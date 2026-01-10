Cách thúc đẩy việc áp dụng tính năng: Chiến lược, Chỉ số & Hướng dẫn

Bạn đã tung ra một nút mới sáng bóng, một quy trình làm việc thông minh hơn, thậm chí cả một mô-đun hoàn chỉnh. Bản ghi chú phát hành trông rất tuyệt vời. Tuy nhiên, một tuần sau, mức độ tương tác vẫn thấp.

Khoảng cách giữa việc ra mắt và sử dụng chính là nơi tăng trưởng bị đình trệ.

Các tiêu chuẩn phần mềm của Pendo cho thấy chỉ 6,4% tính năng tạo ra 80% lưu lượng nhấp chuột trên các sản phẩm kỹ thuật số. Việc phát triển thêm tính năng hiếm khi là giải pháp.

Một Hướng dẫn triển khai tính năng mạnh mẽ giúp các nhóm tập trung vào những thời điểm, thông điệp và chỉ số phù hợp. Nó hỗ trợ quá trình khám phá, kích hoạt và giá trị lâu dài.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết phễu, các chỉ số KPI và các chiến lược thực tiễn mà bạn có thể áp dụng mà không biến việc áp dụng tính năng thành một dự án phỏng đoán cho nhóm của mình.

⭐ Mẫu nổi bật Mẫu Chiến lược Sản phẩm của ClickUp cung cấp cho bạn một cách tiếp cận có cấu trúc để lập kế hoạch và theo dõi các sáng kiến chiến lược sản phẩm, giúp nhóm của bạn duy trì sự đồng bộ về ưu tiên, kết quả và thực thi mà không cần phân tán tài liệu và quyết định qua quá nhiều công cụ. Tải xuống mẫu miễn phí Giữ các sáng kiến chiến lược sản phẩm của bạn được tổ chức gọn gàng tại một nơi với Mẫu Chiến lược Sản phẩm ClickUp.

Tính năng áp dụng là gì?

Hãy tưởng tượng bạn triển khai một tính năng mới trông như một thành công rõ ràng trên lộ trình phát triển của bạn. Nó giải quyết một vấn đề thực tế của khách hàng, giao diện người dùng (UI) sạch sẽ, và nhóm của bạn hào hứng khi thấy nó được triển khai.

Đây là những gì có thể xảy ra tiếp theo. Hầu hết người dùng không bao giờ nhận ra điều đó. Một số nhấp chuột một lần rồi bỏ qua. Một số ít người dùng chuyên sâu tìm thấy một quy trình làm việc thực sự và tiếp tục sử dụng nó.

✅ Đây chính là lúc việc áp dụng tính năng phát huy tác dụng.

Tại cốt lõi, việc áp dụng tính năng là quá trình giúp người dùng:

Khám phá một công cụ hoặc tính năng cụ thể

Kích hoạt nó lần đầu tiên

Tích hợp nó vào quy trình làm việc hàng ngày của họ.

Sự chấp nhận thực sự xảy ra khi việc sử dụng lặp lại chứng minh rằng người dùng hiểu giá trị của công cụ và đang tận dụng tối đa sản phẩm của bạn.

Bạn thường sẽ thấy quy trình này diễn ra thông qua:

Khám phá tính năng thông qua quá trình onboarding, đào tạo hoặc hướng dẫn trong ứng dụng.

Lần sử dụng đầu tiên xác nhận rằng tính năng giải quyết một việc cần làm thực tế.

Sử dụng lặp lại cho thấy sự chấp nhận sản phẩm lâu dài.

Tăng trưởng trong việc áp dụng các tính năng nâng cao khi người dùng trở nên tự tin hơn.

Việc áp dụng tính năng không chỉ đơn thuần là ra mắt các tính năng mới. Khi đã hoàn thành tốt, nó còn giúp người dùng khám phá và đánh giá giá trị của những gì bạn đã xây dựng.

Tại sao việc áp dụng tính năng lại quan trọng đối với các nhóm sản phẩm?

Việc tung ra các tính năng mới có thể mang lại cảm giác tiến độ, nhưng việc áp dụng mới là yếu tố thực sự tạo ra sự khác biệt. Nếu người dùng mới không đạt đến điểm kích hoạt cho một tính năng cụ thể, ngay cả những bản phát hành mạnh mẽ nhất của bạn cũng có thể không đạt được hiệu quả như mong đợi.

Việc áp dụng tính năng là một phương pháp hữu ích giúp các nhóm phát triển và quản lý sản phẩm đánh giá hiệu quả của hành trình người dùng và liệu người dùng có hiểu được giá trị của tính năng hay không. Nó cũng giúp họ xác nhận rằng các thông báo trong ứng dụng hoặc hướng dẫn trong ứng dụng đang hoạt động hiệu quả và rằng các tính năng nâng cao thực sự mang lại giá trị thêm cho người dùng hiện tại.

Việc áp dụng tính năng hiệu quả giúp các nhóm sản phẩm:

Tăng cường kích hoạt người dùng bằng cách hướng dẫn các hành động quan trọng lần đầu tiên.

Cải thiện tỷ lệ giữ chân người dùng bằng cách biến những thành công ban đầu thành thói quen lặp lại.

Ưu tiên các tính năng có giá trị cao dựa trên các chỉ số áp dụng thực tế.

Giảm thiểu các chu kỳ phát triển lãng phí bằng cách xác minh các tính năng sản phẩm mà người dùng thực sự sử dụng.

Hỗ trợ các phân khúc người dùng cụ thể thông qua các can thiệp có mục tiêu để thúc đẩy việc áp dụng các tính năng nâng cao.

Tỷ lệ áp dụng tính năng cao không phải là điều xảy ra ngẫu nhiên. Khi bạn đang theo dõi tỷ lệ áp dụng tính năng một cách nhất quán, bạn có thể đưa ra quyết định thông minh hơn về những gì cần cải thiện, những gì cần quảng bá và những gì cần ngừng sử dụng.

Các thành phần chính của Sổ tay triển khai tính năng là gì?

Một hướng dẫn vững chắc sẽ biến việc áp dụng tính năng từ một kế hoạch ra mắt đầy hy vọng thành một hệ thống có thể lặp lại mà nhóm của bạn có thể áp dụng cho mỗi lần phát hành, dù là giới thiệu tính năng mới hay cố gắng cải thiện việc áp dụng các tính năng nâng cao.

Dưới đây là các thành phần chính bạn nên bao gồm:

Mục tiêu áp dụng rõ ràng và định nghĩa kích hoạt: Xác định "thành công" trông như thế nào cho từng tính năng. Xác định điểm kích hoạt, hành động quan trọng đầu tiên và tỷ lệ áp dụng tính năng lý tưởng.

Mô hình phễu áp dụng tính năng được lập bản đồ: Phác thảo cách người dùng di chuyển từ nhận thức đến sử dụng lặp lại. Các giai đoạn phễu áp dụng tính năng được định nghĩa rõ ràng giúp bạn xác định nơi người dùng khám phá, nơi họ bỏ cuộc và nơi bạn nên hướng dẫn họ.

Theo dõi sự kiện và quản lý dữ liệu: Thiết lập các sự kiện tùy chỉnh để đo lường và theo dõi tỷ lệ sử dụng tính năng trên toàn bộ người dùng hoạt động và các phân khúc người dùng cụ thể. Điều này giúp so sánh tỷ lệ sử dụng giữa các tính năng một cách dễ dàng hơn.

Thông điệp nhắm mục tiêu và giáo dục trong sản phẩm: Lập kế hoạch cách bạn sẽ sử dụng hướng dẫn trong ứng dụng và thông báo đẩy định kỳ để nhấn mạnh các tính năng cụ thể vào thời điểm phù hợp. Điều này rất quan trọng để thúc đẩy việc sử dụng các tính năng nâng cao mà không làm cho người dùng mới cảm thấy quá tải.

Phản hồi và vòng lặp cải tiến: Tạo các cách đơn giản để thu thập phản hồi sau khi ra mắt. Kết hợp phản hồi định tính của người dùng với các chỉ số áp dụng để có cái nhìn sâu sắc hơn về lý do tại sao người dùng áp dụng hoặc bỏ qua một tính năng cụ thể.

Quyền sở hữu và nhịp độ thực hiện xuyên nhóm: Phân công trách nhiệm cho các quản lý sản phẩm, tiếp thị sản phẩm và thành công của khách hàng. Một nhịp độ đánh giá linh hoạt giúp bạn hành động dựa trên các thông tin có thể thực hiện được trong khi bản phát hành vẫn còn mới.

Khi các thành phần này hoạt động cùng nhau, bạn sẽ dành ít thời gian hơn cho việc phỏng đoán và nhiều thời gian hơn để giúp người dùng đạt được giá trị nhanh hơn.

4 Giai đoạn của Phễu Áp dụng Tính năng

Hãy xem phễu tiếp nhận tính năng như một cách đơn giản để trả lời câu hỏi phức tạp: “Người dùng có nhận được giá trị từ tính năng mà chúng ta đã xây dựng hay họ chỉ nhận ra nó và tiếp tục?”

Quy trình này giúp bạn chia quá trình áp dụng tính năng thành các bước có thể đo lường và cải thiện. Xem việc áp dụng tính năng như một chuỗi các bước thay vì một thời điểm duy nhất sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra nơi một tính năng cụ thể mất đà.

Dưới đây là phân tích nhanh và thực tiễn về bốn giai đoạn bạn nên có trong Sổ tay triển khai tính năng:

1. Giai đoạn triển khai

Đây là lần tiếp xúc đầu tiên thực sự giữa người dùng và một tính năng cụ thể. Họ cần nhận ra nó, nhưng cũng cần hiểu mục đích của nó. Nếu mục đích không rõ ràng, nhiều người dùng sẽ bỏ qua nó ngay cả khi giao diện người dùng (UI) hoàn hảo.

Sự hiển thị hiệu quả phải phù hợp với ngữ cảnh. Nó phải hòa hợp với hành trình của người dùng thay vì làm gián đoạn nó. Bạn có thể sử dụng các thông báo trong ứng dụng nhẹ nhàng, các điểm nhấn giao diện người dùng tinh tế hoặc các hộp thoại hướng dẫn ngắn gọn.

Mục tiêu là giúp người dùng phù hợp khám phá tính năng khi nó tự nhiên phù hợp với nhu cầu của họ.

Chỉ số chính cho giai đoạn này: Tỷ lệ khám phá tính năng

📌 Ví dụ: Một nền tảng phân tích B2B ra mắt tính năng “Anomaly Explorer”. Thông báo không hiển thị khi đăng nhập. Nó chỉ xuất hiện sau khi người dùng tạo ba bảng điều khiển và kích hoạt cảnh báo. Băng rôn mở một bản xem trước ngắn và tải một bộ dữ liệu mẫu. Người dùng có thể thử nghiệm tính năng trong vài giây. Điều này giúp việc khám phá tính năng trở nên hữu ích, không mang tính quảng cáo.

2. Giai đoạn kích hoạt

Kích hoạt là hành động có ý nghĩa đầu tiên chứng minh giá trị của tính năng. Đó là khoảnh khắc "Aha!" khi người dùng nhận ra cách tính năng giúp họ hoàn thành việc cần làm nhanh hơn, tốt hơn hoặc với ít rủi ro hơn.

Điểm kích hoạt của bạn nên dễ dàng xác định và đo lường. Đây là nơi hướng dẫn trong ứng dụng trở nên quan trọng, đặc biệt đối với các tính năng nâng cao. Một danh sách kiểm tra ngắn gọn, mẫu hoặc hướng dẫn nhanh có thể loại bỏ rào cản thiết lập.

Chỉ số chính cho giai đoạn này: Tỷ lệ kích hoạt

📌 Ví dụ: Một hệ thống CRM ra mắt tính năng nâng cao cho việc định tuyến khách hàng tiềm năng. Nhóm định nghĩa việc kích hoạt là “tạo quy tắc định tuyến và tự động gán ít nhất một khách hàng tiềm năng”. Người dùng sẽ thấy danh sách kiểm tra thiết lập sau khi nhập danh sách khách hàng tiềm năng. Họ cũng nhận được các mẫu quy tắc cho các trường hợp sử dụng phổ biến. Thành công đầu tiên đến nhanh chóng. Tỷ lệ áp dụng tính năng trở nên dễ dàng cải thiện hơn.

3. Giai đoạn sử dụng (hành vi)

Người dùng hoàn thành hành động cốt lõi của tính năng lần đầu tiên. Đây là lúc họ kiểm tra xem tính năng có thực sự giải quyết vấn đề của họ hay không, hoặc liệu nó có quá phức tạp để quản lý hay không.

Để đo lường việc áp dụng tính năng ở đây, hãy dựa vào các sự kiện tùy chỉnh liên kết với kết quả. Tránh các chỉ số hào nhoáng. Theo dõi các hành động thể hiện ý định, như thay đổi cấu hình, tạo ra đầu ra hoặc hoàn thành quy trình làm việc.

Đây cũng là nơi bạn có thể so sánh tỷ lệ sử dụng giữa các phân khúc người dùng cụ thể.

Chỉ số chính cho giai đoạn này: Thời gian đến lần sử dụng đầu tiên

📌 Ví dụ: Một nền tảng thanh toán ra mắt tính năng “Smart Dunning”. Nhóm đang theo dõi các sự kiện liên quan đến việc tạo chuỗi, chỉnh sửa quy tắc và gửi email thu hồi. Họ định nghĩa “sử dụng” là chạy quy trình làm việc qua hai chu kỳ thanh toán. Họ cũng theo dõi các trường hợp thu hồi liên quan đến tính năng này. Điều này liên kết việc sử dụng tính năng với tác động thực tế.

4. Giai đoạn sử dụng lại (giữ chân)

Đây là nơi người dùng quay lại sử dụng tính năng nhiều lần vì nó đã trở thành một phần trong thói quen của họ. Họ không cần những lời nhắc nhở liên tục.

Giai đoạn này thường phân biệt người dùng thông thường với người dùng chuyên sâu. Nó cũng cho thấy ai đã sẵn sàng để áp dụng các tính năng nâng cao.

Bạn có thể sử dụng chỉ số này để làm nổi bật các tính năng cụ thể được xây dựng trên cùng một quy trình làm việc.

Chỉ số chính cho giai đoạn này: Tỷ lệ giữ chân tính năng/sử dụng lặp lại

📌 Ví dụ: Một nền tảng sản phẩm giới thiệu chế độ xem lập kế hoạch năng lực nâng cao. Nhóm định nghĩa "sử dụng lại" là mở nó hàng tuần trong ba tuần. Người dùng cũng cần điều chỉnh phân công hoặc ước tính mỗi lần. Những người đáp ứng ngưỡng này sau đó sẽ được hiển thị các gợi ý lập kế hoạch tình huống. Điều này hỗ trợ việc áp dụng sâu hơn mà không làm quá tải người dùng mới.

Tổng thể, các giai đoạn này cung cấp cho bạn một cách thức rõ ràng để theo dõi việc áp dụng tính năng mà không cần phỏng đoán nơi người dùng ngừng sử dụng.

Khi bạn đã xác định tỷ lệ áp dụng cho từng bước, bạn có thể ưu tiên các biện pháp khuyến khích phù hợp để thúc đẩy việc áp dụng các tính năng nâng cao và giúp nhiều người dùng đạt được giá trị một cách tự tin.

Các chỉ số và KPI quan trọng về việc áp dụng tính năng cần theo dõi

Nếu bạn muốn cải thiện việc áp dụng tính năng, bạn cần các chỉ số phản ánh tiến độ thực sự, không phải hoạt động bề mặt. Các chỉ số KPI phù hợp giúp bạn đo lường việc áp dụng tính năng trên cả người dùng mới và hiện tại, đồng thời cho thấy liệu một tính năng cụ thể có trở thành một phần của quy trình làm việc hàng ngày hay không.

Với các sự kiện tùy chỉnh và định nghĩa chung về điểm kích hoạt, các nhà quản lý sản phẩm có thể so sánh tỷ lệ sử dụng giữa các tính năng khác nhau. Điều này giúp dễ dàng xác định những tính năng nâng cao nào cần vị trí rõ ràng hơn, hướng dẫn trong ứng dụng tốt hơn hoặc quy trình onboarding chặt chẽ hơn.

🧠 Bạn có biết: Một nghiên cứu so sánh do Userpilot thực hiện cho thấy tỷ lệ áp dụng tính năng cốt lõi trung bình khoảng 24,5%, với giá trị trung vị là 16,5% trên 181 công ty.

Ba chỉ số sau đây cung cấp cho bạn một khung tham chiếu rõ ràng để đo lường việc áp dụng tính năng:

1. Tỷ lệ áp dụng tính năng

Tỷ lệ sử dụng tính năng cho biết có bao nhiêu người dùng hoạt động đang sử dụng một tính năng cụ thể trong một kỳ nhất định. Đây là một trong những chỉ số sử dụng đơn giản nhất và hoạt động hiệu quả nhất khi bạn xác định rõ thế nào là việc sử dụng tính năng có ý nghĩa.

Đối với việc áp dụng các tính năng nâng cao, chỉ số này trở nên hữu ích hơn bao giờ hết. Bạn có thể phân đoạn theo vai trò, kế hoạch hoặc giai đoạn phát triển để xem nơi người dùng áp dụng các tính năng nâng cao và nơi họ gặp khó khăn.

Điều này giúp bạn có được tín hiệu rõ ràng hơn về nơi cần tập trung vào việc điều chỉnh chiến lược áp dụng.

Tỷ lệ áp dụng tính năng = (Số người dùng tính năng / Tổng số lượt đăng nhập hoặc người dùng hoạt động) * 100

2. Thời gian đến hành động quan trọng đầu tiên

Chỉ số này đo lường thời gian mà người dùng mất để đạt được bước đầu tiên có ý nghĩa sau khi tiếp xúc với một tính năng. Đây là một chỉ số mạnh mẽ về độ rõ ràng và mức độ phức tạp. Khi thời gian quá dài, có thể là giá trị của tính năng chưa rõ ràng hoặc đường dẫn sử dụng quá phức tạp.

Giảm thiểu khoảng thời gian này thường phụ thuộc vào việc cung cấp bối cảnh rõ ràng hơn. Các thông báo trong ứng dụng rõ ràng, danh sách kiểm tra thiết lập đơn giản và quy trình onboarding chặt chẽ hơn có thể giúp hướng dẫn người dùng đạt được thành công đầu tiên.

3. Thời gian trung bình dành cho

Thời gian trung bình dành cho ứng dụng có thể giúp bạn hiểu mức độ tương tác, đặc biệt đối với các quy trình phức tạp hoặc tinh tế. Mặc dù không phải là chỉ số thành công độc lập, khi kết hợp với kết quả, nó cho thấy nơi người dùng gặp khó khăn.

Ví dụ, nếu thời gian sử dụng giảm trong khi tỷ lệ sử dụng tăng, đó có thể là dấu hiệu tích cực. Điều này có thể nghĩa là người dùng đang nhận được giá trị nhanh hơn. Nếu cả thời gian sử dụng và tỷ lệ bỏ cuộc đều tăng, bạn có thể cần hướng dẫn trong ứng dụng rõ ràng hơn hoặc luồng đơn giản hơn cho tính năng cụ thể đó.

Cùng nhau, ba chỉ số KPI này cung cấp cho bạn chế độ xem cân bằng về mức độ nhận thức, tốc độ mang lại giá trị và độ sâu sử dụng cho bất kỳ tính năng cụ thể nào. Đang theo dõi chúng một cách nhất quán giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn để cải thiện việc áp dụng tính năng mà không cần phỏng đoán nhu cầu tiếp theo của người dùng.

6 Chiến lược để Tăng Cường Việc Áp Dụng Tính Năng

Bạn không thể cải thiện việc áp dụng tính năng bằng cách quảng cáo rầm rộ về các tính năng mới. Bạn cải thiện nó bằng cách loại bỏ sự không chắc chắn và rào cản ngay tại thời điểm người dùng đang cố gắng giải quyết một vấn đề. Công việc áp dụng tính năng tốt nhất diễn ra một cách tinh tế, kịp thời và rất có chủ đích.

Dưới đây là các chiến lược thực tiễn bạn có thể tích hợp vào Sổ tay triển khai tính năng của mình:

1. Xác định một điểm kích hoạt rõ ràng cho mỗi tính năng

Các nhóm thường làm suy yếu việc áp dụng bằng cách đang theo dõi quá nhiều hành động "thành công" cho một tính năng cụ thể. Chọn một điểm kích hoạt chính để chứng minh giá trị. Làm cho nó dễ dàng giải thích cho bất kỳ ai trong nhóm.

Điều này cũng giúp bạn đo lường tỷ lệ áp dụng tính năng một cách chính xác trên toàn bộ người dùng hoạt động. Nếu điểm kích hoạt không rõ ràng, tỷ lệ áp dụng tính năng của bạn cũng sẽ không rõ ràng. Kết quả là bạn sẽ tranh luận về số thay vì cải thiện trải nghiệm.

2. Phân đoạn theo mục đích, không chỉ dựa trên nhân khẩu học

Các tính năng nâng cao hiếm khi phù hợp với tất cả mọi người cùng một lúc. Phân đoạn người dùng dựa trên việc cần làm và các công việc họ đã hoàn thành. Hành vi là tín hiệu mạnh mẽ hơn so với nhãn vai trò.

Ví dụ: Chỉ hiển thị các lời nhắc về việc áp dụng tính năng nâng cao sau khi người dùng hoàn thành thiết lập cơ bản cho các tính năng chính. Điều này giúp việc khám phá tính năng vẫn phù hợp và ngăn người dùng mới cảm thấy sản phẩm quá phức tạp.

3. Sử dụng hướng dẫn trong ứng dụng theo từng bước cho các tính năng nâng cao

Một hộp thoại hướng dẫn đơn lẻ không đủ cho các tính năng phức tạp. Sử dụng hướng dẫn trong ứng dụng ngắn gọn, theo từng bước để giúp người dùng thực hiện một hành động có ý nghĩa tại một thời điểm. Mục tiêu là tạo sự tự tin, không phải hoàn thành.

Kết hợp với các thông báo trong ứng dụng nhẹ nhàng giải thích tại sao bước đó quan trọng. Khi người dùng hiểu được giá trị của tính năng, họ sẽ có khả năng tiếp tục và áp dụng quy trình làm việc thay vì từ bỏ sau lần nhấp chuột đầu tiên.

🧠 Bạn có biết: Các danh sách kiểm tra và chỉ báo tiến độ trong quá trình onboarding được lấy cảm hứng từ "hiệu ứng tiến độ ban đầu", một phát hiện hành vi cho thấy việc cung cấp cho người dùng một khởi đầu nhỏ có thể tăng cường sự kiên trì trong việc hoàn thành mục tiêu.

4. Theo dõi các sự kiện tùy chỉnh phản ánh kết quả.

Nếu bạn chỉ đang theo dõi "đã mở" hoặc "đã nhấp", bạn sẽ đánh giá sai tiến độ áp dụng. Cài đặt các sự kiện tùy chỉnh phản ánh tiến độ thực tế. Hãy nghĩ đến các hành động như đã xuất bản, đã lưu, đã chia sẻ, đã tự động hóa và đã giải quyết. Những hành động thể hiện ý định.

Đây là nơi các chỉ số áp dụng trở nên hữu ích cho việc ưu tiên. Bạn có thể so sánh tỷ lệ áp dụng giữa các tính năng khác nhau và xác định những tính năng nâng cao nào cần quy trình hướng dẫn rõ ràng hơn hoặc con đường kích hoạt đơn giản hơn.

📌 Ví dụ, một giải pháp như HubSpot tập trung vào “sự kiện thành công” thay vì chỉ đăng nhập. Đối với hệ thống CRM của họ, chỉ số áp dụng quan trọng là “Tạo liên hệ” hoặc “Giao dịch được chuyển”. Đối với công cụ Tiếp thị Email, đó là “Email đầu tiên được gửi”. Bằng cách đang theo dõi các sự kiện dựa trên kết quả này, họ có thể xác định người dùng “có nguy cơ” chưa thực sự đạt được kết quả mà công cụ được thiết kế để đạt được.

5. Giảm thiểu rào cản thiết lập với các mẫu và cài đặt mặc định.

Nhiều tính năng thất bại vì lần sử dụng đầu tiên cảm thấy như một công việc vất vả. Thêm các mẫu, cài đặt đã điền sẵn hoặc các giá trị mặc định được đề xuất để giúp người dùng đạt được giá trị nhanh hơn. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các tính năng nâng cao yêu cầu cấu hình.

Một khởi đầu nhỏ có thể thay đổi kết quả. Khi trải nghiệm ban đầu diễn ra suôn sẻ, phễu áp dụng tính năng của bạn sẽ cải thiện ở các giai đoạn Activated và Used mà không cần đến các thông báo đẩy mạnh mẽ.

📌 Canva là một ví dụ tuyệt vời về sản phẩm sử dụng mẫu và cài đặt mặc định đề xuất để giúp người dùng mới tạo thiết kế đầu tiên một cách nhanh chóng. Bằng cách rút ngắn thời gian để đạt giá trị, những tính năng này giúp đẩy nhanh quá trình áp dụng.

6. Đồng bộ hóa sản phẩm, tiếp thị và thành công của khách hàng xung quanh một kế hoạch duy nhất.

Việc áp dụng tính năng diễn ra nhanh hơn khi thông điệp và dòng thời gian được chia sẻ. Quản lý sản phẩm xác định điểm kích hoạt và các sự kiện. Tiếp thị sản phẩm định hình câu chuyện. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng củng cố nó trong các tài khoản thực tế.

Điều này giúp người dùng hiện tại không nhận được thông tin mâu thuẫn. Nó cũng giúp bạn tăng cường việc áp dụng các tính năng nâng cao thông qua các can thiệp có mục tiêu, đảm bảo tính nhất quán trên toàn sản phẩm và các điểm tiếp xúc với người dùng.

Sổ tay Hướng dẫn Áp dụng Tính năng (Bước bằng bước)

Sổ tay triển khai tính năng là phương pháp lặp lại giúp biến việc ra mắt tính năng thành việc sử dụng thực tế. Nó giúp bạn duy trì tính nhất quán giữa các tính năng mới và tính năng nâng cao, mà không cần phải lập kế hoạch lại mỗi lần.

Dưới đây là luồng từng bước giúp việc áp dụng tính năng trở nên tập trung, có thể đo lường và dễ thực hiện:

Bước 1: Chọn tính năng cần hỗ trợ áp dụng

Bắt đầu với một tính năng cụ thể có thể ảnh hưởng đến việc giữ chân người dùng, mở rộng hoặc quy trình làm việc cốt lõi. Nếu một tính năng chỉ là "tùy chọn", đừng ép buộc một chiến dịch áp dụng quy mô lớn. Hãy tập trung năng lượng vào những tính năng có thể mang lại giá trị cao hơn.

Một đánh giá nhanh có thể giúp ích. Hãy tự hỏi: “Nếu người dùng không sử dụng tính năng này, chúng ta sẽ mất gì?” Nếu câu trả lời không rõ ràng, có lẽ đây không phải là ưu tiên cho chu kỳ này.

Bước 2: Xác định rõ điểm kích hoạt.

Chọn một điểm kích hoạt chứng minh giá trị thực sự của tính năng. Đảm bảo điểm này liên quan đến một hành động có ý nghĩa, không phải là một cú nhấp chuột hay một lần truy cập cài đặt. Điều này giúp tỷ lệ áp dụng tính năng của bạn dễ tin cậy hơn và dễ giải thích hơn.

Nó nên được viết bằng ngôn ngữ đơn giản. Nhóm của bạn nên có thể lặp lại nó mà không cần kiểm tra tài liệu.

Bước 3: Tạo các sự kiện tùy chỉnh phù hợp với kết quả.

Theo dõi các hành động thể hiện ý định. Tạo, xuất bản, tự động hóa, chia sẻ, cấu hình hoặc hoàn thành. Đây là những tín hiệu giúp bạn đo lường việc áp dụng tính năng mà không nhầm lẫn giữa sự tò mò và cam kết.

Điều này cũng cải thiện sự đồng bộ. Bộ phận Sản phẩm, Tăng trưởng và Thành công của Khách hàng có thể xem cùng các chỉ số áp dụng mà không cần tranh luận về định nghĩa thành công.

Bước 4: Tạo cảm giác sử dụng lần đầu tiên không cần nỗ lực.

Nhiều tính năng nâng cao mất người dùng ngay từ lần thử đầu tiên. Quy trình thiết lập cảm thấy phức tạp. Lợi ích mang lại cảm thấy xa vời. Sự kết hợp đó làm mất đà phát triển.

Bạn có thể sử dụng các mẫu, cài đặt sẵn hoặc trạng thái khởi đầu được hướng dẫn để giúp người dùng đạt được thành công nhanh chóng trong vài phút, không phải vài ngày.

Bước 5: Cung cấp các gợi ý trong ứng dụng theo ngữ cảnh

Tránh các thông báo chung chung ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bạn có thể sử dụng tin nhắn trong ứng dụng khi tính năng đó liên quan đến những gì người dùng đang làm. Thời điểm đó thường là yếu tố quyết định giữa việc khám phá và sự thờ ơ.

Giữ thông điệp gắn liền với một việc cần làm. Cho thấy tính năng đó giải quyết vấn đề mà họ đã quan tâm.

Bước 6: Lập kế hoạch cho lần sử dụng thứ hai

Sử dụng một lần không phải là việc áp dụng. Sổ tay của bạn nên bao gồm một kế hoạch đơn giản “sử dụng lại”. Điều này có thể là một lời khuyên tiếp theo, một nhắc nhở trong một quy trình làm việc liên quan hoặc một nhắc nhở nhẹ nhàng hướng đến một tính năng liên quan.

Đây cũng là cách thông minh để tăng cường việc áp dụng các tính năng nâng cao. Bạn xây dựng niềm tin với các tính năng chính trước tiên, sau đó giới thiệu giá trị sâu hơn.

Bước 7: Kiểm tra tỷ lệ bỏ cuộc theo từng giai đoạn của phễu.

Xem xét nơi người dùng gặp khó khăn. Đó là giai đoạn Tiếp xúc, Kích hoạt, Sử dụng hay Sử dụng lại? Mỗi giai đoạn cần một giải pháp khác nhau.

Tỷ lệ tiếp cận thấp có thể cần vị trí hiển thị tốt hơn cho phân khúc phù hợp. Tỷ lệ kích hoạt thấp thường cho thấy quy trình của bạn không rõ ràng hoặc quá dài. Tỷ lệ sử dụng lặp lại yếu thường chỉ ra rằng tính năng đó cần có lợi ích rõ ràng hơn hoặc hướng dẫn tốt hơn.

📌 Nền tảng trò chơi Playtech đã phân tích tỷ lệ người dùng rời bỏ tại các điểm bắt đầu trò chơi để xác định thời gian tải lâu có thể là rào cản cho việc áp dụng. Điều này giúp họ xác định giải pháp tiềm năng cho vấn đề và cải thiện tỷ lệ áp dụng.

Bước 8: Kết hợp số liệu với phản hồi

Bảng điều khiển cho bạn biết điều gì đã xảy ra, nhưng không giải thích tại sao. Thu thập phản hồi một cách không gây phiền hà sau lần sử dụng đầu tiên và các lần sử dụng tiếp theo giúp làm rõ các ưu tiên.

Bạn có thể cải thiện việc áp dụng tính năng dựa trên những gì người dùng thực sự gặp khó khăn, chứ không phải những gì nhóm giả định.

Thực hiện quy trình này một cách nhất quán, và việc áp dụng tính năng sẽ không còn phụ thuộc vào may rủi. Nó trở thành một quy trình đáng tin cậy mà các nhóm của bạn có thể lặp lại, hoàn thiện và mở rộng.

Mẫu và Ví dụ về Áp dụng Tính năng

Các mẫu triển khai tính năng giúp các phần phức tạp của quá trình triển khai trở nên dễ quản lý hơn. Thay vì phải bắt đầu từ đầu mỗi khi triển khai tính năng mới hoặc tinh chỉnh các tính năng nâng cao, bạn sẽ có một khung cấu trúc sẵn sàng cho việc lập kế hoạch, theo dõi và học hỏi.

Phần này liệt kê một số tùy chọn bạn có thể áp dụng nhanh chóng, tùy thuộc vào việc bạn cần lập kế hoạch chiến lược, phân tích dữ liệu hay hỗ trợ phản hồi.

1. Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp tùy chỉnh

Tải xuống mẫu miễn phí Bắt đầu hành trình của khách hàng mới một cách suôn sẻ với Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp.

Khi quá trình onboarding khách hàng được phân tán trên các tài liệu, hộp thư đến và bảng tính chưa được cập nhật đầy đủ, việc áp dụng tính năng thường chậm lại trước khi có cơ hội phát triển.

Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một nơi có cấu trúc để lập kế hoạch các công việc onboarding, phân công quyền sở hữu và giữ cho lộ trình kích hoạt luôn rõ ràng.

Mẫu này giúp bạn lập kế hoạch cho các bước đầu tiên xung quanh các tính năng chính. Bạn có thể đặt các cột mốc quan trọng phản ánh các điểm kích hoạt thực tế. Khi người dùng trở nên tự tin hơn, bạn có thể giới thiệu các tính năng nâng cao với ít rào cản hơn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức các công việc onboarding với các giai đoạn rõ ràng và quyền sở hữu cụ thể.

Tiêu chuẩn hóa các danh sách kiểm tra tập trung vào việc kích hoạt để đảm bảo triển khai nhất quán.

Theo dõi tiến độ trên các tài khoản mà không mất bối cảnh.

Hỗ trợ quá trình chuyển giao mượt mà giữa bộ phận sản phẩm và bộ phận thành công của khách hàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm SaaS muốn có một hệ thống onboarding có thể lặp lại, hỗ trợ kích hoạt người dùng sớm và tăng cường việc áp dụng tính năng.

2. Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo dòng thời gian hiệu quả cho việc ra mắt sản phẩm của bạn với mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp.

Khi việc ra mắt tính năng liên quan đến quá nhiều yếu tố phức tạp, công việc thúc đẩy việc áp dụng tính năng sẽ trở nên rối ren nhanh chóng. Các công việc được phân tán trên các tài liệu, trò chuyện và bảng tính. Kết quả là tính năng được ra mắt nhưng không nhận được sự theo dõi cần thiết để thúc đẩy việc áp dụng tính năng.

Mẫu Danh sách Kiểm tra Ra mắt Sản phẩm ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một không gian làm việc ra mắt có cấu trúc, mà bạn có thể mở rộng thành kế hoạch áp dụng.

Tổ chức các công việc liên nhóm, theo dõi sự sẵn sàng và xây dựng quá trình chuyển giao mượt mà cho các thí nghiệm sau khi ra mắt. Điều này giúp dễ dàng hỗ trợ quá trình khám phá tính năng, làm rõ điểm kích hoạt và theo dõi những gì xảy ra khi người dùng bắt đầu tương tác với các tính năng mới.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức các công việc trước và sau khi ra mắt tại một nơi duy nhất.

Giao nhiệm vụ rõ ràng cho các chủ sở hữu về thông điệp, quy trình onboarding và cập nhật hỗ trợ.

Theo dõi các yếu tố phụ thuộc khi ra mắt có thể cản trở việc áp dụng sớm.

Mở rộng danh sách kiểm tra thành một kế hoạch áp dụng tính năng nhẹ nhàng.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và tăng trưởng muốn có một phương pháp có cấu trúc để triển khai các tính năng mới và đảm bảo trách nhiệm trong việc theo dõi mức độ sử dụng sau khi phát hành.

3. Mẫu Bảng điều khiển Tích hợp Tính năng Amplitude

Qua Amplitude

Khi dữ liệu về việc áp dụng tính năng được lưu trữ trong các biểu đồ phân tán, sẽ khó xác định chính xác những gì thực sự xảy ra sau khi ra mắt. Bạn có thể thấy hoạt động, nhưng vẫn không biết liệu người dùng có áp dụng quy trình làm việc, đạt được điểm kích hoạt hay quay lại sử dụng thêm hay không.

Mẫu Bảng điều khiển Tích hợp Tính năng Amplitude giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn sàng để theo dõi toàn bộ quy trình tích hợp tính năng. Nó giúp bạn kết nối quá trình khám phá tính năng với việc sử dụng có ý nghĩa và hành vi lặp lại.

Bạn có thể so sánh tỷ lệ sử dụng giữa người dùng mới và người dùng hiện tại, đồng thời xem những tính năng nâng cao nào đang được ưa chuộng và những tính năng nào cần hướng dẫn rõ ràng hơn trong ứng dụng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi tỷ lệ áp dụng tính năng với cấu trúc nhất quán.

So sánh tỷ lệ áp dụng giữa các nhóm và phân khúc.

Phát hiện các điểm sụt giảm giữa các giai đoạn tiếp xúc, kích hoạt và sử dụng.

Xác định các mẫu hỗ trợ việc áp dụng các tính năng nâng cao.

✨ Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm và tăng trưởng muốn có cách nhanh chóng để đo lường việc áp dụng tính năng và ưu tiên những gì cần cải thiện tiếp theo.

4. Mẫu Chiến lược Thúc đẩy Sử dụng của Người dùng

Qua Cascade

Khi kế hoạch áp dụng tính năng được phân tán trên các slide, email và tài liệu chưa hoàn chỉnh, dễ dàng mất đi sự rõ ràng về những gì bạn thực sự đang cố gắng thay đổi. Các nhóm cuối cùng đang theo dõi quá nhiều tín hiệu cùng một lúc. Hoặc tệ hơn, họ tập trung vào nhận thức trong khi việc kích hoạt và sử dụng lặp lại đang âm thầm suy giảm.

Mẫu Chiến lược Thúc đẩy Sử dụng Tính năng Cascade giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một cấu trúc gọn nhẹ để xác định mục tiêu sử dụng, các sáng kiến, người chịu trách nhiệm và các chỉ số KPI trong một nơi duy nhất. Nó giúp bạn xác định các tính năng cần ưu tiên, hình dung kết quả sử dụng tốt là như thế nào và cách đo lường tiến độ qua các giai đoạn của phễu.

Điều này có thể là một lớp kế hoạch hữu ích trước khi bạn triển khai thực thi vào các công cụ hàng ngày của mình.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định mục tiêu áp dụng với người chịu trách nhiệm rõ ràng và dòng thời gian cụ thể.

Kết nối các sáng kiến với các chỉ số KPI có thể đo lường và kết quả.

Giữ cho kế hoạch áp dụng tập trung trên nhiều tính năng.

Đồng bộ hóa sản phẩm, tiếp thị và thành công của khách hàng trên một kế hoạch duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm SaaS muốn có một mẫu chiến lược đơn giản để tổ chức các ưu tiên áp dụng trước khi thực hiện các thí nghiệm và chương trình trong sản phẩm.

5. Mẫu Khảo sát Áp dụng Tính năng Feedbackspark

Qua Feedbackspark

Khi tỷ lệ áp dụng tính năng của bạn không đạt như mong đợi, dễ dàng vội vàng thay đổi quy trình onboarding hoặc thêm nhiều thông báo trong ứng dụng mà không biết nguyên nhân thực sự. Điều đó có thể dẫn đến việc làm vô ích mà không giải quyết được vấn đề cốt lõi.

Mẫu Khảo sát Tỷ lệ Sử dụng Tính năng FeedbackSpark giúp bạn xác định khoảng cách một cách chính xác hơn. Nó được thiết kế để đo lường mức độ nhận thức, tỷ lệ sử dụng và giá trị được nhận thức của tính năng, đồng thời xác định các rào cản và cách thức ưa thích mà người dùng mong muốn tìm hiểu về tính năng đó.

Hàm này là một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho các chỉ số tiếp nhận định lượng của bạn, đặc biệt khi bạn đang cố gắng cải thiện việc tiếp nhận tính năng cho một tính năng cụ thể hoặc thúc đẩy việc tiếp nhận các tính năng nâng cao.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tách biệt các vấn đề về nhận thức khỏi các vấn đề về giá trị hoặc tính năng sử dụng.

Xác định các rào cản trong việc áp dụng sau khi tiếp xúc.

Xác định các kênh giáo dục mà người dùng tin tưởng nhất.

Hỗ trợ các can thiệp có mục tiêu thông minh cho các phân khúc khác nhau.

✨ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và tăng trưởng muốn có phản hồi người dùng nhanh chóng, có cấu trúc để hướng dẫn việc xây dựng thông điệp, quy trình onboarding và quyết định về việc áp dụng các tính năng nâng cao.

Vídu

Dưới đây là một số cách thực tế mà các nhóm kết nối các mẫu quản lý dự án này với công việc hàng ngày về việc áp dụng tính năng.

Một Quản lý Sản phẩm (PM) sử dụng Mẫu Chiến lược Thúc đẩy Sử dụng Tính năng Cascade cho kế hoạch hàng quý. Họ kiểm tra tỷ lệ sử dụng tính năng trên nhiều tính năng khác nhau, cài đặt mục tiêu cao cho tỷ lệ sử dụng tính năng trong các quy trình làm việc ưu tiên. Họ lập kế hoạch can thiệp mục tiêu cho các phân khúc người dùng cụ thể dựa trên nơi xuất hiện sự sụt giảm.

Đội ngũ sản phẩm sử dụng Mẫu Onboarding Khách hàng ClickUp để lập bản đồ các bước ban đầu đến một điểm kích hoạt cho một tính năng cụ thể. Họ phân công chủ sở hữu cho các bộ phận sản phẩm và thành công của khách hàng. Họ thêm hướng dẫn ngắn trong ứng dụng để người dùng mới có thể đạt được giá trị trong tuần đầu tiên.

Nhóm phát triển kết hợp Mẫu Danh sách Kiểm tra Phát hành Sản phẩm ClickUp với quy trình triển khai sau khi phát hành. Họ đang theo dõi các sự kiện tùy chỉnh cho các giai đoạn "Exposed" và "Activated". Họ thử nghiệm hai phiên bản tin nhắn trong ứng dụng để nâng cao tỷ lệ sử dụng tính năng nâng cao mà không làm quá tải người dùng.

Một kế hoạch áp dụng tính năng hiệu quả không chỉ cần thông điệp thông minh. Bạn còn cần một hệ thống đáng tin cậy để phối hợp các thử nghiệm, theo dõi quyền sở hữu và đánh giá các tín hiệu áp dụng mà không mất đi bối cảnh giữa các nhóm.

Các công cụ quản lý dự án tốt nhất giúp công việc hiển thị quá trình áp dụng tính năng trở nên dễ dàng hơn, có thể lặp lại và liên kết với các kết quả rõ ràng.

1. ClickUp

Các nỗ lực thúc đẩy việc sử dụng tính năng có thể trở nên phức tạp nhanh chóng. Một nhóm chịu trách nhiệm cập nhật quy trình onboarding. Nhóm khác quản lý tin nhắn trong ứng dụng. Một người khác đang theo dõi tỷ lệ sử dụng trên bảng điều khiển. Trước khi bạn nhận ra, các quyết định, công việc và bài học kinh nghiệm đã bị phân tán khắp các công cụ và chủ đề thảo luận.

Vấn đề mở rộng công việc truyền thống này làm chậm quá trình thực thi và làm mờ quyền sở hữu. ClickUp cung cấp cho các nhóm sản phẩm một nền tảng duy nhất để lập kế hoạch cho các thí nghiệm áp dụng tính năng, phân công các nhiệm vụ theo dõi và theo dõi kết quả. Nó giúp bạn kết nối chiến lược với các hành động hàng ngày để cải thiện việc áp dụng tính năng.

Giữ cho kế hoạch áp dụng tính năng linh hoạt với ClickUp chế độ xem

Cho phép mọi thành viên trong nhóm của bạn linh hoạt trong việc trực quan hóa, tổ chức và theo dõi chính xác những gì họ cần với chế độ xem ClickUp

Khi các công việc triển khai tính năng được lưu trữ dưới một định dạng duy nhất, các nhóm sẽ bỏ lỡ bức tranh tổng thể. Một quản lý sản phẩm cần một dòng thời gian. Một người phụ trách tăng trưởng cần một bảng Kanban. Bộ phận thành công khách hàng cần một danh sách rõ ràng các bước triển khai. Nếu mọi người đều xây dựng lại phiên bản của mình, kế hoạch sẽ trở nên lộn xộn rất nhanh.

ClickUp Views cho phép bạn duy trì một kế hoạch áp dụng duy nhất và thay đổi cách hiển thị nó. Bạn có thể truy cập hơn 15 chế độ xem, bao gồm Danh sách, Bảng, Lịch, Gantt, Dòng thời gian và Khối lượng công việc. Điều này giúp việc theo dõi dự án trở nên dễ dàng hơn vì mỗi nhóm có thể tập trung vào những gì họ cần mà không làm mất đi nguồn thông tin chung.

ClickUp cũng giúp bạn quản lý danh sách kiểm tra và các mối quan hệ phụ thuộc xung quanh một tính năng cụ thể khi nó chuyển từ giai đoạn tiếp xúc đến sử dụng lặp lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi thiết lập kế hoạch áp dụng tính năng trong ClickUp Views, hãy sử dụng tính năng Talk to Text của ClickUp Brain GPT để ghi lại các cập nhật nhanh chóng mà không làm gián đoạn luồng công việc của bạn. Bạn có thể ghi chú nhanh về việc triển khai, các rào cản và các bước tiếp theo, sau đó đưa chúng trực tiếp vào các công việc, tài liệu hoặc danh sách kiểm tra. ClickUp BrainGPT được thiết kế như một trợ lý trên desktop, và Talk to Text giúp chuyển đổi giọng nói của bạn thành hành động trên các ứng dụng và quy trình làm việc của bạn.

Biến tiến độ áp dụng thành một chế độ xem chung với Bảng điều khiển ClickUp

Tùy chỉnh báo cáo hoàn hảo cho mọi thứ từ hiệu suất chiến dịch đến năng suất của nhóm và hơn thế nữa với Bảng điều khiển ClickUp

Công việc liên quan đến việc áp dụng tính năng có thể trở nên phân tán. Các công việc triển khai nằm ở một nơi, các điều chỉnh quá trình onboarding ở một nơi khác. Tỷ lệ áp dụng đang được theo dõi bằng một công cụ phân tích riêng biệt. Sự phân tách này khiến việc xác định những gì đang tiến triển và những gì đang gặp khó khăn trở nên khó khăn, đặc biệt khi có nhiều nhóm tham gia.

Bảng điều khiển ClickUp giúp bạn theo dõi hiệu suất dự án, dòng thời gian và tiến độ của nhóm trong một nơi duy nhất. Đối với việc áp dụng tính năng, đây là cách đơn giản để theo dõi danh sách kiểm tra triển khai, trạng thái thử nghiệm và các công việc liên quan đến việc áp dụng tính năng cùng với các hoạt động hàng ngày.

Bạn có thể xem xét những gì đang tiến triển tốt, những gì cần chú ý và ai là người chịu trách nhiệm cho hành động tiếp theo mà không cần phải theo dõi cập nhật qua các chủ đề thảo luận.

Video này hướng dẫn cách cài đặt bảng điều khiển quản lý dự án trong ClickUp để theo dõi việc áp dụng mà không cần báo cáo thủ công thêm.

Giảm thiểu các thao tác theo dõi thủ công với ClickUp tự động hóa

Lựa chọn từ hơn 100 tính năng tự động hóa để tối ưu hóa quy trình làm việc, xử lý việc ra mắt sản phẩm và nhiều hơn nữa với ClickUp Automations

Các kế hoạch triển khai tính năng thường thất bại ở giai đoạn giữa không được chú ý, khi những lỗ hổng nhỏ trong quy trình tích tụ lại và làm chậm công việc triển khai.

ClickUp Tự động hóa giúp bạn duy trì động lực mà không cần nhắc nhở liên tục. Bạn có thể tự động gán chủ sở hữu, cập nhật trạng thái và di chuyển công việc khi điều kiện thay đổi, chẳng hạn như khi một bước trong danh sách kiểm tra được hoàn thành hoặc giai đoạn triển khai thay đổi.

Điều này giúp việc theo dõi dự án trở nên gọn gàng. Nó cũng giúp các danh sách kiểm tra việc áp dụng tính năng trở nên tự động, đặc biệt khi bạn đang phối hợp các cập nhật onboarding, công việc hỗ trợ và các thí nghiệm sau khi ra mắt xung quanh một tính năng cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sau khi thiết lập quy tắc tự động hóa, hãy sử dụng ClickUp Brain để viết logic kích hoạt chính xác và văn bản tác vụ cho từng quy trình áp dụng. Yêu cầu nó soạn thảo ba danh sách kiểm tra sẵn sàng tự động hóa cho một tính năng cụ thể: một cho "Đã hiển thị", một cho "Đã kích hoạt" và một cho "Đã sử dụng lại". Sau đó, dán các bước đó trực tiếp vào công việc của bạn. Quy trình này giúp các tự động hóa của bạn gọn gàng và các điểm kiểm tra áp dụng nhất quán. Lập kế hoạch truyền thông để thông báo cho nhân viên về các tính năng mới thông qua ClickUp Brain

📮 ClickUp Insight: 23% cho biết phần khó khăn nhất trong công việc với bảng tính là dọn dẹp hoặc tổ chức dữ liệu lộn xộn. Sự cản trở này thường xuất phát từ các đầu vào không nhất quán, nhiều người đóng góp và nhu cầu liên tục phải căn chỉnh các cột và danh mục trước khi bảng tính trở nên “dễ sử dụng”. Việc dọn dẹp thủ công như vậy âm thầm chiếm dụng thời gian và sự chú ý. Các trường AI của ClickUp giúp giảm bớt gánh nặng bằng cách phân tích tự động nội dung công việc, đề xuất các danh mục tiêu chuẩn và trích xuất thông tin có cấu trúc từ văn bản không có cấu trúc. Các trường được hỗ trợ bởi AI này có thể điền vào dữ liệu thiếu, tiêu chuẩn hóa định dạng và duy trì tính nhất quán trên các danh sách công việc và chế độ xem.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Tổ chức các dự án triển khai tính năng, công việc triển khai và thí nghiệm kích hoạt trong một nền tảng duy nhất để các nhóm duy trì sự đồng bộ sau khi ra mắt.

Xây dựng các danh sách kiểm tra rõ ràng cho từng tính năng cụ thể, bao gồm các hành động đã hiển thị, đã kích hoạt, đã sử dụng và đã sử dụng lại để đảm bảo thực hiện nhất quán.

Theo dõi công việc áp dụng với Bảng điều khiển ClickUp, hiển thị trạng thái, chủ sở hữu và dòng thời gian trong một chế độ xem chung cùng với mục tiêu áp dụng.

Cài đặt ClickUp tự động hóa để phân công các bước tiếp theo, cập nhật trạng thái và giảm thiểu các thao tác theo dõi thủ công trong các bộ phận sản phẩm, tiếp thị và thành công của khách hàng.

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để gắn thẻ giai đoạn phễu, điểm kích hoạt, phân khúc mục tiêu và tên tính năng để công việc triển khai tính năng luôn dễ dàng theo dõi.

Giới hạn của ClickUp

Ban đầu có thể cảm thấy khá rộng, vì vậy các nhóm có thể cần thời gian để thiết lập phân cấp phù hợp, bảng điều khiển và tự động hóa cho quy trình triển khai tính năng.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.800 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

2. Pendo

Qua Pendo

Khi cố gắng thúc đẩy việc áp dụng tính năng, phần khó khăn không chỉ là nhận ra điểm sụt giảm. Đó là biết việc cần làm tiếp theo mà không phải chuyển đổi giữa các công cụ phân tích, tài liệu và một công cụ trong ứng dụng riêng biệt.

Pendo kết hợp phân tích sản phẩm và hướng dẫn trong ứng dụng. Điều này giúp các nhóm theo dõi cách người dùng tương tác với một tính năng cụ thể và xác định những điểm họ gặp khó khăn.

Bạn có thể phân đoạn đúng đối tượng người dùng có mục tiêu và phản hồi bằng các hướng dẫn cụ thể thay vì thông báo chung chung.

Đối với các tính năng nâng cao, điều này đặc biệt hữu ích. Bạn có thể xác định những người dùng sẵn sàng cho quy trình làm việc sâu hơn dựa trên các mẫu sử dụng thực tế. Sau đó, bạn có thể hỗ trợ họ bằng các hướng dẫn chi tiết theo ngữ cảnh giúp họ đạt đến điểm kích hoạt nhanh hơn và quay lại sử dụng lặp lại.

Các tính năng nổi bật của Pendo

Theo dõi việc sử dụng tính năng và tỷ lệ áp dụng thông qua phân tích tích hợp để bạn có thể xem nơi người dùng rời bỏ trong phễu áp dụng.

Phân đoạn người dùng theo hành vi, kế hoạch hoặc giai đoạn vòng đời để mục tiêu đúng nhóm người dùng cho việc áp dụng các tính năng nâng cao.

Phát hành các hướng dẫn trong ứng dụng, hộp thoại trợ giúp và hướng dẫn từng bước để giúp người dùng đạt đến điểm kích hoạt mà không cần chu kỳ phát triển phức tạp.

Kết hợp xu hướng áp dụng định lượng với tín hiệu định tính thông qua phản hồi và công cụ NPS để cung cấp bối cảnh về lý do tại sao người dùng áp dụng hoặc bỏ qua một tính năng.

Theo dõi tác động theo thời gian thông qua các bảng điều khiển kết nối nỗ lực triển khai với những thay đổi thực tế trong tỷ lệ sử dụng tính năng.

Giới hạn của Pendo

Có thể tốn kém đối với các nhóm SaaS nhỏ, đặc biệt khi cần phân tích nâng cao và các tính năng phức tạp.

Giá cả của Pendo

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Pendo

G2: 4. 4/5 (1.500+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (250+ đánh giá)

3. Appcues

Qua Appcues

Khi việc áp dụng tính năng bị đình trệ, vấn đề thường nằm ở thời điểm. Người dùng có thể không cần các tính năng mới của bạn ngay khi bạn công bố chúng. Họ cần chúng khi gặp phải một trường hợp sử dụng thực tế. Đó chính là lúc Appcues phát huy hiệu quả.

Appcues giúp bạn tạo các thông báo trong ứng dụng, hộp thoại hướng dẫn, hướng dẫn từng bước và danh sách kiểm tra để hỗ trợ việc khám phá tính năng trong bối cảnh cụ thể. Bạn có thể hướng dẫn người dùng đến điểm kích hoạt rõ ràng cho một tính năng cụ thể mà không cần sự hỗ trợ kỹ thuật cho mỗi lần cập nhật nhỏ.

Bạn có thể phân đoạn người dùng dựa trên hành vi và mức độ trưởng thành. Sau đó, bạn chỉ nên giới thiệu các tính năng phức tạp hơn khi người dùng đã sẵn sàng. Điều này giúp trải nghiệm trở nên hữu ích mà không gây quá tải. Nó cũng hỗ trợ tỷ lệ áp dụng sạch sẽ hơn theo thời gian.

Các tính năng tốt nhất của Appcues

Tạo các thông báo trong ứng dụng, hộp thoại modal và hộp thoại hỗ trợ khám phá tính năng ngay khi người dùng đang gần với trường hợp sử dụng.

Tạo các hướng dẫn từng bước để giảm bớt sự nhầm lẫn xung quanh các tính năng nâng cao và giúp người dùng hiểu giá trị của tính năng ngay từ sớm.

Thiết lập danh sách kiểm tra hướng dẫn người dùng từ giai đoạn tiếp xúc đến kích hoạt, với các cột mốc quan trọng cụ thể liên quan đến từng tính năng.

Phân đoạn các lời nhắc theo hành vi người dùng, kế hoạch và chu kỳ sử dụng để người dùng mới nắm bắt các tính năng cơ bản trong khi người dùng hiện tại được tiếp cận các tính năng phù hợp hơn.

Giới hạn của Appcues

Phụ thuộc vào hệ thống theo dõi sự kiện và phân tích được định nghĩa rõ ràng để đo lường tỷ lệ sử dụng tính năng cho các tính năng phức tạp một cách chính xác.

Chi phí sẽ tăng cao khi các chương trình trong ứng dụng mở rộng sang nhiều tính năng và nhóm khác nhau.

Giá cả của Appcues

Bắt đầu: Bắt đầu từ $300/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Phát triển: Bắt đầu từ $750/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Appcues

G2: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (100 đánh giá)

Xây dựng và triển khai Sổ tay triển khai tính năng với ClickUp

Việc áp dụng tính năng là nơi các bản phát hành hoặc trở thành thói quen hàng ngày hoặc lặng lẽ biến mất vào nền. Một Hướng dẫn áp dụng tính năng mạnh mẽ giúp bạn tập trung vào những gì quan trọng nhất. Nó kết nối quá trình khám phá tính năng, điểm kích hoạt và việc sử dụng lặp lại thành một hệ thống mà nhóm của bạn có thể áp dụng cho mọi lần phát hành.

Trong hướng dẫn này, bạn đã thấy cách các giai đoạn của phễu và các chỉ số KPI phù hợp có thể giúp bạn xác định nơi tỷ lệ sử dụng chậm lại và những gì cần khắc phục tiếp theo.

Điều làm ClickUp nổi bật là khả năng hỗ trợ mặt vận hành của việc áp dụng tính năng. Bạn có thể lập kế hoạch triển khai công việc, tạo danh sách kiểm tra theo giai đoạn phễu, phân công chủ sở hữu và theo dõi tiến độ tại một nơi duy nhất. Điều này giúp việc thúc đẩy việc áp dụng tính năng một cách nhất quán trở nên dễ dàng hơn, ngay cả khi có nhiều nhóm tham gia.

Đăng ký ClickUp miễn phí và xây dựng quy trình áp dụng tính năng có thể lặp lại. ✅