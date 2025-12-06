Tùy chỉnh sự kiện bằng AI: Cách cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa

Hãy cùng tìm hiểu mọi điều bạn cần biết về cá nhân hóa sự kiện bằng AI.

Sự kiện luôn xoay quanh việc kết nối. Người tham dự đến vì họ muốn học hỏi điều hữu ích, tham dự cuộc họp với những người phù hợp hoặc khám phá những ý tưởng giúp họ phát triển. Thách thức là hầu hết các sự kiện vẫn khiến mọi người cảm thấy như đang trải qua cùng một trải nghiệm, dù mục tiêu và động lực của họ rất khác nhau.

Kết quả là một trải nghiệm phù hợp với một số người tham dự nhưng lại cảm thấy không liên quan đối với nhiều người khác.

Cá nhân hóa sự kiện bằng AI đang thay đổi bức tranh này. Thay vì hy vọng người tham dự tự tìm thấy các phiên họp, gian hàng hoặc người tham gia quan trọng với họ, các nhà tổ chức có thể hướng dẫn họ đến những trải nghiệm có ý nghĩa hơn. Sự thay đổi này đang diễn ra tại các hội nghị trực tuyến, triển lãm thương mại, sự kiện nội bộ của công ty và các cuộc họp trực tuyến. Nhóm muốn mang đến những hành trình có chủ đích và hữu ích mà không làm tăng thêm công việc thủ công cho họ.

Bài viết này giải thích AI tùy chỉnh sự kiện là gì, tại sao nó quan trọng và cách các nhóm có thể tận dụng nó trong suốt vòng đời sự kiện. Bạn cũng sẽ học cách ClickUp tích hợp vào các quy trình công việc này và cách tạo ra một hệ thống tùy chỉnh phù hợp cho các sự kiện có kích thước bất kỳ.

Tùy chỉnh sự kiện bằng AI là gì?

Tùy chỉnh sự kiện bằng AI là quá trình cá nhân hóa hành trình của người tham dự dựa trên dữ liệu về sở thích, hành vi và mục tiêu của họ. Thay vì cung cấp cho mọi người cùng một lịch trình hoặc đề xuất, AI giúp xác định những gì mỗi người có thể quan tâm và đề xuất các tùy chọn phù hợp hơn với họ.

Điều này khác biệt so với trải nghiệm sự kiện thông thường, nơi mọi người đều nhận được cùng một lịch trình và email quảng cáo.

Chương trình truyền thống coi sự kiện như một con đường duy nhất mà hàng nghìn người cùng đi qua với tốc độ như nhau. Tuy nhiên, cá nhân hóa tạo ra nhiều con đường khác nhau. Một người tham dự lần đầu có thể nhận được bộ gợi ý thân thiện với người mới. Một chuyên gia kỹ thuật có thể được khuyến khích tham gia các phiên thảo luận nâng cao. Trong khi đó, một nhà lãnh đạo cấp cao có thể thấy các cơ hội kết nối được chọn lọc phù hợp với vai trò của họ.

Người tham dự quan tâm đến điều này vì nó giúp họ tiết kiệm thời gian và nỗ lực. Hơn nữa, những trải nghiệm được hướng dẫn này giúp giảm bớt áp lực khi phải tìm hiểu xem nên đi đâu tiếp theo. Ngoài ra, yếu tố hài lòng cũng được nâng cao vì họ có thể tiếp cận nội dung và gặp gỡ những người có liên quan đến mục tiêu của mình.

Trong một thế giới nơi sự chú ý có giới hạn và lịch trình bận rộn, sự phù hợp là một động lực mạnh mẽ.

Lợi ích của việc cá nhân hóa sự kiện đối với nhà tổ chức và người tham dự

Tác động của việc cá nhân hóa không chỉ dừng lại ở sự tiện lợi. Đối với các nhà tổ chức, nó có thể thay đổi cách tương tác của người tham gia trong suốt sự kiện.

Chương trình được cá nhân hóa thường dẫn đến tỷ lệ tham dự cao hơn. Khi người tham dự nhận được các đề xuất phù hợp với nhu cầu của họ, họ có khả năng tham gia cao hơn. Điều này giúp giảm thiểu tình trạng phòng trống và quá tải, từ đó cải thiện luồng của sự kiện. Nó cũng cho phép nhà tổ chức hiểu được những chủ đề nào đang thu hút sự quan tâm, từ đó có thể điều chỉnh kịp thời.

Tùy chỉnh cũng có tác động đến chất lượng kết nối mạng. Khi người tham dự được ghép đôi với những người có vai trò hoặc sở thích được chia sẻ, các cuộc hội thoại trở nên có năng suất hơn. Thay vì lang thang tìm kiếm liên hệ phù hợp, họ nhận được các đề xuất có chủ đích giúp họ tận dụng thời gian hiệu quả hơn.

Tiêu thụ nội dung là một lĩnh vực khác cần chú trọng. Nhiều hội nghị lớn hiện nay cung cấp bản ghi âm các phiên họp hoặc thư viện tài nguyên. Khi các tài liệu này được cá nhân hóa cho từng người tham dự sau sự kiện, mức độ tương tác tăng lên vì nội dung cảm thấy được chọn lọc kỹ lưỡng, thay vì chỉ là một luồng thông tin chung chung.

Cuối cùng, tất cả điều này dẫn đến một ROI cao hơn. Điều đó có nghĩa là giảm lãng phí marketing, nâng cao sự hài lòng của người tham dự và thu được những thông tin rõ ràng hơn về những gì đã thành công.

🎥 Xem quy trình làm việc sự kiện được hỗ trợ bởi AI từ ClickUp.

Cách AI hỗ trợ cá nhân hóa trong suốt vòng đời sự kiện

AI có thể thay đổi nhịp điệu của một sự kiện theo những cách tinh tế.

Nó chú ý đến các tín hiệu ban đầu, học hỏi từ cách mọi người tương tác với trải nghiệm và giúp nhà tổ chức hiểu rõ những gì khán giả thực sự quan tâm. Thay vì xem sự kiện như một chuỗi các khoảnh khắc rời rạc, AI tạo ra sự liên tục. Hãy cùng tìm hiểu cách thức hoạt động:

AI thực hiện công việc một cách im lặng ở hậu trường.

AI thay đổi cách sự kiện hoạt động bằng cách phân tích các tín hiệu mà người tham dự để lại. Nó theo dõi các hành động nhỏ, học hỏi từ chúng và điều chỉnh trải nghiệm một cách tự nhiên. Nó không tự giới thiệu mình. Nó đơn giản giúp mọi người tận hưởng giá trị cao hơn từ sự kiện với ít nỗ lực hơn.

Olympic Paris đã thử nghiệm phân tích video AI tại các buổi hòa nhạc quy mô lớn trước thềm Thế vận hội để phát hiện các vấn đề như dòng người đông đúc và đối tượng bị bỏ lại. Hệ thống này hoạt động trong phòng điều khiển thay vì là tính năng hiển thị công khai, do đó phần lớn mọi người không nhận ra nó đang hoạt động ngầm.

Tất cả bắt đầu từ những tín hiệu nhỏ.

Trước khi sự kiện bắt đầu, người tham dự chia sẻ những gợi ý về những điều họ quan tâm. Họ trả lời một số câu hỏi trong quá trình đăng ký, duyệt trang web hoặc nhấp vào các diễn giả mà họ thấy thú vị. Những hành động nhỏ này giúp hệ thống xây dựng các dự đoán ban đầu. Quy trình này tương tự cách các nền tảng phát trực tuyến bắt đầu hiểu sở thích của bạn sau chỉ một vài lựa chọn.

Thu thập các tín hiệu và thông tin quan trọng ngay từ không gian làm việc của bạn với tính năng tìm kiếm sâu được hỗ trợ bởi AI trong ClickUp Brain.

Quá trình này bắt đầu bằng việc kết nối các mẫu dữ liệu trước khi sự kiện diễn ra.

Khi sự kiện sắp diễn ra, AI so sánh các tín hiệu ban đầu từ hàng nghìn người tham dự. Nó phát hiện ra các mối liên hệ mà nhà tổ chức có thể bỏ qua. Các công cụ cá nhân hóa tiếp thị được hỗ trợ bởi AI có thể xác định các xu hướng, chẳng hạn như những người tham dự thường xuyên khám phá một bài phát biểu chính, thường ưa chuộng các buổi workshop ngắn hơn là các bài giảng dài. Những mẫu này giúp nhà tổ chức gửi các đề xuất mang tính cá nhân hóa thay vì chung chung.

Các cơ quan chức năng Pháp đã phân tích các mẫu dữ liệu từ các sự kiện trước đó, bao gồm một buổi biểu diễn của Depeche Mode, để dự đoán các loại sự cố có thể xảy ra trong Thế vận hội Paris. Những kiến thức thu được trước sự kiện đã được áp dụng để lập kế hoạch nhân sự, vị trí đặt camera và quy tắc cảnh báo trước khi đám đông đến.

Nó phản ứng với những thay đổi theo thời gian thực trong suốt sự kiện.

Khi sự kiện bắt đầu, AI trở nên hoạt động tích cực hơn. Nó tập trung vào những gì mọi người thực sự làm, chứ không chỉ những gì họ đã nói trong quá trình đăng ký. Nó thích ứng với các phòng chật kín, sự thay đổi sở thích và các thay đổi chương trình vào phút chót. Nếu một phiên trở nên quá đông, hệ thống có thể đề xuất các lựa chọn thay thế. Nếu một nhóm tập trung vào một chủ đề cụ thể, nó có thể nổi bật các phiên họp hoặc gian hàng liên quan.

Các buổi biểu diễn tương tác của The Sphere minh họa cách AI chuyển từ một thuật ngữ thời thượng thành một công cụ sản xuất chức năng. U2 và Phish đã tận dụng màn hình 16K, ghế rung và âm thanh không gian của sân khấu để trình chiếu hình ảnh và âm thanh phản ứng theo thời gian thực với màn trình diễn, trong khi AI giúp tạo ra và khôi phục các định dạng truyền thông kích thước lớn, như một bức tranh ghép Elvis và một phiên bản mới của The Wizard of Oz. Kết quả là một buổi hòa nhạc được phối hợp đến từng giây, với nội dung không thể thực hiện thủ công ở quy mô này.

Nó tiếp tục hoạt động sau khi sự kiện kết thúc.

Khi sự kiện kết thúc, AI bước vào giai đoạn đánh giá. Nó phân tích hành trình của người tham dự và xác định những yếu tố quan trọng nhất đối với họ. Điều này giúp tạo ra các bản tóm tắt và lộ trình học tập cá nhân hóa thay vì các bản tóm tắt chung chung. Nó cũng cung cấp cho nhà tổ chức những thông tin rõ ràng về các chủ đề nào được đón nhận, các định dạng nào hiệu quả và những điểm cần cải thiện cho lần sau.

Tại Giải U.S. Open, hệ thống của IBM đã sử dụng dữ liệu đang theo dõi và tương tác trong ứng dụng chính thức để tạo ra các bản phát lại 3D tùy chỉnh và trải nghiệm trò chuyện AI. Ngay cả những thao tác đầu tiên và chế độ xem trận đấu cũng giúp hệ thống quyết định những đoạn video và thông tin nào sẽ hiển thị tiếp theo. Nếu bạn muốn quay lại và xem quả bóng đã rơi xuống đâu và xem quỹ đạo của quả bóng, đây là một công cụ tuyệt vời cho việc đó. ” Nếu bạn muốn quay lại và xem quả bóng đã rơi xuống đâu và xem quỹ đạo của quả bóng, đây là một công cụ tuyệt vời cho việc đó. ”

Trong suốt chu kỳ sự kiện, AI hoạt động như một hướng dẫn viên thầm lặng, giúp người tham dự tìm kiếm các phiên họp, người tham gia và nội dung phù hợp. Đối với nhà tổ chức, AI trở thành một đối tác hậu trường, giúp xác định xu hướng, giảm thiểu sự phỏng đoán và cho phép nhóm phản ứng nhanh chóng với nhu cầu của người tham dự.

Các trường hợp sử dụng và chiến lược

Tùy chỉnh sự kiện bằng AI trở nên mạnh mẽ khi được kết hợp với các bước cụ thể và có thể thực hiện được.

Thay vì xem cá nhân hóa như một hệ thống phức tạp, các công cụ AI giúp chia nhỏ nó thành các bước thực tiễn hỗ trợ từng giai đoạn của hành trình tham dự của người tham gia.

Trước sự kiện

Xây dựng các nhóm quan tâm mang tính con người, không mang tính kỹ thuật

Các nhà tổ chức thường thu thập thông tin cơ bản của người tham dự nhưng hiếm khi biến chúng thành những thông tin hữu ích và có thể áp dụng.

Với AI, các nhóm có thể biến những chi tiết đó thành các nhóm quan tâm rõ ràng. Ví dụ, một sự kiện doanh nghiệp lớn có thể phát hiện ra rằng nó có các nhóm như quản lý mới, những người muốn trở thành lãnh đạo, những người xây dựng sản phẩm hoặc chuyên gia trải nghiệm khách hàng. Khi các nhóm này đã tồn tại, phần còn lại trở nên dễ dàng hơn. Mỗi nhóm sẽ nhận được các thông điệp, đề xuất nội dung và các đường dẫn kết nối riêng biệt.

Chuyển đổi nội dung sự kiện thành các lộ trình học tập cá nhân hóa.

Sau sự kiện, các nhà tổ chức có thể sử dụng AI để tạo ra các bộ sưu tập nhỏ gồm các bản ghi âm hoặc bài viết phù hợp với sở thích của từng người tham dự.

Thay vì một danh sách liên kết dài dòng, người tham dự sẽ nhận được một thông điệp đơn giản như: “Dưới đây là một thư viện nhỏ dựa trên những gì bạn đã khám phá.” Điều này giúp bản tóm tắt trở nên chu đáo hơn và khuyến khích nhiều người quay lại xem lại nội dung.

📖 Đọc thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra kế hoạch sự kiện

Trong suốt sự kiện

Nâng cao kết nối mạng lưới với các kết nối có mục tiêu cụ thể

Thay vì ghép đôi người dựa trên tiêu đề công việc, hãy sử dụng hành vi. Nếu ai đó dành thời gian khám phá nội dung về bền vững hoặc hiệu quả chuỗi cung ứng, AI có thể đề xuất những người quan tâm đến các chủ đề tương tự.

Các đề xuất này cảm thấy tự nhiên vì chúng phản ánh những việc người tham dự thực sự đã làm thay vì những gì ghi trên thẻ tham dự của họ.

Sử dụng các gợi ý hành vi tôn trọng sự chú ý

Người tham dự thường bị ngập trong các thông báo trong suốt sự kiện. Thay vì lên lịch một danh sách dài các lời nhắc nhở, AI có thể xác định những thời điểm thích hợp nhất để can thiệp.

Một lời nhắc nhở đúng lúc có thể như sau: “Những người đã tham gia phiên thảo luận mà bạn vừa tham dự đang tụ tập để thảo luận gần đây.” Điều này giúp người tham dự duy trì sự tập trung mà không làm họ quá tải.

Hỗ trợ các nhà triển lãm với các đề xuất phù hợp

Nhà tài trợ có thể cần thêm hỗ trợ để tiếp cận đúng đối tượng mục tiêu.

AI có thể hỗ trợ bằng cách đề xuất các gian hàng cho người tham dự dựa trên mẫu quan tâm của họ, thay vì dựa vào việc quét vé. Một người tham dự đã xem nhiều buổi thuyết trình sản phẩm có thể được hướng dẫn đến các gian hàng có demo liên quan. Điều này giúp các cuộc hội thoại trở nên hiệu quả hơn cho cả hai bên.

Sau sự kiện

Thu thập phản hồi phản ánh hành trình của người tham dự

Các cuộc khảo sát chung chung thường dẫn đến những câu trả lời hời hợt. Với tính năng cá nhân hóa, người tham dự có thể nhận được các câu hỏi liên quan đến trải nghiệm thực tế của họ. Ví dụ, người đã tham gia nhiều buổi workshop có thể nhận được câu hỏi về nhịp độ và mức độ khó khăn, trong khi người đã dành thời gian ở khu vực networking có thể được hỏi về chất lượng các cuộc họp của họ. Các cuộc khảo sát phản hồi sự kiện được cá nhân hóa này mang lại những thông tin sâu sắc hơn.

Tạo điểm nhấn thông minh cho các phiên họp

Hầu hết các sự kiện gửi danh sách dài các phiên họp, hy vọng người tham dự sẽ tự sắp xếp. Một chiến lược hiệu quả hơn là tập trung vào ba hoặc bốn phiên họp thực sự phù hợp với mục tiêu của người tham dự.

Ví dụ, một người tham dự quan tâm đến phát triển sự nghiệp có thể nhận được danh sách gợi ý bao gồm các buổi workshop về lãnh đạo, nhóm cố vấn và các buổi giới thiệu diễn giả. Điều này không làm họ cảm thấy quá tải. Thay vào đó, nó loại bỏ những thông tin không cần thiết để họ có thể đưa ra quyết định nhanh chóng.

Các chiến lược này giúp nhà tổ chức biến cá nhân hóa thành hiện thực. Chúng tập trung vào những cải tiến nhỏ nhưng có ý nghĩa, giúp giảm bớt sự nhầm lẫn, tiết kiệm thời gian và nâng cao trải nghiệm tổng thể.

🌼 Nhắc nhở thân thiện: Các công cụ AI có thể giúp chuyên gia sự kiện phân tích dữ liệu người tham dự, hành vi khách hàng và dữ liệu lịch sử để tùy chỉnh thông điệp, dự đoán sở thích và thậm chí tạo bài đăng trên mạng xã hội — nhưng hãy tiến hành cẩn thận. Khi công nghệ AI ngày càng mạnh mẽ, các vấn đề về bảo mật dữ liệu cũng gia tăng. Trước khi áp dụng học máy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên hoặc phân tích dự đoán, hãy đảm bảo bạn có sự đồng ý rõ ràng, bảo mật tất cả dữ liệu khách hàng và kiểm soát chặt chẽ nội dung do AI tạo ra. Cá nhân hóa thông minh là vô giá — nhưng chỉ khi niềm tin của khách hàng được bảo vệ.

📖 Đọc thêm: Các công cụ AI tốt nhất cho quản lý sự kiện mượt mà hơn

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho việc lập kế hoạch và cá nhân hóa sự kiện toàn diện bằng AI)

Hỗ trợ AI được tích hợp vào mọi khía cạnh của quy trình làm việc sự kiện của bạn trong ClickUp.

Việc đồng bộ hóa dữ liệu sự kiện cá nhân hóa với quá trình lập kế hoạch và thực hiện không nên trở thành một thách thức. Giữa danh sách khách tham dự, lịch trình tùy chỉnh, email phân đoạn và vô số chi tiết, mọi thứ có thể trở nên phức tạp rất nhanh.

ClickUp thay đổi cuộc chơi. Là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp trở thành trung tâm điều hành của nhóm tổ chức sự kiện – kết nối mọi chi tiết, mọi nhóm và mọi quy trình làm việc trong một nền tảng duy nhất.

Hãy tưởng tượng: Bạn thiết lập không gian làm việc sự kiện của mình với ClickUp’s Events. Ngay lập tức, bạn có thể phân loại người tham dự – VIP, diễn giả, vé thường – mỗi nhóm có các công việc và quy trình làm việc tùy chỉnh riêng.

Đã đến lúc tự động hóa các thông điệp cá nhân hóa. ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp trong không gian làm việc, cùng với ClickUp Agents, có thể giúp bạn soạn thảo và gửi email cá nhân hóa, tạo các thông báo theo dõi, thậm chí tóm tắt phản hồi, để mỗi người tham dự đều nhận được sự quan tâm cá nhân hóa, hoàn toàn tự động.

Hãy yêu cầu ClickUp Brain giúp bạn tạo một trợ lý tùy chỉnh để quản lý quy trình làm việc từ đầu đến cuối.

Cần sự tham gia của bộ phận marketing? Hãy mời họ tham gia với ClickUp’s Marketing, một nền tảng giúp tạo ra không gian hợp tác thống nhất: giao công việc, chia sẻ tài nguyên và duy trì các chiến dịch một cách hợp tác, tất cả mà không cần rời khỏi ClickUp.

Từ lời mời ban đầu đến việc theo dõi sau sự kiện, mọi khía cạnh của hành trình tham dự của khách mời đều được quản lý, theo dõi và cá nhân hóa trong một không gian làm việc thống nhất. Đây là nền tảng tất cả trong một của bạn để cung cấp những trải nghiệm sự kiện cá nhân hóa, đáng nhớ, trên quy mô lớn.

Sử dụng Trợ lý AI để quản lý việc gửi lời mời cá nhân hóa, đang theo dõi RSVP và tự động hóa việc phân công công việc cho các giai đoạn của sự kiện.

Tự động hóa các thông điệp cá nhân hóa như email hoặc thông báo Slack dựa trên biểu mẫu đăng ký hoặc phân đoạn người tham dự thông qua tích hợp ClickUp.

Tự động gắn thẻ, sắp xếp và định tuyến dữ liệu đầu vào (ví dụ: sở thích về chế độ ăn uống hoặc phiên họp) bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh và Trường AI.

Sử dụng ClickUp AI (Brain) để soạn thảo các bản tóm tắt, khung chương trình và nội dung quảng cáo tùy chỉnh cho các đối tượng tham dự hoặc kênh tiếp thị khác nhau.

Số lượng lớn các tính năng và tùy chọn tùy chỉnh có thể gây ra một số khó khăn ban đầu cho người dùng mới.

G2: 4.7/5 (hơn 10.700 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

ClickUp thực sự hữu ích ngay cả khi chỉ sử dụng như một danh sách công việc! Ban đầu, tôi nghĩ mình sẽ thích ghi chú bằng văn bản hơn, nhưng thật tuyệt khi mọi thứ được sắp xếp theo cách bạn muốn và có thể thay đổi ngày đáo hạn, đính kèm tệp đính kèm vào công việc, v.v. Điều này đảm bảo rằng không bao giờ có gì bị quên vì mọi thứ đều được tập trung tại một nơi. Hệ thống này rất thân thiện với người dùng và hoạt động rất tốt cho việc chia sẻ công việc.

2. Bizzabo (Phù hợp nhất cho kết nối người tham dự dựa trên AI và tương tác thời gian thực)

qua Bizzabo

Bizzabo xác định vị trí mình là Hệ thống Quản lý Trải nghiệm Sự kiện Tất cả trong Một, tập trung mạnh vào việc tạo ra cảm giác cá nhân hóa và giá trị cho mỗi sự kiện. Công nghệ AI và thiết bị đeo thông minh (như Klik SmartBadges™) của họ hoạt động cùng nhau để tạo ra các thông tin chi tiết và thúc đẩy kết nối thông minh.

Điều này có nghĩa là người tham dự không chỉ đơn thuần tham gia; họ được ghép đôi một cách thông minh với những người phù hợp và các phiên phù hợp, từ đó nâng cao sự hài lòng và chứng minh ROI rõ ràng cho các nhà tài trợ.

Sử dụng các tính năng ghép đôi và trò chuyện 1:1 được hỗ trợ bởi AI để tạo ra những kết nối có ý nghĩa và cá nhân hóa giữa người tham dự và nhà tài trợ.

Sử dụng công nghệ đeo thông minh Klik SmartBadges™ để thu thập dữ liệu tương tác thời gian thực, giúp nhà tổ chức cá nhân hóa các hoạt động theo dõi sau sự kiện.

Cung cấp phân đoạn email nâng cao và trường email thông minh để cải thiện tỷ lệ mở email và tùy chỉnh giao tiếp cho các nhóm người tham dự khác nhau.

Tính năng Copilot, một bot kiến thức được hỗ trợ bởi AI, để cung cấp câu trả lời tức thì và cá nhân hóa cho các câu hỏi thường gặp liên quan đến sự kiện.

Một số người dùng báo cáo rằng các tùy chọn tùy chỉnh thiết kế cho trang web sự kiện (microsite) có giới hạn, gây cản trở cho việc tạo ra một phong cách thương hiệu độc đáo và riêng biệt.

Có thể yêu cầu thời gian triển khai và đào tạo đáng kể so với các công cụ tổ chức sự kiện tự phục vụ đơn giản hơn.

Giá cả tùy chỉnh

G2: 4.3/5 (370+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (180+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Bizzabo?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Một trong những điểm mạnh nhất của Bizzabo là giao diện người dùng được thiết kế rất tốt. Chúng tôi có thể tạo và đăng tải các loại sự kiện khác nhau, từ các hội nghị quy mô lớn đến các khóa học chương trình công khai nhỏ hơn. Những người tham gia sự kiện của chúng tôi cũng thấy các trang microsite và nền tảng dễ sử dụng – từ việc tìm hiểu về sự kiện đến quá trình thanh toán. Khả năng tích hợp với hệ thống CRM của chúng tôi cũng không quá phức tạp, cho phép chúng tôi đang theo dõi các giao dịch mua hàng nếu cần!

3. HubSpot Marketing Hub (Phù hợp nhất cho cá nhân hóa và tự động hóa tích hợp CRM)

qua HubSpot Marketing Hub

HubSpot Marketing Hub là lựa chọn lý tưởng nếu chiến lược sự kiện của bạn được kết nối chặt chẽ với hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM) và các phễu tiếp thị tổng thể của bạn.

Vì nó hoạt động trực tiếp trên HubSpot CRM, nó sử dụng dữ liệu liên hệ hiện có của bạn để cung cấp cá nhân hóa tuyệt vời. Điều này cho phép bạn dễ dàng xây dựng các quy trình tự động hóa đảm bảo rằng mọi email, trang và quảng cáo mà người tham dự nhìn thấy đều được cá nhân hóa hoàn hảo dựa trên hành vi và lịch sử tương tác của họ với thương hiệu hoặc sự kiện của bạn.

Tạo các trường cá nhân hóa động để hiển thị nội dung phù hợp trên trang sự kiện và email dựa trên dữ liệu người tham dự đã biết.

Sử dụng Tự động hóa Tiếp thị Omni-channel để kích hoạt email cá nhân hóa, bài đăng trên mạng xã hội và quảng cáo tái tiếp thị dựa trên hành vi của người tham dự.

Sử dụng Đánh giá Tiềm năng Khách hàng Dự đoán để cá nhân hóa ưu tiên theo dõi dựa trên mức độ tương tác của người tham dự tại sự kiện.

Sử dụng hệ thống Breeze được hỗ trợ bởi AI để đẩy nhanh quá trình tạo/lập nội dung và giải quyết các truy vấn của khách hàng 24/7.

Giá cả phụ thuộc chủ yếu vào số lượng liên hệ tiếp thị, điều này làm tăng chi phí khi danh sách khách hàng tiềm năng của sự kiện ngày càng lớn.

Một số tính năng AI nâng cao và báo cáo tùy chỉnh có thể yêu cầu sử dụng các công cụ hoặc tiện ích bổ sung của bên thứ ba.

Miễn phí

Gói cơ bản: $20/tháng

Chuyên nghiệp: $890/tháng

Doanh nghiệp: $3.600/tháng

G2: 4.5/5 (14.100+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về HubSpot Marketing Hub?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Tôi thích sự tiện lợi của HubSpot Marketing Hub, vì nó cho phép tôi quản lý tất cả các nỗ lực tiếp thị của mình một cách liền mạch trên một nền tảng duy nhất. Các công cụ, tài nguyên và bài viết có sẵn là vô giá trong việc tối ưu hóa trải nghiệm của tôi, cung cấp thông tin và hỗ trợ được cá nhân hóa theo nhu cầu tiếp thị cụ thể của tôi, chẳng hạn như tối ưu hóa hiệu suất email và nâng cao chiến lược tiếp thị tổng thể. Tôi đặc biệt thấy các webinar hữu ích để học cách sử dụng HubSpot hiệu quả hơn và hiểu rõ các tính năng mới. Các quy trình làm việc tích hợp, trang đích và khả năng blog, cùng với việc tích hợp trang web của tôi vào nền tảng, cho phép tôi quản lý tất cả các khía cạnh của tiếp thị tại một nơi. Ngoài ra, những cải tiến đáng kể của HubSpot Marketing Hub trong những năm qua đã liên tục nâng cao tính năng và khả năng sử dụng của nó. Sự thuận tiện trong quá trình thiết lập ban đầu, được hỗ trợ bởi nhóm nội bộ và đại diện của HubSpot, đã giúp quá trình chuyển đổi sang nền tảng này diễn ra suôn sẻ và không gặp trở ngại, nâng cao trải nghiệm tổng thể của chúng tôi.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, giúp việc cá nhân hóa sự kiện trở nên dễ dàng và hiệu quả. Với tích hợp sâu rộng trên danh sách khách tham dự, email, biểu mẫu phản hồi và công cụ tiếp thị, Brain MAX tập hợp tất cả dữ liệu sự kiện của bạn vào một nơi duy nhất. Bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản để nhanh chóng ghi lại sở thích, yêu cầu đặc biệt hoặc ghi chú của người tham dự. Brain MAX sử dụng nhiều mô hình AI hàng đầu để phân tích thông tin này, phân đoạn đối tượng tham dự và đề xuất trải nghiệm cá nhân hóa cho từng người tham dự. Nó cũng có thể giúp bạn tự động hóa các thông điệp cá nhân hóa, đề xuất các phiên phù hợp, và thậm chí đánh dấu các khách VIP hoặc những người có sở thích đặc biệt – đảm bảo mỗi người tham dự đều cảm thấy được trân trọng và tham gia tích cực.

4. Dynamic Yield (Phù hợp nhất cho các đề xuất phiên và nội dung dựa trên thuật toán thuần túy)

qua Dynamic Yield

Dynamic Yield là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tối ưu hóa trải nghiệm, sử dụng các thuật toán học sâu mạnh mẽ để dự đoán và cá nhân hóa mọi điểm tiếp xúc kỹ thuật số.

Đối với các nhà tổ chức sự kiện, điều này có nghĩa là bạn có thể cung cấp cho người tham dự các đề xuất dựa trên thuật toán về phiên tiếp theo nên tham gia, diễn giả phù hợp nhất để tham dự cuộc họp hoặc nội dung họ nên tải xuống, tất cả đều dựa trên mức độ tương tác thời gian thực của họ. Điều này biến nền tảng sự kiện của bạn thành một hệ thống đề xuất cá nhân hóa và tối ưu hóa liên tục.

Các tính năng nổi bật của Dynamic Yield

Sử dụng học sâu để dự đoán sở thích của người tham dự một cách thuật toán, từ đó đề xuất phiên, diễn giả hoặc sản phẩm tiếp theo phù hợp.

Nhà cung cấp phân đoạn khách tham dự nâng cao dựa trên các yếu tố tâm lý, hành vi thời gian thực và lịch sử mua hàng.

Sử dụng thử nghiệm A/B đa biến trên tất cả các điểm tiếp xúc kỹ thuật số để liên tục tối ưu hóa nội dung và cung cấp cá nhân hóa.

Hỗ trợ triển khai đa kênh, cho phép các quy tắc cá nhân hóa được áp dụng thống nhất trên web, ứng dụng di động và email.

Giới hạn của Dynamic Yield

Nền tảng này được thiết kế cho quy mô doanh nghiệp và yêu cầu cam kết hàng năm cao, khiến nó không phù hợp với các tổ chức nhỏ hơn.

Quy trình triển khai có thể khá phức tạp về mặt kỹ thuật và đòi hỏi nguồn lực kỹ thuật đáng kể.

Giá cả linh hoạt của Dynamic Yield

Gói khởi điểm: ~$2.917/tháng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Dynamic Yield

G2: 4.5/5 (hơn 150 đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Dynamic Yield?

Một đánh giá của người dùng cho biết:

Dynamic Yield là nền tảng cá nhân hóa hàng đầu, đã giúp chúng tôi mở rộng quy mô nỗ lực cá nhân hóa trên nhiều thương hiệu. Các công cụ phân đoạn và nhắm mục tiêu mạnh mẽ của nền tảng này cho phép chúng tôi triển khai các chiến dịch có tác động mạnh mẽ, dựa trên dữ liệu trên web, di động và email, tạo ra trải nghiệm omnichannel liền mạch. Các khả năng thử nghiệm và tối ưu hóa, bao gồm thử nghiệm A/B và thử nghiệm đa biến, đã đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện liên tục, trong khi tích hợp mượt mà với hệ thống công nghệ của chúng tôi giúp đơn giản hóa quy trình làm việc. Đội ngũ hỗ trợ của Dynamic Yield rất xuất sắc, cung cấp hướng dẫn chủ động giúp các nhóm của chúng tôi tự tin sáng tạo. Tổng thể, đây là công cụ vô giá để mở rộng quy mô cá nhân hóa và đạt được kết quả đo lường được.

Cách triển khai quy trình sự kiện cá nhân hóa

Sự phân tán công việc là một trong những nguyên nhân chính khiến cá nhân hóa thất bại.

Thông tin về người tham dự được lưu trữ trong công cụ đăng ký. Nội dung được lưu trữ trong các thư mục chia sẻ. Các biến thể email được lưu trữ trong nền tảng tiếp thị. Cập nhật về diễn giả được gửi qua Slack. Ghi chú bị lạc trong các bảng tính. Khi thông tin được phân tán trên nhiều công cụ và kênh, các nhóm thường phải phản ứng thay vì lập kế hoạch, và việc cá nhân hóa trở thành một mớ hỗn độn của các công việc gấp rút.

Các nhà tổ chức sự kiện cần một hệ thống đáng tin cậy có thể tích hợp dữ liệu người tham dự, sản xuất nội dung, tài nguyên chiến dịch, phân công công việc và theo dõi hiệu suất vào một hệ thống duy nhất, có tổ chức. Kết quả là một quy trình cá nhân hóa có thể dự đoán được, có thể lặp lại và dễ dàng mở rộng quy mô hơn.

Dưới đây là cách các nhóm sự kiện có thể cài đặt điều này và tại sao nó mang lại giá trị vận hành thực sự.

Tập trung tất cả các công việc cá nhân hóa vào một không gian làm việc duy nhất

Khi công việc cá nhân hóa bị phân mảnh, các nhóm phải lãng phí hàng giờ để tìm kiếm thông tin hoặc xác nhận lại chi tiết.

Một không gian làm việc có cấu trúc cho người tham dự có thể bao gồm:

• Cơ sở dữ liệu hồ sơ đang theo dõi sở thích, mục tiêu, sở thích và hành vi• Các Trường Tùy chỉnh phản ánh chủ đề sự kiện hoặc nhu cầu phân đoạn của bạn• Danh sách công việc cho các hoạt động trước sự kiện, tại sự kiện và sau sự kiện• Thư mục cho nội dung, chiến dịch và tài nguyên phiên họp

Quản lý mọi tệp tin một cách dễ dàng với ClickUp Phân cấp dự án, đảm bảo truy cập thuận tiện bất cứ khi nào bạn cần.

ClickUp cung cấp cho nhóm một nguồn thông tin duy nhất, đảm bảo mọi người làm việc dựa trên cùng một nền tảng. Thay vì phải chuyển đổi giữa các bảng tính, chủ đề Slack và tệp xuất đăng ký, ClickUp cho phép toàn bộ nhóm xem kế hoạch cá nhân hóa đầy đủ tại một nơi duy nhất. Điều này giúp giảm thiểu công việc trùng lặp và hạn chế sai sót do thông tin lỗi thời hoặc không khớp gây ra.

Giá trị: Giảm thiểu sai sót trong giao tiếp, quy trình lập kế hoạch nhanh chóng hơn và trải nghiệm nhất quán hơn cho người tham dự.

Xây dựng các kênh nội dung để theo kịp với thông điệp cá nhân hóa

Tùy chỉnh tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối với các nhóm nội dung.

Một lịch trình chung có thể chỉ cần một bộ email, nhưng một lịch trình cá nhân hóa có thể yêu cầu hàng chục biến thể. Nếu không có quy trình làm việc có cấu trúc, sự chậm trễ trong nội dung sẽ làm chậm toàn bộ chiến lược cá nhân hóa.

Việc có một quy trình sản xuất nội dung giúp các nhóm tạo ra khối lượng nội dung này mà không bị quá tải. Các công cụ như nhiệm vụ ClickUp có thể hỗ trợ ở đây để đảm bảo rằng:

• Mỗi tài liệu đều có trạng thái rõ ràng như bản nháp, đang xem xét, đã phê duyệt hoặc đã lên lịch• Nhà văn, nhà thiết kế và người xem xét hợp tác trên cùng một công việc• Thông tin diễn giả, ghi chú nghiên cứu và bản tóm tắt luôn là tệp đính kèm với nội dung• Các phụ thuộc ngăn chặn việc tiến hành các bước tiếp theo trước khi chúng sẵn sàng

Như vậy, nếu một nhóm đối tượng cần có phiên họp riêng hoặc thông điệp mới cho một nhóm quan tâm cụ thể, hệ thống sẽ xử lý yêu cầu một cách trơn tru.

Giá trị: Nhóm nội dung luôn được tổ chức khoa học, và việc cá nhân hóa không bao giờ bị gián đoạn do các điểm nghẽn.

Tự động hóa phân loại người tham dự để các nhóm không phải phân loại thủ công

Phân đoạn thủ công là một trong những nguyên nhân chính gây ra tình trạng công việc lan rộng. Ai đó xuất danh sách công việc, lọc nó, gửi cho bộ phận tiếp thị, chỉnh sửa lại, tải lên công cụ khác, và sau đó cố gắng cập nhật mọi thứ khi có đăng ký mới.

Phân đoạn có thể được thực hiện tự động hóa thông qua tự động hóa trong ClickUp và AI Agents:

Khi người tham dự lựa chọn một chủ đề hoặc mục tiêu, ClickUp Agent có thể tự động gắn thẻ cho họ.

Khi ai đó thể hiện sự quan tâm đến nhiều phiên, một nhân viên có thể phân loại họ vào một phân khúc.

Khi có đăng ký mới, các tính năng như AI Assign và AI Prioritize có thể định hướng chúng vào các danh sách công việc phù hợp.

Điều đó có nghĩa là các nhóm không còn phải mất hàng giờ để sắp xếp tên hoặc sửa chữa các danh sách không khớp. Thay vào đó, họ có thể xây dựng các quy trình làm việc nơi việc phân đoạn tự động cập nhật và tự động kích hoạt các công việc hoặc nội dung phù hợp.

Giá trị: Cá nhân hóa nhanh hơn, ít lỗi hơn và có nhiều thời gian hơn cho công việc có ý nghĩa.

Sử dụng ClickUp AI để tăng tốc các quy trình làm việc cá nhân hóa với những thông tin nhanh chóng và hỗ trợ tùy chỉnh

Quy trình cá nhân hóa bao gồm nhiều yếu tố phức tạp. Mời tham dự, nhắc nhở, theo dõi, gợi ý tham gia phiên họp và tóm tắt sau sự kiện đều yêu cầu nhiều phiên bản được tùy chỉnh cho các đối tượng khác nhau.

ClickUp AI giúp các nhóm soạn thảo các nội dung này một cách nhanh chóng:

• Tóm tắt cho người tham dự dựa trên sở thích hoặc hành vi• Tóm tắt nổi bật của các phiên họp• Bản nháp email cơ bản cho từng phân khúc• Tin nhắn theo dõi được cá nhân hóa dựa trên những gì người tham dự đã làm tại sự kiện

Càng hỗ trợ nhiều phân khúc, bạn càng tiết kiệm được nhiều thời gian. Hãy xem nó hoạt động như thế nào!

Giá trị: Sản xuất nội dung nhanh hơn mà không làm giảm chất lượng.

Theo dõi hiệu suất cá nhân hóa theo thời gian thực với bảng điều khiển tùy chỉnh

Khi các nỗ lực cá nhân hóa được triển khai, các nhóm cần biết những gì đang hoạt động hiệu quả và những gì cần điều chỉnh. Các nhóm của bạn cần có chế độ xem rõ ràng về:

• Nhóm đối tượng nào đang tương tác nhiều nhất• Nội dung nào đang được sử dụng nhiều nhất• Khuyến nghị phiên nào thu hút nhiều lượt nhấp chuột nhất• Nơi nào người tham dự rời khỏi sự kiện• Chủ đề nào đang thu hút sự quan tâm

Các bảng điều khiển ClickUp giúp bạn nắm bắt những thông tin này nhanh hơn và giúp các nhóm phản ứng nhanh chóng. Nếu một nhóm đối tượng không quan tâm đến các sự kiện kết nối, nhà tổ chức có thể điều chỉnh thông điệp. Hoặc nếu có xu hướng khác nổi lên, các nhóm có thể tập trung vào các phiên liên quan.

Nhận tóm tắt và cập nhật AI tức thì với Bảng điều khiển ClickUp.

Giá trị: Cá nhân hóa ngày càng thông minh hơn mỗi ngày vì các nhóm có thể hành động dựa trên dữ liệu thời gian thực thay vì phải chờ đợi kết quả khảo sát sau sự kiện.

Bắt đầu với các mẫu ClickUp sẵn có được thiết kế dành riêng cho nhóm tổ chức sự kiện

Cài đặt khung cá nhân hóa từ đầu là một công việc đầy thách thức. Dưới đây là bộ công cụ giúp bạn triển khai quy trình làm việc nhanh chóng hơn:

Mẫu tiếp thị sự kiện ClickUp

Lập kế hoạch quảng bá sự kiện từ một nền tảng quản lý tập trung với Mẫu Tiếp thị Sự kiện ClickUp. Lập kế hoạch cho các bài đăng trên mạng xã hội, chiến dịch email, tài liệu của diễn giả và thời hạn, sau đó theo dõi tiến độ khi nhóm của bạn tạo, xem xét và triển khai từng phần nội dung.

📖 Đọc thêm: Phần mềm lập kế hoạch sự kiện giúp đơn giản hóa mọi thứ

Mẫu theo dõi chiến dịch ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đồng bộ hóa chiến dịch của bạn với các thông tin phân tích chiến dịch thống nhất thông qua mẫu theo dõi và phân tích chiến dịch ClickUp.

Xem tất cả các chiến dịch của bạn chỉ trong nháy mắt thông qua mẫu theo dõi chiến dịch ClickUp. So sánh hiệu suất, theo dõi tiến độ trên các kênh, và đồng bộ hóa chủ sở hữu, thời hạn và kết quả mà không cần phải quản lý nhiều bảng tính.

Mẫu Kế hoạch Tiếp thị Sự kiện ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch cho mọi nỗ lực tiếp thị sự kiện một cách dễ dàng với mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện ClickUp.

Xây dựng chiến lược tiếp thị sự kiện hoàn chỉnh trong vài phút với mẫu kế hoạch tiếp thị sự kiện của ClickUp. Đặt mục tiêu, xác định đối tượng, phác thảo thông điệp chính và cấu trúc dòng thời gian quảng bá để toàn bộ nhóm làm việc theo cùng một kế hoạch.

Thách thức và Đạo đức trong Cá nhân hóa Sự kiện bằng Trí tuệ Nhân tạo

Thách thức Điều này trông như thế nào trong các sự kiện thực tế Các vấn đề đạo đức Cách các nhóm tổ chức sự kiện có thể giải quyết vấn đề này Thu thập dữ liệu người tham dự phù hợp Các nhóm thu thập quá nhiều hoặc quá ít dữ liệu, hoặc thông tin bị phân tán trên các công cụ đăng ký, ứng dụng và bảng tính. Người tham dự nên biết dữ liệu nào được thu thập và lý do tại sao. Thông báo rõ ràng về việc sử dụng dữ liệu, chỉ thu thập những thông tin cần thiết và lưu trữ chúng trong một hệ thống bảo mật duy nhất. Bảo mật quyền riêng tư của người tham dự Dữ liệu về địa điểm, dữ liệu hành vi hoặc sở thích kết nối mạng được thu thập mà không có đủ tính minh bạch. Người tham dự nên có quyền kiểm soát khả năng hiển thị dữ liệu và các lựa chọn đăng ký tham gia. Cung cấp các tùy chọn đăng ký rõ ràng, cho phép người tham dự quản lý việc hiển thị và tránh thu thập dữ liệu ẩn. Sự thiên vị trong các đề xuất Một số nhóm sẽ nhận được đề xuất phiên nổi bật hơn hoặc các kết nối mạng lưới dựa trên các mẫu dữ liệu chưa hoàn chỉnh. Hệ thống AI không nên hướng dẫn người dùng một cách không công bằng hoặc hạn chế các lựa chọn của họ. Xem xét định nghĩa các phân đoạn, kiểm tra kết quả trên các hồ sơ đa dạng và duy trì sự tham gia của con người trong quá trình giám sát. Quá tập trung vào đối tượng mục tiêu và mệt mỏi của người tham dự Người tham dự nhận quá nhiều thông báo hoặc các đề xuất quá cụ thể, khiến họ cảm thấy bị làm phiền. Người tham dự không nên cảm thấy bị theo dõi hoặc áp lực. Giới hạn thông báo, ưu tiên tính liên quan và cho phép người tham dự điều chỉnh cài đặt cá nhân hóa. Hiểu sai các tín hiệu hành vi Một người tham dự vô tình nhấp vào một chủ đề, tham gia một phiên vì tiện lợi, hoặc rời đi sớm do xung đột lịch trình. Người tham dự không nên bị giới hạn bởi các hồ sơ không chính xác. Kết hợp tín hiệu hành vi với sở thích tự khai báo và cho phép người tham dự cập nhật sở thích của họ bất cứ lúc nào. Cân bằng giữa nhu cầu của nhà tài trợ và sự thoải mái của người tham dự Các đề xuất cho nhà triển lãm có thể quá mang tính thương mại hoặc đẩy người tham dự vào các cuộc hội thoại bán hàng mà họ không yêu cầu. Người tham dự nên có quyền kiểm soát các tương tác với nhà tài trợ. Đặt nhãn rõ ràng cho các đề xuất được tài trợ và tránh ép buộc tương tác. Đảm bảo tính minh bạch trong việc cá nhân hóa Người tham dự không biết tại sao họ nhận được một số đề xuất cụ thể. Mọi người có quyền hiểu cách thức hoạt động của việc cá nhân hóa. Cung cấp các giải thích đơn giản như “Được đề xuất vì bạn đã thể hiện sự quan tâm đến…” Bảo đảm tính khả dụng và công bằng Tính năng cá nhân hóa ưu tiên người tham dự ưu tiên kỹ thuật số trong khi những người khác bỏ lỡ các đề xuất. AI nên nâng cao khả năng tiếp cận, không làm gia tăng khoảng cách. Cung cấp bản tóm tắt in sẵn, quầy hỗ trợ tại chỗ và các phương thức thay thế để nhận đề xuất. Tránh phụ thuộc vào các quyết định tự động hóa Các nhóm hoàn toàn dựa vào thuật toán cho việc phân đoạn, quảng bá nội dung hoặc ghép đôi. Con người nên tiếp tục chịu trách nhiệm về các quyết định quan trọng. Giữ con người trong vòng lặp, đặc biệt là đối với khách VIP, các nhóm đa dạng hoặc các chủ đề nhạy cảm. Xử lý dữ liệu sau sự kiện một cách có trách nhiệm Các nhóm lưu trữ dữ liệu hành vi của người tham dự lâu sau khi sự kiện kết thúc mà không có quy tắc lưu trữ rõ ràng. Người tham dự nên có quyền kiểm soát thời gian lưu trữ dữ liệu. Cài đặt dòng thời gian lưu trữ dữ liệu, ẩn danh dữ liệu cũ và cho phép người tham dự yêu cầu xóa dữ liệu.

Tùy chỉnh sự kiện của bạn với ClickUp AI

Sự kiện cá nhân hóa không còn là điều bất ngờ thú vị. Người tham dự mong đợi những trải nghiệm phù hợp với mục tiêu của họ, dễ dàng điều hướng và xứng đáng với thời gian họ đầu tư. AI cho phép nhóm tổ chức sự kiện cung cấp điều này trên quy mô lớn, nhưng chỉ khi công việc phía sau hậu trường được tổ chức, nhất quán và kết nối.

Đây chính là nơi ClickUp tạo ra sự khác biệt đáng kể. Cá nhân hóa phụ thuộc vào dữ liệu sạch, sản xuất nội dung nhanh chóng, các nhóm phối hợp nhịp nhàng và khả năng điều chỉnh khi hành vi của người tham dự thay đổi. ClickUp kết hợp tất cả những yếu tố này trong một nền tảng duy nhất. Các nhóm có thể xây dựng cơ sở dữ liệu hồ sơ, lập kế hoạch cho các chiến dịch phân đoạn, quản lý quy trình nội dung, tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và theo dõi hiệu suất theo thời gian thực. Tất cả đều được tích hợp trong một hệ thống, điều này có nghĩa là ít lỗ hổng hơn, ít sai sót hơn và một hành trình tham dự mượt mà, có chủ đích hơn.

Kết quả là một sự kiện mang tính cá nhân hóa cao thay vì mang tính giao dịch. Người tham dự khám phá nội dung phù hợp với sở thích của họ. Nhà triển lãm có những cuộc hội thoại chất lượng hơn. Nhà tổ chức thu được những thông tin chi tiết rõ ràng hơn. Và toàn bộ trải nghiệm diễn ra một cách trơn tru với ít nỗ lực thủ công hơn.

✅ Thử ClickUp ngay hôm nay và trải nghiệm sự khác biệt!

Câu hỏi thường gặp

Chỉ thu thập thông tin cần thiết để tùy chỉnh hành trình của người tham dự. Thông tin này thường bao gồm sở thích, vai trò công việc, sở thích tham gia phiên họp, nhu cầu tiếp cận và các tín hiệu hành vi như các chủ đề đã xem hoặc các phiên họp đã lưu. Tránh thu thập các chi tiết không cần thiết và giải thích rõ ràng cách dữ liệu sẽ được sử dụng.

Đúng vậy. Khi người tham dự nhận được nội dung và đề xuất phù hợp với mục tiêu của họ, họ tham gia nhiều phiên hơn, tương tác sâu hơn và báo cáo mức độ hài lòng cao hơn. Các nhà triển lãm cũng được hưởng lợi vì các đề xuất giúp họ kết nối với những người tham dự thực sự quan tâm đến giải pháp của họ.

Kết hợp sở thích tự khai báo với tín hiệu hành vi, xem xét các đề xuất cho các nhóm người tham dự khác nhau và đảm bảo con người tham gia vào các quyết định quan trọng. Các nhóm nên thường xuyên kiểm tra các đề xuất để đảm bảo chúng không ưu ái các vai trò, ngành nghề hoặc nhóm dân số cụ thể một cách không công bằng.

Hoàn toàn đúng. Các sự kiện quy mô nhỏ thường đạt được cải thiện đáng kể hơn vì người tham dự nhận được hướng dẫn giúp họ tận dụng tối đa các phiên họp giới hạn hoặc lịch trình ngắn. Các chiến lược đơn giản như lịch trình tùy chỉnh hoặc email phân đoạn có thể mang lại tác động đáng kể mà không cần hệ thống phức tạp.

Cập nhật đề xuất mỗi khi hành vi của người tham dự thay đổi. Điều này có thể xảy ra sau khi đăng ký tham gia một phiên họp, đánh dấu một mục yêu thích hoặc thực hiện một hoạt động trong ứng dụng sự kiện. Cập nhật theo thời gian thực giúp người tham dự khám phá các phiên họp và trải nghiệm phù hợp với sở thích đang thay đổi của họ trong suốt sự kiện.