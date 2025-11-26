Tiếp thị danh mục sản phẩm so với tiếp thị sản phẩm: Chiến lược & Công cụ

Khi xem xét cách các nhóm tiếp thị hoạt động ngày nay, sự khác biệt trở nên rõ ràng.

Một báo cáo cho thấy gần 80% các nhà tiếp thị sản phẩm làm việc trong các nhóm chỉ có 1-5 người, và gần 30% trong số họ hỗ trợ sáu sản phẩm trở lên cùng một lúc.

Chỉ riêng khối lượng công việc đó đã cho thấy việc chuyển đổi giữa việc tập trung vào một sản phẩm cụ thể và việc quản lý toàn bộ bộ sản phẩm mà bạn chịu trách nhiệm là điều dễ dàng như thế nào.

Nếu bạn từng phải chuẩn bị thông điệp cho một tính năng vào buổi sáng và sau đó chuyển sang xác định vị trí của toàn bộ sản phẩm của mình vào giờ ăn trưa, bạn đã trải qua sự căng thẳng giữa tiếp thị cấp danh mục và tiếp thị cấp sản phẩm. Đó chính là không gian mà cuộc hội thoại này diễn ra.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tiếp thị danh mục sản phẩm so với tiếp thị sản phẩm. Chúng ta sẽ phân tích từng loại làm gì, cách chúng ảnh hưởng đến chiến lược khác nhau như thế nào, và tại sao các nhóm thường kết hợp chúng với nhau. Chúng ta cũng sẽ xem xét cách ClickUp hỗ trợ cả hai!

So sánh nhanh giữa tiếp thị danh mục đầu tư sản phẩm và tiếp thị sản phẩm

Dưới đây là một cái nhìn tổng quan nhanh để bạn có thể thấy điểm mạnh của từng hàm, từ đó quyết định nên tập trung vào chiến lược nào cho lần ra mắt hoặc chiến dịch tiếp theo của mình:

Danh mục Tiếp thị danh mục đầu tư Tiếp thị sản phẩm Điểm tập trung chính Thông tin về giá trị của toàn bộ bộ sản phẩm hoặc bộ giải pháp đến thị trường. Xây dựng và phát triển một sản phẩm hoặc tính năng cụ thể ở vị trí nào đó. Đối tượng Các phân khúc rộng, ngành dọc hoặc tài khoản chiến lược Mục tiêu người dùng và khách hàng của một sản phẩm Phạm vi công việc Xây dựng câu chuyện giải pháp, chủ đề và thông điệp xuyên sản phẩm. Xây dựng câu chuyện sản phẩm, tính năng nổi bật và vị trí cạnh tranh. Kết quả chính Trang giải pháp, khung giá trị, bộ tài liệu toàn bộ danh mục đầu tư, câu chuyện về danh mục đầu tư. Trang sản phẩm, kế hoạch ra mắt, bản demo, tài liệu so sánh sản phẩm, hỗ trợ triển khai. Đối tác nội bộ Lãnh đạo bán hàng, tạo nhu cầu, nhóm chiến lược GTM Quản lý sản phẩm, nhân viên bán hàng, nhóm hỗ trợ khách hàng Chỉ số thành công Nhận thức thị trường, việc áp dụng giải pháp, ảnh hưởng đến quy trình bán hàng trong toàn bộ bộ sản phẩm. Sử dụng sản phẩm, kích hoạt, tỷ lệ thành công, việc áp dụng tính năng. Khung thời gian Vị trí chiến lược dài hạn Thực thi hàng ngày và theo từng đợt phát hành

Tiếp thị danh mục sản phẩm là gì?

Tiếp thị danh mục đầu tư là phương pháp chiến lược để quảng bá và quản lý nhiều sản phẩm hoặc dịch vụ dưới một thương hiệu chung. Phương pháp này đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm/dịch vụ hoạt động hài hòa với nhau thay vì cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường.

Các doanh nghiệp sử dụng quản lý danh mục sản phẩm để tạo ra sự tương tác giữa các sản phẩm, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng tài nguyên và củng cố vị trí thương hiệu tổng thể.

Điều này đòi hỏi sự phối hợp cẩn thận giữa các dòng sản phẩm khác nhau, đảm bảo mỗi dòng sản phẩm duy trì giá trị độc đáo của mình đồng thời đóng góp vào mục tiêu chung của công ty.

Thú vị: Khái niệm về "danh mục đầu tư thương hiệu" ban đầu xuất phát từ thời kỳ chiến lược kinh doanh thập niên 1960, khi các công ty như Procter & Gamble bắt đầu quản lý hàng chục thương hiệu (thay vì chỉ một) để bao phủ mọi phân khúc thị trường.

Đối tượng mục tiêu

Tiếp thị danh mục đầu tư chủ yếu phục vụ ba nhóm đối tượng riêng biệt trong tổ chức:

Nhà đầu tư dựa vào thông tin về danh mục đầu tư để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và đưa ra quyết định thông minh về dựa vào thông tin về danh mục đầu tư để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và đưa ra quyết định thông minh về phân bổ nguồn lực.

Các nhà lãnh đạo sử dụng dữ liệu tiếp thị danh mục đầu tư để định hình hướng chiến lược, xác định cơ hội tăng trưởng và tối ưu hóa danh mục sản phẩm.

Các nhóm đa chức năng phụ thuộc vào khung chiến lược danh mục đầu tư để đồng bộ hóa nỗ lực, tránh trùng lặp và duy trì thông điệp nhất quán trên tất cả các điểm tiếp xúc với khách hàng.

🔍 Bạn có biết? Một số thương hiệu đã phát hiện ra rằng việc có quá nhiều sản phẩm trong danh mục đầu tư thực sự ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất tổng thể. Một bài viết của Trường Kinh doanh Harvard ghi chú rằng, một chiến lược danh mục đầu tư tốt nghĩa là loại bỏ các sản phẩm yếu kém để những sản phẩm còn lại có thể phát huy tối đa tiềm năng.

Mục tiêu chính

Những ưu tiên này phân biệt tiếp thị danh mục đầu tư thành công với việc quảng bá sản phẩm rời rạc:

Sự nhất quán của thương hiệu đảm bảo khách hàng trải nghiệm một bản sắc thống nhất trên tất cả các sản phẩm, từ đó xây dựng niềm tin và nhận diện thương hiệu trên thị trường.

Vị trí thị trường giúp xác định sự khác biệt rõ ràng cho từng sản phẩm trong khi duy trì sự nhất quán chiến lược ở cấp độ danh mục đầu tư.

Phân bổ nguồn lực tối ưu hóa việc phân phối ngân sách cho các sản phẩm dựa trên dữ liệu hiệu suất, tiềm năng tăng trưởng và ưu tiên chiến lược.

Một danh mục đầu tư mạnh mẽ dựa vào các công cụ có thể hiển thị các mẫu rõ ràng một cách nhanh chóng. Các công cụ này bao gồm:

1. Nghiên cứu thị trường

Nghiên cứu thị trường giúp xác định những nhu cầu cụ thể định hình hướng phát triển sản phẩm. Ví dụ, một nhóm phát triển phần mềm tuân thủ có thể phát hiện ra rằng khách hàng trong lĩnh vực y tế gặp khó khăn nhất trong quá trình chuẩn bị cho cuộc kiểm toán. Thông tin này thúc đẩy danh mục sản phẩm hướng tới một thông điệp chung về sự sẵn sàng cho kiểm toán, và hai sản phẩm điều chỉnh vị trí của mình: một sản phẩm nhấn mạnh vào việc thu thập tài liệu nhanh chóng, còn sản phẩm kia tập trung vào các danh sách kiểm tra hướng dẫn cho các kiểm toán viên.

🔍 Bạn có biết? Trong ngành kinh doanh rượu vang, nghiên cứu cho thấy việc sử dụng nhãn mác hoàn toàn khác nhau cho từng loại rượu trong danh mục đầu tư đã làm giảm giá trị thương hiệu. Vì vậy, ngay cả trong các thị trường ngách, tính nhất quán trong danh mục đầu tư vẫn rất quan trọng.

2. Bảng điều khiển chiến dịch

Bảng điều khiển chiến dịch là các công cụ trực quan tập trung giúp theo dõi và đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị trên toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty.

Chúng cho phép các nhà tiếp thị theo dõi cách các chiến dịch khác nhau đóng góp vào mục tiêu tổng thể của danh mục đầu tư, so sánh kết quả giữa các sản phẩm và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa nỗ lực tiếp thị.

Hãy tưởng tượng một công ty bán các công cụ CRM, thanh toán và hỗ trợ. Bảng điều khiển cho thấy các buổi demo trực tiếp mang lại tỷ lệ chuyển đổi cao cho CRM, nhưng các trang so sánh chi tiết lại hiệu quả hơn cho dịch vụ thanh toán. Đội ngũ điều chỉnh kế hoạch danh mục sản phẩm để mỗi sản phẩm tập trung vào định dạng phù hợp nhất, giúp tăng cường sự quan tâm của khách hàng.

3. Chỉ số hiệu suất chính (KPIs) của danh mục đầu tư

Các chỉ số hiệu suất chính (KPIs) trong tiếp thị danh mục đầu tư là các chỉ số đo lường được sử dụng để đánh giá mức độ hiệu quả của toàn bộ danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ của một công ty trên thị trường.

Thay vì tập trung vào một sản phẩm duy nhất, các chỉ số KPI của danh mục sản phẩm giúp các nhà tiếp thị hiểu rõ về sức khỏe, sự phát triển và sự cân bằng chiến lược của toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm.

Dưới đây là một số ví dụ về các chỉ số KPI được sử dụng cụ thể trong tiếp thị danh mục đầu tư:

Đóng góp doanh thu của danh mục sản phẩm : Đo lường mức độ đóng góp của từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm vào tổng doanh thu, giúp xác định những sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm nào có hiệu suất cao nhất trong danh mục.

Tỷ lệ tăng trưởng danh mục đầu tư : Đang theo dõi sự tăng trưởng về doanh thu hoặc sử dụng trên toàn bộ danh mục đầu tư để hiểu rõ xu hướng thị trường tổng thể.

Độ phổ biến của sản phẩm theo dòng sản phẩm : Cho thấy mức độ phổ biến của từng sản phẩm và liệu các nỗ lực tiếp thị có được đón nhận hay không.

Độ thâm nhập vào phân khúc khách hàng : Đo lường mức độ hiệu quả của từng sản phẩm hoặc gói sản phẩm trong các phân khúc khách hàng chính.

Tỷ lệ bán chéo và bán thêm: Cho thấy mức độ thành công của các sản phẩm trong việc hỗ trợ lẫn nhau trong danh mục đầu tư thông qua các gói sản phẩm, quy trình làm việc hoặc giá trị tích hợp.

Tiếp thị sản phẩm là gì?

Tiếp thị sản phẩm là quá trình đưa các sản phẩm hoặc dịch vụ riêng lẻ ra thị trường và thúc đẩy thành công của chúng thông qua các hoạt động quảng bá và định vị mục tiêu.

Môn học này tập trung vào việc hiểu nhu cầu của khách hàng và xây dựng các đề xuất giá trị hấp dẫn. Cuối cùng, một nhà tiếp thị sản phẩm đảm bảo rằng sản phẩm đến được với đúng đối tượng vào đúng thời điểm.

Ngoài ra, chúng còn đóng vai trò cầu nối giữa phát triển sản phẩm và bán hàng, chuyển đổi các tính năng kỹ thuật thành lợi ích mà khách hàng có thể cảm nhận được.

🧠 Thực tế thú vị: Chuyên gia quảng cáo Rosser Reeves đã giới thiệu khái niệm về Điểm Bán Hàng Độc Đáo (USP). Ông cho rằng mỗi quảng cáo phải đưa ra một đề xuất rõ ràng cho người tiêu dùng: ‘Mua sản phẩm này, bạn sẽ nhận được lợi ích cụ thể này. ’ Đề xuất phải độc đáo (một điều mà đối thủ cạnh tranh không thể hoặc không cung cấp) và đủ mạnh mẽ để thu hút đông đảo khách hàng.

Đối tượng mục tiêu

Chiến lược tiếp thị sản phẩm tập trung trực tiếp vào những người sẽ sử dụng và mua sản phẩm, chẳng hạn như:

Khách hàng , những người cần thông tin rõ ràng về khả năng của sản phẩm, lợi ích và cách sản phẩm giải quyết các vấn đề cụ thể của họ.

Khách hàng tiềm năng đánh giá sản phẩm dựa trên thông điệp giúp sản phẩm nổi bật so với đối thủ cạnh tranh và chứng minh giá trị thực tế.

Các phân khúc ngách phản hồi tích cực với chiến lược vị trí được tùy chỉnh, đáp ứng các trường hợp sử dụng đặc thù, yêu cầu ngành và nhu cầu chuyên biệt của họ.

Mục tiêu chính

Tiếp thị sản phẩm hướng đến bốn mục tiêu cốt lõi quyết định thành công hay thất bại của sản phẩm trên thị trường:

Ra mắt sản phẩm giới thiệu các sản phẩm mới ra thị trường thông qua các chiến dịch phối hợp nhằm tạo ra nhận thức và thúc đẩy việc áp dụng ban đầu.

Sự chấp nhận thúc đẩy khách hàng bắt đầu sử dụng sản phẩm và nhanh chóng nhận ra giá trị thông qua quá trình onboarding và đào tạo hiệu quả.

Giữ chân khách hàng giúp duy trì sự tham gia và hài lòng của khách hàng theo thời gian, giảm tỷ lệ rời bỏ và xây dựng lòng trung thành với sản phẩm.

Nhận thức về tính năng đảm bảo khách hàng biết về các tính năng mới và cập nhật giúp nâng cao giá trị của sản phẩm.

🔍 Bạn có biết? Các danh mục đầu tư thương hiệu phù hợp với các giai đoạn cuộc sống của người tiêu dùng (thay vì chỉ tập trung vào các cấp độ nâng cấp) có hiệu quả hơn so với các thang nâng cấp chung chung: ví dụ, các sản phẩm hướng đến các giai đoạn như ‘công việc đầu tiên’, ‘gia đình phát triển’, ‘ổ rỗng’ trong một danh mục bán chạy hơn so với các sản phẩm đơn lẻ được phân khúc riêng biệt.

Tiếp thị sản phẩm diễn ra nhanh chóng hơn khi các nhóm dựa vào các công cụ giúp đưa ra quyết định rõ ràng và nhấn mạnh những yếu tố thu hút sự quan tâm đối với một sản phẩm cụ thể. Các công cụ và chiến lược này có thể bao gồm:

1. Giá cả

Định giá như một chiến lược involves việc xác định vị trí của sản phẩm trên thị trường thông qua giá trị mà giá cả truyền tải. Mô hình định giá phù hợp không chỉ thúc đẩy doanh thu mà còn định hình nhận thức của khách hàng — cho thấy sản phẩm là cao cấp, cấp nhập môn hay mang tính đột phá cạnh tranh.

Ví dụ, một công ty SaaS ra mắt công cụ quản lý dự án có thể sử dụng chiến lược định giá freemium: Gói doanh nghiệp với bảo mật nâng cao và hỗ trợ cho các tổ chức lớn.

Gói miễn phí để thu hút người dùng bằng các tính năng cốt lõi và xây dựng thị phần.

Gói Pro với tính năng tự động hóa và tích hợp dành cho các nhóm nhỏ. Dưới đây là ý kiến của Zeb Evans về chính sách freemium của ClickUp: Miễn phí vĩnh viễn loại bỏ áp lực nhân tạo khiến người dùng vội vàng sử dụng sản phẩm của bạn. Họ có thời gian để xây dựng quy trình làm việc thực sự và trải nghiệm giá trị thực sự. Khi họ đạt đến giới hạn của phiên bản miễn phí, họ nâng cấp vì họ muốn, không phải vì đồng hồ đếm ngược ép buộc họ. Tỷ lệ chuyển đổi từ miễn phí sang trả phí của chúng tôi cao hơn tiêu chuẩn ngành, và khách hàng của chúng tôi ở lại lâu hơn vì họ đã chọn trả phí sau khi trải nghiệm giá trị thực sự. Nhưng Miễn phí vĩnh viễn chỉ hiệu quả nếu sản phẩm của bạn thực sự tốt… Nếu bạn cần một đồng hồ đếm ngược dùng thử để tạo sự cấp bách, bạn đang che đậy một vấn đề sâu sắc hơn. Sản phẩm của bạn không đủ hấp dẫn.

Cấu trúc này cho phép sản phẩm tiếp cận các phân khúc khác nhau, thể hiện giá trị thông qua trải nghiệm thực tế và chuyển đổi người dùng có ý định mua hàng cao thành khách hàng trả tiền — biến giá cả thành cả công cụ tạo doanh thu và công cụ định vị vị trí thương hiệu.

🧠 Thú vị: Một ví dụ độc đáo về sự sáng tạo trong tiếp thị sản phẩm: Thương hiệu kẹo cao su Chappies của Nam Phi (cuối những năm 1940) đã đưa các thông tin thú vị "Bạn có biết?" vào mỗi bao bì, biến bao bì thành một giá trị gia tăng cho trẻ em. Sự thay đổi nhỏ này đã giúp sản phẩm nổi bật và duy trì thị phần trong nhiều thập kỷ.

2. Thông điệp

Thông điệp là quá trình xây dựng có chủ đích cách sản phẩm truyền tải giá trị, lợi ích và điểm khác biệt của mình đến đối tượng mục tiêu. Thông điệp hiệu quả đảm bảo rằng mọi điểm tiếp xúc (cho dù trên trang web, trong các cuộc hội thoại bán hàng, trong quảng cáo hay qua mạng xã hội) đều truyền tải lý do tại sao sản phẩm quan trọng và cách nó giải quyết vấn đề của khách hàng tốt hơn so với các lựa chọn khác.

Ví dụ, một ứng dụng quản lý ngân sách có thể nhận ra rằng người dùng thường mở ứng dụng để xem thông tin về số dư chuyển tiếp hàng tháng, chứ không phải để xem nhật ký chi tiêu hàng ngày. Nhóm phát triển đã điều chỉnh thông điệp chính xoay quanh dự báo số dư chuyển tiếp, di chuyển tính năng này vào phần nổi bật trên trang đích và thấy tỷ lệ kích hoạt tăng lên khi giá trị được sử dụng nhiều nhất được đặt ở vị trí nổi bật.

3. Lập kế hoạch chiến dịch

Lập kế hoạch chiến dịch là quá trình thiết kế, tổ chức và triển khai các chiến dịch tiếp thị nhằm quảng bá sản phẩm, tăng cường nhận thức, tạo ra nhu cầu và hỗ trợ mục tiêu doanh thu.

Kế hoạch tốt giúp việc ra mắt sản phẩm diễn ra suôn sẻ và có mục tiêu rõ ràng. Đối với một công cụ chuyển đổi giọng nói sang văn bản đang ra mắt tính năng hỗ trợ đa ngôn ngữ mới, kế hoạch chiến dịch có thể trông như sau:

Mục tiêu: Tăng cường nhận thức và thúc đẩy việc áp dụng tính năng mới trong cộng đồng người tạo nội dung và podcaster.

Đối tượng: Người làm podcast, người tạo video và các nhóm nội dung cần dịch thuật đa ngôn ngữ chính xác.

Thông điệp: “Chuyển đổi văn bản sang nhiều ngôn ngữ một cách dễ dàng — tiếp cận đối tượng toàn cầu mà không cần nỗ lực thêm”

Kênh & Chiến thuật: Bắt đầu với các bản xem trước độc quyền cho người tạo trên mạng xã hội, tiếp theo là các bản demo so sánh trực tiếp, và chia sẻ các đoạn clip ngắn từ các tester podcaster đầu tiên.

Chỉ số KPI: Tỷ lệ chấp nhận tính năng, mức độ tương tác với bản demo, số lượt chia sẻ trên mạng xã hội và nội dung do người dùng tạo ra từ các tester đầu tiên.

4. Phân tích cạnh tranh

Đây là quá trình đánh giá một cách có hệ thống các sản phẩm, thông điệp, giá cả và vị trí thị trường của đối thủ cạnh tranh để đưa ra quyết định về sản phẩm và chiến lược tiếp thị của chính bạn.

Mục tiêu là xác định cơ hội, phân biệt sản phẩm của bạn và dự đoán xu hướng thị trường để giành lợi thế cạnh tranh.

Đối với công cụ đăng nhập không cần mật khẩu, phân tích cạnh tranh cho thấy các sản phẩm đối thủ tập trung vào sự tiện lợi như điểm bán hàng chính. Để đối phó, nhóm phát triển đặt sản phẩm của mình ở vị trí xoay quanh độ ổn định của phiên làm việc và quá trình xác thực lại nhanh hơn, sử dụng các tiêu chuẩn nội bộ để nhấn mạnh thời gian phục hồi ngắn hơn và trải nghiệm người dùng đáng tin cậy hơn.

Như vậy, khách hàng của đối thủ cạnh tranh sẽ có lý do để chuyển sang sử dụng sản phẩm/dịch vụ của bạn.

⚡️ Kho mẫu: Nếu bạn muốn có một cách tiếp cận có cấu trúc để thực hiện phân tích, mẫu Phân tích Cạnh tranh ClickUp sẽ cung cấp cho bạn một không gian gọn gàng để lập bản đồ mọi đối thủ cạnh tranh và so sánh các tín hiệu thực tế thay vì những ghi chú rời rạc.

Tiếp thị danh mục sản phẩm so với tiếp thị sản phẩm: Những điểm khác biệt cốt lõi

Thỉnh thoảng, ranh giới giữa tiếp thị danh mục sản phẩm và tiếp thị sản phẩm có vẻ hơi mờ nhạt, đặc biệt khi cả hai nhóm đều hướng đến cùng mục tiêu tăng trưởng. Tuy nhiên, chúng đóng vai trò rất khác nhau trong cách một công ty định vị bản thân, kể câu chuyện của mình và tiếp cận đúng đối tượng khách hàng.

Dưới đây là so sánh chi tiết hơn giữa tiếp thị danh mục đầu tư và tiếp thị sản phẩm:

1. Tập trung chiến lược

Nhà tiếp thị danh mục sản phẩm xem xét cách tất cả các sản phẩm của bạn hoạt động cùng nhau. Ví dụ, họ nhận ra khi công cụ quản lý dự án và nền tảng hợp tác nhóm của bạn đều tuyên bố "tăng năng suất làm việc của nhóm lên 40%", điều này khiến khách hàng tiềm năng thắc mắc tại sao họ cần cả hai.

Hoặc họ nhận ra rằng nhóm bán hàng của bạn đang giảm giá Sản phẩm A để chốt đơn hàng vì họ không nhận ra rằng sản phẩm này tích hợp với Sản phẩm B, mà khách hàng đã sử dụng.

Những người làm tiếp thị sản phẩm tập trung vào việc làm cho sản phẩm cụ thể của họ thành công. Họ đang xây dựng kế hoạch ra mắt cho các tính năng AI mới, xác định vị trí cạnh tranh so với Đối thủ X và tìm hiểu lý do tại sao chỉ 12% người dùng dùng thử kích hoạt tính năng chính. Họ không quan tâm đến việc điều này ảnh hưởng như thế nào đến ba sản phẩm còn lại của bạn.

⚖️ Sự khác biệt chính: Tiếp thị danh mục sản phẩm đặt câu hỏi: “Làm thế nào để chúng ta xác định vị trí của toàn bộ dòng sản phẩm của mình?” Tiếp thị sản phẩm đặt câu hỏi: “Làm thế nào để sản phẩm cụ thể này thành công?”

📖 Xem thêm: Ví dụ về danh mục tiếp thị kỹ thuật số để lấy cảm hứng

2. Chỉ số và KPI

Tiếp thị danh mục sản phẩm được đánh giá dựa trên các yếu tố mất nhiều thời gian để thay đổi: Khách hàng có mua nhiều sản phẩm không? Nhận thức về thương hiệu của chúng ta có thay đổi trong các báo cáo phân tích không? Họ đang xem xét tỷ lệ gắn kết, mức độ thâm nhập của danh mục sản phẩm và liệu việc tái định vị thương hiệu tốn kém có làm cho bộ sản phẩm trở nên thống nhất hay không.

Các chỉ số KPI của tiếp thị sản phẩm rất khắc nghiệt vì chúng mang tính tức thời. Sản phẩm ra mắt thất bại? Mọi người sẽ biết vào thứ Sáu. Thông điệp tính năng không hiệu quả? Bộ phận bán hàng sẽ thông báo cho bạn trong cuộc họp đánh giá giao dịch đầu tiên. Mặt khác: chúng cũng mang lại những thành công nhanh chóng. Tiếp thị danh mục sản phẩm có thể hoạt động trong 18 tháng mà không có kết quả đáng kể.

⚖️ Sự khác biệt chính: Tiếp thị danh mục đầu tư đo lường doanh thu từ nhiều sản phẩm và vị thế thương hiệu theo quý. Trong khi đó, tiếp thị sản phẩm đo lường tỷ lệ chuyển đổi của một sản phẩm cụ thể và các chiến thắng cạnh tranh theo tuần.

3. Đối tượng mục tiêu

Những người làm tiếp thị danh mục đầu tư tập trung vào các khách hàng như TechCorp, những người đã sử dụng hệ thống CRM của bạn, và tiếp thị danh mục đầu tư tạo ra một chiến dịch giải thích cách công cụ tự động hóa tiếp thị của bạn chia sẻ cùng một dữ liệu khách hàng, loại bỏ các vấn đề đồng bộ hóa dữ liệu hiện tại của họ.

Họ cũng đang giáo dục các khách hàng tiềm năng cho rằng các sản phẩm 'Teams' và 'Enterprise' của bạn cạnh tranh với nhau, trong khi thực tế Teams dành cho hợp tác dự án và Enterprise dành cho lập kế hoạch tài nguyên.

Nhà tiếp thị sản phẩm tập trung vào các đối tượng tiềm năng như: một công ty đang đánh giá công cụ phân tích của bạn so với Mixpanel và Amplitude. Tiếp thị sản phẩm tạo ra bảng so sánh cho thấy khả năng xử lý thời gian thực của bạn vượt trội so với độ trễ 2 giờ của Mixpanel, viết kịch bản demo nhấn mạnh các tính năng mà nhóm bán hàng cần, và xây dựng các nghiên cứu trường hợp từ các công ty tương tự đã chuyển sang sử dụng sản phẩm của bạn.

⚖️ Sự khác biệt chính: Tiếp thị danh mục sản phẩm hướng đến những người đã mua sản phẩm của bạn và cần hiểu thêm về những gì bạn cung cấp. Ngược lại, tiếp thị sản phẩm hướng đến những người đang lựa chọn giữa bạn và đối thủ cạnh tranh ngay lúc này.

4. Cấu trúc nhóm

Tiếp thị danh mục đầu tư có thể do 2-3 người phụ trách toàn bộ công ty với 8 sản phẩm. Một người chịu trách nhiệm về thông điệp nền tảng và quan hệ với các nhà phân tích. Người khác quản lý các chiến dịch xuyên sản phẩm và hỗ trợ bán hàng cho các giao dịch đa sản phẩm. Họ tham gia các cuộc họp lập kế hoạch cấp cao về việc có nên mua lại hay phát triển một danh mục sản phẩm mới.

Tiếp thị sản phẩm có thể có 8-10 người, mỗi người chịu trách nhiệm cho 1-2 sản phẩm. Ví dụ, một PMM (Quản lý Tiếp thị Sản phẩm) chịu trách nhiệm về sản phẩm phân tích, thực hiện công việc hàng ngày với PM (Quản lý Sản phẩm) của sản phẩm đó, tham gia các cuộc gọi với khách hàng về phân tích và tham dự mọi buổi đánh giá sprint. Họ báo cáo cho Giám đốc Tiếp thị Sản phẩm, nhưng về cơ bản hoạt động như một CMO (Giám đốc Tiếp thị) thu nhỏ cho sản phẩm của mình.

⚖️ Điểm khác biệt chính: Tiếp thị danh mục đầu tư là một nhóm nhỏ, chiến lược hoạt động trên toàn công ty, trong khi tiếp thị sản phẩm là một nhóm thực thi lớn hơn được tích hợp trong các sản phẩm cụ thể.

5. Quyền quyết định

Tiếp thị danh mục sản phẩm quyết định: Sản phẩm C sẽ không có gian hàng tại hội nghị năm nay vì chúng ta đang tập trung ngân sách vào Sản phẩm A và B. Hoặc chúng ta đang tái định vị Sản phẩm D từ "công cụ độc lập" thành "một phần của nền tảng doanh nghiệp" mặc dù nhóm sản phẩm không đồng ý.

Tiếp thị sản phẩm quyết định các vấn đề như: Chúng tôi tài trợ cho podcast ngành này vì đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP) của chúng tôi nghe nó. Chúng tôi ra mắt tính năng mới với cách tiếp cận dựa trên nghiên cứu trường hợp thay vì thông báo tính năng. Chúng tôi đang thử nghiệm A/B hai tiêu đề khác nhau trên trang đích. Chúng tôi đang tạo một luồng demo mới tập trung vào khả năng tích hợp.

⚖️ Điểm khác biệt chính: Tiếp thị danh mục đầu tư quyết định sản phẩm nào được phân bổ nguồn lực và cách chúng được định vị so với nhau. Tiếp thị sản phẩm quyết định cách từng sản phẩm được đưa ra thị trường.

Hầu hết các nhóm tiếp thị đều mắc một sai lầm lớn: họ không có một kế hoạch hành động cụ thể. Đó là lý do tại sao các chiến dịch tiếp thị thường thiếu nhất quán, rời rạc và khó mở rộng quy mô. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo ra một kế hoạch tiếp thị hiệu quả – với 5 bước đơn giản và một mẫu sẵn có:

6. Nội dung và thông điệp

Tiếp thị danh mục đầu tư tạo ra các tài liệu như một báo cáo chuyên sâu có tiêu đề ‘The Modern Revenue Operations Stack’ giải thích cách các công cụ CRM, phân tích và tự động hóa của bạn hoạt động cùng nhau. Hoặc một bài thuyết trình chính thức trình bày tầm nhìn sản phẩm của bạn cho ba năm tới. Nó cũng có thể xây dựng một công cụ tính toán ROI cho thấy tiết kiệm chi phí khi khách hàng sử dụng ba sản phẩm thay vì mua các giải pháp riêng lẻ từ các nhà cung cấp khác nhau.

Tiếp thị sản phẩm tạo ra các tài liệu như: một thẻ trình bày so sánh giải thích tại sao giao diện SQL của công cụ phân tích của bạn tốt hơn công cụ kéo và thả của Đối thủ X dành cho người dùng kỹ thuật. Một kịch bản demo 90 giây mà nhân viên bán hàng sử dụng trong các cuộc gọi khám phá. Một tài liệu tóm tắt trả lời câu hỏi “Điều này khác gì so với Google Analytics?” với ba điểm khác biệt cụ thể, và nhiều tài liệu khác.

⚖️ Sự khác biệt chính: Tiếp thị danh mục đầu tư tạo ra nội dung kiểu "đây là giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi". Trong khi đó, tiếp thị sản phẩm tạo ra nội dung kiểu "đây là lý do tại sao sản phẩm cụ thể này vượt trội hơn các lựa chọn khác".

Cách tích hợp tiếp thị danh mục đầu tư và tiếp thị sản phẩm

Sự tích hợp hoàn hảo trở nên tự nhiên khi chiến lược, thực thi và theo dõi được tích hợp trong một hệ thống duy nhất. Các nhóm quản lý danh mục đầu tư và sản phẩm hoạt động hiệu quả hơn khi họ lập kế hoạch cùng nhau, nhìn thấy cùng một công việc và hành động dựa trên những thông tin được chia sẻ.

ClickUp kết nối tiếp thị sản phẩm và tiếp thị danh mục đầu tư trong một nền tảng duy nhất, là Không gian Làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới.

Các nhóm sản phẩm có thể sử dụng nó để triển khai các đợt ra mắt một cách trơn tru, trong khi các nhà lãnh đạo danh mục đầu tư đang theo dõi hiệu suất, ngân sách và sự phù hợp chiến lược trên tất cả các sáng kiến.

ClickUp loại bỏ tình trạng phân tán công việc bằng cách cung cấp cho cả hai nhóm 100% bối cảnh - các nhà tiếp thị sản phẩm có thể thấy cách ra mắt sản phẩm của họ phù hợp với bức tranh tổng thể, trong khi các nhà tiếp thị danh mục đầu tư có thể xem chi tiết thực thi cụ thể mà không cần phải lục lọi qua các tài liệu phân tán.

Dưới đây là cách công cụ quản lý danh mục sản phẩm này có thể hỗ trợ kinh doanh của bạn: 📝

1. Đồng bộ hóa mục tiêu trên các cấp độ

Các nhóm sẽ đồng lòng khi chiến lược được thực hiện một cách thực tế. Các nhà tiếp thị danh mục đầu tư xác định các chiến lược lớn cho quý, và các nhà tiếp thị sản phẩm chuyển đổi những chiến lược đó thành kế hoạch ra mắt hỗ trợ đà phát triển.

Điều này hoạt động hiệu quả nhất khi mỗi giai đoạn phát hành đều liên kết với chiến lược đẩy mạnh danh mục sản phẩm, tập trung vào đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP) và các kết quả mà kinh doanh quan tâm.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Docs giúp nhanh chóng xác định sự đồng bộ này. Một người phụ trách danh mục đầu tư sẽ tạo ra một tài liệu hàng quý nêu rõ chiến lược đầu tư vào danh mục, ưu tiên đối tượng khách hàng mục tiêu (ICP), góc cạnh cạnh tranh cần theo dõi và khu vực thông điệp cho vài tháng tới.

Soạn thảo và tập trung các kế hoạch của bạn trong ClickUp Tài liệu Xây dựng chiến lược chung và kế hoạch phát hành thông qua ClickUp Tài liệu

Ở phía bên kia, một PMM đang thực hiện công việc trên bản cập nhật báo cáo dựa trên AI đã thêm một phần con dưới khu vực đó hiển thị:

Vấn đề cụ thể mà bản phát hành giải quyết

Mục tiêu triển khai cho quý

Hai điểm chứng minh chính làm nền tảng cho thông điệp.

Các tài sản GTM cần thiết

Cả hai nhóm cũng có thể gán bình luận trong ClickUp dưới mỗi phần, giúp quyết định được đưa ra nhanh chóng.

Hãy xem bước này như việc xây dựng nhịp điệu chung. Nếu một chiến dịch chuyển từ thông điệp sang nội dung, mọi người đều nhìn thấy. Nếu dòng thời gian thay đổi, kế hoạch chiến dịch sẽ điều chỉnh ngay lập tức. Điều này giúp mọi người đồng bộ mà không cần kiểm tra liên tục.

Cách ClickUp hỗ trợ

Xem tiến độ GTM trên các định dạng thông qua chế độ xem ClickUps

ClickUp Views hỗ trợ cấu trúc này thông qua các định dạng phù hợp với cách các nhóm suy nghĩ về công việc của họ:

Xem dạng danh sách cung cấp cái nhìn tổng quan rõ ràng về mọi bản phát hành và công việc GTM trong quy trình.

Chế độ xem Bảng hiển thị cách công việc di chuyển qua các giai đoạn, giúp các rào cản được phát hiện nhanh chóng.

Chế độ xem dòng thời gian hiển thị các bản phát hành song song, giúp dễ dàng nhận ra các điểm trùng lặp.

Chế độ xem lịch hiển thị các sự kiện công khai như bài đăng trên mạng xã hội, email và ngày công bố.

Ví dụ, một chuyên viên tiếp thị sản phẩm (PMM) đang chuẩn bị bản cập nhật báo cáo mở chế độ xem Board View và nhận thấy nội dung bị tắc nghẽn vì phản hồi từ chuyên gia (SME) chưa được gửi. Chuyên viên tiếp thị danh mục đầu tư kiểm tra chế độ xem dòng thời gian và ngay lập tức nhận ra rằng sự chậm trễ này khiến việc ra mắt trùng với tuần diễn ra chiến dịch thương hiệu. Họ điều chỉnh ngày giờ trong vài phút thay vì để xung đột bùng phát sau này.

🧠 Thú vị: Vào tháng 7 năm 1996, startup email miễn phí Hotmail ra mắt với ngân sách quảng cáo truyền thống gần như bằng không. Thay vào đó, họ thêm một dòng đơn giản ở cuối mỗi email do người dùng gửi: ‘Nhận email miễn phí tại Hotmail. ’ Điều này biến mỗi người dùng thành một nguồn giới thiệu di động.

3. Quản lý nhiều chiến dịch dưới một mái nhà

Các chiến dịch được triển khai suôn sẻ khi quá trình chuyển giao từ công việc khởi động sang công việc mở rộng diễn ra một cách tự động.

Đội ngũ sản phẩm hoàn tất các công việc chuẩn bị: thông điệp, tài nguyên, kiểm tra chất lượng (QA) và kiểm tra cuối cùng. Đội ngũ danh mục đầu tư tập trung vào kênh phân phối, thời gian và câu chuyện. Vấn đề nảy sinh khi hai mảng này không đồng bộ, ví dụ như thông điệp đã sẵn sàng nhưng phần sáng tạo chưa bắt đầu, hoặc QA đã hoàn tất nhưng không ai thông báo cho bộ phận tạo nhu cầu.

Bạn muốn một thiết lập nơi các quy trình phê duyệt, kiểm tra sẵn sàng và tiến độ nội dung tự động đẩy công việc tiến lên.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Tự động hóa giúp duy trì nhịp độ này. Chúng hoạt động dựa trên các điều kiện đơn giản "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia" để loại bỏ các bước theo dõi thủ công thường làm chậm quá trình ra mắt. Sau khi các nhóm cài đặt các quy tắc này, quy trình làm việc sẽ duy trì tính nhất quán dù ai đang làm việc trên dự án hay tuần đó bận rộn đến đâu.

Kích hoạt quy trình làm việc của chiến dịch ngay lập tức thông qua ClickUp tự động hóa

Dưới đây là một số ví dụ về tự động hóa quy trình làm việc:

Trạng thái: ‘được phê duyệt’ > Tạo công việc chiến dịch: Tạo công việc chiến dịch liên kết ngay khi chiến dịch được phê duyệt.

Bản tóm tắt đã được phê duyệt > Giao công việc sáng tạo: Tự động giao công việc thiết kế và nội dung sau khi bản tóm tắt GTM được đánh dấu là cuối cùng.

Tài sản hoàn thành > Chuyển giai đoạn ra mắt sang giai đoạn tiếp theo: Cập nhật công việc ra mắt khi các tài sản chính hoàn thành.

Trạng thái: ‘QA đã qua’ > Thêm các công việc mở rộng: Tạo các công việc con mở rộng đa kênh khi bộ phận kỹ thuật hoàn tất kiểm tra QA.

4. Theo dõi hiệu suất trên các sản phẩm

Theo dõi hiệu suất giúp các nhóm hiểu rõ cách mỗi sản phẩm đóng góp vào chiến lược tổng thể, những chiến dịch nào mang lại sự thay đổi có ý nghĩa, và nguồn lực nên được tập trung vào đâu tiếp theo.

Nhà tiếp thị danh mục sản phẩm xem xét các sản phẩm để phát hiện các mẫu chung. Các nhà quản lý sản phẩm (PMMs) tập trung vào cách các bản phát hành ảnh hưởng đến việc áp dụng, tương tác và hành vi của khách hàng mục tiêu (ICP). Một chế độ xem rõ ràng về các sản phẩm giúp loại bỏ sự phỏng đoán và giữ cho kế hoạch dựa trên thực tế thay vì giả định.

Ngoài ra, khi các tín hiệu này kết hợp với nhau, việc xác định sản phẩm nào đang thu hút sự chú ý, sản phẩm nào đang chững lại và các bản cập nhật nào xứng đáng được hiển thị trong các chiến dịch hoặc quyết định truyền thông sắp tới trở nên dễ dàng hơn.

Cách ClickUp hỗ trợ

ClickUp Dashboards giúp tập trung tất cả thông tin này vào một nơi, giúp nhóm không phải ghép nối các kết quả một cách thủ công. Các bảng điều khiển này được tạo thành từ các Thẻ (Cards) lấy dữ liệu từ không gian làm việc ClickUp của bạn. Hơn nữa, bạn có thể lọc theo dòng sản phẩm, đối tượng khách hàng, quý, tài sản GTM, hoặc bất kỳ tiêu chí nào bạn cần để hiểu rõ bức tranh tổng thể.

Đánh giá hiệu suất cấp sản phẩm và tác động của việc phát hành thông qua bảng điều khiển ClickUp

Bạn có thể thử các thẻ này để có cái nhìn tổng quan đầy đủ:

Biểu đồ đường: Theo dõi việc sử dụng hoặc mức độ chấp nhận theo thời gian cho mỗi lần phát hành sản phẩm. Cho phép bạn xem khi nào một lần phát hành gây ra sự tăng đột biến và thời gian duy trì sự tăng trưởng đó.

Biểu đồ cột: So sánh các dòng sản phẩm song song trên các chỉ số như đóng góp vào kênh bán hàng, số lượng người dùng hoạt động hoặc hiệu suất tài sản tiếp thị.

Bảng thông tin: Hiển thị các công việc hoặc chiến dịch đáp ứng các điều kiện cụ thể (ví dụ: ‘tỷ lệ áp dụng < mục tiêu’, ‘tỷ lệ tiếp nhận của persona thấp’). Điều này giúp các nhà quản lý sản phẩm (PMMs) nhanh chóng phát hiện các vấn đề hiệu suất kém.

Trạng thái/Thời gian trong thẻ trạng thái: Hiển thị thời gian các công việc (ví dụ: chuẩn bị ra mắt, thực thi chiến dịch) ở mỗi trạng thái. Điều này giúp xác định các điểm nghẽn trong quá trình phát triển sản phẩm.

🚀 Mẹo nhanh: Các nhóm thường xem bảng điều khiển và biết có điều gì đó đã xảy ra, nhưng vẫn cần sự trợ giúp để hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó. Các thẻ AI trong ClickUp giải quyết khoảng trống đó bằng cách chuyển đổi dữ liệu của bạn thành các tóm tắt ngắn gọn, hữu ích mà bạn có thể đọc nhanh chóng. Tạo các bản tóm tắt hiệu suất nhanh chóng thông qua thẻ AI trong bảng điều khiển ClickUp AI Cards hoạt động bằng cách thu thập thông tin từ các công việc, trạng thái và trường dữ liệu trong các không gian kết nối, sau đó tạo ra một giải thích rõ ràng về những thay đổi đã xảy ra hoặc lý do tại sao một điều gì đó nổi bật. Vídu: Thẻ Tóm tắt Điều hành AI nêu bật các xu hướng chính trên các dòng sản phẩm.

Thẻ Cập nhật Dự án AI tóm tắt tiến độ triển khai thành một bản đọc hàng tuần đơn giản.

Thẻ Gợi Ý Tùy Chỉnh AI cho phép bạn đặt các câu hỏi mục tiêu, chẳng hạn như yếu tố nào đã tạo ra sự gia tăng tương tác lớn nhất sau khi phát hành.

Lợi ích của việc sử dụng ClickUp cho các nhóm tiếp thị

Các nhóm tiếp thị quản lý việc ra mắt sản phẩm, chiến dịch, phê duyệt liên chức năng, sản xuất nội dung sáng tạo và báo cáo cùng một lúc. Khi công việc được phân tán trên các công cụ không kết nối, ưu tiên trở nên mờ nhạt và các nhóm mất đi tốc độ.

Dưới đây là cách ClickUp cho Nhóm Tiếp thị giải quyết vấn đề này. ✅

Tập trung tất cả các thành phần của chiến dịch và ra mắt sản phẩm vào một không gian duy nhất

Sự phân tán công cụ ảnh hưởng đến các nhóm khi các bản tóm tắt, kế hoạch chiến dịch, tài nguyên, phê duyệt và chỉ số được lưu trữ ngẫu nhiên trong các tài liệu, công cụ và trò chuyện khác nhau. Hoạt động tiếp thị trở nên rời rạc, và không ai có cái nhìn tổng quan về những gì đang diễn ra trong các đợt ra mắt sản phẩm và các chủ đề xuyên suốt danh mục sản phẩm.

Bạn có thể lập kế hoạch chiến dịch, phân công công việc, theo dõi tiến độ và đánh giá hiệu quả mà không cần chuyển tab hoặc tìm kiếm thông tin trong ClickUp. Các nhà tiếp thị sản phẩm có thể lập kế hoạch ra mắt tính năng, trong khi các nhà tiếp thị danh mục sản phẩm có thể đồng bộ hóa thông điệp tổng thể và câu chuyện đa sản phẩm trong cùng một môi trường.

Chelsea Bennett chia sẻ quan điểm của mình về việc sử dụng ClickUp tại Lulu Press:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho nhóm tiếp thị, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm tiếp thị, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho nhóm sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Nhận được những thông tin hữu ích từ không gian làm việc của bạn với sự hỗ trợ thông minh

Một chiến dịch ra mắt thường bắt đầu với năm phiên bản khác nhau của bối cảnh: ghi chú lộ trình trong một công việc, nghiên cứu đối thủ cạnh tranh trong một công việc khác, và vị trí sản phẩm được ẩn trong một tài liệu. Việc tổng hợp tất cả những thông tin đó mất nhiều thời gian hơn so với kế hoạch thực tế.

ClickUp Brain xuất hiện đúng lúc này. Nó hoạt động bên trong không gian làm việc của bạn, thu thập thông tin từ các ứng dụng kết nối + mọi thứ liên quan đến dự án của bạn, và biến điều đó thành một bản tóm tắt gọn gàng, có cấu trúc mà bạn có thể hành động dựa trên đó.

Yêu cầu ClickUp Brain tạo ra các phác thảo chiến dịch cho bạn

Ví dụ, một nhà tiếp thị sản phẩm đang chuẩn bị kế hoạch chiến dịch cho việc ra mắt tính năng mới. Trước khi trình bày với đội ngũ thiết kế và nội dung, họ cần một bản phác thảo chi tiết nắm bắt các yếu tố cốt lõi.

Họ sử dụng ClickUp Brain, và chỉ trong vài giây, họ nhận được một cấu trúc rõ ràng với phân tích đối tượng, định hình vấn đề, hướng vị trí, ý tưởng thông điệp, kênh khuyến nghị, yêu cầu tài nguyên và các điểm hợp tác giữa các nhóm.

Những người làm tiếp thị danh mục sản phẩm tuân theo cùng một quy trình làm việc cho các chiến dịch đa sản phẩm bằng cách yêu cầu ClickUp Brain cung cấp điểm khởi đầu để loại bỏ việc thu thập thông tin bối cảnh khỏi quy trình.

📌 Thử gợi ý này: Tạo một bản phác thảo chiến dịch rõ ràng cho lần ra mắt này. Bao gồm đối tượng mục tiêu, vấn đề, vị trí thương hiệu, ý tưởng thông điệp, kênh truyền thông, yêu cầu tài nguyên, rủi ro và các điểm hợp tác.

Dưới đây là một số cách khác mà ClickUp Brain hỗ trợ các nhà tiếp thị danh mục đầu tư và sản phẩm:

Nhận hỗ trợ từ ClickUp Brain trong các công việc của bạn

Tóm tắt các chủ đề kế hoạch dài để các nhà quản lý sản phẩm (PMMs) và lãnh đạo danh mục đầu tư luôn đồng bộ mà không cần đọc lại toàn bộ nội dung.

Xác định các yếu tố khác biệt của sản phẩm từ nghiên cứu cạnh tranh để hoàn thiện góc tiếp cận chiến dịch.

Chuyển đổi các ghi chú phản hồi của khách hàng thành tóm tắt thông tin để cập nhật thông điệp.

Soạn thảo các biến thể thông điệp ban đầu cho trang đích, bài đăng thông báo hoặc email nuôi dưỡng.

Tạo các bản tóm tắt nhanh về bối cảnh cho các nhóm đa chức năng bằng cách cô đọng các chi tiết quan trọng thành một bản cập nhật đơn giản, dễ chia sẻ.

Bạn đang tò mò không biết bắt đầu từ đâu với AI trong marketing? Hướng dẫn thân thiện với người mới bắt đầu này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng AI cho marketing thông qua việc giới thiệu các công cụ, mẫu câu lệnh và kết quả thực tế mà bạn có thể áp dụng.

Sử dụng công nghệ điều khiển bằng giọng nói và tìm kiếm nâng cao để tăng năng suất công việc

Dựa trên khả năng của ClickUp Brain, ClickUp Brain MAX là một trợ lý năng suất điều khiển bằng giọng nói, được thiết kế dành cho các nhà tiếp thị và nhóm sản phẩm không muốn phải gõ từng thao tác.

Chuyển đổi ý tưởng thành nội dung sẵn sàng ra mắt với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

Nói chuyện với Văn bản trong ClickUp Brain MAX lắng nghe giọng nói của bạn, hiểu mục tiêu của bạn và biến ý tưởng của bạn thành hành động. Nó giúp bạn bỏ qua bàn phím và làm việc nhanh gấp 4 lần.

Dưới đây là cách nó hỗ trợ các quy trình làm việc của tiếp thị danh mục đầu tư và tiếp thị sản phẩm:

Tìm kiếm mọi thứ: Truy xuất các bộ tài liệu chiến dịch, bản tóm tắt và tệp thiết kế từ ClickUp, Google Drive, email và trò chuyện chỉ trong vài giây.

Chuyển đổi mô hình một cách mượt mà: Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Claude và Gemini trong Brain MAX để viết nội dung, phân tích kết quả và brainstorm, tránh Truy cập nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs) như ChatGPT, Claude và Gemini trong Brain MAX để viết nội dung, phân tích kết quả và brainstorm, tránh tình trạng mở rộng AI không kiểm soát

Dictate and create: Ghi âm email ra mắt hoặc bản phác thảo GTM và định dạng thành văn bản, sau đó sao chép vào khay nhớ tạm để thực hiện nhanh chóng.

Tự động hóa việc chuyển giao và phối hợp để mọi người đều đồng bộ

Sau khi đã có kế hoạch và đầu vào giọng nói, việc phối hợp và thực thi vẫn cần được chú ý. ClickUp Agents hỗ trợ trong việc này.

Đây là các 'bot' tùy chỉnh hoặc đã được xây dựng sẵn trong công cụ tiếp thị danh mục đầu tư và sản phẩm của bạn, có khả năng theo dõi các tín hiệu kích hoạt, thực hiện hành động, phân công công việc, cập nhật trạng thái và giảm thiểu các thao tác thủ công.

Tùy chỉnh ClickUp Agents để phù hợp với quy trình tiếp thị độc đáo của bạn

Dưới đây là cách thức áp dụng những điều này trong công việc tiếp thị hàng ngày:

Tạo bản tóm tắt sau khi chiến dịch đã đóng: Khi chiến dịch đã đóng, nhân viên sẽ thu thập dữ liệu, tài liệu và ghi chú về hiệu suất, sau đó bắt đầu công việc tổng kết sau chiến dịch.

Tự động chuẩn bị chiến dịch: Khi tác vụ ra mắt chuyển sang giai đoạn ‘Sẵn sàng cho Chiến dịch’, hệ thống sẽ tự động tạo các công việc email, mạng xã hội và blog, phân công từng công việc và cài đặt ngày đáo hạn.

Đẩy nhanh tiến độ công việc sáng tạo: Khi nhà thiết kế phê duyệt hình ảnh chính, Trợ lý AI sẽ cập nhật công việc khởi chạy liên quan và thông báo cho chủ sở hữu chiến dịch để giai đoạn tiếp theo bắt đầu ngay lập tức.

Cảnh báo về việc áp dụng chậm trong giai đoạn đầu: Nếu chỉ số áp dụng trong tuần đầu tiên không đạt mục tiêu, ClickUp Agent sẽ tạo công việc đánh giá thông điệp cho PMM và thông báo cho người phụ trách danh mục đầu tư.

🔍 Bạn có biết? Khi thị trường phần mềm ngày càng cạnh tranh và khách hàng đòi hỏi giá trị nhanh hơn, việc chỉ tập trung vào phát triển sản phẩm không còn đủ. McKinsey phát hiện ra rằng các công ty phần mềm tăng trưởng nhanh có khoảng 1 quản lý tiếp thị sản phẩm (PMM) cho mỗi 1,6 quản lý sản phẩm (PM), tỷ lệ này cao hơn 25-30% so với các công ty tăng trưởng chậm hơn.

Đã đóng vòng lặp giữa tiếp thị danh mục đầu tư và tiếp thị sản phẩm trong ClickUp

Tiếp thị danh mục đầu tư và tiếp thị sản phẩm luôn giống như hai bánh răng khác nhau, và cả hai đều cần được chú ý ở các giai đoạn khác nhau trong quy trình làm việc của bạn. ClickUp giúp bạn quản lý cả hai mảng này mà không làm gián đoạn nhịp độ công việc.

Các tài liệu lưu trữ các chủ đề danh mục đầu tư và kế hoạch cấp sản phẩm tại một nơi duy nhất, giúp chiến lược luôn được kết nối. Các chế độ xem giúp các nhóm đang theo dõi các bản phát hành, tiến độ sáng tạo và dòng thời gian của chiến dịch mà không mất đi cái nhìn tổng quan. Các bảng điều khiển nổi bật các xu hướng áp dụng và hiệu suất xuyên sản phẩm, giúp dễ dàng nhận biết những gì cần được chú ý.

ClickUp Brain, Brain MAX, tự động hóa và Agents hỗ trợ lập kế hoạch nhanh hơn, chuyển giao công việc mượt mà hơn và giảm thiểu các rào cản trên cả hai hướng tiếp thị.

Khi mọi thứ hoạt động hài hòa, các nhóm có thể linh hoạt chuyển đổi giữa tư duy ở cấp độ bộ sản phẩm và thực thi ở cấp độ sản phẩm mà không làm gián đoạn luồng công việc.

Vậy tại sao phải chờ đợi? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Tiếp thị danh mục sản phẩm tập trung vào việc định vị toàn bộ bộ giải pháp, xây dựng thông điệp xuyên suốt các sản phẩm và điều chỉnh mọi thứ phù hợp với các phân khúc thị trường. Trong khi đó, tiếp thị sản phẩm tập trung vào câu chuyện của một sản phẩm duy nhất, kế hoạch ra mắt, việc áp dụng tính năng và vị thế cạnh tranh.

Đúng vậy. Nhiều nhóm quản lý cả hai, miễn là trách nhiệm được phân công rõ ràng. Marketer danh mục đầu tư định hướng chiến lược phân khúc và các thông điệp tổng thể, trong khi marketer sản phẩm tập trung vào thông điệp cụ thể cho sản phẩm và hỗ trợ triển khai. Cấu trúc này giúp duy trì sự đồng bộ chặt chẽ mà không làm quá tải các nhóm.

Các chỉ số KPI của danh mục đầu tư đang theo dõi sự phát triển của các phân khúc thị trường, phạm vi phủ sóng của kênh bán hàng và mức độ nhận thức về giải pháp tổng thể. Các chỉ số KPI của tiếp thị sản phẩm đo lường mức độ chấp nhận tính năng, tỷ lệ kích hoạt, hiệu suất thắng/thua và tác động của việc ra mắt sản phẩm. Một bên tập trung vào kết quả ở cấp độ thị trường; bên kia đánh giá hiệu suất ở cấp độ sản phẩm.

Các nhóm thường sử dụng ClickUp và HubSpot để theo dõi kế hoạch ra mắt, quản lý nghiên cứu, tổ chức tài nguyên và phối hợp dòng thời gian đa chức năng cho cả các dự án danh mục đầu tư và sản phẩm.

ClickUp hỗ trợ lập kế hoạch, theo dõi dự án, quy trình làm việc nội dung và khả năng hiển thị xuyên suốt các nhóm. Các tính năng như ClickUp Dashboards, ClickUp Task Priorities, ClickUp Custom Task Statuses và ClickUp Docs giúp các đội ngũ tiếp thị phối hợp triển khai sản phẩm, tổ chức nghiên cứu, theo dõi hiệu suất và duy trì nguồn thông tin chính xác cho việc thực thi chiến lược.