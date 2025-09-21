Cách tự động hóa phân tích khảo sát với ChatGPT để có được thông tin chi tiết nhanh hơn

Xác suất là bạn có ít nhất một cuộc khảo sát trong thư mục dự án của mình từ sáu tháng qua. Thông tin mà bạn đã thu thập với ý định tốt nhất, nhưng chưa bao giờ phân tích đầy đủ.

Tất nhiên, bạn quan tâm đến những thông tin chi tiết. Nhưng việc phân tích mất quá nhiều thời gian.

Đây chính là lý do tại sao bạn nên học cách tự động hóa phân tích khảo sát với ChatGPT.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn mọi thứ cần thiết để phân tích dữ liệu nhanh chóng. Ngoài ra, như một phần thưởng, chúng tôi sẽ khám phá cách ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc, mở rộng khả năng phân tích dữ liệu khảo sát.

Mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm ClickUp được thiết kế để đơn giản hóa và nâng cao quy trình thu thập phản hồi sản phẩm. Với mẫu này, bạn sẽ có các câu hỏi đã được thiết lập sẵn bao quát các lĩnh vực khóa như thời gian sử dụng sản phẩm, mức độ hài lòng tổng thể, độ dễ sử dụng, giá trị nhận được so với giá cả, và những điểm thích hoặc không thích cụ thể.

Phân tích khảo sát được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) là gì?

Phân tích khảo sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo như xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), học máy và các mô hình ngôn ngữ lớn để tự động hóa và nâng cao quá trình phân tích phản hồi khảo sát.

Phương pháp này cho phép thu được những thông tin chi tiết nhanh hơn, chính xác hơn và sâu sắc hơn từ cả dữ liệu khảo sát định lượng và định tính.

🧠 Thú vị: Cuộc khảo sát đầu tiên được ghi chép trong lịch sử thế giới diễn ra vào năm 1086, khi Vua William I của Anh ra lệnh thực hiện Sách Domesday. Đây thực chất là một cuộc điều tra quy mô lớn về đất đai và tài sản để xác định mức thuế.

Tại sao nên tự động hóa phân tích khảo sát?

Bạn gửi khảo sát vì cần câu trả lời, nhưng sau đó các phản hồi lại nằm đó trong khi bạn phải xử lý các ưu tiên khác. Những thông tin này trở nên ngày càng không còn liên quan theo từng tuần trôi qua. Đây là một trong những lý do tại sao bạn cần tự động hóa phân tích khảo sát; hãy cùng xem xét một số lý do khác:

Tiết kiệm thời gian và nỗ lực: Loại bỏ nhu cầu đọc, thẻ và tổng hợp phản hồi khảo sát thủ công, tiết kiệm hàng giờ lao động

tăng độ chính xác và nhất quán: *Giảm thiểu lỗi của con người trong mục nhập, tính toán và gắn thẻ dữ liệu

Phát hiện xu hướng và thông tin chi tiết: Phát hiện các chủ đề lặp lại, các giá trị ngoại lệ bất thường và xu hướng trong lượng lớn phản hồi mở

xử lý dữ liệu lớn và phức tạp: *Quản lý hàng nghìn phản hồi và thiết kế khảo sát phức tạp, mở rộng quy mô mà không tăng thêm khối lượng công việc

Giảm thiểu thiên vị và nâng cao chất lượng khảo sát: Xử lý tất cả dữ liệu một cách công bằng và áp dụng logic chuẩn hóa cùng các nhánh điều kiện để cải thiện chất lượng và độ tin cậy của khảo sát

🔍 Bạn có biết? Năm 1936, một trong những lỗi lấy mẫu khảo sát nổi tiếng và phổ biến nhất đã xảy ra khi The Literary Digest dự đoán sai kết quả bầu cử tổng thống Mỹ. Họ đã tiến hành khảo sát hàng triệu người, nhưng chỉ những người sở hữu ô tô và điện thoại, khiến kết quả bị lệch nặng về phía những cử tri giàu có.

Quy trình từng bước để tự động hóa phân tích khảo sát với ChatGPT

Kết quả khảo sát chỉ có giá trị bằng những thông tin chi tiết mà bạn có thể rút ra từ chúng. Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua một quy trình rõ ràng, từng bước để cho thấy cách tự động hóa phân tích khảo sát với ChatGPT.

Bước #1: Xác định mục tiêu nghiên cứu của bạn

Trước khi mở kết quả khảo sát, hãy dừng lại và tự hỏi mình: ‘Tôi đang cố gắng khám phá điều gì cụ thể?’. Mục tiêu nghiên cứu rõ ràng sẽ giúp phân tích của bạn tập trung và tránh bị lạc vào những chi tiết không liên quan.

Ví dụ, có thể bạn muốn hiểu tại sao người dùng lại rời bỏ sau khi hoàn tất quá trình onboarding. Hãy ghi lại mục tiêu đo lường này dưới dạng một câu hỏi cụ thể; nó sẽ đóng vai trò như một la bàn khi bạn nhập các câu hỏi vào ChatGPT.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đặt đối tượng của bạn dưới dạng câu hỏi cụ thể, ví dụ: ‘Những chủ đề nào giải thích mức độ hài lòng thấp của người dùng mới?’ Điều này giúp ChatGPT tập trung hơn và cung cấp kết quả phù hợp hơn.

Bước #2: Xuất và chuẩn bị dữ liệu khảo sát của bạn

Khi mục tiêu của bạn đã rõ ràng, đã đến lúc thu thập và tổ chức dữ liệu của bạn. Dưới đây là việc cần làm để thực hiện điều này một cách tốt nhất:

Xuất các phản hồi kèm theo các trường thông tin hữu ích như dấu thời gian, phân đoạn người dùng (địa điểm, gói giá, vai trò) và bất kỳ thuộc tính tùy chỉnh nào

Làm sạch dữ liệu để loại bỏ bản sao trùng lặp, xóa các hàng trống và loại bỏ các cột không cần thiết

Đảm bảo bộ dữ liệu của bạn được cấu trúc trước khi tải lên; ChatGPT hoạt động tốt nhất với các bảng dữ liệu được gắn nhãn rõ ràng

Nếu khảo sát của bạn thu được hàng nghìn phản hồi, hãy chia chúng thành các nhóm nhỏ hơn từ 100-200 để tránh làm quá tải mô hình

Bước #3: Xây dựng các câu hỏi hiệu quả cho ChatGPT

Các câu lệnh của bạn là yếu tố quan trọng nhất. Hãy bắt đầu bằng cách cài đặt bối cảnh.

Ví dụ, yêu cầu ChatGPT đóng vai trò như một nhà nghiên cứu trải nghiệm khách hàng tùy chỉnh hoặc phân tích sản phẩm. Bắt đầu với việc trích xuất chủ đề một cách tổng quát. Sau đó, tinh chỉnh câu hỏi để đi sâu vào cảm xúc, điểm yếu hoặc so sánh theo phân khúc.

📌 Ví dụ: ‘Phân tích 100 phản hồi này để tìm ra các chủ đề chung và tóm tắt cảm xúc’ hoặc ‘So sánh các điểm khác biệt khóa trong phản hồi giữa người dùng cao cấp và người dùng tiêu chuẩn. ’

Bước #4: Sử dụng ChatGPT để phân tích và tóm tắt dữ liệu

Dưới đây là một số khía cạnh bạn có thể yêu cầu phần mềm phân tích khảo sát nhấn mạnh:

Trích xuất chủ đề: Xác định các chủ đề lặp lại, thuật ngữ chuyên ngành hoặc điểm khó khăn từ các phản hồi văn bản mở

Phân tích cảm xúc: Phân loại phản hồi thành tích cực, trung lập hoặc tiêu cực, và phát hiện sự thay đổi trong tông màu cảm xúc

Phân đoạn: Phân tách thông tin theo loại khách hàng, địa điểm hoặc các tiêu chí khác trong dữ liệu của bạn

Tóm tắt: Tạo các bản tóm tắt ngắn gọn cho các tập dữ liệu định tính lớn với các thông tin có thể hành động được làm nổi bật

Bước #5: Chuyển đổi thông tin thành kết quả có thể thực hiện được

Sau khi ChatGPT phát hiện các mẫu khóa, hãy trực quan hóa chúng bằng biểu đồ hoặc bản đồ nhiệt để làm nổi bật các chủ đề và xu hướng cảm xúc.

Tạo báo cáo tóm tắt khảo sát ngắn gọn, được tùy chỉnh cho các bên liên quan, nhấn mạnh vào kết quả và các bước tiếp theo được đề xuất. Bạn thậm chí có thể đẩy kết quả vào các công cụ như Google Trang tính hoặc bảng điều khiển để đảm bảo phân tích có thể lặp lại và mở rộng quy mô.

15 Ví dụ về lệnh ChatGPT cho phân tích khảo sát

Kỹ thuật tạo prompt là yếu tố quan trọng nhất khi tự động hóa khảo sát với ChatGPT. Càng rõ ràng trong hướng dẫn, kết quả đầu ra càng tốt.

Dưới đây là một số mẫu lệnh cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Các mẫu câu hỏi để trích xuất chủ đề

Dưới đây là một số gợi ý để phân tích dữ liệu khảo sát nhằm phát hiện các mẫu chung hoặc ý tưởng lặp lại.

Đọc các phản hồi khảo sát này và xác định năm chủ đề lặp lại hàng đầu. Cung cấp một tóm tắt ngắn cho mỗi chủ đề Trích xuất các vấn đề phổ biến nhất về sản phẩm được đề cập trong các phản hồi này và phân loại chúng thành các nhóm Nhóm các phản hồi tương tự vào 3-5 danh mục và đề xuất các nhãn mô tả cho từng danh mục

Phân tích dữ liệu định tính cho việc phân loại khảo sát

Các lệnh phân tích cảm xúc

Dưới đây là các gợi ý để phân loại các phát hiện khóa thành tích cực, trung lập hoặc tiêu cực:

Phân tích các phản hồi này để đánh giá cảm xúc. Đánh dấu các cảm xúc mạnh như sự thất vọng, hứng khởi hoặc bối rối Nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi nào trong cảm xúc qua các phản hồi, ví dụ như sự tiêu cực lặp đi lặp lại về giá cả hoặc lời khen ngợi về dịch vụ hỗ trợ Xác định các từ và cụm từ phổ biến nhất liên quan đến cảm xúc tích cực và những từ liên quan đến cảm xúc tiêu cực

Hiểu rõ mức độ hài lòng và cảm xúc của khách hàng tùy chỉnh với ChatGPT

Các câu hỏi gợi ý cho phân tích nguyên nhân gốc rễ

Dưới đây là cách vượt qua mức độ cảm xúc bề mặt để khám phá lý do đằng sau phản hồi:

Phân tích các phản hồi tiêu cực và đề xuất các nguyên nhân gốc rễ có thể gây ra sự không hài lòng của khách hàng Đối với mỗi chủ đề được xác định, giải thích lý do tại sao khách hàng có thể cảm thấy như vậy, dựa trên bình luận của họ Tóm tắt các yếu tố cơ bản gây ra sự không hài lòng, chẳng hạn như tính dễ sử dụng, các vấn đề, giá cả hoặc thiếu sót về tính năng

Nắm bắt sâu hơn về đối tượng tham gia khảo sát với phân tích nguyên nhân gốc rễ

Các câu hỏi gợi ý cho phân tích phân đoạn

So sánh phản hồi giữa các nhóm người dùng khác nhau, như người dùng miễn phí so với người dùng trả phí hoặc khách hàng mới so với khách hàng lâu năm, với các lệnh sau:

So sánh các chủ đề trong phản hồi giữa người dùng mới (<3 months) and long-term users (>1 năm). Nêu bật các điểm khác biệt khóa Phân tích phản hồi của người dùng cao cấp so với người dùng tiêu chuẩn. Những nhu cầu hoặc khó khăn đặc biệt nào nổi bật trong mỗi nhóm? Phân loại phản hồi theo địa điểm (ví dụ: Hoa Kỳ so với Liên minh Châu Âu) và tóm tắt sự khác biệt về mức độ hài lòng

Trích xuất những thông tin có giá trị về hành vi của khách hàng tại các địa điểm khác nhau

Các mẫu tóm tắt

Chuyển đổi danh sách dài các phản hồi và vòng phản hồi thành các tóm tắt dễ hiểu với các lệnh sau:

Tóm tắt 200 phản hồi này thành năm thông tin khóa mà ban lãnh đạo cần biết. Giữ cho nội dung ngắn gọn và có tính thực tiễn Tạo một bản tóm tắt một trang về phản hồi khảo sát này, nhấn mạnh các cơ hội và rủi ro Viết một bản tóm tắt rõ ràng về xu hướng cảm xúc của khách hàng để chia sẻ với nhóm sản phẩm

Tóm tắt các phát hiện khóa từ dữ liệu định tính phong phú

🧠 Thú vị: Năm 2013, Iceland đã sử dụng một cuộc khảo sát trực tuyến trên toàn quốc để thu thập ý kiến cho hiến pháp mới của mình. Hàng nghìn công dân đã gửi đề xuất, với phạm vi từ quy định về đánh cá đến việc thêm ngày lễ quốc gia.

Những sai lầm thường gặp khi sử dụng ChatGPT cho phân tích khảo sát

Những sai lầm thường xuất phát từ cách chuẩn bị dữ liệu, cách viết câu hỏi hoặc cách diễn giải kết quả. Hãy cẩn thận với những sai lầm phổ biến này để tránh những thông tin sai lệch:

Các chủ đề trùng lặp hoặc không nhất quán: Việc chạy nhiều lệnh hoặc lô dữ liệu có thể cho kết quả là cùng một chủ đề được đặt tên khác nhau hoặc lặp lại, đòi hỏi phải dọn dẹp thủ công

Các câu hỏi mơ hồ: Các câu hỏi quá rộng hoặc không rõ ràng thường dẫn đến những thông tin không đầy đủ hoặc không liên quan. Các câu hỏi cụ thể và được cấu trúc tốt là công việc tốt nhất

Sự thiên vị của nhà phân tích: Dễ dàng diễn giải kết quả của ChatGPT theo cách xác nhận các giả định sẵn có thay vì để dữ liệu tự nói lên

Quá tải dữ liệu trong một lần nhập: Nhập quá nhiều dữ liệu cùng lúc có thể dẫn đến mất bối cảnh và kết quả kém hơn. Các lô dữ liệu nhỏ, có cấu trúc sẽ mang lại kết quả tốt hơn

🔍 Bạn có biết? Các cuộc khảo sát có thể ảnh hưởng đến câu trả lời chỉ bằng cách sắp xếp thứ tự câu hỏi. Các nhà tâm lý học gọi đây là hiệu ứng kích hoạt. Nếu bạn bắt đầu với một câu hỏi về hạnh phúc, các câu trả lời cho các câu hỏi không liên quan ngay sau đó thường có xu hướng tích cực hơn.

Giới hạn khi sử dụng ChatGPT cho phân tích khảo sát

ChatGPT không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Dưới đây là một số giới hạn phổ biến của ChatGPT mà bạn có thể gặp phải:

Quá tập trung vào các chủ đề quen thuộc: ChatGPT có thể tập trung vào các chủ đề mà nó đã quen thuộc trong khi bỏ qua những thông tin quan trọng nhưng không rõ ràng

Giới hạn của tập dữ liệu lớn: Độ chính xác giảm khi phân tích hàng nghìn phản hồi cùng lúc; việc chia dữ liệu thành các phần nhỏ hơn là điều cần thiết

Thiếu tính năng phân đoạn tích hợp: ChatGPT không tự động chia tách phản hồi theo nhân khẩu học hoặc loại người dùng; bạn sẽ cần xử lý điều này riêng biệt

Không có biểu đồ: Nó không thể tạo Nó không thể tạo bảng điều khiển dự án hoặc biểu đồ; cần sử dụng công cụ bên ngoài để trình bày rõ ràng

Phân tích cơ bản: ChatGPT không được thiết kế cho mô hình thống kê phức tạp; hãy sử dụng nó kết hợp với các phương pháp phân tích phù hợp

kiến thức chuyên môn giới hạn:* Nếu không có bối cảnh cụ thể, ChatGPT có thể không kết nối được các chủ đề liên quan hoặc bỏ qua các thuật ngữ chuyên ngành phức tạp

🧠 Thực tế thú vị: Sự thiên vị về xu hướng trung tâm khiến người trả lời khảo sát do dự khi lựa chọn các phản hồi cực đoan trên thang điểm đánh giá. Để tránh điều này, hãy giới hạn số tùy chọn. Cung cấp cho họ một số phản hồi chẵn trên thang điểm cũng khuyến khích người trả lời nghiêng về một phía nào đó.

Cách sử dụng ClickUp cho phân tích khảo sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI)

ClickUp là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tài liệu và giao tiếp nhóm trên một nền tảng duy nhất — được thúc đẩy bởi tự động hóa AI thế hệ mới và công cụ tìm kiếm.

Khi nói đến khảo sát, ClickUp cung cấp cho bạn một quy trình làm việc hoàn chỉnh: từ thu thập phản hồi, phân tích xu hướng, chia sẻ kết quả khảo sát cho đến tự động hóa các bước theo dõi.

Dưới đây là cách bạn có thể sử dụng các công cụ khóa của ChatGPT cho phân tích khảo sát.

Thu thập và tổ chức các phản hồi khảo sát

ClickUp Forms hoạt động như một công cụ thu thập phản hồi của khách hàng, giúp bạn dễ dàng thu thập phản hồi khảo sát mà không cần quản lý các công cụ bên ngoài. Mỗi lần gửi phản hồi sẽ tự động trở thành một nhiệm vụ ClickUp trong danh sách công việc bạn đã chọn, nghĩa là dữ liệu được tổ chức ngay lập tức và sẵn sàng cho phân tích.

Tối ưu hóa việc tạo/lập khảo sát với ClickUp Forms Chuyển đổi phản hồi từ biểu mẫu ClickUp thành nhiệm vụ ClickUp có thể thực hiện được

Đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn có thể thu thập phản hồi của khách hàng về sản phẩm thông qua biểu mẫu ClickUp có thương hiệu. Mỗi phản hồi sẽ được ghi nhận dưới dạng một tác vụ. Nó sẽ bao gồm các trường tùy chỉnh cho đánh giá, bình luận và danh mục sản phẩm.

Hoặc bạn có thể bắt đầu nhanh chóng với mẫu khảo sát phản hồi sản phẩm của ClickUp.

Mẫu này đi kèm với các chế độ xem chuyên dụng để giúp bạn trực quan hóa và làm việc với dữ liệu theo nhiều cách khác nhau:

Mẫu này đi kèm với các chế độ xem chuyên dụng để giúp bạn trực quan hóa và làm việc với dữ liệu theo nhiều cách khác nhau:

chế độ xem Tổng quan về mức độ hài lòng cho phép bạn nhanh chóng nắm bắt xu hướng về cảm nhận của khách hàng

Submissions View thu thập tất cả các phản hồi khảo sát đến trong một nơi duy nhất

Product Ratings View sắp xếp dữ liệu theo các trường đánh giá để bạn có thể nhận ra các mẫu dữ liệu ngay lập tức

Product Feedback Survey chế độ xem cung cấp cái nhìn tổng quan về các phản hồi cá nhân

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng logic điều kiện trong biểu mẫu để chỉ hiển thị các câu hỏi tiếp theo khi phù hợp (ví dụ: chỉ hỏi ‘Chúng tôi có thể cải thiện điều gì?’ nếu ai đó đánh giá trải nghiệm của họ dưới 7).

Tiết kiệm thời gian cho các công việc lặp đi lặp lại

Phân tích khảo sát cũng bao gồm các bước lặp đi lặp lại. ClickUp Automations sẽ xử lý chúng với các quy tắc đơn giản ‘khi điều này xảy ra, thì làm việc cần làm’ .

Ví dụ, bạn có thể tự động phân loại các phản hồi khảo sát được đánh dấu là 'tiêu cực' và chuyển chúng đến nhóm thành công để theo dõi. Hoặc mỗi khi ai đó gửi một bản khảo sát với điểm số dưới năm, một đại diện có thể nhận được thông báo cảnh báo.

Tạo các quy trình tự động hóa ClickUp tùy chỉnh để xử lý các công việc lặp đi lặp lại mà bạn không thích

📮 ClickUp Insight: 45% người lao động đã từng nghĩ đến việc sử dụng tự động hóa, nhưng chưa thực hiện. Các yếu tố như thời gian giới hạn, sự không chắc chắn về công cụ tốt nhất và sự lựa chọn quá nhiều có thể cản trở mọi người thực hiện bước đầu tiên hướng tới tự động hóa. ⚒️ Với các tác nhân AI dễ dàng xây dựng và các lệnh dựa trên ngôn ngữ tự nhiên, ClickUp giúp bạn dễ dàng bắt đầu với tự động hóa. Từ việc tự động phân công công việc đến các bản tóm tắt dự án do AI tạo ra, bạn có thể khai thác sức mạnh của tự động hóa và thậm chí xây dựng các tác nhân AI tùy chỉnh trong vài phút — mà không cần phải học hỏi nhiều. 💫 Kết quả thực tế: QubicaAMF đã giảm thời gian báo cáo xuống 40% bằng cách sử dụng bảng điều khiển động và biểu đồ tự động của ClickUp, biến hàng giờ công việc thủ công thành thông tin thời gian thực.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp tự động hóa với thẻ tùy chỉnh (ví dụ: ‘Phản hồi ưu tiên cao’) để các nhóm không bao giờ bỏ lỡ những thông tin quan trọng.

Chuyển đổi dữ liệu khảo sát thành các biểu đồ trực quan

Phản hồi thô là quý giá, nhưng các mẫu dữ liệu trở nên rõ ràng hơn khi được trực quan hóa. ClickUp Bảng điều khiển cho phép bạn tạo ra các chế độ xem thời gian thực, tương tác của dữ liệu khảo sát.

Tạo bảng điều khiển ClickUp để theo dõi xu hướng và kết quả khảo sát với các thẻ tùy chỉnh

Ví dụ, bạn có thể tạo một bảng điều khiển hiển thị điểm NPS theo khu vực hoặc đánh giá mức độ cam kết của nhân viên theo bộ phận. Bạn cũng có thể tạo một thẻ tùy chỉnh để hiển thị tỷ lệ phản hồi tích cực so với tiêu cực trong khảo sát, được cập nhật theo thời gian thực.

Phần mềm bảng điều khiển cho phép bạn sử dụng nhiều thẻ để so sánh xu hướng song song, như sự hài lòng về sản phẩm so với yêu cầu tính năng, để có bối cảnh phong phú hơn.

Nghe chia sẻ từ người dùng:

Trước khi sử dụng ClickUp, các nhóm làm việc trên các nền tảng riêng biệt, tạo ra các "hộp đen" công việc khiến việc truyền đạt cập nhật và tiến độ công việc trở nên khó khăn. Về báo cáo dữ liệu, các nhà lãnh đạo của chúng tôi gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các báo cáo chính xác cần thiết để đưa ra các quyết định kinh doanh mạnh mẽ cho tổ chức. Phần khó chịu nhất là chúng tôi đã lãng phí nỗ lực làm việc trùng lặp do thiếu sự hiển thị về dự án giữa các nhóm.

⚙️ Bonus: Sử dụng mẫu khảo sát hài lòng khách hàng tùy chỉnh ClickUp để thu thập và đánh giá phản hồi của khách hàng một cách nhanh chóng. Mẫu khảo sát hài lòng khách hàng này cung cấp cho bạn khung khổ để phân tích kết quả khảo sát và thực hiện các bước cụ thể nhằm cải thiện.

Nhận thông tin chi tiết từ AI dựa trên dữ liệu khảo sát của bạn

ClickUp Brain kết nối trực tiếp với các phản hồi khảo sát của bạn trong nền tảng, cung cấp cho bạn các tóm tắt, điểm nhấn và đề xuất ngay lập tức. Khác với các công cụ AI thông thường, nó hoàn toàn hiểu rõ bối cảnh không gian làm việc của bạn

Yêu cầu ClickUp Brain tạo ra các thông tin chi tiết về dự án

Tất cả những gì bạn cần làm là yêu cầu ClickUp Brain ‘Tóm tắt 3 vấn đề chính từ cuộc khảo sát khách hàng của chúng ta’ và ngay lập tức tạo ra một bản tóm tắt cho nhóm sản phẩm của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng nó để soạn thảo báo cáo cho các bên liên quan với các điểm chính được liệt kê, giúp tiết kiệm hàng giờ làm việc thủ công. ClickUp Brain’s AI Writer for Work có thể chuyển đổi phản hồi khảo sát thành các tóm tắt chuyên nghiệp, sẵn sàng trình bày cho các bên liên quan.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Đang xử lý các dự án khảo sát quy mô lớn? ClickUp Brain MAX kết hợp trí tuệ nhân tạo đa mô hình (ChatGPT, Claude, Gemini, v.v.) với đồ thị công việc của ClickUp, cung cấp những thông tin chi tiết chính xác và có ngữ cảnh hơn. Sử dụng bộ công nghệ AI mở rộng của nó để thực hiện các so sánh sâu như ‘Phân tích sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa người dùng gói cao cấp và gói miễn phí trên tất cả các bài nộp/gửi đã nộp. ’ Tính năng tìm kiếm thống nhất của ClickUp Brain MAX thu thập thông tin từ các nguồn tích hợp như Google Drive hoặc Notion, giúp phân tích của bạn bao quát tất cả các nguồn phản hồi.

Thành công trong khảo sát với ClickUp

Sử dụng ChatGPT để phân tích dữ liệu khảo sát có thể đẩy nhanh quá trình. Tuy nhiên, một nền tảng mạnh mẽ như ClickUp cho phép bạn tương tác tích cực với các cuộc khảo sát đồng thời làm cho quá trình phân tích hiệu quả hơn.

Ứng dụng toàn diện cho công việc tập trung vào việc tạo/lập và phân tích khảo sát, phân công các bước theo dõi, trực quan hóa thông tin và giữ cho toàn bộ nhóm của bạn đồng bộ về các bước tiếp theo.

Vậy bạn còn chần chừ gì nữa?