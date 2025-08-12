Các công cụ tạo chiến dịch AI tốt nhất để thử trong năm 2025

Việc chạy một chiến dịch tiếp thị hiệu quả không nên cảm thấy hỗn loạn. Nhưng đối với nhiều nhóm, điều này vẫn xảy ra. Đây là lý do: Bản tóm tắt sáng tạo bị chôn vùi trong các tài liệu, tài sản chiến dịch bị phân tán trên các công cụ và cập nhật trạng thái được lưu trữ trong các cuộc trò chuyện riêng lẻ. Điều này làm chậm mọi thứ và kết quả bị ảnh hưởng.

Công cụ tạo chiến dịch AI đã thay đổi điều đó. Các thương hiệu hàng đầu như Coca-Cola và Nestlé đã sử dụng AI để tăng tốc độ sản xuất sáng tạo, thử nghiệm các biến thể nhanh hơn và khởi chạy chiến dịch trong vài ngày thay vì vài tuần. Các công cụ này kết hợp tốc độ, tự động hóa và đề xuất thông minh để giúp bạn tạo bản sao quảng cáo, thiết kế tài sản và vạch ra chiến dịch toàn kênh chỉ với vài cú nhấp chuột.

Kết quả? Quy trình làm việc rõ ràng hơn, ra mắt nhanh hơn và các chiến dịch hoạt động hiệu quả hơn trên mọi kênh.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giới thiệu các công cụ tạo chiến dịch AI hàng đầu hiện nay, so sánh các tính năng của chúng và giúp bạn chọn công cụ phù hợp với nhu cầu của nhóm.

🔎 Bạn có biết? AI đang trở nên rất giỏi trong việc viết quảng cáo và có tốc độ không ai sánh kịp. JPMorgan Chase đã thấy tỷ lệ nhấp chuột tăng 450% sau khi chuyển sang sử dụng quảng cáo do AI viết.

Các công cụ tạo chiến dịch AI tốt nhất trong nháy mắt

Công cụ Các tính năng tốt nhất Phù hợp nhất cho *Giá ClickUp • Bản tóm tắt chiến dịch, bản sao quảng cáo và ý tưởng sáng tạo do AI tạo ra • AI để lập kế hoạch chiến dịch toàn diện và tạo ra chiến lược • Các tác nhân để tự động hóa quy trình làm việc, xuất bản và báo cáo Các nhóm tiếp thị muốn lập kế hoạch, tạo và thực hiện chiến dịch trên một nền tảng duy nhất Miễn phí; Có thể tùy chỉnh cho doanh nghiệp Trợ lý chiến dịch HubSpot • Tạo bản sao quảng cáo, email và trang đích trong vài phút • Kết nối tích hợp với HubSpot CRM Các nhà tiếp thị đã sử dụng HubSpot CRM và muốn tạo nội dung nhanh chóng, phù hợp với thương hiệu Miễn phí ActiveCampaign Các doanh nghiệp muốn có các chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu và tự động hóa Các doanh nghiệp muốn có các chiến dịch tiếp thị được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu và tự động hóa Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng AdCreative. ai • Quảng cáo, băng rôn và bài đăng do AI tạo ra trong vài giây • Chấm điểm dự đoán cho quảng cáo hiệu suất cao Các nhóm cần hình ảnh và văn bản quảng cáo tập trung vào chuyển đổi trên quy mô lớn Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 25 USD/tháng StoryLab. ai • Nội dung quảng cáo, bài đăng blog và nội dung mạng xã hội do AI tạo ra • Tái sử dụng ý tưởng thành nhiều định dạng khác nhau Các nhóm nhỏ hoặc nhà tiếp thị độc lập muốn tạo nội dung nhanh chóng, đa kênh Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng Creatify • Quảng cáo video do AI tạo từ các gợi ý • Mẫu tích hợp sẵn cho các định dạng khác nhau Các thương hiệu muốn nhanh chóng ra mắt quảng cáo video trên mạng xã hội mà không tốn chi phí sản xuất cao Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 19 USD/tháng Quickads • Nội dung quảng cáo và thiết kế sáng tạo trong vòng 60 giây• Tùy chọn xuất sang nhiều nền tảng Những nhà tiếp thị cần nội dung quảng cáo nhanh chóng, sẵn sàng sử dụng cho nhiều nền tảng Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 79 USD/tháng Pencil AI • Nội dung quảng cáo và thiết kế sáng tạo phù hợp với thương hiệu• Đánh giá dự đoán hiệu suất Các nhóm đang chạy các chiến dịch quảng cáo liên tục và muốn có các lựa chọn sáng tạo dựa trên dữ liệu Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 15 USD/tháng Thông minh • Tự động hóa thử nghiệm và tối ưu hóa sáng tạo • Tích hợp với các nền tảng quảng cáo lớn Các nhóm cấp doanh nghiệp quản lý các chiến dịch truyền thông xã hội quy mô lớn Giá tùy chỉnh Predis. ai • Quảng cáo, video và bài đăng do AI tạo ra • Đề xuất chú thích và thẻ bắt đầu bằng # Các thương hiệu ưu tiên mạng xã hội cần nội dung sáng tạo nhanh chóng và phù hợp với từng nền tảng Có kế hoạch miễn phí; Kế hoạch trả phí bắt đầu từ 23 USD/tháng

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân theo quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực của sản phẩm. Dưới đây là bản tóm tắt chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Trình tạo chiến dịch AI là gì?

Trình tạo chiến dịch AI là một công cụ tiếp thị sử dụng trí tuệ nhân tạo để lập kế hoạch, tạo và tối ưu hóa các chiến dịch đa kênh — thường chỉ trong một phần nhỏ thời gian so với các phương pháp truyền thống.

Bạn cảm thấy hứng thú? Dưới đây là câu trả lời cho một số câu hỏi mà bạn có thể có khi lần đầu tiên áp dụng tiếp thị dựa trên AI.

⭐️ AI đang thay đổi cách các nhà tiếp thị xây dựng và chạy chiến dịch như thế nào? AI biến việc tạo/lập chiến dịch từ một quá trình thủ công, tuần tự thành một quy trình làm việc tự động, năng động. AI có thể:

Tạo nhiều biến thể quảng cáo được tùy chỉnh cho các đối tượng khác nhau, chỉ trong vài giây

Đề xuất nội dung quảng cáo có tỷ lệ chuyển đổi cao và ý tưởng thiết kế

Tối ưu hóa thời gian và vị trí triển khai chiến dịch trên các nền tảng mạng xã hội

Liên tục học hỏi từ dữ liệu hiệu suất để tối ưu hóa chiến lược

Minh chứng rõ ràng: 75% các nhà tiếp thị cho rằng AI mang lại lợi thế cạnh tranh cho họ.

⭐️ Tại sao tự động hóa + cá nhân hóa = kết quả tốt hơn? Với AI xử lý công việc nặng nề trong việc tạo/lập quảng cáo và lên lịch, các nhà tiếp thị có thể tập trung vào chiến lược và kể chuyện. Tự động hóa giúp tăng tốc độ thực thi, trong khi cá nhân hóa dựa trên AI đảm bảo mỗi nội dung đều phù hợp với đối tượng mục tiêu, từ đó tăng mức độ tương tác và tỷ lệ chuyển đổi.

⭐️ AI so với phương pháp truyền thống: Sự khác biệt/giá trị gia tăng là gì?Việc tạo chiến dịch truyền thống đòi hỏi nghiên cứu thủ công, tạo nội dung và phối hợp giữa các nền tảng. Các công cụ AI tích hợp các bước này, mang lại sự tích hợp liền mạch giữa lập kế hoạch chiến dịch, tạo nội dung và theo dõi hiệu suất. Điều này giúp giảm bớt sự phức tạp và cho các nhóm có thêm thời gian để tập trung vào các chiến lược tiếp thị tổng thể. Đáng chú ý là 79% nhà tiếp thị nhấn mạnh vai trò của AI trong việc hợp lý hóa quy trình và tăng năng suất.

🧠 Kiểm tra sự thật: Nhiều công cụ tạo chiến dịch AI sử dụng học máy để liên tục học hỏi từ mỗi chiến dịch — nghĩa là chiến dịch tiếp theo của bạn luôn thông minh hơn chiến dịch trước đó.

Những yếu tố cần lưu ý khi chọn công cụ tạo chiến dịch AI?

Việc chọn công cụ tạo chiến dịch AI phù hợp phụ thuộc vào việc tìm kiếm một công cụ phù hợp với mục tiêu, quy trình làm việc và ngân sách của bạn. Tối thiểu, hãy tìm kiếm:

Hỗ trợ đa kênh để bạn có thể tạo quảng cáo, quảng cáo video và bài đăng trên mạng xã hội cho nhiều nền tảng tại một nơi

Khả năng cá nhân hóa để điều chỉnh quảng cáo và thông điệp cho đối tượng mục tiêu cụ thể

Các tính năng tự động hóa như lập lịch, thử nghiệm A/B và tối ưu hóa dựa trên các chỉ số khóa

Công cụ cộng tác để điều phối các nhóm tiếp thị, thiết kế và nội dung

Mẫu quảng cáo và tài sản sáng tạo để tăng tốc độ tạo/lập nội dung mà không ảnh hưởng đến chất lượng

Phân tích và báo cáo để theo dõi hiệu suất và đo lường ROI so với mục tiêu chiến dịch

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Nếu bạn đang chạy các chiến dịch quy mô lớn, hãy chọn một công cụ tạo chiến dịch tiếp thị AI có thể tích hợp liền mạch vào hệ thống tiếp thị hiện có của bạn để nhóm của bạn dành ít thời gian hơn cho việc chuyển đổi công cụ và có nhiều thời gian hơn để tối ưu hóa chiến dịch.

Từ tạo quảng cáo sáng tạo và quảng cáo video đến lên lịch đăng bài trên mạng xã hội, các trình tạo chiến dịch AI hiện nay giúp tạo quảng cáo và khởi chạy các chiến dịch tiếp thị đa kênh chỉ với vài cú nhấp chuột.

Dưới đây là những công cụ hàng đầu có thể nâng cao hiệu quả chiến dịch của bạn:

1. ClickUp (Tốt nhất cho việc thực hiện chiến dịch và hợp tác hiệu quả)

Dùng thử ClickUp cho tiếp thị ngay bây giờ Tăng tốc các chiến dịch tiếp thị và tạo/lập nội dung của bạn với ClickUp

Nếu bạn từng mong muốn có thể điều hành toàn bộ chiến dịch tiếp thị từ một nơi duy nhất, với AI đảm nhận các công việc nặng nhọc, ClickUp là giải pháp dành cho bạn.

ClickUp là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp quản lý dự án, cộng tác tài liệu, trò chuyện nhóm và AI thế hệ mới trong một nền tảng duy nhất, thống nhất. Điều đó có nghĩa là các bản tóm tắt chiến dịch, tài sản sáng tạo, cuộc hội thoại và phân tích của bạn đều được lưu trữ ở một nơi, được hỗ trợ bởi AI.

Từ ý tưởng đến thực hiện và tối ưu hóa, các tính năng dựa trên AI của ClickUp giúp bạn làm việc nhanh hơn, hợp tác tốt hơn và đạt được kết quả có thể đo lường được, khiến nó trở thành một giải pháp toàn diện cho các nhóm tiếp thị.

Tại sao AI của ClickUp là công cụ thay đổi cuộc chơi trong việc tạo/lập chiến dịch

Hầu hết các nhóm tiếp thị đang chìm ngập trong các công cụ không kết nối và thông tin phân tán. ClickUp khắc phục vấn đề này bằng sự hội tụ thực sự — tập hợp tất cả công việc, kiến thức và giao tiếp của bạn, đồng thời tăng cường sức mạnh bằng AI mạnh mẽ và thiết thực.

Gặp gỡ ClickUp Brain , đối tác chiến dịch của bạn

Tóm tắt và ý tưởng chiến dịch tức thì: Chỉ cần nhập mục tiêu hoặc gợi ý chiến dịch của bạn, ClickUp Brain sẽ tạo ra bản tóm tắt chi tiết, phác thảo hoặc ý tưởng nội dung phù hợp với đối tượng và kênh của bạn

Đề xuất thông minh, ở mọi nơi: Bạn cần một dòng tiêu đề hấp dẫn, một góc nhìn mới cho quảng cáo hoặc một bản tóm tắt nhanh về cuộc họp? ClickUp Brain luôn sẵn sàng trợ giúp, ngay tại nơi bạn đang làm việc, với quyền truy cập vào nhiều mô hình AI tiên tiến, như ChatGPT, Claude và Gemini

Quy trình chiến dịch hoàn chỉnh: Yêu cầu ClickUp Brain học hỏi từ các chiến dịch trước đó và tạo các công việc, công việc con theo ngữ cảnh và gắn thẻ người được giao cho các chiến dịch tiếp thị mới nhất của bạn

📌 Ví dụ: Bạn đang lên kế hoạch cho chiến dịch trở lại trường học? Chỉ cần nhập lời nhắc vào ClickUp Brain, nó sẽ ngay lập tức tạo ra bản tóm tắt chiến dịch toàn diện, sẵn sàng để bạn chuyển thành công việc và chia sẻ với nhóm của mình.

Dưới đây là mẫu ClickUp Brain trong công việc👇

tăng hiệu quả chiến dịch của bạn gấp 10 lần với ClickUp Brain MAX : Trợ lý AI hoàn hảo trên máy tính để bàn cho các nhà tiếp thị

Tự động hóa toàn bộ chiến dịch: Tạo kế hoạch chiến dịch, nội dung và thậm chí phân tích sau chiến dịch chỉ với vài cú nhấp chuột. Không còn phải chuyển đổi giữa các công cụ AI cho các nhu cầu khác nhau

Gợi ý thực thi: Brain MAX không chỉ tạo ra nội dung—nó còn giúp bạn tối ưu hóa. Nhận các đề xuất để cải thiện chiến dịch của bạn, từ thời gian, nội dung đến sự kết hợp kênh

Tạo công việc bằng giọng nói: Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú, tạo công việc chiến dịch (và công việc con), thực hiện tìm kiếm trên không gian làm việc được kết nối và hơn thế nữa, với 40 ngôn ngữ! Với Sử dụng giọng nói của bạn để ghi chú, tạo công việc chiến dịch (và công việc con), thực hiện tìm kiếm trên không gian làm việc được kết nối và hơn thế nữa, với 40 ngôn ngữ! Với tính năng Nói thành văn bản , việc xây dựng chiến dịch, lên ý tưởng (không cần từ khóa) và hoàn thành công việc chưa bao giờ dễ dàng đến thế

Ghi lại ý tưởng, chia sẻ hướng dẫn và hoàn thành công việc nhanh hơn 4 lần với Talk to Text trong ClickUp Brain MAX

📌 Ví dụ: Bạn đang chạy một chiến dịch đa kênh cho Thứ Sáu Đen? Với Brain MAX, bạn có thể tạo kế hoạch chiến dịch chi tiết, phân công công việc cho nhóm, soạn thảo email quảng cáo và bài đăng trên mạng xã hội, thậm chí nhận được các đề xuất dựa trên AI về thời điểm tốt nhất để ra mắt và kênh nào cần ưu tiên — tất cả trong một quy trình làm việc liền mạch.

Xem video này để tìm hiểu về cách làm việc thông minh hơn, nhanh hơn. 🧠✨

Trợ lý chiến dịch AI: Trợ lý chiến dịch luôn sẵn sàng của bạn

Tự động hóa công việc bận rộn: Các AI Agent xử lý các công việc lặp đi lặp lại như phân công công việc, gửi nhắc nhở, cập nhật trạng thái và tạo bản tóm tắt

Giữ chiến dịch đi đúng hướng: Các đại lý gửi nhắc nhở về thời hạn, lấy báo cáo hiệu suất và đảm bảo không có gì bị bỏ sót

Nhận kế hoạch hoàn chỉnh với các công việc và công việc con: Các đại lý AI có thể xây dựng một khung và quy trình làm việc hoàn chỉnh cho chiến dịch của bạn.

📌 Ví dụ: Phê duyệt bản tóm tắt chiến dịch và AI Agent sẽ ngay lập tức phân công công việc cho nhóm của bạn, lên lịch các cuộc họp đánh giá và thiết lập các nhắc nhở — không cần theo dõi thủ công. Xem cách thực hiện. 👇🏼

Nội dung, quy trình làm việc và lập lịch trình dựa trên AI

Lịch ClickUp. Nó tối ưu hóa dòng thời gian và gửi nhắc nhở thông minh để không bỏ sót bất kỳ điều gì Tự động lên lịch các nhiệm vụ, cuộc họp và thời hạn của chiến dịch vớiNó tối ưu hóa dòng thời gian và gửi nhắc nhở thông minh để không bỏ sót bất kỳ điều gì

Ghi lại và tóm tắt các cuộc họp chiến dịch, sau đó tự động tạo các nhiệm vụ có thể thực hiện để duy trì tiến độ dự án với ClickUp AI Notetaker

Hãy để AI xử lý các công việc thường ngày — phân công nhiệm vụ, cập nhật trạng thái và thông báo với ClickUp Automations — để nhóm của bạn có thể tập trung vào chiến lược và sáng tạo

Truy xuất ngay lập tức các tài sản chiến dịch, các biến thể quảng cáo thành công hoặc bản nháp mới nhất — không còn phải tìm kiếm trong các thư mục hoặc email nữa với Enterprise AI Search

Phân tích, báo cáo và tối ưu hóa — được hỗ trợ bởi AI

Bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh, được hỗ trợ bởi AI Theo dõi hiệu suất chiến dịch trong thời gian thực vớicó thể tùy chỉnh, được hỗ trợ bởi AI

Phân tích dựa trên AI: Đo lường ROI, theo dõi KPI và đưa ra những thông tin chi tiết có thể hành động để cải tiến liên tục

Không gian làm việc thống nhất để chiến dịch thành công

Nền tảng hội tụ : Quản lý dự án, tài liệu, trò chuyện và AI kết hợp với nhau để bạn có thể tạo, khởi chạy và tối ưu hóa các chiến dịch nhanh hơn, ít xích mích hơn và mang lại hiệu quả cao hơn

Cộng tác thời gian thực: ClickUp Chat , tính năng trò chuyện, bình luận và chia sẻ tài liệu ClickUp Docs tích hợp giúp mọi người luôn đồng bộ và tham gia, cho dù nhóm của bạn đang ở văn phòng hay làm việc từ xa

Với AI làm cốt lõi và mọi thứ được quản lý tại một nơi, ClickUp biến việc thực hiện chiến dịch thành một quy trình chiến lược, hợp lý, mang lại kết quả.

Mẫu, tích hợp và khả năng mở rộng

Mẫu Kế hoạch Chiến dịch ClickUp là một mẫu toàn diện, sẵn sàng sử dụng để tổ chức, lên lịch và theo dõi mọi khía cạnh của chiến dịch từ đầu đến cuối.

Nhận mẫu miễn phí Giữ mọi thứ ngăn nắp và đạt được kết quả mong muốn với Mẫu lập kế hoạch chiến dịch ClickUp

Các tính năng của ClickUp như Trạng thái tùy chỉnh, Trường tùy chỉnh và Chế độ xem tùy chỉnh cho phép bạn theo dõi tiến độ chiến dịch, sắp xếp các chi tiết quan trọng như ngân sách và quyền sở hữu, đồng thời trực quan hóa toàn bộ quy trình làm việc của bạn dưới các định dạng như Danh sách, Gantt, Khối lượng công việc và Lịch.

Các mẫu như Mẫu quản lý chiến dịch tiếp thị ClickUp và Mẫu tóm tắt chiến dịch ClickUp giúp bạn lập kế hoạch, khởi chạy và theo dõi các chiến dịch một cách dễ dàng, đồng thời đảm bảo mọi bản tóm tắt đều rõ ràng, thống nhất và có thể thực hiện được cho các nhóm và các bên liên quan.

Kết nối ClickUp với Google Ads, nền tảng email, CRM và hơn thế nữa để có một hệ thống tiếp thị thống nhất với Tích hợp ClickUp

Kiểm soát bảo mật mạnh mẽ và khả năng mở rộng cho các nhóm có kích thước bất kỳ với bảo mật cấp doanh nghiệp của ClickUp

Sarah Lively, Giám đốc Truyền thông Xã hội tại Cartoon Network, nhận xét về ClickUp như là nguồn thông tin duy nhất của nhóm:

Chúng tôi có thể hành động rất nhanh vì có một nguồn thông tin duy nhất chứa tất cả các chi tiết cần thiết. Chúng tôi cũng có thể đảm bảo tính chính xác cao cho những nội dung đăng tải trên mạng xã hội vì có trạng thái công việc giúp ngăn ngừa lỗi.

Chúng tôi có thể hành động rất nhanh vì có một nguồn thông tin duy nhất chứa tất cả các chi tiết cần thiết. Chúng tôi cũng có thể đảm bảo tính chính xác cao cho những nội dung đăng tải trên mạng xã hội vì có trạng thái công việc giúp ngăn ngừa lỗi.

Các tính năng tốt nhất của ClickUp

Bản tóm tắt chiến dịch, nội dung quảng cáo và ý tưởng sáng tạo do AI tạo ra từ các mô hình AI hàng đầu thế giới

Các tác nhân AI để thực hiện các nhiệm vụ, phê duyệt, lập lịch và báo cáo tự động

Lịch thông minh tích hợp AI cho việc lên lịch và quản lý thời hạn hiệu quả

Bảng điều khiển và phân tích thời gian thực liên kết trực tiếp với mục tiêu chiến dịch

Nền tảng hội tụ để quản lý chiến dịch, cộng tác nội dung và truyền thông

AI Notetaker để tóm tắt cuộc họp và tạo công việc ngay lập tức

Mẫu, trạng thái, trường và chế độ xem có thể tùy chỉnh

Tích hợp sâu với các công cụ tiếp thị và hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Giới hạn của ClickUp

Với nhiều tính năng, các nhóm mới sử dụng nền tảng đầy đủ tính năng có thể mất nhiều thời gian hơn để làm quen

Giá ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (9.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (4.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Một người dùng G2 nhận xét:

Brain MAX mới đã giúp tăng năng suất của tôi lên rất nhiều. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm các mô hình suy luận nâng cao, với giá cả phải chăng giúp dễ dàng tập trung mọi thứ vào một nền tảng duy nhất. Các tính năng như chuyển giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

Brain MAX mới đã giúp tôi tăng năng suất đáng kể. Khả năng sử dụng nhiều mô hình AI, bao gồm các mô hình suy luận nâng cao, với giá cả phải chăng giúp dễ dàng tập trung mọi thứ vào một nền tảng duy nhất. Các tính năng như chuyển đổi giọng nói thành văn bản, tự động hóa công việc và tích hợp với các ứng dụng khác giúp quy trình làm việc trở nên mượt mà và thông minh hơn.

📚 Bài đọc bổ sung: Muốn tìm hiểu thêm về cách vận hành công cụ tạo doanh thu tiếp thị tốc độ cao với ClickUp và AI? Tải ngay cẩm nang hướng dẫn! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (Tốt nhất để tạo tài sản chiến dịch trong hệ sinh thái CRM)

qua HubSpot

HubSpot Campaign Assistant là một công cụ hỗ trợ AI được tích hợp trực tiếp vào nền tảng HubSpot, giúp các nhóm tiếp thị tạo bản sao cho quảng cáo, trang đích và email tiếp thị. Bạn chỉ cần nhập một vài chi tiết, như sản phẩm, đối tượng và giọng điệu, và công cụ này sẽ tạo văn bản phù hợp, sẵn sàng sử dụng trong vài phút.

Công cụ này hoạt động trên Google Search, Facebook và LinkedIn Ads, cũng như nội dung email và trang đích, giúp bạn chuẩn bị nhiều tài sản chiến dịch tại một nơi. Công cụ này giúp bạn không còn phải lo lắng về trang trống và tăng tốc độ tạo/lập tài sản cho các chiến dịch đa kênh.

Một lợi thế quan trọng là sự tích hợp sâu với CRM và các công cụ tiếp thị của HubSpot. Bạn có thể gửi nội dung đã tạo trực tiếp vào chiến dịch của mình, kết nối với dữ liệu khách hàng và theo dõi hiệu suất mà không cần chuyển đổi nền tảng.

Điều này làm cho nó trở nên lý tưởng cho các nhóm đã sử dụng HubSpot để quản lý khách hàng tiềm năng và tự động hóa, giữ việc tạo/lập, thực hiện và báo cáo chiến dịch trong một không gian làm việc được kết nối. Để có thêm sự linh hoạt, bạn cũng có thể sao chép nội dung để sử dụng bên ngoài HubSpot.

Các tính năng tốt nhất của HubSpot Campaign Assistant

Tạo bản sao trang đích, bản sao email tiếp thị và bản sao quảng cáo trong vài phút

Tạo nhiều biến thể quảng cáo phù hợp với các nền tảng hoặc đối tượng mục tiêu khác nhau

Lưu trữ và xem lại các bản nháp trước đó để so sánh và hoàn thiện

Giao diện dễ sử dụng với thiết lập tối thiểu và không yêu cầu kinh nghiệm về AI hoặc mã hóa

Giới hạn của Trợ lý chiến dịch HubSpot

Hoạt động hiệu quả nhất cho các nhà tiếp thị đã sử dụng CRM và Marketing Hub của HubSpot

Chủ yếu tập trung vào văn bản và có thể cần chỉnh sửa thủ công để hoàn thiện sáng tạo

Giá của HubSpot Campaign Assistant

Miễn phí

Đánh giá và nhận xét về HubSpot Campaign Assistant

G2: 4.4/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (3.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về HubSpot Campaign Assistant

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ :

Từ tiếp thị qua email và tạo/lập trang đích đến lập lịch trên mạng xã hội, tối ưu hóa SEO và tích hợp CRM, HubSpot cung cấp giải pháp toàn diện bao gồm mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng.

Từ tiếp thị qua email và tạo/lập trang đích đến lập lịch trên mạng xã hội, tối ưu hóa SEO và tích hợp CRM, HubSpot cung cấp giải pháp toàn diện bao gồm mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng.

📚 Bài đọc liên quan: Dưới đây là danh sách kiểm tra chiến dịch tiếp thị để đảm bảo bạn đã hoàn thành mọi bước, từ ý tưởng đến thực hiện, trước khi bắt đầu chiến dịch.

3. ActiveCampaign (Tốt nhất cho các chiến dịch email tự động và hành trình của khách hàng)

qua ActiveCampaign

ActiveCampaign kết hợp tính năng tạo nội dung dựa trên AI với nền tảng tự động hóa tiếp thị mạnh mẽ, giúp bạn dễ dàng thiết kế các chiến dịch mục tiêu qua email, mạng xã hội và quảng cáo. Bạn có thể tạo dòng tiêu đề, nội dung và văn bản quảng cáo đồng thời điều chỉnh thông điệp cho phù hợp với các phân khúc đối tượng khác nhau.

Nó hỗ trợ các chiến dịch đa kênh, thu thập dữ liệu hành vi của khách hàng để cá nhân hóa các ưu đãi và lời kêu gọi hành động. AI giúp tinh chỉnh nội dung để tăng mức độ tương tác, trong khi tự động hóa đảm bảo tin nhắn đến đúng người vào đúng thời điểm.

Điểm mạnh của ActiveCampaign nằm ở khả năng liên kết việc tạo/lập chiến dịch trực tiếp với bản đồ hành trình của khách hàng. Bạn có thể xây dựng chuỗi, kích hoạt giao tiếp dựa trên tương tác và theo dõi hiệu suất — tất cả trong cùng một nền tảng.

Sự kết hợp giữa tạo nội dung AI và tự động hóa khiến nó trở thành lựa chọn phù hợp cho các nhóm muốn có các chiến dịch thông minh hơn, dựa trên dữ liệu mà không cần phải sử dụng nhiều công cụ riêng biệt cho việc viết quảng cáo, phân khúc và phân phối.

📮ClickUp Insight: Các nhóm có hiệu suất thấp có khả năng sử dụng hơn 15 công cụ cao gấp 4 lần, trong khi các nhóm có hiệu suất cao duy trì hiệu quả bằng cách giới hạn bộ công cụ của họ ở 9 nền tảng trở xuống. Nhưng sử dụng một nền tảng thì sao? Là ứng dụng toàn diện cho công việc, ClickUp tập hợp các công việc, dự án, tài liệu, wiki, trò chuyện và cuộc gọi của bạn trên một nền tảng duy nhất, hoàn chỉnh với các quy trình làm việc được hỗ trợ bởi AI. Sẵn sàng làm việc thông minh hơn? ClickUp phù hợp với mọi nhóm, giúp công việc hiển thị rõ ràng và cho phép bạn tập trung vào những việc quan trọng trong khi AI xử lý phần còn lại.

Các tính năng tốt nhất của ActiveCampaign

Nội dung dự đoán và tối ưu hóa thời gian gửi dựa trên AI

Tự động hóa đa kênh cho email, mạng xã hội và quảng cáo

Phân đoạn khách hàng nâng cao cho các chiến dịch tiếp thị cá nhân hóa

Hệ thống CRM tích hợp sẵn để đồng bộ hóa hoàn hảo giữa bán hàng và tiếp thị

Giới hạn của ActiveCampaign

Tự động hóa đầy đủ tính năng yêu cầu các kế hoạch cấp cao hơn

Chi phí tăng nhanh khi danh sách liên hệ của bạn mở rộng

Giá cả của ActiveCampaign

Gói cơ bản: $15/tháng

Thêm: $49/tháng

Chuyên nghiệp: $79/tháng

Enterprise: 145 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10.000+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (2.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ActiveCampaign

Một nhà phê bình G2 chia sẻ:

Thật dễ dàng để cấu hình danh bạ, chiến dịch email và tự động hóa trong ActiveCampaign để tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả. Tôi có thể dễ dàng xem hiệu suất của các chiến dịch và điều chỉnh khi cần thiết.

Thật dễ dàng để cấu hình danh bạ, chiến dịch email và tự động hóa trong ActiveCampaign để tiếp cận đối tượng mục tiêu một cách hiệu quả. Tôi có thể dễ dàng theo dõi hiệu suất của các chiến dịch và điều chỉnh khi cần thiết.

📚 Cũng nên đọc: Cần một tùy chọn plug-and-play để bắt đầu chiến dịch quảng cáo tiếp theo? Các mẫu quảng cáo này sẽ giúp bạn.

4. AdCreative. ai (Tốt nhất để tạo nội dung quảng cáo có tỷ lệ chuyển đổi cao bằng AI)

qua AdCreative

AdCreative.ai là một nền tảng được hỗ trợ bởi AI giúp các nhà tiếp thị nhanh chóng sản xuất các quảng cáo sáng tạo tập trung vào chuyển đổi và hình ảnh trên mạng xã hội. Bạn có thể tạo nhiều biến thể quảng cáo trong vài phút bằng cách nhập chi tiết sản phẩm, đối tượng mục tiêu và tài sản thương hiệu của mình.

Công cụ này sử dụng máy học được huấn luyện trên hàng triệu quảng cáo hiệu quả cao để đề xuất bố cục, tiêu đề và lời kêu gọi hành động được tối ưu hóa cho số lần nhấp và chuyển đổi.

Nó hỗ trợ các kênh phổ biến như Facebook, Instagram, Google và LinkedIn, giúp bạn dễ dàng tạo ra các nội dung sáng tạo dành riêng cho từng nền tảng mà không cần phải bắt đầu lại từ đầu mỗi lần. Bạn cũng có thể tải lên bộ công cụ thương hiệu của riêng mình, bao gồm màu sắc, phông chữ và logo, để mọi sản phẩm đều phù hợp với thương hiệu.

AdCreative. ai tích hợp với các công cụ như Google Ads và Facebook Ads Manager, cho phép bạn gửi các nội dung sáng tạo trực tiếp vào chiến dịch quảng cáo của mình để thử nghiệm và theo dõi hiệu suất.

Điều này đặc biệt hữu ích cho các nhóm thực hiện các chiến dịch quảng cáo với khối lượng lớn, muốn tiết kiệm thời gian cho công việc thiết kế lặp đi lặp lại đồng thời cải thiện hiệu suất sáng tạo thông qua các đề xuất dựa trên dữ liệu.

Các tính năng tốt nhất của AdCreative.ai

Quảng cáo, băng rôn và bài đăng trên mạng xã hội được tạo bằng AI chỉ trong vài giây

Đánh giá dự đoán để ưu tiên các biến thể quảng cáo hiệu quả cao

Nhiều biến thể quảng cáo để thử nghiệm A/B và tối ưu hóa

Tích hợp với các nền tảng quảng cáo lớn để đăng tải nội dung một cách liền mạch

Giới hạn của AdCreative. ai

Các tùy chọn tùy chỉnh bị giới hạn đối với các nhu cầu nâng cao về thương hiệu hoặc bố cục

Kết quả tốt nhất phụ thuộc vào kết nối với các tài khoản quảng cáo đang hoạt động để nhận phản hồi về hiệu suất

Giá dịch vụ AdCreative. ai

Gói cơ bản: $39/tháng

Chuyên nghiệp: $249/tháng

Gói Ultimate: $599/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AdCreative. ai

G2: 4.3/5 (782 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (100+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về AdCreative. ai

Một nhà phê bình G2 chia sẻ:

Điều tôi thích nhất ở AdCreative. ai là nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với công cụ này, tôi có thể tạo ra hàng chục băng rôn quảng cáo chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột.

Điều tôi thích nhất ở AdCreative. ai là nó giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Với công cụ này, tôi có thể tạo ra hàng chục băng rôn quảng cáo chuyên nghiệp chỉ với vài cú nhấp chuột.

📚 Cũng nên đọc: Khám phá cách các nhóm làm việc nhanh chóng mang lại kết quả tốt hơn với hướng dẫn thực hiện chiến dịch tốc độ cao này.

5. StoryLab. ai (Tốt nhất cho quảng cáo và nội dung mạng xã hội do AI tạo ra)

StoryLab.ai là một công cụ tạo nội dung dựa trên AI được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị tạo bản sao chiến dịch cho nhiều kênh tại một nơi. Công cụ này hỗ trợ các định dạng như chú thích trên mạng xã hội, bản sao quảng cáo, chuỗi email, dàn ý blog và kịch bản video, giúp dễ dàng duy trì tính nhất quán của thông điệp trên các nền tảng.

Bạn bắt đầu bằng cách nhập mô tả ngắn gọn về chiến dịch hoặc sản phẩm của mình, chọn giọng điệu và loại nội dung, sau đó StoryLab.ai sẽ tạo bản nháp nội dung để bạn chỉnh sửa hoặc hoàn thiện.

Điểm mạnh của nền tảng này nằm ở phạm vi mẫu của nó, bao gồm mọi thứ từ quảng cáo Facebook và LinkedIn đến mô tả YouTube và tiêu đề trang đích. Nó cũng bao gồm tính năng "tái tạo" cho phép bạn có nhiều biến thể của một ý tưởng, để bạn có thể nhanh chóng thử nghiệm A/B tin nhắn. Đối với các chiến dịch đang diễn ra, bạn có thể lưu và sắp xếp các lời nhắc hoặc kết quả yêu thích của mình, giúp dễ dàng duy trì thư viện ý tưởng nội dung có thể tái sử dụng.

Các tính năng tốt nhất của StoryLab. ai

Quảng cáo, bài đăng blog và nội dung mạng xã hội được tạo bằng AI

Tái sử dụng nội dung cho tiếp thị đa kênh

Các gợi ý sáng tạo để khơi nguồn ý tưởng cho chiến dịch

Giao diện đơn giản, dễ sử dụng và hợp tác

Giới hạn của StoryLab. ai

Tính năng định dạng hoặc thiết kế nâng cao bị giới hạn

Hoạt động tốt nhất với nội dung văn bản, không phù hợp với hình ảnh

Giá cả của StoryLab. ai

Kế hoạch miễn phí

Pro: $15/tháng

Không giới hạn: 19 USD/tháng

Đánh giá và nhận xét về StoryLab. ai

G2: Chưa có đánh giá

Capterra: Chưa có đánh giá

🔎 Bạn có biết? Quản lý chiến dịch một cách rời rạc sẽ làm chậm tiến độ công việc của bạn. Tìm hiểu cách tập trung hóa việc thực hiện chiến dịch và giữ mọi thứ thống nhất ở một nơi.

6. Creatify (Tốt nhất để biến thông tin sản phẩm thành quảng cáo video sẵn sàng sử dụng)

qua Creatify

Creatify là một nền tảng dựa trên AI tập trung vào việc tạo quảng cáo video ngắn có thể được sử dụng trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok và YouTube. Bạn cung cấp thông tin chi tiết về sản phẩm hoặc chiến dịch của mình, chẳng hạn như điểm bán hàng chính, đối tượng mục tiêu và phong cách mong muốn, và Creatify sẽ tự động tạo quảng cáo video hoàn chỉnh với hình ảnh, văn bản phủ và nhạc.

Một trong những ưu điểm chính của công cụ này là khả năng tạo nhiều biến thể của một quảng cáo một cách nhanh chóng, giúp bạn dễ dàng thử nghiệm các góc độ sáng tạo khác nhau và xem điều gì phù hợp nhất với đối tượng của bạn. Công cụ này cũng hỗ trợ chỉnh sửa dễ dàng, vì vậy bạn có thể chỉnh sửa văn bản, thay thế hình ảnh hoặc điều chỉnh thời gian mà không cần bắt đầu lại từ đầu.

Vì Creatify xử lý toàn bộ quá trình — từ tạo ý tưởng quảng cáo đến sản xuất video sẵn sàng sử dụng — nên nó rất phù hợp cho các doanh nghiệp nhỏ, nhóm tiếp thị hoặc thương hiệu thương mại điện tử muốn có quảng cáo video chuyên nghiệp mà không cần đầu tư vào phần mềm chỉnh sửa phức tạp hoặc nhóm sản xuất video chuyên dụng.

Các tính năng tốt nhất của Creatify

Quảng cáo video do AI tạo ra từ các lời nhắc đơn giản

Mẫu tích hợp sẵn cho các định dạng và nền tảng quảng cáo khác nhau

Các tùy chọn tùy chỉnh thương hiệu và thông điệp

Xuất nhanh cho các nền tảng như Facebook, Instagram và TikTok

Giới hạn của Creatify

Tính năng chỉnh sửa nâng cao bị giới hạn so với phần mềm video chuyên nghiệp

Hoạt động hiệu quả nhất cho nội dung tiếp thị ngắn gọn

Giá cả của Creatify

Miễn phí

Gói cơ bản: $39/tháng

Pro: $99/tháng

Enterprise: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Creatify

G2: 4.5/5 (485+ đánh giá)

Capterra: Chưa có đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Creatify

Một nhà phê bình G2 chia sẻ:

Tôi thực sự đánh giá cao sự dễ sử dụng của Creatify AI. Nền tảng này rất trực quan, ngay cả khi bạn không rành về công nghệ, giúp toàn bộ quá trình tạo/lập video trở nên dễ dàng.

Tôi thực sự đánh giá cao sự dễ sử dụng của Creatify AI. Nền tảng này rất trực quan, ngay cả khi bạn không rành về công nghệ, giúp toàn bộ quá trình tạo/lập video trở nên dễ dàng.

📚 Cũng nên đọc: Từ viết bản sao hấp dẫn đến lên lịch ra mắt, hướng dẫn quản lý chiến dịch email này giúp bạn hợp lý hóa tất cả các công việc.

7. Quickads (Tốt nhất cho việc tự động tạo biến thể quảng cáo cho mạng xã hội)

qua Quickads

Quickads là một nền tảng tạo quảng cáo dựa trên AI được thiết kế để giúp các nhà tiếp thị và chủ doanh nghiệp nhỏ sản xuất quảng cáo cho nhiều kênh trong vài phút. Bạn bắt đầu bằng cách nhập thông tin cơ bản về sản phẩm, đối tượng mục tiêu và mục tiêu chiến dịch của mình, sau đó nền tảng sẽ tạo ra các quảng cáo, bản sao và các biến thể phù hợp với thông tin bạn nhập.

Nó hỗ trợ một phạm vi rộng các định dạng quảng cáo, bao gồm bài đăng trên mạng xã hội, quảng cáo băng rôn và kịch bản video, khiến nó trở nên linh hoạt cho các nhóm chạy chiến dịch đa kênh. Công cụ này cũng cho phép tùy chỉnh nhanh chóng để bạn có thể điều chỉnh văn bản, màu sắc và hình ảnh cho phù hợp với phong cách thương hiệu của mình trước khi xuất bản.

Với sự nhấn mạnh vào tốc độ và sự đơn giản, Quickads đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp cần tạo và thử nghiệm nhiều phiên bản quảng cáo mà không mất nhiều thời gian cho thiết kế hoặc viết quảng cáo. Đây là một lựa chọn thiết thực cho các nhóm muốn triển khai chiến dịch nhanh hơn trong khi vẫn duy trì sản xuất sáng tạo nội bộ.

Các tính năng tốt nhất của Quickads

Nội dung quảng cáo và thiết kế sáng tạo do AI tạo ra trong vòng dưới 60 giây

Tùy chọn xuất đa nền tảng cho Facebook, Instagram, Google và hơn thế nữa

Tự động tạo biến thể quảng cáo cho thử nghiệm A/B

Giao diện đơn giản dành cho người không chuyên về thiết kế

Giới hạn của Quickads

Ít tùy chọn tùy chỉnh hơn so với các công cụ thiết kế nâng cao

Phù hợp nhất cho các chiến dịch ngắn hạn hoặc cần triển khai nhanh chóng

Giá dịch vụ Quickads

Gói cơ bản: $79/tháng

Pro: $99/tháng

Công ty quảng cáo: $149/tháng

Đánh giá và nhận xét về Quickads

G2: Chưa có đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Quickads

Một nhà phê bình G2 chia sẻ:

Tính năng tạo quảng cáo hình ảnh bằng một cú nhấp chuột của QuickAds.ai là một bước đột phá. Tính năng này cực kỳ hiệu quả, mang lại kết quả chuyên nghiệp chỉ trong vài giây. Tôi đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho thiết kế kể từ khi sử dụng công cụ này. Các quảng cáo rất bắt mắt và hiệu quả, giúp các chiến dịch của tôi nổi bật.

Tính năng tạo quảng cáo hình ảnh bằng một cú nhấp chuột của QuickAds.ai là một bước đột phá. Tính năng này cực kỳ hiệu quả, mang lại kết quả chuyên nghiệp chỉ trong vài giây. Tôi đã tiết kiệm rất nhiều thời gian và tiền bạc cho thiết kế kể từ khi sử dụng công cụ này. Các quảng cáo rất bắt mắt và hiệu quả, giúp chiến dịch của tôi nổi bật.

📚 Bài đọc liên quan: Xây dựng chiến lược thông minh hơn nhanh hơn bằng cách sử dụng các công cụ tạo kế hoạch tiếp thị dựa trên AI giúp cắt giảm một nửa thời gian lập kế hoạch.

8. Pencil AI (Tốt nhất cho việc thử nghiệm và tối ưu hóa nội dung quảng cáo bằng thông tin phân tích AI)

qua Pencil

Pencil AI sử dụng AI để giúp các nhóm tiếp thị tạo quảng cáo sáng tạo cho các nền tảng như Facebook, Instagram, YouTube và TikTok. Bạn bắt đầu bằng cách tải lên các tài sản thương hiệu của mình — logo, hình ảnh sản phẩm và video hiện có — sau đó Pencil sẽ tạo ra nhiều biến thể quảng cáo được thiết kế để phù hợp với giọng điệu và phong cách của bạn.

Điều khiến Pencil khác biệt là cách tiếp cận "dự đoán" của nó. AI không chỉ tạo quảng cáo; nó phân tích dữ liệu hiệu suất chiến dịch trong quá khứ để đề xuất các nội dung sáng tạo có khả năng thành công cao nhất. Theo thời gian, nó sẽ học được những hình ảnh, tiêu đề và lời kêu gọi hành động nào phù hợp nhất với thương hiệu của bạn, để các quảng cáo trong tương lai càng trở nên mục tiêu hơn.

Tất cả các chiến dịch và tài sản của bạn được lưu trữ trong một bảng điều khiển duy nhất, giúp dễ dàng thử nghiệm các biến thể và theo dõi kết quả. Điều này làm cho Pencil đặc biệt có giá trị đối với các nhóm thường xuyên chạy các chiến dịch quảng cáo và muốn cắt giảm thời gian sản xuất trong khi vẫn giữ dữ liệu hiệu suất làm trung tâm cho các quyết định sáng tạo của họ.

Các tính năng tốt nhất của Pencil AI

Nội dung quảng cáo và tài sản sáng tạo do AI tạo ra, được tùy chỉnh theo thương hiệu của bạn

Đánh giá hiệu suất dự đoán cho các biến thể quảng cáo

Tích hợp bộ nhận diện thương hiệu để đảm bảo tính nhất quán về hình ảnh

Nhiều biến thể cho thử nghiệm A/B

Giới hạn của Pencil AI

Yêu cầu tài khoản quảng cáo được kết nối để có kết quả dự đoán tốt nhất

Hoạt động hiệu quả nhất cho các nhóm đang chạy các chiến dịch quảng cáo liên tục

Giá của Pencil AI

Gói cơ bản: $14/tháng

Phát triển: $55/tháng

Ưu điểm: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Pencil AI

G2: Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về Pencil AI

Một người đánh giá trên G2 chia sẻ :

Đây là một nền tảng mang tính cách mạng. Đặc biệt lưu ý: Tất cả các mô hình GenAI tốt nhất ở một nơi, dữ liệu hiệu suất tích hợp để tối ưu hóa sản xuất quảng cáo, biến thể nguồn cấp dữ liệu để mở rộng quy mô nội dung, thư viện thương hiệu tích hợp và trò chuyện với quảng cáo!

Đây là một nền tảng mang tính cách mạng. Đặc biệt lưu ý: Tất cả các mô hình GenAI tốt nhất ở một nơi, dữ liệu hiệu suất tích hợp để tối ưu hóa sản xuất quảng cáo, các biến thể nguồn cấp dữ liệu để mở rộng quy mô nội dung, thư viện thương hiệu tích hợp và trò chuyện với quảng cáo!

📚 Cũng nên đọc: Những ví dụ ngắn gọn về sáng tạo này cho thấy cách để mọi người cùng hiểu nhau trước khi bạn bắt đầu sáng tạo.

9. Smartly (Tốt nhất cho tự động hóa quảng cáo đa nền tảng, quy mô lớn)

qua Smartly

Smartly là một nền tảng tự động hóa sáng tạo và mua phương tiện truyền thông được thiết kế để giúp các thương hiệu chạy các chiến dịch trả phí trên các nền tảng mạng xã hội lớn, bao gồm Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest và Snapchat. Nền tảng này kết hợp tạo/lập quảng cáo, thử nghiệm và tối ưu hóa trong một không gian làm việc, cho phép các nhóm thiết kế quảng cáo sáng tạo, thiết lập mục tiêu và khởi chạy chiến dịch mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ.

Các tính năng tự động hóa của nền tảng cho phép các nhà tiếp thị cập nhật quảng cáo và mục tiêu một cách động dựa trên nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, phân khúc đối tượng hoặc dữ liệu hiệu suất. Điều này giúp quảng cáo luôn phù hợp và kịp thời, cho dù bạn đang chạy chương trình khuyến mãi theo mùa hay cập nhật thông điệp dựa trên kho hàng. Các nhóm cũng có thể chạy thử nghiệm sáng tạo trên quy mô lớn để xem biến thể nào hiệu quả nhất trước khi commit ngân sách.

Vì Smartly. io tích hợp trực tiếp với các nền tảng quảng cáo xã hội, dữ liệu hiệu suất được luồng trở lại công cụ để báo cáo thời gian thực. Điều này giúp dễ dàng phát hiện xu hướng, điều chỉnh chi tiêu và nhân rộng các chiến dịch hiệu quả cao. Các thương hiệu lớn thường sử dụng Smartly. io để quản lý nhiều chiến dịch và thị trường cùng một lúc, hợp lý hóa quy trình làm việc và giảm thiểu việc quản lý quảng cáo thủ công.

Các tính năng thông minh nhất

Kiểm tra và tối ưu hóa sáng tạo tự động trên các nền tảng

Tích hợp với tất cả các mạng quảng cáo truyền thông xã hội chính

Phân bổ ngân sách dựa trên AI để tối ưu hóa ROI

Công cụ cộng tác cho các nhóm sáng tạo và tiếp thị

Giới hạn thông minh

Giá cao hơn dành cho khách hàng doanh nghiệp

Không lý tưởng cho các doanh nghiệp nhỏ có chi phí quảng cáo giới hạn

Định giá thông minh

Giá tùy chỉnh dựa trên chi tiêu quảng cáo và nhu cầu chiến dịch

Đánh giá và nhận xét thông minh

G2: 4.5/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Smartly

Một nhà phê bình G2 chia sẻ:

Chúng hỗ trợ gần như tất cả các tính năng gốc của Meta Ads – DPA, DCO, Trải nghiệm tức thì, Biểu mẫu tức thì, Tùy chỉnh vị trí, v.v. Toàn bộ cấu trúc chiến dịch của chúng tôi có thể được quản lý từ nguồn cấp dữ liệu tự động hóa Google Trang tính dễ sử dụng. Ngân sách, sáng tạo, bản sao, mục tiêu, v.v. – tất cả đều được quản lý trực tiếp từ Google Trang tính!

Chúng hỗ trợ gần như tất cả các tính năng gốc của Meta Ads – DPA, DCO, Trải nghiệm tức thì, Biểu mẫu tức thì, Tùy chỉnh vị trí, v.v. Toàn bộ cấu trúc chiến dịch của chúng tôi có thể được quản lý từ nguồn cấp dữ liệu tự động hóa Google Trang tính dễ sử dụng. Ngân sách, nội dung sáng tạo, bản sao, mục tiêu, v.v. – tất cả đều được quản lý trực tiếp từ Google Trang tính!

📚 Cũng nên đọc: Tìm các công cụ quản lý chiến dịch tốt nhất để lập kế hoạch, khởi chạy và tối ưu hóa chiến dịch từ đầu đến cuối.

10. Predis. ai (Tốt nhất cho tạo bài đăng trên mạng xã hội và lập kế hoạch ý tưởng)

Predis.ai là một công cụ dựa trên AI giúp các doanh nghiệp tạo ra các bài đăng trên mạng xã hội hoàn chỉnh, bao gồm hình ảnh, chú thích và thẻ bắt đầu bằng #, từ một văn bản đơn giản. Bạn có thể nhập mô tả ngắn gọn về sản phẩm, ưu đãi hoặc chiến dịch của mình, và Predis sẽ tự động tạo ra nội dung sẵn sàng để xuất bản, phù hợp với các nền tảng như Instagram, Facebook, LinkedIn, v.v.

Công cụ này đi kèm với trình tạo hình ảnh AI, các mẫu có thể tùy chỉnh và trình lập lịch để bạn có thể thiết kế và đăng nội dung mà không cần chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng. Nó cũng cung cấp phân tích đối thủ cạnh tranh và thông tin chi tiết về hiệu suất, cung cấp cho bạn dữ liệu để tinh chỉnh chiến lược xã hội của mình.

Predis hoạt động hiệu quả cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng như các công ty quảng cáo muốn duy trì sự hiện diện tích cực và chuyên nghiệp trên mạng xã hội mà không cần đầu tư nhiều vào thiết kế hoặc nguồn lực viết quảng cáo. Bằng cách kết hợp ý tưởng, tạo/lập và lên lịch tại một nơi, Predis giúp các nhóm duy trì tính nhất quán và tiến độ của các chiến dịch.

Các tính năng tốt nhất của Predis. ai

Quảng cáo, video và bài đăng tĩnh trên mạng xã hội được tạo bằng AI

Gợi ý sáng tạo phù hợp với từng nền tảng cho các kênh khác nhau

Đề xuất chú thích và thẻ bắt đầu bằng # để tăng hiển thị

Hỗ trợ đa ngôn ngữ cho các chiến dịch toàn cầu

Giới hạn của Predis. ai

Khả năng chỉnh sửa video nâng cao bị giới hạn

Hoạt động hiệu quả nhất cho các chiến lược tiếp thị ưu tiên mạng xã hội

Giá của Predis. ai

Miễn phí

Thêm: $39/tháng

Edge: $79/tháng

Enterprise: 249 USD/tháng

Predis. ai đánh giá và nhận xét

G2: 4.7/5 (200+ đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Predis. ai

Một nhà phê bình G2 chia sẻ:

Ứng dụng tuyệt vời cho mọi loại hình tạo/lập nội dung như video, hình ảnh và carousel.

Ứng dụng tuyệt vời cho mọi loại nội dung tạo/lập như video, hình ảnh và carousel.

📚 Cũng nên đọc: Từ viết bản sao quảng cáo đến chọn các sáng tạo hàng đầu, AI trong quảng cáo đang thay đổi cách thức làm việc của các nhà tiếp thị.

Lợi ích của việc sử dụng AI trong tạo chiến dịch

🔎 Bạn có biết? Phần lớn các nhà tiếp thị — tới 85% — đang tận dụng các công cụ viết AI hoặc công cụ tạo nội dung để nâng cao hiệu quả tiếp thị của họ.

Công cụ tạo chiến dịch AI giúp bạn giảm bớt rất nhiều công việc nặng nhọc — chúng giúp bạn tiết kiệm thời gian, nhắm mục tiêu chính xác hơn và đưa ra những ý tưởng sáng tạo mà bạn có thể sử dụng trên mọi kênh. Với tự động hóa và dữ liệu hỗ trợ, việc lập kế hoạch, tạo và tối ưu hóa chiến dịch trở nên dễ dàng hơn và hiệu quả hơn rất nhiều.

1. Tạo chiến dịch nhanh hơnAI có thể tạo bản sao quảng cáo, quảng cáo video, bài đăng trên mạng xã hội và mẫu quảng cáo trong vài phút, giúp giảm thời gian từ khi lên ý tưởng đến khi ra mắt.

⭐ Điều này có nghĩa là: Các nhà tiếp thị đang nhận thấy những lợi ích trực tiếp về hiệu quả và năng suất từ việc triển khai công nghệ AI. 83,82% số người được hỏi cho biết năng suất của họ đã tăng lên kể từ khi áp dụng AI.

2. Thông điệp thương hiệu nhất quánCác hướng dẫn thương hiệu và kiểm soát giọng điệu tích hợp đảm bảo rằng tất cả các nội dung quảng cáo đều phù hợp với bản sắc thương hiệu của bạn, bất kể nền tảng nào.

3. Tối ưu hóa dựa trên dữ liệuAI phân tích dữ liệu hiệu suất lịch sử và hành vi của đối tượng để tinh chỉnh chiến lược quảng cáo, cải thiện tỷ lệ nhấp chuột và tối đa hóa ROI.

4. Cá nhân hóa trên quy mô lớnTùy chỉnh nội dung tự động giúp điều chỉnh thông điệp cho các đối tượng mục tiêu khác nhau mà không cần tạo nhiều biến thể quảng cáo thủ công.

5. Thực thi đa kênh mượt màNhiều công cụ tạo chiến dịch tiếp thị AI tích hợp với các nền tảng mạng xã hội, mạng quảng cáo và công cụ CRM, giúp dễ dàng phối hợp các chiến dịch trên nhiều kênh.

6. Hiệu quả chi phíBằng cách giảm sự phụ thuộc vào các nguồn sáng tạo bên ngoài và giảm thiểu thử nghiệm và sai sót, các công cụ hỗ trợ AI có thể giúp giảm chi phí sản xuất chiến dịch.

📚 Cũng nên đọc: Giảm thời gian thiết lập chiến dịch với các mẫu chiến dịch tiếp thị được thiết kế để tăng tốc độ và hợp tác.

Thách thức trong việc sử dụng AI cho việc tạo chiến dịch

Mặc dù các công cụ tạo chiến dịch AI có thể hợp lý hóa quá trình tạo quảng cáo và cải thiện hiệu suất, nhưng chúng cũng đi kèm với những thách thức mà các nhà tiếp thị cần phải quản lý.

1. Kiểm soát chất lượngNội dung quảng cáo và văn bản do AI tạo ra có thể cần được kiểm duyệt bởi con người trước khi đăng tải để đảm bảo độ chính xác, tính liên quan và sự phù hợp với thương hiệu.

📊 Sự thật: 39% nhà tiếp thị cho biết họ không biết cách sử dụng AI tạo nội dung một cách an toàn. Họ lo ngại về độ chính xác của công nghệ này và cho rằng cần có sự giám sát của con người, cũng như đào tạo phù hợp và dữ liệu khách hàng đáng tin cậy để tận dụng công nghệ này một cách hiệu quả trong công việc.

2. Quá phụ thuộc vào tự động hóaChỉ dựa vào AI để tạo/lập nội dung có thể dẫn đến các thông điệp chung chung hoặc lặp đi lặp lại, từ đó làm giảm sự tương tác của khán giả theo thời gian.

3. Bối cảnh sáng tạo bị giới hạnCác công cụ AI hoạt động hiệu quả nhất khi được cung cấp thông tin tóm tắt và dữ liệu chi tiết. Nếu không có đầu vào thích hợp, kết quả có thể thiếu các sắc thái cần thiết cho các mục tiêu cụ thể của chiến dịch.

4. Bảo mật và tuân thủ dữ liệuViệc sử dụng dữ liệu khách hàng để cá nhân hóa AI đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về bảo mật như GDPR và CCPA, mà không phải tất cả các công cụ đều quản lý tự động.

🔍 Nghiên cứu cho thấy: 40,44% nhà tiếp thị nhấn mạnh vấn đề bảo mật dữ liệu là thách thức lớn trong việc tích hợp và tối ưu hóa AI toàn diện. Điều này phản ánh sự nhạy cảm ngày càng tăng đối với việc xử lý dữ liệu và các vấn đề đạo đức trong các ứng dụng AI.

5. Độ phức tạp của tích hợpMột số công cụ tạo chiến dịch tiếp thị AI có thể không tích hợp hoàn hảo với hệ thống công nghệ hiện có của bạn, đòi hỏi thiết lập bổ sung hoặc các quy trình thủ công.

6. Chi phí đăng ký và mở rộng quy môMặc dù các công cụ AI có thể tiết kiệm thời gian, nhưng các tính năng nâng cao, cấp sử dụng cao hơn hoặc hỗ trợ đa thương hiệu có thể làm tăng chi phí, đặc biệt là đối với các nhóm lớn.

📚 Cũng nên đọc: Đặt ngân sách, theo dõi chi tiêu và điều chỉnh chiến lược theo thời gian thực với sự trợ giúp từ hướng dẫn ngân sách tiếp thị này.

Làm thế nào để chọn công cụ tạo chiến dịch AI phù hợp?

Việc lựa chọn công cụ tạo chiến dịch tiếp thị AI phù hợp phụ thuộc vào mục tiêu, ngân sách và quy trình làm việc của nhóm bạn. Lựa chọn phù hợp phải phù hợp với mục tiêu chiến dịch của bạn và tích hợp trơn tru vào hệ thống tiếp thị của bạn.

1. Xác định mục tiêu chiến dịch của bạnQuyết định ưu tiên của bạn là tạo quảng cáo, tối ưu hóa nhắm mục tiêu, tạo quảng cáo video, sản xuất bài đăng trên mạng xã hội hay quản lý chiến dịch từ đầu đến cuối.

2. Kiểm tra khả năng AITìm kiếm các tính năng như mẫu quảng cáo, nhiều biến thể quảng cáo, phân tích dự đoán và cá nhân hóa để phù hợp với nhu cầu chiến dịch của bạn.

3. Đánh giá các tùy chọn tích hợpChọn một công cụ hoạt động trơn tru với các nền tảng mạng xã hội, CRM và công cụ phân tích của bạn để hợp lý hóa quy trình công việc.

4. Đánh giá mức độ dễ sử dụngĐảm bảo nền tảng có giao diện trực quan để nhóm của bạn có thể bắt đầu tạo quảng cáo và nội dung quảng cáo nhanh chóng mà không cần phải mất nhiều thời gian học hỏi.

5. So sánh các mức giáXem xét tất cả các kế hoạch có sẵn và tính đến chi phí mở rộng tiềm năng nếu chiến dịch hoặc nhóm của bạn phát triển.

6. Đọc phản hồi thực tế của người dùngXem các đánh giá trên G2 và Capterra để hiểu hiệu suất, chất lượng hỗ trợ khách hàng và những giới hạn tiềm ẩn từ góc độ người dùng.

🔎 Bạn có biết? Một chiến lược quảng bá vững chắc là yếu tố phân biệt giữa các chiến dịch tuyệt vời và những chiến dịch dễ bị lãng quên.

Triển khai chiến dịch nhanh hơn với AI

Công cụ tạo chiến dịch AI đang thay đổi cuộc chơi cho các nhà tiếp thị. Chúng giúp bạn lập kế hoạch, tạo và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo nhanh hơn, nhắm mục tiêu thông minh hơn và chi tiêu ít hơn. Cần nội dung quảng cáo mới? Nhiều biến thể? Điều chỉnh riêng cho từng nền tảng mạng xã hội? Những công cụ này giúp loại bỏ công việc nhàm chán trong quá trình tạo quảng cáo để bạn có thể tập trung vào những thành công lớn.

Và nếu bạn muốn có một nơi để thực hiện tất cả, ClickUp là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Đây là ứng dụng tất cả trong một cho công việc, kết hợp quản lý dự án, tạo/lập nội dung, cộng tác và AI trong một nền tảng. Với ClickUp Brain, Brain MAX và AI Agents, bạn có thể thực hiện chiến dịch tiếp thị từ giai đoạn phác thảo đến ra mắt mà không cần chuyển tab.

Dùng thử ClickUp miễn phí ngay bây giờ và bắt đầu quản lý chiến dịch của bạn một cách thông minh hơn.

Câu hỏi thường gặp

AI có thể tăng tốc đáng kể quá trình tạo/lập chiến dịch bằng cách tạo bản sao quảng cáo, quảng cáo video, bài đăng trên mạng xã hội và mẫu quảng cáo trong vài phút. AI cũng sử dụng thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu để tối ưu hóa mục tiêu, cá nhân hóa nội dung quảng cáo và cải thiện tỷ lệ nhấp chuột theo thời gian.

Không giống như các công cụ truyền thống phụ thuộc nhiều vào nhập liệu thủ công, các công cụ tạo chiến dịch tiếp thị AI tự động hóa quá trình tạo/lập nội dung, đề xuất nhiều biến thể quảng cáo và sử dụng dữ liệu hiệu suất để tinh chỉnh chiến dịch trên các nền tảng.

AI có thể hỗ trợ nhiều loại chiến dịch khác nhau, bao gồm quảng cáo trên mạng xã hội, quảng cáo hiển thị, chiến dịch tiếp thị qua email, quảng cáo video và quảng cáo đa kênh cho ra mắt sản phẩm hoặc bán hàng theo mùa.

Bạn sẽ nhận được kết quả tốt nhất bằng cách cung cấp bản tóm tắt chiến dịch rõ ràng, chi tiết về đối tượng mục tiêu, hướng dẫn về thương hiệu và bất kỳ dữ liệu hiệu suất có liên quan nào từ các chiến dịch trước đó.

Theo dõi các chỉ số như tỷ lệ chuyển đổi, tỷ lệ nhấp chuột, chi phí cho mỗi lần mua hàng và mức độ tương tác trước và sau khi áp dụng công cụ AI để đo lường tác động của nó đối với hiệu suất chiến dịch.