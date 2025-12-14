Cách thay thế các phiên brainstorming trên Zoom bằng ClickUp SyncUp

Đã 9:30 sáng, lịch của bạn ghi "Buổi brainstorming của nhóm". Bạn tham gia Zoom với tách cà phê trên tay, sẵn sàng để suy nghĩ lớn, nhưng thay vào đó, bạn phải chờ 10 phút đầu tiên để mọi người tắt chế độ im lặng, chia sẻ màn hình hoặc kết thúc "cuộc gọi khác".

Phương pháp brainstorming truyền thống không còn phù hợp với cách làm việc của các nhóm ngày nay. Ý tưởng có thể nảy sinh vào những thời điểm bất thường, các thành viên trong nhóm phân tán ở các múi giờ khác nhau, và không phải ai cũng thoải mái trong các cuộc họp trực tiếp.

Đó là lý do tại sao việc brainstorming linh hoạt với ClickUp SyncUp thực sự hợp lý. Bạn có thể ghi lại ý tưởng, phản hồi hoặc ghi chép suy nghĩ khi cảm hứng đến (chứ không phải khi liên kết cuộc họp yêu cầu).

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thay thế các phiên brainstorming nội bộ trên Zoom bằng ClickUp SyncUp và biến những cuộc hội thoại đó thành hành động. 🏁

Tại sao brainstorming trên SyncUps tốt hơn Zoom: Tóm tắt nhanh Các buổi brainstorming trên Zoom làm chậm tiến độ của nhóm do xung đột lịch trình, cản trở quá trình sản xuất và tài liệu kém chất lượng, khiến chúng trở nên kém hiệu quả đối với các nhóm làm việc từ xa hiện đại.

ClickUp SyncUps cho phép brainstorming không đồng bộ . Nó cho phép các nhóm ghi lại ý tưởng và cập nhật trực tiếp từ Danh sách công việc, chế độ xem Tài liệu và Bảng trắng.

Tất cả các cuộc thảo luận đều được liên kết với công việc . Với mỗi SyncUp được tự động liên kết với các công việc và bối cảnh dự án liên quan, việc sử dụng nhiều công cụ sẽ giảm bớt, và niềm vui chắc chắn sẽ tăng lên.

Đầu vào không đồng bộ (Async) thúc đẩy sự sáng tạo và rõ ràng , cho phép đồng nghiệp bình luận, phản hồi và phát triển ý tưởng theo tốc độ của riêng họ, bất kể múi giờ.

ClickUp Brain biến các buổi brainstorming thành hành động thực thi nhanh chóng. Nó tóm tắt các cuộc hội thoại, xác định các mục cần thực hiện và giúp các nhóm chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang triển khai mà không cần thêm cuộc gọi Zoom nào.

Vấn đề với các cuộc gọi brainstorming truyền thống

Brainstorming qua các cuộc gọi trực tiếp từng có ý nghĩa khi các nhóm chia sẻ không gian làm việc và sử dụng Bảng trắng. Tuy nhiên, các quy trình làm việc phân phối ngày nay đòi hỏi một cách thức để trao đổi và phát triển ý tưởng mà không gặp phải tiếng ồn, xung đột lịch trình hoặc mất đà.

Dưới đây là những lý do khiến các cuộc gọi brainstorming truyền thống không đạt hiệu quả. 👇

1. Các ý kiến trái chiều làm loãng cuộc thảo luận

Trong một cuộc gọi trực tiếp, chỉ có một người có thể nói chuyện tại một thời điểm, dẫn đến một nút thắt cổ chai nhận thức được gọi là chặn sản xuất.

Khi một thành viên trong nhóm đang trình bày, những người khác có thể mất tập trung hoặc ngần ngại ngắt lời. Thêm vào đó, sự hiện diện của những cá nhân có tính cách mạnh mẽ hoặc các thành viên cấp cao điều hướng cuộc thảo luận có thể khiến quá trình brainstorming trở nên lặp đi lặp lại.

🔍 Bạn có biết? Ý tưởng về các phiên brainstorming nhóm được phổ biến bởi Alex F. Osborn (một giám đốc quảng cáo) trong cuốn sách Applied Imagination xuất bản năm 1953. Ông đã đặt ra thuật ngữ ‘brainstorming’ (kỹ thuật sáng tạo nhóm) và đưa ra các quy tắc như ‘hoãn đánh giá’, ‘chào đón những ý tưởng táo bạo’ và ‘phát triển từ ý tưởng của người khác’.

2. Trì hoãn lịch trình làm chậm tiến độ

Việc tìm kiếm một khung thời gian phù hợp cho tất cả các nhóm, múi giờ và lịch trình sáng tạo là một cơn ác mộng. Những trì hoãn trong lịch trình này thường làm chậm tiến độ của các dự án cần phản hồi và điều chỉnh nhanh chóng.

Và ngay cả khi mọi người đều tham gia, tình trạng mệt mỏi do Zoom vẫn xuất hiện. Hơn nữa, các cuộc họp kéo dài và liên tiếp khiến mọi người cảm thấy mệt mỏi về tinh thần và thiếu cảm hứng. Thay vì khơi dậy sự sáng tạo, chúng lại kéo dài dòng thời gian thực hiện và làm giảm động lực trước khi dự án thậm chí chưa bắt đầu.

📖 Xem thêm: Phần mềm brainstorming tốt nhất cho hợp tác và lập bản đồ ý tưởng

3. Áp lực và sự tuân thủ giới hạn sự sáng tạo

Các cuộc gọi brainstorming truyền thống thường kìm hãm sự sáng tạo thay vì khơi dậy nó. Nhiều người tham gia e dè vì lo ngại bị đánh giá (sợ bị phán xét), tức là sự do dự khi chia sẻ những ý tưởng táo bạo hoặc chưa hoàn thiện trước đồng nghiệp hoặc lãnh đạo.

Một số người chỉ "ăn theo" trong các phiên họp ( hiện tượng lười biếng xã hội ), cho rằng người khác sẽ đóng góp đủ. Theo thời gian, các nhóm có xu hướng nghiêng về những ý tưởng "an toàn", và hiện tượng tư duy nhóm (groupthink) chiếm ưu thế, khiến những đề xuất đầu tiên chiếm lĩnh cuộc thảo luận, để lại ít không gian cho sự đổi mới thực sự.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy thử kỹ thuật brainstorming SCAMPER trong phiên tiếp theo để kích thích sự sáng tạo của nhóm. Bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi về ý tưởng của bạn: Bạn có thể ‘Thay thế’, ‘Kết hợp’ hoặc ‘Thích nghi’ điều gì? Bạn có thể ‘Chỉnh sửa’ hoặc ‘Tăng cường’ nó để tạo ra tác động lớn hơn? Có thể ‘Áp dụng’ nó vào mục đích mới, ‘Loại bỏ’ những gì không mang lại giá trị, hoặc ‘Sắp xếp lại’ luồng để đạt được kết quả mới mẻ. Đây là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để biến những ý tưởng bình thường thành những giải pháp đột phá.

4. Thiếu hồ sơ làm suy yếu việc thực hiện

Sau khi cuộc gọi kết thúc, hầu hết các ý tưởng đều bị mất. Trừ khi ai đó ghi chép thủ công mọi ý tưởng, không có nơi nào tập trung để ý tưởng được lưu trữ hoặc phát triển. Mặc dù Zoom cho phép ghi âm cuộc họp cơ bản, nhưng các tệp này thường bị ẩn trong các thư mục đám mây và thiếu bản ghi chép có thể tìm kiếm hoặc công cụ theo dõi hành động cụ thể.

Sự thiếu hiển thị này dẫn đến sự lặp lại, sự thiếu hứng thú và sự hoài nghi về giá trị của các cuộc họp brainstorming trong tương lai.

📮 ClickUp Insight: ClickUp phát hiện ra rằng 47% cuộc họp kéo dài một giờ hoặc hơn. Nhưng liệu tất cả thời gian đó có thực sự cần thiết? Lý do cho sự nghi ngờ của chúng tôi? Chỉ 12% số người được hỏi đánh giá cuộc họp của họ là rất hiệu quả. Đang theo dõi các chỉ số như số lượng mục được tạo ra, tỷ lệ thực hiện và kết quả có thể cho thấy liệu các cuộc họp kéo dài có thực sự mang lại giá trị hay không. Các công cụ quản lý cuộc họp của ClickUp có thể giúp bạn! Dễ dàng ghi lại các nhiệm vụ hành động trong quá trình thảo luận với AI Notetaker, chuyển đổi chúng thành các công việc có thể theo dõi và theo dõi tỷ lệ hoàn thành—tất cả trong một không gian làm việc thống nhất. Xem những cuộc họp nào thực sự mang lại kết quả và những cuộc họp nào chỉ đang lãng phí thời gian của nhóm!

ClickUp SyncUp là gì, và tại sao nó là cách brainstorming tốt hơn?

Ghi lại các buổi brainstorming và ghi chú các bước tiếp theo ngay lập tức với ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp là công cụ cuộc họp và hợp tác được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép bạn bắt đầu cuộc gọi âm thanh hoặc video ngay lập tức trong Không gian Làm việc ClickUp của mình.

Bạn có thể bắt đầu một phiên SyncUp từ bất kỳ tin nhắn riêng tư (DM) hoặc kênh (Channel) nào trong ClickUp Chat, để thảo luận về ý tưởng, chia sẻ cập nhật hoặc xác định các bước tiếp theo. Mỗi bản ghi âm sẽ được kết nối với công việc liên quan, giúp các cuộc thảo luận trở thành kết quả rõ ràng và có thể theo dõi.

Đây là lý do tại sao đây là cách lý tưởng để brainstorm. 👀

1. Kết nối các cuộc thảo luận với dự án và công việc

SyncUps cho phép bạn khởi tạo cuộc gọi, ghi lại cập nhật hoặc chia sẻ ý tưởng trực tiếp trong các cuộc hội thoại trong Không gian Làm việc (Kênh và Tin nhắn riêng tư). Điều này giúp tất cả các cuộc hội thoại, ý tưởng và phản hồi của bạn được lưu trữ cùng với công việc, đảm bảo không có gì bị lạc mất trong "hố đen".

Tham gia vào các cuộc thảo luận hợp tác nhanh chóng thông qua SyncUps trong ClickUp Trò chuyện.

Như vậy, mỗi cuộc hội thoại sẽ được liên kết với công việc cụ thể, và mọi người "Theo dõi" kênh đó hoặc "Theo dõi" công việc đó sẽ có đầy đủ bối cảnh. Do đó, nếu một nhà lãnh đạo muốn xác định rào cản trên Công việc A, họ có thể truy cập chủ đề thảo luận một cách dễ dàng. Không mất thời gian để cập nhật thông tin cho mọi người.

Đối với brainstorming không đồng bộ, hãy bỏ qua các cuộc gọi trực tiếp và ghi lại một ClickUp Clip độc lập để trình bày ý tưởng hoặc chia sẻ phản hồi. Bạn cũng có thể ghi lại các phiên brainstorming, kỹ thuật phát triển ý tưởng hoặc cập nhật tình hình nhóm.

Ghi lại màn hình hoặc chia sẻ các đoạn âm thanh ngay lập tức với ClickUp Clips

Bạn thậm chí có thể bình luận trực tiếp trên video, thêm ghi chú có dấu thời gian và tiếp tục cuộc hội thoại một cách không đồng bộ. Sau đó, bạn có thể chèn clip trực tiếp vào Docs, Comments hoặc Chat. Nhóm của bạn sẽ nhận phản hồi theo thời gian của họ, và bạn sẽ tiết kiệm được hàng giờ trong ngày.

📖 Xem thêm: Cách Bảng trắng ảo hỗ trợ các agency sáng tạo

🎥 Xem: Các cuộc họp trực tuyến đã phát triển vượt xa khái niệm "chỉ là cuộc gọi video". Trong hướng dẫn này, chúng tôi so sánh các nền tảng cuộc họp trực tuyến tốt nhất—từ các nền tảng truyền thống như Zoom và Google Meet đến các nền tảng mới được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) được thiết kế cho hợp tác thực sự. Những gì chúng ta sẽ thảo luận ⬇️ ClickUp so với Zoom, Google Meet, Microsoft Teams và các nền tảng khác: ưu điểm và nhược điểm

Các nền tảng cuộc họp trực tuyến mới với trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cách làm việc từ xa trong công việc.

Các công cụ tốt nhất cho hợp tác hybrid, hội thảo, trình bày và đánh giá không đồng bộ.

Cách các tính năng AI như tóm tắt tự động, loại bỏ tiếng ồn và các mục hành động hoạt động.

Nếu bạn dành quá nhiều thời gian cho các cuộc họp (hoặc tránh chúng), những công cụ này sẽ thay đổi cách bạn thực hiện công việc.

2. Hỗ trợ suy nghĩ sâu sắc mà không bị gián đoạn

Phương pháp brainstorming truyền thống tạo áp lực buộc mọi người phải suy nghĩ nhanh và phát biểu ý kiến. SyncUp thay đổi hoàn toàn động lực đó. Các thành viên trong nhóm có thể xem xét ý tưởng khi sẵn sàng, trả lời các chủ đề trên SyncUp và sau đó chuyển các phản hồi đó thành các công việc.

Như vậy, mọi người có thể phát triển ý tưởng của nhau một cách không đồng bộ.

Là giải pháp thay thế Zoom tốt nhất, ClickUp mang đến cho những người hướng nội và có tư duy phân tích thời gian cần thiết để suy ngẫm sâu sắc, loại bỏ các rào cản sản xuất và nỗi sợ bị đánh giá. Mọi người đều đóng góp trên cơ sở bình đẳng, và kết quả cuối cùng là một kho ý tưởng phong phú và đa dạng hơn.

3. Khả năng tham khảo các cuộc thảo luận và suy nghĩ phê phán sau đó

Khác với các cuộc gọi Zoom truyền thống, SyncUp giúp duy trì quá trình brainstorming liên tục và dễ dàng truy cập ngay cả sau khi cuộc gọi kết thúc. Khi được ghi lại, mỗi video, ghi chú và quyết định sẽ được lưu trữ trong cùng không gian làm việc nơi các dự án của bạn được quản lý. Từ đó, luôn tạo ra một kho lưu trữ tiến độ sáng tạo.

Thay vì bị giới hạn trong một khung thời gian cuộc họp cố định, nhóm của bạn có thể tiếp tục bổ sung ý tưởng, bình luận và phản hồi mỗi khi có cảm hứng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của nền tảng, kết nối các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và ứng dụng liên kết của bạn để đảm bảo tính nhất quán. Tính năng Tìm kiếm AI Doanh nghiệp ClickUp cho phép bạn truy xuất thông tin chỉ trong vài giây với các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản. Ví dụ, nếu bạn đã vắng mặt trong một tuần, bạn có thể yêu cầu Brain cung cấp chi tiết cuộc họp và các mục từ phiên SyncUp tuần trước. Tạo bản tóm tắt cuộc họp bằng cách sử dụng tính năng Summarize của ClickUp Brain ở thanh bên phải

Cách tổ chức một phiên brainstorming không đồng bộ bằng ClickUp SyncUp?

Các nhóm sáng tạo, tiếp thị và sản phẩm đang cảm thấy áp lực từ các cuộc họp thời gian thực, khiến tiến độ bị chậm lại, quyết định bị phân mảnh và ý tưởng sáng tạo bị chôn vùi trong các bản ghi âm mà không ai xem lại.

Rõ ràng là mô hình brainstorming trực tiếp truyền thống không còn phù hợp với tốc độ và tính linh hoạt mà các nhóm hiện đại cần. Đó là lý do tại sao nhiều nhóm đang chuyển sang sử dụng ClickUp.

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới , kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu và quy trình làm việc.

Tập trung tất cả các hoạt động giao tiếp, tài liệu, công việc và ghi chú vào một nền tảng duy nhất với ClickUp.

Với SyncUp, ý tưởng không biến mất sau cuộc họp — chúng tồn tại trực tiếp bên cạnh các công việc, tài liệu, bình luận và tóm tắt do AI hỗ trợ. Kết quả? Một quy trình làm việc nhanh hơn, rõ ràng hơn và sáng tạo hơn.

Cuối cùng, ClickUp loại bỏ hoàn toàn tình trạng phân tán công việc để cung cấp 100% bối cảnh và một nơi duy nhất cho con người và các tác nhân làm việc cùng nhau.

Nếu bạn muốn giảm số lượng cuộc họp, tăng tốc quá trình phát triển ý tưởng và biến mọi cập nhật thành hành động cụ thể, đây là cách thay thế các phiên brainstorming nội bộ trên Zoom bằng ClickUp SyncUp. 🧩

Bước #1: Tạo danh sách brainstorming trong ClickUp

Bắt đầu bằng cách tạo một Danh sách công việc ClickUp. Đây sẽ là trung tâm ý tưởng của bạn, nơi mỗi nhiệm vụ ClickUp có thể đại diện cho một khái niệm mới, chiến dịch hoặc tính năng sản phẩm. Tại đây, bạn phải kết nối một Kênh Chat trước khi bắt đầu SyncUp. Ở góc trên bên trái của chế độ xem, nhấp vào Thêm Kênh.

Nhấp vào 'Thêm Kênh' để kết nối Kênh Chat ClickUp với không gian của bạn

Sử dụng Trường Tùy chỉnh ClickUp để phân loại ý tưởng theo chủ đề, ưu tiên hoặc mục tiêu, thêm thẻ để lọc nhanh và chỉ định cộng tác viên để mọi người biết nên tập trung vào đâu.

Phân loại và ưu tiên ý tưởng một cách dễ dàng bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh trong Nhiệm vụ ClickUp

Ví dụ, bạn có thể thêm:

Loại ý tưởng: Chọn từ các lựa chọn như Thiết kế, Nội dung, Tính năng sản phẩm hoặc Ý tưởng chiến dịch.

Mức độ tác động: Đánh giá tiềm năng giá trị của mỗi ý tưởng là Cao, Trung bình hoặc Thấp.

Điểm khả thi: Sử dụng thang điểm số (1-5) để đánh giá mức độ thực tế hoặc tốn kém tài nguyên của một ý tưởng.

Đối tượng mục tiêu: Xác định đối tượng mà ý tưởng này dành cho (ví dụ: Người dùng mới, Khách hàng doanh nghiệp hoặc Thế hệ Z)

🚀 Mẹo hữu ích: Nếu nhóm của bạn ưa chuộng định dạng trực quan, hãy mở Bảng trắng ClickUp được liên kết với cùng một Danh sách công việc. Nó cung cấp không gian chia sẻ, tương tác nơi mọi người có thể tạo Bảng ý tưởng để brainstorming theo thời gian thực, xem các chỉnh sửa của nhau trực tiếp và đóng góp ý tưởng đồng thời. Brainstorm tự do và biến mọi ý tưởng thành công việc có thể thực hiện được với Bảng trắng ClickUp

Sử dụng các công cụ tư duy thiết kế như hình dạng, ghi chú dán, kết nối và vẽ tay để tạo bản đồ ý tưởng hoặc quy trình làm việc một cách rõ ràng. Tại đây, bạn có thể tạo và liên kết các nhiệm vụ ClickUp hoặc tài liệu, chuyển đổi hình dạng hoặc ghi chú thành các công việc có thể thực hiện mà không cần rời khỏi giao diện.

Bước #2: Bắt đầu một phiên SyncUp để thảo luận về ý tưởng của bạn

Khi danh sách brainstorming hoặc Bảng trắng của bạn đã sẵn sàng, hãy ghi lại một phiên SyncUp để chia sẻ những ý tưởng ban đầu, hướng dẫn sáng tạo hoặc hướng dẫn thiết kế với đồng nghiệp của bạn.

Dưới đây là việc cần làm:

1. Bắt đầu một phiên SyncUp trực tiếp từ:

Một công việc (để thảo luận về một ý tưởng cụ thể)

Một tài liệu (để hướng dẫn qua bản tóm tắt sáng tạo)

Bảng trắng (để trình bày trực quan các ý tưởng kết nối)

Nhấp vào biểu tượng SyncUp (biểu tượng máy ảnh hoặc video) trên thanh công cụ hoặc tiêu đề để bắt đầu cuộc gọi của bạn

2. Nhấn vào biểu tượng ghi âm trên thanh công cụ SyncUp để ghi lại phiên của bạn

Nhấp vào các nút cuộc họp tương ứng trên thanh công cụ để sử dụng giọng nói, video hoặc chia sẻ màn hình để trình bày các hình ảnh bằng ClickUp SyncUps

Thêm thành viên bằng cách chia sẻ liên kết SyncUp hoặc mời họ từ thanh bên nếu bất kỳ ai có thể tham gia hoặc hợp tác trực tiếp.

Bước #3: Mời sự tham gia không đồng bộ từ các nhóm làm việc từ xa

Bây giờ khi SyncUp của bạn đã được ghi lại, đã đến lúc nhóm tham gia một cách không đồng bộ, bất kể múi giờ hay lịch trình của họ.

Dưới đây là cách bạn có thể tối ưu hóa hợp tác không đồng bộ:

1. Truy cập bản ghi (Clip) từ Clips Hub sau khi phiên SyncUp kết thúc.

Truy cập Clips Hub từ thanh bên trái

2. Sao chép liên kết ghi âm công khai và chia sẻ trong kênh trò chuyện của bạn, hoặc gắn thẻ đồng nghiệp trực tiếp. Bất kỳ ai có quyền truy cập đều có thể xem lại ghi âm vào thời gian thuận tiện.

Truy cập bản ghi SyncUp của bạn và đổi tên nó để mọi người ngay lập tức biết nội dung của nó

Các nhóm có thể:

Trả lời các bình luận hiện có , thêm bình luận mới tại các mốc thời gian cụ thể hoặc phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc.

Ghi lại các đoạn video ngắn của riêng họ để phản hồi, bổ sung phản hồi trực quan hoặc các ý tưởng thay thế.

Thêm ghi chú, hình ảnh hoặc tệp tin trực tiếp vào công việc kết nối.

Thêm bình luận hoặc phản hồi trực tiếp vào bản ghi SyncUp

Tại đây, ClickUp Trò Chuyện cũng hỗ trợ, giúp việc duy trì dòng chảy ý tưởng trở nên dễ dàng, dù nhóm của bạn đang brainstorming trực tiếp hay tham gia ý kiến sau nhiều giờ.

Chia sẻ cập nhật cho nhóm bằng cách đăng trong các tin nhắn trò chuyện Announcement, Discussion hoặc Idea trong ClickUp Chat

Dưới đây là cách Chat giúp bạn duy trì kết nối và tổ chức công việc:

Sắp xếp các cuộc thảo luận theo chủ đề hoặc dự án với các cuộc hội thoại theo chuỗi, giúp việc theo dõi phản hồi và các công việc theo dõi trở nên dễ dàng.

Gắn thẻ đồng nghiệp hoặc cả nhóm bằng @mentions trong mỗi công việc mới để thông báo ngay lập tức cho họ và thu hút sự chú ý của họ vào các cập nhật quan trọng.

Trò chuyện riêng tư bằng Tin nhắn trực tiếp để đồng bộ nhanh chóng một đối một hoặc tạo các kênh chuyên dụng Channels cho các chiến dịch, khách hàng hoặc dự án.

Và để giữ cho mọi thứ thú vị, bạn có thể thêm các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh vào cuộc trò chuyện của mình, mang lại cá tính và năng lượng cho mỗi cuộc hội thoại.

Khi ý tưởng bắt đầu xuất hiện, hãy tổ chức chúng để nhóm của bạn có thể nhanh chóng xác định ưu tiên và các bước tiếp theo.

Tạo các trạng thái tùy chỉnh ClickUp phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của bạn

Áp dụng trạng thái tùy chỉnh ClickUp để xác định vị trí của mỗi ý tưởng trong quy trình làm việc của bạn. Mỗi công việc chỉ có một trạng thái, giúp nhóm của bạn có cái nhìn rõ ràng về tiến độ.

Ví dụ:

🟢 Tiềm năng: Đáng để tìm hiểu thêm

🟡 Cần thảo luận: Yêu cầu ý kiến đóng góp từ nhóm

🔵 Tiến độ: Được lựa chọn để phát triển

Thẻ nhiệm vụ ClickUp (ClickUp Task Tags ) cung cấp một lớp ngữ cảnh bổ sung, giúp bạn phân loại ý tưởng vượt ra ngoài giai đoạn quy trình làm việc. Chúng hoàn hảo để nhóm các công việc theo chủ đề, đối tượng hoặc ưu tiên, chẳng hạn như:

#Q1Initiative: Ý tưởng liên quan đến mục tiêu quý.

#DesignSprint: Các công việc liên quan đến nhóm thiết kế

#PriorityI: Các khái niệm cần được xử lý nhanh chóng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng nhiệm vụ ClickUp Priorities để phân loại chúng theo các mức độ cấp bách sau: Thấp, Bình thường, Cao và Cấp bách. Như vậy, nhóm của bạn sẽ biết ưu tiên thực hiện những công việc nào trước. Bạn cũng có thể thêm mô tả chi tiết cho từng công việc.

Bước #5: Tóm tắt kết quả với ClickUp Brain

Sau khi hoàn thành mọi việc, hãy sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho việc brainstorming. Khả năng quản lý dự án của ClickUp Brain giúp tổng hợp các điểm chính, tổ chức ý tưởng và mở rộng các cuộc thảo luận sáng tạo thành các bước hành động cụ thể.

Yêu cầu ClickUp Brain phân tích không gian làm việc của bạn và cung cấp các bước cụ thể để tối ưu hóa nó

Ví dụ, sau một buổi brainstorming, hãy chạy một bản tóm tắt trên danh sách 'Brainstorming List' để ngay lập tức xem những ý tưởng nào được đánh dấu là 'Tiềm năng' hoặc 'Có tiến độ'.

Và khi ý tưởng cần một sự hỗ trợ trực quan, hãy mô tả khái niệm bằng văn bản và để công cụ AI tạo ra các bản phác thảo nhanh hoặc hình ảnh ngay trong công việc hoặc tài liệu của bạn. Ví dụ, nhóm marketing có thể brainstorm các khẩu hiệu chiến dịch và tạo ra một số biến thể hình ảnh cho bố cục quảng cáo hoặc bài đăng trên mạng xã hội để hiển thị chúng ngay lập tức.

Hãy biến ý tưởng của bạn thành hiện thực bằng cách tạo hình ảnh trực tiếp trên Bảng trắng với ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain trong cuộc trò chuyện và bình luận để luôn cập nhật thông tin. Bạn có thể sử dụng tính năng Catch me up để tóm tắt toàn bộ chủ đề trò chuyện hoặc xem những gì đã xảy ra kể từ lần kiểm tra gần nhất của bạn. Điều này hoàn hảo cho các thành viên trong nhóm tham gia cuộc thảo luận muộn hoặc có công việc ở các múi giờ khác nhau.

Lợi ích của việc thay thế các buổi brainstorming trên Zoom bằng ClickUp SyncUp

Nghiên cứu cho thấy nhân viên chuyển đổi giữa các ứng dụng 1.200 lần mỗi ngày, lãng phí gần 4 giờ mỗi tuần chỉ để tập trung lại.

Và vì chỉ có dưới 28% công cụ được tích hợp, các nhóm làm việc từ xa thường phải làm lại cùng một công việc trên các hệ thống khác nhau. Các nền tảng như Zoom, mặc dù tuyệt vời cho các cuộc gọi, lại góp phần vào tình trạng phân tán công cụ. Sau mỗi cuộc họp Zoom mới, bạn lại phải xoay xở với ghi chú, công việc và tệp tin trên các ứng dụng khác, làm mất đi ngữ cảnh.

Và một số người trong chúng ta gặp khó khăn trong việc chuyển đổi ngữ cảnh, nhảy từ cuộc họp này sang cuộc họp khác, rồi quay lại với công việc.

Dưới đây là một số lợi ích chính của việc sử dụng ClickUp SyncUp thay vì Zoom để nâng cao năng suất làm việc của nhóm:

Loại bỏ việc chuyển đổi ngữ cảnh với không gian làm việc thống nhất: Tổ chức SyncUps trực tiếp trong ClickUp để biến ý tưởng trong cuộc họp thành các công việc có thể theo dõi ngay lập tức.

Tự động hóa ghi chú cuộc họp: Hãy để ClickUp Brain quản lý Catch me up trong ClickUp Brain, và để nó tạo nội dung liên quan trong ClickUp Docs với các mục, quyết định và thông tin được liệt kê rõ ràng. Hãy để ClickUp Brain quản lý tài liệu dự án cho bạn. Nhập bản ghi chép SyncUp vào công cụ, hoặc bạn có thể sử dụng núttrong ClickUp Brain, và để nó tạo nội dung liên quan trong ClickUp Docs với các mục, quyết định và thông tin được liệt kê rõ ràng.

Yêu cầu ClickUp Brain cung cấp cho bạn bất kỳ cập nhật nào bạn đã bỏ lỡ

Bảo tồn kiến thức liên tục: Lưu trữ, tìm kiếm và truy xuất các đoạn ghi âm cuộc họp, ghi chú brainstorming hoặc cập nhật dự án ngay lập tức bằng Lưu trữ, tìm kiếm và truy xuất các đoạn ghi âm cuộc họp, ghi chú brainstorming hoặc cập nhật dự án ngay lập tức bằng Hệ thống Quản lý Kiến thức AI của ClickUp , giúp thông tin tổ chức dễ dàng truy cập và tái sử dụng.

Nâng cao sự rõ ràng với trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua ClickUp BrainGPT : Làm việc hiệu quả hơn với ứng dụng máy tính này, hợp nhất AI, tìm kiếm và các ứng dụng kết nối trong một trải nghiệm thống nhất. Bạn có thể làm việc rảnh tay với các lệnh Làm việc hiệu quả hơn với ứng dụng máy tính này, hợp nhất AI, tìm kiếm và các ứng dụng kết nối trong một trải nghiệm thống nhất. Bạn có thể làm việc rảnh tay với các lệnh Talk-to-Text điều khiển bằng giọng nói và tích hợp ClickUp với các mô hình AI cao cấp như ChatGPT, Gemini và Claude từ một giao diện duy nhất.

Truy cập các công cụ AI khác nhau từ một không gian thống nhất trong ClickUp BrainGPT

Các trường hợp sử dụng thực tế cho brainstorming không đồng bộ trong ClickUp

Dưới đây là cách các nhóm khác nhau có thể áp dụng ClickUp vào thực tế:

1. Brainstorming toàn cầu cho nhóm

Khi đồng nghiệp của bạn nằm rải rác ở các múi giờ khác nhau, brainstorming không đồng bộ đảm bảo không có ý kiến nào bị bỏ sót. Tạo một danh sách chia sẻ nơi mọi người có thể ghi lại ý tưởng khi cảm hứng đến.

Ví dụ, một nhóm sản phẩm trải dài khắp APAC, EMEA và Hoa Kỳ có thể thu thập yêu cầu tính năng 24/7 và xem xét chúng cùng nhau sau đó. Sử dụng các trạng thái tùy chỉnh như ‘Tiềm năng’ hoặc ‘Đang tiến hành’ giúp theo dõi tiến độ ý tưởng một cách rõ ràng.

🔍 Bạn có biết? Một nghiên cứu khác cho thấy môi trường vật lý và tâm lý có ảnh hưởng: sự "thoải mái" của phòng họp (ánh sáng, nhiệt độ, sự thoải mái) ảnh hưởng đến "an toàn tâm lý" và do đó ảnh hưởng đến năng suất.

2. Lập kế hoạch nội dung và phát triển chiến dịch

Đối với các nhóm marketing và sáng tạo, brainstorming không đồng bộ giúp ý tưởng luôn được chia sẻ liên tục. Sử dụng ClickUp Lists để thu thập chủ đề chiến dịch, ý tưởng bài viết blog hoặc khái niệm truyền thông xã hội. Các thành viên trong nhóm có thể gắn thẻ nội dung theo chủ đề hoặc đối tượng, thêm tài liệu tham khảo hoặc đính kèm tệp đính kèm hình ảnh để cung cấp bối cảnh.

Sau đó, nhóm có thể sử dụng ClickUp Brain để tóm tắt các cuộc thảo luận và xác định các chủ đề lặp lại để lập kế hoạch cho chiến dịch tiếp theo.

Yêu cầu ClickUp Brain cập nhật cho bạn trên kênh trò chuyện của bạn

📖 Xem thêm: 6 Ví dụ và chiến lược lập bản đồ quy trình

3. Đánh giá sau sprint và cải tiến quy trình

Các buổi đánh giá sau sprint theo hình thức async cho phép mọi người có không gian để phản ánh một cách chân thành. Sau một sprint, các thành viên trong nhóm có thể ghi chú về những điều đã làm tốt, những điều chưa tốt và những điều có thể cải thiện trong một danh sách công việc được chia sẻ.

Và khi đến lúc tổ chức buổi retro trực tiếp (IRL), hãy tham gia vào kênh của nhóm để bắt đầu SyncUp.

Trong trường hợp đó, bạn cũng có thể tin tưởng vào ClickUp AI-Notetaker đáng tin cậy. Nó ghi lại, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt các cuộc họp, đồng thời xác định các mục quan trọng và bước tiếp theo.

Theo dõi từng phút của cuộc họp và tạo ra các bản tóm tắt có thể thực hiện được với ClickUp AI Notetaker.

4. Hợp tác đa chức năng

Khi các bộ phận khác nhau cần đồng bộ hóa thông tin, brainstorming không đồng bộ giúp tổ chức các ý kiến đóng góp. Các nhóm như Bán hàng, Hỗ trợ và Sản phẩm có thể sử dụng một danh sách công việc chung để ghi lại các vấn đề của khách hàng hoặc yêu cầu tính năng khi chúng phát sinh.

Thẻ và Trường Tùy chỉnh giúp phân loại và ưu tiên các ý tưởng theo mức độ cấp bách, lĩnh vực sản phẩm hoặc phân khúc khách hàng. Sau đó, người ra quyết định có thể lọc theo thẻ để xác định những ý tưởng nào sẽ được đưa vào lộ trình sản phẩm.

Dưới đây là chia sẻ của Ansh Prabhakar, Chuyên viên Cải tiến Quy trình Kinh doanh tại Airbnb, về ClickUp:

ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong một nền tảng duy nhất như quản lý dự án, các tùy chọn brainstorming, quản lý công việc, lập kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó đã giúp công việc trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ giao diện người dùng (UI) được thiết kế tốt, dễ sử dụng và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc hiệu quả hơn, theo dõi và báo cáo công việc một cách dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai cũng trở nên đơn giản.

ClickUp cung cấp nhiều tính năng trong một nền tảng duy nhất như quản lý dự án, các tùy chọn brainstorming, quản lý công việc, lập kế hoạch dự án, quản lý tài liệu, v.v. Nó đã giúp công việc trở nên dễ dàng hơn đáng kể nhờ giao diện người dùng (UI) được thiết kế tốt, dễ sử dụng và việc hợp tác trong nhóm cũng như với các nhóm khác trở nên thuận tiện hơn. Chúng tôi có thể quản lý công việc hiệu quả hơn, đang theo dõi và báo cáo công việc một cách dễ dàng, và dựa trên tiến độ hàng ngày, việc lập kế hoạch cho tương lai cũng trở nên đơn giản.

5. Thử thách sáng tạo và hackathon

ClickUp có thể thúc đẩy sự đổi mới trên toàn công ty theo phong cách không đồng bộ. Tổ chức một cuộc thi hackathon ảo bằng cách tạo một danh sách chuyên dụng nơi các thành viên đăng ý tưởng, đính kèm tệp đính kèm và bỏ phiếu bằng phản hồi emoji hoặc bình luận.

Một lần nữa, ClickUp Brain có thể tóm tắt các ý tưởng hàng đầu hoặc tạo các bản tóm tắt nhanh để giúp người tổ chức lựa chọn các bài nộp/gửi. Mọi người đều có thể tham gia, bất kể địa điểm hay lịch trình.

👀 Bạn có biết: Trong vòng ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn (ROI) ước tính 384%, theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

6. Các cuộc họp đứng và khởi động dự án không đồng bộ

Không phải tất cả các buổi khởi động dự án đều cần cuộc gọi Zoom. Bắt đầu một dự án mới bằng cách tạo một chuỗi trò chuyện chung nơi các thành viên trong nhóm có thể đăng mục tiêu, rào cản và câu hỏi của mình một cách không đồng bộ.

Sau đó, để ClickUp Brain tổng hợp các chủ đề chung và mục tiêu chính, cung cấp cho bạn một bản tóm tắt sẵn sàng cho cuộc họp đồng bộ tiếp theo của nhóm.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các phiên brainstorming có cấu trúc. Kỹ thuật 6-3-5 Brainwriting (còn được gọi là 'Phương pháp 635') được phát triển vào năm 1968 bởi Bernd Rohrbach. Sáu người tham gia viết ba ý tưởng trong năm phút; xoay vòng và lặp lại. Trong 30 phút, bạn sẽ có 108 ý tưởng.

Các phương pháp tốt nhất để thành công trong brainstorming không đồng bộ

Brainstorming không đồng bộ hoạt động hiệu quả nhất khi có sự rõ ràng, cấu trúc và sự tham gia mở. ClickUp cung cấp tất cả các công cụ cần thiết, nhưng cách bạn sử dụng chúng mới là yếu tố quyết định.

Dưới đây là một số nguyên tắc tốt nhất để giúp nhóm của bạn hợp tác hiệu quả:

Xác định mục tiêu rõ ràng: Đặt ra một lịch trình và mục đích rõ ràng cho cuộc họp trước khi bắt đầu brainstorm. Trong một tài liệu ClickUp, thêm một câu hỏi ngắn hoặc mô tả vấn đề để mọi người đều hiểu rõ nội dung thảo luận.

Đảm bảo bao gồm tất cả múi giờ: Khuyến khích sự đóng góp từ các thành viên toàn cầu bằng cách chia sẻ bản ghi SyncUp hoặc gắn thẻ họ trực tiếp. Điều này cho phép mọi người chia sẻ ý tưởng theo thời gian rảnh rỗi của mình mà không cần lo lắng về lịch trình cuộc họp.

Tạo điều kiện cho phản hồi dễ tiếp cận và bao quát: Mời bình luận, phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc hoặc phản hồi ngắn bằng Clip trên các ý tưởng cụ thể, giữ các cuộc hội thoại được sắp xếp theo chủ đề để duy trì ngữ cảnh.

Ghi chép các bước tiếp theo một cách rõ ràng: Giao công việc, ghi chú quyền sở hữu và phác thảo các hành động theo dõi trong ClickUp Tài liệu sau khi quyết định được đưa ra.

Thường xuyên xem lại và hoàn thiện ý tưởng: Lên lịch các cuộc họp kiểm tra tiến độ không đồng bộ để theo dõi tiến độ, xem lại ý tưởng và hoàn thiện chúng khi dự án phát triển, duy trì vòng lặp sáng tạo mở và liên tục.

Xác định khung thời gian phản hồi: Cài đặt các dòng thời gian rõ ràng cho việc đóng góp ý kiến (ví dụ: yêu cầu đồng nghiệp đóng góp ý tưởng trước thứ Sáu) để duy trì động lực và tránh việc thảo luận bị gián đoạn.

Cân bằng giữa đầu vào văn bản và hình ảnh: Kết hợp các ý tưởng dựa trên văn bản với hình ảnh, bản vẽ hoặc sơ đồ trong Kết hợp các ý tưởng dựa trên văn bản với hình ảnh, bản vẽ hoặc sơ đồ trong Bản đồ Tư duy của bạn để xử lý các khái niệm phức tạp hoặc trừu tượng.

Khen thưởng đóng góp: Công nhận những ý tưởng xuất sắc công khai thông qua phản hồi bằng emoji, lời khen ngợi hoặc phản hồi ngắn gọn. Sự khích lệ tích cực giúp xây dựng sự tự tin sáng tạo.

Tích hợp với các công cụ bên ngoài khác: Sử dụng Sử dụng tích hợp Zoom và ClickUp để bắt đầu cuộc họp từ nhiệm vụ ClickUp, tự động ghi lại bản ghi âm và đính kèm ghi chú nơi các ý tưởng được thảo luận.

Kết nối với Zoom và các công cụ bên ngoài khác với Không gian Làm việc ClickUp của bạn để cập nhật một cách trơn tru

🔍 Bạn có biết? Một trong những nền tảng hội nghị trực tuyến đầu tiên dành cho việc ra quyết định nhóm và phát triển ý tưởng là Hệ thống Trao đổi Thông tin Điện tử (EIES). Hệ thống này được phát triển từ năm 1974 đến 1978 tại Viện Công nghệ New Jersey nhằm mục đích hỗ trợ giao tiếp không đồng bộ và giải quyết vấn đề tập thể.

Ý tưởng lớn tiếp theo của bạn bắt đầu với SyncUp

Brainstorming không cần phải làm cạn kiệt năng lượng của nhóm hay chiếm dụng không gian lịch trình. Tại sao phải sử dụng Zoom cùng 10 ứng dụng khác khi bạn có thể làm tất cả trong ClickUp? Với ClickUp SyncUps, mọi thứ bạn cần để ghi lại, thảo luận và thực hiện ý tưởng đều được tập trung tại một nơi.

ClickUp Chat duy trì sự hợp tác trong bối cảnh. ClickUp Brain đang theo dõi mọi ý tưởng và biến những ý tưởng tốt nhất thành bản tóm tắt sáng tạo. Và ClickUp Clips cho phép bạn chia sẻ ý tưởng một cách không đồng bộ mà không cần chặn lịch trình khác.

Vậy nên, trước khi cuộc họp brainstorming nhanh trên Zoom tiếp theo của bạn biến thành một cuộc họp kéo dài hai giờ, hãy đăng ký ClickUp miễn phí và biến mọi ý tưởng thành hành động có giá trị. 💭

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đúng vậy. SyncUp cho phép các nhóm brainstorm thông qua cuộc gọi video hoặc âm thanh tức thì trong ClickUp, với mọi ý tưởng, ghi chú và mục hành động được tự động liên kết với kênh hoặc cuộc hội thoại tin nhắn trực tiếp.

Bạn có thể chia sẻ màn hình trong SyncUp hoặc chia sẻ liên kết đến Bảng trắng ClickUp trong chủ đề thảo luận SyncUp. Xem lại bản ghi cuộc họp hoặc truy cập lại chủ đề thảo luận để tham khảo trong tương lai.

Giữ thời gian dưới 30 phút. Các phiên ngắn gọn, tập trung giúp nhóm duy trì sự sáng tạo mà không bị mệt mỏi, đặc biệt khi các ghi chú và theo dõi tiếp theo được tiếp tục trên ClickUp.

Chuyển đổi các ý tưởng đã lựa chọn thành nhiệm vụ ClickUp, phân loại chúng theo mức độ ưu tiên hoặc người chịu trách nhiệm, và theo dõi tiến độ thông qua các chế độ xem hoặc bảng điều khiển.

Có. Bạn có thể bắt đầu cuộc gọi từ chế độ xem Bảng trắng hoặc Tài liệu được thêm vào Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian có kênh liên kết với nó. Để liên kết kênh với nó, người dùng phải truy cập vào chế độ xem trong Danh sách công việc, Thư mục hoặc Không gian, sau đó nhấp vào "Thêm kênh" ở góc trên bên trái.