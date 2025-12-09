14 công cụ phân tích cảm xúc tốt nhất năm 2026

Mỗi ngày, khách hàng của bạn chia sẻ những suy nghĩ chân thực của họ về thương hiệu thông qua đánh giá trong ứng dụng, phản hồi khảo sát, bài đăng trên mạng xã hội và cuộc trò chuyện hỗ trợ. Đây là một kho tàng thông tin quý giá.

Phần khó khăn nhất là xử lý tất cả những thông tin đó. Hàng nghìn bình luận, hàng chục kênh, và vô số bảng tính. Não bộ của bạn chỉ có thể xử lý được đến mức nào đó.

Các công cụ phân tích cảm xúc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích tất cả phản hồi và phát hiện các mẫu: điều gì làm khách hàng hài lòng, điều gì khiến họ bực bội và điều gì cần được ưu tiên giải quyết trước.

Chúng tôi đã tổng hợp một số lựa chọn tốt nhất để giúp bạn theo dõi quy mô lớn. Hãy bắt đầu! 🎧

Dưới đây là các công cụ phân tích cảm xúc hàng đầu. ⚒️

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả ClickUp Quy trình quản lý công việc và phản hồi cho các nhóm sản phẩm, hỗ trợ và trải nghiệm khách hàng (CX). ClickUp Forms để thu thập phản hồi hiệu quả với các biểu mẫu tùy chỉnh; ClickUp Brain để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên về dữ liệu của bạn; AI Fields để tự động hóa phân loại cảm xúc; Bảng điều khiển với AI Cards cho phân tích chi tiết; ClickUp Agents để theo dõi không gian làm việc thông minh. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. IBM Watson Discovery Phân tích đa ngôn ngữ cho các bộ sưu tập tài liệu lớn và phức tạp trong doanh nghiệp. Phân lớp cảm xúc và độ chi tiết cảm xúc; Xử lý hàng loạt quy mô lớn; Hỗ trợ đa ngôn ngữ; Xuất dữ liệu có cấu trúc cho kho dữ liệu. Dùng thử miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $500. Google Cloud NLP Truy cập API đơn giản, thanh toán theo nhu cầu cho các nhóm kỹ thuật và nhà phát triển. Độ mạnh và cực tính của cảm xúc; Phân tích cảm xúc ở cấp độ thực thể; Phát hiện ngôn ngữ tự động; Phân tích tệp lưu trữ đám mây. Dùng thử miễn phí; giá cả tùy chỉnh Amazon Comprehend Phân tích cảm xúc cấp độ khía cạnh gốc AWS cho phân tích sản phẩm và đánh giá. Phân tích cảm xúc theo tính năng; Phát hiện thông tin cá nhân (PII); Đào tạo thực thể tùy chỉnh; Sử dụng miễn phí hàng tháng để thử nghiệm. Dùng thử miễn phí; giá cả tùy chỉnh, tính theo đơn vị. Talkwalker Phân tích đa phương tiện về thương hiệu trên video, hình ảnh, âm thanh và văn bản dành cho các nhóm quan hệ công chúng và truyền thông. Theo dõi đa phương thức (video/hình ảnh/âm thanh); Chỉ mục dữ liệu trong 5 năm; Cảnh báo tức thì về các đỉnh điểm; Mô hình nhận diện giọng điệu mỉa mai. Giá cả tùy chỉnh Lexalytics Phân tích cảm xúc chuyên ngành cho các nhóm cần công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) có khả năng nhận diện ngữ cảnh chuyên ngành. Mô hình thuật ngữ chuyên ngành; Triển khai tại chỗ/đám mây/kết hợp; Xử lý đa ngôn ngữ bản địa; Tích hợp API (Semantria) Dùng thử miễn phí; giá cả tùy chỉnh Brandwatch Phát hiện mức độ cảm xúc và bối cảnh văn hóa cho các nhóm truyền thông xã hội toàn cầu. Hệ thống phân loại cảm xúc (vui vẻ, giận dữ, sợ hãi, v.v.); Xử lý biểu tượng cảm xúc và bối cảnh văn hóa; Bảng điều khiển tương tác; So sánh với tiêu chuẩn ngành. Giá cả tùy chỉnh Brand24 Cảnh báo thời gian thực về những thay đổi đột ngột trong cảm xúc và phát hiện người ảnh hưởng. Cảnh báo bất thường theo thời gian thực; Chỉ số tiếp cận/hiển thị kết hợp; Xác định người ảnh hưởng; Bộ lọc nền tảng/địa điểm Dùng thử miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $199/tháng. Sprout Social Các nhóm truyền thông xã hội cần hệ thống xuất bản thống nhất + phân loại cảm xúc. Phân loại tin nhắn theo cảm xúc; Truy vấn theo dõi + lịch trình; Xử lý ngôn ngữ thông dụng/biểu tượng cảm xúc; Phân loại thủ công cho đào tạo. Dùng thử miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $199/người dùng/tháng Hootsuite Theo dõi mạng xã hội thống nhất và giám sát cảm xúc cơ bản trên các kênh. Theo dõi đề cập trên nhiều nền tảng; So sánh cảm xúc của đối thủ cạnh tranh; Kết hợp chủ đề hot và cảm xúc; Tích hợp nghe và đăng tải. Dùng thử miễn phí; các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $149/người dùng/tháng. Qualtrics XM Discover Phân tích cảm xúc và ý định đa kênh cho các tổ chức trải nghiệm khách hàng (CX). Phân tích cuộc hội thoại qua cuộc gọi, trò chuyện, khảo sát; Mô hình được xây dựng sẵn theo ngành; Quy trình định tuyến tự động hóa. Giá cả tùy chỉnh Chattermill Phân tích phản hồi theo chủ đề cho nhóm sản phẩm và nhóm hỗ trợ Truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên; Trích xuất chủ đề tự động; Cảnh báo thời gian thực về các chủ đề vấn đề mới; Phát hiện các mẫu hành vi có thể hành động. Giá cả tùy chỉnh Meltwater Các nhóm PR và truyền thông đang theo dõi cảm xúc trong truyền thông tự nhiên và thị phần truyền thông. Phân tích cảm xúc cấp độ câu; So sánh lịch sử; Xuất dữ liệu qua API cho các công cụ BI; Phát hiện và cảnh báo về các đỉnh cảm xúc. Giá cả tùy chỉnh Medallia Thu thập phản hồi doanh nghiệp và thực hiện hành động khép kín cho các chương trình trải nghiệm khách hàng (CX). Quy trình làm việc khép kín cho cảm xúc tiêu cực; Bảng điều khiển đa kênh; Trích xuất theo chủ đề từ văn bản mở; Hỗ trợ phản hồi video. Giá cả tùy chỉnh

Với hàng chục công cụ phân tích cảm xúc thương hiệu có sẵn trên thị trường, việc tìm kiếm công cụ phù hợp có thể khiến bạn cảm thấy choáng ngợp. Công cụ tốt nhất cho kinh doanh của bạn sẽ phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu, các nền tảng bạn sử dụng và mức độ chi tiết mà bạn cần trong phân tích. Dưới đây là những yếu tố cần ưu tiên:

Độ chính xác và hiểu biết ngữ cảnh: Hãy tìm các công cụ có khả năng phát hiện sự mỉa mai, ẩn ý và ngôn ngữ phức tạp, thay vì chỉ phân loại cơ bản thành tích cực hoặc tiêu cực.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ: Chọn nền tảng có khả năng phân tích nội dung trên nhiều ngôn ngữ nếu bạn phục vụ đối tượng khách hàng toàn cầu.

Tích hợp mượt mà: Đảm bảo tương thích với hệ thống CRM, nền tảng mạng xã hội và hệ thống hỗ trợ khách hàng của bạn.

Độ sâu phân tích: Xác định xem bạn cần phân tích cực tính đơn giản hay phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh, giúp xác định cảm xúc đối với các tính năng cụ thể.

Bảng điều khiển thân thiện với người dùng: Ưu tiên các giao diện trực quan giúp toàn bộ nhóm của bạn tiếp cận thông tin một cách dễ dàng mà không cần kiến thức kỹ thuật.

Tuân thủ quy định về bảo mật dữ liệu: Kiểm tra xem công cụ có tuân thủ các quy định như GDPR hay không, đặc biệt khi xử lý dữ liệu khách hàng hoặc dữ liệu mạng xã hội.

Dưới đây là những công cụ phân tích cảm xúc tốt nhất mà chúng tôi đề xuất. 👇

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý công việc và quy trình phản hồi)

Phân tích cảm xúc nhanh hơn với ClickUp Biểu mẫu Phát hiện tín hiệu cảm xúc thông qua biểu mẫu ClickUp

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện — tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn. Các nhóm quản lý hỗ trợ khách hàng, phân tích người dùng và quy trình phản hồi thường lựa chọn ClickUp vì nó tích hợp phân tích cảm xúc vào luồng công việc.

Một điểm khởi đầu mạnh mẽ cho loại quy trình làm việc này là ClickUp Biểu mẫu, vì vậy hãy bắt đầu từ đó.

Thu thập phản hồi có cấu trúc

Các biểu mẫu trong ClickUp là cách thức có cấu trúc để thu thập phản hồi, được chuyển trực tiếp vào các nhiệm vụ ClickUp. Các nhóm tin tưởng vào thiết lập này để theo dõi cảm xúc vì mọi bài nộp/gửi đều được chuyển vào một quy trình làm việc có thể thực thi.

Giả sử một quản lý thành công khách hàng gửi biểu mẫu sau demo cho các khách hàng tiềm năng để đánh giá giá trị được nhận thức và các điểm do dự. Các phản hồi sẽ tự động chuyển đổi thành các công việc có gắn thẻ cảm xúc. Nhóm CS xem xét các công việc này hàng tuần, tập trung vào các bài nộp/gửi có cảm xúc tiêu cực để có quyền sở hữu và xử lý ngay lập tức.

Khi phản hồi đã được tích hợp vào các công việc, bước tiếp theo tự nhiên là phân tích cảm xúc.

Hiểu rõ các tín hiệu cảm xúc

Phân loại tông màu phản hồi thông qua các trường AI được hỗ trợ bởi ClickUp Brain

ClickUp Brain nâng cao các công việc với tính năng phát hiện cảm xúc tự động.

Các nhóm có thể cài đặt một trường AI cho phân tích cảm xúc trên danh sách phản hồi của họ. Trường AI này hoạt động dựa trên mô tả công việc, phản hồi biểu mẫu và bình luận, sau đó gán nhãn như tích cực, trung lập hoặc tiêu cực cho từng công việc.

Phân tích cảm xúc thông qua ClickUp Brain cho phân tích khảo sát

Hơn nữa, ClickUp Brain phân tích phản hồi của khách hàng trên toàn bộ Không gian Làm việc ClickUp của bạn và trả lời các truy vấn về cảm xúc ngay lập tức. Bạn có thể đặt truy vấn trực tiếp, và nó sẽ trích xuất ngữ cảnh từ các phản hồi biểu mẫu, câu trả lời khảo sát, tài liệu hoặc bất kỳ mục công việc kết nối nào. ClickUp Brain sau đó trình bày các xu hướng cảm xúc, đánh giá và tông màu chung của phản hồi.

📌 Thử gợi ý này: Tóm tắt cảm xúc chung trong các phản hồi gần đây của khách hàng trong danh sách này. Nêu bật các cảm xúc chính, các chủ đề lặp lại hàng đầu và bất kỳ sự thay đổi nào trong giọng điệu mà các nhóm cần giải quyết trong chu kỳ đánh giá tiếp theo.

Luồng tiếp tục một cách tự nhiên sang giai đoạn đo lường, giúp các nhóm xác thực các xu hướng.

Tìm hiểu thêm về AI Fields:

Theo dõi xu hướng cảm xúc

Tổng hợp cảm xúc qua các chu kỳ phản hồi với bảng điều khiển ClickUp. Bạn tạo một bảng điều khiển, thêm các thẻ hiển thị các chỉ số như công việc theo trạng thái, giá trị Trường Tùy chỉnh hoặc thời gian theo dõi, sau đó lọc chúng theo trường cảm xúc mà bạn đã định nghĩa.

Theo dõi sự thay đổi trong cảm xúc của khách hàng thông qua thẻ tùy chỉnh trong ClickUp bảng điều khiển

Ví dụ, nếu bạn đã cài đặt một trường AI trong các công việc để phân loại cảm xúc thành tích cực, trung lập hoặc tiêu cực, bạn có thể tạo một thẻ trên bảng điều khiển để đếm số lượng công việc thuộc từng nhãn trong tuần qua.

Bạn có thể nhận thấy rằng các mục có cảm xúc tiêu cực đã tăng lên trong tháng này trong danh sách 'Phản hồi của khách hàng' của bạn. Thông tin này giúp bạn đào sâu vào các công việc đó và lập kế hoạch các bước khắc phục.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Theo dõi sự thay đổi tâm trạng trong một chế độ xem duy nhất: Sử dụng Sử dụng AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp để trực quan hóa xu hướng cảm xúc qua phản hồi, phiếu hỗ trợ và nhật ký trò chuyện, giúp bạn phát hiện sớm những biến động cảm xúc.

Hành động trước khi vấn đề trở nên nghiêm trọng: Cho phép Cho phép ClickUp Agents theo dõi các từ khóa như ‘frustrated’ (bực bội) hoặc ‘cancel’ (hủy bỏ) trong các trò chuyện và phiếu yêu cầu, sau đó tự động tạo công việc hoặc cảnh báo.

Tự động hóa phản hồi dựa trên tín hiệu cảm xúc: Cài đặt Cài đặt ClickUp Automation để kích hoạt quy trình xử lý sự cố khi cảm xúc tiêu cực vượt quá ngưỡng quy định, mà không cần chờ kiểm tra thủ công.

Nắm bắt cảm xúc thực sự của mọi người, theo thời gian thực: Thêm Thêm ClickUp AI Notetaker vào các cuộc gọi hoặc phiên hỗ trợ để đánh dấu sự thay đổi về giọng điệu, các vấn đề được đánh dấu và các mục cần theo dõi phản ánh cảm xúc.

Đảm bảo sự thống nhất trong việc diễn giải thông tin giữa các nhóm: Thảo luận về các thông tin phân tích cảm xúc trong một chủ đề tin nhắn và chuyển đổi những tin nhắn đó thành các công việc kết nối với tài khoản phù hợp thông qua Thảo luận về các thông tin phân tích cảm xúc trong một chủ đề tin nhắn và chuyển đổi những tin nhắn đó thành các công việc kết nối với tài khoản phù hợp thông qua ClickUp Trò chuyện.

Sử dụng nhiều động cơ AI: Thực hiện kiểm tra cảm xúc trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau (ChatGPT, Claude, Gemini), so sánh các diễn giải và thu thập tín hiệu cảm xúc đáng tin cậy nhất với Thực hiện kiểm tra cảm xúc trên các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) khác nhau (ChatGPT, Claude, Gemini), so sánh các diễn giải và thu thập tín hiệu cảm xúc đáng tin cậy nhất với ClickUp Brain MAX.

Ghi lại phản ứng bằng giọng nói mà không gặp trở ngại: Ghi lại ý kiến của khách hàng, phản ứng sau demo hoặc báo cáo nội bộ thông qua Ghi lại ý kiến của khách hàng, phản ứng sau demo hoặc báo cáo nội bộ thông qua ClickUp Talk to Text trong Brain MAX để thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần.

Kết nối tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng: Tích hợp ghi chú CRM, nhật ký trò chuyện, phản hồi email và phiếu hỗ trợ vào một không gian làm việc duy nhất để thực hiện phân tích cảm xúc toàn diện với Tích hợp ghi chú CRM, nhật ký trò chuyện, phản hồi email và phiếu hỗ trợ vào một không gian làm việc duy nhất để thực hiện phân tích cảm xúc toàn diện với tích hợp ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Sự đa dạng của các tính năng có thể gây ra một chút khó khăn ban đầu, nhưng các khóa học miễn phí của ClickUp University sẽ giúp bạn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (10.655+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.510+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về ClickUp?

Đánh giá của G2 này nói lên tất cả:

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau trong suốt sự nghiệp làm Quản lý Dự án của mình, tôi có thể khẳng định rằng ClickUp đã trở thành công cụ yêu thích của tôi. Đây là một công cụ rất toàn diện, cho phép tôi tổ chức tất cả các dự án của mình tại một nơi duy nhất, nhờ vào các không gian, bảng và chế độ xem tùy chỉnh đa dạng. […] Tôi đặc biệt yêu thích tính năng AI Notetaker: đối với một Quản lý Dự án, tính năng này thực sự là "vàng". Tôi có thể tập trung vào phiên mà không bị phân tâm bởi việc ghi chú, vì hệ thống tự động tạo ra các tóm tắt rõ ràng với các điểm chính, cả trong các cuộc họp ngắn và dài, nơi việc theo dõi toàn bộ chủ đề trở nên khó khăn. Ngoài ra, các biểu mẫu của nó giúp tôi thu thập yêu cầu dễ dàng hơn, và như thể điều đó chưa đủ, các tích hợp với các công cụ khác (như hệ thống vé) giúp quy trình làm việc trở nên linh hoạt hơn, tự động tạo ra các công việc trong ClickUp.

Sau khi thử nghiệm nhiều nền tảng khác nhau trong suốt sự nghiệp làm Quản lý Dự án của mình, tôi có thể khẳng định rằng ClickUp đã trở thành công cụ yêu thích của tôi. Đây là một công cụ rất toàn diện, cho phép tôi tổ chức tất cả các dự án của mình tại một nơi duy nhất, nhờ vào các không gian, bảng và chế độ xem tùy chỉnh đa dạng. […] Tôi đặc biệt yêu thích tính năng AI Notetaker: đối với một Quản lý Dự án, tính năng này thực sự là "vàng". Tôi có thể tập trung vào phiên mà không bị phân tâm bởi việc ghi chú, vì hệ thống tự động tạo ra các tóm tắt rõ ràng với các điểm chính, cả trong các cuộc họp ngắn và dài, nơi việc theo dõi toàn bộ chủ đề trở nên khó khăn. Ngoài ra, các biểu mẫu của nó giúp tôi thu thập yêu cầu dễ dàng hơn, và như thể điều đó chưa đủ, các tích hợp với các công cụ khác (như hệ thống vé) giúp quy trình làm việc trở nên linh hoạt hơn, tự động tạo ra các công việc trong ClickUp.

🧠 Thú vị: Hơn 5% từ tiếng Anh được sử dụng ngày nay đã hoàn toàn đảo ngược cực tính trong 150 năm qua (ví dụ: từ "awful" từng có nghĩa là "đầy sự kính nể", nay lại mang nghĩa tiêu cực).

2. IBM Watson Discovery (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp đa ngôn ngữ phân tích tài liệu phức tạp)

qua IBM Watson

Cách tiếp cận của IBM Watson Discovery tập trung vào việc hiểu rõ các sắc thái cảm xúc thay vì chỉ phân loại bề mặt. Nền tảng này có thể phát hiện nhiều tông cảm xúc cùng lúc trong cùng một đoạn văn bản, nhận diện sự tự tin, niềm vui, sự sợ hãi và tư duy phân tích trong giao tiếp thực tế của khách hàng.

Hệ thống xử lý khối lượng tài liệu khổng lồ một cách hiệu quả mà không bị quá tải, điều này đặc biệt quan trọng khi bạn phải xử lý hàng nghìn tương tác hàng ngày. Các nhóm toàn cầu được hưởng lợi từ hỗ trợ ngôn ngữ gốc cho hơn 10 ngôn ngữ, nghĩa là bạn không cần phải xây dựng lại các truy vấn hoặc tích hợp các công cụ riêng biệt cho các thị trường khác nhau.

Nền tảng này tích hợp mượt mà vào hệ sinh thái đám mây rộng lớn của IBM nếu bạn đã commit với hạ tầng đó.

Các tính năng nổi bật của IBM Watson Discovery

Xử lý hàng loạt hơn 10.000 tài liệu trong một tác vụ duy nhất để phân tích phản hồi của khách hàng trên toàn bộ danh sách công việc quý của bạn cùng một lúc.

Chuyển đổi cặp ngôn ngữ giữa chừng, để phản hồi đa ngôn ngữ được xử lý trong một quy trình làm việc duy nhất mà không cần chia tách tập dữ liệu.

Kết hợp phát hiện tông giọng vào điểm số phân tích cảm xúc hiện có của bạn để đồng thời xác định cảm xúc giận dữ, sự tự tin và tư duy phân tích.

Xuất dữ liệu cảm xúc được cấu trúc sẵn cho phân tích tiếp theo trong kho dữ liệu hoặc nền tảng CRM của bạn.

Giới hạn của IBM Watson Discovery

Điều này yêu cầu thiết lập hạ tầng đám mây thông qua hệ sinh thái của IBM, điều này có thể gây ra rào cản nếu bạn đã commit với một nền tảng khác.

Gói miễn phí giới hạn ở 30.000 mục mỗi tháng, buộc hầu hết các tổ chức phải chuyển sang kế hoạch trả phí nhanh chóng.

Đào tạo mô hình tùy chỉnh đòi hỏi chuyên môn cao và đầu tư thời gian đáng kể từ đầu.

Giá cả của IBM Watson Discovery

Dùng thử miễn phí

Thêm: Bắt đầu từ $500

Enterprise: Bắt đầu từ $5,000

Premium: Giá cả tùy chỉnh

IBM Cloud Pak for Data cartridge: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về IBM Watson Discovery

G2: 4.5/5 (95+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về IBM Watson Discovery?

Từ một đánh giá trên G2:

Dễ sử dụng và kết nối với tài liệu, khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) mạnh mẽ. Watson Discovery sử dụng NLP để trích xuất thông tin từ dữ liệu không cấu trúc, chẳng hạn như tài liệu văn bản, email và bài đăng trên mạng xã hội. Điều này có thể được sử dụng để xác định xu hướng, mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu mà sẽ khó hoặc không thể tìm thấy bằng các phương pháp truyền thống.

Dễ sử dụng và kết nối với tài liệu, khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) mạnh mẽ. Watson Discovery sử dụng NLP để trích xuất thông tin từ dữ liệu không cấu trúc, chẳng hạn như tài liệu văn bản, email và bài đăng trên mạng xã hội. Điều này có thể được sử dụng để xác định xu hướng, mẫu và mối quan hệ trong dữ liệu mà sẽ khó hoặc không thể tìm thấy bằng các phương pháp truyền thống.

📖 Xem thêm: Cách đo lường và theo dõi thị phần giọng nói của bạn

3. Google Cloud Natural Language API (Phù hợp nhất cho các nhóm muốn giá API đơn giản mà không cần hợp đồng)

qua Google Cloud NLP

API Ngôn ngữ Tự nhiên của Google loại bỏ sự phức tạp bằng cách cung cấp chính xác những gì bạn yêu cầu mà không cần thêm các lớp phức tạp. Bạn gửi văn bản cho nó và nhận lại cả điểm cảm xúc (vị trí trên thang đo tích cực-tiêu cực) và độ mạnh (mức độ mạnh mẽ của cảm xúc đó).

Nền tảng cho phép bạn truy vấn các tệp lưu trữ trong Cloud Storage mà không cần tải lại, hoặc bạn có thể gửi văn bản thô qua REST APIs, tùy thuộc vào quy trình làm việc của bạn. Việc phát hiện ngôn ngữ diễn ra tự động, vì vậy bạn không cần phân loại trước văn bản đầu vào.

Phân tích cảm xúc đối tượng cho phép bạn hiểu cách khách hàng cảm nhận về các yếu tố cụ thể, chẳng hạn như đối thủ cạnh tranh, tính năng sản phẩm và những người được đề cập trong đánh giá.

Các tính năng nổi bật của Google Cloud Natural Language API

Yêu cầu độ lớn và cực tính của cảm xúc cùng lúc để phân biệt giữa một phản hồi tích cực nhưng không nhiệt tình và một sự ủng hộ nhiệt tình từ cùng một cuộc gọi API.

Phân tích các tệp được lưu trữ trong Google Cloud Storage mà không cần tải xuống hoặc tải lên riêng biệt, giúp tiết kiệm băng thông cho các bộ sưu tập tài liệu lớn.

Chạy văn bản qua công cụ phát hiện ngôn ngữ để xử lý phản hồi đa ngôn ngữ tự động mà không cần phân loại trước tập dữ liệu của bạn.

Mục tiêu phân tích cảm xúc vào các thực thể cụ thể để hiểu cảm xúc của khách hàng về các đối thủ cạnh tranh, tính năng hoặc cá nhân cụ thể theo tên.

Giới hạn của API Ngôn ngữ Tự nhiên Google Cloud

Phân tích cảm xúc thực thể chỉ hoạt động trên tiếng Anh, gây giới hạn cho các nhóm đa ngôn ngữ cần chi tiết ở cấp độ khía cạnh.

Độ chính xác có thể thay đổi tùy thuộc vào mức độ phức tạp hoặc tính chuyên ngành của văn bản—ngôn ngữ y tế hoặc pháp lý có thể gây khó khăn cho công cụ.

Giới hạn một yêu cầu cho mỗi tài liệu có nghĩa là bạn không thể phân tích các phần khác nhau một cách độc lập trong một lần gọi.

Không có tính năng trực quan hóa hoặc bảng điều khiển tích hợp sẵn, vì vậy bạn sẽ phải xây dựng lớp báo cáo của riêng mình từ đầu.

Giá dịch vụ Google Cloud Natural Language API

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Cloud Natural Language API

G2: 4.3/5 (95+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Google Cloud Natural Language API?

Một đánh giá trên G2 chia sẻ:

Gần đây, tôi đã làm việc trên một dự án có tên “Phân tích Cảm xúc” tích hợp với API Ngôn ngữ Tự nhiên của Google Cloud. Khi sử dụng nó để phân tích dữ liệu văn bản cho dự án “Phân tích Cảm xúc” của mình, nó đã làm rất tốt trong việc xác định chính xác cảm xúc là tích cực, tiêu cực hay trung lập. Điều tôi thích nhất là tài liệu hướng dẫn, giúp tôi có thể bắt đầu và triển khai nhanh chóng. Ngoài ra, tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ là một điểm cộng hữu ích có thể phát huy tác dụng cho các nhu cầu phân tích văn bản trong tương lai.

Gần đây, tôi đã tham gia vào công việc của một dự án có tên “Phân tích Cảm xúc” tích hợp với API Ngôn ngữ Tự nhiên của Google Cloud. Khi sử dụng nó để phân tích dữ liệu văn bản cho dự án “Phân tích Cảm xúc” của mình, nó đã làm rất tốt trong việc xác định chính xác cảm xúc là tích cực, tiêu cực hay trung lập. Điều tôi thích nhất là tài liệu hướng dẫn, giúp tôi có thể bắt đầu và triển khai nhanh chóng. Ngoài ra, tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ là một điểm cộng hữu ích có thể phát huy tác dụng cho các nhu cầu phân tích văn bản trong tương lai.

🔍 Bạn có biết? Mặc dù có nhiều công nghệ hiện đại, các công cụ phân tích cảm xúc vẫn gặp khó khăn với sự mỉa mai, thành ngữ và ngữ cảnh. Ví dụ, câu "Thật tuyệt, lại một lỗi nữa!" có thể bị hiểu nhầm là tích cực chỉ vì từ "tuyệt".

4. Amazon Comprehend (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên AWS cần phân tích cảm xúc chi tiết theo khía cạnh)

qua Amazon Comprehend

Nếu hạ tầng của bạn đã chạy trên AWS, Amazon Comprehend là lựa chọn hợp lý như một bước tiếp theo tự nhiên.

Điểm khác biệt thực sự của nền tảng này là phân tích cảm xúc dựa trên khía cạnh. Thay vì chỉ biết khách hàng có cảm xúc tích cực hay tiêu cực chung chung, bạn có thể xác định chính xác những yếu tố sản phẩm nào gây ra sự hài lòng hoặc khiếu nại.

Một đánh giá có thể khen ngợi thời lượng pin và thiết kế trong khi chỉ trích dịch vụ khách hàng, và Comprehend phân tách những yếu tố đó thành các tín hiệu cảm xúc riêng biệt.

Nó hỗ trợ 12 ngôn ngữ, phát hiện thông tin cá nhân (PII) và cung cấp khả năng trích xuất từ khóa như các tính năng tích hợp sẵn, giúp bạn có được nhiều góc nhìn phân tích mà không cần sử dụng nhiều công cụ riêng biệt. Tính năng đào tạo mô hình tùy chỉnh cho phép phân loại hoặc nhận dạng thực thể được tùy chỉnh theo từ vựng và đặc điểm riêng của ngành của bạn.

Các tính năng nổi bật của Amazon Comprehend

Phân tích cảm xúc trong đánh giá theo từng khía cạnh để một bình luận của khách hàng có thể cung cấp nhiều tín hiệu cảm xúc độc lập cho các tính năng sản phẩm, thiết kế và dịch vụ hỗ trợ.

Đào tạo các mô hình thực thể tùy chỉnh dựa trên hệ thống phân loại sản phẩm của bạn để nền tảng tự động đánh dấu các đề cập đến các SKU cụ thể, tính năng hoặc tên đối thủ cạnh tranh.

Loại bỏ thông tin nhận dạng cá nhân khỏi văn bản trước khi lưu trữ trong hệ thống của bạn để tuân thủ quy định và bảo mật quyền riêng tư.

Sử dụng 50.000 đơn vị miễn phí hàng tháng trong năm đầu tiên để thử nghiệm ở quy mô sản xuất trước khi tối ưu hóa cấu trúc chi phí của bạn.

Giới hạn của Amazon Comprehend

Các mô hình tùy chỉnh và nhận dạng thực thể yêu cầu thu thập dữ liệu đào tạo và điều chỉnh mô hình; đây không phải là tình huống "cài đặt và quên đi".

Xử lý theo lô là mô hình chính; xử lý thời gian thực yêu cầu công việc thiết kế kiến trúc từ phía bạn.

Chi phí tăng nhanh chóng vượt quá giới hạn của gói miễn phí, đặc biệt đối với các nhóm phân tích hàng triệu văn bản mỗi tháng.

Giá dịch vụ Amazon Comprehend

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh (dựa trên số lượng)

Đánh giá và nhận xét trên Amazon Comprehend

G2: 4.2/5 (70+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Amazon Comprehend?

Một người đánh giá trên G2 viết:

Giao diện API dễ sử dụng cung cấp thông tin quan trọng về cảm xúc của một câu. Điểm tin cậy giúp hiểu độ chính xác của cảm xúc mà Comprehend cung cấp cho bạn.

Giao diện API dễ sử dụng cung cấp thông tin quan trọng về cảm xúc của một câu. Điểm tin cậy giúp hiểu độ chính xác của cảm xúc mà Comprehend cung cấp cho bạn.

5. Talkwalker (Tốt nhất để theo dõi các đề cập đến thương hiệu trên video, hình ảnh và âm thanh)

qua Talkwalker

Hầu hết các công cụ theo dõi mạng xã hội chỉ tập trung vào phân tích văn bản và dừng lại ở đó. Talkwalker cho rằng internet là đa phương thức; người dùng thảo luận về thương hiệu qua video, hình ảnh, âm thanh và văn bản trên hơn 30 mạng xã hội và 150 triệu trang web cùng lúc.

Nó lập chỉ mục nội dung video và có thể phân tích những gì mọi người đang nói mà không cần phải chuyển đổi văn bản thủ công trước. Điều tương tự cũng áp dụng cho hình ảnh có chú thích hoặc đoạn âm thanh.

Hệ thống AI Blue Silk đạt độ chính xác 90% trong việc phát hiện cảm xúc và hiểu được sự mỉa mai. Ngoài ra, các cảnh báo thời gian thực sẽ thông báo cho bạn ngay lập tức khi cảm xúc đột ngột giảm sút hoặc tăng vọt, giúp bạn có vài phút để phản ứng thay vì phát hiện vấn đề sau khi chúng đã lan rộng trên mạng xã hội.

Các tính năng nổi bật của Talkwalker

Theo dõi nội dung video, hình ảnh và âm thanh để phát hiện các đề cập đến thương hiệu mà không cần chuyển đổi văn bản thủ công, đồng thời thu thập phân tích cảm xúc đa phương thức trên các nền tảng mạng xã hội.

Xác định các đề cập hình ảnh về thương hiệu của bạn bằng công nghệ nhận diện hình ảnh AI để theo dõi hơn 30.000 logo thương hiệu.

Trích xuất dữ liệu lịch sử trong vòng 5 năm để so sánh xu hướng nhận thức theo năm và xác định các mô hình chu kỳ trong cảm xúc của khách hàng.

Cấu hình ngưỡng cảnh báo chỉ kích hoạt khi cảm xúc giảm xuống một tỷ lệ phần trăm cụ thể trong các khu vực hoặc kênh cụ thể.

Giới hạn của Talkwalker

Việc cài đặt các truy vấn theo dõi chính xác đòi hỏi chuyên môn; bạn cần nắm vững các toán tử tìm kiếm boolean và cách cấu trúc truy vấn để nắm bắt các cuộc hội thoại mà bạn quan tâm.

Độ chính xác của phân tích cảm xúc có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào ngành và tính cụ thể của chủ đề, đôi khi yêu cầu điều chỉnh thủ công cho các cuộc thảo luận chuyên sâu.

Giá cả của Talkwalker

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Talkwalker

G2: 4.3/5 (135+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Talkwalker?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Công cụ này giúp tiết kiệm thời gian vì giờ đây tôi không cần phải tìm kiếm thủ công trên web để tìm các đề cập về công ty của mình. TalkWalker làm điều đó cho tôi. […] Tôi thích rằng sau khi cài đặt các từ khóa đang theo dõi, tôi nhận được email tóm tắt hàng ngày về các đề cập từ khóa trên mạng xã hội và trên toàn web.

Công cụ này giúp tiết kiệm thời gian vì giờ đây tôi không cần phải tìm kiếm thủ công trên web để tìm các đề cập về công ty của mình. TalkWalker làm điều đó cho tôi. […] Tôi thích rằng sau khi cài đặt các từ khóa cần theo dõi, tôi nhận được email tóm tắt hàng ngày về các đề cập từ khóa trên mạng xã hội và trên toàn web.

🧠 Thực tế thú vị: Các công cụ dành cho nhà sử học hiện nay sử dụng phân tích cảm xúc để nghiên cứu các văn bản cổ. Biểu đồ "Cảm xúc theo khung thời gian " giúp các nhà nghiên cứu đang theo dõi sự thay đổi của tâm trạng công chúng qua các thập kỷ bằng cách phân tích báo chí, bài phát biểu và thư từ.

6. Lexalytics (Phù hợp nhất cho phân tích cảm xúc trong các thuật ngữ chuyên ngành)

qua Lexalytics

Khác với các công cụ cung cấp bộ công cụ quản lý mạng xã hội toàn diện, Lexalytics tập trung hoàn toàn vào độ chính xác và độ sâu của phân tích dữ liệu không cấu trúc, khai thác những thông tin sâu sắc từ văn bản, bao gồm cả dữ liệu mạng xã hội.

Công nghệ phân tích văn bản của Lexalytics bao gồm các thư viện phân tích cảm xúc có khả năng hiểu ngôn ngữ chuyên ngành. Thuật ngữ y tế được xử lý khác với thuật ngữ tài chính hoặc phương ngữ địa phương, vì bối cảnh đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phân loại chính xác.

Bạn có thể tùy chỉnh cách hoạt động của điểm phân tích cảm xúc cho kinh doanh cụ thể của mình. Ví dụ, từ "aggressive" có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau trong tiếp thị thể thao so với lĩnh vực ngân hàng hoặc dịch vụ khách hàng.

Ngoài ra, công cụ phân tích cảm xúc còn cung cấp tính linh hoạt trong thiết lập — đám mây, tại chỗ hoặc mô hình kết hợp, tùy thuộc vào yêu cầu bảo mật dữ liệu và vị trí lưu trữ của bạn.

Các tính năng nổi bật của Lexalytics

Phân tích văn bản trên 29 ngôn ngữ bằng công nghệ xử lý bản địa để đảm bảo rằng việc dịch thuật không làm mất đi sự tinh tế trong phản hồi của khách hàng.

Nâng cao độ chính xác phân tích bằng cách sử dụng các gói cấu hình sẵn có theo ngành (ví dụ: Khách sạn, Dược phẩm).

Chuyển đổi hashtag, ngôn ngữ thông dụng và ngữ pháp kém thành dữ liệu có cấu trúc và thông tin hữu ích.

Xây dựng các mẫu thực thể độc đáo cho kinh doanh của bạn để các đề cập đến các dòng sản phẩm cụ thể, đối thủ cạnh tranh hoặc thuật ngữ ngành tự động xuất hiện trong kết quả.

Tích hợp thông qua API (ví dụ: API Semantria) hoặc sử dụng động cơ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) toàn diện để tích hợp công nghệ vào hệ thống hiện có của bạn và hành động dựa trên thông tin chi tiết một cách nhanh chóng.

Giới hạn của Lexalytics

Chi phí triển khai và tùy chỉnh cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh có sẵn, đòi hỏi phải phân bổ ngân sách từ đầu.

Triển khai tại chỗ có nghĩa là nhóm IT của bạn sẽ quản lý hạ tầng, cập nhật và khắc phục sự cố; họ cần nguồn lực để hỗ trợ liên tục.

Tài liệu kỹ thuật giả định kiến thức cơ bản về xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), gây khó khăn cho các nhóm không có nền tảng khoa học dữ liệu.

Giá cả của Lexalytics

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lexalytics

G2: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Lexalytics?

Trên G2, một người dùng đã viết:

Tôi có thể triển khai nó theo cách tôi muốn, như trên máy chủ nội bộ, trên đám mây hoặc thậm chí trong môi trường hybrid. Ngoài ra, quá trình xử lý dữ liệu bằng machine learning đang giúp các công việc hàng ngày của tôi trở nên cực kỳ dễ dàng!

Tôi có thể triển khai nó theo cách tôi muốn, như trên máy chủ nội bộ, trên đám mây hoặc thậm chí trong môi trường hybrid. Ngoài ra, quá trình xử lý dữ liệu bằng machine learning đang giúp các công việc hàng ngày của tôi trở nên cực kỳ dễ dàng!

🔍 Bạn có biết? Trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024-2025, một nghiên cứu cho thấy biểu cảm khuôn mặt trong các bài đăng trên Instagram cung cấp thông tin bổ sung ngoài những gì văn bản truyền tải, nghĩa là phân tích cảm xúc trong tương lai có thể cần phải "nhìn" cảm xúc, không chỉ "đọc" chúng.

📖 Xem thêm: Mẫu biểu mẫu phản hồi miễn phí để thu thập thông tin chi tiết

7. Brandwatch (Tốt nhất cho việc phát hiện cảm xúc cụ thể cùng với điểm số cảm xúc)

qua Brandwatch

Brandwatch tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, bao gồm công nghệ BrightView độc quyền, để phân đoạn dữ liệu vượt trội và tự động hóa quá trình phát hiện thông tin chi tiết. Điều này cho phép nền tảng vượt qua các nhãn cơ bản tích cực-tiêu cực-trung lập bằng cách xác định cụ thể các cảm xúc: giận dữ, ghê tởm, sợ hãi, vui mừng, buồn bã, ngạc nhiên.

Nền tảng này xử lý 22 ngôn ngữ và nắm bắt ý nghĩa của emoji cùng bối cảnh văn hóa mà hầu hết các công cụ khác hoàn toàn bỏ qua.

Hơn nữa, việc theo dõi thời gian thực trên các nền tảng mạng xã hội, blog, tin tức và diễn đàn giúp bạn luôn dẫn đầu trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến danh tiếng thương hiệu, cho phép bạn phát hiện sớm những thay đổi trong cảm xúc của khách hàng trước khi chúng trở thành vấn đề lớn hơn.

Các tính năng nổi bật của Brandwatch

Vượt qua các phân loại thuật toán bằng các quy tắc tùy chỉnh khi hệ thống hiểu sai thuật ngữ chuyên ngành hoặc ngôn ngữ lóng của ngành của bạn.

Phân loại cảm xúc theo tính năng sản phẩm hoặc thuộc tính thương hiệu để xác định các yếu tố nào góp phần vào sự hài lòng của khách hàng một cách độc lập với nhận thức tổng thể về thương hiệu.

So sánh hiệu suất nội dung (của bạn và đối thủ) và sử dụng tóm tắt AI để xác định các chủ đề đang thúc đẩy tương tác hoặc cuộc hội thoại.

Xây dựng các bảng điều khiển tương tác và xuất dữ liệu để chia sẻ thông tin với các bên liên quan, trình bày một cách trực quan và hợp nhất dữ liệu với các công cụ khác mà bạn đã sử dụng.

Giới hạn của Brandwatch

Thiết lập truy vấn cần được thiết lập cẩn thận để tránh thu thập các cuộc hội thoại không liên quan và làm ô nhiễm dữ liệu của bạn với thông tin không cần thiết.

Phạm vi độ chính xác của phân tích cảm xúc dao động từ 60-75% đối với ngôn ngữ không được hỗ trợ hoặc có tính mỉa mai cao, yêu cầu kiểm tra thủ công các trường hợp đặc biệt.

Giá cả của Brandwatch

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Brandwatch

G2: 4.4/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.2/5 (235+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Brandwatch?

Một người dùng Reddit viết:

Đúng vậy, tôi rất thích Brandwatch! Nó rất dễ sử dụng và báo cáo rất tuyệt vời. Tôi có thể dễ dàng xuất và tùy chỉnh biểu đồ. Tôi chỉ mới sử dụng nó cho việc theo dõi mạng xã hội, nhưng họ còn cung cấp rất nhiều tính năng khác dành cho các nhà tiếp thị mạng xã hội.

Đúng vậy, tôi rất thích Brandwatch! Nó rất dễ sử dụng và báo cáo rất tuyệt vời. Tôi có thể dễ dàng xuất và tùy chỉnh biểu đồ. Tôi chỉ mới sử dụng nó cho việc theo dõi mạng xã hội, nhưng họ còn cung cấp rất nhiều tính năng khác dành cho các nhà tiếp thị mạng xã hội.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Twitter khắc nghiệt hơn email. Một tweet nghe có vẻ bình thường thực tế có thể mang tính tức giận. Hãy xem điểm số trên Twitter là tiêu cực hơn so với các kênh khác.

8. Brand24 (Phù hợp nhất để chia sẻ cảnh báo thời gian thực phát hiện sự thay đổi đột ngột trong cảm xúc)

qua Brand24

Brand24 quét 25 triệu nguồn trực tuyến theo thời gian thực và sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cảnh báo khi cảm xúc đột ngột thay đổi hoặc khi lượng đề cập tăng đột biến một cách bất thường.

Impact Score, một chỉ số được thiết kế để đo lường ảnh hưởng của một đề cập cụ thể, giúp người dùng ưu tiên các cuộc hội thoại cần được chú ý hoặc phản hồi ngay lập tức.

Bạn có thể hiển thị ai là người dẫn dắt các cuộc hội thoại, phạm vi ảnh hưởng và mức độ tác động của họ, cũng như chính xác nơi các đề cập xuất phát trên các kênh khác nhau. Sự hiển thị này rất quan trọng vì các sự kiện lan truyền không chờ đợi; việc phát hiện vấn đề trong bản tóm tắt hàng ngày thay vì trong thời gian thực có nghĩa là bỏ lỡ cơ hội phản hồi hiệu quả.

Công cụ phân tích cảm xúc cũng tổng hợp các chỉ số tiếp cận để hiển thị quy mô thực tế của các cuộc hội thoại trên các kênh mạng xã hội, tin tức, diễn đàn và các kênh khác.

Các tính năng nổi bật của Brand24

Cài đặt ngưỡng cảnh báo để chỉ nhận thông báo khi cảm xúc giảm xuống dưới ngưỡng chịu đựng cụ thể của bạn hoặc khối lượng đề cập lệch đáng kể so với mức cơ sở.

Xác định các influencer đang tích cực thúc đẩy các cuộc hội thoại để ưu tiên tương tác với các tài khoản có tầm ảnh hưởng rộng thay vì các đề cập ngẫu nhiên.

Chế độ xem tổng hợp tiềm năng tiếp cận và hiển thị từ tất cả các đề cập đến thương hiệu trên các nền tảng cùng lúc trong một chỉ số duy nhất.

Lọc toàn bộ tập dữ liệu của bạn theo nền tảng, địa điểm, cảm xúc và từ khóa để tập trung vào các cuộc hội thoại thực sự ảnh hưởng đến kinh doanh của bạn.

Giới hạn của Brand24

Một số người dùng báo cáo rằng các đề cập từ các diễn đàn ngách hoặc cộng đồng chuyên ngành cụ thể bị thiếu, mặc dù có phạm vi phủ sóng tổng thể rộng.

Giá cả phản ánh phạm vi giám sát, khiến nó nằm ngoài khả năng tài chính của các tổ chức có ngân sách hạn hẹp.

Giá cả của Brand24

Dùng thử miễn phí

Cá nhân: $199/tháng

Nhóm: $299/tháng

Pro: $399/tháng

Kinh doanh: $599/tháng

Enterprise: Từ $999/tháng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét của Brand24

G2: 4.6/5 (300+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (245+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Brand24?

Theo đánh giá của G2:

Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng lắng nghe mạng xã hội theo thời gian thực của Brand24 và khả năng theo dõi các đề cập trên nhiều nền tảng khác nhau. Tính năng phân tích cảm xúc cũng vô cùng hữu ích trong việc giúp tôi hiểu rõ giọng điệu và bối cảnh của các cuộc hội thoại trực tuyến về thương hiệu của mình. Ngoài ra, giao diện thân thiện với người dùng đã giúp việc điều hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

Tôi đặc biệt ấn tượng với khả năng lắng nghe mạng xã hội theo thời gian thực của Brand24 và khả năng theo dõi các đề cập trên nhiều nền tảng khác nhau. Tính năng phân tích cảm xúc cũng vô cùng hữu ích trong việc giúp tôi hiểu rõ giọng điệu và bối cảnh của các cuộc hội thoại trực tuyến về thương hiệu của mình. Ngoài ra, giao diện thân thiện với người dùng đã giúp việc điều hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu trở nên dễ dàng hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: So sánh cách các phân khúc khác nhau tương tác: người dùng miễn phí so với người dùng trả phí, khách hàng mới so với khách hàng trung thành, nhóm có giá trị khách hàng cao (LTV) so với nhóm có giá trị khách hàng thấp (LTV). Khoảng cách giữa các phân khúc cho thấy nơi kỳ vọng của họ khác biệt.

9. Sprout Social (Tốt nhất cho việc quản lý phản hồi trên mạng xã hội kết hợp với phân tích cảm xúc)

qua Sprout Social

Sprout Social tích hợp phân tích cảm xúc vào bảng điều khiển quản lý mạng xã hội của bạn, loại bỏ nhu cầu phải chuyển đổi giữa các công cụ liên tục.

Mạng thần kinh sâu (Deep Neural Network) tự động phân loại các tin nhắn đến thành tích cực, tiêu cực, trung lập hoặc chưa phân loại. Tạo các truy vấn đang theo dõi cho các chiến dịch cụ thể hoặc các giai đoạn cụ thể trong hành trình của khách hàng, sau đó lọc theo cảm xúc để hiển thị các cuộc hội thoại có ưu tiên cao trước tiên.

Thay vì bắt bạn phải kiểm tra nhiều bảng điều khiển khác nhau, mọi thứ đều được tập trung tại một nơi: các bài đăng đã lên lịch, hoạt động tương tác và các truy vấn lắng nghe dựa trên cảm xúc, tất cả đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Các tính năng nổi bật của Sprout Social

Sắp xếp các tin nhắn đến theo cực tính cảm xúc để ưu tiên các cuộc hội thoại khẩn cấp trước khi xử lý các câu hỏi thường xuyên theo thứ tự thời gian.

Tìm kiếm và đánh giá các người tạo và người ảnh hưởng an toàn cho thương hiệu theo chủ đề bằng các công cụ tiếp thị được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Xử lý ngôn ngữ khách hàng phức tạp, bao gồm ngôn ngữ thông tục, biểu tượng cảm xúc, lỗi chính tả và viết tắt trên mạng, để nắm bắt cảm xúc thực sự mà văn bản chính thức không thể phát hiện.

Chỉnh sửa phân loại tin nhắn cá nhân một cách thủ công để đào tạo nền tảng sử dụng thuật ngữ chuyên ngành của ngành bạn, từ đó cải thiện độ chính xác liên tục.

Giới hạn của Sprout Social

Các tính năng phân tích cảm xúc yêu cầu kế hoạch Advanced, giới hạn khả năng sử dụng cho các nhóm có ngân sách hạn chế ở các gói thấp hơn.

Sự mỉa mai và ngôn ngữ chuyên ngành vẫn khiến hệ thống gặp khó khăn nếu không có sự tinh chỉnh thủ công và điều chỉnh liên tục.

Nền tảng này ưu tiên quản lý mạng xã hội trước và phân tích cảm xúc sau, nghĩa là các tính năng lắng nghe chia sẻ không gian với các công cụ lên lịch và đăng tải.

Kết nối các công cụ bên ngoài yêu cầu công việc thiết lập bổ sung ngoài nền tảng chính.

Giá của Sprout Social

Dùng thử miễn phí

Tiếp thị truyền thông xã hội Tiêu chuẩn: $199/tháng cho mỗi người dùng

Tiếp thị truyền thông xã hội Chuyên nghiệp: $299/tháng cho mỗi người dùng

Tiếp thị truyền thông xã hội Nâng cao: $399/tháng cho mỗi người dùng

Tiếp thị truyền thông xã hội Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Tiếp thị người ảnh hưởng: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Sprout Social

G2: 4.4/5 (hơn 5.700 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 600 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Sprout Social?

Trên Capterra, một người dùng đã viết:

Sử dụng mạng xã hội để phát triển kinh nghiệm và kỹ năng là điều vô cùng hữu ích. Tôi đã thu thập những ý tưởng tốt nhất cho sự nghiệp của mình từ mạng xã hội thông qua Sprout Social. Khi cần tương tác với khách hàng, Sprout Social là nền tảng tốt nhất để thảo luận về các vấn đề này. Nền tảng này rất dễ sử dụng và có chi phí hợp lý, với một tháng dùng thử miễn phí cho tất cả mọi người.

Sử dụng mạng xã hội để phát triển kinh nghiệm và kỹ năng là điều vô cùng hữu ích. Tôi đã thu thập những ý tưởng tốt nhất cho sự nghiệp của mình từ mạng xã hội thông qua Sprout Social. Khi cần tương tác với khách hàng, Sprout Social là nền tảng tốt nhất để thảo luận về các vấn đề này. Nền tảng này rất dễ sử dụng và có chi phí hợp lý, với một tháng dùng thử miễn phí cho tất cả mọi người.

10. Hootsuite (Tốt nhất cho việc theo dõi cảm xúc thống nhất trên các nền tảng mạng xã hội)

qua Hootsuite

Hootsuite tích hợp phân tích cảm xúc trực tiếp vào bảng điều khiển theo dõi của mình. Mọi kế hoạch dịch vụ của Hootsuite đều bao gồm theo dõi đề cập, xác định chủ đề hot và phân loại cảm xúc mà không bắt buộc bạn phải nâng cấp để mở khóa các tính năng theo dõi.

Bạn theo dõi những gì mọi người thực sự nói về thương hiệu của bạn trên internet mở theo thời gian thực, sau đó lọc các cuộc hội thoại đó theo cảm xúc để hiểu sự thay đổi trong nhận thức khi chúng xảy ra.

Công cụ nghiên cứu thị trường cho phép bạn tìm kiếm hàng triệu cuộc hội thoại cùng lúc để phát hiện các đề cập đến thương hiệu mà bạn có thể bỏ lỡ. Đối thủ cạnh tranh đang theo dõi cảm xúc của họ, và thông tin này được hiển thị song song với các chỉ số của chính bạn, giúp bạn so sánh nhận thức về thương hiệu so với các đối thủ trên thị trường.

Lớp lắng nghe tích hợp mượt mà với các công cụ xuất bản, lịch trình và tương tác của bạn, nghĩa là bạn không cần chuyển đổi giữa các nền tảng khác nhau.

Các tính năng nổi bật của Hootsuite

Lọc tất cả các đề cập được theo dõi theo cực tính cảm xúc cùng lúc, để bạn tập trung vào việc phản hồi các cuộc hội thoại tiêu cực trước tiên.

Xác định các chủ đề đang thịnh hành theo danh mục và địa điểm trực tiếp trong giao diện theo dõi để hỗ trợ việc tạo/lập nội dung xoay quanh các chủ đề có cảm xúc tích cực.

Kết hợp các hashtag và chủ đề đang thịnh hành với các chỉ số cảm xúc liên quan, để bạn có thể triển khai các chiến dịch quảng cáo dựa trên bối cảnh cảm xúc.

Hợp tác hiệu quả bằng cách phân công phản hồi và công việc cho các thành viên khác nhau trong nhóm thông qua nền tảng.

Giới hạn của Hootsuite

Các tính năng lắng nghe có phạm vi rộng nhưng không sâu; bạn chỉ nhận được việc theo dõi cảm xúc cơ bản thay vì phát hiện cảm xúc hoặc phân tích dựa trên khía cạnh.

Việc chuyển đổi từ các công cụ theo dõi độc lập đòi hỏi phải thiết lập dữ liệu và thay đổi quy trình làm việc, điều này mất thời gian để hoàn thành.

Giá cả của Hootsuite

Dùng thử miễn phí

Tiêu chuẩn: $149/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $399/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Hootsuite

G2: 4.3/5 (6.610+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (3.780+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Hootsuite?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi rất thích giao diện của Hootsuite vì nó dễ sử dụng và rất trực quan, giúp đơn giản hóa việc quản lý nội dung và đào tạo cho các thành viên mới trong nhóm. Nền tảng này luôn được cập nhật liên tục, thích ứng với các mạng xã hội và tính năng mới, điều này rất quan trọng đối với công việc của tôi với tư cách là điều phối viên truyền thông xã hội. Tôi cũng đánh giá cao việc Hootsuite cho phép tôi có được phân tích toàn diện và tập trung về các chỉ số của tất cả các mạng xã hội của tổ chức, giúp dễ dàng truy cập và tra cứu bất cứ khi nào cần thiết.

Tôi rất thích giao diện của Hootsuite vì nó dễ sử dụng và rất trực quan, giúp đơn giản hóa việc quản lý nội dung và đào tạo cho các thành viên mới trong nhóm. Nền tảng này luôn được cập nhật liên tục, thích ứng với các mạng xã hội và tính năng mới, điều này rất quan trọng đối với công việc của tôi với tư cách là điều phối viên truyền thông xã hội. Tôi cũng đánh giá cao việc Hootsuite cho phép tôi có được phân tích toàn diện và tập trung về các chỉ số của tất cả các mạng xã hội của tổ chức, giúp dễ dàng truy cập và tra cứu bất cứ khi nào cần thiết.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Hootsuite để tham khảo

11. Qualtrics XM Discover (Phù hợp nhất để phân tích cảm xúc trên mọi kênh tương tác khách hàng)

qua Qualtrics XM Discover

Qualtrics tích hợp phân tích cuộc hội thoại vào nền tảng phản hồi tổng thể của mình. Hệ thống kết hợp này phân tích cảm xúc, ý định và nỗ lực của khách hàng từ các tương tác diễn ra trên các kênh mạng xã hội, cuộc gọi hỗ trợ, bản ghi trò chuyện và các cuộc khảo sát phản hồi sản phẩm cùng lúc.

Nó bao gồm hơn 150 mô hình được xây dựng sẵn cho các ngành cụ thể, có nghĩa là cảm xúc trong lĩnh vực y tế được phân tích hoàn toàn khác so với lĩnh vực khách sạn hoặc dịch vụ tài chính dựa trên bối cảnh ngành.

Hơn nữa, các quy trình làm việc tự động hóa có thể được kích hoạt dựa trên ngưỡng cảm xúc, do đó, các tương tác tiêu cực sẽ tự động được chuyển lên cấp quản lý hoặc được chuyển đến các nhóm giải quyết chuyên biệt mà không cần can thiệp thủ công.

Qualtrics XM Discover các tính năng nổi bật

Nhập trực tiếp các bản ghi cuộc gọi hỗ trợ và bản ghi trò chuyện để nền tảng có thể trích xuất cảm xúc mà không cần phải chuyển đổi văn bản thủ công trước đó.

Hiểu rõ nỗ lực và ý định của khách hàng cùng với cảm xúc để chẩn đoán lý do tại sao các tương tác thất bại hoặc thành công, vượt ra ngoài các đánh giá tích cực hoặc tiêu cực.

Tự động phân loại tương tác dựa trên ngưỡng cảm xúc, để các cuộc hội thoại tiêu cực được chuyển lên cấp quản lý mà không cần sự can thiệp của con người.

Giới hạn của Qualtrics XM Discover

Sự phức tạp của nền tảng và phạm vi tính năng rộng lớn tạo ra một đường cong học tập dốc cho các nhóm.

Việc tùy chỉnh thường yêu cầu sự can thiệp của dịch vụ chuyên nghiệp thay vì cấu hình tự phục vụ.

Giá cả của Qualtrics XM Discover

Giá cả tùy chỉnh

Qualtrics XM Discover đánh giá và nhận xét

G2: 4.3/5 (735+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (250+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Qualtrics XM Discover?

Một người đánh giá trên Capterra bổ sung:

Qualtrics XM cung cấp cho chúng tôi dịch vụ xuất sắc. Chúng tôi có thể tạo bất kỳ cuộc khảo sát nào, tôi rất thích sự dễ dàng khi tích hợp nó vào quảng cáo trên mạng xã hội hoặc tin nhắn khuyến mãi trên tất cả các kênh truyền thông. Tôi rất thích cách Qualtrics XM làm cho các câu hỏi trong biểu mẫu rõ ràng và có tổ chức, đồng thời cho phép người trả lời dễ dàng điều hướng và ghi lại câu trả lời. Tôi rất thích khả năng lọc người trả lời và đảm bảo họ là người thật và thuộc nhóm đối tượng mục tiêu.

Qualtrics XM cung cấp cho chúng tôi dịch vụ xuất sắc. Chúng tôi có thể tạo bất kỳ cuộc khảo sát nào, tôi rất thích sự dễ dàng khi tích hợp nó vào quảng cáo trên mạng xã hội hoặc tin nhắn khuyến mãi trên tất cả các kênh truyền thông. Tôi rất thích cách Qualtrics XM làm cho các câu hỏi trong biểu mẫu rõ ràng và có tổ chức, đồng thời cho phép người trả lời dễ dàng điều hướng và ghi lại câu trả lời. Tôi rất thích khả năng lọc người trả lời và đảm bảo họ là người thật và thuộc nhóm đối tượng mục tiêu.

🔍 Bạn có biết? Trong một nghiên cứu về các dự án phần mềm nguồn mở, các nhà nghiên cứu đã sử dụng phân tích cảm xúc từ bình luận của nhà phát triển để dự đoán liệu một lỗi có được sửa chữa (và nhanh chóng như thế nào). Hóa ra, cảm xúc tiêu cực nhiều hơn trong cuộc thảo luận thường có nghĩa là lỗi đó có khả năng được giải quyết nhanh chóng hơn.

12. Chattermill (Tốt nhất để chuyển đổi dữ liệu phản hồi thành các mẫu chính xác và có thể hành động)

qua Chattermill

Chattermill kết hợp phản hồi từ các cuộc khảo sát, đánh giá, phiếu hỗ trợ và đề cập trên mạng xã hội vào một công cụ phân tích.

Công nghệ Lyra AI tự động phân tích phản hồi thành các chủ đề cụ thể, giúp bạn xác định chính xác những tính năng sản phẩm hoặc yếu tố dịch vụ nào mang lại sự hài lòng so với những phàn nàn. Thay vì chỉ nhận được điểm cảm xúc và phải tự suy luận ý nghĩa của nó, nền tảng này tập trung vào việc hiểu nguyên nhân đằng sau cảm xúc đó.

Ngoài ra, các cảnh báo thời gian thực sẽ thông báo cho bạn khi có vấn đề mới phát sinh hoặc xu hướng cảm xúc thay đổi. Điều này giúp bạn chủ động đối phó với các vấn đề tiềm ẩn thay vì phát hiện chúng qua các báo cáo tổng kết.

Các tính năng nổi bật của Chattermill

Kết nối tất cả các tài khoản mạng xã hội của bạn để phân tích bình luận, đề cập và hashtag tại một nơi duy nhất.

Truy vấn dữ liệu phản hồi của bạn bằng tiếng Anh thông thường thay vì phải tạo báo cáo thủ công, ví dụ như hỏi "Tại sao khách hàng không hài lòng với quy trình onboarding?" và nhận được câu trả lời.

Cấu hình cảnh báo để nhận thông báo khi xuất hiện các chủ đề vấn đề mới hoặc xu hướng cảm xúc thay đổi, từ đó có thể phản ứng kịp thời với các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng hơn.

Xác định cảm xúc hỗn hợp trong một phản hồi duy nhất để hiểu rõ hơn về ý kiến phức tạp của khách hàng.

Giới hạn của Chattermill

Việc thiết lập tích hợp dữ liệu đòi hỏi sự chú ý cẩn thận để tổng hợp chính xác các luồng phản hồi từ nhiều hệ thống nguồn khác nhau.

Nền tảng này tập trung vào các thông tin chất lượng về trải nghiệm khách hàng (CX) hơn là việc đang theo dõi và giám sát số lượng lớn các đề cập trên mạng xã hội.

Giá cả của Chattermill

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Chattermill

G2: 4.5/5 (210+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (25+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Chattermill?

Theo đánh giá của G2:

Chattermill giúp quản lý khách hàng và đánh giá của họ một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ cung cấp dịch vụ tốt hơn và xuất sắc cho khách hàng. Đối với các bên liên quan nội bộ, nó có các tính năng tuyệt vời như phân tích cảm xúc, giúp đưa ra các thay đổi sản phẩm và quyết định kinh doanh tốt hơn. Việc triển khai trong một nhóm mới rất thuận tiện và tích hợp dễ dàng với các công cụ hiện có. Tất cả đánh giá của khách hàng đều được quản lý thông qua Chattermill hàng ngày.

Chattermill giúp quản lý khách hàng và đánh giá của họ một cách dễ dàng. Nó hỗ trợ cung cấp dịch vụ tốt hơn và xuất sắc cho khách hàng. Đối với các bên liên quan nội bộ, nó có các tính năng tuyệt vời như phân tích cảm xúc, giúp đưa ra các thay đổi sản phẩm và quyết định kinh doanh tốt hơn. Việc triển khai trong một nhóm mới rất thuận tiện và tích hợp dễ dàng với các công cụ hiện có. Tất cả đánh giá của khách hàng đều được quản lý thông qua Chattermill hàng ngày.

13. Meltwater (Phù hợp nhất cho các nhóm PR đang theo dõi sự thay đổi trong truyền thông và nhận thức của công chúng)

qua Meltwater

Meltwater xử lý hơn 1 tỷ tài liệu mỗi ngày bằng các mô hình phân tích cảm xúc dựa trên transformer, cùng kiến trúc mạng thần kinh đang thúc đẩy các đột phá công nghệ AI hiện đại. Nó đang theo dõi cảm xúc trên các kênh tin tức trực tuyến, mạng xã hội, blog, podcast và thậm chí cả bản ghi âm phát sóng, giúp các nhóm quan hệ công chúng có khả năng hiển thị toàn diện về nhận thức của công chúng trên các kênh truyền thông được tạo ra.

Phân tích cấp độ câu giúp phát hiện những thay đổi tinh tế và mâu thuẫn mà các phương pháp cấp độ tài liệu hoàn toàn bỏ qua. Một bài báo tin tức có thể chỉ trích một khía cạnh của công ty bạn trong khi khen ngợi khía cạnh khác, và phân tích cấp độ câu sẽ hiển thị cả hai tín hiệu thay vì tính trung bình chúng thành một điểm cảm xúc duy nhất.

Điểm mạnh của nó nằm ở khả năng bao quát toàn diện các kênh truyền thông, giúp người dùng hiểu rõ cách các chiến dịch truyền thông được tài trợ, sở hữu và mạng xã hội ảnh hưởng đến danh tiếng và hiệu suất tổng thể của thương hiệu.

Các tính năng nổi bật của Meltwater

So sánh cảm xúc và thị phần của bạn với đối thủ cạnh tranh dựa trên xu hướng lịch sử để hình dung xu hướng tương đối theo thời gian.

Truy cập không giới hạn các truy vấn tìm kiếm và kho lưu trữ 15 tháng liên tục để nghiên cứu xu hướng và cạnh tranh một cách toàn diện.

Xuất tất cả dữ liệu phân tích cảm xúc qua API sang Tableau, Power BI hoặc Looker Studio để bạn có thể sở hữu các bảng điều khiển của mình và không bị ràng buộc vào giao diện của Meltwater.

Cài đặt cảnh báo thời gian thực và phát hiện đột biến để nhận thông báo ngay lập tức khi một cuộc hội thoại hoặc xu hướng trở nên quan trọng, giúp bạn hành động nhanh chóng.

Giới hạn của Meltwater

Độ chính xác của phân tích cảm xúc thay đổi tùy theo ngôn ngữ và ngành nghề, đôi khi yêu cầu kiểm tra thủ công và tinh chỉnh.

Xử lý dữ liệu ở quy mô lớn tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ—bạn cần một chiến lược lọc và phân đoạn mạnh mẽ để tập trung vào thông tin quan trọng thay vì tiếng ồn.

Giá cả của Meltwater

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Meltwater

G2: 4/5 (2.395+ đánh giá)

Capterra: 4/5 (95+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Meltwater?

Theo đánh giá của G2 về phần mềm phân tích cảm xúc:

Meltwater đã cải thiện đáng kể khả năng theo dõi quản lý danh tiếng của chúng tôi, cả cho tổ chức của chúng tôi và đối thủ cạnh tranh. Sự tiện lợi khi nhận thông báo trực tiếp trong Teams giúp chúng tôi cập nhật liên tục về phạm vi chủ đề quan trọng, từ đó dễ dàng giám sát hiệu quả và hiệu quả nhận thức công chúng của tổ chức. Ngoài các thông báo, các tính năng báo cáo của Meltwater cung cấp những thông tin quý giá về xu hướng, chủ đề chính, đề cập và thị phần giọng nói cho chúng tôi và đối thủ cạnh tranh, và các báo cáo này có thể dễ dàng chia sẻ với Ban Lãnh đạo.

Meltwater đã cải thiện đáng kể khả năng theo dõi quản lý danh tiếng của chúng tôi, cả cho tổ chức của chúng tôi và đối thủ cạnh tranh. Sự tiện lợi khi nhận thông báo trực tiếp trong Teams giúp chúng tôi cập nhật liên tục về phạm vi chủ đề quan trọng, từ đó dễ dàng giám sát hiệu quả và hiệu quả nhận thức công chúng của tổ chức. Ngoài các thông báo, các tính năng báo cáo của Meltwater cung cấp những thông tin quý giá về xu hướng, chủ đề chính, đề cập và thị phần giọng nói cho chúng tôi và đối thủ cạnh tranh, và các báo cáo này có thể dễ dàng chia sẻ với Ban Lãnh đạo.

14. Medallia (Tốt nhất cho việc thu thập cảm xúc tại mọi điểm tiếp xúc và tương tác với khách hàng)

qua Medallia

Medallia chuyên về thu thập và phân tích phản hồi từ các cuộc khảo sát, trung tâm liên lạc, kênh truyền thông xã hội và tương tác kỹ thuật số, thay vì tách biệt các nguồn dữ liệu này.

Công nghệ NLP của nó tự động phát hiện các chủ đề và mẫu cảm xúc từ các bình luận mở của khách hàng mà không yêu cầu bạn phải gắn thẻ thủ công cho từng phản hồi. Hơn nữa, phản hồi video mang lại một chiều sâu mà hầu hết các nền tảng khác bỏ qua hoàn toàn.

Các quy trình làm việc khép kín biến thông tin thành hành động thực tế thay vì để phản hồi nằm im trong cơ sở dữ liệu. Khi điểm số cảm xúc cảnh báo về một vấn đề, bạn có thể cấu hình hệ thống để tự động thông báo cho các nhóm, nâng cấp lên cấp quản lý hoặc kích hoạt các hành động theo dõi mà không cần can thiệp của con người.

Các tính năng nổi bật của Medallia

Cài đặt quy trình làm việc để cảm xúc tiêu cực tự động được chuyển lên cấp trên hoặc kích hoạt các hành động theo dõi mà không cần kiểm tra thủ công.

Xây dựng bảng điều khiển theo thời gian thực để đang theo dõi cảm xúc trên tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng cùng lúc, nhằm theo dõi tiến độ so với mục tiêu.

Tự động trích xuất các chủ đề lặp lại từ phản hồi văn bản mở để bạn có thể xác định các xu hướng và mô hình mới nổi mà không cần đọc thủ công hàng trăm phản hồi.

Giới hạn của Medallia

Sự phức tạp của tính năng nền tảng có nghĩa là quá trình triển khai và đào tạo mất thời gian, ngay cả đối với các nhóm chuyên trách về trải nghiệm khách hàng (CX) và thành công của khách hàng.

Vị trí của doanh nghiệp khiến giá cả trở nên ngoài tầm với đối với các tổ chức hoặc bộ phận có ngân sách giới hạn.

Giá cả của Medallia

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Medallia

G2: 4.5/5 (165+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Medallia?

Dưới đây là nhận xét từ một đánh giá trên G2:

Medallia giúp đội ngũ marketing liên kết cảm xúc thực tế của khách hàng với các yếu tố cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi có thể lọc phản hồi theo kênh mà nó được gửi và đọc các bình luận liên quan trực tiếp đến hiệu quả của nó, chẳng hạn như một email quảng cáo. Điều này thực sự đã thay đổi cách chúng tôi thực hiện đánh giá tài sản sáng tạo trước khi ra mắt trước một chiến dịch lớn. Một tính năng thú vị khác là các trích dẫn của khách hàng theo chủ đề dễ dàng được trích xuất và chia sẻ bởi nhóm trong các sprint linh hoạt.

Medallia giúp đội ngũ marketing liên kết cảm xúc thực tế của khách hàng với các yếu tố cụ thể của chiến dịch. Chúng tôi có thể lọc phản hồi theo kênh mà nó được gửi và đọc các bình luận liên quan trực tiếp đến hiệu quả của nó, chẳng hạn như một email quảng cáo. Điều này thực sự đã thay đổi cách chúng tôi thực hiện đánh giá tài sản sáng tạo trước khi ra mắt trước một chiến dịch lớn. Một tính năng thú vị khác là các trích dẫn của khách hàng theo chủ đề dễ dàng được trích xuất và chia sẻ bởi nhóm trong các sprint linh hoạt.

Tất cả dấu hiệu đều chỉ về ClickUp

Lựa chọn công cụ phân tích cảm xúc phù hợp phụ thuộc vào sự rõ ràng. Bạn đã biết mỗi nền tảng có thế mạnh gì, phù hợp với tình huống nào và cách xử lý phản hồi thực tế từ khách hàng. Điều này giúp bạn có cách tiếp cận thực tiễn để khớp nhu cầu của mình với các tính năng thực sự hỗ trợ theo dõi tông giọng, phát hiện xu hướng và đưa ra quyết định nhanh chóng hơn.

ClickUp kết hợp các yếu tố đó thành một quy trình làm việc duy nhất.

Biểu mẫu thu thập phản hồi, ClickUp Brain phân tích cảm xúc, Bảng điều khiển hiển thị xu hướng, và AI Agents theo dõi sự thay đổi để bạn có thể phát hiện những thay đổi quan trọng sớm. Tất cả đều được kết nối, giúp nhóm của bạn làm việc với thông tin đáng tin cậy mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Đó chính là lợi thế của một Không gian Làm việc AI tích hợp như ClickUp.

