10 công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản tốt nhất để chuyển đổi nhanh chóng và chính xác

Bạn đã bao giờ phải nghe lại một đoạn âm thanh 10 phút tới 5 lần chỉ để bắt được một câu không rõ ràng?

Cho dù bạn đang cố gắng ghi lại ghi chú bài giảng, chỉnh sửa các cuộc phỏng vấn hay quản lý biên bản cuộc họp, việc chuyển đổi âm thanh thành văn bản thủ công là một công việc tốn thời gian mà không ai thích — hoặc cần phải làm.

Trình chuyển đổi âm thanh sang văn bản chuyển ghi âm thanh, từ ghi chú bằng giọng nói đến tệp video dài, thành văn bản rõ ràng, có thể chỉnh sửa trong vài phút.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ thảo luận về các công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản miễn phí tốt nhất để chuyển nội dung nói thành bản ghi có thể tìm kiếm và chia sẻ.

🧠 Thông tin thú vị: Nếu bạn coi việc tái tạo một số phương tiện truyền thông là một hình thức chuyển đổi văn bản, thì Thomas Edison là người đầu tiên phát minh ra máy móc để thực hiện việc này. Năm 1877, máy ghi âm của Edison trở thành thiết bị đầu tiên có thể ghi lại và tái tạo âm thanh. Tuy nhiên, phương pháp này rất dễ hỏng và dễ bị hư hỏng.

Dưới đây là so sánh ngắn gọn về các công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản, nơi bạn có thể duyệt qua các tùy chọn để giúp bạn chọn ra công cụ phù hợp nhất:

Công cụ chuyển đổi âm thanh sang văn bản Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tốt nhất cho cá nhân, người tạo nội dung, podcasters, nhóm làm việc từ xa và các doanh nghiệp thuộc mọi kích thước cần tích hợp chức năng chuyển đổi văn bản, cộng tác và quản lý công việc Chuyển đổi ghi chú bằng giọng nói qua AI Notetaker, tích hợp công việc, cộng tác nhóm Có gói miễn phí; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp Otter. ai Tốt nhất cho các nhóm nhỏ đến vừa, sinh viên và chuyên gia làm việc từ xa cần phiên âm AI thời gian thực trong các cuộc họp Hỗ trợ đa ngôn ngữ, nhận dạng người nói, tích hợp với Zoom/Google Meet Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 8,33 USD/tháng Descript Tốt nhất cho cá nhân, người tạo nội dung và podcasters cần chỉnh sửa bản ghi cùng với âm thanh/video Tính năng lồng tiếng, phát hiện nhiều người nói và chỉnh sửa video Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 24 USD/tháng Rev Tốt nhất cho cá nhân, sinh viên và doanh nghiệp cần bản ghi chép được kiểm duyệt bởi con người Dịch vụ chuyển đổi văn bản do con người thực hiện, phụ đề video Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 14,99 USD/tháng Trint Tốt nhất cho các nhóm quy mô vừa, nhà báo và người tạo nội dung cần tính năng chuyển đổi thành văn bản dựa trên AI với chỉnh sửa cộng tác Chỉnh sửa thời gian thực, tóm tắt tự động, bản ghi có thể tìm kiếm Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 80 USD/tháng Sonix Tốt nhất cho các nhóm toàn cầu, người tạo nội dung và sinh viên cần phiên âm nhanh, đa ngôn ngữ Hỗ trợ đa ngôn ngữ, tự động chấm câu và nhận dạng người nói Kế hoạch tiêu chuẩn miễn phí, kế hoạch trả phí bắt đầu từ 16,522 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép HappyScribe Tốt nhất cho các nhóm đa ngôn ngữ, nhà giáo dục và người tạo nội dung cần bản ghi chép dễ sử dụng Chuyển đổi tự động, độ chính xác cao, hỗ trợ tệp video Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 9 USD/tháng Notta Tốt nhất cho cá nhân, sinh viên và nhóm nhỏ cần chuyển đổi âm thanh sang nhiều ngôn ngữ Hỗ trợ đa ngôn ngữ, dấu câu tự động và phiên âm thời gian thực Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 13,49 USD/tháng Temi Phù hợp nhất cho cá nhân, sinh viên và freelancer cần dịch thuật nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí Chuyển đổi ngay lập tức, hỗ trợ MP3, MP4, WAV và M4A Dùng thử miễn phí; Thanh toán theo sử dụng từ 0,25 USD/phút Google Speech-to-Text Phù hợp nhất cho cá nhân, sinh viên và freelancer cần dịch thuật nhanh chóng, đơn giản và tiết kiệm chi phí Chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực, tự động đặt dấu câu, hỗ trợ đa ngôn ngữ Có gói miễn phí; Gói trả phí từ 0,006 USD cho 15 giây

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bạn nên tìm kiếm điều gì ở một công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản?

Hãy xem xét các tính năng khóa trong trình chuyển đổi âm thanh sang văn bản để đảm bảo bạn có được bản ghi chép nhanh chóng, chính xác và bảo mật phù hợp với quy trình làm việc của mình:

Độ chính xác : Xử lý nhiều giọng nói, tốc độ nói nhanh và tiếng ồn nền mà không làm méo mó bản chép lời

Tốc độ : Chuyển đổi tệp âm thanh 5 phút chỉ trong vài giây, không cần nghỉ giải lao

Hỗ trợ định dạng tệp : Hỗ trợ phạm vi rộng các định dạng âm thanh và video như WAV, MP3, MP4, AAC, FLAC, AVI và MOV

Bảo mật : Bảo vệ dữ liệu của bạn, đặc biệt khi xử lý các bài giảng riêng tư hoặc cuộc họp bí mật

Hỗ trợ tích hợp : Kết nối với các công cụ bạn đã sử dụng, như Tài liệu Google, trình quản lý công việc hoặc phần mềm chỉnh sửa video

Tùy chọn xuất : Cho phép xuất bản ghi chép sang các định dạng linh hoạt như TXT, DOCX, PDF hoặc SRT để tạo phụ đề

Hỗ trợ ngôn ngữ: Cung cấp dịch thuật sang nhiều ngôn ngữ và phương ngữ cho các quy trình làm việc đa ngôn ngữ

👀 Bạn có biết? Các chính phủ trên toàn thế giới đang thúc đẩy công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản trong giáo dục để giúp việc học trở nên dễ tiếp cận hơn. Tại Hoa Kỳ, Đạo luật Giáo dục cho Người khuyết tật (IDEA) hỗ trợ việc sử dụng các công cụ phiên âm tương tác cho học sinh khiếm thính.

📚 Cũng nên đọc: Mẫu ghi chú cuộc họp miễn phí để ghi chép cuộc họp tốt hơn

Trình chuyển đổi âm thanh sang văn bản tốt nhất

Bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm kiếm, hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các công cụ hàng đầu giúp bạn chuyển đổi văn bản như một chuyên gia.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quy trình làm việc năng suất nhóm)

Ghi lại từng từ với ClickUp AI Notetaker

ClickUp, ứng dụng làm việc toàn diện, là trung tâm điều khiển dựa trên AI cung cấp tính năng ghi chú bằng giọng nói mạnh mẽ, tích hợp công việc liền mạch và các tính năng cộng tác nhóm hiệu quả, tất cả trong một nơi.

ClickUp AI Notetaker

ClickUp AI Notetaker tự động chuyển đổi âm thanh từ các cuộc họp, ghi chú bằng giọng nói và cuộc gọi video, hỗ trợ các nền tảng như Zoom, Microsoft Teams và Google Meet.

🎥 Xem

Sau cuộc họp hoặc ghi âm, ClickUp sẽ tạo một tài liệu có cấu trúc trong ClickUp Docs. Tài liệu này bao gồm các bản ghi âm và video, để bạn có thể xem lại những khoảnh khắc quan trọng. Tên và ngày cuộc họp được hiển thị ở trên cùng để tham khảo nhanh, và có danh sách đầy đủ những người tham dự để theo dõi ai đã có mặt.

Ngoài ra, còn có bản ghi chép toàn bộ cuộc hội thoại có thể tìm kiếm, cho phép bạn mở rộng hoặc phóng to các phần cụ thể khi cần. Nhưng đó chưa phải là tất cả — ClickUp còn trích ra những điểm chính, sắp xếp theo chủ đề và thậm chí liệt kê các bước tiếp theo có thể thực hiện trong một danh sách kiểm tra tiện dụng.

Tự động lưu bản ghi, tệp video và tóm tắt vào tài liệu riêng tư

Quá trình chuyển đổi tự động này đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào, lý tưởng cho việc chuyển đổi các cuộc phỏng vấn, bài giảng, phiên họp brainstorming hoặc bản ghi podcast.

Đối với người tạo nội dung, điều này có nghĩa là bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tệp âm thanh thành văn bản có thể tìm kiếm, chỉnh sửa, trích xuất các phần nổi bật và tạo phụ đề cho nội dung video.

💡 Bonus: Nếu bạn muốn: Talk to Tex t Yêu cầu, ra lệnh và điều khiển công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi, sử dụng

Nhận hỗ trợ chuyển đổi giọng nói thành văn bản với hơn 40 ngôn ngữ, rất phù hợp cho đội ngũ toàn cầu của bạn.

Thay thế hàng tá công cụ AI không kết nối như ChatGPT, Claude và Perplexity bằng một giải pháp duy nhất, không phụ thuộc vào LLM và sẵn sàng cho doanh nghiệp

Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và web Hãy thử ClickUp Brain MAX —ứng dụng AI siêu việt thực sự hiểu bạn, vì nó hiểu công việc của bạn. Đây không phải là một công cụ AI khác để thêm vào bộ sưu tập của bạn. Đây là ứng dụng AI theo ngữ cảnh đầu tiên thay thế tất cả các ứng dụng khác. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Sau đó, có ClickUp Docs. Nếu bạn từng muốn có một Tài liệu Google chức năng hơn được tích hợp vào bộ công cụ năng suất của mình. Bạn có thể chỉnh sửa, bình luận, chia sẻ ghi chú và liên kết bản ghi âm sang Nhiệm vụ hoặc OKR trong thời gian thực.

Cộng tác với nhóm của bạn và làm việc trên một tài liệu chung bằng ClickUp Docs

Tài liệu riêng tư đảm bảo bảo mật và quyền riêng tư, trong khi khả năng gắn thẻ, tìm kiếm và lọc ghi chú cuộc họp giúp dễ dàng tìm thấy thông tin cụ thể. Các thành viên trong nhóm bỏ lỡ cuộc họp có thể nhanh chóng cập nhật bằng cách xem lại bản ghi hoặc tóm tắt, và mọi người có thể đóng góp ý kiến hoặc chỉnh sửa trực tiếp trong tài liệu.

ClickUp Brain

Không giống như các công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản cơ bản, ClickUp được thiết kế để hợp tác toàn diện — từ gắn thẻ đồng nghiệp với bối cảnh đến phân công nhiệm vụ trực tiếp qua bản ghi chép.

Các mục hành động được xác định trong cuộc họp hoặc trong bản ghi âm có thể được chuyển ngay thành Nhiệm vụ ClickUp, giao cho các thành viên trong nhóm và theo dõi cho đến khi hoàn thành.

Quy trình làm việc tự động này được thực hiện bởi ClickUp Brain.

Chuyển mọi mục hành động từ các cuộc gọi của bạn thành Nhiệm vụ có thể theo dõi với ClickUp Brain

Brain hợp lý hóa quy trình làm việc từ thảo luận đến thực thi. Ứng dụng này hoàn hảo cho các nhóm làm việc từ xa và người dùng chú trọng năng suất, những người cần đảm bảo thực hiện các quyết định trong cuộc họp.

Brain học các quy trình làm việc của nhóm bạn, tìm ra các tài liệu liên quan, đề xuất mức độ ưu tiên của công việc và thậm chí soạn thảo nội dung — tất cả đều dựa trên dữ liệu âm thanh và văn bản hiện có của bạn. Nó cũng tự động đăng tóm tắt và các mục hành động vào các kênh Trò chuyện của nhóm, giúp bạn không cần phải chuyển thông tin giữa các công cụ một cách thủ công.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Đánh dấu văn bản hoặc sử dụng lệnh gạch chéo để chuyển đổi nội dung sang nhiều ngôn ngữ ngay lập tức, bao gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Ả Rập và nhiều ngôn ngữ khác

Truy cập bản ghi âm và video đầy đủ của các cuộc họp cùng với bản ghi chép để có tài liệu toàn diện và dễ dàng xem lại

Tìm kiếm và lọc tất cả các ghi chú và bản ghi chép cuộc họp từ Docs Hub hoặc Lịch ClickUp , giúp bạn dễ dàng tìm thấy các cuộc thảo luận và quyết định trong quá khứ.

Tạo và chỉnh sửa nội dung với Trợ lý viết AI, bao gồm soạn thảo, tóm tắt và cải thiện tài liệu dự án, báo cáo và phụ đề cho tệp video

Tự động hóa việc tạo danh sách công việc từ bản ghi chép và chia sẻ công việc được giao với các thành viên nhóm vắng mặt

Sử dụng tính năng chuyển đổi thành văn bản dựa trên AI trên ClickUp Clips để tạo văn bản có thể tìm kiếm trên các video clip đã quay

Giới hạn của ClickUp

Có một chút khó khăn ban đầu nếu bạn chỉ sử dụng công cụ này cho mục đích chuyển đổi văn bản

Không lý tưởng để chuyển đổi video/audio dài mà không có bối cảnh của nhóm

Giá ClickUp

Xếp hạng và đánh giá ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp cung cấp tính linh hoạt vô song với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian tích hợp sẵn — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hóa sự hợp tác của nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất. Công cụ năng suất tất cả trong một mạnh mẽ để quản lý nhóm và dự án.

ClickUp cung cấp tính linh hoạt vô song với các chế độ xem có thể tùy chỉnh (Danh sách, Bảng, Gantt, Lịch), tự động hóa mạnh mẽ, tài liệu, mục tiêu và theo dõi thời gian tích hợp sẵn — tất cả trong một không gian làm việc duy nhất. Nó tập trung hóa sự hợp tác của nhóm và quản lý dự án, cho phép chúng tôi thay thế nhiều công cụ như Trello, Asana và Notion bằng một hệ thống thống nhất. Công cụ năng suất tất cả trong một mạnh mẽ để quản lý nhóm và dự án.

2. Otter. ai (Tốt nhất cho phiên âm cuộc họp thời gian thực)

Otter. ai là ứng dụng chuyển đổi thành văn bản thời gian thực được yêu thích nhất cho Zoom, Google Meet và Microsoft Teams. Ứng dụng này chuyển đổi lời nói thành ghi chú có cấu trúc trong khi bạn vẫn đang nói.

Cho dù bạn đang làm việc với âm thanh hay video, nó hỗ trợ nhiều định dạng như FLV và cho phép bạn xuất bản ghi chép dưới dạng TXT, DOCX, PDF hoặc thậm chí SRT để làm phụ đề.

Với khả năng tích hợp các công cụ như Lịch Google và Dropbox, nó phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc của bạn. Nó cũng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, thêm thẻ người nói và biến các cuộc hội thoại thành ghi chú và mục hành động có thể chia sẻ. Hoàn hảo cho các cuộc họp, bài giảng, podcast — bất cứ điều gì bạn không muốn bỏ lỡ một từ nào.

Các tính năng tốt nhất của Otter.ai

Nhận bản tóm tắt và ghi chú cuộc họp do AI tạo ra với hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.)

Thực hiện phiên hỏi đáp nhanh trong bản ghi bằng Otter AI Chat

Xác định người nói và từ vựng tùy chỉnh từ tệp âm thanh

Tích hợp với Lịch Google, Dropbox và hơn thế nữa

Giới hạn của Otter.ai

Giao diện người dùng có thể gây nhầm lẫn, với các lời nhắc bán thêm thường xuyên

Việc gắn thẻ người nói có thể cần điều chỉnh thủ công để đảm bảo độ chính xác

Giá cả của Otter.ai

Cơ bản : Có kế hoạch miễn phí

Pro : 16,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 30 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2 : 4.3/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Otter. ai?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích trang tóm tắt với danh sách kiểm tra các mục hành động mà bạn có thể đánh dấu trong trình duyệt. Phân tích vai trò, nhu cầu, dòng thời gian, cảm xúc, điểm khó khăn và phản đối là một phân tích rất hữu ích cho cuộc thảo luận. Ảnh chụp màn hình cũng rất hữu ích để tóm tắt những gì được xem trên màn hình được chia sẻ. Otter dễ triển khai, đăng ký nhanh chóng và bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Tôi sử dụng nó cho mọi cuộc họp của mình trừ khi có yêu cầu từ người tham gia và tôi có thể tự động gửi bản tóm tắt đến các kênh Slack khác nhau dựa trên những người tham gia cuộc họp, v.v. […] Sẽ thật tuyệt nếu Otter có thể nhận diện tên của người nói dựa trên tên của họ trong cuộc họp.

Tôi thích trang tóm tắt với danh sách kiểm tra các mục hành động mà bạn có thể đánh dấu trong trình duyệt. Phân tích vai trò, nhu cầu, dòng thời gian, cảm xúc, điểm khó khăn và phản đối là một phân tích rất hữu ích cho cuộc thảo luận. Ảnh chụp màn hình cũng rất hữu ích để tóm tắt những gì được xem trên màn hình được chia sẻ. Otter dễ triển khai, đăng ký nhanh chóng và bắt đầu hoạt động ngay lập tức. Tôi sử dụng nó cho mọi cuộc họp của mình trừ khi có yêu cầu từ người tham gia và tôi có thể tự động gửi bản tóm tắt đến các kênh Slack khác nhau dựa trên những người tham gia cuộc họp, v.v. […] Sẽ thật tuyệt nếu Otter có thể nhận diện tên của người nói dựa trên tên của họ trong cuộc họp.

3. Descript (Tốt nhất để chỉnh sửa bản ghi cùng với âm thanh/video)

qua Descript

Hãy tưởng tượng bạn có thể chỉnh sửa podcast giống như chỉnh sửa Tài liệu Google. Descript đi kèm với dịch vụ chuyển đổi văn bản tích hợp, cho phép bạn cắt, dán và xóa tệp âm thanh chỉ bằng cách chỉnh sửa bản ghi văn bản.

Hoàn hảo cho người tạo nội dung, giảng viên và đội ngũ tiếp thị, trình chuyển đổi âm thanh sang văn bản này hỗ trợ ghi âm và chuyển đổi nhiều định dạng âm thanh, bao gồm phát hiện người nói và phụ đề tự động. Nó xử lý mọi thứ từ MP3 đến WAV và thậm chí FLAC, vì vậy bạn không cần lo lắng về định dạng tệp của mình. Bạn cũng có thể chỉ cần tải lên bản ghi âm hoặc thậm chí lấy từ Zoom và ghi âm trong nền tảng.

Các tính năng tốt nhất của Descript

Chuyển đổi tệp âm thanh và video thành văn bản với tính năng chuyển đổi tự động sang hơn 22 ngôn ngữ (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.)

Chỉnh sửa tệp âm thanh bằng cách chỉnh sửa văn bản — cắt từ, cắt âm thanh (hoặc video!)

Sử dụng Overdub để sao chép giọng nói của bạn và sửa lỗi mà không cần ghi âm lại

Tạo audiogram, phụ đề và clip chia sẻ trên mạng xã hội chỉ với một cú nhấp chuột

Truy cập tính năng quay màn hình, tổng hợp giọng nói lồng tiếng và chỉnh sửa đa rãnh

Giới hạn của Descript

Sao chép giọng nói (overdub) chỉ có sẵn trong các gói trả phí

Ứng dụng máy tính có thể hoạt động chậm với các dự án lớn

Giá cả của Descript

Kế hoạch miễn phí có sẵn

Người dùng nghiệp dư : 24 USD/tháng cho mỗi người dùng

Người tạo : 35 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 65 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Descript

G2 : 4.6/5 (750+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Descript?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Chúng tôi có mối quan hệ yêu ghét với Descript. Chúng tôi đã sử dụng nó trong 4 năm nay và nó luôn có lỗi. Trong suốt quá trình phát triển ứng dụng, các nhà phát triển sẽ giới thiệu một tính năng có lỗi, sau đó sửa lỗi đó. Tính năng này sẽ hoạt động hoàn hảo trong một thời gian, sau đó lại bị hỏng trong bản cập nhật sau. Tôi hoan nghênh nhóm phát triển đã cố gắng thêm nhiều tính năng vào ứng dụng, nhưng tôi thà sử dụng một sản phẩm ổn định hơn, và mặc dù chúng tôi sử dụng Descript cho phần lớn công việc hàng tuần, chúng tôi luôn để mắt đến các đối thủ cạnh tranh vì chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy có thể tin tưởng vào ứng dụng này.

Chúng tôi có mối quan hệ yêu ghét với Descript. Chúng tôi đã sử dụng nó trong 4 năm nay và nó luôn có lỗi. Trong suốt quá trình phát triển ứng dụng, các nhà phát triển sẽ giới thiệu một tính năng có lỗi, sau đó sửa lỗi đó. Tính năng này sẽ hoạt động hoàn hảo trong một thời gian, sau đó lại bị hỏng trong bản cập nhật sau. Tôi hoan nghênh nhóm phát triển đã cố gắng thêm nhiều tính năng vào ứng dụng, nhưng tôi thà sử dụng một sản phẩm ổn định hơn, và mặc dù chúng tôi sử dụng Descript cho phần lớn công việc hàng tuần, chúng tôi luôn để mắt đến các đối thủ cạnh tranh vì chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy có thể tin tưởng vào ứng dụng này.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn dọn dẹp âm thanh trước khi tải lên. Cho dù bạn chuyển đổi âm thanh hay video, tiếng ồn nền, tiếng vang và giọng nói chồng chéo có thể gây nhầm lẫn ngay cả với các công cụ chuyển đổi AI tốt nhất. Sử dụng ứng dụng giảm tiếng ồn âm thanh hoặc không gian ghi âm yên tĩnh để tăng độ chính xác của bản ghi ngay lập tức khi bạn chuyển đổi âm thanh và video. 📚 Bài đọc bổ sung: Các lựa chọn thay thế Descript hàng đầu cho chỉnh sửa video và âm thanh dựa trên AI

4. Rev (Tốt nhất cho độ chính xác được kiểm tra bởi con người)

qua Rev

Rev là công cụ chuyển đổi văn bản hoàn hảo cho những người cầu toàn và có thời hạn. Nó kết hợp tốc độ của trí tuệ nhân tạo (AI) với độ chính xác tương đương con người, lý tưởng cho các tài liệu pháp lý, bài giảng học thuật, bản ghi podcast, phỏng vấn chuyên nghiệp hoặc bất kỳ nơi nào mà một từ sai có thể gây ra rắc rối.

Bạn chỉ cần tải lên tệp âm thanh hoặc video, chọn quy trình chuyển đổi (con người hoặc AI) và nhận bản ghi chép hoàn chỉnh ở các định dạng như Word, TXT hoặc thậm chí là phụ đề. Bạn đang làm việc với tài liệu nhạy cảm? Rev coi bảo mật như bảo vệ bí mật quốc gia, với tính năng tuân thủ SOC 2 và tùy chọn NDA tích hợp sẵn.

Các tính năng nổi bật của Rev

Lựa chọn giữa chuyển đổi do con người thực hiện và AI dựa trên tốc độ và ngân sách

Thêm chú thích hoặc phụ đề vào tệp video với hỗ trợ đa ngôn ngữ (tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức, tiếng Pháp, v.v.)

Tải lên tệp âm thanh ở định dạng MP3, MP4, WAV và nhiều định dạng khác

Truy cập API Rev để tự động hóa quá trình chuyển đổi văn bản

Sử dụng các mẫu tóm tắt có thể tùy chỉnh để giúp bạn trích xuất các điểm hành động quan trọng từ bản ghi chép của mình

Giới hạn Rev

Không hỗ trợ chuyển đổi trực tiếp hoặc thời gian thực

Chỉ hỗ trợ tiếng Anh cho bản ghi chép do con người tạo ra

Giá cả linh hoạt

Kế hoạch miễn phí lên đến 45 phút

Cơ bản: 14,99 USD/người dùng/tháng

Pro: 34,99 USD/người dùng/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Xem đánh giá và nhận xét

G2 : 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (40+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Rev?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Rev giúp tôi chuyển đổi các tệp âm thanh thành bản ghi chép rõ ràng, chính xác một cách vô cùng dễ dàng với nỗ lực tối thiểu. Tôi thích giao diện đơn giản của ứng dụng này — tải tệp nhanh chóng, thời gian xử lý nhanh và định dạng rõ ràng, chuyên nghiệp […] Mặc dù độ chính xác thường cao, đặc biệt là với âm thanh rõ ràng, nhưng đôi khi có thể xảy ra vấn đề với tên riêng, thuật ngữ ngành hoặc người nói nhỏ. Tôi rất mong có một cách trực quan hơn để lưu và sử dụng lại từ vựng tùy chỉnh hoặc các chỉnh sửa tên.

Rev giúp tôi chuyển đổi các tệp âm thanh thành bản ghi chép rõ ràng, chính xác một cách vô cùng dễ dàng với nỗ lực tối thiểu. Tôi thích giao diện đơn giản của ứng dụng này — tải tệp nhanh chóng, thời gian xử lý nhanh và định dạng rõ ràng, chuyên nghiệp […] Mặc dù độ chính xác thường cao, đặc biệt là với âm thanh rõ ràng, nhưng đôi khi có thể xảy ra vấn đề với tên riêng, thuật ngữ ngành hoặc người nói nhỏ. Tôi rất mong có một cách trực quan hơn để lưu và sử dụng lại từ vựng tùy chỉnh hoặc các chỉnh sửa tên.

5. Trint (Tốt nhất để chỉnh sửa hợp tác bản ghi chép và câu chuyện ở các định dạng tệp khác nhau)

qua Trint

Nếu Google Tài liệu và một công cụ chuyển đổi văn bản có một đứa con đa ngôn ngữ và có tài biên tập, thì đó chính là Trint. Trình chuyển đổi âm thanh thành văn bản này không chỉ chuyển đổi các tệp âm thanh thành văn bản, mà còn biến những lời nói thành nội dung hoàn chỉnh.

Tải lên bản ghi âm (audio hoặc video) của bạn và Trint sẽ chuyển nó thành văn bản một cách gọn gàng, với tùy chọn dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Nó được thiết kế cho các nhóm cần chỉnh sửa, xem lại và xuất bản bản ghi chép mà không phải qua lại nhiều lần. Cộng tác trong thời gian thực, để lại nhận xét, đánh dấu trích dẫn và thậm chí tích hợp trực tiếp với Adobe Premiere Pro để chuyển đổi các tệp video thành văn bản như một chuyên gia.

Các tính năng tốt nhất của Trint

Chỉnh sửa bản ghi chép như một tài liệu và liên kết chúng với tệp âm thanh gốc

Thêm nhận diện người nói, mã thời gian và điểm nhấn

Hợp tác với đồng nghiệp trong thời gian thực trên cùng một bản ghi âm và bản chép lời

Xuất file dưới dạng DOCX, SRT, CSV và nhiều định dạng khác

Dịch bản ghi âm sang hơn 50 ngôn ngữ

Giới hạn của Trint

Độ chính xác có thể giảm đối với các bản ghi âm có tiếng ồn hoặc nhiều người nói

Không phù hợp cho nhu cầu chuyển đổi thời gian thực/trực tiếp

Giá cả của Trint

Dùng thử miễn phí

Gói cơ bản : $80/người/tháng

Nâng cao : $100/người/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Trint

G2 : 4.4/5 (60+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Trint?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Chất lượng chuyển đổi văn bản hàng đầu trong hai ngôn ngữ chính của tôi (Tiếng Anh và Tiếng Pháp). Khả năng chuyển đổi phụ đề cũng rất tuyệt vời. Công cụ tất cả trong một, không cần phải chuyển sang Premiere để tạo phụ đề, thuận tiện hơn Word cho việc chuyển văn bản âm thanh cơ bản, nhận diện người nói rất tốt. Chức năng chỉnh sửa trực tuyến cũng rất tốt và ứng dụng di động rất tiện lợi […] Giá thẻ rất cao như tất cả các công cụ SaaS, ban đầu giá rẻ nhưng sau đó tăng lên và một ngày bạn thức dậy, nhìn vào hóa đơn và bị sốc khi nhận ra mình phải trả bao nhiêu tiền.

Chất lượng chuyển đổi văn bản hàng đầu trong hai ngôn ngữ chính của tôi (Tiếng Anh và Tiếng Pháp). Khả năng chuyển đổi phụ đề cũng rất tuyệt vời. Công cụ tất cả trong một, không cần phải sử dụng Premiere để tạo phụ đề, thuận tiện hơn Word cho việc chuyển đổi âm thanh cơ bản, nhận diện người nói rất tốt. Chức năng chỉnh sửa trực tuyến cũng rất tuyệt và ứng dụng di động rất tiện lợi […] Giá của nó rất cao như tất cả các công cụ SaaS khác, ban đầu giá rẻ nhưng sau đó tăng lên và một ngày nọ bạn thức dậy, nhìn vào hóa đơn và bị sốc khi nhận ra mình đã phải trả bao nhiêu tiền.

📚 Đọc thêm: Các ứng dụng và công cụ ghi chú AI tốt nhất

6. Sonix (Tốt nhất để chuyển đổi tệp âm thanh nhanh chóng với tính năng dịch tự động lời nói)

qua Sonix

Nếu tốc độ chuyển đổi văn bản là một môn thể thao Olympic, Sonix sẽ giành ít nhất huy chương bạc về ghi chú (tất nhiên, ClickUp sẽ giành huy chương vàng). Sonix là một công cụ chuyển đổi văn bản AI xuất sắc trong việc chuyển đổi âm thanh và video sang hơn 40 ngôn ngữ — tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Hindi và nhiều ngôn ngữ khác — đồng thời quản lý dữ liệu của bạn một cách hiệu quả.

Tính năng đánh dấu thời gian tự động, tách giọng nói và trình chỉnh sửa dựa trên trình duyệt giúp quá trình chuyển đổi trở nên dễ dàng, không cần phần mềm bổ sung hay cài đặt phức tạp.

Chỉ cần thả tệp của bạn, để nó xử lý và bắt đầu. Cho dù bạn đang tải lên bản ghi âm, cuộc họp Zoom hay tệp video, Sonix đều cung cấp bản ghi nhanh chóng và chính xác ở định dạng dễ chỉnh sửa, tìm kiếm và chia sẻ.

Các tính năng tốt nhất của Sonix

Chuyển đổi thành văn bản bằng hơn 40 ngôn ngữ với tính năng dịch tự động

Tìm kiếm, chỉnh sửa và đánh dấu trực tiếp trong trình chỉnh sửa bản ghi

Tải xuống bản ghi chép dưới dạng văn bản, phụ đề hoặc Tài liệu Google

Xuất sang nhiều định dạng tệp, bao gồm SRT, DOCX và PDF

Tích hợp với Zoom, Dropbox và hơn thế nữa

Giới hạn của Sonix

Không có tùy chọn chuyển đổi thời gian thực/trực tiếp

Độ chính xác phụ thuộc rất nhiều vào chất lượng âm thanh

Giá cả của Sonix

Tiêu chuẩn : Sử dụng nền tảng miễn phí + 10 USD/giờ cho dịch thuật và chuyển đổi văn bản

Premium : 16,52 USD/tháng cho mỗi người dùng được cấp phép + 5 USD/giờ cho dịch thuật và chuyển đổi văn bản

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Sonix

G2 : 4.7/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Sonix?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Đây là một công cụ tuyệt vời để chuyển đổi tin nhắn thoại trong công việc khi đang di chuyển và sắp xếp chúng một cách có tổ chức. Đăng nhập liên kết trên phiên bản máy tính để bàn web, không thay đổi kích thước.

Đây là một công cụ tuyệt vời để chuyển đổi tin nhắn thoại công việc khi đang di chuyển và giữ chúng được sắp xếp gọn gàng. Đăng nhập liên kết trên phiên bản máy tính để bàn web, không thay đổi kích thước.

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 3–5 giờ để tập trung vào công việc chuyên sâu. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng có ý nghĩa: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm – thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển bản thân. 💯 Với AI Agents và ClickUp Brain của ClickUp, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước tiếp theo có thể thực hiện được — tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung — ClickUp mang đến mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của bạn ở một nơi. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã cắt giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp—có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, sự hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

7. Happy Scribe (Tốt nhất cho các nhóm đa ngôn ngữ ghi chép tệp video, suy nghĩ và nói bằng phụ đề)

qua Happy Scribe

Nếu nhóm của bạn nói 10 giọng khác nhau trước giờ ăn trưa, Happy Scribe có thể là công cụ chuyển đổi văn bản mà bạn đang tìm kiếm. Công cụ này được thiết kế cho người dùng đa ngôn ngữ và các nhóm toàn cầu cần bản ghi chép và phụ đề nhanh chóng, chính xác ở một nơi.

Chỉ cần tải lên tệp ghi âm hoặc video của bạn, sau đó chọn giữa phiên âm bằng con người hoặc AI. Nó hỗ trợ hơn 120 ngôn ngữ, phương ngữ và giọng nói — từ tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp đến tiếng Hindi và tiếng Đức — lý tưởng cho các dự án quốc tế.

Các tính năng tốt nhất của Happy Scribe

Chuyển đổi linh hoạt giữa chuyển đổi bằng AI và chuyển đổi do con người thực hiện với độ chính xác lên đến 99%

Hỗ trợ hơn 120 ngôn ngữ, giọng nói và phương ngữ

Xem lại, chỉnh sửa và xuất sang nhiều định dạng như TXT, DOCX, SRT và hơn thế nữa với trình chỉnh sửa trong trình duyệt

Tích hợp với YouTube, Zoom và Google Drive

Giới hạn của Happy Scribe

Chuyển đổi bằng con người có thời gian hoàn thành lâu hơn

Không hỗ trợ phiên âm trực tiếp

Giá cả của Happy Scribe

Gói cơ bản : $12 cho 60 phút (Trả theo giờ)

Lite : $9 mỗi tháng

Pro : $29 mỗi tháng

Kinh doanh: 89 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về Happy Scribe

G2 : 4.8/5 (20+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Happy Scribe?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Vậy tôi thích nhất điều gì? Đầu tiên, nó rất dễ sử dụng. Bạn không cần phải tìm kiếm để có thể sử dụng nó. Nó giúp tôi chuyển video thành văn bản, để tôi có thể tạo bài đăng trên mạng xã hội bằng văn bản từ video.

Vậy tôi thích nhất điều gì? Đầu tiên, nó rất dễ sử dụng. Bạn không cần phải tìm kiếm để có thể sử dụng nó. Nó giúp tôi chuyển video thành văn bản, để tôi có thể tạo bài đăng trên mạng xã hội bằng văn bản từ video.

8. Notta (Tốt nhất cho chuyển đổi thời gian thực trên nhiều thiết bị)

qua Notta

Notta chuyển đổi bất kỳ tệp âm thanh nào thành văn bản rõ ràng trong thời gian thực — chỉ cần tải lên tệp MP3, WAV, AAC hoặc thậm chí thả tệp video từ Zoom hoặc Google Meet. Trình chuyển đổi âm thanh thành văn bản này đồng bộ hóa trên các thiết bị, vì vậy bạn có thể bắt đầu trên điện thoại và hoàn thành trong trình duyệt mà không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào.

Với hỗ trợ đa ngôn ngữ và tóm tắt dựa trên AI, Notta giúp bạn dễ dàng chuyển đổi âm thanh thành văn bản, gắn thẻ người nói và tìm kiếm mọi bản ghi chép như trong Tài liệu Google. Hoàn hảo cho những người bận rộn phải xoay xở giữa các bản ghi âm, cuộc họp và các nhóm toàn cầu.

Các tính năng tốt nhất của Notta

Đồng bộ hóa trên web, thiết bị di động và thiết bị thông minh

Tóm tắt, đánh dấu và tìm kiếm từ khóa để xem lại nhanh chóng bằng AI

Hỗ trợ hơn 58 ngôn ngữ với tính năng phân biệt người nói chính xác

Không có giới hạn

Tùy chọn xuất (TXT, PDF, v.v.) bị khóa sau paywall

Chế độ ngoại tuyến chỉ có sẵn trong ứng dụng di động

Giá cả của Notta

Kế hoạch miễn phí có sẵn

Pro : 13,49 USD/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : 27,99 USD/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Notta

G2 : 4.5/5 (150+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Notta?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Kéo và thả liên kết video hoặc tệp vào và nhận bản tóm tắt video hoàn chỉnh trong vài giây. Tôi có thể kéo nhiều tệp 10-20 cùng một lúc, điều mà tôi rất thích. Sau đó, tôi chuyển đổi sang định dạng tóm tắt Youtube. Tôi sử dụng tính năng này cho các video khóa học và nó là tính năng không thể thiếu! Tôi ước mình có thể đặt mẫu tóm tắt Youtube làm mẫu mặc định để không phải nhấp vào nó cho mỗi tóm tắt video, việc này mất thêm 15-30 giây để chuyển đổi.

Kéo và thả liên kết video hoặc tệp vào và nhận bản tóm tắt video hoàn chỉnh trong vài giây. Tôi có thể kéo nhiều tệp 10-20 cùng một lúc, điều mà tôi rất thích. Sau đó, tôi chuyển đổi sang định dạng tóm tắt Youtube. Tôi sử dụng tính năng này cho các video khóa học và nó là tính năng không thể thiếu! Tôi ước mình có thể đặt mẫu tóm tắt Youtube làm mẫu mặc định để không phải nhấp vào nó cho mỗi bản tóm tắt video, việc này mất thêm 15-30 giây để chuyển đổi.

9. Temi (Tốt nhất cho việc chuyển đổi âm thanh và video nhanh chóng, đơn giản với ngân sách hạn hẹp)

qua Temi

Nếu bạn đang chạy đua với thời hạn và cần chuyển đổi âm thanh hoặc video mà không muốn chờ đợi, Temi sẽ hoàn thành việc này trong vòng chưa đầy năm phút.

Chỉ cần tải lên tệp âm thanh, ngồi thư giãn và để công cụ nhận dạng giọng nói (được huấn luyện dựa trên giọng nói thực tế, không phải giọng robot) chuyển lời nói của bạn thành văn bản có thể đọc được.

Trình chỉnh sửa bản ghi chép gọn gàng, dựa trên trình duyệt và cho phép bạn chỉnh sửa, đánh dấu và tải xuống các định dạng tệp mà không cần ứng dụng khác. Thêm vào đó, trình chỉnh sửa này còn đánh dấu thời gian trên bản ghi chép, giúp bạn dễ dàng tìm thấy đoạn trích dẫn đáng nhớ trong podcast gần nhất.

Các tính năng tốt nhất của Temi

Tải lên tệp âm thanh hoặc video và nhận bản ghi trong vài phút

Hỗ trợ nhiều định dạng tệp bao gồm MP3, MP4, WAV và M4A

Chỉnh sửa bản ghi chép của bạn bằng các công cụ chỉnh sửa trong ứng dụng

Ghi thời gian vào bản ghi chép và gắn nhãn chính xác cho người nói

Giới hạn của Temi

Độ chính xác giảm khi có tiếng ồn nền hoặc nhiều người nói cùng lúc

Thiếu tính năng tóm tắt bằng AI và công cụ hợp tác

Giá cả của Temi

Miễn phí đến 45 phút

Trả theo phút: $0.25/phút âm thanh

Đánh giá và nhận xét về Temi

G2 : Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

10. Google Speech-to-Text (Tốt nhất cho các nhà phát triển đang tìm kiếm tính năng chuyển đổi thành văn bản có thể mở rộng, được hỗ trợ bởi AI)

Google Speech-to-Text giải mã giọng nói trên quy mô lớn. Được huấn luyện trên hàng chục nghìn giờ tệp âm thanh và video, công cụ chuyển đổi này có thể chuyển đổi âm thanh sang hơn 125 ngôn ngữ với độ chính xác ấn tượng.

Cho dù bạn đang làm việc với các bản ghi âm cuộc họp ồn ào hay tải lên các bản phỏng vấn chất lượng phòng thu, nó đều có thể thích ứng với âm thanh nền, người nói và thậm chí các định dạng tệp khác nhau như WAV, FLAC và MP3.

Nhưng có một điểm cần lưu ý: đây không phải là công cụ cắm và chạy như Otter hay Notta. Đây là công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản dành cho nhà phát triển, được thiết kế cho các ứng dụng, CRM và các quy trình chuyển đổi văn bản lớn, với các tùy chọn tích hợp trên trang web của họ. Bạn cần biết cách sử dụng Google Cloud và API.

Tuy nhiên, nếu bạn đang xây dựng quy trình chuyển đổi văn bản thành âm thanh trong một nền tảng hoặc muốn chuyển đổi âm thanh và video thành văn bản với quy mô lớn cùng dấu câu tự động, dấu thời gian từ và phân chia người nói, không có gì có thể đánh bại sức mạnh thô của công cụ Google.

Các tính năng tốt nhất của Google Speech-to-Text

Chuyển đổi văn bản theo thời gian thực hoặc theo lô

Tự động ghi chú dấu câu và người nói

Nhận điểm đánh giá độ chính xác theo từng từ để nâng cao độ chính xác

Tích hợp trơn tru với các dịch vụ Google Cloud

Giới hạn của Google Speech-to-Text

Yêu cầu kiến thức kỹ thuật để thiết lập và tích hợp

Không có giao diện người dùng tích hợp; chỉ truy cập API

Giá của Google Speech-to-Text

Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Speech-to-Text

G2 : 4.5/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Notta?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Nó thực hiện công việc chuyển đổi văn bản rất tốt, chính xác và hầu như không cần chỉnh sửa. Thật tốt khi có các sản phẩm thay thế cho các sản phẩm khác, đặc biệt là Google, vì chúng tích hợp vào tất cả các dòng sản phẩm và được lưu trữ trên ổ đĩa đám mây.

Nó thực hiện công việc chuyển đổi văn bản rất tốt, chính xác và hầu như không cần chỉnh sửa. Thật tốt khi có các sản phẩm thay thế cho các sản phẩm khác, đặc biệt là Google, vì chúng tích hợp vào tất cả các dòng sản phẩm và được lưu trữ trên đám mây.

Ghi chép khi đang di chuyển trong ClickUp

Các công cụ chuyển đổi âm thanh thành văn bản đã phát triển rất nhiều — từ chuyển đổi cơ bản đến các công cụ thông minh, chất lượng cao được hỗ trợ bởi AI có thể tóm tắt, gắn thẻ người nói và thậm chí tích hợp với các ứng dụng yêu thích của bạn.

Nếu bạn cần tốc độ, độ chính xác và khả năng tùy chỉnh vừa đủ để phù hợp với quy trình làm việc của mình, các công cụ trong danh sách này sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. Nhưng nếu bạn muốn tiến thêm một bước nữa về mặt bảo mật, biến lời nói thành nhiệm vụ có thể thực hiện, hoàn thành ghi chú có thể tìm kiếm và hợp lý hóa sự hợp tác trong nhóm, ClickUp là lựa chọn rõ ràng nhất.

Nó thay đổi cách nhóm của bạn ghi chép và chia sẻ ghi chú, đảm bảo kết nối mạnh mẽ hơn và năng suất của nhóm cao hơn.

Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay và tận hưởng các giải pháp chuyển đổi văn bản nhanh chóng, chính xác và tích hợp.