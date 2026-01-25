Cách chạy quảng cáo YouTube: Hướng dẫn chi tiết từng bước

YouTube không chỉ là nơi mọi người đến để xem video. Đó là nơi họ nghiên cứu sản phẩm, so sánh các lựa chọn, học kỹ năng mới và giết thời gian giữa các hoạt động khác. Sự kết hợp này khiến YouTube trở thành một trong số ít nền tảng nơi sự chú ý và ý định mua hàng thường xuyên giao thoa.

Theo nghiên cứu của Pew Research, YouTube là nền tảng trực tuyến được sử dụng rộng rãi nhất trong số thanh thiếu niên và người trưởng thành tại Mỹ.

Đối với các nhà tiếp thị, phạm vi tiếp cận là quan trọng, nhưng lợi thế lớn hơn nằm ở định dạng. YouTube hỗ trợ cả nội dung ngắn và dài, vì vậy bạn có thể thu hút sự chú ý bằng nội dung hữu ích, sau đó chuyển đổi nó bằng quảng cáo phù hợp với trải nghiệm người dùng.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chiến dịch YouTube đầu tiên hoặc cải thiện các chiến dịch hiện có, với trọng tâm là biến chế độ xem thành kết quả đo lường được.

Quảng cáo YouTube là gì và tại sao chúng quan trọng?

Quảng cáo YouTube là các vị trí quảng cáo trả phí cho phép doanh nghiệp tiếp cận đối tượng đa dạng và được phân đoạn thông qua việc nhắm mục tiêu chính xác. Quảng cáo này được chạy qua Google Ads và được chia thành bốn loại chính: quảng cáo video, quảng cáo hiển thị, quảng cáo âm thanh và quảng cáo cao cấp.

Với phạm vi tiếp cận quảng cáo lên đến hơn 2,53 tỷ người dùng (gần một nửa trong số 5,66 tỷ người dùng mạng xã hội trên toàn thế giới), YouTube là một trong những nền tảng chia sẻ video lớn nhất và có ảnh hưởng nhất.

Đây là lý do tại sao điều này quan trọng:

Sự linh hoạt trong thiết kế quảng cáo trên các định dạng : Từ quảng cáo hình ảnh và không hình ảnh đến quảng cáo phủ lớp và băng rôn—YouTube cho phép bạn thử nghiệm với quảng cáo theo nhiều cách khác nhau.

Mục tiêu chính xác dựa trên hệ sinh thái dữ liệu của Google : Mục tiêu đối tượng dựa trên những gì họ tìm kiếm, xem, đặc điểm nhân khẩu học, tín hiệu ý định, và thậm chí là các video hoặc kênh mà quảng cáo của bạn nên xuất hiện.

ROI có thể đo lường với thông tin thời gian thực : Nhà quảng cáo YouTube có thể theo dõi hiệu suất, tương tác, đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng, nguồn lưu lượng truy cập và chuyển đổi, giúp họ tối ưu hóa chiến dịch để đạt được tương tác thực sự.

Độ tin cậy cao hơn so với quảng cáo truyền thống : 59% người được khảo sát cho rằng quảng cáo YouTube có liên quan hơn so với quảng cáo truyền hình tuyến tính. So với các nền tảng video và mạng xã hội khác, quảng cáo video trên YouTube có độ tin cậy và uy tín cao hơn gần 16%.

Đa dạng đối tượng người xem trên tất cả các nhóm tuổi: Trong khi hầu hết các nền tảng mạng xã hội tập trung vào thế hệ Z hoặc millennials, YouTube vẫn duy trì lượng người dùng hoạt động trên mọi nhóm tuổi.

🧠 Thú vị: Video đầu tiên trên YouTube, có tiêu đề “Me at the zoo”, được tải lên vào ngày 23 tháng 4 năm 2005 bởi Jawed Karim, đồng sáng lập YouTube, và ghi lại cảnh anh đứng trước những con voi tại Vườn thú San Diego.

Các loại quảng cáo YouTube

Hãy cùng tìm hiểu các loại quảng cáo khác nhau mà YouTube cho phép bạn chạy:

Quảng cáo TrueView trong luồng

Còn được gọi là quảng cáo có thể bỏ qua trong luồng (skippable in-stream ads), quảng cáo TrueView là một trong những định dạng quảng cáo phổ biến nhất trên YouTube. Chúng được phát trước, trong hoặc sau các video khác. Trên thiết bị di động, chúng cũng có thể xuất hiện dưới dạng quảng cáo toàn màn hình (full-screen interstitial ads) trước khi người xem có thể tiếp tục.

Người xem có thể bỏ qua quảng cáo trong video sau 5 giây. Tuy nhiên, bạn chỉ phải trả tiền cho quảng cáo khi:

Người xem xem hết video (nếu quảng cáo của bạn ngắn hơn 30 giây)

Người xem xem ít nhất 30 giây video của bạn (cho video dài hơn 30 giây)

Người xem tương tác với quảng cáo của bạn bằng cách nhấp vào liên kết, nút kêu gọi hành động (CTA) hoặc băng rôn phụ.

Điều khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các thương hiệu là bạn chỉ phải trả tiền khi ai đó tương tác tích cực với nội dung của bạn hoặc thực hiện chuyển đổi.

Vậy "chuyển đổi" trong cuộc hội thoại này là gì?

Một chuyển đổi có thể là yêu cầu demo, đăng ký hoặc bài nộp/gửi biểu mẫu, tùy thuộc vào những gì bạn đang theo dõi trong Google Ads và Analytics.

Tương tác với quảng cáo trong luồng thường cao hơn vì người xem đã tự nguyện chọn xem qua mốc 5 giây.

🔔 Những điều cần lưu ý: Quảng cáo video có thể bỏ qua phải có độ dài tối thiểu 12 giây.

Chúng không được dài hơn 6 phút.

Các quảng cáo này xuất hiện trên trang xem video YouTube và trên các trang web và ứng dụng chạy trên nền tảng đối tác video của Google.

Quảng cáo Bumper

Đây là những quảng cáo ngắn, không thể bỏ qua, truyền tải thông điệp trong vòng 6 giây. Chúng được phát trước, trong hoặc sau một video khác, và bạn trả tiền theo mỗi lượt hiển thị.

Vì chúng ngắn gọn, một thực hành tốt là tập trung vào một ý tưởng hoặc hình ảnh rõ ràng và mạnh mẽ.

Chúng hoạt động hiệu quả nhất khi kết hợp với chiến dịch TrueView hoặc Google Preferred.

🤔 Khi nào nên sử dụng quảng cáo bumper? Khi bạn muốn truyền tải một thông điệp tập trung đến người xem.

Để bổ sung cho một chiến dịch dài hạn, tức là tăng cường cho việc ra mắt sản phẩm hoặc quảng bá sự kiện.

Để giữ thương hiệu của bạn luôn được nhớ đến khi xuất hiện tại các điểm tiếp xúc thường xuyên.

Video trong nguồn cấp dữ liệu (trước đây gọi là quảng cáo khám phá video)

Chúng được hiển thị ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm:

Trên kết quả tìm kiếm của YouTube

Bên cạnh các video YouTube liên quan

Trên trang chủ di động của YouTube

Các quảng cáo này xuất hiện sau khi thực hiện tìm kiếm. Chúng thường bao gồm hình thu nhỏ từ video của bạn, tiêu đề và lời mời nhấp chuột để xem video.

Bạn chỉ phải trả tiền cho các quảng cáo này khi ai đó nhấp để xem hoặc khi họ xem quảng cáo trên chế độ tự động phát trong ít nhất 10 giây.

💡 Đây là những điều bạn cần biết về quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu: Chúng được thiết kế để phù hợp với ý định của người dùng và chỉ xuất hiện khi người dùng tìm kiếm các chủ đề video liên quan, giúp chúng ít gây phiền nhiễu hơn và phù hợp với ngữ cảnh hơn.

Quảng cáo của bạn sẽ hòa nhập vào nền tảng và trông giống như các đề xuất video tự nhiên trong kết quả tìm kiếm và nguồn cấp dữ liệu.

Các định dạng này bao gồm hai nút kêu gọi hành động (CTA), trong đó một nút dẫn đến trang đích của bạn, còn nút kia phát video—cả hai đều có thể hướng người xem đến URL cuối cùng của bạn.

🧠 Thông tin thú vị: Hàng ngày có gần 20 triệu video được tải lên YouTube. Quảng cáo YouTube giúp bạn nổi bật giữa đám đông và đưa thông điệp của mình trực tiếp đến đối tượng mục tiêu.

Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua

Đây là các quảng cáo video có độ dài 15-20 giây xuất hiện trước, trong hoặc sau một video khác. Vì người xem không thể bỏ qua các video này, hãy cân nhắc kết hợp chúng với một lời kêu gọi hành động (CTA) khuyến khích người xem thực hiện hành động.

Đối với quảng cáo không thể bỏ qua, bạn sẽ trả tiền mỗi khi quảng cáo của bạn được hiển thị (CPM). Hãy cân nhắc sử dụng chúng để truyền tải các ưu đãi hoặc thông báo có tính thời gian.

✏️ Ghi chú: Đối với quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, bạn có thể sử dụng 3 định dạng quảng cáo khác nhau: Quảng cáo Bumper: Video có độ dài tối đa 6 giây. Quảng cáo tiêu chuẩn không thể bỏ qua: Video có độ dài từ 7 đến 15 giây. Quảng cáo 30 giây không thể bỏ qua (CTV): Video có độ dài từ 16 đến 30 giây được hiển thị trên TV kết nối (CTV).

Quảng cáo Masthead

Đây là các quảng cáo cao cấp xuất hiện ở đầu trang chủ YouTube của bạn trong vòng 24 giờ. Chúng tự động phát mà không có âm thanh trong tối đa 30 giây trên máy tính để bàn và trong toàn bộ thời lượng video trên thiết bị di động và CTV.

Các quảng cáo này được thiết kế để mang lại độ hiển thị tối đa và chỉ có sẵn thông qua đặt chỗ trước với đại diện bán hàng của Google.

Chúng là lựa chọn lý tưởng để tăng cường phạm vi tiếp cận hoặc nhận thức, đặc biệt là cho các sản phẩm, dịch vụ mới hoặc các sự kiện khuyến mãi.

Với quảng cáo Masthead, bạn có thể tùy chỉnh các tài sản sau:

URL video YouTube : Liên kết YouTube đến video của bạn, phải được cài đặt thành “Công khai” hoặc “Không công khai” để hiển thị.

Tiêu đề và mô tả : Văn bản xuất hiện bên cạnh hoặc dưới Masthead

Nút kêu gọi hành động (CTA) : Kích thích người dùng nhấp vào URL cuối cùng của bạn.

URL cuối cùng : Bắt buộc khi sử dụng CTA — có thể liên kết đến các trang YouTube khác hoặc trực tiếp đến trang web của bạn.

Cài đặt phát tự động : Xác định thời điểm phát tự động bắt đầu và thời gian phát (tối đa 30 giây)

Video phụ: Hai video bổ sung xuất hiện bên cạnh Masthead trên máy tính để bàn (không cần phải từ kênh của bạn)

⭐ Có hai loại quảng cáo Masthead YouTube mà bạn có thể mua: Chi phí trên mỗi nghìn lượt hiển thị (CPM) Masthead: Đây là định dạng quảng cáo cung cấp một lượng lượt hiển thị cố định và được đặt trước, được phân phối trong suốt thời gian chạy chiến dịch của bạn.

Chi phí trên mỗi giờ (CPH) Masthead: Điều này cung cấp 100% Tỷ lệ hiển thị (SOV) của các lượt hiển thị hợp lệ của đơn vị Masthead trên YouTube trong khung giờ đã đặt mua.

Quảng cáo hiển thị

Đây là các quảng cáo băng rôn không phải video xuất hiện ở thanh bên phải của danh sách đề xuất video. Chúng thường bao gồm hình ảnh hoặc animation và đi kèm với tiêu đề, mô tả và nút kêu gọi hành động (CTA). Bạn sẽ trả tiền cho quảng cáo hiển thị YouTube mỗi khi ai đó nhấp vào nó.

Ghi chú rằng quảng cáo hiển thị chỉ khả dụng trên các thiết bị desktop.

Quảng cáo hiển thị hoạt động hiệu quả khi bạn muốn:

Hỗ trợ các chiến dịch quảng cáo video của bạn bằng các lời nhắc nhở hình ảnh liên tục.

Hướng lưu lượng truy cập đến trang web của bạn mà không cần tạo nội dung video.

Tiếp thị lại cho những người đã xem quảng cáo video YouTube của bạn.

Giữ vững sự hiện diện thương hiệu khi người xem xem nội dung của đối thủ cạnh tranh hoặc các video liên quan.

Các quảng cáo này không làm gián đoạn trải nghiệm xem vì chúng được hiển thị ở thanh bên. Mặc dù chúng ít gây phiền nhiễu hơn so với định dạng trong luồng, nhưng nhược điểm là độ hiển thị thấp hơn. Có khả năng cao là người xem tập trung vào video chính thay vì các yếu tố xung quanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để tạo nội dung quảng cáo YouTube thuyết phục. Trí tuệ nhân tạo (AI) bối cảnh sẽ phân tích các mẫu quảng cáo thành công và hướng dẫn giọng điệu thương hiệu của bạn để tạo ra nhiều biến thể của lời kêu gọi hành động (CTA), tiêu đề và mô tả quảng cáo. Sử dụng ClickUp Brain để tạo nội dung quảng cáo và kịch bản cho YouTube. Hơn nữa, bạn thậm chí có thể yêu cầu ClickUp Brain tạo hình ảnh tùy chỉnh cho quảng cáo của mình. 📌 Lưu lại các gợi ý này để viết quảng cáo YouTube tiếp theo của bạn: Quảng cáo TrueView trong luồng (có thể bỏ qua) Viết kịch bản quảng cáo YouTube TrueView in-stream sao cho 5 giây đầu tiên nêu rõ vấn đề cốt lõi và giá trị. Giả sử người xem đang quyết định có nên bỏ qua quảng cáo hay không. Hãy tạo sự tò mò mà không sử dụng tiêu đề giật gân, giải thích lợi ích trong vòng 10 giây đầu tiên và kết thúc bằng một lời kêu gọi hành động (CTA) rõ ràng, phù hợp với mục tiêu chuyển đổi có thể đo lường được. Quảng cáo Bumper (6 giây, không thể bỏ qua) Tạo 5 kịch bản quảng cáo bumper (tối đa 6 giây) cho quảng cáo YouTube. Mỗi kịch bản nên truyền tải một ý tưởng hoặc lợi ích duy nhất, sử dụng ngôn ngữ nói đơn giản và dễ nhớ mà không cần âm thanh. Quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu (video khám phá) Viết nội dung quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu YouTube sao cho phù hợp với ý định tìm kiếm. Tạo tiêu đề, đề xuất văn bản cho hình thu nhỏ và đoạn mở đầu video sao cho tự nhiên và cung cấp thông tin thay vì mang tính quảng cáo. Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua (15–20 giây) Viết kịch bản quảng cáo YouTube không thể bỏ qua, truyền tải một thông điệp hoàn chỉnh trong vòng dưới 20 giây. Ưu tiên sự rõ ràng hơn là thuyết phục, tạo sự cấp bách khi phù hợp và bao gồm một lời kêu gọi hành động (CTA) phù hợp với chiến dịch nhận thức hoặc thông báo dựa trên CPM. Quảng cáo Masthead Tạo tiêu đề, mô tả và nội dung kêu gọi hành động (CTA) cho quảng cáo YouTube Masthead được thiết kế để đạt phạm vi tiếp cận tối đa. Giả định chế độ phát tự động không có âm thanh, tập trung vào vị trí thương hiệu và thông điệp duy nhất của chiến dịch, và giữ cho nội dung mạnh mẽ, đơn giản và dễ hiểu ngay lập tức. Quảng cáo hiển thị (cột bên) Viết nội dung quảng cáo hiển thị YouTube cho vị trí thanh bên. Tạo tiêu đề ngắn gọn, mô tả ngắn và lời kêu gọi hành động (CTA) nhằm củng cố nhận diện thương hiệu hoặc nhắm mục tiêu lại những người đã xem quảng cáo video.

Danh sách kiểm tra sáng tạo quảng cáo YouTube Sử dụng danh sách kiểm tra này để đảm bảo quảng cáo của bạn được thiết kế để thu hút sự chú ý và thúc đẩy hành động, chứ không chỉ tăng chế độ xem: Kế hoạch phụ đề: Thêm phụ đề hoặc văn bản hiển thị trên màn hình để thông điệp của bạn được truyền tải mà không cần âm thanh.

Hấp dẫn trong 5 giây đầu tiên: Bắt đầu bằng vấn đề hoặc lợi ích để người xem không bỏ qua.

Mỗi quảng cáo chỉ nên tập trung vào một thông điệp: Giữ cho quảng cáo tập trung vào một ý tưởng, lợi ích hoặc ưu đãi duy nhất.

CTA liên kết với mục tiêu: Phù hợp CTA với mục tiêu bạn đang tối ưu hóa (biểu mẫu liên hệ, demo, mua hàng hoặc nhận thức).

Khung hình ưu tiên thiết bị di động: Giả định rằng phần lớn người xem sẽ xem trên màn hình nhỏ với âm thanh tắt.

Cách tạo chiến dịch quảng cáo YouTube (Bước bằng bước)

Dưới đây là cách tạo và cài đặt một chiến dịch quảng cáo YouTube thành công.

1. Cài đặt tài khoản Google Ads của bạn

Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn bằng tài khoản Google Workspace cá nhân hoặc kinh doanh.

Sau khi đăng ký, hãy kết nối kênh YouTube của bạn với Google Ads để có thể chạy các chiến dịch video và theo dõi hiệu suất trực tiếp từ kênh của bạn.

2. Chọn mục tiêu chiến dịch của bạn

Bạn muốn đạt được điều gì với chiến dịch quảng cáo YouTube của mình? Bạn muốn tăng nhận thức về thương hiệu, thu thập khách hàng tiềm năng, thúc đẩy doanh số bán hàng trực tiếp hay hướng lưu lượng truy cập đến các trang đích cụ thể?

Chọn từ các mục tiêu chiến dịch khác nhau.

Hãy nhớ rằng mục tiêu bạn chọn sẽ giới hạn đáng kể các định dạng quảng cáo, mạng lưới (YouTube so với Mạng hiển thị) và các loại chiến dịch con có sẵn cho bạn.

Sử dụng bảng này để đánh giá 👇

Khi bạn muốn… Chọn Các định dạng quảng cáo được hỗ trợ Tăng doanh số bán hàng trực tiếp từ quảng cáo của bạn Mua hàng Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, Quảng cáo YouTube Shorts Thu thập khách hàng tiềm năng Gửi biểu mẫu liên hệ, cuộc gọi liên hệ và thông tin liên hệ. Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, Quảng cáo YouTube Shorts Hướng dẫn người dùng đến trang đích hoặc trang sản phẩm của bạn Lượt xem trang Quảng cáo trong luồng có thể bỏ qua, Quảng cáo YouTube Shorts Xây dựng phạm vi tiếp cận và nhận thức thương hiệu Nhận thức thương hiệu Quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, Quảng cáo video trong nguồn tin, Quảng cáo Bumper, Quảng cáo Masthead, Quảng cáo YouTube Shorts

Nếu bạn chưa chắc chắn về mục tiêu chiến dịch, bạn có thể chọn "Nâng cao nhận thức thương hiệu và phạm vi tiếp cận" hoặc lựa chọn "Tạo chiến dịch mà không cần hướng dẫn mục tiêu".

3. Chọn loại chiến dịch và loại con

Hiện tại, hãy điều chỉnh mục tiêu chiến dịch của bạn với loại chiến dịch và loại con phù hợp. Bạn sẽ có các khung chiến dịch khác nhau quyết định:

Nơi quảng cáo của bạn xuất hiện (YouTube, Google TV, các trang web đối tác, Mạng hiển thị Google)

Bạn có bao nhiêu quyền kiểm soát đối với mục tiêu, đấu thầu và tối ưu hóa nội dung quảng cáo?

Các mục tiêu mà chúng được thiết kế để đạt được (nhận thức, xem xét, chuyển đổi)

Dưới đây là phân tích chi tiết giúp bạn hiểu cách lựa chọn các chiến dịch khác nhau ảnh hưởng đến việc chọn chiến dịch con:

Chiến dịch video

Ý nghĩa: Các chiến dịch quảng cáo YouTube tiêu chuẩn với quyền kiểm soát đầy đủ về vị trí hiển thị, đối tượng mục tiêu và định dạng sáng tạo.

Khi nào nên sử dụng: Bạn muốn có quyền kiểm soát hoàn toàn về vị trí hiển thị quảng cáo, đối tượng xem quảng cáo và cách quảng cáo được phân phối trên YouTube.

Phù hợp nhất cho: Nâng cao nhận thức thương hiệu, chiến dịch xem xét hoặc mục tiêu tập trung vào hành động với nhu cầu mục tiêu chính xác.

Các định dạng và loại con tương thích: Quảng cáo có thể bỏ qua trong luồng, Quảng cáo không thể bỏ qua trong luồng, Quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu, Quảng cáo Bumper, Quảng cáo Masthead, Quảng cáo Outstream

Chiến dịch Performance Max

Ý nghĩa: Các chiến dịch tự động hóa sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Google để tối ưu hóa vị trí quảng cáo và đối tượng mục tiêu trên tất cả các nền tảng của Google.

Khi nào nên sử dụng: Bạn muốn Google tự động tìm kiếm các vị trí quảng cáo tốt nhất trên YouTube, Tìm kiếm, Mạng hiển thị, Khám phá, Gmail và Bản đồ bằng cách sử dụng tài nguyên của bạn.

Phù hợp nhất cho: Chuyển đổi và doanh số với ít thao tác thiết lập thủ công, đặc biệt khi bạn có dữ liệu chuyển đổi để cung cấp cho thuật toán.

Các định dạng và loại con tương thích: Các kết hợp được tạo tự động từ tài nguyên video và hình ảnh của bạn.

Chiến dịch tạo nhu cầu (Demand Gen)

Ý nghĩa: Các chiến dịch quảng cáo tập trung vào vị trí hiển thị trên YouTube, Discover và Gmail.

Khi nào nên sử dụng: Bạn muốn tiếp cận những người đang ở chế độ khám phá trên các nền tảng trực quan và tương tác xã hội của Google.

Phù hợp nhất cho: Xây dựng sự quan tâm và thúc đẩy tương tác thông qua các trải nghiệm quảng cáo trực quan hấp dẫn.

Các định dạng và loại con tương thích: Quảng cáo video trong nguồn cấp dữ liệu, quảng cáo hình ảnh trên YouTube Home, Watch Next, Discover, Gmail

Chiến dịch ứng dụng

Ý nghĩa: Các chiến dịch được thiết kế cụ thể để thúc đẩy việc cài đặt ứng dụng và các hành động trong ứng dụng.

Khi nào nên sử dụng: Bạn đang quảng bá một ứng dụng di động và cần thúc đẩy lượt tải xuống hoặc các chuyển đổi cụ thể trong ứng dụng.

Phù hợp nhất cho: Cài đặt ứng dụng, tương tác với ứng dụng và chuyển đổi mua hàng trong ứng dụng.

Các định dạng và loại con tương thích: Quảng cáo video được tối ưu hóa cho việc quảng bá ứng dụng trên YouTube và mạng ứng dụng Google.

👀 Bạn có biết? 45% hộ gia đình Netflix tại Mỹ hiện đang xem trên gói có quảng cáo, tăng từ 34% vào năm 2024. Đối tượng người xem ngày càng cởi mở hơn với quảng cáo khi chúng có tính văn hóa và mang lại giá trị.

4. Cấu hình ngân sách và chiến lược đặt giá thầu

Đã đến lúc cài đặt ngân sách quảng cáo YouTube.

Cài đặt ngân sách hàng ngày hoặc ngân sách tổng cho chiến dịch. Xác định thời gian chạy chiến dịch và chọn chiến lược đấu thầu dựa trên mục tiêu tối ưu hóa của bạn.

Dưới đây là phân tích chi tiết về các chiến lược đấu giá phổ biến và thời điểm sử dụng chúng. Bạn chỉ thấy các tùy chọn phù hợp với mục tiêu chiến dịch và định dạng quảng cáo của mình.

Chiến lược đặt giá thầu Ý nghĩa của nó Sử dụng khi Mục tiêu CPM (Chi phí trên mỗi nghìn lượt hiển thị) Bạn sẽ trả tiền cho mỗi 1.000 lần quảng cáo của bạn được hiển thị. Bạn muốn đạt được phạm vi tiếp cận và hiển thị tối đa cho các chiến dịch ToFu (nhận thức thương hiệu) của mình. Mục tiêu CPV (Chi phí trên mỗi lượt xem) Cho phép bạn tối ưu hóa giá thầu cho chế độ xem, tức là bạn sẽ trả tiền mỗi khi người xem xem một phần hoặc toàn bộ quảng cáo của bạn. Bạn muốn kiểm soát chi phí đồng thời tăng lượt xem video. Mục tiêu CPA (Chi phí trên mỗi lần chuyển đổi) Google tự động tối ưu hóa giá thầu để đạt được chuyển đổi với chi phí trên mỗi hành động (CPA) mục tiêu của bạn. Bạn muốn tăng doanh số, thu hút khách hàng tiềm năng và thậm chí là lưu lượng truy cập website. Mục tiêu ROAS (Tỷ lệ hoàn vốn quảng cáo) Google tối ưu hóa giá thầu để đạt được tỷ lệ ROI quảng cáo cụ thể. Bạn muốn đạt được giá trị chuyển đổi cao nhất có thể trong mục tiêu ROI quảng cáo đã đặt ra. Tối ưu hóa chuyển đổi Google tự động cài đặt giá thầu để đạt được nhiều chuyển đổi nhất trong phạm vi ngân sách của bạn. Để đạt được giá trị chuyển đổi cao nhất có thể trong phạm vi ngân sách cố định.

👀 Bạn có biết? Các nhà quảng cáo chuyển từ chiến lược đặt giá thầu Target CPA sang Target ROAS có thể tăng 14% giá trị chuyển đổi với mức ROI quảng cáo tương tự.

5. Tối ưu hóa các tùy chọn mục tiêu của bạn

YouTube cho phép phân đoạn đối tượng cực kỳ cụ thể, có nghĩa là càng nhắm mục tiêu chính xác, ngân sách quảng cáo của bạn càng có khả năng mang lại ROI cao hơn.

Dưới đây là một số tùy chọn mục tiêu có sẵn trong quảng cáo YouTube:

Dân số

Tiếp cận đối tượng của bạn dựa trên giới tính, độ tuổi, trạng thái gia đình và thu nhập hộ gia đình. Tuy nhiên, việc phân đoạn chi tiết là cần thiết vì một thông điệp duy nhất có thể không phù hợp với tất cả mọi người, ngay cả khi họ thuộc cùng một nhóm dân số.

Sự kiện trong cuộc sống

Định hướng mục tiêu dựa trên các sự kiện cuộc sống cụ thể nhưng khác biệt. Ví dụ:

Nuôi một con vật cưng mới

Mới đây đã có em bé

Vừa kết hôn

Bạn có một ngôi nhà mới

Những thời điểm này thay đổi hành vi mua sắm, tạo ra cơ hội khi người dùng tích cực tìm kiếm các sản phẩm và dịch vụ mới.

Thông tin chi tiết về nhân khẩu học

Đây là phân đoạn nâng cao. Tại đây, bạn có thể lựa chọn đối tượng theo trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân, quyền sở hữu nhà, tình trạng việc làm và trạng thái làm cha mẹ, với độ chi tiết cao hơn.

Ví dụ, nếu đối tượng mục tiêu của bạn là các bậc phụ huynh, bạn có thể lựa chọn họ từ các danh mục cụ thể được hiển thị trong hình ảnh.

Ngay cả trong một nhóm đối tượng rộng, bạn vẫn có thể tiếp cận chính xác đối tượng mục tiêu.

Đối tượng trong thị trường

Mục tiêu là những người đang tích cực tìm kiếm hoặc xem xét mua hàng trong lĩnh vực của bạn ngay lúc này.

Bạn cũng có thể xem thêm chi tiết cho từng phân khúc thị trường để chọn đối tượng có liên quan cao:

Xem các danh mục nội dung YouTube mà đối tượng mục tiêu của bạn xem nhiều nhất.

Khám phá các đối tượng tiềm năng tương tự mà bạn có thể đã bỏ qua.

Dự đoán số lượt hiển thị hàng tuần cho phân khúc cụ thể đó.

Sở thích

Mục tiêu là những người có sở thích lâu dài và ổn định dựa trên thói quen duyệt web và chế độ xem video của họ. Đây là những đối tượng được xây dựng xung quanh những đam mê bền vững—những người đam mê thể dục, những người tiên phong công nghệ, những người yêu du lịch hoặc những chuyên gia làm đẹp.

Google cũng phân loại đối tượng có sở thích thành các nhóm chính với các phân khúc cụ thể hơn.

Đối tượng tùy chỉnh

Muốn có sự cụ thể hơn so với các danh mục mặc định của Google? Hãy tạo đối tượng tùy chỉnh dựa trên các từ khóa, URL, ứng dụng hoặc sở thích cụ thể để thể hiện sự liên quan đến kinh doanh của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Docs để ghi chép phân đoạn đối tượng và chiến lược tiếp thị trước khi triển khai chiến dịch. Tạo các nhân vật khách hàng chi tiết với dữ liệu nhân khẩu học, sở thích, điểm yếu và loại nội dung ưa thích. Hợp tác trên tài liệu với nhóm của bạn và ghi chú với ClickUp Docs Ghi chép các hướng dẫn thương hiệu và chiến lược tiếp thị của bạn trong ClickUp Tài liệu — có thể truy cập bởi bất kỳ ai trong tổ chức/nhóm tiếp thị của bạn.

6. Cài đặt các loại nội dung bị loại trừ và vị trí hiển thị

Bạn có nội dung mà không muốn quảng cáo của mình hiển thị?

Ví dụ, quảng cáo của một thương hiệu đồng hồ cao cấp sẽ không phù hợp khi xuất hiện bên cạnh các video về mua sắm tiết kiệm hoặc khó khăn tài chính.

Bạn có thể loại trừ các loại nội dung cụ thể để bảo vệ danh tiếng thương hiệu và tránh lãng phí ngân sách vào các vị trí quảng cáo không liên quan. YouTube cho phép bạn lọc nội dung dựa trên:

Loại nội dung (loại trừ nội dung chứa ngôn ngữ thô tục quá mức, mạnh mẽ và vừa phải)

Nhãn nội dung (đối tượng chung, đối tượng có kiểm soát của phụ huynh, đối tượng trưởng thành)

Các chủ đề hoặc kênh cụ thể

Tương tự, bạn cũng có thể kiểm soát vị trí hiển thị quảng cáo bằng cách lựa chọn các vị trí cụ thể:

Từ khóa : Nhắm mục tiêu vào video, kênh hoặc trang web có chứa các từ khóa cụ thể liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Chủ đề : Hiển thị quảng cáo trên nội dung về các chủ đề cụ thể như công nghệ, thể dục thể thao hoặc cải tạo nhà cửa.

Vị trí hiển thị: Chọn các kênh YouTube cụ thể, video, trang web hoặc ứng dụng nơi bạn muốn quảng cáo của mình hiển thị.

7. Chọn địa điểm và ngôn ngữ

Lựa chọn vị trí địa lý mà bạn muốn quảng cáo xuất hiện—mục tiêu theo quốc gia, khu vực, thành phố hoặc thậm chí một bán kính cụ thể xung quanh một địa điểm. Cấu hình sở thích ngôn ngữ của bạn, và YouTube sẽ hiển thị quảng cáo của bạn cho người dùng có ngôn ngữ đó được cài đặt trong cài đặt tài khoản của họ.

⭐ Bonus: Tăng tương tác cho quảng cáo video của bạn bằng cách thêm các video liên quan. Các video này sẽ xuất hiện bên dưới quảng cáo video của bạn và mang lại trải nghiệm video immersive, củng cố hoặc mở rộng thông điệp của quảng cáo.

8. Cài đặt lịch trình chiến dịch và giới hạn tần suất

Dưới đây là một số cài đặt bổ sung mà bạn nên xem xét:

Đặt mục tiêu thiết bị: Chọn các thiết bị (điện thoại di động, máy tính bảng, màn hình TV, máy tính) mà quảng cáo video YouTube của bạn nên hiển thị.

Giới hạn tần suất hiển thị: Giới hạn số lần quảng cáo trong chiến dịch này có thể hiển thị cho cùng một người.

Lịch trình quảng cáo: Cài đặt lịch trình quảng cáo để xác định thời gian quảng cáo của bạn sẽ hiển thị, ví dụ: từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều (GMT+5:30).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tạo các nhóm quảng cáo riêng biệt cho các phân khúc đối tượng hoặc định dạng quảng cáo khác nhau trong cùng một chiến dịch để kiểm tra hiệu suất độc lập. Như vậy, nhóm quảng cáo có hiệu suất kém sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ chiến dịch của bạn.

9. Tạo tài nguyên video

Tải video của bạn lên YouTube hoặc thư viện tài nguyên Google Ads. Đảm bảo video được cài đặt ở chế độ “Công khai” hoặc “Không công khai” để có thể sử dụng làm quảng cáo. Video riêng tư sẽ không hoạt động.

Dán URL vào phần tạo quảng cáo trong Google Ads. Bạn có thể tạo nhiều quảng cáo ở giai đoạn này để thử nghiệm các biến thể sáng tạo, lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc nội dung thông điệp khác nhau.

⚡ Kho mẫu: Sử dụng Mẫu Quảng cáo ClickUp để tối ưu hóa toàn bộ quy trình sản xuất quảng cáo của bạn - từ kế hoạch đến triển khai. Tải mẫu miễn phí Tối ưu hóa quy trình sản xuất quảng cáo YouTube của bạn với mẫu quảng cáo ClickUp. Với mẫu này, bạn có thể: Thảo luận ý tưởng quảng cáo và sáng tạo với nhóm của bạn trong một không gian tập trung duy nhất.

Chuyển đổi ý tưởng trên mạng xã hội thành các công việc cụ thể với thời hạn rõ ràng và quyền sở hữu cụ thể.

Theo dõi các giai đoạn sản xuất quảng cáo từ viết kịch bản đến tải lên video cuối cùng với 11 Trường Tùy chỉnh.

Theo dõi các chỉ số hiệu suất và kết quả chiến dịch quảng cáo của bạn trên 7 chế độ xem ClickUp.

Giữ cho toàn bộ nhóm quảng cáo của bạn đồng bộ về dòng thời gian, ngân sách và các deliverables với một lịch nội dung trực quan.

Sau khi đã cấu hình mọi thứ, hãy gửi chiến dịch của bạn. YouTube sẽ kiểm tra quảng cáo của bạn theo chính sách của Google Ads để đảm bảo tuân thủ các hướng dẫn quảng cáo. Hầu hết các quảng cáo sẽ được kiểm tra trong vòng một ngày làm việc, tuy nhiên các trường hợp phức tạp hơn có thể mất nhiều thời gian hơn.

📮 ClickUp Insight: Hơn một nửa số nhân viên gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin cần thiết trong công việc. Trong khi chỉ 27% cho rằng điều này dễ dàng, phần còn lại gặp một số mức độ khó khăn, với 23% cho biết điều này rất khó khăn. Khi kiến thức được phân tán trong email, trò chuyện và các công cụ khác, thời gian lãng phí sẽ tích tụ nhanh chóng. Với ClickUp, bạn có thể chuyển email thành các công việc có thể theo dõi, liên kết trò chuyện với công việc, nhận câu trả lời từ AI và nhiều tính năng khác trong một không gian làm việc duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: Nhóm có thể tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần bằng cách sử dụng ClickUp — tương đương hơn 250 giờ mỗi năm cho mỗi người — bằng cách loại bỏ các quy trình quản lý kiến thức lỗi thời. Hãy tưởng tượng nhóm của bạn có thể tạo ra điều gì với thêm một tuần năng suất mỗi quý!

Những sai lầm thường gặp khi chạy quảng cáo YouTube

Đây là những sai lầm âm thầm lãng phí ngân sách, ngay cả khi mục tiêu và thiết lập của bạn trông có vẻ chính xác:

Tối ưu hóa cho chế độ xem khi bạn cần chuyển đổi: Tỷ lệ chế độ xem cao không tự động chuyển đổi thành quy trình chuyển đổi.

Chọn loại chiến dịch không phù hợp: Ví dụ, sử dụng thiết lập quảng cáo nhận thức rộng khi bạn cần thu thập thông tin khách hàng tiềm năng.

Bỏ qua các quy tắc loại trừ và kiểm soát an toàn thương hiệu: Quảng cáo của bạn có thể xuất hiện bên cạnh nội dung không liên quan hoặc có rủi ro.

Không phân chia nhóm quảng cáo theo mục đích: Đối tượng hỗn hợp dẫn đến thông điệp không rõ ràng và hiệu suất yếu hơn.

Đo lường thành công quảng cáo YouTube

Tạo một chiến dịch quảng cáo YouTube chỉ là một phần của phương trình. Phần còn lại—cũng quan trọng không kém—là theo dõi hiệu suất và tối ưu hóa chiến dịch dựa trên các chỉ số chính.

Sau khi chiến dịch của bạn được khởi chạy, bạn có thể truy cập dữ liệu chiến dịch và hiệu suất tài sản từ bảng điều khiển Google Ads và YouTube Studio. Dưới đây là tổng quan chi tiết về cách bạn nên theo dõi các chỉ số và quản lý báo cáo.

Các chỉ số quan trọng cần theo dõi

Bạn không thể đánh giá hiệu quả của các chiến dịch dựa trên直觉. Bạn cần dữ liệu, và dữ liệu này được thể hiện qua số lượt xem, tỷ lệ hoàn thành, tỷ lệ nhấp chuột, chuyển đổi và chi phí trên mỗi lần chuyển đổi.

Trước khi bắt đầu theo dõi dữ liệu và đưa ra những giả định mơ hồ, hãy làm rõ các câu hỏi sau:

Hiệu quả của chiến dịch quảng cáo của bạn phụ thuộc vào chế độ xem, tương tác hay chuyển đổi thực tế?

Bạn đang tối ưu hóa cho nhận thức thương hiệu hay tạo doanh thu trực tiếp?

Chi phí mỗi lần chuyển đổi (CPA) mà bạn chấp nhận là bao nhiêu, và nó so sánh như thế nào với giá trị trọn đời của khách hàng (CLV)?

Dưới đây là các chỉ số quan trọng bạn nên theo dõi dựa trên mục tiêu chiến dịch của mình:

Chỉ số Những gì nó đang theo dõi Phân tích và diễn giải Lượt hiển thị Tỷ lệ xem cho thấy chất lượng sáng tạo và mức độ phù hợp với đối tượng của chiến dịch của bạn. Tỷ lệ xem cao cho thấy thông điệp và nội dung sáng tạo của bạn có sức ảnh hưởng. Tỷ lệ thấp cho thấy vấn đề về thông điệp, cấu trúc, định dạng và thậm chí cả nội dung sáng tạo. Số lượt hiển thị cao nhưng số lượt xem thấp cho thấy hình thu nhỏ yếu hoặc mục tiêu đối tượng không hiệu quả. Chế độ xem Số lần người xem xem một phần lớn hoặc toàn bộ quảng cáo của bạn, ngoài việc chỉ hiển thị quảng cáo. Số chế độ xem tăng trên video thương hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng. Tỷ lệ chế độ xem Tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị là kết quả của lượt xem Sự gắn kết mạnh mẽ với kênh hoặc thương hiệu của bạn, Chỉ số khách hàng có giá trị cao ngoài các chuyển đổi trực tiếp Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) Tỷ lệ phần trăm người xem nhấp vào lời kêu gọi hành động (CTA) hoặc quảng cáo của bạn. Tỷ lệ nhấp chuột (CTR) thấp trong các chiến dịch video là điều bình thường so với quảng cáo Tìm kiếm—không nên là ưu tiên hàng đầu. Chi phí trên mỗi chế độ xem Chi phí trung bình mỗi lần ai đó xem quảng cáo của bạn CPV cao cho thấy cần áp dụng chiến lược đấu giá cạnh tranh hoặc nhắm mục tiêu hẹp, dẫn đến chi phí tăng cao. Chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi Chi phí cho mỗi chuyển đổi Nếu CPA thấp hơn giá trị trọn đời của khách hàng, chiến dịch sẽ có lợi nhuận. Tỷ lệ hoàn vốn quảng cáo (ROAS) Doanh thu tạo ra cho mỗi đô la chi tiêu cho quảng cáo ROAS trên 2 được coi là có lợi nhuận. Thời gian xem / Tỷ lệ hoàn thành Thời gian người xem xem quảng cáo trước khi bỏ qua hoặc hoàn thành toàn bộ quảng cáo. Tỷ lệ hoàn thành cao cho thấy nội dung hấp dẫn và phù hợp. Hành động được tạo ra Số chế độ xem, lượt thích, người đăng ký, thêm vào danh sách phát và chia sẻ trên các kênh YouTube liên kết của bạn trong vòng 7 ngày sau khi xem quảng cáo. Nếu các hành động tự nhiên diễn ra thường xuyên, điều này cho thấy sự gắn bó mạnh mẽ với kênh hoặc thương hiệu của bạn. Điều này thường là dấu hiệu cho thấy khách hàng có giá trị cao. Chuyển đổi qua chế độ xem Khi người xem thực hiện chuyển đổi trên trang web của bạn trong khoảng thời gian chuyển đổi. Sự gắn kết mạnh mẽ với kênh hoặc thương hiệu của bạnChỉ số khách hàng có giá trị cao ngoài các chuyển đổi trực tiếp Chuyển đổi lượt xem tương tác Khi người xem không nhấp vào quảng cáo video của bạn nhưng xem ít nhất 10 giây của quảng cáo có thể bỏ qua, và sau đó thực hiện chuyển đổi trong khoảng thời gian chuyển đổi Engaged-view. Sự tiếp xúc với quảng cáo ảnh hưởng đến quyết định mua hàng ngay cả khi không có nhấp chuột trực tiếp. Đo lường tác động ở giai đoạn đầu của phễu tiếp thị.

Theo dõi hiệu quả của chiến dịch với bảng điều khiển ClickUp.

Google Ads cung cấp cái nhìn tổng quan chi tiết về hiệu suất của từng chiến dịch.

Nhưng điều gì sẽ xảy ra khi bạn có nhiều chiến dịch quảng cáo YouTube đang diễn ra?

Dữ liệu chiến dịch được phân tán trên các tab, phạm vi thời gian và bộ lọc, khiến việc nhận diện xu hướng hoặc hiểu cách một chiến dịch ảnh hưởng đến chiến dịch khác trở nên khó khăn.

Với ClickUp Bảng điều khiển, bạn có thể theo dõi toàn bộ các chiến dịch YouTube của mình trong một chế độ xem tổng hợp. Tại đây, bạn có thể so sánh hiệu suất giữa các chiến dịch, kỳ thời gian và các định dạng quảng cáo khác nhau mà không cần chuyển đổi qua lại.

Theo dõi các chiến dịch của bạn một cách hiệu quả với thẻ AI trên bảng điều khiển ClickUp.

Khi kết hợp với các thẻ AI sau, các bảng điều khiển sẽ trở nên mạnh mẽ ngay lập tức.

AI Brain : Hỏi các câu hỏi như “Chiến dịch nào có ROAS cao nhất trong tháng trước?” và nhận câu trả lời ngay lập tức mà không cần lọc dữ liệu thủ công.

AI StandUp : Tóm tắt hoạt động chiến dịch của bạn trong một khoảng thời gian đã lựa chọn để nhanh chóng đánh giá những gì đang hoạt động hiệu quả.

Buổi họp nhanh của nhóm AI : Nhận tóm tắt về các tối ưu hóa chiến dịch và thử nghiệm sáng tạo gần đây của nhóm bạn trên tất cả các chiến dịch đang hoạt động.

Tóm tắt AI : Tạo một bản tóm tắt cập nhật hiển thị tình trạng chiến dịch, tiến độ ngân sách và hiệu suất so với mục tiêu.

Cập nhật Dự án AI: Tạo một bản tóm tắt tổng quan về trạng thái chiến dịch quảng cáo YouTube của bạn, bao gồm những gì đã được triển khai, những gì đang được thử nghiệm và những gì cần được chú ý.

Xem video này để tìm hiểu thêm về combo Bảng điều khiển + Thẻ AI 👇

Cài đặt báo cáo định kỳ trong ClickUp

Bạn cần các báo cáo kịp thời cung cấp thông tin hữu ích hàng tuần. Điều này có nghĩa là thông tin về ngân sách, chuyển đổi, chỉ số hiệu suất, phân khúc đối tượng và ROAS mà không cần phải mở 10 tab khác nhau để phân tích dữ liệu phân tán.

Nếu chúng tôi nói với bạn rằng có thể tự động hóa báo cáo quảng cáo YouTube trong ClickUp, bạn có tin không?

Đầu tiên, tạo một mẫu báo cáo tiêu chuẩn trong ClickUp Docs. Thêm các chỉ số, phạm vi thời gian và định dạng so sánh cho tất cả các báo cáo quảng cáo YouTube của bạn.

Sau đó, tạo các ClickUp Super Agents tùy chỉnh có thể thu thập dữ liệu chiến dịch, phân tích xu hướng hiệu suất và chuẩn bị báo cáo trong các định dạng đã được xác định trước.

Cài đặt các trợ lý AI để quản lý các quy trình làm việc linh hoạt, đa bước với đầy đủ ngữ cảnh bằng ClickUp Super Agents.

Các Super Agents không cần các quy tắc từng bước để đưa ra quyết định thông minh. Với tư cách là đồng đội AI của bạn, họ có thể hiểu bối cảnh và hành động một cách ẩn danh. Ngoài việc tạo báo cáo, các Agents này còn có thể:

Kiểm tra các bài đăng trên mạng xã hội để phát hiện các chiến dịch không đạt hiệu quả khi các chỉ số giảm xuống dưới ngưỡng đã định và đề xuất điều chỉnh ngân sách sang các định dạng quảng cáo YouTube có hiệu quả cao hơn.

Trả lời các câu hỏi cụ thể về chiến dịch như “Định dạng quảng cáo nào mang lại nhiều chuyển đổi nhất trong tháng trước?” mà không cần phải đào sâu vào dữ liệu.

Xác định cơ hội tối ưu hóa bằng cách so sánh hiệu suất chiến dịch hiện tại với các tiêu chuẩn lịch sử và đề xuất điều chỉnh nội dung sáng tạo hoặc mục tiêu mục tiêu.

Kích hoạt việc giao công việc cho nhóm của bạn khi cần thực hiện các hành động khẩn cấp, như tạm dừng quảng cáo vượt quá mục tiêu CPA hoặc thử nghiệm A/B các nội dung video mới.

Tạo Super Agent đầu tiên của bạn với ClickUp 👇

👀 Bạn có biết? 23,6% thế hệ Z tích cực sử dụng YouTube để khám phá sản phẩm. Họ thường bị ảnh hưởng bởi các quảng cáo mà họ không cảm thấy như đang bị bán hàng — thực tế, 98% người xem cho biết họ tin tưởng các người tạo trên YouTube hơn so với các người tạo trên các nền tảng mạng xã hội khác.

Giới hạn của quảng cáo YouTube

Các định dạng video tương tác và phạm vi tiếp cận quảng cáo rộng lớn của YouTube khiến nền tảng này trở thành một kênh quảng cáo hấp dẫn cho các nhà tiếp thị. Tuy nhiên, có một số giới hạn mà bạn không nên bỏ qua:

Mệt mỏi với quảng cáo : Đối tượng của bạn tiêu thụ nội dung trên nhiều kênh khác nhau hàng ngày. Ngay cả quảng cáo ấn tượng nhất cũng không thể đảm bảo khả năng ghi nhớ thương hiệu hoặc chuyển đổi ngay lập tức.

Hiệu suất quảng cáo giảm sút : Nhận thức về thương hiệu được xây dựng theo thời gian, và bạn không thể xác định chính xác một chuyển đổi là do một lần hiển thị quảng cáo duy nhất khi người xem tương tác với thương hiệu của bạn qua các điểm tiếp xúc khác nhau.

Cạnh tranh cao đối với đối tượng phổ biến : Việc đặt mục tiêu vào các nhóm dân số và sở thích phổ biến làm tăng chi phí CPV và CPM, khiến việc đạt được ROAS có lợi nhuận trở nên khó khăn hơn theo thời gian.

Yêu cầu thử nghiệm liên tục các nội dung sáng tạo : Mặc dù YouTube cung cấp nhiều tài nguyên để tối ưu hóa—CTA, tiêu đề văn bản, mô tả, băng rôn phụ, hình thu nhỏ và đoạn mở đầu video—nhưng các tùy chọn tối ưu hóa đa dạng này đòi hỏi bạn phải thực hiện thử nghiệm A/B liên tục để xác định những yếu tố mang lại kết quả và những yếu tố không hiệu quả.

ROI có thể thay đổi tùy thuộc vào độ chính xác của việc nhắm mục tiêu: YouTube cho phép nhắm mục tiêu cực kỳ cụ thể, nhưng phần lớn nhà quảng cáo hoặc không biết cách tận dụng nó hiệu quả, hoặc nhắm mục tiêu quá hẹp đến mức phạm vi tiếp cận trở nên quá giới hạn.

Nếu bạn đang tạo quảng cáo YouTube quy mô lớn, bạn cần hơn cả nội dung quảng cáo và tài liệu sáng tạo. Bạn cần một hệ thống để lập kế hoạch, thử nghiệm, đánh giá và cải tiến—mà không làm mất đi ngữ cảnh giữa các nhóm.

Giới thiệu: ClickUp — không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, kết hợp các quy trình làm việc và công cụ trên một nền tảng tập trung.

Dưới đây là cách ClickUp for Marketing Groups giúp mang lại trật tự cho sự hỗn loạn.

Sử dụng các mẫu có sẵn để ghi chép quy trình làm việc của bạn.

Trước khi chạy quảng cáo YouTube để tăng nhận thức thương hiệu, việc cần làm là có kênh YouTube riêng để hỗ trợ chi phí quảng cáo của mình chưa?

Ngoài quảng cáo YouTube, bạn nên xây dựng một sự hiện diện chân thực trên nền tảng này.

Để thực hiện điều này, hãy sử dụng mẫu YouTube của ClickUp để lập kế hoạch, phát triển ý tưởng và triển khai chiến lược nội dung cho kênh của bạn. Từ giai đoạn brainstorming trước sản xuất đến việc xuất bản sau sản xuất, mẫu này giúp bạn hiện thực hóa ý tưởng của mình.

Tải mẫu miễn phí Xây dựng sự hiện diện trên YouTube một cách chiến lược với mẫu YouTube của ClickUp.

Với mẫu này, bạn có thể:

Lập kế hoạch ý tưởng video và kịch bản với các không gian chuyên dụng cho quá trình brainstorming, vẽ storyboard và quy trình phê duyệt, giúp nhóm của bạn luôn đồng bộ.

Theo dõi các cột mốc quan trọng trong quá trình sản xuất từ quay phim, chỉnh sửa đến tạo hình thu nhỏ và viết nội dung quảng cáo.

Quản lý lịch đăng tải của bạn với lịch trình mạng xã hội tích hợp, giúp đồng bộ hóa việc tải lên YouTube với dòng thời gian chạy chiến dịch quảng cáo của bạn để đạt hiệu quả tối đa.

Nếu bạn đang chạy nhiều chiến dịch tiếp thị cùng một lúc, bạn cần một nguồn thông tin duy nhất để theo dõi ngân sách, dòng thời gian và mọi thứ khác.

Mẫu lập kế hoạch chiến dịch của ClickUp cung cấp chính xác những gì bạn cần. Với mẫu này, bạn có thể đặt mục tiêu, theo dõi tiến độ và đo lường thành công của nhiều chiến dịch YouTube mà không bỏ sót hiệu suất của từng chiến dịch riêng lẻ.

Tải mẫu miễn phí Quản lý nhiều chiến dịch cùng lúc với mẫu kế hoạch chiến dịch ClickUp.

Mẫu này cung cấp tính linh hoạt để lựa chọn từ 7 Trường Tùy chỉnh khác nhau (Ngân sách phân bổ, Trưởng chiến dịch, Ngân sách còn lại và Loại chiến dịch) để thống nhất nhóm xung quanh các mục tiêu chung và công việc ưu tiên.

Với mẫu này, bạn có thể:

Cải thiện việc theo dõi chiến dịch với bình luận, thẻ, cảnh báo phụ thuộc, email và cập nhật thời gian thực để mọi người luôn được thông báo.

Theo dõi phân bổ ngân sách giữa các chiến dịch và phát hiện chi tiêu quá mức trước khi ảnh hưởng đến ROI.

Đồng bộ hóa việc phát hành quảng cáo với lịch nội dung của bạn để đảm bảo quảng cáo YouTube phù hợp với việc tải lên video tự nhiên và các chiến dịch tiếp thị tổng thể.

Brainstorm ý tưởng sáng tạo với ClickUp Bảng trắng

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho nhóm của bạn một không gian trực quan để tổ chức và sắp xếp tất cả ý tưởng sáng tạo, hướng dẫn chiến dịch, tài liệu tham khảo, ý tưởng video và góc tiếp cận thông điệp trong một nơi duy nhất.

Sắp xếp ý tưởng sáng tạo của bạn với ClickUp Bảng trắng

Nó tích hợp với không gian Làm việc của bạn và tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để kết nối các ý tưởng của bạn.

Dưới đây là cách Bảng trắng tối ưu hóa quy trình sáng tạo của bạn:

Bảng trắng kết nối ở đâu? Làm thế nào nó giúp cho quảng cáo YouTube của bạn? Kết nối với các công việc Chuyển các ý tưởng quảng cáo đã được brainstorming thành các công việc cụ thể với người chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể. Kết nối với Tài liệu Kết nối các bản tóm tắt chiến dịch, kịch bản và hướng dẫn thương hiệu trực tiếp vào Bảng trắng của bạn để dễ dàng tham khảo. Kết nối với Trò chuyện Thảo luận về hướng sáng tạo trong thời gian thực mà không cần rời khỏi Bảng trắng hoặc chuyển tab.

Xem xét các tài liệu sáng tạo mà không cần cuộc họp bằng ClickUp Clips

Sau khi có ý tưởng, hãy sử dụng ClickUp Clips để ghi lại bản nháp quảng cáo, bản trình bày kịch bản hoặc ghi chú của trình chỉnh sửa. Các bên liên quan có thể để lại bình luận có dấu thời gian, giao nhiệm vụ phản hồi và giải quyết vấn đề mà không cần tổ chức cuộc gọi đánh giá trực tiếp.

Hãy để lại các giải thích chi tiết và thông tin chi tiết với ClickUp Clips.

Cài đặt tự động hóa cho các công việc lặp lại

Lập kế hoạch và triển khai quảng cáo YouTube không phải là công việc của một người. Không phải là quy trình một bước.

Từ giai đoạn tiền sản xuất đến hậu sản xuất, một loạt các bước phê duyệt, phân công công việc, cập nhật ngân sách và đánh giá hiệu suất—những công việc mà việc cập nhật thủ công không mất nhiều thời gian nhưng chắc chắn sẽ tiêu tốn năng lượng.

ClickUp Tự động hóa sẽ giúp bạn giải quyết các công việc lặp đi lặp lại, giúp bạn tập trung năng lượng sáng tạo vào công việc thực sự.

Dưới đây là một số ví dụ về tự động hóa để bạn thử:

Thay đổi trạng thái thành “Kịch bản được phê duyệt” > Tự động giao công việc sản xuất video cho nhóm sáng tạo

Trường Tùy chỉnh “Ngân sách quảng cáo” vượt quá ngưỡng > Thông báo cho quản lý chiến dịch và đánh dấu để xem xét

Thay đổi trạng thái thành “Quảng cáo đang chạy” > Tạo công việc theo dõi hiệu suất và giao cho người quản lý phân tích.

Mỗi Monday lúc 9 giờ sáng > Tạo bản tóm tắt hiệu suất chiến dịch hàng tuần và đăng trong nhóm trò chuyện.

Sử dụng mẫu lịch trình quảng cáo ClickUp Ads để lập kế hoạch dòng thời gian triển khai quảng cáo và đồng bộ hóa các tính năng tự động hóa với ngày khởi chạy chiến dịch.

Xem video này để xem cách Super Agents hoạt động cùng với ClickUp tự động hóa👇

Tối ưu hóa toàn bộ quy trình quảng cáo của bạn với BrainGPT

ClickUp BrainGPT là một không gian làm việc AI tích hợp, kết hợp nhiều khả năng AI vào một nền tảng duy nhất. Thay vì phải chuyển đổi giữa các công cụ AI cho việc viết, nghiên cứu, tra cứu kiến thức và 10 tác vụ khác, bạn có thể sử dụng tất cả các tính năng cần thiết trong ứng dụng máy tính độc lập này.

Với BrainGPT, bạn có thể:

Truy cập nhiều mô hình AI bên ngoài : Sử dụng trí tuệ của Claude để viết kịch bản video và phụ đề, ChatGPT để tạo các biến thể nội dung quảng cáo, hoặc so sánh kết quả giữa các mô hình để tìm ra thông điệp hấp dẫn nhất.

Thực hiện tìm kiếm web thời gian thực : Nghiên cứu các chiến dịch của đối thủ, : Nghiên cứu các chiến dịch của đối thủ, phát hiện xu hướng mới nổi hoặc thông tin về đối tượng mà không cần rời khỏi ClickUp.

Tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc của bạn : Khi các bản tóm tắt chiến dịch, dữ liệu hiệu suất và tài sản sáng tạo của bạn được phân tán trên Drive, Docs và các công cụ thiết kế, : Khi các bản tóm tắt chiến dịch, dữ liệu hiệu suất và tài sản sáng tạo của bạn được phân tán trên Drive, Docs và các công cụ thiết kế, ClickUp Enterprise Search sẽ tổng hợp tất cả lại ngay lập tức.

Chuyển giọng nói thành văn bản: Với : Với ClickUp Talk to Text , bạn có thể ghi âm ý tưởng kịch bản video, ghi chú chiến dịch hoặc phản hồi về nội dung quảng cáo mà không cần dùng tay khi xem xét nội dung.

Tối ưu hóa quảng cáo YouTube của bạn với ClickUp

Đừng xây dựng các chiến dịch quảng cáo YouTube của bạn một cách độc lập.

Nếu việc lập kế hoạch, giao tiếp trong nhóm, thực thi và theo dõi của bạn diễn ra trên các nền tảng khác nhau, sự phân tán công cụ đang làm giảm năng suất của bạn và giới hạn khả năng ra quyết định nhanh chóng.

Không gian Làm việc được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) của ClickUp tích hợp các công cụ cho việc phát triển ý tưởng, theo dõi công việc, lập kế hoạch, tổ chức, tối ưu hóa và tự động hóa vào một nền tảng trung tâm. Tất cả những gì bạn cần để xây dựng, quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo YouTube hiệu quả đều có sẵn trong một nền tảng duy nhất với ClickUp.

Đăng ký miễn phí ngay bây giờ và bắt đầu tối ưu hóa quy trình quảng cáo YouTube của bạn.

Câu hỏi thường gặp

Quảng cáo YouTube thường có chi phí từ $0,10 đến $0,30 cho mỗi chế độ xem (CPV), tuy nhiên chi phí có thể thay đổi tùy thuộc vào độ chính xác của đối tượng mục tiêu, mức độ cạnh tranh và định dạng quảng cáo. Bạn có thể bắt đầu với chỉ $10 mỗi ngày và điều chỉnh dựa trên hiệu suất.

Quảng cáo không thể bỏ qua trong luồng (non-skippable in-stream ads) và quảng cáo bumper là lựa chọn tốt nhất cho việc nâng cao nhận thức thương hiệu, vì người xem bắt buộc phải xem toàn bộ nội dung. Quảng cáo masthead mang lại hiển thị tối đa nếu bạn có ngân sách, trong khi quảng cáo có thể bỏ qua trong luồng (skippable in-stream ads) cũng có thể nâng cao nhận thức khi kết hợp với các chiến dịch dài hạn khác.

Các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu với ngân sách hàng ngày khiêm tốn từ $10-$20 và tập trung vào việc chạy các chiến dịch được nhắm mục tiêu chặt chẽ. Họ có thể tăng chi tiêu sau khi xác định được các kết hợp hiệu quả giữa nhắm mục tiêu đối tượng, nội dung quảng cáo và thông điệp quảng cáo, những yếu tố này liên tục thúc đẩy chuyển đổi.

Bạn có thể theo dõi chuyển đổi thông qua Google Ads bằng cách kết nối kênh YouTube của mình với Google Analytics. YouTube Studio cũng cung cấp dữ liệu chuyển đổi sau khi xem, cho thấy thời điểm người xem chuyển đổi sau khi xem quảng cáo mà không cần nhấp chuột.

ClickUp cung cấp một không gian làm việc có cấu trúc để lập kế hoạch, triển khai và theo dõi nhiều chiến dịch quảng cáo YouTube cùng lúc. Với các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), báo cáo tự động hóa thông qua Super Agents và các mẫu cho kế hoạch chiến dịch và sản xuất quảng cáo, bạn có thể theo dõi ngân sách, thời hạn, tài sản sáng tạo và các chỉ số hiệu suất tại một nơi duy nhất.