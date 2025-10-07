Các mẫu thiết kế tư duy Miro hàng đầu để thử ngay hôm nay

Workshop được thiết kế để khơi gợi ý tưởng, không phải gây căng thẳng. Tuy nhiên, ai đã từng tổ chức workshop đều biết quy trình: đêm trước đó, bạn phải xoay xở giữa các cuộc gọi với khách hàng, hạn chót dự án, và đột nhiên hoảng loạn — “Mẫu bản đồ đồng cảm đâu rồi?” “Ai sẽ xây dựng bảng?” “Chúng ta có kế hoạch sprint chưa?”

Đó là lý do tại sao các mẫu thiết kế lại quan trọng. Chúng giúp loại bỏ sự rối ren trong quá trình thiết lập, giúp bạn tập trung vào giải quyết vấn đề thay vì định dạng các ghi chú dán.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá các mẫu thiết kế tư duy Miro tốt nhất để bắt đầu các buổi workshop một cách có cấu trúc — và sau đó sẽ hướng dẫn bạn cách các mẫu ClickUp đi một bước tiếp theo, biến những ý tưởng từ workshop thành các dự án, dòng thời gian và kết quả đầu ra.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu thiết kế tư duy Miro tốt?

Vậy điều gì làm nên một mẫu thiết kế tư duy Miro lý tưởng? Hãy tìm kiếm một mẫu có các đặc điểm sau:

Hướng dẫn nhóm với cấu trúc rõ ràng và luồng qua tất cả các giai đoạn của tư duy thiết kế

Thích ứng với bối cảnh của bạn thông qua các gợi ý, khung làm việc và phần tử có thể tùy chỉnh

Nâng cao tính dễ đọc bằng cách sử dụng phân cấp trực quan nhất quán, bao gồm định dạng, màu sắc, kích thước phông chữ và các yếu tố trực quan như biểu tượng, hình ảnh và emoji

Sử dụng các công cụ hợp tác của nền tảng như ghi chú dán, bỏ phiếu và đồng hồ đếm ngược để tăng cường sự tham gia

Cung cấp không gian để so sánh và thu thập phản hồi đào tạo , giúp các nhóm nhóm ý tưởng hiệu quả hơn

Thêm các tham chiếu bối cảnh, chẳng hạn như chi tiết dự án thực tế, nhân vật người dùng và kết quả nghiên cứu, để hỗ trợ quá trình ra quyết định

🎥 Sau khi đã ghi lại ý tưởng bằng mẫu thiết kế tư duy, bước tiếp theo là triển khai. Dưới đây là video hướng dẫn nhanh về cách tạo bảng điều khiển quản lý dự án trong ClickUp để duy trì tiến độ của các buổi workshop và dự án:

Tổng quan về các mẫu thiết kế tư duy Miro

📮 ClickUp Insight: Trong các danh mục đầu tư, 17% được thúc đẩy bởi công việc sáng tạo hoặc đa dạng, và 17% khác muốn giảng dạy, huấn luyện hoặc hướng dẫn người khác. Sự sáng tạo và chia sẻ kiến thức dường như đi đôi với nhau ở đây. Bạn có thể biến ý tưởng thành tài sản cụ thể với ClickUp — dù bạn đang xây dựng một khóa học, thiết kế một buổi workshop hay hướng dẫn người khác. Sử dụng tài liệu để soạn thảo kế hoạch bài giảng, Bảng trắng để vẽ bản đồ khái niệm một cách trực quan và nhiều tính năng khác. Cần hình ảnh cho phiên tiếp theo? Chỉ cần mô tả, và AI của ClickUp sẽ tạo ra hình ảnh hoặc sơ đồ ngay lập tức. Bạn thậm chí có thể ghi lại các khóa học hướng dẫn bằng video với Clips trong ClickUp!

Các mẫu Miro miễn phí tốt nhất cho tư duy thiết kế

Hãy cùng khám phá các mẫu thiết kế tư duy Miro và các tính năng chính của chúng.

1. Mẫu Bản mô tả thiết kế Miro

qua Miro

Mẫu bản mô tả thiết kế này cung cấp cho các nhóm một không gian có cấu trúc để thống nhất về các dự án sáng tạo trước khi bắt tay vào thực hiện.

Nó tổ chức các chi tiết quan trọng như thông tin khách hàng, hướng dẫn thương hiệu, mục tiêu và đối thủ cạnh tranh thành các phần rõ ràng mà mọi người có thể đóng góp. Điều này giúp dễ dàng thu thập yêu cầu từ đầu, giảm thiểu hiểu lầm sau này và đảm bảo công việc thiết kế phù hợp với nhu cầu kinh doanh.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ phạm vi và đối tượng dự án ngay từ đầu

Nêu bật kỳ vọng của khách hàng và các deliverables khóa

Giữ các mục tiêu thiết kế (OKRs) , đối tượng mục tiêu và đối thủ cạnh tranh luôn hiển thị tại một nơi duy nhất

Giảm thiểu việc trao đổi qua lại bằng cách tập trung phản hồi và đầu vào

Xây dựng một nguồn thông tin duy nhất cho các nhóm sáng tạo

📌 Phù hợp cho: Các công ty thiết kế, freelancer và nhóm thiết kế nội bộ muốn tối ưu hóa giai đoạn khởi động và tránh các chỉnh sửa tốn kém.

2. Mẫu bộ công cụ Miro Design Sprint

qua Miro

Mẫu thiết kế tư duy này cung cấp cho nhóm một khung làm việc sẵn sàng sử dụng để tổ chức các buổi workshop đổi mới nhanh chóng và có cấu trúc. Thay vì bắt đầu từ đầu, bạn sẽ có một không gian rõ ràng, từng bước để xác định thách thức, phát triển ý tưởng, tạo mẫu giải pháp và thu thập phản hồi thiết kế.

Nó giúp bạn dễ dàng nắm bắt thông tin một cách trực quan, đang theo dõi tiến độ trong suốt các ngày sprint và đồng bộ hóa mọi người về bước tiếp theo tốt nhất.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Cung cấp cấu trúc sprint đã được chứng minh mà không cần thiết lập phức tạp

Tăng tốc giải quyết vấn đề với các hoạt động tập trung

Giữ cho các nhóm đa hàm luôn đồng bộ trong thời gian thực

Giúp hình dung các ý tưởng phức tạp thông qua việc lập bản đồ và phác thảo

Hỗ trợ thử nghiệm nhanh chóng trước khi đầu tư lớn

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm, startup và các nhà lãnh đạo đổi mới cần xác thực ý tưởng nhanh chóng cho kế hoạch workshop và giảm thiểu rủi ro.

🧠 Thú vị: Trường d.school của Đại học Stanford đã góp phần đưa tư duy thiết kế vào giáo dục và kinh doanh. Họ tin rằng giải quyết vấn đề sáng tạo nên được giảng dạy như một kỹ năng bình thường, thay vì coi đó là tài năng chỉ dành cho một số ít người.

3. Mẫu Miro Remote Design Sprint

qua Miro

Mẫu Miro được thiết kế để giúp các nhóm làm việc từ xa thực hiện các sprint đầy đủ mà không làm mất đi sự hợp tác hay động lực. Khác với các bộ công cụ sprint tiêu chuẩn, mẫu này được tối ưu hóa cho công việc từ xa.

Nó kết hợp các bài tập có cấu trúc, bảng trực quan và vòng phản hồi tích hợp để đảm bảo mọi người luôn đồng bộ dù ở các múi giờ khác nhau. Các nhóm có thể tạo bản đồ thách thức, phác thảo giải pháp, bỏ phiếu cho ý tưởng và thử nghiệm nguyên mẫu.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Gồm các không gian sẵn có cho việc phác thảo, lập bản đồ và tạo kịch bản

Tích hợp luồng bỏ phiếu và luồng phản hồi để đẩy nhanh quá trình ra quyết định

Giữ cho các nhóm làm việc từ xa luôn tập trung và đồng bộ với mục tiêu của sprint

Loại bỏ sự hỗn loạn khi phải sử dụng nhiều nền tảng khác nhau trong quá trình sprint

📌 Phù hợp cho: Các nhóm làm việc từ xa, tổ chức kết hợp và nhóm sản phẩm toàn cầu cần hành động nhanh chóng.

4. Mẫu trình bày đánh giá thiết kế quan trọng Miro

qua Miro

Công cụ thiết yếu này giúp các nhóm trình bày và đánh giá các dự án thiết kế phức tạp một cách hiệu quả. Nó cung cấp một luồng có cấu trúc, từ phần giới thiệu và tóm tắt điều hành đến yêu cầu thiết kế, các bước quy trình và kết quả chính.

Thiết kế sạch sẽ, tối giản giúp các bên liên quan tập trung vào nội dung của buổi đánh giá thay vì định dạng slide.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Cung cấp các phần cho lịch trình cuộc họp , yêu cầu và tóm tắt điều hành

Cung cấp giao diện chuyên nghiệp nhưng tối giản, giúp tạo ra các bài thuyết trình sắc nét và không bị phân tâm

Giúp các nhóm nhanh chóng thống nhất về rủi ro, giải pháp và các bước khóa cần thực hiện

Tiết kiệm hàng giờ công việc chuẩn bị mà vẫn duy trì giao diện chuyên nghiệp và nhất quán

📌 Phù hợp cho: Các nhóm sản phẩm, kỹ thuật và thiết kế đang chuẩn bị cho các buổi đánh giá của các bên liên quan, trình bày cho khách hàng hoặc các điểm kiểm tra thiết kế nội bộ.

5. Miro Design Thinking: Mẫu Bản đồ Đồng cảm

qua Miro

Mẫu bản đồ đồng cảm của Miro là công cụ tư duy thiết kế thực tiễn giúp nắm bắt những hiểu biết sâu sắc về nhu cầu, cảm xúc và hành vi của người dùng. Nó hướng dẫn các nhóm làm việc theo khung cấu trúc, đặt ra những câu hỏi khóa về những gì người dùng nghĩ, cảm nhận, nghe, thấy, nói và việc cần làm, cùng với những khó khăn và lợi ích của họ.

Chế độ xem toàn diện này giúp đưa ra các quyết định thiết kế thấu hiểu và lấy con người làm trung tâm, đồng thời đảm bảo các nhóm thống nhất xung quanh một sự hiểu biết chung và sâu sắc về người dùng được chia sẻ.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Cung cấp các gợi ý có cấu trúc giúp khám phá những động lực ẩn, khó khăn và cơ hội

Giúp các nhóm vượt qua những giả định và xác thực quan điểm thực tế của người dùng

Tăng cường hợp tác bằng cách thống nhất các bên liên quan về nhu cầu của người dùng

Cung cấp hoạt động tư duy thiết kế đã được chứng minh cho các mô hình tư duy do Voltage Control thiết kế

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, nhà thiết kế, nhóm sản phẩm và người điều phối muốn đưa ra quyết định dựa trên sự đồng cảm và tạo ra các giải pháp phù hợp với người dùng.

🔍 Bạn có biết? Một trong những ví dụ nổi tiếng nhất về tư duy thiết kế đến từ Airbnb. Trong những ngày đầu, họ không nhận được đặt phòng. Vì vậy, các nhà sáng lập đã đến thăm chủ nhà, cải thiện hình ảnh và trò chuyện trực tiếp với người dùng. Sự thay đổi đơn giản đó—từ tiếp cận tập trung vào công nghệ sang tiếp cận tập trung vào người dùng—đã giúp kinh doanh xoay chuyển tình thế.

6. Mẫu thành phần hệ thống thiết kế Miro

qua Miro

Mẫu của Miro đóng vai trò như trung tâm điều khiển trực quan để quản lý hệ thống thiết kế. Nó kết nối các nhà thiết kế, nhà phát triển và quản lý sản phẩm trên cùng một không gian làm việc.

Điều này giúp bạn dễ dàng đang theo dõi trạng thái thành phần, lịch sử phiên bản và chi tiết bàn giao theo thời gian thực. Bạn có thể lưu trữ tài liệu, thông số kỹ thuật, liên kết thiết kế và tham chiếu mã ngay tại nơi nhóm của bạn cần.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Kết hợp dữ liệu có cấu trúc (thông qua Miro Bảng) với bối cảnh trực quan

Tự động điền các trường thông tin quan trọng như Tên thành phần, Danh mục, Trạng thái, Nhà thiết kế, Nhà phát triển và Phiên bản vào không gian làm việc của bạn

Cho phép hợp tác thời gian thực trên cùng một bảng, vì vậy các cập nhật được phản ánh ngay lập tức

📌 Phù hợp cho: Trưởng nhóm thiết kế, nhóm UX/UI, quản lý sản phẩm và các nhóm kỹ thuật muốn tập trung tài liệu tham khảo thành phần, tối ưu hóa quản lý phiên bản và loại bỏ sự hỗn loạn giữa các công cụ.

7. Mẫu sơ đồ quy trình thiết kế Miro

qua Miro

Mẫu này mô tả hành trình thiết kế của bạn, từ giai đoạn lập ý tưởng đến triển khai, theo một luồng rõ ràng và logic. Nó sử dụng các biểu tượng sơ đồ quen thuộc, như hình chữ nhật cho các hành động và hình kim cương cho các quyết định.

Ngoài ra, nó giúp bạn tạo bản đồ từng bước của quy trình thiết kế, từ phương pháp nghiên cứu người dùng và tạo mẫu đến thử nghiệm và hoàn thiện. Bố cục trực quan giúp bạn hiển thị tổng quan đồng thời cho phép điều chỉnh chi tiết và lặp lại.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Cung cấp bản thiết kế trực quan để hướng dẫn quy trình làm việc thiết kế đồ họa từ đầu đến cuối

Chỉnh sửa hình dạng, màu sắc và kết nối để phù hợp với phong cách dự án của bạn

Chèn tệp, bản vẽ hoặc liên kết trực tiếp vào luồng của bạn

📌 Phù hợp cho: Các nhà chiến lược thiết kế, nhóm UX/UI, quản lý sản phẩm và các chuyên gia tư vấn đổi mới muốn biến các phương pháp trừu tượng thành quy trình làm việc hiển thị.

8. Mẫu Retrogram cho Design Sprint

qua Miro

Mẫu thiết kế tư duy tạo ra một không gian rõ ràng và thân thiện để tổng kết sprint của bạn, đánh giá những gì đã thành công và những điểm cần cải thiện.

Được thiết kế như một bảng tổng kết có hướng dẫn, nó giúp chia sẻ những hiểu biết thông qua các phần cấu trúc và màu sắc sinh động.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Hướng dẫn nhóm thực hiện một buổi đánh giá tập trung trong một giờ với lời chào nồng nhiệt, tóm tắt ngắn gọn và ba bước phản ánh: Điểm mạnh, Điểm yếu, Mong muốn

Bao gồm các khía cạnh quan trọng như định dạng sprint (trực tuyến so với offline), động lực nhóm và kết quả sprint (mục tiêu, giải pháp, kiểm thử)

Gồm các ghi chú của người điều phối được nhúng trực tiếp trên bảng, rất phù hợp cho các buổi retro đầu tiên nhưng dễ dàng loại bỏ khi bạn đã quen thuộc

📌 Phù hợp cho: Người điều phối các buổi thiết kế sprint hoặc bất kỳ ai đã đóng một sprint, mong muốn thúc đẩy cải tiến liên tục.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thử nghiệm "what if not". Lấy bất kỳ giả định nào trên bảng của bạn như "người dùng muốn lựa chọn rẻ nhất" — và đảo ngược nó: "nếu họ không muốn thì sao?" Điều này buộc nhóm của bạn phải khám phá những góc nhìn mới và phát hiện ra các giải pháp mà bạn có thể bỏ qua.

Những giới hạn của các mẫu Miro là gì?

Sự linh hoạt của Miro là một điểm mạnh—nhưng nó cũng đi kèm với những hạn chế. Đây là những giới hạn bạn có thể gặp phải trong các quy trình làm việc thực tế:

Áp dụng các hạn chế dựa trên tín dụng: Giới hạn hợp tác thông qua hệ thống tín dụng, hạn chế việc sử dụng mẫu và các tính năng tương tác

hạn chế tùy chỉnh mẫu: *Khối quyền truy cập vào việc tạo/lập và chỉnh sửa mẫu nâng cao trên các kế hoạch miễn phí hoặc kế hoạch cơ bản

Nguyên nhân gây tắc nghẽn hiệu suất: Làm chậm quá trình hợp tác trên các bảng phức tạp, chứa nhiều mẫu do độ trễ và hiệu suất chậm chạp

*giới hạn khả năng tự động hóa: Phụ thuộc vào can thiệp thủ công cho các công việc lặp lại và giai đoạn thiết kế với ít tùy chọn tự động hóa

Phụ thuộc mạnh vào kết nối internet: Gây gián đoạn các phiên thiết kế do thiếu chức năng offline cho các nhóm làm việc từ xa

Gây ra gánh nặng hành chính: Yêu cầu theo dõi liên tục việc sử dụng tín dụng, giới hạn bảng và các hạn chế của kế hoạch

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Luôn định hình lại thách thức thành câu hỏi “Làm thế nào chúng ta có thể…” Ví dụ, thay vì “Luồng đăng ký quá phức tạp”, hãy hỏi “Làm thế nào chúng ta có thể khiến luồng đăng ký trở nên dễ dàng?” Điều này giúp quá trình brainstorming mở rộng và ngăn nhóm tập trung vào các giải pháp hẹp quá sớm.

Các giải pháp thay thế ClickUp cho mẫu Miro

Miro giúp bạn bắt đầu các buổi workshop nhanh chóng — nhưng thách thức thực sự đến sau khi dán các ghi chú dính.

Quá thường xuyên, những ý tưởng tuyệt vời bị lạc trong các ảnh chụp màn hình hoặc các bảng làm việc lộn xộn mà không có chủ sở hữu rõ ràng. Đó chính là lúc ClickUp for Design, ứng dụng toàn diện cho công việc, biến các buổi brainstorming thành các dự án có thể thực hiện được.

Khác với các bảng trắng độc lập, ClickUp kết nối trực tiếp kết quả của buổi workshop với các công việc, tài liệu, dòng thời gian và sprint. Bạn không chỉ brainstorm—bạn còn xây dựng, phân công và triển khai, tất cả trong cùng một không gian.

Mẫu Miro so với mẫu ClickUp: Sự khác biệt là gì?

Miro giúp bạn khởi động các buổi workshop với bảng, ghi chú dán và khung làm việc. ClickUp đi một bước xa hơn bằng cách kết nối những thông tin đó với các công việc, dòng thời gian, tự động hóa và sản phẩm đầu ra.

Tính năng Mẫu Miro Mẫu ClickUp Trọng tâm chính Brainstorming & phát triển ý tưởng Thực thi & triển khai Phù hợp nhất cho Bản đồ sự đồng cảm, các buổi sprint thiết kế, và đánh giá sau dự án Chuyển đổi ý tưởng thành công việc, tài liệu, dự án và dòng thời gian Hợp tác Ghi chú dán, bỏ phiếu, bình luận Các công việc thời gian thực, chủ sở hữu, trạng thái, tự động hóa Tích hợp với Workflow Kết thúc tại bảng Kết nối trực tiếp với các dự án và hoạt động Giá trị Sáng tạo trực quan Thực thi dự án từ đầu đến cuối

🧠 Hãy nghĩ theo cách này: Miro giúp bạn hình dung những gì cần xây dựng. ClickUp giúp bạn thực sự xây dựng nó.

Dưới đây là một số mẫu ClickUp hàng đầu cho tư duy thiết kế:

1. Mẫu lập kế hoạch thiết kế ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo một trung tâm tập trung cho việc brainstorming ý tưởng thiết kế với mẫu ClickUp Design Ideation Template

Mẫu thiết kế ý tưởng ClickUp đóng vai trò là trung tâm tập trung để chuyển đổi tư duy sáng tạo thành động lực dự án cụ thể. Nó tập trung vào các kỹ thuật phát triển ý tưởng bằng cách cung cấp không gian để brainstorm, xếp hạng ý tưởng và theo dõi tiến độ.

Ngoài ra, vì là một phần của ClickUp, bạn sẽ có các tính năng tự động hóa, trợ lý AI, phân công nhiệm vụ và mối quan hệ phụ thuộc để đưa những ý tưởng tốt nhất của bạn vào thực tế.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Mở và Hoàn thành để các nhóm biết những gì đang chờ xử lý và những gì tiếp theo Phân chia công việc thành các giai đoạn bằng cách sử dụng trạng thái tác vụ tùy chỉnh của ClickUp nhưvàđể các nhóm biết những gì đang chờ xử lý và những gì tiếp theo

Gán thẻ như chủ đề cho từng ý tưởng để có cái nhìn sâu sắc hơn với các trường tùy chỉnh của ClickUp

Khởi động quá trình brainstorming nhanh hơn với Hướng dẫn Bắt đầu Tích hợp Sẵn

Nhìn rõ bức tranh tổng thể bằng cách sử dụng Sơ đồ Phát triển Ý tưởng Thiết kế để tạo bản đồ cấu trúc

✏️ ClickUp trong hành độngCác nhóm sáng tạo thường sử dụng mẫu này để ghi lại ý tưởng thô trong quá trình brainstorming và sau đó tinh chỉnh chúng thành các công việc có thể thực hiện được. Ví dụ, một quản lý sản phẩm có thể tổ chức một phiên brainstorming, thẻ từng ý tưởng theo mức độ nỗ lực và tác động, sau đó giao các ý tưởng tiềm năng nhất trực tiếp cho các nhà thiết kế hoặc nhà phát triển.

📌 Phù hợp cho: Nhóm sáng tạo, quản lý sản phẩm, chuyên gia UX/UI và tư vấn viên đổi mới.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tổ chức một buổi workshop chỉ là bước đầu. Bạn cũng cần ghi chép kết quả một cách rõ ràng. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng AI trong ClickUp để tối ưu hóa việc ghi chép:

📮 ClickUp Insight: 16% quản lý gặp khó khăn trong việc tích hợp các cập nhật từ nhiều công cụ vào một chế độ xem tổng thể. Khi các cập nhật bị phân tán, bạn sẽ mất nhiều thời gian để ghép nối thông tin và ít thời gian hơn để lãnh đạo. Kết quả? Những gánh nặng hành chính không cần thiết, những thông tin quan trọng bị bỏ lỡ và sự thiếu nhất quán. Với Không gian Làm việc ClickUp tất cả trong một, các nhà quản lý có thể tập trung các công việc, tài liệu và cập nhật, giảm bớt công việc lặt vặt và đưa ra những thông tin quan trọng nhất đúng lúc cần thiết. 💫 Kết quả thực tế: Tập hợp 200 chuyên gia vào một không gian làm việc ClickUp, sử dụng các mẫu tùy chỉnh và theo dõi thời gian để giảm chi phí và cải thiện thời gian giao hàng tại nhiều địa điểm.

2. Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Tải miễn phí mẫu Sắp xếp ý tưởng thành các công việc có thể thực hiện được với mẫu Brainstorm của ClickUp Squad

Mẫu Brainstorm của ClickUp Squad là không gian lý tưởng để biến năng lượng tập thể của nhóm thành những ý tưởng có thể thực hiện được. Nó giúp ghi lại ý tưởng nhanh chóng, tổ chức chúng một cách rõ ràng và thống nhất về ưu tiên.

Bạn cũng sẽ có hai chế độ xem khác nhau trong các cấu hình đa dạng, bao gồm Team Work Canvas và Getting Started Guide, để bắt đầu công việc một cách hiệu quả hơn.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giữ cho quá trình phát triển ý tưởng được tổ chức gọn gàng với các trạng thái tùy chỉnh như Đề xuất , Đang xem xét và Được phê duyệt để mọi người đều biết tình trạng của từng ý tưởng

Sử dụng Trường Tùy chỉnh để theo dõi chủ sở hữu ý tưởng, tác động tiềm năng và nỗ lực ước tính

Tăng tốc các phiên làm việc với các gợi ý tích hợp sẵn và chế độ xem Squad Brainstorm Board View để hợp tác trực quan

✏️ ClickUp trong hành độngMột nhóm marketing có thể sử dụng mẫu này cho kế hoạch chiến dịch — bắt đầu với một lượng lớn ý tưởng thô, thẻ theo chủ sở hữu, sau đó lọc theo “tác động cao/nỗ lực thấp” để chọn các chiến dịch đáng theo đuổi.

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm, nhóm tiếp thị, nhóm đổi mới và các đơn vị dự án đa chức năng.

3. Mẫu bảng trắng Bản đồ đồng cảm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định nhu cầu của khách hàng với mẫu bảng trắng ClickUp Empathy Map

Mẫu bảng trắng Bản đồ Đồng cảm ClickUp giúp các nhóm khám phá những hiểu biết sâu sắc hơn về khách hàng bằng cách lập bản đồ suy nghĩ, cảm xúc, hành động và điểm đau trong một không gian hợp tác duy nhất.

Nó được thiết kế cho các buổi workshop, phiên brainstorming hoặc hợp tác từ xa để thống nhất các bên liên quan về những gì khách hàng thực sự cần và giá trị. Mẫu bản đồ đồng cảm (Empathy map) cũng giúp bạn xác định cơ hội cải thiện sản phẩm, dịch vụ và thông điệp bằng cách liên kết các vấn đề (pains) với các lợi ích tiềm năng (gains).

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Ghi lại quan điểm của khách hàng qua sáu phần rõ ràng: Think & Feel , See , Hear , Say & Do , Pain và Gain

Sử dụng các gợi ý hướng dẫn trong từng phần để khuyến khích các cuộc thảo luận sâu sắc và có ý nghĩa hơn trong các buổi workshop

Tập trung nhóm của bạn với phần Hồ sơ Khách hàng trung tâm để luôn giữ thông tin về nhân vật khách hàng ở vị trí nổi bật

✏️ ClickUp trong hành độngMột nhà nghiên cứu UX có thể tổ chức một buổi workshop từ xa, nơi các thành viên tham gia đưa ra các ý tưởng vào từng phần, sau đó gắn thẻ theo chủ đề. Sau đó, những ý tưởng đó được chuyển đổi thành các công việc ưu tiên cho nhóm thiết kế—tất cả mà không cần rời khỏi bảng.

📌 Phù hợp cho: Đội ngũ marketing, nhà thiết kế UX/UI, quản lý sản phẩm, startup và nhóm dịch vụ.

💡 Cách tổ chức buổi workshop tư duy thiết kế với các mẫuTổ chức một buổi workshop tư duy thiết kế không cần phải phức tạp như dắt mèo đi dạo. Các mẫu cung cấp khung sườn giúp bạn tập trung vào sự sáng tạo thay vì lo lắng về các vấn đề hậu cần. *dưới đây là luồng Chuyển từ ý tưởng sang thực thi → Trong ClickUp, gán chủ sở hữu, thời hạn và liên kết các công việc với dòng thời gian Chọn khung làm việc của bạn → Bản đồ đồng cảm, bộ công cụ sprint hoặc sơ đồ luồng dựa trên mục tiêu của bạn Đặt nền tảng → Sử dụng các gợi ý để hướng dẫn phần giới thiệu, thách thức và quy tắc cơ bản Hợp tác thời gian thực → Ghi chú dán, bỏ phiếu và phân loại giúp duy trì sự đồng bộ chặt chẽ Ghi lại những ý tưởng khóa → Tóm tắt các chủ đề khóa và biến chúng thành các mục hành động

4. Mẫu Nhân vật người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo hồ sơ khách hàng tùy chỉnh chi tiết với mẫu ClickUp User Persona Template

Mẫu Nhân vật Người dùng ClickUp giúp bạn hình dung và tổ chức các hồ sơ khách hàng chi tiết để hướng dẫn các quyết định về sản phẩm, tiếp thị và dịch vụ.

Nó cung cấp một không gian hợp tác rõ ràng để nắm bắt đối tượng người dùng của bạn là ai, những gì họ quan tâm và cách đội ngũ của bạn có thể phản hồi một cách hiệu quả. Mẫu thiết kế tư duy này rất phù hợp cho sự hợp tác đa chức năng giữa các đội ngũ thiết kế, tiếp thị, sản phẩm và hỗ trợ.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Bản đồ người dùng, câu chuyện cá nhân, động lực, điểm khó khăn và nhu cầu trong một bố cục đơn giản, dễ dàng điều hướng

Sử dụng các phần được mã hóa màu sắc và bảng chú giải để tham khảo nhanh chóng và rõ ràng khi brainstorming các ý tưởng mới

Giữ các chiến lược Our Response của bạn được liên kết trực tiếp với từng persona để lập kế hoạch hành động ngay lập tức

Thêm bối cảnh trực quan bằng hình ảnh và thông tin cá nhân để nhân hóa dữ liệu và giúp các nhóm thấu hiểu người dùng thực tế

✏️ ClickUp trong hành độngCác đội sản phẩm thường tạo persona tại đây và sau đó liên kết trực tiếp với danh sách công việc. Ví dụ, mỗi yêu cầu tính năng có thể được gắn thẻ với một persona để nhóm thấy chính xác nhu cầu của khách hàng nào mà tính năng đó phục vụ.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, marketer, nhà thiết kế UX/UI, nhóm bán hàng và các startup mong muốn đặt khách hàng làm trung tâm của mọi quyết định.

🔍 Bạn có biết? IDEO, công ty thường được tin dung là người tiên phong trong việc phổ biến tư duy thiết kế, đã tạo ra con chuột đầu tiên của Apple bằng cách sử dụng các vật liệu hàng ngày như bút bi và hộp bơ để làm mẫu. Họ tập trung ít hơn vào vẻ ngoài và nhiều hơn vào cảm giác khi sử dụng.

5. Mẫu luồng người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định các điểm khó khăn tiềm ẩn trong hành trình người dùng với mẫu ClickUp User Flow Template

Mẫu luồng người dùng ClickUp cung cấp cho bạn một bản đồ trực quan rõ ràng về các bước mà người dùng thực hiện từ đầu đến cuối khi tương tác với sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Bạn có thể chia quá trình thành các màn hình, giai đoạn và điểm quyết định. Điều này có nghĩa là xác định các điểm tắc nghẽn, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng và thống nhất nhóm về hướng đi tối ưu tiếp theo.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Hình dung từng bước của hành trình người dùng với các hình dạng được mã màu sắc cho các công việc, hành động và điểm quyết định

Xác định các điểm gây cản trở và cơ hội cải thiện trước khi đầu tư vào phát triển

Giữ tất cả các bên liên quan đồng bộ với một sơ đồ đơn giản, có thể chia sẻ, là công việc hiệu quả trên các nhóm

Thêm, di chuyển hoặc cập nhật các bước trong thời gian thực trong các buổi workshop hợp tác

✏️ ClickUp trong hành độngNhà thiết kế UX sử dụng công cụ này để tạo bản đồ quy trình onboarding người dùng. Họ có thể nhanh chóng xác định điểm mà người dùng mới bỏ cuộc, sau đó thẻ những điểm khó khăn đó thành công việc cho đội ngũ phát triển để cải thiện trải nghiệm.

📌 Phù hợp cho: Nhà thiết kế UX, quản lý sản phẩm, marketer và nhà phát triển muốn tạo ra các hành trình người dùng trực quan, hiệu quả và thân thiện với chuyển đổi.

6. Mẫu Nghiên cứu Người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo ra các sản phẩm và dịch vụ tập trung vào người dùng với mẫu Nghiên cứu Người dùng ClickUp

Mẫu Nghiên cứu Người dùng ClickUp giúp bạn tổ chức, phân tích và thực hiện các hành động dựa trên phản hồi của người dùng trong một không gian có cấu trúc duy nhất.

Bạn có thể phân loại phản hồi vào các danh mục như Giao diện người dùng và Trải nghiệm người dùng, đồng thời gắn thẻ theo đối tượng hoặc nguồn. Ngoài ra, bạn đang theo dõi ai đã thu thập dữ liệu và thời gian thu thập. Nhờ đó, bạn có thể nhanh chóng nhận diện xu hướng, ưu tiên các cải tiến và chia sẻ những thông tin có giá trị với nhóm của mình.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Gắn thẻ phản hồi theo loại người dùng, nhóm tuổi và nguồn để có cái nhìn sâu sắc hơn

Xác định các vấn đề lặp lại hoặc mô hình mà không cần phân loại thủ công

Giữ tên nhà nghiên cứu, ngày tháng và email hiển thị để dễ dàng theo dõi

Chuyển đổi phản hồi trực tiếp thành các công việc có chủ sở hữu và thời hạn

✏️ ClickUp trong hành độngMột nhóm nghiên cứu có thể ghi lại tất cả phản hồi khảo sát tại đây và sau đó lọc chúng theo nhân khẩu học (như độ tuổi hoặc vai trò) để xác định các mẫu. Các thông tin này có thể được chuyển đổi ngay lập tức thành các cải tiến sản phẩm được ưu tiên.

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, quản lý sản phẩm, nhóm kiểm thử chất lượng (QA) và chuyên gia trải nghiệm khách hàng.

Nghe chia sẻ từ người dùng thực tế:

Mỗi khi có sự kiện ra mắt sản phẩm mới hoặc chương trình khuyến mãi, nhóm thiết kế đồ họa của chúng tôi sẽ gửi bản thiết kế qua ClickUp. Thay vì phải trao đổi qua lại qua email và cuộc họp, tôi có thể trực tiếp bình luận trên tài liệu, điều này giúp toàn bộ quy trình trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Tôi có thể nói rằng tính năng bình luận và ClickUp giúp tôi tiết kiệm khoảng 50% thời gian.

Mỗi khi chúng tôi có một sản phẩm mới ra mắt hoặc một chiến dịch khuyến mãi, nhóm thiết kế đồ họa của chúng tôi sẽ gửi bản thiết kế qua ClickUp. Thay vì phải trao đổi qua lại giữa email và cuộc họp, tôi có thể trực tiếp bình luận trên tài liệu, điều này giúp toàn bộ quy trình trở nên hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Tôi có thể nói rằng tính năng bình luận và ClickUp giúp tôi tiết kiệm khoảng 50% thời gian.

7. Mẫu kiểm thử khả dụng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các bài kiểm tra mà không lo lắng về quy trình làm việc của bạn với mẫu kiểm tra khả năng sử dụng ClickUp

Mẫu kiểm thử khả dụng ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, thực hiện và phân tích các bài kiểm thử khả dụng trong một không gian làm việc có tổ chức.

Bạn có thể đang theo dõi người tham gia, ghi chép quan sát và thu thập phản hồi cho từng kịch bản thử nghiệm. Điều này giúp bạn nhanh chóng nhận diện xu hướng, phát hiện vấn đề về tính thân thiện với người dùng và chia sẻ những thông tin hữu ích với nhóm của mình.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Quản lý tất cả các phiên thử nghiệm, người tham gia và ghi chú tại một nơi duy nhất để dễ dàng tra cứu

Phát hiện các điểm yếu về tính năng sử dụng lặp lại thông qua tài liệu rõ ràng và có cấu trúc

Chia sẻ kết quả ngay lập tức với các bên liên quan khác để đẩy nhanh quá trình ra quyết định thiết kế

Đảm bảo quy trình kiểm thử nhất quán trên các dự án và sản phẩm khác nhau

✏️ ClickUp trong hành độngNhà thiết kế thường đính kèm ảnh chụp màn hình và video clip của các phiên thử nghiệm trực tiếp vào các công việc, giúp nhà phát triển dễ dàng nhận biết chính xác những khó khăn mà người dùng gặp phải và cách khắc phục.

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, quản lý sản phẩm và nhà thiết kế muốn thực hiện các bài kiểm tra khả dụng có cấu trúc, dựa trên thông tin chi tiết.

🧠 Thú vị: Herbert Simon lần đầu tiên giới thiệu khái niệm tư duy thiết kế vào năm 1969, đề xuất rằng phương pháp tư duy có cấu trúc và lặp lại có thể được áp dụng để giải quyết mọi loại vấn đề phức tạp, không chỉ những vấn đề liên quan đến thiết kế hình ảnh.

8. Mẫu kế hoạch kiểm thử khả năng sử dụng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đánh giá tính khả dụng của thiết kế một cách chính xác với mẫu kế hoạch kiểm thử tính khả dụng ClickUp

Mẫu Kế hoạch Kiểm thử Tính năng Sử dụng ClickUp giúp bạn tối ưu hóa toàn bộ quy trình kiểm thử.

Mẫu kiểm thử khả dụng cho phép bạn ghi chép quan sát, đang theo dõi tiến độ và lưu trữ tất cả tài liệu liên quan đến kiểm thử để truy cập nhanh chóng. Điều này giúp dễ dàng phát hiện các vấn đề về khả dụng, nhận diện xu hướng và đưa ra các đề xuất có thể thực hiện được.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Lập kế hoạch và quản lý tất cả các giai đoạn thử nghiệm tại một địa điểm tổ chức duy nhất

Ghi chép phản hồi định tính và định lượng một cách có hệ thống

Xác định các thách thức về tính năng sử dụng lặp lại nhanh hơn trong phần mềm đào tạo

Chia sẻ báo cáo ngay lập tức để đẩy nhanh quá trình cải tiến thiết kế

✏️ ClickUp trong hành độngTrước khi ra mắt sản phẩm, các nhóm QA có thể sử dụng mẫu này để lên lịch các phiên thử nghiệm, phân công người điều phối và đang theo dõi kết quả, đảm bảo rằng mọi lỗi về tính năng sử dụng đều được phát hiện trước khi phát hành.

📌 Phù hợp cho: Nhà nghiên cứu UX, quản lý sản phẩm và nhóm thiết kế muốn có quy trình kiểm thử khả dụng lặp lại và hiệu quả.

9. Mẫu Mô tả Vấn đề ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề khách hàng với mẫu Mô tả Vấn đề ClickUp

Mẫu Tuyên bố Vấn đề ClickUp giúp bạn xác định, hiểu rõ và giải quyết những thách thức cấp bách nhất của khách hàng mục tiêu một cách trực quan.

Nó hướng dẫn bạn thu thập các thông tin quan trọng về hồ sơ khách hàng, bao gồm nhân khẩu học, nghề nghiệp và địa điểm. Bạn có thể phân tích mục tiêu của họ, các rào cản họ gặp phải và nguyên nhân đằng sau những rào cản đó. Điều này đảm bảo nhóm của bạn tập trung vào giải quyết đúng vấn đề với các giải pháp thực sự phù hợp với nhu cầu của họ.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Ghi chép chi tiết khóa của khách hàng tùy chỉnh trong phần hồ sơ chuyên dụng để đảm bảo mọi người đều nắm rõ bối cảnh

Xác định rõ ràng mục tiêu của khách hàng để hướng dẫn quá trình phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ

Xác định các rào cản và nguyên nhân gốc rễ của chúng để xác định mục tiêu cải tiến một cách hiệu quả

Tạo một nguồn thông tin duy nhất về vấn đề của khách hàng, dễ dàng chia sẻ giữa các nhóm

Sử dụng trong các buổi workshop khám phá, phiên nghiên cứu hoặc kế hoạch chiến lược để đồng bộ hóa các bên liên quan

✏️ ClickUp trong hành độngMột nhóm thiết kế dịch vụ có thể sử dụng mẫu này để xác định các vấn đề hỗ trợ khách hàng lặp đi lặp lại. Thay vì những phàn nàn mơ hồ, họ xác định "vấn đề thực sự" và brainstorm các giải pháp liên kết với các mục tiêu có thể đo lường được.

📌 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm, nhà nghiên cứu UX, nhóm marketing, nhà sáng lập startup và nhóm thiết kế dịch vụ.

10. Mẫu Design Sprint của ClickUp

Tải miễn phí mẫu Xác định mục tiêu và kỳ vọng của các bên liên quan với mẫu ClickUp Design Sprint

Mẫu ClickUp Design Sprint giúp các nhóm tạo bản đồ vấn đề, ưu tiên tính năng và chuyển từ ý tưởng sang giải pháp đã được kiểm chứng chỉ trong vài ngày.

Nó tổ chức các công việc theo các giai đoạn sprint, chẳng hạn như bản đồ, phác thảo, tạo mẫu và kiểm thử, giúp mọi người luôn đồng bộ và tiến triển đúng hướng. Điều này có nghĩa là ra quyết định nhanh hơn, tập trung chính xác hơn và hợp tác hiệu quả hơn trong suốt quá trình thiết kế. Bạn có thể sử dụng nó cho cả các buổi sprint trực tiếp và từ xa.

🌟 Đây là lý do bạn sẽ thích nó:

Phân chia sprint thành các giai đoạn rõ ràng với danh sách công việc riêng biệt cho từng ngày

Theo dõi tiến độ một cách trực quan với các trạng thái tùy chỉnh như việc cần làm , In Progress và hoàn thành

Giao công việc, đặt ưu tiên và thêm ghi chú để đảm bảo mọi người đều đồng bộ trang

Tập trung các tệp và tài nguyên sprint để nhóm của bạn có thể truy cập mọi thứ tại một nơi duy nhất

✏️ ClickUp trong hành độngCác startup thường sử dụng công cụ này để thử nghiệm ý tưởng sản phẩm mới. Chỉ trong vài ngày, họ có thể chuyển từ định hình vấn đề sang thử nghiệm nguyên mẫu, với tất cả ghi chú, thông tin và quyết định được lưu trữ tại một nơi duy nhất.

📌 Phù hợp cho: Nhóm sản phẩm, nhà thiết kế UX/UI, nhà sáng lập startup và các nhóm linh hoạt thực hiện các sprint thiết kế có cấu trúc.

🧠 Thú vị: Tư duy "thất bại nhanh" trong thiết kế tập trung vào việc học hỏi nhanh chóng. Thiết kế mẫu nhanh giúp nhóm nhận phản hồi sớm, từ đó có thể điều chỉnh hướng đi trước khi lãng phí hàng tháng trời trên con đường sai lầm.

Thiết kế quy trình làm việc hoàn hảo với ClickUp

Các buổi workshop tuyệt vời tạo ra năng lượng. Nhưng nếu không có hệ thống phù hợp, những ghi chú dán và bản phác thảo thường chỉ dừng lại trên tường. ClickUp kết nối khoảng cách giữa brainstorming và thực thi — duy trì động lực liên tục.

Với ClickUp, nhóm của bạn có thể biến bản đồ đồng cảm thành các câu chuyện người dùng thực tế, chuyển đổi ý tưởng sprint thành danh sách tác vụ, và duy trì sự hiển thị về dòng thời gian, quyền sở hữu và kết quả cho tất cả mọi người.

Biến cảm hứng thành tác động với ClickUp. Bắt đầu miễn phí ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp về các mẫu thiết kế tư duy Miro

Mẫu thiết kế tư duy cung cấp cho nhóm một khung làm việc có cấu trúc để brainstorm, lập bản đồ ý tưởng và thử nghiệm giải pháp. Nó giúp giảm thời gian chuẩn bị và giữ cho các buổi workshop tập trung.

Đúng vậy—Miro cung cấp các mẫu khởi đầu miễn phí như bản đồ đồng cảm và bộ công cụ sprint. Tuy nhiên, tùy chỉnh nâng cao có thể yêu cầu kế hoạch trả phí.

Mẫu Miro rất phù hợp cho các buổi workshop, nhưng mẫu ClickUp kết nối trực tiếp với các tác vụ, tài liệu, dòng thời gian và sprint — giúp bạn chuyển từ ý tưởng sang thực thi trên cùng một nền tảng.