển của bạn với ClickUp

Ngay cả khi có một công cụ lập trình AI như Copilot giúp tăng tốc quá trình lập mã, tốc độ làm việc tổng thể của nhóm vẫn có thể cảm thấy chậm chạp.

Đó là vì phát triển frontend không chỉ đơn thuần là mã hóa. Nó bao gồm kế hoạch sprint, hoàn thiện ticket, đồng bộ với thiết kế, viết tài liệu, phối hợp đánh giá, đang theo dõi QA và giữ liên lạc với các bên liên quan.

Khi các công cụ hoạt động riêng lẻ và phân tán, bạn sẽ gặp phải tình trạng "phình to công cụ". Các quyết định bị chôn vùi trong các chủ đề thảo luận, và yêu cầu phát triển dần xa rời mã nguồn vốn được thiết kế để thực hiện chúng. 😫

Để khắc phục điều đó, bạn cần chuyển từ hiệu quả ở cấp độ mã sang hiệu quả ở cấp độ quy trình làm việc kết hợp với mã. Đây chính là lúc bạn nên chọn ClickUp.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, được thiết kế để tập trung toàn bộ chu trình phát triển frontend vào một nơi duy nhất (tạm biệt việc chuyển đổi ngữ cảnh, mãi mãi).

Gửi mã frontend trực tiếp từ công việc

Codegen by ClickUp là trợ lý phát triển AI của ClickUp. Đây là một trợ lý AI bên ngoài có thể hoàn thành các công việc, xây dựng tính năng và trả lời các câu hỏi về mã nguồn bằng ngôn ngữ tự nhiên. Nó cũng được thiết kế để giúp bạn triển khai nhanh hơn bằng cách tạo các yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất.

Điều làm cho điều này hữu ích cho các nhóm frontend là mô hình chuyển giao công việc. Thay vì sao chép yêu cầu vào IDE, yêu cầu Copilot cung cấp mã, rồi quay lại cập nhật ticket, Codegen cho phép công việc bắt đầu trực tiếp từ nhiệm vụ ClickUp.

Viết mã và triển khai các yêu cầu Hợp nhất sẵn sàng cho sản xuất với Codegen của ClickUp

Điều đó có nghĩa là bạn có thể kết nối Codegen và tương tác với nó trong cùng một quy trình làm việc.

Ví dụ, giả sử một công việc là “Xây dựng thành phần nút có thể tái sử dụng”. Trong công việc, bạn đã có tiêu chí chấp nhận, ghi chú thiết kế và các trường hợp ngoại lệ. Bạn có thể giao công việc cho Codegen hoặc đề cập đến nó trong một bình luận và yêu cầu nó tạo thành phần trong TypeScript, bao gồm các biến thể và thêm các bài kiểm tra cơ bản. Sau đó, yêu cầu nó chuẩn bị một yêu cầu Hợp nhất phù hợp với phạm vi của công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể tích hợp GitHub với ClickUp. Sau khi tích hợp, ClickUp sẽ hiển thị các tên nhánh và thông điệp commit được đề xuất mà bạn có thể sao chép, cùng với ID Nhiệm vụ. Sao chép tên nhánh và thông điệp cam kết được đề xuất bằng tích hợp GitHub ClickUpSau đó, bạn có thể tham chiếu ID Nhiệm vụ đó trong hoạt động Git (nhánh, commit hoặc PR) bằng các định dạng như:#{task_id}CU-{task_id}{custom_task_id}Định dạng này tự động liên kết hoạt động phát triển trở lại Nhiệm vụ, giúp người đánh giá và quản lý dự án có thể xem các cam kết, nhánh và PR ngay trong ClickUp mà không cần tìm kiếm.

Giữ cho quá trình kiểm tra và QA diễn ra suôn sẻ mà không cần theo dõi thủ công

Sử dụng ClickUp Super Agents để quản lý quy trình phối hợp từ đầu đến cuối. Super Agents là các trợ lý AI có khả năng làm việc trong bối cảnh toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp, thực hiện nghiên cứu, đưa ra đề xuất và thông báo cho bạn khi dự án bị chậm tiến độ.

Bạn cũng có thể kiểm soát các công cụ và nguồn dữ liệu mà họ có thể truy cập, cũng như ai trong Không gian Làm việc của bạn có thể kích hoạt và quản lý chúng.

Và điểm mạnh của nó trong việc triển khai frontend là có thể được khởi chạy thông qua ClickUp tự động hóa. Điều đó có nghĩa là bạn có thể kích hoạt Super Agent khi trạng thái công việc thay đổi, khi liên kết PR được thêm vào hoặc khi thời hạn sắp đến.

Kích hoạt ClickUp Super Agents để thực hiện hành động với ClickUp tự động hóa

Ví dụ, khi một công việc chuyển sang trạng thái ‘Đang xem xét’, một Super Agent có thể tổng hợp tất cả thông tin mà người xem xét cần, bao gồm tiêu chí chấp nhận mới nhất từ tài liệu, ghi chú quyết định quan trọng từ bình luận, thiết kế liên quan và danh sách kiểm tra ngắn gọn về những gì cần xác minh.

Nó có thể tạo các công việc con tiếp theo cho việc sửa lỗi, gắn thẻ người xem xét phù hợp và cập nhật công việc với tóm tắt rõ ràng. Hơn nữa, bạn có toàn quyền tùy chỉnh cách nó hoạt động thông qua hướng dẫn, công cụ và kiến thức, trong khi nó duy trì trí nhớ hữu ích theo thời gian, trở nên nhất quán hơn khi hoạt động.

Và sau đó sử dụng ClickUp Brain MAX để giảm thời gian tìm kiếm thông tin bối cảnh.

Tìm kiếm ứng dụng và web mà không cần dùng tay với tính năng chuyển giọng nói thành văn bản bằng ClickUp Brain MAX

Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI của ClickUp, có thể tìm kiếm thông tin trên các ứng dụng công việc và trên web, giúp thông tin bạn cần không bị giới hạn trong một tab hoặc một công cụ. Nó cũng hỗ trợ tính năng Talk-to-Text, rất tiện lợi khi bạn cần câu trả lời nhanh chóng mà vẫn duy trì luồng tập trung.

Đối với các nhóm frontend, điều này quan trọng vì chi tiết thiếu sót hiếm khi nằm trong tệp bạn đang mở. Một phút trước, bạn cần tiêu chí chấp nhận mới nhất; phút sau, bạn đang cố tìm đúng chủ đề thảo luận giải thích quyết định thiết kế giao diện người dùng. Brain MAX đảm bảo bạn có đầy đủ bối cảnh cần thiết, từ một ứng dụng duy nhất.

Thực hiện toàn bộ chu trình phát triển frontend trong một không gian làm việc phần mềm duy nhất

Và nếu bạn đang thắc mắc liệu các kỹ sư phần mềm và quản lý dự án (PM) có thể có một môi trường chuyên dụng đáp ứng nhu cầu của họ hay không, thì tất nhiên, bạn có ClickUp for Software Teams. Đây là một quy trình làm việc toàn diện bao gồm các công việc, kiến thức, tài liệu, đại lý, bảng điều khiển—bạn có thể kể tên bất kỳ thứ gì.

Tập trung các công việc, tài liệu, kiến thức, bảng điều khiển và các công cụ hỗ trợ trong một quy trình làm việc duy nhất với ClickUp dành cho các nhóm phần mềm

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan:

Nhiệm vụ ClickUp cho việc thực hiện sprint và backlog: Ghi lại các câu chuyện người dùng, lỗi và nợ kỹ thuật dưới dạng công việc có cấu trúc, sau đó thực hiện sprint và quản lý phụ thuộc trong cùng một hệ thống. ClickUp cũng hỗ trợ nhiều Ghi lại các câu chuyện người dùng, lỗi và nợ kỹ thuật dưới dạng công việc có cấu trúc, sau đó thực hiện sprint và quản lý phụ thuộc trong cùng một hệ thống. ClickUp cũng hỗ trợ nhiều chế độ xem ClickUp , giúp các nhóm có thể hiển thị công việc dưới dạng danh sách, bảng, dòng thời gian và nhiều hơn nữa.

ClickUp Docs cho các thông số kỹ thuật liên quan đến triển khai : Giữ các tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRDs), yêu cầu giao diện người dùng (UI) và ghi chú triển khai trong Docs, nơi chúng có thể được liên kết với các công việc triển khai tương ứng. : Giữ các tài liệu yêu cầu sản phẩm (PRDs), yêu cầu giao diện người dùng (UI) và ghi chú triển khai trong Docs, nơi chúng có thể được liên kết với các công việc triển khai tương ứng.

Bảng điều khiển ClickUp cho tầm nhìn tổng quan: Tập hợp các tín hiệu quan trọng về tiến độ vào một chế độ xem tổng quan để bạn có thể theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và các rào cản. : Tập hợp các tín hiệu quan trọng về tiến độ vào một chế độ xem tổng quan để bạn có thể theo dõi tiến độ, khối lượng công việc và các rào cản.

…và còn nhiều hơn thế nữa.

📌 Chúng tôi đã thực hiện so sánh chi tiết các tính năng của cả hai công cụ tại đây 👉 GitHub Copilot vs. ChatGPT: Công cụ nào là tốt nhất cho nhà phát triển?

Xây dựng hệ thống giao hàng frontend được hỗ trợ bởi AI với ClickUp

Lập trình có sự hỗ trợ của AI hoạt động hiệu quả nhất khi các nhóm tích hợp nó vào toàn bộ quy trình phát triển.

Tức là, các nhóm thành công là những nhóm thống nhất về cách xác định phạm vi công việc, kiểm tra mã và ghi chép các quyết định cho sprint tiếp theo.

Và điều đó đòi hỏi một nơi duy nhất để viết và hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật, một hệ thống để theo dõi các công việc và yêu cầu kéo (PR), cùng với các tự động hóa giúp giảm bớt các cập nhật thủ công làm chậm tiến độ của các nhóm phát triển frontend.

Đó là lý do tại sao bạn có ClickUp—một giải pháp hỗ trợ các dự án từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi phát hành, với AI hỗ trợ toàn bộ quá trình phía sau.

Chạy quy trình làm việc frontend được hỗ trợ bởi AI của bạn trên ClickUp ngay hôm nay. ✅

Câu hỏi thường gặp

Copilot rất hữu ích cho việc hoàn thành mã nguồn trực tiếp trong trình chỉnh sửa của bạn, trong khi ChatGPT phù hợp hơn cho các cuộc hội thoại cấp cao, brainstorming kiến trúc hoặc giải thích các chủ đề phức tạp một cách tự nhiên.

Đúng vậy, nó hoạt động xuất sắc với TypeScript vì các định nghĩa kiểu cung cấp bối cảnh rõ ràng cho các đề xuất của nó. Nó cũng nhận diện các mẫu cho các khung công tác hiện đại như React, Vue, Angular và Svelte.

Các gói Copilot Business và Enterprise cung cấp các tính năng dành cho nhóm để quản lý số lượng người dùng được cấp phép, cài đặt chính sách và xem phân tích sử dụng, giúp tối ưu hóa việc sử dụng GitHub Copilot cho việc kiểm tra mã nguồn và chuẩn hóa, cũng như hợp tác.