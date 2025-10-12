15 mẫu dự án website Asana tốt nhất cho việc ra mắt suôn sẻ

Hàng ngày có khoảng 252.000 trang web được tạo ra. Tương đương với 10.500 trang web mỗi giờ. Và hơn một phần tư số kinh doanh hiện nay đã hoạt động trực tuyến. Tuy nhiên, khi nói đến việc thu hút người dùng truy cập, tỷ lệ nhấp chuột trung bình trên các ngành chỉ là 4,23%

Nếu bạn muốn trang web của công ty xuất hiện trong các kết quả tìm kiếm phù hợp, chỉ đưa trang web lên mạng là chưa đủ. Bạn cần tổ chức nó và hỗ trợ bằng nội dung chất lượng, được đầu tư kỹ lưỡng.

Một trang web không chỉ là một dự án duy nhất—nó là hàng trăm dự án nhỏ kết nối với nhau. Và việc đang theo dõi tất cả chúng một mình có thể khiến bạn cảm thấy quá tải. Nhưng có một hệ thống có thể giúp bạn dễ dàng hơn: các mẫu dự án trang web.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các mẫu dự án website của Asana và các mẫu hữu ích khác từ ClickUp có thể hướng dẫn bạn từng bước qua quy trình.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu dự án website Asana tốt?

Xây dựng một trang web bao gồm nhiều công việc phức tạp, và việc có tất cả các công việc được sắp xếp gọn gàng trong một nơi sẽ rất hữu ích. Một mẫu dự án trang web Asana tốt giúp bạn dễ dàng nhìn thấy những gì cần làm, ai sẽ thực hiện và thời hạn hoàn thành cho từng phần.

Một mẫu kế hoạch dự án website tốt mang lại các lợi ích sau:

Xác định rõ mục tiêu và mục đích của dự án, nêu rõ những gì trang web hoàn thành cần đạt được và cách thức đánh giá thành công

Phân chia công việc thành các tác vụ và giai đoạn nhỏ hơn, thêm các công việc con cho các mục phức tạp và nhóm chúng một cách logic để tổ chức tốt hơn

Đặt dòng thời gian dự án với ngày bắt đầu và ngày kết thúc, các cột mốc quan trọng và mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng tiến độ

Xây dựng kế hoạch giao tiếp đơn giản, chi tiết cách chia sẻ cập nhật, ai sẽ liên hệ với các bên liên quan và cách xử lý phản hồi

Theo dõi ngân sách, phân bổ tài nguyên và giám sát rủi ro trong khi sử dụng các trường tùy chỉnh để ghi chép chi tiết như giai đoạn, khách hàng, trạng thái và ưu tiên, đảm bảo phân bổ tài nguyên minh bạch và hiệu quả từ đầu đến cuối.

Tổng quan về các mẫu dự án website

Dưới đây là bảng tóm tắt cho tất cả các mẫu dự án website của Asana và ClickUp:

15 mẫu dự án website Asana

Khi Airbnb công bố bản cập nhật trang web, đó không chỉ là một sự thay đổi về mặt hình ảnh. Các cập nhật này giúp khách dễ dàng tìm kiếm những nơi lưu trú phù hợp với nhu cầu của họ, đồng thời tích hợp các tính năng như Airbnb Rooms, mang đến cho du khách những cách mới để kết nối.

Những thay đổi lớn như vậy không thể xảy ra trong một đêm. Chúng đòi hỏi kế hoạch cẩn thận, dòng thời gian rõ ràng và sự hợp tác chặt chẽ giữa các nhóm. Đó chính là lúc việc sử dụng mẫu dự án website Asana phù hợp có thể giúp tối ưu hóa quy trình và tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Để giúp bạn đạt được mức độ tổ chức tương tự, đây là 15 mẫu tùy chỉnh từ Asana có thể hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn, từ kế hoạch đến ra mắt.

1. Mẫu sơ đồ quy trình của Asana

qua Asana

Nếu bạn không xác định rõ quy trình khi thực hiện công việc ra mắt hoặc thiết kế lại website, rất dễ bỏ sót các bước. Mẫu sơ đồ quy trình Asana này cung cấp cho bạn chế độ xem tổng quan về mọi giai đoạn, từ cuộc hội thoại kế hoạch ban đầu đến danh sách kiểm tra cuối cùng trước khi ra mắt.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cho phép bạn tạo bản đồ chính xác luồng mà dự án sẽ tuân theo, xem cách mỗi công việc kết nối với công việc tiếp theo và phát hiện các điểm tắc nghẽn tiềm ẩn trước khi chúng xảy ra

Giúp bạn duy trì các giai đoạn theo thứ tự đúng với các mối quan hệ phụ thuộc, giúp nhóm công việc làm việc đồng bộ và duy trì tiến độ

Phù hợp cho các dự án website bắt đầu từ giai đoạn nghiên cứu và kế hoạch nội dung, chuyển sang thiết kế và phát triển, và kết thúc bằng kiểm thử và phê duyệt trước ngày ra mắt

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có chế độ xem rõ ràng, từng bước một về dự án website của họ từ đầu đến cuối.

2. Mẫu lập kế hoạch chiến lược của Asana

qua Asana

Một dự án website thành công bắt đầu từ một chiến lược rõ ràng. Mẫu lập kế hoạch chiến lược của Asana giúp bạn kết nối tầm nhìn tổng thể với các bước cụ thể để biến nó thành hiện thực. Với mẫu này, bạn có thể lập kế hoạch cho việc ra mắt website hoặc thiết kế lại từ giai đoạn lập kế hoạch đến triển khai.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Cho phép bạn đặt mục tiêu dự án, xác định ưu tiên và xem cách mỗi công việc đóng góp vào bức tranh tổng thể của việc ra mắt hoặc thiết kế lại trang web của bạn

Giúp bạn tổ chức nghiên cứu, phân tích đối thủ cạnh tranh, các cột mốc trong thiết kế và các hoạt động ra mắt trong một kế hoạch chia sẻ để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Giúp dễ dàng đang theo dõi tiến độ với các trường tùy chỉnh, thời hạn và mối quan hệ phụ thuộc, đồng thời điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để duy trì mục tiêu

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing muốn dự án website của mình tuân theo một chiến lược rõ ràng từ ý tưởng đến hoàn thành.

📖 Xem thêm: Phần mềm quản lý công việc tốt nhất để nâng cao quy trình làm việc của bạn

3. Mẫu yêu cầu sáng tạo của Asana

qua Asana

Mỗi phút dành cho việc tổ chức sẽ mang lại một giờ hiệu quả.

Điều này đặc biệt đúng khi dự án website của bạn phụ thuộc vào các tài nguyên sáng tạo từ nhiều người khác nhau. Nếu không có phương pháp quản lý tập trung cho các yêu cầu này, điều đó có thể dẫn đến sự nhầm lẫn hoặc chậm trễ. Mẫu Yêu Cầu Sáng Tạo của Asana giúp mọi thứ được tổ chức gọn gàng và tiến triển suôn sẻ.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập trung tất cả các yêu cầu sáng tạo đến—như băng rôn trang chủ, minh họa blog hoặc các yếu tố giao diện người dùng—để nhóm của bạn có thể xem và ưu tiên chúng tại một nơi duy nhất

Đảm bảo mỗi yêu cầu đều đi kèm với các chi tiết chính xác, chẳng hạn như định dạng tệp, yêu cầu về kích thước hoặc hướng dẫn phong cách, để công việc có thể bắt đầu mà không cần phải trao đổi lại để làm rõ

Đang theo dõi tiến độ, thời hạn và phê duyệt cùng với các tài sản sáng tạo, giúp bạn duy trì vòng phản hồi ngắn gọn và tránh những bất ngờ vào phút chót

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website thường xuyên yêu cầu và quản lý tài nguyên sáng tạo trong các giai đoạn thiết kế, nội dung và tiếp thị.

4. Mẫu Dòng Thời Gian Dự Án của Asana

qua Asana

Dự án website thường bao gồm nhiều thành phần phức tạp, khiến việc tập trung vào các bước tiếp theo trở nên khó khăn. Nhiều nhà quản lý cho biết những thay đổi liên tục từ việc làm việc từ xa, nhóm thay đổi hoặc nghỉ phép kéo dài khiến việc duy trì sự ổn định trở nên khó khăn hơn.

Thực tế, 85% thừa nhận rằng họ thường cảm thấy quá tải bởi tốc độ di chuyển của dự án và thời hạn hoàn thành ngày càng gần. Mẫu dòng thời gian dự án này có thể giúp mang lại sự bình tĩnh cho quá trình. 🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Xếp hạng từng giai đoạn của dự án website theo thứ tự, từ kế hoạch nội dung và thiết kế đến phát triển, kiểm thử và ra mắt, để mọi người đều biết bước tiếp theo

Ghi chú các cột mốc quan trọng và hiển thị cách các công việc kết nối với nhau, giúp dễ dàng nhận ra các trễ hẹn trước khi chúng trở thành vấn đề thực sự

Giữ ngày tháng, người chịu trách nhiệm công việc và tiến độ trong một nơi duy nhất để toàn bộ nhóm có thể theo dõi và xem dự án đang tiến triển như thế nào

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website muốn có một dòng thời gian rõ ràng, chia sẻ cho tất cả các giai đoạn để đảm bảo mọi công việc đang theo dõi đúng tiến độ.

📮 ClickUp Insight: Việc liên tục chuyển đổi giữa các công cụ, email và cuộc họp đang âm thầm làm giảm năng suất của nhóm. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 42% sự gián đoạn trong môi trường làm việc xuất phát từ những thay đổi này. Hãy tưởng tượng việc loại bỏ hoàn toàn những gián đoạn đó. Với ClickUp, các quy trình làm việc và cuộc hội thoại của bạn được tập trung tại một nơi. Khởi chạy và quản lý công việc từ trò chuyện, tài liệu, bảng trắng và nhiều hơn nữa, trong khi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp mọi thứ được kết nối, dễ tìm kiếm và quản lý.

5. Mẫu danh sách công việc hàng ngày của Asana

qua Asana

Trong một dự án website bận rộn, những chi tiết nhỏ có thể tích tụ nhanh chóng, nhưng việc hợp tác hiệu quả là điều quan trọng để duy trì tiến độ. Hôm nay bạn đang xem xét bố cục trang chủ, ngày mai bạn lại phải tìm kiếm hình ảnh sản phẩm còn thiếu hoặc sửa lỗi nội dung nhỏ trước khi trang web đi vào hoạt động. Chính những công việc nhỏ hàng ngày này mới là yếu tố quyết định liệu kế hoạch lớn có được duy trì đúng tiến độ hay không.

Mẫu danh sách kiểm tra hàng ngày của Asana này giúp bạn tập hợp tất cả các tác vụ vào một nơi duy nhất, giúp bạn giải quyết công việc mà không bỏ sót bước tiếp theo.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tổ chức các công việc lặp lại như kiểm tra nội dung, phản hồi thiết kế và kiểm tra SEO để chúng dễ dàng theo dõi và hoàn thành đúng hạn

Giúp việc phân công nhiệm vụ hàng ngày cho các thành viên trong nhóm, đặt ngày đáo hạn và đang theo dõi tiến độ công việc trở nên đơn giản khi công việc đã hoàn thành

Giúp bạn theo dõi các bước nhỏ nhưng quan trọng để tránh bị bỏ sót, đảm bảo không có gì cản trở giai đoạn tiếp theo của dự án website của bạn

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website muốn duy trì nhịp độ làm việc hàng ngày ổn định để dự án luôn tiến triển.

6. Mẫu chiến lược nội dung của Asana

qua Asana

Một trang web có thể trông đẹp mắt, nhưng nếu không có nội dung phù hợp, nó vẫn có thể không đạt được hiệu quả. Từ ngữ, hình ảnh và cấu trúc đều cần phải phối hợp công việc để hướng dẫn người truy cập và truyền tải câu chuyện của bạn một cách rõ ràng. Điều đó không xảy ra một cách ngẫu nhiên.

Mẫu chiến lược nội dung Asana này giúp bạn đưa trật tự vào quy trình sáng tạo để mỗi phần nội dung đều có mục đích và vị trí rõ ràng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập hợp tất cả nhu cầu nội dung website của bạn vào một danh sách duy nhất, từ nội dung trang chủ, mô tả sản phẩm đến bài viết blog và cập nhật hình ảnh

Xác định rõ ai là người chịu trách nhiệm cho từng phần nội dung và đảm bảo mọi người làm việc đồng bộ

Lập kế hoạch thời gian hoàn thành cho từng trang web hoặc tài nguyên, đảm bảo mọi thứ được hoàn thiện suôn sẻ vào ngày ra mắt

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website mong muốn nội dung của họ được suy nghĩ kỹ lưỡng, kịp thời và phù hợp với tầm nhìn tổng thể.

🧠 Bạn có biết: Năm 2012, Red Bull đã tài trợ cho cú nhảy tự do phá kỷ lục của Felix Baumgartner từ rìa không gian, phát sóng trực tiếp sự kiện này đến hàng triệu người trên toàn thế giới. Màn trình diễn ấn tượng này đã thể hiện hoàn hảo cam kết thương hiệu "cho bạn đôi cánh" của Red Bull. Không chỉ đề cập đến, chiến lược nội dung thương hiệu này đã trở thành tin tức toàn cầu và vẫn được nhớ đến hơn một thập kỷ sau như một trong những chiến lược nội dung thương hiệu táo bạo và thành công nhất từng được thực hiện.

7. Mẫu yêu cầu IT của Asana

qua Asana

Trong một chủ đề trên Reddit về các vấn đề công nghệ không bao giờ được giải quyết do thiếu thời gian, ngân sách hoặc quyền sở hữu, một bình luận đơn giản viết: “Tất cả các lý do trên.” Điều đó không phải là một trò đùa, nhưng có một sự hài hước nhất định trong cách nó tóm tắt hoàn hảo thực tế cho nhiều nhóm.

Mẫu yêu cầu IT của Asana cung cấp nền tảng để ghi chép và giải quyết các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tập hợp tất cả yêu cầu IT vào một danh sách công việc rõ ràng, từ các liên kết bị hỏng, trang web chậm đến các tích hợp thiếu sót

Giúp nhóm quyết định những vấn đề cần ưu tiên xử lý trước đồng thời đang theo dõi tất cả các công việc khác vẫn cần được quan tâm

Hiển thị tiến độ của từng sửa chữa để mọi người biết khi nào nó đã được xử lý, và công việc có thể tiếp tục

✨ Phù hợp cho: Các nhóm IT và công nghệ muốn đảm bảo mọi vấn đề kỹ thuật trên trang web được phát hiện, đang theo dõi và giải quyết.

📖 Xem thêm: Cách viết báo cáo dự án

8. Mẫu kế hoạch kiểm thử khả dụng của Asana

qua Asana

Một trang web có thể trông chuyên nghiệp và hoàn hảo, nhưng bạn chỉ biết nó hoàn thành tốt công việc khi người dùng thực sự trải nghiệm. Kiểm thử khả năng sử dụng sẽ cung cấp cho bạn thông tin đó, cho thấy những gì trực quan và những gì gây nhầm lẫn trước khi ra mắt.

Mẫu kế hoạch kiểm thử khả dụng Asana này giúp bạn lập kế hoạch cho các phiên kiểm thử để chúng diễn ra suôn sẻ và cung cấp phản hồi có thể áp dụng được.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hướng dẫn bạn cài đặt mục tiêu rõ ràng, lựa chọn thành viên phù hợp và chuẩn bị các công việc phản ánh thực tế sử dụng website

Giữ tất cả thông tin của các thành viên tham gia, kịch bản kiểm thử và ghi chú tại một nơi duy nhất để không có gì bị mất mát giữa các phiên làm việc

Giúp bạn chuyển đổi phản hồi thành các mục cụ thể để các cải tiến được thực hiện trước khi trang web đi vào hoạt động

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website muốn đảm bảo trang web của họ dễ dàng điều hướng và mang lại trải nghiệm sử dụng thú vị.

9. Mẫu phát triển sản phẩm của Asana

qua Asana

Việc đưa một trang web mới vào hoạt động không khác gì việc tạo ra một sản phẩm. Có ý tưởng ban đầu, công việc thiết kế, kiểm thử và cuối cùng là ra mắt. Nếu không có quy trình rõ ràng, dễ dàng bỏ sót các bước hoặc nhóm mất dấu về những gì đang theo dõi.

Mẫu Phát triển Sản phẩm của Asana giúp duy trì tiến độ ổn định từ giai đoạn brainstorming ban đầu cho đến khi trang web chính thức đi vào hoạt động.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phác thảo từng giai đoạn của dự án, từ ý tưởng ban đầu và bản vẽ sơ đồ đến phát triển, kiểm thử và ra mắt

Tập trung tất cả các tệp thiết kế, phản hồi và cập nhật vào một nơi duy nhất để mọi thành viên trong nhóm đều biết nơi cần tìm kiếm

Theo dõi tiến độ và cột mốc để toàn bộ nhóm có thể thấy dự án đang tiến gần đến hoàn thành như thế nào

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website muốn có quy trình có cấu trúc, có thể lặp lại để đưa một trang web từ ý tưởng đến khi ra mắt.

10. Mẫu Kế hoạch Dự phòng của Asana

qua Asana

Không chuẩn bị là tội lỗi lớn nhất; chuẩn bị trước cho mọi tình huống là đức tính cao quý nhất.

Dự án website hiếm khi diễn ra đúng như kế hoạch. Một nhà phát triển có thể không sẵn sàng, một plugin có thể ngừng công việc, hoặc thời hạn có thể đột ngột thay đổi. Mẫu kế hoạch dự phòng này giúp bạn chuẩn bị cho những tình huống đó trước khi chúng xảy ra. Nó đảm bảo bạn có một kế hoạch sao lưu rõ ràng để nhóm có thể phản ứng nhanh chóng mà không làm mất đà, điều này đặc biệt quan trọng khi đào tạo nhân viên mới.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Phân tích các rủi ro tiềm ẩn và các bước cần thực hiện nếu chúng xảy ra, từ sự cố kỹ thuật đến những thay đổi nội dung vào phút chót

Giữ tất cả thông tin liên hệ, tệp sao lưu và quy trình làm việc thay thế tại một nơi duy nhất để dễ dàng tìm kiếm khi cần thiết

Đảm bảo toàn bộ nhóm hiểu rõ vai trò của mình trong kế hoạch sao lưu để mọi người có thể hành động nhanh chóng và tự tin

✨ Phù hợp cho: Các nhóm công nghệ, quản trị viên và tiếp thị muốn luôn sẵn sàng và duy trì tiến độ dự án suôn sẻ, ngay cả khi mọi việc không diễn ra như kế hoạch.

11. Mẫu Danh sách Công việc Sản phẩm của Asana

qua Asana

Các nhóm website thu thập ý tưởng, sửa lỗi và yêu cầu từ mọi nguồn. Nếu không có một nơi tập trung, ưu tiên sẽ bị mờ nhạt và công việc tốt có thể bị lãng quên. Mẫu Product Backlog cung cấp một nơi đáng tin cậy để quản lý lượng lớn các mục backlog và vé. Nhờ đó, đội ngũ của bạn có thể lập kế hoạch cho dự án mới hoặc cải tiến liên tục một cách rõ ràng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đưa mọi ý tưởng, sửa chữa và yêu cầu vào một danh sách ưu tiên với chủ sở hữu, ngày bắt đầu, ngày đáo hạn và các trường tùy chỉnh để các thành viên trong nhóm biết chính xác nhiệm vụ tiếp theo cần thực hiện

Nhóm các công việc sắp tới cho bản phát hành tiếp theo và liên kết đến thiết kế hoặc tài liệu, để người tạo có thể truy cập chi tiết và tiến hành các công việc mà không cần tìm kiếm tệp tin

Giúp việc đánh giá định kỳ trở nên đơn giản, di chuyển các mục từ ý tưởng sang giai đoạn sẵn sàng triển khai và đang theo dõi tiến độ cho đến khi mỗi công việc được hoàn thành

✨ Phù hợp cho: Các nhóm website muốn có một danh sách công việc chia sẻ, dễ quản lý cho các tính năng, lỗi, cập nhật SEO và thay đổi nội dung.

📖 Xem thêm: Cách đang theo dõi tiến độ dự án một cách hiệu quả

12. Mẫu lịch trình sản xuất của Asana

qua Asana

Một nghiên cứu của McKinsey cho thấy các công ty có lộ trình rõ ràng, có cấu trúc có khả năng đạt được mục tiêu tài chính cao hơn 13%. Trong lĩnh vực sản xuất, lộ trình đó chính là lịch trình của bạn. Đó là xương sống thầm lặng giúp công việc diễn ra trong luồng.

Mẫu Lịch Trình Sản Xuất của Asana cung cấp cho bạn một cách đơn giản để tổng hợp tất cả các yếu tố phức tạp thành một kế hoạch rõ ràng. Bạn có thể theo dõi tình trạng của từng đơn đặt hàng, thời hạn hoàn thành và các yêu cầu cần thiết để thực hiện. Nếu có thay đổi, bạn có thể điều chỉnh nhanh chóng và giữ mọi người cập nhật.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bản đồ chi tiết toàn bộ quy trình từ đơn đặt hàng đầu tiên đến giao hàng cuối cùng với các bước rõ ràng và thời hạn cụ thể

Theo dõi tiến độ để phát hiện sớm các điểm chậm trễ và hành động trước khi chúng trở nên nghiêm trọng

Ghi chú các vật liệu và số lượng cần thiết để bạn không bao giờ bị động

Cho phép cập nhật nhanh chóng khi kế hoạch thay đổi, giúp mọi người luôn đồng bộ trang

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có một kế hoạch rõ ràng, linh hoạt giúp năng suất sản xuất diễn ra trơn tru và đáng tin cậy hơn.

13. Mẫu kế hoạch dự án Agile của Asana

qua Asana

Đôi khi một dự án bắt đầu với sự hào hứng và kế hoạch rõ ràng, nhưng theo thời gian, các chi tiết bắt đầu bị lãng quên. Agile được tạo ra để hỗ trợ chính trong những tình huống này bằng cách chia công việc thành các bước nhỏ hơn, dễ quản lý hơn, giúp tiến độ công việc trở nên ổn định và có mục đích rõ ràng.

Mẫu Kế Hoạch Dự Án Agile của Asana áp dụng phương pháp này và cung cấp cấu trúc cho nó. Đây là nơi bạn có thể tạo bản đồ cho từng giai đoạn, đang theo dõi những thành công nhỏ và đảm bảo mọi người đều biết bước tiếp theo là gì.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập bản đồ sprint và công việc của bạn trong định dạng trực quan mà mọi người đều có thể theo dõi

Theo dõi tiến độ để bạn có thể xem những gì đang tiến triển tốt và những gì cần chú ý

Ghi chú các mối quan hệ phụ thuộc để đảm bảo không có công việc nào được tiến hành mà không có nền tảng cần thiết

Kỷ niệm các cột mốc quan trọng trên hành trình để duy trì tinh thần làm việc cao

✨ Phù hợp cho: Các đội làm việc theo phương pháp Agile, quản lý dự án và chủ sở hữu sản phẩm cần một cách tiếp cận có cấu trúc nhưng linh hoạt để lập kế hoạch cho các sprint, đang theo dõi tiến độ và duy trì sự đồng bộ của nhóm trong suốt các giai đoạn của dự án.

14. Mẫu kế hoạch sức chứa của Asana

qua Asana

Đôi khi dự án bị chậm trễ không phải vì công việc khó khăn, mà vì nhóm bị quá tải. Khi mọi người có quá nhiều công việc so với thời gian trong ngày, thời hạn bị lỡ, áp lực tăng cao và chất lượng công việc bị ảnh hưởng. Thách thức là nhận ra điều này trước khi nó xảy ra để có thể điều chỉnh kịp thời.

Mẫu lập kế hoạch sức chứa của Asana* giúp việc này trở nên dễ dàng hơn. Nó cung cấp cho bạn chế độ xem rõ ràng về khối lượng công việc của nhóm, giúp bạn nhận ra những nơi thời gian eo hẹp và hướng dẫn bạn điều chỉnh kế hoạch để không ai bị quá tải.

Thay vì phỏng đoán, bạn có thể đưa ra quyết định tự tin về ai làm việc cần làm và khi nào, giúp dự án đang theo dõi mà không làm kiệt sức nhóm của bạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bản đồ từng công việc kèm theo thời gian dự kiến hoàn thành và người thực hiện

Theo dõi tình trạng sẵn sàng để bạn có thể xem khi ai đó sắp đạt đến giới hạn của họ

Ghi chú tình trạng quá tải hoặc thiếu hụt sức chứa chỉ với một cái nhìn nhanh chóng để bạn có thể điều chỉnh kịp thời

Cập nhật kế hoạch theo thời gian thực để các thay đổi được chia sẻ ngay lập tức với nhóm

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án muốn lập kế hoạch khối lượng công việc một cách thực tế và duy trì nhịp độ làm việc ổn định, lành mạnh cho nhóm.

15. Mẫu ước tính dự án của Asana

qua Asana

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng 81% dự án CNTT trong khu vực công bị chậm tiến độ, so với 52% trong khu vực riêng tư. Điều này là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về việc mọi thứ có thể nhanh chóng đi chệch hướng như thế nào khi chúng ta bắt đầu mà không có kế hoạch rõ ràng.

Một trong những câu hỏi đầu tiên trong bất kỳ dự án mới nào là, “Chi phí sẽ là bao nhiêu?” Tiếp theo là, “Sẽ mất bao lâu?” và “Chúng ta cần gì?” Nếu không có câu trả lời, bạn có thể cảm thấy như đang hứa hẹn trong bóng tối.

Mẫu ước tính dự án từ Asana giúp cấu trúc các cuộc hội thoại ban đầu. Nó giúp bạn tạo bản đồ thời gian, ngân sách và nguồn lực để mọi người đều biết trước những gì cần làm trước khi bắt đầu công việc.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hình dung việc phân bổ tài nguyên bằng cách lập bản đồ mọi thứ mà dự án của bạn cần, từ nhân sự đến các công cụ quản lý dự án

Theo dõi chi phí ước tính và thời gian để ngân sách luôn thực tế

Ghi chú dòng thời gian thực hiện cho từng công việc, hiển thị thời điểm bắt đầu và kết thúc công việc

Cập nhật theo thời gian thực, giúp các thay đổi được chia sẻ ngay lập tức với tất cả mọi người

Giữ tất cả chi tiết dự án tại một nơi để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn thiết lập ngân sách, dòng thời gian và kỳ vọng thực tế trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào.

Giới hạn của Asana

Một số tính năng nâng cao mà tôi thường sử dụng, như logic phân nhánh liên kết với nhiều trường tùy chỉnh, vẫn còn một số giới hạn yêu cầu phải tìm cách khắc phục. Việc báo cáo cũng đòi hỏi nỗ lực thêm nếu tôi cần các chỉ số chi tiết, phức tạp mà không cần xuất sang bảng tính. Asana vô cùng mạnh mẽ một khi đã được thiết lập đầy đủ, nhưng nó đòi hỏi rất nhiều kế hoạch ban đầu và kỷ luật quy trình để tận dụng tối đa.

Đánh giá này từ G2 phản ánh tốt những khó khăn mà người dùng Asana gặp phải.

Mặc dù Asana có thể là một công cụ hữu ích cho kế hoạch, nó cũng đi kèm với một số thách thức đáng ghi chú:

Cung cấp tính linh hoạt giới hạn khi kết nối một số tính năng nâng cao, điều này có thể dẫn đến các giải pháp sáng tạo nhưng tốn thời gian

Yêu cầu thực hiện thêm các bước để tạo báo cáo chi tiết, tùy chỉnh mà không cần xuất dữ liệu sang nơi khác

Yêu cầu thiết lập ban đầu phức tạp để tùy chỉnh quy trình làm việc, điều này có thể làm chậm thời điểm mà nó bắt đầu mang lại giá trị thực sự

Người dùng không kết nối internet có ít lựa chọn, khiến nó ít thực tế hơn cho các nhóm không có kết nối liên tục

Một số tính năng hữu ích hơn, như quản lý khối lượng công việc nâng cao, bị giới hạn trong các kế hoạch cao cấp hơn

Mẫu Asana thay thế

Vì vậy, để khắc phục một số giới hạn đó, việc khám phá các công cụ kế hoạch dự án cung cấp sự linh hoạt hơn ngay từ đầu là rất hữu ích.

Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về các mẫu dự án website của ClickUp và xem cách chúng có thể giúp bạn lập kế hoạch thông minh hơn, theo dõi tiến độ dễ dàng hơn và duy trì sự đồng bộ cho nhóm từ đầu đến cuối.

1. Mẫu kế hoạch dự án website ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo ấn tượng ban đầu và trải nghiệm lâu dài với mẫu kế hoạch dự án website ClickUp

Chuyên gia tư vấn tiếp thị kỹ thuật số Leland Dieno từng nói,

Trang web của bạn là trung tâm của hệ sinh thái kỹ thuật số; giống như một địa điểm thực tế, trải nghiệm của khách hàng khi họ truy cập trang web cũng quan trọng không kém so với ấn tượng mà họ có về bạn trước khi họ truy cập trang web

Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo/lập trong tiếp thị kỹ thuật số. Chính vì vậy, việc lập kế hoạch cho việc ra mắt hoặc thiết kế lại trang web không phải là điều bạn nên để ngẫu nhiên.

Mẫu kế hoạch dự án website của ClickUp giúp bạn tạo ấn tượng ban đầu và trải nghiệm lâu dài bằng cách hướng dẫn nhóm của bạn qua từng giai đoạn của quy trình.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập bản đồ chi tiết cho từng giai đoạn ra mắt website với dòng thời gian rõ ràng

Phân chia các mục tiêu lớn thành các công việc nhỏ hơn, dễ quản lý cho nhóm của bạn

Theo dõi tiến độ với danh sách kiểm tra tích hợp để xem xét và phê duyệt

✨ Phù hợp cho: Các nhóm marketing, nhà thiết kế web và quản lý dự án muốn có một kế hoạch có cấu trúc để triển khai website một cách suôn sẻ.

🎥 Xem: Cách tạo kế hoạch dự án trong ClickUp

2. Mẫu kế hoạch dự án thiết kế website ClickUp

Tải miễn phí mẫu Chuyển từ ý tưởng đến hoàn thành một cách tự tin với mẫu kế hoạch dự án thiết kế website của ClickUp

Nghiên cứu cho thấy rằng 43% tổ chức thiếu quy trình rõ ràng để đưa ra quyết định về trải nghiệm người dùng (UX) và thiết kế dựa trên phản hồi của người dùng. Nếu không có cấu trúc, ngay cả những nhóm tài năng nhất cũng có thể không đạt được mục tiêu trong việc tạo ra một trang web thực sự kết nối với người truy cập.

Mẫu kế hoạch dự án thiết kế website ClickUp giúp bạn biến ý tưởng sáng tạo thành một kế hoạch có cấu trúc và khả thi, giúp nhóm của bạn tập trung vào việc thiết kế trải nghiệm được tùy chỉnh cho đối tượng mục tiêu của bạn.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình thiết kế từ bản nháp đầu tiên đến bàn giao cuối cùng

Phân chia từng công việc thành các bước nhỏ, có thể thực hiện được để dễ dàng phân công công việc

Theo dõi tiến độ và ưu tiên các cột mốc quan trọng trong thiết kế để đảm bảo tiến độ

✨ Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX, nhóm sáng tạo và quản lý marketing muốn có một kế hoạch thiết kế website rõ ràng, tập trung vào người dùng.

3. Mẫu thiết kế website ClickUp

Tải mẫu miễn phí Trải nghiệm không gian có cấu trúc để lập kế hoạch chi tiết với mẫu thiết kế website ClickUp

Các trang web đẹp có một sức hút đặc biệt. Chúng không chỉ đơn thuần phục vụ hàm; chúng thu hút người dùng, mời gọi họ ở lại lâu hơn, khám phá sâu hơn và quay lại thường xuyên hơn. Sự cân bằng giữa tính tiện dụng và vẻ đẹp thị giác không phải là điều ngẫu nhiên.

Mẫu thiết kế website ClickUp cung cấp cho bạn một khung sườn rõ ràng để lập kế hoạch từng chi tiết, giúp nhóm của bạn tạo ra một trang web không chỉ đẹp mắt mà còn hoàn thành công việc một cách mượt mà.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình thiết kế từ bản phác thảo đến khi ra mắt

Quản lý công việc, tài nguyên thiết kế và phản hồi trong một nền tảng trung tâm duy nhất

Theo dõi tiến độ với các chế độ xem tùy chỉnh giúp ưu tiên công việc luôn rõ ràng

✨ Phù hợp cho: Các nhóm thiết kế, công ty thiết kế và chủ kinh doanh muốn tối ưu hóa quy trình thiết kế website mà vẫn giữ nguyên sự sáng tạo.

4. Mẫu phát triển website ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tổ chức từng giai đoạn để nhóm của bạn có thể thực hiện công việc hiệu quả bằng cách sử dụng mẫu phát triển website ClickUp

Aww w ards tính năng một số trang web được thiết kế đẹp mắt và tinh tế nhất mỗi năm. Người tạo giữ nguyên chủ đề chính đồng thời thử nghiệm với các yếu tố nghệ thuật mới mẻ. Tuy nhiên, công việc không dừng lại ở thiết kế. Sau khi hình ảnh được phê duyệt, còn có các giai đoạn mã, kiểm thử và triển khai, mỗi giai đoạn đều mang lại những thách thức riêng.

Để đảm bảo mỗi giai đoạn không ảnh hưởng đến giai đoạn khác, một kế hoạch rõ ràng và có tổ chức là điều cần thiết. Mẫu phát triển website ClickUp giúp dễ dàng duy trì tiến độ của từng giai đoạn từ ý tưởng đến khi ra mắt.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bạn đang theo dõi các công việc, thời hạn và các bên liên quan

Theo dõi tiến độ và duy trì sự đồng bộ của nhóm

Tổ chức tài nguyên để nâng cao hiệu quả phát triển

✨ Phù hợp cho: Các nhóm phát triển web, các agency và doanh nghiệp quản lý các dự án xây dựng website từ đầu đến cuối.

🧠 Bạn có biết: Một số trang web nổi bật nhất năm nay không chỉ là công cụ hàm mà còn là công việc nghệ thuật? Gufram.it, được vinh danh bởi Awwwards, thu hút người truy cập bằng hình ảnh táo bạo, điều hướng trực quan và tương tác vui nhộn phản ánh tính cách thương hiệu của mình. Tương tự, DavidLangarica.dev đã nhận được nhiều lời khen ngợi nhờ các hiệu ứng động mượt mà và thiết kế tinh tế.

5. Mẫu theo dõi dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tận hưởng mức độ kiểm soát nhất định để bạn có thể tập trung vào việc đạt được kết quả với mẫu theo dõi dự án ClickUp

Có một sự nhẹ nhõm khi nhìn vào danh sách dự án của bạn và biết chính xác những gì đang tiến triển tốt và những gì cần được chú ý. Không còn phải tìm kiếm vội vàng trong các email cũ. Không còn phải đoán xem hạn chót nào sắp đến. Chỉ cần một chế độ xem rõ ràng, có tổ chức về mọi khía cạnh của dự án.

Đó chính xác là những gì mẫu theo dõi dự án ClickUp mang lại cho bạn: một cách để xem toàn bộ khối lượng công việc của bạn tại một nơi duy nhất và duy trì tiến độ mà không gây căng thẳng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập bản đồ dòng thời gian để theo dõi tiến độ của từng dự án

Theo dõi các công việc và cột mốc với cập nhật theo thời gian thực

Sắp xếp dự án theo ưu tiên, người được giao nhiệm vụ hoặc danh mục

Xác định các điểm nghẽn tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề

Giữ tất cả thông tin dự án trong một không gian chia sẻ chung để hợp tác mượt mà

✨ Phù hợp cho: Các nhóm quản lý nhiều dự án muốn có sự rõ ràng, trách nhiệm và phối hợp tốt hơn.

6. Mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Bảng Kanban, sprint hoặc kết hợp cả hai, có các công cụ để áp dụng phương pháp Agile với mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp

Agile không còn chỉ dành cho các nhóm phần mềm. Nghiên cứu cho thấy rằng 47% tổ chức sử dụng Agile coi việc giao hàng đúng hạn là một tiêu chí quan trọng để đánh giá thành công, trong khi ít hơn một chút đánh giá xem dự án có đạt được mục tiêu kinh doanh ban đầu hay không.

Mẫu quản lý dự án Agile của ClickUp giúp bạn mang lại sự rõ ràng tương tự cho công việc của mình, giúp ưu tiên được xác định rõ ràng, nhiệm vụ có thể thực hiện được và tiến độ được hiển thị cho tất cả mọi người.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đơn giản hóa các yêu cầu đến thành một danh sách công việc rõ ràng

Ưu tiên các công việc dựa trên mức độ cấp bách và giá trị

Tổ chức công việc theo bảng hoặc sprint để tập trung hiệu quả hơn

Tổ chức các buổi đánh giá lại để xác định những thành công và điểm cần cải thiện

Giữ cho nhóm đồng bộ với việc đang theo dõi tiến độ minh bạch

✨ Phù hợp cho: Các nhóm không phải phần mềm muốn áp dụng các phương pháp agile mà không phức tạp.

📖 Xem thêm: Mẫu quản lý dự án miễn phí cho mọi loại dự án

7. Mẫu kế hoạch dự án ví dụ ClickUp

Tải miễn phí mẫu Trải nghiệm điểm khởi đầu rõ ràng cho công việc bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch dự án ví dụ ClickUp

Việc tạo ra một kế hoạch dự án hiệu quả đòi hỏi thời gian và sự suy nghĩ cẩn thận, nhưng nếu thiếu nó, các dự án có thể nhanh chóng mất tập trung. Từ việc phối hợp các công việc đến việc đặt ra các mốc thời gian thực tế, một kế hoạch có cấu trúc giúp mọi người đồng lòng và hướng tới cùng một mục tiêu.

Mẫu kế hoạch dự án ví dụ ClickUp cung cấp cho bạn một khung làm việc có thể tùy chỉnh, giúp bạn truy cập các công cụ đa dạng để tổ chức công việc, theo dõi tiến độ và giữ cho nhóm của bạn đi đúng hướng từ đầu đến cuối.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tạo dòng thời gian chi tiết mô tả từng cột mốc

Sắp xếp các công việc để trách nhiệm của mỗi người được rõ ràng

Theo dõi tiến độ so với mục tiêu để đảm bảo tiến độ đúng hẹn

Xác định các mối quan hệ phụ thuộc giữa các công việc để tránh tình trạng tắc nghẽn

Chia sẻ kế hoạch với các bên liên quan để họ luôn được cập nhật thông tin

✨ Phù hợp cho: Các nhóm muốn có một bản thiết kế rõ ràng, sẵn sàng sử dụng để đạt được thành công trong dự án

👀 Thú vị: Hình ảnh đầu tiên được tải lên web không phải là một sơ đồ khoa học quan trọng hay một bức ảnh về một sự kiện lịch sử quan trọng. Thay vào đó, vào năm 1992, Tim Berners-Lee đã chọn tải lên một bức ảnh quảng cáo độc đáo của “Les Horribles Cernettes”, một ban nhạc pop parody gồm các nhân viên của CERN, những người hát những bài hát hài hước về vật lý và cuộc sống trong phòng thí nghiệm.

8. ClickUp Mẫu lập kế hoạch dự án

Tải miễn phí mẫu Tiết kiệm thời gian và nỗ lực với khung làm việc sẵn sàng sử dụng thông qua mẫu kế hoạch dự án ClickUp

Trước khi bắt đầu bất kỳ dự án mới nào, hãy tự hỏi một câu hỏi đơn giản: Chúng ta có hỗ trợ cần thiết để thực hiện điều này không? Nghiên cứu cho thấy rằng 62% các sáng kiến thành công có sự hậu thuẫn từ các nhà tài trợ.

Quy trình lập kế hoạch phù hợp giúp bạn xác định chính xác những gì cần thiết, ai tham gia và cách thức để đảm bảo thành công cho tất cả mọi người. Đó chính là lúc mẫu lập kế hoạch dự án ClickUp phát huy tác dụng, giúp bạn biến những ý tưởng lớn thành các kế hoạch có cấu trúc rõ ràng mà nhóm của bạn có thể tự tin thực hiện.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Hiểu cách lập kế hoạch dự án hoạt động và xây dựng một kế hoạch phù hợp với nhu cầu của bạn

Sắp xếp các công việc theo giai đoạn và ưu tiên các hoạt động có tác động lớn để tăng hiệu quả

Đồng bộ hóa các thành viên trong nhóm với vai trò và trách nhiệm phù hợp để họ có thể hoàn thành công việc một cách thành công

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án và trưởng nhóm muốn có một kế hoạch rõ ràng, có thể thực hiện được để hướng dẫn dự án từ đầu đến cuối.

9. Mẫu Kế hoạch Thực thi Dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi ưu tiên thay đổi bằng mẫu Kế hoạch Thực thi Dự án ClickUp

Ngay cả những ý tưởng hay nhất cũng có thể bị đình trệ nếu không có kế hoạch thực thi vững chắc. Sau khi giai đoạn lập kế hoạch kết thúc, thách thức thực sự là đảm bảo mọi công việc được thực hiện đúng tiến độ, rủi ro được quản lý và nhóm luôn đồng bộ.

Mẫu Kế hoạch Thực thi Dự án ClickUp cung cấp khung hướng dẫn cho nhóm của bạn qua từng bước.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đảm bảo mọi công việc được hoàn thành đúng hạn và trong phạm vi ngân sách

Phát hiện rủi ro hoặc vấn đề sớm để có thể hành động kịp thời

Đặt ra kỳ vọng cho cả thành viên nhóm và các bên liên quan

Theo dõi tiến độ và cập nhật khi cần thiết

✨ Phù hợp cho: Các nhóm cần một phương pháp có cấu trúc để biến kế hoạch dự án thành kết quả thực tế.

🤝 Mẹo hữu ích: Khi theo dõi tiến độ, các nhà quản lý dự án thường cần có chế độ xem toàn diện về mọi chỉ số và cách chúng phù hợp với mục tiêu của công ty. ClickUp Dashboard giúp việc này trở nên vô cùng đơn giản. *dưới đây là video hướng dẫn cách công việc

10. Mẫu kế hoạch triển khai dự án ClickUp

Tải miễn phí các mẫu Tăng cường giao tiếp giữa các bên liên quan bằng cách sử dụng mẫu kế hoạch triển khai dự án ClickUp

Winston Churchill từng nói,

Thành công không phải là kết thúc, thất bại không phải là điều tồi tệ: điều quan trọng là sự can đảm để tiếp tục.

Tư duy đó là cốt lõi của việc triển khai dự án xuất sắc. Một kế hoạch triển khai được xây dựng kỹ lưỡng sẽ xác định rõ những gì cần thực hiện, thời gian thực hiện và người chịu trách nhiệm, giúp nhóm của bạn chuyển từ ý tưởng sang hiện thực mà không gặp rắc rối hay chậm trễ.

Với mẫu kế hoạch triển khai dự án ClickUp, bạn có thể:

Tạo kế hoạch từng bước chi tiết bao gồm phạm vi, dòng thời gian và các sản phẩm đầu ra

Hiển thị các công việc, thời hạn và phụ thuộc trong một không gian tổ chức duy nhất

Theo dõi tiến độ và điều chỉnh nguồn lực để thực hiện dự án một cách trơn tru

✨ Phù hợp cho: Các nhóm đang triển khai dự án mới hoặc cải thiện các dự án hiện có.

📖 Xem thêm: Cách tạo danh sách kiểm tra cho việc ra mắt trang web

11. Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Phát hiện sớm các vấn đề tiềm ẩn trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng với sự hỗ trợ của mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp

Thời hạn có cách thức lén lút đến gần bạn. Một lúc bạn cảm thấy kiểm soát được tình hình, và ngay sau đó bạn phải vội vàng tìm hiểu xem gì cần hoàn thành vào lúc nào. Việc có một dòng thời gian rõ ràng có thể cải thiện đáng kể giao tiếp, giúp mọi người hiểu rõ trạng thái hiện tại và kế hoạch tương lai.

Mẫu bảng trắng dòng thời gian dự án ClickUp là một cách đơn giản và trực quan để đảm bảo nhóm của bạn luôn biết bước tiếp theo.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trình bày toàn bộ dự án của bạn trong một chế độ xem chia sẻ

Thêm công việc, dòng thời gian và ưu tiên theo cách trở thành công việc của nhóm bạn

Theo dõi tiến độ và điều chỉnh kế hoạch khi có thay đổi

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án, trưởng nhóm và chuyên viên vận hành cần một cách thức trực quan để lập bản đồ thời hạn, đang theo dõi tiến độ và duy trì dự án đúng tiến độ.

12. Mẫu giao hàng dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Có cái nhìn rõ ràng về những gì cần bàn giao, thời hạn và ai là người thực hiện với mẫu giao hàng dự án của ClickUp

Tôi nghĩ ngay cả việc thức trắng đêm cũng không giúp tôi có cuộc họp kịp. Lại một lần nữa tôi sẽ không đạt được. Tôi cứ nghĩ mình sắp bị sa thải. Tôi chỉ đang sống trong thời gian mượn. Kinh nghiệm của bạn với các mốc thời gian như thế nào? Bạn đánh giá thời gian cần thiết để hoàn thành một tính năng như thế nào?

Bình luận này từ một người dùng Reddit đang căng thẳng là điều mà nhiều quản lý dự án và thành viên nhóm có thể đồng cảm. Hạn chót có thể trở nên bất khả thi khi yêu cầu không rõ ràng và các deliverable liên tục thay đổi.

Đó chính là lúc một kế hoạch giao hàng rõ ràng có thể thay đổi mọi thứ. Mẫu Kế Hoạch Giao Hàng Dự Án ClickUp giúp nhóm của bạn tránh được tình trạng hỗn loạn vào phút chót.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Lập bản đồ chi tiết cho từng đầu ra trong một không gian tổ chức duy nhất

Gán chủ sở hữu rõ ràng và ngày đáo hạn cho từng mục

Theo dõi tiến độ để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án và vận hành muốn kiểm soát thời hạn, trách nhiệm và kết quả.

13. Mẫu kế hoạch dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Với sự hỗ trợ của một kế hoạch tổ chức, duy trì sự tập trung thông qua mẫu kế hoạch dự án ClickUp

Một số dự án có thể trở nên quá tải và phức tạp. Mặc dù bạn đã có mục tiêu rõ ràng, nhưng sự hỗn loạn từ các mốc thời gian, nguồn lực và giao tiếp trong nhóm có thể dễ dàng làm bạn choáng ngợp.

Mẫu kế hoạch dự án ClickUp cung cấp một khung làm việc cho kế hoạch dự án không có lỗ hổng. Dù bạn đang lập kế hoạch cho việc ra mắt sản phẩm hay cài đặt sprint tiếp theo cho nhóm, nó giúp bạn duy trì ưu tiên một cách rõ ràng.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ mọi kế hoạch, công việc và thời hạn trong một nơi tổ chức gọn gàng

Theo dõi tiến độ ngay lập tức với bảng điều khiển trực quan và dòng thời gian

Đồng bộ hóa nhân sự và tài nguyên để bạn có thể hoàn thành dự án đúng hạn mà không gặp rắc rối

✨ Phù hợp cho: Các nhóm và quản lý dự án muốn có một kế hoạch rõ ràng, có tổ chức để đảm bảo mọi người cùng hướng tới mục tiêu chung.

14. Mẫu kế hoạch quản lý dự án cấp cao ClickUp

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp các mốc thời gian và cột mốc cho từng giai đoạn bằng mẫu kế hoạch quản lý dự án cấp cao ClickUp

Theo khảo sát của Viện Quản lý Dự án (PMI), 64% các nhóm dự án có hiệu suất cao tin rằng mức độ trưởng thành trong quản lý dự án là khóa cho thành công của họ.

Một kế hoạch tổng thể như Mẫu Kế Hoạch Quản Lý Dự Án Tổng Thể ClickUp đảm bảo mọi người đều hiểu rõ tiêu đề lớn và lý do của dự án. Dù dự án của bạn kéo dài hai tuần hay hai năm, việc có một kế hoạch như vậy giúp mọi người cùng hướng về một mục tiêu chung.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Trình bày toàn bộ dự án một cách rõ ràng và dễ hiểu cho tất cả mọi người, với các cột mốc, thời hạn và các bước khóa đều được tập trung tại một nơi

Phân chia công việc thành các giai đoạn rõ ràng để dễ dàng quản lý thời gian, phân công trách nhiệm và duy trì tiến độ công việc

Chia sẻ mục tiêu và kỳ vọng để đội ngũ của bạn cảm thấy tự tin về những gì cần làm và thời hạn hoàn thành

✨ Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án và lãnh đạo dự án muốn duy trì dự án đang theo dõi và đảm bảo các thành viên trong nhóm làm việc ăn ý.

15. Mẫu quản lý dự án ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến mớ hỗn độn các cập nhật thành tiến độ ổn định và rõ ràng bằng cách sử dụng mẫu quản lý dự án của ClickUp

Hãy tưởng tượng bạn đang dẫn dắt một dự án quy mô toàn công ty. Bộ phận Marketing đang chờ thiết kế, thiết kế đang chờ sản phẩm, và sản phẩm đang chờ phê duyệt cuối cùng từ ban lãnh đạo. Thời hạn đang trở nên gấp rút, hộp thư đến của bạn đang quá tải, và mỗi cập nhật dường như đang ẩn mình trong một chủ đề trò chuyện hoặc bảng tính khác nhau.

Mẫu quản lý dự án ClickUp gom tất cả các thành phần di động vào một không gian chia sẻ, giúp bạn thực sự nắm bắt được tình hình hiện tại.

🌻 Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giữ mọi công việc, thời hạn và cập nhật trong một nơi duy nhất để không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào

Cung cấp cho các nhóm hiển thị cần thiết để thực hiện công việc đồng bộ thay vì riêng lẻ

Theo dõi tiến độ xuyên suốt các bộ phận mà không cần các cuộc họp trạng thái kéo dài

✨ Phù hợp cho: Quản lý dự án, chương trình và danh mục đầu tư điều phối nhiều nhóm trong các dự án phức tạp.

Hoàn thành dự án một cách dễ dàng với các mẫu ClickUp

Mỗi dự án đều có những thách thức riêng, nhưng công cụ phù hợp có thể giúp con đường trở nên dễ dàng hơn. Mẫu dự án giống như một hướng dẫn thân thiện, giúp bạn nhìn rõ bước tiếp theo và mang lại sự tự tin cho nhóm để tiếp tục tiến lên.

ClickUp tập hợp tất cả các hướng dẫn đó vào một nơi duy nhất, giúp ý tưởng, công việc và dòng thời gian của bạn được sắp xếp gọn gàng thay vì rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Đây là không gian nơi kế hoạch trở nên linh hoạt hơn và tiến độ dễ dàng theo dõi hơn.

Nếu bạn tò mò muốn biết công việc có thể trở nên đơn giản như thế nào, bạn có thể đăng ký ClickUp và bắt đầu khám phá ngay hôm nay. Đôi khi, điểm khởi đầu đúng đắn là tất cả những gì bạn cần.