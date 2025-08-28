Câu hỏi khảo sát hài lòng của khách hàng: Ví dụ &amp; Thực hành tốt nhất

Bạn đã sửa các lỗi, hoàn thiện luồng onboarding và có thể đã thêm một chatbot vào nền tảng của mình—nhưng somehow, tỷ lệ churn đang dần tăng lên. Khách hàng rời đi một cách im lặng—và bạn không biết lý do cho đến khi đã quá muộn.

Khảo sát hài lòng của khách hàng, khi được hoàn thành đúng cách, là hệ thống cảnh báo sớm của bạn. Nhưng "được hoàn thành đúng cách" không có nghĩa là chỉ thêm vài thang đo biểu tượng mặt cười và coi như xong. Đó là việc đặt ra những câu hỏi giúp phát hiện các điểm gây khó khăn, kỳ vọng chưa được đáp ứng và những khoảnh khắc bất ngờ mang lại niềm vui - trực tiếp từ những người quan trọng nhất.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi vượt ra ngoài các mẫu chung chung. Bạn sẽ nhận được các câu hỏi khảo sát đã được kiểm chứng qua thực tế, được sử dụng bởi các công ty thực sự áp dụng phản hồi và các công cụ phản hồi tùy chỉnh tốt nhất. Ngoài ra, bạn sẽ học các phương pháp tốt nhất để tránh thiên vị, tăng tỷ lệ phản hồi và biến thông tin thành chìa khóa giữ chân khách hàng.

⭐️ Tính năng nổi bật Mẫu khảo sát hài lòng của khách hàng ClickUp giúp các nhóm dễ dàng thu thập phản hồi từ khách hàng, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Điều này đảm bảo mức độ hài lòng cao hơn, sự trung thành của khách hàng và sự phát triển bền vững của kinh doanh. Tải mẫu miễn phí Đo lường thành công hiệu quả hơn với Mẫu Khảo Sát Hài Lòng Khách Hàng ClickUp

Câu hỏi khảo sát sự hài lòng tùy chỉnh của khách hàng là gì?

Các câu hỏi trong khảo sát hài lòng của khách hàng được thiết kế để đánh giá mức độ hài lòng hoặc không hài lòng của khách hàng tùy chỉnh đối với sản phẩm, dịch vụ hoặc trải nghiệm tổng thể của họ.

Nhưng chúng không chỉ là các chỉ số mang tính chất an ủi. Chúng vượt ra ngoài các câu hỏi mơ hồ như “Chúng tôi đang làm thế nào?” và tập trung vào các điểm cụ thể, có thể hành động trong hành trình của khách hàng tùy chỉnh.

Mục tiêu? Nhận phản hồi chân thực và liên quan—không phải những lời khen ngợi sáo rỗng.

👀 Bạn có biết? Các doanh nghiệp kinh doanh ưu tiên trải nghiệm khách hàng có thể tăng doanh thu cao hơn 4%–8% so với thị trường.

Các loại khảo sát hài lòng tùy chỉnh của khách hàng

Khảo sát hài lòng và mẫu câu hỏi không phải là "một kích thước phù hợp cho tất cả". Những gì bạn đang cố gắng đo lường—sự trung thành với thương hiệu, tính dễ sử dụng của sản phẩm hoặc trải nghiệm hỗ trợ—nên hướng dẫn lựa chọn của bạn. Mỗi loại khảo sát trả lời một câu hỏi kinh doanh và giúp bạn phản hồi phản hồi hiệu quả hơn.

Hãy phân tích ba loại câu hỏi được sử dụng phổ biến nhất (và thường bị sử dụng sai):

Khảo sát Điểm NPS (Net Promoter Score)

Bạn đã từng thấy câu hỏi kinh điển “Bạn có khả năng giới thiệu chúng tôi cho người khác không?”. Đó là trái tim của một cuộc khảo sát NPS – đo lường sự trung thành của khách hàng và kết nối cảm xúc giữa khách hàng và thương hiệu của bạn. Nhưng đây là điểm tinh tế: không chỉ dừng lại ở các chỉ số KPI về trải nghiệm khách hàng. Giá trị thực sự nằm ở câu hỏi tiếp theo – “Tại sao bạn lại cho chúng tôi điểm số đó?”

Đang theo dõi NPS chỉ là bước khởi đầu. Giá trị thực sự đến từ việc phân tích phản hồi định tính – nhận diện xu hướng, hiểu rõ cảm xúc của khách hàng và thực hiện những thay đổi có ý nghĩa đối với quy trình onboarding, tính năng sản phẩm hoặc thông điệp. Bạn sẽ không nắm bắt được toàn bộ bức tranh nếu chỉ tập trung vào điểm số.

🧠 Thông tin thú vị: Chỉ số NPS được phát triển bởi Bain & Company vào năm 2003, và ngày nay, các công ty lớn trong danh sách Fortune 1000 sử dụng nó như một chỉ số chính để đang theo dõi sự trung thành của khách hàng.

Khảo sát Điểm Hài lòng tùy chỉnh của Khách hàng (CSAT)

Các cuộc khảo sát CSAT (Chỉ số Hài lòng của Khách hàng) đơn giản, cụ thể và dễ thực hiện, giúp đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với một tương tác, tính năng hoặc trải nghiệm cụ thể. Ví dụ: sau khi hỗ trợ khách hàng, sau khi giao hàng hoặc sau khi mua hàng.

CSAT phát huy hiệu quả khi bạn cần phản hồi về một phần của hành trình, không phải toàn bộ quá trình. Muốn biết chatbot của bạn có giúp đỡ hay gây phiền toái cho ai đó? CSAT là lựa chọn hàng đầu. Nhưng hãy nhớ—nó dựa trên từng khoảnh khắc. Một điểm CSAT cao không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự trung thành lâu dài—nó chỉ có nghĩa là khoảnh khắc đó đã là công việc.

Khảo sát Điểm Nỗ Lực Khách Hàng (CES)

“Việc giải quyết vấn đề của bạn có dễ dàng không?” Đó chính là CES. Nó đo lường mức độ khó khăn mà khách hàng cảm nhận khi cố gắng hoàn thành một việc gì đó, dù đó là nhận hỗ trợ, thanh toán hay tìm kiếm thông tin.

Trong thời đại mà tốc độ quan trọng hơn các tính năng phụ, CES là một chỉ số giữ chân khách hàng mạnh mẽ.

Mẹo về thời gian: Khi nào nên gửi khảo sát của bạn CSAT: Ngay sau khi kết thúc tương tác hỗ trợ

CES: Sau khi hoàn thành một công việc (thanh toán, nộp biểu mẫu)

NPS: 30–60 ngày sau khi hoàn tất quá trình onboarding hoặc đạt được cột mốc

Các câu hỏi khảo sát hài lòng tùy chỉnh của khách hàng quan trọng

Nếu bạn muốn nhận được phản hồi chân thực và có thể áp dụng, chất lượng của câu hỏi quan trọng hơn số lượng. 50 câu hỏi này được phân loại theo danh mục, giúp bạn dễ dàng nhận ra những gì đang là công việc hiệu quả—và những gì không—trong các lĩnh vực như sản phẩm, dịch vụ, hỗ trợ, quá trình onboarding và nhiều lĩnh vực khác.

Các câu hỏi chung về sự hài lòng

Các câu hỏi về mức độ hài lòng chung là cơ sở của bạn. Chúng cung cấp cái nhìn tổng quan về cảm nhận của khách hàng tùy chỉnh đối với thương hiệu hoặc sản phẩm của bạn.

Mặc dù chúng không thể cho bạn biết chính xác tại sao ai đó hài lòng hay không hài lòng, nhưng chúng sẽ chỉ ra các xu hướng trong nhận thức — và giúp bạn xác định khi nào cần điều tra sâu hơn. Hãy xem những câu hỏi này như một "kiểm tra nhanh" hoặc thực hiện nghiên cứu người dùng — đơn giản, trực tiếp và quan trọng để đang theo dõi cảm xúc theo thời gian.

Sử dụng chúng để phát hiện các dấu hiệu cảnh báo sớm, đo lường sự hài lòng lâu dài hoặc đánh giá cách các thay đổi trong sản phẩm/dịch vụ của bạn được người dùng đón nhận.

Hãy đặt các câu hỏi như sau để đo lường mức độ hài lòng tổng thể:

Bạn hài lòng như thế nào với sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi? Sản phẩm của chúng tôi có cuộc họp nhu cầu của bạn đến mức nào? Bạn đánh giá thế nào về trải nghiệm tổng thể của bạn với chúng tôi? Bạn có khả năng tiếp tục sử dụng sản phẩm của chúng tôi không? Tại sao bạn lại chọn sản phẩm của chúng tôi thay vì các sản phẩm khác? Các kỳ vọng của bạn đã có cuộc họp, vượt qua hay chưa được đáp ứng? Bạn có sử dụng sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi với tần suất như thế nào? Bạn sẽ cải thiện điều gì về trải nghiệm của mình cho đến nay? Bạn có khả năng gia hạn đăng ký của mình không? Trên thang điểm từ 1 đến 10, sản phẩm của chúng tôi có giá trị như thế nào đối với bạn?

Câu hỏi về dịch vụ và hỗ trợ

Một trải nghiệm hỗ trợ tồi tệ có thể phá hủy hàng tháng nỗ lực xây dựng uy tín. Điều quan trọng không chỉ là vấn đề có được giải quyết hay không, mà còn là cách giải quyết: giọng điệu, tốc độ, sự rõ ràng, và liệu khách hàng có cảm thấy tự tin sau khi rời đi hay không.

Bằng cách đặt những câu hỏi hỗ trợ khách hàng phù hợp, bạn có thể phát hiện các vấn đề tiềm ẩn, nhấn mạnh những điều người dùng yêu thích và đánh giá xem dịch vụ hỗ trợ của bạn có hữu ích hay gây phiền toái.

Sử dụng các câu hỏi này để đánh giá trải nghiệm hỗ trợ của bạn:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có hữu ích trong việc giải quyết vấn đề của bạn không? Bạn đã nhận được phản hồi từ bộ phận hỗ trợ trong bao lâu? Bạn có cảm thấy được lắng nghe và thấu hiểu bởi nhóm của chúng tôi không? Vấn đề của bạn đã được giải quyết hoàn toàn theo ý muốn của bạn chưa? Đội ngũ nhóm dịch vụ khách hàng của chúng tôi trông có vẻ am hiểu đến mức nào? Tone của cuộc trò chuyện có chuyên nghiệp và thân thiện không? Có dễ dàng liên hệ với hỗ trợ không? Bạn có phải liên hệ nhiều lần cho cùng một vấn đề không? Bạn có cảm thấy tự tin khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ lần nữa không? Làm thế nào chúng ta có thể cải thiện trải nghiệm hỗ trợ của mình?

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng phần mềm tự động hóa biểu mẫu để ngay lập tức chuyển hướng phản hồi đến nơi cần thiết nhất — như giao phản hồi khẩn cấp cho đội ngũ hỗ trợ hoặc gắn thẻ các vấn đề liên quan đến sản phẩm cho bộ phận kỹ thuật.

Câu hỏi về chất lượng sản phẩm

Một chiến lược thương hiệu và tiếp thị xuất sắc chỉ có thể đi xa đến mức nào nếu sản phẩm không đáp ứng được kỳ vọng. Các câu hỏi về chất lượng sản phẩm giúp bạn phân biệt giữa sự hài lòng bề ngoài và lòng trung thành thực sự, lâu dài đối với sản phẩm.

Chúng cũng nhấn mạnh xem liệu lộ trình kỹ thuật và sản phẩm của bạn có phù hợp với kỳ vọng tùy chỉnh của khách hàng hay không.

Hãy đặt những câu hỏi này để tìm hiểu sâu hơn về hiệu suất và độ tin cậy của sản phẩm:

Bạn đánh giá chất lượng sản phẩm của chúng tôi như thế nào? Sản phẩm của chúng ta có đáng tin cậy theo thời gian không? Bạn có gặp phải lỗi, sự cố hoặc vấn đề nào không? Sản phẩm hoạt động tốt như thế nào so với hàm dự định của nó? Thiết kế sản phẩm/giao diện người dùng có trực quan không? Bạn hài lòng như thế nào với độ nhất quán của sản phẩm? Bạn có cảm thấy sản phẩm đáng giá với số tiền bạn đã trả không? Việc cần làm là gì? Tính năng nào bạn thích nhất? Những tính năng nào cảm thấy không cần thiết hoặc gây nhầm lẫn? Nếu bạn có thể thay đổi một điều gì đó về sản phẩm, đó sẽ là gì?

Trải nghiệm onboarding và thiết lập

Ấn tượng ban đầu định hình toàn bộ hành trình của khách hàng. Các câu hỏi về quá trình onboarding và thiết lập cho thấy mức độ dễ dàng (hoặc khó khăn!) mà người dùng có thể bắt đầu nhận thấy giá trị từ sản phẩm của bạn. Nếu quá trình thiết lập phức tạp hoặc gây nhầm lẫn, khách hàng có thể không ở lại đủ lâu để đánh giá cao các tính năng tốt nhất của bạn.

Các câu hỏi này giúp xác định nơi người dùng bỏ cuộc và lý do tại sao—để bạn có thể tối ưu hóa quy trình onboarding và giảm tỷ lệ churn, đặc biệt đối với các dịch vụ SaaS hoặc công cụ phức tạp.

Sử dụng các câu hỏi này để đánh giá luồng onboarding của bạn:

Việc bắt đầu sử dụng sản phẩm của chúng tôi có dễ dàng không? Bạn có cảm thấy được hướng dẫn hoặc hỗ trợ trong quá trình onboarding không? Hướng dẫn/tài liệu có rõ ràng và hữu ích không? Bạn mất bao lâu để nhận thấy giá trị của sản phẩm? Phần nào trong quá trình onboarding gây nhầm lẫn nhất? Bạn có khuyến nghị quy trình onboarding của chúng tôi cho người khác không?

🧠 Thông tin thú vị: Nhóm STANLEY Bảo mật tiết kiệm được cả một ngày mỗi tuần nhờ hợp tác trên ClickUp. Tập trung các công việc, phản hồi và cập nhật giúp giảm bớt việc trao đổi qua lại và cuối cùng giúp bạn loại bỏ các công cụ phân tán.

Giá cả và nhận thức về giá trị

Ngay cả một sản phẩm tuyệt vời cũng sẽ gặp khó khăn nếu người dùng cảm thấy nó quá đắt—hoặc tệ hơn, nếu họ không hiểu được giá trị của nó.

Các câu hỏi về giá cả và nhận thức về giá trị đi sâu vào tâm lý đằng sau quyết định mua hàng. Người dùng có hiểu rõ họ đang trả tiền cho điều gì không? Họ có cảm thấy lợi nhuận thu được xứng đáng với chi phí không? Đối thủ cạnh tranh của bạn có cảm thấy họ cung cấp một giao dịch tốt hơn không?

Các câu hỏi về nhận thức về giá không chỉ cho biết khách hàng có cho rằng sản phẩm của bạn là “đắt đỏ” hay không — chúng còn cho biết liệu bạn có đang làm tốt việc giải thích giá cả thông qua giá trị, sự rõ ràng và sự khác biệt hay không.

Hãy thử những câu hỏi này để hiểu chế độ xem của khách hàng đối với mô hình định giá của bạn:

Bạn hài lòng như thế nào với giá cả của sản phẩm của chúng tôi? Bạn có cảm thấy mình đang nhận được giá trị xứng đáng cho số tiền đã chi trả không? Giá cả của chúng tôi so sánh như thế nào với các lựa chọn khác mà bạn đã xem xét? Bạn có sẵn sàng trả nhiều hơn, ít hơn hay giữ nguyên mức giá cho trải nghiệm hiện tại? Bạn đã bao giờ do dự khi mua hàng hoặc nâng cấp do giá cả?

Tính dễ sử dụng và trải nghiệm người dùng

Một tính năng mạnh mẽ sẽ mất hết giá trị nếu người dùng không thể tìm thấy hoặc hiểu được nó. Những câu hỏi này giúp phát hiện các điểm gây khó khăn trong trải nghiệm người dùng (UX) — từ giao diện điều hướng cồng kềnh, nút được gắn nhãn không rõ ràng cho đến các luồng thao tác không nhất quán.

Những thông tin từ logic điều kiện trong khảo sát được áp dụng trực tiếp vào các quyết định thiết kế, sản phẩm và kỹ thuật.

Hãy đặt những câu hỏi này để đánh giá tính tiện dụng và luồng thiết kế của sản phẩm:

Sử dụng sản phẩm của chúng tôi hàng ngày có dễ dàng không? Bạn có gặp khó khăn gì khi sử dụng nền tảng này không? Bố cục/thiết kế của sản phẩm có trực quan không? Bạn có thể hoàn thành các công việc hàng ngày bằng sản phẩm này nhanh chóng như thế nào?

Tiềm năng trung thành và giới thiệu

Sự trung thành tùy chỉnh là một quá trình lâu dài, nhưng nó đã để lại những dấu hiệu ngay từ đầu.

Các câu hỏi về lòng trung thành và tiềm năng giới thiệu không chỉ dừng lại ở mức độ hài lòng mà còn hướng đến việc ủng hộ thương hiệu: Liệu ai đó có sẵn sàng đặt uy tín của mình vào thương hiệu của bạn bằng cách giới thiệu nó cho người khác không?

Chúng cũng giúp phát hiện những tùy chỉnh "im lặng" – những người chưa rời bỏ chưa nhưng đã mất hứng thú.

Sử dụng những câu hỏi này để đánh giá khả năng giữ chân tùy chỉnh và tiềm năng truyền miệng:

Bạn có khả năng giới thiệu chúng tôi cho bạn bè hoặc đồng nghiệp không? (NPS) Điều gì sẽ khiến bạn có khả năng giới thiệu chúng tôi cao hơn? Bạn có nghĩ rằng việc cần làm là xem thương hiệu của chúng tôi có đáng tin cậy không? Bạn có cân nhắc chuyển sang sử dụng sản phẩm/dịch vụ của đối thủ cạnh tranh không? Tại sao có hoặc không? Điều gì khiến bạn tiếp tục quay lại với chúng tôi?

🧠 Thông tin thú vị: Giao tiếp rõ ràng và nhất quán không chỉ là phép lịch sự—đó còn là chiến lược giữ chân khách hàng. Khám phá cách thực hiện trong hướng dẫn quản lý giao tiếp tùy chỉnh của chúng tôi.

Các phương pháp tốt nhất để tạo câu hỏi khảo sát hiệu quả

Tạo khảo sát hài lòng của khách hàng tùy chỉnh không chỉ đơn thuần là đặt những câu hỏi đúng loại—mà còn là cách thu thập phản hồi một cách đúng đắn. Những câu hỏi được diễn đạt kém hoặc quá phức tạp có thể làm sai lệch kết quả, gây nhầm lẫn cho người trả lời và dẫn đến dữ liệu sai lệch.

Tuân thủ các nguyên tắc tốt nhất sau đây để thu được thông tin chính xác và có thể áp dụng:

Giữ cho các câu hỏi rõ ràng và súc tích

Tránh sử dụng thuật ngữ chuyên ngành hoặc cách diễn đạt quá phức tạp. Nếu khách hàng tùy chỉnh phải đọc lại câu hỏi, họ có thể bỏ cuộc hoặc hiểu sai ý nghĩa của nó.

✅ “Bạn đánh giá mức độ hữu ích của đội ngũ hỗ trợ của chúng tôi như thế nào?”

❌ “Đánh giá chung của bạn về hiệu quả của các khía cạnh vận hành của hàm hỗ trợ của chúng tôi là gì?”

Hỏi một câu hỏi tại một thời điểm

Không kết hợp nhiều chủ đề trong một câu hỏi. Các câu hỏi có hai phần sẽ làm người trả lời bối rối và làm sai lệch dữ liệu.

❌ “Bạn hài lòng như thế nào với giá cả và dịch vụ tùy chỉnh của chúng tôi?”

✅ “Bạn hài lòng như thế nào với mức giá của chúng tôi?”

✅ “Bạn hài lòng như thế nào với dịch vụ tùy chỉnh khách hàng của chúng tôi?”

Sử dụng thang đo nhất quán

Giữ nguyên định dạng đánh giá (ví dụ: 1–5 hoặc 1–10) cho tất cả các câu hỏi. Việc thay đổi thang điểm giữa chừng trong khảo sát sẽ làm trải nghiệm trở nên rườm rà và tạo ra dữ liệu không nhất quán.

❌ Đánh giá chất lượng sản phẩm của chúng tôi (1–5) và hỗ trợ (1–10)

✅ Sử dụng thang điểm 1–5 cho cả chất lượng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ

Cân bằng giữa câu hỏi mở và câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi đã đóng cung cấp dữ liệu có thể đo lường, nhưng câu trả lời mở mang lại những thông tin sâu sắc hơn. Sử dụng cả hai một cách chiến lược.

❌ Chỉ sử dụng các câu hỏi đã đóng như: “Bạn hài lòng như thế nào với sản phẩm của chúng tôi?”

✅ Kết hợp câu hỏi đã đóng (“Bạn hài lòng như thế nào với sản phẩm của chúng tôi?”) với câu hỏi mở (“Lý do chính khiến bạn đánh giá như vậy là gì?”)

Giữ cho nó ngắn gọn nhưng có ý nghĩa

Các cuộc khảo sát có 5–10 câu hỏi là lựa chọn tối ưu. Các biểu mẫu phản hồi khách hàng dài và câu hỏi khảo sát sau cuộc họp thường dẫn đến tỷ lệ bỏ cuộc cao. Tuy nhiên, đừng cắt giảm quá nhiều đến mức bỏ qua các khu vực phản hồi khóa. Hãy tập trung vào các câu hỏi có tác động cao, bao quát nhiều khía cạnh của trải nghiệm.

❌ Khảo sát với hơn 20 câu hỏi bao quát mọi chi tiết nhỏ nhất

✅ Khảo sát tập trung với 7 câu hỏi về sản phẩm, hỗ trợ và trải nghiệm tổng thể

Tránh sử dụng ngôn ngữ dẫn dắt hoặc thiên vị

Các câu hỏi nên giữ tính trung lập. Ngôn ngữ dẫn dắt có thể khiến khách hàng tùy chỉnh câu trả lời cụ thể, làm cho dữ liệu trở nên không đáng tin cậy.

❌ “Trải nghiệm của bạn với bản cập nhật mới tuyệt vời của chúng tôi như thế nào?”

✅ “Bạn sẽ mô tả trải nghiệm của mình với bản cập nhật mới nhất của chúng tôi như thế nào?”

Tùy chỉnh câu hỏi khi có thể

Sử dụng các thẻ như tên khách hàng tùy chỉnh, loại kế hoạch hoặc hoạt động gần đây. Cá nhân hóa giúp câu hỏi trở nên liên quan và tăng cường sự tương tác.

❌ “Bạn thấy sản phẩm này thế nào?”

✅ “Chào Alex, bạn cảm thấy hài lòng như thế nào với các tính năng trong kế hoạch Pro của mình cho đến nay?”

Gửi khảo sát vào thời điểm thích hợp

Thời điểm ảnh hưởng đến độ chính xác. Gửi khảo sát khi trải nghiệm vẫn còn mới mẻ, nhưng sau khi khách hàng tùy chỉnh đã có đủ bối cảnh để trả lời một cách có ý nghĩa.

❌ Gửi khảo sát phản hồi tính năng ngay sau khi đăng ký

✅ Gửi khảo sát hai tuần sau khi đăng ký, khi khách hàng đã khám phá các tính năng khóa

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng giới hạn phản hồi chỉ ở các thời điểm sau khi hỗ trợ hoặc sau khi mua hàng. Tích hợp các cuộc khảo sát CSAT hoặc NPS vào luồng onboarding giúp nắm bắt ấn tượng ban đầu — và phát hiện các điểm gây khó khăn — trước khi chúng trở thành rủi ro mất khách hàng.

Cách ClickUp giúp bạn biến phản hồi tùy chỉnh thành hành động

Phân tích câu hỏi khảo sát của bạn tốt hơn với ClickUp Brain

Thu thập phản hồi của khách hàng là một chuyện, nhưng việc thực hiện các hành động cụ thể dựa trên phản hồi đó mới là nơi phần lớn các nhóm thường gặp khó khăn.

ClickUp, ứng dụng tất cả trong một cho công việc, không chỉ giúp bạn thu thập phản hồi; nó biến mọi phản hồi thành những thông tin mà nhóm của bạn có thể thực sự áp dụng.

Từ việc thu thập thông tin đến phân tích xu hướng và cải thiện quản lý dự án khách hàng, nó cung cấp cho bạn một hệ thống có cấu trúc giúp thông tin phản hồi không bị bỏ quên trong bảng tính.

…Với thiết kế sạch sẽ và tinh tế, ClickUp là một trong những ứng dụng quản lý dự án hàng đầu. ClickUp cho phép bạn gỡ cài đặt một số lượng lớn ứng dụng và phần mềm. Điều này sẽ giúp nhóm của bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực đồng thời đảm bảo kết quả chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng…

…Với thiết kế sạch sẽ và tinh tế, ClickUp là một trong những ứng dụng quản lý dự án hàng đầu. ClickUp cho phép bạn gỡ cài đặt một số lượng lớn ứng dụng và phần mềm. Điều này sẽ giúp nhóm của bạn tiết kiệm đáng kể thời gian và nỗ lực đồng thời đảm bảo kết quả chất lượng cao và sự hài lòng của khách hàng…

Dưới đây là cách nhóm của bạn có thể sử dụng ClickUp để quản lý quy trình khảo sát hài lòng khách hàng từ đầu đến cuối:

Xây dựng quy trình thu thập phản hồi với ClickUp biểu mẫu

Thu thập phản hồi bằng ClickUp biểu mẫu và chuyển đổi ngay lập tức các phản hồi thành các công việc có thể theo dõi và thực hiện được trong không gian làm việc của bạn

Chán ngán việc phải xử lý Typeform, Google Forms và email trả lời? ClickUp Forms cho phép bạn tạo khảo sát trực tiếp trong không gian làm việc của mình và chuyển mọi phản hồi thành công việc có thể theo dõi.

Muốn thẻ phản hồi khẩn cấp? Thêm các Trường Tùy chỉnh như “Mức độ nghiêm trọng của vấn đề” hoặc “Khu vực sản phẩm” để ưu tiên ngay lập tức những vấn đề quan trọng nhất.

Tải mẫu miễn phí Bỏ qua bước thiết lập và triển khai khảo sát CSAT của bạn trong vài phút với mẫu khảo sát hài lòng của khách hàng ClickUp

🎥 Xem cách ClickUp biểu mẫu giúp thu thập và tổ chức phản hồi một cách đơn giản, luôn đặt khách hàng làm trung tâm của mọi quyết định ✨

Để việc này trở nên dễ dàng hơn, mẫu khảo sát hài lòng khách hàng ClickUp đã được xây dựng sẵn với các câu hỏi sẵn sàng sử dụng, tự động hóa và quy trình làm việc — vì vậy bạn không cần phải bắt đầu từ đầu.

Tùy chỉnh mẫu biểu mẫu phản hồi, chèn vào các email theo dõi hỗ trợ hoặc email sau khi mua hàng, và bắt đầu thu thập phản hồi mà không làm gián đoạn luồng của bạn. Mọi phản hồi đều được ghi lại, phân loại và sẵn sàng để xử lý — không còn phản hồi rời rạc hay bỏ lỡ thông tin quan trọng.

Ví dụ: Mẫu khảo sát CSAT 5 câu hỏi

Bạn cảm thấy hài lòng như thế nào với dịch vụ hỗ trợ của chúng tôi hôm nay? Tại sao bạn lại cho điểm này? Vấn đề của bạn đã được giải quyết chưa? Chúng ta có thể cải thiện như thế nào? Bạn có muốn liên hệ lại với chúng tôi không?

Đừng suy nghĩ quá nhiều về các câu hỏi—Hãy để ClickUp Brain làm việc cần làm

Tạo ra các câu hỏi tốt hơn và tóm tắt ngay lập tức với ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn của bạn cho việc viết khảo sát và phân tích phản hồi

Viết câu hỏi khảo sát tốt đòi hỏi thời gian, và sự thiên vị có thể len lỏi vào nhanh hơn bạn nghĩ.

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn, có thể tự động tạo ra các câu hỏi không thiên vị, được diễn đạt rõ ràng dựa trên mục tiêu của bạn (“Tôi muốn đo lường sự hài lòng của khách hàng”) hoặc đề xuất các câu hỏi tiếp theo dựa trên phản hồi của khách hàng.

Nó thậm chí có thể tóm tắt các câu trả lời dài từ mẫu đánh giá của khách hàng thành những điểm chính nhanh chóng, giúp nhóm của bạn không cần phải đọc từng từ.

Điểm nổi bật? Nó có thể kết nối trực tiếp với các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu khác như Gemini, ChatGPT và Claude — ngay từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn — để bạn có thể tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) ưa thích mà không cần rời khỏi luồng làm việc của mình.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI tích hợp trong các bộ công cụ năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp mượt mà, có ngữ cảnh, điều này có thể thúc đẩy người dùng chuyển sang các nền tảng cuộc hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ, AI có thể thực thi một quy trình tự động hóa dựa trên một lệnh văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể! Trí tuệ nhân tạo (AI) được tích hợp sâu rộng vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, truy xuất thông tin từ Không gian Làm việc ClickUp, tạo hình ảnh và nhiều tính năng khác! Hãy gia nhập 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế 3+ ứng dụng bằng ứng dụng tất cả trong một của chúng tôi cho công việc!

clickUp Brain Max: Từ cuộc trò chuyện đến văn bản và thông tin về khách hàng*

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Phản hồi của khách hàng thường ẩn chứa trong các phản hồi khảo sát dài, tóm tắt cuộc họp hoặc tài liệu rải rác. Với ClickUp Brain Max , bạn không chỉ thu thập câu trả lời—bạn biến chúng thành hành động. Sử dụng Talk to Văn bản để ghi chú các bước tiếp theo trong các cuộc gọi đánh giá hoặc ghi chú nhanh ngay trong các công việc, sau đó để Brain Max tự động tóm tắt các bình luận của khách hàng thành những thông tin rõ ràng.

Kết hợp với Enterprise Search và yêu cầu: “Hiển thị tất cả phản hồi được gắn thẻ ‘onboarding’ trong tháng qua” hoặc “Tổng hợp các phản hồi khảo sát đề cập đến vấn đề giá cả”. Brain Max sẽ ngay lập tức trích xuất ngữ cảnh phù hợp từ khắp không gian làm việc của bạn — biểu mẫu, tài liệu, công việc, thậm chí các khảo sát trước đây.

Thay vì phải phân loại thủ công các phản hồi, nhóm của bạn sẽ nhận được các thông tin có cấu trúc chỉ trong vài giây. Điều này giúp bạn xác định rủi ro mất khách hàng, ưu tiên các biện pháp khắc phục và hành động dựa trên nhu cầu của khách hàng trước khi quá muộn.

Quản lý mọi thứ trong ClickUp Tài liệu

Tạo tài liệu thời gian thực với ClickUp Docs để soạn thảo câu hỏi khảo sát, ghi chép thông tin và hợp tác trong việc xây dựng chiến lược phản hồi tùy chỉnh của khách hàng theo thời gian thực

Đừng để nghiên cứu và câu hỏi của bạn rải rác trên Notion, tài liệu Word và bản nháp email. Sử dụng ClickUp Docs để xây dựng một cơ sở kiến thức thời gian thực cho các cuộc khảo sát của bạn. Soạn thảo câu hỏi, ghi chép thông tin hoặc tạo hướng dẫn nội bộ như “Cách phản hồi đánh giá CSAT tiêu cực” ngay tại nơi nhóm của bạn đang làm công việc.

Nhìn tổng quan với bảng điều khiển ClickUp

Hiển thị CSAT, NPS và các chỉ số khóa khác thông qua Bảng điều khiển ClickUp—được tùy chỉnh để đang theo dõi xu hướng, ưu tiên và hiệu suất chỉ trong nháy mắt

Khi luồng phản hồi bắt đầu, bạn cần hơn một bảng tính. ClickUp Dashboards cho phép bạn tạo báo cáo trực quan về CSAT, NPS hoặc thậm chí số công việc phản hồi đang mở theo từng danh mục.

Bạn có thể thêm biểu đồ cột thể hiện xu hướng hài lòng, biểu đồ tròn thể hiện loại vấn đề hoặc biểu đồ burnup thể hiện tốc độ giải quyết phản hồi.

👀 Bạn có biết? QubicaAMF đã tiết kiệm được 40% thời gian tạo báo cáo và biểu đồ bằng cách chuyển sang sử dụng ClickUp bảng điều khiển.

Giao các mục cụ thể cho các nhóm hỗ trợ và sản phẩm

Đóng vòng nhanh hơn với các công cụ Dịch vụ Khách hàng của ClickUp — giao công việc, quản lý phản hồi và cung cấp trải nghiệm tốt hơn mà không cần chuyển đổi nền tảng

Phản hồi không bao giờ nên bị cô lập. Với giải pháp Dịch vụ Khách hàng của ClickUp, mọi phản hồi đều trở thành một công việc có thể theo dõi, có thể giao nhiệm vụ, gắn thẻ và theo dõi cho đến khi giải quyết xong.

Nếu có khiếu nại lặp lại về quy trình onboarding, hãy chuyển nó đến bộ phận Sản phẩm. Báo cáo lỗi? Gửi trực tiếp đến bộ phận Kỹ thuật. Không có gì bị bỏ sót.

Việc cần làm gì sau khi nhận được phản hồi từ khách hàng

Phản hồi chỉ có giá trị khi nó được xử lý, ưu tiên và chuyển đổi thành quyết định. Sau khi thu thập phản hồi tùy chỉnh của khách hàng, đây là cách để nâng cao chiến lược theo dõi của bạn vượt ra ngoài phản ứng cơ bản:

1. Phân biệt giữa tiếng ồn và tín hiệu

Không phải tất cả phản hồi đều có cùng mức độ quan trọng. Một bình luận về màu sắc nút bấm không tương đương với những phàn nàn lặp đi lặp lại về tính năng sử dụng. Phát triển hệ thống thẻ hoặc đánh giá để phân biệt sở thích cá nhân với những thông tin dựa trên xu hướng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để hỗ trợ quá trình ra quyết định, hãy gán "điểm tác động" cho từng mục dựa trên tần suất, cấp độ người dùng và tính năng bị ảnh hưởng.

2. Bản đồ phản hồi để đánh giá tác động kinh doanh*

Mỗi phản hồi nên liên kết với một mục tiêu kinh doanh cụ thể—giữ chân khách hàng, chuyển đổi, áp dụng tính năng, v.v. Nếu không, nó có thể không cần phải được xử lý ngay lập tức. Bước này đảm bảo rằng các nhóm không theo đuổi những thông tin không quan trọng, mà thay vào đó, các cải tiến được đồng bộ hóa với OKRs hoặc chủ đề của lộ trình phát triển.

📌 Ví dụ: Có phàn nàn về bố cục trang giá cả của bạn? Hãy bản đồ hóa dữ liệu chuyển đổi trước khi ưu tiên thiết kế lại.

3. Giữ phản hồi hiển thị trên các nhóm

Thông thường, phản hồi được lưu trữ trong các công cụ hỗ trợ, không hiển thị cho bộ phận sản phẩm hoặc tiếp thị. Hãy cài đặt một bảng điều khiển phản hồi chia sẻ hoặc chế độ xem không gian làm việc chung nơi mọi người - từ thiết kế đến lãnh đạo - có thể xem xu hướng, các mục chưa được giải quyết và thống kê vòng lặp đã đóng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm thẻ để xác định quyền sở hữu của nhóm (ví dụ: “Cần đánh giá sản phẩm”) và lọc bảng điều khiển theo bộ phận để tránh tình trạng cô lập thông tin.

4. Đừng coi việc theo dõi là một công việc hỗ trợ

Theo dõi phản hồi không chỉ là nhiệm vụ của đội ngũ hỗ trợ khách hàng—đó là một chiến lược giữ chân khách hàng. Tạo các mẫu phản hồi đã được phê duyệt trước cho các nhóm Sản phẩm, Tiếp thị và Thành công để giải quyết vấn đề một cách cá nhân hóa, đặc biệt với những người dùng có giá trị cao hoặc có nguy cơ rời bỏ.

📬 Mẫu gợi ý: “Bạn đã đề cập đến [X] trong phản hồi gần đây của mình. Chúng tôi đã xem xét nội bộ và thực hiện cập nhật [Y]. Cảm ơn bạn đã giúp chúng tôi cải thiện.”

*5. Xem lại phản hồi "đã đóng" theo kỳ

Một vấn đề bạn đã bỏ qua cách đây sáu tháng có thể trở thành ưu tiên hàng đầu ngày nay. Hãy biến việc xem xét phản hồi thành một công việc định kỳ—hàng tháng hoặc hàng quý—và tìm kiếm các mẫu mà bạn đã bỏ qua trước đây. Đặc biệt hữu ích khi lập kế hoạch cho các chu kỳ lộ trình hoặc các chiến dịch mới.

Sẵn sàng biến phản hồi thành kết quả thực tế với ClickUp?

Khảo sát hài lòng của khách hàng có tác động lớn không kém gì việc bạn làm với kết quả. Những câu hỏi phù hợp sẽ định hướng cho bạn, nhưng hệ thống phù hợp sẽ mang lại động lực cho bạn.

Từ việc thu thập thông tin đến phân tích phản hồi của khách hàng và phân công các hoạt động theo dõi, bạn cần hơn cả các biểu mẫu và bảng tính. Bạn cần một không gian làm việc nơi phản hồi thực sự dẫn đến hành động.

Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp. Với các biểu mẫu tích hợp sẵn, tính năng tạo câu hỏi dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), bảng điều khiển trực tiếp và quy trình làm việc kết nối giữa các nhóm hỗ trợ, sản phẩm và lãnh đạo, ClickUp không chỉ là nơi quản lý khảo sát—mà còn là nơi trải nghiệm khách hàng được cải thiện từng phản hồi một.

📢 Đăng ký miễn phí ngay bây giờ và tạo các cuộc khảo sát mang lại sự thay đổi thực sự. 🌍