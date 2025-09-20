Cách AI đang thay đổi cách thực hiện các sáng kiến chiến lược

Năm 1996, cuốn sách Balanced Scorecard của Robert Kaplan đã cảnh báo rằng chỉ có 10% các sáng kiến chiến lược thành công, điều này nghe có vẻ không tốt.

Nhưng dữ liệu sau đó còn gây sốc hơn; nó cho thấy xác suất thành công của dự án của bạn có thể dao động từ 7% đến 99%. Tỷ lệ này dường như đã thay đổi đáng kể.

Nhưng quy trình và thách thức vẫn gần như không thay đổi: Bạn xây dựng chiến lược, thống nhất các bên liên quan và triển khai sáng kiến. Sau đó, tiến độ chậm lại, thời hạn bị lùi, cập nhật chậm trễ và các nhóm tách ra thành các luồng công việc không liên kết.

Đây là nơi tầm nhìn chiến lược gặp phải sự hỗn loạn trong hoạt động.

Thực thi quy mô lớn, dù là chuyển đổi số, sáp nhập và mua lại (M&A) hay mở rộng thị trường, đều gặp khó khăn trước sự phức tạp. Các công cụ bị phân mảnh, thiếu hiển thị và quyết định chậm chạp khiến chiến lược và thực thi bị tách rời.

AI đang đóng khoảng cách đó. Việc thực thi các sáng kiến chiến lược được hỗ trợ bởi AI mang lại cho lãnh đạo khả năng hiển thị thời gian thực, kế hoạch nhanh hơn và phân bổ tài nguyên thông minh hơn — biến chiến lược thành kết quả.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ phân tích cách AI thay đổi quá trình thực thi và cách tận dụng nó thông qua các công cụ như ClickUp.

Thực thi các sáng kiến chiến lược được điều khiển bởi AI là gì?

AI trong việc thực thi các sáng kiến chiến lược có nghĩa là tích hợp các thuật toán AI, mô hình AI, hệ thống AI và công nghệ AI sâu vào quá trình phát triển chiến lược, để mỗi giai đoạn - từ xác định mục tiêu chiến lược và mục tiêu kinh doanh đến lựa chọn các sáng kiến và huy động nguồn nhân lực - đều được hướng dẫn bởi các thông tin do AI tạo ra.

Đó chẳng phải chỉ là "quản lý dự án với AI" sao? Không hẳn.

Thực thi các sáng kiến chiến lược dựa trên AI đánh dấu một sự thay đổi cơ bản trong cách các công ty tiếp cận việc triển khai chiến lược. Nói cách khác, AI trở thành một "phi công phụ": là nhà cung cấp sức mạnh tính toán, tầm nhìn xa và khả năng nhận diện mẫu, trong khi sự phán đoán, sáng tạo và giám sát của con người đảm bảo tính phù hợp, mục đích và sự phù hợp về mặt đạo đức.

Cách tiếp cận truyền thống Thực thi do AI điều khiển Báo cáo và đang theo dõi thủ công Bảng điều khiển thời gian thực và báo cáo tự động hóa Quản lý rủi ro phản ứng Phân tích dự đoán và hệ thống cảnh báo sớm Quyết định và công cụ bị phân mảnh Tích hợp trí tuệ nhân tạo xuyên suốt các hệ thống và quy trình làm việc Ưu tiên dựa trên直觉 Kế hoạch tình huống và ra quyết định dựa trên dữ liệu

Đây là cách nó được áp dụng trong thực tế: Thay vì dựa vào các cuộc họp trạng thái hai tuần một lần và các công cụ theo dõi Excel để phát hiện vấn đề, trợ lý AI của bạn sẽ cảnh báo về các mẫu rủi ro, vượt ngân sách, tắc nghẽn dòng thời gian hoặc sự không đồng bộ mục tiêu, trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Đội ngũ lãnh đạo của bạn sẽ nhận được các bản tóm tắt được cá nhân hóa kèm theo dự báo ROI theo thời gian thực. Các nhóm tuyến đầu được tự động đồng bộ hóa với các mục tiêu OKR cấp cao, và các bên liên quan đa hàm luôn kết nối thông qua một nguồn thông tin chia sẻ, luôn được cập nhật.

Hãy nghĩ đến tính hiiển thị tối đa, khả năng điều chỉnh nhanh chóng và vòng phản hồi chặt chẽ hơn giữa chiến lược và thực thi. Đó chính là cam kết của việc thực thi các sáng kiến chiến lược được hỗ trợ bởi AI.

Những rủi ro cao trong việc thực thi các sáng kiến chiến lược

Khi các sáng kiến chiến lược thất bại, chi phí không chỉ là khoản đầu tư đã bỏ ra. Đó còn là thời gian bị lãng phí, thị phần bị mất và tinh thần đội ngũ suy giảm.

Theo McKinsey, 70% nỗ lực chuyển đổi thất bại , thường do khoảng cách trong việc thực thi, chứ không phải do chiến lược sai lầm. Điều đó là vì việc thực thi, đặc biệt là trên quy mô lớn, là một thách thức khó khăn hơn nhiều so với vẻ bề ngoài.

Đây không phải là một dự án, mà là hàng chục (hoặc hàng trăm) nỗ lực liên quan, các bên liên quan và mối quan hệ phụ thuộc, tất cả đều hoạt động xuyên suốt các múi giờ, hàm và nền tảng công nghệ.

Sự lan rộng của công việc: Kẻ giết chết việc thực thi một cách thầm lặng

Một trong những nguyên nhân phổ biến nhất (và thường bị bỏ qua) dẫn đến thất bại của các sáng kiến là sự phân tán công việc , tức là sự phân mảnh không kiểm soát trong quá trình thực thi qua các công cụ, nhóm và kênh khác nhau.

Hãy cùng phân tích các biểu hiện của nó:

❗️Thiếu sự hiển thị giữa các nhóm và chương trình

Khi các cập nhật bị phân tán trong các silo — bản trình bày, chuỗi chủ đề Slack, bảng Monday, vé Jira — không ai có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh. Các nhà lãnh đạo gặp khó khăn trong việc đang theo dõi tác động, và các nhóm vô tình lặp lại công việc mà không nhận ra.

📮 ClickUp Insight: 83% nhân viên văn phòng chủ yếu dựa vào email và trò chuyện để giao tiếp trong nhóm. Tuy nhiên, gần 60% thời gian làm việc của họ bị lãng phí do phải chuyển đổi giữa các công cụ này và tìm kiếm thông tin.

❗️Sự không đồng bộ giữa chiến lược và thực thi

Các nhóm thường sprint mà không có tầm nhìn rõ ràng về mục tiêu. Một cuộc khảo sát của ClickUp cho thấy 92% nhân viên trí thức có nguy cơ mất đi những quyết định quan trọng do chúng bị phân tán trong các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Và đó chính là cách OKRs bị lãng quên, các sáng kiến bị lệch hướng và việc thực thi trở nên tách biệt với kết quả mong đợi.

❗️Quyết định chậm chạp và bỏ lỡ cơ hội

Khi các quyết định dựa trên các báo cáo lỗi thời hoặc bảng điều khiển tĩnh, các nhà lãnh đạo mất đi khả năng linh hoạt để phản ứng. Đến khi rủi ro bùng phát, thường đã quá muộn để điều chỉnh hướng đi.

📮ClickUp Insight: Trong một cuộc khảo sát của ClickUp về "nợ quyết định", 32% người tham gia cho biết công việc của họ bị trì hoãn do phải chờ đợi quyết định. Mặc dù nguyên nhân có phạm vi từ thiếu hiển thị hoặc không có quyền sở hữu rõ ràng, kết quả luôn giống nhau: sự sụt giảm dần về năng suất và hiệu quả thực thi. 💧

❗️Hạn chế về nguồn lực và ngân sách

Sự phân tán công việc, kết hợp với việc không rõ ràng về quyền sở hữu và giao tiếp rời rạc, khiến việc xác định ai đang quá tải hoặc chưa được tận dụng hết khả năng trở nên khó khăn. Điều này dẫn đến việc nhóm phân bổ tài nguyên không hợp lý, gây ra tình trạng kiệt sức ở một số lĩnh vực và lãng phí sức chứa ở những nơi khác, trong khi ngân sách ngày càng mất kiểm soát.

Sự hỗn loạn vô hình này âm thầm làm suy giảm động lực của sáng kiến và làm tăng chi phí.

📮 ClickUp Insight: Khi nói đến khả năng hiển thị trong triển khai dự án, 31% quản lý ưa chuộng bảng trực quan, trong khi những người khác dựa vào biểu đồ Gantt, bảng điều khiển hoặc chế độ xem tài nguyên. Mỗi chế độ xem thường đòi hỏi thêm một công cụ hoặc tích hợp vào hệ thống công nghệ của bạn, làm tăng thêm sự phức tạp và rối rắm trong công việc.

Lợi ích của việc sử dụng AI trong thực thi chiến lược

Khi được tích hợp tốt vào quy trình làm việc của bạn, AI trở thành một công cụ chiến lược bằng cách duy trì động lực.

Momentum, trong bối cảnh này, có nghĩa là duy trì một luồng thông tin liên tục, hai chiều giữa lãnh đạo và các nhóm thực thi.

Nó đảm bảo chiến lược định hướng cho việc thực thi theo thời gian thực, và việc thực thi liên tục cung cấp thông tin phản hồi để hoàn thiện chiến lược. AI duy trì vòng lặp này, phát hiện thông tin, nhấn mạnh rủi ro và cho phép điều chỉnh hướng đi trước khi mất đà.

Điều đó trông như sau:

Tóm tắt điều hành và báo cáo thông minh : Tự động tổng hợp dữ liệu phức tạp thành những thông tin tùy chỉnh hỗ trợ các cuộc hội thoại chiến lược ở mọi cấp độ

lập kế hoạch kịch bản dựa trên dữ liệu*: Mô phỏng nhiều dòng thời gian, phân bổ ngân sách và mô hình tài nguyên để hiểu tác động của các quyết định chiến lược trước khi đưa ra quyết định

phát hiện và giảm thiểu rủi ro tự động hóa*: Phát hiện sớm các dấu hiệu của việc mở rộng phạm vi, trễ dòng thời gian và các bên liên quan không tích cực — trước khi chúng trở thành rào cản

Quyết định nhanh chóng và tự tin hơn : Thay thế các báo cáo tĩnh bằng các thông tin dự báo thời gian thực, giúp lãnh đạo hành động nhanh chóng mà không làm giảm độ chính xác

Sự đồng bộ giữa chiến lược và thực thi hàng ngày : Kết nối các mục tiêu cấp cao với công việc thực tế trên các nhóm, phát hiện sự không đồng bộ trước khi nó làm ảnh hưởng đến kết quả

hiển thị tiến độ và ROI của các sáng kiến theo thời gian thực*: Theo dõi hiệu suất, tác động và việc sử dụng tài nguyên khi chúng phát triển — giúp điều chỉnh nhanh chóng và tăng cường trách nhiệm giải trình

Các trường hợp ứng dụng AI trong việc thực thi các sáng kiến chiến lược

AI mang lại giá trị xuyên suốt toàn bộ chu kỳ quản lý các sáng kiến chiến lược.

Từ giai đoạn kế hoạch ban đầu và thống nhất đến triển khai, AI nâng cao khả năng dự đoán và cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận. Dưới đây là một số trường hợp sử dụng AI có tác động lớn nhất trong việc triển khai chiến lược:

Dự báo kết quả của các sáng kiến và ROI

Các mô hình AI có thể mô phỏng các lộ trình khác nhau của các sáng kiến bằng cách sử dụng dữ liệu dự án lịch sử, chỉ số hiệu suất nội bộ và xu hướng thị trường bên ngoài. Điều này cho phép các nhà lãnh đạo kiểm tra các giả định trước khi commit với một kế hoạch, chẳng hạn như ước tính thời gian để đạt được giá trị cho việc ra mắt sản phẩm, dự báo ROI của việc tích hợp M&A, hoặc mô phỏng tác động của nguồn lực đối với dòng thời gian giao hàng.

Nhưng dự báo không chỉ giới hạn ở việc sẵn sàng triển khai; chúng còn mở rộng sang giai đoạn thực thi, cho phép điều chỉnh linh hoạt dựa trên dữ liệu thời gian thực và ưu tiên thay đổi

📣 ClickUp Callout: Shipt, một dịch vụ giao hàng hàng đầu của Mỹ, đã chuyển đổi cách thực thi chiến lược bằng cách chuyển từ Wrike sang ClickUp. Đối mặt với thách thức về giao tiếp phân mảnh và giới hạn hiển thị, Văn phòng Quản lý Dự án Tiếp thị của Shipt đã hợp nhất hơn ba kênh giao tiếp vào ClickUp, tạo ra một nguồn thông tin duy nhất cho tất cả các hoạt động tiếp thị. Sự thay đổi này đã giúp tăng tốc sự phối hợp giữa các bộ phận, đẩy nhanh việc thực thi các chương trình tiếp thị và cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm. Với nền tảng tập trung của ClickUp, Shipt đã tối ưu hóa quy trình làm việc, nâng cao cập nhật thời gian thực và trang bị cho các nhóm khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng dựa trên dữ liệu. Như Leslie Jones, Quản lý Dự án Tiếp thị Cao cấp tại Shipt, đã chia sẻ: ClickUp đã giúp chúng tôi tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả, giúp việc hợp tác và quản lý dự án trở nên dễ dàng hơn. ClickUp đã giúp chúng tôi tối ưu hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả, giúp việc hợp tác và quản lý dự án trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn.

Tự động hóa báo cáo cho các bên liên quan

Giao tiếp với các bên liên quan là một trong những phần tốn nhiều tài nguyên nhất trong việc quản lý các sáng kiến quy mô lớn. AI loại bỏ nhu cầu phải tổng hợp thủ công các bản cập nhật bằng cách tạo ra các báo cáo kịp thời, được tùy chỉnh cho từng nhóm bên liên quan.

Cho dù đó là bản tóm tắt cấp ban điều hành, bản cập nhật trạng thái liên chức năng hay bản tóm tắt chỉ số KPI cụ thể của bộ phận, AI có thể tự động trích xuất và tổng hợp dữ liệu liên quan, đảm bảo tính nhất quán, rõ ràng và đồng bộ mà không cần đến quy trình báo cáo phức tạp thông thường.

Đồng bộ hóa OKRs và KPIs giữa các đơn vị kinh doanh

Trong các tổ chức lớn, mục tiêu thường bị pha loãng khi được triển khai qua các đơn vị kinh doanh. AI giải quyết vấn đề này bằng cách lập bản đồ các mục tiêu và chỉ số hiệu suất (OKRs và KPIs) của tổ chức qua các bộ phận theo thời gian thực, xác định các điểm trùng lặp, khoảng trống hoặc sự không đồng bộ trước khi chúng gây ra sự nhầm lẫn.

Khi các hoạt động cấp nhóm bắt đầu lệch khỏi mục tiêu chiến lược hoặc khi xuất hiện các nỗ lực trùng lặp, AI sẽ phát hiện ra những bất nhất này và giúp điều chỉnh lại ưu tiên. Kết quả là sự kết nối chặt chẽ hơn giữa tầm nhìn của doanh nghiệp và việc thực thi ở cấp độ nhóm.

Tối ưu hóa phân bổ tài nguyên (nhân lực, ngân sách và thời gian)

AI không chỉ cho bạn biết nơi tài nguyên được phân bổ; nó còn đề xuất nơi chúng nên được phân bổ. Bằng cách phân tích sức chứa của nhóm, mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc, tốc độ triển khai và mô hình khối lượng công việc lịch sử, AI có thể đề xuất cách sử dụng tài năng và ngân sách hiệu quả hơn.

Ví dụ, nó có thể đề xuất chuyển một nguồn lực chuyên môn sang một sáng kiến có rủi ro cao hơn, điều chỉnh lại tải công việc của nhóm để tránh tình trạng kiệt sức, hoặc tái phân bổ ngân sách giữa quý dựa trên sự chênh lệch hiệu suất.

Tạo báo cáo tóm tắt thời gian thực

Các nhà lãnh đạo cấp cao cần có khả năng hiển thị rõ ràng về những gì đang là công việc hiệu quả, những gì đang đi chệch hướng và những quyết định cần được đưa ra. Các công cụ AI có thể chuyển đổi dữ liệu phức tạp của các sáng kiến thành các tóm tắt thông minh, có ngữ cảnh. Những tóm tắt này nhấn mạnh các cập nhật khóa, chỉ ra các rủi ro chưa được giải quyết và dự báo tác động dự án, giúp các nhà lãnh đạo luôn cập nhật thông tin, đưa ra quyết định kịp thời và giao tiếp tự tin với các bên liên quan khác.

💟 Bonus: Brain MAX là trợ lý desktop được hỗ trợ bởi AI, giúp bạn luôn cập nhật thông tin một cách dễ dàng. Cần cập nhật nhanh? Chỉ cần hỏi, và Brain MAX sẽ ngay lập tức tạo ra các bản tóm tắt thời gian thực về các cuộc họp, trò chuyện, tài liệu hoặc cập nhật dự án — thu thập những chi tiết quan trọng nhất để bạn không bao giờ bỏ lỡ điều gì. Dù bạn đang cập nhật sau một ngày bận rộn hay chuẩn bị cho công việc tiếp theo, Brain MAX sẽ giúp bạn luôn cập nhật và tập trung chỉ trong vài giây.

Bước từng bước: Thực thi các sáng kiến chiến lược với AI

Trong các sáng kiến chiến lược, AI cho phép bạn cuối cùng có thể ngừng quản lý dự án và bắt đầu thực thi.

Dưới đây là một phương pháp tiếp cận có cấu trúc, được tăng cường bởi AI, dành cho việc thực thi các sáng kiến, được thiết kế cho các nhóm đa hàm, các văn phòng quản lý dự án (PMOs) và các nhà lãnh đạo chiến lược.

*bước 1: Xác định mục tiêu chiến lược và chỉ số thành công

Bắt đầu với sự rõ ràng.

Trước khi bắt đầu thực thi, hãy đảm bảo sáng kiến của bạn có phạm vi rõ ràng, kết quả kinh doanh và tiêu chí thành công có thể đo lường được (OKRs, KPIs hoặc kết quả chính).

Các công cụ AI có thể hỗ trợ so sánh các mục tiêu này dựa trên dữ liệu lịch sử, động lực thị trường và xu hướng hiệu suất.

Nơi AI tạo ra giá trị:

AI phân tích dữ liệu lịch sử, tiêu chuẩn thị trường và xu hướng hiệu suất để giúp cài đặt các mục tiêu thực tế và có tác động lớn

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) kiểm tra các tuyên bố mục tiêu để phát hiện sự mơ hồ, không nhất quán hoặc trùng lặp

Nó đảm bảo tính truy vết giữa các mục tiêu cấp cao và các kế hoạch thực thi ở cấp dưới

Sử dụng nhiều mô hình AI trong ClickUp Brain để nghiên cứu, phát triển ý tưởng và đưa ra các mục tiêu có thể thực hiện được

💫 Lợi thế của ClickUp: Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp cung cấp tất cả công cụ cần thiết cho việc đặt mục tiêu, đang theo dõi công việc, duy trì sự đồng bộ cho nhóm và nhiều hơn nữa. Và AI kết nối tất cả. Hãy bắt đầu với mục tiêu! Tạo ngay bản nháp OKRs từ một mục tiêu chỉ với một dòng bằng cách sử dụng các gợi ý AI và sau đó triển khai chúng thông qua ClickUp Goals

Xác minh tính rõ ràng của mục tiêu thông qua phản hồi được hỗ trợ bởi AI và các chỉ số KPI được đề xuất phù hợp với ngành của bạn hoặc dữ liệu lịch sử

ClickUp Brain có thể tự động đề xuất cấu trúc đối tượng dựa trên loại sáng kiến (ví dụ: GTM, M&A, chuyển đổi) Xác định mục tiêu của bạn trong ClickUp và bản đồ chúng với các sáng kiến và công việc kết nối để nâng cao hiển thị

📖 Đọc thêm: Chiến lược và kỹ thuật cài đặt mục tiêu để phát triển kinh doanh của bạn

*bước 2: Phân chia các sáng kiến thành các dòng công việc có thể thực hiện được

Đây chính là nơi nhiều kế hoạch chiến lược mất đà—những ý tưởng lớn thường chỉ dừng lại ở mức độ khái quát.

Hầu hết các thất bại chiến lược xảy ra vì những ý tưởng lớn không được phân chia thành các công việc có thể quản lý và đo lường được. AI giúp bạn chuyển đổi tầm nhìn thành các luồng công việc, giai đoạn, dự án lớn và công việc — kèm theo quyền sở hữu, phụ thuộc và dòng thời gian.

Nơi AI tạo ra giá trị:

Tự động chia nhỏ các sáng kiến phức tạp thành các lộ trình thực thi có cấu trúc

Bản đồ công việc cho các nhóm, dòng thời gian và kết quả kinh doanh

Giảm thời gian lập kế hoạch bằng cách tạo khung dự án hoàn thành trong vài phút

💫 Ưu điểm của ClickUp: Với ClickUp Brain, các nhóm có thể yêu cầu nền tảng chia nhỏ mục tiêu chiến lược thành các bước thực thi chiến thuật, xác định ưu tiên và phân công cho các thành viên trong nhóm. Các tác vụ này được nhóm lại một cách thông minh, ưu tiên và liên kết với dòng thời gian. Yêu cầu AI của bạn tạo ra các công việc và công việc con dựa trên mục tiêu tổng thể và phân công chúng cho các thành viên trong nhóm

Bước 3: Đồng bộ hóa các bên liên quan giữa các đơn vị kinh doanh

Các sáng kiến chiến lược thường đòi hỏi sự hợp tác liên hàm ở mức độ cao nhất. Điều đó có nghĩa là các nhóm như bán hàng, tiếp thị, sản phẩm, công nghệ thông tin, tài chính và nhân sự cần phải hoạt động như một khối thống nhất.

Tuy nhiên, một phần của quá trình thực thi có thể vô cùng phức tạp và thường làm hỏng toàn bộ kế hoạch.

Cách AI hỗ trợ:

Tổng hợp trạng thái của các sáng kiến theo từng nhóm, nhấn mạnh các sai lệch hoặc chậm trễ

Phát hiện sự không đồng bộ giữa việc thực hiện công việc và mục tiêu chiến lược

Phát hiện các khoảng trống hoặc sự không nhất quán trong giao tiếp giữa các nhóm

💫 Ưu điểm của ClickUp: Tính năng Trò chuyện tích hợp trong ClickUp đảm bảo tất cả các nhóm của bạn giao tiếp trên cùng một nền tảng, và các Trợ lý Tự động AI trong ClickUp có thể được cấu hình để xử lý các công việc liên quan đến giao tiếp một cách tự động: Các tác nhân được xây dựng sẵn như Báo cáo hàng tuần, Báo cáo hàng ngày, Họp nhóm hàng ngày và Tác nhân Trả lời tự động đăng cập nhật, câu trả lời hoặc tóm tắt dựa trên các tác nhân kích hoạt (ví dụ: lịch trình hoặc tin nhắn trò chuyện)

Các Trợ lý Tùy chỉnh cho phép bạn định nghĩa các điều kiện kích hoạt, điều kiện, công cụ và nguồn kiến thức (các không gian, danh sách, tài liệu, cuộc trò chuyện mà chúng lấy dữ liệu từ đó) để thực hiện các hành động cụ thể, phù hợp với ngữ cảnh như tạo công việc, gán bình luận hoặc trả lời câu hỏi trong các kênh trò chuyện

Hỏi AI các câu hỏi từ bất kỳ trò chuyện, công việc hoặc dự án nào và nhận ngay tóm tắt về những gì đang theo dõi tốt và nơi ưu tiên có thể đang thay đổi Cài đặt các Trợ lý Tự động (Autopilot Agents) trong ClickUp để trả lời câu hỏi trong trò chuyện, phân loại yêu cầu, gửi tóm tắt tự động và nhiều tính năng khác!

*bước 4: Xác định rủi ro và điểm nghẽn sớm

Quản lý rủi ro không còn chỉ là phản ứng với các vấn đề sau khi chúng phát sinh. AI có thể phát hiện các dấu hiệu sớm của sự trượt dốc trước khi chúng xuất hiện trong báo cáo.

Nơi AI tạo ra giá trị:

Đề xuất các kế hoạch giảm thiểu chủ động dựa trên các dự án tương tự trong quá khứ

Dự đoán sự chậm trễ dựa trên tốc độ làm việc của nhóm, tần suất cập nhật và tình trạng phụ thuộc

Xác định các nút thắt hệ thống và khoảng trống quyền sở hữu

💫 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain có thể theo dõi tất cả hoạt động dự án và tốc độ lịch sử để cảnh báo các deliverable có nguy cơ. Hãy yêu cầu nó hỗ trợ bạn: Tạo ra các bảng điều khiển thực thi dự án và quản lý rủi ro được hỗ trợ bởi AI , hiển thị các epic bị đình trệ, quyết định quá hạn và sự mất cân bằng trong khối lượng công việc

Xác định các phương án tái phân bổ nguồn lực hoặc quy trình xử lý sự cố để đảm bảo dự án đang theo dõi

Tạo các bản tóm tắt thẻ AI nhanh chóng để nhấn mạnh tất cả các cập nhật quan trọng Xác định và giảm thiểu rủi ro dự án hoặc chiến lược bằng AI, sử dụng ClickUp Brain

Bước 5: Theo dõi tiến độ và phát hiện những thông tin quan trọng

Lãnh đạo cần hơn cả danh sách công việc—họ cần tầm nhìn kinh doanh. AI biến dữ liệu thành các bảng điều khiển có ý nghĩa, phản ánh tình trạng, tiến độ và kết quả của các sáng kiến.

Nơi AI tạo ra giá trị:

Cung cấp các bản cập nhật trạng thái động được tùy chỉnh theo nhu cầu của các bên liên quan

Đề xuất điều chỉnh dòng thời gian hoặc điều chỉnh hướng đi dựa trên dữ liệu thời gian thực

Có thể phân tích sâu dữ liệu lịch sử để tìm ra các mối tương quan hữu ích

💫 Ưu điểm của ClickUp: Sử dụng bảng điều khiển AI trong ClickUp để giúp bạn nhanh chóng hiển thị các chỉ số khóa. Các thẻ AI trong ClickUp có thể cung cấp cho bạn những thông tin cần thiết mà không cần phải xây dựng báo cáo từ đầu

*bước 6: Báo cáo kết quả và cải tiến

Thực thi không phải là đích đến. Đó là khởi đầu của một vòng phản hồi. AI giúp các nhóm học hỏi từ mọi sáng kiến, nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả theo thời gian.

Nơi AI tạo ra giá trị:

Phân tích kết quả của các sáng kiến so với mục tiêu theo kế hoạch

Đo lường ROI theo bộ phận, khu vực địa lý hoặc kênh phân phối

Đề xuất các điều chỉnh cho các chu kỳ chiến lược trong tương lai

💫 Ưu điểm của ClickUp: ClickUp Brain tạo ra các buổi đánh giá tự động hóa với phân tích hiệu suất, thông tin định tính và phản hồi từ các bên liên quan. Chỉ cần cung cấp khung làm việc bạn muốn, và nó sẽ tóm tắt những gì đã là công việc, những gì chưa là công việc và lý do tại sao – mà không cần phân tích thủ công Dưới đây là một ví dụ về việc Brain thực hiện phân tích 5 Whys

đo lường thành công của các sáng kiến chiến lược bằng AI*

Trong việc thực thi chiến lược, việc hoàn thành chỉ là một khía cạnh của thành công.

Điều quan trọng là khả năng hiểu được tác động trong khi vẫn còn thời gian để ảnh hưởng đến nó.

Đó chính là nơi AI thay đổi cuộc chơi: bằng cách giúp các nhóm phân tích cả hiệu suất hiện tại và xu hướng tương lai một cách rõ ràng và chính xác.

Chỉ số dẫn dắt và chỉ số chậm trễ: Hai mặt của sự hiểu biết chiến lược

Thành công thường bắt đầu từ những tín hiệu sớm — tiến độ, mức độ tham gia, phối hợp đa hàm hoặc các rào cản đang nổi lên. Đây là những chỉ số dẫn dắt, và chúng thường cho bạn biết nhiều hơn về khả năng thành công so với bất kỳ chỉ số đánh giá sau này nào.

Các chỉ số chậm trễ, như giảm chi phí, tác động đến doanh thu hoặc tăng trưởng khách hàng, xác nhận những gì thực sự đã xảy ra. Chúng rất quan trọng, nhưng lại đến quá muộn để thay đổi hướng đi.

Lợi thế thực sự của AI nằm ở khả năng tổng hợp cả hai loại dữ liệu theo thời gian thực. Thay vì phải chờ đến cuộc đánh giá cuối quý, các nhà lãnh đạo có thể truy cập vào các bản cập nhật thông minh như:

“Sáng kiến này đang chậm tiến độ 14% so với dự kiến do các lần trì hoãn liên tục trong quá trình chuyển giao giữa các bộ phận.”

tỷ suất hoàn vốn tiếp thị (Marketing ROI) dự kiến sẽ vượt kế hoạch 22%, dựa trên tỷ lệ chuyển đổi của kênh bán hàng hiện tại và xu hướng chi tiêu

Khi cả hai loại tín hiệu xuất hiện sớm, các nhóm không chỉ đang theo dõi mà còn điều chỉnh.

bảng điều khiển thời gian thực có nhiều việc cần làm hơn so với việc chỉ hiển thị các chỉ số*

Các bảng điều khiển truyền thống thường chỉ ghi lại điều gì, nhưng không phải tại sao hay điều gì tiếp theo. Các bảng điều khiển được tăng cường bởi AI đi xa hơn, thu thập dữ liệu thời gian thực từ các công việc, dòng thời gian và cuộc hội thoại để tạo ra bối cảnh chiến lược.

Thay vì chỉ báo cáo một cách thụ động về tỷ lệ hoàn thành dự án hoặc các công việc quá hạn, các hệ thống này tổng hợp dữ liệu thành các bản cập nhật động phản ánh tình trạng thực hiện trên các khía cạnh khóa. Các bên liên quan không chỉ có thể thấy tình trạng công việc hiện tại mà còn nhận diện được các xu hướng mới nổi hoặc rủi ro cần được quan tâm.

Một sáng kiến đa chức năng, đối tượng/kỳ/phiên bản, có thể đạt tỷ lệ hoàn thành cao chung, nhưng AI có thể phát hiện ra một phụ thuộc cụ thể trong lĩnh vực CNTT có thể gây trì hoãn việc triển khai, điều mà một dòng thời gian tĩnh có thể không phát hiện ra cho đến khi đã quá muộn.

Dưới đây là cách các bảng điều khiển được hỗ trợ bởi AI giúp Kyle Coleman, Giám đốc Tiếp thị của chúng tôi, luôn nắm bắt được các ưu tiên của mình. 👇🏼

Phân tích dự đoán: Từ báo cáo đến dự báo

Các nhóm hiệu quả nhất không chỉ học hỏi từ những gì đã xảy ra. Họ học hỏi từ sai lầm và chuẩn bị cho những gì sắp tới. AI đưa mô hình dự đoán vào quá trình thực thi chiến lược bằng cách phân tích hiệu quả của các sáng kiến cùng với tín hiệu thị trường, xu hướng nội bộ và các tiêu chuẩn lịch sử.

Điều này giúp các tổ chức dự đoán:

Liệu các khoản tiết kiệm chi phí dự kiến có được thực hiện trên các hàm hay không

Khả năng áp dụng lâu dài dựa trên các mô hình tương tác hiện tại

Tăng trưởng doanh thu hoặc suy giảm dựa trên động lực đa kênh

Những thông tin này giúp đưa ra các quyết định chiến lược nhanh chóng và thông minh hơn, trước khi kết quả được xác định và khi vẫn còn thời gian để tối ưu hóa.

Mặc dù nhiều công cụ cung cấp khả năng AI, nhưng chỉ một số ít được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ thực thi chiến lược quy mô lớn. Chúng tôi đã tổng hợp những công cụ tốt nhất cho bạn ở đây!

*clickUp: Trợ lý AI hỗ trợ thực thi chiến lược

Với vai trò là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp nổi bật là một trong những công cụ AI hàng đầu dành cho các tổ chức mong muốn biến tầm nhìn thành kết quả. Trung tâm của sự chuyển đổi này là ClickUp Brain, một lớp AI thông minh giúp tối ưu hóa quy trình lập kế hoạch, đang theo dõi và phân tích dữ liệu ở mọi giai đoạn của một sáng kiến.

Với tính năng cài đặt mục tiêu và đồng bộ hóa dựa trên AI của ClickUp, các nhóm có thể dễ dàng chuyển đổi các chiến lược cấp cao thành các mục tiêu có thể thực hiện được. Nền tảng này giúp phân tích các tuyên bố tầm nhìn phức tạp thông qua ClickUp Goals, phân công trách nhiệm và đảm bảo rằng mỗi thành viên hiểu rõ cách công việc của họ kết nối với sứ mệnh tổng thể của tổ chức.

Tóm tắt chi tiết công việc và thông tin quan trọng một cách dễ dàng với ClickUp Brain

Đối với các nhà lãnh đạo, một trong những tính năng giá trị nhất là khả năng của ClickUp trong việc tự động tạo ra các bản tóm tắt điều hành được hỗ trợ bởi AI. Thay vì mất hàng giờ để tổng hợp các bản cập nhật, các nhà điều hành sẽ nhận được các bản tóm tắt ngắn gọn, do AI tạo ra, nhấn mạnh các thành tựu khóa, rủi ro và các bước tiếp theo. Điều này giúp các nhà ra quyết định luôn cập nhật thông tin và phản ứng nhanh chóng với những ưu tiên thay đổi, mà không bị lạc trong chi tiết.

Hợp tác và bối cảnh công việc được nâng cao hơn nữa thông qua tính năng trò chuyện tích hợp của ClickUp, cho phép các thành viên trong nhóm giao tiếp ngay lập tức trong nền tảng. Dù là thảo luận về cập nhật dự án, chia sẻ tệp tin hay brainstorming giải pháp, tính năng trò chuyện giúp các cuộc hội thoại được tổ chức gọn gàng và dễ truy cập bên cạnh các công việc và mục tiêu. Sự giao tiếp liền mạch này loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các công cụ, đảm bảo mọi người luôn kết nối và đồng bộ trong suốt quá trình thực thi.

Tạo và xuất bản các bảng điều khiển tùy chỉnh trong vài phút với ClickUp

Để đang theo dõi kết quả, các bảng điều khiển thời gian thực trong ClickUp cung cấp hiển thị tức thì về mọi khía cạnh của một sáng kiến. Các nhóm và lãnh đạo có thể theo dõi tiến độ, xác định các điểm nghẽn và theo dõi các chỉ số hiệu suất chính chỉ trong nháy mắt. Sự minh bạch này thúc đẩy trách nhiệm và cho phép điều chỉnh chủ động, đảm bảo rằng các mục tiêu chiến lược vẫn nằm trong tầm tay.

Bằng cách kết hợp các khả năng AI tiên tiến với quản lý dự án chiến lược, ClickUp giúp các tổ chức chuyển đổi mượt mà từ chiến lược sang thực thi. Kết quả là một trải nghiệm không gặp trở ngại, nơi kế hoạch, hợp tác và báo cáo được thống nhất – giúp các nhóm đạt được mục tiêu tham vọng nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.

Thực thi chiến dịch với ClickUp được trực quan hóa

Palantir Foundry (Phù hợp nhất cho các tổ chức quy mô lớn có yêu cầu bảo mật cao)

palantir Foundry * là nền tảng tích hợp và phân tích dữ liệu tiên tiến được thiết kế cho các môi trường quy mô lớn, có mức độ bảo mật cao như chính phủ, quốc phòng và các doanh nghiệp toàn cầu phức tạp. Nền tảng này hỗ trợ thực thi chiến lược bằng cách kết hợp dữ liệu, logic, mô hình và hoạt động trong một nền tảng được quản lý thống nhất.

Lớp ontology độc đáo của Foundry mô hình hóa cả dữ liệu và quy trình vận hành, cho phép các nhóm mô phỏng kết quả, thực hiện phân tích nâng cao và sau đó thực hiện hành động, tất cả trong một hệ thống duy nhất. Nó tích hợp chặt chẽ với Nền tảng Trí tuệ Nhân tạo (AIP) của Palantir, cho phép người dùng nhúng các tác nhân AI và quy trình làm việc trực tiếp vào các quy trình ra quyết định.

Workday Adaptive Planning (Phù hợp nhất cho kế hoạch nguồn lực được hỗ trợ bởi AI)

Workday Adaptive Planning là nền tảng doanh nghiệp dựa trên đám mây sử dụng AI và học máy để nâng cao quy trình lập kế hoạch tài chính, nhân sự và vận hành. Được thiết kế cho các giám đốc tài chính (CFO) và nhóm lập kế hoạch, nền tảng này cho phép tổ chức nhanh chóng thích ứng với điều kiện kinh doanh thay đổi thông qua lập ngân sách linh hoạt, dự báo và mô phỏng kịch bản "what-if".

Các cải tiến gần đây đã giới thiệu các tính năng được hỗ trợ bởi AI như Dự báo Dự đoán, tự động tạo ra các thông tin và đề xuất dựa trên dữ liệu lịch sử và dữ liệu bên ngoài. Kế hoạch Linh hoạt hỗ trợ các chu kỳ lập kế hoạch liên tục và sự đồng bộ chặt chẽ giữa tài chính và nhân sự, đảm bảo rằng chiến lược nhân sự và tài chính được kết nối. Nó giúp các nhà ra quyết định vượt qua lập kế hoạch tĩnh để hướng tới thực thi linh hoạt và phản ứng nhanh hơn.

*tableau AI (Phù hợp nhất cho trực quan hóa dữ liệu được hỗ trợ bởi AI)

Tableau AI mang phân tích nâng cao và học máy đến tay người dùng kinh doanh thông qua các tính năng tăng cường và tạo sinh. Là một phần của nền tảng Tableau, nó nâng cao khả năng trực quan hóa dữ liệu truyền thống bằng cách cho phép truy vấn bằng ngôn ngữ tự nhiên, thông tin do AI tạo ra và các đề xuất thông minh.

Các tính năng như Tableau Pulse và Explain Data giúp hiển thị các thông tin thời gian thực, cá nhân hóa, giúp người dùng không chuyên về công nghệ dễ dàng hiểu được những gì đang diễn ra trong kinh doanh và lý do tại sao. Được xây dựng trên nền tảng Einstein Trust Layer của Salesforce, Tableau AI cũng tích hợp các tính năng quản trị dữ liệu mạnh mẽ và minh bạch. Đây là giải pháp lý tưởng cho các tổ chức mong muốn dân chủ hóa dữ liệu, nâng cao báo cáo chiến lược và trang bị cho các nhóm khả năng đưa ra quyết định thông minh một cách nhanh chóng.

Ví dụ thực tế về việc áp dụng AI trong thực thi chiến lược

Dưới đây là các trường hợp sử dụng cụ thể, được ghi chép lại của các tổ chức đã áp dụng AI trong việc thực thi chiến lược. Không chỉ dừng lại ở việc lập kế hoạch, mà còn trong việc điều chỉnh hoạt động, ưu tiên, năng lực, v.v.

Hãy cùng xem:

Tổ chức Mục tiêu chiến lược / Lĩnh vực tập trung AI trong thực thi DBS (Singapore) Để công nghiệp hóa AI trong ngành ngân hàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng, hiệu quả hoạt động và năng lực của nhân viên. ( Ngân hàng DBS DBS đã tích hợp AI vào nhiều bộ phận của ngân hàng kể từ năm 2014:✅ Cung cấp các gợi ý cá nhân hóa cao cho khách hàng để cải thiện quyết định đầu tư và lập kế hoạch tài chính tùy chỉnh✅ Cung cấp cho các nhà cung cấp mối quan hệ khách hàng những thông tin sâu sắc hơn về khách hàng để tương tác hiệu quả hơn✅ Xây dựng các lộ trình phát triển nghề nghiệp và nâng cao kỹ năng được cá nhân hóa cho nhân viên, nhằm xây dựng năng lực lâu dài Toyota Tăng tốc thời gian đưa sản phẩm ra thị trường cho việc phát triển xe mới, giảm thiểu rào cản trong quy trình nghiên cứu và phát triển (R&D), chia sẻ kiến thức nội bộ, nâng cao năng suất kỹ thuật. ( Microsoft Toyota đã xây dựng một hệ thống các tác nhân AI (trên Azure OpenAI Service) để lưu trữ và chia sẻ kiến thức chuyên môn nội bộ. Các kỹ sư có thể truy vấn các tác nhân về quy trình làm việc; nhiều tác nhân sẽ phản hồi. Việc triển khai bắt đầu với nhóm kỹ sư hệ truyền động (~800 kỹ sư) kể từ tháng 1 năm 2024. ABB Nâng cao hiệu quả hoạt động công nghiệp, bảo trì, năng lượng/phát thải, đưa AI vào hoạt động để chúng trở nên thông minh và linh hoạt hơn. ( Microsoft ABB đã phát triển Genix Copilot, một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên trên nền tảng IoT + AI của mình (ABB Ability Genix). Người dùng (không phải chuyên gia AI) có thể đặt câu hỏi để nhận được thông tin chi tiết (về bảo trì, vận hành, phát thải, v.v.). Điều này giúp giảm bớt rào cản trong việc sử dụng các phân tích nâng cao được tích hợp trong sản phẩm của họ. Johnson & Johnson (J&J) Chuyển từ nhiều thí nghiệm AI sang chỉ tập trung vào những dự án mang lại giá trị cao; cải thiện việc ưu tiên và quản trị AI; đảm bảo các khoản đầu tư vào AI tạo ra bản đồ tác động kinh doanh. ( Wall Street Journal J&J từng có gần 900 dự án ứng dụng AI tạo sinh (và các lĩnh vực liên quan) dưới sự quản lý của một ban điều hành trung tâm. Họ phát hiện ra rằng chỉ khoảng 10-15% trong số đó mang lại khoảng 80% giá trị. Để ứng phó, họ đã điều chỉnh chiến lược: phân quyền quản lý cho một số lĩnh vực, tập trung vào các lĩnh vực có giá trị cao (phát hiện thuốc, chuỗi cung ứng, công cụ hỗ trợ nội bộ), đồng thời cắt giảm hoặc loại bỏ các sáng kiến có hiệu quả thấp. Ngoài ra, họ còn giới thiệu "Rep Copilot" để nhân viên bán hàng tương tác với các chuyên gia y tế. Estée Lauder Companies (ELC) Để rút ngắn thời gian từ việc phát hiện xu hướng đến ra mắt sản phẩm; nâng cao khả năng phản ứng của marketing và thương hiệu; cải thiện hiệu quả nội bộ trong phát triển sản phẩm. ( Vogue Business ELC + Microsoft đã thành lập một phòng thí nghiệm đổi mới AI. Một số dự án: chatbot nội bộ cho bộ phận tiếp thị có thể tra cứu các tuyên bố sản phẩm được ủy quyền; nhận diện xu hướng nhanh hơn; công cụ để đẩy nhanh quá trình nghiên cứu sản phẩm. Phòng thí nghiệm này tích hợp AI trên khoảng 20+ thương hiệu làm đẹp của mình.

Dưới đây là một ví dụ thực tế về cách ClickUp được sử dụng cho các giải pháp chiến lược:

Tôi đã kết hợp 5 Trợ lý AI ClickUp lại với nhau để loại bỏ toàn bộ công việc quản lý dự án và hành chính mà tôi cần làm để onboarding một khách hàng mới. Tất cả những gì nhóm bán hàng của bạn cần làm là di chuyển một giao dịch sang trạng thái "đã đóng" trong CRM, và AI sẽ lo phần còn lại. 👉 Tôi có một trợ lý chuyển giao khách hàng, phân công khách hàng tiềm năng dựa trên chuyên môn và sức chứa sẵn có của họ, đồng thời kéo theo các ghi chú bán hàng liên quan. 👉 Tôi có một agent phân công nhóm phân công phần còn lại của công việc dựa trên khách hàng tiềm năng (hữu ích hơn nếu bạn làm việc theo nhóm). 👉 Tôi có một agent khởi động xác định ngày khởi động onboarding từ dữ liệu giao dịch và sau đó sử dụng điều đó để điều chỉnh lại các ngày đáo hạn. 👉 Tôi sử dụng Make để triển khai mẫu thư mục ClickUp với tài liệu, danh sách công việc và nhiệm vụ onboarding, đồng thời tạo ổ đĩa chia sẻ và bản trình bày khởi động. sau đó, tôi có một công cụ tự động phân công và điều chỉnh lại tất cả các công việc onboarding dựa trên kết quả đầu ra của các công cụ trước đó. Công việc này trước đây mất hơn 2 giờ. Nhưng với một vài công cụ và tự động hóa, bạn có thể hoàn thành trong 15 phút hoặc ít hơn.

Tôi đã kết hợp 5 Trợ lý AI ClickUp lại với nhau để loại bỏ toàn bộ công việc quản lý dự án và hành chính mà tôi cần làm để onboarding một khách hàng mới. Tất cả những gì đội ngũ bán hàng của bạn cần làm là di chuyển một mục sang trạng thái "đã đóng thành công" trong CRM, và AI sẽ lo phần còn lại. 👉 Tôi có một trợ lý chuyển giao khách hàng, phân công khách hàng tiềm năng dựa trên chuyên môn và khả năng sẵn có của họ, đồng thời kéo các ghi chú bán hàng liên quan. 👉 Tôi có một agent phân công nhóm phân công phần còn lại của công việc dựa trên khách hàng tiềm năng (hữu ích hơn nếu bạn làm việc theo nhóm). 👉 Tôi có một agent khởi động xác định ngày khởi động onboarding từ dữ liệu giao dịch và sau đó sử dụng điều đó để điều chỉnh lại các ngày đáo hạn. 👉 Tôi sử dụng Make để triển khai mẫu thư mục ClickUp với tài liệu, danh sách công việc và nhiệm vụ onboarding, đồng thời tạo ổ đĩa chia sẻ và bộ tài liệu khởi động. sau đó, tôi có một công cụ tự động phân công và điều chỉnh lại tất cả các công việc onboarding dựa trên kết quả đầu ra của các công cụ trước đó. Công việc này trước đây mất hơn 2 giờ. Nhưng với một vài công cụ tự động và quy trình tự động hóa, bạn có thể hoàn thành trong 15 phút hoặc ít hơn.

Những điều cần tránh trong việc thực thi chiến lược dựa trên AI

AI có thể đẩy nhanh quá trình thực thi, phát hiện các rủi ro tiềm ẩn và thúc đẩy ra quyết định tốt hơn, nhưng nó không phải là giải pháp thần kỳ.

Khi được áp dụng sai cách, nó có thể dẫn đến các loại thất bại mới: sự tự tin sai lầm, tự động hóa mà không có trách nhiệm, và sự cản trở trong quá trình áp dụng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến nhất làm suy yếu việc thực thi chiến lược được hỗ trợ bởi AI—và cách để giảm thiểu chúng.

1. Sự phụ thuộc quá mức vào AI mà bỏ qua phán đoán của con người

AI giỏi trong việc nhận diện các mẫu, xu hướng và sự bất thường, nhưng nó hoạt động mà không có bối cảnh kinh doanh. Nó không hiểu được sự tinh tế chiến lược, động lực văn hóa hoặc các khía cạnh không thể đo lường của phán đoán lãnh đạo.

Khi các nhóm quá phụ thuộc vào kết quả của AI mà không có sự phân tích kỹ lưỡng, họ có nguy cơ tối ưu hóa dựa trên những gì hệ thống nhận diện, chứ không phải những gì kinh doanh thực sự cần.

❗️Những điều cần lưu ý:

Sử dụng các kế hoạch do AI tạo ra hoặc các tín hiệu rủi ro làm quyết định cuối cùng

Bỏ qua việc xem xét của con người trong các quyết định chiến lược quan trọng

Cho phép tự động hóa lấn át các cuộc thảo luận chiến lược

✅ Cách tiếp cận hiệu quả hơn: Sử dụng AI như một nguồn thông tin, không phải là nguồn quyết định. Tạo các điểm đánh giá nơi con người giải thích kết quả của AI trong bối cảnh ưu tiên kinh doanh, hạn chế và ý định chiến lược.

2. Xem phân tích dự đoán như một điều chắc chắn

Dự báo dựa trên AI không phải là cam kết chắc chắn—đó là các dự báo được tính toán dựa trên xác suất, dựa trên dữ liệu lịch sử và các tín hiệu hiện tại. Khi được coi là chắc chắn, chúng có thể dẫn đến sự tự tin quá mức, cam kết sớm hoặc đánh giá thấp rủi ro.

❗️Điều cần lưu ý:

Xác định ngân sách hoặc nguồn lực dựa hoàn toàn vào ROI dự đoán

Giảm giá các kịch bản thay thế vì AI đã "chọn ra người chiến thắng"

Bỏ qua sự biến đổi hoặc các yếu tố thay đổi bên ngoài trong kế hoạch

✅ Cách tiếp cận công việc tốt hơn: Xem phân tích dự đoán như một công cụ định hướng. Sử dụng chúng để xây dựng kịch bản, kiểm tra giả định và cung cấp thông tin, nhưng không nên để chúng chi phối quyết định kế hoạch và đầu tư của bạn.

3. Bỏ qua khía cạnh con người trong việc áp dụng AI

Dù hệ thống có tiên tiến đến đâu, việc áp dụng AI sẽ thất bại nếu con người không tin tưởng hoặc hiểu rõ về nó. Nếu các nhóm cảm thấy bị loại trừ khỏi quy trình, không rõ cách ra quyết định hoặc bị áp đảo bởi tự động hóa, sự phản đối sẽ nhanh chóng gia tăng.

❗️Những điều cần lưu ý:

Triển khai các công cụ AI mà không có quản lý thay đổi

Không giải thích được cách các đề xuất của AI được tạo ra

Tự động hóa quá mức trong giao tiếp mà không có sự tham gia của nhóm

✅ Cách tiếp cận công việc hiệu quả hơn: Đặt nền tảng cho việc triển khai AI trên sự minh bạch. Tích hợp các bên liên quan từ sớm. Truyền đạt không chỉ điều gì AI đang làm, mà còn tại sao nó quan trọng—và cách giám sát của con người vẫn là yếu tố trung tâm.

Tương lai của việc thực thi chiến lược: Sự hợp tác giữa con người và AI

Khi AI ngày càng trở nên mạnh mẽ, các tổ chức đang chuyển từ việc xem nó như một công cụ hoặc hệ thống tự động hóa sang vị trí đối tác trong việc thực thi chiến lược. Điều này có nghĩa là tích hợp AI sâu rộng vào quy trình ra quyết định, trách nhiệm, tầm nhìn chiến lược, đổi mới, và kết hợp sức mạnh của AI với sự phán đoán, giá trị, sáng tạo và giám sát của con người.

Dưới đây là các khía cạnh khóa của sự thay đổi này, bao gồm những gì đang diễn ra hiện nay, những gì nó mang lại, và những thách thức cùng các hành động thiết kế cần thiết.

Niềm tin, tính minh bạch & AI tự chủ như một trợ lý đồng hành

Một xu hướng lớn là sự trỗi dậy của AI đại lý, các phần mềm đại lý có khả năng hành động với một mức độ tự chủ nhất định, và cách nó đang buộc các nhà lãnh đạo phải xem xét lại vấn đề tin cậy.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Capgemini, AI tự chủ có thể giải phóng khoảng US$ 450 tỷ giá trị kinh tế đến năm 2028 (thông qua cả tiết kiệm chi phí và tăng doanh thu), tuy nhiên, niềm tin vào các tác nhân tự chủ hoàn toàn đã giảm mạnh (từ 43% xuống 27%) chỉ trong một năm do lo ngại về đạo đức, tính minh bạch và bảo mật. Các tổ chức ngày càng xem AI như một "phi công phụ" thay vì một sự thay thế - hơn 60% dự kiến các tác nhân AI sẽ biểu mẫu các nhóm con người-tác nhân trong năm tới.

*tăng cường hiển thị và trách nhiệm

Một xu hướng đang phát triển khác là các tổ chức đang yêu cầu sự hiển thị hơn về cách AI đưa ra quyết định và đang tích hợp các cơ chế trách nhiệm. Theo nghiên cứu của Capgemini, hiện nay chỉ khoảng 15% quy trình kinh doanh là bán tự động đến hoàn toàn tự động, với phần lớn các tác nhân AI hoạt động ở vai trò hỗ trợ/đồng hành.

Ngoài ra, gần 70% tổ chức tin rằng việc áp dụng các trợ lý AI sẽ dẫn đến việc tái cấu trúc vai trò, quy trình làm việc và trách nhiệm của nhóm, từ đó định nghĩa lại ai sẽ chịu trách nhiệm cho từng nhiệm vụ.

Từ thực thi phản ứng sang đổi mới chủ động

Cuối cùng, xu hướng đang chuyển từ phản ứng với thay đổi sang sử dụng AI để dự đoán xu hướng, mô phỏng các phương án chiến lược và khơi dậy sự sáng tạo. Nghiên cứu cho thấy rằng trong môi trường nơi hợp tác giữa con người và AI hiệu quả, các tổ chức kỳ vọng sẽ thấy sự gia tăng đáng kể trong sự tham gia của con người vào các công việc có giá trị cao (khoảng 65%), sự sáng tạo (≈ 53%) và sự hài lòng của nhân viên (≈ 49%) — tất cả đều là yếu tố quan trọng cho sự đổi mới chủ động.

Hơn nữa, các nhà chiến lược được Gartner khảo sát cho rằng các công cụ như AI và phân tích sẽ sớm thể hiện nhiều "kỹ năng tư duy phê phán" hơn. Trung bình, họ ước tính rằng 50% các hoạt động lập kế hoạch và thực thi chiến lược có thể được tự động hóa một phần hoặc hoàn toàn — cho thấy việc thực thi chiến lược chủ động, được hỗ trợ bởi AI đang trở nên khả thi hơn.

dẫn đầu xu hướng chiến lược với ClickUp*

AI không còn là một ý tưởng mới trong chiến lược; nó đã trở thành một lợi thế cạnh tranh.

Từ kế hoạch tình huống và tối ưu hóa nguồn lực đến bảng điều khiển thời gian thực và tóm tắt điều hành, việc thực thi các sáng kiến chiến lược được hỗ trợ bởi AI cho phép các tổ chức biến chiến lược thành kết quả - nhanh hơn, thông minh hơn và với ít bất ngờ hơn.

Các công cụ như ClickUp Brain hỗ trợ quá trình chuyển đổi này, cung cấp cho nhóm mọi thứ cần thiết để chuyển từ sự không đồng bộ sang động lực phát triển.

Thế hệ lãnh đạo chiến lược tiếp theo không chỉ lập kế hoạch. Họ sẽ thực thi một cách hoàn hảo, liên tục và thông minh. Bắt đầu hành trình chiến lược dẫn dắt bởi AI của bạn với ClickUp ngay hôm nay!

Câu hỏi thường gặp

thực thi các sáng kiến chiến lược dựa trên AI có nghĩa là gì?*Điều này đề cập đến việc sử dụng AI để lập kế hoạch, quản lý và giám sát các chương trình quy mô lớn — cải thiện sự đồng bộ, ra quyết định và kết quả giữa các nhóm.

Làm thế nào AI có thể cải thiện sự đồng bộ chiến lược giữa các đơn vị kinh doanh?AI kết nối mục tiêu với công việc, phát hiện sự không đồng bộ và cung cấp tóm tắt thời gian thực cho các nhóm bên liên quan khác nhau.

Liệu AI có thể thay thế phán đoán của con người trong quá trình ra quyết định chiến lược?Không. AI nâng cao quá trình ra quyết định bằng cách cung cấp thông tin chi tiết, nhưng con người phải áp dụng bối cảnh và phán đoán lãnh đạo.

*công cụ AI nào là tốt nhất để đang theo dõi các sáng kiến chiến lược? ClickUp Brain, Palantir Foundry, Tableau AI và Workday Adaptive Planning là những công cụ hàng đầu phụ thuộc vào trường hợp sử dụng của bạn.

làm thế nào để đo lường ROI của AI trong việc thực thi chiến lược?*Đang theo dõi cả các chỉ số dẫn dắt (tốc độ, phát hiện rủi ro, sự đồng bộ) và các chỉ số chậm trễ (doanh thu, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường, tiết kiệm chi phí).

Quy tắc 30% cho AI là gì?

Quy tắc 30% cho AI cho thấy rằng nếu một giải pháp AI có thể tự động hóa hoặc cải thiện ít nhất 30% của một quy trình hoặc luồng công việc, thì nó đáng để xem xét triển khai. Ngưỡng này cho thấy tác động đủ lớn để biện minh cho việc đầu tư vào AI, cân bằng giữa lợi ích về hiệu quả và nguồn lực cần thiết cho việc triển khai.

*làm thế nào để sử dụng AI trong kế hoạch chiến lược?

AI có thể nâng cao kế hoạch chiến lược bằng cách phân tích lượng lớn dữ liệu, xác định xu hướng, dự báo kết quả và tạo ra những thông tin có giá trị để đưa ra quyết định. Nó giúp các nhà lãnh đạo đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, mô phỏng các kịch bản, tối ưu hóa phân bổ tài nguyên và theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu chiến lược theo thời gian thực.

Các giai đoạn của chu kỳ dự án AI là gì?

Năm giai đoạn của chu kỳ dự án AI là:

Định nghĩa vấn đề: Xác định rõ ràng thách thức hoặc cơ hội kinh doanh Thu thập và chuẩn bị dữ liệu: Thu thập, làm sạch và tổ chức dữ liệu liên quan Phát triển mô hình: Xây dựng và đào tạo các mô hình AI sử dụng dữ liệu đã chuẩn bị sẵn Triển khai: Tích hợp giải pháp AI vào quy trình kinh doanh Theo dõi & Cải tiến: Đang theo dõi hiệu suất liên tục và tinh chỉnh mô hình khi cần thiết

7 yếu tố cốt lõi của trí tuệ nhân tạo là gì?

7 nguyên tắc cốt lõi của trí tuệ nhân tạo là những nguyên tắc hướng dẫn cho việc áp dụng AI hiệu quả: