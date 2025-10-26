Mẫu Lịch Nội dung Asana miễn phí để lập kế hoạch và lên lịch thông minh hơn.

Việc lập kế hoạch nội dung thường đòi hỏi nhiều công sức hơn so với việc tạo/lập nội dung.

Bạn cần đang theo dõi các ngày khóa, thông báo của công ty, cập nhật sản phẩm và hoạt động trực tuyến của đối tượng mục tiêu để tối đa hóa sự tương tác.

Đó chính là lúc lịch nội dung trở nên thiết yếu. Nó giúp duy trì tính nhất quán, có thể coi là chiến lược hiệu quả nhất cho bất kỳ chiến dịch nào.

Để đơn giản hóa quy trình làm việc của bạn, chúng tôi đã tuyển chọn những mẫu lịch nội dung tốt nhất từ Asana, giúp bạn tiết kiệm thời gian, duy trì sự tổ chức và đồng bộ chiến lược nội dung ngay từ ngày đầu tiên.

Các mẫu lịch nội dung hàng đầu trong nháy mắt

Dưới đây là bảng tóm tắt về các mẫu lịch nội dung tốt nhất của Asana và ClickUp:

Mẫu Lịch Nội Dung Asana là gì?

Mẫu lịch nội dung Asana là các khung sẵn có trong Asana được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị nội dung, quản lý mạng xã hội và các nhóm lập kế hoạch, quản lý, tạo mẫu và đang theo dõi toàn bộ quy trình tạo/lập nội dung của họ.

Lưu ý: Một mẫu hiệu quả nên bao gồm các trường thông tin cần thiết như ngày đăng, nền tảng, loại nội dung và trạng thái (ví dụ: Bản nháp, Đang thực hiện, Đã đăng). Nó cũng nên hoạt động như phần mềm hợp tác nội dung và cung cấp cái nhìn rõ ràng về lịch nội dung của bạn, giúp thúc đẩy giao tiếp giữa các nhóm.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu lịch nội dung Asana tốt?

Dù bạn đang quản lý lịch nội dung mạng xã hội, quy trình sản xuất blog hay lịch biên tập, các mẫu này:

✅ Cung cấp các cấu trúc sẵn có để tạo lịch nội dung từ đầu hoặc tối ưu hóa lịch hiện có

✅ Giúp hiển thị mọi nội dung—bài đăng, video, tài nguyên chiến dịch—trong một chế độ xem lịch chung

✅ Cho phép các nhóm giao công việc, đặt ngày đáo hạn và thêm các trường tùy chỉnh cho danh mục, kênh hoặc trạng thái

✅ Nâng cao sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm, bao gồm biên tập viên, nhà thiết kế và người duyệt

✅ Cho phép bạn đang theo dõi tiến độ, lấp đầy khoảng trống nội dung và duy trì lịch đăng tải đều đặn

Mặc dù chúng tôi đã giới thiệu các tính năng cơ bản của mẫu lịch nội dung Asana ở trên, hãy tìm kiếm các tính năng sau để có trải nghiệm phong phú hơn:

Cho phép tùy chỉnh thông qua các trường tùy chỉnh cho trạng thái, đối tượng mục tiêu và loại nội dung

Sử dụng các phần hoặc thẻ để tổ chức nội dung theo nền tảng, kênh hoặc chiến dịch

Gồm các trường thông tin chi tiết cho mô tả bài viết, liên kết và tài nguyên để tối ưu hóa quá trình thực hiện

Hỗ trợ đang theo dõi trạng thái theo thời gian thực để đảm bảo luồng liên tục từ tạo nội dung đến xuất bản

👀 Thông tin thú vị: Hollywood có thể là nơi đầu tiên sử dụng thuật ngữ “nội dung”. Trong thập niên 1990, khi các hãng phim khám phá các kênh phân phối kỹ thuật số mới, các nhà điều hành bắt đầu gọi phim, chương trình truyền hình và quảng cáo là “nội dung” – một thuật ngữ tổng quát đã nhanh chóng trở thành một phần không thể thiếu trong từ vựng tiếp thị.

Mẫu Lịch Nội dung Asana Miễn phí

Mẫu miễn phí là lựa chọn tốt nhất nếu bạn muốn bỏ qua quá trình thiết lập và bắt đầu kế hoạch ngay lập tức.

Dưới đây là bảy mẫu lịch nội dung Asana miễn phí cung cấp các cấu trúc sẵn sàng sử dụng để tổ chức ý tưởng nội dung và quản lý lịch đăng tải, giúp việc giao công việc mới trở nên dễ dàng.

1. Mẫu Lịch Mạng Xã Hội Asana

qua Asana

Nếu bạn đang tổ chức các bài đăng trên mạng xã hội trên các nền tảng như Facebook, LinkedIn và Instagram, mẫu này kết hợp tính nhất quán với chiến lược nội dung tổng thể của bạn.

Mẫu Lịch Mạng Xã Hội Asana là một lịch nội dung miễn phí được thiết kế để giúp các nhóm tạo, đang theo dõi và quản lý nội dung mạng xã hội trong một không gian làm việc tập trung.

Với các tính năng như chế độ xem lịch, mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc và các trường tùy chỉnh cho ngày đăng, kênh, loại nội dung và trạng thái bài đăng, mẫu này đảm bảo bạn có cái nhìn toàn diện về lịch trình đăng tải của mình.

Ngoài ra, bạn có thể cho phép các thành viên trong nhóm giao công việc, xem chi tiết bài đăng và cập nhật trạng thái theo thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xếp lịch bài đăng theo kênh, loại nội dung và ngày đăng trong chế độ xem Lịch

Giao nhiệm vụ cho người phụ trách, cài đặt mối phụ thuộc và đang theo dõi trạng thái

Lọc theo nền tảng hoặc chiến dịch để hiển thị tài nguyên một cách rõ ràng hơn

✨ Phù hợp cho: Quản lý mạng xã hội, chuyên gia tiếp thị nội dung và các nhóm kỹ thuật số quản lý nội dung mạng xã hội với khối lượng lớn.

2. Mẫu Lịch Biên tập Asana

qua Asana

Bạn đang quản lý blog, bản tin, video hoặc bài viết đa kênh? Mẫu Lịch Biên tập Asana là một lịch nội dung miễn phí được thiết kế để tổ chức và đang theo dõi nội dung qua các giai đoạn - từ ý tưởng đến xuất bản.

Các trường tùy chỉnh cho phép bạn gắn thẻ từng công việc theo loại nội dung, nền tảng và trạng thái, trong khi chế độ xem lịch giúp bạn hình dung nội dung nào sẽ được đăng và vào thời điểm nào. Bạn cũng có thể giao công việc cho việc soạn thảo, chỉnh sửa và kiểm duyệt, đồng thời hợp tác dễ dàng giữa các nhóm marketing, quan hệ công chúng và thiết kế.

Từ bài viết dài đến các bài đăng mạng xã hội có kích thước ngắn gọn, lịch nội dung trong Asana giúp bạn lập kế hoạch trước, đang theo dõi tiến độ và quản lý các cập nhật.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tổ chức ý tưởng qua các giai đoạn: soạn thảo, chỉnh sửa, xem xét và xuất bản

Gắn thẻ nội dung theo loại, đối tượng và kênh

Sử dụng chế độ xem Lịch và Xem dạng danh sách để phát hiện khoảng trống và cân bằng khối lượng công việc giữa các tuần

✨ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị nội dung, các nhóm biên tập và các nhà lãnh đạo tiếp thị quản lý quá trình tạo/lập nội dung đa hàm.

📖 Xem thêm: Các công cụ AI hàng đầu cho mạng xã hội dành cho nhà tiếp thị

3. Mẫu Lịch Email Marketing của Asana

qua Asana

Nếu nhóm của bạn thường xuyên gửi cập nhật sản phẩm, email chiến dịch hoặc bản tin, mẫu này giúp bạn tổ chức mọi thông điệp và tránh trùng lặp giữa các bộ phận.

Mẫu Lịch Email Marketing của Asana* cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để lên lịch ngày gửi, phân công công việc và theo dõi tiến độ.

Với các chế độ xem dự án tích hợp như Danh sách và Lịch, bạn có thể quản lý mọi thứ từ tiêu đề email, ghi chú thử nghiệm A/B đến tài sản nội dung và danh sách email phân đoạn. Bạn cũng có thể sử dụng tích hợp với các công cụ như Gmail, Outlook và Salesforce để tối ưu hóa hợp tác và tránh bỏ lỡ hạn chót.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lên lịch ngày gửi, phê duyệt và các công việc phân đoạn

Theo dõi tiêu đề email, tài nguyên và thử nghiệm A/B tại một nơi duy nhất

Kết nối hộp thư đến và tích hợp CRM để tăng tốc độ phối hợp

✨ Phù hợp cho: Các nhà tiếp thị email, đội ngũ CRM và các nhà lãnh đạo tiếp thị phối hợp các chiến dịch email đa nhóm.

👋🏾 Cần một cách tốt hơn để quản lý nhiều lịch? Hợp nhất tất cả quy trình làm việc của bạn dưới một giải pháp lịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo:

4. Mẫu Kế hoạch Dự án Thiết kế Asana

qua Asana

Nếu nhóm sáng tạo của bạn dành quá nhiều thời gian để xin phê duyệt thay vì tạo ra nội dung, mẫu này sẽ giúp bạn đơn giản hóa quy trình thiết kế từ giai đoạn lập kế hoạch đến khi hoàn thành.

Mẫu Kế hoạch Dự án Thiết kế Asana* giúp bạn tổ chức công việc thành các bước rõ ràng: brainstorming, tạo tài nguyên, đánh giá và phê duyệt, đồng thời quản lý tệp tin, phản hồi và các nhiệm vụ cần thực hiện trong một không gian làm việc chia sẻ.

Giao diện Lịch và Xem dạng danh sách công việc cung cấp các cách linh hoạt để quản lý dòng thời gian, trong khi tích hợp với các công cụ như Figma đảm bảo rằng các tệp thiết kế và bối cảnh dự án luôn được kết nối. Ngoài ra, lịch nội dung trong Asana còn hỗ trợ các mối phụ thuộc giữa các công việc, đảm bảo rằng không có công việc nào được tiến hành mà không có sự phê duyệt cần thiết.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Cấu trúc các bản tóm tắt, tạo tài nguyên, đánh giá và phê duyệt

Sử dụng các mối quan hệ phụ thuộc và dòng thời gian để giải quyết các vấn đề trong công việc

Đính kèm tệp đính kèm Figma và bình luận vào các công việc

✨ Phù hợp cho: Nhà thiết kế đồ họa, nhóm sáng tạo và người quản lý dự án quản lý các sản phẩm thiết kế đa giai đoạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn từng gặp khó khăn trong việc theo kịp xu hướng trong ngành của mình, bài viết "Cách sử dụng Trendspotting (với ví dụ)" sẽ hướng dẫn chi tiết cách nhận diện xu hướng sớm.

5. Mẫu Chiến lược Tiếp thị Asana

qua Asana

Mẫu Chiến lược Tiếp thị Asana là một khung làm việc dựa trên dự án miễn phí, giúp các nhóm xác định, triển khai và đang theo dõi nội dung của họ.

Cách thực hiện: Mẫu chiến lược tiếp thị nội dung này chia nhỏ chiến lược tiếp thị của bạn thành các thành phần có cấu trúc như mục tiêu kinh doanh, chỉ số chính và các sáng kiến tiếp thị.

Bạn có thể liên kết chiến lược với các dự án đang triển khai, thiết lập dòng thời gian và đảm bảo các nhóm nội dung, bán hàng và tiếp thị sản phẩm luôn đồng bộ.

Ngoài ra, tích hợp với HubSpot, Salesforce và Google Không gian Làm việc giúp bạn dễ dàng tạo công việc từ các cập nhật CRM và đính kèm tệp đính kèm liên quan.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Chuyển đổi đối tượng thành các sáng kiến, dòng thời gian và người chịu trách nhiệm.

Kết nối dự án với chỉ số và chiến dịch để đảm bảo báo cáo luôn liên kết với mục tiêu.

Kết hợp tài liệu và cập nhật CRM vào các công việc

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo marketing, nhóm chiến lược và quản lý chiến dịch cần đồng bộ hóa mục tiêu giữa nội dung, bán hàng và tiếp thị kỹ thuật số.

Lập kế hoạch nội dung, tạo nội dung và hơn thế nữa với AI của ClickUp.

6. Mẫu Lịch Trình Dự Án Asana

qua Asana

Nếu bạn đang quản lý một dự án phức tạp với nhiều thành phần di động, Mẫu Lịch Trình Dự Án Asana giúp các nhóm chia nhỏ các dự án lớn thành các bước hành động cụ thể. Để đảm bảo trách nhiệm, bạn sẽ có các mốc thời gian rõ ràng và người chịu trách nhiệm.

Sử dụng chế độ xem dòng thời gian và phụ thuộc giữa các công việc, bạn có thể tạo ra một bản đồ trực quan kết nối từng công việc với công việc tiếp theo. Các tính năng tự động hóa tích hợp cho phép bạn điều chỉnh ngày và kích hoạt cập nhật khi ưu tiên thay đổi.

Cuối cùng, các trường tùy chỉnh, quy tắc và cột mốc giúp nhóm của bạn đồng bộ, trong khi tích hợp với Gmail, Outlook, Clockwise và Google Workspace đưa việc lập lịch vào quy trình làm việc hàng ngày của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xây dựng bản đồ trực quan với các cột mốc và mối phụ thuộc.

Tự động điều chỉnh ngày theo quy tắc khi ưu tiên thay đổi

Theo dõi chủ sở hữu, trạng thái và các rào cản để đảm bảo các bước theo dõi được thực hiện một cách cụ thể và nhanh chóng.

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án, nhóm vận hành và các nhà lãnh đạo đa hàm quản lý các nhiệm vụ chi tiết và có thời hạn cụ thể.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cảm thấy bị quá tải bởi các bài viết blog, tài nguyên và ý tưởng nội dung rải rác? Hướng dẫn "Cách xây dựng cơ sở dữ liệu nội dung (với mẫu)" sẽ giúp bạn tổ chức mọi thứ trong một hệ thống có thể mở rộng và tìm kiếm được.

7. Mẫu Yêu cầu Sáng tạo Asana

qua Asana

Nếu nhóm sáng tạo của bạn bị quá tải bởi các yêu cầu phân tán từ email, Slack và các cuộc họp, Mẫu Yêu cầu Sáng tạo Asana sẽ mang lại cấu trúc và sự rõ ràng cho quy trình tiếp nhận yêu cầu.

Thay vì thu thập các bản tóm tắt rời rạc một cách thủ công, các nhóm có thể sử dụng các biểu mẫu tích hợp sẵn để thu thập yêu cầu sáng tạo ngay từ đầu.

Trong khi đó, quy tắc công việc tự động hóa việc chuyển giao công việc, trong khi tích hợp với Figma và các công cụ khác giúp lưu trữ phản hồi và tài nguyên tại một nơi duy nhất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Nhận yêu cầu qua biểu mẫu với các trường bắt buộc để bắt đầu công việc với đầy đủ thông tin.

Tự động phân công công việc cho nhóm và trạng thái phù hợp để quá trình chuyển giao diễn ra tự động.

SLAs, tài sản và phê duyệt đang theo dõi trong một hàng đợi duy nhất.

✨ Phù hợp cho: Các nhà lãnh đạo sáng tạo, nhà thiết kế và nhóm nội dung quản lý lượng lớn yêu cầu đến từ các bộ phận khác nhau.

📖 Xem thêm: Các công cụ quản lý mạng xã hội tốt nhất cho các agency

Giới hạn của Quản lý Dự án Asana

Asana được sử dụng rộng rãi cho kế hoạch nội dung, nhưng giống như bất kỳ nền tảng nào, nó cũng có những giới hạn. Hiểu rõ những giới hạn này có thể giúp các nhóm quyết định liệu Asana có phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ hay cần tìm kiếm các giải pháp thay thế để bù đắp những thiếu sót.

Asana không có tính năng theo dõi thời gian tích hợp sẵn , yêu cầu tích hợp với các công cụ bên thứ ba để theo dõi giờ công việc hoặc thời lượng công việc.

Người dùng mới thường gặp khó khăn ban đầu do số lượng tính năng và tùy chọn tùy chỉnh lớn, điều này có thể khiến họ cảm thấy choáng ngợp lúc đầu.

Mỗi công việc chỉ được phép có một người được giao nhiệm vụ, điều này giới hạn sự hợp tác trong việc chia sẻ trách nhiệm và thường dẫn đến việc trùng lặp công việc

Giao diện có thể cảm thấy phức tạp cho các nhu cầu cơ bản, đặc biệt khi các dự án đơn giản được nhúng trong quá nhiều chế độ xem hoặc tính năng

Trong khi kế hoạch miễn phí đáp ứng các nhu cầu cơ bản, các tính năng nâng cao như Chế độ xem Dòng thời gian, trường tùy chỉnh và mở rộng quy mô nhóm bị giới hạn ở các gói có giá cao hơn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn giữa việc mở rộng nội dung và duy trì chất lượng cao? Bài viết "Cách tự động hóa quá trình tạo/lập nội dung" sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để xử lý các công việc lặp đi lặp lại — giúp bạn tập trung vào chiến lược thay vì kiệt sức.

Mẫu Asana thay thế

Nếu bạn gặp phải các giới hạn với Asana, ClickUp cung cấp các giải pháp ngay lập tức cho nhiều vấn đề này. Phần mềm lịch nội dung này cung cấp tính năng theo dõi thời gian tích hợp, nhiều người được giao nhiệm vụ cho mỗi công việc và các quy trình làm việc linh hoạt hơn.

Dưới đây là 15 mẫu lịch nội dung mạnh mẽ từ ClickUp giúp các đội nhóm tạo, tổ chức và đang theo dõi nội dung hiệu quả hơn:

1. Mẫu Lịch Nội Dung Hàng Tháng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý khối lượng nội dung và độ hiển thị của chiến dịch cùng lúc với mẫu lịch nội dung hàng tháng ClickUp

Giả sử nhóm của bạn đang có kế hoạch cho một sự kiện ra mắt sản phẩm, một chuỗi bài viết blog quý 3 và một chiến dịch xây dựng uy tín trên LinkedIn. Để đảm bảo không bỏ lỡ các mốc thời gian, bạn cần xem cách các luồng nội dung này được sắp xếp xuyên suốt các tuần mà không cần chuyển đổi giữa các bảng.

Mẫu Lịch Nội dung Hàng tháng ClickUp cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về lịch, giúp bạn nắm bắt mọi thứ chỉ trong nháy mắt.

Được thiết kế cho việc lập kế hoạch cấp cao, cho phép bạn đang theo dõi chiến dịch, phối hợp tài nguyên và đặt các mốc thời gian thực tế hàng tháng. Với các Trường Tùy chỉnh cho loại nội dung, ngày đăng và thành viên nhóm được phân công, bạn có thể tránh xung đột lịch trình và đảm bảo mỗi nội dung đều hỗ trợ chiến lược tổng thể của bạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xem tất cả các chiến dịch và bài đăng trên một lịch duy nhất

Gán thẻ cho các mục theo loại, kênh và chủ sở hữu để duy trì sự cân bằng về sức chứa hàng tháng

Kéo thả ngày và tự động cập nhật các tác vụ phụ thuộc

✨ Phù hợp cho: Quản lý nội dung điều phối nhiều luồng nội dung trên các dòng thời gian hàng tháng.

🎥 Học cách xây dựng quy trình sản xuất nội dung hoàn thành với ClickUp:

2. Mẫu Lịch Nội dung Hàng tuần ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ cho các bài đăng, hạn chót và người chịu trách nhiệm nhiệm vụ luôn đồng bộ trong mỗi khung thời gian 7 ngày bằng cách sử dụng mẫu Lịch nội dung hàng tuần ClickUp

Nếu nhóm nội dung của bạn thực hiện công việc theo các sprint hàng tuần, đối tượng/kỳ/phiên bản đăng bài blog vào Monday, chuẩn bị bài đăng mạng xã hội vào giữa tuần và xem xét bản nháp bản tin vào thứ Sáu, mẫu này cung cấp cho bạn mức độ kiểm soát vừa đủ.

Mẫu Lịch Nội dung Hàng tuần ClickUp là lựa chọn lý tưởng cho các nhóm làm việc nhanh chóng cần quản lý lịch trình xuất bản chi tiết theo tuần mà không bị vướng vào các bảng tính phức tạp.

Nó được thiết kế đặc biệt để giúp bạn nhóm các công việc, phối hợp các chiến dịch ngắn hạn và nhanh chóng điều chỉnh theo những thay đổi phút chót.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch cho một sprint 7 ngày với trạng thái và người chịu trách nhiệm

Nhóm công việc theo kênh hoặc chủ đề để tránh chuyển đổi ngữ cảnh

Hiển thị các tác vụ đến hạn hôm nay và chế độ xem quá hạn để giúp các cuộc họp đứng trở nên hiệu quả hơn

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing hoạt động theo sprint hàng tuần hoặc quản lý các quy trình nội dung lặp lại.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Quản lý chiến dịch cho nhiều khách hàng mà không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào? Bài viết "Quản lý Chiến dịch Tiếp thị (kèm Ví dụ và Mẫu)" sẽ hướng dẫn bạn cách tối ưu hóa quy trình từ kế hoạch đến triển khai.

3. Mẫu danh sách lịch nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Có nhiều thành viên trong nhóm cùng tham gia vào một chiến dịch? Đảm bảo hiển thị với mẫu danh sách lịch nội dung ClickUp

Nếu nhóm của bạn ưa chuộng danh sách kiểm tra có cấu trúc hơn bảng trực quan, và bạn cần một cách để làm việc nhanh chóng mà không cần chuyển đổi giữa các chế độ xem, mẫu dựa trên danh sách này sẽ giúp mọi thứ rõ ràng.

Mẫu danh sách công việc lịch nội dung ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho các nhà tiếp thị nội dung muốn có một cách đơn giản để lập kế hoạch, lên lịch và đăng tải nội dung.

Ngoài ra, nó cung cấp cho bạn một danh sách tuyến tính, có thể sắp xếp các công việc nội dung—bao gồm ngày đáo hạn, người được giao, trạng thái và kênh—giúp bạn quản lý sản xuất nội dung như một danh sách việc cần làm.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Quản lý danh sách công việc có thể sắp xếp theo ngày đáo hạn, trạng thái và kênh

Lọc theo người được giao, giai đoạn hoặc chiến dịch để công việc quan trọng luôn được hiển thị ở chế độ xem

Chỉnh sửa hàng loạt các trường và ngày để việc thay đổi lịch trình trở nên dễ dàng

✨ Phù hợp cho: Các nhà điều phối nội dung và nhà tiếp thị độc lập ưa thích công việc từ các chế độ xem có cấu trúc, dựa trên danh sách công việc.

4. Mẫu Kế hoạch Nội dung ClickUp

Tải mẫu miễn phí Dễ dàng liên kết nội dung với kết quả kinh doanh bằng mẫu kế hoạch nội dung của ClickUp

Giám đốc Tiếp thị (CMO) của bạn vừa yêu cầu một bản đồ nội dung quý, phân chia theo phân khúc đối tượng, giai đoạn phễu và kênh phân phối… trước khi kết thúc ngày.

Để thực hiện điều này, bạn cần Mẫu Kế hoạch Nội dung ClickUp. Mẫu này cung cấp khung chiến lược để tổ chức các sáng kiến nội dung theo chiến dịch, đối tượng và mục tiêu. Nó được thiết kế để giúp bạn đang theo dõi không chỉ những gì đang được tạo ra, mà còn lý do tại sao.

Với các chế độ xem tùy chỉnh cho blog, video và nội dung có điều kiện truy cập, bạn có thể giao công việc, lập kế hoạch thời hạn và theo dõi hiệu suất, đồng thời đảm bảo thông điệp nhất quán trên tất cả các định dạng.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tạo bản đồ các hoạt động tiếp thị cho đối tượng mục tiêu, giai đoạn phễu và mục tiêu

Theo dõi các bản tóm tắt, tài nguyên và hạn chót cho từng dự án

Theo dõi tiến độ với các chế độ xem phân đoạn

✨ Phù hợp cho: Các chuyên gia chiến lược nội dung đang xây dựng kế hoạch nội dung có cấu trúc, phân đoạn cho các nhóm hướng đến hiệu quả.

👀 Thông tin thú vị: Lịch cổ nhất được biết đến có tuổi đời hơn 10.000 năm. Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một loạt 12 hố ở Scotland được cho là đang theo dõi các tháng trăng. Mặc dù không phải là lịch blog, nhưng điều này cho thấy xu hướng lập kế hoạch ngày tháng của con người đã có từ thời cổ đại.

5. Mẫu Lịch Mạng Xã Hội Hiện Đại ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lên lịch và theo dõi những gì đang là công việc trong thời gian thực với mẫu lịch truyền thông xã hội hiện đại ClickUp

Giả sử bạn đang quản lý ba tài khoản thương hiệu, chuẩn bị nội dung ra mắt cho hai ngành công nghiệp và xử lý các yêu cầu khuyến mãi gấp từ bộ phận bán hàng. Nhưng bạn cũng phải duy trì sự nhất quán trong các bài đăng thường xuyên trên Instagram, LinkedIn và X.

Mẫu Lịch Mạng Xã Hội Hiện Đại ClickUp được thiết kế dành riêng cho mức độ phức tạp này (tức là làm nhiều việc cùng lúc).

Mẫu này sử dụng một bảng điều khiển duy nhất để quản lý tất cả các công việc: tổ chức bài đăng theo nền tảng, phân công chủ sở hữu, theo dõi hiệu suất thời gian thực và đồng bộ hóa thông điệp giữa các chiến dịch.

Với các chế độ xem lịch trình tích hợp, đang theo dõi mục tiêu và thẻ hiệu suất, bạn có thể duy trì sự linh hoạt mà không làm mất đi tầm nhìn chiến lược dài hạn.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tổ chức bài đăng theo nền tảng với mục tiêu và thẻ

Theo dõi các trường hiệu suất bên cạnh các công việc để tối ưu hóa kịp thời

Quản lý lịch trình của nhiều tài khoản trên một bảng để duy trì nhịp độ ổn định

✨ Phù hợp cho: Quản trị viên mạng xã hội phải quản lý nhiều tài khoản và chiến dịch, cần kiểm soát thời gian thực và đồng bộ hóa đa kênh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Bạn đang gặp khó khăn trong việc quản lý chiến dịch, người tạo và lịch nội dung cùng lúc? Bài viết " Quản lý dự án mạng xã hội vào năm 2025 " sẽ hướng dẫn chi tiết cách thực hiện các dự án mạng xã hội mượt mà và thông minh hơn… từng bước!

6. Mẫu Lịch Đăng Bài Mạng Xã Hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giữ lịch xuất bản của bạn gọn gàng mà không cần quản lý chi tiết quá trình bằng cách sử dụng mẫu lịch đăng bài mạng xã hội ClickUp

Hình ảnh của bạn đã sẵn sàng, nội dung đã được phê duyệt—nhưng nhóm video vẫn đang chỉnh sửa, và không ai chắc chắn bài đăng nào sẽ được đăng đầu tiên. Mọi người đều đang có công việc, nhưng thứ tự đăng tải liên tục bị trễ.

Mẫu Lịch Đăng Bài Mạng Xã Hội ClickUp giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp cho nhóm của bạn một lịch trình tập trung, nơi mọi tài nguyên, định dạng và ngày đăng được bản đồ rõ ràng. Nó được thiết kế để giúp bạn phối hợp các đầu vào đa chức năng, viết nội dung, thiết kế và video mà không làm mất đi cái nhìn tổng thể.

Ngoài ra, bạn có thể theo dõi tình trạng sẵn sàng của từng bài đăng và đảm bảo rằng thời gian, thứ tự và thông điệp được duy trì nhất quán trên các kênh.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xếp lịch các tài nguyên, định dạng và thứ tự đăng tải để đảm bảo trình tự rõ ràng

Theo dõi tiến độ bằng danh sách kiểm tra và trạng thái để đảm bảo mọi thứ được hoàn thành đầy đủ

Đồng bộ hóa các công việc giữa các nhóm để nội dung, thiết kế và video được hoàn thành đồng thời

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý bài đăng đa định dạng yêu cầu phối hợp giữa nội dung, thiết kế và phương tiện truyền thông.

📖 Xem thêm: Mẫu viết nội dung miễn phí để tạo/lập nội dung nhanh hơn

7. Mẫu Kế hoạch Nội dung Mạng xã hội ClickUp

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch trước và phối hợp giữa các nhóm để đảm bảo giọng điệu nhất quán trên mọi kênh với mẫu kế hoạch nội dung mạng xã hội ClickUp

Một trong những sai lầm phổ biến nhất mà các nhóm truyền thông xã hội thường mắc phải là đăng bài mà không có cấu trúc rõ ràng.

Đây là tình huống thường gặp: khởi chạy một chiến dịch mà bài đăng teaser trên Instagram bị trễ một tuần, chủ đề trên Twitter không bao giờ được đăng tải, và lời kêu gọi hành động (CTA) khác nhau trên các nền tảng. Tình huống này thường khiến thông điệp của bạn trở nên rời rạc và dễ bị lãng quên.

Mẫu Kế hoạch Nội dung Mạng Xã hội ClickUp giúp ngăn chặn điều này bằng cách cung cấp cho các nhóm một không gian tập trung để lập kế hoạch nội dung cụ thể cho từng nền tảng, liên kết với các mục tiêu rõ ràng.

Bạn thậm chí có thể lập kế hoạch cho từng bài đăng với thông điệp nhất quán, phân công chủ sở hữu nội dung và lên lịch trước cho mọi thứ với mẫu kế hoạch truyền thông này.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định chủ đề chiến dịch và các biến thể nền tảng

Gán chủ tài khoản và ngày cho từng bài đăng để theo dõi trách nhiệm

Chế độ xem lịch và danh sách công việc song song để đảm bảo chiến lược và thực thi được liên kết chặt chẽ

✨ Phù hợp cho: Các nhóm truyền thông xã hội quản lý các chiến dịch đa nền tảng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ và tính nhất quán trong thông điệp.

👀 Thú vị: Từ "calendar" có nguồn gốc từ hồ sơ thuế của người La Mã. Từ Latin "calendae" chỉ ngày đầu tiên của tháng, khi các khoản nợ đến hạn và tài khoản kế toán được thanh toán.

8. Mẫu Lịch Biên tập ClickUp

Tải miễn phí mẫu Giúp các nhóm duy trì trách nhiệm ngay cả khi quản lý các kế hoạch biên tập có thời gian thực hiện dài với mẫu lịch biên tập ClickUp

Khác với các lịch nội dung cơ bản chỉ dừng lại ở ngày đăng, mẫu này cho phép bạn hiển thị toàn bộ quy trình biên tập, từ giai đoạn thu thập ý tưởng đến khi được phê duyệt cuối cùng.

Mẫu Lịch Biên tập ClickUp được thiết kế cho các nhóm quản lý nội dung đa định dạng trên blog, email và các chiến dịch đang theo dõi.

Ngoài ra, tài liệu này còn có các không gian riêng biệt tính năng dành cho bản tóm tắt nội dung, thời hạn, người chịu trách nhiệm và chu kỳ kiểm duyệt, đảm bảo mỗi nội dung đều nhận được sự quan tâm cần thiết trước khi được đăng tải.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Quản lý ý tưởng thông qua bản tóm tắt, bản nháp, đánh giá và xuất bản

Theo dõi người chịu trách nhiệm, hạn chót và các rào cản

Sử dụng lịch để cân bằng giữa các dự án dài hạn và các hoạt động nhanh chóng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm biên tập đang quản lý blog, bản tin và nội dung đa kênh với nhiều cấp độ kiểm duyệt.

📖 Xem thêm: Các mẫu mạng xã hội miễn phí tốt nhất cho bài đăng, chiến dịch và nội dung

9. Mẫu Lịch Biên tập Blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tận hưởng hệ thống có cấu trúc để brainstorm, phân công, viết, xem xét và đăng tải nội dung blog với mẫu lịch biên tập blog ClickUp

Khi blog của bạn là kênh lưu lượng truy cập chính thúc đẩy SEO, lãnh đạo tư tưởng và các chiến dịch liên quan, bạn cần hơn cả những ghi chú dán hoặc bảng Notion.

Mẫu này được thiết kế riêng cho các nhóm blog coi việc xuất bản là một quy trình, không phải là một cuộc chạy đua.

Mẫu Lịch Biên tập Blog ClickUp cung cấp cho bạn hiển thị về trạng thái của từng bài viết, tác giả được giao và hạn chót, đồng thời phát hiện các lỗ hổng trong quy trình làm việc trước khi chúng trở thành vấn đề cấp bách. Với quyền truy cập vào Lịch ClickUp, bạn có thể tổ chức các bài viết blog theo chủ đề, giai đoạn phễu hoặc loại nội dung và đặt các hạn chót thực tế.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Gắn thẻ bài viết theo chủ đề, trọng tâm SEO và giai đoạn phễu

Giao nhiệm vụ cho tác giả và người duyệt kèm theo ngày đáo hạn để đảm bảo tiến độ công việc được dự đoán trước

Hiển thị quy trình làm việc trong Lịch hoặc Danh sách công việc để phát hiện các điểm tắc nghẽn sớm

✨ Phù hợp cho: Trình chỉnh sửa blog, chuyên gia tiếp thị nội dung và các nhà văn độc lập muốn kiểm soát hoàn toàn lịch đăng bài blog của mình.

10. Mẫu Lịch Podcast ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đang làm việc với một nhóm sản xuất phân tán? Hãy duy trì việc đang theo dõi với mẫu lịch podcast ClickUp

Mẫu Lịch Podcast ClickUp biến quá trình sản xuất podcast thành một quy trình lặp lại và có tổ chức.

Dưới đây là cách thực hiện: Từ giai đoạn lên ý tưởng đến quảng bá, mẫu này cung cấp cho nhóm một nền tảng tập trung để quản lý công việc, phân công vai trò và theo dõi thời hạn. Nó cho phép bạn lập kế hoạch cho các tập sắp tới, phân công công việc cho trình chỉnh sửa và người dẫn chương trình, cũng như đặt thời hạn cho việc ghi âm và đăng tải.

Ngoài ra, với chế độ xem lịch và chế độ xem dạng danh sách, bạn có thể đang theo dõi từng giai đoạn sản xuất, đảm bảo các công việc hậu cần cho khách được xử lý và duy trì lịch đăng tải nhất quán.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Lập kế hoạch cho các tập phát sóng với các công việc bao gồm đặt lịch, ghi âm, chỉnh sửa và quảng bá

Theo dõi logistics và tài nguyên của khách tại một nơi duy nhất

Lên lịch phát hành trên lịch

✨ Phù hợp cho: Các nhóm podcast và người tạo độc lập cần một quy trình làm việc có cấu trúc để giữ các tập phát sóng được tổ chức và đúng lịch trình.

11. Mẫu Lịch Biên tập Tiếp thị Nội dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đồng bộ hóa nhà văn, trình chỉnh sửa và các bên liên quan xung quanh mục tiêu chiến dịch bằng cách sử dụng mẫu Lịch biên tập tiếp thị nội dung của ClickUp

Một cấu trúc biên tập rõ ràng thường phân biệt một chiến lược nội dung hướng đến kết quả với những bài viết blog rời rạc.

Mẫu Lịch Biên tập Nội dung ClickUp được thiết kế cho các nhóm tiếp thị cần có hiển thị đầy đủ về những gì đang được tạo ra, tại sao nó quan trọng và khi nào nó sẽ được đăng tải.

Mẫu này giúp đồng bộ hóa các nhà văn, trình chỉnh sửa và các bên liên quan xung quanh mục tiêu chiến dịch bằng cách lập bản đồ từng phần nội dung từ bản tóm tắt đến quảng bá. Ngoài ra, các nhóm marketing trên ClickUp có thể tận hưởng tính năng đang theo dõi công việc tích hợp, phân công vai trò và quản lý thời hạn cho mọi giai đoạn sản xuất.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Đồng bộ hóa nội dung với mục tiêu chiến dịch và chỉ số KPI

Hợp tác với các nhà văn, nhà thiết kế và các bên liên quan

Báo cáo trạng thái theo chiến dịch hoặc định dạng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị nội dung quản lý các chiến dịch dài hạn, đa định dạng với thời hạn nghiêm ngặt và mục tiêu chiến lược.

12. Mẫu Lịch Quảng Cáo ClickUp

Tải miễn phí mẫu Trải nghiệm hiển thị rõ ràng về các hoạt động sắp tới với mẫu lịch quảng cáo ClickUp

Lịch Q4 của bạn bao gồm một đợt khuyến mãi dịp lễ, một đợt ra mắt Black Friday và một gói sản phẩm cuối năm. Mỗi phần này do các nhóm khác nhau quản lý với các dòng thời gian trùng lặp.

Nếu không có lịch trình tập trung, bạn có thể gặp phải tình trạng mệt mỏi do quảng cáo, nhầm lẫn nội bộ hoặc tệ hơn nữa… đăng tải các thông điệp mâu thuẫn.

Mẫu Lịch Quảng Cáo ClickUp được thiết kế để ngăn chặn điều đó. Mẫu này cung cấp cho nhóm của bạn một nguồn thông tin duy nhất để lên lịch, tổ chức và đang theo dõi mọi chiến dịch quảng cáo. Bạn có thể tạo bản đồ chiến dịch theo dòng sản phẩm, chỉ định người chịu trách nhiệm và gắn thẻ các phụ thuộc liên chức năng để tránh xung đột.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tập trung các chương trình khuyến mãi theo dòng sản phẩm và kênh phân phối

Gắn thẻ phụ thuộc giữa các nhóm để đảm bảo thứ tự thực hiện hợp lý

Chia sẻ một chế độ xem quảng cáo duy nhất để đảm bảo thông điệp nhất quán trên mọi nền tảng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing và sản phẩm quản lý các chương trình khuyến mãi trùng lặp trên các kênh và bộ phận.

13. Mẫu Lịch Đăng Bài ClickUp

Tải miễn phí mẫu Mở rộng quy mô sản xuất mà không ảnh hưởng đến giấc ngủ với mẫu lịch đăng bài ClickUp

Khi khán giả của bạn thấy một luồng nội dung đều đặn, kịp thời và phù hợp, họ bắt đầu tin tưởng vào thương hiệu của bạn. Đó là lý do tại sao tính nhất quán là yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin lâu dài.

Mẫu Lịch Đăng Bài ClickUp giúp bạn duy trì tính nhất quán bằng cách cung cấp cho nhóm của bạn một hệ thống rõ ràng, tập trung để quản lý mọi bài đăng blog, cập nhật mạng xã hội và thông báo.

Thay vì bị ngập trong các hạn chót trên nhiều công cụ hoặc kênh, bạn có thể hiển thị rõ ràng những gì đã được lên lịch, những gì đang trong quá trình xem xét và những gì đang bị chậm trễ để duy trì nhịp độ đăng bài ổn định.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Theo dõi các mục đã lên lịch, đang xem xét và bị trì hoãn

Nhóm theo kênh hoặc chủ sở hữu để làm rõ phạm vi và sức chứa

Sử dụng công việc lặp lại cho hệ thống dựa trên chuỗi để đảm bảo tính nhất quán

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing và nội dung commit xây dựng niềm tin của khán giả thông qua việc xuất bản kịp thời và có tổ chức.

14. Mẫu Lịch Chiến dịch ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức các điểm tiếp xúc đa kênh qua nội dung, email và quảng cáo một cách trơn tru với mẫu lịch chiến dịch ClickUp

Điểm nổi bật của mẫu này là khả năng kết nối mục tiêu chiến dịch với việc thực thi chiến lược, giúp bạn không chỉ lên lịch các công việc mà còn đang theo dõi tác động của chúng.

Mẫu Lịch Chiến dịch ClickUp được thiết kế để quản lý các chiến dịch đa giai đoạn với các thành phần di động giữa các nhóm.

Dù bạn đang ra mắt sản phẩm hay triển khai chiến dịch thu hút khách hàng tiềm năng, mẫu kế hoạch marketing này cho phép bạn lập kế hoạch dòng thời gian, phân công công việc liên chức năng và hiển thị các mối quan hệ phụ thuộc để đảm bảo các chiến dịch luôn đồng bộ từ giai đoạn khởi động đến khi hoàn thành.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Xác định các giai đoạn, cột mốc và mối phụ thuộc để tạo bản đồ toàn bộ quy trình được hiển thị rõ ràng

Giao công việc liên hàm kèm theo ngày hạn để đảm bảo việc thực hiện tuân thủ kế hoạch

Theo dõi các trường tác động bên cạnh các công việc để đảm bảo các quyết định luôn liên kết với mục tiêu

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing quản lý dòng thời gian chiến dịch cấp cao với nhiều người đóng góp và sản phẩm đầu ra.

15. Mẫu Mở Rộng Sản Xuất Nội Dung ClickUp

Tải miễn phí mẫu Có hiển thị toàn diện về mọi giai đoạn sản xuất với Mẫu Mở Rộng Sản Xuất Nội Dung của ClickUp

Mở rộng nội dung có thể hấp dẫn, nhưng nó có thể trở nên quá tải khi bạn phải quản lý hàng chục bản tóm tắt, URL bản nháp, trạng thái CMS và dòng thời gian xuất bản trên nhiều công cụ khác nhau.

Mẫu Mở Rộng Sản Xuất Nội Dung của ClickUp được thiết kế cho các nhóm có năng suất cao cần hành động nhanh chóng mà không làm giảm chất lượng.

Nó tập trung việc tạo/lập danh sách công việc, phân công công việc và dòng thời gian sản xuất vào một không gian làm việc duy nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể xem chế độ xem về sản lượng hàng tháng, quyền sở hữu công việc và liên kết bản nháp thời gian thực.

🌻 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích mẫu này

Tiêu chuẩn hóa bản tóm tắt, trạng thái và danh sách kiểm tra

Theo dõi khối lượng hàng tháng và quyền sở hữu

Hiển thị liên kết bản nháp và trạng thái CMS

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing và nội dung sản xuất lượng lớn nội dung trên nhiều kênh cần cấu trúc mà không làm chậm tiến độ.

ClickUp và Đếm ngược đến sự nhất quán trong nội dung

Chúng tôi đã bắt đầu bằng việc nhấn mạnh rằng lịch nội dung là yếu tố quan trọng trong việc lập kế hoạch, nhưng chúng còn hơn thế nữa. Các mẫu lịch nội dung loại bỏ sự phỏng đoán bằng cách cung cấp các khung sườn sẵn sàng sử dụng, giúp nhóm của bạn tiết kiệm thời gian trong việc tổ chức.

Mặc dù các mẫu Asana cung cấp một điểm khởi đầu tốt, các nhóm thường gặp giới hạn khi quy trình làm việc cần sự linh hoạt, tự động hóa hoặc khả năng hiển thị đa chức năng. Đó là lúc ClickUp phát huy tác dụng.

ClickUp là một công cụ quản lý quy trình làm việc toàn diện với cấu trúc, chế độ xem và mẫu để hỗ trợ mọi loại dự án nội dung, từ email chào mừng đến việc khởi chạy chiến dịch.

Như Alexis Valentin, Trưởng bộ phận Phát triển Kinh doanh Toàn cầu tại Pigment, đã nói:

Với ClickUp, chúng tôi đã giảm thời gian xử lý và thực hiện công việc từ vài ngày xuống còn vài giờ. Giờ đây, mọi người đều biết những công việc nào đang chờ xử lý trong quá trình onboarding và việc cần làm – điều này thật khó khăn nếu phải tổ chức qua email. Các nhà quản lý chỉ cần một cú nhấp chuột, nhờ các mẫu, để tạo bảng onboarding cho từng thành viên mới. Đổi mới hoàn toàn.

Với ClickUp, chúng tôi đã giảm thời gian xử lý và thực hiện công việc từ vài ngày xuống còn vài giờ. Giờ đây, mọi người đều biết những công việc nào đang chờ xử lý trong quá trình onboarding và việc cần làm – điều này thật khó khăn nếu phải tổ chức qua email. Các nhà quản lý chỉ cần một cú nhấp chuột, nhờ các mẫu, để tạo bảng onboarding cho từng thành viên mới. Đổi mới hoàn toàn.

Hãy trang bị cho nhóm của bạn các công cụ cần thiết để theo kịp bằng cách đăng ký ClickUp ngay hôm nay!