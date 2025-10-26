Cách tự động hóa bản tóm tắt sáng tạo với ChatGPT cho nhóm marketing

Bạn đã bao nhiêu lần ngồi xuống để bắt đầu một dự án và nghĩ, ‘Chờ đã… bản tóm tắt ở đâu?’ Hoặc tệ hơn — lục lọi qua email, chủ đề trò chuyện và các ghi chú rời rạc để ghép lại thành một bản tóm tắt?

Điều này thật phiền phức, làm chậm tiến độ của mọi người và làm mất đà. Và đó chính là lúc các tự động hóa phát huy tác dụng!

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tự động hóa bản tóm tắt sáng tạo với ChatGPT. Như một phần thưởng, chúng tôi cũng sẽ khám phá việc tự động hóa với ClickUp, ứng dụng toàn diện cho công việc. 🔁

Hãy bắt đầu ngay!

⭐ Tính năng mẫu Bắt đầu một chiến dịch mới nhưng bị lạc giữa những ghi chú rời rạc, email không dứt và mục tiêu không rõ ràng? Sử dụng Mẫu Tài liệu Bản tóm tắt sáng tạo ClickUp để ghi lại mọi thứ tại một nơi duy nhất. Với các trường tích hợp cho mục tiêu, phạm vi và cột mốc, mẫu này giúp dễ dàng thống nhất các bên liên quan, theo dõi phản hồi và khởi động dự án với sự rõ ràng ngay từ ngày đầu tiên. Tải miễn phí mẫu Ghi lại yêu cầu dự án và hướng dẫn sáng tạo bằng mẫu tài liệu bản tóm tắt sáng tạo ClickUp.

Cách sử dụng ChatGPT để tự động hóa bản tóm tắt sáng tạo

Bản tóm tắt sáng tạo là một tài liệu ngắn gọn xác định hướng đi cho một dự án tiếp thị hoặc sáng tạo.

Thông thường, các nhóm bán hàng và tiếp thị tạo ra các bản tóm tắt này một cách thủ công, điền vào các biểu mẫu, trao đổi qua email và định dạng mọi thứ thành một tài liệu. Quy trình này tốn thời gian và dễ dẫn đến sự không nhất quán.

Tự động hóa thay đổi điều này. Thay vì viết từng bản tóm tắt từ đầu, bạn có thể sử dụng ChatGPT cho marketing để:

Thu thập thông tin chi tiết về chiến dịch thông qua một biểu mẫu.

Tự động gửi thông tin đó đến ChatGPT thông qua nền tảng tự động hóa (như Make, Zapier hoặc Power Automate)

Hãy để ChatGPT biến dữ liệu thô thành một bản tóm tắt sáng tạo hoàn chỉnh.

Gửi bản tóm tắt trực tiếp đến không gian làm việc của bạn — như ClickUp, Tài liệu Google, email hoặc phần mềm quản lý dự án sáng tạo khác.

Sau khi cài đặt, mỗi yêu cầu chiến dịch mới sẽ tự động tạo ra một bản tóm tắt sáng tạo sẵn sàng sử dụng mà không cần bất kỳ nỗ lực bổ sung nào.

Bây giờ, hãy cùng tìm hiểu cách sử dụng AI cho tự động hóa tiếp thị.

Bước #1: Xác định các sự kiện kích hoạt

Đầu tiên, quyết định thời điểm cần tạo bản tóm tắt sáng tạo. Các yếu tố kích hoạt phổ biến bao gồm:

Một biểu mẫu đăng ký chiến dịch mới đã được gửi (Google Forms, Typeform, Airtable)

Một dự án mới được tạo hoặc cập nhật trong các công cụ tiếp thị AI như ClickUp

Biểu mẫu đăng ký khách hàng được gửi trong hệ thống CRM của bạn

Một tác vụ kích hoạt được lên lịch (ví dụ: tạo bản tóm tắt cho các chiến dịch hàng tháng lặp lại)

🧠 Thú vị: Từ 'robot' có nguồn gốc từ từ robota trong tiếng Séc, có nghĩa là lao động cưỡng bức hoặc công việc vất vả. Từ này được giới thiệu trong vở kịch năm 1921 có tên R. U. R. ( Rossum’s Universal Robots ), mô tả việc máy móc thay thế công nhân con người.

Bước #2: Cấu trúc việc thu thập dữ liệu

Trước khi ChatGPT có thể tạo bản tóm tắt, bạn cần có cách thức có cấu trúc để thu thập thông tin chiến dịch. Bắt đầu bằng cách thay thế các biểu mẫu nhập liệu thủ công bằng ClickUp Forms.

Bạn thậm chí có thể sử dụng AI cho nghiên cứu thị trường và tạo biểu mẫu chuyên dụng cho từng chiến dịch hoặc khách hàng, thu thập thông tin về tên dự án, mục tiêu, đối tượng mục tiêu, sản phẩm đầu ra, ngân sách, dòng thời gian và phong cách.

Truy cập vào danh sách công việc ClickUp của bạn (ví dụ: ‘Chiến dịch Sáng tạo’) Nhấp + Chế độ xem → Biểu mẫu Tạo các trường thông tin cần thiết: Tên dự án/chiến dịch Mục tiêu và mục tiêu Đối tượng mục tiêu Các sản phẩm chính Ngân sách và thời gian Hướng dẫn thương hiệu hoặc giọng điệu thương hiệu Tên dự án/chiến dịch Mục tiêu và mục tiêu Mục tiêu đối tượng Các sản phẩm khóa Ngân sách và dòng thời gian Hướng dẫn thương hiệu hoặc giọng điệu thương hiệu Đăng tải biểu mẫu và sao chép liên kết chia sẻ

Tên dự án/chiến dịch

Mục tiêu và mục tiêu

Mục tiêu đối tượng

Các sản phẩm khóa

Ngân sách và dòng thời gian

Hướng dẫn thương hiệu hoặc giọng điệu thương hiệu

Tạo biểu mẫu tùy chỉnh trong ClickUp Tùy chỉnh biểu mẫu ClickUp của bạn theo đặc điểm của quy trình làm việc tiếp thị

Điều này đảm bảo mọi bài nộp/gửi đều được chuẩn hóa, cung cấp cho ChatGPT đầu vào nhất quán.

🔍 Bạn có biết? Trong các agency lớn, bản tóm tắt sáng tạo không phải lúc nào cũng do đội ngũ sáng tạo viết. Thường thì nó được lập ra bởi các chuyên viên lập kế hoạch tài khoản, những người có việc cần làm là hiểu rõ cả thương hiệu và đối tượng mục tiêu trước khi nhóm bắt đầu quá trình brainstorming.

Bước #3: Kết nối với nền tảng tự động hóa

Tiếp theo, chọn công cụ tự động hóa quy trình làm việc như Make (Integromat), Zapier hoặc Microsoft Power Automate. Các công cụ này cho phép bạn kết nối phản hồi từ biểu mẫu với ChatGPT.

Ví dụ: Kích hoạt: ‘Tạo công việc mới trong thư mục xyz của ClickUp’ (một biểu mẫu được gửi)

Hành động: ‘Gửi dữ liệu này đến ChatGPT qua API’

Các nền tảng tự động hóa giúp dễ dàng ánh xạ các phản hồi biểu mẫu vào lời nhắc mà ChatGPT sẽ nhận được. Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ sử dụng Make.

Đầu tiên, bạn cần kết nối ClickUp với Make để dữ liệu có thể tự động được đưa vào luồng làm việc. Dưới đây là cách thực hiện:

1. Đăng ký hoặc đăng nhập vào Make.com

2. Tạo một Tình huống mới (quy trình làm việc tự động hóa)

Chọn ClickUp từ danh sách ứng dụng để bắt đầu tạo một kịch bản mới

3. Thêm ClickUp làm kích hoạt

Lựa chọn Theo dõi công việc hoặc Theo dõi việc nộp biểu mẫu

Kết nối tài khoản ClickUp của bạn bằng cách tạo webhook và làm theo các hướng dẫn trên màn hình

Chọn danh sách công việc nơi các biểu mẫu được gửi sẽ tạo thành các công việc

Đặt điều kiện kích hoạt để tự động chạy mỗi khi có công việc mới (phản hồi biểu mẫu) được tạo

Cho phép kết nối để Make có thể truy cập và sử dụng dữ liệu ClickUp của bạn

🧠 Thú vị: Tự động hóa đã tồn tại trong âm nhạc hàng thế kỷ. Đàn piano tự động, được phát minh vào cuối thế kỷ 19, có thể trình diễn cả bài hát bằng cuộn giấy có lỗ, tự động hóa giải trí từ lâu trước khi công nghệ kỹ thuật số ra đời.

Bước #4: Gửi dữ liệu đến ChatGPT qua Make

Bây giờ là lúc sử dụng ChatGPT cho việc tạo/lập nội dung.

Trước khi kết nối, bạn cần có khóa API OpenAI (đây là khóa cho phép Make.com giao tiếp với ChatGPT).

Cách lấy khóa API OpenAI của bạn

1. Truy cập trang web của OpenAI 2. Đăng nhập vào tài khoản của bạn3. Trong cài đặt tài khoản, tìm mục khóa API4. Nhấp vào Tạo khóa bí mật mới

Nhận khóa API OpenAI từ trang web

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sao chép và dán khóa API vào một nơi an toàn. Đây là chế độ xem duy nhất, vì vậy sau khi bạn đã đóng cửa sổ, bạn sẽ không thấy khóa API nữa.

Trở lại Make.com và làm việc cần làm này

1. Thêm mô-đun HTTP hoặc OpenAI vào kịch bản của bạn

Sử dụng HTTP → Gửi yêu cầu nếu bạn muốn kết nối trực tiếp với API

Hoặc, lựa chọn mô-đun OpenAI có sẵn (nếu có)

2. Khi được yêu cầu, hãy dán khóa API để kết nối tài khoản OpenAI của bạn. Bây giờ, bạn đã kết nối!

Kết nối Make với ChatGPT bằng khóa API

Đây là nơi tự động hóa trở nên 'thông minh'. Thay vì viết một lời nhắc mới mỗi lần, bạn tạo một mẫu lời nhắc rõ ràng với các trường trống (placeholders) lấy thông tin từ biểu mẫu của bạn (ví dụ: biểu mẫu ClickUp, Typeform hoặc Google Form).

📌 Ví dụ về lời nhắc: Tạo bản tóm tắt sáng tạo dựa trên các chi tiết sau: Tên dự án: {{Tên dự án}} Mục tiêu dự án: {{Objectives}} Mục tiêu: {{Mục tiêu}} Sản phẩm đầu ra: {{Deliverables}} Dòng thời gian thực hiện: {{Timeline}} Ngân sách: {{Budget}} Tone/Hướng dẫn/Ưu tiên phong cách: {{Hướng dẫn}}

Tại đây, các trường placeholder {{Tên Dự án}}, {{Mục tiêu}}, v.v., sẽ tự động được điền bằng các giá trị thực tế mà nhóm hoặc khách hàng của bạn nhập vào biểu mẫu.

Mỗi khi có biểu mẫu mới được gửi trong ClickUp (hoặc bất kỳ công cụ nào bạn đã kết nối), Make sẽ thu thập các phản hồi từ biểu mẫu, định dạng dữ liệu vào mẫu prompt và gửi nó đến ChatGPT thông qua kết nối API của bạn.

Sau khi kích hoạt, ChatGPT ngay lập tức xử lý thông tin và trả về một bản tóm tắt sáng tạo được biên soạn cẩn thận, phù hợp với chi tiết cụ thể của dự án đó.

💡Mẹo chuyên nghiệp: Khi cài đặt mô-đun, hãy chọn mô hình ChatGPT (ví dụ: GPT-5) và điều chỉnh tham số: Nhiệt độ: Điều chỉnh mức độ sáng tạo (thấp hơn = chính xác, cao hơn = sáng tạo hơn)

Số token tối đa: Kiểm soát độ dài của bản tóm tắt

Bước #5: Tạo một tài liệu ClickUp với bản tóm tắt

Sau khi ChatGPT tạo ra bản tóm tắt sáng tạo, bạn có thể thắc mắc việc cần làm với nó. Việc sao chép và dán thủ công sẽ làm mất đi mục đích của việc tự động hóa.

Hãy tự động hóa bước cuối cùng để gửi bản tóm tắt trực tiếp đến nơi nhóm của bạn cần.

Thêm mô-đun ‘Tạo Tài liệu’ của ClickUp trong Make, tương tự như việc bạn đã làm ở Bước #3 Chọn địa điểm cha (cùng danh sách hoặc thư mục tài liệu chuyên dụng) Sử dụng kết quả đầu ra của ChatGPT làm nội dung tài liệu Đặt tiêu đề động (ví dụ: Bản tóm tắt sáng tạo – {{Tên dự án}})

Như vậy, mỗi chiến dịch sẽ tự động có một bản tóm tắt sáng tạo riêng, có thể lưu trữ và chia sẻ trong ClickUp Tài liệu.

🔍 Bạn có biết? Trong thập niên 1980, các nhà máy bắt đầu áp dụng bộ điều khiển logic lập trình (PLC), cho phép máy móc được lập trình lại cho các công việc khác nhau thay vì bị cố định vào một quy trình duy nhất.

Mẫu lệnh ChatGPT cho tự động hóa bản tóm tắt sáng tạo

Sau khi đã thấy cách ChatGPT hoạt động, bạn cũng sẽ muốn có các lệnh hướng dẫn nó tạo ra các bản tóm tắt có cấu trúc và hữu ích. Dưới đây là một số ví dụ bạn có thể điều chỉnh cho quy trình sáng tạo của mình:

1. Tiếp nhận chiến dịch → Bản tóm tắt đầy đủ

Tạo bản tóm tắt sáng tạo cho một chiến dịch tiếp thị dựa trên các chi tiết sau: Dự án: {{campaign_name}}, Mục tiêu: {{objectives}}, Đối tượng: {{audience}}, Kết quả đầu ra: {{deliverables}}, Lịch trình: {{timeline}}, Ngân sách: {{budget}}, Hướng dẫn: {{guidelines}}. Định dạng thành các phần: Tổng quan, Mục tiêu, Đối tượng, Kết quả đầu ra, Dòng thời gian, Ngân sách.

2. Bản tóm tắt phù hợp với tone

Bạn là một chiến lược gia thương hiệu. Tạo bản tóm tắt sáng tạo dựa trên các chi tiết sau: {{form_data}}. Bản tóm tắt nên tuân thủ giọng điệu chuyên nghiệp nhưng thân thiện, phù hợp với {{brand_guidelines}}. Gợi ý một khẩu hiệu và ba ý tưởng chủ đề cho chiến dịch.

3. Bản tóm tắt chiến dịch đa kênh

Từ dữ liệu đầu vào {{form_data}}, tạo ra một bản tóm tắt sáng tạo bao gồm các sản phẩm đầu ra được tùy chỉnh cho nhiều kênh (mạng xã hội, email, blog, quảng cáo trả phí). Nêu bật các mục tiêu cụ thể cho từng kênh, thông tin về đối tượng mục tiêu và thông điệp được đề xuất phù hợp với từng kênh.

📖 Xem thêm: Mẫu lịch nội dung miễn phí cho mạng xã hội

Giới hạn khi sử dụng ChatGPT cho bản tóm tắt sáng tạo

Khi sử dụng ChatGPT để tạo bản tóm tắt sáng tạo, điều quan trọng là phải nhận thức được các giới hạn của nó. Dưới đây là năm giới hạn khóa cần lưu ý:

giọng điệu thương hiệu không nhất quán: *Kết quả đầu ra của ChatGPT có thể thay đổi đáng kể tùy thuộc vào cách diễn đạt hoặc cấu trúc câu lệnh, khiến việc duy trì giọng điệu nhất quán trong các chiến dịch trở nên khó khăn

tầm nhìn chiến lược giới hạn: *Mặc dù giỏi trong việc định dạng và ngôn ngữ, ChatGPT thiếu tầm nhìn thị trường thực sự. Nó không thể phân tích xu hướng hoặc đề xuất chiến lược khả thi như một nhà tiếp thị con người có thể làm

Khoảng cách giữa sáng tạo và tính độc đáo: Các ý tưởng do AI tạo ra thường hướng đến những điều quen thuộc hơn là thực sự mới mẻ; chuyên môn của con người vẫn giúp tinh chỉnh sự tinh tế và tính độc đáo

Ảo giác và thông tin sai lệch: Thỉnh thoảng, ChatGPT có thể tự tin tạo ra thông tin không chính xác hoặc bịa đặt, do đó cần kiểm tra kỹ lưỡng để xác minh sự thật

Rủi ro phụ thuộc quá mức vào trí tuệ nhân tạo: Việc lạm dụng AI trong quảng cáo và các công việc sáng tạo có thể làm suy giảm khả năng tư duy của con người, làm suy yếu quyền sở hữu sâu sắc, tư duy phê phán và sự hiểu biết chân thực trong công việc tiếp thị

🔍 Bạn có biết? Một số bản tóm tắt bao gồm bảng tâm trạng, bảng màu sắc và thậm chí cả danh sách phát nhạc. Các agency tin rằng việc chia sẻ không khí một cách trực quan hoặc âm nhạc có thể giúp nhóm sáng tạo đồng nhất nhanh hơn so với chỉ sử dụng lời nói.

🎥 Trong video này, bạn sẽ thấy cách sử dụng AI cho marketing — từ các công cụ thực tiễn đến các chiến lược có thể áp dụng ngay lập tức được cung cấp theo thời gian thực.

Tổ chức các bản tóm tắt sáng tạo một cách dễ dàng với ClickUp

ClickUp cho Đội ngũ Tiếp thị là ứng dụng toàn diện cho công việc, kết hợp các công việc, tài liệu, trò chuyện, bảng điều khiển và AI vào một không gian làm việc thống nhất.

Nghe chia sẻ từ Chelsea Bennett của Lulu Press, một người dùng hiện tại:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi duy trì kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày, cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ, khiến nó trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi duy trì kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày, cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ, khiến nó trở nên hiệu quả hơn.

ChatGPT đơn lẻ có thể tạo ra các bản tóm tắt thiếu bối cảnh hoặc định vị thương hiệu. Với ClickUp, bạn sẽ có được các bản tóm tắt có cấu trúc, có thể chia sẻ và liên kết với các dự án của bạn.

Hãy xem cách nó giúp việc tạo/lập brief trở nên thông minh và hợp tác hơn. 👀

Tối ưu hóa bản tóm tắt sáng tạo

Mặc dù ChatGPT cung cấp nội dung do AI tạo ra, nó không tích hợp tự nhiên vào quy trình làm việc của dự án. Các nhóm thường vẫn phải phân phối bản tóm tắt thủ công, chỉ định người đánh giá hoặc cập nhật bảng theo dõi dự án.

ClickUp Tự động hóa loại bỏ nút thắt cổ chai này.

Cài đặt ClickUp Automations để đảm bảo các công việc và bản tóm tắt được phân công tự động

Ví dụ, khi một bản tóm tắt sáng tạo được tải lên ClickUp Tài liệu, ClickUp Tự động hóa có thể kích hoạt một quy trình làm việc tự động tạo công việc thiết kế, chỉ định giám đốc nghệ thuật làm người duyệt và cập nhật trạng thái công việc thành ‘Đang tiến độ’ Người quản lý marketing sau đó nhận được thông báo nhắc nhở về ngày đáo hạn, giúp duy trì tiến độ của toàn bộ chu kỳ bản tóm tắt.

Sau đó, với các tích hợp của ClickUp, bản tóm tắt đó có thể được lưu trữ ngay lập tức trong Google Drive, liên kết với một chiến dịch HubSpot hoặc đẩy vào công cụ thiết kế đồ họa như Figma.

Các ví dụ khác về tự động hóa bao gồm:

Thông báo cho các bên liên quan: Thông báo cho quản lý marketing khi bản tóm tắt được hoàn thiện để họ có thể điều chỉnh dòng thời gian chiến dịch

Tạo các công việc con: Tự động chia nhỏ bản tóm tắt thành các công việc con cho các khái niệm thiết kế, bản nháp nội dung và phê duyệt tài nguyên

Theo dõi tiến độ: Di chuyển bản tóm tắt sang trạng thái ‘Sẵn sàng để triển khai’ sau khi tất cả các công việc liên quan đã hoàn thành

Thu thập phản hồi: Gửi nhắc nhở cho người đánh giá nếu phản hồi không được thêm vào trong vòng hai ngày kể từ khi giao nhiệm vụ

Lưu trữ bản tóm tắt: Lưu trữ các bản tóm tắt đã hoàn thành trong một thư mục chuyên dụng sau khi chiến dịch được triển khai để tham khảo trong tương lai

🚀 Lợi thế của ClickUp: Với ClickUp Brain và Autopilot Agents , bạn không chỉ tự động hóa các bước — mà còn điều phối toàn bộ quy trình làm việc. Mô tả những gì bạn cần bằng tiếng Anh thông thường — như “Tạo bản tóm tắt blog cho ‘Cách tiếp thị trên Reddit’ và giao cho người phụ trách marketing. ” ClickUp Brain tạo bản tóm tắt ngay lập tức, trong khi Trợ lý Tự động của bạn phân công công việc, cài đặt ngày đáo hạn và đề xuất các bước tiếp theo — tất cả đều tự động, trong cùng một không gian làm việc. Hãy để ClickUp Brain xử lý các bản tóm tắt sáng tạo của bạn — tạo ra, tổ chức và tối ưu hóa mọi yêu cầu tiếp thị với độ chính xác được hỗ trợ bởi AI

Tập trung và hợp tác

ClickUp Tài liệu lưu trữ tất cả các bản tóm tắt sáng tạo tại một nơi duy nhất, giúp dễ dàng truy cập, tổ chức và liên kết trực tiếp với công việc của chiến dịch.

Ví dụ: Khi bản tóm tắt sáng tạo cho một quảng cáo video mới được soạn thảo trong ClickUp Docs, người quản lý dự án có thể gắn thẻ trình chỉnh sửa trong tài liệu để xác nhận dòng thời gian. Đồng thời, nhà văn bản có thể thêm bản nháp kịch bản vào một phần riêng biệt. Vì đây là tài liệu chung, các cập nhật sẽ luôn hiển thị cho tất cả mọi người mà không gây ra tình trạng lộn xộn về phiên bản.

Chế độ xem và liên kết các bản tóm tắt sáng tạo trực tiếp trong ClickUp Tài liệu để truy cập dễ dàng và đồng bộ hóa chiến dịch

Các thành viên trong nhóm có thể bình luận, đề xuất chỉnh sửa và đang theo dõi lịch sử phiên bản. Bạn cũng có thể tổ chức các bản tóm tắt, tài nguyên và ghi chú bằng cách sử dụng thư mục, Trường Tùy chỉnh và chuyển đổi, tạo ra các tài liệu có cấu trúc, dễ dàng điều hướng, được lưu trữ trong một không gian làm việc thống nhất.

🤩 Bonus: Với ClickUp Brain, việc soạn thảo và hoàn thiện bản tóm tắt trở nên nhanh chóng hơn bao giờ hết. Bạn có thể yêu cầu AI viết trực tiếp trong tài liệu để tóm tắt các đầu vào của chiến dịch, diễn đạt lại các phần, mở rộng ý tưởng hoặc biến ghi chú thành các kế hoạch hành động cụ thể. Yêu cầu ClickUp Brain trong tài liệu để tạo bản tóm tắt sáng tạo ✅ Thử gợi ý này: Tạo một bản tóm tắt sáng tạo với cấu trúc chi tiết cho chiến dịch truyền thông xã hội quảng bá chai nước thân thiện với môi trường mới của chúng tôi. Bao gồm mục tiêu chiến dịch, đối tượng mục tiêu, thông điệp chính, kênh đề xuất, dòng thời gian và các yếu tố ngân sách. Thêm một góc nhìn mới mẻ vào đó.

Sử dụng AI trên toàn bộ không gian làm việc của bạn

Mặc dù bạn đã thấy một phần nhỏ những gì ClickUp Brain có thể làm trong Tài liệu và Tự động hóa, nhưng đó thực sự chỉ là phần nổi của tảng băng.

Khác với ChatGPT, vốn tạo nội dung một cách độc lập, ClickUp Brain có đầy đủ bối cảnh của các dự án, công việc, tài liệu và ứng dụng kết nối của bạn, giúp nó thông minh hơn, nhanh hơn và là lựa chọn tốt nhất thay thế cho ChatGPT.

Dưới đây là một số trường hợp sử dụng AI khác:

*nhận câu trả lời ngay lập tức: Truy cập không gian làm việc của bạn với AI Knowledge Manager. Hỏi các câu hỏi như, ‘Mục tiêu khóa của chiến dịch YouTube là gì?’ hoặc ‘Những bản tóm tắt nào tham chiếu đến hướng dẫn thương hiệu mới?’ và nhận câu trả lời chính xác, đầy đủ ngữ cảnh ngay lập tức

Yêu cầu ClickUp Brain để tạo tóm tắt cuộc họp và tất cả thông tin cần thiết

Tạo nội dung phù hợp với từng vai trò: Soạn thảo các bản tóm tắt sáng tạo hoàn thành, tóm tắt chiến dịch hoặc đề xuất sẵn sàng cho khách hàng bằng AI Writer for Work theo giọng điệu thương hiệu của bạn. Bạn cũng có thể tinh chỉnh thông điệp, mở rộng các phần hoặc dịch nội dung

Soạn thảo kịch bản cho các tình huống cụ thể với ClickUp Brain

🚀 Lợi thế của ClickUp: ClickUp Brain MAX mang lại điều này xa hơn nữa. Đây là trợ lý AI trên desktop chuyên dụng của bạn, có thể truy cập ở bất kỳ đâu bạn công việc. Nó thống nhất: Dữ liệu ClickUp

Ứng dụng kết nối

Các mô hình ngôn ngữ lớn (ChatGPT, Claude, Gemini)

Tìm kiếm trên web Brain MAX loại bỏ sự phân tán của AI bằng cách tập trung hóa bối cảnh, tìm kiếm, tự động hóa và tạo nội dung. Cần kiểm tra tiến độ của một chiến dịch? Với ClickUp Brain MAX, bạn có thể tìm kiếm tất cả các công việc liên quan, tải xuống các tệp thiết kế từ Figma và soạn thảo một bản tóm tắt tiến độ ngắn gọn. Khi đã sẵn sàng, bạn có thể chia sẻ bản tóm tắt trực tiếp trong ClickUp Trò chuyện, giữ cho nhóm của bạn luôn cập nhật mà không cần rời khỏi không gian làm việc.

Chạy các bản tóm tắt sáng tạo tự động

Các đại lý tự động ClickUp Autopilot hoạt động như đồng nghiệp được điều khiển bởi AI, giúp mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà không cần kiểm tra liên tục.

Với Các đại lý tự động hóa sẵn có, bạn có thể: Báo cáo hàng tuần: Đăng tóm tắt về tất cả các bản tóm tắt đang hoạt động, bao gồm thời hạn, giai đoạn xem xét và các phê duyệt đang chờ xử lý

*báo cáo hàng ngày: Chia sẻ tóm tắt nhanh về các bài nộp/gửi mới, bản sửa đổi và bản tóm tắt đã hoàn thành để giữ cho nhóm luôn đồng bộ

Nhóm StandUp: Tự động tạo cập nhật về những công việc đã hoàn thành, các bản tóm tắt đang trong quá trình xem xét và các rào cản hiện có

Auto-Answers Agent: Trả lời ngay lập tức các câu hỏi thường gặp như ‘Những bản tóm tắt nào đang chờ duyệt thiết kế?’ bằng cách lấy dữ liệu thực tế từ không gian làm việc của bạn

Sử dụng ClickUp Autopilot Agents để tự động phân công, cập nhật và đang theo dõi các bản tóm tắt sáng tạo

Và bạn không bị giới hạn ở những điều này. Các đại lý tự động tùy chỉnh cho phép bạn tùy chỉnh quy trình làm việc thêm nữa.

Ví dụ, bạn có thể cài đặt một bot có thể: Tạo công việc từ các ý tưởng brainstorming trên ClickUp Bảng trắng

Tự động cập nhật bản tóm tắt với trạng thái phản hồi

Đánh dấu các bản tóm tắt quá hạn để xử lý ưu tiên

Tìm hiểu thêm về việc tự động hóa các quy trình tiếp thị và sáng tạo tại đây:

Theo dõi và phân tích các chỉ số dự án

Bảng điều khiển ClickUp cung cấp cho bạn cái nhìn theo thời gian thực về tất cả các bản tóm tắt sáng tạo, chiến dịch và hoạt động của nhóm. Với tính năng Báo cáo định kỳ, bạn có thể tự động gửi email cập nhật kỳ cho các bên liên quan trực tiếp từ bất kỳ chế độ xem bảng điều khiển nào.

Trích xuất dữ liệu liên quan từ các công việc, tài liệu và bình luận bằng AI Cards trong bảng điều khiển ClickUp

Hơn nữa, AI Cards mang lại trí tuệ cho bảng điều khiển của bạn để:

tổng hợp hoạt động: *Nhận cập nhật tức thì về tiến độ chiến dịch, hoàn thành công việc và đóng góp của nhóm

Tóm tắt điều hành: Tạo các bản tóm tắt tổng quan cấp cao cho ban lãnh đạo, bao gồm cột mốc và tình trạng dự án

báo cáo tùy chỉnh: *Hỏi AI các câu hỏi cụ thể như ‘Những bản tóm tắt nào đã quá hạn?’ hoặc ‘Những rào cản nào trong tuần này?’

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1-2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3-5 giờ cho công việc sâu sắc và tập trung. Ngay cả những tiết kiệm thời gian nhỏ cũng tích lũy: chỉ hai giờ tiết kiệm mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm — thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với các Trợ lý AI của ClickUp và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể — tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần công cụ hoặc tích hợp bổ sung — ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

Tăng tốc quy trình với các mẫu có sẵn

Tải miễn phí mẫu Lập kế hoạch chiến dịch và ghi lại ý tưởng sáng tạo với mẫu tài liệu bản tóm tắt sáng tạo ClickUp

Sẵn sàng sử dụng và dễ dàng thao tác, mẫu tài liệu bản tóm tắt sáng tạo ClickUp giúp các nhóm xác định và quản lý các dự án sáng tạo trong một không gian rõ ràng, có cấu trúc.

Dưới đây là cách nó hỗ trợ công việc hàng ngày của bạn:

Ghi lại mục tiêu chiến dịch, thông tin đối tượng, dòng thời gian và ngân sách trong một tài liệu có cấu trúc

Thêm các phần dành cho mục tiêu từ khóa và ghi chú tối ưu hóa để tối ưu hóa quản lý dự án SEO

Kết nối bản tóm tắt trực tiếp với các công việc để nhà thiết kế, nhà văn và quản lý luôn đồng bộ về các bước tiếp theo

Tạo không gian brainstorming khuyến khích các nhóm áp dụng các kỹ thuật phát triển ý tưởng khác nhau

Giữ cho quá trình phê duyệt rõ ràng bằng cách gắn thẻ người xem xét và đang theo dõi việc ký duyệt bên trong tài liệu

Tập trung các bản tóm tắt sáng tạo với ClickUp

Tự động hóa bản tóm tắt sáng tạo với ChatGPT có thể tiết kiệm thời gian quý báu, nhưng đây không phải là giải pháp hoàn chỉnh: bối cảnh có thể bị mất, các bản cập nhật bị phân tán và yêu cầu theo dõi thủ công.

ClickUp loại bỏ các rào cản bằng cách kết hợp các nhiệm vụ ClickUp, tài liệu, bảng điều khiển và AI của bạn trong một Không gian Làm việc duy nhất. Với ClickUp Brain, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ thông minh từ AI cho các bản tóm tắt, nội dung và phân tích, trong khi ClickUp Automations sẽ xử lý các bước lặp lại.

Vậy tại sao bạn không thực hiện bước tiếp theo và tập hợp tất cả công việc sáng tạo của mình vào một nơi duy nhất? Đăng ký ClickUp ngay hôm nay!