10 công cụ AI tốt nhất cho OKRs để đang theo dõi và đạt được mục tiêu thông minh hơn

Đã bao nhiêu lần nhóm của bạn bắt đầu quý với những mục tiêu OKR đầy tham vọng, chỉ để chúng bị lãng quên trong một bảng tính?

Thường xuyên, mục tiêu được cài đặt với sự hào hứng nhưng nhanh chóng mất đi sự hiển thị khi các ưu tiên hàng ngày chiếm lĩnh. Điều này dẫn đến việc không đạt được mục tiêu và đổ lỗi lẫn nhau, làm gián đoạn sự bình yên của bạn.

Đó chính là nơi các công cụ AI cho OKRs giúp các nhóm duy trì tiến độ mục tiêu của mình thông qua thông tin thời gian thực, tự động hóa và các gợi ý dựa trên dữ liệu.

Dưới đây là các công cụ OKR được hỗ trợ bởi AI hàng đầu để giúp bạn tự tin đạt được mục tiêu của mình. 🎯

Một số công cụ AI tập trung vào việc nâng cao năng suất thông qua tự động hóa, trong khi những công cụ khác lại nổi trội trong phân tích dữ liệu hoặc hợp tác nhóm. Công cụ phù hợp không chỉ đơn thuần đang theo dõi mục tiêu—nó còn giúp bạn duy trì sự đồng bộ, cung cấp thông tin có giá trị và đơn giản hóa quá trình ra quyết định.

Dưới đây là một số tính năng khóa cần xem xét khi chọn ứng dụng đang theo dõi mục tiêu:

Đặt mục tiêu thông minh: Đặt ra những mục tiêu tham vọng nhưng vẫn khả thi dựa trên dữ liệu. Điểm tín dụng nếu nó chia nhỏ những giấc mơ lớn thành các công việc nhỏ gọn cho nhóm!

Theo dõi thời gian thực: Cập nhật tự động tiến độ thông qua Cập nhật tự động tiến độ thông qua bảng điều khiển OKR , bảng Kanban hoặc biểu đồ Gantt.

Sự đồng bộ chiến lược: Kết nối OKRs của nhóm với mục tiêu chung của công ty và kiểm soát các mối phụ thuộc để đảm bảo hợp tác nhóm suôn sẻ.

Phản hồi do AI điều khiển: Đề xuất các điều chỉnh để làm cho mục tiêu rõ ràng hơn, táo bạo hơn và dễ đạt được hơn.

Phân tích dự đoán và phân tích dữ liệu: Phát hiện xu hướng, cảnh báo rủi ro và thông báo cho bạn biết liệu bạn đang tiến triển tốt hay cần điều chỉnh hướng đi.

💡 Đọc thêm! Nếu OKRs được hỗ trợ bởi AI thu hút bạn, đây là bài viết bạn không thể bỏ qua: Hiểu về các tác nhân dựa trên mục tiêu cho tối ưu hóa AI.

Trước khi đi vào chi tiết về các tính năng của chúng, hãy cùng xem qua cách các công cụ này so sánh với nhau:

Công cụ Tính năng chính Phù hợp nhất cho Giá cả* ClickUp Theo dõi mục tiêu bằng AI, ClickUp Brain và AI Agents để có thông tin chi tiết theo thời gian thực, bảng điều khiển tùy chỉnh, mẫu OKR. Quản lý mục tiêu toàn diện được hỗ trợ bởi AI cho các nhóm mọi kích thước. Kế hoạch miễn phí có sẵn; Giá tùy chỉnh cho doanh nghiệp. Asana Mục tiêu liên kết với công việc, Bản đồ chiến lược, Đồng đội AI, Chế độ xem dòng thời gian. Mục tiêu hợp tác nhóm cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có kích thước vừa phải Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $13,49/tháng/người dùng. 15Five Kiểm tra hàng tuần, Khảo sát nhanh, công nhận đồng nghiệp, đánh giá hiệu suất Sự tham gia của nhân viên đang theo dõi cho các nhóm nhỏ Kế hoạch dịch vụ trả phí từ $4/tháng/người dùng (thanh toán hàng năm) Lattice Trình tạo mục tiêu SMART, Kế hoạch 30-60-90 ngày, Trình khám phá phân tích, Phản hồi xã hội Mục tiêu quản lý hiệu suất cho các nhóm từ nhỏ đến lớn Kế hoạch trả phí từ $11/tháng/người dùng; Các tiện ích bổ sung được tính phí riêng biệt Leapsome Khung mục tiêu linh hoạt, hướng dẫn AI, cây mục tiêu, bảng điều khiển thời gian thực Quản lý nhân sự toàn diện cho các nhóm lớn và doanh nghiệp Giá cả tùy chỉnh Perdoo Kiểm tra tiến độ, Bảng KPI, công cụ lập kế hoạch, tích hợp Vadoo AI Quản lý OKR đơn giản cho startup và các nhóm nhỏ Kế hoạch miễn phí có sẵn; Kế hoạch trả phí từ $7.20/tháng/người dùng (thanh toán hàng năm) Weekdone Báo cáo PPP, công nhận đồng nghiệp, bảng điều khiển huấn luyện, đang theo dõi mức độ hài lòng Hỗ trợ huấn luyện OKR cho freelancer và các nhóm Có sẵn dùng thử miễn phí; Giá cả tùy chỉnh Betterworks Hỗ trợ Mục tiêu, Hỗ trợ Cuộc hội thoại, phản hồi thời gian thực, đánh giá hiệu suất AI OKRs cấp doanh nghiệp cho các nhóm Giá cả tùy chỉnh Profit. co OKRs từng bước, phân tích dự đoán, đang theo dõi KPI, tự động hóa webhook Cài đặt OKR toàn diện cho các đội nhóm lớn Giá cả tùy chỉnh WorkBoard Trợ lý AI, biểu đồ Gantt, đánh giá kinh doanh, đang theo dõi cột mốc Đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực cho các nhóm mọi kích thước Giá cả tùy chỉnh

Các công cụ AI tốt nhất cho việc cài đặt mục tiêu giúp đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Dưới đây là danh sách công việc AI tốt nhất cho OKRs để thúc đẩy sự phát triển của công ty bạn. 💁

1. ClickUp (Tốt nhất cho quản lý mục tiêu toàn diện được hỗ trợ bởi AI)

Đầu tiên trong danh sách công việc, chúng ta có ClickUp! 🤩

ClickUp là một Không gian Làm việc AI tích hợp, kết hợp quản lý dự án, quản lý kiến thức, trò chuyện và AI tích hợp để giúp bạn làm công việc nhanh hơn và thông minh hơn đồng thời loại bỏ sự phình to của AI.

Thử ClickUp mục tiêu Tạo mục tiêu phù hợp với nhu cầu của bạn với ClickUp Goals

Trái tim của hệ thống quản lý mục tiêu là ClickUp Goals. Dù bạn là nhà lãnh đạo bán hàng cài đặt mục tiêu doanh thu quý, quản lý marketing đang theo dõi sản xuất nội dung, hay chuyên viên nhân sự đang theo dõi sự tham gia của nhân viên, ClickUp Goals luôn đồng hành cùng bạn!

Cài đặt mục tiêu số liệu, tài chính hoặc đúng/sai để theo dõi các mục tiêu như mức độ tương tác, doanh thu hoặc hoàn thành cột mốc. Tiến độ được cập nhật tự động khi các công việc liên quan hoàn thành, loại bỏ nhu cầu đang theo dõi thủ công.

Các nhóm có thể sử dụng thư mục mục tiêu để tổ chức các mục tiêu theo bộ phận, sprint hoặc OKRs, đảm bảo mọi thứ luôn hiển thị và có cấu trúc.

Ngoài việc đang theo dõi mục tiêu, phần mềm quản lý hiệu suất còn nâng cao khả năng thực thi với ClickUp Brain!

Với ClickUp Brain được tích hợp sâu vào không gian làm việc của bạn, nó cung cấp các đề xuất thông minh dựa trên các dự án của nhóm và dữ liệu lịch sử. Bạn cũng có thể yêu cầu nó giúp ưu tiên các công việc dựa trên mức độ khẩn cấp và tác động.

Theo dõi các mục và đạt được mục tiêu đúng hạn với ClickUp Brain

Hãy tưởng tượng đó là một quản lý dự án được hỗ trợ bởi AI, có thể soạn thảo tóm tắt cuộc họp, tạo báo cáo trạng thái và thậm chí đề xuất các bước tiếp theo dựa trên tiến độ.

Để kết nối mọi thứ lại với nhau, các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh hoàn toàn hoạt động như trung tâm điều khiển, cung cấp cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về tiến độ của các nhóm và dự án.

Hiển thị các chỉ số KPI và tiến độ của nhóm với các bảng điều khiển ClickUp có thể tùy chỉnh

Thay vì phải lục lọi qua các báo cáo rời rạc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể trực quan hóa hiệu suất của nhóm thông qua các thẻ tương tác, đang theo dõi mọi thứ từ tốc độ sprint, dòng thời gian dự án đến phân bổ tài nguyên và phân phối khối lượng công việc.

Dưới đây là một video ngắn để giới thiệu chi tiết hơn về điều này:

Mẫu OKRs của ClickUp giúp việc cài đặt và đang theo dõi Mục tiêu và Kết quả Chính (OKRs) trở nên dễ dàng, rõ ràng và có thể thực hiện được. Chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các kết quả có thể đo lường được để nhóm của bạn luôn biết thành công trông như thế nào.

Tải miễn phí mẫu Sử dụng mẫu OKRs của ClickUp để cài đặt và đang theo dõi mục tiêu cá nhân và của nhóm

Dù bạn là nhà lãnh đạo nhân sự đang theo dõi sự tham gia của nhân viên, quản lý dự án đảm bảo các deliverables được thực hiện đúng tiến độ, hay nhà điều hành kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, mẫu OKR này sẽ giúp mọi thứ được tổ chức một cách khoa học.

Vì ClickUp tự động hóa cập nhật tiến độ, bạn không cần phải theo dõi báo cáo hay điều chỉnh phần trăm thủ công. Mọi thứ được cập nhật theo thời gian thực khi nhóm của bạn tiến triển.

⚙️ Bonus: Mẫu Kế hoạch Hành động Mục tiêu Thông minh ClickUp đảm bảo mục tiêu của bạn được xác định rõ ràng và tập trung, chia nhỏ các mục tiêu lớn thành các cột mốc nhỏ hơn.

Các tính năng nổi bật của ClickUp

Hợp tác thời gian thực : Giữ tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến OKR và kế hoạch chiến lược tại một nơi, hợp tác thời gian thực, chia sẻ cập nhật về kết quả khóa và nhanh chóng giải quyết các rào cản với : Giữ tất cả các cuộc hội thoại liên quan đến OKR và kế hoạch chiến lược tại một nơi, hợp tác thời gian thực, chia sẻ cập nhật về kết quả khóa và nhanh chóng giải quyết các rào cản với ClickUp Trò Chuyện

quản lý tác vụ*: Phân chia các mục tiêu lớn thành các bước hành động cụ thể với thời hạn, ưu tiên và phụ thuộc bằng nhiệm vụ ClickUp

Tùy chỉnh : Đang theo dõi tiến độ của các chỉ số OKR khóa bằng các điểm dữ liệu tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của nhóm của bạn thông qua : Đang theo dõi tiến độ của các chỉ số OKR khóa bằng các điểm dữ liệu tùy chỉnh phù hợp với nhu cầu của nhóm của bạn thông qua Trường Tùy chỉnh

*tự động hóa quy trình làm việc: Tự động hóa các tác vụ như phân công công việc, cập nhật trạng thái, gửi thông báo, v.v., dựa trên các điều kiện và sự kiện mà bạn định nghĩa bằng ClickUp Automations

*bảng trắng ảo: Brainstorm, tạo bản đồ chiến lược và lập kế hoạch OKRs một cách trực quan trên một bảng trắng kỹ thuật số hợp tác sử dụng ClickUp Whiteboards

Mẫu: Nhận khung làm việc có cấu trúc để cài đặt, đang theo dõi và đánh giá OKRs mà không cần bắt đầu từ đầu với : Nhận khung làm việc có cấu trúc để cài đặt, đang theo dõi và đánh giá OKRs mà không cần bắt đầu từ đầu với các mẫu của ClickUp

Giới hạn của ClickUp

Đường cong học tập dốc

Giá cả của ClickUp

Đánh giá và nhận xét về ClickUp

G2: 4.7/5 (hơn 10.500 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (hơn 4.500 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về ClickUp?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi rất thích cách ClickUp tích hợp nhiều công cụ năng suất vào một nền tảng duy nhất—quản lý tác vụ, tài liệu, bảng trắng, báo cáo—giúp mọi thứ luôn được tổ chức gọn gàng. Nó đủ linh hoạt để phù hợp với bất kỳ quy trình làm việc nào, và các chế độ xem tùy chỉnh (như Danh sách công việc, Bảng và Gantt) cho phép bạn xem dự án theo định dạng ưa thích. Ngoài ra, các tính năng như Tự động hóa và Mẫu giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó giống như một trung tâm năng suất có thể thích ứng với nhu cầu của bạn!

Tôi rất thích cách ClickUp tích hợp nhiều công cụ năng suất vào một nền tảng duy nhất—quản lý tác vụ, tài liệu, bảng trắng, báo cáo—giúp mọi thứ luôn được tổ chức gọn gàng. Nó đủ linh hoạt để phù hợp với bất kỳ quy trình làm việc nào, và các chế độ xem tùy chỉnh (như Danh sách, Bảng và Gantt) cho phép bạn xem dự án theo định dạng ưa thích. Ngoài ra, các tính năng như Tự động hóa và Mẫu giúp tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nó giống như một trung tâm năng suất có thể thích ứng với nhu cầu của bạn!

📌 Cần cảm hứng? Hãy tham khảo danh sách các ví dụ về OKR của chúng tôi để đặt ra các mục tiêu rõ ràng, có thể thực hiện được cho nhóm của bạn!

2. Asana (Phù hợp nhất cho mục tiêu hợp tác nhóm)

qua Asana

Asana giúp các nhóm làm việc đồng bộ, ngay cả khi dự án chồng chất. Tính năng ‘Mục tiêu’ của Asana kết nối các công việc hàng ngày với các mục tiêu tổng thể, để không ai chỉ làm việc theo checklist.

Muốn kiểm tra tiến độ nhanh chóng? Các trường tùy chỉnh cho phép bạn đang theo dõi các chỉ số mục tiêu quan trọng, trong khi bảng điều khiển cung cấp thông tin thời gian thực với biểu đồ và báo cáo. Và với chế độ xem dòng thời gian, các nhóm có thể dễ dàng lập kế hoạch các mối phụ thuộc và thời hạn.

Các khả năng AI của Asana có thể tóm tắt tiến độ, xác định các rào cản và tạo ra các bản cập nhật trạng thái, đảm bảo rằng các mục tiêu chiến lược luôn được ưu tiên hàng đầu.

Các tính năng nổi bật của Asana

Tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại, chẳng hạn như phân công công việc, điều chỉnh ngày đáo hạn hoặc thông báo cho các bên liên quan bằng Quy tắc

Đồng bộ hóa mục tiêu toàn công ty với các dự án của nhóm bằng cách sử dụng Bản đồ Chiến lược

Sử dụng AI Teammates để thực thi công việc, tư vấn và tối ưu hóa quy trình làm việc

Phân bổ đối tượng từ cấp công ty xuống các bộ phận và cá nhân để đảm bảo sự đồng bộ hoàn toàn

Giới hạn của Asana

Thông tin từ nhiệm vụ cha không phải lúc nào cũng được chuyển sang các công việc liên quan, khiến quy trình làm việc trở nên phức tạp

Giá cả của Asana

Cá nhân: Miễn phí

Gói Starter: $13.49/tháng cho mỗi người dùng

Nâng cao: $30,49/tháng cho mỗi người dùng

Doanh nghiệp: Giá cả tùy chỉnh

Enterprise+: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Asana

G2: 4.4/5 (hơn 10.000 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (13.000+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Asana?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Tôi sử dụng Asana hàng ngày, ngay cả cho các tác vụ cá nhân, và tôi thực sự tin rằng đây là công cụ tốt nhất trên thị trường… Thỉnh thoảng, tôi gặp khó khăn trong việc hiểu rõ cấu trúc phân cấp của các công việc và công việc con. Tôi đã làm việc nhiều với các tính năng tự động hóa và Trường Tùy chỉnh, và đôi khi, việc xác định cách quản lý chúng hiệu quả nhất cũng khá thách thức.

Tôi sử dụng Asana hàng ngày, ngay cả cho các tác vụ cá nhân, và tôi thực sự tin rằng đây là công cụ tốt nhất trên thị trường… Thỉnh thoảng, tôi gặp khó khăn trong việc hiểu rõ cấu trúc phân cấp của các công việc và công việc con. Tôi đã công việc nhiều với các tính năng tự động hóa và Trường Tùy chỉnh, và đôi khi, việc xác định cách quản lý chúng hiệu quả nhất cũng khá thách thức.

📖 Xem thêm: Các lựa chọn thay thế và đối thủ cạnh tranh tốt nhất của Asana

3. 15Five (Tốt nhất cho việc đang theo dõi sự tham gia của nhân viên)

qua 15Five

Giữ cho nhân viên hào hứng tạo ra một văn hóa nơi mọi người cảm thấy được lắng nghe, được hỗ trợ và động viên. 15Five hỗ trợ điều này, đặc biệt khi AI trong môi trường làm việc thay đổi cách các nhóm kết nối.

Cần có cái nhìn sâu sắc hơn về nhân viên của bạn? Đánh giá 360 độ cung cấp phản hồi toàn diện, trong khi các cuộc khảo sát thời gian thực giúp theo dõi tinh thần làm việc. Nền tảng này cũng giúp các cuộc họp 1-1 hiệu quả hơn với các công cụ họp có cấu trúc.

Các tính năng AI của nó có thể cung cấp thông tin chi tiết về tinh thần nhóm và các rào cản tiềm ẩn bằng cách phân tích cảm xúc trong các bình luận kiểm tra, tạo ra một cách tiếp cận chủ động hơn trong quản lý mục tiêu.

15 tính năng nổi bật của 15Five

Đảm bảo sự đồng bộ giữa nhân viên và quản lý với tính năng Weekly Check-ins.

Sử dụng công cụ High Fives để khen thưởng đồng nghiệp, góp phần xây dựng văn hóa làm việc tích cực.

Áp dụng Pulse Surveys để đo lường mức độ cam kết của nhân viên và xác định các lĩnh vực khóa cần cải thiện.

Theo dõi tiến độ với các bảng điều khiển trực quan hiển thị trạng thái mục tiêu và quyền sở hữu.

Giới hạn của 15Five

Nó không kết hợp kết quả khảo sát từ các chu kỳ đánh giá khác nhau để giúp bạn có cái nhìn tổng quan hơn.

Có thể quá phức tạp đối với các nhóm đang tìm kiếm một giải pháp đang theo dõi mục tiêu đơn giản.

Giá cả của 15Five

Engage: $4/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Perform: $11/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Gói dịch vụ toàn diện: $16/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Quản lý Sản phẩm/Phúc lợi: Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về 15Five

G2: 4.6/5 (hơn 1.700 đánh giá)

Capterra: 4.7/5 (800+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về 15Five?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Các cuộc họp kiểm tra hàng tuần là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để theo dõi tình hình của mọi người, cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn. Các nhà quản lý có được thông tin thời gian thực về tinh thần nhóm và các thách thức, điều này đã giúp chúng tôi trở nên chủ động và hỗ trợ hơn.

Các cuộc họp kiểm tra hàng tuần là một cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để theo dõi tình hình của mọi người, cả về mặt cá nhân lẫn chuyên môn. Các nhà quản lý có được thông tin thời gian thực về tinh thần nhóm và các thách thức, điều này đã giúp chúng tôi trở nên chủ động và hỗ trợ hơn.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Một khóa của OKRs là cài đặt mục tiêu thách thức; những mục tiêu tham vọng nhưng có thể đạt được, giúp nhóm sáng tạo và vượt qua kỳ vọng.

4. Lattice (Phù hợp nhất cho mục tiêu quản lý hiệu suất)

qua Lattice

Lattice là nền tảng thành công cho nhân viên, kết hợp OKRs và mục tiêu với đánh giá hiệu suất, khảo sát sự tham gia và phát triển nghề nghiệp. Từ việc đặt mục tiêu đến phản hồi của nhân viên, nó giúp đồng bộ hóa các nhóm và giữ cho các nhà lãnh đạo nhân sự luôn được cập nhật.

Các phân tích dựa trên AI của nó giúp nhận diện xu hướng trong hiệu suất và sự tham gia, trong khi các OKRs và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh giúp mọi người tập trung vào mục tiêu.

Các công cụ phân tích dự đoán và so sánh tiêu chuẩn cũng giúp phát hiện các lĩnh vực cần cải thiện trước khi chúng trở thành vấn đề.

Các tính năng nổi bật của Lattice

Sử dụng các mẫu dựa trên khoa học như công cụ tạo mục tiêu SMART hoặc kế hoạch 30-60-90 ngày để cấu trúc mục tiêu một cách hiệu quả

Khám phá dữ liệu thời gian thực với Analytics Explorer để phát hiện những thông tin có giá trị cho chiến lược kinh doanh

Tạo các bản tóm tắt và điểm thảo luận được hỗ trợ bởi AI cho các nhà quản lý để thảo luận về hiệu suất mục tiêu

Kích hoạt việc công nhận đồng nghiệp thông qua cổng thông tin phản hồi xã hội để thúc đẩy hợp tác

Giới hạn của Lattice

Các tùy chọn giới hạn để tải xuống dữ liệu khảo sát tương tác

Quá trình thiết lập ban đầu và cấu hình có thể phức tạp để đảm bảo tất cả các mô-đun liên kết đều thực hiện công việc hiệu quả với nhau

Giá cả của Lattice

Quản lý nhân tài: $11/tháng cho mỗi người dùng

HRIS: $10/tháng cho mỗi người dùng

Tiện ích bổ sung: Giá tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Lattice

G2: 4.7/5 (hơn 3.500 đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (150+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Lattice?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Tổng thể, quá trình này rất hiệu quả, nhưng cần khoảng một năm và các nhắc nhở để nhân viên và quản lý sử dụng các công cụ mà hệ thống cung cấp. Tuy nhiên, một khi họ bắt đầu sử dụng hệ thống, họ sẽ thấy thích thú và nhận được giá trị từ nó. Điều này đặc biệt rõ ràng trong các kỳ đánh giá, khi nhiều thông tin cần thiết đã có sẵn trong các mục tiêu và cuộc họp một đối một.

Tổng thể, quá trình này rất hiệu quả, nhưng cần khoảng một năm và các nhắc nhở để nhân viên và quản lý sử dụng các công cụ mà hệ thống cung cấp. Tuy nhiên, một khi họ bắt đầu sử dụng hệ thống, họ sẽ thấy thích thú và nhận được giá trị từ nó. Điều này đặc biệt rõ ràng trong các kỳ đánh giá, khi nhiều thông tin cần thiết đã có sẵn trong các mục tiêu và cuộc họp một đối một.

📮 ClickUp Insight: 88% người dùng sử dụng AI dưới một biểu mẫu nào đó, với con số ấn tượng 55% sử dụng nó nhiều lần mỗi ngày. Chỉ có 12% số người được hỏi không sử dụng AI. Với AI đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của hầu hết mọi người, ClickUp Brain đưa AI lên một bước mới bằng cách tích hợp trực tiếp AI vào quy trình làm việc của bạn — tự động hóa cập nhật, tóm tắt tiến độ và duy trì OKRs của bạn trên đúng hướng một cách dễ dàng.

5. Leapsome (Tốt nhất cho quản lý nguồn nhân lực thống nhất)

qua Leapsome

Leapsome là nền tảng quản lý nhân sự toàn diện kết nối OKRs và quản lý mục tiêu với đánh giá hiệu suất, khảo sát sự tham gia của nhân viên và các mô-đun học tập.

Nền tảng được thiết kế để tạo ra một chu kỳ liên tục về hiệu suất và phát triển, nơi mục tiêu không chỉ được đặt ra mà còn được thảo luận tích cực trong các cuộc họp 1-1 và đánh giá.

Các khả năng AI của Leapsome hỗ trợ quản lý bằng cách tóm tắt phản hồi, đề xuất các điểm thảo luận cho cuộc họp dựa trên tiến độ mục tiêu và tạo ra các thông tin chi tiết từ dữ liệu hiệu suất.

Các tính năng nổi bật của Leapsome

Đồng bộ hóa toàn bộ tổ chức với cây mục tiêu trực quan, thể hiện cách các OKRs cá nhân và nhóm đóng góp vào mục tiêu của công ty

Tự động hóa cập nhật tiến độ bằng cách kết nối mục tiêu với các nguồn dữ liệu như Salesforce, HubSpot và Jira

Sử dụng AI để tóm tắt hiệu suất, tạo ra các đề xuất phát triển và cung cấp thông tin chi tiết cho quản lý

Hiển thị tiến độ thông qua các bảng điều khiển tùy chỉnh và nhận nhắc nhở tự động để duy trì mục tiêu đúng hướng

Kết nối kỹ năng với mục tiêu và lộ trình học tập, giúp nhân viên có hiển thị rõ ràng về sự phát triển của mình và các bước tiếp theo trong sự nghiệp

Giai đoạn giới hạn của Leapsome

Một số người dùng đề cập rằng mặc dù nền tảng này rất mạnh mẽ, nhưng số tính năng quá lớn có thể khiến quá trình học tập trở nên khó khăn hơn đối với các quản trị viên và quản lý mới

Giá cả của Leapsome

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Leapsome

G2: 4.8/5 (hơn 2.000 đánh giá)

Capterra: 4.6/5 (90+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Leapsome?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Giao diện thân thiện với người dùng của Leapsome là điểm nổi bật nhất. Nền tảng này bao quát phạm vi rộng các chức năng HR, từ quản lý hiệu suất đến phát triển và đào tạo, và việc đồng bộ hóa mục tiêu cá nhân với mục tiêu của công ty trở nên dễ dàng. Các chu kỳ đánh giá tùy chỉnh và tính năng phản hồi liên tục cũng giúp nền tảng này trở thành lựa chọn lý tưởng để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và sự tham gia của nhân viên.

Giao diện thân thiện với người dùng của Leapsome là điểm nổi bật nhất. Nền tảng này bao quát phạm vi rộng các chức năng HR, từ quản lý hiệu suất đến phát triển và đào tạo, và việc đồng bộ hóa mục tiêu cá nhân với mục tiêu của công ty trở nên dễ dàng. Các chu kỳ đánh giá tùy chỉnh và tính năng phản hồi liên tục cũng giúp nền tảng này trở thành lựa chọn lý tưởng để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và sự tham gia của nhân viên.

🧠 Thông tin thú vị: Trong cuốn sách The Practice of Management (1954), Peter Drucker đã đề xuất khái niệm "Quản lý theo Mục tiêu" (MBO) như một khung khổ để đồng bộ hóa mục tiêu tổ chức với mục tiêu cá nhân thông qua các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường. Điều này đã đặt nền móng cho khái niệm OKRs như chúng ta biết ngày nay.

6. Perdoo (Phù hợp nhất cho quản lý OKR đơn giản)

qua Perdoo

Perdoo là nền tảng thực thi OKR và chiến lược được thiết kế chuyên biệt, tập trung vào sự đơn giản. Nó cho phép bạn xác định mục tiêu của mình và xem chính xác cách chúng kết nối với các kết quả khóa.

Nó cũng sử dụng AI để tối ưu hóa việc đang theo dõi thông qua Bảng KPI tự động cập nhật tiến độ, giúp các nhóm luôn có thông tin thời gian thực.

Các tính năng như Kiểm tra tiến độ, cuộc họp 1:1 và Đánh giá hiệu suất giúp mọi người chịu trách nhiệm, trong khi tính năng Kudos thêm một lớp công nhận để duy trì động lực cao.

Các tính năng nổi bật của Perdoo

Lập kế hoạch chiến lược dài hạn với các công cụ bản đồ chiến lược cung cấp biểu diễn trực quan rõ ràng về mục tiêu và cột mốc.

Xác định và theo dõi mục tiêu của nhóm, cá nhân và công ty, cũng như OKRs để đảm bảo sự đồng bộ giữa các cấp độ.

Kết nối với Vadoo AI qua Zapier để tự động hóa các công việc lặp đi lặp lại và thực thi chiến lược hiệu quả hơn.

Tích hợp với các công cụ như Slack, Jira và Google Trang tính để tự động hóa việc cập nhật tiến độ.

Tạo báo cáo chi tiết về tiến độ, sự đồng bộ và đóng góp của các bộ phận trong toàn công ty.

Giao dịch giới hạn của Perdoo

Thiếu tích hợp lịch trình 1:1 với Microsoft Calendar

Giao diện người dùng, mặc dù vẫn có hàm, nhưng có vẻ kém hiện đại hơn so với một số đối thủ cạnh tranh mới hơn.

Giá cả của Perdoo

Miễn phí

Premium: $7.20/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Supreme: $8.80/tháng cho mỗi người dùng (thanh toán hàng năm)

Đánh giá và nhận xét về Perdoo

G2: 4.3/5 (3.900+ đánh giá)

Capterra: 4.3/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Perdoo?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Perdoo vô cùng dễ sử dụng và giúp đội của chúng tôi đang theo dõi. Vì mỗi người trong chúng tôi phụ trách các công việc khác nhau, nên dễ bị phân tâm. Perdoo đảm bảo mọi người luôn tập trung, cho thấy cách mỗi công việc đóng góp vào mục tiêu chính của chúng tôi: tạo ra doanh thu. Nó giúp mỗi thành viên trong nhóm cảm thấy có trách nhiệm trong việc đưa chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu đó.

Perdoo vô cùng dễ sử dụng và giúp đội ngũ của chúng tôi đang theo dõi. Vì mỗi người trong chúng tôi phụ trách các công việc khác nhau, nên dễ bị phân tâm. Perdoo đảm bảo mọi người luôn tập trung, cho thấy cách mỗi công việc đóng góp vào mục tiêu chính của chúng tôi: tạo ra doanh thu. Nó giúp mỗi thành viên trong nhóm cảm thấy có trách nhiệm trong việc đưa chúng tôi tiến gần hơn đến mục tiêu đó.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Cần hỗ trợ hoặc cảm hứng để thiết lập OKRs cho bản thân và nhóm của bạn? Hãy hỏi ClickUp Brain MAX. Với quyền truy cập vào không gian làm việc và kiến thức tổ chức của bạn, nó có thể thực hiện việc cần làm này một cách khá hiệu quả. Cần giúp đỡ để chuyển đổi những điều này thành công việc trong ClickUp? Chỉ cần nói yêu cầu của bạn với ClickUp Talk-to-Văn bản và tiết kiệm thời gian và nỗ lực. 🗣️ Hãy để ClickUp Brain MAX đề xuất các OKRs phù hợp để bắt đầu kế hoạch một cách nhanh chóng.

7. Weekdone (Tốt nhất cho hỗ trợ huấn luyện OKR)

qua Weekdone

Weekdone kết hợp việc cài đặt OKR hàng quý với cấu trúc báo cáo PPP (Kế hoạch, Tiến độ, Vấn đề) hàng tuần, giúp các nhóm duy trì sự đồng bộ và trách nhiệm.

Các bảng điều khiển thời gian thực cung cấp chế độ xem rõ ràng về tiến độ OKR, giúp bạn dễ dàng nhận diện các rào cản. Tính năng Kiểm tra Hàng tuần kết nối các công việc hàng ngày với mục tiêu lớn của công ty, trong khi các công cụ đánh giá và phản hồi từ đồng nghiệp tích hợp sẵn khuyến khích sự hợp tác trong nhóm.

Ngoài ra, nền tảng còn cung cấp các tính năng độc đáo như bảng điều khiển huấn luyện cá nhân hóa và đang theo dõi mức độ hài lòng, giúp nó trở thành hơn cả một công cụ OKR thông thường.

Các tính năng nổi bật của Weekdone

Áp dụng phương pháp PPP để cho phép nhân viên báo cáo cập nhật hàng tuần chỉ trong vài phút.

Sử dụng bảng điều khiển Newsfeed cho giao tiếp nhóm và công nhận đồng nghiệp.

Hiển thị sự liên kết và cấu trúc phân cấp của OKR thông qua chế độ xem cây rõ ràng, dễ hiểu.

Hưởng lợi từ các phiên huấn luyện chuyên gia, đào tạo nhóm và truy cập 24/7 vào Trung tâm Học tập để nắm vững các thực hành tốt nhất về OKR.

Giới hạn của Weekdone

Việc tập trung vào báo cáo PPP hàng tuần, mặc dù có lợi cho một số nhóm, có thể cảm thấy như một bước hành chính thêm cho các nhóm có quy trình làm việc khác nhau.

Người dùng cho biết họ mong muốn có thêm sự hỗ trợ trong việc thiết kế các mục có thể thực hiện được và điều hướng giao diện người dùng.

Giá cả của Weekdone

Dùng thử miễn phí

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Weekdone

G2: 4/5 (30+ đánh giá)

Capterra: 4.5/5 (hơn 50 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Weekdone?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Weekdone dựa trên các nguyên tắc tốt nhất của OKR và do đó, nó giúp đồng bộ hóa mục tiêu của chúng ta với mục tiêu của công ty. Trong quá trình tạo mục tiêu, người dùng được khuyến khích tạo bản đồ mục tiêu để tối ưu hóa nỗ lực.

Weekdone dựa trên các nguyên tắc tốt nhất của OKR và do đó, nó giúp đồng bộ hóa mục tiêu của chúng ta với mục tiêu của công ty. Trong quá trình tạo mục tiêu, người dùng được khuyến khích tạo bản đồ mục tiêu để tối ưu hóa nỗ lực.

🧠 Thông tin thú vị: Trong thập niên 1970, với tư cách là CEO của Intel, Andy Grove đã điều chỉnh lý thuyết Quản lý theo Mục tiêu (Management by Objectives) thành một khung làm việc linh hoạt hơn gọi là OKRs. Ông giới thiệu khái niệm "Kết quả then chốt" (Key Results) có thể đo lường để đánh giá tiến độ hướng tới các "Mục tiêu" (Objectives) đầy tham vọng, nhấn mạnh tính linh hoạt.

8. Betterworks (Phù hợp nhất cho OKRs cấp doanh nghiệp)

qua Betterworks

Betterworks đưa quản lý hiệu suất lên một bước tiến mới với các công cụ AI giúp việc cài đặt mục tiêu, phản hồi và huấn luyện trở nên hiệu quả hơn. Thay vì thay thế phán đoán của con người, công cụ AI của Betterworks hoạt động như một trợ lý thông minh, hỗ trợ quản lý và nhân viên thực hiện công việc hiệu quả hơn.

Mục tiêu Assist giúp bạn đặt ra các mục tiêu có ý nghĩa và phù hợp với ưu tiên của công ty và vai trò cá nhân. Cuộc hội thoại Assist cung cấp các gợi ý thông minh cho các cuộc thảo luận về hiệu suất, đảm bảo cuộc hội thoại luôn tập trung và năng suất.

Các tính năng nổi bật của Betterworks

Yêu cầu và cung cấp phản hồi thời gian thực cho nhân viên để thúc đẩy giao tiếp xây dựng

Nâng cao chất lượng giao tiếp bằng cách sử dụng AI để phân tích mục tiêu, phản hồi và sự công nhận của nhân viên, từ đó thực hiện đánh giá hiệu suất công bằng

Tăng cường hợp tác và đồng bộ hóa thông qua các cuộc họp 1:1 và quản lý năng suất

Tích hợp sâu với các hệ thống quản lý nhân sự (HRIS) và nền tảng giao tiếp như SAP SuccessFactors và Microsoft Teams

Giai đoạn giới hạn của Betterworks

Nó thiếu bảng điều khiển quản lý ở cấp độ quản lý

Công cụ này phù hợp nhất cho các công ty áp dụng mô hình quản lý hiệu suất liên tục toàn diện, và có thể quá phức tạp cho những công ty chỉ đang theo dõi OKR

Giá cả của Betterworks

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về Betterworks

G2: 4.3/5 (hơn 200 đánh giá)

Capterra: 4. 1/5 (20+ đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Betterworks?

Dưới đây là đánh giá từ Capterra:

Đơn giản hóa việc tạo và quản lý mục tiêu hàng năm. Rất dễ sử dụng cho người dùng mới, không yêu cầu đào tạo nhiều cho nhân viên tuyến đầu… Thỉnh thoảng tôi gặp khó khăn khi tìm kiếm các mục nhập lịch sử hoặc cũ từ các năm trước.

Đơn giản hóa việc tạo và quản lý mục tiêu hàng năm. Rất dễ sử dụng cho người dùng mới, không yêu cầu đào tạo nhiều cho nhân viên tuyến đầu… Thỉnh thoảng tôi gặp khó khăn khi tìm kiếm các mục nhập lịch sử hoặc cũ từ các năm trước.

🌟 Bonus: Quản lý và đang theo dõi OKRs trở nên dễ dàng với sự hỗ trợ của các Trợ lý AI của ClickUp. Chúng có thể: Tự động cập nhật trạng thái của OKRs bằng cách theo dõi tiến độ hoàn thành công việc, thay đổi trong kết quả khóa và tiến độ hướng tới mục tiêu

Nhắc nhở các thành viên trong nhóm về các hạn chót sắp tới hoặc khi các kết quả quan trọng cần được chú ý

Tạo báo cáo tiến độ hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng về tiến độ OKR, chỉ ra các rào cản và cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động cho nhóm của bạn

9. Profit. co (Phù hợp nhất cho các nhóm tìm kiếm nền tảng OKR toàn diện)

Profit. co là nền tảng OKR đa năng giúp các doanh nghiệp mọi kích thước tối ưu hóa việc cài đặt mục tiêu, theo dõi hiệu suất và thúc đẩy sự tham gia. Các công cụ AI của nền tảng này cung cấp các nhắc nhở tự động, phân tích dự đoán và bảng điều khiển thông minh vào quy trình làm việc của bạn để có được thông tin thời gian thực.

Với hơn 300 chỉ số KPI tích hợp sẵn, mẫu tùy chỉnh và công cụ đồng bộ hóa, bạn có thể cài đặt mục tiêu chính xác và đang theo dõi tiến độ với nỗ lực tối thiểu.

Profit. co - Tính năng nổi bật

Đặt ra các mục tiêu tham vọng với quy trình tạo/lập OKR từng bước

Thực thi chiến lược bằng cách sử dụng quản lý công việc tích hợp, bảng dự án và chỉ số KPI

Tự động hóa quy trình với các trình kích hoạt webhook thực thi các hành động đã được định nghĩa trước

Sử dụng phân tích để nắm bắt xu hướng hiệu suất thông qua đang theo dõi KPI, mẫu tùy chỉnh và các điểm dữ liệu có thể hành động

Tương tác với nhân viên thông qua các tính năng phản hồi liên tục, công nhận thành tích và đánh giá hiệu suất

Giới hạn của Profit. co

Số lượng tính năng khổng lồ có thể khiến người dùng mới và các đội nhóm nhỏ cảm thấy choáng ngợp

Tính năng cá nhân hóa giới hạn trong mô-đun nhận diện

Giá cả của Profit. co

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét của Profit. co

G2: 4.4/5 (hơn 400 đánh giá)

Capterra: 4.8/5 (hơn 200 đánh giá)

Người dùng thực tế nói gì về Betterworks?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Profit. co nổi bật với khả năng tùy chỉnh linh hoạt khung OKR để phù hợp với cách hoạt động của các nhóm khác nhau. Chúng tôi không cần phải điều chỉnh quy trình của mình cho phù hợp với công cụ—thay vào đó, công cụ đã được điều chỉnh để phù hợp với chúng tôi. Từ việc điều chỉnh chế độ xem đến tối ưu hóa quy trình làm việc, nó cho phép chúng tôi hỗ trợ các đội ngũ đa chức năng theo cách riêng của họ trong khi vẫn đảm bảo mọi người đều hướng tới một mục tiêu chiến lược chung.

Profit. co nổi bật với khả năng tùy chỉnh linh hoạt khung OKR để phù hợp với cách hoạt động của các nhóm khác nhau. Chúng tôi không cần phải điều chỉnh quy trình của mình cho phù hợp với công cụ—thay vào đó, công cụ đã được điều chỉnh để phù hợp với chúng tôi. Từ việc điều chỉnh chế độ xem đến tối ưu hóa quy trình làm việc, nó cho phép chúng tôi hỗ trợ các nhóm đa chức năng theo cách riêng của họ trong khi vẫn đảm bảo mọi người đều hướng tới một mục tiêu chiến lược chung được chia sẻ.

🔍 Bạn có biết? Theo Fortune Business Insights, giá trị thị trường phần mềm OKR, bao gồm các công cụ AI, được dự báo sẽ đạt $2,98 tỷ vào năm 2030.

10. WorkBoard (Tốt nhất cho việc đang theo dõi tiến độ theo thời gian thực)

qua WorkBoard

Workboard là nền tảng thực thi chiến lược cấp doanh nghiệp được thiết kế cho các tổ chức lớn muốn đồng bộ hóa và quản lý OKRs trên quy mô lớn.

Nền tảng tự động hóa quy trình đánh giá kinh doanh, sử dụng Workboard AI để thu thập dữ liệu từ các hệ thống khác nhau để tạo ra các lịch trình thông minh, bảng điều khiển và tóm tắt cuộc họp.

Cần cập nhật trạng thái nhanh chóng? Chạy Đánh giá Kinh doanh tự động tạo ra các bản tóm tắt, giúp bạn tập trung vào việc thực thi.

Các tính năng nổi bật của WorkBoard

Sử dụng các công cụ như biểu đồ Gantt, quy trình làm việc và đang theo dõi cột mốc để quản lý dự án

Tự động hóa các cuộc đánh giá kinh doanh hàng quý với các công cụ tổng hợp và trình bày dữ liệu được hỗ trợ bởi AI

Hiển thị kết quả thông qua các bảng điều khiển tiên tiến, bản đồ nhiệt và phân tích để giao tiếp với các bên liên quan

Tối ưu hóa và cải thiện OKRs với AI Co-Author

Huấn luyện nhóm với các hướng dẫn chuyên nghiệp và chứng chỉ được tích hợp sẵn trong nền tảng

Giới hạn của WorkBoard

Nền tảng này có đường cong học tập dốc và thường yêu cầu quản lý thay đổi tổ chức đáng kể và sự ủng hộ từ các bên liên quan để triển khai thành công

Tỷ lệ hoàn thành OKR không được cung cấp sẵn

Giá cả của WorkBoard

Giá cả tùy chỉnh

Đánh giá và nhận xét về WorkBoard

G2: 4.5/5 (90+ đánh giá)

Capterra: Không đủ đánh giá

Người dùng thực tế nói gì về WorkBoard?

Dưới đây là đánh giá từ G2:

Công cụ Workboard dễ sử dụng và là nhà cung cấp hiển thị OKRs trên toàn tổ chức cho tất cả nhân viên… Tuy nhiên, công cụ này đôi khi có thể chậm, điều này có thể gây phiền toái. Dù vậy, WorkBoard luôn nỗ lực cải thiện công cụ và luôn tiếp nhận các đề xuất tính năng để nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể.

Công cụ Workboard dễ sử dụng và là nhà cung cấp cho tất cả nhân viên hiển thị OKRs trên toàn tổ chức… Tuy nhiên, công cụ này đôi khi có thể hoạt động chậm, điều này có thể gây phiền toái. Dù vậy, WorkBoard luôn nỗ lực cải thiện công cụ và luôn tiếp nhận các đề xuất tính năng để nâng cao trải nghiệm người dùng tổng thể.

