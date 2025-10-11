13 giải pháp thay thế Timetap tốt nhất cho việc đặt lịch hẹn dễ dàng

Không lâu trước đây, việc đặt lịch hẹn đồng nghĩa với việc trao đổi email liên tục, đường dây điện thoại bận rộn và những ghi chú vội vàng trên giấy note. Hệ thống này không chỉ tốn thời gian mà còn dễ dẫn đến nhiều nhầm lẫn.

Sau đó, các công cụ như TimeTap ra đời, giúp đơn giản hóa quy trình đặt lịch hẹn thông qua tự động hóa và đặt lịch trực tuyến dễ dàng. Đối với nhiều doanh nghiệp nhỏ và nhà cung cấp dịch vụ, nó đã thay thế sự hỗn loạn bằng sự rõ ràng.

Tuy nhiên, khi kỳ vọng của khách hàng ngày càng cao, nhu cầu về các giải pháp linh hoạt và giàu tính năng cũng tăng lên. Mặc dù TimeTap vẫn đáng tin cậy, nó vẫn có những giới hạn nhất định, chẳng hạn như ít tùy chọn tùy chỉnh và thiếu các tính năng quản lý công việc nâng cao.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm đặt lịch mượt mà và thông minh hơn, danh sách công việc thay thế cho TimeTap này sẽ giúp bạn tìm được nền tảng phù hợp hoàn hảo với quy trình làm việc của kinh doanh.

13 lựa chọn thay thế cho TimeTap trong nháy mắt

Hãy cùng xem qua từng công cụ để xem điều gì khiến chúng đáng để xem xét.

Tên công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Quy trình làm việc tự động hóa, quản lý công việc và dự án tích hợp, hợp tác thời gian thực, nhắc nhở, lịch chia sẻ Các nhóm mọi kích thước đang tìm kiếm một ứng dụng quản lý công việc và lịch trình tất cả trong một với các trợ lý AI và tự động hóa Có kế hoạch miễn phí; Giá cả tùy chỉnh cho doanh nghiệp Calendly Lịch trình tự động hóa, tích hợp lịch, loại cuộc họp (một đối một, nhóm, tập thể, vòng tròn) Các freelancer và nhóm nhỏ muốn đơn giản hóa việc lên lịch cuộc họp Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng Acuity Scheduling Trang đặt lịch tùy chỉnh, nhắc nhở tự động hóa và theo dõi, biểu mẫu đăng ký, quản lý khách hàng Các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ đang tìm kiếm một ứng dụng đặt lịch thân thiện với khách hàng Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $20/tháng Setmore Trang đặt lịch trực tuyến, lịch trình lớp học và nhóm, xác nhận tự động hóa, quản lý lịch làm việc của nhân viên, tích hợp với Zoom Các doanh nghiệp nhỏ và startup kinh doanh các lớp học hoặc dịch vụ cần một giải pháp đặt lịch đơn giản và miễn phí Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $12/tháng SimplyBook. me Trang web đặt lịch tùy chỉnh, quản lý thành viên và gói dịch vụ, thanh toán trực tuyến, nhắc nhở qua SMS/email Các doanh nghiệp muốn có hệ thống đặt lịch hẹn có thương hiệu, hướng đến khách hàng với các tùy chọn tùy chỉnh Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9.90/tháng TidyCal Liên kết cuộc họp đơn giản, đồng bộ lịch, đặt lịch một lần và định kỳ, thanh toán tích hợp Các doanh nghiệp cá nhân và các nhóm nhỏ đang tìm kiếm công cụ quản lý lịch hiệu quả Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29 Doodle Lịch trình nhóm, phiếu bầu, trang đặt lịch riêng tư, tích hợp lịch Các nhóm và chuyên gia cần phối hợp các cuộc họp hoặc sự kiện một cách hiệu quả Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $14.95/tháng Square Appointments Hệ thống POS tích hợp, đặt lịch trực tuyến, nhắc nhở tự động hóa, quản lý lịch làm việc của nhân viên Các salon, spa và nhà cung cấp dịch vụ cần tính năng đặt lịch có tích hợp thanh toán Có sẵn kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $29/tháng vCita Lên lịch hẹn, quản lý quan hệ khách hàng (CRM), hóa đơn và thanh toán, nhắc nhở tự động hóa Các doanh nghiệp kinh doanh nhỏ và chuyên gia tư vấn muốn kết hợp lịch hẹn với công cụ quản lý khách hàng Các kế hoạch trả phí bắt đầu từ $35/tháng Vagaro Lịch hẹn, POS và xử lý thanh toán, công cụ tiếp thị, quản lý khách hàng Các salon, spa, phòng tập thể dục và chuyên gia chăm sóc sức khỏe đang tìm kiếm một nền tảng đặt lịch hẹn Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $23.99/tháng Mindbody Đặt lịch trực tuyến, quản lý khách hàng, lịch trình lớp học, thành viên, tự động hóa tiếp thị Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực sức khỏe, thể dục và chăm sóc sức khỏe quản lý lớp học, thành viên và lịch hẹn định kỳ Giá cả tùy chỉnh Đăng nhập Lịch trình Nhắc nhở tự động hóa qua SMS/email, trang đặt lịch trực tuyến, quản lý khách hàng, lịch trình cho nhóm Các nhóm và tổ chức cần hệ thống đặt lịch đáng tin cậy với khả năng giao tiếp mạnh mẽ và quản lý sự tham gia Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $600/trang web (thanh toán hàng năm) YouCanBookMe Trang đặt lịch tùy chỉnh, đồng bộ lịch, phát hiện múi giờ, thông báo tự động hóa Các chuyên gia và nhóm làm việc từ xa cần lên lịch cuộc họp qua các múi giờ khác nhau Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ $9/tháng

Tại sao nên chọn các giải pháp thay thế cho TimeTap?

Bạn đang băn khoăn liệu đã đến lúc nên xem xét các giải pháp ngoài TimeTap? Dưới đây là những lý do thực tế và chân thực để cân nhắc chuyển sang giải pháp khác, giúp bạn nhanh chóng nhận ra những giới hạn có thể ảnh hưởng đến quy trình làm việc của mình.

Yêu cầu thêm thời gian và nỗ lực để cài đặt, vì nó đòi hỏi nhiều tài nguyên hơn

Cho phép bạn tùy chỉnh biểu mẫu, quy trình làm việc và quy tắc đặt lịch một cách chi tiết, nhưng sự linh hoạt đó có thể đồng nghĩa với đường cong học tập dốc

Trải nghiệm trên thiết bị di động cảm thấy chậm chạp và cồng kềnh , khiến việc quản lý lịch hẹn khi di chuyển trở nên kém hiệu quả

khả năng tích hợp có thể không đáp ứng được* nếu thiết lập của bạn phụ thuộc vào các nền tảng chuyên biệt hoặc quy trình tự động hóa phức tạp

giới hạn việc thay đổi lịch hẹn*; có ít không gian cho các chính sách linh hoạt phù hợp với nhu cầu cụ thể của khách hàng hoặc kinh doanh

Khó khăn trong việc đang theo dõi khối lượng công việc của nhân viên, hiệu suất của các loại lịch hẹn hoặc mô hình doanh thu

Hệ thống thực hiện sao lưu hàng giờ, nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn cho người dùng. Nếu không có quy trình sao lưu thủ công đáng tin cậy, bạn có nguy cơ gặp lỗ hổng trong quá trình khôi phục dữ liệu

Thiếu tính năng sâu cho các nhu cầu đặt lịch phức tạp như phân cấp khách hàng, thẻ nâng cao hoặc tích hợp với CRM

📚 Đọc thêm: Các ứng dụng lịch chia sẻ hàng đầu để tối ưu hóa lịch trình của bạn

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho TimeTap

Bây giờ, hãy cùng xem xét kỹ hơn các tính năng, giới hạn và đánh giá của từng công cụ.

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Đội ngũ biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và không thiên vị nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

1. ClickUp (Phù hợp nhất cho quy trình đặt lịch hẹn có thể tùy chỉnh cao)

ClickUp, ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, giúp giảm thiểu sự phân tán công việc bằng cách tích hợp các biểu mẫu đăng ký, đặt lịch, lịch làm việc của đội ngũ, quản lý khối lượng công việc và nhắc nhở tự động vào một giao diện dễ sử dụng.

Tùy chỉnh quy trình tiếp nhận của bạn với các tính năng mạnh mẽ của ClickUp Form

Thông qua ClickUp Forms, bạn có thể thu thập thông tin như tên, thông tin liên hệ, ngày giờ ưa thích, loại dịch vụ, địa điểm nhánh, v.v. Bố cục, màu sắc, chủ đề, trường thông tin và nút của biểu mẫu đều có thể tùy chỉnh hoàn toàn để phù hợp với nhu cầu của dịch vụ chuyên nghiệp của bạn.

Hơn nữa, các phản hồi từ biểu mẫu có thể được chuyển đổi thành các công việc riêng lẻ trong nhiệm vụ ClickUp để đảm bảo tất cả thông tin được lưu trữ trong hệ thống của bạn mà không cần mục nhập thủ công.

Kế hoạch lịch trình hoàn hảo dựa trên lịch đặt hẹn và sự sẵn sàng của nhóm với Lịch ClickUp

ClickUp Calendar cho phép nhóm của bạn xem lịch hẹn theo các chế độ xem hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng được mã màu sắc. Với chế độ xem song song lịch trình của từng thành viên, việc phân phối lịch hẹn đều đặn và nhanh chóng xác định các khung giờ trống cho lịch hẹn mới trở nên dễ dàng.

Bạn có thể cài đặt thời gian sẵn sàng và khối các khung giờ không công việc, sau đó chia sẻ liên kết lịch với khách hàng để họ có thể tìm được khung giờ phù hợp.

ClickUp Brain, được tích hợp hoàn toàn với Lịch, đề xuất các khung giờ tối ưu, tự động hóa việc chia khung thời gian, phân công lịch hẹn cho các thành viên trong nhóm và đảm bảo lịch trình của bạn luôn cân bằng — không còn tình trạng đặt lịch trùng lặp hay bỏ lỡ lịch hẹn.

Để giảm thiểu tình trạng khách hàng không đến, ClickUp Reminders sẽ thông báo cho khách hàng và thành viên đội ngũ vào các thời điểm cụ thể trước khi đặt lịch.

Sử dụng ClickUp Reminders để đảm bảo bạn không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cuộc hẹn hay cuộc họp nhóm nào

Đối tượng/kỳ/phiên bản, bạn có thể cài đặt nhắc nhở 30 phút trước cuộc tư vấn hoặc 1 giờ trước cuộc họp nhóm. Các nhắc nhở này có thể được tùy chỉnh để bao gồm các thông điệp cụ thể, tệp đính kèm hoặc liên kết để đảm bảo rằng tất cả thông tin liên quan đến lịch hẹn được truyền đạt đầy đủ.

Cần câu trả lời nhanh về lịch trình của bạn mà không cần kiểm tra lịch? Chỉ cần hỏi ClickUp Brain hoặc Trợ lý Trả lời Được Xây Dựng Sẵn của bạn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Đối với người dùng mới, quá trình thiết lập và hướng dẫn sử dụng có thể mất thời gian trước khi mọi thứ trở nên trơn tru

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính tùy biến và linh hoạt của nó. Tôi có thể cài đặt nó chính xác theo ý muốn, dù là sử dụng danh sách tác vụ đơn giản hay xây dựng quy trình làm việc chi tiết với tự động hóa, phụ thuộc và bảng điều khiển. Nó giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất—dự án, tài liệu, giao tiếp và thậm chí theo dõi thời gian—nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Tôi cũng rất đánh giá cao giao diện trực quan và các bản cập nhật liên tục thêm tính năng mới mà không làm phức tạp hóa mọi thứ. Nó đủ mạnh mẽ cho các dự án phức tạp nhưng vẫn dễ dàng cho nhóm của tôi sử dụng.

Điều tôi thích nhất ở ClickUp là tính tùy biến và linh hoạt của nó. Tôi có thể cài đặt nó chính xác theo ý muốn, dù là sử dụng danh sách công việc đơn giản hay xây dựng quy trình làm việc chi tiết với tự động hóa, phụ thuộc và bảng điều khiển. Nó giữ mọi thứ trong một nơi duy nhất—dự án, tài liệu, giao tiếp và thậm chí theo dõi thời gian—nên tôi không cần phải chuyển đổi giữa nhiều công cụ. Tôi cũng rất đánh giá cao giao diện trực quan và các bản cập nhật liên tục thêm tính năng mới mà không làm phức tạp hóa mọi thứ. Nó đủ mạnh mẽ cho các dự án phức tạp nhưng vẫn dễ dàng cho nhóm của tôi sử dụng.

2. Calendly (Tốt nhất cho việc lên lịch dễ dàng dựa trên liên kết)

qua Calendly

Calendly là nền tảng đặt lịch cho phép bạn xác định chính xác thời gian và cách thức mọi người có thể đặt lịch hẹn với bạn. Bạn có thể chọn khung giờ làm việc, quyết định thời lượng của mỗi cuộc họp và thậm chí thiết lập các khoảng thời gian dự phòng. Trước khi hiển thị lịch trống, nó sẽ kiểm tra tất cả các lịch đã kết nối của bạn—Google, Outlook, iCloud và Exchange.

Bạn có thể cài đặt các loại lịch hẹn khác nhau, như một cuộc kiểm tra nhanh 15 phút, một cuộc trò chuyện với khách hàng 45 phút hoặc một phiên chiến lược nhóm. Đang có kế hoạch tổ chức một sự kiện nhóm? Calendly quản lý đăng ký và giới hạn số lượng tham dự.

Công cụ cho phép bạn tạo các lịch trình khác nhau cho các loại sự kiện khác nhau, như cuộc gọi với khách hàng vào các ngày trong tuần và cuộc họp nhóm vào buổi sáng. Với tính năng tự động hóa tích hợp, bạn có thể gửi nhắc nhở (email hoặc SMS) trước cuộc họp và gửi lời cảm ơn hoặc yêu cầu phản hồi sau đó.

Các tính năng nổi bật của Calendly

Sử dụng 'Cuộc họp Polls' để cho phép người tham gia bỏ phiếu chọn khung giờ ưa thích trước khi xác nhận

Tích hợp 'Calendly Routing' để chuyển hướng khách truy cập đến các trang cụ thể dựa trên câu trả lời trong biểu mẫu hoặc nguồn liên kết

Truy cập công cụ từ bất kỳ đâu bằng phần mở rộng trình duyệt Calendly

Tập hợp lịch trình sẵn sàng của nhóm để cung cấp nhiều tùy chọn đặt lịch hơn

Quản lý lịch trình và điều chỉnh thời gian rảnh rỗi mọi lúc mọi nơi với ứng dụng chuyên dụng cho thiết bị di động

Giới hạn của Calendly

Yêu cầu sử dụng công cụ của bên thứ ba cho cuộc họp thực tế, vì nó không có tính năng hội nghị tích hợp sẵn

Giá cả của Calendly

Miễn phí

Tiêu chuẩn: $12/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $20/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Calendly

G2: 4.7/5 (hơn 2.400 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.900+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Calendly?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Nó vô cùng thân thiện với người dùng, giúp bạn dễ dàng thiết lập và quản lý lịch trình của mình. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian rảnh, loại cuộc họp và thậm chí thêm thời gian đệm giữa các cuộc họp.

Nó vô cùng thân thiện với người dùng, giúp bạn dễ dàng cài đặt và quản lý lịch trình của mình. Bạn có thể tùy chỉnh thời gian rảnh, loại cuộc họp và thậm chí thêm thời gian đệm giữa các cuộc họp.

3. Acuity Scheduling (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh dựa trên dịch vụ có nhu cầu đặt lịch phức tạp)

qua Acuity Scheduling

Khi nói đến việc quản lý đặt lịch, Acuity Scheduling cho phép bạn điều chỉnh tính khả dụng ở mức độ chi tiết cao bằng cách điều chỉnh theo múi giờ, gán các phiên làm việc cho thành viên cụ thể hoặc khối thời gian cho các loại lịch hẹn nhất định.

Ngoài việc thêm tính khả dụng theo loại lịch hẹn, bạn còn có thể cài đặt các quy định về thời gian đặt lịch trước hoặc thời gian hủy/đổi lịch muộn nhất cho khách hàng.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hoặc y tế, hệ thống đặt lịch tuân thủ HIPAA đảm bảo xử lý bảo mật thông tin nhạy cảm. Các biểu mẫu đăng ký khách hàng có thể tùy chỉnh cho phép bạn thu thập chính xác những thông tin cần thiết, từ lịch sử y tế đến các câu hỏi, trước khi phiên tư vấn bắt đầu.

Các tính năng nổi bật của Acuity Scheduling

Cho phép khách hàng đặt nhiều phiên trong một quy trình thanh toán duy nhất

Chèn tiện ích đặt lịch trực tiếp vào trang web hoặc trang Facebook của bạn

Chấp nhận thanh toán ngay tại thời điểm đặt lịch với tích hợp Stripe, Square hoặc PayPal

Tạo báo cáo chi tiết về doanh thu và lịch trình để đang theo dõi hiệu suất

Quản lý khách hàng, đang theo dõi lịch trình và chấp nhận thanh toán qua ứng dụng di động

Giới hạn của Acuity Scheduling

Mặc dù các quy trình đặt lịch tiêu chuẩn và báo cáo doanh thu đã có sẵn, nhưng các phân tích nâng cao như đang theo dõi nhóm khách hàng hoặc chỉ số chuyển đổi chi tiết vẫn còn thiếu

Giá cả của Acuity Scheduling

Dùng thử miễn phí dài hạn

Gói Starter: $20/tháng

Tiêu chuẩn: $34/tháng

Premium: $61/tháng

Doanh nghiệp: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Acuity Scheduling

G2: 4.7/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (5.700+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Acuity Scheduling?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Chế độ xem dành cho khách hàng rất dễ sử dụng để họ tự chọn thời gian đặt lịch hẹn. Tôi thích tính năng cho phép Acuity tự động nhóm các lịch hẹn lại với nhau. Nó cũng cho phép chúng tôi cài đặt số lượng tối đa của một loại lịch hẹn trong một tuần (ví dụ: không quá 4 cuộc tư vấn cho khách hàng mới mỗi tuần).

Chế độ xem dành cho khách hàng rất dễ sử dụng để họ tự chọn thời gian đặt lịch hẹn. Tôi thích tính năng cho phép Acuity tự động nhóm các lịch hẹn lại với nhau. Nó cũng cho phép chúng tôi cài đặt số lượng tối đa của một loại lịch hẹn trong một tuần (ví dụ: không quá 4 cuộc tư vấn cho khách hàng mới mỗi tuần).

4. Setmore (Phù hợp nhất cho doanh nghiệp nhỏ muốn tích hợp xử lý thanh toán)

qua Setmore

Setmore cung cấp giao diện kéo và thả để sắp xếp các phiên, phân loại chúng thành các danh mục gọn gàng và điều chỉnh lại bất cứ khi nào có thay đổi. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ có lịch riêng và liên kết đặt lịch, nơi họ có thể tạo danh sách công việc liệt kê tất cả các dịch vụ cung cấp kèm theo chi tiết như thời lượng, giá cả, v.v.

Để thuận tiện cho việc đặt lịch trực tuyến, bạn có thể thêm nút ‘Đặt lịch ngay’ vào các trang mạng xã hội của mình hoặc tạo mã QR cho tờ rơi, poster hoặc hóa đơn.

Công cụ này có thể được sử dụng trong nhiều cài đặt kinh doanh khác nhau: các cơ sở đào tạo có thể lên lịch các lớp học nhóm và hội thảo, trong khi các chuyên gia tư vấn riêng tư có thể đặt lịch các phiên tư vấn trực tuyến hoặc trực tiếp 1:1.

Các tính năng nổi bật của Setmore

Tổ chức cuộc họp video ngay lập tức bằng cách kết nối với Zoom, Teleport hoặc Google Meet

Bán các lớp học và workshop trực tuyến với hỗ trợ đặt chỗ nhóm cho nhiều người tham gia

Hỗ trợ đa địa điểm cho các chuỗi cửa hàng hoặc doanh nghiệp có nhiều chi nhánh

Chấp nhận thanh toán trực tuyến thông qua tích hợp với Square, Stripe và PayPal

Đồng bộ với Lịch Google để nhận cập nhật thời gian thực trên thiết bị di động của bạn

Gói giới hạn của Setmore

Việc phân công nhân viên và tài nguyên cho các nhánh cụ thể có thể tốn nhiều thời gian đối với các tổ chức lớn

Giá cả của Setmore

Miễn phí

Pro: $12/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về Setmore

G2: 4.5/5 (250+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (950+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Setmore?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Tôi thích việc có thể gửi một liên kết đơn giản cho khách hàng của mình để đặt lịch, nó lưu trữ tất cả dữ liệu của họ cho tôi và gửi cho tôi và khách hàng của tôi các nhắc nhở về lịch hẹn. Giá cả của Setmore rất hợp lý cho chủ doanh nghiệp nhỏ.

Tôi thích việc có thể gửi một liên kết đơn giản cho khách hàng của mình để đặt lịch, nó lưu trữ tất cả dữ liệu của họ cho tôi và gửi cho tôi và khách hàng của tôi các nhắc nhở về lịch hẹn. Giá cả của Setmore rất hợp lý cho chủ doanh nghiệp nhỏ.

📮 ClickUp Insight: 45% số người tham gia khảo sát của chúng tôi khối thời gian để tập trung trước đó. Điều này cho thấy nhận thức ngày càng tăng rằng công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ cần được lên lịch trước, chứ không chỉ được thực hiện khi thuận tiện. Các công cụ AI có thể giúp bạn chọn những khoảng thời gian tối ưu trong lịch trình của mình, nơi bạn có thể tập trung mà không bị gián đoạn. Chỉ cần yêu cầu ClickUp Brain khối thời gian; nó sẽ tự động phân tích ngày của bạn và sắp xếp phiên tập trung đó vào. 📆

Với SimplyBook.me, bạn có thể tạo trang web đặt lịch tối ưu cho thiết bị di động hoặc nhúng các tiện ích đặt lịch vào trang web hiện có của mình.

Nó có các công cụ tiếp thị tích hợp giúp giữ chân khách hàng và tăng doanh thu ngoài việc đặt lịch hẹn đơn thuần thông qua các chương trình khuyến mãi, thẻ quà tặng, gói thành viên và hệ thống khách hàng thân thiết.

Bạn cũng có tính năng tiện lợi 'Xác nhận đặt lịch' cho phép bạn xem xét và xác nhận đặt lịch trước khi xác nhận. Khi dịch vụ yêu cầu thiết bị, nhân viên và phòng, hệ thống chỉ xác nhận lịch hẹn khi tất cả các tài nguyên cần thiết đều có sẵn.

Các tính năng nổi bật của SimplyBook.me

Tự động hóa email, tin nhắn SMS nhắc nhở, thông báo hủy bỏ và thay đổi lịch hẹn để giảm thiểu tình trạng khách hàng không đến

Chấp nhận thanh toán trực tuyến và đặt cọc để bảo mật đặt lịch hẹn

Tích hợp sẵn với các công cụ tài khoản như QuickBooks, FreshBooks và Xero để đồng bộ giao dịch

Cho phép đặt lịch nhóm (lớp học hoặc sự kiện) nơi nhiều khách hàng có thể đặt cùng một khung giờ, với khả năng kiểm soát sức chứa

Gói giới hạn của SimplyBook.me

Thiếu tích hợp sẵn với các công cụ họp trực tuyến, điều này có thể là nhược điểm đối với các kinh doanh cần khả năng tổ chức cuộc họp trực tuyến

Giá cả của SimplyBook.me

Miễn phí

Basic: $11.5/tháng cho mỗi người dùng

Gói Tiêu chuẩn: $34,75/tháng cho mỗi người dùng

Premium: $69. 6/tháng cho mỗi người dùng

(Giá đã được chuyển đổi từ Euro sang USD)

Đánh giá và nhận xét về SimplyBook.me

G2: 4.4/5 (100+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.200+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về SimplyBook.me?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Tôi rất hài lòng với Simplybook.me. Đây là một nền tảng đặt lịch đơn giản và chính xác là điều tôi đang tìm kiếm. Nó cũng có hầu hết các tính năng mà tôi mong muốn.

Tôi rất hài lòng với Simplybook.me. Đây là một nền tảng đặt lịch đơn giản và chính xác những gì tôi đang tìm kiếm. Nó cũng có hầu hết các tính năng mà tôi mong muốn.

🌟 Ưu đãi đặc biệt: Tính năng Talk to Text của ClickUp Brain MAX cho phép bạn nhập thông tin lịch hẹn trực tiếp vào Lịch, Nhiệm vụ và Tài liệu của ClickUp. Chỉ với giọng nói, AI sẽ tự động điều chỉnh lịch họp, đặt nhắc nhở, điều chỉnh ưu tiên và phân công nhiệm vụ. Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành việc cần làm nhanh gấp 4 lần với tính năng Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

6. TidyCal (Phù hợp nhất cho lịch trình tiết kiệm chi phí, truy cập trọn đời)

qua TidyCal

Nếu bạn đang tìm kiếm phần mềm đặt lịch trực tuyến với thiết kế thân thiện với người dùng, giúp mọi thứ trở nên đơn giản mà không làm bạn choáng ngợp bởi những tính năng không cần thiết, TidyCal có thể là một lựa chọn tốt.

Ý tưởng rất đơn giản: cài đặt thời gian rảnh của bạn, chia sẻ liên kết và để khách hàng hoặc đồng nghiệp chọn khung giờ phù hợp. Nền tảng này có thể kết nối tối đa 10 lịch (Google, Outlook, Apple). Tính linh hoạt của nó cho phép bạn tạo các loại cuộc họp khác nhau, như cuộc họp nhanh hoặc tư vấn dài hơn, và gán cho chúng thời lượng tùy chỉnh.

Bạn cũng có thể tạo liên kết cuộc họp cho Zoom, Google Meet và Microsoft Teams. Nếu công việc của bạn là với khách hàng quốc tế, tính năng phát hiện múi giờ thông minh của TidyCal sẽ rất hữu ích.

Các tính năng nổi bật của TidyCal

Thêm khoảng thời gian đệm giữa các cuộc họp và cài đặt giới hạn đặt lịch hàng ngày để tránh quá tải

Sử dụng phương pháp vòng tròn (round-robin) để phân phối các cuộc họp đến tự động cho các nhân viên bán hàng hoặc nhân viên hỗ trợ

Tạo các loại sự kiện riêng biệt (tư vấn 15 phút, cuộc gọi chiến lược 1 giờ), mỗi loại có thời lượng, thời gian đệm, giới hạn riêng, v.v.

Cung cấp nhiều tùy chọn địa điểm cuộc họp cho từng loại đặt lịch

Xuất dữ liệu đặt lịch dưới dạng tệp CSV để sử dụng trong các công cụ khác của bạn

Giới hạn của TidyCal

Một số người dùng báo cáo vấn đề đồng bộ lịch, đặc biệt khi các sự kiện trùng lặp

Giá cả của TidyCal

Miễn phí

Kế hoạch Cá nhân: $29 (Thanh toán một lần)

Kế hoạch Dịch vụ: $79 (Thanh toán một lần)

Đánh giá và nhận xét về TidyCal

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: 4.7/5 (hơn 40 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về TidyCal?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

TidyCal rất dễ cài đặt. Ngoài ra, việc tích hợp cổng thanh toán để tổ chức các cuộc họp có thu phí cũng rất đơn giản. Tổng thể, đây là một công cụ tuyệt vời.

TidyCal rất dễ cài đặt. Ngoài ra, việc tích hợp cổng thanh toán để tổ chức các cuộc họp có thu phí cũng rất đơn giản. Tổng thể, đây là một công cụ tuyệt vời.

📚 Đọc thêm: Các vấn đề thường gặp trong lịch trình và cách giải quyết chúng

7. Doodle (Phù hợp nhất cho việc điều phối cuộc họp nhóm và bỏ phiếu)

qua Doodle

Doodle giúp tổ chức cuộc họp, từ các cuộc gọi một đối một nhanh chóng đến các phiên nhóm lớn. Nền tảng cho phép bạn cài đặt thời gian rảnh rỗi của mình và chia sẻ một liên kết đơn giản để người được mời có thể chọn thời gian phù hợp với công việc của họ.

Công cụ cuộc họp trực tuyến này giúp đồng bộ lịch của bạn, vì vậy khi một khung giờ được đặt, tình trạng sẵn sàng của bạn sẽ được cập nhật tự động. Nó giúp tránh xung đột và nhầm lẫn ngay cả đối với các cuộc họp định kỳ hoặc các tổ chức bận rộn ở các múi giờ khác nhau.

Có tính năng ‘Đặt lịch thay mặt’ cho phép trợ lý và nhà tuyển dụng lên lịch cuộc họp cho người khác mà không cần chờ xác nhận từ họ.

Các tính năng nổi bật của Doodle

Tự động điều chỉnh thời gian cho người tham gia ở các múi giờ khác nhau, loại bỏ lỗi chuyển đổi thủ công

Thêm thương hiệu tùy chỉnh, chẳng hạn như logo, nền, màu sắc, v.v., cho các trang đặt lịch và phiếu bầu của bạn

Đồng bộ với Lịch Google, Microsoft Outlook / Office 365, iCloud, v.v., để đảm bảo tính chính xác của lịch trình và tránh tình trạng đặt lịch trùng lặp

Tối ưu hóa việc đặt lịch nhóm bằng cách cho phép các thành viên bỏ phiếu chọn thời gian cuộc họp ưa thích

Giới hạn của Doodle

Không có hệ thống CRM tích hợp hoặc tự động hóa quy trình làm việc sâu như một số lựa chọn thay thế của Doodle

Giá cả của Doodle

Miễn phí

Pro: $14.95/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $19.95/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Doodle

G2: 4.4/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (1.800+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Doodle?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích rằng Doodle cho phép nhiều người hợp tác và làm việc cùng nhau dù có lịch trình khác nhau.

Tôi thích rằng Doodle cho phép nhiều người hợp tác và làm việc cùng nhau dù có lịch trình khác nhau.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các trợ lý AI của ClickUp có thể nâng cao quy trình đặt lịch hẹn và quản lý khách hàng của bạn. *lịch trình tự động hóa và nhắc nhở tùy chỉnh: Các đại lý tùy chỉnh theo dõi yêu cầu đặt lịch hẹn và tự động gửi xác nhận, nhắc nhở hoặc theo dõi cho khách hàng, giảm bớt công việc thủ công và giảm thiểu tình trạng khách hàng không đến

tổng kết hàng ngày/hàng tuần:* Các đại lý được cài đặt sẵn sẽ đăng báo cáo hàng ngày hoặc hàng tuần trong kênh hoặc danh sách công việc của nhóm, tóm tắt các cuộc hẹn sắp tới, các phiên đã hoàn thành và các cuộc theo dõi còn dang dở

Trả lời ngay lập tức cho khách hàng và đội ngũ: Các nhân viên hỗ trợ trong kênh chat sẽ trả lời ngay lập tức các câu hỏi thường gặp bằng cách tìm kiếm các công việc, tài liệu và cuộc trò chuyện trong không gian làm việc của bạn

Tự động hóa quy trình làm việc tùy chỉnh : Các tác nhân tùy chỉnh kích hoạt các hành động dựa trên các điều kiện cụ thể, chẳng hạn như nâng cấp yêu cầu khẩn cấp, phân công công việc hoặc cập nhật trạng thái lịch hẹn tự động

phân công và ưu tiên công việc bằng trí tuệ nhân tạo (AI)*: Các đại lý tự động (Autopilot Agents) tự động phân công các cuộc hẹn mới cho các thành viên nhóm có sẵn và ưu tiên các cuộc hẹn khẩn cấp

8. Square Appointments (Phù hợp nhất cho các kinh doanh cần tích hợp hệ thống POS)

qua Square Appointments

Square Appointments là phần mềm quản lý lịch hẹn được thiết kế cho các doanh nghiệp muốn có một công cụ đơn giản, đáng tin cậy để quản lý hoạt động. Nền tảng này đồng bộ lịch làm việc, lịch trình nhân viên và thông tin khách hàng. Mỗi nhân viên có lịch riêng, nhưng mọi thứ đều được đồng bộ tự động.

Bạn cũng có chế độ xem rõ ràng về khách hàng của mình, giúp bạn luôn biết ai sẽ đến và dịch vụ nào họ đã sử dụng, từ đó dễ dàng lập kế hoạch nhân sự, giá cả và khuyến mãi.

Khi ai đó hủy hoặc bỏ lỡ lịch hẹn, bạn có thể cài đặt danh sách chờ để nhanh chóng lấp đầy khung giờ trống.

Các tính năng nổi bật của Square Appointments

Kết hợp lịch hẹn với xử lý thanh toán để quản lý lịch hẹn và giao dịch tại một nơi duy nhất

Cho phép khách hàng tùy chỉnh lịch trực tiếp từ trang web của bạn thông qua tiện ích đặt lịch

Tự động hóa email và tin nhắn nhắc nhở để giảm tỷ lệ hủy hẹn và nâng cao tuân thủ lịch hẹn

Đặt quyền truy cập cụ thể cho thành viên để cho phép hoặc hạn chế quyền truy cập vào các tính năng và thông tin trong nền tảng

Quản lý lịch trình trên nhiều địa điểm, lịch và múi giờ khác nhau

Giai đoạn giới hạn của Square Appointments

Mặc dù Square Appointments tích hợp tốt với các dịch vụ khác của Square, nó có thể có khả năng tích hợp giới hạn với các ứng dụng của bên thứ ba ngoài hệ sinh thái Square

Giá cả của Square Appointments

Miễn phí

Plus: $49/tháng cho mỗi địa điểm

Premium: $149/tháng cho mỗi địa điểm

Pro: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Square Appointments

G2: 4.3/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (230+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Square Appointments?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Trải nghiệm tổng thể của tôi với Square Appointments rất tốt vì khách hàng của tôi có thể đặt lịch hẹn với tôi trực tiếp trên Google một cách dễ dàng. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp mới, hãy sử dụng Square Appointments để cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Trải nghiệm tổng thể của tôi với Square Appointments rất tốt vì khách hàng của tôi có thể đặt lịch hẹn với tôi trực tiếp trên Google một cách dễ dàng. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp mới, hãy sử dụng Square Appointments để cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

9. vCita (Tốt nhất cho việc kết hợp lịch trình với quản lý khách hàng)

qua vcita

Nếu bạn phụ thuộc vào việc giao tiếp thường xuyên với khách hàng, vcita giúp bạn tập trung quản lý giao tiếp với khách hàng, lịch hẹn, tài liệu và lịch sử thanh toán.

Phần mềm quản lý doanh nghiệp nhỏ này có thể tự động hóa việc xác nhận lịch hẹn, nhắc nhở, theo dõi, cũng như nhắc nhở thanh toán cho các hóa đơn chưa thanh toán. Nó cũng dễ dàng cài đặt các quy trình tự động hóa dựa trên kích hoạt (ví dụ: ưu đãi sinh nhật) để tương tác với khách hàng và khuyến khích họ quay lại sử dụng dịch vụ.

Các công cụ phân tích tích hợp cung cấp thông tin chi tiết hơn so với các báo cáo lịch trình cơ bản. Bạn có thể xem dịch vụ nào được đặt lịch nhiều nhất, khách hàng nào quay lại và cách luồng doanh thu thay đổi theo thời gian.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành được quy định, công cụ này cung cấp tuân thủ HIPAA và Thỏa thuận Đối tác Kinh doanh (BAA), điều này rất quan trọng để đảm bảo bảo mật và tuân thủ pháp lý.

các tính năng nổi bật của vcita

Tạo danh sách chờ cho lịch trình đã đầy và sử dụng tính năng RSVP cho các sự kiện có nhu cầu cao

Thêm tiện ích đặt lịch trực tuyến vào trang web của bạn để đặt lịch hẹn và thanh toán một cách dễ dàng

Tải lên và chia sẻ tệp, hợp đồng, bảng câu hỏi hoặc tài liệu với khách hàng thông qua cổng thông tin khách hàng

Tạo nhiều tài khoản nhân viên, mỗi tài khoản có lịch trình, lịch hẹn, tin nhắn và quyền truy cập riêng

Thu thập khách hàng tiềm năng trực tiếp từ Facebook Messenger và tích hợp chúng vào hệ thống CRM của bạn

giới hạn của vcita

Thiếu các tính năng quản lý lịch trình nâng cao cho các lịch trình phức tạp

giá cả của vcita

Basic: $35/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh: $65/tháng cho mỗi người dùng

Platinum: $110/tháng cho mỗi người dùng

đánh giá và nhận xét về vcita

G2: 4.6/5 (70+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (270+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về vcita?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Với vai trò là người điều hành kinh doanh và phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, việc có tất cả các công cụ quản lý lịch hẹn, quản lý khách hàng, thanh toán và tiếp thị trong một nền tảng duy nhất thực sự rất hữu ích. Các tính năng AI mới thực sự khiến tôi bất ngờ bởi độ trực quan của chúng, tôi rất thích cách chúng đề xuất các phản hồi và giúp tôi nhanh chóng viết nội dung tiếp thị hấp dẫn.

Với vai trò là người điều hành kinh doanh và phải đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, việc có tất cả các công cụ quản lý lịch hẹn, quản lý khách hàng, thanh toán và tiếp thị trong một nền tảng duy nhất thực sự rất hữu ích. Các tính năng AI mới thực sự khiến tôi bất ngờ bởi độ trực quan của chúng, tôi rất thích cách chúng đề xuất các phản hồi và giúp tôi nhanh chóng viết nội dung tiếp thị hấp dẫn.

📚 Đọc thêm: Mẫu lịch dễ thương miễn phí để duy trì sự gọn gàng và phong cách

10. Vagaro (Phù hợp nhất cho các doanh nghiệp kinh doanh làm đẹp, sức khỏe và thể dục)

qua Vagaro

Vagaro là nền tảng quản lý kinh doanh tích hợp đặt lịch hẹn, quản lý lịch, cơ sở dữ liệu khách hàng, thanh toán, đang theo dõi hàng tồn kho và tiếp thị vào một giao diện duy nhất.

Đối với các doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, dữ liệu khách hàng, thành viên, thẻ quà tặng và gói dịch vụ có thể được chia sẻ giữa các địa điểm để mang lại trải nghiệm liền mạch cho khách hàng. Chủ doanh nghiệp cũng có thể đang theo dõi hiệu suất nhân viên, hoa hồng và lịch làm việc giữa các chi nhánh một cách dễ dàng.

Công cụ này cũng tích hợp hệ thống POS để chấp nhận thanh toán và cơ sở hạ tầng thanh toán hỗ trợ chia nhỏ khoản thanh toán và các tùy chọn mua ngay, trả sau.

Các tính năng nổi bật của Vagaro

Truy cập các công cụ tiếp thị như chiến dịch email và SMS tự động hóa, khuyến mãi tùy chỉnh, ưu đãi hàng ngày, mã giảm giá, v.v.

Nhúng các tiện ích đặt lịch trực tiếp vào trang web hoặc trang mạng xã hội của bạn để đặt lịch trực tuyến

Tích hợp với QuickBooks, Xero và Gusto để quản lý tài khoản và lương thưởng một cách trơn tru

Gửi lời nhắc nhở cho nhóm và khách hàng của bạn để giảm thiểu tình trạng không đến

Giới hạn của Vagaro

Công cụ này không hỗ trợ đa ngôn ngữ và giao diện người dùng có thể khá phức tạp đối với người mới bắt đầu

Giá cả của Vagaro

Miễn phí

Một địa điểm: $23.99/tháng cho mỗi người dùng

Nhiều địa điểm: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Vagaro

G2: 4.6/5 (250+ đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (3.400+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Vagaro?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi thích cách Vagaro kết hợp hàm và luồng - nó giúp quản lý lịch hẹn, ghi chú SOAP và hồ sơ khách hàng tất cả trong một nơi mà không gây cảm giác rườm rà.

Tôi thích cách Vagaro kết hợp hàm và luồng - nó giúp quản lý lịch hẹn, ghi chú SOAP và hồ sơ khách hàng tất cả trong một nơi mà không gây cảm giác rườm rà.

11. Mindbody (Phù hợp nhất cho quản lý lớp học và thành viên)

qua Mindbody

Được thiết kế chuyên biệt cho các dịch vụ sức khỏe, thể dục và làm đẹp, Mindbody quản lý mọi thứ từ lượng lịch hẹn lớn đến lịch trình lớp học phức tạp, thành viên, hội thảo và sự kiện.

Nó cũng giúp kinh doanh của bạn được phát hiện thông qua ứng dụng Mindbody, tiện ích trang web, ClassPass và các mạng lưới đối tác như Google và mạng xã hội, giúp khách hàng mới dễ dàng tìm thấy bạn.

Trợ lý AI của công cụ này xử lý các cuộc gọi nhỡ, yêu cầu đặt lịch hẹn và câu hỏi của khách hàng 24/7. Điều này đảm bảo rằng không có cơ hội đặt lịch hẹn hoặc khách hàng tiềm năng nào bị bỏ lỡ, ngay cả ngoài giờ kinh doanh.

Các tính năng nổi bật của Mindbody

Tải lên các phiên tư vấn sức khỏe đã ghi sẵn một cách bảo mật và chia sẻ trực tiếp với khách hàng thông qua công cụ Virtual Wellness của Mindbody

Cho phép đặt chỗ theo thứ tự đến trước, được phục vụ trước với Pick-a-Spot, cho phép khách hàng chọn vị trí yêu thích của họ trong các phiên tập thể dục nhóm

Tự động hóa tiếp thị qua tin nhắn văn bản và email hàng loạt

Nhận quyền kiểm soát theo phong cách nhượng quyền cho các kinh doanh hoạt động tại nhiều địa điểm

Nắm bắt thông tin chi tiết về kinh doanh của bạn với báo cáo và phân tích toàn diện

Giới hạn của Mindbody

Các tùy chọn tùy chỉnh giới hạn trên các đặt lịch hẹn dành cho khách hàng mà không có sự hỗ trợ của nhà phát triển chuyên nghiệp

Giá cả của Mindbody

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Mindbody

G2: 3.6/5 (440+ đánh giá)

Capterra: 4/5 (hơn 2.900 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Mindbody?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Mọi thứ đều được tổ chức gọn gàng và việc cập nhật thông tin diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Việc thêm khách hàng mới và điều chỉnh lịch trình của họ khi cần thiết cũng rất đơn giản. Đây thực sự là một công cụ hiệu quả cho cả tôi và nhu cầu của khách hàng.

Mọi thứ được tổ chức gọn gàng và việc cập nhật thông tin diễn ra nhanh chóng, hiệu quả. Thêm khách hàng mới và điều chỉnh lịch trình của họ khi cần thiết cũng rất đơn giản. Đây thực sự là một công cụ hiệu quả cho cả tôi và nhu cầu của khách hàng.

12. Sign In App (Tốt nhất để giảm tỷ lệ hủy hẹn với các nhắc nhở tự động hóa)

qua Ứng dụng Đăng nhập

Đối với các doanh nghiệp muốn sử dụng phần mềm quản lý lịch hẹn toàn diện để tự động hóa việc đặt lịch và cải thiện giao tiếp với khách hàng, Sign In App là một lựa chọn tốt.

Smart Messaging, được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) theo phong cách ChatGPT, có thể tự động trả lời câu hỏi của khách hàng, gửi liên kết đặt lại lịch hẹn và thậm chí xử lý việc hủy lịch hẹn.

Nền tảng này cũng ưu tiên tính khả dụng; các trang đặt lịch tuân thủ tiêu chuẩn WCAG, hỗ trợ phần mềm đọc màn hình và bao gồm hệ thống đặt lịch bằng giọng nói tự động, giúp tất cả khách hàng dễ dàng đặt lịch hẹn.

Báo cáo tùy chỉnh cho phép bạn đang theo dõi các dịch vụ phổ biến, tình trạng sẵn sàng của nhân viên và hiệu suất của từng địa điểm, giúp bạn đưa ra quyết định thông minh về lịch trình và nhân sự.

Các tính năng nổi bật của ứng dụng Sign In App

Tạo trang đặt lịch hẹn tùy chỉnh theo nhu cầu của bạn

Nhận được những thông tin quý giá về xu hướng đặt lịch hẹn để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu

Thực hiện quy trình đặt lịch hẹn với logic điều kiện, chẳng hạn như gửi các thông báo khác nhau dựa trên loại lịch hẹn hoặc trạng thái của khách hàng

Cung cấp quyền truy cập API cho nhà phát triển để xây dựng tích hợp tùy chỉnh hoặc tự động hóa quy trình vượt ngoài các tùy chọn tiêu chuẩn

Giới hạn của ứng dụng Sign In

Yêu cầu tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba cho các cuộc hẹn video, vì không có công cụ họp video tích hợp sẵn

Giá cả của ứng dụng Sign In App

Miễn phí

Core: $600/trang web (thanh toán hàng năm)

Nâng cấp: $1.200/trang web (thanh toán hàng năm)

Pro: $1.800/trang web (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về ứng dụng Sign In App

G2: 4.6/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4.9/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Sign In App?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi rất thích sử dụng hệ thống này vì nó rất đơn giản và giúp công việc kinh doanh trở nên dễ dàng và thú vị. Tôi có thể tập trung vào các công việc quan trọng khác mà không lo lắng vì mọi nhu cầu đặt lịch và lịch hẹn của tôi đều được xử lý chính xác mỗi lần!

Tôi rất thích sử dụng hệ thống này vì nó rất đơn giản và giúp công việc kinh doanh trở nên dễ dàng và thú vị. Tôi có thể tập trung vào các công việc quan trọng khác mà không lo lắng vì mọi nhu cầu đặt lịch và lịch hẹn của tôi đều được xử lý chính xác mỗi lần!

13. YouCanBookMe (Tốt nhất cho việc tích hợp với Lịch Google và Microsoft)

qua YouCanBookMe

Với giao diện thân thiện với người dùng và các hàm tiên tiến, YouCanBookMe cung cấp cho bạn hiển thị cần thiết để đưa ra quyết định thông minh về cách sử dụng thời gian và tài nguyên của mình.

Tính năng Dynamic Availability của nền tảng cho phép bạn cài đặt giờ làm việc khác nhau cho từng loại dịch vụ, giúp khách hàng luôn thấy các tùy chọn chính xác. Bảng điều khiển phân tích nâng cao cung cấp thông tin chi tiết về các đặt lịch của bạn, giúp bạn đang theo dõi xu hướng và đo lường hiệu quả của các phiên theo thời gian.

Trải nghiệm của khách hàng có thể tùy chỉnh với các thông báo ngoại tuyến và thông báo ngày kết thúc, giúp bất kỳ ai truy cập trang đặt lịch của bạn đều biết lý do tại sao khung giờ đó không còn khả dụng.

Các tính năng nổi bật của YouCanBookMe

Đặt khoảng thời gian thông báo tối thiểu và tối đa để kiểm soát thời điểm khách hàng có thể đặt lịch hẹn

Nhúng trang đặt lịch của bạn trực tiếp vào trang web của bạn bằng tùy chọn nhúng trực tiếp

Tạo lịch trình và đặt lịch linh hoạt với giao diện kéo và thả

Thêm nút "Lên lịch hẹn" nổi, luôn hiển thị khi khách hàng duyệt trang web của bạn

Tích hợp với hàng nghìn công cụ thông qua Zapier để tự động hóa quy trình làm việc của bạn

Giới hạn của YouCanBookMe

Không có khả năng gắn nhãn các cuộc hẹn khác nhau, chẳng hạn như “Cuộc hẹn thứ hai” hoặc “Cuộc hẹn cá nhân”, để hỗ trợ phân tích dữ liệu chính xác

Giá cả của YouCanBookMe

Miễn phí

Cá nhân: $9/tháng cho mỗi người dùng

Chuyên nghiệp: $13/tháng cho mỗi người dùng

Nhóm: $18/tháng cho mỗi người dùng

Đánh giá và nhận xét về YouCanBookMe

G2: 4.7/5 (1.900+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 300 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về YouCanBookMe?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Trang đặt lịch có thể tùy chỉnh cao và giao diện dễ sử dụng để thay đổi thời gian sẵn có. Ngoài ra, thông báo email về các cuộc họp mới cũng rất tiện lợi.

Trang đặt lịch có thể tùy chỉnh cao và giao diện dễ sử dụng để thay đổi thời gian sẵn có. Ngoài ra, thông báo email về các cuộc họp mới cũng rất tiện lợi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thêm trạng thái ‘Xác minh thành công, đang chờ xác nhận’ giúp khách hàng biết rằng đặt lịch của họ đã được xử lý và sẽ được xác nhận sớm, từ đó xây dựng niềm tin vào quy trình của bạn.

Tối ưu hóa việc lên lịch với ClickUp

Lựa chọn công cụ đặt lịch thực sự là việc xây dựng quy trình làm việc giúp quản lý lịch hẹn trở nên dễ dàng. Bạn cần một công cụ giảm thiểu giao tiếp qua lại và giúp bạn tập trung vào công việc với khách hàng thay vì các công việc quản trị viên. Tuy nhiên, khi việc đặt lịch hẹn không được tích hợp với các công cụ làm việc khác, dễ dàng mất kiểm soát các công việc và dòng thời gian.

ClickUp không chỉ là một công cụ đặt lịch hẹn—đó là một nền tảng quản lý công việc toàn diện. Từ các biểu mẫu tùy chỉnh và lịch trình được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) đến các quy trình làm việc tự động hóa và tích hợp lịch sâu, ClickUp giúp bạn quản lý lịch hẹn, khách hàng và dự án trong một không gian làm việc AI tích hợp.

Từ đặt lịch đến theo dõi và lưu trữ tài liệu, mọi chi tiết đều được tổ chức gọn gàng và dễ dàng truy cập.

Đăng ký ClickUp và trải nghiệm sự dễ dàng trong việc lên lịch.