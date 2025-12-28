Mẫu bảng phân cảnh Miro cho kế hoạch sáng tạo và kể chuyện

Hầu hết công việc sáng tạo bắt đầu với một mớ hỗn độn các cảnh, ghi chú và ý tưởng chưa hoàn thiện. Bản phác thảo kịch bản là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng. Nó biến những suy nghĩ rời rạc thành một chuỗi logic mà bạn có thể thực sự làm việc với nó.

Cách tiếp cận tương tự giúp giáo viên đơn giản hóa các chủ đề phức tạp và cung cấp cho các nhóm sản phẩm một cách nhanh chóng để vẽ bản đồ hành trình khách hàng mà không cần giải thích dài dòng.

Mẫu storyboard Miro giúp các nhóm thể hiện ý tưởng một cách trực quan — dù bạn đang làm việc với mẫu storyboard phim, tham khảo các ví dụ về mẫu storyboard, hay quản lý các dự án sáng tạo phức tạp đòi hỏi câu chuyện trực quan rõ ràng.

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy các mẫu bảng phân cảnh Miro hữu ích cho nhiều trường hợp sử dụng sáng tạo và giáo dục khác nhau. Bạn cũng sẽ tìm thấy một số mẫu ClickUp giúp dễ dàng chuyển đổi bảng phân cảnh của bạn thành công việc có tổ chức.

Mẫu bảng phân cảnh Miro là gì?

Mẫu bảng phân cảnh Miro là các bố cục trực quan được xây dựng sẵn giúp bạn sắp xếp các cảnh, bước hoặc ý tưởng theo trình tự có cấu trúc. Các nhà thiết kế, giáo viên, chuyên gia và nhóm sáng tạo sử dụng chúng để lập kế hoạch dự án trực quan, phác thảo cốt truyện hoặc phân chia các quy trình phức tạp thành các bảng rõ ràng, dễ hiểu.

Các mẫu này thường bao gồm khung, hộp hoặc lưới nơi bạn có thể thêm phác thảo, ghi chú, hình ảnh hoặc mô tả. Chúng hỗ trợ phạm vi định dạng khác nhau—từ các thiết lập đơn giản với sáu khung đến các bảng chi tiết, nhiều lớp cho quản lý dự án sản xuất video, lập kế hoạch sản phẩm và lập bản đồ hành trình khách hàng.

✨ Thú vị: Storyboarding bắt đầu tại Walt Disney Studios vào những năm 1930, khi họa sĩ hoạt hình Webb Smith ghim các bản phác thảo lên tường để vạch ra các cảnh phim. Phương pháp này lần đầu tiên được sử dụng trong bộ phim ngắn Three Little Pigs năm 1933 và đã thay đổi cách lập kế hoạch cho phim bằng cách cho phép các nhóm nhìn thấy toàn bộ câu chuyện trước khi bắt đầu hoạt hình.

Mẫu bảng phân cảnh tốt nhất cho dự án của bạn

Dưới đây là tổng quan nhanh về một số mẫu storyboard miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tối ưu hóa quy trình làm việc của mình 👇

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu bảng phân cảnh Miro tốt?

Một mẫu bảng phân cảnh Miro tốt sẽ cung cấp cấu trúc mà không làm bạn bị giới hạn. Nó nên hỗ trợ các yếu tố chính của câu chuyện của bạn đồng thời để lại không gian để điều chỉnh các bảng khi dự án của bạn phát triển.

Mẫu phù hợp:

Cung cấp cấu trúc rõ ràng với các khung cho các cảnh quan trọng, với các khung cho các cảnh quan trọng, bản tóm tắt thiết kế và đối thoại, để bạn không phải đối mặt với ý tưởng được phân tán ngẫu nhiên trên Bảng.

Cung cấp giao diện linh hoạt và có thể tùy chỉnh cho phép bạn chỉnh sửa tài nguyên và lưu phiên bản của riêng mình để sử dụng trong tương lai.

Hỗ trợ hợp tác thời gian thực tích hợp sẵn để toàn bộ nhóm có thể chỉnh sửa chung, bình luận, chia sẻ phản hồi và hoàn thiện các cảnh cùng nhau.

Khuyến khích tư duy trực quan bằng cách sử dụng màu sắc, hình vẽ, minh họa hoặc hình ảnh tham khảo để biến các khái niệm trừu tượng thành những thứ cụ thể.

Hoạt động tốt với các quy trình hiện có, bao gồm tích hợp, xuất PDF và chế độ trình bày.

📚 Đọc thêm: Top các công cụ và phần mềm tạo sơ đồ khái niệm Miễn phí

Mẫu bảng phân cảnh Miro

Dưới đây là sáu mẫu storyboard miễn phí từ Miro giúp bạn hình dung và tổ chức storyboard của mình, đảm bảo công việc của bạn bắt đầu một cách suôn sẻ.

1. Mẫu Story & Telling Lite

qua Miro

Mẫu Story & Telling Lite giúp bạn biến ý tưởng thành những câu chuyện rõ ràng mà không làm mất đi sự tập trung vào đối tượng mục tiêu. Mẫu này tách biệt 'câu chuyện' (nội dung bạn muốn truyền đạt) và 'cách kể chuyện' (cách bạn truyền đạt), giúp bạn có thể thực hiện công việc phát triển cả hai khía cạnh của câu chuyện.

Có hai không gian làm việc chính cùng với một trường hợp mẫu thể hiện quy trình lập kế hoạch câu chuyện đã hoàn thành, giúp bạn dễ dàng theo dõi trình tự của riêng mình. Bạn có thể sử dụng mẫu bảng phân cảnh này để tổ chức trực quan các bài thuyết trình hoặc bài giảng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo bản đồ cho bài giảng, bài thuyết trình, kịch bản hoặc câu chuyện thương hiệu trong một hệ thống có thể lặp lại.

Sử dụng bảng ‘Telling’ để lập kế hoạch nhịp độ và luồng cảm xúc trước khi hoàn thiện tài sản cuối cùng.

Tham khảo trường hợp mẫu khi bạn cần một ví dụ thực tế về một storyboard đã hoàn thành.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo và giáo viên muốn có một bố cục đơn giản để lập bản đồ câu chuyện.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp các mẫu storyboard với công cụ tạo/lập nội dung AI để tạo ngay lập tức mô tả cảnh, đối thoại nhân vật, cung truyện hoặc chú thích hình ảnh.

2. Mẫu Câu chuyện Tham khảo

qua Miro

Mẫu Reference Stories Template cung cấp cho các nhóm một cách thực tế để thống nhất về ước tính điểm câu chuyện. Thay vì phỏng đoán, mọi người sử dụng các câu chuyện đã hoàn thành làm cơ sở, điều này giúp các phiên tinh chỉnh diễn ra suôn sẻ và giữ cho toàn bộ nhóm đồng nhất quan điểm.

Bạn kéo các câu chuyện đã hoàn thành lên Bảng, sắp xếp chúng theo mức độ nỗ lực và phân loại vào các danh mục Fibonacci. Sau đó, bạn lựa chọn một câu chuyện cho mỗi giá trị làm ví dụ tham khảo. Bộ tham khảo này trở thành sự hiểu biết chung cho các công việc trong tương lai.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng bảng kéo và thả để sắp xếp các công việc đã hoàn thành theo mức độ phức tạp được nhận định.

Nhóm các câu chuyện vào các phạm vi nỗ lực bằng các làn phân loại trực quan.

Chọn một tham chiếu duy nhất cho mỗi danh mục trong bước lựa chọn cuối cùng.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm và nhóm Agile muốn có các điểm tham chiếu nhất quán cho việc ước tính.

3. Mẫu Mockup Bìa Tạp chí

qua Miro

Mẫu Cover Story Mockups Template này đặt ra một câu hỏi thú vị: Nếu dự án của bạn xuất hiện trên bìa tạp chí, nó sẽ nói gì? Bạn có thể chọn bố cục, chèn hình ảnh và viết tiêu đề như thể công việc của bạn đã xuất hiện trên trang bìa.

Bố cục storyboard này rất hữu ích khi bạn muốn kể chuyện mà không cần bộ slide đầy đủ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhận nhiều bố cục bìa khác nhau để phù hợp với phong cách của dự án của bạn.

Sử dụng các bảng riêng biệt cho hình ảnh, khẩu hiệu, trích dẫn nổi bật và điểm nhấn.

Giúp mọi người chia sẻ ý tưởng một cách thoải mái với định dạng nhẹ nhàng, dễ sử dụng.

✅ Phù hợp cho: Những nhà thiết kế và giáo viên muốn nhanh chóng tạo ra những câu chuyện hấp dẫn mà không cần xây dựng một bộ tài liệu hoàn chỉnh.

4. Mẫu sơ đồ phụ thuộc ban đầu

qua Miro

Mẫu Dependency Diagram Starter Template cung cấp cho bạn một biểu diễn đơn giản về cách các công việc kết nối với nhau. Nó rất hữu ích khi nhiều người đang tham gia vào công việc hướng tới cùng một mục tiêu và bạn muốn biết điều gì cần được thực hiện trước tiên và ai phụ thuộc vào ai.

Bố cục được thiết kế đơn giản, giúp dễ dàng cập nhật khi dòng thời gian hoặc trách nhiệm thay đổi.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiển thị tiến độ với các chỉ báo đơn giản cho các mục đang chờ xử lý, đang thực hiện và đã hoàn thành.

Xem chế độ xem rõ các công việc nào phụ thuộc vào các công việc khác.

Đọc hướng dẫn ngắn để được hỗ trợ trong việc tạo sơ đồ đầu tiên của bạn.

✅ Phù hợp cho: Những nhà thiết kế và quản lý dự án muốn hiển thị trình tự công việc một cách nhanh chóng.

5. Bảng Thiết Kế Tư Duy (PIM-Go)

qua Miro

Mẫu Bảng Thiết kế Tư duy (PIM-Go) hướng dẫn bạn qua một phiên làm việc thiết kế tư duy hoàn chỉnh mà không cảm thấy quá tải. Bạn bắt đầu bằng cách phân tích vấn đề, sau đó khám phá các nguyên nhân và ý tưởng khả thi. Bố cục mẫu giúp bạn xác định các điểm khó khăn và ghi lại các lựa chọn khác nhau trong một nơi duy nhất.

Bạn có thể sắp xếp các ý tưởng theo mức độ tin cậy và giá trị để những ý tưởng mạnh mẽ nổi bật. Bất kỳ điều gì chưa sẵn sàng sẽ được chuyển vào khu vực chờ, nơi bạn có thể xem xét lại sau này.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng bố cục lấy cảm hứng từ Ishikawa để truy vết vấn đề trở lại nguyên nhân gốc rễ và xác định các điểm đau.

Sử dụng bộ lọc bốn ô để so sánh các tùy chọn và quyết định những gì sẽ được triển khai.

Đặt các ý tưởng chưa sử dụng vào một khu vực lưu trữ riêng biệt để chúng vẫn hiển thị cho các phiên làm việc sau này.

✅ Phù hợp cho: Những nhà thiết kế và chiến lược gia cần một không gian có cấu trúc để khám phá và sắp xếp các ý tưởng.

6. Mẫu đánh giá lại Toy Story

qua Miro

Mẫu Toy Story Retrospective biến một phiên đánh giá thông thường thành một hoạt động thú vị hơn. Mỗi người đặt một dấu hiệu (ví dụ: một chú lính) lên nhân vật Toy Story mà họ cho là đại diện tốt nhất cho sprint.

Sau phần khởi động, bảng sẽ hướng dẫn nhóm qua các câu hỏi liên quan đến sprint gần nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bỏ phiếu cho các vấn đề hoặc chủ đề quan trọng nhất được thảo luận, giúp nhóm ưu tiên các công việc.

Thêm các yếu tố trực quan và tương tác để làm cho các buổi đánh giá sau dự án trở nên hấp dẫn hơn.

Sử dụng các gợi ý lấy cảm hứng từ Toy Story để hướng dẫn phản ánh trong nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như ‘To Infinity And Beyond’, để kỷ niệm những điều đã làm tốt.

✅ Phù hợp cho: Nhóm làm việc theo phương pháp Agile và giáo viên muốn một định dạng thú vị để phản ánh về một sprint.

🎥 Mẫu storyboard rất mạnh mẽ — nhưng Miro không phải là lựa chọn duy nhất. Video này phân tích các lựa chọn thay thế hàng đầu cho Miro mà các nhóm sáng tạo sử dụng cho việc brainstorming, tạo storyboard và lập kế hoạch trực quan.

Giới hạn khi sử dụng Miro cho storyboard

Đối với giai đoạn brainstorming và phác thảo ban đầu, Miro giúp bạn thực hiện bước đầu. Tuy nhiên, khi storyboard của bạn mở rộng, bạn sẽ nhận thấy những khoảng trống và cần kiểm soát tốt hơn các tài nguyên của mình.

Dưới đây là những giới hạn phổ biến nhất cần lưu ý 👇

Các bảng storyboard lớn có thể bị chậm khi bạn thêm nhiều yếu tố.

Người dùng mới thường thấy giao diện điều hướng phức tạp vì việc chuyển đổi giữa các công cụ và làm quen với các chức năng cơ bản mất thời gian.

Bảng làm việc trở nên lộn xộn khi các cảnh và tài liệu tham khảo tích tụ, và việc theo dõi xem gì thuộc về đâu trở nên khó khăn nếu không có tổ chức hợp lý.

Không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn hoặc báo cáo chi tiết, vì vậy bạn phải dựa vào các công cụ của bên thứ ba hoặc tích hợp.

Thiếu các tính năng quản lý công việc, chẳng hạn như mối quan hệ, phụ thuộc, cột mốc, giai đoạn quy trình làm việc tùy chỉnh, v.v.

Lúc này, việc xem xét một số mẫu storyboard miễn phí khác hỗ trợ toàn bộ quy trình storyboarding và giúp bạn dễ dàng sắp xếp các nguồn lực của mình là rất hữu ích.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu và kỹ thuật brainstorming

Mẫu bảng phân cảnh thay thế

ClickUp cung cấp một thư viện khổng lồ các mẫu storyboard giúp chia nhỏ các ý tưởng lớn thành các khung hình, bước hoặc cảnh, giúp dễ dàng nhìn thấy toàn bộ luồng của một dự án hoặc chiến dịch chỉ trong nháy mắt. Các yếu tố của storyboard có thể được chuyển đổi trực tiếp thành công việc, tài liệu, dòng thời gian, cột mốc và bảng điều khiển, đảm bảo các ý tưởng không còn trừu tượng và nhanh chóng được triển khai.

ClickUp cũng loại bỏ sự phân tán công cụ bằng cách tập trung các hoạt động lập ý tưởng, lập kế hoạch, hợp tác và thực thi trong một nền tảng duy nhất.

Hãy cùng xem qua các mẫu storyboard ClickUp hàng đầu.

1. Mẫu bảng phân cảnh ClickUp

Tải miễn phí mẫu Vẽ các cảnh theo từng khung hình với mẫu bảng phân cảnh ClickUp.

Lập kế hoạch trực quan tại một nơi và ghi chú ở nơi khác thường gây ra sự nhầm lẫn. Mẫu bảng phân cảnh ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp khung riêng cho từng cảnh, giúp bảng phân cảnh của bạn trở thành một chuỗi liền mạch thay vì các tham chiếu rời rạc.

Dựa trên ClickUp Bảng trắng, mỗi bảng có không gian dành cho hành động, đối thoại, tín hiệu âm thanh và nhận xét của đạo diễn. Các thành viên trong nhóm có thể đính kèm tệp đính kèm, thêm khung, điều chỉnh chi tiết và bình luận trực tiếp trên các yếu tố trực quan.

Xem tại sao Bảng trắng ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho việc tạo storyboard 📹

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi khung hình thành các nhiệm vụ ClickUp với người được giao và ngày đáo hạn để chuyển từ giai đoạn kế hoạch sang thực thi.

Theo dõi luồng câu chuyện qua các giai đoạn như giới thiệu, xung đột, cao trào và kết thúc.

Xuất storyboard dưới dạng PDF hoặc chia sẻ liên kết chỉ xem để trình bày cho khách hàng hoặc đánh giá nội bộ.

✅ Phù hợp cho: Những nhà làm phim và giáo viên muốn có một không gian làm việc đơn giản để cấu trúc storyboard và liên kết các công việc.

2. Mẫu khung sườn câu chuyện ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xây dựng cung đường nhân vật và cấu trúc cốt truyện với mẫu Cấu trúc Cốt truyện ClickUp.

Một mẫu storyboard không nhất thiết phải trực quan để hữu ích. Đôi khi bạn muốn một cấu trúc phác thảo có tổ chức, giống như hệ thống thư mục hơn là một khung vẽ. Mẫu Phác Thảo Câu Chuyện ClickUp cung cấp cách đơn giản để theo dõi các điểm cốt truyện và tổ chức nhân vật. Các nhà văn có thể sử dụng nó cho bản thảo, và nó cũng phù hợp cho việc lập kế hoạch video kể chuyện.

Bạn có thể theo dõi các điểm cốt truyện, đối thoại và sắp xếp các cảnh theo thứ tự. Các Trường Tùy chỉnh và trạng thái công việc giúp bạn ghi lại địa điểm, nhân vật và vị trí của cảnh trong câu chuyện.

Bản phác thảo theo phong cách storyboard này giúp bạn tập trung tất cả các yếu tố quan trọng vào một nơi, từ đó có thể theo dõi cách câu chuyện phát triển xuyên suốt chuỗi sự kiện.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng mã màu sắc cho các cảnh theo giai đoạn cốt truyện để dễ dàng nhận ra nhịp độ và các lỗ hổng cấu trúc.

Gán ký tự cho các cảnh để theo dõi sự phát triển của họ trong suốt câu chuyện.

Theo dõi các giai đoạn sản xuất như tiền sản xuất, quay phim và chỉnh sửa trong chế độ xem cùng nhau.

✅ Phù hợp cho: Nhà biên kịch, nhà văn tiểu thuyết, nhà quay phim và quản lý nội dung muốn có một bản phác thảo đơn giản để tổ chức các câu chuyện hoặc chiến dịch nhiều phần.

📚 Đọc thêm: Cách viết bản tóm tắt sáng tạo marketing

3. Mẫu bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung hành trình người dùng và ưu tiên tính năng với mẫu lập bản đồ câu chuyện người dùng ClickUp.

Hiểu cách người dùng di chuyển qua sản phẩm của bạn sẽ dễ dàng hơn khi toàn bộ luồng được trình bày trực quan. Hãy xem mẫu Bản đồ Câu chuyện Người dùng ClickUp như một công cụ storyboard cho trải nghiệm sản phẩm của bạn. Bạn có thể nhóm các hành trình người dùng theo nhân vật, phiên bản phát hành hoặc bộ tính năng. Mỗi ghi chú dán hoặc thẻ có thể trở thành một công việc với chủ sở hữu, ngày đáo hạn và trạng thái.

Biểu diễn trực quan này giúp bạn phát hiện các lỗ hổng trong hành trình của người dùng và thống nhất về các bước quan trọng nhất.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xác định các nhân vật người dùng ở phần trên để đảm bảo mọi luồng đều phù hợp với nhu cầu thực tế của người dùng.

Sắp xếp các tính năng theo khung thời gian phát hành để tập trung vào các phần quan trọng nhất trước tiên.

Sắp xếp lại các đường dẫn người dùng trên bảng trước khi commit phát triển.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và nhà thiết kế UX muốn có chế độ xem rõ ràng về hành trình của khách hàng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Với ClickUp BrainGPT, bạn có thể tạo bản nháp sơ bộ, sắp xếp phản hồi và xác định những việc cần làm tiếp theo mà không cần rời khỏi không gian làm việc của mình. Nó đọc bối cảnh và cung cấp cho bạn câu trả lời phù hợp với việc cần làm. Chia sẻ những gì bạn đã có cho đến nay, và Brain có thể biến nó thành các bản tóm tắt, kịch bản, chú thích hoặc tóm tắt bảng tâm trạng.

Sử dụng nó trong các buổi đánh giá để tóm tắt các điểm chính từ các chủ đề bình luận dài hoặc biến chúng thành danh sách công việc. Nhận tóm tắt và phân tích từ Không gian Làm việc ClickUp với ClickUp Brain.

4. Mẫu bảng tâm trạng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định nhận diện thương hiệu trước khi sản xuất với mẫu bảng tâm trạng ClickUp.

Trước khi lo lắng về các cảnh quay và góc máy, bạn thường chỉ cần thống nhất về phong cách và cảm giác. Mẫu bảng tâm trạng ClickUp cung cấp không gian trực quan để thu thập tài liệu tham khảo cho các dự án sáng tạo.

Thay vì một mẫu storyboard trống, bạn sẽ có không gian chuyên dụng cho các mẫu giao diện người dùng (UI), biểu tượng, minh họa, ý tưởng thiết kế website, typography và lựa chọn màu sắc. Bạn có thể thay đổi các phần này nếu dự án của bạn cần điều gì đó khác biệt. Tất cả những gì bạn cần làm là dán các tài liệu hình ảnh của mình vào và sắp xếp chúng theo ý muốn.

Mẫu bảng tâm trạng này trở thành tài nguyên được chia sẻ cho các ý tưởng sáng tạo. ✨

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tải lên hoặc dán mã màu sắc hex trực tiếp vào phần Bảng màu để khóa nhận diện thương hiệu của bạn.

So sánh các hướng thiết kế song song bằng cách kéo các tài nguyên vào các nhóm.

Sử dụng Legend tích hợp để hiểu rõ nên đặt gì vào từng Box (phông chữ, bảng màu, phong cách tương tác, giao diện website, v.v.).

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế thương hiệu, giám đốc sáng tạo, nhà tiếp thị và các agency muốn có một tài liệu tham khảo trực quan thống nhất cho các dự án.

5. Mẫu kế hoạch dự án sản xuất video ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi mọi giai đoạn sản xuất trong một nơi duy nhất với mẫu kế hoạch dự án sản xuất video ClickUp.

Các dự án video thường gặp vấn đề khi các giai đoạn tiền sản xuất, quay phim và chỉnh sửa không được theo dõi đồng bộ. Mẫu Kế Hoạch Sản Xuất Video ClickUp tổ chức mọi giai đoạn—viết kịch bản, phân bổ tài nguyên, ngân sách, cột mốc và giao hàng—thành các danh sách công việc được mã màu sắc.

Mỗi phần (Tóm tắt điều hành, Quản lý phạm vi, Quản lý chi phí) đã được xây dựng sẵn. Thêm người được giao, ngày đáo hạn, bộ phận và mức độ nỗ lực để xem chính xác ai đang làm gì và khi nào.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi người được giao nhiệm vụ, ngày đáo hạn, tác động và nỗ lực trên các nhóm Video, Chỉnh sửa và PMO.

Đính kèm các tài liệu tóm tắt, kịch bản và tệp storyboard trực tiếp vào các công việc trong trường ‘Phụ lục’.

Sử dụng chế độ xem Dòng thời gian hoặc biểu đồ Gantt để xem các mối quan hệ phụ thuộc và tránh trễ hẹn.

✅ Phù hợp cho: Nhóm nội dung và nhà sản xuất video quản lý quy trình làm việc video nhiều bước.

6. Mẫu sản xuất video YouTube ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp footage, kịch bản và storyboard với mẫu sản xuất video YouTube của ClickUp.

Nếu bạn thường xuyên đăng tải nội dung YouTube, bạn cần hơn một mẫu storyboard video đơn giản. Mẫu sản xuất video YouTube của ClickUp hoạt động như cả lịch nội dung và công cụ theo dõi trong một.

Mỗi video có một công việc riêng, với các Trường Tùy chỉnh cho tiêu đề, ngày phát hành, thẻ, hình thu nhỏ, tiến độ và nhiều hơn nữa. Các nhà biên kịch, trình chỉnh sửa video, người đánh giá và nhóm lãnh đạo có thể được thêm vào danh sách người theo dõi cho từng công việc để nhận thông báo thời gian thực cho mỗi cập nhật và thay đổi trạng thái.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Viết ý tưởng, bản nháp kịch bản, dàn ý chủ đề hoặc nguồn cảm hứng trực quan trong ClickUp Tài liệu và thêm vào công việc video của bạn để các thành viên trong nhóm có thể dễ dàng tham khảo.

Sử dụng chế độ xem Bảng ClickUp để kéo các công việc qua các giai đoạn như ý tưởng, viết kịch bản, quay phim, chỉnh sửa, kiểm duyệt và phát hành.

Phân chia dự án video thành các giai đoạn chính và chuyển sang chế độ xem Lịch để kiểm tra thời gian thực hiện của từng hoạt động hoặc sản phẩm đầu ra.

✅ Phù hợp cho: YouTubers, người tạo nội dung và các nhóm truyền thông xã hội muốn có một hệ thống rõ ràng để tạo và quản lý mọi khía cạnh của một video YouTube.

📮 ClickUp Insight: Việc chuyển đổi ngữ cảnh đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong công việc đến từ việc chuyển đổi giữa các nền tảng, quản lý email và di chuyển giữa các cuộc họp. Làm thế nào để loại bỏ những gián đoạn tốn kém này? ClickUp kết hợp các quy trình làm việc (và trò chuyện) của bạn trên một nền tảng duy nhất, được tối ưu hóa. Khởi chạy và quản lý các công việc của bạn từ các kênh trò chuyện, tài liệu, Bảng trắng và nhiều hơn nữa — trong khi các tính năng được hỗ trợ bởi AI giúp duy trì ngữ cảnh kết nối, có thể tìm kiếm và quản lý dễ dàng!

7. Mẫu bảng tầm nhìn ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phác thảo tầm nhìn sản phẩm và phân khúc đối tượng với mẫu bảng tầm nhìn ClickUp.

Mẫu bảng tầm nhìn ClickUp giúp làm rõ mục đích và hướng đi của sản phẩm bằng cách xác định đối tượng mục tiêu và vấn đề mà sản phẩm giải quyết. Mỗi hàng đại diện cho một sản phẩm hoặc tính năng, với các cột dành cho tầm nhìn, mục tiêu kinh doanh, nhóm đối tượng, nhu cầu và ưu tiên.

Các thẻ nhân khẩu học như tuổi, nghề nghiệp, giới tính, v.v., giúp bạn phát hiện các lỗ hổng trong phạm vi thị trường. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu Product Vision Form để thu thập ý tưởng tự động hiển thị trên Bảng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xây dựng chiến lược sản phẩm rõ ràng, có thể thực hiện được và xác định các cơ hội để cải thiện tính năng sản phẩm.

Hiểu rõ nhu cầu của thị trường mục tiêu để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo và đảm bảo chúng phù hợp với mục tiêu và yêu cầu của công ty.

Phân chia từng mục tiêu thành các công việc cụ thể với nhiệm vụ ClickUp, để tầm nhìn trở thành một lộ trình cụ thể.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà sáng lập và chiến lược gia muốn lập bản đồ cơ hội sản phẩm trong một nền tảng duy nhất.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Bản đồ Tư duy ClickUp là công cụ storyboard mạnh mẽ không chỉ dành cho việc lập kế hoạch câu chuyện. Lý tưởng để vẽ sơ đồ các chuỗi sự kiện và luồng quy trình trước khi thiết kế hoặc xây dựng bất kỳ thứ gì một cách trực quan, chúng giúp mang lại sự rõ ràng trước khi thực thi. Bắt đầu với ý tưởng chính và tạo các nhánh cấp cao cho các bước chính, màn hình hoặc giai đoạn. Đối với các quy trình phức tạp và không tuyến tính, bạn có thể gắn thẻ các mối quan hệ phụ thuộc và làm nổi bật các đường dẫn song song hoặc biến thể. Các nút Bản đồ Tư duy có thể được chuyển đổi thành nhiệm vụ ClickUp với người được giao nhiệm vụ, hạn chót, ưu tiên, tài nguyên và tham chiếu. Điều này khiến chúng phù hợp cho mọi thứ từ thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và luồng sản phẩm đến thiết kế quy trình và hệ thống. Hình dung ý tưởng và công việc một cách rõ ràng với Bản đồ Tư duy ClickUp.

8. Mẫu Bảng trắng Vision của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác thực các khái niệm sản phẩm với mẫu Bảng trắng Vision của ClickUp.

Mẫu bảng trắng Vision của ClickUp giúp trình bày tầm nhìn, đối tượng người dùng mục tiêu, vấn đề của khách hàng, tính năng sản phẩm và đề xuất giá trị vào một bố cục trực quan duy nhất. Các phần được mã hóa bằng màu sắc sẵn có giúp liên kết tầm nhìn cốt lõi với các ý tưởng liên quan, cung cấp một điểm tham chiếu duy nhất cho các thành viên trong nhóm.

ClickUp Bảng trắng cung cấp cho bạn một bảng trắng kỹ thuật số tương tác, nơi bạn có thể hợp tác với nhóm của mình theo thời gian thực và sử dụng các hình dạng, ghi chú dán, kết nối, hình ảnh và các phần để phác thảo tầm nhìn của mình.

Các ý tưởng trên bảng trắng có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành nhiệm vụ ClickUp và giao cho các thành viên trong nhóm kèm theo ngày đáo hạn và mức độ ưu tiên.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Nhóm các ý tưởng của bạn thành các phần hoặc chủ đề logic để dễ hiểu và thực hiện hơn.

Định nghĩa các quy tắc kích hoạt hành động và duy trì tiến độ công việc mà không cần can thiệp thủ công với ClickUp tự động hóa.

Theo dõi trạng thái công việc, quyền sở hữu, dòng thời gian và các điểm tắc nghẽn với bảng điều khiển ClickUp để tất cả các nhóm luôn đồng bộ mà không cần các cuộc họp trạng thái liên tục.

✅ Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm, nhà thiết kế và chiến lược gia làm việc cùng nhau xung quanh một câu chuyện sản phẩm duy nhất.

📚 Đọc thêm: Quản lý dự án trên Bảng trắng là gì?

9. Mẫu bảng thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tài sản thiết kế và các phiên bản sửa đổi với mẫu bảng thiết kế ClickUp.

Nếu bạn đang tìm kiếm một bảng dự án sẵn sàng sử dụng để quản lý các dự án thiết kế, mẫu bảng thiết kế ClickUp giúp duy trì tất cả tài nguyên và quyết định trong một không gian hợp tác duy nhất.

Chế độ xem Bảng View trong quy trình thiết kế nhóm các công việc theo từng giai đoạn của quy trình làm việc thiết kế. Nó cung cấp cho bạn cái nhìn tổng quan rõ ràng về số lượng công việc trong mỗi giai đoạn và chính xác những gì đang được thực hiện. Chế độ xem Dòng thời gian thiết kế giúp bạn theo dõi các hạn chót sắp tới để đảm bảo công việc luôn đi đúng hướng.

Vì các dự án thiết kế có thể phức tạp trong việc quản lý, mẫu này còn bao gồm chế độ xem Danh sách theo ưu tiên, giúp dễ dàng xác định các công việc cần ưu tiên xử lý trước. Để tối ưu hóa chu kỳ phản hồi, mẫu cũng có chế độ xem Danh sách sửa đổi chỉ hiển thị các công việc cần điều chỉnh, được phân loại thành Chính và Phụ để tách biệt các thay đổi UX quan trọng với các điều chỉnh giao diện người dùng nhỏ.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sử dụng ClickUp Tài liệu để thu thập ý tưởng thiết kế xoay quanh hình ảnh, màu sắc, tài liệu tham khảo hoặc cảm hứng về không khí.

Tạo Công việc trong ClickUp cho từng phần của thiết kế và sử dụng Trường Tùy chỉnh trong ClickUp để lưu trữ thông tin liên quan.

Tiêu chuẩn hóa luồng làm việc thiết kế từ yêu cầu đến giao hàng bằng cách tăng khả năng hiển thị khối lượng công việc và giảm trễ hẹn.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế UI/UX và các agency cần một quy trình làm việc rõ ràng để theo dõi tiến độ thiết kế.

10. Mẫu Brainstorming ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đánh giá ý tưởng và tổ chức giải pháp với mẫu Brainstorming của ClickUp.

Mẫu Brainstorming của ClickUp nhóm các ý tưởng xung quanh các vấn đề mà chúng giải quyết.

Khi mọi người đã thống nhất, chỉ cần nhấp vào + New Công việc để tạo thẻ công việc và ghi lại từng ý tưởng khi nó xuất hiện. Các trường Tùy chỉnh như Mô tả Vấn đề, Người chịu trách nhiệm, Giải pháp tối ưu, Nhóm thực hiện, Tài nguyên, v.v., giúp thu thập thông tin chi tiết cho từng ý tưởng.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xem các chế độ xem khác nhau như Dòng thời gian, Bộ phận, Theo Giai đoạn và Ưu tiên để tổ chức và trực quan hóa ý tưởng theo cách phù hợp với quy trình làm việc của bạn.

Sắp xếp ý tưởng và cung cấp cho nhóm của bạn sự rõ ràng về các bước tiếp theo bằng cách sử dụng thẻ, cảnh báo phụ thuộc và các tính năng khác.

Biến ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện được, giao chủ sở hữu, đặt hạn chót và theo dõi tiến độ.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhóm vận hành, đội ngũ tiếp thị và các nhóm đa chức năng tổ chức các phiên brainstorming định kỳ.

11. Mẫu bảng trắng bản tóm tắt sáng tạo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hợp tác và xây dựng bản tóm tắt yêu cầu khách hàng với mẫu Bảng trắng ClickUp Creative Brief.

Mẫu bảng trắng ClickUp Creative Brief cung cấp cho bạn một bảng trắng kỹ thuật số kéo và thả, nơi bạn có thể brainstorm và vạch ra ý tưởng trong các phiên lập kế hoạch hợp tác.

Các giai đoạn được xây dựng sẵn sẽ hướng dẫn bạn qua từng bước. Thẻ (Tags) cho biết liệu khách hàng hay nhóm nội bộ chịu trách nhiệm về một phần cụ thể của quy trình hiện tại. Với ClickUp Tự động hóa, bạn có thể đẩy các ý tưởng và công việc tiến triển mà không cần thao tác thủ công, chẳng hạn như thay đổi trạng thái khi tiến độ công việc tăng và thông báo email khi cần phê duyệt.

Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi Giai đoạn, Mức độ tham gia, Ngày bắt đầu và Ngày đáo hạn, cũng như Người được giao nhiệm vụ, để quyền sở hữu luôn rõ ràng.

Tuân theo các giai đoạn đã được xây dựng sẵn như Tập trung & Tầm nhìn, Mục tiêu, Thương hiệu và Hướng đi để có các bản tóm tắt nhất quán.

Chuyển đổi giữa Chế độ xem Dòng thời gian để xem các cột mốc và hạn chót, và Chế độ xem Công việc Bản tóm tắt Sáng tạo để xem các công việc cùng trạng thái của chúng.

✅ Phù hợp cho: Các agency, chuyên gia chiến lược thương hiệu và các nhóm làm việc trực tiếp với khách hàng xử lý các quy trình làm việc phức tạp.

📚 Đọc thêm: Ví dụ và chiến lược lập bản đồ quy trình

Hãy biến các bản phác thảo của bạn thành hiện thực với ClickUp

Mẫu bảng phân cảnh Miro là bước đầu tiên tốt khi bạn cần không gian để phác thảo, vẽ bản đồ quy trình hoặc thử nghiệm cấu trúc câu chuyện.

Tuy nhiên, storyboard chỉ thực sự mạnh mẽ khi chuyển từ ý tưởng sang hành động. Với Bảng trắng trực quan cho brainstorming, mẫu có cấu trúc cho kế hoạch và các công việc kết nối mượt mà giữa tư duy sáng tạo và thực thi, ClickUp giúp bạn biến các ý tưởng sơ bộ thành các quy trình làm việc rõ ràng và có thể thực hiện được.

Muốn biến bản phác thảo của bạn từ ý tưởng sơ bộ thành một sản phẩm mà nhóm của bạn có thể phát triển? Đăng ký ClickUp miễn phí ngay hôm nay.

Câu hỏi thường gặp

Mẫu storyboard giúp bạn biến ý tưởng sơ bộ thành một chuỗi các bước rõ ràng—theo từng cảnh hoặc từng giai đoạn. Người tạo sử dụng nó để lập kế hoạch cho các cảnh quay video, kịch bản và chuyển cảnh trước khi bắt đầu sản xuất. Giáo viên sử dụng nó để chia nhỏ các bài học phức tạp thành các phần dễ hiểu. Các nhóm sản phẩm và UX sử dụng nó để vẽ bản đồ hành trình người dùng, luồng onboarding hoặc câu chuyện tính năng mà không cần viết một bản mô tả dài dòng. Điểm mấu chốt không phải là "hình ảnh đẹp mắt" — mà là sự rõ ràng: điều gì xảy ra trước tiên, điều gì tiếp theo và điều gì còn thiếu.

Đúng vậy. Miro cung cấp các mẫu storyboard (và các bảng hoạt động như storyboard) cho kế hoạch câu chuyện, hội thảo, đánh giá lại và lập bản đồ quy trình. Chúng rất hữu ích cho việc phát triển ý tưởng, hợp tác và đồng bộ hóa trực quan nhanh chóng — đặc biệt là ở giai đoạn đầu của dự án khi bạn vẫn đang định hình trình tự. Vấn đề có thể nảy sinh sau này, khi các nhóm cần cấu trúc mạnh mẽ hơn, quản lý phiên bản, quyền sở hữu và theo dõi thực thi vượt ra ngoài phạm vi của bảng.

Nếu bạn đang sản xuất video, mẫu storyboard "tốt nhất" là mẫu hỗ trợ cả khung hình và quá trình chuyển giao. Tìm kiếm: không gian cho hành động/đối thoại/dấu hiệu âm thanh, khả năng sắp xếp lại dễ dàng và cách kết nối từng khung hình với công việc thực tế (kịch bản, tài nguyên, đánh giá, ngày đáo hạn). Nếu nhóm của bạn cần chuyển từ storyboard → công việc → dòng thời gian, một mẫu có thể chuyển đổi khung hình thành công việc có thể theo dõi (người chịu trách nhiệm, ngày đáo hạn, trạng thái) sẽ luôn vượt trội so với một lưới trực quan thuần túy.

Hoàn toàn đúng—bảng phân cảnh cơ bản là “mapping câu chuyện người dùng bằng hình ảnh”. Bạn có thể tạo bảng phân cảnh cho: quy trình onboarding, thanh toán, luồng quyền truy cập, hành trình hỗ trợ và thậm chí các luồng nội bộ (như phê duyệt). Điều này đặc biệt hữu ích khi các bên liên quan cần nhìn thấy trải nghiệm thay vì đọc tài liệu kỹ thuật. Ưu điểm: khi mỗi bước trở thành một công việc (thiết kế, nội dung, kỹ thuật, kiểm thử), bạn có được một lộ trình trực tiếp từ hành trình khách hàng → thực thi mà không mất đi bối cảnh.

Miro rất tuyệt vời cho việc lập kế hoạch trực quan, nhưng các nhóm thường gặp giới hạn khi bảng storyboard trở thành một dự án thực tế. Các vấn đề phổ biến: bảng lớn có thể bị giật lag, bảng nhanh chóng trở nên lộn xộn, và việc quản lý các phụ thuộc, cột mốc và báo cáo trở nên khó khăn hơn nếu không sử dụng thêm các công cụ khác. Nếu bảng storyboard của bạn cần phê duyệt, theo dõi tiến độ, khả năng hiển thị khối lượng công việc hoặc quy trình sản xuất lặp lại, bạn có thể phải thực hiện việc "lập kế hoạch trong Miro, quản lý ở nơi khác".

Một giải pháp thay thế mạnh mẽ là công cụ kết hợp bảng phân cảnh trực quan với công việc vận hành. Ví dụ, ClickUp cho phép các nhóm tạo bảng phân cảnh trên Bảng trắng, sau đó chuyển các khung thành Công việc với chủ sở hữu, ngày đáo hạn, trạng thái, phụ thuộc và Bảng điều khiển để theo dõi. Điều đó có nghĩa là bảng phân cảnh của bạn không chỉ là tài liệu lập kế hoạch—nó trở thành quy trình làm việc. Nếu nhóm của bạn đã chán ngán với việc “bảng ở đây, công việc ở đó, cập nhật ở nơi khác”, giải pháp này sẽ khép kín vòng lặp.