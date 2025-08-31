Ăn Ếch: Xử lý công việc quan trọng nhất của bạn trước tiên

Ăn con ếch.

Không, đây không phải là một nghi lễ năng suất kỳ lạ liên quan đến động vật lưỡng cư và bữa sáng.

Trừ khi bạn là Bear Grylls. 👀

Đó là việc giải quyết công việc khó khăn nhất, có tác động lớn nhất ngay từ đầu mỗi ngày – trước khi bộ não của bạn bị chiếm đoạt bởi các thông báo email và những "câu hỏi nhanh" nào đó, những thứ có thể nuốt chửng cả buổi chiều như một hố đen năng suất.

Bạn xác định "con ếch" của mình (công việc mà bạn sẽ trì hoãn nhưng tuyệt đối phải làm), sau đó xử lý công việc đó trước tiên khi ý chí của bạn vẫn còn mạnh mẽ.

So với đó, mọi thứ khác đều cảm thấy như một chiến thắng dễ dàng.

qua Giphy

Lý luận này không thể chối cãi. Hãy giải quyết những việc khó khăn khi năng lượng tinh thần của bạn đang ở đỉnh cao, chứ không phải khi bạn đang dựa vào caffeine và mệt mỏi vì phải đưa ra quyết định liên tục.

Nhưng đây là nơi hầu hết mọi người mắc sai lầm nghiêm trọng: họ nghĩ rằng "ăn con ếch" có nghĩa là việc cần làm là làm bất cứ điều gì cảm thấy khó khăn nhất hoặc tàn phá tinh thần nhất. Sai lầm.

Con ếch của bạn là công việc mà khi hoàn thành đều đặn, sẽ tạo ra tác động tích cực lớn nhất đối với mục tiêu của bạn.

TL;DR: "Eat the Frog" có nghĩa là gì?

Quy trình "Eat the Frog"

Phương pháp ăn ếch là một kỹ thuật năng suất làm việc, giúp bạn đặt công việc khó khăn nhất, quan trọng nhất hoặc có tác động lớn nhất lên đầu ngày làm việc.

Con "ếch" tượng trưng cho công việc duy nhất mà bạn có khả năng trì hoãn nhất. Thường là vì nó phức tạp, tốn thời gian hoặc khiến bạn muốn sắp xếp lại ngăn kéo bàn làm việc lần thứ bảy thay vì làm việc.

Thuật ngữ này xuất phát từ một câu nói thường được cho là của Mark Twain:

Hãy ăn một con ếch sống ngay khi thức dậy vào buổi sáng, và bạn sẽ không gặp phải điều gì tồi tệ hơn trong suốt cả ngày.

Hãy ăn một con ếch sống ngay khi thức dậy vào buổi sáng, và bạn sẽ không gặp phải điều gì tồi tệ hơn trong suốt cả ngày.

Mặc dù nguồn gốc của phương pháp này có độ tin cậy tương đương với dự báo thời tiết (sẽ đề cập chi tiết hơn sau), nhưng giá trị của nó là không thể phủ nhận.

Hoàn thành công việc khó khăn nhất của bạn khi nguồn lực tinh thần của bạn đang ở đỉnh cao. Phần còn lại của ngày sẽ trôi qua một cách dễ dàng.

Brian Tracy đã biến điều này thành một phương pháp hệ thống trong cuốn sách của ông Ăn Con Ếch!: 21 Cách Tuyệt Vời Để Ngừng Trì Hoãn và Hoàn Thành Nhiều Việc Cần Làm Trong Thời Gian Ngắn Hơn.

Sự sáng tạo của Tracy? Định nghĩa lại "con ếch" từ một việc chỉ đơn thuần là khó chịu thành việc quan trọng nhất. Đó là công việc mà nếu được hoàn thành đều đặn, sẽ có tác động tích cực lớn nhất đến cuộc sống và sự nghiệp của bạn.

Phương pháp ăn ếch dựa trên ba nguyên tắc.

Aspect Hành động Giải thích Tối ưu hóa năng lượng Lên lịch công việc đòi hỏi cao vào những khung giờ có năng lượng cao nhất Sức mạnh ý chí của bạn là hữu hạn, giống như sự kiên nhẫn của bạn trong một cuộc gọi Zoom kéo dài hai giờ. Nó cạn kiệt theo thời gian trong ngày. Đó là lý do tại sao việc lên lịch cho công việc đòi hỏi nhiều nỗ lực nhất vào những giờ có năng lượng cao nhất sẽ tăng cơ hội thành công Động lực tâm lý Những thành tựu ban đầu sẽ tạo đà cho các công việc tiếp theo. Hoàn thành một công việc quan trọng sớm tạo ra phản hồi tích cực. Thành tựu đó tạo ra năng lượng và động lực, lan tỏa sang các công việc tiếp theo như một quả cầu tuyết năng suất Phòng ngừa trì hoãn Việc quan trọng cần làm trước để tránh mệt mỏi tinh thần Xác định công việc quan trọng nhất của bạn là không thể thương lượng và lên lịch cho nó trước tiên sẽ loại bỏ áp lực tinh thần do việc tránh né và giảm bớt lo lắng từ việc trì hoãn công việc quan trọng

📖 Đọc thêm: Bạn có bao giờ cảm thấy mình bị chôn vùi trong những công việc vặt vãnh có vẻ hữu ích nhưng lại cản trở bạn khỏi những ưu tiên thực sự? Đó chính là sự trì hoãn có năng suất—và nó là một trong những cạm bẫy tinh vi nhất che giấu con ếch thực sự của bạn 🐸. Học cách nhận biết nó (và phá vỡ chu kỳ) trong hướng dẫn của chúng tôi về Cách Đối phó với Sự Chần Chừ Năng Suất. 🎯

Vấn đề mà "Eat the Frog" giải quyết là gì? Sự trì hoãn!

Phương pháp Eat the Frog giải quyết ba "kẻ giết chết năng suất" đang hoành hành như côn trùng số hóa trong môi trường làm việc hiện đại.

Vấn đề 1: Bẫy công việc phản ứng, hay "Tôi sẽ làm những việc quan trọng sau"

Hầu hết mọi người bắt đầu ngày mới bằng cách kiểm tra email, trả lời tin nhắn hoặc xử lý những việc dường như cấp bách.

Điều đó được gọi là sự không nhất quán về thời gian — não bộ của bạn đánh giá quá cao hiện tại và giảm giá tương lai. Các nhà kinh tế học hành vi gọi đó là sự thiên vị hiện tại.

Hãy xem trường hợp của Emily, một quản lý marketing. Mỗi sáng, cô ấy đến văn phòng với 47 email chưa đọc và hàng loạt thông báo Slack nhấp nháy như cây thông Noel.

Cô dành hai giờ để “bắt kịp” trước khi cố gắng phân tích chiến lược chiến dịch có thể ảnh hưởng đến kết quả quý tiếp theo cho “sau này”

Khi cô ấy dọn dẹp hộp thư đến, năng lượng nhận thức đỉnh cao của cô đã biến mất, và nó biến mất như pizza miễn phí tại một startup. Phân tích bị hoãn lại. Lại nữa.

Cảm thấy bị ngập trong công việc? 🎥 Video này sẽ hướng dẫn bạn cách ưu tiên công việc như một chuyên gia, giúp bạn bắt đầu ngày mới với sự tập trung và giải quyết những thách thức lớn nhất trước tiên.

Vấn đề 2: Trí óc trong cuộc chiến, hay còn gọi là bản thân tương lai so với bản thân hiện tại

Khi đối mặt với những công việc khó khăn, não bộ của chúng ta thường tìm kiếm những giải pháp dễ dàng hơn.

Mỗi sáng, trong đầu bạn diễn ra một cuộc đối đầu giữa hai nhân vật khóa:

Hệ thống limbic (còn gọi là "con quỷ thỏa mãn tức thì")

Vỏ não trước trán (còn gọi là "người trưởng thành lý trí trong phòng")

Hệ thống limbic của bạn muốn sự thoải mái. Dopamine. Không stress, xin vui lòng.

Trong khi đó, vỏ não trước trán của bạn đang cố gắng lập kế hoạch, ưu tiên và thực hiện.

Thật không may, hệ thống limbic hoạt động nhanh hơn và mạnh mẽ hơn. Nó la hét: “Hãy lướt TikTok thay vì bắt đầu bài thuyết trình đáng sợ đó!”

Các dự án quan trọng bị trì hoãn trong khi chúng ta sắp xếp lại bàn làm việc lần thứ ba trong tuần này, cập nhật định dạng danh sách việc cần làm, hoặc đột nhiên phát triển lãi suất với việc kiểm kê vật tư văn phòng.

📚 Kiểm tra khoa học: Các nghiên cứu cho thấy trì hoãn có liên quan đến sự kết nối yếu hơn giữa vỏ não trước trán và hệ thống limbic, khiến việc điều chỉnh cảm xúc và tập trung vào các phần thưởng lâu dài trở nên khó khăn hơn.

*bạn tránh những công việc khó khăn không phải vì chúng khó, mà vì chúng khiến bạn cảm thấy khó khăn. Bộ não cảm xúc của bạn đang chi phối mọi thứ.

Phương pháp ăn ếch đảo ngược tình thế.

Emily trong ví dụ trước đây sẽ xác định phân tích chiến dịch là "con ếch" của mình, lên lịch cho nó vào giờ đầu tiên và xử lý các vấn đề liên lạc sau đó. Các email khẩn cấp vẫn được giải quyết, nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc có tác động lớn.

Vấn đề 3: Bạn không tránh né công việc; bạn đang tránh né cảm giác mà nó mang lại cho bạn

Chúng ta không trì hoãn chỉ vì những việc đó nhàm chán hay khó khăn. Chúng ta trì hoãn vì nó khiến chúng ta cảm thấy khó chịu.

Căng thẳng. Sự không chắc chắn. Nỗi sợ thất bại. À, nghe quen quen. 🌚

Trì hoãn thường là một biểu mẫu điều chỉnh cảm xúc .

“Trì hoãn là một chiến lược sửa chữa tâm trạng ngắn hạn.”

“Trì hoãn là một chiến lược sửa chữa tâm trạng ngắn hạn.”

“Eat the frog” là công việc vì nó buộc bạn phải đối mặt với sự khó chịu một cách nhỏ lẻ và có kiểm soát – ngay từ đầu, khi ý chí của bạn còn mạnh mẽ nhất. Và một khi bạn bắt đầu, nỗi sợ hãi sẽ nhanh chóng tan biến.

TL;DR: Có rất nhiều điều đang diễn ra ở đây! Bây giờ bạn đã hiểu những gì diễn ra đằng sau hậu trường: tránh né cảm xúc, quá tải não bộ và logic làm méo mó thời gian, cùng nhiều yếu tố khác. Điểm quan trọng? Trì hoãn là một phản ứng có thể dự đoán được dựa trên cách não bộ của bạn hoạt động. Nhưng đây là tin tốt: “Ăn con ếch” là cách đơn giản và hiệu quả nhất để đánh bại nó. ✅ Nó tạo đà: Phương pháp 'Eat the Frog' tiêu diệt sự trì hoãn bằng tiến độ. Ăn con ếch mang lại cho bạn một thành công nhanh chóng, tạo động lực cho phần còn lại của ngày ✅ Nó loại bỏ sự do dự của bạn: Bạn vượt qua sự kháng cự cảm xúc trước khi nó trở nên nghiêm trọng bằng cách làm việc khó khăn nhất trước tiên ✅ Nó khắc phục sự không nhất quán về thời gian: Không còn tự lừa dối bản thân về việc “sẽ làm sau”. Bạn biến công việc có giá trị cao thành việc cần làm ngay lập tức ✅ Nó giúp tiết kiệm năng lượng ra quyết định: Một ưu tiên rõ ràng = ít rối loạn tinh thần = ít lý do biện minh hơn

Lịch sử và Nguồn gốc của Eat the Frog

Con đường từ triết học Pháp thế kỷ 18 đến lời khuyên về năng suất hiện đại cho thấy sức mạnh và huyền thoại xung quanh kỹ thuật này.

Cảnh báo spoiler: Nó liên quan đến những trích dẫn bị gán nhầm và gian lận văn học.

Sự thật về Mark Twain

Câu trích dẫn thường được liên kết với "ăn con ếch" gần như chắc chắn không phải của Mark Twain.

Nguồn gốc của phương pháp này có thể truy nguyên từ nhà văn Pháp Nicolas Chamfort (1741-1794), người đã đề cập đến một khái niệm tương tự liên quan đến một con ếch, không phải con ếch.

Sự bền bỉ của câu nói được cho là của Twain cho thấy điều thú vị về lời khuyên về năng suất: một ẩn dụ hấp dẫn thường quan trọng hơn sự chính xác lịch sử.

Hình ảnh ăn một con ếch sống là một hình ảnh sống động và khó quên. Nó hoàn hảo thể hiện thực tế tâm lý của việc đối mặt với những công việc không vui nhưng cần thiết.

Ngoài ra, việc quy cho Mark Twain nghe có vẻ hay hơn nhiều so với "một ông già người Pháp mà bạn chưa từng nghe đến đã nói điều tương tự về ếch"

qua Giphy

Từ kinh nghiệm dân gian đến phương pháp hệ thống

Brian Tracy xứng đáng được ghi nhận vì đã biến câu nói truyền miệng này thành một phương pháp năng suất có hệ thống. Cuốn sách năm 2001 của ông đã tạo ra một khung khổ hoàn thành thực sự công việc.

Đóng góp quan trọng của Tracy là thay đổi định nghĩa từ "công việc tồi tệ nhất" thành "công việc quan trọng nhất".

Những người thành công và hiệu quả là những người bắt tay ngay vào các công việc quan trọng của mình và sau đó tự rèn luyện bản thân để làm công việc một cách đều đặn và tập trung cho đến khi hoàn thành các công việc đó. Trong khi trí tuệ dân gian tập trung vào việc loại bỏ công việc khó chịu, Tracy nhấn mạnh vào tác động chiến lược.

Những người thành công và hiệu quả là những người bắt tay ngay vào các công việc quan trọng của mình và sau đó tự rèn luyện bản thân để làm công việc một cách đều đặn và tập trung cho đến khi hoàn thành các công việc đó. Trong khi trí tuệ dân gian tập trung vào việc loại bỏ công việc khó chịu, Tracy nhấn mạnh vào tác động chiến lược.

Những người thành công và hiệu quả là những người bắt tay ngay vào các công việc quan trọng của mình và sau đó tự rèn luyện bản thân để làm công việc một cách đều đặn và tập trung cho đến khi hoàn thành các công việc đó.

Những người thành công và hiệu quả là những người bắt tay ngay vào các công việc quan trọng của mình và sau đó tự rèn luyện bản thân để làm công việc một cách đều đặn và tập trung cho đến khi hoàn thành các công việc đó.

Trong khi trí tuệ dân gian tập trung vào việc loại bỏ công việc khó chịu, Tracy nhấn mạnh vào tác động chiến lược.

Tracy cũng nhận ra rằng "ăn con ếch" đòi hỏi nhiều hơn là ý chí và ý định tốt. Hệ thống 21 chương của ông bao gồm các kỹ thuật hỗ trợ như cài đặt mục tiêu và làm rõ, kế hoạch chi tiết, và nguyên tắc 80/20.

Cuốn sách tiết lộ rằng những người thành công hiểu rằng việc "ăn ếch" phụ thuộc vào việc xác định đúng con ếch, điều này là không thể nếu thiếu sự rõ ràng chiến lược về đối tượng của mình.

Tại sao phương pháp "Eat the Frog" lại là công việc?

Ban đầu, phương pháp ăn con ếch có thể nghe giống như lời khuyên về năng suất mang tính động viên được các diễn giả truyền cảm hứng đưa ra.

Tuy nhiên, kỹ thuật này được hỗ trợ bởi nghiên cứu thực tế từ những người có bằng tiến sĩ chuyên nghiên cứu về lĩnh vực này.

Mệt mỏi khi ra quyết định + cạn kiệt ý chí được các nhà khoa học giải thích

Nghiên cứu của nhà tâm lý học Roy Baumeister cho thấy khả năng tự kiểm soát hoạt động giống như một cơ bắp: mạnh nhất khi được nghỉ ngơi và yếu đi sau khi sử dụng suốt cả ngày.

Mỗi quyết định bạn đưa ra, mỗi cám dỗ bạn từ chối, mỗi công việc khó khăn bạn vượt qua đều làm cạn kiệt nguồn tài nguyên hữu hạn này, giống như pin điện thoại đang dần cạn kiệt.

Hậu quả của nó là rất sâu sắc.

Một công việc có vẻ dễ dàng vào lúc 9 giờ sáng có thể trở nên khó khăn như leo núi Everest bằng dép xỏ ngón vào lúc 3 giờ chiều – không phải vì công việc trở nên khó khăn hơn, mà vì sức chứa của bạn trong việc đối phó với khó khăn đã giảm sút.

Lên lịch cho công việc khó khăn nhất vào những giờ có sức mạnh ý chí cao nhất. Bạn đang làm việc cùng với sinh lý của mình chứ không phải chống lại nó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đang theo dõi mức năng lượng của bạn hàng giờ trong một tuần. Bạn sẽ khám phá ra mô hình ý chí cá nhân của mình thay vì dựa vào những lời khuyên chung chung về việc trở thành người dậy sớm.

Động lực nhận thức và dopamine

Hoàn thành các công việc quan trọng kích hoạt sự giải phóng dopamine trong hệ thống thưởng của não bộ.

Phản ứng thần kinh hóa học này mang lại cảm giác thoải mái, nhưng quan trọng hơn, nó tạo ra động lực thực sự, giúp các công việc sau đó trở nên dễ dàng hơn để hoàn thành.

Teresa Amabile của Đại học Harvard phát hiện ra rằng yếu tố quan trọng nhất trong động lực và hiệu suất làm việc là cảm giác tiến độ trong công việc có ý nghĩa.

*chúng tôi phát hiện ra rằng trong số tất cả các sự kiện đặc trưng cho những ngày công việc hiệu quả nhất, yếu tố nổi bật nhất là tiến độ. Và trong số tất cả các sự kiện đặc trưng cho những ngày tồi tệ nhất, yếu tố nổi bật nhất là những trở ngại — cảm giác như bạn đã mất đi tiến độ trong một dự án. Cả tiến độ và trở ngại đều là những yếu tố chính phân biệt giữa những ngày tốt nhất và tồi tệ nhất

chúng tôi phát hiện ra rằng trong số tất cả các sự kiện đặc trưng cho những ngày công việc hiệu quả nhất, yếu tố nổi bật nhất chính là tiến độ. Và trong số tất cả các sự kiện đặc trưng cho những ngày tồi tệ nhất, yếu tố nổi bật nhất chính là những trở ngại – cảm giác như bạn đã mất đi tiến độ trong một dự án. Khi kết hợp lại, tiến độ và trở ngại chính là những yếu tố phân biệt chính giữa những ngày tốt nhất và tồi tệ nhất.”

Bắt đầu ngày mới bằng việc tiến độ trên dự án quan trọng nhất của bạn. Cô gọi đây là "vòng lặp tiến độ". Những cảm xúc tích cực này sẽ thúc đẩy năng suất tiếp tục thay vì vòng lặp thông thường "Tại sao tôi lại đồng ý tham gia cuộc họp này?"

Sự đảo ngược của Hiệu ứng Zeigarnik

Nhà tâm lý học Bluma Zeigarnik đã tiến hành một thí nghiệm có tên “Về các công việc đã hoàn thành và chưa hoàn thành” Cô phát hiện ra rằng con người nhớ những công việc bị gián đoạn hoặc chưa hoàn thành một cách rõ ràng hơn so với những công việc đã hoàn thành. Tính cách con người này hiện nay được biết đến rộng rãi với tên gọi Hiệu ứng Zeigarnik.

Một công việc quan trọng chưa hoàn thành sẽ tạo ra căng thẳng tinh thần dai dẳng. Tiếng ồn nhận thức này làm cạn kiệt sự tập trung ngay cả khi bạn đang làm công việc trên những việc khác.

Nó giống như có một bài hát cứ lặp đi lặp lại trong đầu bạn, nhưng bài hát đó là "Bạn vẫn cần hoàn thành báo cáo quý" đang phát lặp đi lặp lại.

Hoàn thành công việc quan trọng nhất trước tiên. Điều này loại bỏ nguồn gốc của sự phân tâm tinh thần, giải phóng băng thông nhận thức cho các công việc còn lại.

Hoặc bạn sẽ chỉ cảm thấy bực bội trong lòng, giống như con rùa này. 👇🏼

Lý thuyết tải nhận thức

Được phát triển bởi John Sweller, khung này cho thấy bộ nhớ công việc của chúng ta có sức chứa giới hạn, giống như một chiếc máy tính có RAM không đủ.

Khi chúng ta lo lắng về công việc quan trọng bị trì hoãn, sự lo lắng đó tiêu tốn nguồn lực nhận thức có thể được hướng vào các công việc hiện tại.

Khi công việc quan trọng nhất của bạn đã hoàn thành, tâm trí của bạn có thể tập trung hoàn toàn vào những gì tiếp theo thay vì liên tục nhắc nhở bạn về những việc bạn nên làm.

Có phải là Hiệu ứng Zeigarnik với một cái tên khác không? Chúng tôi hiểu ý bạn đấy, Tiến sĩ Sweller!

Hiệu ứng sắp xếp ngược đời

Một nghiên cứu của Habbert và Schroeder cho thấy mọi người thường xuyên ưa thích hoàn thành các công việc theo đơn đặt hàng độ khó tăng dần (từ dễ đến khó), tin rằng điều này sẽ nâng cao cảm giác hiệu quả của họ.

Tuy nhiên, những người tham gia hoàn thành các công việc theo đơn đặt hàng độ khó giảm dần (từ khó đến dễ) đã báo cáo cảm giác tự tin và năng lực cao hơn đáng kể.

qua ClickUp

Nghiên cứu này là nhà cung cấp hỗ trợ thực nghiệm trực tiếp cho phương pháp ăn con ếch đồng thời giải thích tại sao nó có vẻ trái với直觉.

Những直觉 của chúng ta về thứ tự thực hiện công việc thường sai lầm một cách có hệ thống.

Những công việc nhỏ có thể cản trở bạn

Nghiên cứu của Rusou, Amar và Ayal đã xác định một thiên kiến mạnh mẽ mà họ gọi là “bẫy công việc nhỏ”

Điểm mấu chốt là: Ngay cả khi các công việc lớn mang lại hiệu quả cao hơn và là nhà cung cấp kết quả tốt hơn, con người vẫn thường xuyên chọn làm các công việc nhỏ, ít giá trị hơn trước tiên, giống như những con bướm bị thu hút bởi ngọn lửa năng suất.

chúng tôi đã nghiên cứu vai trò của kích thước công việc (nhỏ so với lớn) và sự khác biệt cá nhân trong phong cách nhận thức (lý trí và trực giác) trong việc hình thành hành vi quản lý công việc. Kết quả cho thấy rằng “bẫy công việc nhỏ” có thể dẫn đến việc hoàn thành các mục tiêu phụ cục bộ, tạo ra cảm giác tiến độ cụ thể, nhưng cản trở việc đạt được mục tiêu lớn hơn và có lợi hơn

chúng tôi đã nghiên cứu vai trò của kích thước công việc (nhỏ hơn so với lớn hơn) và sự khác biệt cá nhân trong phong cách nhận thức (lý trí và trực giác) trong việc hình thành hành vi quản lý công việc. Kết quả cho thấy rằng “bẫy công việc nhỏ” có thể dẫn đến việc hoàn thành các mục tiêu phụ cục bộ, tạo ra cảm giác tiến độ cụ thể, nhưng cản trở việc đạt được mục tiêu lớn hơn và có lợi hơn

Trong các nghiên cứu của mình, các đối tượng tham gia tiếp tục tập trung vào các công việc nhỏ ngay cả khi các công việc lớn mang lại phần thưởng tốt hơn một cách khách quan cho mỗi đơn vị nỗ lực.

Phát hiện này giải thích tại sao việc "ăn con ếch" đòi hỏi sự kỷ luật. Bản năng tự nhiên của chúng ta là tránh những công việc có tác động lớn để ưu tiên những công việc có thể hoàn thành nhanh chóng và nhà cung cấp sự thỏa mãn tức thì.

Lợi ích của phương pháp

Lợi ích được nghiên cứu chứng minh của việc sắp xếp công việc chiến lược không chỉ dừng lại ở việc tăng năng suất đơn thuần.

tăng cường tập trung và luồng*: Loại bỏ lo lắng từ việc trì hoãn công việc quan trọng. Trí óc của bạn có thể hoàn toàn tập trung vào các công việc hiện tại. Sự giảm tải nhận thức này giúp dễ dàng đạt được trạng thái luồng. Những kỳ hoàn toàn tập trung mang lại công việc chất lượng cao và sự thỏa mãn nội tại

giảm căng thẳng và cải thiện sức khỏe tinh thần*: Như chúng ta đã thảo luận trước đây, nhiều nghiên cứu cho thấy việc kiểm soát thời gian mang lại mức độ căng thẳng thấp hơn và sự hài lòng trong công việc tốt hơn. Đảm bảo tiến độ hàng ngày trong công việc có ý nghĩa. Phương pháp ếch tăng cường cảm giác chủ động và thành tựu của bạn

nâng cao chất lượng quyết định*: Sau khi hoàn thành công việc quan trọng nhất, các quyết định sau đó sẽ ít quan trọng hơn. Áp lực giảm đi thực sự cải thiện khả năng phán đoán. Bạn có thể tiếp cận các lựa chọn buổi chiều với sự rõ ràng thay vì tuyệt vọng

Và đây là lúc bài hát Eye of the Tiger bắt đầu vang lên trong nền. 👀

qua Giphy

Cách xác định "Con Ếch" của bạn 101: Hướng dẫn từng bước (bước)

Vậy bạn muốn "ăn con ếch" — tức là giải quyết công việc lớn nhất, khó khăn nhất ngay từ sáng sớm.

Nhưng đôi khi thật khó để xác định con ếch nào là con ếch quan trọng nhất.

Liệu đó có phải là việc trả lời email mang tính chất bị động-tấn công?

Bạn đã bắt đầu viết báo cáo chưa? Hay có lẽ bạn đang gọi cho nha sĩ của mình?

Chào mừng đến với Frog Identification 101 — hãy cùng tìm hiểu xem công việc nhỏ nhặt nào bạn cần giải quyết trước tiên.

Ếch 1: Hãy tự hỏi: “Điều gì tôi có khả năng tránh làm nhất hôm nay?”

Con ếch của bạn không phải là công việc mà bạn có thể làm một cách dễ dàng khi đã đóng mắt và lướt Instagram.

Đó là điều khiến bạn thở dài, bồn chồn hoặc thậm chí nghĩ đến việc giả vờ biến mất.

Ví dụ:

Viết bản đề xuất mà bạn đã "đang suy nghĩ" trong ba ngày qua

Lên lịch cho cuộc họp mà bạn lo lắng

Lập ngân sách (ôi, số)

👉 Nếu chỉ nghĩ đến việc cần làm nó đã khiến bạn muốn dọn dẹp cả ngôi nhà thay vì làm… đó chính là con ếch của bạn.

qua Giphy

Bước 2: Tìm kiếm công việc có tác động lớn nhất

Con ếch của bạn không chỉ gây phiền toái—nó quan trọng. Nó tạo ra sự khác biệt.

Đó là điều mà một khi đã xong, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và như một bậc thầy về năng suất.

Hãy tự hỏi mình:

Công việc nào hôm nay sẽ giúp mọi việc khác trở nên dễ dàng hơn hoặc ít cấp bách hơn?

Điều gì đang đè nặng lên tôi như một đám mây?

Công việc mà bạn không thể ngừng nghĩ về nó, ngay cả khi đang làm những việc khác?

👋 Chào, Ếch. 🐸

Bước 3: Tìm con Ếch ẩn sau sự năng suất giả tạo

Ếch rất tinh ranh.

Đôi khi chúng ẩn mình dưới những cái tên như “nghiên cứu”, “sắp xếp hộp thư đến” hoặc “kế hoạch thay vì việc cần làm”

Kiểm tra bản thân:

Bạn có đang thực hiện công việc xoay quanh con ếch thay vì đối mặt với nó?

Bạn có đang tự lừa dối bản thân rằng bận rộn = năng suất?

✂ Đừng giả vờ. Con ếch thực sự của bạn có xác suất đang nằm ẩn sau bảng Trello được phân loại màu sắc mà bạn tạo ra thay vì viết bản đề xuất thực sự.

Bước 4: Hãy tưởng tượng bây giờ là 4:59 chiều

Bây giờ hãy tự hỏi: Điều gì là điều duy nhất tôi sẽ hối hận nếu không làm việc cần làm hôm nay?

Đó chính là con ếch. Đó là công việc "con ếch" sẽ làm phiền bạn suốt cả buổi tối.

Bước 5: Đặt tên cho con ếch của bạn

Được rồi, không giống như Jeremy the Financial Report, trừ khi điều đó giúp bạn. Nhưng hãy cụ thể.

Thay vì:

“Công việc về các vấn đề tiếp thị”

Thử:

“Viết 500 từ cho email ra mắt quý 4.”

Đặt tên cho con ếch của bạn sẽ khiến nó trở nên thực tế. Những con ếch thực tế dễ bắt hơn—và dễ ăn hơn.

Bạn có thể dễ dàng thực hiện điều này với nhiệm vụ ClickUp. Đặt mức ưu tiên, giao nhiệm vụ cho bản thân hoặc đồng nghiệp và đảm bảo nó đã xong!

Ghi lại những ưu tiên quan trọng nhất trong ngày của bạn và biến chúng thành các nhiệm vụ có thể theo dõi với ClickUp

Tạo ra một hệ thống đơn giản: Ưu tiên cấp bách = con ếch của ngày hôm nay, Ưu tiên cao = những con ếch tiềm năng trong tương lai, Ưu tiên bình thường và thấp = các công việc hỗ trợ sẽ không làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của bạn nếu bị trì hoãn.

Nói chung, những con ếch của bạn là … ✅ Quan trọng✅ Có phần đáng sợ✅ Dễ bị trì hoãn✅ Đổi mới hoàn toàn khi hoàn thành

Vậy bây giờ bạn đã tìm thấy nó, hãy tiếp tục… hít thở sâu và ăn con ếch đó. Và vâng, cà phê có thể được phép uống trước khi ăn con ếch.

Cách áp dụng "Eat the Frog" trong cuộc sống hàng ngày

Đã đến lúc thực sự áp dụng phương pháp này thay vì chỉ gật gù đồng ý mà không làm việc cần làm.

Dưới đây là một phương pháp hệ thống công việc mà không cần phải thay đổi tính cách.

Bước 1: Chuẩn bị từ tối hôm trước

Quyết định tiêu tốn năng lượng nhận thức như một chiếc SUV tiêu tốn nhiều nhiên liệu.

Vậy nên đừng đi tìm ếch vào buổi sáng!

Loại bỏ mệt mỏi do quyết định bằng cách xác định và lên lịch cho "con ếch" của bạn vào buổi tối trước đó.

Ghi chép cụ thể. Không phải “công việc trên bài thuyết trình” mà là “hoàn thành các slide 5-8 của bài thuyết trình cho khách hàng với phân tích dữ liệu quý 3.”

Những con ếch mơ hồ có thể biến thành cơ hội trì hoãn nhanh hơn bạn có thể nói "Tôi sẽ kiểm tra email trước đã."

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Chuẩn bị sẵn các vật dụng cần thiết cho "con ếch" của bạn vào đêm trước. Chuẩn bị vật lý giúp giảm bớt rào cản và khiến việc bắt đầu dễ dàng hơn vào buổi sáng.

Bước 2: Bảo vệ khung thời gian năng lượng cao nhất của bạn

Xác định thời điểm bạn tự nhiên có nhiều năng lượng tinh thần và tập trung nhất. Lên lịch cho "con ếch" của bạn trong khung thời gian hiệu suất cao nhất này. Xem nó như một cuộc họp với khách hàng không thể hoãn lại.

Nếu ai đó cố gắng lên lịch cho một việc gì đó trong thời gian "ăn ếch" của bạn, hãy phản ứng như thể họ vừa yêu cầu bạn hiến một quả thận. Từ chối một cách lịch sự nhưng kiên quyết.

Bước 3: Loại bỏ rào cản và sự phân tâm

Cài đặt môi trường làm việc thuận lợi cho thành công.

Đóng các tab trình duyệt không cần thiết. Đặt điện thoại vào phòng khác, hoặc ít nhất là úp mặt xuống, như một thiết bị có thể làm giảm năng suất.

Chuẩn bị tất cả các tài liệu cần thiết. Mục tiêu là giảm thiểu năng lượng cần thiết để bắt đầu.

Bắt đầu với "con ếch" của bạn một cách dễ dàng hơn so với việc kiểm tra mạng xã hội. Điều này có thể đòi hỏi sự sáng tạo và có thể là ý chí mà bạn không ngờ mình có.

Bước 4: Bắt đầu ngay lập tức, không cần hoàn hảo

Chủ nghĩa hoàn hảo là sự trì hoãn khoác lên mình bộ vest kinh doanh. Hãy bắt đầu với phiên bản đơn giản nhất của con ếch của bạn.

Viết báo cáo? Hãy bắt đầu với một dàn ý cơ bản. Gọi điện thoại tiếp thị? Hãy gọi số đầu tiên. Xây dựng đà từ hành động công việc hơn là chờ đợi điều kiện hoàn hảo.

Điều kiện lý tưởng giống như những con kỳ lân. Mọi người đều nói về chúng, nhưng không ai thực sự thấy chúng trong tự nhiên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Có nhiều hơn một công việc khó khăn trong danh sách công việc của bạn? Như Brian Tracy đã nói, “Nếu bạn phải ăn hai con ếch, hãy ăn con xấu xí nhất trước.” Tạm dịch: hãy chọn công việc khó khăn hơn trong hai công việc đó để làm trước.

Bước 5: Công việc theo các khối tập trung

Phân chia thời gian "ăn ếch" thành các khối dễ quản lý.

Sự tập trung của bạn tự nhiên sẽ dao động trong suốt các phiên công việc kéo dài, vì vậy đừng mong đợi có thể duy trì sự tập trung tuyệt đối trong nhiều giờ liền như một cỗ máy năng suất.

Phân chia các công việc dài thành các giai đoạn và hoàn thành giai đoạn khó khăn nhất trong vòng 24 giờ.

Ví dụ, nếu bạn đang viết một báo cáo chi tiết, hãy xử lý phần phân tích phức tạp nhất vào thời điểm năng lượng của bạn cao nhất, sau đó xử lý định dạng và chỉnh sửa sau khi não bộ của bạn đã hoạt động ở chế độ tự động.

Khóa là phải phù hợp mức độ khó khăn của công việc với sức chứa nhận thức hiện tại của bạn. Khi cảm thấy sự tập trung của mình đang bị phân tán, hãy chủ động nghỉ ngơi thay vì cố gắng tiếp tục và tạo ra công việc kém chất lượng.

💟 Mẹo bổ sung: Sử dụng lịch được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) để theo dõi thời gian tập trung của bạn. Bạn có thể phát hiện ra rằng mình có khả năng tập trung liên tục hơn bạn nghĩ hoặc nhận ra rằng bạn cần nghỉ ngơi thường xuyên hơn. Nếu điều này phù hợp với bạn, bạn sẽ yêu thích ClickUp Calendar. Phương pháp này cho phép bạn lên lịch việc xử lý "con ếch" như một cuộc hẹn không thể thương lượng. Tự động khối các khung giờ làm việc hiệu quả nhất của bạn dành cho công việc "con ếch".

Thích ứng phương pháp "Eat the Frog" với các loại tính cách khác nhau

Nguyên tắc cốt lõi (việc cần làm công việc quan trọng vào thời điểm năng lượng cao nhất) áp dụng cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, cách thực hiện có thể khác nhau tùy thuộc vào sự khác biệt cá nhân vì con người chưa phải là robot.

✅ Dành cho những người dậy sớm (chim sơn ca): Phương pháp truyền thống vẫn hiệu quả. Lên lịch cho công việc đòi hỏi cao từ 6-9 giờ sáng. Xử lý các nhiệm vụ thường ngày vào cuối ngày khi não bộ đã mệt mỏi nhưng vẫn còn hàm

✅ Dành cho những người thích làm việc ban đêm (cú đêm): Xác định khung giờ làm việc hiệu quả nhất của bạn, có thể là từ 10 giờ sáng đến trưa hoặc từ 2 đến 4 giờ chiều. Đừng ép bản thân phải làm việc vào buổi sáng nếu não bộ của bạn chưa tỉnh táo cho đến khi quán cà phê mở cửa. Hãy dành công việc theo nhịp sinh học của cơ thể, không chống lại nó

✅ Dành cho những người có tính cách xã hội cao: Hãy xem xét "các mối quan hệ hợp tác ếch". Công việc trên các công việc thách thức cùng đồng nghiệp, ngay cả khi họ đang làm việc trên các dự án khác nhau. Yếu tố xã hội có thể giảm bớt sự kháng cự trong khi vẫn duy trì sự tập trung. Nó giống như có một người bạn tập gym, nhưng cho năng suất

✅ Dành cho những người chú trọng chi tiết: Chia các "con ếch" lớn thành các thành phần cụ thể, có thể đo lường được. Thay vì "cải thiện quy trình onboarding khách hàng", hãy cụ thể hóa thành "thiết kế lại chuỗi email chào mừng và thử nghiệm các biến thể tiêu đề email". Não bộ của bạn sẽ thích việc đánh dấu các công việc con đã hoàn thành

✅ Dành cho những người có tư duy chiến lược: Bắt đầu mỗi phiên làm việc bằng cách nhắc nhở bản thân về cách nhiệm vụ này kết nối với các đối tượng lớn hơn. Viết một câu tóm tắt "tại sao điều này quan trọng" ở đầu danh sách công việc của bạn. Bối cảnh giúp duy trì động lực khi công việc trở nên nhàm chán

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng phương pháp Prime Time để quản lý thời gian

Áp dụng phương pháp "Eat the Frog" cho mục tiêu dài hạn

Phương pháp này không giới hạn chỉ cho các công việc hàng ngày.

Bạn có thể áp dụng nguyên tắc này cho các khung thời gian khác nhau, giống như những con búp bê lồng nhau của năng suất.

Các loại ếch Làm thế nào để đối phó với chúng? Các con ếch hàng tuần Xác định dự án quan trọng nhất trong tuần. Đảm bảo bạn đạt được tiến độ có ý nghĩa trên nó mỗi ngày, ngay cả khi chỉ trong 30 phút. Sự nhất quán quan trọng hơn cường độ đối với các dự án dài hạn Ếch hàng thángs Chọn một mục tiêu quan trọng mỗi tháng thường bị trì hoãn, như việc điều trị răng. Học một kỹ năng mới, khởi động một dự án phụ, hoặc thực hiện kế hoạch chiến lược. Lên lịch các phiên tập trung vào mục tiêu này Ếch quý* Sử dụng phương pháp quản lý thời gian "Eat the Frog" để đảm bảo tiến độ đều đặn trong phát triển sự nghiệp, xây dựng mối quan hệ hoặc những thay đổi quan trọng trong cuộc sống - những việc quan trọng nhưng hiếm khi cấp bách

Khóa là duy trì các tiêu chí lựa chọn nhất quán: tác động lớn, khả năng chống lại và đòn bẩy.

Những hạn chế và giới hạn của phương pháp "Eat the Frog"

Không có hệ thống năng suất nào là phổ quát; bất kỳ ai khẳng định điều ngược lại có xác suất đang cố bán cho bạn thứ gì đó. Phương pháp "Eat the Frog" có những giới hạn đáng kể, mà bạn nên hiểu rõ.

Sự không phù hợp về loại đồng hồ sinh học

Lời khuyên truyền thống về việc giải quyết công việc khó khăn “ngay từ sáng sớm” bỏ qua thực tế sinh học. Không phải ai cũng có lịch trình hoạt động não bộ giống nhau (và nghiên cứu đã chứng minh điều này ).

Một số người là những người thức khuya, đỉnh cao nhận thức của họ thường xảy ra vào buổi chiều muộn hoặc buổi tối. Buộc họ phải có năng suất vào buổi sáng giống như cố gắng khiến một con mèo thích bơi lội.

Người có thói quen dậy sớm thực sự đạt đỉnh cao năng suất vào buổi sáng. Những người có thói quen dậy muộn có thể không đạt được phong độ tốt nhất cho đến 10 giờ sáng, với đỉnh cao năng suất thực sự vào giữa chiều.

Giải pháp? “Ăn con ếch trong khung giờ năng lượng cao nhất của bạn”, chứ không phải “ăn con ếch vào lúc bình minh như một nhà sư năng suất”

Đang theo dõi năng lượng của bạn theo giờ trong một tuần. Lên lịch công việc đòi hỏi cao vào những khung giờ cao điểm.

Thách thức từ các công việc phức tạp

Nghiên cứu của Edwin Locke và Gary Latham cho thấy các kỹ thuật cài đặt mục tiêu hoạt động hiệu quả nhất đối với các công việc đơn giản và được định nghĩa rõ ràng.

Chỉ đơn giản là tự ép bản thân "ăn con ếch" có thể không đủ cho những công việc phức tạp, mơ hồ như các dự án sáng tạo hoặc kế hoạch chiến lược.

Các công việc phức tạp thường đòi hỏi tư duy chiến lược và quá trình phát triển trước khi thực hiện.

Đối tượng/kỳ/phiên bản, nếu "con ếch" của bạn là "viết chiến lược tiếp thị", bạn có thể cần xác định trước những thông tin cần thiết, người cần tham khảo và khung làm việc phù hợp.

Nhảy thẳng vào thực hiện có thể dẫn đến sự thất vọng và công việc không đạt hiệu quả, khiến bạn nghi ngờ về sự lựa chọn nghề nghiệp của mình.

Chi phí chuyển đổi ngữ cảnh

Một số vai trò yêu cầu sự sẵn sàng liên tục và phản hồi nhanh chóng đối với các yêu cầu từ bên ngoài.

Nhân viên dịch vụ khách hàng, nhân viên ứng phó khẩn cấp và thậm chí cả các nhà quản lý cấp cao cũng không thể thực tế dành ra những khối thời gian liên tục dài để "ăn ếch".

Các vai trò này cần được điều chỉnh.

Có thể xác định các "con ếch con" nhỏ hơn có thể hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn hơn. Hoặc tìm cách sáng tạo để nhóm các hoạt động có tác động lớn tương tự giữa các phiên xử lý tình huống khẩn cấp.

📣 ClickUp Callout: ClickUp Brain là giải pháp dành cho khi danh sách việc cần làm của bạn đã trở thành một "quái vật" và bạn cần một "quái vật" lớn hơn để đối phó với nó. Trợ lý AI sẽ xâm nhập vào không gian làm việc của bạn để tìm ra công việc khó nhằn nhất và giải quyết nó cho bạn. Sử dụng nó để: ngay lập tức xác định "con ếch" lớn nhất của bạn* bằng cách yêu cầu Brain tìm kiếm qua tất cả các công việc, tài liệu và cuộc hội thoại của bạn để xác định mục quan trọng nhất trong ngày

tạo kế hoạch dự án từ con số 0* bằng cách mô tả cho AI Người Tạo những gì bạn muốn, biến ý tưởng mơ hồ thành kế hoạch chi tiết để bạn có thể tập trung vào những việc quan trọng ngay lập tức

Tự động hóa các công việc lặt vặt bằng cách triển khai các Trợ lý Trí tuệ Nhân tạo (AI Agents) để xử lý các bản cập nhật tiến độ và báo cáo, giúp bạn có thời gian miễn phí tập trung vào việc giải quyết công việc khó khăn mà bạn đã tránh né bấy lâu nay

biến các cuộc họp lan man thành hành động* bằng cách để ClickUp AI Notetaker tự động ghi chép cuộc gọi, tóm tắt các công việc và giao chúng cho đúng người trước khi ai đó có cơ hội quên

Eat the Frog so với các phương pháp năng suất khác

Hiểu cách ăn con ếch liên quan đến các kỹ thuật quản lý thời gian khác giúp bạn xây dựng một hệ thống năng suất toàn diện.

Điều đó tốt hơn nhiều so với việc chỉ dựa vào một phương pháp duy nhất, như thể đó là một phép thuật thần kỳ về năng suất.

Khung làm việc Tập trung & Nguyên tắc Trường hợp sử dụng & Câu hỏi quyết định Sức mạnh Điểm yếu *người dùng lý tưởng Ăn Ếch Vượt qua thói quen trì hoãn bằng cách giải quyết công việc khó khăn nhất trước tiên Quản lý công việc hàng ngày → “Công việc nào xứng đáng với năng lượng của tôi ngay bây giờ?” Đơn giản, có thể thực hiện được Đơn giản hóa quá mức công việc có tính phụ thuộc lẫn nhau Những người mới bắt đầu với việc ưu tiên công việc Ma trận Eisenhower Ưu tiên dựa trên tính cấp bách so với tính quan trọng Khối lượng công việc hỗn hợp → “Điều này có khẩn cấp hay quan trọng không?” Sự rõ ràng chiến lược Sự phân biệt chủ quan Các chuyên gia phải cân bằng giữa công việc phản ứng và chiến lược Nguyên tắc Pareto (80/20)* Tập trung vào 20% công việc tạo ra 80% kết quả Phân tích chiến lược → “Đâu là điểm đòn bẩy lớn nhất?” Tập trung mạnh mẽ vào tác động Nhìn lại quá khứ, không dự đoán tương lai Những nhà lãnh đạo hoặc nhà phân tích đang tìm kiếm sự tập trung Phương pháp ABCDE Xếp hạng các công việc từ A đến E theo mức độ ảnh hưởng Thực hiện cá nhân → “Tôi cần làm việc gì tiếp theo?” Rèn luyện kỷ luật Quá cứng nhắc cho công việc linh hoạt Những người hay trì hoãn cần có cấu trúc *ma trận Ưu tiên Hành động So sánh các công việc dựa trên Tác động so với Nỗ lực Kế hoạch dự án → “Công việc nào mang lại ROI tốt nhất?” Nổi bật về hiệu quả Đánh giá là chủ quan Các trưởng nhóm hoặc quản lý dự án (PM) có nguồn lực giới hạn

Ăn Ếch so với Ma trận Eisenhower

Giải thích các nguyên tắc cơ bản của Ma trận Eisenhower

Ma trận Eisenhower phân loại công việc theo mức độ khẩn cấp và quan trọng. Eat the frog tập trung vào thứ tự ưu tiên và quản lý năng lượng.

Các phương pháp này bổ sung cho nhau, không cạnh tranh như các "phái" năng suất đối lập.

Ma trận Eisenhower giúp bạn xác định "con ếch" của mình bằng cách làm rõ điều gì thực sự quan trọng so với những việc chỉ đơn thuần là cấp bách. "Con ếch" của bạn thường là một công việc "quan trọng nhưng không cấp bách" (Quadrant 2) có nguy cơ trở thành "cấp bách và quan trọng" (Quadrant 1) nếu bị trì hoãn quá lâu.

Sử dụng ma trận cho lập kế hoạch chiến lược và phương pháp ăn ếch cho thực thi chiến thuật. Ma trận trả lời câu hỏi “Tôi nên ưu tiên điều gì?” Phương pháp ăn ếch trả lời câu hỏi “Khi nào tôi nên làm công việc quan trọng nhất của mình?”

Ăn Ếch so với Nguyên tắc Pareto (Quy tắc 80/20)

Nguyên lý Pareto cho rằng 80% kết quả đến từ 20% nỗ lực. Điều này cung cấp một khung phân tích để xác định các hoạt động có tác động lớn, giúp bạn chọn đúng "con ếch" thay vì chỉ chọn công việc khó chịu nhất và gọi đó là năng suất.

Nguyên tắc 80/20 mang tính chẩn đoán, giúp xác định những hoạt động mang lại giá trị cao nhất. Ăn con ếch là phương pháp hướng dẫn: nó chỉ ra thời điểm bạn nên xử lý những hoạt động có giá trị cao để đạt hiệu quả tối đa.

Kết hợp lại, chúng tạo thành một hệ thống mạnh mẽ. Sử dụng phân tích Pareto để xác định các hoạt động có tác động lớn nhất của bạn. Sau đó, áp dụng phương pháp ếch để đảm bảo thực hiện nhất quán các hoạt động đó trong khung giờ làm việc hiệu quả nhất của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Hãy xem xét các công việc hoàn thành hàng tuần thông qua lăng kính 80/20. 20% công việc nào đã mang lại 80% kết quả của bạn? Đó chính là những "con ếch" tiềm năng cho tương lai của bạn.

Ăn Ếch so với Getting Things Done (GTD)

Hệ thống GTD của David Allen tập trung vào việc ghi chép và tổ chức công việc một cách toàn diện.

Ăn Ếch* nhấn mạnh vào việc thực thi chiến lược.

GTD giúp đảm bảo không có công việc quan trọng nào bị bỏ sót như những đồng xu lẻ trong gối sofa. Việc "ăn ếch" đảm bảo công việc quan trọng nhất của bạn nhận được sự chú ý tối đa.

Các hệ thống này bổ sung cho nhau rất tốt. Sử dụng quy trình đánh giá hàng tuần của GTD để xác định các "con ếch" tiềm năng. Sử dụng phương pháp "ăn ếch" để đảm bảo tiến độ đều đặn trên các dự án quan trọng nhất được xác định trong hệ thống GTD của bạn.

📖 Đọc thêm: Mẫu GTD miễn phí cho năng suất

Cách các nhóm có thể áp dụng phương pháp "Eat the Frog"

Mặc dù ban đầu được thiết kế cho năng suất cá nhân, nguyên tắc ăn con ếch có thể áp dụng cho môi trường làm việc nhóm với sự điều chỉnh phù hợp.

Nhưng đừng mong đợi nó sẽ thực hiện công việc chính xác như vậy.

Các nhóm phức tạp hơn cá nhân, giống như cố gắng điều khiển một đàn mèo chạy theo những lịch trình hoàn toàn khác nhau.

Chiến lược triển khai cho nhóm

Xác định ếch chung

Trong các cuộc họp kế hoạch hàng tuần, giúp mỗi thành viên trong nhóm xác định công việc khó khăn nhất của họ cho kỳ sắp tới.

Điều này không liên quan đến việc phân công công việc. Đây là về việc giúp mọi người nhận ra điều gì xứng đáng với năng lượng và sự tập trung cao nhất của họ.

Hãy xem nó như một hình thức trị liệu nhóm, nhưng dành cho năng suất thay vì chấn thương tâm lý thời thơ ấu.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Brain để xác định các công việc thường bị trì hoãn, đòi hỏi nỗ lực lớn hoặc kết nối với nhiều phụ thuộc dự án. Tất cả đều là dấu hiệu của các ứng viên "con ếch" tiềm năng. Yêu cầu ClickUp Brain đề xuất thời hạn tối ưu cho các công việc ClickUp và ưu tiên công việc của bạn một cách hiệu quả hơn

Thời gian làm việc hiệu quả chia sẻ cao nhất

Nhiều nhóm thiết lập "giờ tập trung chính" khi các yếu tố gây gián đoạn được giảm thiểu và mọi người có thể tập trung vào công việc đòi hỏi cao nhất. Một cách tiếp cận phổ biến là dành khung giờ 9-11 giờ sáng làm "thời gian ếch" của nhóm, với các cuộc họp và công việc hợp tác được sắp xếp vào buổi chiều.

Điều này đòi hỏi sự kỷ luật từ phía quản lý. Không tổ chức các cuộc họp "đồng bộ" trong giờ làm việc chính, dù chúng có vẻ cấp bách đến đâu.

Hiển thị và tài khoản của Ếch

Một số nhóm chia sẻ những "con ếch" hàng ngày hoặc hàng tuần của họ trong tài liệu chung hoặc trong các cuộc họp ngắn. Điều này tạo ra áp lực tích cực từ đồng nghiệp và giúp các thành viên trong nhóm tránh lên lịch các yêu cầu xung đột trong khung giờ công việc cao điểm của nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng bảng điều khiển chia sẻ (Dashboards) nơi các thành viên trong nhóm có thể xem những "con ếch" hàng ngày của nhau. Việc chứng kiến người khác giải quyết công việc khó khăn sẽ tạo động lực và ngăn chặn ảo tưởng "mọi người khác đều Slack". Bảng điều khiển ClickUp là công cụ tuyệt vời cho mục đích này.

qua ClickUp

Ăn Ếch trong công việc sáng tạo và kiến thức

Công việc sáng tạo và phân tích đặt ra những thách thức đặc biệt cho việc "ăn ếch".

Nhịp điệu sáng tạo linh hoạt

Cảm hứng sáng tạo không tuân theo lịch trình như một chuyến tàu điện ngầm ngoại ô. Một số nhà văn tạo ra công việc hay nhất vào lúc 5 giờ sáng. Những người khác tìm thấy giọng văn của mình vào nửa đêm, khi mọi người đã đi ngủ.

Khóa là xác định thời điểm năng lượng sáng tạo của bạn đạt đỉnh cao tự nhiên và bảo vệ khoảng thời gian đó cho công việc sáng tạo quan trọng nhất của bạn.

Thời gian ủ kỳ

Công việc phân tích phức tạp thường đòi hỏi thời gian xử lý vô thức. Con Ếch của bạn có thể là “xây dựng khung chiến lược” thay vì “hoàn thành phân tích”

Kết hợp giữa các phiên công việc tập trung và các khoảng thời gian suy ngẫm. Đôi khi, công việc tốt nhất lại đến khi bạn không đang tích cực làm việc.

Yêu cầu hợp tác

Nhiều công việc trí óc đòi hỏi sự đóng góp từ người khác. Hãy cấu trúc "Con Ếch" của bạn để bao gồm những phần bạn có thể kiểm soát.

Thay vì "hoàn thành đề xuất cho khách hàng" (có thể cần dữ liệu từ đồng nghiệp), hãy chọn "hoàn thành phần phân tích cạnh tranh trong đề xuất cho khách hàng"

Đừng để sự phụ thuộc vào người khác trở thành lý do để không hành động đối với những phần mà bạn có thể kiểm soát.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn muốn mang lại cấu trúc rõ ràng hơn cho các mối quan hệ phụ thuộc, các công cụ như Biểu đồ Gantt trong ClickUp hoặc Quản lý Mối quan hệ Nhiệm vụ sẽ giúp bạn đang theo dõi những chủ đề ẩn mà bạn không thể nhìn thấy.

Cách các mẫu ClickUp hỗ trợ phương pháp "Eat the Frog"

Áp dụng phương pháp "Eat the Frog" với ClickUp

Nếu bạn muốn ít lý thuyết và nhiều việc cần làm hơn, các mẫu ClickUp sẵn có này sẽ biến "ăn con ếch" thành thói quen hàng ngày.

Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp

Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp bao gồm các gợi ý tích hợp sẵn để xác định và lên lịch cho công việc quan trọng nhất của bạn.

Tải miễn phí mẫu Mẫu Lịch Trình Hàng Ngày ClickUp giúp bạn loại bỏ mệt mỏi khi đưa ra quyết định với các gợi ý tích hợp để xác định "con ếch" của ngày mai

Mẫu này cho phép bạn:

Sắp xếp tất cả các công việc của bạn vào các danh mục khác nhau, có thể tùy chỉnh

Ưu tiên các công việc một cách rõ ràng, phụ thuộc vào mức độ quan trọng và cấp bách

Đang theo dõi tiến độ với các biểu đồ tùy chỉnh

Tạo các trạng thái, trường và chế độ xem tùy chỉnh để kiểm soát công việc tốt hơn

Ý tưởng ở đây là loại bỏ sự mệt mỏi khi phải quyết định cách sắp xếp việc "ăn ếch" mỗi ngày như một nhà khảo cổ học về năng suất.

Mẫu ClickUp Get Things Done

Mẫu ClickUp Getting Things Done là lựa chọn tuyệt vời cho những ai nghi ngờ danh sách việc cần làm của mình đã có ý thức và đang âm mưu chống lại họ.

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu ClickUp GTD để xác định và hoàn thành công việc khó khăn nhất trước tiên

Đây là một hệ thống được tổ chức một cách khoa học, nhằm mang lại đơn đặt hàng cho sự hỗn loạn. Thậm chí, nó có thể giúp bạn xác định xem công việc nào là con ếch to, có mụn cóc mà bạn cần phải "ăn" vào bữa sáng.

Sử dụng mẫu này để:

Bắt mọi con ếch thoáng qua, sau đó sử dụng Trường Tùy chỉnh để xác định con ếch lớn nhất trong ngày của bạn và giải quyết nó trước tiên

Giữ toàn bộ nhóm đồng bộ thông qua tài liệu và ghi chú hợp tác, cuối cùng chấm dứt cơn ác mộng phải lục lọi qua các chuỗi email cũ

Hình dung toàn bộ quy trình làm việc của bạn với các chế độ xem linh hoạt như Xem dạng danh sách công việc, Bảng và Lịch để nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, đẹp đến kinh ngạc

Áp dụng phương pháp GTD hoàn thành với bảy danh sách công việc đã được thiết lập sẵn, giúp bạn quản lý công việc thay vì quản lý hệ thống

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cài đặt tự động hóa ClickUp để nhắc nhở bạn xác định "con ếch" của ngày mai trước khi rời khỏi công việc. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn hiện tại vì hành động năng suất và tử tế này.

Những thách thức thường gặp khi áp dụng phương pháp "Eat the Frog" (và cách vượt qua chúng)

Mặc dù có sự hỗ trợ hệ thống, hầu hết mọi người vẫn gặp phải những rào cản dự đoán được khi áp dụng Eat the Frog. Dưới đây là cách giải quyết những rào cản phổ biến nhất mà không làm mất đi sự bình tĩnh của bạn.

Sự nhầm lẫn trong việc xác định con ếch

Nhiều người gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa các công việc cảm thấy quan trọng và những công việc thực sự quan trọng. Điều này dẫn đến việc tiêu tốn thời gian vào những "con ếch" sai lầm. Đó là những công việc khó khăn nhưng cuối cùng lại có tác động thấp, khiến bạn cảm thấy mình đang làm việc với năng suất cao mà thực chất không đạt được kết quả có ý nghĩa.

Điều đó giống như việc bận rộn kinh doanh lau chùi ghế trên boong tàu trong khi Titanic đang chìm.

✅ Giải pháp: Hãy tự hỏi bản thân: “Sau sáu tháng nữa, liệu tôi có cảm thấy biết ơn vì đã dành năng lượng tốt nhất của mình cho công việc này, hay tôi sẽ hối hận vì đã không tập trung vào nơi khác?”

Kết nối các "con ếch" tiềm năng với mục tiêu quý hoặc năm của bạn. Nếu một công việc không rõ ràng góp phần vào các mục tiêu quan trọng của bạn, xác suất nó không đáng để ưu tiên.

Những sự gián đoạn liên tục

Ngay cả những kế hoạch tiêu thụ ếch được lập ra kỹ lưỡng nhất cũng sụp đổ khi phải đối mặt với những gián đoạn liên tục, email khẩn cấp hoặc đồng nghiệp coi thời gian tập trung của bạn như một gợi ý thay vì một ranh giới.

✅ Giải pháp: Xây dựng hệ thống phòng thủ thay vì dựa vào ý chí như một siêu anh hùng năng suất. Cài đặt rào cản vật lý (cửa văn phòng đóng, tai nghe chống ồn), rào cản công nghệ (điện thoại ở chế độ máy bay, email đã đóng) và rào cản xã hội (thông báo rõ ràng về thời gian rảnh rỗi).

Hầu hết các yêu cầu "cấp bách" có thể chờ 2-3 giờ mà không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Phát triển các mẫu trả lời chung: "Tôi đang ở trong khối tập trung cho đến 11 giờ sáng. Nếu đây là việc thực sự cấp bách, hãy gửi văn bản cho tôi. Nếu không, tôi sẽ trả lời vào cuối ngày."

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kiểm tra mức độ cấp bách của các sự gián đoạn bằng cách tự hỏi: “Điều này có quan trọng trong một tuần nữa không?” Hầu hết sẽ không. Những trường hợp cần thiết có xác suất là những tình huống khẩn cấp thực sự đáng để ngừng đồng hồ ếch.

Chứng hoàn hảo khiến bạn tê liệt

Một số người trì hoãn việc "ăn con ếch" của mình vì họ muốn có điều kiện hoàn hảo. Thời gian phù hợp, thông tin đầy đủ, mức năng lượng lý tưởng, danh sách phát nhạc hoàn hảo và có thể cả một con kỳ lân để truyền cảm hứng cho họ.

Sự cầu toàn này trở thành một biểu mẫu trì hoãn khác, khoác lên mình bộ vest kinh doanh và mang theo chiếc cặp đầy những lý do biện minh.

✅ Giải pháp: Xác định mức tiêu thụ ếch tối thiểu. Thay vì chờ đợi một khối hoàn hảo 3 giờ, hãy bắt đầu với bất kỳ khoảng thời gian nào bạn có.

Dành 30 phút công việc tập trung vào công việc khó khăn nhất của bạn còn tốt hơn là không làm gì vì điều kiện không lý tưởng.

Điều kiện lý tưởng giống như việc tìm được chỗ đỗ xe tại trung tâm thương mại vào dịp Giáng sinh. Chúng có thể tồn tại về mặt lý thuyết, nhưng không đáng để chờ đợi.

Ai nên sử dụng phương pháp "Eat the Frog"?

Mặc dù nguyên tắc cốt lõi (làm việc quan trọng vào thời điểm năng lượng cao nhất) áp dụng cho tất cả mọi người, phương pháp Eat the Frog đặc biệt hiệu quả đối với một số loại người và tình huống công việc cụ thể.

Không phải ai cũng cần trở thành một cỗ máy năng suất ăn ếch.

Nhân viên trí thức và chuyên gia sáng tạo

Nếu công việc của bạn liên quan đến suy nghĩ, sáng tạo, giải quyết vấn đề hoặc viết lách, bạn là đối tượng lý tưởng. Công việc sáng tạo và trí tuệ đòi hỏi sự rõ ràng và tập trung—hai yếu tố thường biến mất sau cuộc họp thứ ba hoặc thông báo Slack thứ 40.

Tại sao nó hiệu quả: Những ý tưởng hay nhất và suy nghĩ sắc bén nhất của bạn thường xuất hiện trong vài giờ đầu tiên của ngày. Bảo vệ khoảng thời gian đó cho công việc quan trọng nhất của bạn - không phải công việc vặt - sẽ dẫn đến kết quả chất lượng cao hơn và ít mệt mỏi tinh thần hơn.

Những người hay trì hoãn mãn tính

Nếu bạn thường xuyên trì hoãn các công việc lớn trong khi bận rộn với công việc không mang lại giá trị cao, Eat the Frog cung cấp cho bạn một khung làm việc giúp loại bỏ thói quen trì hoãn. Nó buộc bạn phải xác định điều duy nhất thực sự quan trọng — và hoàn thành nó trước khi phần còn lại của ngày làm hỏng kế hoạch của bạn.

Tại sao nó là công việc: Sự chần chừ phát triển trong sự mơ hồ. Một ưu tiên rõ ràng và một hạn chót được thiết lập sẵn (làm trước tiên) loại bỏ sự linh hoạt.

Những người có vai trò đòi hỏi sự tự chủ cao

Doanh nhân, nhà quản lý, chuyên gia tư vấn, freelancer – bất kỳ ai có quyền kiểm soát lịch trình của mình đều ở vị trí lý tưởng để áp dụng phương pháp này một cách nhất quán. Khi bạn không phải tuân theo một lịch trình cứng nhắc, bạn có thể thiết kế ngày làm việc của mình xoay quanh những công việc mang lại giá trị cao nhất.

Tại sao nó hiệu quả: Bạn có quyền tự do lựa chọn những việc cần làm và thời điểm hoàn thành. Hãy tận dụng điều đó bằng cách sắp xếp công việc khó khăn nhất của bạn vào thời điểm bạn có năng lượng cao nhất.

Ai có thể cần điều chỉnh?

Các vai trò phản ứng

Các vai trò hỗ trợ khách hàng, công nghệ thông tin, y tế và các dịch vụ thời gian thực khác thường yêu cầu phản hồi ngay lập tức và sẵn sàng liên tục. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể "ăn ếch" — chỉ là những con ếch của bạn cần nhỏ hơn và linh hoạt hơn.

Tinh chỉnh nó:

Xác định "những con ếch nhỏ": những công việc nhỏ nhưng có tác động lớn mà bạn có thể hoàn thành trong 10–30 phút (ví dụ: cập nhật cơ sở kiến thức, xem xét quy trình, ghi chép phản hồi)

Giữ một danh sách công việc "ếch" liên tục để bạn có thể bắt tay vào một nhiệm vụ khi có thời gian rảnh bất ngờ

Các vai trò đòi hỏi sự hợp tác cao

Nếu ngày của bạn tràn ngập các cuộc họp hoặc phối hợp nhóm, có thể bạn cảm thấy không thể có được thời gian không bị gián đoạn. Nhưng chính vì vậy mà phương pháp ếch lại quan trọng—bạn cần chủ động tạo ra không gian tập trung.

Tinh chỉnh nó:

Khối một khung thời gian tập trung lặp lại mỗi sáng trước khi các cuộc họp bắt đầu — ngay cả chỉ 45–60 phút. Xem nó như một cuộc họp với chính mình

Sử dụng các công cụ không đồng bộ (như Loom hoặc ClickUp Clips ) để giảm bớt các cuộc họp trực tiếp và lấy lại thời gian cho việc thực thi

Mẹo để biến "Eat the Frog" thành thói quen

Roma không được xây dựng trong một ngày, và một hệ thống năng suất bền vững cũng vậy.

Bắt đầu từ những việc cực kỳ nhỏ

Đừng cố gắng thay đổi toàn bộ thói quen buổi sáng của bạn chỉ trong một đêm như câu chuyện về sự ra đời của một siêu anh hùng năng suất. Hãy bắt đầu với 15-20 phút "ăn ếch" và từ từ mở rộng.

Một thói quen nhỏ nhưng đều đặn sẽ hiệu quả hơn những kế hoạch tham vọng sụp đổ sau một tuần, giống như những mục tiêu đầu năm mới được lập ra một cách vội vàng. (À mà, bạn đã đi tập gym chưa?)

Liên kết với các thói quen hiện có

Tệp đính kèm việc "ăn ếch" với những thói quen bạn đã có. Nếu bạn luôn uống cà phê vào buổi sáng, hãy sử dụng điều đó làm tín hiệu để bắt đầu công việc quan trọng.

Xây dựng thói quen tận dụng các đường dẫn thần kinh hiện có thay vì cố gắng tạo ra những đường dẫn mới hoàn toàn từ đầu.

Theo dõi các chỉ số dẫn dắt

Thay vì chỉ đo lường việc hoàn thành công việc, hãy đang theo dõi hành vi để thúc đẩy thành công.

Ghi chép xem bạn đã xác định được "con ếch" của mình vào đêm trước, liệu bạn đã bắt đầu trong vòng 30 phút kể từ thời gian đã lên kế hoạch, và liệu bạn đã thực hiện công việc mà không bị gián đoạn.

Các chỉ số quy trình này giúp bạn xác định và khắc phục các điểm yếu trước khi chúng trở thành vấn đề nghiêm trọng.

Chuẩn bị cho các chu kỳ kháng cự

Não bộ của bạn sẽ kháng cự lại thói quen mới, đặc biệt là trong tuần 2-4 khi sự hào hứng ban đầu giảm sút nhưng thói quen chưa trở nên tự động. Hãy dự đoán sự kháng cự này và lập kế hoạch cho nó.

Hãy có một phiên bản sao lưu cho thói quen của bạn trong những ngày khó khăn – vì sự nhất quán quan trọng hơn sự hoàn hảo.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng ClickUp Reminders để gửi cho mình các nhắc nhở hàng ngày hoặc tạo các cuộc kiểm tra định kỳ với đối tác chịu trách nhiệm.

Ăn con ếch và làm chủ ngày của bạn

Phương pháp Eat the Frog là công việc vì nó phù hợp với cách não bộ hoạt động theo hàm.

Sức mạnh ý chí của bạn mạnh nhất khi được nghỉ ngơi. Và công việc quan trọng nhất của bạn đòi hỏi năng lượng tinh thần ở mức cao nhất.

Bắt đầu bằng cách xác định một "con ếch" cụ thể và lên lịch thời gian tập trung để giải quyết nó. Sử dụng các công cụ như ClickUp để tạo ra các hệ thống hỗ trợ tính nhất quán thay vì chỉ dựa vào động lực cá nhân.

Những người có năng suất cao nhất không phải là những người bận rộn nhất. Họ là những người luôn tập trung năng lượng vào công việc quan trọng nhất của mình.

Hãy ăn con ếch trước*, và mọi thứ khác sẽ trở nên dễ dàng hơn so với nó.

ClickUp rất giỏi trong việc bắt ếch, nói chung!

Câu hỏi thường gặp về kỹ thuật Ăn Ếch

Liệu "ăn con ếch" có phải luôn là phương pháp tốt nhất?

Không. Phương pháp này hiệu quả nhất đối với nhân viên trí thức có quyền kiểm soát lịch trình và có khung thời gian năng lượng cao rõ ràng. Nếu vai trò của bạn yêu cầu phản ứng liên tục hoặc bạn đang đối mặt với các công việc phức tạp, mơ hồ cần phát triển chiến lược trước tiên, bạn có thể cần điều chỉnh như sử dụng "micro-frogs" hoặc triển khai trên toàn nhóm.

*liệu nó có công việc cho kế hoạch dài hạn không?

Đúng vậy, nhưng hãy áp dụng một cách phù hợp. Sử dụng "con ếch hàng tuần" cho các dự án quan trọng, "con ếch hàng tháng" cho các mục tiêu bị trì hoãn (như phát triển kỹ năng) và "con ếch hàng quý" cho những thay đổi lớn trong cuộc sống. Các tiêu chí lựa chọn tương tự áp dụng: tác động cao, kháng cự cao, đòn bẩy cao.

*so sánh với các hệ thống ưu tiên khác như thế nào về việc cần làm?

Eat the Frog* tập trung vào quản lý thời gian và năng lượng, trong khi các hệ thống như Ma trận Eisenhower xử lý việc ưu tiên chiến lược, và GTD quản lý việc ghi chép toàn diện các công việc. Chúng bổ sung cho nhau, không cạnh tranh. Sử dụng ma trận để xác định "con ếch" của bạn, GTD để ghi chép mọi thứ, và việc "ăn con ếch" để đạt hiệu suất cao nhất.

Có bằng chứng khoa học nào chứng minh hiệu quả của nó không?

Đúng vậy. Như chúng ta đã thảo luận trước đó, nghiên cứu hỗ trợ các nguyên tắc cốt lõi: ý chí hoạt động như một nguồn tài nguyên hữu hạn cạn kiệt trong suốt ngày, việc hoàn thành công việc kích hoạt dopamine. Điều này tạo ra động lực, và các công việc quan trọng chưa hoàn thành tạo ra tải nhận thức làm cạn kiệt tài nguyên tinh thần.

Liệu phương pháp này có thể áp dụng cho học sinh hoặc những người mắc ADHD không?

Học sinh có thể áp dụng phương pháp này bằng cách chọn môn học khó nhất hoặc bài tập dài nhất làm "con ếch" hàng ngày của mình. Đối với những người mắc ADHD, hãy thử các phiên "con ếch" ngắn hơn (15–30 phút), kết hợp thói quen này với việc tập trung vào cơ thể, hoặc tạo "đối tác con ếch" — công việc cùng người khác để tăng tính trách nhiệm và tập trung.