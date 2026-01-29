Cách sử dụng Gemini Voice to Văn bản trong [năm]

Một ý tưởng hoàn hảo chợt nảy ra trong đầu bạn khi đang đi bộ hoặc di chuyển… và bạn nghĩ, “Tôi nên nhờ AI giúp đỡ với điều này”. Nhưng rồi bạn nhớ ra mình sẽ phải gõ một đoạn văn bản dài làm lời nhắc, và bạn nghĩ, “Tôi sẽ làm điều đó vào lúc khác”.

Việc gõ các lệnh dài và chi tiết có thể là một rắc rối đối với nhiều người trong chúng ta. Nó chậm chạp, làm gián đoạn luồng suy nghĩ của chúng ta, và nếu bạn đang di chuyển, nó thực sự khá phiền phức.

Và sự cản trở nhỏ đó quan trọng hơn chúng ta nghĩ. Nó thường đủ để khiến bạn từ bỏ một ý tưởng tuyệt vời trước khi bạn kịp đưa nó ra khỏi đầu và vào công cụ.

Đó chính là lúc Gemini voice to văn bản phát huy tác dụng.

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng Gemini voice to văn bản trên cả máy tính để bàn và thiết bị di động, cùng với những việc cần làm (và không cần làm) – để bạn có thể ghi lại ý tưởng nhanh hơn, duy trì tập trung và dành ít thời gian hơn cho việc gõ các lệnh như một bài tập về nhà.

Gemini Voice to Text là gì?

Gemini Voice to Text là tính năng trong trợ lý AI Gemini của Google, cho phép chuyển đổi lời nói của bạn thành văn bản trực tiếp. Thay vì gõ toàn bộ văn bản, bạn chỉ cần nói to. Hệ thống nhận diện giọng nói của Gemini xử lý giọng nói của bạn theo thời gian thực, hiển thị văn bản đã chuyển đổi trong trường nhập liệu để bạn xem lại và gửi. Tính năng này có sẵn trên trình duyệt máy tính để bàn và qua ứng dụng di động Gemini cho Android và iOS.

Gemini voice-to-text khác với Gemini Live như thế nào?

Trong khi Gemini Voice to Text giúp bạn "đọc lệnh" cho Gemini, Gemini Live được thiết kế cho các cuộc hội thoại giọng nói liên tục, hai chiều với trí tuệ nhân tạo.

Dưới đây là tóm tắt các điểm khác biệt:

Tính năng Gemini voice to văn bản Gemini Live Điều gì là Đầu vào giọng nói được chuyển đổi thành lời nhắc văn bản. Cuộc hội thoại giọng nói thời gian thực, hai chiều Cảm giác khi sử dụng Giống như đọc lệnh một tin nhắn cho Gemini Giống như nói chuyện trong cuộc gọi với Gemini Mục đích chính Tạo prompt nhanh hơn mà không cần gõ phím Cuộc hội thoại và hợp tác tự nhiên, liên tục. Phong cách tương tác Nói → chuyển thành văn bản → Gemini trả lời Nói ↔ Gemini phản hồi ngay lập tức (đối thoại trực tiếp) Phù hợp nhất cho Ghi chép nhanh, yêu cầu dài, yêu cầu nhanh chóng khi đang làm nhiều việc cùng lúc Brainstorming, huấn luyện, lập kế hoạch bằng giọng nói, hoàn thiện ý tưởng theo thời gian thực Tốc độ & luồng Nhanh hơn so với gõ phím, nhưng vẫn dựa trên lệnh. Nhanh nhất + mượt mà nhất vì nó hoàn toàn tương tác như một cuộc hội thoại.

Cách sử dụng Gemini Voice to Văn bản trên máy tính để bàn

Bạn đang tập trung vào công việc tại bàn làm việc và cần một câu trả lời nhanh từ AI. Việc dừng lại để gõ một câu hỏi dài sẽ làm bạn mất tập trung. Và sự chuyển đổi ngữ cảnh này làm mất đi sự tập trung và thời gian quý báu của bạn — đặc biệt nguy hiểm khi thời gian tập trung liên tục đã giảm xuống còn 40 giây.

Sử dụng Gemini voice to văn bản trên máy tính để bàn giúp bạn duy trì luồng công việc bằng cách cho phép bạn đặt câu hỏi mà không làm gián đoạn công việc.

Dưới đây là cách để bắt đầu sử dụng chỉ với vài cú nhấp chuột.

Bước 1: Mở Gemini trong trình duyệt của bạn

Đầu tiên, bạn cần mở giao diện Gemini. Truy cập gemini.google.com trên trình duyệt được hỗ trợ như Chrome, Edge, Firefox hoặc Safari. Nếu bạn chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Google của mình.

Khi đã vào, bạn sẽ thấy màn hình trò chuyện chính nơi bạn có thể bắt đầu tương tác với trí tuệ nhân tạo.

Bước 2: Bật quyền truy cập micro

Để sử dụng tính năng nhập liệu bằng giọng nói, Gemini cần quyền truy cập vào micro của máy tính. Lần đầu tiên bạn nhấp vào biểu tượng micro, trình duyệt sẽ hiển thị một cửa sổ pop-up yêu cầu quyền truy cập. Chỉ cần nhấp vào “Cho phép” để cấp quyền truy cập.

Nếu bạn đã vô tình chặn tính năng này trước đó, bạn có thể dễ dàng kích hoạt lại. Trong hầu hết các trình duyệt, bạn có thể truy cập vào cài đặt trình duyệt, tìm phần cài đặt bảo mật hoặc cài đặt trang web, và tìm quyền truy cập micro để cho phép Gemini sử dụng.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng micro và nói.

Sau khi cấp quyền truy cập, bạn đã sẵn sàng bắt đầu. Tìm biểu tượng micro ở địa điểm ô nhập văn bản ở cuối cửa sổ trò chuyện Gemini. Nhấp vào biểu tượng đó để bắt đầu ghi âm.

Nói rõ ràng và với tốc độ tự nhiên. Bạn sẽ thấy Gemini thực hiện chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, biến lời nói của bạn thành văn bản ngay trong ô nhập liệu.

Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa bản chép lời của bạn

Sau khi bạn hoàn thành việc nói, bản ghi âm sẽ dừng lại và văn bản đã chuyển đổi sẽ hiển thị trong trường nhập liệu. Hãy dành chút thời gian để đọc lại và kiểm tra các lỗi, đặc biệt là với tên riêng hoặc thuật ngữ kỹ thuật. Bạn có thể nhấp vào ô văn bản và thực hiện các chỉnh sửa bằng bàn phím.

Khi bạn hài lòng với lời nhắc, chỉ cần nhấn Enter hoặc nhấp vào nút Gửi để gửi nó đến Gemini.

🧠 Thú vị: Google bắt đầu triển khai Tìm kiếm bằng giọng nói trên Google.com cho Chrome từ năm 2011. Thật đáng kinh ngạc khi giọng nói đã nhanh chóng chuyển từ "demo thú vị" thành "hành vi mặc định", đặc biệt là bây giờ mọi người có thể đọc tin nhắn, truy vấn và thậm chí soạn email mà không cần suy nghĩ.

Cách sử dụng Gemini Voice to Văn bản trên thiết bị di động

Cảm hứng hiếm khi đến khi bạn đang ngồi yên tại bàn làm việc. Nó thường xuất hiện khi bạn đang đi bộ, di chuyển hoặc giữa buổi tập luyện. Việc vội vàng gõ lại một ý tưởng tuyệt vời trên điện thoại là cách chắc chắn để quên nó.

Ứng dụng Gemini trên di động mang tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tương tự đến điện thoại của bạn, giúp bạn dễ dàng ghi lại ý tưởng ngay khi chúng nảy sinh. Ứng dụng này có sẵn cho cả hệ điều hành Android và iOS.

Bắt đầu sử dụng với các bước đơn giản sau:

Bước 1: Tải xuống ứng dụng Gemini

Truy cập Google Play Store trên thiết bị Android hoặc Apple App Store trên iPhone của bạn và tìm kiếm ứng dụng Gemini. Sau khi tìm thấy, hãy tải xuống và cài đặt nó.

qua Google Play Store

Trên Android, bạn có thể thiết lập Gemini làm trợ lý ảo AI mặc định, thay thế Google Assistant. Kết quả là sự tích hợp chặt chẽ hơn và khả năng kích hoạt rảnh tay. Sau khi cài đặt ứng dụng, hãy mở nó để bắt đầu quá trình thiết lập.

Bước 2: Đăng nhập và cấp quyền truy cập

Ứng dụng sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Google của mình. Sau khi đăng nhập, bạn cần cấp quyền truy cập micro cho ứng dụng. Quyền này là cần thiết để tính năng nhập giọng nói hoạt động, vì vậy hãy chắc chắn rằng bạn đã chấp thuận nó. Bạn cũng có thể chọn bật Thông báo nếu muốn nhận thông báo khi Gemini có phản hồi cho bạn.

Bước 3: Nhấn vào biểu tượng micro để bắt đầu nói.

Sử dụng nhập liệu bằng giọng nói trên ứng dụng di động cũng đơn giản như trên máy tính để bàn. Nhấn vào biểu tượng micro, mà bạn có thể tìm thấy trong khu vực nhập liệu trò chuyện. Ứng dụng sẽ ngay lập tức bắt đầu lắng nghe.

qua AndroidPolice

Nói lệnh của bạn, và bạn sẽ thấy văn bản được chuyển đổi hiển thị trên màn hình. Trên một số thiết bị, bạn cũng có thể nhấn và giữ nút micro để tiếp tục ghi âm lâu hơn, phù hợp với các lệnh chi tiết hơn.

Bước 4: Sử dụng lệnh giọng nói để điều khiển rảnh tay

Nếu bạn đang sử dụng thiết bị Android và đã cài đặt Gemini làm trợ lý mặc định, bạn có thể sử dụng hoàn toàn rảnh tay. Chỉ cần nói "Hey Google" để kích hoạt Gemini mà không cần chạm vào điện thoại.

Từ đó, bạn có thể sử dụng các lệnh giọng nói tiếp theo để tiếp tục cuộc hội thoại. Điều này cực kỳ tiện lợi trong các tình huống đa nhiệm thực sự, như khi bạn đang lái xe, nấu ăn hoặc tập thể dục và không thể rảnh tay.

🧠 Thú vị: Vào những năm 1960, IBM đã phát triển một thiết bị nhận diện giọng nói có tên IBM Shoebox. Thiết bị này có thể nhận diện tổng cộng 16 từ nói, bao gồm các số từ 0 đến 9.

Cách sử dụng Gemini Live cho các cuộc hội thoại bằng giọng nói

Một lệnh thoại đơn lẻ rất hữu ích để đặt câu hỏi nhanh, nhưng nếu bạn cần khám phá ý tưởng sâu hơn thì sao? Việc bắt đầu một lệnh thoại mới cho mỗi câu hỏi tiếp theo sẽ khiến quá trình trở nên cồng kềnh và không tự nhiên, làm gián đoạn luồng của một phiên brainstorming sáng tạo. Quy trình phân mảnh này khiến việc phát triển ý tưởng một cách tự nhiên trở nên khó khăn trong cuộc hội thoại.

Giới thiệu Gemini Live. Đây là tính năng trong ứng dụng Gemini cho phép tiến hành một cuộc hội thoại giọng nói thời gian thực, hai chiều với trí tuệ nhân tạo (AI).

Cách hoạt động: Khác với nhập liệu giọng nói tiêu chuẩn chỉ chuyển đổi từng lệnh một, Gemini Live tạo ra một cuộc hội thoại giọng nói mượt mà. Bạn có thể nói, nghe phản hồi của Gemini và thậm chí ngắt lời giữa câu để yêu cầu làm rõ hoặc chuyển hướng cuộc hội thoại sang hướng mới.

qua Google

Cách truy cập: Để bắt đầu cuộc hội thoại, mở ứng dụng Gemini và nhấn vào biểu tượng Gemini Live, trông giống như một sóng âm thanh. Điều này sẽ đưa bạn vào chế độ hội thoại ngay lập tức.

Tính khả dụng: Lưu ý rằng Gemini Live vẫn đang được triển khai cho tất cả người dùng và có thể yêu cầu gói đăng ký Gemini Advanced để truy cập đầy đủ ở một số khu vực.

Tò mò về cách nó hoạt động? Hãy xem video này từ Google!

Cách thay đổi cài đặt giọng nói của Gemini

Không phải giọng nói AI mặc định nào cũng dễ nghe. Nếu bạn thấy giọng nói đó khó chịu hoặc không hợp gu, nó có thể làm cho trải nghiệm trở nên kém hữu ích. Rõ ràng, bạn sẽ ít có khả năng sử dụng tính năng giọng nói nếu không thể chịu được âm thanh của nó. 🤷🏻‍♀️

May mắn thay, bạn có thể tùy chỉnh giọng nói mà Gemini sử dụng khi phản hồi lại cho bạn. Điều này cho phép bạn chọn tông giọng và phong cách mà bạn thấy hấp dẫn hơn.

Để thay đổi giọng nói, mở ứng dụng Gemini và truy cập vào cài đặt. Từ đó, tìm tùy chọn “Giọng nói của Gemini” và nhấn vào nó. Bạn sẽ thấy danh sách các giọng nói khác nhau để lựa chọn. Bạn có thể nghe thử từng giọng trước khi quyết định chọn giọng phù hợp.

Cách tốt nhất để sử dụng Gemini Voice to Văn bản cho công việc

Được rồi, bây giờ bạn đã biết cách sử dụng Gemini để chuyển đổi giọng nói thành văn bản. Và việc đặt những câu hỏi đơn giản cho Gemini có vẻ khá dễ dàng, thậm chí có thể là một trò chơi thú vị để giết thời gian.

Nhưng nếu bạn có thể áp dụng nó để thực sự tăng năng suất? Hãy cùng khám phá những lợi ích về hiệu quả mà bạn có thể đạt được khi sử dụng Gemini voice to text, mà không cần phải bỏ ra nhiều nỗ lực. 🛠️

Soạn thảo tin nhắn và email nhanh hơn

Nếu bạn viết bốn email dài mỗi ngày và mỗi email mất sáu phút để gõ, bạn đã mất 24 phút mỗi ngày chỉ để gõ chữ vào ô văn bản. Việc định dạng, xóa ngược và viết lại câu có thực sự là cách sử dụng thời gian hiệu quả?

Hãy tưởng tượng bạn sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản trong Gemini. Bạn có thể đọc to bản nháp cho tin nhắn, phản hồi và thông báo.

📌 Ví dụ: Bạn có thể nói, “Viết một email theo dõi lịch sự nhưng cương quyết cho nhóm thiết kế về các tài liệu quá hạn cho chiến dịch quý 4.” Gemini sẽ tạo bản nháp, và bạn có thể nhanh chóng xem lại và chỉnh sửa trước khi gửi.

Hãy tưởng tượng bạn giảm thời gian viết email xuống còn ba phút mỗi email. Bạn vừa tiết kiệm được 12 phút mỗi ngày mà không cần thực hiện công việc nhanh hơn, đa nhiệm nhiều hơn hay hy sinh chất lượng.

Số giờ tiết kiệm được tích lũy nhanh chóng. Bạn tiết kiệm một giờ mỗi tuần. Đó là bốn giờ mỗi tháng. Và 48 giờ mỗi năm. Bạn lấy lại được cả một tuần công việc chỉ bằng cách nói thay vì gõ! 🤯

Ghi lại ý tưởng trong các phiên brainstorming

Những ý tưởng hay nhất thường nảy sinh khi bạn đang nói chuyện, chứ không phải khi gõ phím. Sử dụng Gemini như một đối tác brainstorming. Nói ra suy nghĩ của bạn một cách tự do và để AI ghi lại mọi thứ.

Sau khi đã xong, bạn có thể yêu cầu nó tổ chức các ý tưởng lộn xộn của bạn thành một dàn ý có cấu trúc, xác định các chủ đề chính hoặc thậm chí đề xuất các bước tiếp theo.

📌 Ví dụ: “Tôi đang brainstorming các slogan cho dòng sản phẩm thân thiện với môi trường mới của chúng ta. Dưới đây là một số ý tưởng sơ bộ… bây giờ, bạn có thể tinh chỉnh những ý tưởng này và đề xuất thêm năm lựa chọn nữa không?”

Nghiên cứu và tóm tắt thông tin nhanh chóng

Khi bạn cần nắm bắt nhanh chóng một chủ đề, hãy sử dụng lệnh giọng nói để đặt truy vấn nghiên cứu. Điều này nhanh hơn nhiều so với việc gõ các truy vấn phức tạp, đặc biệt khi bạn đang phải xử lý nhiều công việc khác.

📌 Hãy thử hỏi, “Những xu hướng thị trường hàng đầu trong ngành năng lượng tái tạo cho năm nay là gì?” Gemini có thể tổng hợp tóm tắt, so sánh các khái niệm và cung cấp thông tin quan trọng ngay lập tức, giúp bạn tiết kiệm hàng giờ nghiên cứu thủ công.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang giao công việc cho người khác, việc gõ một bản tóm tắt chi tiết có thể cảm thấy… khá nhiều. Nói ra thành lời thường nhanh hơn và tự nhiên hơn. Thử nhập liệu bằng giọng nói: Mục tiêu (“điều gì là tốt”)

bối cảnh (“tại sao chúng ta làm việc cần làm này”)

Yêu cầu (“phải bao gồm / phải tránh”) Sau đó, hãy để đồng nghiệp của bạn thực hiện mà không cần 18 câu hỏi tiếp theo.

Mẹo để cải thiện chất lượng chuyển đổi giọng nói thành văn bản của Gemini

Thật sự khó chịu khi bạn thử sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản, và nó biến câu văn bình thường của bạn thành một mớ từ ngữ lộn xộn. 😅 Bỗng dưng bạn phải xóa, sửa dấu câu kỳ lạ và thay thế những từ ngẫu nhiên mà nó tự ý tạo ra… và bạn nhận ra rằng bạn có thể gõ toàn bộ nội dung đó nhanh hơn.

Sau một vài trải nghiệm như vậy, thật dễ dàng để từ bỏ tính năng này hoàn toàn và nghĩ, “Okay, tính năng này đơn giản là không đủ đáng tin cậy để sử dụng.”

Tin vui là gì? Với một số thói quen đơn giản, bạn có thể cải thiện đáng kể độ chính xác của bản chép lời Gemini.

Nói rõ ràng: Bạn không cần phải nói như robot, nhưng hãy tránh nói lắp bắp. Nói với tốc độ vừa phải và đều đặn sẽ giúp AI hiểu bạn tốt hơn.

Tìm một nơi yên tĩnh: Bạn có biết kẻ thù số một của việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản chính xác là gì không? Đúng vậy, đó chính là tiếng ồn xung quanh. Để có kết quả chuyển đổi chính xác hơn, hãy di chuyển đến một khu vực yên tĩnh hơn hoặc sử dụng tai nghe có micro chống ồn.

👀 Bạn có biết? Một nghiên cứu của MIT CSAIL cho biết tỷ lệ lỗi tăng khoảng 20% đối với giọng nói ồn ào trong quá trình đánh giá (từ 49,1% lên 59,0%).

Sử dụng các từ chỉ dẫn để thêm dấu câu: Nếu bạn cần dấu câu cụ thể, bạn thường có thể chỉ cần nói ra. Ví dụ, nói "dấu phẩy" hoặc "dấu chấm" sẽ thêm dấu câu tương ứng (mặc dù hành vi này có thể thay đổi tùy trường hợp).

Việc cần làm: Trước khi nhấn gửi, hãy xem lại văn bản đã được chuyển đổi. Chú ý đặc biệt đến các danh từ riêng, từ viết tắt và bất kỳ thuật ngữ chuyên ngành nào mà AI có thể hiểu sai.

Giới hạn khi sử dụng Gemini cho tính năng chuyển giọng nói thành văn bản

Hãy tưởng tượng: bạn có một bản ghi âm từ một cuộc họp quan trọng—có thể là cuộc gọi với khách hàng, cuộc họp đồng bộ nhóm, hoặc điều gì đó bạn thực sự không muốn nghe lại lần thứ hai. Bạn nghĩ, “Hoàn hảo, tôi chỉ cần tải nó lên Gemini và nhận bản chép lời trong vài phút.”

Và rồi… nó không hoạt động. 🙃

Đó không phải lỗi của bạn. Bạn chỉ đơn giản là chưa được thông báo trước về những việc cần làm với công cụ này.

Khi bạn hiểu rõ các giới hạn của Gemini, bạn có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian (và tránh được tình trạng "tại sao điều này không hoạt động"):

So sánh giữa chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiêu chuẩn và nâng cao: Trong khi nút chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ giọng nói trực tiếp, người dùng Gemini Advanced nay có thể tải lên các tệp âm thanh hiện có (MP3, WAV, AAC, v.v.) trực tiếp vào trò chuyện. Gemini có thể "nghe" các tệp này để cung cấp tóm tắt hoặc bản chuyển đổi đầy đủ, tuy nhiên nó thiếu các tính năng định dạng chuyên nghiệp (như đánh dấu thời gian) của phần mềm chuyển đổi chuyên dụng. Trong khi nút chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiêu chuẩn chỉ hỗ trợ giọng nói trực tiếp, người dùngnay có thể tải lên các tệp âm thanh hiện có (MP3, WAV, AAC, v.v.) trực tiếp vào trò chuyện. Gemini có thể "nghe" các tệp này để cung cấp tóm tắt hoặc bản chuyển đổi đầy đủ, tuy nhiên nó thiếu các tính năng định dạng chuyên nghiệp (như đánh dấu thời gian) của phần mềm chuyển đổi chuyên dụng.

Yêu cầu kết nối internet: Vì tất cả xử lý giọng nói và phân tích đa phương thức diễn ra trên đám mây của Google, bạn phải có kết nối internet để cả tính năng ghi chép trực tiếp và tải lên tệp hoạt động.

Độ chính xác thay đổi: Chất lượng phụ thuộc nhiều vào nguồn. Mặc dù Gemini 3 rất giỏi trong việc lọc tiếng ồn nền, nhưng giọng nói có giọng điệu nặng hoặc nhiều người nói chồng chéo lên nhau vẫn có thể dẫn đến kết quả là các từ "ảo" hoặc bỏ sót câu.

Kiểm soát dấu câu giới hạn: Gemini tự động thêm dấu câu, nhưng không phải lúc nào cũng chính xác. Bạn có thể cần thêm hoặc chỉnh sửa dấu phẩy và dấu chấm một cách thủ công.

Ngay cả khi Gemini voice-to-text hoạt động hoàn hảo, vẫn có một vấn đề khác đang rình rập: AI Sprawl. AI Sprawl là tình trạng xảy ra khi nhóm của bạn liên tục thêm “chỉ một công cụ AI nữa” để giải quyết “chỉ một vấn đề nữa”… và đột nhiên công việc của bạn trông như thế này:

Bạn brainstorm trong một trò chuyện AI

Bạn có thể ghi chú bằng giọng nói trong ứng dụng ghi chú được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Bạn tóm tắt các cuộc họp trong một công cụ khác.

Bạn giao công việc ở nơi khác

Bạn đang theo dõi các dự án trên một nền tảng riêng biệt.

Bạn tìm kiếm phiên bản cuối cùng của mọi thứ ở năm nơi khác nhau… và somehow bạn vẫn chậm hơn. 😭 Không có gì ngạc nhiên khi các công ty ngày nay trung bình sử dụng 101 ứng dụng SaaS.

Sự mỉa mai là tàn nhẫn: AI được kỳ vọng sẽ giảm bớt công việc, nhưng sự bùng nổ của AI thực sự có thể tạo ra nhiều công việc hơn—bởi vì bây giờ bạn không chỉ quản lý các công việc của mình, mà còn phải quản lý các công cụ của mình.

Đây chính là lúc ClickUp trở thành lựa chọn tốt hơn so với việc thêm một công cụ hoặc mô hình AI khác vào bộ công cụ của bạn.

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Nếu bạn đang sử dụng phiên bản miễn phí, bạn thường bị giới hạn trong việc sử dụng đầu vào micro trực tiếp. Tuy nhiên, người dùng Gemini Advanced hiện có thể tải lên các tệp âm thanh hiện có (MP3, WAV, AAC, v.v.) trực tiếp vào cửa sổ trò chuyện. Gemini có thể "nghe" các tệp này để cung cấp tóm tắt hoặc bản chép lời đầy đủ.

Gemini voice input chuyển đổi một lệnh thoại duy nhất thành văn bản. Trong khi đó, Gemini Live cho phép cuộc hội thoại giọng nói liên tục, hai chiều với trí tuệ nhân tạo.

Các nhóm có thể sử dụng tính năng chuyển giọng nói thành văn bản để soạn thảo tin nhắn, brainstorm ý tưởng và ghi chú về nội dung cuộc họp. Các công cụ tích hợp như ClickUp’s Talk to Text đi xa hơn bằng cách chuyển đổi các đầu vào giọng nói trực tiếp thành các công việc có thể thực hiện và tài liệu có thể tìm kiếm.

Có, Gemini hỗ trợ nhập liệu bằng giọng nói trong nhiều ngôn ngữ khác nhau. Các ngôn ngữ cụ thể có sẵn có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết bị và khu vực của bạn.

Bạn có thể sử dụng Gemini voice to text trên hầu hết các trình duyệt máy tính bằng cách truy cập gemini.google.com, cũng như trên ứng dụng di động Gemini cho cả thiết bị Android và iOS.