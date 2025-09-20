10 giải pháp thay thế Speechmatics tốt nhất cho chuyển đổi giọng nói thành văn bản chính xác vào năm 2025

Công nghệ chuyển đổi giọng nói thành văn bản đã có những bước tiến vượt bậc. Những gì từng mất hàng giờ nay chỉ mất vài phút, với kết quả chính xác hơn bao giờ hết.

Speechmatics là một trong những tên tuổi hàng đầu trong không gian. Nó chính xác, nhanh chóng và hỗ trợ phạm vi ngôn ngữ rộng. Tuy nhiên, nó không phải là giải pháp có kích thước phù hợp cho mọi trường hợp.

Bạn có thể cần tính năng chuyển đổi văn bản thời gian thực, nhãn người nói hoặc các tùy chọn tích hợp phù hợp với quy trình làm việc và ngân sách của bạn. Dù bạn là nhà phát triển, người làm podcast, nhà báo hay chuyên gia nội dung, luôn có một công cụ phù hợp với nhu cầu của bạn.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm thấy các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Speechmatics. Mỗi đối thủ cạnh tranh mang đến điều gì đó khác biệt—tính năng, giá cả hoặc hiệu suất. Như một phần thưởng, chúng tôi sẽ giới thiệu cho bạn tính năng Talk to Text cách mạng của ClickUp, không chỉ chuyển đổi giọng nói thành văn bản—nó còn làm việc thay cho bạn!

Các giải pháp thay thế hàng đầu cho Speechmatics trong nháy mắt

Hãy xem qua danh sách tổng hợp nhanh các giải pháp thay thế Speechmatics tốt nhất để nâng cao quy trình chuyển đổi giọng nói thành văn bản của bạn!

Công cụ Phù hợp nhất cho Tính năng chính Giá cả* ClickUp Tất cả các kích thước nhóm cần quản lý công việc, chuyển đổi văn bản và hợp tác trong một nền tảng duy nhất Talk to Text, ClickUp Brain và Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, Nhiệm vụ ClickUp, AI-powered Docs Gói Miễn phí vĩnh viễn; Tùy chỉnh cho doanh nghiệp Deepgram Các nhóm phát triển kích thước trung bình cần dịch thuật thời gian thực, được điều khiển bằng API Mô hình Nova-3, chuyển đổi văn bản thời gian thực, phân chia giọng nói, định dạng thông minh Trả theo nhu cầu *google Speech-to-Text Các nhóm lớn cần dịch thuật chính xác, đa ngôn ngữ với quy mô lớn hỗ trợ hơn 125 ngôn ngữ, chế độ thời gian thực và chế độ xử lý hàng loạt, từ điển tùy chỉnh, nhận diện ID giọng nói Trả theo nhu cầu Otter. ai Các nhóm nhỏ cần ghi chú và tóm tắt cuộc họp tự động hóa Chuyển đổi văn bản thời gian thực, tóm tắt, nhiệm vụ hành động, Otter Trò chuyện Miễn phí, Trả phí từ $16.99/người dùng/tháng AssemblyAI Các nhóm phát triển cần dịch thuật với các tính năng AI như phân tích cảm xúc và che giấu nội dung Xử lý thời gian thực và xử lý theo lô, phân tích cảm xúc, che giấu thông tin cá nhân (PII), phát hiện ngôn ngữ Miễn phí; Trả phí từ $0,12 mỗi giờ Rev. ai Các nhóm từ nhỏ đến lớn cần dịch thuật nhanh chóng và chính xác cao Phát trực tuyến và async, từ vựng tùy chỉnh, tùy chọn chuyển đổi giọng nói thành văn bản do con người thực hiện Giá từ $14.99 mỗi người dùng/tháng Whisper Các nhà phát triển độc lập cần giải pháp mã nguồn mở, đa ngôn ngữ và có thể hoạt động offline Hỗ trợ đa ngôn ngữ, dịch sang tiếng Anh, mã nguồn mở, triển khai tại chỗ Trả theo nhu cầu DeepSpeech Cá nhân cần dịch thuật ngoại tuyến, thời gian thực trên các thiết bị cục bộ Sử dụng offline, thời gian thực, mô hình đã được đào tạo sẵn, đa nền tảng, mã nguồn mở Miễn phí (mã nguồn mở) Gladia Các nhóm quy mô trung bình cần dịch thuật thông minh, đa ngôn ngữ kèm phân tích hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ, chuyển đổi mã, phân chia đoạn, tóm tắt, phân tích cảm xúc Miễn phí; Trả phí từ $0,612 mỗi giờ Braina Người dùng cá nhân cần tính năng ghi âm ngoại tuyến kèm trợ lý AI Ghi âm, hỗ trợ đa ngôn ngữ, lệnh giọng nói, chế độ offline và trợ lý AI Miễn phí, Trả phí từ $99 mỗi năm

Những yếu tố nào bạn nên xem xét khi lựa chọn các giải pháp thay thế cho Speechmatics?

Công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản phù hợp phụ thuộc vào cách bạn làm việc, các tính năng bạn cần và số tiền bạn sẵn sàng chi trả. Dưới đây là những yếu tố khóa cần xem xét khi so sánh các giải pháp thay thế:

Độ chính xác cao trong chuyển đổi văn bản : Ưu tiên : Ưu tiên các công cụ chuyển đổi văn bản cung cấp kết quả nhất quán và đáng tin cậy, ngay cả khi có giọng nói đặc trưng, tiếng ồn nền hoặc từ vựng chuyên ngành

Xử lý thời gian thực và xử lý theo lô : Chọn công cụ cho phép bạn chuyển đổi âm thanh trực tiếp hoặc tải lên tệp tin theo lô, tùy thuộc vào quy trình làm việc của bạn

từ vựng tùy chỉnh*: Thêm các thuật ngữ riêng hoặc ngôn ngữ chuyên ngành của bạn để cải thiện độ chính xác nhận diện và giảm thiểu việc chỉnh sửa thủ công

Tùy chọn tích hợp : Kết nối công cụ với các nền tảng hiện có của bạn, như phần mềm chỉnh sửa, : Kết nối công cụ với các nền tảng hiện có của bạn, như phần mềm chỉnh sửa, phần mềm video đào tạo , lưu trữ đám mây hoặc hệ thống quản lý nội dung (CMS), để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn

*giá cả linh hoạt: Lựa chọn kế hoạch phù hợp với nhu cầu sử dụng của bạn, dù bạn chỉ cần chuyển đổi vài phút âm thanh hay quản lý hàng giờ âm thanh mỗi tuần

Hỗ trợ đa ngôn ngữ : Đảm bảo công cụ hỗ trợ các ngôn ngữ và phương ngữ mà bạn sử dụng trong công việc, đặc biệt là cho nội dung toàn cầu

Nhận diện người nói : Cho phép gắn nhãn rõ ràng cho người nói để bản chép lời dễ theo dõi và chỉnh sửa hơn

Định dạng xuất : Lưu bản chép lời dưới các định dạng tệp bạn cần—cho dù đó là TXT, SRT hay JSON cho mục đích hậu kỳ hoặc phát triển

Giao diện lập trình ứng dụng (API) thân thiện với nhà phát triển: Sử dụng các API mạnh mẽ, được tài liệu hóa đầy đủ nếu bạn cần tích hợp chức năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản vào ứng dụng hoặc hệ thống của mình

Các lựa chọn thay thế tốt nhất cho Speechmatics

Cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp Nhóm biên tập của chúng tôi tuân thủ quy trình minh bạch, dựa trên nghiên cứu và trung lập với nhà cung cấp, vì vậy bạn có thể tin tưởng rằng các đề xuất của chúng tôi dựa trên giá trị thực sự của sản phẩm. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết về cách chúng tôi đánh giá phần mềm tại ClickUp.

Bây giờ bạn đã biết những gì cần tìm kiếm trong một giải pháp thay thế cho Speechmatics, hãy cùng tìm hiểu về các công cụ nhận dạng giọng nói hàng đầu đáng thử.

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý công việc và chuyển đổi giọng nói thành văn bản trên cùng một nền tảng)

Thử ClickUp Talk to Văn bản Ghi lại ý tưởng hoặc ghi chú mọi lúc mọi nơi với ClickUp Talk To Văn bản

ClickUp là không gian làm việc AI tích hợp đầu tiên trên thế giới. Điều này có nghĩa là nó không chỉ ghi lại các cuộc họp của bạn—nó giúp bạn biến mọi cuộc hội thoại thành hành động và kết quả! Đây là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng Speechmatics, đặc biệt là những ai đang tìm kiếm một nền tảng chuyển đổi giọng nói thành văn bản có đầy đủ ngữ cảnh công việc của bạn và có thể thực hiện các công việc cho bạn.

Với ClickUp, bạn không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ khác nhau. Nó kết hợp khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản tiên tiến với quản lý công việc và dự án được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Sẵn sàng nói lời tạm biệt với tình trạng công việc phân tán?

ClickUp Chuyển đổi giọng nói thành văn bản

ClickUp’s Talk to Text là công cụ ghi âm bằng giọng nói được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI), được thiết kế để tối ưu hóa quy trình làm việc của bạn bằng cách chuyển đổi giọng nói thành văn bản chuyên nghiệp và có thể hành động.

Chuyển đổi ý tưởng của bạn thành văn bản có thể thực thi với tính năng Talk to Text

Dưới đây là những gì nó cung cấp:

chỉnh sửa tự động bằng AI:* Khác với công nghệ nhận dạng giọng nói thông thường, ClickUp’s Talk to Text không chỉ chuyển đổi giọng nói thành văn bản mà còn chỉnh sửa thông minh giọng nói của bạn theo thời gian thực. Bạn có thể chọn mức độ chỉnh sửa, từ chỉnh sửa tối thiểu đến hoàn thiện chuyên nghiệp

Đề cập và liên kết có nhận thức ngữ cảnh: Trí tuệ nhân tạo (AI) nhận biết khi bạn đề cập đến đồng nghiệp, công việc hoặc tài liệu, và tự động chèn các liên kết hoặc đề cập phù hợp, giúp ghi chú của bạn luôn có thể thực hiện được và kết nối trong hệ sinh thái ClickUp

Từ vựng cá nhân: Công cụ này học các thuật ngữ riêng biệt, thuật ngữ chuyên ngành và biệt danh của bạn, đảm bảo bản chép chính xác và cá nhân hóa

*hỗ trợ đa ngôn ngữ: Ghi âm bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn vì ClickUp hỗ trợ hơn 50 ngôn ngữ cho các nhóm toàn cầu

Tìm kiếm và tích hợp thống nhất: Ghi âm ở bất kỳ đâu trong ClickUp, tương tác với các mô hình AI tiên tiến và tìm kiếm trên tất cả các ứng dụng kết nối mà không cần chuyển đổi công cụ

Tính năng Talk to Text được tích hợp sẵn trong ClickUp Brain MAX, trợ lý AI trên desktop của ClickUp. Dưới đây là hướng dẫn nhanh về cách sử dụng ứng dụng AI này:

ClickUp Brain

Khi bản chép lời đã sẵn sàng, ClickUp Brain sẽ tiếp quản. Đây là trợ lý AI tích hợp sẵn, quét toàn bộ cuộc hội thoại, trích xuất các điểm khóa và tóm tắt nội dung đã được nói. Sau đó, nó thực hiện một điều mạnh mẽ—chuyển đổi những thông tin đó thành các công việc—những công việc thực tế, có thể theo dõi.

Tóm tắt các cuộc hội thoại của bạn với ClickUp Brain

Mỗi nhiệm vụ ClickUp được tạo bởi Brain sẽ được lưu trữ trên bảng dự án của bạn. Bạn có thể thêm ngày đáo hạn, chỉ định chủ sở hữu và chia nhỏ thành các công việc con, giúp mọi thứ được tổ chức và kết nối một cách hiệu quả.

ClickUp AI Notetaker

Tiếp theo là ClickUp AI Notetaker. Bạn lên lịch cuộc gọi, và nó sẽ tự động tham gia cuộc họp Zoom, Google Meet hoặc Teams của bạn. Không cần phải nhấn nút ghi âm. Nó sẽ lắng nghe, chuyển đổi thành văn bản và lưu trữ cuộc hội thoại theo thời gian thực, trực tiếp vào không gian làm việc của bạn.

Ghi lại bản chép chính xác với nhãn người nói, tóm tắt, bản ghi âm và các mục cần thực hiện được liệt kê gọn gàng trong một tài liệu duy nhất, sử dụng ClickUp AI Notetaker

Các bản ghi chép, tệp video và tóm tắt của bạn được lưu trữ trực tiếp vào ClickUp Tài liệu riêng tư để đảm bảo bảo mật và dễ dàng tra cứu. Hơn nữa, tất cả bản ghi cuộc họp đều có thể tìm kiếm đầy đủ, cho phép người dùng nhanh chóng tìm ra ai đã nói gì, ngay cả khi họ bỏ lỡ cuộc họp hoặc cần tóm tắt nhanh.

ClickUp Clips

Muốn thêm bối cảnh cho một công việc? Sử dụng ClickUp Clips. Ghi lại màn hình, giải thích bước tiếp theo hoặc hướng dẫn nhóm của bạn qua một quyết định. Clip sẽ được lưu vào công việc. Giờ đây, nhóm của bạn không cần phải hỏi lại—họ có cả giọng nói và màn hình của bạn trong một nơi.

Giao tiếp không đồng bộ với nhóm của bạn bằng ClickUp Clips

Nếu bạn cần câu trả lời dựa trên ngữ cảnh cho bất kỳ công việc, tài liệu hoặc cuộc hội thoại nào trong ClickUp, hãy hỏi Brain. Nó sẽ hiển thị thông tin bạn cần chỉ trong vài giây.

Bằng cách tự động hóa việc tóm tắt và chia sẻ kiến thức, các nhóm có thể giảm thời gian tìm kiếm thông tin và các cuộc họp không cần thiết, đồng thời tập trung vào các công việc ưu tiên cao.

clickUp cũng hỗ trợ tích hợp* với các công cụ cuộc họp và dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản của bên thứ ba. Ví dụ, nếu bạn sử dụng Tactiq cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản, bạn có thể kích hoạt một tự động hóa để tạo một công việc tương ứng trong ClickUp, đảm bảo rằng các bước theo dõi không bao giờ bị bỏ sót, dù trên nền tảng nào. Các nhóm cũng có thể sử dụng API hoặc nền tảng tích hợp để đồng bộ hóa dữ liệu giữa ClickUp và các công cụ cuộc họp hoặc phân tích khác, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc một cách hiệu quả hơn.

Với ClickUp, mọi tính năng đều hỗ trợ cho nhau. Cuộc họp trở thành bản ghi chép. Bản ghi chép trở thành công việc. Công việc trở thành dự án. Và dự án được hoàn thành—tất cả trong một nơi.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Quá trình thiết lập ban đầu có thể mất thời gian để tùy chỉnh cho quy trình làm việc của bạn

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2 : 4.7/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.000 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về ClickUp?

Một người đánh giá trên G2 cho biết:

ClickUp Brain thực sự là một công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn giờ đây có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong một nhiệm vụ ClickUp, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng nhiều tiện ích bổ sung. Các bản cập nhật mới cho lịch và biểu đồ Gantt giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn.

ClickUp Brain thực sự là một công cụ tiết kiệm thời gian. Trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn giờ đây có thể tóm tắt các chủ đề dài, soạn thảo tài liệu và thậm chí chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngay trong một công việc, giúp nhóm của tôi giảm thiểu việc chuyển đổi ngữ cảnh và không cần sử dụng nhiều tiện ích bổ sung. Các bản cập nhật mới cho lịch và biểu đồ Gantt giúp việc lập kế hoạch trở nên dễ dàng hơn.

2. Deepgram (Phù hợp nhất cho chuyển đổi giọng nói thành văn bản thời gian thực, thân thiện với nhà phát triển và có khả năng mở rộng quy mô)

qua Deepgram

API chuyển đổi giọng nói thành văn bản của Deepgram được thiết kế dành cho các nhà phát triển cần chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh chóng và chính xác trong thời gian thực.

Mô hình Nova-3 của nó xử lý âm thanh phức tạp - tiếng ồn nền, tiếng ồn chéo và nhiều người nói. Dù bạn đang chuyển đổi cuộc gọi, phỏng vấn hay phát trực tiếp, Deepgram cung cấp kết quả sạch sẽ với độ trễ thấp.

Nó cũng bảo vệ dữ liệu nhạy cảm. Với tính năng che giấu thông tin và định dạng thông minh tích hợp sẵn, bạn có thể tạo ra các bản ghi âm dễ đọc và bảo mật mà không cần chỉnh sửa thêm. Nếu bạn đang tích hợp các tính năng giọng nói vào ứng dụng hoặc dịch vụ, Deepgram cung cấp cho bạn các công cụ để làm việc cần làm - nhanh chóng và trên quy mô lớn.

Các tính năng nổi bật của Deepgram

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản một cách rõ ràng với mô hình Nova-3 — ngay cả trong môi trường ồn ào hoặc có nhiều người nói

Phát trực tiếp âm thanh theo thời gian thực với API có độ trễ thấp được thiết kế cho các trường hợp sử dụng trực tiếp

Tự động nhận diện người nói để tách biệt giọng nói và gắn nhãn cho các cuộc hội thoại

Định dạng bản ghi chép ngay lập tức với dấu câu tích hợp và cấu trúc gọn gàng

Bảo vệ thông tin nhạy cảm bằng cách tự động che giấu thông tin cá nhân (PII) trong quá trình chuyển đổi văn bản

Công việc trong hơn 30 ngôn ngữ với hỗ trợ tích hợp sẵn cho các nhóm và nội dung toàn cầu

Giới hạn của Deepgram

Không có trình chỉnh sửa bản chép lời tích hợp hoặc giao diện người dùng — chỉ hỗ trợ API

Giá cả của Deepgram

Trả theo nhu cầu : Miễn phí $200 tín dụng

Tăng trưởng : $4.000+ mỗi năm

Doanh nghiệp: $15.000+ mỗi năm

Đánh giá và nhận xét về Deepgram

G2 : 4.6/5 (270+ đánh giá)

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Deepgram?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tính năng nổi bật đối với chúng tôi là khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao của Deepgram. Chúng tôi đã tích hợp các API của Deepgram vào quy trình làm việc hiện có của mình, kết hợp với công nghệ của chúng tôi để tạo ra bản chép lời cho các bản ghi âm cuộc họp cho trường hợp sử dụng định tính, nơi nó tạo ra các kết quả đáng tin cậy với độ chính xác cao.

Tính năng nổi bật đối với chúng tôi là khả năng chuyển đổi giọng nói thành văn bản với độ chính xác cao của Deepgram. Chúng tôi đã tích hợp các API của Deepgram vào quy trình làm việc hiện có của mình, kết hợp với công nghệ của chúng tôi để tạo ra bản chép lời cho các bản ghi âm cuộc họp cho trường hợp sử dụng định tính, nơi nó tạo ra các kết quả đáng tin cậy với độ chính xác cao.

📮 ClickUp Insight: 47% số người tham gia khảo sát của chúng tôi chưa từng thử sử dụng AI để xử lý các công việc thủ công, nhưng 23% số người đã áp dụng AI cho biết nó đã giảm đáng kể khối lượng công việc của họ. Sự khác biệt này có thể không chỉ là khoảng cách công nghệ. Trong khi những người tiên phong đang đạt được những lợi ích đo lường được, phần lớn có thể đang đánh giá thấp mức độ biến đổi mà AI có thể mang lại trong việc giảm tải nhận thức và lấy lại thời gian. 🔥 ClickUp Brain giúp lấp đầy khoảng trống này bằng cách tích hợp AI một cách mượt mà vào quy trình làm việc của bạn. Từ việc tóm tắt các chủ đề thảo luận, soạn thảo nội dung, phân tích các dự án phức tạp đến tạo các công việc con, AI của chúng tôi có thể làm tất cả. Không cần phải chuyển đổi giữa các công cụ hoặc bắt đầu lại từ đầu. 💫 Kết quả thực tế: STANLEY Bảo mật đã giảm thời gian xây dựng báo cáo xuống 50% hoặc hơn nhờ các công cụ báo cáo tùy chỉnh của ClickUp — giúp nhóm của họ tập trung ít hơn vào định dạng và nhiều hơn vào dự báo.

3. Google Speech-to-Text (Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản đa ngôn ngữ cấp doanh nghiệp)

Xử lý âm thanh toàn cầu trên nhiều ngôn ngữ và múi giờ? Google Cloud Speech-to-Text chuyển đổi nội dung có khối lượng lớn thành văn bản theo thời gian thực.

API hỗ trợ hơn 125 ngôn ngữ và có thể thêm dấu câu, lọc từ ngữ thô tục, và chia văn bản thành các đoạn văn bản sạch sẽ, dễ đọc.

Cần biết ai đã nói gì? Chức năng phân tích giọng nói và dấu thời gian theo từ sẽ giúp bạn làm điều đó. Bạn cũng có thể tinh chỉnh kết quả bằng từ điển tùy chỉnh và điều chỉnh mô hình.

Nếu trường hợp sử dụng của bạn là toàn cầu, nhanh chóng và phức tạp, công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản của Google có thể đáp ứng được.

Các tính năng nổi bật của Google Speech-to-Text

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo cách của bạn với các chế độ phát trực tiếp, xử lý hàng loạt hoặc chế độ không đồng bộ

Thêm các thuật ngữ của riêng bạn bằng cách sử dụng từ vựng tùy chỉnh để đạt độ chính xác cao hơn

Theo dõi âm thanh chính xác với dấu thời gian theo từ để dễ dàng xem lại

Tối ưu hóa kết quả bằng cách điều chỉnh mô hình để phù hợp với trường hợp sử dụng của bạn

Tự động tách giọng nói của các diễn giả với tính năng diarization tích hợp sẵn

Giới hạn của Google Speech-to-Text

Khó khăn với giọng nói có giọng điệu mạnh và phương ngữ

Độ chính xác thấp trong môi trường ồn ào

Giá cả của Google Speech-to-Text

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Google Speech-to-Văn bản

G2 : 4.6/5 (250+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Google Speech-to-Văn bản?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Tôi thích độ chính xác của nội dung được chuyển đổi so với các phần mềm khác. Với công nghệ AI và Machine Learning xuất sắc, nó nhận diện các từ viết sai hoặc phát âm sai và tự động sửa chữa.

Tôi thích độ chính xác của nội dung được chuyển đổi so với các phần mềm khác. Với công nghệ AI và Machine Learning xuất sắc, nó nhận diện các từ viết sai hoặc phát âm sai và tự động sửa chữa.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Tài liệu tốt giúp công việc không bị gián đoạn. Sử dụng ClickUp Brain để biến các ghi chú lộn xộn thành tài liệu rõ ràng, có thể chia sẻ — nhanh chóng.

4. Otter. ai (Tốt nhất cho ghi chú và tóm tắt cuộc họp tự động hóa)

Nếu bạn dành phần lớn thời gian trong các cuộc họp, Otter. ai là lựa chọn dành cho bạn. Nó lắng nghe, ghi chép và tổ chức các cuộc hội thoại của bạn — để bạn không phải làm điều đó.

Nó kết nối với các cuộc gọi Zoom, Microsoft Teams hoặc Google Meet của bạn. Trong khi bạn nói, nó sẽ chuyển đổi thành văn bản theo thời gian thực. Sau cuộc họp, nó tạo ra một bản tóm tắt AI và liệt kê các mục cần thực hiện.

Với Otter Trò Chuyện, bạn có thể đặt câu hỏi về các cuộc họp trước đây và nhận câu trả lời ngay lập tức. Cần tìm lại những gì ai đó đã nói tuần trước? Chỉ cần hỏi. Nếu nhóm của bạn muốn có bản ghi chú cuộc họp sạch sẽ, có thể tìm kiếm mà không cần phải làm gì, Otter.ai là lựa chọn mạnh mẽ.

Các tính năng nổi bật của Otter.ai

Ghi chép cuộc họp trực tiếp với tính năng ghi lại thời gian thực ngay khi cuộc họp diễn ra

Tự động tóm tắt các điểm khóa sau mỗi cuộc gọi

Đánh dấu các bước tiếp theo với tính năng phát hiện tác vụ tích hợp sẵn

Kết nối mượt mà với các tích hợp cho Zoom, Teams và Google Meet

Tìm kiếm các cuộc họp trước đây nhanh chóng bằng Otter Trò Chuyện như một trợ lý thông minh

Công việc mọi nơi với ứng dụng di động và ứng dụng máy tính trên iOS, Android và web

Giai đoạn giới hạn của Otter.ai

Việc xuất bản ghi âm có thể gặp vấn đề về định dạng

Giá cả của Otter.ai

Basic : Miễn phí

Pro : $16.99/tháng cho mỗi người dùng

Kinh doanh : $30/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Otter.ai

G2 : 4.3/5 (290+ đánh giá)

Capterra: 4.4/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Otter. ai?

Một đánh giá trên G2 cho biết:

Otter.ai là một công cụ AI tuyệt vời để chuyển đổi âm thanh và video thành văn bản. Phiên bản Premium rất tuyệt vời, vì nó cho phép bạn tải lên nhiều phút âm thanh hơn. Điểm nổi bật là tính năng đánh dấu thời gian và độ chính xác của nó. Tôi đã sử dụng phiên bản Premium trong một thời gian dài và bản cập nhật gần đây, trong đó AI giúp bạn trích xuất thông tin cần thiết từ cuộc hội thoại, cực kỳ hữu ích.

Otter.ai là một công cụ AI tuyệt vời để chuyển đổi âm thanh và video thành văn bản. Phiên bản Premium rất tuyệt vời, vì nó cho phép bạn tải lên nhiều phút âm thanh hơn. Điểm nổi bật là tính năng đánh dấu thời gian và độ chính xác của nó. Tôi đã sử dụng phiên bản Premium trong một thời gian dài và bản cập nhật gần đây, trong đó AI giúp bạn trích xuất thông tin cần thiết từ cuộc hội thoại, cực kỳ hữu ích.

📖 Xem thêm: Các công cụ ghi màn hình miễn phí không có watermark hàng đầu

5. AssemblyAI (Phù hợp nhất cho các nhà phát triển đang xây dựng ứng dụng điều khiển bằng giọng nói quy mô lớn)

qua AssemblyAI

AssemblyAI đi kèm với một API mạnh mẽ có khả năng chuyển đổi âm thanh thành văn bản—và cung cấp nhiều việc cần làm hữu ích khác cho các nhà phát triển trong quá trình sử dụng.

Bạn sẽ nhận được dịch thuật thời gian thực và dịch thuật không đồng bộ. Mô hình Universal có độ chính xác cao, ngay cả trong môi trường âm thanh ồn ào. Nó cũng hỗ trợ hơn 99 ngôn ngữ và có thể phát hiện ngôn ngữ tự động.

Muốn hơn cả văn bản? AssemblyAI cung cấp các tính năng thông minh như phân tích cảm xúc, phát hiện chủ đề và kiểm duyệt nội dung. Nó thậm chí tự động loại bỏ thông tin nhạy cảm.

Nếu bạn đang tích hợp các tính năng giọng nói vào ứng dụng của mình, công cụ này mang lại sự linh hoạt để mở rộng quy mô và trí tuệ để phát triển.

Các tính năng nổi bật của AssemblyAI

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản trực tiếp hoặc sau này với xử lý thời gian thực và xử lý theo lô

Phân tích cuộc hội thoại với phân tích cảm xúc, gắn thẻ chủ đề và kiểm duyệt nội dung

Tự động ẩn thông tin nhạy cảm với tính năng che giấu thông tin cá nhân (PII)

Nhận diện ngôn ngữ ngay lập tức với hỗ trợ cho hơn 99 ngôn ngữ và phương ngữ

Gán nhãn cho người nói một cách rõ ràng với tính năng diarization tích hợp sẵn cho âm thanh đa người

Giới hạn của AssemblyAI

Truy cập streaming chỉ có sẵn trên các kế hoạch trả phí

Chỉ hỗ trợ đám mây, không hỗ trợ triển khai tại chỗ

Giá cả của AssemblyAI

Miễn phí : $50 tín dụng miễn phí

Trả theo giờ : Bắt đầu từ $0,15 mỗi giờ

Tùy chỉnh: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về AssemblyAI

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

👀 Bạn có biết? Chỉ 7% thông tin giao tiếp đến từ chính những từ ngữ bạn sử dụng. Phần còn lại là giọng điệu và ngôn ngữ cơ thể, những yếu tố có thể quyết định thành công hay thất bại của thông điệp của bạn. Nếu bạn là người lãnh đạo một nhóm, không chỉ nội dung bạn nói mà cách bạn nói cũng rất quan trọng. Học cách điều chỉnh phong cách giao tiếp của mình để đạt được kết quả tốt hơn.

6. Rev. ai (Tốt nhất cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản nhanh chóng với độ chính xác tương đương con người)

Rev. ai là một công cụ khác dành cho các nhà phát triển cần nhận dạng giọng nói chính xác. Nó cung cấp cả dịch thuật thời gian thực và không đồng bộ thông qua một API đơn giản.

Nền tảng hỗ trợ hơn 30 ngôn ngữ và bao gồm các tính năng như phân tích giọng nói, từ vựng tùy chỉnh và phân tích cảm xúc. Nó được thiết kế để xử lý các nguồn âm thanh đa dạng với độ chính xác cao. Rev. ai cũng cung cấp dịch vụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản do con người thực hiện cho các tình huống yêu cầu độ chính xác tuyệt đối.

Các tính năng nổi bật của Rev. ai

Chuyển đổi âm thanh trực tiếp hoặc đã ghi âm với hỗ trợ async và streaming

Đào tạo công cụ với từ vựng tùy chỉnh cho các thuật ngữ chuyên ngành

Phân tích cảm xúc và chủ đề để nhanh chóng nắm bắt thông tin

Tự động phát hiện ngôn ngữ để tối ưu hóa quá trình chuyển đổi đa ngôn ngữ

Chọn độ chính xác tương đương con người với bản chép tay chính xác 99%

Giới hạn của Rev. ai

Mỗi phiên phát trực tuyến bị giới hạn trong 3 giờ

Hiện tại không có tùy chọn triển khai tại chỗ nào có sẵn

Giá cả của Rev. ai

Reverb Transcription: $0.20/giờ

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Rev. ai

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không đủ đánh giá

📖 Xem thêm: Phần mềm giao tiếp kinh doanh tốt nhất cho tin nhắn hiệu quả

7. Whisper (Phù hợp nhất cho chuyển đổi văn bản từ giọng nói nguồn mở, đa ngôn ngữ với khả năng triển khai linh hoạt)

qua OpenAI Whisper

Whisper là mô hình chuyển đổi giọng nói thành văn bản mã nguồn mở của OpenAI. Nó được đào tạo trên hàng trăm nghìn giờ âm thanh từ nhiều ngôn ngữ khác nhau. Điều này giúp nó có lợi thế khi xử lý giọng nói có giọng điệu, tiếng ồn nền hoặc giọng nói tự nhiên.

Nó có thể chuyển đổi giọng nói thành văn bản cho hơn 99 ngôn ngữ — và dịch chúng sang tiếng Anh. Bạn có thể chạy Whisper trên máy tính cục bộ để có quyền kiểm soát đầy đủ hoặc sử dụng API của OpenAI nếu bạn ưa chuộng giải pháp được lưu trữ.

Nó được thiết kế dành cho các nhà phát triển muốn có sức mạnh, độ chính xác và tính linh hoạt—tất cả mà không phải trả phí bản quyền.

Các tính năng nổi bật của Whisper

Chuyển đổi giọng nói sang tiếng Anh từ nhiều ngôn ngữ khác nhau một cách tức thì

Thích ứng và triển khai với quyền truy cập mã nguồn mở

Chạy offline để có quyền kiểm soát hoàn toàn và bảo mật trên các thiết bị cục bộ

Tích hợp dễ dàng thông qua API hoặc trực tiếp trong ứng dụng của bạn

Xử lý âm thanh phức tạp với mô hình được thiết kế dành cho giọng nói có giọng điệu và tiếng ồn nền

Giai đoạn giới hạn của Whisper

API hiện tại hỗ trợ các tệp có dung lượng lên đến 25 MB

Có thể chèn văn bản không thực sự được nói ra

Giá cả của Whisper

Trả theo nhu cầu : $0,006 mỗi phút qua API OpenAI

Tự lưu trữ: Miễn phí (mã nguồn mở)

Đánh giá và nhận xét về Whisper

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng API cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản? Bạn có thể thấy các thông báo trạng thái như "xác minh thành công, đang chờ xử lý" — điều này chỉ có nghĩa là yêu cầu của bạn đang được xử lý. Để gỡ lỗi, hãy tìm kiếm ID Ray trong nhật ký của bạn. Điều này giúp theo dõi chính xác nơi yêu cầu được định tuyến và những gì đã xảy ra phía sau hậu trường.

8. DeepSpeech (Phù hợp nhất cho việc chuyển đổi giọng nói thành văn bản ngoại tuyến và thời gian thực trên các thiết bị cục bộ)

qua DeepSpeech

DeepSpeech là một công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản mã nguồn mở do Mozilla phát triển. Nó hoạt động offline, cho phép bạn toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình.

Mô hình này dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) và có thể thực hiện công việc trên các thiết bị nhỏ gọn như Raspberry Pi. Nó có thể được sử dụng trên Windows, Mac hoặc Linux mà không cần kết nối internet.

Nó đi kèm với các mô hình tiếng Anh đã được đào tạo sẵn, nhưng bạn có thể tinh chỉnh nó cho các ngôn ngữ khác nếu cần. Mặc dù Mozilla không còn duy trì nó một cách tích cực, cộng đồng mã nguồn mở vẫn tiếp tục hỗ trợ nó.

Nếu bạn cần dịch thuật riêng tư, ngoại tuyến theo thời gian thực, DeepSpeech là một lựa chọn đáng tin cậy để bắt đầu.

Các tính năng nổi bật của DeepSpeech

Chuyển đổi văn bản ngoại tuyến mà không cần kết nối internet

Chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào: Windows, Mac, Linux hoặc Raspberry Pi

Bắt đầu nhanh chóng với các mô hình tiếng Anh đã được đào tạo sẵn, sẵn sàng sử dụng

Xử lý âm thanh trực tiếp với hiệu suất chuyển đổi văn bản thời gian thực

Xây dựng theo cách của bạn bằng Python, C++, JavaScript hoặc hỗ trợ .NET

Giới hạn của DeepSpeech

Giới hạn hỗ trợ tiếng Anh trừ khi được đào tạo tùy chỉnh

Độ chính xác có thể giảm khi có giọng nói có giọng địa phương hoặc âm thanh ồn ào

Giá cả của DeepSpeech

Miễn phí và mã nguồn mở theo Giấy phép Công cộng Mozilla

Đánh giá và nhận xét về DeepSpeech

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: Không có đánh giá nào có sẵn

9. Gladia (Phù hợp nhất cho phiên âm đa ngôn ngữ, thời gian thực với trí tuệ âm thanh)

qua Gladia

Gladia chuyển đổi giọng nói thành văn bản — nhưng không chỉ dừng lại ở đó. Nó hiểu cảm xúc, xác định người nói và tóm tắt nội dung đã nói, tất cả chỉ với một lần gọi API.

Nó không phải là một công việc trên hơn 100 ngôn ngữ và xử lý việc chuyển đổi mã giữa các câu. Điều đó có nghĩa là nó sẽ không bị lỗi khi người nói chuyển đổi giữa tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Tây Ban Nha trong cùng một cuộc hội thoại.

Nếu bạn đang phát triển các tính năng giọng nói cho đối tượng toàn cầu và cần hơn cả văn bản thô, Gladia mang đến trí tuệ thực sự cho quá trình chuyển đổi giọng nói thành văn bản của bạn.

Các tính năng nổi bật của Gladia

Phân tách rõ ràng các diễn giả với tính năng phân chia tự động

Thêm ngữ cảnh nhanh chóng bằng trí tuệ âm thanh, như tóm tắt và phân tích cảm xúc

Đào tạo công cụ với từ vựng tùy chỉnh cho các thuật ngữ chuyên ngành

Theo dõi từng từ với dấu thời gian chi tiết ở cấp độ từ

Chuyển đổi văn bản từ nhiều ngôn ngữ với hỗ trợ chuyển đổi mã cho giọng điệu và phương ngữ

Giới hạn của Gladia

Yêu cầu tích hợp vào các ứng dụng hiện có

Hiện tại không có tùy chọn triển khai tại chỗ nào có sẵn

Giá cả của Gladia

Miễn phí : $0/tháng (bao gồm 10 giờ/tháng)

Pro và doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Gladia

G2 : Không đủ đánh giá

Capterra: Không đủ đánh giá

10. Braina (Phù hợp nhất cho việc ghi âm offline với các tính năng trợ lý AI)

qua Braina

Braina là một công cụ chuyển đổi giọng nói thành văn bản cũng hoạt động như một trợ lý cá nhân. Nó cho phép bạn nhập liệu bằng giọng nói vào bất kỳ ứng dụng nào—Word, Gmail hoặc trình duyệt—và hỗ trợ hơn 100 ngôn ngữ.

Nó hoạt động offline, không cần đào tạo giọng nói và xử lý các thuật ngữ kỹ thuật như thuật ngữ y tế hoặc pháp lý. Bạn cũng có thể dạy nó các từ và cụm từ tùy chỉnh. Ngoài việc ghi âm, Braina có thể mở tệp, phát nhạc, tìm kiếm trên web và thậm chí tự động hóa các tác vụ—tất cả bằng giọng nói.

Các tính năng nổi bật của Braina

Ghi âm bằng giọng nói ở bất kỳ đâu — trong Word, trình duyệt hoặc bất kỳ ứng dụng nào

Thêm các thuật ngữ của bạn với từ vựng tùy chỉnh cho tên riêng hoặc thuật ngữ chuyên ngành

Thực hiện công việc offline mà không cần kết nối internet

Điều khiển máy tính của bạn bằng giọng nói mà không cần dùng tay bằng lệnh

Sử dụng điện thoại của bạn như một micro không dây với tích hợp di động

Giới hạn của Braina

Không khả dụng trên macOS hoặc Linux

Nó có thể cảm thấy lỗi thời so với các ứng dụng hiện đại

Giá cả của Braina

Braina Lite : Miễn phí

Braina Pro : $99/năm

Braina Pro Plus : $199 cho 2 năm

Braina Pro Ultra: $299 cho 3 năm

Đánh giá và nhận xét về Braina

G2 : Không có đánh giá nào có sẵn

Capterra: 3.8/5 (hơn 20 đánh giá)

Người dùng thực tế đánh giá thế nào về Braina?

Một đánh giá trên Capterra cho biết:

Nó có một đường cong học tập khá khó khăn đối với tôi, và mặc dù tất cả các tính năng tôi cần đều có trong Braina và hoạt động khá tốt, nhưng giá cả lại quá cao đối với tôi. Tuy nhiên, về hiệu suất tổng thể, tôi đánh giá A+.

Nó có một đường cong học tập khá khó khăn đối với tôi, và mặc dù tất cả các tính năng tôi cần đều có trong Braina và hoạt động khá tốt, nhưng giá cả lại quá cao đối với tôi. Tuy nhiên, về hiệu suất tổng thể, tôi đánh giá A+.

Thay đổi cách bạn quản lý cuộc họp và bản ghi chép với ClickUp

Chuyển đổi giọng nói thành văn bản chỉ là bước đầu. ClickUp biến ghi chú cuộc họp của bạn thành hành động. Nó giúp bạn giao công việc, đang theo dõi tiến độ và duy trì mọi thứ diễn ra suôn sẻ — mà không cần chuyển đổi giữa các công cụ. Nó được thiết kế để hiểu sâu hơn về các cuộc hội thoại, giúp các nhóm phản hồi nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Với ClickUp AI Notetaker, bạn không chỉ nhận được bản chép lời. Bạn còn nhận được tóm tắt thông minh, các bước tiếp theo và cập nhật thời gian thực liên kết với công việc thực tế của bạn.

Tất cả mọi thứ đều được tập trung tại một nơi duy nhất—Ghi chú, Công việc, Tài liệu, Dự án, Người dùng và thậm chí cả phương tiện truyền thông được chia sẻ trong các cuộc họp. Ngoài ra, bạn có thể luôn xác minh thông tin trong bối cảnh không gian làm việc của mình—không cần phải lục lọi qua các tệp tin không liên quan.

Dù bạn hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục hay bất kỳ ngành công nghiệp nào phát triển nhanh chóng, nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp thay thế cho Speechmatics, ClickUp không chỉ cung cấp bản chép chính xác mà còn mang đến cho bạn một hệ thống để thực hiện quy trình một cách hiệu quả.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và biến các cuộc hội thoại thành các công việc hoàn thành.