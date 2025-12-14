11 Giải pháp thay thế Karbon tốt nhất cho quản lý thực hành kế toán ([năm])

Nếu bạn đang điều hành một công ty kế toán, bạn hiểu rõ tầm quan trọng của phần mềm quản lý công việc. Nó giúp bạn tổ chức công việc của khách hàng, theo dõi thời hạn, tự động hóa các công việc thường xuyên và duy trì giao tiếp tập trung.

Karbon là một nền tảng phổ biến được sử dụng bởi các công ty vừa và lớn. Tuy nhiên, mặc dù Karbon có lượng người dùng trung thành, nó cũng có những giới hạn. Ví dụ, nó thiếu một cổng thông tin khách hàng chuyên dụng cho việc chia sẻ tệp tin bảo mật và thanh toán.

Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ top 11 giải pháp thay thế Karbon cho quản lý thực hành kế toán. Chúng tôi sẽ giới thiệu các tính năng chính, ưu nhược điểm và giá cả của từng công cụ trong danh sách. Hãy cùng tìm hiểu!

Các giải pháp thay thế Karbon trong nháy mắt

Trước khi bắt đầu, đây là tóm tắt về các giải pháp thay thế Karbon hàng đầu để giúp bạn lựa chọn giải pháp quản lý văn phòng phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Bảng điều khiển tùy chỉnh, Tự động hóa, ClickUp Brain, Tích hợp với Gmail, Outlook, QuickBooks Quản lý dự án tích hợp cho các nhóm kế toánKích thước nhóm: Từ cá nhân kinh doanh độc lập, nhóm nhỏ đến các doanh nghiệp lớn Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Tidyflow Tích hợp với Xero, QuickBooks Online và Zapier, xem trước tệp tin và bảo mật lưu trữ AWS. Quản lý dự án tích hợp cho các nhóm kế toánKích thước nhóm: Cá nhân hoặc các nhóm nhỏ Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $19/tháng cho mỗi người dùng. TaxDome TaxDome Drive, cổng thông tin khách hàng có thương hiệu, TaxDome AI, chữ ký điện tử tuân thủ quy định của IRS. Cung cấp trải nghiệm tập trung vào khách hàng thống nhấtKích thước nhóm: Các công ty quy mô nhỏ đến trung bình Các kế hoạch dịch vụ trả phí bắt đầu từ $800/năm. Canopy Báo cáo công việc đang thực hiện (WIP) và lợi nhuận, mã hóa 256-bit, Canopy AI, Dịch vụ điện tử của IRS (IRS e-Services) Giải quyết thuế và lấy lại bản sao hồ sơKích thước nhóm: Các công ty kế toán và thuế quy mô nhỏ đến trung bình Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $150/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn. Jetpack Workflow Quy trình làm việc tiêu chuẩn, thẻ tùy chỉnh, hơn 70 mẫu sẵn có và tích hợp với hơn 2.000 ứng dụng. Tự động hóa công việc định kỳ cho khách hàngKích thước nhóm: Nhóm nhỏ Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $45/tháng cho mỗi người dùng. Financial Cents Thư cam kết, bảng điều khiển theo dõi công việc, tích hợp với QuickBooks Tập trung dữ liệu của công ty và khách hàngKích thước nhóm: Các công ty kế toán/kế toán nhỏ đến trung bình Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $69/tháng cho mỗi người dùng. Xero Kết nối với hơn 21.000 ngân hàng, Xero AI, Xero Me, Hubdoc Đang theo dõi dòng tiền kinh doanhKích thước nhóm: Doanh nghiệp nhỏ và cá nhân kinh doanh Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng cho mỗi người dùng. QuickBooks Quản lý tiến độ hóa đơn, nộp biểu mẫu 1099 trực tuyến và tích hợp với Lịch Google. Tự động hóa giao tiếp với khách hàng và thu thập dữ liệuKích thước nhóm: Doanh nghiệp vừa và nhỏ Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $38/tháng cho mỗi người dùng. Firm360 Trình tạo quy trình làm việc trực quan, Chữ ký điện tử IRS, KBA, Trình điều khiển in Firm360 Tập trung và tự động hóa quy trình làm việc của dự ánKích thước nhóm: Các công ty kế toán quy mô nhỏ đến trung bình Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $49/tháng cho mỗi người dùng. Bonsai Bảng giá tích hợp, biểu mẫu Schedule C, tích hợp với QuickBooks Online và Xero, hỗ trợ hơn 100 loại tiền tệ. Tập trung các hoạt động thanh toánKích thước nhóm: Chuyên gia độc lập và các nhóm nhỏ Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $15/tháng cho mỗi người dùng. Pixie Trợ lý ảo được hỗ trợ bởi AutoGPT, chế độ xem lọc, bảng Kanban, Tự động hóa quy trình làm việc trong một công ty kế toánKích thước nhóm: Từ nhỏ đến trung bình Dùng thử miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $129/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế Karbon?

Với các hạn chót, giao tiếp với khách hàng và công việc tuân thủ ngày càng nhiều, phần mềm quản lý văn phòng phù hợp có thể thay đổi hoàn toàn các công ty kế toán và thuế.

Dưới đây là lý do tại sao bạn nên xem xét các giải pháp thay thế cho Karbon:

Không có cổng thông tin khách hàng chuyên dụng: Karbon tích hợp email, nhưng không cung cấp Karbon tích hợp email, nhưng không cung cấp cổng thông tin khách hàng tích hợp sẵn cho việc chia sẻ tệp bảo mật, chữ ký điện tử và thanh toán; điều này rất quan trọng để xây dựng niềm tin của khách hàng và nâng cao hiệu quả.

Cấu trúc chi phí cao hơn: Karbon được định giá dành cho các công ty vừa và lớn. Các công ty nhỏ và các văn phòng kế toán cá nhân cho rằng mô hình đăng ký của Karbon quá đắt đỏ so với các công cụ gọn nhẹ và tiết kiệm chi phí hơn.

Đường cong học tập dốc: Giao diện có nhiều tính năng nhưng phức tạp, đòi hỏi một lượng lớn thời gian đào tạo ban đầu. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc áp dụng ban đầu.

Tính năng quản lý dự án giới hạn: Karbon quản lý quy trình làm việc, nhưng thiếu các tính năng quản lý dự án nâng cao như biểu đồ Gantt, chế độ xem khối lượng công việc và bảng điều khiển tùy chỉnh mà các công cụ toàn diện hơn cung cấp.

Tùy chỉnh quá mức: Điều này khiến quá trình thiết lập trở nên phức tạp, với mỗi quyết định đều ảnh hưởng đến báo cáo và cấu trúc.

Kỳ vọng về AI và tự động hóa: Khi các công ty áp dụng AI cho việc phân công việc, tóm tắt và Khi các công ty áp dụng AI cho việc phân công việc, tóm tắt và tự động hóa quy trình làm việc , tính năng hiện tại của Karbon có thể cảm thấy lạc hậu so với các công cụ mới hơn ưu tiên các tính năng này.

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Karbon có rất nhiều tùy chỉnh, và mọi quyết định bạn đưa ra đều sẽ ảnh hưởng đến một khía cạnh khác (liên quan đến báo cáo). Đôi khi thật khó để hiểu rõ hậu quả của bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra đối với thiết lập/cài đặt của mình, đơn giản là có quá nhiều thứ để học.

Karbon có rất nhiều tùy chỉnh, và mọi quyết định bạn đưa ra đều sẽ ảnh hưởng đến một khía cạnh khác (liên quan đến báo cáo). Đôi khi thật khó để hiểu rõ hậu quả của bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra đối với thiết lập/cài đặt của mình, đơn giản là có quá nhiều thứ để học.

👀 Bạn có biết? Trước khi có sổ kế toán viết tay, các thương nhân sử dụng que đếm và đá đếm để ghi chép giao dịch—một sự khác biệt lớn so với các cổng thông tin khách hàng tự động hóa ngày nay.

Các giải pháp thay thế Karbon tốt nhất để sử dụng

Hãy cùng xem xét các giải pháp thay thế Karbon cho các công ty kế toán và thuế, cùng với các tính năng và khả năng mà chúng cung cấp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quản lý công việc linh hoạt bằng AI dành cho nhóm kế toán)

Các công ty hiện đại cần một hệ thống không chỉ theo dõi công việc và quản lý email; họ cần một nền tảng tích hợp mọi thứ trong một không gian làm việc thông minh. Đó chính là điểm nổi bật của ClickUp .

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới , kết hợp tất cả các ứng dụng công việc, dữ liệu, báo cáo và quy trình làm việc trong một nền tảng duy nhất.

Thay vì phải đối phó với tình trạng "Work Sprawl" khi phải chuyển đổi giữa các công cụ riêng biệt cho việc giao tiếp với khách hàng, theo dõi công việc và báo cáo, ClickUp tập trung tất cả vào một nơi - giúp nhóm của bạn tập trung vào việc cung cấp dịch vụ xuất sắc.

Với các tính năng tích hợp như tự động hóa công việc, bảng điều khiển tùy chỉnh và viết và tóm tắt dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), ClickUp giúp các công ty kế toán nâng cao năng suất và tối ưu hóa hợp tác.

Bạn sẽ có 100% thông tin bối cảnh, 100% thời gian, và một nền tảng duy nhất cho con người và các tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) thực hiện công việc cùng nhau.

Tạo bảng điều khiển tùy chỉnh bằng ClickUp cho lĩnh vực tài chính

Đối với các công ty sẵn sàng vượt qua phần mềm quản lý thực hành truyền thống, ClickUp cung cấp một giải pháp thống nhất, linh hoạt và tiết kiệm chi phí, được thiết kế cho tương lai của hoạt động kế toán.

Hãy cùng tìm hiểu cách các công ty kế toán và chuyên gia có thể sử dụng ClickUp for Finance để tối ưu hóa các hoạt động tài chính của mình.

Bảng điều khiển tùy chỉnh cho sự minh bạch tài chính

Các nhóm tài chính sẽ được hưởng lợi rất nhiều khi tất cả dữ liệu của họ được hiển thị trên một nền tảng duy nhất. Bảng điều khiển ClickUp là giải pháp hoàn hảo cho mục đích này. Chúng cực kỳ trực quan và hoàn toàn có thể tùy chỉnh. Sử dụng chúng để hiển thị ngân sách, theo dõi chi tiêu và xem biên lợi nhuận chỉ trong nháy mắt. Không cần phải vật lộn với bảng tính; theo dõi tình hình tài chính của công ty kế toán của bạn theo thời gian thực.

Hiển thị khối lượng công việc, dòng thời gian, doanh thu, lỗ và nhiều thông tin khác với bảng điều khiển ClickUp.

⭐️ Thêm một lợi ích: Nếu nhóm của bạn ưa chuộng việc quản lý sổ sách trên các công cụ quản lý tài khoản chuyên dụng vì lý do tuân thủ, đừng lo lắng! Các tích hợp ClickUp cho nhóm tài chính và kế toán giúp bạn: Đồng bộ hóa công việc với hệ thống kế toán của bạn : ClickUp tích hợp mượt mà với : ClickUp tích hợp mượt mà với QuickBooks và các ứng dụng khác, cho phép cập nhật tự động giữa nền tảng kế toán của bạn và danh sách công việc.

Tự động hóa quy trình làm việc giữa các công cụ : Sử dụng Zapier, Integrately hoặc n8n để kết nối ClickUp với hàng trăm ứng dụng khác — kích hoạt tạo công việc khi biểu mẫu tài chính được gửi, cập nhật trạng thái khách hàng dựa trên thanh toán hóa đơn, hoặc tự động hóa nhắc nhở dựa trên thay đổi dữ liệu.

Tập trung quy trình làm việc với khách hàng và tài liệu: Với hệ sinh thái tích hợp của ClickUp (hơn 1.000 ứng dụng), bạn có thể kết nối với Slack, Google Drive, Salesforce, Excel và các công cụ quan trọng khác. Tất cả các tương tác với khách hàng, thông tin tài chính và báo cáo của bạn sẽ được đồng bộ hóa trên các hệ thống.

Trường công thức cho các tính toán thông minh

Tránh việc lặp lại nỗ lực hoặc phải đối phó với dữ liệu trong các tài liệu riêng biệt. Các trường công thức của ClickUp cho phép bạn tạo các phép tính phức tạp ngay trong ClickUp.

Ví dụ, khi lập hóa đơn cho khách hàng, hãy sử dụng ClickUp Formula Fields để nhân số giờ với tỷ lệ tính phí, xác định sự chênh lệch giữa ngân sách và chi phí thực tế, hoặc tính toán số ngày còn lại cho đến hạn chót. Các công thức này được cập nhật tự động trên các công việc của bạn, loại bỏ nhu cầu xuất dữ liệu từ bảng tính.

Thực hiện các tính toán nâng cao bằng cách sử dụng các trường công thức ClickUp.

Quản lý tài liệu với ClickUp Docs

Với ClickUp Docs, nhóm của bạn có thể soạn thảo, chỉnh sửa và lưu trữ tất cả tài liệu tại một nơi duy nhất. Các tài liệu này được liên kết trực tiếp với các công việc hoặc dự án. Từ danh sách kiểm tra onboarding đến quy trình tuân thủ, mọi tệp tin đều được lưu trữ trong không gian làm việc của bạn. Hệ thống cho phép tìm kiếm và kiểm soát phiên bản, đảm bảo độ chính xác cho các danh mục đầu tư quy mô lớn.

Chỉnh sửa tài liệu ClickUp của bạn theo thời gian thực cùng với nhóm và sau đó chuyển đổi chúng thành các công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp Chat tích hợp giao tiếp trực tiếp với các dự án và công việc, giúp dễ dàng làm rõ các deliverables, chia sẻ cập nhật hoặc thậm chí liên hệ với khách hàng. Bằng cách giữ các cuộc thảo luận kết nối với công việc thực tế, thay vì dựa vào email hoặc ứng dụng nhắn tin, bạn có thể giảm thiểu sự hiểu lầm và đẩy nhanh quá trình giải quyết khi giao tiếp với khách hàng.

Tự động hóa quy trình làm việc từ đầu đến cuối với ClickUp Automations

Tạo các quy tắc tự động hóa ClickUp tùy chỉnh với các quy tắc "nếu điều này xảy ra, thì làm điều kia".

Loại bỏ việc chuyển giao công việc thủ công. ClickUp Automations cho phép bạn định nghĩa các quy tắc như “Khi một báo cáo được đánh dấu hoàn thành, giao công việc kiểm tra tiếp theo” hoặc “Khi trạng thái thay đổi, thông báo cho quản lý”. Ví dụ, bạn có thể tự động hóa quy trình onboarding khách hàng. Mỗi khi một khách hàng mới được thêm vào Không gian Làm việc của bạn, ClickUp sẽ tạo ra một “Danh sách kiểm tra onboarding”, giao một thành viên trong nhóm để hỗ trợ khách hàng và giao các công việc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần theo dõi tên khách hàng, danh mục chi phí hoặc ngày thanh toán trong các công việc? Trường Tùy chỉnh của ClickUp cho phép bạn tích hợp trực tiếp các thông tin này vào cấu trúc công việc của mình.

Hỗ trợ dựa trên trí tuệ nhân tạo với ClickUp Brain

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong kế toán là cách hoàn hảo để giải phóng nhóm cho phân tích chiến lược và tư vấn. Với ClickUp Brain, AI được tích hợp trực tiếp vào quy trình làm việc kế toán của bạn. Nó có thể phân tích dữ liệu, trích xuất những thông tin quan trọng từ báo cáo chi tiết, tóm tắt các cuộc gọi với khách hàng, tự động tạo các công việc theo dõi, hoặc trả lời các câu hỏi như “các cuộc kiểm toán nào đã quá hạn trong quý này?”

Ví dụ, thay vì tạo công việc thủ công, bạn có thể tạo một cổng thông tin khách hàng bên trong ClickUp và yêu cầu ClickUp Brain tạo danh sách công việc cho việc lập hóa đơn và báo cáo quý.

Sau khi thực hiện yêu cầu, hệ thống sẽ tạo ra danh sách công việc như minh họa bên dưới.

🎥 Xem: Cách sử dụng ClickUp cho các công ty kế toán và tài chính:

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Tính toán chính xác và phân tích lợi nhuận : Sử dụng công cụ theo dõi : Sử dụng công cụ theo dõi thời gian dự án ClickUp Project Time Tracker tích hợp sẵn để ghi lại số giờ làm việc tính phí theo từng công việc hoặc khách hàng, sau đó xuất chúng vào bảng chấm công để lập hóa đơn và báo cáo hiệu suất.

Thu thập dữ liệu khách hàng một cách liền mạch : Tạo : Tạo các biểu mẫu ClickUp tùy chỉnh để thu thập thông tin đăng ký khách hàng, yêu cầu dự án hoặc bài nộp/gửi tài liệu, và chuyển đổi các phản hồi thành công việc.

Hiển thị công việc theo cách bạn muốn : Chuyển đổi giữa : Chuyển đổi giữa hơn 15 chế độ xem ClickUp như Xem dạng danh sách, Bảng, Lịch hoặc Gantt để quản lý hạn chót, kiểm toán hoặc các quy trình làm việc lặp lại trong bố cục phù hợp nhất với công ty của bạn.

Loại bỏ việc ghi chú cuộc họp thủ công: Với : Với AI Notetaker , bạn có thể tự động ghi âm, chuyển đổi thành văn bản và tóm tắt cuộc họp, sau đó tạo các công việc từ các mục cần thực hiện.

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, việc này có thể hơi choáng ngợp vì có quá nhiều tính năng và tùy chọn để lựa chọn.

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách nhóm của chúng tôi quản lý công việc, dự án và quy trình làm việc. Giao diện trực quan, các tính năng tùy chỉnh và nền tảng tất cả trong một của nó khiến nó trở thành công cụ nổi bật trong thế giới phần mềm năng suất.

ClickUp đã hoàn toàn thay đổi cách nhóm của chúng tôi quản lý công việc, dự án và quy trình làm việc. Giao diện trực quan, các tính năng tùy chỉnh và nền tảng tất cả trong một của nó khiến nó trở thành công cụ nổi bật trong thế giới phần mềm năng suất.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: ClickUp’s BrainGPT là một bước đột phá trong quản lý thực hành kế toán, mang lại hiệu quả và sự rõ ràng do trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ cho mọi khía cạnh của quy trình làm việc của công ty bạn. Dưới đây là cách thức hoạt động: Tìm kiếm ngay lập tức trên ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint và TẤT CẢ các ứng dụng kết nối của bạn, cùng với trang web, để tìm các tệp khách hàng, tài liệu thuế hoặc thư cam kết.

Đối với kế toán viên và nhân viên cần ghi chú hoặc hướng dẫn nhanh chóng, Talk to Text cho phép bạn đặt câu hỏi, ghi lại cập nhật cho khách hàng hoặc đưa ra lệnh cho công việc bằng giọng nói — rảnh tay, mọi lúc mọi nơi.

Thay vì phải sử dụng một loạt các công cụ AI rời rạc như ChatGPT, Claude và Gemini, BrainGPT cung cấp một giải pháp duy nhất, có ngữ cảnh và sẵn sàng cho doanh nghiệp, hiểu rõ quy trình làm việc kế toán của bạn và cung cấp tất cả các mô hình LLM cao cấp dưới một mái nhà. Tổng hợp hóa đơn, tạo công việc và tạo báo cáo với BrainGPT

2. Tidyflow (Phù hợp nhất cho các nhóm kế toán nhỏ)

qua TidyFlow

Tidyflow là công cụ quản lý văn phòng được thiết kế dành cho các công ty kế toán nhỏ cần các tính năng quản lý quy trình làm việc không cần mã. Bạn có thể tự thiết lập trong vòng chưa đầy mười phút và tự động hóa các công việc kế toán hoặc ghi sổ kế toán lặp lại.

Sử dụng hệ thống quản lý tác vụ, bạn có thể tạo quy trình làm việc, đặt hạn chót và đang theo dõi các công việc lặp lại. Ngay cả khi là một công ty chỉ có một người, bạn vẫn có thể quản lý công việc tuân thủ mà không bị ngập trong các bảng tính.

Đối với tương tác với khách hàng, Tidyflow cung cấp một cổng thông tin khách hàng bảo mật giúp đơn giản hóa việc thu thập tài liệu và giao tiếp. Khách hàng của bạn có thể tải lên mọi thứ trực tiếp, giúp rút ngắn thời gian xử lý. Điều này kết nối với hệ thống lưu trữ tài liệu của Tidyflow, nơi tất cả các tệp được liên kết với các công việc và hồ sơ khách hàng tương ứng.

Các kế toán viên độc lập cũng được hưởng lợi từ các tính năng theo dõi thời gian và lập kế hoạch năng lực của Tidyflow. Thời gian làm việc có thể được ghi lại trực tiếp cho từng công việc, và các chế độ xem khối lượng công việc giúp các chuyên gia tránh tình trạng cam kết quá mức trong mùa cao điểm.

Các tính năng nổi bật của Tidyflow

Tích hợp các công cụ như Xero, QuickBooks Online và Zapier để đồng bộ hóa các quy trình tài chính.

Các cài đặt khóa được cấu hình sẵn giúp quá trình triển khai trở nên dễ dàng.

Bảo mật tài liệu bằng cách lưu trữ mã hóa thông qua Amazon Web Services (AWS) và DigitalOcean.

Giới hạn của Tidyflow

Nó cung cấp các tích hợp gốc có giới hạn, điều này có thể trở thành điểm nghẽn cho các tổ chức cần các quy trình làm việc liên kết.

Giá cả của Tidyflow

Kế hoạch dịch vụ duy nhất: $19/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Tidyflow

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Tidyflow?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

TidyFlow đã trở thành công cụ quản lý văn phòng vô cùng hữu ích cho nhóm của chúng tôi. Bằng cách cho phép chúng tôi tự động hóa quy trình công việc và quản lý hiệu quả sức chứa, nhóm có thể dành nhiều thời gian hơn để tạo giá trị và xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng.

TidyFlow đã trở thành công cụ quản lý văn phòng vô cùng hữu ích cho nhóm của chúng tôi. Bằng cách cho phép chúng tôi tự động hóa quy trình công việc và quản lý hiệu quả sức chứa, nhóm có thể dành nhiều thời gian hơn để tạo giá trị và xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng.

🤝 Nhắc nhở thân thiện: Để xây dựng niềm tin với khách hàng về bảo vệ dữ liệu, hãy triển khai Xác thực hai yếu tố (2FA) và SSO. Điều này đảm bảo truy cập bảo mật vào thông tin nhạy cảm.

⚡ Kho mẫu: Mẫu sổ cái tổng hợp miễn phí cho kế toán trong Excel và ClickUp

3. TaxDome (Tốt nhất cho việc cung cấp trải nghiệm tập trung vào khách hàng một cách thống nhất)

qua TaxDome

TaxDome là một giải pháp quản lý văn phòng được thiết kế dành cho các công ty kế toán và kế toán, giúp họ thống nhất các hoạt động của mình trong một giao diện duy nhất. Tính năng chính, tự động hóa quy trình làm việc, cung cấp các quy trình với các giai đoạn tùy chỉnh, mối quan hệ phụ thuộc và các tác vụ tự động kích hoạt.

Với tính năng báo cáo được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), bạn có thể nắm bắt thông tin chi tiết về hóa đơn, mục nhập thời gian, theo dõi công việc và nhiều hơn nữa. Tính năng tìm kiếm thông minh cho phép bạn nhanh chóng tìm kiếm dữ liệu liên quan và biến chúng thành các báo cáo thuyết phục với đồ thị trực quan.

Một tính năng quản lý thực hành khác là hệ thống CRM tích hợp sẵn cho quản lý khách hàng. Bạn có thể lưu trữ thông tin liên hệ, giao tiếp với khách hàng, tài liệu, công việc và quy trình onboarding—tất cả trong các hồ sơ khách hàng có thể tùy chỉnh. Nó thậm chí còn hỗ trợ thu thập khách hàng tiềm năng, tự động hóa onboarding và nhắc nhở.

Và nếu bạn muốn một giải pháp di động đầu tiên được tùy chỉnh theo thương hiệu để tối ưu hóa hợp tác với khách hàng, chia sẻ tài liệu và thanh toán, TaxDome cung cấp ứng dụng được tùy chỉnh theo thương hiệu. Ứng dụng này cho phép bạn phát hành các ứng dụng di động được tùy chỉnh theo thương hiệu của mình trên App Store và Google Play.

Các tính năng nổi bật của TaxDome

Xem tin nhắn của khách hàng ngay lập tức qua cổng thông tin hoặc ứng dụng di động và trò chuyện với họ theo thời gian thực.

Chuyển đổi các tệp PDF không được tổ chức thành các bản ghi có thể tìm kiếm bằng TaxDome AI thông qua công nghệ nhận dạng và tự động hóa tổ chức tài liệu.

Gửi tệp trực tiếp từ phần mềm thuế của bạn đến khách hàng trong TaxDome, không cần tải xuống hoặc tải lên.

Giới hạn của TaxDome

TaxDome thiếu một số tính năng cụ thể mà một số công ty cần, chẳng hạn như khả năng gửi đề xuất mà không yêu cầu khách hàng đăng nhập, hỗ trợ tệp video và nhiều tùy chọn tùy chỉnh quy trình làm việc trực quan hơn.

Giá cả của TaxDome

Kế hoạch 1 năm (chỉ áp dụng cho kế hoạch hàng năm) Essentials: $800/năm Pro: $1000/năm Doanh nghiệp: $1200/năm

Essentials: $800/năm

Pro: $1000/năm

Kinh doanh: $1.200/năm

Essentials: $800/năm

Pro: $1000/năm

Kinh doanh: $1.200/năm

Đánh giá và nhận xét về TaxDome

G2: 4.7/5 (hơn 600 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về TaxDome?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Chúng tôi đã sử dụng TaxDome hơn một năm nay để quản lý hoạt động kế toán và thuế ngày càng phát triển của mình. Nhìn chung, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của chúng tôi, giúp chúng tôi tối ưu hóa giao tiếp với khách hàng, quản lý tài liệu, chữ ký điện tử, thanh toán và nhiều hơn nữa, tất cả đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

Chúng tôi đã sử dụng TaxDome hơn một năm nay để quản lý hoạt động kế toán và thuế ngày càng phát triển của mình. Nhìn chung, nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc của chúng tôi, giúp chúng tôi tối ưu hóa giao tiếp với khách hàng, quản lý tài liệu, chữ ký điện tử, thanh toán và nhiều hơn nữa, tất cả đều được tích hợp trong một nền tảng duy nhất.

📮 ClickUp Insight: 15% nhân viên lo ngại rằng tự động hóa có thể đe dọa một phần công việc của họ, nhưng 45% cho biết nó sẽ giúp họ tập trung vào công việc có giá trị cao hơn. Bối cảnh đang thay đổi – tự động hóa không thay thế các vai trò, mà đang định hình lại chúng để mang lại tác động lớn hơn. Ví dụ, trong một chiến dịch ra mắt sản phẩm, các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) của ClickUp có thể tự động phân công công việc, nhắc nhở về hạn chót và cung cấp cập nhật trạng thái theo thời gian thực, giúp các nhóm ngừng việc theo dõi cập nhật và tập trung vào chiến lược. Đó chính là cách các nhà quản lý dự án trở thành nhà lãnh đạo dự án! 💫 Kết quả thực tế: Lulu Press tiết kiệm 1 giờ mỗi ngày cho mỗi nhân viên bằng cách sử dụng ClickUp tự động hóa — dẫn đến tăng 12% hiệu suất công việc.

📚 Đọc thêm: Phần mềm quản lý dự án tốt nhất với cổng thông tin khách hàng

4. Canopy (Phù hợp nhất cho giải quyết thuế và trích xuất bản sao kê)

qua Canopy

Canopy là một giải pháp quản lý văn phòng dựa trên đám mây. Đây là một lựa chọn thay thế mạnh mẽ cho Karbon, chủ yếu được sử dụng bởi các chuyên gia thuế. Module giải quyết vấn đề thuế giúp đơn giản hóa các vấn đề phức tạp của IRS thông qua các quy trình làm việc tích hợp, mẫu thư và công cụ ra quyết định thông minh. Nó cho phép bạn xử lý các trường hợp thu hồi nợ, giảm phạt hoặc hỗ trợ cho vợ/chồng.

Để theo dõi tình hình hoạt động của công ty, bạn có tính năng Insights giúp xác định những lĩnh vực mang lại lợi nhuận cao nhất, những nơi đang thua lỗ và thành viên nhóm nào hiệu quả nhất. Với các tính năng thu thập dữ liệu khách hàng như theo dõi thu nhập từ hóa đơn và lợi nhuận từ khách hàng, bạn có thể nhanh chóng nhận diện các vấn đề cần cải thiện.

Bạn đang thắc mắc về cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kế toán? Canopy giúp việc này trở nên thực tế với các tính năng tự động tạo công việc và nhắc nhở dựa trên hành động của khách hàng, đổi tên và phân loại tài liệu, cũng như cung cấp thông tin chi tiết chỉ với các lệnh đơn giản.

Cuối cùng, Smart Intake mang đến cho khách hàng của bạn trải nghiệm onboarding khách hàng được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI). Thông qua các bảng câu hỏi dự đoán, danh sách kiểm tra tài liệu và biểu mẫu đã điền sẵn do tính năng Smart Intake cung cấp, bạn có thể onboarding khách hàng một cách nhanh chóng.

Các tính năng nổi bật của Canopy

Tạo danh sách kiểm tra tùy chỉnh và bảng câu hỏi thông minh cho khách hàng bằng cách sử dụng tài liệu của năm ngoái hoặc dữ liệu mẫu với Canopy AI.

Thêm công thức, thực hiện tính toán, thay thế giá trị null hoặc xây dựng logic IF-THEN-ELSE cho các tìm kiếm của bạn để trích xuất thông tin.

Tích hợp dịch vụ trực tuyến của IRS để trích xuất bản sao kê cho việc giải quyết thuế và tự động hóa phản hồi.

Giới hạn của Canopy

Kế hoạch Starter: $60 mỗi người dùng/tháng (dành cho các công ty có tối đa 4 người dùng)

Kế hoạch Essentials: $88 mỗi người dùng/tháng (dành cho các công ty có tối đa 4 người dùng)

Nền tảng Quản lý Mối quan hệ Khách hàng Base: $150/tháng (giá cố định cho số lượng người dùng không giới hạn, tối đa 2.500 liên hệ)

Module Quản lý Tài liệu Tiện ích bổ sung: $36 mỗi người dùng/tháng

Module Quy trình làm việc tiện ích bổ sung: $32 mỗi người dùng/tháng

Tiện ích bổ sung Thời gian và Thanh toán: $22 mỗi người dùng/tháng

Giá cả của Canopy

Tiêu chuẩn: $150/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Pro: $175/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Đánh giá và nhận xét về Canopy

G2: 4.6/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Canopy?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Chúng tôi đã thử nghiệm ba nền tảng phần mềm quản lý văn phòng khác nhau cho công ty kế toán của mình, và Canopy đã nổi bật rõ ràng. Nó vô cùng thân thiện với người dùng—không chỉ cho nhóm của chúng tôi mà còn cho cả khách hàng của chúng tôi. Canopy thực sự đã dự đoán được mọi thứ chúng tôi cần để vận hành kinh doanh một cách hiệu quả và trơn tru.

Chúng tôi đã thử nghiệm ba nền tảng phần mềm quản lý văn phòng khác nhau cho công ty kế toán của mình, và Canopy đã nổi bật rõ ràng. Nó vô cùng thân thiện với người dùng—không chỉ cho nhóm của chúng tôi mà còn cho cả khách hàng của chúng tôi. Canopy thực sự đã dự đoán được mọi thứ chúng tôi cần để vận hành kinh doanh một cách hiệu quả và trơn tru.

⭐️ Ưu đãi đặc biệt: Trong ClickUp, bạn có thể bắt đầu với các Trợ lý Tự động Hóa Được Xây Dựng Sẵn để xử lý các công việc nhanh chóng, như đăng tóm tắt công việc, tạo bản cập nhật hoặc trả lời câu hỏi, mà không cần phải thiết lập phức tạp. Sau đó, bạn có thể nâng cấp lên các Trợ lý Tự động Hóa Tùy Chỉnh khi sẵn sàng định nghĩa các điều kiện kích hoạt, phản hồi và logic đa bước của riêng mình — tùy chỉnh tự động hóa dựa trên AI sao cho phù hợp chính xác với quy trình làm việc của công ty bạn. Xem video này để tìm hiểu cách các trợ lý AI trong ClickUp giúp quy trình làm việc kế toán của bạn trở nên mạnh mẽ hơn!

5. Jetpack Workflow (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa công việc định kỳ của khách hàng)

qua Jetpack Workflow

Jetpack Workflow giúp các chuyên gia kế toán quản lý các công việc như kế toán, tính lương, chuẩn bị thuế và tư vấn khách hàng bằng cách tự động hóa các công việc lặp lại và thời hạn. Bạn có thể tiêu chuẩn hóa quy trình làm việc bằng cách sử dụng danh sách kiểm tra dịch vụ và mẫu, giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Khi tiến độ công việc tăng lên, bạn có thể sử dụng nhãn để đánh dấu các công việc là “cấp bách”, “đang chờ” hoặc “đang xem xét”. Các thẻ này có thể tùy chỉnh; bạn có thể thay đổi văn bản, chọn màu sắc và thậm chí gán nhiều thẻ để theo dõi các dự án.

Trong công cụ quản lý văn phòng đơn giản này, bạn có thể nhắn tin cho nhóm của mình, thông báo cho họ về thông tin quan trọng và cấp quyền truy cập cho các tài liệu khách hàng quan trọng.

Jetpack tự động xử lý việc chuyển giao khách hàng và các bước tiếp theo. Tất cả dữ liệu của bạn được lưu trữ với mức độ bảo mật cao trong các trung tâm dữ liệu S3 của Amazon, với nhiều sao lưu để đảm bảo an toàn cho hồ sơ khách hàng.

Các tính năng nổi bật của Jetpack Workflow

Sử dụng tab 'Planning' để so sánh khách hàng, nhân viên hoặc thời lượng và dễ dàng phân công lại công việc để cân bằng khối lượng công việc.

Truy cập hơn 70 mẫu sẵn sàng sử dụng cho các công việc kế toán và ghi sổ hàng ngày.

Kết nối với hơn 2.000 ứng dụng thông qua Zapier, bao gồm tất cả phần mềm kế toán chính, để quản lý quy trình làm việc.

Giới hạn của Jetpack Workflow

Thiếu các tính năng tự động hóa nâng cao như kích hoạt hoặc phụ thuộc.

Giá cả của Jetpack Workflow

Gói Starter Monthly: $45/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Jetpack Workflow

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Jetpack Workflow?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Jetpack là một giải pháp quy trình làm việc gọn gàng và đơn giản, được thiết kế riêng cho các văn phòng kế toán. Các nhà thiết kế am hiểu về kinh doanh kế toán và đã tối ưu hóa chức năng cho phù hợp. Tôi đặc biệt thích giao diện người dùng mới trong phiên bản V2.

Jetpack là một giải pháp quy trình làm việc gọn gàng và đơn giản, được thiết kế riêng cho các văn phòng kế toán. Các nhà thiết kế am hiểu về ngành kế toán và đã tối ưu hóa chức năng cho phù hợp. Tôi đặc biệt thích giao diện người dùng mới trong phiên bản V2.

👀 Bạn có biết? Bảng tính điện tử đầu tiên, VisiCalc, ra mắt vào năm 1979, đã gây tiếng vang lớn đến mức người ta mua máy tính Apple II chỉ để chạy nó. Steve Jobs thậm chí còn thừa nhận rằng VisiCalc “đã đưa Apple II đến thành công”. Trong vài năm, nó đã thay đổi hoàn toàn ngành kế toán – loại bỏ hàng trăm nghìn vai trò nhân viên văn phòng nhưng cũng tạo ra hơn 600.000 việc làm mới cho kế toán viên khi nhu cầu về tính toán số liệu nhanh chóng và linh hoạt hơn ngày càng tăng. Bằng chứng cho thấy tự động hóa không phải lúc nào cũng đe dọa việc làm của chúng ta.

📚 Đọc thêm: Phần mềm cổng thông tin khách hàng tốt nhất cho quản lý khách hàng

6. Financial Cents (Phù hợp nhất cho việc tập trung dữ liệu của công ty và khách hàng)

qua Financial Cents

Financial Cents là nền tảng quản lý văn phòng thân thiện với người dùng dành cho kế toán viên, nhân viên kế toán và CPA. Nền tảng này tập trung quy trình làm việc của văn phòng bạn, từ các công việc của khách hàng đến hợp tác giữa các thành viên trong nhóm.

Về mặt quản lý nhóm, Financial Cents cung cấp tính năng quản lý năng lực, giúp bạn hiển thị khối lượng công việc của nhóm thời gian thực. Bạn có thể cài đặt giới hạn năng lực, điều chỉnh lại phân công công việc và tránh tình trạng quá tải trong các giai đoạn cao điểm.

Tích hợp email cho phép bạn kết nối Gmail hoặc Outlook trực tiếp với nền tảng, chuyển đổi tin nhắn thành các công việc có thể thực hiện và giữ mọi cuộc hội thoại với khách hàng liên kết với quy trình làm việc hoặc dự án liên quan.

Khi nói đến các tính năng quản lý khách hàng, Financial Cents vừa là phần mềm CRM dành cho kế toán vừa là trung tâm thanh toán:

Sử dụng hệ thống CRM và cơ sở dữ liệu khách hàng của nó để lưu trữ hồ sơ, thông tin liên hệ, tài liệu, ghi chú và lịch sử kiểm toán cho từng khách hàng trong một nơi có tính bảo mật cao.

Nền tảng này cũng quản lý hóa đơn và thanh toán, cho phép bạn gửi hóa đơn một lần hoặc định kỳ, đồng bộ hóa thanh toán với QuickBooks Online và tạo báo cáo lợi nhuận để quản lý tài chính của bạn

Các tính năng nổi bật của Financial Cents

Tích hợp trực tiếp các thư cam kết vào đề xuất để xác định phạm vi và điều khoản.

Tích hợp theo dõi thời gian với QuickBooks để gửi hóa đơn cho khách hàng và quản lý lương.

Kết nối trực tiếp các kho lưu trữ tài liệu của khách hàng với hồ sơ của họ để quản lý tài liệu với mức độ bảo mật cao và hiệu quả bằng SmartVault.

Giới hạn của Financial Cents

Người dùng bày tỏ sự không hài lòng với các vấn đề liên quan đến thanh toán, đặc biệt là quy trình thanh toán phức tạp và dòng thời gian thanh toán chậm hơn so với các giải pháp thay thế Karbon khác.

Giá cả của Financial Cents

Nhóm : $69/tháng cho mỗi người dùng

Scale : $89/tháng cho mỗi người dùng

Enterprise: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Financial Cents

G2: 5/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Financial Cents?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Financial Cents cung cấp cho tôi cái nhìn tổng quan nhanh chóng về trạng thái của tất cả các dự án mà tôi đang tìm kiếm. Nó cho phép chúng tôi quản lý một nhóm làm việc từ xa hoàn toàn và nhiều khách hàng một cách trơn tru. Nó rất dễ dàng để triển khai và sử dụng.

Financial Cents cung cấp cho tôi cái nhìn tổng quan nhanh chóng về trạng thái của tất cả các dự án mà tôi đang tìm kiếm. Nó cho phép chúng tôi quản lý một nhóm làm việc từ xa hoàn toàn và nhiều khách hàng một cách trơn tru. Nó rất dễ dàng để triển khai và sử dụng.

🧠 Thú vị: Hơn 5.000 năm trước ở Mesopotamia, các kế toán viên đã sử dụng các token bằng đất sét có hình dạng như bình, bánh mì và động vật để tính toán hàng hóa. Chúng được ấn vào các bảng đất sét, tạo ra biểu mẫu ghi chép và kế toán bằng văn bản sớm nhất.

7. Xero (Phù hợp nhất để theo dõi dòng tiền kinh doanh)

qua Xero

Xero là phần mềm kế toán phổ biến với bộ công cụ dành cho kế toán viên và nhân viên kế toán. Ngoài các chức năng kế toán cơ bản, Xero còn là giải pháp quản lý văn phòng với các tính năng được thiết kế để đơn giản hóa việc tuân thủ quy định, giám sát nhân viên và hợp tác với khách hàng.

Với Xero Workpapers, công ty kế toán của bạn có thể quản lý quy trình tuân thủ một cách trơn tru, chuẩn bị và xem xét báo cáo tài chính với các mẫu có sẵn và quy trình tiêu chuẩn. Xero HQ hoạt động như trung tâm điều hành để quản lý khách hàng, nhân viên và các truy vấn. Nó hiển thị các hạn chót, giao tiếp và công việc sắp tới.

Để tối ưu hóa các hoạt động hàng ngày, Xero Practice Manager cung cấp các công cụ tự động hóa quy trình làm việc và quản lý bao gồm công việc, công việc, bảng chấm công và hóa đơn.

Bạn có thể tải lên hóa đơn của khách hàng hoặc chuyển tiếp chúng qua email, và AI của Xero sẽ trích xuất chi tiết để soạn thảo hóa đơn để phê duyệt. Sử dụng Xero Me, bạn có thể nhận hóa đơn nhanh chóng, và ứng dụng sẽ tự động trích xuất và ghi lại dữ liệu cần thiết.

Các tính năng nổi bật của Xero

Tạo mẫu hóa đơn có thương hiệu Crete và nhận thanh toán trực tiếp trong Xero.

Tự động hóa các lời nhắc nhở cho các khoản thanh toán đến hạn hoặc quá hạn.

Sử dụng Gusto payroll để tính toán lương, thuế và các khoản khấu trừ với tính năng tuân thủ tích hợp sẵn.

Giới hạn của Xero

Khả năng tùy chỉnh báo cáo giới hạn, nghĩa là các báo cáo tùy chỉnh yêu cầu sử dụng công cụ bên ngoài.

Giá cả của Xero

Giá khởi điểm: $29/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn: $50/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $75/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Xero

G2: 4.3/5 (700+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Xero?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Xero thực sự đã thay đổi hoàn toàn cách thức kinh doanh của chúng tôi. Giao diện của Xero sạch sẽ, trực quan và thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không có nền tảng kế toán vững chắc. Bảng điều khiển thời gian thực giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng về dòng tiền, và khả năng đối chiếu giao dịch ngân hàng chỉ với vài cú nhấp chuột giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.

Xero thực sự đã thay đổi hoàn toàn cách thức kinh doanh của chúng tôi. Giao diện của Xero sạch sẽ, trực quan và thân thiện với người dùng, ngay cả đối với những người không có nền tảng kế toán vững chắc. Bảng điều khiển thời gian thực giúp chúng tôi có cái nhìn rõ ràng về dòng tiền, và khả năng đối chiếu giao dịch ngân hàng chỉ với vài cú nhấp chuột giúp chúng tôi tiết kiệm hàng giờ mỗi tuần.

🧠 Bạn có biết? Luca Pacioli, được mệnh danh là "cha đẻ của kế toán hiện đại", đã xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình, "Tổng quan về số học, hình học, tỷ lệ và tính tỷ lệ", vào năm 1494, trong đó ông giới thiệu khái niệm kế toán kép.

📚 Đọc thêm: Hướng dẫn về Kế toán Dự án để Thành công Tài chính

8. QuickBooks (Phù hợp nhất cho việc tự động hóa giao tiếp với khách hàng và thu thập dữ liệu)

qua QuickBooks

QuickBooks tập trung hóa kế toán bằng cách hiển thị tình hình tài chính của doanh nghiệp cho bạn. Từ báo cáo thu nhập, bảng cân đối kế toán đến theo dõi dòng tiền, bạn có thể xem tất cả thông tin trên một bảng điều khiển duy nhất.

Với tính năng lập hóa đơn hàng loạt và ghi chi phí hàng loạt, bạn có thể tạo và gửi hàng chục hóa đơn hoặc mục nhập chi phí chỉ trong một lần—điều này đặc biệt quan trọng trong mùa thuế hoặc chu kỳ thanh toán cho khách hàng. Với Trợ lý Tài chính được hỗ trợ bởi AI (có sẵn trong phiên bản Nâng cao), QuickBooks không chỉ dừng lại ở số.

Nó tự động dự báo doanh thu, cảnh báo về sự chênh lệch hiệu suất và hướng dẫn các công ty hướng tới các mục tiêu tài chính chiến lược. Đối với các công ty quản lý nhiều sổ sách khách hàng, QuickBooks Online Accountant cung cấp thông tin tài chính thời gian thực, truy cập khách hàng dưới một tài khoản đăng nhập duy nhất và các bảng điều khiển báo cáo chuyên nghiệp cho tư vấn khách hàng toàn diện.

Các tính năng nổi bật của QuickBooks

Tự động nhập giờ làm việc tính phí và thêm vào hóa đơn thông qua Lịch Google.

Theo dõi tài sản và tính toán lịch khấu hao tự động với QuickBooks Advanced

Tạo và nộp trực tuyến các biểu mẫu 1099 cho nhà thầu và thanh toán cho họ qua chuyển khoản trực tiếp vào ngày hôm sau.

Giới hạn của QuickBooks

QuickBooks có thể gây khó khăn cho người dùng không có kinh nghiệm kế toán—việc thiết lập và điều hướng không phải lúc nào cũng trực quan đối với người mới bắt đầu.

Giá cả của QuickBooks

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Simple Start : $38/tháng cho mỗi người dùng

Essentials : $75/tháng cho 3 người dùng

Plus : $115/tháng cho 5 người dùng

Nâng cao: $275/tháng cho 25 người dùng

Đánh giá và nhận xét về QuickBooks

G2: 4/5 (hơn 3.000 đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 8.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về QuickBooks?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

QuickBooks Online vô cùng thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Giao diện sạch sẽ của nó giúp việc điều hướng trở nên dễ dàng, ngay cả đối với những người mới sử dụng phần mềm kế toán. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc bất kỳ ai muốn kiểm soát tài chính của mình ở mức cơ bản đến trung cấp.

QuickBooks Online vô cùng thân thiện với người dùng và dễ sử dụng. Giao diện sạch sẽ của nó giúp việc điều hướng trở nên dễ dàng, ngay cả đối với những người mới sử dụng phần mềm kế toán. Đây là lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp nhỏ hoặc bất kỳ ai muốn kiểm soát tài chính của mình ở mức cơ bản đến trung cấp.

📚 Đọc thêm: Phần mềm kế toán dự án tốt nhất để tối đa hóa ROI dự án

9. Firm360 (Phù hợp nhất cho việc tập trung và tự động hóa quy trình làm việc dự án)

qua Firm360

Ngoài các tính năng quản lý thực hành kế toán, Firm360 còn cung cấp các tính năng quản lý dự án. Với công cụ Xây dựng Quy trình Dự án Hình ảnh, bạn có thể lập kế hoạch cho các dự án lặp lại như khai thuế, kiểm toán và phần mở rộng. Theo dõi cả ngày mục tiêu và hạn chót, bao gồm cả ngày đáo hạn liên bang và tiểu bang cũng như các phần mở rộng trong từng dự án.

Hơn nữa, việc hoàn thành một công việc có thể tự động kích hoạt công việc tiếp theo. Các mẫu dự án kiểm soát luồng này. Khi dự án chuyển sang trạng thái tiếp theo, các công việc mới sẽ được kích hoạt tự động, giúp công việc tiếp tục mà không cần cập nhật thủ công.

Chọn từ các mẫu có thể tùy chỉnh cho các quy trình lặp lại, giúp đảm bảo tính nhất quán trong toàn công ty, tiêu chuẩn hóa quy trình và giảm thời gian thiết lập. Còn về những đợt tăng đột biến khối lượng công việc theo mùa trong mùa thuế? Sử dụng tính năng tự động hóa tạo công việc và bảng điều khiển trực quan, nhóm của bạn có thể lập kế hoạch trước ngay cả trong những thời điểm bận rộn nhất.

Các tính năng nổi bật của Firm360

Công cụ xây dựng quy trình làm việc dự án trực quan được thiết kế riêng cho các dự án kế toán.

Các dự án định kỳ được tạo lại tự động dựa trên ngày bắt đầu.

Tầm nhìn hiển thị rõ ràng về khối lượng công việc để theo dõi sức chứa và cân bằng nhân sự.

Giới hạn của Firm360

Phần mềm theo dõi thời gian cảm thấy cứng nhắc; bạn cần phải dừng lại và lưu lại mục nhập để thực hiện một chỉnh sửa nhỏ trong khi đồng hồ đang chạy.

Giá cả của Firm360

Cơ bản : $49/tháng cho mỗi người dùng

Tiêu chuẩn : $79/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $99/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Firm360

G2: 4.4/5 (80+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Firm360?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi là Trưởng bộ phận Quản lý Công nợ Phải Thu, và tôi đang sử dụng phần mềm Firm360 để quản lý hóa đơn và các tài liệu khác của khách hàng, mà tôi cần xem xét hàng ngày. Đây là phần mềm tốt nhất để quản lý và xem xét tất cả các tài liệu.

Tôi là Trưởng bộ phận Quản lý Công nợ Phải Thu, và tôi đang sử dụng phần mềm Firm360 để quản lý hóa đơn và các tài liệu khác của khách hàng, mà tôi cần xem xét hàng ngày. Đây là phần mềm tốt nhất để quản lý và xem xét tất cả các tài liệu.

⚡ Kho mẫu: Mẫu quản lý dự án miễn phí cho mọi loại dự án

👀 Bạn có biết: Trong ba kỳ, các tổ chức sử dụng ClickUp đã đạt được tỷ lệ hoàn vốn ( ROI) ước tính 384% , theo nghiên cứu của Forrester Research. Các tổ chức này đã tạo ra khoảng US $3,9 triệu doanh thu tăng thêm thông qua các dự án được ClickUp hỗ trợ hoặc cải thiện.

📚 Đọc thêm: Các giải pháp thay thế tốt nhất cho Ramp

10. Bonsai (Phù hợp nhất cho việc hợp nhất các hoạt động thanh toán)

qua Bonsai

Bonsai giúp bạn gửi và theo dõi hóa đơn, đồng thời duy trì kết nối với các dự án, mục nhập thời gian và hồ sơ khách hàng. Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ theo hợp đồng hoặc dịch vụ định kỳ, bạn có thể tự động hóa chu kỳ thanh toán để đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn.

Theo dõi chi phí rất đơn giản. Bạn có thể ghi chép chi phí bằng bất kỳ loại tiền tệ nào, và Bonsai sẽ tự động chuyển đổi theo tỷ giá hối đoái thời gian thực. Mỗi chi phí được liên kết với các mục nhập thời gian, phí giữ chỗ hoặc hóa đơn, giúp bạn theo dõi số tiền đã kiếm được và chi tiêu. Bạn có thể đánh dấu chi phí là có thể tính phí hoặc không thể tính phí, và thêm mức phí tùy chỉnh khi chuyển các chi phí đó cho khách hàng.

Bonsai tích hợp hệ thống bảng giá tích hợp giúp bạn xác định mức giá tiêu chuẩn cho các loại dịch vụ khác nhau hoặc tạo mức giá tùy chỉnh cho khách hàng và dự án cụ thể. Bạn có thể tải xuống báo cáo Schedule C hoặc báo cáo khấu trừ trong vài phút bằng các mẫu tích hợp sẵn của Bonsai, và thiết lập nhắc nhở cho các khoản thanh toán thuế ước tính sắp tới.

Các tính năng nổi bật của Bonsai

Đồng bộ hóa dữ liệu hóa đơn hai chiều với QuickBooks Online và Xero để đảm bảo sổ sách kế toán của bạn luôn chính xác.

Hỗ trợ thanh toán bằng hơn 100 loại tiền tệ, giúp bạn nhận thanh toán dễ dàng dù bạn hay khách hàng của bạn ở đâu.

Theo dõi ngân sách theo thời gian thực bằng thanh ngân sách trực tiếp, cảnh báo và dự báo để phát hiện chi tiêu quá mức và kiểm soát.

Giới hạn của Bonsai

Thiếu tài liệu hướng dẫn cài đặt, điều này khiến việc chuyển đổi từ các công cụ khác trở nên khó khăn.

Giá cả của Bonsai

Cơ bản : $15/tháng cho mỗi người dùng

Essentials : $25/tháng cho mỗi người dùng

Premium : $39/tháng cho mỗi người dùng

Elite: $59/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Bonsai

G2: 4.3/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Bonsai?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích cách Bonsai giúp tôi giảm chi phí phần mềm năng suất/hoạt động hàng tháng và hàng năm. Kể từ khi chuyển sang sử dụng Bonsai, tôi không cần phải sử dụng phần mềm SaaS cho kế toán/kế toán sổ sách/hóa đơn, đề xuất, hợp đồng, báo cáo lợi nhuận và lỗ, cũng như lịch trình vì bây giờ Bonsai quản lý tất cả những điều này trong một nền tảng duy nhất.

Tôi thích cách Bonsai giúp tôi giảm chi phí phần mềm năng suất/hoạt động hàng tháng và hàng năm. Kể từ khi chuyển sang sử dụng Bonsai, tôi không cần phải sử dụng phần mềm SaaS cho kế toán/kế toán sổ sách/hóa đơn, đề xuất, hợp đồng, báo cáo lợi nhuận và lỗ, cũng như lịch trình vì bây giờ Bonsai quản lý tất cả những điều này trong một nền tảng duy nhất.

📚 Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế Hello Bonsai hàng đầu để thử

11. Pixie (Phù hợp nhất cho các công ty kế toán có kích thước nhỏ đến trung bình)

qua Pixie

Giải pháp thay thế Karbon Pixie kết hợp quản lý dự án, quy trình làm việc của khách hàng và tự động hóa cho các công ty kế toán và kiểm toán.

Bạn cũng sẽ có các tính năng quản lý nhóm và báo cáo. Thông báo nội bộ sẽ cập nhật cho bạn khi các công việc được hoàn thành hoặc email được đọc, và các báo cáo công việc tùy chỉnh giúp bạn theo dõi năng suất làm việc ở cả cấp độ công ty và nhân viên.

Ngoài ra, nó còn có các mẫu có thể được lên lịch hàng tuần, hàng tháng hoặc hàng năm, kèm theo hướng dẫn và danh sách kiểm tra. Bạn thậm chí có thể nhúng video đào tạo để tạo ra các quy trình làm việc có thể lặp lại.

Pixie cung cấp các quy trình onboarding được xây dựng sẵn và có thể tùy chỉnh, bao gồm email chào mừng với liên kết tải lên bảo mật, danh sách công việc và nhắc nhở tự động hóa. Bạn cũng có thể cài đặt email tự động hóa trong các quy trình này—cho dù là nhắc nhở khách hàng tải lên tài liệu hay gửi một ghi chú nhanh khi một công việc hoàn thành.

Các tính năng nổi bật của Pixie

Sử dụng tự động hóa để tạo các công việc lặp lại, tự động phân công công việc cho nhóm hoặc yêu cầu báo cáo từ khách hàng.

Tạo các cổng thông tin khách hàng bảo mật nơi bạn yêu cầu khách hàng ký chữ ký điện tử và có các bản ghi kiểm toán rõ ràng.

Tạo danh sách việc cần làm và giao cho khách hàng hoặc các bên liên quan nội bộ.

Giới hạn của Pixie

Bạn có thể cần sử dụng các giải pháp thay thế khi tạo báo cáo phức tạp hoặc tìm kiếm thông tin chi tiết hơn.

Giá cả của Pixie

Dùng thử miễn phí 30 ngày

Dưới 250 người dùng: $129/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

251-500 người dùng: $199/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

501-1000 người dùng : $329/tháng cho số lượng người dùng không giới hạn

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Pixie

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.8/5 (30+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Pixie?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Nó giống như một bảng tính động, rất trực quan và đơn giản với các cột, danh sách công việc, ngày tháng và bộ lọc, và có thể tùy chỉnh cho công ty của bạn và linh hoạt, vì vậy tôi thực sự yêu thích điều này trong hơn hai năm qua.

Nó giống như một bảng tính động, rất trực quan và đơn giản với các cột, danh sách công việc, ngày tháng và bộ lọc, và có thể tùy chỉnh cho công ty của bạn và linh hoạt, vì vậy tôi thực sự yêu thích điều này trong hơn hai năm qua.

⚡ Kho mẫu: Mẫu cổng thông tin khách hàng miễn phí để đơn giản hóa quản lý khách hàng

Sẵn sàng nâng cấp quy trình làm việc kế toán của bạn?

Karbon không phải là lựa chọn duy nhất của bạn. Nếu bạn đã đọc đến đây, có nghĩa là bạn đang cân nhắc việc chuyển sang một giải pháp khác hoặc ít nhất là đang tự hỏi liệu có giải pháp nào tốt hơn không.

ClickUp mang đến cho nhóm kế toán của bạn sự linh hoạt để thực hiện công việc theo cách bạn thực sự làm việc mà không làm mất đi cấu trúc từ các công việc lặp lại đến hạn chót.

Tất cả công việc, nhân viên và khách hàng của bạn đều được tập trung tại một nơi, hoạt động đồng bộ. 🧩

Đăng ký miễn phí trên ClickUp. Và khám phá xem liệu nó có phù hợp với nhóm kế toán của bạn hay không.