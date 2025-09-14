Các mẫu sơ đồ luồng công việc Miro hàng đầu cho lập kế hoạch trực quan vào năm 2025

Bạn đã chán ngấy việc nhìn chằm chằm vào một bảng trống và băn khoăn không biết làm thế nào để vẽ ra quy trình phức tạp đó? Miro sẽ hỗ trợ bạn với các mẫu sơ đồ luồng không chỉ đẹp mắt mà còn giúp bạn vẽ hệ thống, đưa ra quyết định và chia sẻ ghi chú chỉ trong vài phút. Từ quy trình phát triển sản phẩm, quy trình onboarding nhóm đến cây quyết định, các mẫu sẵn có này loại bỏ sự phỏng đoán trong lập kế hoạch trực quan. Mỗi mẫu được thiết kế cho một loại logic khác nhau: một số biểu đồ quyết định, một số khác sắp xếp các bộ phận, và một số khác hướng dẫn qua toàn bộ vòng đời dự án.

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các mẫu sơ đồ luồng công việc Miro hàng đầu để tối ưu hóa dự án của bạn và giúp ý tưởng của bạn phát triển theo hướng đúng đắn.

Những yếu tố nào tạo nên một mẫu sơ đồ luồng công việc Miro tốt?

Các mẫu sơ đồ luồng công việc Miro hiệu quả giúp nhóm trực quan hóa quy trình làm việc một cách rõ ràng và thích ứng nhanh chóng với các thay đổi. Các mẫu tốt nhất đạt được sự cân bằng giữa cấu trúc, tính linh hoạt và tính dễ sử dụng.

Dưới đây là phân tích các yếu tố khóa cần lưu ý 👀

Cấu trúc rõ ràng và luồng công việc: Bắt đầu từ điểm mục nhập được xác định, tiến triển theo tiến độ logic và kết thúc với giải pháp

Hình ảnh chuẩn hóa và dễ đọc: Sử dụng các hình dạng nhất quán (ví dụ: hình chữ nhật cho công việc, hình kim cương cho quyết định), nhãn rõ ràng và bố cục trực quan để đảm bảo dễ hiểu

Thiết kế tùy chỉnh và có thể mở rộng: Hỗ trợ mã màu, thay đổi phông chữ và chỉnh sửa hình dạng, đồng thời cho phép sơ đồ luồng mở rộng khi quy trình phát triển

Tính năng hợp tác tích hợp: Cho phép chỉnh sửa, bình luận và phản hồi trực tiếp trên sơ đồ luồng công việc

Tích hợp công cụ và tài nguyên: Cho phép nhúng liên kết, tài liệu hoặc kết nối ứng dụng để cung cấp bối cảnh bổ sung và tối ưu hóa các quy trình phức tạp

Tô sáng và xác thực: Giúp các điểm quyết định quan trọng nổi bật và hỗ trợ logic có thể kiểm tra để đảm bảo độ chính xác của quy trình

10 mẫu sơ đồ luồng công việc Miro

Bạn đang tìm kiếm biểu đồ luồng công việc phù hợp với quy trình làm việc của mình? Dù bạn đang đưa ra quyết định hay ưu tiên công việc giữa các nhóm, 10 mẫu biểu đồ luồng công việc Miro này cung cấp các cấu trúc chuyên biệt được thiết kế riêng cho các trường hợp sử dụng khác nhau.

Hãy bắt đầu ngay!

1. Mẫu sơ đồ luồng công việc đơn giản Miro

mẫu sơ đồ luồng công việc đơn giản của Miro* cung cấp khung làm việc kéo và thả với tất cả các thành phần cần thiết, bao gồm biểu tượng bắt đầu/kết thúc, nút quyết định và kết nối, giúp bạn dễ dàng trực quan hóa bất kỳ quy trình nào. Khác với các khung vẽ trống, các thành phần sẵn có của nó giúp bạn bỏ qua bước thiết lập và tập trung vào việc lập bản đồ quy trình thông qua luồng logic, các bước onboarding hoặc quy trình phê duyệt nội bộ.

Mẫu sơ đồ luồng cơ bản này lý tưởng cho việc lập bản đồ quy trình nhanh chóng và đơn giản. Nó có thể mô tả quy trình onboarding khách hàng, các bước nội bộ hoặc các quy trình phê duyệt hàng ngày mà không cần tạo hình dạng từ đầu.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Nhanh chóng khối các bước mà không cần thiết kế từng hình dạng một cách thủ công

Giữ các bên liên quan đồng bộ với các biểu đồ quy trình đơn giản và trực quan

Tái sử dụng cấu trúc cho các công việc lặp lại hoặc tài liệu

📌 Phù hợp cho: Xây dựng quy trình làm việc chung hoặc tài liệu cải tiến quy trình cho bất kỳ nhóm nào.

2. Mẫu sơ đồ luồng công việc Miro UI

Được thiết kế cho quá trình lặp lại nhanh chóng, mẫu sơ đồ luồng giao diện người dùng (UI) này giúp bạn phác thảo luồng người dùng từng màn hình với chú thích trực quan, logic tương tác và chuyển đổi.

Đây là một trong những mẫu sơ đồ luồng chuyên nghiệp hỗ trợ các yếu tố động như ảnh chụp màn hình nhúng và ghi chú bối cảnh, giúp việc truyền đạt các quyết định về giao diện người dùng (UI) trong các phiên thiết kế sprint trở nên dễ dàng hơn.

Được thiết kế dành cho các nhóm thiết kế trải nghiệm người dùng (UX) và thiết kế sản phẩm, mẫu này chuyên biệt cho giao diện người dùng (UI) giúp lập bản đồ và tối ưu hóa luồng người dùng từng màn hình . Nó hoàn hảo cho các phiên thiết kế nhanh (design sprints), lập kế hoạch wireframe hoặc trình bày logic tương tác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Thêm các tham chiếu trực quan để đẩy nhanh quá trình xem xét và phê duyệt

Hiển thị logic phân nhánh một cách rõ ràng cho luồng onboarding hoặc luồng checkout

Giúp việc giải thích các phiên bản UX trở nên dễ dàng hơn trong các phiên làm việc hợp tác

📌 Phù hợp cho: Làm bản đồ chi tiết các luồng người dùng và hành vi giao diện qua nhiều điểm tương tác.

🧠 Thú vị: Biểu đồ luồng thực tế đã xuất hiện từ năm 1921, khi các kỹ sư công nghiệp Frank và Lillian Gilbreth giới thiệu 'biểu đồ luồng' tại Hiệp hội Kỹ sư Cơ khí Hoa Kỳ (ASME).

3. Mẫu công cụ xây dựng luồng Salesforce của Miro

Mẫu này được thiết kế riêng cho Salesforce, giúp tài liệu hóa các quy trình tự động hóa CRM một cách rõ ràng mà không cần truy cập vào Salesforce. Các nhóm có thể ghi chú logic, phân công chủ sở hữu cho từng bước và đang theo dõi các phiên bản sửa đổi, làm cho nó lý tưởng cho các cuộc kiểm toán, vòng phản hồi hoặc sự đồng bộ hóa giữa các bộ phận.

Mẫu này nổi bật trong các tình huống quản lý thay đổi liên quan đến quy trình làm việc phía sau, so với các mẫu sơ đồ luồng Miro khác.

Được thiết kế cho các nhóm CRM và vận hành, mẫu này cho phép bạn tài liệu hóa các tự động hóa Salesforce trước khi triển khai chúng trên nền tảng. Sử dụng nó cho các vòng phản hồi, kiểm toán và chuyển giao giữa các bộ phận.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chia sẻ logic tự động hóa mà không cần cấp quyền truy cập CRM

Tránh nhầm lẫn trong quá trình phản hồi với các vai trò được phân công rõ ràng

Sử dụng như một công cụ đồng bộ hóa trước khi phát triển giữa các nhóm vận hành và công nghệ

📌 Phù hợp cho: Ghi chép, xem xét và chú thích các quy trình tự động hóa Salesforce trước khi xuất ra từ Miro.

📖 Xem thêm: Cách tạo sơ đồ luồng công việc trong Microsoft Word

4. Mẫu sơ đồ quản lý dự án Miro

Mẫu sơ đồ quy trình quản lý dự án Miro đơn giản này biến các dự án đa giai đoạn thành các giai đoạn trực quan có thể thực hiện được.

Với các tính năng như nút công việc được mã hóa màu, mối phụ thuộc được kết nối và tài liệu liên kết, bạn có thể biến các kế hoạch tổng thể thành các quy trình làm việc dễ hiểu. So với các mẫu sơ đồ luồng thông tin chung, mẫu này được tối ưu hóa cho việc thực thi dự án, quản lý dòng thời gian và đánh giá của các bên liên quan.

Nó giúp chuyển đổi các giai đoạn dự án thành các quy trình làm việc trực quan. Sử dụng nó để phân chia các dự án phức tạp thành các giai đoạn có thể thực hiện và theo dõi được trên các nhóm.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối các giai đoạn trực quan với các hành động khóa để lấp đầy khoảng trống trong kế hoạch

Giữ các dòng thời gian tổng quan và các bước chi tiết trong cùng một chế độ xem

Làm rõ các mối quan hệ phụ thuộc để tránh xung đột lịch trình

Cung cấp chế độ xem hấp dẫn hơn cho các cuộc đánh giá của lãnh đạo

📌 Phù hợp cho: Phân chia kế hoạch dự án nhiều giai đoạn thành các chuỗi công việc có thể theo dõi.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đừng ép buộc quy trình của bạn phải phù hợp chính xác với mẫu. Nếu có giai đoạn thiếu hoặc có thêm giai đoạn không áp dụng, hãy chỉnh sửa tự do. Mẫu sơ đồ quy trình Miro được thiết kế để làm điểm khởi đầu, không phải là khung cứng nhắc.

5. Mẫu sơ đồ luồng công việc đa chức năng Miro

Mẫu sơ đồ luồng công việc đa chức năng của Miro giúp trực quan hóa cách các công việc di chuyển giữa các bộ phận, nhà cung cấp hoặc các bên liên quan bằng logic swimlane. Nó phân chia rõ ràng trách nhiệm để phát hiện các điểm tắc nghẽn và cải thiện sự phối hợp giữa các bộ phận.

Được thiết kế với các làn bơi, mẫu này giúp làm rõ việc chuyển giao công việc giữa các nhóm, nhà cung cấp hoặc bộ phận. Nó lý tưởng để phát hiện các điểm nghẽn và tối ưu hóa sự hợp tác.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Giúp mỗi nhóm có cái nhìn trực quan về vai trò của họ trong bức tranh tổng thể

Phát hiện các vấn đề phối hợp giữa các hàm trước khi chúng gây trì hoãn tiến độ giao hàng

Phát hiện các điểm yếu ẩn trong cách công việc di chuyển giữa các bộ phận độc lập

📌 Phù hợp cho: Hình dung việc chuyển giao công việc, các mối quan hệ phụ thuộc và trách nhiệm giữa các nhóm hoặc bộ phận.

📣 Điểm nhấn ClickUp: Tạo sơ đồ luồng công việc chỉ là bước đầu tiên. ClickUp Brain MAX, Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo Bối cảnh Siêu Đẳng, giúp bạn phân tích, hoàn thiện và thực thi quy trình làm việc của mình theo thời gian thực. Lập kế hoạch, thực hiện và phân tích nhanh gấp 4 lần với ClickUp Brain MAX Dù bạn đang vẽ bản đồ hành trình người dùng, quy trình dự án hay cây quyết định, Brain MAX hoạt động như một chuyên gia phân tích quy trình tích hợp, trả lời các câu hỏi như: Bước tiếp theo hợp lý ở đây là gì?

Ai thường chịu trách nhiệm cho giai đoạn này?

Liệu việc chuyển giao này có phải là điểm nghẽn không? Bạn thậm chí có thể thảo luận về luồng của mình bằng tính năng Talk‑to‑Text và để Brain MAX tự động xây dựng cấu trúc cho bạn. Hệ thống này thu thập thông tin từ các công việc, tài liệu, mục tiêu của bạn và thậm chí cả các công cụ của bên thứ ba, giúp sơ đồ của bạn trở thành một hệ thống có thể thực thi hoàn chỉnh.

📚 Xem thêm: Cách tạo sơ đồ hình tiên cá đẹp mắt với ví dụ minh họa

6. Mẫu sơ đồ quy trình phát triển sản phẩm Miro

Mẫu sơ đồ quy trình phát triển sản phẩm theo giai đoạn này chia nhỏ toàn bộ vòng đời sản phẩm thành các phần rõ ràng, từ giai đoạn ý tưởng đến đánh giá sau khi ra mắt.

Sử dụng nó để đồng bộ hóa các nhóm chức năng khác nhau ở từng giai đoạn, tích hợp tài liệu sản phẩm và đang theo dõi tiến độ một cách trực quan. Nó nổi bật so với các mẫu sơ đồ luồng khác nhờ việc phản ánh sát thực các giai đoạn phát triển thực tế cho sản phẩm vật lý hoặc kỹ thuật số.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Việc chuyển giao công việc giữa các bộ phận sản phẩm, thiết kế và phát triển diễn ra một cách trơn tru

Cho phép các nhóm tập trung vào giai đoạn của mình mà không mất đi bối cảnh vòng đời

Tránh trùng lặp giai đoạn hoặc công việc trùng lặp với các ranh giới rõ ràng

📌 Phù hợp cho: Đồng bộ hóa nỗ lực đa hàm qua mọi giai đoạn của vòng đời sản phẩm.

📚 Xem thêm: Phần mềm tạo sơ đồ Swimlane tốt nhất để hoàn thành công việc

7. Mẫu sơ đồ luồng công việc Miro Có-Không

Mẫu sơ đồ luồng "có/không" này được thiết kế cho cây quyết định nhị phân. Nó đơn giản hóa các quy trình phê duyệt phức tạp, chuỗi khắc phục sự cố hoặc kiểm tra tuân thủ thành các nhánh rõ ràng, dựa trên quy tắc.

So với các mẫu sơ đồ luồng Miro thông thường, mẫu này tập trung vào các nhánh logic, nơi mỗi quyết định dẫn đến một kết quả duy nhất. Nó lý tưởng cho việc kiểm tra tuân thủ, khắc phục sự cố hoặc bất kỳ quy trình làm việc nào mà kết quả phụ thuộc vào các lựa chọn rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Tạo cấu trúc cho các quyết định lặp lại như quy trình nâng cấp hỗ trợ

Giảm thiểu việc trao đổi qua lại bằng cách xây dựng các hướng dẫn logic tự phục vụ

Giảm tỷ lệ lỗi trong các cuộc kiểm tra dựa trên quy tắc, như kiểm toán tuân thủ

Sử dụng để thiết kế chuỗi phê duyệt nơi mỗi câu trả lời đều quan trọng

📌 Phù hợp cho: Xây dựng các quyết định nhị phân trong quy trình làm việc phụ thuộc vào logic rõ ràng, có quy tắc cụ thể.

🔍 Bạn có biết? Năm 1973, Nassi và Shneiderman đã giới thiệu sơ đồ Nassi-Shneiderman, một phương án cấu trúc thay thế cho sơ đồ luồng (có cấu trúc khối hơn và thân thiện với lập trình).

8. Mẫu quy trình thiết kế Miro

Được thiết kế cho các nhóm sáng tạo, mẫu sơ đồ quy trình thiết kế này trong Miro trình bày các giai đoạn như nghiên cứu, tạo mẫu và thử nghiệm người dùng theo một định dạng linh hoạt và trực quan.

Sử dụng các tài sản kéo và thả, phản hồi theo ngữ cảnh và chú thích giai đoạn để phát triển ý tưởng mà không bị lạc hướng. Mẫu sơ đồ quy trình này cũng hỗ trợ quy trình làm việc lặp lại với các công cụ hợp tác tích hợp. Mẫu này hỗ trợ tư duy thiết kế lặp lại. Từ nghiên cứu đến tạo mẫu, mỗi bước đều linh hoạt, trực quan và dễ dàng phát triển dựa trên phản hồi.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Cung cấp hiển thị về tư duy thiết kế vượt ra ngoài các bản phác thảo sơ bộ

Sử dụng nó như một công cụ theo dõi sprint phát triển dựa trên phản hồi

Giúp việc đưa ra các quyết định sáng tạo trở nên dễ dàng hơn để giải thích trong các buổi đánh giá

📌 Phù hợp cho: Lập kế hoạch các vòng lặp sáng tạo với bối cảnh và phản hồi được tích hợp sẵn.

📖 Xem thêm: Cách tạo sơ đồ luồng công việc trong Excel

9. Mẫu sơ đồ quy trình sản xuất Miro

Mẫu này được thiết kế riêng cho quy trình sản xuất. Nó thể hiện các mối phụ thuộc giữa các công việc, xác định phạm vi công việc và tích hợp tài liệu để tạo ra luồng làm việc từ đầu đến cuối. Nó cũng mô tả các quy trình sản xuất từng bước. Mẫu sơ đồ quy trình sản xuất bao gồm các kết nối tự động hóa, loại công việc được mã màu sắc và chú thích cho các bước tuân thủ, những tính năng không phải lúc nào cũng có trong các mẫu sơ đồ Miro thông thường. Sử dụng nó để tổ chức các quy trình sản xuất, giao hàng hoặc vận hành với các liên kết công việc rõ ràng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Chuyển đổi các giai đoạn sản xuất thành thứ mà ngay cả những người không am hiểu công nghệ cũng có thể hiểu được

Theo dõi các tác vụ đang chờ xử lý, bị khối hoặc đã hoàn thành chỉ với một cái nhìn nhanh

Giảm thời gian đào tạo với quy trình làm việc tiêu chuẩn (SOP) trực quan mà ai cũng có thể hiểu

Dễ dàng điều chỉnh luồng khi quy trình thay đổi giữa chu kỳ

📌 Phù hợp cho: Hình dung các quy trình sản xuất theo bước với các phụ thuộc công việc và tài liệu.

10. Mẫu sơ đồ luồng công việc khắc phục sự cố Miro

Mẫu sơ đồ quy trình khắc phục sự cố này giúp các nhóm chẩn đoán vấn đề thông qua một lộ trình logic từng bước sử dụng các biểu tượng tiêu chuẩn để tăng tính rõ ràng. Nó có thể mở rộng khi các giải pháp được điều chỉnh và tích hợp tài liệu liên quan trực tiếp trên bảng.

Các nhóm vận hành quản lý sự cố hệ thống hoặc các vấn đề lặp lại sẽ thấy mẫu này đặc biệt hữu ích. Mẫu này giúp tạo ra một hướng dẫn từng bước để xác định và giải quyết vấn đề. Ngoài ra, nó cũng phù hợp cho các vấn đề công nghệ thông tin, lỗi dịch vụ hoặc các biện pháp khắc phục vận hành.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xây dựng sơ đồ vấn đề hỗ trợ cả nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật

Tránh trì hoãn do leo thang bằng cách sử dụng các đường dẫn tiêu chuẩn cho các lỗi phổ biến

Sử dụng nó như một tài liệu tham khảo trực tiếp trong trường hợp sự cố hoặc cuộc gọi hỗ trợ

📌 Phù hợp cho: Chẩn đoán các vấn đề bằng logic có cấu trúc để tiêu chuẩn hóa và mở rộng quy mô giải quyết vấn đề.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Đổi tên các thành phần ngay lập tức. Thay đổi các nhãn mơ hồ như ‘Bước 1’ hoặc ‘Quyết định A’ thành tên công việc cụ thể để bạn không quên ý nghĩa của chúng.

Giới hạn của các mẫu sơ đồ luồng công việc Miro

Mặc dù các mẫu sơ đồ luồng công việc của Miro mang lại tính linh hoạt và hợp tác thời gian thực, chúng vẫn có một số hạn chế thực tế, đặc biệt khi xây dựng các sơ đồ phức tạp hoặc quy mô lớn.

Dưới đây là một số giới hạn của các mẫu này:

Giới hạn hình dạng: Miro áp dụng giới hạn 6.000 ký hiệu trên mỗi bảng, điều này có thể hạn chế các sơ đồ luồng công việc có nhiều nhánh phức tạp hoặc hệ thống lớn

Hạn chế về loại hình dạng: Khi sử dụng tính năng Quick Diagram, các hình dạng khác nhau có thể bị khóa hoặc giới hạn dựa trên kết nối của chúng với các đối tượng hiện có, khiến việc thay đổi hình dạng giữa luồng trở nên khó khăn

Hạn chế của bảng: Các mẫu sơ đồ luồng Miro bao gồm các yếu tố bảng có thể giới hạn cách các hình dạng hoạt động bên trong chúng, làm giảm tính linh hoạt trong chỉnh sửa

Sử dụng màu sắc quá mức: Mặc dù có thể tùy chỉnh, việc sử dụng màu sắc quá mức có thể làm giảm độ rõ ràng. Miro khuyến nghị sử dụng bảng màu tối giản để tăng tính dễ đọc

Các mẫu sơ đồ luồng công việc Miro thay thế

Mặc dù Miro là một công cụ hợp tác trực quan đáng tin cậy, nó không phải lúc nào cũng đủ khi bạn muốn vượt ra ngoài các sơ đồ và thực sự triển khai các quy trình làm việc của mình. Khi so sánh ClickUp và Miro, chúng tôi cho rằng ClickUp nổi bật như một giải pháp thay thế mạnh mẽ cho phần mềm sơ đồ luồng công việc.

mẫu sơ đồ luồng công việc của ClickUp được kết nối trực tiếp với các công việc, dòng thời gian, tài liệu và mục tiêu của bạn, hoạt động như các sơ đồ động phát triển cùng với dự án của bạn. *

Dưới đây là bảy mẫu sơ đồ luồng ClickUp để lập kế hoạch, thực hiện và quản lý công việc của bạn. 👇🏼

1. Mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp Swimlane

Tải mẫu miễn phí Di chuyển và tái cấu trúc các khối luồng với mẫu sơ đồ luồng ClickUp Swimlane

Mẫu sơ đồ luồng công việc ClickUp Swimlane được thiết kế để tạo bản đồ các quy trình đa chức năng với sự rõ ràng về vai trò. Sử dụng nó để phân chia các quy trình làm việc phức tạp thành các làn ngang, gán từng bước cho nhóm hoặc bên liên quan phù hợp.

Sự kết hợp giữa Bảng trắng và Start Here View mang đến cho bạn một không gian làm việc hợp tác với điểm vào được hướng dẫn. Các trạng thái công việc tùy chỉnh của ClickUp, như Open và Complete, cho phép bạn đang theo dõi tiến độ trực tiếp trong luồng.

Mẫu này giúp vẽ bản đồ quy trình làm việc giữa các vai trò hoặc nhóm khác nhau bằng cách sử dụng các làn bơi (swimlanes). Nó hữu ích để làm rõ quyền sở hữu công việc và tránh nhầm lẫn trong các quy trình phức tạp.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Xác định rõ trách nhiệm công việc giữa các nhóm với cấu trúc swimlane

Tránh trì hoãn bằng cách phân công quyền sở hữu rõ ràng ở mỗi giai đoạn

Dễ dàng chỉnh sửa luồng khi cấu trúc nhóm hoặc ưu tiên thay đổi

Tăng tốc quá trình chuyển giao bằng cách trực quan hóa sự phối hợp giữa các nhóm

📌 Phù hợp cho: Xây dựng quy trình làm việc theo vai trò cụ thể, nơi việc xác định rõ quyền sở hữu công việc là yếu tố quan trọng.

📮 ClickUp Insight: 11% số người tham gia khảo sát của chúng tôi sử dụng AI chủ yếu cho việc brainstorming và phát triển ý tưởng. Nhưng những ý tưởng tuyệt vời này sẽ đi đâu sau đó? Đây chính là lúc bạn cần một bảng trắng được hỗ trợ bởi AI, như ClickUp Whiteboards, giúp bạn chuyển đổi ngay lập tức các ý tưởng từ phiên brainstorming thành các công việc. Và nếu bạn không thể giải thích một khái niệm, hãy yêu cầu công cụ tạo hình ảnh AI tạo ra một hình ảnh dựa trên yêu cầu của bạn. Đây là ứng dụng toàn diện cho công việc, giúp bạn phát triển ý tưởng, trực quan hóa và thực thi nhanh hơn!

2. Mẫu sơ đồ luồng dữ liệu ClickUp

Tải mẫu miễn phí Làm bản đồ luồng dữ liệu để theo dõi cách thông tin di chuyển qua hệ thống của bạn bằng mẫu sơ đồ luồng dữ liệu ClickUp

Mẫu sơ đồ luồng dữ liệu ClickUp giúp các nhóm kỹ thuật vẽ bản đồ cách dữ liệu di chuyển qua các hệ thống, giữa các nguồn, API, lớp logic và điểm cuối. Mẫu này sử dụng cấu trúc sơ đồ luồng chuyên biệt với các hình dạng đã được định nghĩa sẵn như thực thể bên ngoài, kho dữ liệu và quy trình. Kéo thả các hình dạng này lên Bảng trắng với mã màu tích hợp để nhanh chóng làm rõ cấu trúc hệ thống.

So với các mẫu sơ đồ luồng tiêu chuẩn, mẫu này được tối ưu hóa cho kiến trúc dữ liệu và bản đồ kỹ thuật. Sử dụng mẫu này để trực quan hóa cách dữ liệu di chuyển qua các hệ thống, API và dịch vụ. Mẫu này phù hợp cho các nhóm quản lý tích hợp hoặc kiến trúc backend.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Bản đồ cách dữ liệu di chuyển giữa các hệ thống mà không cần phải đào sâu vào mã

Đồng bộ hóa các nhóm kỹ thuật và phi kỹ thuật về logic dữ liệu

Phát hiện các lỗ hổng tích hợp trước khi triển khai bắt đầu

📌 Phù hợp cho: Hiển thị chuyển động dữ liệu, tích hợp và các đường dẫn logic giữa các hệ thống kỹ thuật.

3. Mẫu sơ đồ luồng công việc lập kế hoạch dự án ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phác thảo các giai đoạn dự án, mối quan hệ phụ thuộc và kết quả với mẫu sơ đồ luồng công việc lập kế hoạch dự án ClickUp

Mẫu bản đồ dự án ClickUp giúp cấu trúc trực quan các dự án phức tạp, nơi mục tiêu, sản phẩm đầu ra, dòng thời gian và các mối phụ thuộc cần được đồng bộ hóa ngay từ ngày đầu tiên. Được hỗ trợ bởi chế độ xem Bản đồ Tư duy kế hoạch dự án, nó kết nối các yếu tố đầu vào của dự án như mục tiêu, chỉ số đo lường, đối tượng mục tiêu và cấu trúc nhóm thành một cây mở rộng duy nhất.

Sắp xếp lại các nhánh và gắn thẻ chúng bằng các Trường Tùy Chỉnh ClickUp như Nhóm hoặc Giai đoạn giúp mẫu sơ đồ luồng trở nên hữu ích hơn. Mẫu này hiển thị trực quan mục tiêu dự án, nhóm và dòng thời gian trong một chế độ xem có thể mở rộng.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Kết nối mục tiêu, kết quả đầu ra và người chịu trách nhiệm trong một cây sơ đồ trực quan

Gán thẻ cho các phần của dự án theo nhóm, ưu tiên hoặc giai đoạn để đang theo dõi dễ dàng hơn

Cập nhật dòng thời gian và đối tượng mà không làm mất cấu trúc

📌 Phù hợp cho: Xây dựng tổng quan chiến lược kết nối mục tiêu dự án, người chịu trách nhiệm và công việc thành một bản đồ trực quan.

💡 Mẹo chuyên nghiệp: Sử dụng logic phân nhánh một cách cẩn thận. Càng thêm nhiều nhánh và vòng lặp, càng khó theo dõi. Nếu biểu đồ của bạn bắt đầu trông như mì spaghetti, hãy chia nó thành các phần nhỏ.

4. Mẫu sơ đồ quy trình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Phân tích quy trình làm việc từng bước với mẫu sơ đồ quy trình ClickUp

Được thiết kế chuyên biệt cho tự động hóa quy trình làm việc, mẫu sơ đồ quy trình ClickUp giúp làm rõ chủ sở hữu, thứ tự và hàm của từng bước. Sử dụng nó để vẽ sơ đồ các quy trình như tuyển dụng, kiểm tra chất lượng (QA) hoặc mua sắm, nơi các bước chuyển giao phức tạp thường gây ra sự cố.

Mẫu sơ đồ quy trình tuyển dụng có sẵn Hiring Flowchart View cung cấp các khối có nhãn và kết nối hướng dẫn với phân chia vai trò theo phong cách swimlane. Mẫu này có thể được sử dụng để phác thảo các quy trình làm việc chi tiết với sự rõ ràng về vai trò và thứ tự thực hiện.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các quy trình nhiều bước thành các khối công việc được phân công rõ ràng

Theo dõi các bước phê duyệt và chuyển đổi trực tiếp trong quy trình làm việc

Giảm thiểu sự hiểu lầm trong quá trình chuyển giao công việc phức tạp

Tiêu chuẩn hóa các quy trình lặp lại như tuyển dụng hoặc mua sắm

📌 Phù hợp cho: Lập kế hoạch các quy trình dựa trên vai trò liên quan đến phê duyệt, chuyển giao công việc hoặc chuyển đổi nhóm.

🎥 Xem video: Kết hợp hướng dẫn này với các mẫu sơ đồ luồng để đạt hiệu quả tối đa! Học cách thực hiện trong video dưới đây:

5. Mẫu sơ đồ luồng quy trình ClickUp

Tải mẫu miễn phí Xác định trình tự công việc và tối ưu hóa quy trình làm việc bằng mẫu luồng quy trình ClickUp

Mẫu sơ đồ luồng ClickUp cung cấp chế độ xem tổng quan về vòng đời của quy trình làm việc qua năm giai đoạn được định nghĩa: Kế hoạch, Phát triển, Thực thi, Quản lý và Đánh giá. Khác với mẫu sơ đồ luồng trước đó, phiên bản này tập trung vào bản đồ toàn bộ chu kỳ thay vì quyền sở hữu công việc.

Nó sử dụng các hộp chứa có thể thu gọn cho từng giai đoạn, nơi bạn có thể nhúng ClickUp tài liệu, danh sách kiểm tra, liên kết hoặc tệp phương tiện để cung cấp bối cảnh chi tiết hơn. Phương pháp này mở rộng ứng dụng của mẫu sơ đồ luồng công việc vượt ra ngoài luồng công việc để trực quan hóa quy trình làm việc chiến lược.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Phân chia các công việc thành các giai đoạn riêng biệt để tăng cường hiển thị

Gấp gọn các giai đoạn để tập trung vào những gì quan trọng trong thời điểm hiện tại

Hỗ trợ cả kế hoạch và đánh giá trong một định dạng trực quan duy nhất

📌 Phù hợp cho: Xây dựng quy trình làm việc phức tạp từ ý tưởng đến triển khai bằng cách phân chia theo chu kỳ sống.

6. Mẫu sơ đồ luồng người dùng ClickUp

Tải mẫu miễn phí Lập kế hoạch hành trình người dùng trực quan từ bước đầu tiên đến hành động với mẫu sơ đồ luồng người dùng ClickUp

Mẫu sơ đồ luồng người dùng ClickUp được thiết kế để tạo ra bản đồ các tương tác của người dùng theo từng bước qua các màn hình, điểm mục nhập và các điểm quyết định. Mẫu này phù hợp nhất cho các nhóm cần thử nghiệm và hoàn thiện trải nghiệm kỹ thuật số trước khi chuyển sang giai đoạn phát triển.

Bố cục được thiết kế rõ ràng, phân tích chi tiết hành trình từ bước đầu tiên đến trạng thái cuối cùng, nhấn mạnh từng hành động và logic nhánh (ví dụ: “Biểu mẫu đã được điền hoàn thành chưa?”). Điểm nổi bật của mẫu này là độ chính xác ở cấp độ màn hình và kiểm soát luồng dựa trên quyết định sử dụng ClickUp Whiteboards.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Hình dung mọi thao tác và lựa chọn mà người dùng thực hiện trong sản phẩm của bạn

Phát hiện các điểm yếu hoặc lỗ hổng trải nghiệm người dùng (UX) trước khi bắt đầu phát triển

Đồng bộ hóa sản phẩm, thiết kế và kỹ thuật với một luồng rõ ràng

Sử dụng logic nhánh để so sánh các đường dẫn tương tác thay thế

📌 Phù hợp cho: Làm bản đồ hành trình người dùng và xác thực các điểm quyết định trong trải nghiệm sản phẩm kỹ thuật số.

Nghe chia sẻ từ người dùng ClickUp thực tế:

ClickUp là trung tâm của hoạt động kinh doanh của chúng tôi – nền tảng quản lý doanh nghiệp chính của chúng tôi. Chúng tôi đã thành công trong việc tích hợp hợp tác và báo cáo vào một hệ thống duy nhất, giúp nhóm của chúng tôi hiển thị công việc và khách hàng của chúng tôi hiển thị những gì chúng tôi đang làm cho doanh nghiệp của họ.

7. Mẫu sơ đồ khái niệm ClickUp

Tải mẫu miễn phí Sắp xếp và kết nối các ý tưởng lớn một cách rõ ràng bằng mẫu sơ đồ khái niệm ClickUp

Khi các quy trình tuyến tính không hiệu quả, mẫu sơ đồ khái niệm ClickUp cho phép bạn khám phá các hệ thống trừu tượng hoặc chiến lược sản phẩm một cách trực quan. Mẫu này sử dụng cấu trúc phân cấp bốn cấp độ: Khái niệm chính, Khái niệm con, Ý tưởng và Kết quả, mỗi cấp độ được thiết kế với màu sắc riêng biệt và được gắn nhãn bằng các đường dẫn quan hệ như có thể là, dành cho, hoặc dẫn đến.

Khối chú thích tích hợp sẵn giúp duy trì sự rõ ràng trong các mối quan hệ, đặc biệt hữu ích khi nhiều người đóng góp làm việc cùng lúc. Do đó, đây là lựa chọn hoàn hảo thay thế cho Miro.

🌟 Đây là lý do tại sao bạn sẽ thích nó:

Trình bày các ý tưởng trừu tượng mà không ép buộc chúng vào một đơn đặt hàng nghiêm ngặt

Làm rõ tư duy chiến lược thông qua bản đồ mối quan hệ

Giúp các nhóm phát hiện các lỗ hổng hoặc trùng lặp trong giai đoạn kế hoạch ban đầu

Khuyến khích hợp tác không đồng bộ giữa các nhóm sản phẩm hoặc nghiên cứu

📌 Phù hợp cho: Hình dung các ý tưởng, chiến lược hoặc khung làm việc có mối liên hệ phức tạp, không tuân theo luồng tuyến tính.

Từ mũi tên đến hành động với các mẫu sơ đồ luồng ClickUp

Các mẫu sơ đồ luồng công việc Miro cung cấp cho nhóm một không gian trực quan linh hoạt để lập kế hoạch từ các quyết định có căn cứ, luồng dữ liệu, chu kỳ sản phẩm cho đến các quy trình liên chức năng.

Tuy nhiên, trong khi Miro rất tuyệt vời cho kế hoạch và tư duy trực quan, ClickUp lại đi một bước tiếp theo, biến sơ đồ luồng thành hành động.

Mỗi mẫu ClickUp đều đi kèm với bảng trắng tích hợp, chế độ xem công việc, tự động hóa và tài liệu, giúp nhóm của bạn có thể chuyển từ việc lập kế hoạch quy trình sang thực thi nó tất cả trong một nơi.

Đăng ký ClickUp và bắt đầu tạo sơ đồ luồng công việc thực sự giúp công việc tiến triển.