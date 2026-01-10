Nếu nhóm của bạn sử dụng Gmail, Tài liệu Google, Sheets và Meet suốt cả ngày, bạn không phải là trường hợp duy nhất. Google Workspace hiện đang phục vụ hơn 3 tỷ người dùng trên toàn thế giới, nhưng phần lớn kế hoạch dự án vẫn nằm rải rác trong các tab và bảng tính tạm thời.

Đây là lúc phần mềm quản lý dự án tích hợp với Google Workspace phát huy tác dụng. Phần mềm phù hợp cho phép bạn giao quyền sở hữu, theo dõi tiến độ và kết nối tài liệu dự án với các công việc và cuộc họp liên quan ✅.

Danh sách này bao gồm các công cụ quản lý dự án tốt nhất có thể kết nối với các ứng dụng Google để quản lý dự án hiệu quả mà không cần thay đổi cách làm việc hiện tại của nhóm trong Google Workspace.

Top 9 phần mềm quản lý dự án tích hợp với Google Workspace trong nháy mắt

Sử dụng bảng so sánh nhanh này để xem cách mỗi công cụ kết nối với các công cụ năng suất của Google Workspace (trước đây là Google Suite), công cụ nào phù hợp nhất cho mục đích gì và mức giá khởi điểm của từng công cụ:

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Phần mềm quản lý dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) kết nối với Google Workspace cho các nhóm có kích thước khác nhau. Công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và chế độ xem; kết nối hộp thư đến Gmail và tệp Google Drive, đồng bộ hóa ngày với Lịch Google, và sử dụng tóm tắt và cập nhật bằng AI. Kế hoạch miễn phí; tùy chỉnh cho doanh nghiệp Asana Quản lý công việc có cấu trúc cho các nhóm Google Workspace đa chức năng. Tiện ích bổ sung Gmail để ghi chú công việc; tệp đính kèm Google Drive; đồng bộ hóa Lịch Google; dòng thời gian và tự động hóa. Kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $13,49/tháng cho mỗi người dùng. Wrike Các dự án phức tạp xuyên suốt các bộ phận sử dụng Google Workspace tại các công ty có kích thước vừa và nhỏ. Quy trình làm việc từ email sang công việc; Tệp đính kèm Google Drive; Đồng bộ hóa Lịch Google; Biểu đồ Gantt và bảng điều khiển. Kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Zoho Dự án Quản lý kế hoạch và theo dõi thời gian truyền thống với kết nối ứng dụng Google cho các nhóm từ nhỏ đến trung bình. Kết nối ứng dụng Google: danh sách công việc, cột mốc, mối quan hệ phụ thuộc và biểu đồ Gantt. Kế hoạch miễn phí cho tối đa 5 người dùng; kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5/tháng cho mỗi người dùng. Trello Bảng điều khiển đơn giản kết hợp với Google Không gian Làm việc dành cho các nhóm nhỏ. Bảng và thẻ; Tiện ích mở rộng Google Drive cho Tài liệu Google/Trang tính Google/Slides; Đồng bộ hóa Lịch Google Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $6/tháng cho mỗi người dùng. Kanbanchi Kanban và Gantt trong Không gian Làm việc Google dành cho các tổ chức nhỏ. Hoạt động trong Google Không gian Làm việc; Hỗ trợ Drive và Lịch Google; Biểu đồ Gantt; Theo dõi thời gian Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $5.99/tháng cho mỗi người dùng. kissflow Tự động hóa quy trình làm việc cho việc phê duyệt và quản lý dự án với các ứng dụng Google dành cho các nhóm từ trung bình đến lớn. Luồng làm việc với ít mã; kết nối Gmail, Drive và Sheets; luồng phê duyệt và tiếp nhận. Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $1.500/tháng Smartsheet Theo dõi dự án theo phong cách bảng tính với tích hợp Google Workspace dành cho các nhóm từ nhỏ đến trung bình. Chế độ xem lưới; tệp đính kèm Google Drive; đồng bộ lịch; bảng điều khiển và tự động hóa Kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng. monday. com Bảng trực quan và bảng điều khiển bên cạnh các ứng dụng Google dành cho các nhóm quy mô trung bình. Kết nối Gmail + Drive; Đồng bộ hóa Lịch Google; Bảng, dòng thời gian và tự động hóa. Kế hoạch miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng cho mỗi người dùng.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

⭐ Tính năng mẫu nổi bật Lập kế hoạch, theo dõi và tổ chức dự án tiếp theo của bạn nhanh hơn với mẫu Quản lý Dự án ClickUp. Nó cung cấp cho bạn một không gian làm việc sẵn sàng để ghi chép các công việc, dòng thời gian và tài liệu, giúp nhóm của bạn thoát khỏi việc sử dụng các Google Trang tính và ghi chú trong hộp thư đến một cách phân tán, chuyển sang một trung tâm dự án rõ ràng và thống nhất. Tải mẫu miễn phí Tạo một nguồn thông tin duy nhất cho các công việc, dòng thời gian và tệp Google đính kèm với mẫu Quản lý dự án ClickUp.

📖 Xem thêm: Mẫu quản lý dự án miễn phí cho mọi loại dự án

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi chọn phần mềm quản lý dự án tích hợp với Google Workspace?

Một thiết lập Google Workspace tốt không chỉ đơn thuần là lưu trữ tệp tin. Đó là việc giảm thiểu việc chuyển đổi giữa các công cụ khi công việc thay đổi, tệp tin được cập nhật và dòng thời gian thay đổi.

✅ Sử dụng danh sách kiểm tra này để chọn phần mềm quản lý dự án phù hợp với cách nhóm của bạn đã làm việc trong các ứng dụng Google. Công cụ lý tưởng sẽ thực hiện các chức năng sau:

Kết nối Google Drive để bạn có thể đính kèm, tạo và tổ chức các tài liệu Docs, Google Trang tính và Slides ngay bên cạnh các công việc.

Đồng bộ hóa ngày đáo hạn và cuộc họp với Lịch Google để lịch trình luôn hiển thị cho các thành viên của nhóm làm việc từ xa.

Hỗ trợ các tính năng cơ bản của quản lý công việc như chủ sở hữu, ưu tiên và phụ thuộc cho các dự án phức tạp hơn.

Cung cấp các chế độ xem như bảng và biểu đồ Gantt, giúp bạn theo dõi các cột mốc quan trọng trong các dự án cụ thể.

Bao gồm quyền truy cập và kiểm soát chia sẻ cho các tài liệu dự án nhạy cảm và đối tác bên ngoài.

Giảm thiểu các công việc lặp đi lặp lại nhờ tự động hóa, giúp nhóm tiết kiệm thời gian cho các cập nhật thủ công.

📮ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Nếu bạn có thể loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý!

Phần mềm Quản lý Dự án Tốt Nhất với Tích hợp Google Workspace

Các công cụ này được thiết kế cho các nhóm đã sử dụng Gmail, Tài liệu Google, Trang tính Google và Lịch Google và muốn công việc dự án được liên kết chặt chẽ với các ứng dụng đó thay vì phân tán trên nhiều tab.

Dưới đây là các công cụ quản lý dự án hàng đầu kết nối công việc, tệp tin và quy trình làm việc với Google Workspace, giúp bạn lập kế hoạch, theo dõi và triển khai dự án mà không làm gián đoạn thói quen làm việc của nhóm.

1. ClickUp (Phần mềm quản lý dự án tốt nhất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo)

Lập kế hoạch, xây dựng và phát triển doanh nghiệp của bạn trong một không gian làm việc chung duy nhất với ClickUp.

Nếu nhóm của bạn thực hiện các dự án trong Google Workspace, bạn đã có các công cụ cơ bản: Gmail cho yêu cầu, Tài liệu Google cho tài liệu kỹ thuật, Google Trang tính cho bảng theo dõi, Google Drive cho tệp tin và Lịch Google cho hạn chót.

Tuy nhiên, khi công việc được phân tán ở nhiều nơi khác nhau, việc theo dõi tiến độ và đảm bảo các thành viên trong nhóm làm việc từ xa đồng bộ hóa trở nên khó khăn khi dự án trở nên phức tạp hơn.

Đó là tình trạng phân tán công việc: các mục nằm rải rác trong các chuỗi email, và "kế hoạch" trở thành sự kết hợp giữa bảng tính và lời mời lịch. Sau đó, tình trạng phân tán AI cũng xuất hiện: một công cụ tóm tắt cuộc họp, một công cụ khác tạo công việc, và bạn vẫn phải sao chép và dán cập nhật giữa các ứng dụng.

ClickUp for Project Teams giải quyết cả hai vấn đề bằng cách hoạt động như một không gian làm việc AI tích hợp cho quản lý dự án. Bạn có thể quản lý công việc, tài liệu, dòng thời gian và hợp tác trên một nền tảng duy nhất đồng thời vẫn làm việc chặt chẽ với các ứng dụng Google.

Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng ClickUp để quản lý dự án, công việc và tệp tin Google Workspace trong một không gian làm việc kết nối:

Giữ quản lý công việc liên kết với nhiệm vụ ClickUp

Theo dõi xu hướng và phân tích dữ liệu với AI đầu tiên kết nối các công việc của bạn với phần còn lại của công việc thông qua nhiệm vụ ClickUp

Khi có yêu cầu được gửi qua Gmail hoặc có thay đổi trong Tài liệu Google, cách nhanh nhất để quản lý dự án hiệu quả là chuyển đổi yêu cầu đó thành một công việc thực tế với người chịu trách nhiệm, mức độ ưu tiên và ngày đáo hạn.

Nhiệm vụ ClickUp được thiết kế cho quy trình làm việc đó. Bạn có thể tạo công việc từ tài liệu, thêm chi tiết bằng Trường Tùy chỉnh và sử dụng ưu tiên, phụ thuộc và cột mốc để quản lý tài nguyên và giữ cho toàn bộ nhóm đồng bộ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi lập dòng thời gian dài cho dự án trong chế độ xem Gantt hoặc Lịch của ClickUp, bạn có thể sử dụng công cụ tính ngày miễn phí ClickUp Days Calculator để nhanh chóng kiểm tra số ngày giữa các mốc thời gian quan trọng và đảm bảo lịch trình thực tế.

Bắt đầu bằng cách kết nối Google Drive (và Lịch Google) từ các tích hợp của ClickUp, để nhóm của bạn có thể đính kèm tệp đính kèm, tìm kiếm và xem trước nội dung Drive trong ClickUp.

Bạn cũng có thể kết nối hộp thư đến Gmail của mình, để ClickUp Brain có thể giúp ưu tiên các công việc, đề xuất các bước tiếp theo, soạn thảo phản hồi và nhiều hơn nữa.

Dễ dàng kết nối hộp thư đến Gmail của bạn với ClickUp và nhận sự hỗ trợ từ ClickUp Brain trong Gmail

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn có thể sử dụng ClickUp Brain để tạo tóm tắt công việc và cập nhật tiến độ trực tiếp từ tài liệu, bình luận và ghi chú cuộc họp. Sau đó, bạn có thể tự động tạo công việc mới từ các cuộc hội thoại đó để danh sách công việc của bạn được cập nhật tự động mà không cần sao chép-dán thêm. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu nó quét tài liệu dự án hoặc tóm tắt cuộc họp, trích xuất các mục cụ thể với người chịu trách nhiệm và ngày đáo hạn, và đẩy chúng trực tiếp vào danh sách công việc của bạn. Nhận tóm tắt và nhận xét tức thì từ các thư mục dự án của bạn với ClickUp Brain

Đồng bộ lịch trình với Lịch Google để các hạn chót luôn hiển thị.

Kết nối Lịch Google của bạn với ClickUp và dễ dàng sử dụng chế độ xem công việc sắp tới

Nếu nhóm của bạn lên kế hoạch cho ngày làm việc trong Lịch Google, bạn không muốn ngày đáo hạn dự án nằm ở nơi khác. Tích hợp Lịch Google của ClickUp được thiết kế để đồng bộ hóa các nhiệm vụ ClickUp với Lịch Google, giúp bạn quản lý lịch trình, theo dõi hạn chót và cập nhật sự kiện theo thời gian thực.

Cách thực hiện hiệu quả:

Xem nhiệm vụ ClickUp là nguồn thông tin chính xác về phạm vi, trạng thái và người chịu trách nhiệm.

Sử dụng Lịch Google để quản lý thời gian và hiển thị cuộc họp, giúp các hạn chót xuất hiện ngay tại nơi nhóm của bạn đã lập kế hoạch cho tuần.

Xem video ngắn này để tìm hiểu cách quản lý nhiều lịch từ một nơi duy nhất bằng ClickUp làm trung tâm dự án chính của bạn:

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thực hiện cập nhật dự án nhanh hơn với ClickUp BrainGPT (và Tìm kiếm Enterprise ). Tìm kiếm bất kỳ tệp hoặc tài liệu nào bạn cần, dù chúng được lưu trữ rải rác trên các hệ thống kết nối của bạn ClickUp BrainGPT được thiết kế cho các nhóm cần câu trả lời và cập nhật thông tin trên ClickUp và Google Workspace mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ AI. Bạn có thể tìm kiếm trên các ứng dụng công việc và web, chuyển đổi giữa các mô hình AI cao cấp, và sử dụng Talk to Text để chuyển đổi giọng nói thành văn bản khi việc gõ phím làm chậm tiến độ của bạn. Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng nó: Ghi lại cập nhật dự án ngay lập tức bằng giọng nói: Sử dụng Talk to Text để ghi lại cập nhật trạng thái, tóm tắt cuộc họp hoặc bước tiếp theo trực tiếp vào BrainGPT (hoặc bất kỳ hộp văn bản nào thông qua phần mở rộng), sau đó dán vào công việc phù hợp hoặc chủ đề trò chuyện ClickUp.

Hỏi về rủi ro giao hàng và Khối lượng công việc: Truy vấn ClickUp BrainGPT với các câu hỏi như “Những công việc nào có khả năng cao nhất sẽ không đạt được cột mốc thời gian?” hoặc “Có gì đang chờ phê duyệt trong tuần này?” để bạn có thể phát hiện vấn đề sớm thay vì phải kiểm tra thủ công trên Google Trang tính và các chủ đề trò chuyện.

Tìm kiếm các quyết định trước đây theo tài liệu, từ khóa hoặc dự án: Sử dụng Tìm kiếm Doanh nghiệp để tìm tài liệu, công việc hoặc chủ đề nơi quyết định được đưa ra, đặc biệt khi các liên kết được phân tán trên Google Drive, Tài liệu Google và Chat.

Chọn mô hình phù hợp cho công việc: Sử dụng ClickUp Brain để nhận câu trả lời liên quan đến công việc (có thể bao gồm ClickUp và các ứng dụng kết nối). Chuyển sang ChatGPT, Claude hoặc Gemini khi bạn cần viết hoặc suy luận chung, nhưng ghi chú rằng các mô hình bên ngoài này không có quyền truy cập vào kiến thức ClickUp của bạn.

Đính kèm, tạo và làm việc với Tài liệu Google và Google Trang tính mà không cần rời khỏi luồng công việc.

Bạn có thể tạo Tài liệu Google trực tiếp từ một nhiệm vụ ClickUp (vậy nên mỗi tài liệu mới được tạo sẽ tự động liên kết với nhiệm vụ tương ứng), và nhúng tệp Drive để chúng mở dưới dạng bản xem trước bên trong ClickUp.

Điều này cũng có thể được hoàn thành cho một số lựa chọn thay thế khác của Tài liệu Google, nhờ vào hơn 1.000 tích hợp của ClickUp.

ClickUp hỗ trợ chỉnh sửa Google Trang tính được nhúng, vì vậy bạn không cần phải chuyển sang trang khác mỗi vài phút.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi quyết định dự án được đưa ra trong trò chuyện, hãy chuyển tin nhắn thành công việc ngay lập tức để tránh bị mất. ClickUp Chat được thiết kế để liên kết các cuộc hội thoại với các công việc và tài liệu liên quan, giúp nhóm của bạn giao tiếp trong các kênh riêng biệt. Bạn cũng có thể sử dụng AI của ClickUp để chạy ClickUp Agents trong các kênh trò chuyện ClickUp quan trọng của mình, giúp tóm tắt các chủ đề dài, hiển thị tài liệu và công việc phù hợp, và trả lời nhanh các câu hỏi như "Điều này ở đâu?" từ bối cảnh không gian làm việc của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tập trung các công việc, dòng thời gian, email, tài liệu và trò chuyện trong một không gian làm việc duy nhất kết nối trực tiếp với các ứng dụng Google Workspace.

Chuyển đổi giữa các chế độ xem ClickUp (Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch, Gantt, Dòng thời gian) để hỗ trợ các nhóm và nhu cầu dự án khác nhau.

Sử dụng ClickUp Brain Enterprise Search để tìm kiếm câu trả lời có ngữ cảnh và trích dẫn từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và các ứng dụng kết nối.

Sử dụng ClickUp Automations (bao gồm Trình tạo tự động hóa AI) để giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại như phân công công việc và cập nhật trạng thái thông qua tự động hóa quy trình làm việc.

Giới hạn của ClickUp

Cung cấp nhiều tính năng và tùy chọn cấu hình, do đó các nhóm mới có thể gặp khó khăn ban đầu và cần thời gian để thiết lập không gian làm việc lý tưởng của mình.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.600 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về ClickUp

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thực sự đánh giá cao sự đa dạng về tính năng mà ClickUp cung cấp, giúp tôi quản lý các công việc ngắn hạn trong tuần và các dự án phức tạp kéo dài nhiều tháng. Nó giúp việc hợp tác và giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm trở nên trơn tru, loại bỏ sự lộn xộn và hỗn loạn trong các dự án.

Tôi thực sự đánh giá cao sự đa dạng về tính năng mà ClickUp cung cấp, giúp tôi quản lý các công việc ngắn hạn trong tuần và các dự án phức tạp kéo dài nhiều tháng. Nó giúp hợp tác và giao tiếp với các thành viên khác trong nhóm trở nên trơn tru, loại bỏ sự lộn xộn và hỗn loạn trong các dự án.

2. Asana (Phù hợp nhất cho quản lý công việc có cấu trúc cùng với Google Workspace)

Qua Asana

Nếu nhóm của bạn thực hiện các hoạt động hàng ngày thông qua Google Workspace, thách thức lớn nhất là duy trì sự rõ ràng về quyền sở hữu và theo dõi tiến độ khi các yêu cầu bắt đầu được gửi qua Gmail và các kế hoạch được lưu trữ trên nhiều Tài liệu Google và Google Trang tính.

Asana là lựa chọn lý tưởng khi bạn muốn áp dụng phương pháp quản lý dự án có cấu trúc hơn mà không cần thay thế các ứng dụng Google. Nó bổ sung một lớp trách nhiệm rõ ràng trên nền tảng cách các nhóm đã hợp tác. Điều này giúp chuyển đổi các chuỗi email thành công việc có thể theo dõi, có thể truy cập tại một nơi duy nhất thay vì nhiều bảng theo dõi khác nhau.

Điều đó có nghĩa là bạn có thể tiếp tục soạn thảo trong Tài liệu Google, cập nhật bảng theo dõi trong Google Trang tính và lên lịch trong Lịch Google, trong khi Asana trở thành nơi bạn theo dõi tiến độ và quản lý dự án một cách hiệu quả.

Các tính năng nổi bật của Asana

Kết nối với Không gian Làm việc Google để các nhóm có thể chuyển đổi tin nhắn Gmail thành công việc, đính kèm tệp Google Drive và đồng bộ hóa công việc với Lịch Google.

Lập kế hoạch và theo dõi công việc phức tạp trên nhiều chế độ xem dự án, bao gồm danh sách công việc, bảng, dòng thời gian và biểu đồ Gantt.

Sử dụng quy tắc tự động hóa để xử lý các cập nhật lặp lại như giao công việc, thay đổi trường dữ liệu và gửi thông báo.

Theo dõi sức chứa và phát hiện các dự án có nguy cơ cao trên các nhóm thông qua các tính năng quản lý khối lượng công việc, bảng điều khiển và báo cáo.

Tích hợp với nhiều công cụ khác (bao gồm Slack và các ứng dụng Google) để dữ liệu dự án luôn được kết nối xuyên suốt hệ thống.

Mở rộng khả năng của nhóm với Asana AI và AI Teammates.

Giới hạn của Asana

Đường cong học tập dốc cho các tính năng nâng cao, có thể gây áp lực cho các thành viên mới hoặc không có kiến thức kỹ thuật trong nhóm.

Các tính năng mạnh mẽ hơn, như báo cáo nâng cao và giới hạn tự động hóa cao hơn, chỉ có sẵn trên các gói trả phí, điều này có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ.

Giao diện và thông báo có thể trở nên lộn xộn trên các không gian làm việc lớn, khiến việc duy trì chế độ xem và hộp thư đến gọn gàng trở nên khó khăn nếu không có thiết lập cẩn thận.

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13,49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Enterprise+: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (12.800+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.400+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Asana

Một người dùng G2 đề cập:

Giao diện cung cấp nhiều chế độ xem công việc, giúp linh hoạt cho các phong cách công việc khác nhau. Tôi cũng thấy rất hữu ích khi Asana tích hợp mượt mà với các ứng dụng khác, giúp giảm bớt nhiều nỗ lực thủ công trong suốt tuần.

Giao diện cung cấp nhiều chế độ xem công việc, giúp linh hoạt cho các phong cách công việc khác nhau. Tôi cũng thấy rất hữu ích khi Asana tích hợp mượt mà với các ứng dụng khác, giúp giảm bớt nhiều nỗ lực thủ công trong suốt tuần.

3. Wrike (Phù hợp nhất cho các dự án phức tạp với nhóm Google Workspace)

Thông qua Wrike

Wrike hoạt động hiệu quả nhất khi các "dự án" của bạn không chỉ là danh sách công việc đơn giản mà còn bao gồm nhiều bên liên quan. Nếu bạn đang điều phối nhiều quy trình phê duyệt và dòng thời gian thay đổi, một bảng tính đơn thuần hiếm khi cho thấy những rủi ro thực sự, đặc biệt khi các phụ thuộc tích tụ và ưu tiên thay đổi.

Đây là lúc Wrike phát huy vai trò như một lớp thực thi kết nối với các ứng dụng Google chính, giúp công việc dự án không bị mắc kẹt trong các chuỗi email hoặc nhiều thư mục Drive. Bạn có thể sử dụng Google Drive làm nguồn tệp tin và Lịch Google làm trung tâm lịch trình, trong khi Wrike hỗ trợ các nhóm phối hợp công việc và theo dõi các cột mốc quan trọng trong các dự án phức tạp hơn.

Đây cũng là lựa chọn thực tế cho các tổ chức muốn kiểm soát chặt chẽ hơn cách luồng công việc được phân phối giữa các nhóm. Bạn có thể tiêu chuẩn hóa cách công việc được giao và cách tiến độ được báo cáo lại cho các bên liên quan.

Các tính năng nổi bật của Wrike

Tích hợp với Google Workspace để chuyển đổi tin nhắn Gmail thành công việc và đồng bộ hóa công việc với tài khoản Google của bạn.

Đính kèm và hợp tác trên các tệp Google Drive trực tiếp từ các công việc, để các tài liệu dự án luôn được liên kết với các công việc tương ứng.

Đồng bộ hóa ngày hoàn thành công việc và cột mốc với Lịch Google để các nhóm có thể theo dõi công việc dự án song song với lịch trình thường xuyên của họ.

Truy cập các chế độ xem linh hoạt như bảng, bảng điều khiển, Gantt và lịch để lập kế hoạch, theo dõi và điều chỉnh các dự án phức tạp.

Sử dụng tự động hóa, bảng điều khiển quản lý dự án và quy trình làm việc tùy chỉnh để giảm thiểu cập nhật thủ công và tiêu chuẩn hóa quy trình dự án trên các nhóm.

Giới hạn của Wrike

Bộ tính năng phong phú và các tùy chọn cấu hình có thể khiến người dùng mới cảm thấy choáng ngợp ban đầu, do đó họ có thể cần thời gian và đào tạo để làm quen.

Các gói Doanh nghiệp và cao cấp được định giá cho các nhóm lớn, điều này có thể tốn kém đối với các nhóm nhỏ chỉ cần theo dõi dự án cơ bản.

Một số người dùng đề cập đến việc khả năng truy cập ngoại tuyến bị giới hạn, điều này có thể là nhược điểm đối với các nhóm thường xuyên làm việc mà không có kết nối ổn định.

Giá cả của Wrike

Miễn phí

Nhóm: $10/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $25/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Pinnacle: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Wrike

G2: 4.2/5 (4.600+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (2.800+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Wrike

Một người đánh giá trên G2 ghi chú:

Wrike có bảng điều khiển gọn gàng, cho phép chúng ta xem các công việc đang chờ xử lý và ai cần xử lý công việc cụ thể. Việc di chuyển hoặc sắp xếp lại công việc để phù hợp với quy trình làm việc của chúng ta rất dễ dàng.

Wrike có bảng điều khiển gọn gàng, cho phép chúng ta xem các công việc đang chờ xử lý và ai cần xử lý công việc cụ thể. Việc di chuyển hoặc sắp xếp lại công việc để phù hợp với quy trình làm việc của chúng ta rất dễ dàng.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất cho Google Tasks

👀 Thực tế thú vị: Trong một cuộc khảo sát, 76% người dùng chủ yếu sử dụng công cụ quản lý dự án để giao tiếp với đồng nghiệp cho biết nó giúp họ làm việc hiệu quả hơn. Việc tập trung cập nhật thông tin luôn hiệu quả hơn so với việc theo dõi các chủ đề email dài dòng.

4. Zoho Projects (Phù hợp nhất cho các nhóm ưu tiên Google muốn lập kế hoạch có cấu trúc)

Qua Zoho Dự án

Zoho Projects là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm ưa chuộng phong cách phần mềm quản lý dự án truyền thống, nơi việc lập kế hoạch xoay quanh các công việc, cột mốc thời gian, mối quan hệ phụ thuộc và việc đang theo dõi trên dòng thời gian.

Đối với người dùng Google Workspace, Zoho Projects được thiết kế để tích hợp với các công cụ mà nhóm đã sử dụng hàng ngày. Thay vì xem Gmail, Google Drive và Lịch Google như những công cụ độc lập, tích hợp Google Workspace giúp kết nối các công việc và tệp tin trong trung tâm dự án của bạn.

Điều này khiến Zoho Projects trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm quy mô nhỏ đến trung bình muốn có hệ thống theo dõi và phối hợp đáng tin cậy hơn, đặc biệt nếu họ đã sử dụng các sản phẩm khác của Zoho.

Các tính năng nổi bật của Zoho Projects

Sử dụng Gmail, Google Drive và Lịch Google để người dùng Google Workspace có thể kết nối các công việc, tệp tin và sự kiện.

Thêm email thành công việc hoặc vấn đề từ Gmail bằng tiện ích bổ sung Zoho Projects.

Lập kế hoạch và theo dõi các dự án phức tạp với danh sách công việc, cột mốc, mối quan hệ phụ thuộc và biểu đồ Gantt.

Theo dõi tiến độ, giờ làm việc và ngân sách tại một nơi duy nhất với bảng chấm công, đang theo dõi vấn đề và báo cáo.

Tích hợp với các ứng dụng Zoho khác như Zoho CRM và Zoho Desk.

Giới hạn của Zoho Projects

Giao diện và quá trình thiết lập có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp ban đầu, đặc biệt là khi không có hướng dẫn hoặc sự hỗ trợ từ chuyên gia.

Ứng dụng di động và truy cập ngoại tuyến có giới hạn hơn so với một số đối thủ cạnh tranh, điều này có thể gây phiền toái cho các nhóm làm việc di động.

Hoạt động tốt nhất khi bạn tận dụng hệ sinh thái Zoho, vì vậy nó có thể không phù hợp nếu phần lớn các công cụ khác của bạn nằm ngoài Zoho.

Giá của Zoho Dự án

Miễn phí

Premium: $5/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $10/tháng cho mỗi người dùng

Ultimate: $15/tháng cho mỗi người dùng

Projects Plus: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Zoho Dự án

G2: 4.3/5 (490+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (840+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Zoho Projects

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Quản lý nhiều công việc và hạn chót trong một nhóm có thể trở nên quá tải—nhưng việc sử dụng Zoho Projects thực sự đã giúp chúng tôi duy trì mọi thứ gọn gàng và minh bạch. Điều tôi thấy hữu ích nhất là việc giao công việc, theo dõi tiến độ và giám sát hạn chót đều có thể thực hiện trong một nền tảng duy nhất.

Quản lý nhiều công việc và hạn chót trong một nhóm có thể trở nên quá tải—nhưng việc sử dụng Zoho Projects thực sự đã giúp chúng tôi duy trì mọi thứ gọn gàng và minh bạch. Điều tôi thấy hữu ích nhất là việc giao công việc, theo dõi tiến độ và giám sát hạn chót đều có thể thực hiện trong một nền tảng duy nhất.

📖 Xem thêm: Cách tối ưu hóa hiệu quả với báo cáo theo dõi thời gian

5. Trello (Phù hợp nhất cho các bảng đơn giản tích hợp với Không gian Làm việc Google)

Qua Trello

Nếu các dự án của bạn có quy mô nhỏ, như kế hoạch hàng tuần hoặc danh sách kiểm tra nội bộ, các bảng của Trello giúp quản lý công việc trở nên dễ tiếp cận và dễ thực hiện.

Các nhóm sử dụng Google Không gian Làm việc thường ưa chuộng Trello vì nó tích hợp mượt mà với các công cụ Google mà họ đã quen sử dụng.

Bạn có thể lưu trữ tài liệu dự án trên Google Drive và đưa chúng vào luồng công việc thông qua kết nối Google của Trello. Điều này đảm bảo các tệp dự án dễ dàng truy cập khi ai đó đang làm việc từ thẻ Trello.

Và khi việc lên lịch là quan trọng, Trello có thể hiển thị các hạn chót trong lịch quản lý dự án như Lịch Google, giúp các thành viên trong nhóm làm việc từ xa luôn đồng bộ về các nhiệm vụ cần hoàn thành mà không cần mở thêm công cụ lập kế hoạch khác.

Các tính năng nổi bật của Trello

Sử dụng bảng, danh sách công việc và thẻ để cung cấp cho nhóm một cách trực quan đơn giản để theo dõi công việc và dự án.

Kết nối với Google Workspace để có thể đính kèm và xem trước các tệp Google Drive từ các thẻ.

Tìm kiếm Drive và tạo tài liệu, Trang tính và Slides trực tiếp từ Trello với Google Drive Power-Up.

Đồng bộ hóa ngày đáo hạn của thẻ với Lịch Google để công việc và sự kiện xuất hiện trong cùng một lịch trình.

Sử dụng tính năng tự động hóa tích hợp sẵn để xử lý các tác vụ lặp lại như di chuyển thẻ, gán chủ sở hữu hoặc cập nhật trường dữ liệu.

Giới hạn của Trello

Thiếu các tính năng báo cáo chi tiết và theo dõi thời gian tích hợp sẵn, điều này có thể giới hạn việc sử dụng phần mềm cho các dự án phức tạp.

Có thể quá đơn giản cho các nhóm lớn hoặc thực hiện công việc với nhiều phụ thuộc và quy trình phê duyệt.

Các tính năng nâng cao và giới hạn sử dụng cao hơn yêu cầu kế hoạch trả phí, điều này có thể làm tăng chi phí khi bạn mở rộng quy mô.

Giá cả của Trello

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $6/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $12.50/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: $17,50/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Trello

G2: 4.4/5 (hơn 13.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Trello

Một người đánh giá trên Capterra chia sẻ:

Tôi đã có thể chuyển từ danh sách công việc chung, hộp thư đến email quá tải, ghi chú và mục tiêu dự án cụ thể thành một nơi thống nhất với tổ chức hoàn chỉnh.

Tôi đã có thể chuyển từ danh sách công việc chung, hộp thư đến email quá tải, ghi chú và mục tiêu dự án cụ thể thành một nơi thống nhất với tổ chức hoàn chỉnh.

6. Kanbanchi (Phù hợp nhất cho các nhóm ưu tiên Google trong Không gian Làm việc)

Thông qua Kanbanchi

Kanbanchi được thiết kế riêng cho các nhóm muốn sử dụng công cụ quản lý dự án tích hợp sẵn với Google. Nếu tổ chức của bạn đã đăng nhập bằng Google, lưu trữ mọi thứ trên Google Drive và lập kế hoạch cho tuần trên Lịch Google, Kanbanchi sẽ cảm giác như một phần mở rộng của môi trường đó thay vì một nền tảng riêng biệt.

Điều này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn sự đơn giản của bảng Kanban nhưng vẫn cần các công cụ lập kế hoạch như biểu đồ Gantt hoặc theo dõi thời gian. Vì nó được xây dựng dựa trên quyền truy cập Google Workspace, việc triển khai thường đơn giản cho các nhóm không muốn quản lý thêm một tài khoản đăng nhập và công cụ khác.

Sự kết hợp này rất phù hợp cho các nhóm thực hiện công việc giao hàng, nơi lịch trình là yếu tố quan trọng, nhưng bạn không muốn sử dụng một nền tảng nặng nề.

Các tính năng nổi bật của Kanbanchi

Tích hợp nguyên bản với Google Không gian Làm việc, bao gồm Google Drive, Gmail, Lịch Google và Biểu mẫu.

Sử dụng bảng Kanban để hiển thị các công việc, ưu tiên và giai đoạn dự án trong một bố cục thẻ quen thuộc.

Truy cập biểu đồ Gantt và theo dõi thời gian cho các nhóm cần lịch trình và theo dõi nỗ lực cùng với Bảng công việc của họ.

Đính kèm và xem trước Tài liệu Google, Trang tính Google và Slides từ thẻ và Shared Drives để tài liệu dự án luôn gần gũi với công việc.

Xuất dữ liệu sang Google Trang tính và kết nối với Google Forms để thu thập thông tin và báo cáo tiến độ một cách thuận tiện.

Giới hạn của Kanbanchi

Một số người dùng đề cập đến tốc độ tải chậm trên các bảng lớn và lỗi thỉnh thoảng xảy ra khi sao chép hoặc lặp lại thẻ.

Giá theo người dùng được cấp phép có thể cảm thấy đắt đỏ đối với các nhóm rất lớn so với một số công cụ quản lý dự án khác.

Các tùy chỉnh chi tiết như màu sắc nhãn và cài đặt riêng cho bảng được giới hạn hơn so với một số nền tảng tập trung vào doanh nghiệp.

Giá cả của Kanbanchi

Cần thiết: $5.99/tháng cho mỗi người dùng

Premium: Từ $9.49/tháng (giá tùy chỉnh từ 2 người dùng được cấp phép)

Chuyên nghiệp: Từ $32,49/tháng (giá tùy chỉnh từ 2 người dùng được cấp phép)

Enterprise: Từ $12.95/tháng cho mỗi người dùng (giá tùy chỉnh từ 100 người dùng được cấp phép)

Đánh giá và nhận xét về Kanbanchi

G2: 4.7/5 (90+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (290+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Kanbanchi

Một người đánh giá trên Capterra ghi chú:

Tổ chức công việc tuyệt vời với khả năng chia sẻ dữ liệu xuất sắc, cập nhật trực tiếp trong nhóm, mã màu sắc cho các mục và tất cả các tính năng bạn mong muốn và hơn thế nữa từ bảng Kanban.

Tổ chức công việc tuyệt vời với chia sẻ dữ liệu thông minh, cập nhật trực tiếp trong nhóm, mã màu sắc cho các mục và tất cả các tính năng bạn mong muốn và hơn thế nữa từ bảng Kanban.

📖 Xem thêm: Cách sử dụng Google Workspace cho quản lý dự án

7. Kissflow (Phù hợp nhất cho các dự án dựa trên quy trình làm việc trong Google Không gian Làm việc)

Qua kissflow

Kissflow là lựa chọn lý tưởng khi các dự án của bạn bao gồm các quy trình như phê duyệt, tiếp nhận yêu cầu và phân công công việc giữa các nhóm.

Điểm mạnh của Kissflow là cung cấp cho các nhóm một cách thức có cấu trúc để quản lý các quy trình làm việc đồng thời vẫn duy trì kết nối với Google Workspace.

Thay vì để công việc bị giam giữ trong các chủ đề email Gmail và các tài liệu dự án không liên kết, bạn có thể duy trì luồng công việc hiển thị thông qua giao diện của Kissflow, giúp các nhóm hoàn thành dự án với ít lần theo dõi hơn và ít phối hợp thủ công hơn.

Các nhóm thường sử dụng nó để tạo các quy trình như onboarding, yêu cầu mua sắm, quy trình làm việc nội bộ và quy trình giao hàng theo dự án phụ thuộc vào sự phê duyệt.

Các tính năng nổi bật của Kissflow

Tự động hóa quy trình phê duyệt và quy trình dự án với các công cụ xây dựng không cần lập trình.

Kết nối Gmail, Google Drive, Google Trang tính và Lịch Google để đồng bộ hóa công việc với Không gian Làm việc.

Sử dụng bảng và các làn bơi để quản lý công việc dự án và hiển thị trạng thái một cách nhanh chóng.

Đồng bộ hóa dữ liệu biểu mẫu và quy trình làm việc với Google Trang tính để báo cáo và phân tích.

Quản lý quyền truy cập và quyền truy cập trên tài liệu và quy trình làm việc cho các nhóm khác nhau.

Giới hạn của Kissflow

Giá có thể cao đối với các nhóm nhỏ do chi phí tăng theo số lượng người dùng.

Một số người dùng cho rằng tính năng tùy chỉnh nâng cao bị giới hạn đối với các quy trình làm việc phức tạp.

Người dùng mới có thể gặp khó khăn ban đầu trước khi quen với việc tạo các luồng làm việc.

Giá cả của Kissflow

Cơ bản: Bắt đầu từ $2.500/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Kissflow

G2: 4.3/5.0 (hơn 500 đánh giá)

Capterra: 4.2/5.0 (80+ đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Kissflow

Một người đánh giá trên Capterra ghi chú:

Với giao diện thân thiện với người dùng, tôi có thể dễ dàng giao công việc cho từng bên mà không cần mã hóa. Ngoài ra, Kissflow cung cấp các tính năng hàng đầu về kiểm soát truy cập và ẩn trường dữ liệu. Tổng thể, Kissflow là một giải pháp đột phá cho bất kỳ ai muốn tối ưu hóa quy trình làm việc của mình.

Với giao diện thân thiện với người dùng, tôi có thể dễ dàng giao công việc cho từng bên mà không cần mã hóa. Ngoài ra, Kissflow cung cấp các tính năng hàng đầu về kiểm soát truy cập và ẩn trường dữ liệu. Tổng thể, Kissflow là một bước đột phá cho bất kỳ ai muốn tối ưu hóa quy trình làm việc của mình.

📖 Xem thêm: Các tích hợp Google Drive tốt nhất

8. Smartsheet (Phù hợp nhất cho quản lý dự án theo phong cách bảng tính với Google Workspace)

Qua Smartsheet

Bảng tính là công cụ tốt để quản lý dự án cho đến khi bạn phải theo dõi nhiều chủ sở hữu, phiên bản và thay đổi trạng thái, điều này có thể khiến việc theo dõi thay đổi trở nên khá khó khăn.

Smartsheet thường là lựa chọn nâng cấp cho các nhóm sử dụng Google Trang tính để lập kế hoạch nhưng cần kiểm soát chặt chẽ hơn khi công việc trở nên phức tạp. Công cụ này giữ nguyên giao diện dạng lưới mà nhiều nhóm quen thuộc, đồng thời bổ sung cấu trúc chặt chẽ hơn trong cách quản lý và báo cáo công việc.

Đối với người dùng Google Workspace, Smartsheet hỗ trợ tích hợp giúp duy trì kết nối giữa tệp tin và lịch trình, điều này rất hữu ích khi tài liệu dự án của bạn được lưu trữ trên Google Drive và nhóm của bạn phụ thuộc vào Lịch Google để duy trì tiến độ.

Điều này khiến nó trở thành lựa chọn thực tế cho các nhóm muốn duy trì quy trình làm việc tương tự bảng tính nhưng giảm bớt sự hỗn loạn do cập nhật thủ công và quyền sở hữu không rõ ràng giữa các dự án.

Các tính năng nổi bật của Smartsheet

Sử dụng chế độ xem lưới dạng bảng tính quen thuộc với các nhóm đã sử dụng Google Trang tính.

Tích hợp với Google Không gian Làm việc để bạn có thể đính kèm và quản lý tệp Google Drive từ các hàng.

Đồng bộ hóa công việc và hạn chót với Lịch Google để hiển thị các mốc thời gian dự án trong lịch trình hàng ngày.

Lập kế hoạch và theo dõi các dự án phức tạp với biểu đồ Gantt, chế độ xem thẻ và bảng điều khiển.

Thêm quy tắc tự động hóa để gửi cảnh báo, cập nhật trường dữ liệu và đẩy công việc tiến triển mà không cần nỗ lực thủ công.

Giới hạn của Smartsheet

Có thể cảm thấy nặng nề hoặc phức tạp đối với các nhóm rất nhỏ chỉ cần danh sách công việc đơn giản.

Các tính năng nâng cao và giới hạn tự động hóa cao hơn yêu cầu các kế hoạch trả phí với mức giá cao hơn.

Người dùng mới có thể cần thời gian để làm quen với quyền truy cập, báo cáo và bảng điều khiển.

Giá cả của Smartsheet

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $24/tháng mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Quản lý công việc nâng cao: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Smartsheet

G2: 4.4/5 (hơn 3.400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 3.300 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về Smartsheet

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Điều chúng tôi đánh giá cao nhất ở Smartsheet là tính linh hoạt của nó. Khác với phần mềm quản lý dự án truyền thống buộc bạn phải tuân theo một định dạng cứng nhắc, Smartsheet cho phép bạn tự do thiết kế quy trình làm việc của riêng mình — dù đó là qua bảng tính, biểu đồ Gantt, lịch hay bảng điều khiển.

Điều chúng tôi đánh giá cao nhất ở Smartsheet là tính linh hoạt của nó. Khác với phần mềm quản lý dự án truyền thống buộc bạn phải tuân theo một định dạng cứng nhắc, Smartsheet cho phép bạn tự do thiết kế quy trình làm việc của riêng mình — dù đó là thông qua bảng lưới, biểu đồ Gantt, lịch hay bảng điều khiển.

9. monday.com (Phù hợp nhất cho quy trình làm việc trực quan cùng với Google Workspace)

monday.com được ưa chuộng bởi các nhóm muốn quản lý dự án theo cách trực quan, đặc biệt khi phải phối hợp nhiều công việc phức tạp giữa các bộ phận marketing, vận hành và giao hàng cho khách hàng. Phần mềm này dễ sử dụng cho các nhóm không chuyên về công nghệ, đồng thời vẫn cung cấp cho quản lý cách theo dõi các cột mốc quan trọng và theo dõi tiến độ một cách rõ ràng.

Đối với các nhóm sử dụng Google Workspace nhiều, monday.com thường là nơi diễn ra công việc, trong khi các ứng dụng Google vẫn là nơi theo dõi giao tiếp và tệp tin.

Các kết nối với Gmail và Lịch Google được thiết kế để giảm thiểu việc chuyển đổi tab, giúp công việc bắt đầu từ email hoặc cần hiển thị trên lịch trình luôn được kết nối với kế hoạch dự án.

Nó cũng rất hữu ích khi bạn muốn sử dụng các mẫu và thiết lập nhanh chóng cho các quy trình lặp lại giữa các nhóm.

monday.com - Tính năng nổi bật

Kết nối với Gmail để chuyển email thành các mục công việc và gửi cập nhật mà không cần rời khỏi hộp thư đến.

Đồng bộ hóa bảng với Lịch Google để ngày đáo hạn hiển thị bên cạnh các cuộc họp và sự kiện.

Đính kèm và quản lý tệp Google Drive từ các mục, để tài liệu dự án luôn được liên kết với công việc đúng.

Lập kế hoạch và theo dõi công việc theo cách bạn muốn với bảng, dòng thời gian, lịch và chế độ xem Gantt.

Sử dụng tự động hóa và bảng điều khiển để giảm thiểu các cập nhật lặp đi lặp lại và hiển thị cho quản lý cái nhìn thời gian thực về tiến độ và khối lượng công việc.

Giới hạn của monday.com

Các tính năng phong phú và tùy chọn tùy chỉnh có thể tạo ra một đường cong học tập, đặc biệt khi bạn bắt đầu sử dụng các tính năng tự động hóa nâng cao và bảng điều khiển.

Chi phí có thể tăng lên khi bạn thêm nhiều người dùng được cấp phép hoặc cần các kế hoạch cao cấp hơn để sử dụng các tính năng nâng cao.

Một số người dùng đề cập đến việc họ mong muốn có thêm sự linh hoạt trong việc tùy chỉnh trường và bố cục để phù hợp với các quy trình làm việc rất cụ thể.

Giá của monday.com

Miễn phí

Gói Cơ bản: $12/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $14/tháng cho mỗi người dùng

Pro: $24/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về monday.com

G2: 4.7/5 (hơn 17.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 5.600 đánh giá)

Những đánh giá của người dùng về monday.com

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ:

Tôi thích tính thân thiện với người dùng của monday Work Management, giúp nhân viên dễ dàng sử dụng với các hướng dẫn đơn giản. Khả năng cài đặt tự động hóa và bảng điều khiển của nền tảng này thật tuyệt vời, vì nó xử lý các công việc giúp người dùng không phải lo lắng — nền tảng này thực sự làm việc thay cho họ.

Tôi thích tính thân thiện với người dùng của monday Work Management, giúp nhân viên dễ dàng sử dụng với các hướng dẫn đơn giản. Khả năng cài đặt tự động hóa và bảng điều khiển của nền tảng này thật tuyệt vời, vì nó xử lý các công việc giúp người dùng không phải lo lắng — nền tảng này thực sự làm việc thay cho họ.

Xem thêm: Cách theo dõi tiến độ dự án một cách hiệu quả

Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm các công cụ quản lý dự án tốt nhất tương thích với Google Workspace, đây là ba lựa chọn khác đáng xem xét, mỗi công cụ có phong cách và quy trình làm việc hơi khác nhau.

Notion : Một không gian làm việc linh hoạt kết hợp tài liệu, cơ sở dữ liệu và công việc trong một nền tảng duy nhất. Với tích hợp Google Drive và Lịch Google, bạn có thể nhúng tài liệu, Google Trang tính và trình chiếu vào các trang và duy trì lịch trình luôn hiển thị.

Teamwork : Được thiết kế cho công việc với khách hàng và các agency, Teamwork kết hợp quản lý công việc, theo dõi thời gian và thanh toán. Nó kết nối với Google Drive, Gmail và Lịch Google để bạn có thể đính kèm tệp đính kèm và sắp xếp các deliverables với các cuộc họp và hạn chót của khách hàng.

Airtable : Một sự kết hợp giữa bảng tính và cơ sở dữ liệu, phù hợp cho các nhóm đã quen sử dụng Google Trang tính. Bạn có thể kết nối Airtable với Google Drive và Lịch Google để đính kèm tệp đính kèm và đồng bộ các mốc thời gian quan trọng, sau đó sử dụng các chế độ xem như bảng, lịch và bảng Kanban để theo dõi các chiến dịch.

📖 Xem thêm: Cách tạo quy trình làm việc quản lý dự án trong bảy bước

ClickUp giúp bạn quản lý các tab Google (và dự án) một cách hiệu quả.

Lựa chọn phần mềm quản lý dự án tích hợp với Google Workspace là lựa chọn hợp lý nếu phần lớn công việc của bạn diễn ra trên các ứng dụng Google. Các nhóm có thể nhanh chóng tìm kiếm công việc và tệp tin trên các dự án khác nhau, tiết kiệm thời gian quý báu và cho phép các bên liên quan dễ dàng truy cập các tài liệu quan trọng thông qua giao diện đơn giản.

Khi so sánh các công cụ khác nhau mà bạn có thể sử dụng, hãy ưu tiên các tính năng cơ bản giúp công việc diễn ra suôn sẻ: Tệp Drive được liên kết với các công việc thực tế, dòng thời gian đồng bộ với lịch của bạn và một thiết lập hỗ trợ thành viên nhóm làm việc từ xa khi dự án trở nên phức tạp hơn.

ClickUp hoạt động tốt ở đây vì nó cung cấp một nền tảng duy nhất cho việc thực thi trong khi vẫn tương thích với Google Workspace.

Bạn có thể quản lý công việc, tài liệu và trò chuyện tại một nơi duy nhất, với Tài liệu Google, Google Trang tính, Slides và thư mục Drive được tích hợp vào công việc của bạn, đồng bộ lịch trình với Lịch Google, và thêm sức mạnh AI với ClickUp Brain và ClickUp BrainGPT.

Nếu bạn muốn quản lý dự án tại một nơi duy nhất mà không cần rời khỏi Google, hãy thử ClickUp miễn phí.