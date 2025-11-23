Moveworks vs. Glean — Nền tảng AI nào phù hợp với nhóm của bạn?

Gần 60% thời gian của chúng ta được dành cho việc tìm kiếm, chia sẻ và cập nhật thông tin trên các nền tảng và công cụ khác nhau. Điều này cho thấy rõ lượng thời gian bị lãng phí trong việc tìm kiếm thông tin trong giờ công việc khi sử dụng các ứng dụng công ty khác nhau.

Glean và Moveworks đều là những đối thủ mạnh trong việc giải quyết thách thức này thông qua các tính năng tìm kiếm doanh nghiệp và quản lý kiến thức được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Mặc dù cả hai đều cung cấp khả năng AI mạnh mẽ cho dịch vụ nhân viên và tự động hóa quy trình, một số giới hạn khiến các nhóm phải tìm kiếm các giải pháp thay thế hàng đầu.

Trong bài viết này, chúng tôi so sánh Moveworks và Glean, đồng thời nhấn mạnh những yếu tố cần xem xét khi đánh giá các công cụ được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện dịch vụ khách hàng và quản lý dịch vụ nhân viên.

Glean vs. Moveworks — và Giải pháp Tốt Nhất Trong Nháy Mắt

Tính năng Glean Moveworks ⭐ Giải pháp thay thế tốt nhất: <2>ClickUp Tìm kiếm doanh nghiệp Tìm kiếm dựa trên ngữ nghĩa, được hỗ trợ bởi mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), trên hơn 250 nguồn dữ liệu; mạnh mẽ trong việc thu thập kiến thức phân tán. Tìm kiếm ngữ nghĩa với động cơ suy luận; tối ưu hóa cho việc giải quyết vé hỗ trợ và yêu cầu nội bộ có cấu trúc. Tìm kiếm doanh nghiệp kết nối xuyên suốt các tác vụ, tài liệu, trò chuyện và ứng dụng tích hợp — với câu trả lời tức thì, sẵn sàng thực thi. Tự động hóa công việc và quy trình làm việc Thực thi hành động giới hạn; tập trung vào tóm tắt, truy xuất và tổ chức thông tin. Tự động hóa sâu cho các công việc IT/HR/Finance; quản lý việc đặt lại, quyền truy cập, phê duyệt và xử lý vé. Các trợ lý AI kích hoạt hành động, cập nhật công việc, định tuyến yêu cầu và tự động hóa quy trình làm việc IT/HR trực tiếp trong không gian làm việc của bạn. Trợ lý AI Glean Assistant để tóm tắt, tạo nội dung và trả lời truy vấn dựa trên ngữ cảnh doanh nghiệp. Trợ lý hỗ trợ AI giải quyết các truy vấn, soạn thảo tin nhắn và thực hiện các hành động trong trò chuyện. ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: tìm kiếm, trả lời, tóm tắt, tạo công việc, cập nhật tài liệu và thực thi quy trình làm việc. Quản lý kiến thức Ưu điểm: câu trả lời được xác minh, trung tâm thông tin được tuyển chọn, câu hỏi thường gặp (FAQ), liên kết Go; lý tưởng cho quá trình onboarding và tài liệu nội bộ. Tập trung nhiều hơn vào giải quyết vấn đề hỗ trợ hơn là quản lý nội dung có cấu trúc. Tài liệu, công việc, trò chuyện và kiến thức được tập trung — tất cả được kết nối thông qua liên kết AI và truy xuất ngữ cảnh tức thì. Tính linh hoạt cho nhà phát triển Hỗ trợ API nhưng tùy chỉnh quy trình làm việc bị giới hạn. Agent Studio để tạo các tác nhân chuyên biệt cho từng công việc và tự động hóa tùy chỉnh bằng công cụ low-code. Tạo các tác nhân AI tùy chỉnh, tự động hóa, tích hợp và quy trình làm việc IT mà không cần quản lý hạ tầng. Trò chuyện + hợp tác Tóm tắt và câu trả lời trong thanh bên; không được thiết kế cho các quy trình làm việc dựa trên hành động trong trò chuyện. Quản lý quy trình làm việc IT/HR trực tiếp trong Slack/Teams, giải quyết công việc ngay trong trò chuyện. ClickUp Trò Chuyện tự động chuyển đổi tin nhắn thành công việc, tóm tắt, quyết định và cập nhật dự án đồng bộ. Tích hợp Hơn 250 nguồn dữ liệu bao gồm Google Drive, Salesforce, Zendesk, Teams Hơn 100 hệ thống trong các lĩnh vực quản lý danh tính, nhân sự, quản lý dịch vụ công nghệ thông tin (ITSM) và ứng dụng nhắn tin. Tích hợp với GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce và nhiều nền tảng khác — tất cả được thống nhất trong một không gian làm việc duy nhất. Bảo mật + quyền truy cập Tìm kiếm có kiểm soát quyền truy cập nghiêm ngặt; tuân thủ chính sách kiểm soát truy cập của doanh nghiệp. Quản trị với đánh giá nội dung, trích dẫn và quy trình xác minh. Quyền truy cập chi tiết cho tác vụ, danh sách công việc, tài liệu và không gian; bảo mật doanh nghiệp mà không cần thiết lập phức tạp. Điểm mạnh trong các trường hợp sử dụng Tốt nhất cho tìm kiếm doanh nghiệp và khám phá kiến thức Tốt nhất cho tự động hóa dịch vụ nhân viên và chuyển hướng vé. Phù hợp nhất cho các nhóm muốn tìm kiếm + tự động hóa + quản lý công việc trong một không gian làm việc AI tích hợp.

Glean là gì?

Mỗi ngày, nhân viên phải dành nhiều thời gian để hỏi những câu hỏi tương tự—chính sách nhân sự ở đâu? Làm thế nào để đặt lại mật khẩu? Phiên bản mới nhất của bản trình bày là gì? Những trì hoãn này không chỉ xảy ra vì dữ liệu của công ty được phân tán trên quá nhiều ứng dụng doanh nghiệp mà còn do các tương tác với khách hàng không hiệu quả.

Đó chính là lúc Glean bước vào. Đây là nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý dịch vụ nhân viên, cung cấp câu trả lời nhanh chóng và chính xác bằng cách kết nối với tất cả các công cụ của bạn. Với khả năng tìm kiếm doanh nghiệp sâu rộng, nó hiển thị thông tin liên quan ngay lập tức và:

✅ Tích hợp dữ liệu và lịch sử người dùng trên các hệ thống doanh nghiệp khác nhau để truy xuất thông tin một cách liền mạch✅ Hiểu hành vi người dùng thông qua xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy✅ Xử lý các truy vấn thường gặp thông qua đề xuất thông minh và trò chuyện AI, giảm tải cho đội ngũ hỗ trợ✅ Cho phép nhân viên tạo nội dung, tóm tắt chủ đề và tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại một cách dễ dàng

Tính năng của Glean

Điểm mạnh độc đáo của Glean là khả năng kết nối với dữ liệu của công ty bạn và tự động hóa cách mọi người tìm kiếm, quản lý và xử lý thông tin thông qua giao diện thân thiện với người dùng. Những tính năng chính này mang lại hỗ trợ thời gian thực và quá trình onboarding nhanh hơn. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết.

1. Tính năng #1: Tìm kiếm ngữ nghĩa được hỗ trợ bởi AI với khả năng nhận thức ngữ cảnh

Glean là nhà cung cấp tìm kiếm ngữ nghĩa nâng cao sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn, giúp nhân viên truy cập nhanh chóng vào thông tin phân tán. Tuy nhiên, nó vẫn phụ thuộc nặng vào các nguồn kiến thức có cấu trúc để trả về kết quả chính xác.

Khả năng tìm kiếm doanh nghiệp của công cụ này được điều chỉnh dựa trên người tìm kiếm, vai trò của họ và hoạt động gần đây, tạo ra trải nghiệm tìm kiếm cá nhân hóa và thống nhất.

Hơn nữa, Glean tuân thủ các cấp độ quyền truy cập hiện có, do đó nội dung nhạy cảm vẫn được bảo vệ.

2. Tính năng #2: Trợ lý Glean và các đại lý AI

Trợ lý Glean trả lời câu hỏi từ nhân viên, tóm tắt nội dung và hỗ trợ tạo tài liệu bằng cách tận dụng bối cảnh doanh nghiệp.

Đây là một ưu điểm khác: bạn cũng có thể tạo các trợ lý AI tùy chỉnh để tự động hóa các công việc thường xuyên, kích hoạt các quy trình làm việc nhiều bước và thực thi các hành động bên trong đồ thị kiến thức doanh nghiệp của bạn — tất cả đều với độ chính xác dựa trên quyền truy cập và ngữ cảnh. Điều này giúp các đội IT và đội ngũ hỗ trợ giảm lượng phiếu yêu cầu đồng thời cải thiện chất lượng dịch vụ.

👀 Thông tin thú vị: Trí tuệ nhân tạo (AI) phát huy hiệu quả cao nhất khi giảm thiểu các truy vấn lặp đi lặp lại và tác vụ thường xuyên, chính là nơi Tìm kiếm Doanh nghiệp và Tự động hóa ClickUp tạo ra tác động lớn nhất.

3. Tính năng #3: Quản lý kiến thức và câu trả lời được xác minh

Các nhóm có thể tập trung kiến thức của mình thông qua các câu hỏi thường gặp (FAQ) đã được xác minh, Go Links và các trung tâm tài nguyên được tuyển chọn. Các tính năng của Glean giúp giảm số lượng truy vấn của nhân viên và tăng tốc độ onboarding bằng cách giúp dễ dàng tìm kiếm các câu trả lời đáng tin cậy và cập nhật, điều này rất quan trọng để giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.

Glean hỗ trợ hơn 250 nguồn dữ liệu, bao gồm Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support và Microsoft Teams.

Ngoài ra, không có rủi ro lộ thông tin nhạy cảm, vì Glean lập chỉ mục và kết nối các ứng dụng doanh nghiệp để đưa nội dung phù hợp đến đúng người.

5. Tính năng #5: Tự động hóa tích hợp sẵn cho hiệu quả làm việc

Với tích hợp vào các công cụ như Slack, Zoom và Microsoft 365, Glean cung cấp tóm tắt, đề xuất hành động và phản hồi được hỗ trợ bởi AI ngay tại nơi công việc của nhân viên diễn ra.

Từ tóm tắt các chủ đề thảo luận đến tạo email Outlook, mục tiêu là nâng cao năng suất và giảm bớt các công việc lặp đi lặp lại trên các bộ phận.

📮 ClickUp Insight: Nhân viên văn phòng trung bình gửi 25 tin nhắn mỗi ngày chỉ để tìm kiếm thông tin và bối cảnh, lãng phí thời gian quý báu khi phải lục lọi qua các trò chuyện và email rải rác. Hãy tưởng tượng nếu các công việc, dự án, tin nhắn và kiến thức được lưu trữ trong một không gian làm việc kết nối, với trí tuệ nhân tạo (AI) để kết nối tất cả. Bạn không cần phải tưởng tượng. Bạn đã có ClickUp. Hãy thử ngay hôm nay!

Giá cả của Glean

Giá cả tùy chỉnh

Moveworks là gì?

Nhân viên cần câu trả lời ngay lập tức—điều đó chúng ta đã xác định rõ.

Cho dù là đặt lại mật khẩu, tìm kiếm chính sách hay kiểm tra số ngày nghỉ phép, khi thông tin bị phân tán khắp các hệ thống doanh nghiệp, đội ngũ hỗ trợ sẽ bị quá tải và công việc bị chậm trễ.

Moveworks giải quyết vấn đề này bằng một nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) cho quản lý dịch vụ nhân viên, có khả năng hiểu các truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, tìm kiếm thông tin liên quan và tự động hóa phản hồi trên các công cụ mà công ty bạn đã sử dụng.

Điều này cho phép Moveworks thực hiện các việc cần làm sau:

✅ Cung cấp hỗ trợ thời gian thực cho IT, Nhân sự và Tài chính thông qua Trợ lý AI được đào tạo trên dữ liệu của công ty bạn⃟✅ Giải quyết các truy vấn thường gặp và tự động hóa vé hỗ trợ bằng các tác nhân thông minh xử lý công việc mà không cần can thiệp của con người⃟✅ Cho phép tìm kiếm doanh nghiệp trên các nguồn dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc, cung cấp phản hồi nhanh chóng, cá nhân hóa dựa trên ngữ cảnh

Tính năng của Moveworks

Moveworks United, một trải nghiệm được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người dùng tự động hóa hỗ trợ, tăng tốc quy trình làm việc và nâng cao chất lượng dịch vụ trên toàn tổ chức. Dưới đây là các tính năng khóa trong quá trình này:

Tính năng #1: Trợ lý AI với khả năng suy luận cuộc hội thoại

Moveworks là nhà cung cấp một trợ lý AI được thiết kế cho các quy trình làm việc hỗ trợ nội bộ, tuy nhiên nó yêu cầu dữ liệu có cấu trúc, các bài viết kiến thức ổn định và bảo trì liên tục để đảm bảo độ chính xác của các phản hồi.

Cho dù là cài đặt phần mềm, soạn thảo email hay cập nhật thông tin đăng nhập, người dùng có thể thực hiện các thao tác trực tiếp trong cuộc trò chuyện mà không cần chờ đợi sự hỗ trợ từ nhân viên hỗ trợ.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm phiên bản chính xác của một tệp tin hoặc phải theo đuổi các phê duyệt? Bài viết "Tối ưu hóa quy trình quản lý tài liệu " sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục vấn đề này với một quy trình rõ ràng và có cấu trúc.

2. Tính năng #2: Công cụ tìm kiếm doanh nghiệp nâng cao

Khả năng tìm kiếm doanh nghiệp của Moveworks vượt xa việc khớp từ khóa bằng cách sử dụng hiểu biết ngữ nghĩa và động cơ suy luận để lấy thông tin chính xác và liên quan. Người dùng có thể tìm kiếm qua các cơ sở kiến thức nội bộ, tệp PDF, email và hồ sơ hệ thống trong một truy vấn duy nhất và nhận được câu trả lời kèm theo trích dẫn nguồn.

Moveworks cũng tích hợp quản trị AI, với tính năng đánh giá nội dung, kiểm soát xác minh và trích dẫn dựa trên nguồn — đảm bảo các câu trả lời luôn chính xác và tuân thủ khi cơ sở kiến thức của bạn phát triển.

3. Tính năng #3: Tự động hóa đại lý và Studio đại lý

Moveworks cho phép các nhóm tạo ra các tác nhân tùy chỉnh để tự động hóa công việc, kích hoạt hành động và chạy các quy trình làm việc phía sau trên các hệ thống doanh nghiệp.

Với Agent Studio, các nhà phát triển có thể triển khai các công việc tự động mạnh mẽ bằng cách sử dụng các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản, mà không cần tích hợp phức tạp. Phần mềm hỗ trợ phạm vi tự động hóa rộng, từ phân loại vé hỗ trợ đến kích hoạt chuỗi quy trình làm việc xuyên suốt các bộ phận IT, Nhân sự và Tài chính.

4. Tính năng #4: Quản lý dịch vụ thời gian thực

Từ việc tạo phiếu yêu cầu, gửi phê duyệt đến kiểm tra trạng thái yêu cầu, Moveworks tự động hóa toàn bộ chu kỳ quản lý dịch vụ.

Hệ thống phân loại thông minh và chuyển giao tác vụ tự động của nó giúp giảm bớt gánh nặng cho đội ngũ hỗ trợ, giảm thiểu việc nâng cấp vấn đề và đảm bảo thời gian phản hồi nhanh chóng.

Moveworks kết nối với hơn 100 hệ thống, từ Salesforce Service Cloud và Microsoft Teams đến các nền tảng quản lý danh tính và nhân sự, và cung cấp chức năng toàn diện từ đầu đến cuối. Nó hoạt động ngay tại nơi nhân viên đang làm công việc, cho phép họ tìm kiếm, thực hiện hành động và giải quyết các công việc thường xuyên mà không cần chuyển đổi công cụ.

Giá cả của Moveworks

Giá cả tùy chỉnh

So sánh tính năng giữa Glean và Moveworks

Mặc dù cả hai công cụ đều có một số điểm tương đồng, chúng cũng chuyên môn hóa trong một số khía cạnh, khiến chúng trở thành một trong những lựa chọn tốt nhất trên thị trường. Để hiểu rõ nên sử dụng công cụ nào để đạt được kết quả mong muốn, hãy xem xét cách các tính năng của chúng được áp dụng trong các trường hợp sử dụng thực tế:

Glean cung cấp một công cụ tìm kiếm doanh nghiệp mạnh mẽ kết nối với hơn 100 nguồn dữ liệu, bao gồm Google, Slack và Salesforce. Khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên và lập chỉ mục ngữ nghĩa của nó đảm bảo việc truy xuất thông tin chính xác trên các hệ thống phân tán.

Moveworks có tính năng tìm kiếm, nhưng nó được thiết kế chủ yếu để giải quyết vé hỗ trợ và khởi tạo công việc hơn là hỗ trợ công việc nghiên cứu và khám phá kiến thức.

🏆 Người chiến thắng: Glean — tốt nhất để tìm kiếm thông tin nhanh chóng trên tất cả các công cụ và hệ thống của bạn

Tính năng #2: Tự động hóa công việc và quy trình làm việc

Moveworks được thiết kế để tự động hóa các công việc như đặt lại mật khẩu, truy cập phần mềm và nộp biểu mẫu mà không cần nhân viên hỗ trợ. Nó tích hợp sâu với các nền tảng ITSM và sử dụng khung AI có khả năng tương tác để kích hoạt các hành động phía sau.

Trong khi đó, Glean có thể tóm tắt và hiển thị nội dung nhưng thiếu các quy trình làm việc dựa trên hành động tương đương.

🏆 Người chiến thắng: Moveworks — phù hợp hơn cho việc quản lý các hoạt động hỗ trợ nội bộ và tự động hóa các truy vấn thường gặp

Tính năng #3: Tích hợp nền tảng giao tiếp

Cả hai nền tảng đều tích hợp với Microsoft Teams và Slack, nhưng Moveworks xử lý các quy trình làm việc từ đầu đến cuối trực tiếp trong trò chuyện — chẳng hạn như giải quyết phiếu hỗ trợ, gửi yêu cầu phê duyệt hoặc cập nhật hồ sơ.

Thanh bên của Glean giúp truy xuất và tóm tắt tài liệu, nhưng không hoàn thành các quy trình làm việc nhiều bước trong chat.

🏆 Người chiến thắng: Moveworks — động cơ hành động mạnh mẽ hơn trong các nền tảng hợp tác

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các công việc lặp đi lặp lại đang lãng phí thời gian của bạn? Hướng dẫn sử dụng tự động hóa quy trình làm việc AI để tối đa hóa năng suất sẽ chỉ cho bạn cách tối ưu hóa công việc và tăng ROI với các công cụ AI thông minh.

Tính năng #4: Quản lý kiến thức và khám phá

Glean cho phép các nhóm tạo ra các bộ sưu tập được chọn lọc, câu trả lời được xác minh và trung tâm tài nguyên chia sẻ, làm cho nó trở nên lý tưởng cho việc onboarding, nghiên cứu và hợp tác nội bộ.

Mặt khác, Moveworks tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết yêu cầu hơn là tổ chức kiến thức tổ chức.

🏆 Người chiến thắng: Glean — phù hợp hơn cho các nhóm quản lý lượng lớn nội dung và tài liệu nội bộ

Tính năng #5: Tính linh hoạt cho nhà phát triển và tùy chỉnh đại lý

Moveworks là nhà cung cấp AI Agent Studio cho các nhà phát triển để xây dựng và triển khai các tác nhân chuyên biệt cho từng công việc bằng các công cụ low-code, cho phép tự động hóa sâu rộng trên các hệ thống doanh nghiệp.

Glean, mặc dù cung cấp API và hỗ trợ AI, nhưng tập trung nhiều hơn vào các truy vấn tìm kiếm và truy cập thông tin hơn là thiết kế quy trình.

🏆 Người chiến thắng: Moveworks — môi trường phát triển mạnh mẽ hơn cho việc xây dựng các tự động hóa dành riêng cho doanh nghiệp

👀 Thú vị: Viết danh sách việc cần làm trước khi đi ngủ có thể giúp bạn ngủ nhanh hơn bằng cách giảm bớt sự lộn xộn trong tâm trí.

Glean vs. Moveworks trên Reddit

Người dùng Reddit đánh giá cao khả năng tìm kiếm doanh nghiệp mạnh mẽ và đồng bộ hóa slide của Glean, đặc biệt hữu ích cho việc tổ chức ghi chú bài giảng và truy cập tài liệu trên nhiều thiết bị. Như một người dùng đã nhấn mạnh:

Tôi không thích sử dụng hai ứng dụng khác nhau cho các lớp học, nhưng tôi thích có thể đồng bộ hóa slide và âm thanh với Glean.

Tôi không thích sử dụng hai ứng dụng khác nhau cho các lớp học, nhưng tôi thích có thể đồng bộ hóa slide và âm thanh với Glean.

Tuy nhiên, nhiều người dùng đã báo cáo chất lượng chuyển đổi văn bản kém và tiếng ồn nền quá lớn, đặc biệt trên laptop. Một số người dùng khác cho biết trải nghiệm trên thiết bị di động tiêu tốn pin nhanh và giao diện người dùng không trực quan.

Tôi đã sử dụng Glean lần đầu tiên cách đây vài ngày, và chất lượng ghi âm rất tệ (tiếng ồn nền nhiều hơn cả giọng nói của giảng viên)

Tôi đã sử dụng Glean lần đầu tiên cách đây vài ngày, và chất lượng ghi âm rất tệ (ghi lại nhiều tiếng ồn nền hơn là giọng nói của giảng viên)

Trong khi đó, các quản lý IT đã nhấn mạnh khả năng của Moveworks trong việc giảm bớt một lượng lớn phiếu hỗ trợ, giảm tải cho bộ phận hỗ trợ kỹ thuật và cải thiện chất lượng dịch vụ cho các nhóm IT và HR.

Ban đầu tiến triển chậm, nhưng một khi đã vào guồng, nó thực hiện công việc rất hiệu quả. Theo thông tin mới nhất từ quản lý SD, nó đang giải quyết/chuyển hướng khoảng 45% các vấn đề mà nó xử lý.

Ban đầu tiến triển chậm, nhưng một khi đã vào guồng, nó thực hiện công việc rất hiệu quả. Theo thông tin mới nhất từ quản lý SD, nó đang giải quyết/chuyển hướng khoảng 45% các vấn đề mà nó xử lý.

Tuy nhiên, nếu bạn không sẵn sàng đầu tư nỗ lực cần thiết để cài đặt công cụ, điều này có thể dẫn đến những thách thức. Người dùng được cảnh báo rằng Moveworks yêu cầu các bài viết kiến thức sạch sẽ, có cấu trúc rõ ràng và cần theo dõi liên tục để công việc hiệu quả.

Bạn cần một nhóm nhân lực chuyên trách theo dõi phân tích hàng ngày để chế độ xem điểm số trên thông tin.

Bạn cần một nhóm nhân lực chuyên trách theo dõi phân tích hàng ngày để chế độ xem điểm số trên thông tin.

Cuộc họp ClickUp — Giải pháp thay thế tốt nhất cho Glean và Moveworks

Điều quan trọng là: Glean và Moveworks đều hoạt động độc lập. Glean thiếu khả năng thực thi công việc, trong khi Moveworks phụ thuộc vào các quy trình làm việc cứng nhắc và dữ liệu có cấu trúc. ClickUp khắc phục cả hai hạn chế này với nền tảng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI).

Điều làm nên sự khác biệt của ClickUp là sự hội tụ, không phải gói gọn. Thay vì phải chuyển đổi giữa công cụ tìm kiếm như Glean và công cụ tự động hóa như Moveworks, ClickUp kết nối các công việc, kiến thức, trò chuyện và quy trình làm việc trong một Không gian Làm việc AI hội tụ. Điều đó có nghĩa là ít công cụ hơn, ít công việc lặp lại hơn và sự rõ ràng cao hơn.

Thực hiện nhiều công việc khác nhau với ClickUp Brain

Nhận câu trả lời và tạo công việc chỉ với một cú nhấp chuột với ClickUp Brain

ClickUp Brain không chỉ tóm tắt tài liệu hay trả lời các yêu cầu hỗ trợ.

Nó kết hợp độ chính xác tìm kiếm của Glean với khả năng tự động hóa công việc của Moveworks, nhưng trong một không gian làm việc rộng hơn bao gồm quản lý dự án, tài liệu và trò chuyện thời gian thực.

Với câu trả lời tức thì, tạo công việc bằng AI và cập nhật tích hợp, nó cung cấp cho các nhóm thông tin thông minh, sẵn sàng hành động, tất cả từ một trung tâm lệnh duy nhất.

Nhận câu trả lời nhanh hơn với Brain MAX

ClickUp Brain MAX cung cấp cho nhóm câu trả lời tức thì, có ngữ cảnh, được trích xuất từ các công việc, tài liệu, trò chuyện và các công cụ kết nối. Với tính năng Talk to Văn bản, bạn có thể nói ra câu hỏi hoặc cập nhật và biến chúng thành tác vụ, tóm tắt hoặc tài liệu trong vài giây. Nó đảm bảo mọi thông tin chính xác và kết nối với công việc thực tế, mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

Tìm kiếm mượt mà với ClickUp Brain MAX

Tự động hóa quy trình làm việc thực tế với ClickUp Agents

Các tác nhân ClickUp có thể tuân thủ quy tắc, thực hiện hành động, cập nhật dữ liệu, định tuyến công việc và hỗ trợ các quy trình IT hoặc HR một cách tự động. Chúng là công việc bên trong các dự án, tài liệu và trò chuyện, đảm bảo mọi thứ được đồng bộ hóa mà không cần giám sát thủ công.

Cài đặt ClickUp Autopilot Agents để loại bỏ công việc lặp đi lặp lại khi trả lời các câu hỏi phổ biến.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Muốn có câu trả lời nhanh hơn, dự án thông minh hơn và nội dung tự động tạo? Các công cụ hàng đầu cho chia sẻ kiến thức, tự động hóa dự án và viết lách cho thấy cách ClickUp Brain mang trí tuệ nhân tạo vào công việc hàng ngày của bạn — không cần kỹ thuật tạo prompt.

Tìm kiếm thông tin cuộc họp với khả năng thực thi tại ClickUp Enterprise Search

Tìm kiếm bất kỳ tài liệu, tác vụ hoặc đồng nghiệp nào trên các công cụ khác nhau chỉ trong nháy mắt với tính năng Tìm kiếm Kết nối của ClickUp

Trong khi Glean và Moveworks cung cấp khả năng tìm kiếm doanh nghiệp, ClickUp Enterprise Search đi xa hơn. Nó hiểu ý định của người dùng, thu thập câu trả lời từ tất cả các công cụ của bạn và liên kết kết quả tìm kiếm với công việc, tài liệu và dự án theo thời gian thực.

Trải nghiệm tìm kiếm thống nhất này không chỉ giúp bạn tìm kiếm dữ liệu—nó còn giúp bạn hành động ngay lập tức dựa trên dữ liệu đó.

Tự động hóa ClickUp được thiết kế dành cho IT

Đặt quy tắc một lần, tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần với ClickUp Tự động hóa

ClickUp dành cho nhóm IT mang lại sự linh hoạt trên quy mô lớn.

Với hơn 100 mẫu, người được giao động và tích hợp với các công cụ như GitHub, Salesforce và ServiceNow, các nhóm có thể tự động hóa mọi thứ từ định tuyến vé đến phản hồi sự cố, mà không cần viết một dòng mã nào, bằng cách sử dụng Tự động hóa của ClickUp.

Bạn còn được trang bị các tác vụ kích hoạt dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích dữ liệu và đề xuất hành động, từ đó nâng cao hiệu quả làm việc toàn diện.

Xây dựng nhanh hơn và lập kế hoạch thông minh hơn. ClickUp giúp các nhóm sản phẩm của bạn biến các thông tin được hỗ trợ bởi AI thành các kế hoạch dự án có thể thực hiện được.

Hợp tác thời gian thực với ClickUp Trò chuyện

Chuyển đổi cuộc hội thoại thời gian thực thành công việc thực tế với ClickUp Chat

Khác với Glean hoặc Moveworks, ClickUp Trò chuyện không chỉ hỗ trợ cuộc hội thoại. Nó biến tin nhắn thành công việc, tóm tắt các chủ đề tin nhắn và đồng bộ với dự án một cách tự động.

Với AI CatchUp và liên kết ngữ cảnh thời gian thực, lịch sử trò chuyện của bạn không bao giờ bị cô lập. ClickUp Chat là công cụ trò chuyện duy nhất nơi hợp tác, ra quyết định và thực thi diễn ra trong cùng một không gian, khiến nó trở thành công cụ hợp tác AI tốt nhất trên thị trường.

Mẫu Hỗ trợ CNTT của ClickUp là phần mở rộng thực tiễn của mọi điều chúng ta đã thảo luận: kết hợp sức mạnh tự động hóa tác vụ của Moveworks với khả năng truy cập kiến thức có thể tìm kiếm của Glean, nhưng trong một không gian làm việc thống nhất.

Tải mẫu miễn phí Giúp các nhóm giải quyết vấn đề nhanh hơn với ít rắc rối hơn bằng cách sử dụng mẫu hỗ trợ IT của ClickUp.

Mẫu IT này cho phép các nhóm IT tập trung các phiếu yêu cầu, đang theo dõi tiến độ và tự động hóa các phản hồi định kỳ — mà không cần chuyển đổi công cụ hoặc xây dựng các quy trình phức tạp.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Vẫn phải chuyển đổi giữa các tab để tìm thông tin cần thiết? Bài viết "Cách AI Kết Nối Loại Bỏ Rào Cản Thông Tin Để Tiết Kiệm Thời Gian Cho Công Việc Thực Tế " giải thích cách ClickUp biến thông tin phân tán thành những thông tin có thể hành động ngay lập tức — giúp bạn tập trung vào việc hoàn thành công việc.

Không còn phải công việc vòng vo với ClickUp

Tóm lại: Sử dụng Glean nếu ưu tiên của bạn là tìm kiếm doanh nghiệp nhanh chóng và dựa trên ngữ nghĩa. Đối với tự động hóa và dịch vụ tự phục vụ cho nhân viên, Moveworks là lựa chọn tuyệt vời.

Tuy nhiên, với ClickUp, bạn có thể có được cả hai lợi ích.

Dù bạn đang tự động hóa hỗ trợ CNTT, tóm tắt tài liệu hay chuyển đổi trò chuyện thành các công việc có cấu trúc, ClickUp biến tìm kiếm thụ động thành năng suất thực sự. Với các tính năng như Tìm kiếm Kết nối, Tự động hóa và Trò chuyện AI, đội ngũ của bạn cuối cùng có thể ngừng chuyển đổi giữa các công cụ.

Kết quả là điều hiển nhiên.

Theo QubicaAMF, các nhóm sử dụng ClickUp tiết kiệm được 5+ giờ mỗi tuần mà trước đây bị lãng phí chỉ để tìm kiếm thông tin. Nhân rộng con số đó ra các bộ phận, và tiết kiệm thời gian cùng tăng năng suất là vô cùng lớn. Đăng ký ClickUp ngay để thống nhất các công cụ của bạn và cuối cùng hoàn thành công việc!