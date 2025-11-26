Mẫu trình bày Miro miễn phí cho các bài thuyết trình trực tuyến ấn tượng

Việc tạo một bài thuyết trình tốt trở nên khó khăn khi bạn không có mẫu để bắt đầu.

Bạn mở một bảng trống. Bạn thử đặt các hình dạng. Bạn thử các phông chữ khác nhau. Mọi thứ trông không nhất quán. Và toàn bộ quá trình mất nhiều thời gian hơn mức cần thiết.

Bài viết này sẽ giải quyết vấn đề đó. Bạn sẽ nhận được các mẫu trình bày Miro miễn phí giúp slide của bạn trở nên rõ ràng, thu hút và dễ dàng tạo dựng. Và nếu bạn cần cấu trúc phức tạp hơn hoặc tùy chỉnh nâng cao, chúng tôi cũng đã bao gồm các mẫu ClickUp mạnh mẽ giúp trình bày của bạn trở nên ấn tượng hơn.

Tổng quan về các mẫu trình bày miễn phí

Dưới đây là tóm tắt nhanh cho bạn:

Mẫu trình bày Miro là gì?

Các mẫu trình bày Miro là các bố cục dạng slide được xây dựng sẵn, giúp bạn tạo ra các bài trình bày có cấu trúc và hợp tác trực tiếp trong Miro. Chúng loại bỏ nhu cầu thiết kế từng yếu tố một cách thủ công và cung cấp một khung sườn sẵn có để trình bày ý tưởng một cách hiệu quả hơn.

Các mẫu sẵn sàng sử dụng này giúp bạn:

Bắt đầu với một luồng slide đã được thiết kế sẵn, sạch sẽ.

Giữ cho phông chữ, màu sắc và bố cục nhất quán.

Hình dung ý tưởng với các hình dạng và khung sẵn có.

Hợp tác với nhóm của bạn trong thời gian thực

Trình bày trực tiếp từ bảng Miro của bạn mà không cần chuyển đổi công cụ.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu trình bày Miro tốt?

Một mẫu trình bày Miro tốt mang lại sự rõ ràng và cấu trúc chung cho bạn và nhóm của bạn. Và nó giúp bài trình bày của bạn trông chuyên nghiệp mà không cần nỗ lực thêm.

Dưới đây là những việc cần làm cho một mẫu trình bày Miro phù hợp 👇

Bố cục gọn gàng và có cấu trúc: Giúp tránh sự lộn xộn có thể làm phân tâm khán giả bằng các yếu tố trực quan tự nhiên thu hút sự chú ý vào những điểm quan trọng nhất.

Phân cấp trực quan hướng sự chú ý: Tách biệt tiêu đề khỏi nội dung chính và cung cấp một khu vực rõ ràng để thông điệp chính của bạn được hiển thị.

Luồng trình bày sẵn sàng cho kể chuyện: Gồm các khung giới thiệu, khung nội dung, khung so sánh và khung kết luận đã được sắp xếp sẵn.

Thiết kế thân thiện với hợp tác: Cung cấp không gian riêng dành cho ghi chú và thảo luận, giúp việc phản hồi trở nên dễ dàng mà không làm gián đoạn luồng làm việc.

Tính linh hoạt trong tùy chỉnh: Có các khối văn bản có thể chỉnh sửa, biểu tượng có thể thay thế, màu sắc có thể điều chỉnh và khung có thể mở rộng mà không bị hỏng khi bạn tùy chỉnh bố cục theo ngữ cảnh của mình.

Các phần nội dung sẵn sàng cho các trường hợp sử dụng khác nhau: Gồm các phần nội dung như mục tiêu, chương trình, ví dụ, khung tham chiếu, hoạt động và phần tóm tắt.

📌 Bạn có biết? Hơn 50% các nhóm sản phẩm lớn cho biết thách thức lớn nhất của họ là duy trì sự nhất quán của lộ trình sản phẩm, nhưng hơn 54% tất cả các lộ trình vẫn được xây dựng dựa trên đầu ra thay vì kết quả. Điều này có nghĩa là các nhóm không chỉ gặp khó khăn trong việc duy trì lộ trình của mình. Họ thường ưu tiên việc xây dựng gì thay vì tại sao nó quan trọng, dẫn đến sự không đồng nhất và sự lệch hướng chiến lược.

Mẫu trình bày Miro miễn phí

Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy các mẫu Miro miễn phí mà bạn có thể tích hợp ngay vào quy trình làm việc của mình.

1. Mẫu trình bày lộ trình sản phẩm

Mẫu trình bày Lộ trình Sản phẩm giúp bạn giải thích hành trình phát triển sản phẩm của mình một cách rõ ràng và có chủ đích. Bạn sẽ có một luồng hướng dẫn đưa khán giả từ tầm nhìn tổng thể đến các cột mốc quan trọng và các bước tiếp theo. Mẫu này giúp các nhóm đồng bộ và cung cấp cho các bên liên quan cái nhìn minh bạch về hướng phát triển sản phẩm của bạn, mà không làm họ lạc vào chi tiết.

Điểm mạnh cốt lõi của nó là sự đơn giản. Mỗi khung hình được thiết kế riêng biệt để làm nổi bật lý do, nội dung và tiêu đề lớn của sản phẩm, giúp thông điệp của bạn dễ dàng theo dõi từ đầu đến cuối.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Vẽ bản đồ các chủ đề chiến lược một cách trực quan, nhóm các mục tiêu sản phẩm vào các khoảng thời gian rõ ràng để thể hiện hướng phát triển dài hạn chỉ trong nháy mắt.

Nổi bật các giai đoạn phát hành chính bằng các phần được mã hóa bằng màu sắc, giúp phân biệt ngay lập tức giữa các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn.

Thêm thông tin về khách hàng hoặc các đoạn dữ liệu vào các khối thông tin đã được xây dựng sẵn, giúp lý lẽ của bạn dễ dàng theo dõi.

Dẫn dắt cuộc thảo luận một cách dễ dàng với slide cuối cùng sẵn sàng nhận phản hồi, tạo không gian cho câu hỏi và ý tưởng.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm làm việc đa chức năng cần một cách trình bày gọn gàng, có cấu trúc để giới thiệu những gì họ đang phát triển.

Muốn tạo bài thuyết trình cho khách hàng? Xem video này ⬇️

2. Mẫu trình bày bán hàng

Mẫu trình bày bán hàng cung cấp một luồng trình bày gọn gàng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn, loại bỏ nhu cầu lo lắng về thiết kế slide. Nó hướng dẫn khán giả của bạn qua vấn đề, giải pháp và giá trị mà bạn mang lại trong một cấu trúc trực quan rõ ràng và thân thiện với cuộc hội thoại.

Điểm mạnh của mẫu này là khả năng thích ứng dễ dàng với các đối tượng khách hàng khác nhau. Nó cũng cho phép bạn tùy chỉnh theo ý muốn mà vẫn giữ cho bài thuyết trình của bạn chuyên nghiệp và dễ theo dõi.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Trình bày kết quả thực tế của khách hàng bằng các khối sẵn có được thiết kế cho đánh giá hoặc các nghiên cứu trường hợp ngắn gọn.

Đơn giản hóa thông điệp giá trị của bạn với các bảng nổi bật giúp thông điệp chính của bạn dễ dàng được nắm bắt ngay lập tức trong một buổi thuyết trình trực tiếp.

Thêm bằng chứng hình ảnh một cách dễ dàng bằng cách kéo và thả hình ảnh sản phẩm và đặt các đồ họa hỗ trợ trực tiếp vào các khung được chỉ định.

Kết thúc một cách rõ ràng với slide kết thúc được thiết kế để tóm tắt đề xuất của bạn và khuyến khích các bước tiếp theo mà không làm cho khách hàng tiềm năng cảm thấy quá tải.

✅ Phù hợp cho: Nhóm bán hàng hoặc bất kỳ ai cần một bộ slide tùy chỉnh để trình bày ý tưởng, dịch vụ hoặc sản phẩm cho khách hàng tiềm năng.

🎁 Ưu đãi ClickUp: Một nghiên cứu cho thấy 92% lãnh đạo kinh doanh sử dụng trí tuệ nhân tạo tạo sinh (generative AI) hàng tuần báo cáo những lợi ích đáng kể, bao gồm quy trình làm việc nhanh hơn, giao tiếp rõ ràng hơn, năng suất cao hơn và thậm chí tiết kiệm chi phí có thể đo lường được. Và vì bài thuyết trình là một trong những công việc đòi hỏi nhiều giao tiếp nhất trong bất kỳ công ty nào, các công cụ AI tốt nhất cho bài thuyết trình đang trở thành một lợi thế cạnh tranh. Đó chính là nơi ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp sẵn trong ClickUp, thay đổi cuộc chơi. Vì nó hiểu rõ tất cả các công việc, tài liệu, cuộc trò chuyện và công cụ tích hợp của bạn, nó cung cấp cho bạn bối cảnh và thông tin dự án thực tế, ngay lập tức biến chúng thành ý tưởng slide, bản tóm tắt dự án, dàn ý, điểm chính hoặc thậm chí bản nháp trình bày hoàn chỉnh. Sử dụng sự kết hợp mạnh mẽ giữa ClickUp Tài liệu + ClickUp Brain để tạo bản tóm tắt dự án và nhiều hơn nữa!

3. Mẫu trình bày UX

Mẫu trình bày Miro UX giúp bạn biến nghiên cứu người dùng thành một câu chuyện mà mọi người thực sự muốn nghe. Nó cung cấp cho bạn một luồng trình bày rõ ràng để giới thiệu về đối tượng người dùng của bạn, những thách thức họ gặp phải và lý do tại sao các quyết định thiết kế của bạn là hợp lý.

Mẫu này kết hợp giữa thông tin và hành động. Bạn có thể thêm ảnh chụp màn hình, trích dẫn của người dùng, các bước trong hành trình và các đề xuất để bài thuyết trình của bạn trở nên giống như một hướng dẫn chi tiết.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị các mẫu dữ liệu một cách trực quan bằng các lưới chuyên dụng giúp bạn biến các ghi chú lộn xộn thành các nhóm thông tin người dùng có tổ chức.

Xác định nguyên nhân gốc rễ với các phần được thiết kế riêng để tóm tắt các chủ đề hành vi mà không làm cho người xem cảm thấy quá tải.

Hãy làm cho các nhân vật của bạn trở nên sống động bằng cách thêm ảnh và kết hợp chúng với các mô tả ngắn gọn bên trong các bảng nhân vật đã được thiết kế sẵn.

Hướng dẫn các cuộc thảo luận của nhóm với các khu vực chuyên dụng dành cho đề xuất và quyết định bước tiếp theo.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX và các nhóm sản phẩm cần trình bày kết quả nghiên cứu người dùng và hướng thiết kế.

📮 ClickUp Insight: Các nhóm làm việc kém hiệu quả có khả năng sử dụng 15+ công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm làm việc hiệu quả duy trì hiệu suất bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ xuống còn 9 nền tảng hoặc ít hơn. Nhưng sao không thử sử dụng một nền tảng duy nhất? Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới, ClickUp kết hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, kèm theo các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc hiệu quả hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc trở nên hiển thị và cho phép bạn tập trung vào những điều quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

4. Mẫu trình bày tài chính

Mẫu trình bày báo cáo tài chính Miro cung cấp một khung cấu trúc có tổ chức để hướng dẫn các bên liên quan hiểu rõ về mô hình doanh thu, chi phí, tài sản, nợ phải trả và tình hình tài chính tổng thể.

Bạn có thể thêm các mục bảng cân đối kế toán, làm nổi bật sự thay đổi trong báo cáo lãi lỗ, trực quan hóa dòng tiền và kết thúc bằng một tóm tắt súc tích.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Phân tích các danh mục tài chính một cách trực quan bằng các khối sẵn có giúp bạn tách biệt tài sản và nợ phải trả.

Nhận diện nhanh các mẫu chuyển động thông qua các khung biểu đồ thân thiện, được thiết kế để làm nổi bật sự thay đổi trong doanh thu hoặc biên lợi nhuận.

Trình bày các điểm chính chiến lược một cách rõ ràng với các bảng chú thích được thiết kế cho các giải thích ngắn gọn, liên kết số liệu với các quyết định kinh doanh.

Kết thúc với một dự báo thống nhất bằng cách sử dụng slide tóm tắt được thiết kế riêng để trình bày các dự báo và kỳ vọng tăng trưởng một cách gọn gàng.

✅ Phù hợp cho: Nhóm tài chính, nhà sáng lập và quản lý chuẩn bị báo cáo quý và cập nhật tài chính cho nhà đầu tư.

5. Mẫu trình bày danh mục đầu tư

Với mẫu trình bày danh mục đầu tư Miro, bạn có thể trình bày từng dự án như một câu chuyện rõ ràng về bản thân, thách thức bạn đã đối mặt, cách tiếp cận và kết quả đạt được.

Nội dung công việc luôn được đặt lên hàng đầu, trong khi mẫu trình bày cung cấp đủ hướng dẫn để bạn giải thích một cách chu đáo và phù hợp với các nhà tuyển dụng hoặc người ra quyết định đang đánh giá năng lực của bạn.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Giúp việc thêm hình ảnh trở nên đơn giản với các khung sẵn sàng cho phương tiện truyền thông, giúp công việc của bạn luôn gọn gàng và nhất quán.

Trình bày các bước quy trình một cách trực quan thông qua các phần đã được thiết kế sẵn, giúp bạn vạch ra cách một dự án phát triển từ đầu đến cuối.

Kết thúc mỗi dự án một cách gọn gàng với khu vực phản ánh được thiết kế để nhấn mạnh những bài học quan trọng và những gì chúng đã dạy bạn với tư cách là một nhà thiết kế.

✅ Phù hợp cho: Nhà thiết kế, chuyên gia UX, sinh viên và các nhóm sáng tạo muốn trình bày tác phẩm portfolio của mình một cách chuyên nghiệp và tập trung vào kể chuyện.

👀 Bạn có biết? Các nhà tuyển dụng không còn đọc kỹ danh mục đầu tư nữa, mà chỉ lướt qua. Nếu mỗi slide truyền tải một ý tưởng rõ ràng, danh mục đầu tư của bạn sẽ trở nên sắc nét và dễ nhớ hơn ngay lập tức.

Giới hạn khi sử dụng Miro để tạo bài thuyết trình

Miro được thiết kế cho hợp tác trực quan. Bạn có một bảng trắng để phác thảo và brainstorming, nhưng không có cách nào để kết nối các bài thuyết trình của bạn với các công việc và quy trình.

Dưới đây là một số giới hạn:

Không có tính năng quản lý dự án và công việc , vì vậy bạn không thể giao công việc, đặt ngày đáo hạn, theo dõi tiến độ hoặc kết nối các slide với các bước thực thi của dự án.

Không tự động hóa các tác vụ lặp đi lặp lại, vì vậy mọi thứ từ việc xem xét, phê duyệt đến việc cập nhật vẫn phải thực hiện thủ công và tốn nhiều thời gian.

Cung cấp các tính năng báo cáo giới hạn , vì vậy bạn phải thu thập dữ liệu thủ công từ các công cụ khác để tạo báo cáo dự án và tài liệu trình bày cho các bên liên quan.

Làm cho việc hợp tác vận hành trở nên khó khăn hơn vì nó không có các tính năng để theo dõi quyết định, phê duyệt, chủ sở hữu công việc hoặc dòng thời gian thực hiện.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Miro

Mẫu trình bày Miro thay thế

Nếu bạn muốn tạo ra các bài thuyết trình hấp dẫn về mặt hình ảnh, có tính hợp tác cao nhưng vẫn muốn có sự linh hoạt, cấu trúc và kiểm soát tốt hơn so với những gì Miro có thể cung cấp, ClickUp là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ.

Bộ sưu tập mẫu trình bày sẵn sàng sử dụng của nó được xây dựng trong một không gian làm việc AI tích hợp đầy đủ tính năng, giúp bạn lập kế hoạch và trình bày mà không cần chuyển đổi công cụ. Các bài trình bày của bạn không phải là các tệp riêng lẻ. Chúng kết nối trực tiếp với quá trình lập kế hoạch và tích hợp mượt mà vào quy trình báo cáo và thực thi của bạn.

Một trong những lợi ích lớn nhất khi tạo bài thuyết trình trong ClickUp là bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ không liên kết. Với ClickUp Bảng trắng, bạn có thể vẽ sơ đồ cấu trúc bài thuyết trình của mình một cách trực quan trước khi bắt đầu tạo các slide.

Tạo các bài thuyết trình động với Bảng trắng tương tác của ClickUp

Thêm ghi chú dán cho từng phần: Giới thiệu, Mục tiêu, Thông tin chính, Kế hoạch hành động, Ngân sách, Kế hoạch thực hiện và Hỏi đáp. Sau đó, kéo các ghi chú này xung quanh cho đến khi luồng thông tin trở nên hợp lý. Khi thứ tự đã phù hợp, bạn có thể chuyển đổi từng ghi chú dán thành công việc slide hoặc mục trong không gian làm việc của mình.

Dưới đây là những mẫu trình bày ClickUp tốt nhất, là những lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho thiết kế của Miro.

1. Mẫu trình bày ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo một bài thuyết trình chuyên nghiệp chỉ trong vài phút với mẫu bài thuyết trình ClickUp.

Mẫu trình bày ClickUp giống như làm việc trong một không gian làm việc đã hiểu rõ những gì cần có cho một bài trình bày tốt. Nó bắt đầu với một slide mở đầu nổi bật, nhấn mạnh chủ đề, tên của bạn và thông điệp của bạn. Từ đó, cấu trúc sẽ hướng dẫn bạn một cách nhẹ nhàng để xây dựng câu chuyện của mình.

Khi bạn đi sâu hơn, mẫu sẽ chuyển sang chế độ đặt mục tiêu. Bạn có thể trình bày mục tiêu của mình một cách rõ ràng, không phải dưới dạng các khối văn bản lộn xộn mà là những tuyên bố sắc nét, dễ đọc, giúp xác định lý do tồn tại của bài thuyết trình và những gì bạn muốn người xem ghi nhớ.

Sau khi các yếu tố cơ bản đã được cài đặt, mẫu trình bày cho phép bạn chia nội dung thành các chương rõ ràng. Mỗi phần sẽ có trang tiêu đề nổi bật riêng, giúp quá trình chuyển đổi mượt mà hơn và hỗ trợ khán giả theo dõi dễ dàng.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tùy chỉnh các slide nội dung theo bất kỳ định dạng nào bạn cần, bao gồm văn bản, khung sườn, sơ đồ, ảnh chụp màn hình hoặc bố cục kết hợp.

Sử dụng các slide trực quan chuyên dụng để trình bày biểu đồ một cách rõ ràng và trình bày dữ liệu quan trọng mà không gây rối mắt.

Kết thúc với một slide tóm tắt để nhấn mạnh các điểm chính và một slide "cảm ơn" để đặt câu hỏi hoặc đề xuất các bước tiếp theo.

Tùy chỉnh mọi chi tiết, như màu sắc, phông chữ, bố cục và hình ảnh, để phù hợp với phong cách hoặc thương hiệu của bạn một cách dễ dàng.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và chuyên gia muốn trình bày ý tưởng của mình một cách có cấu trúc và hấp dẫn về mặt hình ảnh.

🧠 Nhận định nhanh: Một bài thuyết trình tuyệt vời là cầu nối giữa ý tưởng của bạn và cách người khác hiểu chúng một cách rõ ràng. Các công cụ thuyết trình hiện đại giúp điều này trở nên khả thi bằng cách cung cấp cho bạn: Cấu trúc trực quan gọn gàng giúp củng cố thông điệp của bạn.

Các bố cục có thể tái sử dụng giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt mệt mỏi sáng tạo.

Không gian hợp tác nơi các nhóm có thể cùng nhau xây dựng, hoàn thiện và bình luận. Nhưng điều thực sự kỳ diệu xảy ra khi bạn kết hợp các công cụ này với các tính năng bổ sung ngữ cảnh và giọng nói. ClickUp Clips thực sự hữu ích trong trường hợp này. Bạn có thể ghi lại một hướng dẫn ngắn bằng màn hình và giọng nói của mình, giúp khán giả hiểu rõ toàn bộ nội dung ngay cả khi bạn không có mặt tại phòng. Sử dụng ClickUp Clips để ghi lại màn hình, thêm chú thích và cung cấp giọng nói rõ ràng cho bài thuyết trình của bạn.

2. Mẫu khung dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Đưa dự án của bạn đi đúng hướng với mẫu khung dự án ClickUp.

Mọi dự án tuyệt vời đều bắt đầu khi ý tưởng cuối cùng cũng hình thành thành một điều gì đó thực tế. Mẫu Khung Dự Án ClickUp được thiết kế dành riêng cho khoảnh khắc đó. Bạn sẽ có một không gian hướng dẫn để xác định dự án với tất cả các yếu tố cần thiết, bao gồm mục đích, tên dự án, các thành viên tham gia và nhiều hơn nữa.

Khi đến giai đoạn thực thi, bạn có thể vạch ra từng giai đoạn trên dòng thời gian. Và khi luồng đã rõ ràng, bạn có thể liệt kê các sản phẩm đầu ra chính của dự án để mọi thành viên tham gia đều biết chính xác trách nhiệm của mình. Điều này biến việc đồng bộ hóa từ một thách thức thành một phần được tích hợp sẵn trong kế hoạch ngay từ ngày đầu tiên.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo một bản tóm tắt điều hành rõ ràng, những thông tin ban đầu và chế độ xem rõ ràng về sứ mệnh, tầm nhìn, đối tượng mục tiêu và kết quả mong đợi của bạn.

Xác định các giới hạn và giả định của tài liệu ngay từ đầu để thiết lập kỳ vọng thực tế và tránh những bất ngờ vào phút chót.

Phân tích ngân sách dự án và các khoản đầu tư để làm rõ các quyết định tài chính và đảm bảo mọi người đều đồng thuận.

✅ Phù hợp cho: Quản lý dự án và trưởng nhóm muốn có một tài liệu có cấu trúc nhưng linh hoạt để trình bày dự án một cách rõ ràng và có định hướng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để tận dụng tối đa mẫu này, hãy xây dựng toàn bộ quy trình làm việc của bạn trong ClickUp Docs. Docs cho phép bạn đề cập đến đồng nghiệp ngay trong một phần. Ví dụ, nếu bạn đang soạn thảo phần Nền tảng dự án, bạn có thể đề cập đến người phụ trách nghiên cứu để bổ sung thông tin còn thiếu hoặc làm rõ dữ liệu. Bạn cũng có thể biến bất kỳ điểm liệt kê nào thành một công việc có thể thực hiện chỉ với một cú nhấp chuột. Vì vậy, nếu dòng thời gian của bạn bao gồm 'Hoàn thiện bản phác thảo vào Tuần 3', hãy chuyển dòng đó thành công việc và giao nhiệm vụ mà không cần rời khỏi tài liệu.

3. Mẫu khung chiến dịch ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xây dựng kế hoạch trình bày của bạn và giữ cho mỗi giai đoạn của chiến dịch dễ dàng giải thích và theo dõi bằng cách sử dụng Mẫu Khung Chiến Dịch ClickUp.

Mẫu khung chiến dịch ClickUp cho phép bạn tổ chức mọi chiến dịch thành các câu chuyện sẵn sàng trình bày. Bạn có thể ghi lại mọi chiến dịch trong chế độ xem dạng danh sách gọn gàng, thêm tất cả chi tiết quan trọng như mục tiêu, sản phẩm đầu ra, dòng thời gian và ngay lập tức gắn thẻ các nhóm phù hợp.

Có một chế độ xem bảng Kanban cho phép kéo thả các công việc chiến dịch qua các giai đoạn như kế hoạch, thiết kế, triển khai và đánh giá. Mỗi thẻ hiển thị rõ ràng loại chiến dịch, tài nguyên cần thiết, nhóm được phân công và trạng thái phê duyệt – tất cả thông tin bạn cần trước khi trình bày.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tập trung vào công việc đang diễn ra bằng cách sử dụng Bảng Thực thi chỉ hiển thị các chiến dịch đang diễn ra và các nhóm chịu trách nhiệm.

Sử dụng chính bảng Miro làm bản trình bày sẵn có cho các cuộc họp standup và đánh giá giữa dự án mà không cần tạo báo cáo riêng biệt.

Tùy chỉnh chi tiết chiến dịch với các Trường Tùy chỉnh cho loại, nhóm được giao, phương tiện, kênh và trạng thái phê duyệt để dễ dàng lọc và sắp xếp.

Hiển thị toàn bộ lịch trình của bạn với chế độ xem dòng thời gian có mã màu sắc, hiển thị ngày bắt đầu, ngày kết thúc, quyền sở hữu và khối lượng công việc.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị và agency cần lập kế hoạch và theo dõi chiến dịch đồng thời trình bày tiến độ trên các kênh khác nhau.

🎁 Bonus: Muốn đơn giản hóa việc lập kế hoạch dự án một cách trực quan? Xem video hướng dẫn nhanh này để xem cách ClickUp Bảng trắng hỗ trợ bạn brainstorm ý tưởng và lập dòng thời gian một cách hiệu quả, từ đó hỗ trợ nâng cao chất lượng bài thuyết trình.

4. Mẫu kế hoạch dự án sáng tạo ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo cấu trúc cho quy trình sáng tạo của bạn và biến những ý tưởng rời rạc thành công việc hoàn chỉnh với mẫu kế hoạch dự án sáng tạo ClickUp.

Nếu bạn muốn một mẫu trình bày không chỉ thể hiện quy trình sáng tạo của bạn mà còn giữ cho nó được tổ chức gọn gàng ở phía sau, mẫu Kế hoạch Dự án Sáng tạo ClickUp là sự lựa chọn hoàn hảo. Dự án được chia thành các giai đoạn và công việc, giúp dễ dàng xác định các bước tiếp theo và ai là người chịu trách nhiệm.

Mỗi thẻ công việc hiển thị các chi tiết như quyền sở hữu, hạn chót, ưu tiên, giai đoạn phê duyệt, bản nháp và tài sản cuối cùng. Khi cần đi sâu hơn, mỗi thẻ sẽ mở ra một không gian làm việc nhỏ riêng biệt với ghi chú, tệp đính kèm, phản hồi và lịch sử phiên bản. Điều này hoàn hảo để hướng dẫn các bên liên quan về cách công việc đã phát triển, mà không cần phải chuyển qua các thư mục hoặc chuyển đổi giữa nhiều slide.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xem tổng quan về tất cả các dự án của bạn được phân loại theo giai đoạn dự án trong chế độ xem Xem dạng danh sách Dự án Sáng tạo .

Phân loại các công việc dự án theo trạng thái và theo dõi tiến độ trong chế độ xem Bảng Tiến độ .

Theo dõi các đầu việc, thời hạn, cũng như các dự án chưa được lên lịch hoặc quá hạn trong chế độ xem Dòng thời gian.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm sáng tạo và agency cần trình bày quy trình sản xuất và dòng thời gian trong một định dạng sạch sẽ, ưu tiên kể chuyện.

⚡ Kho mẫu: Các dự án sáng tạo thường trông mượt mà bên ngoài, nhưng đằng sau mỗi bài thuyết trình hoàn hảo là hàng giờ kế hoạch, phiên bản, chỉnh sửa và phối hợp. Các mẫu khởi động dự án giúp xác định kỳ vọng từ sớm, phân công vai trò, xác định mục tiêu sáng tạo, ghi chép các hạn chế và đảm bảo mọi thành viên tham gia đều hiểu rõ cách công việc của họ đóng góp vào mục tiêu kinh doanh.

5. Mẫu kế hoạch dự án ClickUp PPT

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch dự án một cách tự tin và giữ mọi thứ gọn gàng để công việc luôn tiến triển đúng hướng với mẫu kế hoạch dự án PPT ClickUp.

Nếu bạn muốn một cách thức có cấu trúc để phân tích một dự án từ ý tưởng ban đầu đến giai đoạn hoàn thiện, mẫu kế hoạch dự án ClickUp PPT sẽ cung cấp cho bạn nền tảng để bắt đầu một cách nhanh chóng.

Bạn sẽ có các danh sách công việc đã được định sẵn để quản lý lịch trình, chi phí, tài nguyên, chất lượng và các khía cạnh khác của dự án. Trường Tùy chỉnh cho phép bạn gắn nhãn cho từng phần công việc theo mức độ nỗ lực, tác động, bộ phận, tài nguyên cần thiết hoặc bất kỳ chi tiết nào mà nhóm của bạn cần.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Trình bày tiến độ dự án trên chế độ xem Planning Progress Board kéo và thả, hiển thị trạng thái thời gian thực dưới định dạng trực quan.

Gắn các tệp đính kèm của bạn trực tiếp vào từng phần để đảm bảo mọi tài liệu hỗ trợ đều dễ dàng truy cập.

Nổi bật khối lượng công việc bằng các chỉ số nỗ lực và tác động dựa trên emoji, giúp giải thích các slide rõ ràng hơn.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và người quản lý dự án cần tạo kế hoạch dự án để xem xét nội bộ và chia sẻ với các bên liên quan.

⚡ Kho mẫu: Các mẫu PowerPoint kế hoạch dự án miễn phí tốt nhất

6. Mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ cho nhóm của bạn đồng bộ với luồng trực quan rõ ràng cho bài thuyết trình của bạn bằng cách sử dụng Mẫu Bảng trắng Đề Xuất Dự án ClickUp.

Khi bạn đang trình bày một ý tưởng hoặc dự án mới, sự rõ ràng là yếu tố quan trọng nhất. Mẫu Bảng trắng đề xuất dự án ClickUp này cung cấp một không gian hợp tác, trực quan để tổng hợp tất cả các yếu tố quan trọng trong một nơi, bao gồm mục tiêu, rủi ro, dòng thời gian, tài nguyên, chỉ số thành công và các bên liên quan chính.

Tất cả các yếu tố trên khung vẽ đều có thể được điều chỉnh để phù hợp với ý tưởng của bạn. Bạn có thể di chuyển các ghi chú dán xung quanh khi ý tưởng phát triển và thay thế các chỗ trống bằng cấu trúc của riêng bạn. Bạn cũng có thể xây dựng lại toàn bộ các phần từ đầu bằng các công cụ ở bên cạnh.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hiển thị toàn bộ đề xuất của bạn trên một bảng cộng tác duy nhất, nơi mọi ý tưởng và chi tiết đều được kết nối.

Tùy chỉnh từng phần, từ mục tiêu đến tài nguyên và dòng thời gian, bằng cách sử dụng các khối có thể chỉnh sửa và các yếu tố được mã hóa theo màu sắc.

Hợp tác với nhóm của bạn trong thời gian thực để hoàn thiện đề xuất và thu thập phản hồi, đồng thời hướng mọi người đến những quyết định quan trọng chung.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm muốn vạch ra các đề xuất dự án một cách trực quan và nhanh chóng thống nhất với các bên liên quan.

7. Mẫu Yêu cầu Kinh doanh ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Cấu trúc bài thuyết trình và trình bày yêu cầu một cách rõ ràng với mẫu Yêu cầu Kinh doanh ClickUp.

Muốn xác định phạm vi dự án một cách rõ ràng để tránh hiểu lầm và sự mở rộng phạm vi không mong muốn? Mẫu Yêu cầu Kinh doanh ClickUp cho phép bạn xác định các yếu tố cơ bản ngay từ đầu.

Có các trang con được định nghĩa sẵn để xác định mọi thứ từ tóm tắt điều hành đến phân tích chi phí-lợi ích. Vì mẫu được xây dựng trên ClickUp Docs, bạn sẽ có các tính năng hợp tác thời gian thực và kiểm soát phiên bản. Bạn cũng có thể gắn thẻ người dùng, công việc, tài liệu khác và Bảng trắng để lấy thêm thông tin từ khắp không gian làm việc của mình.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Danh sách chi tiết mọi yêu cầu chức năng và tính năng kèm theo sơ đồ, biểu đồ và dòng thời gian.

Xác định mục tiêu, công việc, sản phẩm đầu ra, chi phí và thời hạn của dự án để đơn giản hóa việc lập lịch và phân bổ nguồn lực.

Giải thích các yếu tố thúc đẩy kinh doanh của bạn, chẳng hạn như tăng hiệu quả hoặc giảm chi phí thông qua các quy trình tốt hơn.

✅ Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và phân tích viên kinh doanh đang tìm kiếm một BRD để thống nhất các bên liên quan và xác định yêu cầu dự án mà không gây nhầm lẫn.

8. Mẫu Lộ trình Dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Hình dung các giai đoạn, theo dõi các cột mốc quan trọng và trình bày luồng dự án của bạn một cách rõ ràng trong các slide bằng mẫu Bản đồ Dự án ClickUp.

Mẫu Bản đồ Dự án ClickUp giống như một bảng phân cảnh trực quan cho toàn bộ dự án của bạn. Bạn có một không gian sáng tạo nơi mỗi cột mốc trở thành một điểm nhấn nổi bật, dễ nhận biết. Các hình dạng và đường dẫn đơn giản tự nhiên hướng dẫn ánh nhìn. Bạn có thể sắp xếp các khối xây dựng theo cách mà luồng dự án của bạn diễn ra, sử dụng các dấu mốc giai đoạn, đường dẫn tiến độ, hộp chú thích và mũi tên kết nối.

Ghi chú dán là công cụ lý tưởng để ghi chép những ý tưởng ban đầu hoặc chia nhỏ một giai đoạn thành các bước nhỏ hơn trước khi hoàn thiện. Định dạng này phù hợp với hầu hết mọi tình huống, từ việc lập kế hoạch phát hành sản phẩm đến việc vạch ra các sáng kiến chiến lược dài hạn đòi hỏi sự đồng thuận của toàn nhóm.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hình dung toàn bộ hành trình dự án của bạn bằng các hình dạng bản đồ đường dẫn màu sắc, sẵn có, giúp ngay lập tức tạo cấu trúc cho kế hoạch của bạn.

Phân chia rõ ràng từng giai đoạn với các hộp mô tả chuyên dụng, giúp bài thuyết trình cho khách hàng của bạn dễ theo dõi hơn.

Tùy chỉnh các yếu tố của bản đồ chiến lược bằng cách thay đổi kích thước và sắp xếp lại chúng để phù hợp với câu chuyện hoặc thương hiệu của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các nhóm và người quản lý dự án muốn có một bản đồ lộ trình trực quan, dễ theo dõi, có thể lập kế hoạch và trình bày trong một không gian hợp tác duy nhất.

9. Mẫu Kế hoạch Thực hiện Dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch trình bày một cách suôn sẻ và hướng dẫn khán giả từ ý tưởng ban đầu đến kết quả cuối cùng bằng cách sử dụng mẫu Kế hoạch Thực hiện Dự án ClickUp.

Mẫu Kế hoạch Thực hiện Dự án ClickUp là công cụ hoàn hảo để làm cho giai đoạn thực hiện trơn tru hơn và ngăn chặn các công việc bị tắc nghẽn. Được hỗ trợ bởi ClickUp tự động hóa, tỷ lệ tiến độ được điều chỉnh, ngân sách được tính toán tự động, khối lượng công việc được duy trì cân bằng và các phê duyệt xuất hiện như các điểm kiểm tra trên hành trình của bạn.

Mức độ rủi ro là một Trường Tùy chỉnh tích hợp sẵn, cho phép bạn theo dõi và lập kế hoạch cho các rủi ro tiềm ẩn của dự án. Với hơn 15 chế độ xem tùy chỉnh của ClickUp, bạn có thể theo dõi tiến độ và đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng tiến độ.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tối ưu hóa quy trình phê duyệt bằng cách thêm trường dành riêng cho người đánh giá và sử dụng giai đoạn trạng thái rõ ràng để theo dõi mọi bản sửa đổi một cách dễ dàng.

Theo dõi tiến độ với các chỉ số tích hợp sẵn về trạng thái, ưu tiên, tình trạng dòng thời gian và khối lượng công việc dự kiến.

Tùy chỉnh mọi chi tiết, bao gồm trạng thái, trường, chế độ xem và bố cục, để phù hợp với quy trình làm việc độc đáo của bạn.

✅ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo và nhóm muốn có một khung làm việc kế hoạch dự án đáng tin cậy, biến quy trình thực thi phức tạp thành một quy trình làm việc có thể theo dõi.

10. Mẫu báo cáo chuyên nghiệp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo các báo cáo chuyên nghiệp sẵn sàng trình bày với mẫu báo cáo chuyên nghiệp ClickUp.

Mẫu báo cáo chuyên nghiệp ClickUp giúp bạn chuyển đổi thông tin dự án chi tiết thành một báo cáo sẵn sàng trình bày. Bạn có thể nhanh chóng thêm tiêu đề dự án, ngày tháng, thông tin chủ sở hữu và logo công ty, cung cấp cho các bên liên quan bối cảnh ngay lập tức và ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ.

Mục tiêu và kết quả mong đợi được xác định ở phần trên cùng. Nếu có các yếu tố phụ thuộc hoặc hạn chế có thể ảnh hưởng đến kết quả, bạn có thể ghi chú chi tiết về những yếu tố đó. Đối với các nhóm cần giải thích phương pháp luận của mình, mẫu này chia quy trình của bạn thành các bước đơn giản, logic, cho phép bạn mô tả từng giai đoạn, phương pháp tiếp cận, cũng như yêu cầu về ngân sách và nguồn lực liên quan.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Xác định rõ mục tiêu, phạm vi, giới hạn và phương pháp luận của bạn với hướng dẫn viết dựa trên gợi ý.

Phân chia các quy trình làm việc đa giai đoạn bằng các mẫu có tổ chức cho các giai đoạn kế hoạch, phát triển, kiểm thử và triển khai.

Nêu bật các tác động và hướng phát triển trong tương lai trong các phần kết luận và khuyến nghị được trình bày gọn gàng và có định dạng chuyên nghiệp.

✅ Phù hợp cho: Các trưởng nhóm và quản lý dự án cần một cấu trúc hướng dẫn để chuyển đổi công việc dự án phức tạp thành các báo cáo chuyên nghiệp.

⭐ Ưu đãi đặc biệt: Với tính năng Brain Max Talk to Text của ClickUp, bạn không còn phải nhìn chằm chằm vào slide trống nữa. Chỉ cần nói ra ý tưởng của mình, Brain MAX sẽ chuyển đổi và tóm tắt chúng thành các ghi chú có cấu trúc, được lưu trữ trực tiếp trong tài liệu, công việc và không gian dự án của bạn.

11. Mẫu bài thuyết trình thang máy ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Chuẩn bị cho bất kỳ bài thuyết trình hay cơ hội networking nào với mẫu ClickUp Elevator Pitch đơn giản.

Mẫu bài thuyết trình thang máy ClickUp cung cấp cho bạn một không gian đơn giản để tạo ra một bài thuyết trình súc tích và dễ trình bày, dù bạn đang chuẩn bị cho cuộc họp với nhà đầu tư hay thống nhất ý tưởng với nhóm của mình.

Mẫu này cung cấp một bảng hợp tác nơi bạn có thể phân loại các loại khách hàng, nhu cầu của họ, giải pháp bạn đang cung cấp, thị trường bạn hoạt động và lợi ích chính mà bạn muốn mọi người nhớ đến. Sau khi các yếu tố cơ bản này được thiết lập, phần trình bày cuối cùng sẽ giúp bạn biến tất cả thành một tuyên bố súc tích và thuyết phục, có thể trình bày trong vòng dưới 30 giây, giống như một bài thuyết trình thang máy thực sự.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Hợp tác với đồng nghiệp bằng cách sử dụng bình luận và đề cập để cùng nhau hoàn thiện bài thuyết trình trong thời gian thực.

Hoàn thiện thông điệp của bạn với các gợi ý tích hợp và ví dụ rõ ràng giúp bạn tạo ra một bài thuyết trình thang máy mạnh mẽ hơn.

Nhận những mẹo nhanh chóng và thực tiễn giúp bạn thu hút khán giả và điều chỉnh bài thuyết trình của mình cho phù hợp với đối tượng mà bạn đang trình bày.

✅ Phù hợp cho: Các chuyên gia đang tìm kiếm công cụ giúp họ trình bày một bài thuyết trình ngắn gọn và ấn tượng trong 20–30 giây.

⚡ Thư viện mẫu: Mẫu bài thuyết trình ngắn gọn cho người tìm việc và sinh viên

12. Mẫu bài thuyết trình bán hàng ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo một bài thuyết trình bán hàng thuyết phục cho bài thuyết trình tiếp theo của bạn bằng cách sử dụng mẫu ClickUp Sales Pitch Template.

Mọi bài thuyết trình bán hàng đều bắt đầu bằng một điểm nhấn thu hút. Mẫu bài thuyết trình bán hàng ClickUp giúp bạn biến điểm nhấn đó thành một câu chuyện thuyết phục bằng cách kết nối thách thức của khách hàng với điểm mạnh của sản phẩm, nêu bật các tính năng chính và làm nổi bật lợi ích một cách cá nhân hóa cho từng khách hàng tiềm năng.

Điểm nổi bật của mẫu này là bộ sưu tập các mẫu bài thuyết trình hoàn thành, sẵn sàng sử dụng. Nếu bạn muốn dựa vào kết nối chung, lập luận dựa trên dữ liệu, tiếp cận dựa trên cột mốc hoặc các lần theo dõi nhẹ nhàng, bạn sẽ tìm thấy các kịch bản ấm áp, thân thiện và dễ tùy chỉnh.

✨ Tại sao bạn sẽ yêu thích mẫu này

Tạo những điểm nhấn thu hút sự chú ý với các gợi ý sẵn có, câu hỏi, dữ liệu và ý tưởng kết nối cá nhân.

Tăng cường thông điệp của bạn với các ví dụ CTA đã được chứng minh, giúp bạn tự tin yêu cầu bước tiếp theo.

Tái sử dụng kịch bản thuyết trình trên các kênh khác nhau bằng cách chỉnh sửa trực tiếp trong ClickUp Tài liệu để đảm bảo thông tin được truyền tải nhất quán.

Hỗ trợ câu chuyện bán hàng của bạn bằng các gợi ý hình ảnh tinh tế và biểu tượng giúp nội dung luôn hấp dẫn và dễ theo dõi.

✅ Phù hợp cho: Nhóm bán hàng, doanh nhân độc lập, SDRs và nhà sáng lập muốn có kịch bản thuyết trình sẵn sàng sử dụng để tăng tốc và nâng cao hiệu quả tiếp cận khách hàng.

⚡ Mẫu thuyết trình: Thuyết trình là về việc thu hút sự chú ý nhanh chóng. Theo báo cáo tiêu chuẩn về bản trình bày của Papermark (dựa trên hơn 3.000 bản trình bày), nhà đầu tư chỉ dành 3,2 phút cho một bản trình bày và chỉ 23 giây cho slide đầu tiên trước khi quyết định có tiếp tục hay không. Với áp lực như vậy, việc xây dựng một bản trình bày thuyết phục từ đầu trở thành một cuộc đua với thời gian. Khám phá các mẫu bản trình bày này để xây dựng câu chuyện của bạn một cách nhanh chóng và trình bày với sự tự tin.

Nâng tầm bài thuyết trình của bạn với ClickUp

Mẫu Miro rất tuyệt vời cho các hình ảnh trực quan nhanh chóng và hợp tác, nhưng chúng thường không đáp ứng được khi bạn cần cấu trúc hoặc một nơi để ý tưởng có thể biến thành công việc thực tế, có thể theo dõi.

Đó chính là điểm nổi bật của các mẫu ClickUp. Chúng không chỉ giúp bạn trình bày ý tưởng mà còn giúp bạn tổ chức chúng và đưa trực tiếp vào quy trình làm việc mà không làm gián đoạn tiến độ.

Dù bạn đang thuyết trình, lập kế hoạch, brainstorming hay trình bày, ClickUp cung cấp các mẫu sẵn có tích hợp mượt mà vào Tasks, Tài liệu, Bảng trắng và Bảng điều khiển của bạn. Mọi thứ đều được kết nối, giúp bạn xây dựng và thực hiện ý tưởng của mình trong cùng một không gian.

Nếu bạn muốn các bài thuyết trình trông chuyên nghiệp và hỗ trợ tiến độ thực tế, hãy khám phá thư viện mẫu đầy đủ của ClickUp. Đăng ký miễn phí ngay hôm nay.