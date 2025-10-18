Mẫu đề xuất tài trợ chuyên nghiệp miễn phí để bảo mật nhiều thỏa thuận hơn

Một đề xuất tài trợ được thiết kế tốt có thể là khóa để bảo mật các mối quan hệ hợp tác có giá trị.

Dù bạn đang tổ chức sự kiện, khởi động một sáng kiến mới hay triển khai chiến dịch phi lợi nhuận, mẫu đề xuất tài trợ phù hợp sẽ giúp bạn nhấn mạnh giá trị, trình bày cơ hội rõ ràng và ký kết thỏa thuận nhanh chóng.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu đề xuất tài trợ miễn phí và chuyên nghiệp tốt nhất để giúp bạn tự tin thu hút và chinh phục các nhà tài trợ. Hãy tiếp tục đọc!

Mẫu đề xuất tài trợ là một tài liệu được thiết kế sẵn dùng để yêu cầu hỗ trợ tài chính hoặc hiện vật từ các công ty hoặc cá nhân cho một sự kiện, dự án hoặc tổ chức.

Các mẫu này cung cấp cấu trúc rõ ràng để trình bày chi tiết sự kiện, cơ hội tài trợ, gói tài trợ, đối tượng mục tiêu và lợi ích chính cho các nhà tài trợ tiềm năng. Chúng cũng đảm bảo tính nhất quán giữa các đề xuất đồng thời giúp dễ dàng tùy chỉnh cho từng nhà tài trợ tiềm năng.

Một mẫu đề xuất tài trợ tốt phải rõ ràng, có cấu trúc tốt và dễ tùy chỉnh cho các nhà tài trợ tiềm năng khác nhau. Nó nhấn mạnh các cơ hội tài trợ và mô tả rõ ràng những gì nhà tài trợ sẽ nhận được đổi lại.

Dưới đây là các tính năng khóa cần lưu ý:

*trang bìa chuyên nghiệp, có thương hiệu: Một trang sạch sẽ, hấp dẫn về mặt thị giác với tên sự kiện, logo, ngày tháng và các yếu tố thương hiệu liên quan sẽ ngay lập tức thiết lập tone và thể hiện tính chuyên nghiệp

Thư tài trợ hoặc tóm tắt đề xuất tài trợ ngắn gọn: Thư mở đầu này nên giới thiệu ngắn gọn về sự kiện hoặc dự án của bạn, giải thích mục đích của nó và nêu rõ lý do tại sao bạn đang tìm kiếm tài trợ. Nó nên nhanh chóng truyền đạt giá trị mà nhà tài trợ sẽ nhận được

tổng quan về sự kiện và thông tin về đối tượng tham dự: *Cung cấp bối cảnh bằng cách nêu rõ mục tiêu của sự kiện, loại đối tượng tham dự và đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng. Điều này giúp nhà tài trợ hiểu rõ đối tượng mà họ sẽ tiếp cận và cách thức sự kiện phù hợp với thương hiệu của họ

Phân loại và lợi ích của các gói tài trợ: Nhà tài trợ đánh giá cao sự lựa chọn. Hãy liệt kê rõ ràng các gói tài trợ có sẵn (như Vàng, Bạc, Đồng) và những gì mỗi gói bao gồm—từ việc đặt logo, đề cập trên mạng xã hội đến không gian gian hàng và cơ hội phát biểu

bằng chứng hình ảnh và điểm nhấn từ các sự kiện trước:* Bao gồm hình ảnh, đánh giá từ khách hàng hoặc các chỉ số khóa từ các sự kiện trước để xây dựng uy tín. Điều này giúp nhà tài trợ tin tưởng rằng sự kiện của bạn được tổ chức chuyên nghiệp và có khả năng mang lại sự tiếp cận thực tế

Chi tiết tài chính và cam kết: Hãy minh bạch về phí tài trợ, phạm vi đóng góp và những gì được bao gồm ở từng mức độ. Sự minh bạch giúp các nhà tài trợ đánh giá đầu tư của họ một cách tự tin

thông tin liên hệ rõ ràng và các bước tiếp theo:* Giúp nhà tài trợ dễ dàng thực hiện hành động. Bao gồm thông tin liên hệ trực tiếp, lời kêu gọi hành động rõ ràng và các dòng thời gian quan trọng hoặc thời hạn quyết định

Định dạng có thể tùy chỉnh và chỉnh sửa: Các mẫu tốt nhất dễ dàng tùy chỉnh cho các nhà tài trợ, sự kiện và ngành nghề khác nhau, giúp bạn điều chỉnh đề xuất của mình mà không cần bắt đầu từ đầu mỗi lần

Dưới đây là bảng tóm tắt nhanh về các mẫu đề xuất tài trợ tốt nhất:

Nếu mục tiêu của bạn là thuyết phục các nhà tài trợ tiềm năng và trình bày một đề xuất gọn gàng, thuyết phục, các mẫu sẵn sàng sử dụng này có thể giúp bạn tiết kiệm hàng giờ đồng hồ cho việc định dạng.

Dưới đây là bộ sưu tập đáng để lưu lại:

1. Mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Sắp xếp ý tưởng tài trợ của bạn một cách trực quan với mẫu bảng trắng đề xuất dự án ClickUp

Mẫu bảng trắng đề xuất dự án của ClickUp giúp loại bỏ quy trình thuyết trình khỏi bảng tính và chuyển sang một thiết lập trực quan, hợp tác.

Thay vì phải viết mọi thứ từ đầu, mẫu này cho phép bạn tạo bản đồ các cơ hội tài trợ, dòng thời gian, các sản phẩm/dịch vụ cần cung cấp và các gói tài trợ trên một bảng kéo và thả duy nhất. Điều này rất phù hợp nếu bạn đang thực hiện công việc với một nhóm hoặc trình bày cho nhiều nhà tài trợ dự án.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Sắp xếp các phần của đề xuất một cách trực quan bằng giao diện bảng trắng

Giao vai trò cho các bên liên quan bằng cách sử dụng Trường Tùy chỉnh

Đang theo dõi tiến độ thông qua trạng thái công việc như Mở và Hoàn thành

Chuyển đổi giữa chế độ xem đề xuất và tài nguyên hướng dẫn ngay lập tức

🔑 Phù hợp cho: Nhà tổ chức sự kiện hoặc tổ chức phi lợi nhuận cần xây dựng đề xuất tài trợ một cách hợp tác, với khả năng nhập liệu thời gian thực và chỉnh sửa nhanh chóng.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên văn phòng có nguy cơ mất các quyết định quan trọng bị phân tán trên các cuộc trò chuyện, email và bảng tính. Các thông tin kinh doanh quan trọng bị lạc trong "tiếng ồn kỹ thuật số" nếu không có hệ thống thống nhất để ghi lại và đang theo dõi các quyết định. Với khả năng quản lý công việc của ClickUp và trí tuệ nhân tạo (AI) theo ngữ cảnh, bạn có thể tạo công việc từ các trò chuyện, bình luận, tài liệu hoặc thậm chí email — giúp các đề xuất tài trợ, dòng thời gian và sản phẩm đầu ra của bạn luôn đồng bộ, có thể thực hiện được và tập trung tại một nơi.

2. Mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Theo dõi, trình bày và điều chỉnh chi tiêu tài trợ của bạn với mẫu đề xuất ngân sách ClickUp

Mẫu đề xuất ngân sách của ClickUp cung cấp cho bạn một định dạng đơn giản để vẽ bản đồ chi phí dự kiến, dòng thời gian và kỳ vọng về lợi nhuận (ROI) — mà không cần phải xử lý hàng chục bảng tính. Nếu đề xuất tài trợ của bạn yêu cầu phân tích tài chính chi tiết, mẫu này sẽ trình bày các con số một cách rõ ràng và súc tích.

Mẫu đề xuất ngân sách này đặc biệt hữu ích khi bạn muốn tạo dựng niềm tin với các đối tác tài trợ tiềm năng bằng cách chứng minh rằng bạn đã hoàn thành việc tính toán.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách công việc dự kiến của sự kiện theo từng hạng mục

Hiển thị dòng thời gian dự án bằng chế độ xem Gantt

Quản lý các ghi chú tài chính và phê duyệt trong một tài liệu duy nhất

Giao nhiệm vụ cập nhật và chỉnh sửa cho nhóm của bạn để nhận phản hồi theo thời gian thực

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm cần trình bày một kế hoạch tài chính rõ ràng và chi tiết cho các nhà tài trợ tiềm năng đồng thời duy trì các cuộc thảo luận và cập nhật ngân sách nội bộ tại một nơi duy nhất.

🔎 Bạn có biết? Brand Right Marketing đã phát triển từ một doanh nghiệp cá nhân thành một công ty có 25 nhân viên bằng cách tối ưu hóa quy trình làm việc với ClickUp. Các mẫu công việc và tự động hóa đã loại bỏ việc chuyển giao thủ công, giảm thiểu nhầm lẫn và tiết kiệm hàng giờ làm việc trên các bộ phận, cho phép nhóm quản lý hơn 40 dự án web cùng lúc mà không gây ra hỗn loạn.

3. Mẫu quy trình RFP của ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Quản lý mọi giai đoạn của đề xuất tài trợ (RFP) với mẫu quy trình RFP của ClickUp

Nếu mẫu đề xuất tài trợ sự kiện của bạn liên quan đến việc lựa chọn nhà cung cấp hoặc tài trợ hợp tác, mẫu này được thiết kế để xử lý độ phức tạp đó. Mẫu Quy Trình RFP của ClickUp là một khung làm việc dựa trên công việc, cho phép bạn điều phối mọi giai đoạn của quy trình Yêu Cầu Đề Xuất (RFP) - từ xác định mục tiêu đến đang theo dõi phản hồi của nhà cung cấp và lựa chọn đối tác phù hợp.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi thời hạn và trạng thái đề xuất với các trường tác vụ tùy chỉnh

Giao công việc xem xét đề xuất cho nhóm của bạn và gắn thẻ các bên liên quan

So sánh các tùy chọn tài trợ và phản hồi từ nhà cung cấp với các chế độ xem rõ ràng

Xây dựng dòng thời gian bằng cách sử dụng chế độ xem Gantt hoặc Lịch

🔑 Phù hợp cho: Các tổ chức quản lý tài trợ doanh nghiệp hoặc sự kiện do nhà cung cấp hỗ trợ, nơi việc lựa chọn đối tác phù hợp quan trọng không kém gì chính bản đề xuất.

➡️ Xem thêm: Phần mềm quản lý thành viên tốt nhất cho tổ chức

Tải xuống mẫu miễn phí Thu thập và đang theo dõi thông tin nhà tài trợ một cách dễ dàng với mẫu biểu mẫu tài trợ ClickUp

Thu hút sự quan tâm của nhà tài trợ là một chuyện. Theo dõi tên, thông tin liên hệ, loại hình hỗ trợ và các bước theo dõi là một chuyện khác. Mẫu biểu mẫu tài trợ của ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để thu thập và tổ chức tất cả các yêu cầu tài trợ đến.

Mẫu biểu mẫu tài trợ này có tính năng nhiều chế độ xem, trường tùy chỉnh và quy trình làm việc tự động hóa, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào và mỗi nhà tài trợ tiềm năng đều nhận được sự quan tâm chuyên nghiệp.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh biểu mẫu với các trường thông tin chi tiết về liên hệ và loại hỗ trợ

Đang theo dõi trạng thái của từng nhà tài trợ qua các giai đoạn như Việc cần làm, Đang liên hệ và Đã phê duyệt

Sắp xếp các bài nộp/gửi theo loại tài trợ, ưu tiên hoặc nguồn gốc

Tập trung dữ liệu nhà tài trợ để đơn giản hóa việc tiếp cận và theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Nhóm tổ chức sự kiện và tổ chức phi lợi nhuận phải xử lý nhiều yêu cầu tài trợ và cần một hệ thống nhanh chóng, thống nhất để quản lý tất cả các cơ hội tài trợ đến.

🔎 Bạn có biết? Các nhóm sử dụng mẫu ClickUp để xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai dịch vụ cho khách hàng báo cáo rằng thời gian triển khai dịch vụ nhanh hơn 64%, đồng thời giảm đáng kể thời gian dành cho việc tổ chức và triển khai quy trình làm việc.

5. Mẫu Mô Tả Dự Án ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Xây dựng sự rõ ràng và thống nhất với mẫu câu chuyện dự án ClickUp

Một đề xuất tài trợ chuyên nghiệp không chỉ là danh sách các số; nó cần một câu chuyện thuyết phục. Mẫu Câu chuyện Dự án của ClickUp cung cấp cho bạn một cấu trúc rõ ràng để giải thích lý do đằng sau sự kiện hoặc sáng kiến của bạn.

Định dạng tài liệu này cho phép bạn trình bày mục tiêu, ngân sách, dòng thời gian và mục tiêu một cách rõ ràng, giúp các nhóm nội bộ đồng thuận và cung cấp cho các nhà tài trợ tiềm năng lý do rõ ràng để hỗ trợ bạn.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Soạn thảo nội dung của bạn bằng cách sử dụng bố cục tài liệu tập trung

Nêu rõ mục tiêu, kết quả và dòng thời gian một cách rõ ràng

Phân chia việc viết thành các công việc cụ thể cho nhóm

Chèn các dòng thời gian trực quan như biểu đồ Gantt khi cần thiết

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm đang chuẩn bị một lá thư đề xuất chi tiết hoặc bản trình bày sẵn sàng cho ban lãnh đạo, nhằm kể câu chuyện đằng sau đề xuất tài trợ sự kiện của họ.

➡️ Xem thêm: Phần mềm cơ sở dữ liệu miễn phí tốt nhất

Tải xuống mẫu miễn phí Kết nối nhà tài trợ với mục tiêu phù hợp bằng mẫu biểu mẫu tài trợ nhiệm vụ ClickUp

Mẫu này được thiết kế gọn nhẹ và sẵn sàng cho hành động. Mẫu Nhiệm Vụ Biểu Mẫu Tài Trợ của ClickUp được tạo ra cho những ai cần đang theo dõi và quản lý kết nối với nhà tài trợ mà không làm phức tạp quy trình.

Đây là mẫu ở cấp độ công việc, nghĩa là bạn có thể khởi chạy nó trong vài giây và bắt đầu ghi lại sự quan tâm của nhà tài trợ, các lần theo dõi và loại hỗ trợ ngay lập tức. Điều này rất phù hợp cho các cập nhật nhanh chóng và các nhóm nhỏ chỉ cần một giải pháp hoạt động hiệu quả.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo một công việc cho mỗi khách hàng tiềm năng tài trợ

Gắn thẻ và phân loại nhà tài trợ theo sự kiện, loại hỗ trợ hoặc trạng thái

Thêm ghi chú và cập nhật khi có tương tác xảy ra

Đặt nhắc nhở cho các cuộc theo dõi hoặc các điểm quyết định

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm nhỏ hoặc nhà tổ chức sự kiện độc lập muốn theo dõi các yêu cầu tài trợ mà không cần sử dụng nhiều công cụ khác nhau.

Tải xuống mẫu miễn phí Tối ưu hóa việc đang theo dõi nhà tài trợ cho podcast của bạn với mẫu đề xuất tài trợ podcast ClickUp

Mẫu đề xuất tài trợ podcast của ClickUp là bộ công cụ toàn diện dành cho các podcaster muốn biến lượng người nghe thành doanh thu thực tế. Nó cho phép bạn quản lý nghiên cứu nhà tài trợ, tạo gói tài trợ, tiếp cận và giao hàng từ một thiết lập dựa trên tài liệu duy nhất.

Bạn có thể tạo bản đồ các cơ hội tài trợ, đính kèm tệp đính kèm tài liệu truyền thông và duy trì hồ sơ chi tiết về mọi cuộc hội thoại — tất cả mà không cần sử dụng các công cụ hoặc bảng tính bổ sung.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Theo dõi các cơ hội tài trợ và cuộc hội thoại

Tạo bộ tài liệu truyền thông và tải lên trực tiếp

Phác thảo các vị trí quảng cáo, các sản phẩm/dịch vụ cần cung cấp và dòng thời gian

Sắp xếp các gói tài trợ theo giá trị hoặc thời lượng

🔑 Phù hợp cho: Các podcaster muốn formalize và mở rộng quy trình yêu cầu tài trợ và hợp tác, đồng thời duy trì mọi thứ tập trung.

Xem video này để biết cách ClickUp Calendar giúp bạn hoàn thành mọi việc một cách hiệu quả nhất!

8. Mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Thu thập, phân công và đang theo dõi yêu cầu tài trợ với mẫu biểu mẫu yêu cầu ClickUp

Đối với bất kỳ nhóm nào đang phải xử lý các yêu cầu tài trợ, logistics hoặc phê duyệt nội bộ, mẫu biểu mẫu yêu cầu từ ClickUp cung cấp quy trình tiếp nhận thông tin được tối ưu hóa. Đây là mẫu biểu mẫu dạng danh sách được thiết kế để thu thập thông tin bằng cách tạo biểu mẫu, tự động phân công công việc và theo dõi mọi thứ tại một nơi duy nhất.

Thay vì phải theo dõi email và bảng tính, mẫu đề xuất này cung cấp cho bạn một hệ thống tập trung, giúp tăng cường hiển thị và phối hợp giữa các nhóm.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo biểu mẫu yêu cầu với các trường thông tin cụ thể như mục đích và thông tin liên hệ

Tự động phân công các yêu cầu đến đúng thành viên trong nhóm

Theo dõi trạng thái yêu cầu bằng các chế độ xem như Danh sách, Bảng hoặc Lịch

Sử dụng các nhắc nhở tích hợp và cập nhật công việc để tránh chậm trễ trong việc theo dõi

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm xử lý yêu cầu tài trợ sự kiện, đề xuất từ nhà cung cấp hoặc phê duyệt nguồn lực nội bộ cần một phương pháp tiêu chuẩn để quản lý việc tiếp nhận và phân công.

💡 Mẹo bổ sung: Sử dụng mẫu biểu mẫu đăng ký nếu bạn thường xuyên nhận được các yêu cầu tài trợ hoặc quản lý nhiều đề xuất tài trợ cho các sự kiện khác nhau. Biểu mẫu đăng ký giúp bạn thu thập thông tin tiêu chuẩn hóa — như thông tin công ty, lĩnh vực quan tâm tài trợ, phạm vi ngân sách và thông tin liên hệ — ngay từ đầu.

9. Mẫu lập kế hoạch sự kiện gây quỹ ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Giữ vững tiến độ mọi công việc với mẫu kế hoạch tổ chức sự kiện gây quỹ của ClickUp

Mẫu lập kế hoạch sự kiện gây quỹ của ClickUp được thiết kế riêng cho các nhóm phi lợi nhuận và nhà tổ chức sự kiện phải quản lý nhà cung cấp, danh sách khách, danh sách kiểm tra lập kế hoạch sự kiện, tài trợ và quyên góp.

Mẫu này được thiết kế theo từng công việc, giúp chia nhỏ công việc phức tạp thành các bước dễ quản lý - từ việc cài đặt mục tiêu gây quỹ đến phối hợp các công việc trong nhóm của bạn. Tất cả thông tin đều được tập trung tại một nơi, giúp bạn không cần phải chuyển đổi giữa các tài liệu, bảng tính và lịch để kế hoạch cho sự kiện tiếp theo.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giao và lên lịch các công việc liên quan đến sự kiện cho các nhóm khác nhau

Theo dõi ngân sách, mục tiêu doanh thu và mục đích sự kiện với các trường tùy chỉnh

Chế độ xem dòng thời gian của bạn bằng chế độ Gantt hoặc Lịch

Theo dõi trạng thái thời gian thực thông qua bảng điều khiển và thông báo

🔑 Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận đang có kế hoạch cho các sự kiện phức tạp với nhiều gói tài trợ hoặc mục tiêu quyên góp, cần một quy trình làm việc có cấu trúc nhưng linh hoạt.

➡️ Xem thêm: Mẫu đề xuất sự kiện miễn phí cho sự kiện tiếp theo của bạn

10. Mẫu Kế Hoạch Quyên Góp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Lập kế hoạch và triển khai chiến lược của bạn với mẫu kế hoạch gây quỹ ClickUp

Mẫu Kế Hoạch Vận Động Quỹ từ ClickUp tập trung vào tư duy chiến lược tổng thể. Mẫu này cung cấp một bộ tài liệu sẵn sàng sử dụng, giúp bạn cấu trúc toàn bộ chiến dịch, từ xác định mục tiêu đến triển khai cuối cùng.

Khác với các mẫu nặng về công việc, mẫu gây quỹ này hoàn hảo để trình bày tầm nhìn của bạn, lập bản đồ các bước thực hiện và thống nhất nhóm trước khi hành động. Nó mang tính chiến lược, không phải chiến thuật.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định mục tiêu gây quỹ và các cột mốc khóa của chiến dịch

Ghi chép lại các hoạt động tiếp cận, dòng thời gian và chiến lược thuyết phục nhà tài trợ

Lập kế hoạch tương tác với nhà tài trợ và cơ hội tài trợ từng bước một

Hợp tác chỉnh sửa và quản lý phiên bản trong một tài liệu chia sẻ

🔑 Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận hoặc nhóm nhỏ muốn xây dựng chiến lược gây quỹ toàn diện trước khi bắt tay vào tổ chức sự kiện hoặc tiếp cận các nhà tài trợ tiềm năng.

11. Mẫu thư kêu gọi quyên góp ClickUp

Tải xuống mẫu miễn phí Tạo và quản lý hoạt động tiếp cận nhà tài trợ với mẫu thư kêu gọi tài trợ ClickUp

Mẫu thư kêu gọi quyên góp của ClickUp cung cấp cho bạn một cách thức có cấu trúc để viết, cá nhân hóa và theo dõi việc tiếp cận các nhà tài trợ, mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần. Mẫu này được thiết lập dưới dạng tài liệu Doc, giúp bạn dễ dàng soạn thảo nội dung, quản lý các bản sửa đổi và hợp tác với nhóm của mình trong một nền tảng duy nhất.

Ngoài việc viết, nó còn giúp bạn tổ chức thông tin nhà tài trợ, ghi chép phản hồi và đảm bảo các bước theo dõi kịp thời hoặc gửi ghi chú cảm ơn.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Soạn thảo thư kêu gọi đóng góp cá nhân hóa cho các loại nhà tài trợ khác nhau

Theo dõi tiến độ tiếp cận và các phiên bản thư trong một nơi duy nhất

Lưu trữ thông tin nhà tài trợ và tùy chỉnh thông điệp bằng các trường tùy chỉnh

Sử dụng các công cụ email tích hợp để gửi thư trực tiếp

🔑 Phù hợp cho: Các tổ chức phi lợi nhuận và nhóm gây quỹ cần một quy trình lặp lại, có tổ chức để quản lý thư tài trợ và hoạt động gây quỹ quy mô lớn.

qua PandaDoc

Nếu bạn đã sẵn sàng trình bày với các nhà tài trợ tiềm năng bằng một tài liệu chuyên nghiệp và hợp pháp, mẫu đề xuất tài trợ PandaDoc không chỉ cung cấp cấu trúc mà còn tích hợp khả năng chữ ký điện tử, quy trình phê duyệt tích hợp và tính linh hoạt để bao quát cả phần trình bày và hợp đồng trong một tài liệu duy nhất.

Từ gói tài trợ đến điều khoản hủy bỏ, mẫu đề xuất kinh doanh này đảm bảo mọi chi tiết đều được bao quát.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Gồm video sự kiện, hồ sơ người tham dự và lợi ích cho nhà tài trợ

Thêm các điều khoản có tính pháp lý như đóng góp, chấm dứt và điều kiện

Tích hợp với các công cụ chữ ký điện tử như PandaDoc để ký kết ngay lập tức

Sử dụng các phần đã được điền sẵn để tạo đề xuất cho các loại sự kiện khác nhau (thể thao, âm nhạc, thời trang)

🔑 Phù hợp cho: Các công ty quảng cáo hoặc nhà tổ chức sự kiện muốn gửi các thư đề xuất và thỏa thuận tài trợ đã sẵn sàng ký kết trong một định dạng kỹ thuật số thống nhất và chuyên nghiệp.

Các chương trình tài trợ tập trung vào các sự kiện đơn lẻ có tác động lớn mang lại ROI cao hơn 35% so với các chiến dịch kéo dài cả năm. Điều này có nghĩa là một đề xuất tài trợ cho sự kiện chính thường thuyết phục hơn so với một chương trình tài trợ dài hạn, đặc biệt đối với các thương hiệu đang tìm kiếm sự gia tăng đột biến về hiển thị.

qua Proposify

Mẫu đề xuất tài trợ từ Proposify được thiết kế dành cho các nhóm cần một bản trình bày chuyên nghiệp, thuyết phục để chốt hợp đồng.

Nó được thiết kế với đầy đủ các yếu tố từ ví dụ thư tài trợ, bảng giá tương tác, điều khoản đã điền sẵn và chữ ký điện tử, giúp bạn dễ dàng trình bày và chốt các thỏa thuận tài trợ doanh nghiệp tại một nơi duy nhất. Ngoài ra, nó hoàn toàn có thể tùy chỉnh, cho phép bạn tùy biến cho bất kỳ sự kiện, chiến dịch gây quỹ hoặc chiến dịch nào.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh trang bìa, dòng thời gian và gói tài trợ

Thêm video nhúng, tiểu sử và các yếu tố nổi bật để thu hút nhà tài trợ

Sử dụng giá cả tương tác để trình bày các gói dịch vụ và chấp nhận đặt cọc

Nhận chữ ký điện tử có giá trị pháp lý mà không cần chuyển đổi công cụ

🔑 Phù hợp cho: Các cơ quan, tổ chức phi lợi nhuận và nhà tiếp thị cần một mẫu đề xuất đầy đủ tính năng với quy trình làm việc kỹ thuật số tích hợp để bảo mật nhà tài trợ một cách nhanh chóng và chuyên nghiệp.

🔎 Bạn có biết? Các nhà tài trợ không thuộc ngành có mức độ tương tác cao hơn 15–20% khi họ xây dựng kết nối chân thành. Ngay cả khi sự kiện của bạn không "phù hợp" với ngành của một thương hiệu, cách trình bày đề xuất sáng tạo vẫn có thể khiến nó trở nên phù hợp.

qua HubSpot

Mẫu đề xuất tài trợ của HubSpot là một lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả để tạo ra các đề xuất chuyên nghiệp dưới dạng Word hoặc PDF. Mẫu này được thiết kế để đảm bảo tính rõ ràng: bắt đầu bằng thư giới thiệu, tiếp theo là tổng quan chi tiết về sự kiện, phân tích các mức tài trợ và kết thúc bằng một tóm tắt ngắn gọn, có thể thực hiện được.

Điều này đặc biệt hữu ích cho những ai ưa chuộng các định dạng có thể chỉnh sửa offline hơn là các công cụ trực tuyến.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày rõ ràng mục đích, đối tượng và tác động của sự kiện của bạn

Trình bày các gói tài trợ trong bảng phân cấp có thể tùy chỉnh

Nêu bật lợi ích chung và các kết quả khóa

Sử dụng và chỉnh sửa tài liệu trong Word hoặc xuất ra định dạng PDF

🔑 Phù hợp cho: Tổ chức phi lợi nhuận, nhà tổ chức sự kiện hoặc các nhóm nhỏ muốn gửi các thư và đề xuất tài trợ cá nhân hóa, có thể in mà không cần đăng ký phần mềm.

qua Venngage

Mẫu đề xuất tài trợ sự kiện của Venngage được thiết kế dành cho những ai muốn bản đề xuất của mình trông chuyên nghiệp không kém phần nội dung.

Mẫu này được thiết kế hoàn toàn trực quan với giao diện kéo và thả, giúp thu hút sự chú ý nhờ bố cục sắc nét, đồ họa tùy chỉnh và thiết kế thương hiệu. Dù bạn đang giới thiệu sự kiện thể thao, hoạt động gây quỹ hay tài trợ doanh nghiệp, công cụ này cho phép bạn trình bày thông tin nhân khẩu học, lợi ích và gói tài trợ trong một định dạng trực quan, sang trọng, dễ dàng tải xuống, in ấn hoặc chia sẻ kỹ thuật số.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tùy chỉnh mọi yếu tố từ màu sắc, phông chữ đến biểu tượng

Trình bày lợi ích của nhà tài trợ, phạm vi tiếp cận khán giả và dòng thời gian một cách trực quan

Thêm biểu đồ, số liệu thống kê và hình ảnh để tăng tính thuyết phục

Xuất bản đề xuất của bạn dưới dạng tệp PDF, PowerPoint hoặc hình ảnh

🔑 Phù hợp cho: Các nhà tổ chức sự kiện và marketer cần một mẫu đề xuất tài trợ sự kiện có thiết kế trực quan, phong cách trình bày chuyên nghiệp, có thể chia sẻ trực tuyến hoặc in ấn.

qua Sponsorship Collective

Mẫu đề xuất tài trợ đơn giản này được thiết kế cho những ai ưa chuộng các cuộc hội thoại thực tế hơn là các bản trình bày chung chung. Bố cục PDF này loại bỏ các câu sáo rỗng và cung cấp cho bạn một khung sườn thông minh để xây dựng các đề xuất linh hoạt và tùy chỉnh.

Nó loại bỏ mô hình "vàng/bạc/đồng" một kích thước phù hợp cho tất cả, thay vào đó áp dụng phương pháp menu kết hợp, nơi các nhà tài trợ tự xây dựng gói tài trợ của mình dựa trên giá trị thực tế, không phải giả định.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo trang tiêu đề gọn gàng và trình bày sự kiện hoặc dự án của bạn mà không cần giải thích quá chi tiết.

Sử dụng định dạng ba đoạn văn tập trung để giới thiệu cơ hội của bạn, không phải nhu cầu của bạn.

Trình bày dữ liệu nhà tài trợ bằng biểu đồ, đồ thị và hình ảnh thống kê dân số.

Sử dụng các gói dịch vụ theo cấp độ (nếu cần thiết), nhưng hãy đảm bảo chúng linh hoạt và có thể trao đổi.

🔑 Phù hợp cho: Những nhà tổ chức sự kiện độc lập, tổ chức phi lợi nhuận hoặc các nhóm nhỏ muốn từ bỏ các gói tài trợ lỗi thời và chủ động dẫn dắt cuộc hội thoại hai chiều với nhà tài trợ thay vì dựa vào một bản đề xuất tĩnh.

qua Wise Kinh doanh

Wise cung cấp mẫu đề xuất tài trợ đơn giản, không rườm rà, được thiết kế dành cho freelancer, doanh nghiệp nhỏ và nhà tổ chức sự kiện cần gửi các đề xuất chuyên nghiệp một cách nhanh chóng.

Bạn có thể tải xuống dưới dạng Word hoặc định dạng PDF và bao gồm tất cả các nội dung cơ bản: chi tiết sự kiện, lợi ích cho nhà tài trợ, gói tài trợ có thể tùy chỉnh và lời kêu gọi hành động rõ ràng. Bạn có thể liên kết trực tiếp với Wise Business để nhận thanh toán bằng nhiều loại tiền tệ với phí thấp — lý tưởng cho các nhà tài trợ quốc tế.

🌼 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định mục tiêu dự án, dòng thời gian, các sản phẩm đầu ra và chi tiết hỗ trợ tài chính.

Thêm bảng cho các cấp độ tài trợ và các đề xuất giá trị.

Tùy chỉnh định dạng để phản ánh thương hiệu của bạn.

Kết hợp đề xuất của bạn với Wise để thanh toán toàn cầu và quản lý hóa đơn nhà tài trợ dễ dàng hơn.

🔑 Phù hợp cho: Các freelancer, nhóm nhỏ và doanh nghiệp kinh doanh hợp tác với nhà tài trợ quốc tế muốn sử dụng mẫu tài liệu sạch sẽ, có thể chỉnh sửa kèm theo hệ thống hóa đơn đơn giản.

Một đề xuất tài trợ thành công không nằm ở ngôn từ hoa mỹ, mà ở sự rõ ràng, cấu trúc logic và việc chứng minh giá trị thực sự. Các mẫu chuyên nghiệp này cung cấp chính xác những yếu tố đó và sự linh hoạt để tùy chỉnh từng đề xuất cho các nhà tài trợ lý tưởng của bạn.

Dù bạn đang tổ chức một sự kiện thể thao, phát triển một dự án phi lợi nhuận hay lập kế hoạch cho chiến dịch tài trợ doanh nghiệp, không có lý do gì để bắt đầu từ con số không.

Sử dụng các mẫu này để làm nổi bật tên sự kiện của bạn, giải thích các lợi ích khóa và cho nhà tài trợ thấy chính xác những gì họ sẽ nhận được đổi lại. Và khi bạn sẵn sàng tùy chỉnh nhanh hơn và quản lý các đề xuất tại một nơi duy nhất.

Đăng ký trên ClickUp và đơn giản hóa toàn bộ quy trình đề xuất của bạn!