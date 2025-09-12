Cách đo lường và đang theo dõi Share of Voice của bạn?

Adidas có phổ biến hơn Nike không? Việc cần làm là nói về Netflix nhiều hơn Amazon Prime trên Instagram không? Taco Bell có nhận được nhiều sự chú ý hơn McDonald’s không?

Đây là những câu hỏi mà các nhóm thường đặt ra về thương hiệu của mình hàng ngày. Và đừng nhầm lẫn, đối thủ cạnh tranh cũng đang theo dõi những xu hướng này một cách sát sao.

Phần ánh sáng đó chính là điều chúng ta gọi là share of voice. Nó quan trọng vì người tiêu dùng không chỉ mua sản phẩm; họ mua vào những thương hiệu mà họ cảm thấy kết nối. Thực tế, 76% khách hàng thà chọn một thương hiệu mà họ cảm thấy có sự gắn kết hơn là chọn đối thủ cạnh tranh.

Biết được thương hiệu của bạn đang chiếm bao nhiêu phần trăm trong cuộc hội thoại sẽ giúp bạn dễ dàng nhận ra những chiến dịch marketing nào đang công việc và những chiến dịch nào cần được điều chỉnh.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đo lường thị phần tiếng nói một cách hiệu quả, bao gồm trên các đề cập trên mạng xã hội, thị phần SEO, quảng cáo trả phí và các kênh tiếp thị khác nhau.

Share of Voice (SOV) là gì?

Tại cốt lõi, Share of Voice (SOV) là về việc thương hiệu của bạn chiếm bao nhiêu không gian trong tâm trí và cuộc hội thoại của mọi người so với các đối thủ cạnh tranh.

Hãy tưởng tượng bạn đang đứng trong một căn phòng đông đúc đầy các thương hiệu và nhận ra tần suất tên thương hiệu của bạn được nhắc đến. Sự hiện diện càng mạnh mẽ và có ý nghĩa, nhận thức về thương hiệu của bạn càng cao.

Nhưng liệu đó chỉ là vấn đề về tiếng ồn? Không. SOV là về việc duy trì hiển thị ở những nơi mà đối tượng mục tiêu của bạn đã chú ý; điều này khác với 'thị phần', một thuật ngữ cũng được sử dụng để mô tả độ phổ biến của một thương hiệu

Hãy tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng thông qua một số ví dụ.

🧠 Bạn có biết: Năm 2022, Shiseido đã tận dụng nội dung do người dùng tạo ra trên mạng xã hội, khuyến khích người hâm mộ chia sẻ phong cách trang điểm của họ với sản phẩm của thương hiệu. Kết quả là, số lần đề cập đến mỹ phẩm Shiseido đã tăng đáng kể so với năm trước, cho thấy việc xuất hiện ở những không gian phù hợp có thể nâng cao đáng kể sự hiện diện của thương hiệu.

So sánh giữa Share of Voice và thị phần

Hãy tưởng tượng hai chuỗi cà phê: Thương hiệu A được đề cập đến khắp nơi trên mạng xã hội nhưng bán ít cốc hơn Thương hiệu B, vốn chiếm ưu thế về doanh số thực tế. Trong trường hợp này, Thương hiệu A có thị phần tiếng nói cao hơn, trong khi Thương hiệu B nắm giữ thị phần lớn hơn. Một bên thể hiện hiển thị, bên kia thể hiện sức mạnh doanh thu.

Để hiểu rõ hơn về sự khác biệt giữa chúng, đây là so sánh chi tiết:

Aspect Share of Voice (SOV) *thị phần (SOM) Định nghĩa Đo lường độ hiển thị, số lần đề cập và sự hiện diện của thương hiệu so với đối thủ cạnh tranh Đo lường doanh số bán hàng hoặc doanh thu mà công ty của bạn chiếm giữ trên thị trường Tập trung Nhận thức thương hiệu và phạm vi tiếp cận marketing Doanh số, doanh thu và thu hút khách hàng tùy chỉnh Ví dụ Trên Instagram, nếu Netflix xuất hiện trong 2.000 trong tổng số 10.000 lượt đề cập về dịch vụ streaming, tỷ lệ SOV của nó là 20% Nếu Netflix thu về $2 tỷ doanh thu streaming trong một thị trường có kích thước $10 tỷ, tỷ lệ SOM của nó là 20% Tại sao điều này quan trọng?* Cho thấy mức độ hiện diện của thương hiệu trong cuộc hội thoại và phương tiện truyền thông Hiển thị hiệu suất kinh doanh thực tế và sức mạnh tài chính của bạn

Tại sao SOV quan trọng trong phân tích cạnh tranh

Hiểu rõ thị phần giọng nói của thương hiệu giúp bạn đánh giá vị trí của thương hiệu so với các đối thủ khác.

Nếu Nike chiếm ưu thế trong cuộc hội thoại về thời trang thể thao nhưng Adidas lại có số lượt đề cập tăng lên trong một chiến dịch, đó là dấu hiệu cho thấy sự thay đổi trong độ hiển thị thương hiệu.

Tương tự, nếu Taco Bell đột nhiên có số lượng đề cập trên mạng xã hội cao hơn McDonald’s, điều này có thể phản ánh sở thích của người tiêu dùng hoặc tác động của việc ra mắt sản phẩm mới.

Có một quan niệm sai lầm phổ biến cho rằng phân tích giọng nói là về việc sao chép đối thủ cạnh tranh, nhưng điều bạn thực sự cần làm là nhận diện những khoảng trống và cơ hội. Tập trung vào việc nâng cao những gì hiệu quả và thu thập thông tin về cách sự hiện diện của thương hiệu phát triển theo thời gian.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên làm việc với kiến thức thừa nhận rằng các quyết định thường bị bỏ sót khi chúng bị chôn vùi trong trò chuyện, email hoặc bảng tính. Nếu không có một nơi duy nhất để ghi lại chúng, những thông tin quý giá sẽ bị lạc trong hỗn loạn. Với Quản lý Công việc ClickUp, mọi quyết định có thể ngay lập tức trở thành một công việc có thể theo dõi. Biến trò chuyện, bình luận, tài liệu hoặc thậm chí email thành hành động chỉ với một cú nhấp chuột

Các kênh để đo lường Share of Voice

Điểm mạnh của chỉ số Share of Voice là nó không bị giới hạn bởi một chiến dịch hay thậm chí một kênh cụ thể. Nếu bạn đang tụt hậu trên một nền tảng, bạn có thể bù đắp bằng cách tập trung vào nền tảng khác.

Vậy, hãy cùng xem xét các kênh khóa mà thương hiệu của bạn nên có mặt và được đo lường.

Các đề cập trên mạng xã hội

69% người dùng cho biết họ thấy nội dung thương hiệu hấp dẫn nhất trên Instagram, và gần một nửa mong muốn các thương hiệu sử dụng nền tảng này thường xuyên hơn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của mạng xã hội đối với tỷ lệ chia sẻ tiếng nói của thương hiệu.

Mỗi thẻ, bình luận hoặc đề cập đều là tín hiệu cho thấy thương hiệu của bạn hiện diện như thế nào trong các cuộc hội thoại hàng ngày. Đang theo dõi các đề cập trên mạng xã hội trên các nền tảng như Instagram, X, LinkedIn hoặc TikTok giúp bạn không chỉ thấy tần suất xuất hiện của thương hiệu mà còn những gì mọi người đang nói.

Hãy xem xét một quán cà phê địa phương xuất hiện trong các câu chuyện của khách hàng. Một bài đăng dẫn đến bài đăng khác, và sớm thôi, thương hiệu trở thành một phần của cuộc hội thoại lớn hơn. Đây chính là cách thị phần chia sẻ tiếng nói của thương hiệu phát triển.

👀 Thông tin thú vị: Khi bộ phim Barbie ra mắt vào năm 2023, nó đã tạo ra một làn sóng văn hóa vượt xa doanh thu phòng vé. Một phần sức hút của nó đến từ một chiến dịch truyền thông xã hội thông minh: người dùng được mời tạo ra những poster phong cách Barbie của riêng mình bằng một công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo, thu hút 13 triệu người dùng.

Độ hiển thị trên công cụ tìm kiếm (SEO share of voice)

Một số người cho rằng SEO không còn hiệu quả như trước. Người dùng đang lướt qua các tóm tắt AI của Google hoặc chuyển sang sử dụng các công cụ như ChatGPT thay vì cuộn qua danh sách dài các liên kết. Nhưng điều đó không có nghĩa là khả năng hiển thị trên công cụ tìm kiếm trở nên vô nghĩa. Nó chỉ đơn giản là đã thay đổi.

Để duy trì hiển thị, thương hiệu của bạn hiện nay không chỉ cần xuất hiện trong kết quả tìm kiếm hàng đầu mà còn trong các câu trả lời mà các công cụ AI trích xuất. Đó là lý do tại sao việc duy trì một tỷ lệ chia sẻ tiếng nói SEO mạnh mẽ vẫn là yếu tố quan trọng.

Càng xuất hiện thường xuyên trên các từ khóa và chủ đề liên quan, trang web của bạn càng có khả năng được các công cụ tìm kiếm và trợ lý AI hiển thị nội dung của bạn.

Khi phần lớn lưu lượng truy cập tự nhiên cho một từ khóa đổ về trang web của bạn, điều đó cho thấy bạn đang sở hữu một thị phần chia sẻ giọng nói mạnh mẽ trong không gian đó.

Quảng cáo trả phí (PPC và quảng cáo hiển thị)

Quảng cáo trực tuyến là một kênh khác để đo lường thị phần quảng cáo. Tài khoản Google Ads cung cấp các chỉ số như tỷ lệ hiển thị quảng cáo để cho thấy tần suất quảng cáo của bạn xuất hiện so với đối thủ cạnh tranh.

Nếu thương hiệu của bạn nhận được nhiều lượt hiển thị hơn cho các truy vấn tìm kiếm phù hợp, bạn đang chiếm nhiều không gian quảng cáo hơn và cải thiện sự hiện diện của mình. Sự sụt giảm trong tỷ lệ chia sẻ có thể cho thấy cần điều chỉnh giá thầu, tinh chỉnh mục tiêu hoặc xem xét lại cài đặt chiến dịch.

Điều này rất quan trọng vì nghiên cứu cho thấy quảng cáo và khuyến mãi mục tiêu thu hút sự chú ý của khoảng một phần ba số người, và số này tăng lên gần 50% đối với thế hệ Z.

PR và phạm vi phủ sóng tin tức

Mỗi lần thương hiệu của bạn xuất hiện trong một bài viết hoặc trên trang tin tức, nó sẽ góp phần tăng thị phần tiếng nói của bạn. Loại hình truyền thông được tạo ra này giúp xây dựng uy tín và định hình danh tiếng thương hiệu theo cách mà quảng cáo không thể làm được.

Đang theo dõi các đề cập tin tức và phạm vi phủ sóng PR giúp bạn đánh giá liệu nỗ lực của mình có đưa thương hiệu đến đúng đối tượng mục tiêu hay không

Diễn đàn ngành và các cuộc thảo luận trong cộng đồng

Các diễn đàn chuyên ngành, trang web đánh giá và cộng đồng trực tuyến thường là nơi mọi người chia sẻ những suy nghĩ chân thực.

Bằng cách theo dõi các cuộc thảo luận trong các không gian này, bạn có thể đo lường tần suất thương hiệu của mình được nhắc đến so với đối thủ cạnh tranh.

Những đề cập này có giá trị vì chúng thể hiện sự quan tâm thực sự của người tiêu dùng và cảm xúc của người dùng. Việc tham gia và phản hồi tích cực trong các cuộc hội thoại này giúp củng cố vị trí thương hiệu của bạn.

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một ứng dụng tập luyện mới đang được thảo luận trên diễn đàn r/Fitness của Reddit. Hàng chục người dùng khuyên dùng ứng dụng này thay vì các đối thủ lớn hơn, giúp thương hiệu tăng đáng kể thị phần tiếng nói trong cộng đồng đó.

Cách tính toán Share of Voice: Hướng dẫn từng bước

Hãy tưởng tượng bạn vừa ra mắt một thương hiệu cà phê mới. Trong tháng này, mọi người đã đề cập đến thương hiệu của bạn khoảng 50 lần trên mạng. Đồng thời, các đối thủ cạnh tranh của bạn đã nhận được tổng cộng 450 lượt đề cập. Bạn muốn biết mình chiếm bao nhiêu không gian trong cuộc hội thoại lớn đó. Đó chính là lúc chỉ số Share of Voice phát huy tác dụng.

Dưới đây là cách bạn có thể thực hiện từng bước:

Bước 1: Xác định những gì cần đo lường

Đó có thể là các đề cập trên mạng xã hội, lượt hiển thị quảng cáo, lưu lượng truy cập website hoặc thậm chí là các bài báo. Chọn kênh (hoặc các kênh) mà bạn muốn đánh giá sự hiện diện của thương hiệu.

Bước 2: Thu thập số của thương hiệu

Đếm số lần thương hiệu của bạn được đề cập, số lần nhấp chuột vào quảng cáo của bạn hoặc lượng truy cập vào trang web của bạn trong kênh đó.

Bước 3: Thu thập tổng số

Bây giờ, tổng hợp cùng một dữ liệu cho tất cả đối thủ cạnh tranh trong không gian đó. Điều này giúp bạn có cái nhìn toàn diện về thị trường.

Bước 4: Việc cần làm: Tính toán

Dưới đây là công thức đơn giản:

Share of Voice = (Số lượng của thương hiệu bạn ÷ Tổng số lượng) × 100 Trong ví dụ về thương hiệu cà phê của chúng tôi: 50 ÷ (50 + 450) × 100 = 10% Điều đó có nghĩa là thương hiệu của bạn hiện đang chiếm 10% cuộc hội thoại trong thị trường đó.

điểm mạnh của công thức này là nó áp dụng được ở mọi nơi. * Trên mạng xã hội, bạn có thể đo lường số lần đề cập. Với quảng cáo, bạn có thể sử dụng tỷ lệ chia sẻ từ Google Ads. Đối với tìm kiếm, bạn có thể xem tần suất trang web của bạn xuất hiện so với các trang khác. Và đối với quan hệ công chúng, bạn có thể đang theo dõi tần suất thương hiệu của bạn xuất hiện trong các bài viết hoặc tin tức.

Các chỉ số khóa và KPI đang theo dõi cho SOV

Bạn muốn thực sự hiểu cách đo lường thị phần tiếng nói cho thương hiệu của mình? Dưới đây là những yếu tố cơ bản, ý nghĩa của chúng và cách sử dụng chúng.

1. Tổng số lượt đề cập so với đối thủ cạnh tranh

Đây là chế độ xem truyền thống về thị phần tiếng nói. Đếm số lần đề cập đến thương hiệu của bạn trong một kênh, cộng thêm số lần đề cập đến đối thủ cạnh tranh, sau đó tính toán tỷ lệ phần trăm của bạn.

Công thức: SOV = (Số lần đề cập đến thương hiệu của bạn ÷ Tổng số lần đề cập trên thị trường) × 100 Ý tưởng tương tự cũng áp dụng cho các chỉ số khác như lượt nhấp chuột hoặc lưu lượng truy cập. Dưới đây là cách nó giúp bạn: Hiển thị sự hiện diện của thương hiệu trong cuộc hội thoại so với các thương hiệu khác

Công việc cho các đề cập trên mạng xã hội, phạm vi phủ sóng PR và thậm chí cả lưu lượng truy cập trả phí hoặc tự nhiên khi bạn muốn một cách đơn giản để đo lường và tính toán thị phần

2. Lượt hiển thị và phạm vi tiếp cận

Reach là số người duy nhất đã xem nội dung của bạn. Impressions là tổng số lần nội dung được hiển thị, bao gồm cả các lần hiển thị lặp lại. Theo dõi cả hai chỉ số này để hiểu rõ mức độ phủ sóng của thương hiệu và tần suất xuất hiện của nó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp cho nhà tiếp thị hiệu suất: Trong Google Ads, thêm cột "Impression Share" để xem tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị hợp lệ mà bạn thực sự đã thu hút được. Số lượt hiển thị của bạn chia cho tổng số lượt hiển thị hợp lệ sẽ cho ra một tín hiệu hiển thị sạch, theo phong cách SOV, cho các chiến dịch trả phí.

Hiển thị tất cả số của bạn trên ClickUp Bảng điều khiển để trực quan hóa nỗ lực của bạn

3. Tỷ lệ tương tác

Tỷ lệ tương tác cho biết mức độ tích cực mà người dùng tương tác với nội dung của bạn so với kích thước hoặc phạm vi tiếp cận của đối tượng. Hãy nghĩ đến các hành động như thích, bình luận, chia sẻ, lưu trữ và nhấp chuột. Đây là một chỉ số hữu ích để đánh giá chất lượng bên cạnh số lượng đề cập thô.

Sự tương tác liên tục là một chỉ số mạnh mẽ về sức khỏe thương hiệu và sự hiện diện trực tuyến tích cực.

Công thức: Tương tác trên phạm vi tiếp cận = (Tổng số tương tác / Phạm vi tiếp cận trên mỗi bài đăng) × 100 Cách đọc nhanh: Sự tương tác ngày càng tăng với phạm vi tiếp cận ổn định thường cho thấy nội dung của bạn đang gây được tiếng vang

Sử dụng cùng một phương pháp cho bạn và cho đối thủ cạnh tranh để đảm bảo so sánh công bằng

4. Phân tích cảm xúc

Không phải tất cả các đề cập đều như nhau. Phân tích cảm xúc phân loại cuộc hội thoại thành tích cực, tiêu cực hoặc trung lập, giúp bạn hiểu cảm nhận của mọi người khi họ nói về bạn.

Kết hợp khối lượng với tông giọng sẽ cho bạn cái nhìn chính xác hơn về sự hiện diện của thương hiệu.

Dưới đây là cách sử dụng nó: Theo dõi sự biến động sau các đợt ra mắt sản phẩm hoặc các nỗ lực quan hệ công chúng

So sánh cảm nhận của khách hàng tùy chỉnh với cảm nhận của đối thủ để phát hiện cơ hội trong thông điệp

5. Xếp hạng từ khóa và khả năng hiển thị trong tìm kiếm

Như chúng ta đã thấy trước đó, chỉ số SEO Share of Voice ước tính tỷ lệ lưu lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên tiềm năng cho một tập hợp từ khóa cụ thể được hướng đến trang web của bạn, so với lượng lưu lượng mà đối thủ nhận được.

Nó kết nối thứ hạng và lượt nhấp chuột với một chỉ số hiển thị đơn giản để bạn có thể xem vị trí của mình trên trang kết quả.

Các chủ đề mà bạn thường xếp hạng cao và thu hút nhiều lượt nhấp chuột cho thấy khả năng hiển thị tìm kiếm mạnh mẽ, trong khi các khoảng trống, nơi đối thủ xếp hạng cao hơn, cho thấy nơi bạn cần cải thiện hoặc tạo nội dung.

Dưới đây là một số nguồn tham khảo hữu ích: google Search Console* để theo dõi số lần hiển thị, số lần nhấp chuột và vị trí trung bình, giúp ước tính SOV của bạn dựa trên dữ liệu thực tế

Các công cụ theo dõi thứ hạng như Ahrefs và các công cụ khác để theo dõi vị trí của đối thủ cạnh tranh và các chỉ số hiển thị theo phong cách SOV tự động hóa

Bạn có lo lắng về việc "sử dụng đủ từ khóa" trong bài viết của mình? Chủ đề trên Reddit này đưa ra một sự cân bằng hữu ích. Một chế độ xem nhắc nhở chúng ta viết cho con người chứ không ép buộc sử dụng các cụm từ chính xác:

Nếu bạn sử dụng nguyên văn cụm từ đó một cách không tự nhiên trong toàn bộ văn bản, điều đó có thể gây hại cho bạn về lâu dài. Đừng viết cho Google; hãy viết cho con người.

Nếu bạn sử dụng cụm từ nguyên văn một cách không tự nhiên trong toàn bộ văn bản, điều này có thể gây hại cho bạn về lâu dài. Đừng viết cho Google; hãy viết cho con người.

Một chế độ xem khác cho rằng mỗi bài viết nên có mục tiêu rõ ràng để duy trì sự tập trung:

Đặt mỗi bài viết làm mục tiêu cho một từ khóa cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn tập trung hơn trong quá trình viết.

Đặt mỗi bài viết làm mục tiêu cho một từ khóa cụ thể. Điều này sẽ giúp bạn tập trung hơn trong quá trình viết.

Cả hai ý tưởng đều kết hợp hài hòa. Chọn một chủ đề rõ ràng, viết nội dung thực sự hữu ích và sử dụng ngôn ngữ tự nhiên. Sau đó, áp dụng các kỹ thuật đo lường chia sẻ thị phần để xem liệu các trang web của bạn có đang thu hút lượng truy cập tìm kiếm tự nhiên xứng đáng hay không.

Dưới đây là tóm tắt nhanh về các chỉ số chúng ta vừa đề cập:

Chỉ số Điều nó thể hiện Tại sao điều này quan trọng? Tổng số lượt đề cập so với đối thủ cạnh tranh Tần suất thương hiệu của bạn được đề cập so với các thương hiệu khác Phân tích phần trăm thị phần của bạn trong cuộc hội thoại và giúp tính toán chia sẻ Tỷ lệ tương tác Cách mọi người tương tác với nội dung của bạn Cho biết liệu khán giả của bạn có thấy nội dung của bạn có ý nghĩa và hấp dẫn hay không Lượt hiển thị và phạm vi tiếp cận Có bao nhiêu người đã xem nội dung của bạn và tần suất xem là bao nhiêu? Nổi bật hiển thị của thương hiệu và hiệu suất quảng cáo Phân tích cảm xúc Dù các đề cập là tích cực, tiêu cực hay trung lập Giúp theo dõi danh tiếng thương hiệu và cảm nhận của khách hàng *xếp hạng từ khóa và khả năng hiển thị trong tìm kiếm Vị trí của bạn trong kết quả tìm kiếm và thị phần chia sẻ lưu lượng truy cập Hiển thị tỷ lệ tiếng nói SEO của bạn và các cơ hội để cải thiện hiển thị

Đo lường thị phần giọng nói có thể nghe có vẻ phức tạp ban đầu, nhưng có rất nhiều công cụ giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Những công cụ này thu thập các đề cập, lượt hiển thị và dữ liệu tìm kiếm cho bạn, giúp bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để hiểu rõ câu chuyện đằng sau các số.

Sẵn sàng khám phá các lựa chọn của bạn? Hãy bắt đầu.

1. Các nền tảng lắng nghe mạng xã hội

qua Brandwatch

Một trong những cách đơn giản nhất để đang theo dõi thị phần tiếng nói của thương hiệu là thông qua các công cụ lắng nghe mạng xã hội. Thay vì phải lướt qua vô số bài đăng một cách thủ công, hãy sử dụng các nền tảng này để thu thập tất cả các cuộc hội thoại về thương hiệu của bạn và đối thủ cạnh tranh, từ đó bạn có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh.

Các công cụ như Brandwatch và Sprout Social cho phép bạn đang theo dõi các đề cập đến thương hiệu, hashtag và thậm chí cả cảm xúc của khách hàng trên các tài khoản mạng xã hội khác nhau. Chúng giúp bạn nhận biết khi nào mọi người đang nói về bạn, họ đang nói gì và sự hiện diện của bạn so sánh như thế nào với các đối thủ trong không gian của bạn.

Với phân tích cảm xúc của khách hàng, bạn có thể hiểu được khách hàng cảm thấy hào hứng, bực bội hay trung lập khi đề cập đến thương hiệu của bạn. Bối cảnh này giúp bạn đưa ra quyết định thông minh hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giá trị thực sự của các nền tảng này nằm ở khả năng hiển thị các xu hướng theo thời gian. Theo dõi những xu hướng này để xác định các chủ đề nào thu hút sự tương tác nhiều nhất, cách thị phần tiếng nói của bạn thay đổi trong các chiến dịch và nơi bạn có cơ hội lớn nhất để mở rộng sự hiện diện của thương hiệu.

qua Ahrefs

Nếu bạn muốn hiểu rõ mức độ hiển thị của thương hiệu trong kết quả tìm kiếm, các công cụ SEO chính là người bạn đồng hành đáng tin cậy của bạn.

Các nền tảng như Semrush và Ahrefs cho phép bạn tính toán tỷ lệ chia sẻ tiếng nói SEO bằng cách hiển thị lượng lưu lượng tìm kiếm tiềm năng cho một bộ từ khóa đang được chuyển hướng đến trang web của bạn so với các trang web khác.

Bạn có thể xem những chủ đề nào bạn đang dẫn đầu, nơi đối thủ đang vượt trội và những từ khóa mới nào có thể đáng để tạo nội dung xung quanh.

Điều khiến các công cụ này đặc biệt hữu ích là chúng đặt hiệu suất tìm kiếm của bạn vào bối cảnh cụ thể. Thay vì chỉ biết bạn xếp hạng #5 cho một từ khóa, bạn có thể thấy lượng lưu lượng truy cập mà bạn có thể thu hút ở vị trí đó và cách nó thay đổi nếu bạn leo lên vị trí cao hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng Semrush hoặc Ahrefs để phát hiện các khoảng trống nơi đối thủ xếp hạng cao hơn bạn. Những khoảng trống này thường chỉ ra chính xác các chủ đề mà đối tượng mục tiêu của bạn quan tâm, giúp bạn có một lộ trình rõ ràng cho nội dung mới.

qua Cision

Khi thương hiệu của bạn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, blog hoặc tạp chí chuyên ngành, bạn cần đảm bảo rằng bạn đang theo dõi tất cả các bài viết đó. Tuy nhiên, việc tự thực hiện việc cần làm này có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Đó là lúc các công cụ theo dõi PR phát huy tác dụng.

Các nền tảng như Meltwater và Cision thu thập các đề cập về thương hiệu của bạn trên các trang tin tức, tạp chí trực tuyến và thậm chí cả podcast.

Các công cụ này cũng hiển thị phạm vi tiếp cận của từng nội dung và cảm xúc đằng sau nó. Điều này giúp bạn đánh giá xem các nỗ lực quan hệ công chúng của mình có đưa thương hiệu đến đúng đối tượng mục tiêu và xây dựng danh tiếng tích cực hay không.

📌 Ví dụ: Hãy tưởng tượng một startup công nghệ vừa ra mắt ứng dụng mới. Sử dụng Cision, nhóm nhận thấy câu chuyện của họ đã được ba blog chuyên ngành lớn đăng tải, tạo ra phản hồi tích cực và hàng nghìn lượt hiển thị. Họ cũng thấy đối thủ được đề cập trong một tờ báo quốc gia, điều này giúp họ quyết định nên tiếp cận đâu tiếp theo để tăng cường thị phần tiếng nói của mình.

4. ClickUp để tập trung đang theo dõi và báo cáo SOV

Theo dõi thị phần tiếng nói (SOV) trên các kênh có thể dễ dàng trở nên phức tạp. Vấn đề là các đợt tăng đột biến trên mạng xã hội, sự sụt giảm SEO, các đề cập trong tin tức và hoạt động của đối thủ cạnh tranh đều diễn ra cùng lúc… và dữ liệu thường được lưu trữ trong các công cụ khác nhau.

ClickUp kết hợp các chủ đề này thành một hệ thống thống nhất, giúp nhóm ngừng loay hoay và bắt đầu định hướng cuộc hội thoại.

tập trung theo dõi đang theo dõi và báo cáo SOV*

Lập báo cáo SOV hàng tuần để mọi người có thể xem cùng một thông tin tại một nơi duy nhất bằng ClickUp Tài liệu

Hãy xem ClickUp Tài liệu như cuốn sổ tay sống động của nhóm. Thay vì các tệp tin rải rác hoặc tài liệu PDF tĩnh, bạn có thể lưu trữ tất cả báo cáo SOV của mình tại một nơi duy nhất, được cập nhật liên tục theo tiến độ công việc.

Xây dựng bảng điều khiển trực tiếp (live dashboard) để thu thập thông tin về đề cập, khả năng hiển thị SEO và cảm xúc, giúp phát hiện ngay lập tức các thay đổi thông qua ClickUp Dashboards

Thêm và tổng hợp dữ liệu SOV của bạn vào bảng điều khiển ClickUp, và đột nhiên, những số đó trở nên sống động. Một biểu đồ hiển thị các đề cập trên mạng xã hội của bạn nằm bên cạnh biểu đồ hoạt động của đối thủ cạnh tranh, và cả hai đều được liên kết trở lại với các ghi chú và thông tin chi tiết mà nhóm của bạn đã thu thập.

📌 *ví dụ: Hãy tưởng tượng một nhóm marketing tại một công ty SaaS. Họ tạo một thư mục “Share of Voice” trong ClickUp với các danh sách riêng biệt cho mạng xã hội, SEO, quan hệ công chúng và quảng cáo trả phí. Mỗi báo cáo trở thành một công việc trong các danh sách đó, kèm theo các trường thông tin về số lần đề cập, cảm xúc và thị phần của đối thủ. Khi nhóm xem bảng điều khiển trong cuộc họp vào thứ Hai, họ có thể thấy chính xác cách thị phần của họ thay đổi trên mọi kênh mà không cần phải mở hàng chục bảng tính.

tự động hóa việc nhập dữ liệu từ việc theo dõi mạng xã hội*

Sử dụng ClickUp Automations, cài đặt một tự động hóa tạo công việc mỗi khi có sự gia tăng đột biến về số lần đề cập đến đối thủ cạnh tranh

Điểm mạnh của ClickUp là nó không chỉ dừng lại ở việc tổ chức.

Việc sao chép thủ công các số từ các bảng điều khiển tiếp thị khác nhau không chỉ tốn thời gian mà còn dễ dẫn đến lỗi. Đây chính là lúc các tính năng tích hợp ClickUp và tự động hóa ClickUp phát huy tác dụng.

Bằng cách kết nối ClickUp với các công cụ như Brandwatch, Sprout Social, SEMrush, Ahrefs hoặc thậm chí Google Trang tính, luồng dữ liệu của bạn có thể được tự động đồng bộ hóa trực tiếp vào không gian làm việc của bạn. Sau đó, các quy trình tự động hóa sẽ được kích hoạt để cập nhật tác vụ, trường tùy chỉnh hoặc thậm chí bảng điều khiển ngay khi có số mới xuất hiện.

📌 Ví dụ: Một công ty quảng cáo kỹ thuật số kết nối Brandwatch với ClickUp thông qua tích hợp. Mỗi khi Brandwatch phát hiện sự gia tăng đột ngột về số lần đề cập đến đối thủ cạnh tranh, hệ thống tự động hóa tạo một công việc mới trong danh sách “Theo dõi Đối thủ” của họ. Công việc này đã được tải sẵn thông tin về số lần đề cập, khối lượng, cảm xúc và liên kết đến bài đăng gốc.

Phát hiện các mẫu trong dữ liệu

ClickUp Brain kết hợp trí tuệ nhân tạo với kiến thức ngữ cảnh để phát hiện những điều bạn có thể bỏ qua. Nó có thể chỉ ra những biến động bất thường trong số lần đề cập, tóm tắt hoạt động hàng tuần hoặc đề xuất những việc cần làm tiếp theo.

Ví dụ, một nhà bán lẻ thời trang nhận thấy các số ổn định trên bảng điều khiển của họ, nhưng ClickUp Brain chỉ ra rằng số lượt đề cập trên TikTok đang tăng nhanh sau khi một micro-influencer đăng bài về họ. Nó cảnh báo về xu hướng này đồng thời đề xuất tăng cường nội dung trên TikTok. Với một cú nhấp chuột, các nhóm marketing sử dụng ClickUp có thể giao công việc cho nhóm nội dung để tận dụng cơ hội.

Phân tích xu hướng trong dữ liệu SOV của bạn, sau đó tạo ra các bước tiếp theo rõ ràng với ClickUp Brain

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Khi bạn bị ngập trong các báo cáo về thị phần, dễ dàng bỏ qua câu chuyện đằng sau số. Đó là lúc ClickUp Brain MAX giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Bạn có thể đơn giản đặt câu hỏi như “Ai đã đề cập đến chúng ta nhiều nhất trong tuần này?” và nhận được câu trả lời rõ ràng mà không cần phải lục lọi qua các báo cáo. các nhóm sử dụng ClickUp Brain Max tiết kiệm khoảng một ngày làm việc mỗi tuần, hoàn thành công việc nhanh hơn gấp ba lần và giảm chi phí lên đến 86%. * Nó hoạt động trên nhiều mô hình AI hàng đầu, bao gồm GPT-5, Claude và Gemini, giúp bạn có được nhiều góc nhìn khác nhau thay vì chỉ một chế độ xem hẹp. dưới đây là một tình huống thực tế về cách ClickUp Brain MAX có thể hỗ trợ*: Bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp hàng tuần. Thay vì phải ghép nối các ghi chú từ nửa tá công cụ khác nhau, bạn yêu cầu Brain tổng hợp các điểm chính. Chỉ trong vài giây, bạn đã có một bản tóm tắt gọn gàng có thể chèn vào tài liệu ClickUp và chia sẻ với nhóm. Điều này không còn cảm giác như một công việc thêm vào, mà giống như một trợ thủ đắc lực giúp bạn tập trung vào những điều quan trọng.

Cách cải thiện thị phần chia sẻ tiếng nói của bạn

Nghệ thuật thực sự của trí nhớ chính là nghệ thuật tập trung.

Nghệ thuật thực sự của trí nhớ chính là nghệ thuật tập trung.

Đối với các thương hiệu, sự chú ý là yếu tố quan trọng nhất. Người tiêu dùng sẽ nhớ đến những thương hiệu xuất hiện thường xuyên, ở những vị trí phù hợp và theo cách chân thực.

Dưới đây là một số mẹo để thu hút sự chú ý có ý nghĩa và bền vững:

Tham gia vào các xu hướng văn hóa hoặc ngành nghề theo cách tự nhiên với thương hiệu của bạn, thêm góc nhìn riêng của mình thay vì chỉ sao chép những gì người khác đang làm

Tạo ra nội dung mà mọi người muốn chia sẻ với mạng lưới của họ, dù đó là hướng dẫn hữu ích, câu chuyện truyền cảm hứng hay điều gì đó đơn giản chỉ khiến họ mỉm cười

Xây dựng mối quan hệ hợp tác với các influencer hoặc các thương hiệu có cùng tầm nhìn để thông điệp của bạn được lan tỏa qua những giọng nói mà khán giả của bạn đã tin tưởng

Khuyến khích nhân viên chia sẻ trải nghiệm và câu chuyện của họ, vì các đề cập từ người thật thường mang lại cảm giác chân thực hơn so với các chiến dịch được chau chuốt

Theo dõi những gì đối thủ đang làm việc cần làm, sau đó tìm kiếm những khoảng trống hoặc góc độ mà họ đã bỏ qua để thương hiệu của bạn có thể xuất hiện ở những nơi mà thương hiệu của họ không có mặt

Những sai lầm thường gặp khi đo lường SOV

Năm 2017, Hãng hàng không United Airlines phải đối mặt với làn sóng phản đối dữ dội sau khi một hành khách bị buộc phải rời khỏi chuyến bay. Số lượng đề cập đến hãng hàng không này tăng vọt, nhưng không phải vì những lý do tích cực.

Nếu ai đó chỉ nhìn vào khối lượng share of voice, có thể trông như United đang thống trị cuộc hội thoại. Trên thực tế, danh tiếng của thương hiệu đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì cảm xúc của người dùng chủ yếu là tiêu cực.

Chia sẻ chỉ không chỉ đơn thuần là việc được nhắc đến. Đó là về những gì mọi người thực sự đang nói.

Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất cần lưu ý: Chỉ tập trung vào khối lượng mà bỏ qua cảm xúc, điều này có thể khiến một lượng lớn các đề cập tiêu cực trông giống như tiến độ trong khi thực tế đó là một dấu hiệu cảnh báo

Đang theo dõi mọi nền tảng một cách đồng đều thay vì tập trung vào các kênh mà đối tượng mục tiêu của bạn thực sự dành thời gian và tương tác với thương hiệu của bạn

So sánh bản thân chỉ với những đối thủ lớn nhất trong ngành của bạn, điều này có thể khiến những thành công nhỏ nhưng quan trọng trở nên vô hình

Xem SOV như một báo cáo một lần thay vì một chỉ số động thay đổi theo xu hướng, chiến dịch và hành vi của người tiêu dùng

Quên kết nối tỷ lệ tiếng nói với các kết quả thực tế như tương tác, lưu lượng truy cập website hoặc doanh số, khiến phân tích của bạn thiếu bước tiếp theo rõ ràng

Đo lường và tăng cường Share of Voice của bạn với ClickUp

Share of voice (SOV) là nền tảng giúp câu chuyện thương hiệu của bạn nổi bật trong một thế giới ồn ào. Khi bạn đo lường nó một cách cẩn thận và hành động một cách có chủ đích, bạn đang tạo cơ hội cho kinh doanh không chỉ tham gia vào cuộc hội thoại mà còn dẫn dắt nó.

Đây chính là nơi ClickUp tỏa sáng ✨.

Với khả năng tập hợp tất cả dữ liệu SOV của bạn vào một nền tảng duy nhất, nó tự động hóa các phần công việc tốn thời gian và giúp bạn phát hiện những thông tin quan trọng mà có thể đã bỏ qua.

Một ưu điểm khác của ClickUp là các tính năng hợp tác và trợ lý AI. Với những tính năng này, bạn có thể thực hiện công việc cùng nhóm theo thời gian thực để tối ưu hóa cài đặt từ khóa và chiến dịch quảng cáo, quản lý chi tiêu quảng cáo trên các kênh tiếp thị khác nhau, và đánh giá tổng thể quảng cáo trên thị trường, cùng nhiều tính năng khác.

Kết hợp với khả năng phân tích dữ liệu theo dõi mạng xã hội và tạo ra các thông tin SEO thông qua ClickUp Brain, ClickUp giúp bạn dễ dàng đánh giá hiệu quả của một thương hiệu trên các kênh khác nhau.

Hãy xem việc đang theo dõi thị phần thương hiệu trở nên dễ dàng như thế nào khi tất cả dữ liệu chia sẻ về thị phần thương hiệu được tập trung trong một không gian đơn giản nhưng mạnh mẽ. Đăng ký ngay trên ClickUp hôm nay!

Câu hỏi thường gặp (FAQs)

Không hoàn toàn chính xác. Nó luôn được tính theo phần trăm của tổng thể. Nhưng nếu phần lớn các đề cập về bạn là tiêu cực, nó có thể cảm thấy tiêu cực vì sự chú ý bạn nhận được không phải là loại bạn mong muốn.

Hãy xem nó như việc kiểm tra sức khỏe của bạn. Đang theo dõi hàng tháng sẽ cho bạn một bức tranh rõ ràng và ổn định, trong khi kiểm tra hàng tuần giúp bạn phát hiện những bất ngờ từ các chiến dịch mới hoặc tin tức đột xuất. Bạn có thể sử dụng công thức chia sẻ thị phần để đo lường chính xác sự tăng trưởng thị phần của mình một cách nhất quán.

Cách đơn giản nhất là chia số lần đề cập đến thương hiệu của bạn cho tổng số lần đề cập trong ngành, sau đó nhân với 100. Ví dụ, nếu thương hiệu của bạn có 500 lần đề cập và các đối thủ cạnh tranh có tổng cộng 1.500 lần đề cập, tỷ lệ tiếng nói của bạn sẽ là 2%. Các công cụ có thể thực hiện các tính toán này cho bạn, nhưng việc hiểu rõ các yếu tố cơ bản là rất hữu ích

Sự tương tác giúp tiếng nói của bạn trở nên mạnh mẽ hơn. Khi mọi người thích, chia sẻ hoặc bình luận, điều này mở rộng phạm vi tiếp cận của bạn và giúp nhiều người biết đến bạn hơn. Hiệu ứng lan tỏa này thực sự tăng cường hiển thị của bạn trong cuộc hội thoại. Bạn có thể sử dụng các công cụ theo dõi mạng xã hội để thu thập các dữ liệu này một cách chính xác hơn.

Không phải lúc nào cũng vậy. Việc được nhắc đến nhiều hơn có thể giúp bạn ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng, nhưng doanh số chỉ đến khi sự chú ý đó đi kèm với sự tin tưởng, trải nghiệm tốt và sản phẩm mà khách hàng thực sự mong muốn. Sử dụng nghiên cứu thị trường để hiểu xu hướng tiêu dùng, sau đó triển khai các chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số để tăng doanh số cho đối tượng mục tiêu của bạn.

Có. Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể quét qua hàng ngàn bài đăng, tin tức và thậm chí cả hình ảnh có logo của bạn. Nó không chỉ giúp bạn đếm số lần đề cập mà còn hiểu được cảm xúc của mọi người khi họ nói về bạn.