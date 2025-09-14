Các mẫu biểu đồ Gantt miễn phí hàng đầu của Lucidchart để sử dụng trong năm 2025

Lucidchart là một công cụ trực tuyến phổ biến giúp đơn giản hóa việc tạo/lập, hợp tác và chia sẻ sơ đồ. Từ các sơ đồ luồng chi tiết đến các bản đồ quy trình phức tạp, nó mang lại cho bạn sự linh hoạt để trực quan hóa gần như mọi thứ — và biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.

Trong số nhiều tính năng của mình, Lucidchart đặc biệt nổi tiếng với các mẫu biểu đồ Gantt sẵn sàng sử dụng.

Mặc dù lựa chọn không quá đa dạng, các biểu đồ Gantt trong Lucidchart rất dễ sử dụng, linh hoạt một cách đáng ngạc nhiên và hữu ích trong việc hiển thị dòng thời gian dự án với ít nỗ lực.

Vậy hôm nay, hãy cùng khám phá một số mẫu biểu đồ Gantt tốt nhất của Lucidchart cùng với một số lựa chọn thay thế (tốt hơn)!

🔍 Bạn có biết? Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng biểu đồ Gantt trong Thế chiến I để tối ưu hóa sản xuất vật tư và trang thiết bị chiến tranh. 💣

*điều gì làm nên một mẫu biểu đồ Gantt tốt trong Lucidchart?

Dù là trên Lucidchart hay bất kỳ nền tảng nào khác, đây là một số yếu tố quan trọng giúp mẫu biểu đồ Gantt trở nên hàm:

Sự rõ ràng: Tìm kiếm Tìm kiếm mẫu biểu đồ Gantt chia nhỏ dự án thành các công việc cụ thể và phân loại chúng theo giai đoạn, nhóm và các tiêu chí liên quan khác. Ngoài ra, hãy tìm kiếm các cấu trúc phân cấp hoặc mã màu hiển thị các cột mốc, sản phẩm đầu ra và phụ thuộc để ưu tiên công việc một cách trơn tru

Độ chính xác: Chọn mẫu có phạm vi thời gian (hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng) phù hợp với quy mô dự án của bạn. Đảm bảo tất cả các khoảng thời gian đều nhất quán và được ghi nhãn rõ ràng

Yếu tố trực quan: Chọn một mẫu biểu đồ Gantt cơ bản là nhà cung cấp các công cụ trực quan như mũi tên và kết nối để dễ dàng hiển thị các đường dẫn quan trọng. Mã màu là yếu tố cần thiết để thực hiện dự án một cách suôn sẻ, đặc biệt khi phạm vi dự án của bạn rộng lớn

Tính tùy chỉnh: Chọn mẫu cho phép bạn Chọn mẫu cho phép bạn tạo biểu đồ Gantt và chỉnh sửa các trường cơ bản như tên công việc, thời lượng thực hiện và người chịu trách nhiệm. Điều này đảm bảo biểu đồ được tùy chỉnh phù hợp với yêu cầu đặc thù của dự án của bạn

Hợp tác: Sử dụng mẫu cho phép bạn hợp tác với các thành viên trong nhóm thông qua bình luận, ghi chú liên kết và các tính năng bổ sung. Điều này giúp brainstorm ý tưởng và thực hiện dự án hiệu quả hơn

🧠 Thực tế thú vị: Thị trường phần mềm biểu đồ Gantt được dự báo sẽ tăng trưởng đáng kể, phản ánh nhu cầu rõ ràng về các công cụ chuyên dụng. Mặc dù có sự chênh lệch nhẹ giữa các nguồn, các dự báo cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ, với một báo cáo chỉ ra tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép (CAGR) là 12,5% từ năm 2026 đến 2033, hướng tới kích thước thị trường $3,5 tỷ vào năm 2033.

7 Mẫu biểu đồ Gantt của Lucidchart

Đừng để bạn phải chờ đợi thêm nữa—hãy khám phá ngay những mẫu biểu đồ Gantt hàng đầu có sẵn trên Lucidchart:

1. Mẫu biểu đồ Gantt đơn giản

qua Lucidchart

Mẫu biểu đồ Gantt đơn giản của Lucidchart là công cụ cơ bản để tổ chức các hoạt động dự án trong một kỳ cụ thể (hàng ngày, hàng tháng hoặc hàng tuần). Nó khá dễ trong công việc và do đó, lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Ngoài việc tổ chức các công việc, bạn còn có thể sử dụng nó để giao mục cho các thành viên trong nhóm và hợp tác với họ để brainstorm kế hoạch dự án. Mẫu này có thể tùy chỉnh, cho phép bạn cá nhân hóa màu sắc, dấu mốc thời gian, cột mốc quan trọng và các yếu tố khóa khác của biểu đồ.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Hiển thị các công việc trên một dòng thời gian ngang rõ ràng

Nhóm các công việc vào các giai đoạn logic để dễ dàng hiểu hơn

Đồng bộ hóa ngày bắt đầu/ngày kết thúc với lưới thời gian nhất quán

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án hoặc trưởng nhóm đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và trực quan để lập kế hoạch và đang theo dõi các dự án quy mô nhỏ đến trung bình.

📚 Xem thêm: Ví dụ về biểu đồ Gantt trong quản lý dự án

2. Mẫu biểu đồ Gantt có thanh tiến độ

qua Lucidchart

Bạn đang tìm kiếm một biểu đồ Gantt được thiết kế dành cho các yêu cầu quản lý dự án ở mức độ trung cấp? Mẫu Biểu đồ Gantt với Thanh Tiến độ của Lucidchart cung cấp chế độ xem rõ ràng về tất cả các công việc dự án của bạn, cùng với các mối quan hệ phụ thuộc tương ứng.

Ngoài ra, nó cung cấp những thông tin quý giá về tiến độ dự án. Kết hợp lại, chúng giúp bạn hình dung chính xác dòng thời gian dự án, xác định đường dẫn quan trọng và ngăn chặn các điểm nghẽn ngay từ sớm.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Tích hợp các lớp phủ tiến độ màu sắc trong thanh công việc

Hiển thị trạng thái hoàn thành để kiểm tra trực quan ngay lập tức

Hiển thị chủ sở hữu công việc hoặc nhóm bên cạnh mỗi thanh

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm cần theo dõi tiến độ hoàn thành công việc một cách trực quan và giám sát tiến độ thực tế theo thời gian thực trên nhiều luồng công việc.

🎥 Xem video này để biết cách ưu tiên các công việc:

3. Mẫu biểu đồ Gantt cho chiến lược ra mắt thị trường

qua Lucidchart

Đang chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới? Mẫu biểu đồ Gantt "Go-to-Market" của Lucidchart giúp đơn giản hóa toàn bộ quy trình, từ đầu đến cuối. Với mẫu này, bạn có thể tạo các công việc ra mắt sản phẩm, phân công cho các thành viên trong nhóm và đang theo dõi tiến độ của từng công việc.

Mẫu này được trang bị nhiều tính năng hữu ích khác, bao gồm liên kết dữ liệu và định dạng điều kiện. Mẫu dễ dàng điều hướng và có nhiều yếu tố trực quan để hỗ trợ hợp tác với nhóm của bạn và đảm bảo sự thành công của việc ra mắt sản phẩm.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Phác thảo các giai đoạn khóa như nghiên cứu thị trường, ra mắt và theo dõi

Nêu bật các mối quan hệ phụ thuộc giữa các bước quan trọng trong quá trình đưa sản phẩm ra thị trường

Gắn thẻ các sản phẩm chính của đợt ra mắt hoặc các chiến dịch

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm tiếp thị và ra mắt sản phẩm phối hợp các hoạt động tiếp thị đa chức năng với thời hạn chặt chẽ và phụ thuộc.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Giữ cho dòng thời gian dự án của bạn thực tế. Tránh quá lạc quan—ước tính thời lượng dựa trên dữ liệu lịch sử hoặc sức chứa của nhóm để tránh kiệt sức và trễ hạn. ⏱️

4. Mẫu biểu đồ Gantt với các cột mốc

qua Lucidchart

Mẫu biểu đồ Gantt có cột mốc của Lucidchart rất hữu ích nếu bạn đang làm công việc trên một dự án có phạm vi rộng lớn.

Nó cho phép bạn chia dự án thành các giai đoạn riêng biệt và trích xuất các mục cụ thể từ mỗi giai đoạn. Bạn có thể xác định thời lượng, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, người chịu trách nhiệm, mối quan hệ phụ thuộc và các chi tiết khác cho từng công việc. Điều này giúp lập lịch trình công việc, hiển thị dòng thời gian và theo dõi tiến độ để hoàn thành dự án đúng hạn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Đánh dấu các cột mốc quan trọng bằng các biểu tượng riêng biệt (ví dụ: hình kim cương)

Tách các hàng cột mốc để tăng tính trực quan

Kết nối các công việc và cột mốc bằng các mũi tên phụ thuộc

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm cần làm nổi bật các mốc thời gian quan trọng hoặc các sản phẩm đầu ra trong các dự án dài hạn, như phát triển sản phẩm hoặc triển khai cho khách hàng.

5. Mẫu biểu đồ Gantt theo quý

qua Lucidchart

Nếu bạn muốn một biểu đồ Gantt hiển thị các giai đoạn dự án theo quý thay vì theo ngày, tuần hoặc tháng, mẫu Biểu đồ Gantt theo Quý của Lucidchart sẽ giúp bạn. Mẫu này nhóm các giai đoạn dự án theo quý và tạo danh sách công việc từng công việc thuộc từng giai đoạn.

Ngoài ra, mẫu này còn hiển thị tiến độ của từng công việc thông qua các biểu tượng trạng thái trực quan. Nếu một giai đoạn dự án kéo dài sang quý tiếp theo, mẫu cũng hiển thị thông tin này và làm nổi bật các mối phụ thuộc. Nó còn cung cấp các làn bơi (swimlanes) để giúp bạn tổ chức mọi công việc một cách gọn gàng mà không gây rối.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Cung cấp cái nhìn tổng quan về các kế hoạch dài hạn

Hỗ trợ nhóm các công việc theo quý để tập trung chiến lược

Tùy chỉnh nhãn bắt đầu/kết thúc theo thời lượng quý

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm chiến lược hoặc trưởng bộ phận lập kế hoạch các sáng kiến hàng quý để đồng bộ với chu kỳ tài chính hoặc hiệu suất.

➡️ Đọc thêm: Phần mềm tạo biểu đồ Gantt miễn phí tốt nhất

6. Mẫu biểu đồ Gantt cơ bản

qua Lucidchart

Mẫu biểu đồ Gantt cơ bản của Lucidchart tương thích với Lucidspark và phù hợp nhất để tạo bản đồ dự án trực quan. Để sử dụng, bạn cần sử dụng thẻ Lucid để trích xuất các công việc cho dự án của mình và kéo thả chúng vào dòng thời gian đã lựa chọn.

Mẫu này cung cấp chế độ xem rõ ràng về trạng thái của từng công việc, người được giao và ước tính điểm câu chuyện. Ngoài ra, bạn có thể có chế độ xem tổng quan về toàn bộ dự án của mình - từ đầu đến cuối - để quản lý thời gian, trách nhiệm và thực hiện.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Danh sách công việc theo hàng kèm theo thanh thời lượng tương ứng

Đặt ngày bắt đầu và ngày kết thúc trong một bố cục đơn giản, gọn gàng

Cho phép mã màu cơ bản để ưu tiên các công việc

🔑 Phù hợp cho: Cá nhân hoặc nhóm nhỏ quản lý các dự án ngắn hạn và cần một dòng thời gian trực quan đơn giản để duy trì sự tổ chức.

🔎 Bạn có biết? Bạn có nhớ sứ mệnh hạ cánh lên Mặt Trăng lịch sử Apollo 11 của NASA không? Well, biểu đồ Gantt đã đóng vai trò quan trọng trong sứ mệnh này, giúp các nhóm phối hợp các công việc kỹ thuật phức tạp một cách hiệu quả hơn. 🚀

7. Mẫu biểu đồ PERT dọc

qua Lucidchart

Mặc dù không phải là biểu đồ Gantt truyền thống, mẫu biểu đồ PERT dọc của Lucidchart là một công cụ hữu ích khác cho việc lập kế hoạch và lịch trình dự án. Nó tập trung vào ba khía cạnh: thứ tự công việc, mối quan hệ phụ thuộc và dòng thời gian.

Dựa trên Kỹ thuật Đánh giá và Kiểm tra Chương trình (PERT), mẫu này cho phép bạn trực quan hóa các hoạt động và lịch trình của dự án bằng cách tổ chức các phần, quy trình và mối quan hệ phụ thuộc của nó. Hơn nữa, nó còn làm nổi bật đường dẫn quan trọng, giúp bạn tập trung vào các công việc quan trọng nhất mà không bị trì hoãn.

🌟 Tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối các công việc bằng mũi tên để thể hiện mối phụ thuộc

Tính toán đường dẫn quan trọng với thông tin thời gian bắt đầu sớm nhất/muộn nhất

Hiển thị thời lượng ước tính bên cạnh mỗi hoạt động

🔑 Phù hợp cho: Các nhà lập kế hoạch hoặc phân tích dự án cần tạo bản đồ phụ thuộc và xác định đường dẫn quan trọng trong các dự án phức tạp và có tính thời gian cao.

🎥 Xem cách tạo bản đồ quy trình trong ClickUp:

*giới hạn của Lucidchart

Các mẫu biểu đồ Gantt của Lucidchart trong danh sách công việc ở trên rất hữu ích. Tuy nhiên, chúng có thể không phù hợp với tất cả các loại nhóm. Đây là lý do:

Chức năng cơ bản: Các mẫu này cho phép bạn tổ chức các công việc, phân công cho các thành viên trong nhóm và làm nổi bật các mối quan hệ phụ thuộc giữa chúng, cùng nhiều tính năng khác. Tuy nhiên, chúng thiếu các tính năng quản lý dự án nâng cao như theo dõi thời gian thực, quản lý tài nguyên hoặc cân bằng khối lượng công việc. Điều này khiến chúng không phù hợp cho các dự án phức tạp

Vấn đề hiệu suất: Các tệp mẫu Lucidchart có nhiều lớp hoặc thành phần thường gây chậm và treo máy, đặc biệt trên các hệ thống cũ. Do đó, bạn không thể sử dụng chúng để kế hoạch cho các dự án lớn

Đường cong học tập dốc: Mặc dù các mẫu của Lucidchart cung cấp các tính năng nâng cao như định dạng điều kiện, việc triển khai chúng có thể là một công việc thách thức. Trừ khi bạn là một chuyên gia có kinh nghiệm, bạn sẽ gặp phải đường cong học tập dốc khi sử dụng nó

Không có chế độ offline: Lucidchart, với tư cách là một nền tảng, yêu cầu kết nối internet để thiết kế và chỉnh sửa mẫu. Hơn nữa, chế độ xem offline chỉ cho phép truy cập giới hạn. Điều này cản trở việc hợp tác và làm phức tạp quá trình quản lý dự án

*mẫu biểu đồ Gantt thay thế trong Lucidchart để phân công công việc

Biểu đồ Gantt là công cụ hữu ích để trực quan hóa và quản lý lịch trình dự án. Tuy nhiên, chúng không thể tự mình nâng cao nỗ lực quản lý dự án của bạn. Đây chính là lúc ClickUp bước vào!

Ứng dụng tất cả trong một cho công việc, ClickUp, cung cấp một phạm vi các mẫu biểu đồ Gantt được thiết kế sẵn và có thể tùy chỉnh, cùng với bộ tính năng mạnh mẽ vượt xa việc lập lịch dự án để hỗ trợ các nỗ lực quản lý dự án tổng thể của bạn.

Sẵn sàng bắt đầu? Hãy khám phá các mẫu biểu đồ Gantt của ClickUp:

1. Mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Dự án Đơn giản ClickUp

Tải miễn phí mẫu Hình dung và quản lý lịch trình dự án của bạn với mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Dự án Đơn giản ClickUp

Mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Dự án Đơn giản ClickUp được thiết kế toàn diện để nâng cao quản lý lịch trình dự án. Nó có thiết kế gọn gàng và giao diện người dùng trực quan.

Giống như biểu đồ Gantt truyền thống, các thanh ngang hiển thị dòng thời gian công việc, mối phụ thuộc và cột mốc. Mẫu này cũng rất linh hoạt trong việc hợp tác. Ngoài chế độ xem lịch trình, bạn còn có thể phân công công việc, quản lý quy trình làm việc và xác định các điểm nghẽn để giảm thiểu nguy cơ trễ hẹn.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Cho phép điều chỉnh lịch trình bằng cách kéo và thả qua các kỳ

Hiển thị mối phụ thuộc giữa các công việc bằng các đường kết nối

Nhấn mạnh các hạn chót đã quá hạn hoặc sắp tới trong thời gian thực

Hỗ trợ phân nhóm theo giai đoạn dự án hoặc theo nhóm

🔑 Phù hợp cho: Các nhà quản lý dự án hoặc trưởng nhóm quản lý các dự án kinh doanh tiêu chuẩn với các công việc và thời hạn đơn giản.

Phản hồi từ khách hàng: Đây là chia sẻ của Justin Kosmides, CEO của Vela Bikes, về việc sử dụng ClickUp:

Với nhóm nhỏ và hàng nghìn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cần phải cực kỳ hiệu quả, và biểu đồ Gantt của ClickUp cho phép chúng tôi đang theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất và logistics tại một nơi duy nhất, giúp đội ngũ sản xuất của chúng tôi tăng năng suất lên hai phần ba.

Với nhóm nhỏ và hàng nghìn đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi cần phải cực kỳ hiệu quả, và biểu đồ Gantt của ClickUp cho phép chúng tôi đang theo dõi toàn bộ quá trình sản xuất và logistics tại một nơi duy nhất, giúp đội ngũ sản xuất của chúng tôi tăng năng suất lên hai phần ba.

2. Mẫu biểu đồ Gantt xây dựng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý các dự án xây dựng phức tạp một cách dễ dàng với mẫu biểu đồ Gantt xây dựng ClickUp

🧠 Thực tế thú vị: Theo thống kê, các dự án xây dựng quy mô lớn thường mất thêm 20% thời gian so với kế hoạch ban đầu để hoàn thành.

Nếu bạn không muốn tỷ lệ này tăng cao, hãy sử dụng mẫu biểu đồ Gantt ClickUp Construction và tối ưu hóa quản lý dự án xây dựng của bạn.

Mẫu biểu đồ này tập trung vào việc nâng cao hiệu quả của ba yếu tố quản lý dự án: kế hoạch, phối hợp và giao tiếp. Nó cho phép bạn làm nổi bật các công việc cụ thể, hiển thị dòng thời gian, đặt cột mốc và điều chỉnh chúng khi nhu cầu của bạn thay đổi.

Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở đó—mẫu này còn cho phép bạn kết nối các công việc với các tài nguyên liên quan và đang theo dõi chi phí, ngân sách và lao động để quản lý phụ thuộc hiệu quả.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Sắp xếp các giai đoạn dự án như kế hoạch, xin giấy phép, thi công và kiểm tra

Phân chia các công việc thành các gói công việc cụ thể cho từng nhà thầu phụ

Đang theo dõi các cột mốc trên biểu đồ Gantt như việc phê duyệt giấy phép và ngày kiểm tra

Cập nhật tự động khi trạng thái công việc thay đổi

🔑 Phù hợp cho: Quản lý dự án xây dựng, giám sát công trường hoặc nhà thầu điều phối các dự án xây dựng quy mô lớn có các công việc theo thứ tự và phụ thuộc lẫn nhau.

📮 ClickUp Insight: 92% nhân viên sử dụng các phương pháp không nhất quán để đang theo dõi các nhiệm vụ, với kết quả là bỏ lỡ quyết định và trì hoãn thực hiện. Dù bạn đang gửi các ghi chú theo dõi hay sử dụng bảng tính, quy trình thường bị phân tán và kém hiệu quả. Giải pháp quản lý công việc của ClickUp đảm bảo việc chuyển đổi mượt mà các cuộc hội thoại thành công việc, giúp nhóm của bạn hành động nhanh chóng và duy trì sự đồng bộ.

3. Mẫu biểu đồ Gantt kế hoạch tài khoản doanh nghiệp ClickUp

Tải miễn phí mẫu Nâng cao trải nghiệm của mỗi khách hàng với doanh nghiệp của bạn bằng mẫu biểu đồ Gantt kế hoạch tài khoản doanh nghiệp ClickUp

Mẫu biểu đồ Gantt kế hoạch tài khoản kinh doanh ClickUp hiển thị trạng thái của từng tài khoản khách hàng của bạn, giúp bạn lập kế hoạch các bước tiếp theo để tối ưu hóa chúng. Mẫu này là một công cụ trực quan tuyệt vời. Nó sử dụng mã màu để chỉ ra trạng thái tài khoản, sức khỏe và các khía cạnh quan trọng khác.

Ngoài ra, nó giúp bạn xác định các lĩnh vực cần cải thiện, phân công công việc cho các thành viên trong nhóm và đang theo dõi tiến độ để nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Nhờ đó, nó giúp bạn tối đa hóa tiềm năng của mỗi tài khoản khách hàng để thúc đẩy sự phát triển kinh doanh.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Giao công việc cụ thể cho các thành viên trong nhóm

Thêm cột đang theo dõi doanh thu và mục tiêu

Nổi bật các cuộc họp quan trọng với khách hàng và hạn chót nộp đề xuất

Lọc theo phân khúc khách hàng hoặc trạng thái tài khoản

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm bán hàng hoặc nhóm thành công khách hàng quản lý kế hoạch tài khoản chiến lược với các chu kỳ tương tác, tiếp cận và gia hạn đa giai đoạn.

4. Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Tải miễn phí mẫu Đảm bảo mọi lần ra mắt sản phẩm đều thành công với mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp

Mẫu danh sách kiểm tra ra mắt sản phẩm ClickUp là tài liệu toàn diện giúp tối ưu hóa quy trình ra mắt sản phẩm. Trong khi mẫu Lucidchart được thiết kế cho mục đích sử dụng cơ bản, mẫu này lại rất tiên tiến và được phát triển để đơn giản hóa các quy trình ra mắt phức tạp.

Tạo danh sách kiểm tra nhanh chóng cho tất cả các công việc liên quan đến việc ra mắt sản phẩm để giúp bạn hình dung chính xác dòng thời gian. Bạn cũng có thể phân công thành viên nhóm và tài nguyên để thực hiện hiệu quả. Điều này cho phép bạn hợp tác với các bên liên quan khác trong thời gian thực. Điều này rất hữu ích trong việc thông báo các vấn đề hiệu quả, giải quyết các rào cản và duy trì sự đồng bộ với tiến độ dự án.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Đánh dấu các điểm quyết định "tiếp tục/không tiếp tục" làm cột mốc

Cập nhật tiến độ công việc và ngày đáo hạn một cách động

Tích hợp với ClickUp Mục tiêu để đồng bộ hóa các chỉ số ra mắt

Hiển thị cửa sổ khởi chạy và dòng thời gian đánh giá sau khi khởi chạy

🔑 Phù hợp cho: Quản lý sản phẩm và các nhóm đa chức năng lập kế hoạch phát hành sản phẩm với phân tích chi tiết các công việc và dòng thời gian ra mắt thị trường cụ thể.

5. Mẫu dòng thời gian Gantt ClickUp

Tải miễn phí mẫu Quản lý nhiều lịch trình dự án cùng lúc với mẫu dòng thời gian Gantt ClickUp

Mẫu biểu đồ Gantt ClickUp cung cấp cho các nhóm một hệ thống kế hoạch toàn diện, biến các công việc rời rạc thành một định dạng trực quan thống nhất. Mẫu này mô tả chi tiết từng giai đoạn, cột mốc và mối phụ thuộc trên một dòng thời gian linh hoạt, giúp quản lý dự đoán khối lượng công việc và tránh xung đột lịch trình.

Mỗi thanh tác vụ hiển thị tiến độ theo thời gian thực, trong khi Trường Tùy chỉnh và trạng thái được mã hóa màu giúp bạn nhanh chóng nhận diện các điểm tắc nghẽn và các mục ưu tiên. Dù bạn đang điều phối các chiến dịch tiếp thị hay triển khai các dự án kỹ thuật phức tạp, mẫu này cung cấp một trung tâm điều hành để quản lý tiến độ, chia sẻ cập nhật và giữ cho các bên liên quan luôn được thông tin.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Xuất biểu đồ Gantt để chia sẻ cập nhật với khách hàng và ban lãnh đạo

Nhóm các công việc theo nhóm, bộ phận và giai đoạn dự án

Kích hoạt so sánh cơ sở với ngày dự án và ngày thực tế

Cho phép người dùng lọc theo các cột mốc quan trọng, giai đoạn và người được giao nhiệm vụ

🔑 Phù hợp cho: Quản lý vận hành hoặc quản lý chương trình cần một chế độ xem linh hoạt về dòng thời gian để phối hợp các nỗ lực đa bộ phận.

6. Mẫu biểu đồ Gantt cho trang web ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tạo trang web một cách dễ dàng với mẫu biểu đồ Gantt "ClickUp Building Web Pages"

Việc xây dựng trang web có thể trở nên phức tạp nhanh chóng, đặc biệt nếu bạn không có nhóm giàu kinh nghiệm hoặc quy trình làm việc đã được định sẵn. May mắn thay, đây chính là lúc mẫu biểu đồ Gantt Xây dựng Trang Web của ClickUp phát huy tác dụng.

Từ giai đoạn nghiên cứu ban đầu đến các vòng lặp thiết kế, các sprint phát triển và kiểm tra chất lượng cuối cùng, mỗi công việc được hiển thị trên dòng thời gian với các mối phụ thuộc và cột mốc được đánh dấu. Mẫu này cũng cho phép bạn chỉ định người chịu trách nhiệm, thêm ước tính và liên kết các tài liệu liên quan.

Mức độ minh bạch này đảm bảo rằng các nhà phát triển, nhà thiết kế và các bên liên quan chia sẻ một chế độ xem thống nhất về tiến độ dự án.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân chia các dự án web thành các giai đoạn chi tiết với các mối quan hệ phụ thuộc

Giao nhiệm vụ cho người chịu trách nhiệm tài khoản và theo dõi trách nhiệm cho từng đầu ra

Theo dõi các cột mốc quan trọng như phê duyệt thiết kế, ra mắt và ngày chính thức hoạt động

Cập nhật dòng thời gian tự động khi các công việc có tiến độ

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm phát triển web lập kế hoạch và phối hợp việc tạo/lập nhiều trang web khác nhau qua các quy trình thiết kế, phát triển và kiểm thử chất lượng (QA).

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng mã màu một cách chiến lược. Gán mã dựa trên nhóm, trạng thái công việc hoặc ưu tiên để cải thiện khả năng đọc biểu đồ chỉ với một cái nhìn. 🎨

7. Mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Waterfall ClickUp

Tải miễn phí mẫu Thực hiện các dự án lớn theo thứ tự bằng mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Waterfall của ClickUp

Khi dự án của bạn yêu cầu quy trình làm việc tuần tự truyền thống, mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Waterfall ClickUp sẽ giúp việc lập kế hoạch trở nên đơn giản. Mỗi giai đoạn - từ giai đoạn khám phá đến giai đoạn giao hàng - được sắp xếp theo thứ tự, với các mối phụ thuộc được xác định rõ ràng để công việc không bị đẩy nhanh quá sớm.

Các thanh công việc bao gồm tính năng đang theo dõi tiến độ tích hợp và Trường Tùy chỉnh để ghi chú hoặc cập nhật trạng thái. Các tiện ích báo cáo tích hợp và tùy chọn xuất dữ liệu cho phép bạn trình bày tình trạng dự án cho các bên liên quan hoặc khách hàng một cách tự tin.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Tạo bản đồ từng giai đoạn Waterfall với ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng

Đặt các mối quan hệ phụ thuộc để các nhóm không thể bỏ qua các bước quan trọng

Sử dụng tính năng báo cáo tích hợp để theo dõi tiến độ và phân bổ tài nguyên

Theo dõi tiến độ hoàn thành của từng giai đoạn trước khi giai đoạn tiếp theo bắt đầu

🔑 Phù hợp cho: Các nhóm công việc trong khung dự án có cấu trúc và tuần tự, như phát triển phần mềm, tuân thủ quy định hoặc dự án chính phủ.

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế cho biểu đồ Gantt để quản lý công việc và tăng cường thành công dự án

8. Mẫu biểu đồ Gantt Lộ trình CNTT ClickUp

Tải miễn phí mẫu Loại bỏ các yếu tố kém hiệu quả khỏi tất cả các dự án CNTT của bạn với mẫu biểu đồ Gantt Lộ trình CNTT ClickUp

Mẫu biểu đồ Gantt Lộ trình CNTT ClickUp giúp các nhà lãnh đạo công nghệ hình dung mọi thứ từ việc nâng cấp hạ tầng đến triển khai phần mềm trong khoảng thời gian dài. Các công việc có thể được nhóm theo quý, liên kết bằng các mối quan hệ phụ thuộc và giao cho các nhóm đa chức năng để phản ánh sự phức tạp trong thực tế.

Các công cụ dự báo tài nguyên giúp xác định các điểm nghẽn khối lượng công việc sắp tới, trong khi các cột mốc quan trọng giúp đang theo dõi các mốc thời gian quan trọng. Khi kế hoạch của bạn thay đổi, giao diện kéo và thả cho phép điều chỉnh dòng thời gian một cách dễ dàng.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Dự báo nhu cầu tài nguyên và điều chỉnh lịch trình một cách linh hoạt

Chia sẻ cập nhật với ban lãnh đạo thông qua các biểu đồ trực quan rõ ràng

Nhóm các mục theo lĩnh vực, như hạ tầng, bảo mật và ứng dụng

Đặt mối quan hệ phụ thuộc giữa các dự án CNTT liên quan

🔑 Phù hợp cho: Quản lý CNTT và lãnh đạo công nghệ đang lập kế hoạch triển khai và nâng cấp cơ sở hạ tầng, bảo mật hoặc ứng dụng dài hạn.

9. Mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Blog ClickUp

Tải miễn phí mẫu Tối ưu hóa bài viết blog với mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Blog ClickUp

Được thiết kế riêng cho các blogger và quản lý nội dung, mẫu biểu đồ Gantt Quản lý Blog ClickUp cung cấp giải pháp cho quy trình xuất bản nội dung lộn xộn của bạn. Từ việc brainstorm ý tưởng, soạn thảo, chỉnh sửa đến xuất bản, mỗi bước đều được hiển thị trên dòng thời gian với người chịu trách nhiệm và thời hạn cụ thể.

Bạn có thể tổ chức và cải thiện nội dung blog, đang theo dõi và lên lịch đăng bài, và nhiều hơn nữa. Hơn nữa, nó còn cho phép bạn cài đặt ngày đáo hạn và phối hợp với các bên liên quan khác - như tác giả, trình chỉnh sửa và nhà xuất bản - để quản lý blog một cách hiệu quả.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Phân bổ khối lượng công việc hợp lý giữa các trình chỉnh sửa và nhà văn

Kế hoạch nội dung tập trung để đảm bảo tính rõ ràng và minh bạch

Đặt các cột mốc thời gian cho ngày phát hành

Thêm các trường tùy chỉnh cho tiêu đề, thẻ và thông tin SEO

🔑 Phù hợp cho: Quản lý nội dung hoặc nhóm biên tập quản lý lịch trình sản xuất blog và quản lý nhiều bài đăng trong chu kỳ lịch.

🔎 Bạn có biết? Một trong những ứng dụng nổi bật đầu tiên của biểu đồ Gantt là trong việc lập kế hoạch xây dựng đập Hoover vào những năm 1930—một dự án khổng lồ kéo dài nhiều năm.

10. Mẫu biểu đồ Gantt Kiểm tra Chấp nhận Người dùng ClickUp

Tải miễn phí mẫu Biến quy trình kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) thành một quy trình trơn tru với mẫu biểu đồ Gantt Kiểm thử Chấp nhận Người dùng ClickUp

Kiểm thử chấp nhận của người dùng (UAT) thường là bước cuối cùng và quan trọng nhất trong quá trình phát triển phần mềm. Mẫu biểu đồ Gantt Kiểm thử chấp nhận của người dùng ClickUp được thiết kế để tối ưu hóa quy trình này.

Nó giúp các nhóm lập kế hoạch và đang theo dõi từng bước của quy trình UAT một cách rõ ràng và chính xác. Sử dụng định dạng biểu đồ Gantt trực quan, bạn có thể lập kế hoạch phát triển trường hợp thử nghiệm, dòng thời gian thực hiện, chu kỳ phản hồi và quy trình phê duyệt.

Với các tính năng phụ thuộc và phân công công việc tích hợp sẵn, nó đảm bảo sự phối hợp trơn tru giữa các nhóm QA, sản phẩm và các bên liên quan, giúp quá trình phê duyệt diễn ra suôn sẻ và có tổ chức.

🌟 Tại sao bạn sẽ yêu thích nó:

Theo dõi tiến độ kiểm thử và tỷ lệ hoàn thành

Hiển thị dòng thời gian việc sửa lỗi và kiểm thử hồi quy

Thêm trường tùy chỉnh cho ID trường hợp thử nghiệm, môi trường

Cập nhật tự động khi các bài kiểm tra chuyển từ 'Đang chờ xử lý' sang 'Hoàn thành'

🔑 Phù hợp cho: Nhóm kiểm thử chất lượng (QA), phân tích viên kinh doanh và các bên liên quan tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện kiểm thử chấp nhận người dùng (UAT) có cấu trúc trước khi triển khai chính thức.

➡️ Đọc thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Miro

hãy thử ClickUp – Sử dụng các mẫu biểu đồ Gantt tùy chỉnh của ClickUp*

Mặc dù Lucidchart là một công cụ mạnh mẽ để vẽ sơ đồ ý tưởng và xây dựng biểu đồ, nó không được thiết kế để quản lý dự án từ đầu đến cuối. Điều này có thể nhanh chóng trở thành điểm nghẽn cho các nhóm cần hơn một biểu đồ Gantt cơ bản.

ClickUp, mặt khác, kết hợp sự rõ ràng của biểu đồ Gantt với tính năng của một hệ thống quản lý dự án toàn diện. Mọi công việc, hạn chót và phụ thuộc đều được cập nhật theo thời gian thực, có thể thực hiện được và tích hợp với quy trình làm việc của bạn.

Hơn nữa, các mẫu biểu đồ Gantt của ClickUp được thiết kế để phù hợp với cách làm việc của đội ngũ của bạn, chứ không phải ngược lại. Từ việc điều chỉnh lịch trình động, đang theo dõi tiến độ đến khả năng hiển thị xuyên suốt các đội ngũ, nó được thiết kế để giúp bạn thực hiện công việc, chứ không chỉ vẽ biểu đồ.

