Top 10 giải pháp thay thế Glue dành cho nhóm nhân sự

Glue hứa hẹn sẽ là giải pháp cho tất cả các vấn đề về sự tham gia của nhân viên: "keo dán" gắn kết mọi người lại với nhau.

Nhưng sau một vài phiên làm việc, những hạn chế bắt đầu lộ ra. Đường cong học tập cản trở việc áp dụng trên các đội nhóm, bảng điều khiển thiếu chiều sâu và thiếu các tính năng nâng cao mà bạn cần khi tổ chức phát triển. 😖

Nhiều nhóm đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Glue đã đi đến kết luận tương tự: nó tốt, nhưng chưa thực sự hoàn hảo.

Dưới đây là danh sách một số lựa chọn của chúng tôi, mang lại hiệu suất tốt hơn, tùy chỉnh linh hoạt hơn và trải nghiệm người dùng mượt mà hơn. 🎯

Các giải pháp thay thế Glue hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng so sánh tất cả các giải pháp thay thế Glue trong bài viết này. 📊

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng nổi bật Giá cả* ClickUp Quản lý công việc toàn diện và hợp tác trên trò chuyện, tài liệu và công việc cho các nhóm từ nhỏ đến doanh nghiệp (từ startup đến các đội marketing quy mô lớn). Một nền tảng thống nhất cung cấp hợp tác nhóm thông qua trò chuyện thời gian thực, câu trả lời AI có ngữ cảnh với ClickUp Brain, các đại lý AI tùy chỉnh, thảo luận liên kết với công việc, tự động hóa quy trình làm việc và tóm tắt thông minh. Miễn phí vĩnh viễn; tùy chỉnh có sẵn cho doanh nghiệp. Lattice Quản lý nhân sự, đang theo dõi hiệu suất và phát triển nhân viên được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) dành cho các nhà lãnh đạo và quản lý nhân sự đang xây dựng các nhóm nhân viên gắn kết. Tổng quan hiệu suất AI, hệ thống quản lý nhân sự tích hợp (HRIS), vòng phản hồi, phát triển sự nghiệp, phân tích mức độ tương tác. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng. Culture Amp Thu thập phản hồi liên tục, phân tích tương tác và thông tin về hiệu suất cho các tổ chức mong muốn củng cố văn hóa nơi làm việc và tăng cường sự gắn bó của nhân viên. Khảo sát nhân viên, phân tích dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), đánh giá hiệu suất, bản đồ tương tác, mẫu tùy chỉnh và công cụ so sánh tiêu chuẩn. Giá cả tùy chỉnh Vantage Circle Các chương trình thưởng, công nhận và tăng cường sự tham gia của nhân viên dành cho nhóm nhân sự, giúp thúc đẩy động lực và hiệu suất trong các tổ chức làm việc linh hoạt. Thị trường phần thưởng, công nhận đồng nghiệp, thách thức gamified, bảng điều khiển phân tích, các tùy chọn đổi thưởng toàn cầu. Giá cả tùy chỉnh Nectar Nhận diện đồng nghiệp, theo dõi cột mốc và tự động hóa phần thưởng cho các công ty lấy con người làm trung tâm, thúc đẩy văn hóa dựa trên sự đánh giá cao. Các nguồn thông tin về sự công nhận, thách thức tùy chỉnh, tự động hóa tích hợp cho phần thưởng, giá trị đang theo dõi, báo cáo tương tác. Giá cả tùy chỉnh Coworker. ai Quy trình làm việc tự động hóa với trí nhớ AI dành cho các nhóm công nghệ, nhà khoa học dữ liệu và các nhóm vận hành doanh nghiệp. Trí tuệ doanh nghiệp (OM1), Chế độ công việc sâu, tích hợp dữ liệu kết nối, thực thi công việc bằng AI, thông tin bối cảnh. Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29.99/tháng cho mỗi người dùng. Đọc AI Phân tích cuộc họp thời gian thực, đang theo dõi mức độ tương tác và các thông tin chi tiết do AI tạo ra giúp các nhà lãnh đạo cải thiện hiệu quả giao tiếp và sự tham gia. Đánh giá mức độ tham gia cuộc họp, đang theo dõi cảm xúc, tóm tắt tự động, phân tích nhóm, thông tin chi tiết về giao tiếp. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $19,75/tháng cho mỗi người dùng. Patchwork Quản lý lịch làm việc, ca làm việc và phối hợp nhân sự bảo mật cho các tổ chức y tế, cân bằng giữa tuân thủ quy định và tính linh hoạt. Lập lịch ca làm việc, phân tích lực lượng lao động, quản lý nhân sự di động, đang theo dõi tuân thủ, thông báo tức thì cho nhân viên. Giá cả tùy chỉnh Slack Tin nhắn dựa trên kênh, tự động hóa quy trình làm việc và tích hợp đa công cụ cho các nhóm làm việc từ xa, giúp tối ưu hóa hợp tác thời gian thực. Kênh, cuộc họp nhanh, quy trình làm việc, tóm tắt AI, tích hợp ứng dụng, kho kiến thức có thể tìm kiếm. Miễn phí; Gói trả phí bắt đầu từ $4.38/tháng cho mỗi người dùng. Mattermost Hợp tác tự quản lý, phản ứng sự cố và tự động hóa DevSecOps cho các nhóm chú trọng bảo mật hoạt động trong môi trường được quy định. Tin nhắn bảo mật, tự lưu trữ, hướng dẫn thực hành, tự động hóa sự cố, tích hợp DevSecOps, nhật ký kiểm tra. Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $10/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Bạn nên tìm kiếm những yếu tố nào trong các giải pháp thay thế Glue?

Khi tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Glue, đây là những điều bạn nên lưu ý. 👀

Phản hồi và khảo sát thời gian thực: Khả năng thực hiện các cuộc khảo sát ngắn, thường xuyên và thường ẩn danh để nhanh chóng đánh giá tâm trạng của nhân viên và xác định các vấn đề khi chúng phát sinh, thay vì chỉ dựa vào các đánh giá hàng năm.

Tùy chỉnh khảo sát toàn diện: Tìm kiếm các nền tảng cung cấp công cụ tạo khảo sát có thể tùy chỉnh và thư viện mẫu câu hỏi dựa trên nghiên cứu, được thiết kế riêng cho các nhóm, bộ phận hoặc giai đoạn phát triển cụ thể (ví dụ: onboarding, exit).

Phân tích cảm xúc: Các công cụ sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích phản hồi và bình luận mở, giúp hiểu rõ tinh thần làm việc của nhân viên và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Hệ thống công nhận đa cấp: Nền tảng nên hỗ trợ cả công nhận ngang hàng (ví dụ: dòng tin xã hội, thẻ "kudos") và công nhận từ trên xuống từ quản lý và lãnh đạo để nuôi dưỡng văn hóa biết ơn.

Đặt mục tiêu và đang theo dõi tiến độ: Các tính năng cho phép nhân viên cài đặt mục tiêu cá nhân (như OKRs hoặc SMART goals) và đồng bộ hóa chúng với mục tiêu chung của công ty, kèm theo đang theo dõi tiến độ liên tục và các cuộc họp định kỳ.

Những thông tin hữu ích và đề xuất dựa trên trí tuệ nhân tạo: Bảng điều khiển và báo cáo nên cung cấp những thông tin rõ ràng, dựa trên dữ liệu và các kế hoạch hành động đề xuất, thay vì chỉ cung cấp dữ liệu thô, để giúp các nhà quản lý và bộ phận nhân sự đưa ra quyết định dựa trên thông tin chính xác.

Tích hợp mượt mà: Công cụ phải tích hợp với các hệ thống thông tin nhân sự (HRIS), hệ thống tính lương và các công cụ giao tiếp hàng ngày để đảm bảo nó trở thành một phần tự nhiên của quy trình làm việc hàng ngày và tránh tình trạng dữ liệu bị phân mảnh.

Truy cập di động: Một trải nghiệm thân thiện với người dùng và tối ưu hóa cho thiết bị di động là yếu tố quan trọng để thu hút nhân viên làm việc từ xa, làm việc kết hợp và nhân viên tuyến đầu, những người có thể không luôn ở bàn làm việc.

10 lựa chọn thay thế Glue tốt nhất

Bạn đang tìm kiếm một cách thông minh hơn để tương tác với nhân viên? Dưới đây là những giải pháp thay thế Glue tốt nhất kết hợp bối cảnh, giao tiếp nhóm và tự động hóa. 🎯

ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc dựa trên AI, hợp tác nhóm và quản lý quy trình làm việc)

Công việc ngày nay đang gặp vấn đề.

Các dự án, kiến thức và giao tiếp của chúng ta đang bị phân tán trên các công cụ không kết nối, khiến chúng ta bị chậm trễ.

ClickUp giải quyết vấn đề này với ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp dự án, kiến thức và trò chuyện trong một nền tảng duy nhất — tất cả được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Hãy cùng khám phá cách ClickUp dành cho đội ngũ HR giúp kết nối các thành viên trong nhóm và duy trì sự kết nối giữa họ.

Phá vỡ rào cản giao tiếp với ClickUp Trò chuyện

ClickUp Chat giúp giao tiếp trong nhóm trở nên dễ dàng hơn bằng cách tích hợp các cuộc hội thoại trực tiếp vào quy trình làm việc của bạn. Nó cung cấp cho bạn hai cách để kết nối: Các kênh công khai hoặc riêng tư cho cuộc trò chuyện nhóm, và tin nhắn trực tiếp cho cuộc trò chuyện một đối một hoặc nhóm nhỏ.

Bạn có thể tạo ngay một nhiệm vụ ClickUp từ bất kỳ tin nhắn nào, để các nhiệm vụ không bao giờ bị lạc. Chỉ cần di chuột qua tin nhắn, nhấp vào ‘Tạo nhiệm vụ’, và thế là xong. Nhiệm vụ sẽ được thêm vào Không gian Làm việc ClickUp, kèm theo bối cảnh, người được giao nhiệm vụ và địa điểm danh sách phù hợp.

Cần hiển thị vượt ra ngoài một tin nhắn duy nhất? Chọn từ bốn loại Bài đăng: Thông báo, Thảo luận, Ý tưởng và Cập nhật, để linh hoạt cấu trúc giao tiếp theo nhu cầu của bạn.

Khám phá các tính năng nâng cao của nó:

Theo dõi và thực hiện hành động với ClickUp Brain

ClickUp Brain, trợ lý AI tích hợp của nền tảng, giúp quy trình làm việc của bạn tiến triển, biến mọi trò chuyện thành thông tin hữu ích, sự đồng thuận và hành động cụ thể.

Bạn đã vắng mặt một thời gian? Tính năng Catch Me Up giúp bạn nhanh chóng bắt kịp tiến độ. Chọn khoảng thời gian và ngay lập tức xem tất cả những gì bạn đã bỏ lỡ, được tóm tắt gọn gàng.

Tạo các bước hành động tiếp theo và phản hồi thông minh ngay từ trò chuyện ClickUp của bạn bằng ClickUp Brain

ClickUp Brain’s AI Project Manager tóm tắt ngay lập tức những gì đã xảy ra, nhấn mạnh các cập nhật khóa, quyết định và các bước tiếp theo dựa trên các lệnh ngôn ngữ tự nhiên đơn giản.

Và khi đến lúc hành động, chỉ cần nhập @Brain hoặc @My Brain để tóm tắt bối cảnh trò chuyện, tạo công việc liên quan, tạo phản hồi hoặc tiếp tục cuộc hội thoại với các phản hồi thông minh từ AI.

✅ Ví dụ về các lệnh: Dựa trên ghi chú cuộc họp, danh sách ba quyết định hàng đầu và người chịu trách nhiệm cho từng quyết định

Tóm tắt cuộc trò chuyện này vì tôi đã ngoài tuyến* trong 48 giờ. Nêu bật các quyết định đã được đưa ra, các công việc được giao và những việc cần sự chú ý của tôi

Từ chủ đề này, soạn một phản hồi thông minh cho @Maria tóm tắt các bước tiếp theo và lên lịch công việc theo dõi cho nhóm

Tối ưu hóa giao tiếp với ClickUp Ambient Agents

ClickUp Ambient Agents là các trợ lý thông minh hoạt động ngay trong không gian làm việc của bạn, giúp tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại.

Bạn có thể lựa chọn từ các Prebuilt Agents cho các công việc năng suất cơ bản hoặc tạo các Custom Agents tùy chỉnh phù hợp với quy trình làm việc của nhóm.

Ví dụ: Một Trợ lý Trả lời Sẵn có sẽ trả lời các truy vấn của nhóm bằng dữ liệu đã được xác minh từ không gian làm việc.

Sử dụng ClickUp Ambient Agents để tối ưu hóa giao tiếp trong các kênh trò chuyện của bạn

Loại bỏ sự phình to của AI với ClickUp Brain MAX

ClickUp Brain MAX là ứng dụng máy tính AI kết nối trực tiếp với công việc chiến lược của bạn (nhiệm vụ, tài liệu, trò chuyện và tệp tin) để mọi phản hồi đều dựa trên bối cảnh thực tế.

Sử dụng tính năng tự động hóa đa ứng dụng của ClickUp Brain MAX để tìm kiếm tệp tin và kích hoạt quy trình làm việc trên ClickUp, Google Drive, Notion và nhiều ứng dụng khác

Trung tâm AI tích hợp này thay thế nhiều công cụ rời rạc. Công nghệ AI bối cảnh của nó tận dụng đồ thị công việc của ClickUp, hiểu cách các công việc, dự án, cuộc họp và ứng dụng kết nối liên quan đến nhau.

Điều đó có nghĩa là trợ lý AI của bạn hiểu rõ mọi hoạt động diễn ra trong không gian làm việc của bạn, giúp bạn đưa ra quyết định nhanh chóng hơn và loại bỏ tình trạng "phân tán AI".

Brain MAX cũng cung cấp hỗ trợ AI đa mô hình, cho phép bạn lựa chọn từ các mô hình hàng đầu như ChatGPT, Claude Sonnet, DeepSeek hoặc Gemini cho mọi tình huống.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc: Tìm kiếm tác vụ, tài liệu, tin nhắn và tệp tin trên ClickUp và các công cụ kết nối như Google Drive hoặc GitHub với Tìm kiếm tác vụ, tài liệu, tin nhắn và tệp tin trên ClickUp và các công cụ kết nối như Google Drive hoặc GitHub với ClickUp Enterprise Search

Giữ nhịp đập: Thực hiện các cuộc khảo sát định kỳ bằng Thực hiện các cuộc khảo sát định kỳ bằng ClickUp Biểu mẫu để đánh giá mức độ cam kết của nhân viên và xác định các vấn đề.

Tập trung kiến thức và chính sách của công ty: Giúp mọi người dễ dàng tìm kiếm các chính sách, quy trình và thông tin quan trọng bằng cách tập trung chúng trong Hệ thống Quản lý Kiến thức ClickUp.

Đang theo dõi các chỉ số quan trọng: Sử dụng Sử dụng Bảng điều khiển ClickUp để theo dõi các chỉ số tương tác, kết quả khảo sát và mức độ tham gia vào các sáng kiến nhân sự.

Tổ chức cuộc họp thông minh hơn với tóm tắt tự động: Bắt đầu cuộc gọi âm thanh và video nhanh chóng trong ClickUp để hợp tác thời gian thực. Bạn cũng nhận được tóm tắt, bản ghi chép và các bước tiếp theo ngay lập tức với ClickUp SyncUps

Tích hợp công cụ và dữ liệu của bạn: Kết nối các ứng dụng như Slack, Lịch Google, GitHub và Figma thông qua Kết nối các ứng dụng như Slack, Lịch Google, GitHub và Figma thông qua tích hợp ClickUp để đảm bảo các cập nhật và quy trình làm việc của bạn luôn đồng bộ hoàn hảo.

Giữ cho các cuộc hội thoại có tính hành động: Gắn thẻ đồng nghiệp, liên kết các công việc hoặc tài liệu liên quan, và biến các trò chuyện thành các hành động đang theo dõi và hiển thị thông qua Gắn thẻ đồng nghiệp, liên kết các công việc hoặc tài liệu liên quan, và biến các trò chuyện thành các hành động đang theo dõi và hiển thị thông qua @mentions

Giới hạn của ClickUp

Với nhiều tính năng và chế độ xem khóa, việc tùy chỉnh ClickUp để phù hợp với quy trình làm việc của nhóm có thể mất thời gian.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người đánh giá đã tóm tắt một cách ngắn gọn:

Thành thật mà nói, điều tôi thích nhất ở ClickUp là nó tập trung mọi thứ vào một nơi duy nhất. Trước đây, tôi có các công việc trong một ứng dụng, tài liệu Google trong ứng dụng khác, và ghi chú cuộc họp rải rác khắp nơi từ Notion, Google Không gian Làm việc. Với ClickUp, tôi chỉ cần mở ứng dụng và xem những gì cần làm, ghi chú nhanh hoặc thậm chí trò chuyện với nhóm mà không cần chuyển đổi giữa các ứng dụng.

ClickUp Insight: 34% nhân viên không cảm thấy thoải mái khi đặt câu hỏi trong công việc, và 14% chủ yếu tự tìm kiếm câu trả lời. Khi mọi người ngần ngại tìm kiếm sự giúp đỡ, điều đó thường là dấu hiệu cho thấy họ không cảm thấy được chấp nhận hoặc tham gia đầy đủ vào quá trình học tập của nhóm. Giải pháp? Xây dựng một con đường không phán xét để mọi người có thể học hỏi từ các cơ sở kiến thức hiện có và tự mình tìm hiểu các quy trình theo tốc độ của riêng mình. Hệ thống Quản lý Kiến thức của ClickUp, bao gồm ClickUp Brain và Tìm kiếm Kết nối, giúp nhân viên tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của mình và tìm kiếm trên toàn bộ không gian làm việc, cũng như các ứng dụng của bên thứ ba được tích hợp. Không còn phải lo lắng về việc đặt những câu hỏi "hiển nhiên" hay làm phiền người khác.

2. Lattice (Phù hợp nhất cho quản lý hiệu suất dựa trên AI, phát triển nhân tài và tăng cường sự tham gia của nhân viên)

qua Lattice

Được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo nhân sự, quản lý và lãnh đạo cấp cao tăng cường sự tham gia của nhân viên, Lattice kết hợp phân tích, phản hồi và tự động hóa.

Hệ thống quản lý nhân sự tích hợp (HRIS) của nó kết nối với các mô hình giao tiếp hỗ trợ đánh giá hiệu suất, đặt mục tiêu và huấn luyện nhân viên, giúp các nhóm hành động dựa trên thông tin thời gian thực.

Đối với các tổ chức đang đánh giá các giải pháp thay thế cho Glue, Lattice nổi bật với phương pháp Người + Trí tuệ nhân tạo, kết hợp sự hiểu biết của con người với tự động hóa thông minh. Nó giúp các nhà quản lý cung cấp huấn luyện cá nhân hóa, nhóm nhân sự xử lý các truy vấn lặp đi lặp lại và các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu về lương thưởng và hiệu suất.

Các tính năng nổi bật của LatticeTalks

Tự động hóa các truy vấn về nhân sự với Lattice AI Agent để xử lý chính sách nghỉ phép, phúc lợi và yêu cầu của nhân viên.

Hỗ trợ phát triển sự nghiệp với huấn luyện cá nhân hóa, mục tiêu đang theo dõi và phân tích tiến độ.

Xây dựng các chu kỳ đánh giá minh bạch bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nhấn mạnh điểm mạnh và các lĩnh vực cần phát triển một cách khách quan.

Cung cấp cho quản lý các công cụ 1:1, công cụ lập kế hoạch và hành động đang theo dõi tự động hóa.

Giới hạn của LatticeTalks

Một số quy trình làm việc hành chính yêu cầu nhiều bước, chẳng hạn như chuyển đổi giữa chế độ quản trị viên và chế độ người dùng để thực hiện các công việc khác nhau.

Dữ liệu hiệu suất và phản hồi lịch sử có thể khó truy cập hoặc phân tích một cách trực quan, gây khó khăn cho việc ra quyết định của quản lý và bộ phận nhân sự.

Giá cả của LatticeTalks

Quản lý nhân tài: $11/tháng cho mỗi người dùng

Gói tiện ích bổ sung Tương tác: $4/tháng cho mỗi người dùng

Gói tiện ích bổ sung Grow: $4/tháng cho mỗi người dùng

Tiện ích bổ sung bồi thường: $6/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về LatticeTalks

G2: 4.7/5 (hơn 3.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về LatticeTalks?

Người dùng thực chia sẻ trải nghiệm của họ:

Lattice mang lại sự linh hoạt trong việc nhận phản hồi không chỉ từ cấp trên hoặc quản lý mà còn từ đồng nghiệp mà bạn hợp tác chặt chẽ trong công việc để nhận phản hồi từ họ nhằm cải thiện bản thân. Không có khái niệm "không thích", nhưng các tùy chọn hiện tại còn giới hạn và có thể cần thêm tính năng để theo dõi hiệu suất theo tháng, quý.

3. Culture Amp (Phù hợp nhất cho việc tương tác nhân viên dựa trên dữ liệu và phân tích hiệu suất)

qua Culture Amp

Culture Amp là một công cụ 'trí tuệ quyết định' giúp các tổ chức hiểu và cải thiện cách nhân viên làm công việc, phát triển và duy trì sự gắn kết. Nó kết hợp phản hồi liên tục, nền tảng trò chuyện và khoa học hành vi để biến cảm xúc của nhân viên thành kết quả kinh doanh có thể đo lường được.

Các bảng điều khiển trực quan của nền tảng giúp làm rõ những yếu tố thúc đẩy năng suất, sự gắn bó và cảm giác thuộc về, giúp các nhà lãnh đạo có được sự rõ ràng để đưa ra các quyết định tự tin, đặt con người lên hàng đầu.

Dựa trên hơn 1,5 tỷ điểm dữ liệu, nó chuyển đổi các mẫu tương tác và hiệu suất thành những thông tin có thể hành động. Từ việc thực hiện các cuộc khảo sát đến phân tích các tiêu chuẩn toàn cầu, Culture Amp giúp các nhóm xây dựng văn hóa làm việc hiệu quả cao trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Culture Amp

Khởi chạy AI Coach để cung cấp các thông tin hướng dẫn cá nhân hóa, dựa trên khoa học, giúp nâng cao hiệu suất và sự phát triển.

Thu thập phản hồi quy mô lớn thông qua hơn 40 mẫu kế hoạch giao tiếp tùy chỉnh với phân tích bình luận bằng AI.

Kết nối dữ liệu HR với các giải pháp của bên thứ ba trên các hệ thống HRIS hàng đầu để có được những thông tin nhanh chóng và chính xác hơn.

Tăng tốc quá trình ra quyết định với các đề xuất được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và những phân tích dự đoán được cung cấp bởi People Science.

Giới hạn của Culture Amp

Các bảng điều khiển có giao diện trực quan, nhưng việc phân tích các xu hướng chi tiết có thể tốn nhiều thời gian.

Các thông báo và cảnh báo thường xuyên có thể gây áp lực, đặc biệt đối với các nhà quản lý của các doanh nghiệp lớn.

Giá cả của Culture Amp

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Culture Amp

G2: 4.5/5 (hơn 1.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Culture Amp?

Một người dùng đã tóm tắt hoàn hảo:

Culture Amp giúp việc triển khai các cuộc khảo sát toàn công ty và theo bộ phận trở nên dễ dàng. Phần mềm rất trực quan và họ cung cấp hỗ trợ tuyệt vời. Quy trình nhập liệu thủ công có thể mất thời gian khi thêm nhân viên mới, tuy nhiên, Culture Amp cho phép bạn nhập người dùng mới theo nhiều cách khác nhau.

4. Vantage Circle (Phù hợp nhất cho việc quản lý tương tác, công nhận và sức khỏe của nhân viên một cách tập trung)

qua Vantage Circle

Vantage Circle tích hợp các yếu tố như công nhận, sức khỏe, phúc lợi và phản hồi, sử dụng khoa học hành vi kết hợp với trí tuệ nhân tạo (AI) để cá nhân hóa trải nghiệm tương tác. Bạn có thể tự động hóa việc kỷ niệm các cột mốc quan trọng như sinh nhật, kỷ niệm làm việc, sổ lưu niệm kỹ thuật số và phần thưởng.

Nền tảng này giúp bạn công nhận thành tích ngay lập tức thông qua các chương trình công nhận đồng nghiệp, mạng xã hội hoặc dựa trên ban giám khảo.

Từ việc đồng bộ hóa với hệ thống HR hiện có của bạn đến việc cung cấp danh mục phần thưởng theo khu vực, Vantage Circle giúp các công ty xây dựng một văn hóa lấy con người làm trung tâm.

Các tính năng nổi bật của Vantage Circle

Khuyến khích sức khỏe toàn diện thông qua đang theo dõi sức khỏe, các phiên thiền định và các thách thức doanh nghiệp thông qua Vantage Fit

Khởi chạy các vòng phản hồi nhanh chóng bằng cách sử dụng các cuộc khảo sát nhân viên hoàn toàn ẩn danh, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua Vantage Pulse .

Cung cấp các ưu đãi toàn cầu và hoàn tiền với các giảm giá được chọn lọc từ hơn 1.000 thương hiệu thông qua Vantage Perks

Truy cập các thông tin hữu ích về mức độ tương tác, hiệu suất và cảm xúc thông qua các bảng điều khiển phân tích thời gian thực.

Giới hạn của Vantage Circle

Danh mục phần thưởng có thể cảm thấy giới hạn hoặc lặp đi lặp lại sau thời gian sử dụng dài.

Không phải tất cả các điểm đều có thể được sử dụng trong một giao dịch duy nhất, và phí tiện ích có thể được áp dụng cho một số giao dịch đổi điểm.

Giá cả của Vantage Circle

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vantage Circle

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 5.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Vantage Circle?

Một người dùng đã giải thích điều này một cách tốt nhất:

Vantage Circle giúp dễ dàng công nhận và thưởng cho đồng nghiệp, điều này thực sự giúp nâng cao tinh thần nhóm. Hệ thống điểm và các tùy chọn đổi thưởng cung cấp một cách cụ thể để thể hiện sự đánh giá cao… Sẽ thật tuyệt nếu nền tảng này cung cấp nhiều đề xuất cụ thể theo khu vực hoặc cá nhân hóa dựa trên sở thích của người dùng.

🚀 Lợi thế của ClickUp: Nếu các trò chuyện của nhóm bạn đầy rẫy những câu như “Này, ai đó có thể nhắc tôi về điều này sau được không?”, bạn nên sử dụng ClickUp Automations để cài đặt Chat Automations tự động gửi nhắc nhở, cập nhật hoặc cảnh báo trạng thái. Việc cài đặt chỉ mất vài cú nhấp chuột: Mở kênh trò chuyện của bạn và nhấn nút ⚡ Tự động hóa. Chọn Tạo Tự động hóa Cài đặt Kích hoạt, Điều kiện và Hành động (ví dụ: gửi tin nhắn khi trạng thái công việc thay đổi) Nhấp vào "Tạo", và bạn đã hoàn thành. Giữ cho các cuộc hội thoại luôn chủ động với các cuộc kiểm tra hàng ngày và thông báo hoàn thành công việc thông qua ClickUp Tự động hóa

5. Nectar (Phù hợp nhất cho các chương trình công nhận đồng nghiệp, thưởng và tri ân nhân viên)

qua Nectar

Được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo nhân sự, quản lý và các nhóm làm việc từ xa, Nectar kết hợp giữa việc công nhận thành tích, giao tiếp nhóm và các thách thức tùy chỉnh.

Là một giải pháp thay thế cho Glue, Nectar áp dụng phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm. Bạn có thể kỷ niệm thành tựu, thưởng cho các cột mốc quan trọng và liên kết việc công nhận trực tiếp với giá trị cốt lõi của công ty. Nền tảng này cũng hỗ trợ giao tiếp nội bộ, vì vậy các thông báo, cập nhật và lời khen ngợi được thực hiện trong các kênh chung của đội ngũ.

Bạn cũng có thể đang theo dõi mức độ tương tác và sức khỏe văn hóa thông qua các bảng điều khiển chi tiết và phân tích, hiển thị hoạt động công nhận, tỷ lệ tham gia và tác động theo từng nhóm hoặc bộ phận.

Nền tảng này cũng cung cấp một danh mục phần thưởng linh hoạt, nơi các thành viên trong nhóm có thể đổi điểm lấy thẻ quà tặng, quà tặng của công ty hoặc các ưu đãi tùy chỉnh.

Các tính năng nổi bật của Nectar

Tự động hóa việc công nhận và thưởng thông qua mô-đun Công nhận & Thưởng .

Khởi động các chương trình đề cử toàn công ty để vinh danh những đóng góp xuất sắc.

Tùy chỉnh trải nghiệm với Thẻ Nhận Diện Liên Kết Giá Trị , kết nối các lời khen ngợi với các nguyên tắc của công ty.

Tạo các thông báo hấp dẫn với công cụ Communication Builder kéo và thả.

Giới hạn của Nectar

Sự tích hợp giới hạn với các hệ thống HR và quy trình làm việc rộng lớn hơn có thể khiến việc tích hợp công cụ vào các hệ thống công nghệ phức tạp trở nên khó khăn hơn.

Các thông báo và kênh giao tiếp có thể khiến bạn cảm thấy lộn xộn hoặc quá tải.

Giá cả của Nectar

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Nectar

G2: 4.7/5 (hơn 7.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Nectar?

Dưới đây là một số ý kiến của người dùng về Nectar:

Nectar giúp bạn dễ dàng đổi điểm lấy các thẻ quà tặng phổ biến, với giao diện đơn giản và dễ sử dụng… Mặc dù nền tảng có khả năng hàm mượt mà, tôi mong muốn có thêm nhiều cơ hội để kiếm điểm thường xuyên hơn.

🔍 Bạn có biết? Lý thuyết Hiện diện Xã hội giải thích cách giao tiếp kỹ thuật số cho phép một 'cảm giác hiện diện cùng nhau'. Tuy nhiên, mức độ hiện diện xã hội này thường thấp hơn so với các tương tác trực tiếp. Điều này là bối cảnh quan trọng khi các nhóm chuyển sang các nền tảng trò chuyện và hợp tác.

6. Coworker. ai (Phù hợp nhất cho các nhóm doanh nghiệp tự động hóa các quy trình làm việc phức tạp với trí nhớ AI)

Coworker. ai được thiết kế để suy nghĩ và hành động dựa trên bối cảnh của công ty bạn. Được phát triển cho các nhóm công nghệ, quản lý sản phẩm và tổ chức sử dụng trí tuệ nhân tạo, nó kết nối bảo mật với các công cụ và dữ liệu nội bộ của bạn để tạo ra cái mà nó gọi là "bộ não của công ty". Được trang bị kiến trúc bộ nhớ OM1, nó xử lý các công việc phức tạp, đa hàm.

Bạn có thể yêu cầu nó xác định các giao dịch bán hàng có nguy cơ, tóm tắt các commit mã, soạn thảo tài liệu kỹ thuật hoặc thậm chí phối hợp cập nhật trên Jira, Slack và GitHub.

Hỏi những câu hỏi phức tạp như ‘Tùy chỉnh nào có khả năng rời bỏ?’ hoặc ‘Tính năng nào sẽ được phát hành trong tuần này?’ và nhận được câu trả lời chính xác, có ngữ cảnh.

Các tính năng nổi bật của Coworker. ai

Phân tích, lập kế hoạch và thực hiện các công việc phức tạp với Chế độ Làm việc Sâu trên hơn 40 ứng dụng tích hợp.

Lưu trữ và truy xuất bối cảnh trên hơn 120 chiều, bao gồm dự án, nhóm, mục tiêu và giao tiếp.

Nhận cập nhật tự động về tiến độ của nhóm, các rào cản và hiệu suất trên các hệ thống kết nối.

Giới hạn của Coworker. ai

Nó dựa vào việc thu thập dữ liệu quy mô lớn; các công ty có nguồn dữ liệu phân tán hoặc bị cô lập có thể gặp khó khăn trong việc xây dựng một "ký ức công ty" hiệu quả.

Yêu cầu thiết lập trên hơn 40 ứng dụng và tích hợp vào nhiều hệ thống trước khi đạt được giá trị đầy đủ.

Giá cả của Coworker. ai

Pro: $29.99/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Coworker. ai

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🧠 Thông tin thú vị: Hệ thống trò chuyện đa người dùng đầu tiên, Talkomatic (1973) trên hệ thống PLATO tại Đại học Illinois, hiển thị từng ký tự văn bản của mỗi người tham gia trong một khu vực riêng biệt.

7. Read AI (Tốt nhất cho phân tích cuộc họp thời gian thực, đang theo dõi tương tác và phân tích cuộc hội thoại)

qua Read AI

Read AI giúp bạn tránh cảm giác bối rối sau một cuộc họp mà bạn đã mất tập trung.

Đây là một trợ lý năng suất AI tích hợp vào không gian làm việc kỹ thuật số của bạn, tham gia các cuộc họp, quét email và đồng bộ trò chuyện để tóm tắt các cuộc thảo luận, trích xuất các nhiệm vụ cần thực hiện và đưa ra các thông tin hữu ích. Nền tảng này hoạt động trong Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, Gmail và Slack.

Tính năng Search Copilot giúp bạn nhanh chóng tìm kiếm những gì đã được thảo luận trong cuộc họp, cam kết trong email hoặc đề cập trong chuỗi trò chuyện. Trong khi đó, các trợ lý AI như Monday Briefing, End-of-Week Agents và Post-Meeting Recap tùy chỉnh quy trình làm việc của bạn, cung cấp các bản tóm tắt cá nhân hóa, thông tin hàng tuần và các bước tiếp theo được đề xuất.

Khám phá các tính năng tốt nhất của AI.

Ghi lại các cuộc thảo luận trong cuộc họp với Meeting Assistant để tạo tóm tắt, bản ghi chép và các điểm nhấn phát lại.

Speaker Coach với các chỉ số tương tác và phân tích thời gian nói. Loại bỏ các thách thức giao tiếp tại nơi làm việc thông quavới các chỉ số tương tác và phân tích thời gian nói.

Theo dõi tiến độ với trang For You Page , bảng điều khiển cá nhân của bạn để theo dõi các chủ đề cuộc họp và các chủ đề lặp lại.

Tăng cường năng suất làm việc của nhóm với Báo cáo tối ưu hóa đề xuất các phương pháp lập lịch và tổ chức cuộc họp hiệu quả hơn.

Tìm hiểu về giới hạn của AI

Tóm tắt và ghi chú do AI tạo ra có thể quá chung chung hoặc bỏ sót các chi tiết tinh tế trong cuộc hội thoại, đặc biệt là trong các cuộc thảo luận diễn ra nhanh chóng hoặc trực tiếp.

Tính năng của ứng dụng phụ thuộc mạnh mẽ vào việc tích hợp với các nền tảng cụ thể như Zoom, điều này giới hạn tính linh hoạt cho các nhóm muốn sử dụng ứng dụng nhắn tin tức thời

Xem giá AI

Miễn phí

Pro: $19.75/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: $29,75/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp+: $39,75/tháng cho mỗi người dùng

Đọc đánh giá và nhận xét về AI

G2: 4/5 (30+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đang nói gì về Read AI?

Dưới đây là chia sẻ của một người dùng:

Khả năng xem lại ghi chú sau cuộc họp rất hữu ích. Văn bản và âm thanh giúp việc quay lại và xem lại các chủ đề đã thảo luận trở nên dễ dàng hơn. Tôi gặp rất nhiều khó khăn khi cố gắng tải xuống các tệp từ trang web. Ngoài ra, giao diện người dùng còn nhiều điểm cần cải thiện.

Thêm thông tin: Hơn 60% số người tham gia khảo sát của chúng tôi dành hơn một giờ mỗi ngày để gõ phím, và 36,75% thường xuyên cảm thấy khó chịu hoặc đau nhức ở tay. Mệt mỏi khi gõ phím không chỉ là một tác dụng phụ khó chịu của cách chúng ta công việc. Đó là kẻ thù của năng suất. Nhưng nó có thể được khắc phục một cách dễ dàng. Brain MAX’s Talk-to-Text là công cụ giúp bạn có một ngày làm việc hiệu quả hơn. Ghi chú cập nhật, brainstorm ý tưởng hoặc ghi chú cuộc họp mà không cần dùng tay, và cho cổ tay (và sự tập trung) của bạn được nghỉ ngơi. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và thực hiện công việc nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX.

8. Patchwork (Phù hợp nhất cho lịch trình làm việc linh hoạt, quản lý ca làm việc và đang theo dõi tuân thủ)

qua Patchwork

Ngành y tế không ngừng hoạt động vì các quản trị viên, và Patchwork được phát triển với thực tế đó trong tâm trí. Được thiết kế riêng cho các bác sĩ và nhóm y tế của NHS, nó cung cấp một nền tảng trực quan để quản lý ca làm việc, lịch trình và kế hoạch nhân sự.

Từ việc đặt lịch ca làm việc tạm thời đến quản lý nghỉ phép, báo cáo ngoại lệ và thanh toán, nền tảng Patchwork mang đến cho bạn quyền kiểm soát toàn diện đối với công việc của mình. Nền tảng này kết nối các bệnh viện, khoa phòng và đối tác đại lý thông qua một mạng lưới nhân sự hợp tác, giúp công việc linh hoạt trở nên an toàn và tuân thủ quy định.

Các chuyên gia y tế có thể sử dụng công cụ này để nhắn tin tức thời tại công việc, đặt ca làm việc, chế độ xem lịch làm việc của nhóm và nhận thanh toán mà không bị trì hoãn.

Các tính năng nổi bật của Patchwork

Quản lý ca làm việc tạm thời một cách dễ dàng với Patchwork Bank và đang theo dõi thanh toán tự động hóa.

Hợp tác giữa các tổ chức NHS bằng cách sử dụng Collaborative Bank với quy trình đăng ký duy nhất.

Lập kế hoạch và cập nhật lịch làm việc, nghỉ phép và báo cáo ngoại lệ thông qua Patchwork Rota

Tối ưu hóa quy trình làm việc, quản lý nhân sự của agency và tăng cường tính hiển thị về chi phí với Agency Manager

Giới hạn của Patchwork

Nó phụ thuộc vào việc áp dụng của các tổ chức y tế công lập NHS, do đó tính ứng dụng của nó bị giới hạn ngoài hệ thống y tế của Vương quốc Anh.

Chủ yếu tập trung vào tuyển dụng tạm thời và quản lý ca làm việc, điều này có thể không hoàn toàn giải quyết các khía cạnh khác của lực lượng lao động, như tuyển dụng toàn thời gian hoặc kế hoạch lực lượng lao động dài hạn.

Giá cả của Patchwork

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Patchwork

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

🔍 Bạn có biết? Nguồn gốc của tin nhắn tức thì (IM) có từ lâu đời: một trong những biểu mẫu sớm nhất là một phần của hệ thống EMISARI, được phát triển vào năm 1971 như một công cụ trò chuyện cho Hệ thống Thông tin Quản lý Khẩn cấp và Chỉ mục Tham khảo của Chính phủ Hoa Kỳ.

9. Slack (Tốt nhất cho hợp tác nhóm được hỗ trợ bởi AI và quy trình làm việc kết nối)

qua Slack

Slack kết hợp giao tiếp, trợ lý AI và tự động hóa quy trình làm việc vào một không gian làm việc duy nhất, nơi các nhóm, công cụ và dự án kết nối một cách mượt mà.

Với Slack AI, các nhóm có thể tóm tắt ngay lập tức các cuộc hội thoại bị bỏ lỡ, trích xuất thông tin dự án và tìm kiếm trên toàn bộ cơ sở kiến thức của công ty.

Đối với các đội ngũ công nghệ và nhà lãnh đạo sản phẩm đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho Glue, ứng dụng giao tiếp nhóm này cung cấp giao diện thân thiện với người dùng, gọn gàng, được nâng cao bởi các trợ lý thông minh như Agentforce và Slackbot. Những trợ lý AI này có thể xử lý các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như cập nhật đề xuất bán hàng, cài đặt nhắc nhở và trích xuất thông tin từ các công cụ kết nối như Salesforce, Asana và Google.

Các tính năng nổi bật của Slack

Tự động hóa các quy trình làm việc tùy chỉnh với Workflow Builder để tạo ra các quy trình tự động hóa tiết kiệm thời gian ngay trong các kênh.

Hợp tác trong Channels để đưa các cuộc hội thoại, tệp tin và công cụ vào một không gian làm việc minh bạch.

Tổ chức các cuộc thảo luận trực tiếp bằng Huddles để hợp tác nhanh chóng qua âm thanh hoặc video.

Ghi lại và chia sẻ cập nhật với Clips để giao tiếp không đồng bộ.

Giới hạn của Slack

Việc tìm kiếm các tin nhắn và tệp tin cũ có thể tốn thời gian và kém hiệu quả, khác với các đối thủ cạnh tranh của Slack

Ứng dụng desktop có thể yêu cầu tải lại thường xuyên hoặc đăng nhập lại, gây ra sự bất tiện trong quá trình sử dụng.

Giá cả của Slack

Miễn phí

Pro: $4.38/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $9/tháng cho mỗi người dùng

doanh nghiệp+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Slack

G2: 4.5/5 (hơn 36.000 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 23.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Slack?

Dưới đây là những gì một người dùng cho là hữu ích nhất:

Slack tối ưu hóa giao tiếp trong nhóm, giúp quá trình này trở nên đơn giản và có tổ chức. Tôi thực sự đánh giá cao giao diện trực quan, cho phép tôi dễ dàng cài đặt các kênh cho các dự án khác nhau, chia sẻ tệp tin hiệu quả và kết nối với các công cụ khác như Google Drive, Zoom và Notion. Mặc dù Slack rất giỏi trong việc hỗ trợ giao tiếp nhanh chóng, nó có thể trở nên quá tải khi có quá nhiều tin nhắn hoặc kênh cần theo dõi. Đặc biệt, thông báo có thể gây phân tâm, đặc biệt khi công việc trong các nhóm lớn. *

10. Mattermost (Phù hợp nhất cho hợp tác bảo mật, tự lưu trữ trong môi trường quan trọng)

qua Mattermost

Mattermost là nền tảng hợp tác mã nguồn mở an toàn, được thiết kế cho các nhóm đang phát triển hoạt động trong môi trường yêu cầu bảo mật cao, tuân thủ quy định và có tính chất quan trọng. Nền tảng này được tự quản lý, nghĩa là bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu, hạ tầng và bảo mật của mình.

Nền tảng này kết hợp tin nhắn thời gian thực, chia sẻ tệp và cuộc gọi thoại với các tài liệu hướng dẫn tích hợp và quy trình làm việc DevSecOps.

Bạn có thể hợp tác thông qua các kênh liên tục, tự động hóa công việc bằng lệnh slash và bot, và kết nối với các công cụ như GitHub, Jenkins và Jira.

Các tính năng nổi bật của Mattermost

Thực hiện các quy trình làm việc tiêu chuẩn hóa bằng cách sử dụng các Playbooks tích hợp cho phản ứng sự cố và quản lý phát hành.

Tóm tắt cuộc họp bằng AI sử dụng các Mattermost Agents tự lưu trữ để bảo vệ dữ liệu nhạy cảm.

Kích hoạt kiểm soát truy cập dựa trên vai trò (RBAC) và các cấu hình bảo mật nâng cao cho các quy trình nhân sự nhạy cảm.

Giới hạn của Mattermost

Chức năng tìm kiếm có thể cơ bản và kém hiệu quả trong việc tìm kiếm các tin nhắn hoặc đoạn mã cụ thể, khác với các giải pháp thay thế Mattermost

Số lượng yêu cầu định dạng mã (ví dụ: Markdown cho các đoạn mã) có thể gây phiền toái cho người dùng kỹ thuật thường xuyên chia sẻ các skript hoặc truy vấn.

Giá cả của Mattermost

Chuyên nghiệp: $10/tháng cho mỗi người dùng (Thanh toán hàng năm)

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise Advanced: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mattermost

G2: 4.3/5 (hơn 300 đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đang nói gì về Mattermost?

Dưới đây là đánh giá nhanh từ một người dùng đã xác minh:

Điều tôi thích nhất ở Mattermost là tính linh hoạt và khả năng tùy chỉnh. Nó là mã nguồn mở, nghĩa là chúng ta có thể tùy chỉnh nó để phù hợp với nhu cầu cụ thể của nhóm, khác với các nền tảng khác… Một nhược điểm của Mattermost là đôi khi nó có thể cảm thấy chưa hoàn thiện so với các công cụ hợp tác khác. Thỉnh thoảng có một số lỗi…

Thêm vào đó: Video này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động hóa các công việc tại nơi làm việc.

Khắc phục những điểm yếu trong sự tham gia của nhân viên với ClickUp

Glue được thiết kế để trở thành lực lượng gắn kết cho nhóm của bạn, nhưng như chúng ta đã thấy, sự tương tác thực sự không diễn ra trong một môi trường cô lập. Nó diễn ra ở nơi công việc được hoàn thành.

Khi tách biệt các công cụ tương tác khỏi quy trình làm việc hàng ngày, bạn tạo ra sự cản trở – chính điều mà bạn đang cố gắng loại bỏ. Các giải pháp thay thế trong Danh sách công việc ở trên đều cung cấp các giải pháp mạnh mẽ: Lattice và Culture Amp là những công cụ hàng đầu cho phân tích nhân sự sâu rộng, trong khi Slack và Mattermost nổi trội trong việc duy trì sự thông suốt trong giao tiếp.

Tuy nhiên, giải pháp thay thế lý tưởng không chỉ đo lường mức độ tương tác mà còn phải tạo điều kiện cho nó bằng cách loại bỏ các rào cản. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ không chỉ "kết dính" các yếu tố lại với nhau mà còn tích hợp một cách cơ bản con người, quy trình và giao tiếp của bạn, ClickUp là lựa chọn rõ ràng.

