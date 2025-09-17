Theo dõi thương hiệu đang theo dõi là gì và tại sao nó quan trọng đối với sự phát triển?

Bạn thuộc lòng tỷ lệ chuyển đổi. Bạn có thể kể vanh vách tỷ lệ nhấp chuột (CTR) của bài viết blog tháng trước ngay cả khi đang ngủ. Nhưng khi ai đó hỏi mọi người nghĩ gì về thương hiệu của bạn, bạn bỗng nhiên phải lúng túng tìm câu trả lời.

Hầu hết các nhóm marketing đang theo dõi mọi thứ ngoại trừ điều quan trọng nhất: liệu thương hiệu của họ có đang mạnh lên hay yếu đi theo thời gian. Hãy nghĩ về điều này: bạn không thể điều hành một doanh nghiệp mà không đang theo dõi doanh thu, vậy tại sao lại xây dựng một thương hiệu mà không đang theo dõi sức mạnh của nó?

Đang theo dõi thương hiệu giúp khắc phục điểm mù này bằng cách đo lường cách đối tượng mục tiêu của bạn nhận thức về bạn, nhớ đến bạn và lựa chọn bạn thay vì đối thủ cạnh tranh.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích chi tiết về đang theo dõi thương hiệu là gì, tại sao nó nên nằm trong danh sách ưu tiên của bạn và cách bắt đầu thực hiện với ClickUp. 🏎️

Đang theo dõi thương hiệu là gì?

Đang theo dõi thương hiệu là quá trình đo lường có hệ thống cách khách hàng nhận thức và tương tác với thương hiệu của bạn theo thời gian. Quá trình này bao gồm việc theo dõi các chỉ số nhận thức thương hiệu khóa như cảm nhận, ý định mua hàng và thị phần thông qua các cuộc khảo sát định kỳ, theo dõi mạng xã hội và phân tích dữ liệu.

Điều khiến nó khác biệt so với các nghiên cứu thị trường khác là nó diễn ra liên tục. Bạn không chỉ kiểm tra một lần rồi kết thúc. Thay vào đó, bạn theo dõi sự thay đổi và xem liệu chiến lược marketing của bạn có đang là công việc hay không.

🧠 Thực tế thú vị: Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng sự tương tác trên mạng xã hội – như bình luận, chia sẻ và bài đăng – trực tiếp nâng cao nhận thức về thương hiệu, hình ảnh và chất lượng được nhận thức. Loại tương tác này tạo ra lợi thế cạnh tranh, trong khi việc chỉ đẩy quảng cáo trả phí hoặc tạo chiến dịch không thể mang lại cùng mức độ tin cậy hoặc khả năng ghi nhớ.

Tính năng mẫu Nếu bạn đang theo dõi các chỉ số thương hiệu và sau đó tạo báo cáo cho các bên liên quan, điều này có thể chiếm rất nhiều thời gian của bạn. Mẫu Báo cáo Tiếp thị của ClickUp là một cách đơn giản để theo dõi các chỉ số KPI và chỉ số thương hiệu, trực quan hóa chúng và chia sẻ câu chuyện với bất kỳ ai cần xem. Tải miễn phí mẫu Đo lường các chỉ số tiếp thị khóa một cách dễ dàng bằng cách sử dụng mẫu báo cáo tiếp thị ClickUp

Tại sao đang theo dõi thương hiệu lại quan trọng?

Nếu không có đang theo dõi thương hiệu, bạn đang hành động mù quáng. Đây là lý do tại sao nó quan trọng:

Phát hiện vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng: Khi cảm xúc của khách hàng bắt đầu giảm sút, bạn sẽ biết điều đó trước khi nó ảnh hưởng đến số bán hàng của bạn

Phân bổ ngân sách như một chuyên gia: Xác định các chiến dịch nào có tác động tích cực đến giá trị thương hiệu để bạn có thể tập trung vào những gì công việc và loại bỏ những gì không hiệu quả

Vượt qua đối thủ để nắm bắt cơ hội: Phát hiện xu hướng mới nổi và sự thay đổi trong sở thích của khách hàng trong khi đối thủ của bạn vẫn đang đoán mò

Định giá tự tin: Các chỉ số thương hiệu mạnh mẽ cung cấp dữ liệu để bạn có thể biện minh cho việc định giá cao mà không làm mất khách hàng

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Kết hợp phát hiện cảm xúc với đang theo dõi cảm xúc và vượt ra ngoài phân loại tích cực/tiêu cực. Sử dụng công cụ lắng nghe xã hội có khả năng phát hiện cảm xúc cụ thể (như hứng thú hoặc bực bội) trong nội dung do người dùng tạo ra. Điều này giúp bạn nhận ra những thay đổi sớm trong cách mọi người cảm nhận về thương hiệu của bạn.

Những chỉ số và KPI nào bạn đang theo dõi để đánh giá sức khỏe thương hiệu?

Với phần mềm quản lý thương hiệu, việc đang theo dõi các chỉ số khóa và duy trì sức khỏe thương hiệu trở nên dễ dàng hơn. Dưới đây là một số chỉ số và chỉ báo hiệu suất khóa cần theo dõi. 👀

Nhận thức về thương hiệu: Số lượng người biết đến sự tồn tại của bạn, cả khi được gợi ý (khi được nhắc đến) và không được gợi ý (trong tâm trí)

Cảm nhận về thương hiệu: Những gì mọi người nghĩ về bạn—tích cực, tiêu cực hoặc sự thờ ơ trung lập đáng sợ

Ý định mua hàng: Tỷ lệ phần trăm số người cho biết họ sẽ xem xét mua hàng từ bạn lần sau khi đi mua sắm

Net Promoter Score (NPS): Đánh giá xem khách hàng có sẵn sàng giới thiệu bạn cho bạn bè hay không, chỉ số này dự đoán sự tăng trưởng tốt hơn hầu hết các chỉ số khác

: Khi khách hàng tích cực quảng bá thương hiệu của bạn mà không cần được yêu cầu—đó là mục tiêu cao nhất của sự trung thành với thương hiệu Sự ủng hộ của khách hàng: Khi khách hàng tích cực quảng bá thương hiệu của bạn mà không cần được yêu cầu—đó là mục tiêu cao nhất của sự trung thành với thương hiệu

Xem xét thương hiệu: Tần suất thương hiệu của bạn xuất hiện trong danh sách lựa chọn của người tiêu dùng khi họ so sánh các tùy chọn

tỷ lệ chia sẻ tiếng nói : *Bạn đang chiếm bao nhiêu phần trăm cuộc hội thoại trong ngành của mình so với các đối thủ cạnh tranh?

Tỷ lệ giữ chân khách hàng: Giữ chân khách hàng hiện tại hiệu quả về chi phí hơn so với việc tìm kiếm khách hàng mới

📖 Đọc thêm: Mẫu thiết kế thương hiệu miễn phí cho đội ngũ marketing và sáng tạo

Việc cần làm đang theo dõi thương hiệu (Bước bằng bước)

Bạn đang thắc mắc liệu nhận diện thương hiệu của mình có đạt được mục tiêu không? Hãy cùng tìm hiểu một cách đơn giản, từng bước để theo dõi nó. 📊

Bước #1: Xác định những gì bạn muốn tìm hiểu

Điều quan trọng về đang theo dõi thương hiệu là: nếu bạn cố gắng đo lường mọi thứ, bạn sẽ không học được điều gì hữu ích. Bạn cần xác định rõ mục tiêu của mình trước khi bắt đầu gửi các cuộc khảo sát cho mọi người.

Có thể bạn đang ra mắt sản phẩm tại một thị trường mới và cần xây dựng nhận thức từ con số 0. Hoặc có thể đối thủ của bạn đã tung ra một chiến dịch quảng cáo cực kỳ hiệu quả và bạn muốn xem liệu nó có ảnh hưởng đến thị phần của bạn hay không. Mỗi mục tiêu khác nhau đòi hỏi các phương pháp tiếp cận khác nhau.

Các đối tượng phổ biến có ý nghĩa:

Xây dựng nhận thức khi thâm nhập thị trường mới hoặc với mục tiêu đối tượng khách hàng mới

xử lý các vấn đề về cảm xúc sau khi thu hồi sản phẩm/thương hiệu hoặc khủng hoảng truyền thông

đang theo dõi các mối đe dọa cạnh tranh *trong các giai đoạn chuyển đổi lớn của ngành

Đo lường sức mạnh lòng trung thành trước khi tăng giá hoặc ra mắt các gói dịch vụ cao cấp

Chọn 2-3 mục tiêu cụ thể và làm cho chúng có thể đo lường được. Ví dụ, "Tăng cường nhận thức" không hữu ích. "Tăng nhận thức thương hiệu không được hỗ trợ trong nhóm tuổi 25-34 từ 8% lên 15% vào cuối năm" sẽ cho bạn một mục tiêu cụ thể để hướng tới.

✅ Thử ngay trong ClickUp: Thiết lập mục tiêu đang theo dõi một cách đúng đắn với mẫu SMART Goals của ClickUp. Mẫu này cung cấp cho bạn một khung làm việc sẵn có với các chế độ xem tích hợp như Bảng tính Mục tiêu SMART, Mục tiêu Công ty và Nỗ lực Mục tiêu để cấu trúc mục tiêu ngay từ ngày đầu tiên.

Bước #2: Chọn phương pháp đang theo dõi thương hiệu của bạn

Bạn có nhiều lựa chọn ở đây, và quyết định thông minh là kết hợp một số phương pháp khác nhau thay vì đặt tất cả trứng vào một giỏ.

khảo sát cung cấp cho bạn những con số cụ thể*. Các cuộc khảo sát đang theo dõi thương hiệu hàng tháng hoặc hàng quý thông qua ClickUp Biểu mẫu có thể theo dõi nhận thức, sự hài lòng của khách hàng và ý định mua hàng

Theo dõi mạng xã hội thu thập dữ liệu cảm xúc theo thời gian thực . Các công cụ theo dõi thương hiệu như Đề cập cho phép bạn biết mọi người đang nói gì khi họ nghĩ rằng bạn không đang lắng nghe

phần mềm phân tích tiếp thị của bạn kể câu chuyện về hành vi của khách hàng. Google Trends hiển thị sự quan tâm tìm kiếm theo thời gian. Lưu lượng truy cập trực tiếp đến trang web của bạn thường tăng đột biến khi nhận thức về thương hiệu tăng lên, và bạn có thể theo dõi điều này trong Google Analytics. Những điểm dữ liệu này kết nối sức khỏe thương hiệu với kết quả kinh doanh

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ so sánh thông điệp thương hiệu nội bộ của bạn với những gì đang được đề cập bên ngoài. Nếu bạn đang quảng bá 'tốc độ và sự đơn giản' nhưng mọi người lại đang nói về các tích hợp của bạn, thì có một sự không nhất quán cần được giải quyết.

Bước #3: Xây dựng một hệ thống không bị sụp đổ

Sai lầm lớn nhất mà các thương hiệu thường mắc phải là thay đổi chiến lược của họ mỗi vài tháng. Bạn cần sự nhất quán để đang theo dõi tiến độ theo thời gian.

Chiến lược thương hiệu của bạn cần có các yếu tố sau:

Dữ liệu cơ sở từ vòng đo lường đầu tiên của bạn (đây sẽ là điểm xuất phát của bạn)

So sánh với đối thủ cạnh tranh bằng các chỉ số tương tự để bạn có thể so sánh một cách công bằng

Một lịch trình đo lường định kỳ mà mọi người đồng ý tuân thủ

Quyền sở hữu dữ liệu* để có người chịu trách nhiệm khi xảy ra sự cố

Hãy tưởng tượng điều này giống như việc cài đặt một chế độ tập luyện. Bạn không thể so sánh cân nặng của tháng này với tháng trước nếu bạn sử dụng các loại cân khác nhau và cân vào các thời điểm khác nhau trong ngày.

🔍 Bạn có biết? Bạn đã từng nghe tiếng "ta-dum" của Netflix chưa? Hay tiếng chuông của Intel? Thương hiệu âm thanh đang bùng nổ, và việc đang theo dõi thương hiệu nay bao gồm nhận diện âm thanh và phân tích phản ứng cảm xúc. Tai cũng nhớ, đấy.

Bước #4: Bắt đầu từ quy mô nhỏ và thử nghiệm mọi thứ

Đừng triển khai một chiến lược đang theo dõi thương hiệu quy mô lớn ngay từ ngày đầu tiên. Hãy thực hiện một dự án thử nghiệm trước để khắc phục các vấn đề và xem điều gì phù hợp với tình huống cụ thể của bạn.

Trong giai đoạn thử nghiệm, hãy lưu ý những vấn đề phổ biến sau:

Tỷ lệ phản hồi khảo sát thấp (tỷ lệ dưới 5% có nghĩa là dữ liệu của bạn có thể không có giá trị)

Những câu hỏi gây nhầm lẫn mà mọi người hiểu theo cách khác nhau

Vấn đề kỹ thuật với công cụ đang theo dõi hoặc bảng điều khiển tiếp thị của bạn

Xác định các điểm nghẽn trong báo cáo nơi các thông tin bị tắc nghẽn và không bao giờ đến được với người ra quyết định

Sử dụng những gì bạn học được từ giai đoạn thử nghiệm để giải quyết các vấn đề trước khi mở rộng quy mô. Bản thân bạn trong tương lai sẽ cảm ơn bạn khi dữ liệu được xử lý một cách trơn tru như một luồng.

Bước #5: Chuyển đổi dữ liệu thành quyết định

Thu thập dữ liệu đang theo dõi thương hiệu có thể mang lại cảm giác năng suất, nhưng nó sẽ vô nghĩa nếu bạn không tận dụng nó. Những thương hiệu thành công là những thương hiệu nhận ra các xu hướng và hành động nhanh chóng dựa trên chúng.

Phân tích quản lý chiến dịch tiếp thị của bạn nên tập trung vào:

Xu hướng theo thời gian để xem liệu bạn có đang đi đúng hướng hay không

Sự khác biệt về nhân khẩu học cho thấy những cơ hội chưa được khai thác hoặc những điểm yếu đáng lo ngại

Sự thay đổi cạnh tranh báo hiệu những thay đổi trên thị trường trước khi chúng ảnh hưởng đến số bán hàng của bạn

Tác động của chiến dịch* để xem các nỗ lực tiếp thị nào hỗ trợ sự phát triển của thương hiệu

Tạo báo cáo tổng quan về sức khỏe thương hiệu hàng tháng hoặc hàng quý, trong đó nêu bật các phát hiện khóa và đề xuất các hành động cụ thể. Chia sẻ các báo cáo này với các nhóm marketing, sản phẩm và lãnh đạo kinh doanh để mọi người hiểu rõ tình hình nhận thức về thương hiệu của bạn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Với nhiều chế độ xem ClickUp, bạn có thể sắp xếp dữ liệu và thông tin theo cách phù hợp nhất với nhu cầu công việc của mình. Muốn đang theo dõi sự chậm trễ? Sử dụng chế độ xem Dòng thời gian hoặc biểu đồ Gantt. Muốn phân tích chi tiết các công việc cụ thể? Áp dụng chế độ xem Xem dạng danh sách hoặc Bảng. Xem dữ liệu sức khỏe thương hiệu của bạn theo cách phù hợp nhất với công việc của bạn, với chế độ xem tùy chỉnh trong ClickUp

Bước #6: Tiếp tục cải thiện phương pháp của bạn

Chiến lược đang theo dõi sức khỏe thương hiệu của bạn cần được điều chỉnh theo sự phát triển của kinh doanh và sự thay đổi của thị trường. Những gì công việc cho một startup sẽ không công việc cho một thương hiệu đã phát triển, và những gì công việc trong thời kỳ ổn định sẽ không công việc trong giai đoạn tăng trưởng nhanh chóng.

Các tối ưu hóa thông minh bao gồm:

Thêm các chỉ số mới khi thương hiệu của bạn ngày càng phát triển

Mở rộng phạm vi địa lý khi bạn thâm nhập vào các thị trường mới

Tăng tần suất đo lường trong các kỳ chiến dịch quan trọng

Kết nối các chỉ số sức khỏe thương hiệu với dữ liệu bán hàng và khách hàng để có những hiểu biết sâu sắc hơn

Các chương trình đang theo dõi thương hiệu tốt nhất không bao giờ thực sự 'hoàn thành'. Chúng liên tục được cải thiện để dự đoán những yếu tố quan trọng đối với thành công kinh doanh.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Không phải tất cả cảm xúc tiêu cực đều là sự phẫn nộ. Đôi khi, đó chỉ là sự thờ ơ. Hãy chú ý đến việc sử dụng ngày càng nhiều các từ như ‘dễ đoán’, ‘giống nhau’ hoặc ‘nhàm chán’. Đó là một dấu hiệu cảnh báo tinh tế cho thấy thương hiệu của bạn không còn gây bất ngờ hay mang lại niềm vui cho khách hàng nữa.

Bạn nên thực hiện theo dõi thương hiệu bao lâu một lần?

Không có số cụ thể nào ở đây, nhưng việc đang theo dõi định kỳ hàng quý phù hợp với hầu hết các thương hiệu. Điều này cho phép bạn có đủ thời gian để nhận thấy những thay đổi có ý nghĩa mà không làm vượt quá ngân sách hoặc phải liên tục khảo sát khách hàng.

Nếu bạn đang đối mặt với khủng hoảng, triển khai các chiến dịch lớn hoặc hoạt động trong các thị trường thay đổi nhanh như công nghệ hoặc thời trang, thì việc đang theo dõi hàng tháng là cần thiết. Còn đối với các công ty B2B ổn định hoặc những công ty có chu kỳ mua hàng dài, việc đang theo dõi hàng năm là phù hợp.

Quá trình lắng nghe và phân tích mạng xã hội của bạn nên được thực hiện liên tục. Cảm xúc về thương hiệu có thể thay đổi đột ngột, và bạn muốn phát hiện vấn đề trước khi chúng trở thành thảm họa nghiêm trọng.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Các đề cập đến thương hiệu từ các người tạo, nhà sáng lập và chuyên gia có tác động khác biệt so với những đề cập từ người dùng thông thường. Sử dụng công cụ tiếp thị người ảnh hưởng để tách biệt chúng, từ đó đo lường xem các nhà lãnh đạo tư tưởng có đang lan tỏa thương hiệu của bạn trên các nền tảng mạng xã hội hay chỉ đơn thuần đề cập tên mà không có tương tác.

Những sai lầm thường gặp cần tránh trong đang theo dõi thương hiệu

Dưới đây là những cạm bẫy lớn nhất có thể phá hỏng ý định tốt và lãng phí ngân sách marketing. 💰

Thay đổi câu hỏi khảo sát mỗi quý: Bạn không thể đang theo dõi tiến độ nếu liên tục thay đổi tiêu chí đánh giá

*tách biệt việc đang theo dõi khỏi chiến lược truyền thông tiếp thị của bạn: Các biểu đồ đẹp mắt không có ý nghĩa gì nếu chúng không ảnh hưởng đến chiến dịch tiếp theo của bạn

Để những thông tin phân tích bị lãng phí trong báo cáo: Các nhóm tạo ra các báo cáo chi tiết về sức khỏe thương hiệu nhưng không bao giờ điều chỉnh ưu tiên Các nhóm tạo ra các báo cáo chi tiết về sức khỏe thương hiệu nhưng không bao giờ điều chỉnh ưu tiên quản lý chiến dịch hoặc dự án truyền thông xã hội của họ

Thực hiện khảo sát cùng một nhóm người nhiều lần: Nhóm 'khách hàng trung thành' của bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi với các cuộc khảo sát hàng tháng và không còn đại diện cho đối tượng thực sự của bạn

bỏ qua bối cảnh cạnh tranh: *Khi bạn đang theo dõi các chỉ số của mình một cách độc lập, bạn sẽ bỏ qua việc liệu các xu hướng chung của ngành có ảnh hưởng đến tất cả mọi người hay không

Đo lường giọng điệu thương hiệu một cách không nhất quán: Sự hiện diện của bạn trên LinkedIn khác với TikTok, nhưng nhiều nhóm đang theo dõi cảm xúc như thể tất cả các nền tảng đều giống nhau giọng điệu thương hiệuSự hiện diện của bạn trên LinkedIn khác với TikTok, nhưng nhiều nhóm đang theo dõi cảm xúc như thể tất cả các nền tảng đều giống nhau

📮 ClickUp Insight: 30% nhân viên tin rằng tự động hóa có thể giúp họ tiết kiệm 1–2 giờ mỗi tuần, trong khi 19% ước tính nó có thể giải phóng 3–5 giờ cho công việc tập trung sâu. Ngay cả những khoản tiết kiệm thời gian nhỏ đó cũng tích lũy: chỉ hai giờ được lấy lại mỗi tuần tương đương với hơn 100 giờ mỗi năm—thời gian có thể dành cho sáng tạo, tư duy chiến lược hoặc phát triển cá nhân. 💯 Với các Trợ lý AI của ClickUp và ClickUp Brain, bạn có thể tự động hóa quy trình làm việc, tạo bản cập nhật dự án và chuyển đổi ghi chú cuộc họp thành các bước hành động cụ thể—tất cả trong cùng một nền tảng. Không cần sử dụng các công cụ hoặc tích hợp bổ sung—ClickUp cung cấp mọi thứ bạn cần để tự động hóa và tối ưu hóa ngày làm việc của mình trong một nơi duy nhất. 💫 Kết quả thực tế: RevPartners đã giảm 50% chi phí SaaS bằng cách hợp nhất ba công cụ vào ClickUp — có được một nền tảng thống nhất với nhiều tính năng hơn, hợp tác chặt chẽ hơn và một nguồn thông tin duy nhất dễ quản lý và mở rộng hơn.

📖 Xem thêm: Mẫu báo cáo tiếp thị kỹ thuật số miễn phí cho các thông tin dựa trên dữ liệu

Nếu bạn đang theo dõi thương hiệu, nó không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc chìm đắm trong các bảng tính hay phải quản lý năm bảng điều khiển khác nhau. Các công cụ phù hợp sẽ biến dữ liệu lộn xộn thành những thông tin rõ ràng mà bạn có thể hành động dựa trên đó.

Sprout Social cho cuộc hội thoại thương hiệu theo thời gian thực

Sprout Social giúp quản lý thương hiệu trở nên đơn giản bằng cách kết hợp các tính năng phân tích, theo dõi và tương tác.

Các nhóm marketing và thương hiệu nhỏ có thể theo dõi các đề cập và hashtag để đánh giá nhận thức về thương hiệu mà không cần sử dụng nhiều ứng dụng. Đối với các doanh nghiệp, công cụ này cung cấp các báo cáo theo dõi nâng cao, nhấn mạnh các xu hướng mới nổi và cảm xúc của khách hàng trên quy mô lớn, giúp các nhóm lớn điều chỉnh chiến lược một cách nhanh chóng.

Brandwatch cho những phân tích sâu sắc về người tiêu dùng

Brandwatch phân tích sâu các cuộc hội thoại trên mạng xã hội và web, cung cấp phân tích cảm xúc dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và thông tin về đối tượng khách hàng. Các thương hiệu nhỏ có thể đang theo dõi các cụm từ cụ thể như 'bao bì thân thiện với môi trường' sau khi ra mắt sản phẩm để xem liệu vị trí của họ có được đón nhận hay không.

Các thương hiệu doanh nghiệp sử dụng nó cho mục đích thu thập thông tin cạnh tranh — ví dụ, phát hiện khi đối thủ cạnh tranh nhận được phản hồi tích cực về tính bền vững để họ có thể phản ứng bằng các sáng kiến xanh của riêng mình.

Hootsuite cho khả năng hiển thị đa nền tảng

Hootsuite tổng hợp các mẫu hiệu suất cho tất cả các tài khoản mạng xã hội của bạn.

Một công ty thiết kế nhỏ có thể xem xét xu hướng tương tác hàng tuần để xác định những ý tưởng nào tạo ra nhiều sự chú ý nhất. Các thương hiệu lớn sử dụng phân tích để so sánh hiệu suất của các nền tảng trong các chiến dịch, chẳng hạn như đang theo dõi xem quảng cáo TikTok có hiệu quả hơn câu chuyện Instagram trong giai đoạn ra mắt sản phẩm hay không.

ClickUp để biến thông tin thành hành động

Nghiên cứu đang theo dõi thương hiệu là phần dễ dàng. Biến những thông tin đó thành hành động phối hợp mà không làm mất đà là nơi hầu hết các nhóm gặp khó khăn.

ClickUp for Marketing Groups là ứng dụng "tất cả trong một" cho công việc, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức và trò chuyện - tất cả đều được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) giúp bạn làm việc nhanh hơn và thông minh hơn.

Nghe chia sẻ từ Chelsea Bennett tại Lulu Press:

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi thứ. Nó đã rất hữu ích cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Một nền tảng quản lý dự án là điều cần thiết cho một nhóm marketing, và chúng tôi rất thích rằng nó giúp chúng tôi kết nối với các bộ phận khác. Chúng tôi sử dụng ClickUp hàng ngày cho mọi việc. Nó đã rất hữu ích cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi và đã cải thiện quy trình làm việc của họ trở nên hiệu quả hơn.

Dưới đây là cách nó mang những thông tin từ đang theo dõi thương hiệu vào cuộc sống. 🎨

Hãy tận dụng việc thu thập phản hồi làm công việc cho bạn

Nhận thức về thương hiệu thay đổi nhanh chóng, điều này có nghĩa là bạn cần có thông tin phản hồi thường xuyên từ những người tiếp xúc với khách hàng hàng ngày.

Tạo các cuộc khảo sát đang theo dõi thương hiệu với ClickUp Form Thu thập phản hồi của khách hàng bằng cách sử dụng ClickUp biểu mẫu tùy chỉnh

ClickUp Form giúp bạn tạo các cuộc khảo sát được tích hợp trực tiếp vào luồng quy trình làm việc của bạn.

Đội ngũ bán hàng và thành công của khách hàng có thể chia sẻ các biểu mẫu hàng tháng để hiểu khách hàng đang nói gì, và tính năng Tự động hóa trong ClickUp sẽ chuyển mỗi tác vụ phản hồi thành một nhiệm vụ cho người phù hợp.

Ví dụ, nếu nhiều nhân viên bán hàng đề cập đến sự nhầm lẫn về giá cả, ai đó sẽ được giao công việc cập nhật nội dung trang web.

Tự động hóa quy trình làm việc với biểu mẫu bằng ClickUp Automation

🚀 Tăng cường sức mạnh AI: Thay vì phải đọc từng phản hồi biểu mẫu một cách thủ công, hãy để ClickUp Brain tóm tắt các mẫu lặp lại cho bạn. Ví dụ, nếu các đề cập về bền vững tăng đột biến sau một chiến dịch, AI sẽ làm nổi bật điều đó và đề xuất các bước tiếp theo có thể thực hiện. ⚡️ Thử gợi ý này: Tóm tắt hai chủ đề chính lặp lại trong phản hồi về thương hiệu và đề xuất các bước hành động cụ thể cho nhóm marketing. Tổng hợp các chủ đề phản hồi chính với ClickUp Brain và nhận ngay các đề xuất cho các bước tiếp theo

Giữ các thông tin phân tích trong một không gian chia sẻ

Không ai muốn phải lục lọi qua các chủ đề email để tìm báo cáo thương hiệu của tháng trước.

ClickUp Docs tạo ra một không gian chia sẻ nơi quản lý thương hiệu của bạn có thể duy trì một tài liệu động với xu hướng cảm xúc trên mạng xã hội, điểm nổi bật từ khảo sát và kế hoạch hành động.

Tổ chức các thông tin có thể hành động và ghi chú của nhóm trong ClickUp Tài liệu

🚀 Tăng cường sức mạnh AI: Không còn phải viết lại các điểm chính thành đoạn văn. Chỉ cần nhập dữ liệu thô vào tài liệu và để ClickUp Brain tạo ra một tóm tắt rõ ràng, có cấu trúc cho ban lãnh đạo. ⚡️ Thử gợi ý này: Chuyển các điểm liệt kê này thành một báo cáo sức khỏe thương hiệu hàng tháng chính thức với tiêu đề lớn, những thông tin khóa và các bước được đề xuất. Chuyển đổi các ghi chú lộn xộn thành báo cáo chuyên nghiệp bằng ClickUp Brain trong tài liệu

Các nhóm có thể bình luận và hợp tác theo thời gian thực với ClickUp Assign Comments, vì vậy khi nhóm thiết kế đề xuất một bản cập nhật giao diện, bộ phận tiếp thị và lãnh đạo có thể đưa ra ý kiến ngay lập tức.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Thay vì phải lọc qua hàng nghìn lượt đề cập, hãy nhập kết quả đang theo dõi thương hiệu của bạn vào ClickUp Brain MAX, một công cụ hỗ trợ desktop tiện lợi, để tạo ra một bản tóm tắt hàng tuần rõ ràng: “Tuần này, người dùng đã khen ngợi [X] và bày tỏ lo ngại về [Y].” Tiết kiệm thời gian mà không làm mất đi sự tinh tế.

Nhìn tổng quan một cách nhanh chóng

Hiển thị các chỉ số hiệu suất thương hiệu với bảng điều khiển ClickUp

Các bảng điều khiển trong ClickUp thu thập thông tin từ các công việc, biểu mẫu và tích hợp vào các tóm tắt trực quan dễ hiểu.

Giám đốc Tiếp thị (CMO) của bạn có thể xem một chế độ xem duy nhất để theo dõi điểm nhận thức thương hiệu, sự thay đổi trong tương tác trên mạng xã hội và tiến độ đạt được mục tiêu tiếp thị.

Các câu hỏi như ‘Liệu việc tái định vị thương hiệu của chúng ta có cải thiện nhận thức?’ sẽ được trả lời thông qua các thẻ (thanh tiến độ, biểu đồ tròn, biểu đồ cột, v.v.) mà không cần ai phải lục lọi qua năm báo cáo khác nhau.

🚀 Tăng cường sức mạnh AI: ClickUp Brain quét tất cả các thẻ của bạn và cung cấp câu trả lời rõ ràng. Ví dụ, hỏi, ‘Liệu nhận thức của chúng ta có cải thiện sau khi tái định vị thương hiệu?’ và xem phản hồi kết hợp dữ liệu cảm xúc với hiệu suất chiến dịch. ⚡️ Thử gợi ý này: So sánh cảm nhận về thương hiệu trước và sau chiến dịch tái định vị thương hiệu vào tháng 4 bằng cách sử dụng dữ liệu trong bảng điều khiển này và tóm tắt sự thay đổi khóa trong một câu. Trích xuất các thông tin khóa từ bảng điều khiển với ClickUp Brain

Kết nối khoảng cách giữa việc lắng nghe và việc cần làm

Các công cụ lắng nghe mạng xã hội rất giỏi trong việc phát hiện vấn đề, nhưng sau đó thì sao? Tích hợp ClickUp giúp biến những thông tin đó thành hành động cụ thể.

Khi Brandwatch phát hiện sự sụt giảm về cảm xúc sau một chiến dịch, tích hợp qua Zapier sẽ tạo ra một công việc để xem xét nội dung thông điệp và thông báo cho các thành viên của nhóm liên quan.

Kết nối bộ công cụ của bạn với tích hợp ClickUp và Zapier

🧠 Thú vị: Bạn còn nhớ Dunder Mifflin (từ The Office) không? Nó trở nên quá phổ biến đến mức NBC đã biến nó thành một dòng sản phẩm thực tế cùng với Staples. Sự lan truyền do fan tạo ra là vô giá, và các công cụ đang theo dõi thương hiệu thường phát hiện ra những xu hướng được yêu thích này trước khi chúng đạt đỉnh.

Giữ cho các cuộc hội thoại kết nối với công việc

Điều tồi tệ nhất về các thông tin về thương hiệu? Chúng thường được nhắc đến rất nhiều, nhưng hiếm khi được áp dụng vào thực tế.

Thảo luận và xử lý phản hồi tại một nơi duy nhất với ClickUp Trò chuyện

Ai đó chia sẻ một bình luận của khách hàng đáng lo ngại trong cuộc trò chuyện, mọi người thảo luận về nó trong 20 phút, sau đó nó bị chôn vùi dưới cuộc khủng hoảng tiếp theo. Nhưng với ClickUp thì không.

ClickUp Chat nằm ngay bên cạnh công việc thực tế của bạn, giúp bạn có thể tạo công việc từ đó ngay lập tức. Cuộc hội thoại được thực hiện mà không cần ai phải nhớ lại những gì đã được thảo luận.

🚀 Tăng cường sức mạnh AI: Khi ai đó hỏi một câu như ‘Ai là người chịu trách nhiệm cho chiến dịch thực phẩm thực vật?’ trong kênh trò chuyện, Trợ lý Trả lời Tự động của ClickUp sẽ bước vào và tự động trả lời với tên chủ sở hữu dự án và các nguồn thông tin liên quan. Sử dụng Trợ lý Trả lời Tự động trong ClickUp Trò chuyện để hiển thị thông tin nhanh hơn

📖 Đọc thêm: Cách sử dụng AI để xây dựng chiến lược thương hiệu của bạn

Giữ cho thương hiệu của bạn luôn phát triển với ClickUp

Đang theo dõi thương hiệu nghe có vẻ đơn giản cho đến khi bạn phải xử lý các cuộc khảo sát, bảng điều khiển, đề cập trên các kênh truyền thông xã hội và hàng trăm cập nhật từ nhóm. Dữ liệu tự thân không thể bảo vệ danh tính thương hiệu của bạn; tốc độ bạn kết nối các thông tin và hành động mới là yếu tố quyết định.

Và nếu bạn đang làm công việc với các công cụ không kết nối, khoảng cách đó chỉ càng lớn hơn.

ClickUp giải quyết mọi thứ. Một không gian duy nhất cho các biểu mẫu, báo cáo, bảng điều khiển và cuộc hội thoại về chiến dịch của bạn, cùng với trí tuệ nhân tạo (AI) có thể trả lời câu hỏi, viết báo cáo và thậm chí phát hiện xu hướng trước khi bạn nhận ra chúng.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay! ✅

Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Sự khác biệt giữa đang theo dõi thương hiệu và giám sát thương hiệu nằm ở phạm vi và thời gian. Đang theo dõi thương hiệu tập trung vào các xu hướng dài hạn, như nhận thức, lòng trung thành và nhận thức về thương hiệu, trong một kỳ từ vài tháng đến vài năm. Giám sát thương hiệu, ngược lại, liên quan đến các cuộc hội thoại và đề cập đang diễn ra trong thời gian thực.

Bạn nên đang theo dõi thương hiệu của mình ít nhất mỗi quý để đo lường xu hướng và tác động của các chiến dịch. Nếu thị trường của bạn thay đổi nhanh chóng hoặc bạn thường xuyên triển khai các chiến dịch, việc đang theo dõi hàng tháng sẽ mang lại cho bạn những thông tin nhanh chóng hơn.

Đúng vậy, các doanh nghiệp nhỏ cũng có thể hưởng lợi từ việc đang theo dõi thương hiệu. Nó giúp bạn hiểu cách mọi người nhìn nhận thương hiệu của mình và liệu các nỗ lực của bạn có tạo ra tác động hay không—những thông tin quan trọng cho sự phát triển thông minh.

Các nhóm nhỏ có thể triển khai đang theo dõi thương hiệu bằng cách cài đặt 3-5 mục tiêu rõ ràng, sử dụng các công cụ khảo sát giá cả phải chăng và tận dụng các công cụ phân tích miễn phí trên các nền tảng mạng xã hội. Sử dụng công cụ tất cả trong một như ClickUp giúp duy trì mọi thứ gọn gàng mà không cần đến các hệ thống đắt đỏ.

Không, đang theo dõi thương hiệu không chỉ dành cho các thương hiệu B2C. Các công ty B2B cũng cần đo lường nhận thức và niềm tin để hoàn thiện thông điệp và củng cố vị trí của mình trong mắt các nhà ra quyết định.

Nếu dữ liệu của bạn cho thấy cảm xúc tiêu cực về thương hiệu, hãy coi đó là một cảnh báo sớm. Tìm hiểu nguyên nhân gây ra nó—có thể là vấn đề sản phẩm hoặc thông điệp không rõ ràng—và khắc phục nhanh chóng. ClickUp Brain có thể giúp việc này dễ dàng hơn bằng cách tóm tắt phản hồi tiêu cực và đề xuất các bước hành động như xem lại nội dung quảng cáo hoặc cập nhật FAQ để bạn phản hồi hiệu quả.