15 mẫu miễn phí về nhân viên tiêu biểu để nâng cao tinh thần và sự công nhận của nhóm

Nếu bạn muốn nâng cao tinh thần của nhóm và thể hiện sự đánh giá cao đối với tất cả công việc mà họ đã làm, việc giới thiệu nhân viên xuất sắc là một cách hiệu quả. Cho dù đó là lời khen ngợi hàng tháng hay một điểm nhấn nhanh trong cuộc họp toàn thể, việc công nhận đóng góp của từng nhân viên xuất sắc có thể góp phần rất lớn vào việc xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

Nhưng hãy thực tế—tạo ra điều gì đó mới mẻ và hấp dẫn mỗi lần? Không hề dễ dàng.

Và đó chính là lý do tại sao chúng tôi đã hoàn thành công việc này và tổng hợp danh sách các mẫu nổi bật về nhân viên hàng đầu để giúp bạn không phải đoán mò và nỗ lực trong việc công nhận, đồng thời giúp bạn thực hiện việc này một cách nhất quán, ý nghĩa và thậm chí có thể một chút thú vị.

Mẫu tiêu điểm nhân viên là gì?

Mẫu tiêu điểm nhân viên là các định dạng được thiết kế sẵn được công ty sử dụng để nêu bật thành tích, câu chuyện, vai trò hoặc tính cách của từng nhân viên một cách nhất quán và hấp dẫn.

Chúng thường được đưa vào bản tin nội bộ, trang intranet, phỏng vấn podcast hoặc bài đăng trên mạng xã hội. Các mẫu này thường bao gồm các câu hỏi có cấu trúc, như vai trò công việc, thành tích gần đây, sở thích và những điều thú vị, giúp thể hiện khía cạnh chuyên nghiệp và cá nhân của nhân viên.

📌 Lưu ý: Tránh sử dụng các mẫu liệt kê tên, tiêu đề và thâm niên. Thay vào đó, hãy sử dụng chúng để phản ánh văn hóa công ty và xây dựng kết nối, đặc biệt là giữa các nhóm làm việc từ xa hoặc liên chức năng, bằng cách thêm các câu hỏi về các nghi thức của nhóm, biểu tượng cảm xúc Slack yêu thích hoặc sự hợp tác giữa các nhóm.

Điều gì tạo nên một mẫu giới thiệu nhân viên xuất sắc?

Một mẫu giới thiệu nhân viên xuất sắc không chỉ đẹp về mặt thẩm mỹ. Nó được thiết kế để xây dựng cộng đồng, khuyến khích phản hồi có ý nghĩa và dễ sử dụng lại.

Điểm nổi bật của mẫu này:

Có cấu trúc nhưng nhân văn : Các mẫu tuyệt vời cung cấp bố cục gọn gàng, có thể lặp lại và có chỗ cho cá tính. Hãy nghĩ đến các ô chứa ảnh, tiêu đề vai trò công việc và 4–5 câu hỏi động kết hợp công việc và cuộc sống

Các câu hỏi phù hợp với văn hóa : Các mẫu tốt nhất phản ánh cách thức giao tiếp của nhóm bạn. Bạn có ăn mừng chiến thắng bằng GIF không? Hãy dành không gian cho những thông tin thú vị hoặc lời chúc mừng nội bộ

Được thiết kế để tăng sự tương tác : Mẫu này sẽ khuyến khích sự tương tác, thông qua các câu hỏi dễ bình luận hoặc định dạng dễ chia sẻ lại trên Slack hoặc LinkedIn

Định dạng linh hoạt : Mẫu phải dễ dàng thay đổi kích thước hoặc điều chỉnh mà không làm phá vỡ cấu trúc. Chọn một mẫu cho phép bạn hoàn toàn tự do định dạng toàn bộ tài liệu theo ý muốn

Có thể tái sử dụng và mở rộng: Một điểm nổi bật tốt nên là một phần của hệ thống công nhận lớn hơn. Đó là lý do tại sao bạn thường thấy nhiều mẫu được xây dựng xung quanh sinh nhật, cột mốc hoặc thành tích của nhóm, để cộng đồng của bạn luôn có những hoạt động kỷ niệm nhất quán

Mẫu tiêu điểm nhân viên

Có nhiều định dạng thú vị cho các mẫu tiêu điểm nhân viên. Dưới đây là một số mẫu yêu thích của chúng tôi được thiết kế cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Hãy bắt đầu!

1. Mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp

Tải mẫu miễn phí Hợp lý hóa quy trình đánh giá hiệu suất với Mẫu đánh giá hiệu suất ClickUp

Mẫu Đánh giá Hiệu suất ClickUp cung cấp cho các nhà quản lý một cách có cấu trúc, có thể lặp lại để theo dõi tiến độ của nhân viên và khơi gợi những cuộc hội thoại có ý nghĩa về sự phát triển.

Với các cột song song để tự đánh giá, đánh giá đồng nghiệp và thành tích, mẫu này ghi lại những đóng góp từ nhiều góc độ khác nhau đồng thời đảm bảo không bỏ sót bất kỳ lĩnh vực quan trọng nào, như hiểu biết về công việc, kỹ năng cốt lõi, sự phát triển hoặc hiệu suất tổng thể.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Sắp xếp phản hồi của bản thân, đồng nghiệp và quản lý trong một chế độ xem

Bao gồm các kỹ năng cốt lõi, kiến thức công việc, sự phát triển và hiệu suất tổng thể

Giúp khám phá những câu chuyện thực tế của nhân viên phản ánh giá trị của công ty

Phù hợp cho đào tạo, chương trình công nhận và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

✅ Lý tưởng cho: Các chuyên gia nhân sự và trưởng nhóm muốn tạo điều kiện cho việc phản hồi 360 độ bằng cách bao gồm ý kiến đóng góp từ đồng nghiệp, cấp dưới và cấp trên.

2. Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tổ chức và theo dõi hiệu suất với Mẫu đánh giá hiệu suất hàng quý của ClickUp

Mẫu Đánh giá Hiệu suất Hàng quý của ClickUp giúp tạo ra nhịp điệu đáng tin cậy cho các cuộc hội thoại về hiệu suất mà không cần phải thay đổi quy trình mỗi quý.

Người quản lý có thể theo dõi các chu kỳ đánh giá bằng chế độ xem Danh sách, Lịch hoặc Gantt và theo dõi tiến độ bằng các Trạng thái tùy chỉnh như Chưa bắt đầu, Đang tiến hành hoặc Đang chờ phản hồi. Tính năng Tự động hóa ClickUp tích hợp sẵn cập nhật trạng thái nhiệm vụ khi quá trình đánh giá tiến triển, giúp tiết kiệm thời gian và loại bỏ việc theo dõi thủ công.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tối ưu hóa quy trình đánh giá hiệu suất hàng quý với các quy trình làm việc có cấu trúc

Theo dõi các chu kỳ một cách trực quan bằng chế độ xem Danh sách, Lịch hoặc Gantt

Tự động cập nhật trạng thái để giảm bớt công việc của quản trị viên

Khuyến khích phản hồi kịp thời, có tổ chức và hướng đến sự phát triển

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự đang phát triển, quản lý nhân sự và trưởng nhóm trong các tổ chức cần phương pháp dựa trên dữ liệu để theo dõi và quản lý các đánh giá hiệu suất thường xuyên.

Tìm hiểu thêm về Tự động hóa ClickUp 👇

3. Mẫu thẻ khen ngợi có thể in của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Thể hiện sự đánh giá cao đối với nhân viên một cách đơn giản và trang nhã với Mẫu thẻ khen ngợi có thể in của ClickUp

Mẫu thẻ khen ngợi có thể in của ClickUp là một cách đơn giản và chu đáo để ghi nhận những đóng góp của nhóm, dù lớn hay nhỏ.

Mỗi thẻ có thể được tùy chỉnh với tên, hình ảnh và loại hình công nhận, sau đó được sắp xếp thành các danh mục như Nhân viên của tháng hoặc Vượt trội. Thẻ ưu tiên giúp dễ dàng nêu bật những thành tích có tác động lớn, trong khi người được giao nhiệm vụ cho phép nhiều bên liên quan hợp tác để khen ngợi.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Thẻ có thể tùy chỉnh với các trường người tặng, người nhận và loại lời khen ngợi

Phân loại các hình thức công nhận để dễ dàng theo dõi

Nêu bật những thành công quan trọng bằng thẻ ưu tiên

Thu hút nhiều bên liên quan tham gia vào các nỗ lực tri ân

✅ Lý tưởng cho: Trưởng nhóm, quản lý nhân sự và điều phối viên nhân sự muốn biến việc thể hiện sự đánh giá cao trở thành một phần nhất quán trong quy trình làm việc của họ.

📑 Đọc thêm: Cách tăng cường tiếng nói của nhân viên trong môi trường làm việc

4. Mẫu kế hoạch hành động gắn kết nhân viên của ClickUp

Tải mẫu miễn phí Đảm bảo nhóm của bạn có đủ nguồn lực cần thiết để duy trì động lực với Mẫu kế hoạch hành động gắn kết nhân viên của ClickUp

Mẫu Kế hoạch hành động gắn kết nhân viên của ClickUp biến phản hồi thành hành động có thể đo lường được để cải thiện sự gắn kết và duy trì nhân viên.

Xác định mục tiêu, phân công nhiệm vụ và đặt dòng thời gian với Chế độ xem Biểu đồ Gantt. Theo dõi các sáng kiến bằng Trạng thái tùy chỉnh và Cột mốc ClickUp — cho dù đó là tăng tỷ lệ tham gia khảo sát hay ra mắt chương trình tiêu điểm toàn công ty.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Chuyển đổi phản hồi thành kế hoạch rõ ràng, có thể thực hiện được

Sử dụng Cột mốc để theo dõi và ăn mừng thành công

Chia mục tiêu tham gia phức tạp thành các công việc con

Giúp duy trì vòng lặp tiến độ hiển thị và có thể đo lường được

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự và trưởng nhóm muốn có một cách thức thực tế để thúc đẩy sự tham gia nhằm giữ chân và động viên lực lượng lao động.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng để thông tin chi tiết từ khảo sát bị bỏ qua. Sử dụng phần mềm tương tác nhân viên để phát hiện các xu hướng, như điểm số thấp trong đánh giá hoặc giao tiếp của quản lý, sau đó đưa trực tiếp vào kế hoạch hành động ClickUp của bạn. Chỉ định người phụ trách, đặt thời hạn và theo dõi các sáng kiến trong thời gian thực để phản hồi trở nên hiển thị và tiến độ có thể đo lường được.

5. Mẫu ma trận thưởng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo một hệ thống có tổ chức để theo dõi hiệu suất, phần thưởng và khuyến khích của nhóm với Mẫu Ma trận Tiền thưởng ClickUp

Mẫu Ma trận Tiền thưởng ClickUp cung cấp một khung công việc minh bạch để theo dõi các phần thưởng và khuyến khích dựa trên hiệu suất.

Sử dụng danh sách tiền thưởng chuyên dụng với các trạng thái như Đang mở, Đang xem xét, Đã thanh toán hoặc Hoàn thành. Trong Chế độ xem bảng, sắp xếp các mục tiêu hiệu suất với phần thưởng và nêu bật những thành tích nổi bật bằng cách liên kết chúng với các cột mốc cụ thể.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Theo dõi phần thưởng và khuyến khích trong một chế độ xem tập trung

Sử dụng Chế độ xem bảng để điều chỉnh mục tiêu với phần thưởng

Tạo sự minh bạch trong việc phân phối tiền thưởng

Tích hợp việc công nhận trực tiếp với các cột mốc thành tích

✅ Lý tưởng cho: Trưởng nhóm và quản lý muốn động viên nhân viên bằng cách minh bạch về phần thưởng.

Khi nói đến hiển thị và theo dõi thời gian thực, ClickUp Brain còn tiến xa hơn nữa. Chỉ với một lời nhắc, bạn có thể ngay lập tức hiển thị các cập nhật về phê duyệt tiền thưởng, đánh giá đang chờ xử lý hoặc các khoản thanh toán đã hoàn thành mà không cần phải tìm kiếm thủ công trong không gian làm việc của mình. Sử dụng ClickUp Brain làm không gian kiến thức của công ty

6. Mẫu biểu mẫu đánh giá ClickUp

Tải mẫu miễn phí Tạo các bản đánh giá toàn diện và hiệu quả cho nhóm của bạn với Mẫu biểu mẫu đánh giá ClickUp

Mẫu biểu mẫu đánh giá ClickUp kết hợp các chỉ số có thể định lượng với phản hồi mở trong một định dạng dễ sử dụng.

Theo dõi số giờ làm việc, công việc đang chờ xử lý, giải thưởng và các lĩnh vực cần cải thiện bằng menu thả xuống, thang đánh giá và Trường Tùy chỉnh. Có thể tùy chỉnh hoàn toàn, lý tưởng cho các đánh giá nhất quán, lặp lại giữa các nhóm.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Đánh giá cả kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm trong một nơi duy nhất

Hoàn toàn có thể tùy chỉnh với thang điểm, menu thả xuống và các trường

Theo dõi tiến độ, giải thưởng và các lĩnh vực cần cải thiện

Tích hợp trực tiếp như một công cụ phản hồi của nhân viên vào Không gian Làm việc ClickUp của bạn để hiển thị rõ ràng

✅ Lý tưởng cho: Trưởng phòng ban và trưởng nhóm muốn theo dõi hiệu suất, sự phát triển và tiến độ mục tiêu của nhân viên bằng dữ liệu có thể đo lường được.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Để cải thiện tính khách quan và có được chế độ xem toàn diện hơn về đóng góp và thành tích, hãy tích hợp phần mềm công nhận nhân viên của bạn với các biểu mẫu đánh giá để liên kết công nhận thời gian thực với đánh giá hiệu suất.

7. Mẫu nhân viên tiêu biểu của Template. Net

Mẫu Employee Spotlight của Template.net giúp bạn dễ dàng nêu bật thành tích cá nhân đồng thời cho các thành viên trong nhóm cơ hội chia sẻ câu chuyện của họ. Điều này giúp tạo ra môi trường làm việc tích cực, nâng cao tinh thần và cải thiện năng suất của nhân viên.

Bạn có thể bao gồm kinh nghiệm nghề nghiệp, sở thích cá nhân và đóng góp cho nhóm. Thiết kế có thể tùy chỉnh hoàn toàn — điều chỉnh phông chữ, màu sắc và hình ảnh để phản ánh bản sắc thương hiệu của bạn.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Kết hợp những thành tích chuyên nghiệp với những chi tiết cá nhân

Có thể tùy chỉnh để phù hợp với phong cách và thương hiệu của công ty bạn

Hỗ trợ các yếu tố trực quan như biểu tượng, biểu đồ hoặc infographics

Giúp xây dựng kết nối giữa các nhóm làm việc từ xa hoặc đa chức năng

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự, chuyên gia truyền thông nội bộ và trưởng nhóm muốn tôn vinh nhân viên theo cách cá nhân hóa, hấp dẫn về mặt thị giác.

🧠 Mẹo xây dựng văn hóa: Thêm câu hỏi "Chúng ta nên tặng gì cho họ?" vào mẫu nổi bật của bạn. Điều này cho phép đồng nghiệp đề xuất ý tưởng dựa trên những khoảnh khắc đã chia sẻ để làm cho quà tặng tri ân nhân viên trở nên cá nhân và hợp tác hơn.

8. Mẫu nhân viên tiêu biểu của tháng của Canva

qua Canva

Tôn vinh từng nhân viên và thành tích của họ với Mẫu nhân viên tiêu biểu của tháng từ Canva. Giao diện kéo và thả giúp bạn dễ dàng tạo các mẫu tiêu biểu hoàn hảo, đồng thời bạn có thể dễ dàng điều chỉnh tông màu — trang trọng, vui vẻ hay bình thường — bằng cách điều chỉnh bố cục, phông chữ và hình ảnh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bao gồm các khối nội dung dành riêng cho các phần độc đáo như Thông tin thú vị hoặc Lời khen ngợi đồng nghiệp

Hỗ trợ tích hợp đa phương tiện cho ảnh, biểu tượng hoặc đồ họa thương hiệu

Hoạt động trơn tru với các công cụ lập lịch và xuất bản của Canva để triển khai nhanh hơn

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm muốn có một cách linh hoạt, không cần kỹ năng thiết kế để ghi nhận thành tích của nhân viên.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng các ví dụ phản hồi thực tế của nhân viên trong phần nổi bật để nêu bật tác động của người đó. Những trích dẫn chân thực này sẽ thêm chiều sâu, xây dựng uy tín và đóng vai trò như những nghiên cứu điển hình nhỏ về công việc tuyệt vời trong nhóm của bạn.

9. Mẫu chào mừng nhân viên mới của Canva

qua Canva

Tạo lời giới thiệu ấm áp, đáng nhớ cho nhân viên mới với Mẫu giới thiệu nhân viên mới của Canva. Mẫu này giúp giới thiệu vai trò, lý lịch và tính cách của đồng nghiệp mới một cách đơn giản với định dạng chuyên nghiệp, phù hợp với thương hiệu và có thể sử dụng trên các ứng dụng giao tiếp nhóm, email hoặc bảng điều khiển nội bộ.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Giúp nhân viên mới cảm thấy là một phần của văn hóa công ty ngay từ ngày đầu tiên với các lời nhắc khơi dậy sự tham gia của nhóm

Hỗ trợ thêm các nội dung đa phương tiện như video chào mừng, GIF hoặc các cuộc thăm dò ý kiến tương tác

Hoạt động trơn tru cho cả nhóm làm việc từ xa và tại văn phòng, giúp quá trình nhập việc trở nên cá nhân hơn

✨ Lý tưởng cho: Nhân viên nhân sự và trưởng nhóm muốn tạo ra những khoảnh khắc chào đón chu đáo, mang dấu ấn thương hiệu cho nhân viên mới.

📮ClickUp Insight: Chỉ 12% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng các tính năng AI được tích hợp trong bộ ứng dụng năng suất. Tỷ lệ áp dụng thấp này cho thấy các triển khai hiện tại có thể thiếu sự tích hợp liền mạch, phù hợp với ngữ cảnh, điều này sẽ thúc đẩy người dùng chuyển từ các nền tảng hội thoại độc lập mà họ ưa thích. Ví dụ: AI có thể thực hiện quy trình tự động hóa dựa trên lời nhắc văn bản thuần túy từ người dùng không? ClickUp Brain có thể! AI được tích hợp sâu vào mọi khía cạnh của ClickUp, bao gồm nhưng không giới hạn ở tóm tắt các chủ đề trò chuyện, soạn thảo hoặc chỉnh sửa văn bản, lấy thông tin từ không gian làm việc, tạo hình ảnh và hơn thế nữa! Hãy gia nhập 40% khách hàng của ClickUp đã thay thế hơn 3 ứng dụng bằng ứng dụng toàn diện cho công việc của chúng tôi!

10. Mẫu chứng nhận Nhân viên của tháng bằng Microsoft Word của Microsoft 365

qua Microsoft 365

Mẫu Chứng nhận Nhân viên của tháng bằng Microsoft Word của Microsoft 365 cung cấp một cách thức chính thức, sẵn sàng sử dụng để ghi nhận sự cống hiến, đam mê và thành tích xuất sắc. Bạn có thể nhanh chóng điền tên, ngày tháng và chi tiết giải thưởng, sau đó in hoặc chia sẻ dưới dạng kỹ thuật số để có bản trình bày hoàn hảo trong các cuộc họp hoặc sự kiện.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bố cục, phông chữ và màu sắc có thể tùy chỉnh hoàn toàn để phù hợp với thương hiệu của công ty bạn

Có thể sử dụng cho các chương trình công nhận khác ngoài "Nhân viên của tháng"

In ấn hoặc chia sẻ trực tuyến để linh hoạt trong việc trao giải thưởng

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự cài đặt chương trình khen thưởng để chính thức ghi nhận thành tích của nhân viên.

11. Mẫu PPT Nhân viên tiêu biểu của SlideModel

qua SlideModel

Mẫu PPT Employee Spotlight của SlideModel được thiết kế để nhận diện nhanh chóng, trực quan trong các cuộc họp, hội nghị hoặc buổi giới thiệu nhân viên mới. Bố cục slide được thiết kế sẵn giúp bạn dễ dàng nêu bật thành tích của thành viên trong nhóm mà không mất nhiều thời gian thiết kế.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các trang trình chiếu sẵn sàng sử dụng cho ảnh, vai trò, thành tích và những điểm nổi bật cá nhân

Màu sắc, phông chữ và bố cục có thể tùy chỉnh để phù hợp với hình ảnh công ty của bạn

Hoạt động trơn tru với các công cụ trình bày khác để chia sẻ trên nhiều nền tảng

✅ Lý tưởng cho: Các nhà quản lý hoặc nhóm nhân sự muốn ghi nhận nhân viên trong các cuộc họp, buổi thuyết trình nội bộ, phiên giới thiệu nhân viên mới hoặc các cuộc họp toàn công ty.

📚 Đọc thêm: Mẫu cột mốc miễn phí để theo dõi tiến độ dự án

12. Mẫu nhân viên tiêu biểu của Postermywall

qua Postermywall

Mẫu Nhân viên tiêu biểu của PosterMyWall giúp bạn tạo ra các poster, tờ rơi hoặc lời chào mừng kỹ thuật số nổi bật cho mạng xã hội và các nền tảng nội bộ. Mẫu này được thiết kế để chỉnh sửa nhanh chóng, giúp bạn có thể chuyển từ ý tưởng sang bài đăng trong vài phút.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Tùy chỉnh văn bản, hình ảnh và bố cục bằng cách kéo và thả

Được tối ưu hóa cho cả định dạng in và kỹ thuật số, bao gồm các ứng dụng giao tiếp nhóm

Truy cập thư viện các ví dụ nổi bật để tìm cảm hứng thiết kế

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự hoặc quản lý muốn có một giải pháp nhanh chóng, đẹp mắt và dễ thực hiện mà không cần thuê nguồn lực bên ngoài.

13. Mẫu nổi bật nhân viên đầy màu sắc của Postermywall

qua Postermywall

Mẫu Employee Spotlight Template từ PosterMyWall sống động này là lựa chọn hoàn hảo cho các thương hiệu muốn các bài đăng công nhận nổi bật. Thiết kế đậm nét và bố cục dễ điều chỉnh giúp bạn dễ dàng giới thiệu những khoảnh khắc nổi bật một cách thu hút sự chú ý.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bảng màu tươi sáng, bắt mắt được thiết kế để chia sẻ trên mạng xã hội

Chỉnh sửa dễ dàng bằng cách kéo và thả mà không cần kỹ năng thiết kế

Xuất dưới nhiều định dạng cho trang web, bản tin và ứng dụng giao tiếp nhóm

✅ Lý tưởng cho: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn nêu bật thành tích của nhân viên trên nhiều kênh.

14. Mẫu video nhân viên tiêu biểu của Animoto

qua Animoto

Mẫu video nhân viên tiêu biểu của Animoto cho phép bạn kể những câu chuyện ghi nhận thành tích thông qua các video ngắn, hấp dẫn. Bạn có thể kết hợp hình ảnh, văn bản và nhạc nền để tạo ra một video tiêu biểu đáng nhớ hơn so với các bài đăng tĩnh.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Các khối video được cài đặt sẵn cho các cột mốc, sự kiện thú vị và những điểm nổi bật trong công việc

Thư viện nhạc tích hợp sẵn để phù hợp với tone của bài viết nổi bật

Công cụ chỉnh sửa đơn giản cho màu sắc, phông chữ và hiệu ứng chuyển tiếp của thương hiệu

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm nhân sự và quản lý nhân sự muốn tạo ra các video giới thiệu nhân viên hấp dẫn.

15. Mẫu thành viên nhóm của tháng trên Google Slides của Slides Carnival

qua Slides Carnival

Mẫu thành viên nhóm của tháng trong Google Trình chiếu của Slides Carnival là định dạng sẵn sàng trình chiếu để vinh danh những người đạt thành tích hàng tháng. Với 22 trang trình chiếu được tạo sẵn, bạn có thể giới thiệu những đóng góp một cách chuyên nghiệp và tương tác.

⭐ Tại sao bạn sẽ thích mẫu này:

Bao gồm biểu đồ, khung và hình động để làm cho bản trình bày trở nên hấp dẫn

Hoạt động với Canva để tăng thêm tính linh hoạt sáng tạo

Phù hợp cho cả cuộc họp trực tiếp và ứng dụng giao tiếp nhóm từ xa

✅ Lý tưởng cho: Các nhóm muốn giới thiệu những nhân viên đạt thành tích xuất sắc hàng tháng trong các buổi thuyết trình của nhóm.

Kỷ niệm thành công, nâng cao tinh thần và xây dựng văn hóa với ClickUp

Việc tôn vinh nhân viên không bao giờ nên là một nhiệm vụ chỉ thực hiện thỉnh thoảng. ClickUp trở thành một hệ thống có thể lặp lại mà bạn có thể chạy song song với mọi công việc mà nhóm của bạn quản lý.

Sử dụng ClickUp Docs để soạn thảo và lưu trữ các bài viết nổi bật, Bảng trắng để brainstorming các ý tưởng công nhận mới và Trường Tùy chỉnh để theo dõi các cột mốc và lãi suất cá nhân. Tự động hóa các nhắc nhở để không có công việc tuyệt vời nào bị bỏ qua. Và với các chế độ xem như Lịch và Bảng, bạn có thể lập kế hoạch, xuất bản và kỷ niệm các bài viết nổi bật theo nhịp điệu có chủ ý.

Ngoài ra, với hơn 1.000 mẫu sẵn sàng sử dụng, bạn luôn có điểm khởi đầu. Không có trang trống, không có sự lộn xộn, chỉ có sự công nhận ý nghĩa được tích hợp vào quy trình làm việc của bạn.

Dùng thử ClickUp miễn phí và xây dựng văn hóa mà nhóm của bạn muốn gắn bó.