37 ví dụ về SaaS bạn cần biết trong năm 2025

Hiện nay, mọi thứ đều xoay quanh 'SaaS '.

Với sự chuyển đổi kỹ thuật số diễn ra với tốc độ ánh sáng, ngày càng nhiều công ty chuyển sang các giải pháp trực tuyến và vận hành kinh doanh của mình trên nền tảng Phần mềm như một dịch vụ (SaaS). Thực tế, theo báo cáo mới nhất của Statista về các tổ chức SaaS vào năm 2024, có khoảng 17.000 công ty SaaS ở Mỹ và 25.000 công ty trên toàn thế giới (và con số này vẫn đang tăng!).

Cho dù bạn đang muốn thêm các ứng dụng SaaS vào bộ công nghệ của mình, thay thế các ứng dụng hiện tại, khởi nghiệp với SaaS hay chỉ đơn giản là tìm hiểu thêm về SaaS, bạn đã đến đúng nơi!

37 ví dụ về SaaS mà chúng tôi đã tổng hợp bao gồm phân tích chi tiết về từng công cụ, cũng như trích dẫn và lời khuyên từ các chuyên gia trong ngành để cung cấp cho bạn càng nhiều thông tin càng tốt về các sản phẩm SaaS này. Tìm hiểu cách các mô hình SaaS, cả đã được thiết lập và mới nổi, tiếp tục cách mạng hóa lĩnh vực phần mềm bằng cách giúp đỡ các doanh nghiệp và khách hàng trên toàn thế giới.

Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là gì?

Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là một mô hình phân phối phần mềm cho phép khách hàng và công ty tương tác thông qua các thiết bị hỗ trợ web như máy tính xách tay, điện thoại thông minh và các thiết bị hỗ trợ Internet khác, giúp việc truy cập và lưu trữ dữ liệu đám mây trở nên vô cùng thuận tiện.

Ghi chú nhanh về SaaS:

Cũng có thể được gọi là phần mềm dựa trên web, phần mềm theo yêu cầu và phần mềm được lưu trữ

Phần mềm như một dịch vụ (SaaS) là một trong ba cấp độ chính của điện toán đám mây — hai cấp độ còn lại là nền tảng như một dịch vụ (PaaS) và cơ sở hạ tầng như một dịch vụ (IaaS)

Lợi ích của SaaS bao gồm tăng hiệu quả, tiết kiệm chi phí, tính linh hoạt và khả năng mở rộng

Các công ty SaaS thường là tổ chức kinh doanh giữa các doanh nghiệp (B2B) hoặc kinh doanh giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng (B2C)

Các loại giải pháp SaaS phổ biến nhất là Quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM), Kế hoạch tài nguyên doanh nghiệp (ERP), Hệ thống quản lý nội dung (CMS), Phần mềm quản lý dự án , Bán hàng, Tiếp thị, Thương mại điện tử

Ok, bây giờ hãy cùng tìm hiểu tại sao các nền tảng SaaS là tương lai của phần mềm.

Thống kê và xu hướng tăng trưởng SaaS mới nhất

Phần mềm SaaS là một trong những thị trường phát triển nhanh nhất hiện nay, tăng từ $31,5 tỷ vào năm 2015 lên $171,9 tỷ vào năm 2022 — đó là mức tăng trưởng gấp 5 lần trong vòng 7 năm!

Hiện tại, Mỹ đang dẫn đầu về số lượng công ty SaaS trên thế giới với khoảng 17.000 công ty, tiếp theo là Anh với thị trường đứng thứ hai với 2.000 nhà cung cấp SaaS. Dự đoán rằng Mỹ sẽ tiếp tục giữ vị trí đầu bảng trong thị trường SaaS lớn nhất thế giới, và các thị trường hàng đầu khác như châu Âu, châu Mỹ Latinh và châu Á sẽ tiếp tục tăng trưởng theo cấp số nhân, đồng thời cuộc đua tạo ra ứng dụng SaaS lớn tiếp theo sẽ tiếp tục diễn ra!

qua Exploding Topics

Thống kê về việc áp dụng: Hướng tới một môi trường làm việc được hỗ trợ bởi SaaS

Theo Nghiên cứu Công nghệ và Nhân tài của Harvey Nash Group, 73% trong số 1.724 chuyên gia công nghệ từ 69 quốc gia cho biết các ứng dụng SaaS được coi là công nghệ quan trọng nhất đối với thành công trong kinh doanh.

Các tổ chức đang chuyển sang sử dụng ứng dụng SaaS để giúp hợp lý hóa hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô kinh doanh đang phát triển và cải thiện tỷ lệ thu hút, giữ chân và sự hài lòng của khách hàng. Trên thực tế, khoảng 99% công ty và 78% doanh nghiệp nhỏ phụ thuộc vào ít nhất một công cụ SaaS để giúp triển khai quản lý dựa trên dữ liệu, tự động hóa công việc thường ngày và mang lại sự linh hoạt cần thiết để đáp ứng các nhu cầu khác nhau.

nguồn: Báo cáo "State of SaaS Ops 2021" của BetterCloud

Hình ảnh dưới đây cho thấy số liệu thống kê mới nhất về việc sử dụng ứng dụng SaaS (tỷ lệ tăng trưởng theo loại ứng dụng) — điều này sẽ giúp bạn có ý tưởng về loại ứng dụng mà các công ty đang triển khai trong kinh doanh của họ.

Sự phát triển của ngành SaaS năm 2022 theo SaaSworthy

Với tất cả động lực và sự tăng trưởng tích cực trên thị trường, chúng tôi rất vui mừng được chia sẻ một số nhà cung cấp SaaS hàng đầu và đáng chú ý hiện nay!

37 ví dụ về SaaS bạn cần biết

Từ các công ty dẫn đầu thị trường đến các đối thủ mới nổi, từ công cụ quản lý dự án đến phần mềm CRM, chúng tôi đã chọn ra 37 công ty SaaS đáng chú ý nhất.

Tìm hiểu về từng công cụ, mục đích sử dụng của chúng và điều gì khiến chúng trở thành một trong những công ty SaaS hàng đầu vào năm 2024 – chúng ta bắt đầu nhé?

1. ClickUp (Phần mềm quản lý dự án)

Bắt đầu với ClickUp Theo dõi cập nhật dự án, quản lý rủi ro và làm việc với nhóm, tất cả từ Không gian Làm việc ClickUp của bạn

ClickUp là một trong những công cụ SaaS hàng đầu và là phần mềm quản lý dự án được đánh giá cao nhất trên thị trường hiện nay.

Các công ty thuộc mọi kích thước, từ doanh nghiệp một người đến các nhóm doanh nghiệp, đều sử dụng nền tảng dựa trên đám mây này để tập trung tất cả công việc của họ vào một trung tâm duy nhất.

Nền tảng năng suất nơi làm việc tất cả trong một này cung cấp hàng trăm tính năng có thể tùy chỉnh hoàn toàn để đáp ứng mọi dự án và sở thích quy trình làm việc, đồng thời tích hợp với hơn 1.000 ứng dụng SaaS. Khả năng tùy chỉnh mọi phần của nền tảng là điều khiến ClickUp trở thành một ví dụ SaaS hoàn hảo.

Tính năng chính

Nền tảng hoàn toàn có thể tùy chỉnh

hơn 15 chế độ xem có thể tùy chỉnh

Quy trình tự động hóa quản lý

Tài liệu và bảng trắng hợp tác

Bảng điều khiển với báo cáo thời gian thực

Theo dõi mục tiêu

Mẫu có thể tùy chỉnh

ClickUp Brain , trợ lý AI tích hợp sẵn

Kế hoạch miễn phí và các gói giá cả phải chăng

Có sẵn trên thiết bị di động và các hệ điều hành phổ biến nhất

Khả năng tích hợp

Giá ClickUp

Một tính năng bắt buộc khác của ứng dụng SaaS này là khả năng hợp nhất các ứng dụng của bạn, tổ chức và tự động hóa các quy trình công việc phức tạp, quản lý dự án dễ dàng và nhiều hơn nữa, thay thế phần mềm truyền thống bằng một giải pháp hiện đại hơn để quản lý dự án.

📮ClickUp Insight: Nhân viên tri thức gửi trung bình 25 tin nhắn mỗi ngày để tìm kiếm thông tin và bối cảnh. Nhận báo cáo miễn phí Điều này cho thấy một lượng thời gian đáng kể bị lãng phí cho việc cuộn, tìm kiếm và giải mã các cuộc hội thoại rời rạc trong email và trò chuyện. 📥 Tải xuống Báo cáo về tình hình giao tiếp tại nơi làm việc của ClickUp để khám phá thêm nhiều thông tin chi tiết và những việc cần làm để thu hẹp khoảng cách.

Lợi ích của việc sử dụng ClickUp không chỉ giới hạn ở việc tăng hiệu quả công việc và tạo ra các quy trình nhất quán và có thể mở rộng — trong số nhiều ưu điểm khác, ClickUp còn cung cấp hỗ trợ khách hàng 24/7 để giúp bạn tận dụng tối đa nền tảng này.

2. HubSpot (phần mềm CRM cho bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng)

qua HubSpot

HubSpot là bộ phần mềm bán hàng, tiếp thị và quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM) dựa trên đám mây hàng đầu. Khả năng hoạt động như một cửa hàng duy nhất cho tất cả các nhu cầu kinh doanh của bạn khiến Hubspot trở thành một công ty SaaS tuyệt vời.

Tính năng chính

Cơ sở dữ liệu và quy trình làm việc CRM tự động hóa

Báo cáo tiếp thị và chỉ số

SaaS CRM với phân tích chi tiết về khách hàng

Phân tích email

Bảng điều khiển

Với hơn 113.925 khách hàng (và con số này vẫn đang tăng) tại hơn 120 quốc gia, HubSpot vẫn là một trong những nhà cung cấp SaaS hàng đầu vì cung cấp các trung tâm cho tiếp thị, bán hàng, dịch vụ, CMS và hoạt động, tất cả ở một nơi.

Các trung tâm này giúp hợp lý hóa hoạt động kinh doanh, tối đa hóa doanh số, nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng, cải thiện hoạt động và mang lại trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Tìm thêm thông tin về chức năng của nó trong bài đánh giá HubSpot này.

Tính năng yêu thích của tôi là HubSpot CMS, cho phép đồng bộ hóa dữ liệu giữa nền tảng CMS và phần còn lại của CRM tất cả trong một. Phần khó khăn nhất khi xây dựng một trang web là đảm bảo các chiến dịch tiếp thị và tạo khách hàng tiềm năng của bạn khớp nhau. Một chiến dịch rời rạc sẽ rất dễ thấy và gây xáo trộn cho khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng. Việc quản lý tất cả các công cụ này bằng HubSpot có nghĩa là tất cả các biểu mẫu web, email marketing, công cụ dịch vụ khách hàng và mọi thứ khác của bạn được tạo ra song song với nhau để mang lại trải nghiệm và hành trình khách hàng hài hòa.

Tính năng yêu thích của tôi là HubSpot CMS, cho phép đồng bộ hóa dữ liệu giữa nền tảng CMS và phần còn lại của CRM tất cả trong một.

Phần khó khăn nhất khi xây dựng một trang web là đảm bảo các chiến dịch tiếp thị và tạo khách hàng tiềm năng của bạn khớp nhau.

Một chiến dịch rời rạc sẽ rất dễ bị khách hàng mới hoặc khách hàng tiềm năng nhận ra và gây ra sự gián đoạn.

Việc quản lý tất cả các công cụ này bằng HubSpot có nghĩa là tất cả các biểu mẫu web, email marketing, công cụ dịch vụ khách hàng và mọi thứ khác của bạn được tạo ra song song với nhau để mang lại trải nghiệm và hành trình khách hàng hài hòa.

3. Salesforce (nền tảng CRM cho các tổ chức doanh nghiệp)

qua Salesforce

Salesforce là một công cụ SaaS hàng đầu chuyên về quản lý mối quan hệ khách hàng (CRM). Nó được xây dựng để giúp các doanh nghiệp kết nối với khách hàng hiện tại và tiềm năng, chốt nhiều giao dịch hơn và cung cấp dịch vụ khách hàng hàng đầu.

Tính năng chính

Tự động hóa quy trình

Quản lý tài khoản và liên hệ

Quản lý khách hàng tiềm năng

Báo cáo và bảng điều khiển

Quản lý quy trình và dự báo

Ứng dụng SaaS này là một trong những ứng dụng hiệu quả nhất cho nền tảng CRM và thu hút các doanh nghiệp trên toàn thế giới nhờ khả năng điện toán đám mây. Trên thực tế, những phát hiện mới nhất cho thấy hơn 150.000 doanh nghiệp sử dụng Salesforce để kết nối các bộ phận và nuôi dưỡng mối quan hệ với khách hàng. ?

Các nhóm như bán hàng, tiếp thị và hỗ trợ có thể sử dụng Salesforce CRM để dễ dàng theo dõi khách hàng tiềm năng, hiểu sâu hơn về thị trường tiêu dùng và duy trì kết nối với họ trong suốt hành trình của khách hàng.

Công ty chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi trước và sau khi sử dụng SalesForce. Nhìn bề ngoài, công cụ SaaS này trông giống như một nhà cung cấp CRM khác (và có hàng trăm nhà cung cấp tốt khác trên thị trường). Tuy nhiên, Salesforce đã vượt trội hơn các công ty còn lại vì một số lý do, bao gồm tính linh hoạt, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, khả năng di động và các thương vụ mua lại chiến lược. Công cụ CRM này đã mua lại các công ty và dịch vụ bổ sung để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh. Từ công cụ phân tích AI và tiếp thị qua email đến công cụ tự động hóa và thống kê. Với Salesforce, chúng tôi chắc chắn rằng CRM của mình sẽ không bao giờ lỗi thời và chúng tôi luôn mong chờ các bản cập nhật tính năng mới của họ sau mỗi 2 đến 3 tháng.

Công ty chúng tôi đã chứng kiến sự thay đổi trước và sau khi sử dụng SalesForce. Nhìn bề ngoài, công cụ SaaS này trông giống như một nhà cung cấp CRM khác (và có hàng trăm nhà cung cấp tốt khác trên thị trường).

Tuy nhiên, Salesforce đã vượt trội hơn các công ty còn lại vì một số lý do, bao gồm tính linh hoạt, tập trung vào trải nghiệm khách hàng, khả năng di động và các thương vụ mua lại chiến lược.

Công cụ CRM này đã mua lại các công ty và dịch vụ bổ sung để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh. Từ công cụ phân tích AI và tiếp thị qua email đến công cụ tự động hóa và thống kê.

Với Salesforce, chúng tôi chắc chắn rằng CRM của mình sẽ không bao giờ lỗi thời và chúng tôi luôn mong chờ các bản cập nhật tính năng mới của họ sau mỗi 2 đến 3 tháng.

4. Donorbox (Phần mềm phi lợi nhuận/Quản lý quyên góp)

qua Donorbox

Donorbox là phần mềm gây quỹ phi lợi nhuận dựa trên đám mây, được xây dựng để tăng cường nỗ lực gây quỹ của bạn.

Tính năng chính

Tích hợp ứng dụng

Quản lý chiến dịch

Xử lý thanh toán

Đang theo dõi đóng góp

Quản lý khớp quà tặng

CRM

Mẫu gây quỹ

Ứng dụng SaaS này đã tăng số tiền quyên góp lên hơn 400%, giúp huy động được hơn $1 tỷ USD và trở thành lựa chọn hàng đầu cho việc quyên góp trực tuyến của hơn 50.000 tổ chức như Make A Wish, The Boys and Girls Club và nhiều tổ chức khác trên 96 quốc gia!

Với công cụ SaaS này, các nhà tài trợ và tình nguyện viên có thể kết nối dễ dàng và an toàn với các tổ chức phi lợi nhuận và cá nhân, kết nối nhiều người hơn trên toàn thế giới.

Các tổ chức phi lợi nhuận có thể sử dụng ứng dụng này để dễ dàng tạo, khởi chạy và quản lý các chiến dịch gây quỹ trực tuyến, đồng thời nhận các khoản đóng góp trực tuyến một cách an toàn qua PayPal hoặc Stripe — ngay lập tức, mang đến trải nghiệm an tâm và lành mạnh cho các nhà tài trợ, đồng thời là cách hiệu quả để các tổ chức phi lợi nhuận tạo ra tác động lớn hơn trong cộng đồng của họ.

5. Slack (Phần mềm nhắn tin cho doanh nghiệp)

qua Slack

Slack là một trong những công ty hàng đầu và là công cụ giao tiếp tại nơi làm việc dựa trên đám mây, giúp thay đổi cách thức giao tiếp của các tổ chức bằng cách tập trung giao tiếp của nhóm và cho phép chia sẻ thông tin nhanh chóng, trở thành một trong những sản phẩm SaaS hàng đầu và là công cụ thay đổi cuộc chơi trong không gian làm việc hợp tác ngày nay.

Nền tảng nhắn tin dựa trên kênh này được hàng triệu doanh nghiệp sử dụng để điều phối các nhóm, thống nhất hệ thống và phát triển kinh doanh.

Tính năng chính

Tích hợp ứng dụng

Kênh công khai và riêng tư

Tích hợp hội nghị thoại và video

@đề cập

Chia sẻ tệp

Truy cập di động

Thông báo thời gian thực

Phản hồi bằng biểu tượng cảm xúc

Môi trường an toàn, cấp doanh nghiệp

Tích hợp với các công cụ quản lý dự án

Với Slack là trung tâm giao tiếp chính tại nơi làm việc, các nhóm có thể giao tiếp với nhau ngay lập tức, tạo và tham gia các kênh liên quan đến vai trò của họ, nhận thông tin cập nhật của nhóm hoặc toàn công ty, gửi tệp qua trò chuyện và hơn thế nữa.

? Phần thưởng: Bạn có thể tải lên và thêm các biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh vào bàn phím của mình, giúp các cuộc hội thoại trực tuyến trở nên thú vị và tương tác hơn, đồng thời tích hợp Slack với ClickUp để tăng cường hơn nữa sự hợp tác và quy trình làm việc của nhóm (theo tôi, chỉ riêng điều này đã khiến ứng dụng này trở thành một trong những ứng dụng SaaS hàng đầu).

6. Buffer (Phần mềm quản lý mạng xã hội)

Buffer là một nền tảng quản lý mạng xã hội được xây dựng để giúp các doanh nghiệp nhỏ xây dựng thương hiệu, tương tác với khách hàng trên mạng xã hội và phát triển lượng người theo dõi một cách tự nhiên.

Sử dụng bộ sản phẩm của Buffer, người dùng có thể cải thiện chiến lược tiếp thị trên mạng xã hội của mình thông qua ba bước đơn giản: Phân tích, Xuất bản và Tương tác — phân tích kết quả, lập kế hoạch và lên lịch nội dung, tương tác với khán giả.

Tính năng chính

Quản lý nội dung

Quản lý nhiều tài khoản

Chiến dịch đa kênh

Báo cáo, thống kê, phân tích

Theo dõi mạng xã hội

Đang theo dõi ROI

Lên lịch đăng bài

Ứng dụng SaaS này đã tạo ra làn sóng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau trong hơn 10 năm, phục vụ hơn 140.000 người dùng, bao gồm Shopify, Intercom và nhiều công ty khác trên 15 quốc gia.

7. Hypercontext (Phần mềm quản lý sự tham gia của nhân viên)

qua Hypercontext

Hypercontext là phần mềm tương tác nhân viên được xây dựng để giúp các nhà quản lý tiến hành các cuộc họp cá nhân và nhóm hiệu quả hơn.

Nền tảng SaaS này lọt vào danh sách các ví dụ SaaS hàng đầu của chúng tôi vì, trước hết, chúng tôi luôn ủng hộ việc tạo ra các hệ thống và quy trình hiệu quả!

Sứ mệnh của nó là giúp các nhà quản lý biến các cuộc họp thành cơ hội hiệu quả, năng suất cao và điều phối các hoạt động của nhóm đồng thời huấn luyện các thói quen quản lý tốt.

Theo một cuộc khảo sát gần đây về tình hình của các nhóm có hiệu suất cao trong lĩnh vực công nghệ, chỉ 16% các nhà quản lý hoàn toàn đồng ý rằng công ty của họ đã cung cấp cho họ các công cụ và nguồn lực phù hợp để quản lý nhân sự.

Với công cụ này, các nhà quản lý và nhóm có thể tạo chương trình họp chung, ghi chú cuộc họp, thu thập phản hồi và chỉ định các mục hành động cần theo dõi — tất cả ở một nơi, giúp các cuộc họp trở nên có mục đích và hướng đến hành động hơn, đồng thời giữ cho mọi người tập trung vào mục tiêu.

Tính năng chính

Đang theo dõi mục hành động

Bảng điều khiển hoạt động

Quản lý lịch trình

Quản lý mục tiêu

Thảo luận và diễn đàn

Kiểm soát truy cập và quyền truy cập

Chia sẻ tệp

Một số tính năng yêu thích và được sử dụng nhiều nhất của ứng dụng Hypercontext là lịch trình hợp tác, phần mở rộng Chrome và khả năng sao chép các mục từ cuộc họp này sang cuộc họp khác! Chương trình làm việc hợp tác là tính năng cơ bản của ứng dụng này — tôi có thể thêm chương trình làm việc vào bất kỳ cuộc họp nào trong lịch của mình, kèm theo các mục thảo luận, ghi chú, tệp đính kèm, v.v. Ngoài ra, tất cả những người khác trong cuộc họp cũng có thể truy cập và thêm vào chương trình nghị sự nếu cần. Sau khi cuộc họp kết thúc, mọi người sẽ tự động nhận được ghi chú cuộc họp và chương trình nghị sự được lưu trữ trong các cuộc họp trước đó, có thể dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào. Điều này giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo cuộc họp có định hướng và mọi người đều có trách nhiệm. Khi không chắc chắn về nội dung cần thảo luận hoặc cách đưa ra vấn đề, bạn có thể tận dụng cơ sở dữ liệu của Hypercontext, với hơn 500 chủ đề khởi đầu cuộc hội thoại và hơn 80 chương trình họp

Một số tính năng yêu thích và được sử dụng nhiều nhất của ứng dụng Hypercontext là lịch trình hợp tác, phần mở rộng Chrome và khả năng sao chép các mục từ cuộc họp này sang cuộc họp khác!

Chương trình làm việc hợp tác là tính năng cơ bản của ứng dụng này — tôi có thể thêm chương trình làm việc vào bất kỳ cuộc họp nào trong lịch của mình, kèm theo các mục thảo luận, ghi chú, tệp đính kèm, v.v.

Ngoài ra, tất cả những người khác trong cuộc họp cũng có thể truy cập và thêm vào chương trình nghị sự nếu cần. Khi cuộc họp kết thúc, mọi người sẽ tự động nhận được ghi chú cuộc họp và chương trình nghị sự được lưu trữ trong các cuộc họp trước đó, có thể dễ dàng truy cập bất cứ lúc nào.

Điều này giúp mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đảm bảo cuộc họp có định hướng và mọi người đều có trách nhiệm. Khi không chắc chắn về những gì cần nói hoặc cách đưa ra vấn đề, bạn có thể tận dụng cơ sở dữ liệu của Hypercontext, với hơn 500 chủ đề khởi đầu cuộc hội thoại và hơn 80 chương trình họp

8. DocuSign (Phần mềm chữ ký số)

qua DocuSign

DocuSign là phần mềm chữ ký số dựa trên đám mây thay thế phương pháp ký giấy truyền thống bằng cách cho phép các tổ chức chuyển đổi mọi thỏa thuận kinh doanh sang dạng hoàn toàn kỹ thuật số để thu thập chữ ký điện tử, giúp tăng tốc quá trình lên gấp 10 lần.

Ví dụ về SaaS này đã thay đổi cách mọi người chuẩn bị, ký kết, thực hiện và quản lý các thỏa thuận. Tính năng eSignature cho phép cả hai bên tham gia vào quá trình ký kết từ bất kỳ thiết bị nào, bất kỳ lúc nào, bất kỳ nơi đâu, giúp đẩy nhanh quá trình kinh doanh và đơn giản hóa cuộc sống của mọi người.

Tính năng chính

Hỗ trợ nhiều loại tệp

Chuyển đổi biểu mẫu PDF

Thẻ và trường tiêu chuẩn và tùy chỉnh

Tích hợp lưu trữ đám mây

PowerForms

Bình luận

Vẽ

DocuSign là một trong những ứng dụng SaaS an toàn và đáng tin cậy nhất trên thị trường, đó là lý do tại sao nó được hơn một tỷ người dùng ở hơn 180 quốc gia tin tưởng, bao gồm một số công ty Fortune 500 quan tâm nhất đến bảo mật.

9. OpenPhone (Phần mềm hệ thống điện thoại kinh doanh)

qua OpenPhone

OpenPhone là phần mềm hệ thống điện thoại kinh doanh cung cấp ứng dụng điện thoại cho phép người dùng có số điện thoại kinh doanh mà không cần điện thoại thứ hai hoặc thẻ SIM thứ hai, thay thế điện thoại văn phòng bằng ứng dụng.

Tính năng chính

Định tuyến cuộc gọi

Nhận dạng giọng nói

Quản lý trung tâm cuộc gọi

Ghi chép và ghi âm cuộc gọi

Nhúng OpenPhone vào ClickUp và tích hợp với các công cụ công việc khác

Ứng dụng SaaS này có các tính năng gọi điện, nhắn tin và CRM nhẹ mạnh mẽ, cho phép người dùng sử dụng số điện thoại kinh doanh chuyên dụng để nhận văn bản và tin nhắn trong ứng dụng, bất kể họ đang ở đâu trên thế giới — khiến nó trở thành một giải pháp hiệu quả để quản lý tất cả các cuộc liên lạc điện thoại liên quan đến công việc của bạn.

Công việc này được thực hiện như thế nào? Ứng dụng OpenPhone sử dụng Giao thức thoại qua Internet ( VoIP ) để định tuyến các cuộc gọi và văn bản qua kết nối internet, có nghĩa là tất cả các cuộc gọi và văn bản đều được thực hiện qua thiết bị có kết nối internet.

Sử dụng ứng dụng này giúp tách biệt các cuộc giao tiếp công việc và cá nhân, giữ liên lạc với khách hàng dễ dàng hơn và cho phép bạn cá nhân hóa số điện thoại của mình để phản ánh thương hiệu của bạn.

OpenPhone hiện đang phục vụ hơn 10 triệu cuộc gọi và tin nhắn mỗi tháng và đang trên đường xây dựng sự tích hợp sâu hơn với các công cụ năng suất khác mà khách hàng của họ đã sử dụng.

Thay vì đặt nhật ký cuộc gọi, thư thoại và văn bản vào các trang riêng biệt, OpenPhone tập hợp tất cả vào một chế độ xem duy nhất, hợp lý. Điều này giúp chủ sở hữu Không gian Làm việc có thể xem toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại của bất kỳ liên hệ nào một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể thêm thuộc tính vào bất kỳ liên hệ nào để liên hệ lại với các công ty cụ thể hoặc các phân khúc tùy chỉnh khác. Bất kỳ ai có quyền truy cập chung vào một số đều có thể xem toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại, điều này có nghĩa là các đồng nghiệp khác nhau có thể giúp cùng một khách hàng vào những thời điểm khác nhau — tất cả đều có đầy đủ bối cảnh của mọi cuộc hội thoại trước đó. Trong cuộc gọi, thư thoại, tin nhắn hoặc ghi chú, các thành viên trong nhóm có thể bắt đầu một chủ đề, gắn thẻ cho nhau và thảo luận đầy đủ, hậu trường ngay trong bối cảnh cuộc hội thoại. Điều này giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và mượt mà hơn, đồng thời tránh được sự chậm trễ và việc chuyển giao công việc không cần thiết

Thay vì đặt nhật ký cuộc gọi, thư thoại và văn bản vào các trang riêng biệt, OpenPhone tập hợp tất cả vào một chế độ xem duy nhất, hợp lý.

Điều này giúp chủ sở hữu không gian làm việc có thể xem toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại của bất kỳ liên hệ nào một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bạn có thể thêm thuộc tính vào bất kỳ liên hệ nào để liên hệ lại với các công ty cụ thể hoặc các phân khúc tùy chỉnh khác.

Bất kỳ ai có quyền truy cập chia sẻ vào một số đều có thể xem toàn bộ lịch sử cuộc hội thoại, điều này có nghĩa là các đồng nghiệp khác nhau có thể giúp cùng một khách hàng vào những thời điểm khác nhau — tất cả đều có đầy đủ bối cảnh của mọi cuộc hội thoại trước đó.

Trong cuộc gọi, thư thoại, tin nhắn hoặc ghi chú, các thành viên trong nhóm có thể bắt đầu một chủ đề, gắn thẻ cho nhau và thảo luận đầy đủ, hậu trường ngay trong bối cảnh cuộc hội thoại.

Điều này giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và mượt mà hơn, đồng thời tránh được sự chậm trễ và việc chuyển giao công việc không cần thiết

10. Pumble của COING (Phần mềm giao tiếp nhóm)

qua Pumble của COING

Phần mềm giao tiếp nhóm Pumble cho phép nhóm của bạn thảo luận các chủ đề trong các chủ đề, cộng tác qua các kênh và nhắn tin cho đồng nghiệp.

Giống như Slack và Microsoft Teams, ứng dụng SaaS này cải thiện giao tiếp trong nhóm bằng cách cung cấp tính năng trò chuyện với cuộc gọi thoại và video.

Tính năng chính

Kênh và chủ đề

Tin nhắn trực tiếp và thông báo

Trò chuyện video và hội nghị truyền hình

Chia sẻ kiến thức và tổ chức tệp tin

Lịch sử tìm kiếm đầy đủ

Hàm tìm kiếm tệp và thông tin

Kết nối với các ứng dụng khác

"Một trong những tính năng của tôi phải là cuộc gọi video và âm thanh 1:1. Tôi thường có các phiên phản hồi 1:1 với các dịch giả và nhà văn, và với Pumble, các phiên này rất dễ thực hiện. Ngoài ra, tôi phải nhấn mạnh tính năng lịch sử tin nhắn miễn phí không giới hạn. Tôi có thể tìm kiếm mọi cuộc hội thoại mà tôi từng có trong ứng dụng, ngay cả cuộc hội thoại với đồng nghiệp từ vài năm trước, chỉ với vài cú nhấp chuột. Hiện tại, tôi đặc biệt mong chờ tính năng gọi âm thanh và video nhóm, sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới. Tôi không thể chờ đợi để chuyển các cuộc họp hàng tuần của nhóm tôi với các nhà văn và dịch giả sang Pumble!"

"Một trong những tính năng của tôi phải là cuộc gọi video và âm thanh 1:1.

Tôi thường có các phiên phản hồi 1:1 với các dịch giả và nhà văn, và với Pumble, các phiên này rất dễ thực hiện.

Ngoài ra, tôi phải nhấn mạnh tính năng lịch sử tin nhắn miễn phí không giới hạn. Tôi có thể tìm kiếm mọi cuộc hội thoại mà tôi từng có trong ứng dụng, ngay cả cuộc hội thoại với đồng nghiệp từ vài năm trước, chỉ với vài cú nhấp chuột.

Hiện tại, tôi đặc biệt mong chờ tính năng gọi âm thanh và video nhóm, sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới.

Tôi không thể chờ đợi để chuyển các cuộc họp hàng tuần của nhóm với các nhà văn và dịch giả của chúng tôi sang Pumble!"

11. Culture Amp (Phần mềm quản lý sự tham gia của nhân viên)

via CultureAmp

Culture Amp là phần mềm quản lý sự tham gia của nhân viên toàn diện, giúp các chuyên gia nhân sự và nhà lãnh đạo phát triển trải nghiệm nhân viên và xây dựng lợi thế cạnh tranh bằng cách đặt văn hóa lên hàng đầu – bất kể hoàn cảnh nào.

Tính năng chính

phản hồi 360 độ

Phản hồi ẩn danh

Quản lý lương thưởng

Mẫu có thể tùy chỉnh

Đặt mục tiêu và đang theo dõi

Kế hoạch phát triển cá nhân

Đánh giá kỹ năng

Báo cáo và phân tích

Và nhiều hơn nữa

Ứng dụng này kết hợp sức mạnh độc đáo của tâm lý học hiện đại, nền tảng theo yêu cầu và trí tuệ tập thể, đồng thời cung cấp các tính năng đánh giá hiệu suất, theo dõi mục tiêu, phát triển liên tục và hơn thế nữa, khiến nó trở thành một ví dụ SaaS tuyệt vời!

Với hơn 6.000 công ty, từ các công ty khởi nghiệp đến các công ty trong danh sách Fortune 500, Culture Amp đã được Forbes công nhận là một trong những công ty đám mây riêng tư hàng đầu thế giới và là một trong những công ty có môi trường làm việc sáng tạo nhất bởi Fast Company.

Các công ty rất thích công cụ SaaS này vì khả năng hỗ trợ quản lý hiệu suất, sự tham gia của nhân viên và phát triển các nhóm làm việc hiệu quả cao.

12. Tableau (Nền tảng phân tích từ đầu đến cuối)

qua Tableau

Tableau là một trong những nền tảng phân tích dựa trên đám mây hàng đầu thế giới. Nền tảng này cho phép mọi người ở mọi trình độ kỹ năng làm việc và chuyển đổi dữ liệu thành những thông tin chi tiết dễ hiểu, dễ hành động, giúp đưa ra các quyết định kinh doanh dựa trên dữ liệu thông minh hơn, hiệu quả hơn mỗi ngày.

Từ cá nhân, tổ chức phi lợi nhuận đến các cơ quan chính phủ và các công ty trong danh sách Fortune 500, các tổ chức trên toàn thế giới đang sử dụng công cụ trực quan hóa dữ liệu và nền tảng phân tích tự phục vụ này để thu được những thông tin sâu sắc hơn nhanh hơn bao giờ hết, từ đó xây dựng văn hóa dữ liệu trong doanh nghiệp.

Tính năng chính

Phân tích hành vi

Bảng điều khiển hoạt động

Báo cáo linh hoạt

Bản đồ hành trình của khách hàng

Đang theo dõi ROI

Chỉ số hiệu suất

Phân tích dự đoán

Mô phỏng và mô hình hóa

Và nhiều hơn nữa

Khi các tổ chức áp dụng văn hóa dữ liệu, họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt hàng ngày dựa trên dữ liệu, tận dụng tối đa dữ liệu của mình. Sử dụng dịch vụ SaaS này để cải thiện mối quan hệ của bạn với dữ liệu và bắt đầu sử dụng nó để mang lại lợi thế cho mình.

13. Kinsta (Phần mềm hosting website)

qua Kinsta

Kinsta là một phần mềm dựa trên đám mây cung cấp dịch vụ lưu trữ WordPress được quản lý và lưu trữ tất cả các loại trang web, từ blog tự do đến blog được tạo bởi các công ty Fortune 500.

Được sử dụng bởi các nhà phát triển, nhà thiết kế web và freelancer trên toàn thế giới, ứng dụng này cho phép bạn thiết kế, phát triển và triển khai các trang web WordPress từ máy tính cá nhân của mình một cách thoải mái và có thể cải thiện hiệu suất trang web của bạn với cơ sở hạ tầng nhanh nhất được xây dựng trên mạng cấp cao của Google Cloud Platform và máy ảo C2 nhanh nhất, được thiết kế để giảm thiểu khoảng cách và số lần chuyển tiếp, mang lại kết quả là truyền tải dữ liệu nhanh chóng và an toàn.

Tính năng chính:

Cảnh báo/thông báo

Chỉ số hiệu suất

Theo dõi thời gian thực

Người dùng WordPress có thể chọn từ hơn 28 trung tâm dữ liệu trên toàn thế giới

Kinsta mong muốn cung cấp dịch vụ lưu trữ với tính linh hoạt cao hơn — khách hàng của chúng tôi đã thấy hiệu suất cải thiện tới 200%, độ trễ giảm 30% hoặc băng thông tăng 50% kể từ khi sử dụng Kinsta. Và với sứ mệnh tạo ra các công cụ mạnh mẽ cho các nhà phát triển, doanh nhân và người tạo web, chúng tôi sẽ sớm ra mắt các dịch vụ lưu trữ bổ sung mới được thiết kế để hỗ trợ hầu hết mọi dịch vụ web, tất cả đều mang đến trải nghiệm Kinsta quen thuộc

Kinsta mong muốn cung cấp dịch vụ lưu trữ với tính linh hoạt cao hơn — khách hàng của chúng tôi đã thấy hiệu suất cải thiện tới 200%, độ trễ giảm 30% hoặc băng thông tăng 50% kể từ khi sử dụng Kinsta.

Và với sứ mệnh tạo ra các công cụ mạnh mẽ cho các nhà phát triển, doanh nhân và người tạo web, chúng tôi sẽ sớm ra mắt các dịch vụ lưu trữ bổ sung mới được thiết kế để hỗ trợ hầu hết mọi dịch vụ web, tất cả đều mang đến trải nghiệm Kinsta quen thuộc

Hãy gia nhập cộng đồng ngày càng lớn mạnh với hơn 24.300 công ty tại 130 quốc gia đã chuyển sang dịch vụ hosting tốt hơn, nhanh hơn.

⭐️ Nội dung bổ sung: Tìm hiểu cách Kinsta đã giúp các nhóm ClickUp của chúng tôi hỗ trợ và tăng cường nỗ lực viết blog trong nghiên cứu điển hình này!

14. Quip (Phần mềm quản lý tài liệu)

qua Quip

Quip là nền tảng hợp tác và năng suất nhóm của Salesforce, cung cấp giải pháp hợp tác tích hợp hiện đại và dữ liệu CRM thời gian thực để giúp người dùng thành công nhanh hơn.

Các tính năng chính:

Quản lý quy trình làm việc

Quản lý tài liệu

Chế độ offline

Thảo luận và diễn đàn

Trò chuyện nhóm hoặc 1-1 / trò chuyện và chỉnh sửa thời gian thực

Chia sẻ tệp

Đang theo dõi trạng thái

Truy cập ứng dụng di động bán hàng

Nhà cung cấp SaaS này cung cấp một số công cụ công việc được sử dụng phổ biến nhất trong Salesforce — sử dụng tài liệu, bảng tính, trò chuyện và hơn thế nữa để hỗ trợ lập kế hoạch bán hàng theo thời gian thực mà không cần rời khỏi Salesforce. Thay vì giao tiếp qua email, người dùng có thể sử dụng tính năng bình luận và trò chuyện để giao tiếp trực tiếp với các thành viên khác trong nhóm trong một tài liệu, tiết kiệm thời gian và tạo không gian cho sự hợp tác hiệu quả hơn.

15. Apty (Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi số)

via Apty

Apty là một nền tảng áp dụng kỹ thuật số từ đầu đến cuối được xây dựng để giúp các công ty doanh nghiệp tối ưu hóa các quy trình kinh doanh của họ, bao gồm giới thiệu, đào tạo và tuân thủ quy trình.

Các tính năng chính:

Quản lý đào tạo/hướng dẫn người dùng

Kiểm soát chất lượng dữ liệu

Học tập không đồng bộ

Đa ngôn ngữ

Cổng thông tin tự phục vụ

Học tập trên di động

Mô phỏng và mô hình hóa

Khảo sát

Khoảng 70% tất cả các sáng kiến chuyển đổi kỹ thuật số thất bại do nhiều yếu tố khác nhau như nguồn lực giới hạn, sự kháng cự đối với thay đổi, thiếu sự thống nhất hoặc sự ủng hộ của các bên liên quan. Apty giải quyết những thách thức phổ biến này bằng cách cung cấp các công cụ như tích hợp, xác thực và phân tích để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến việc áp dụng kỹ thuật số.

Nhà cung cấp SaaS này giúp tối đa hóa ROI của công nghệ doanh nghiệp của bạn và giảm chi phí đào tạo và hỗ trợ lên đến 80%.

16. Crowdcast (Phần mềm phát trực tiếp)

Crowdcast là phần mềm phát trực tiếp mà người dùng có thể sử dụng để tổ chức hội thảo trên web, hội thảo, phỏng vấn, hội nghị thượng đỉnh trực tuyến và hơn thế nữa.

Các tính năng chính:

Lập lịch và quản lý sự kiện

Trò chuyện trực tiếp

Nhiều nhà cung cấp dịch vụ

Nhiều luồng camera

Bình chọn/thăm dò ý kiến

Moderation

Phân tích đối tượng

Sản phẩm SaaS này cung cấp giao diện người dùng đơn giản, dễ sử dụng và thú vị, mang lại trải nghiệm liền mạch cho cả người tổ chức và người tham dự. Cho dù bạn đang tổ chức một buổi thuyết trình bán hàng thông tin hay hội thảo trực tuyến cùng với các đối tác thương hiệu, Crowdcast cung cấp cho bạn một nền tảng đáng tin cậy để kết nối với khán giả và mở rộng quy mô kinh doanh.

17. MailChimp (Phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng)

MailChimp là một ví dụ tuyệt vời về SaaS trong lĩnh vực phần mềm quản lý khách hàng tiềm năng và nhà cung cấp dịch vụ email marketing — giúp bạn mở rộng đối tượng khách hàng và tăng doanh thu với nền tảng marketing tất cả trong một này.

Công cụ này cho phép người dùng gửi email tiếp thị, thiết lập tin nhắn tự động, xây dựng trang đích, tạo chiến dịch quảng cáo mục tiêu, bán hàng trực tuyến và hỗ trợ báo cáo và phân tích.

Tính năng chính:

Lập lịch tự động

Nhắm mục tiêu hành vi

Đang theo dõi chuyển đổi

Bản đồ hành trình của khách hàng

Thu thập và nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng

Tiếp thị đa kênh

Quản lý mẫu

Chiến dịch, phân khúc, quản lý và phân tích

Tính đến năm 2022, hơn 667.680 công ty trên toàn thế giới sử dụng MailChimp để đạt và vượt mục tiêu bán hàng và tiếp thị của mình.

18. Zapier (Nền tảng tự động hóa/phần mềm tích hợp đám mây)

Zapier là phần mềm tích hợp và tự động hóa đám mây cho phép người dùng tự động hóa công việc của họ trên hơn 5.000 ứng dụng để cải thiện hiệu quả công việc và hợp lý hóa quy trình làm việc.

Tính năng chính:

Quản lý quy trình làm việc dựa trên quy tắc/quản lý quy trình làm việc

Tự động hóa quy trình kinh doanh

Bảng điều khiển

Không cần lập trình, kết nối sẵn có

Quản lý tích hợp

API

ETL

Theo Báo cáo tình hình tự động hóa kinh doanh của Zapier, 94% nhân viên của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được khảo sát đề cập rằng họ thực hiện các công việc lặp đi lặp lại, tốn thời gian trong vai trò của mình. Ngoài ra, 88% doanh nghiệp vừa và nhỏ tiết lộ rằng tự động hóa đã cho phép họ cạnh tranh với các công ty lớn hơn.

Ví dụ về SaaS này rất có giá trị đối với người dùng vì nó cho phép họ tự động hóa các bài đăng trên mạng xã hội, hợp đồng, nhập dữ liệu, tiếp cận bán hàng, luồng khách hàng tiềm năng và cập nhật nhóm. Nó cũng tự động hóa các công việc bận rộn tốn thời gian nhất của bạn, chẳng hạn như nhập dữ liệu và quản lý hóa đơn, để giúp tiết kiệm năng lượng tinh thần và thời gian cho các phần quan trọng hơn của kinh doanh.

Zapier là công cụ mạnh mẽ nhất để tự động hóa công việc thường ngày của bạn. Nó cho phép bạn xây dựng các luồng hoàn toàn tự động giữa các công cụ trao đổi dữ liệu và tin nhắn giữa Intercom, Salesflare, Slack, Google Trang tính, cơ sở dữ liệu SQL và nhiều nền tảng khác. Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Salesflare hiện đang chạy trên hơn 125 "zaps", cho phép chúng tôi đảm nhận một lượng công việc khổng lồ với một nhóm nhỏ. Chúng tôi hiện đang nỗ lực tự động hóa hơn nữa các giai đoạn đầu của quy trình bán hàng, đẩy dữ liệu về khách hàng mới vào Salesflare và kích hoạt email tại đó, để chúng tôi có thể dành sự quan tâm và theo dõi xứng đáng cho khách hàng.

Zapier là công cụ mạnh mẽ nhất để tự động hóa công việc thường ngày của bạn. Nó cho phép bạn xây dựng các luồng hoàn toàn tự động giữa các công cụ trao đổi dữ liệu và tin nhắn giữa Intercom, Salesflare, Slack, Google Trang tính, cơ sở dữ liệu SQL và nhiều nền tảng khác.

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi tại Salesflare hiện đang chạy trên hơn 125 "zaps", cho phép chúng tôi đảm nhận một lượng công việc khổng lồ với một nhóm nhỏ. Chúng tôi hiện đang nỗ lực tự động hóa hơn nữa các giai đoạn đầu của quy trình bán hàng, đẩy dữ liệu về khách hàng mới vào Salesflare và kích hoạt email tại đó, để chúng tôi có thể dành sự quan tâm và theo dõi xứng đáng cho khách hàng.

19. Front (Phần mềm trợ giúp và giao tiếp nhóm)

qua Front

front là trung tâm giao tiếp giữa khách hàng và nhóm, cho phép người dùng cải thiện hiệu quả hoạt động và tạo mối quan hệ khách hàng bền chặt hơn. Nhà cung cấp SaaS này cung cấp một nền tảng giao tiếp liền mạch, kết hợp hệ thống bán vé tự động với email cá nhân hóa.

Nhà cung cấp SaaS này đã giúp các đội ngũ Hỗ trợ Hoạt động, Quản lý Tài khoản và Thành công tại hơn 8.000 doanh nghiệp loại bỏ các hệ thống bị ngắt kết nối bằng cách đưa tất cả các kênh của họ vào một nền tảng duy nhất, soạn thảo các câu trả lời được cá nhân hóa và giải quyết các vấn đề nhanh hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu quả.

Để hợp lý hóa công việc của bạn hơn nữa bằng cách kết nối Front với các công cụ làm việc bạn sử dụng nhiều nhất — tích hợp Front với ClickUp, HubSpot, Salesforce và hơn thế nữa! ?⚡️

Tính năng chính:

Bảng điều khiển hoạt động và đang theo dõi

Trò chuyện/nhắn tin/bình luận

Khách hàng đang hoàn thành theo dõi

Phân khúc khách hàng

Giám sát/quản lý email

Báo cáo/phân tích

Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba

Hội nghị truyền hình

Hộp thư đến được chia sẻ

Từ góc độ người dùng cá nhân, tính năng bình luận trong Front là tính năng yêu thích nhất của tôi. Đối với bất kỳ tình huống khách hàng phức tạp nào, tính năng bình luận cho phép tôi nhanh chóng và dễ dàng liên hệ với các đồng nghiệp phù hợp và nhận được các tài nguyên cần thiết để gửi câu trả lời tốt nhất có thể. Cuối cùng, tính năng bình luận cho phép tôi giao tiếp hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng. Về tự động hóa, tôi rất hào hứng với các quy trình làm việc phức tạp, tiết kiệm thời gian mà chúng tôi đã vạch ra trong lộ trình. Chúng tôi có rất nhiều khách hàng đã nắm bắt cơ hội với Front, và tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện thành công với các quy tắc giúp các nhóm giảm thời gian quản lý tin nhắn và đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc giao tiếp với khách hàng.

Từ góc độ người dùng cá nhân, tính năng bình luận trong Front là tính năng yêu thích nhất của tôi.

Đối với bất kỳ tình huống khách hàng phức tạp nào, tính năng bình luận cho phép tôi nhanh chóng và dễ dàng liên hệ với các đồng nghiệp phù hợp và nhận được các tài nguyên cần thiết để gửi câu trả lời tốt nhất có thể. Cuối cùng, tính năng bình luận cho phép tôi giao tiếp hiệu quả hơn và xây dựng mối quan hệ sâu sắc hơn với khách hàng.

Về tự động hóa, tôi rất hào hứng với các quy trình làm việc phức tạp, tiết kiệm thời gian mà chúng tôi đã vạch ra trong lộ trình.

Chúng tôi có rất nhiều khách hàng đã nắm bắt cơ hội với Front, và tôi đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện thành công với các quy tắc giúp các nhóm giảm thời gian quản lý tin nhắn và đầu tư nhiều thời gian hơn vào việc giao tiếp với khách hàng.

⭐️ Nội dung bổ sung: Mathilde Collin, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành tại Front, đã tham gia podcast When It Clicked của chúng tôi! Hãy lắng nghe để tìm hiểu về khoảnh khắc When It Clicked của cô ấy khi xây dựng công ty! ??

20. Editor X (Nền tảng tạo/lập web)

editor X là một nền tảng tạo/lập web tiên tiến được thiết kế dành riêng cho các nhà thiết kế và chuyên gia web.

Các tính năng chính:

Thiết kế linh hoạt

Tự do bố cục CSS grid

Nội dung tự động điều chỉnh cho phù hợp với mọi màn hình

Hàng trăm thành phần được thiết kế bởi các nhà thiết kế chuyên nghiệp

Giao diện kéo và thả

Ví dụ về SaaS này tự hào có thiết kế đáp ứng tiên tiến và giao diện kéo thả mượt mà để nâng cao trải nghiệm người dùng. Người dùng có thể thêm mã tùy chỉnh, tạo các trang web phức tạp với khả năng thiết kế và bố cục hàng đầu, cũng như tương tác người dùng không cần mã.

Một CMS tích hợp mạnh mẽ cũng có sẵn trong công cụ này để xây dựng các trang web dựa trên dữ liệu và các ứng dụng web phức tạp, đồng thời cho phép các cộng tác viên cập nhật và quản lý nội dung trang web. Điều này giúp ngăn chặn những thay đổi không mong muốn từ những người ngoài cộng tác viên được phép.

Nền tảng này cho phép tôi tạo các trang web tùy chỉnh phức tạp với các tính năng thiết kế và bố cục hàng đầu bằng cách sử dụng các công cụ như lưới, Layouters và Repeaters. Tôi cũng có thể tạo các tương tác người dùng tùy chỉnh mà không cần mã. CMS tích hợp cho phép tôi hoặc các cộng tác viên của tôi cập nhật và quản lý nội dung trang web ở hậu trường, do đó loại bỏ căng thẳng khi có ai đó làm xáo trộn thiết kế trang web của tôi. Nếu tôi muốn sử dụng mã, Velo (nền tảng phát triển mở của chúng tôi) cho phép tôi thêm một lớp kiểm soát và chức năng khác vào trang web của mình. Là người có kinh nghiệm trong việc xây dựng trang web bằng mã, tôi biết công việc này có thể tẻ nhạt và lặp đi lặp lại như thế nào. Có một công cụ biến trải nghiệm này thành một phương tiện trực quan với giao diện kéo và thả giúp việc xây dựng trang web nhanh hơn và hiệu quả hơn. Tôi mong muốn xây dựng các dự án phức tạp hơn nhiều, như ứng dụng web và toàn bộ nền tảng trên Editor X.

Nền tảng này cho phép tôi tạo các trang web tùy chỉnh phức tạp với khả năng thiết kế và bố cục hàng đầu bằng cách sử dụng các công cụ như lưới, Layouters và Repeaters. Tôi cũng có thể tạo các tương tác người dùng tùy chỉnh mà không cần mã. CMS tích hợp cho phép tôi hoặc các cộng tác viên của tôi cập nhật và quản lý nội dung trang web ở hậu trường, do đó loại bỏ căng thẳng khi có ai đó làm xáo trộn thiết kế trang web của tôi.

Nếu tôi muốn sử dụng mã, Velo (nền tảng phát triển mở của chúng tôi) cho phép tôi thêm một lớp kiểm soát và chức năng khác vào trang web của mình.

Là người có kinh nghiệm trong việc xây dựng trang web bằng mã, tôi biết công việc này có thể tẻ nhạt và lặp đi lặp lại như thế nào. Có một công cụ biến trải nghiệm này thành một phương tiện trực quan với giao diện kéo và thả giúp việc xây dựng trang web nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Tôi mong muốn xây dựng các dự án phức tạp hơn nhiều, như ứng dụng web và toàn bộ nền tảng trên Editor X.

21. Deskera (Phần mềm kế toán, CRM, nhân sự tích hợp)

qua Deskera

Deskera là phần mềm kinh doanh tất cả trong một đã giành giải thưởng, giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) phát triển nhanh hơn với ít công cụ hơn.

Tính năng chính:

Quản lý tài sản doanh nghiệp

Hoạt động kinh doanh tích hợp

Báo cáo/phân tích

Quản lý tài chính

Quản lý chuỗi cung ứng

Quản lý nhân sự

Quản lý kho hàng

CRM

Với việc luôn quan tâm đến những khó khăn của khách hàng, Deskera cung cấp ba mô-đun sản phẩm chính để tối ưu hóa các nhu cầu quan trọng của mọi doanh nghiệp nhỏ: Sổ sách, CRM và Nhân sự. Các doanh nghiệp có thể hợp lý hóa hoạt động của mình bằng cách quản lý hóa đơn, kế toán, hàng tồn kho, bảng lương, CRM, nhân sự, tiếp thị qua email và nhiều hơn nữa, tất cả chỉ trong một nơi với công cụ SaaS này.

Chúng tôi thiết kế Deskera để sử dụng cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trong các ngành khác nhau và giúp họ phát triển. Chúng tôi muốn khuyến khích sự chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới bằng sản phẩm giá cả phải chăng và dễ sử dụng của mình. Các doanh nghiệp cũng có thể tùy chỉnh và cấu hình quy trình bán hàng của riêng mình để đảm bảo tất cả các giao dịch của bạn đang tiến tới kết thúc một cách hiệu quả, kết nối các ứng dụng hiện có của bạn qua Zapier hoặc các API khác, xây dựng ứng dụng của riêng bạn với bộ công cụ phát triển đi kèm và quản lý các chiến dịch tiếp thị qua email.

Chúng tôi thiết kế Deskera để sử dụng cho các chủ doanh nghiệp nhỏ trong các ngành khác nhau và giúp họ phát triển. Chúng tôi muốn khuyến khích chuyển đổi kỹ thuật số trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên toàn thế giới bằng sản phẩm giá cả phải chăng và dễ sử dụng của mình.

Các doanh nghiệp cũng có thể tùy chỉnh và cấu hình quy trình bán hàng của riêng mình để đảm bảo tất cả các giao dịch của bạn đang tiến tới kết thúc một cách hiệu quả, kết nối các ứng dụng hiện có của bạn qua Zapier hoặc các API khác, xây dựng ứng dụng của riêng bạn với bộ công cụ phát triển đi kèm và quản lý các chiến dịch tiếp thị qua email.

22. UserGuiding (Phần mềm hướng dẫn người dùng)

UserGuiding là một nền tảng hướng dẫn người dùng được xây dựng để cải thiện tỷ lệ chấp nhận sản phẩm và giảm tỷ lệ khách hàng rời bỏ bằng cách cung cấp hướng dẫn tương tác 'không cần mã hóa' cho người dùng mới.

Ví dụ SaaS này rất phù hợp cho những ai muốn nhanh chóng tạo hướng dẫn sử dụng sản phẩm từng bước, hướng dẫn tương tác, tiện ích danh sách kiểm tra, chú thích công cụ, trung tâm tài nguyên và hơn thế nữa. Không cần có kiến thức kỹ thuật nhờ chức năng kéo và thả.

Tính năng chính:

Công cụ tự phục vụ

Quản lý ra mắt sản phẩm

Đào tạo trong ứng dụng

Hướng dẫn chi tiết

Nhắm mục tiêu đối tượng

Báo cáo/ phân tích

Bảng điều khiển hoạt động

Ngoài ra, Userguilding cung cấp các phân tích tuyệt vời để giúp tạo ra trải nghiệm được cá nhân hóa bằng cách theo dõi hiệu suất của các hướng dẫn, tour, cửa sổ popup hướng dẫn và hơn thế nữa.

Khi các doanh nghiệp chuyển sang số hóa và làm việc từ xa, họ cần đảm bảo rằng tất cả nhân viên, khách hàng và người dùng có thể dễ dàng thích nghi và làm quen với các nền tảng kỹ thuật số mới. Ví dụ, chúng tôi sử dụng UserGuiding để tạo luồng giới thiệu cho khách hàng và nội dung tương tác hữu ích cho nhân viên mới cần học nhanh các công cụ mới. Công cụ này có tính năng nhận dạng và theo dõi người dùng, là những cách tiên tiến để phân tích hành vi của người dùng hoặc nhân viên khi họ truy cập nội dung tương tác của bạn. Đây có thể là một cách tuyệt vời để tăng mức độ tương tác và thiết lập phân khúc để đảm bảo mọi người đều có được trải nghiệm được cá nhân hóa.

Khi các doanh nghiệp chuyển sang số hóa và làm việc từ xa, họ cần đảm bảo rằng tất cả nhân viên, khách hàng và người dùng có thể dễ dàng thích nghi và làm quen với các nền tảng kỹ thuật số mới.

Ví dụ, chúng tôi sử dụng UserGuiding để tạo luồng giới thiệu cho khách hàng và nội dung tương tác hữu ích cho nhân viên mới cần học nhanh các công cụ mới.

Công cụ này có tính năng nhận dạng và theo dõi người dùng, là những cách tiên tiến để phân tích hành vi của người dùng hoặc nhân viên khi họ truy cập nội dung tương tác của bạn. Đây có thể là một cách tuyệt vời để tăng mức độ tương tác và thiết lập phân khúc để đảm bảo mọi người đều có được trải nghiệm được cá nhân hóa.

23. Loio by Lawrina (Phần mềm quản lý tài liệu pháp lý)

qua Loio của Lawrina

Loio hợp lý hóa quá trình soạn thảo và xem xét hợp đồng cho luật sư, trợ lý pháp lý, quản lý và chủ doanh nghiệp bằng phần mềm Microsoft Word hỗ trợ AI.

Tính năng chính:

Mẫu hợp đồng

Chỉnh sửa/xem lại văn bản

Kiểm tra phong cách

Tìm kiếm toàn văn bản

Quản lý hợp đồng/giấy phép

Quét và lưu trữ tài liệu

Phân tích mệnh đề tự động

Tóm tắt hợp đồng

Ví dụ về SaaS này đóng vai trò như một anh hùng pháp lý trong thế giới hiện đại, vì nó tự động phát hiện các vấn đề trong hợp đồng trong Microsoft Word và sau đó hướng dẫn người dùng khắc phục chúng. Điều này đảm bảo các tài liệu pháp lý luôn chính xác và cập nhật.

Tính năng yêu thích của tôi trong Loio là Tóm tắt nhanh và chi tiết về các hợp đồng của bạn — Loio tự động xem xét các hợp đồng của bạn và đưa ra điểm đánh giá chi tiết. Bạn có thể tự do chấp nhận đề xuất hoặc giữ nguyên hợp đồng của mình. Phân tích điều khoản tự động cũng rất hữu ích vì nó giúp dễ dàng tạo/lập hợp đồng và luôn giúp tìm ra điều khoản thiếu sót trong vài giây, giúp việc soạn thảo hợp đồng trở nên nhanh chóng, thú vị và hiệu quả. Về tính năng mới, tôi rất mong được thử tính năng Hỗ trợ hợp đồng song ngữ, giúp xem xét và so sánh các hợp đồng song ngữ và sửa lỗi hợp đồng ngay lập tức.

Tính năng yêu thích của tôi trong Loio là Tóm tắt nhanh và chi tiết về các hợp đồng của bạn — Loio tự động xem xét các hợp đồng của bạn và đưa ra điểm đánh giá chi tiết. Bạn có thể tự do chấp nhận đề xuất hoặc giữ nguyên hợp đồng của mình.

Phân tích điều khoản tự động cũng rất hữu ích vì nó giúp dễ dàng tạo/lập hợp đồng và luôn giúp tìm thấy điều khoản thiếu sót trong vài giây, giúp việc soạn thảo hợp đồng trở nên nhanh chóng, thú vị và hiệu quả.

Về tính năng mới, tôi rất mong được thử tính năng Hỗ trợ hợp đồng song ngữ, giúp xem xét và so sánh các hợp đồng song ngữ và sửa lỗi hợp đồng ngay lập tức.

24. PickFu (Nền tảng nghiên cứu người tiêu dùng)

qua PickFu

PickFu là một nền tảng nghiên cứu người tiêu dùng cho phép người dùng thu thập phản hồi chi tiết của người tiêu dùng và thay thế phỏng đoán bằng sự rõ ràng.

Các tính năng chính:

Thử nghiệm A/B

Khảo sát trực tuyến và bài kiểm tra

Kiểm tra thử nghiệm

Nghiên cứu thị trường

Ví dụ về SaaS này rất phù hợp cho nghiên cứu thị trường. Nó kết nối người dùng với những người thực tế, những người đưa ra ý kiến trung thực của họ để ngay lập tức có được những thông tin chi tiết cần thiết cho các quyết định kinh doanh thông minh hơn và dựa trên dữ liệu. Dễ dàng tối ưu hóa các giai đoạn ý tưởng, thiết kế, phát triển và ra mắt của bạn.

Cho dù bạn đang xây dựng một ứng dụng, thử nghiệm bố cục trang web mới, tạo logo kinh doanh mới, chuẩn bị ra mắt sản phẩm hoặc chiến dịch mới, PickFu có thể giúp bạn thu thập phản hồi khách quan. PickFu sử dụng dịch vụ thăm dò ý kiến tức thì, tính năng thử nghiệm A/B và các tính năng khác để phân tích nhân khẩu học của những người trả lời. Điều này giúp bạn hiểu thị trường của mình hơn.

"Là một Giám đốc sản phẩm cấp cao, tôi thấy phản hồi rất quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm của chúng tôi. Vì lý do này, tôi sử dụng PickFu để nghiên cứu thị trường và thử nghiệm người dùng. Một số tính năng yêu thích của tôi trong công cụ này là: Tốc độ nhận phản hồi: bạn có thể nhận phản hồi trong vòng vài phút, tốt hơn nhiều so với thử nghiệm người dùng truyền thống. Việc phân loại đối tượng khách hàng thật đơn giản; tất cả các tiêu chí nhân khẩu học đã được cài đặt sẵn trong giao diện SaaS, giúp bạn dễ dàng lựa chọn giới tính, độ tuổi, thu nhập, chủng tộc, nghề nghiệp và nhiều tiêu chí khác. Phản hồi thực tế từ người dùng thực; những người này tồn tại, họ là những người thật từ khắp nơi trên thế giới. Khả năng kiểm tra kiến trúc thông tin với PickFu; xem người dùng thích cấu trúc liên kết điều hướng này hơn hay cấu trúc khác. Cuối cùng, điều này có thể giúp cải thiện quy trình làm việc và chiến lược thị trường tổng thể của bạn, vì bạn có thể dễ dàng thử nghiệm ý tưởng với một nhóm đối tượng mục tiêu chỉ trong vài phút!

"Là một Giám đốc sản phẩm cấp cao, tôi thấy phản hồi rất quan trọng trong quá trình phát triển sản phẩm của chúng tôi. Vì lý do này, tôi sử dụng PickFu để nghiên cứu thị trường và thử nghiệm người dùng.

Một số tính năng yêu thích của tôi trong công cụ này là:

Tốc độ nhận phản hồi: bạn có thể nhận phản hồi trong vòng vài phút, tốt hơn nhiều so với thử nghiệm người dùng truyền thống.

Việc phân loại đối tượng khách hàng thật đơn giản; tất cả các tiêu chí nhân khẩu học đã được cài đặt sẵn trong giao diện SaaS, giúp bạn dễ dàng lựa chọn giới tính, độ tuổi, thu nhập, chủng tộc, nghề nghiệp và nhiều tiêu chí khác.

Phản hồi thực tế từ người dùng thực; những người này tồn tại, họ là những người thật từ khắp nơi trên thế giới.

Khả năng kiểm tra kiến trúc thông tin với PickFu; xem người dùng thích cấu trúc liên kết điều hướng này hơn hay cấu trúc khác.

Cuối cùng, điều này có thể giúp cải thiện quy trình làm việc và chiến lược thị trường tổng thể của bạn, vì bạn có thể dễ dàng thử nghiệm ý tưởng với một nhóm đối tượng mục tiêu chỉ trong vài phút!

25. Planable (Phần mềm quản lý mạng xã hội)

qua Planable

Planable là một công cụ truyền thông xã hội và quy trình làm việc từ đầu đến cuối được xây dựng để giúp các công ty tiếp thị, freelancer và nhóm tiếp thị cải thiện quy trình lập kế hoạch, hợp tác và phê duyệt.

Các tính năng chính:

Một nền tảng tập trung cho các chiến dịch truyền thông xã hội

Hợp tác thời gian thực — trao đổi phản hồi và cải tiến ngay lập tức

Chế độ xem lưới để sắp xếp và xem trước nội dung trước khi đăng

Lên lịch đăng bài trên các kênh mạng xã hội (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram)

Lịch trình mạng xã hội

Công cụ SaaS này cho phép người tạo và khách hàng lập kế hoạch bài đăng, trực quan hóa nội dung và cộng tác trong nền tảng theo thời gian thực, tạo ra một quy trình hiệu quả để khách hàng phản hồi và triển khai. Đổi lại, bạn sẽ được giúp đỡ để đẩy nhanh quá trình phê duyệt.

Mạng xã hội không ngừng thay đổi: nhiều cập nhật thuật toán, tính năng và nền tảng mới. Là một nhóm marketing, chúng ta phải theo kịp những thay đổi đó và đồng thời duy trì mục tiêu của mình. Planable giúp chúng tôi trong quá trình tạo/lập nội dung bằng cách đảm bảo sự hợp tác liền mạch trong nhóm.

Mạng xã hội không ngừng thay đổi: nhiều cập nhật thuật toán, tính năng và nền tảng mới. Là một nhóm marketing, chúng ta phải theo kịp những thay đổi đó và đồng thời duy trì tiến độ để đạt được mục tiêu. Planable giúp chúng tôi trong quá trình tạo/lập nội dung bằng cách đảm bảo sự hợp tác liền mạch trong nhóm.

26. Databox (Phần mềm bảng điều khiển và báo cáo)

Databox là một nền tảng phân tích kinh doanh thu thập tất cả dữ liệu kinh doanh của bạn vào một bảng điều khiển tập trung, cho phép người dùng theo dõi hiệu suất và nhận thông tin chi tiết trong thời gian thực.

Tính năng chính:

Bảng điều khiển hoạt động

Báo cáo tùy chỉnh

Chức năng kéo và thả

Phân tích phễu

Báo cáo/ Phân tích

Dự báo

Đang theo dõi doanh thu

Phân tích xu hướng

Tích hợp với các ứng dụng của bên thứ ba

Mẫu

Điều làm cho công cụ này trở thành một ví dụ SaaS tuyệt vời là khả năng thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và hiển thị chúng trên một bảng điều khiển, cho phép bạn xem toàn bộ hiệu suất của mình trong nháy mắt.

Do tính chất công việc của tôi là marketing, tôi phải lấy dữ liệu từ nhiều công cụ như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs và Hubspot Marketing hàng ngày, và việc đăng nhập vào từng công cụ riêng biệt sẽ tốn rất nhiều thời gian của tôi. Với Databox, tôi có thể theo dõi các chỉ số từ nhiều nguồn trong một bảng điều khiển và dễ dàng rút ra mối tương quan, xác định xu hướng và điều chỉnh kịp thời. Công cụ này đã giúp tôi và nhóm của tôi đạt được mục tiêu hàng quý một cách ổn định. Databox vừa ra mắt tính năng Báo cáo. Giờ đây, thay vì tạo báo cáo hoặc bản trình bày bên ngoài ứng dụng Databox, tính năng Báo cáo sẽ giúp tôi thực hiện toàn bộ quy trình, từ thu thập dữ liệu đến trình bày. Với Reports, tôi hy vọng sẽ có thể tự động hóa nhiều hơn quá trình báo cáo chung của mình và kể một câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn về những việc đã hoàn thành, tác động của chúng đối với hiệu suất và kết quả của những nỗ lực đó đối với kinh doanh.

Do bản chất công việc marketing của mình, tôi phải lấy dữ liệu từ nhiều công cụ như Google Analytics, Google Search Console, Ahrefs và Hubspot Marketing hàng ngày, và việc đăng nhập vào từng công cụ riêng biệt sẽ tốn rất nhiều thời gian của tôi.

Với Databox, tôi có thể theo dõi các chỉ số từ nhiều nguồn trong một bảng điều khiển và dễ dàng rút ra mối tương quan, xác định xu hướng và điều chỉnh kịp thời. Công cụ này đã giúp tôi và nhóm của tôi đạt được mục tiêu hàng quý một cách ổn định.

Databox vừa ra mắt tính năng Báo cáo. Giờ đây, thay vì tạo báo cáo hoặc bản trình bày bên ngoài ứng dụng Databox, tính năng Báo cáo sẽ giúp tôi thực hiện toàn bộ quy trình, từ thu thập dữ liệu đến trình bày.

Với Reports, tôi hy vọng sẽ có thể tự động hóa nhiều hơn quá trình báo cáo chung của mình và kể một câu chuyện hay hơn, hấp dẫn hơn về những việc đã hoàn thành, tác động của chúng đối với hiệu suất và kết quả của những nỗ lực đó đối với kinh doanh.

27. Ahrefs (Phần mềm tối ưu hóa SEO/web)

qua ClickUp/ Ahrefs

Ahrefs là một trong những bộ phần mềm SEO hàng đầu và đáng tin cậy trên toàn thế giới. Nó cung cấp các công cụ cho các chuyên gia tiếp thị để giúp tối ưu hóa nội dung và tối đa hóa cơ hội tăng trưởng.

Với các công cụ SEO để xây dựng liên kết, kiểm tra trang web, nghiên cứu từ khóa, theo dõi thứ hạng và phân tích đối thủ cạnh tranh, các nhà tiếp thị kỹ thuật số có thể thu thập thông tin quan trọng về các liên kết ngược để hợp lý hóa tất cả các nỗ lực tiếp thị của họ và đạt được thứ hạng cao hơn trên Google.

Tính năng chính:

Nghiên cứu từ khóa cho công cụ tìm kiếm

Dữ liệu nhấp chuột

Ước tính lưu lượng tìm kiếm tổng cộng

Sự tăng trưởng hoặc suy giảm của backlink theo thời gian

Lịch sử SERP

Theo dõi liên kết ngoài

Cảnh báo xếp hạng từ khóa

Phân tích ngay lập tức các liên kết nội bộ

Ahrefs thường là điểm dừng chân đầu tiên và cuối cùng của tôi khi làm việc — nó cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tình hình lưu lượng truy cập tự nhiên của chúng tôi, đồng thời là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu và theo dõi SEO. Các tính năng tôi sử dụng nhiều nhất là Rank Tracker và Site Explorer. Tính năng đầu tiên cho phép tôi xem bất kỳ thay đổi nào đối với xếp hạng từ khóa của chúng tôi, còn tính năng thứ hai cung cấp chế độ xem tổng quan tuyệt vời về một trang web hoặc trang cụ thể với nhiều tùy chọn để tìm hiểu sâu hơn. Ahrefs đang trở thành một công cụ đa năng trong lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị kỹ thuật số và tôi rất hào hứng khi thấy họ tham gia vào các lĩnh vực như thông tin quảng cáo trả phí cũng như tích hợp. Tôi cũng mong muốn thử kết nối Google Trang tính của họ để hình dung và phân tích dữ liệu tốt hơn.

Ahrefs thường là điểm dừng chân đầu tiên và cuối cùng của tôi khi làm việc — nó cung cấp một cái nhìn tổng quan nhanh chóng về tình hình lưu lượng truy cập tự nhiên của chúng tôi, đồng thời là cơ sở cho tất cả các nghiên cứu và theo dõi SEO.

Các tính năng tôi sử dụng nhiều nhất là Rank Tracker và Site Explorer. Tính năng đầu tiên cho phép tôi xem bất kỳ thay đổi nào đối với xếp hạng từ khóa của chúng tôi, còn tính năng thứ hai cung cấp chế độ xem tổng quan tuyệt vời về một trang web hoặc trang cụ thể với nhiều tùy chọn để tìm hiểu sâu hơn.

Ahrefs đang trở thành một công cụ đa năng trong lĩnh vực nghiên cứu tiếp thị kỹ thuật số và tôi rất hào hứng khi thấy họ tham gia vào các lĩnh vực như thông tin quảng cáo trả phí cũng như tích hợp. Tôi cũng mong muốn thử kết nối Google Trang tính của họ để trực quan hóa và phân tích dữ liệu tốt hơn.

28. Karma Bot (Phần mềm tăng cường sự tham gia của nhân viên)

qua Karma Bot

Karma Bot là một cách thú vị và tương tác để thưởng cho nhân viên và đồng nghiệp của họ.

Tính năng chính:

Quản lý mục tiêu

Quản lý hiệu suất

Nhận diện và khen thưởng nhân viên

Báo cáo/ phân tích

So sánh

Với công cụ gắn kết nhân viên và hệ thống phần thưởng này, các thành viên trong nhóm có thể tặng điểm Karma cho quản lý và đồng nghiệp của mình như một token để thể hiện sự đánh giá cao đối với công việc của họ. Sử dụng điểm kiếm được từ đồng nghiệp, các thành viên trong nhóm có thể đổi điểm này để nhận các phần thưởng do công ty đặt ra — một cách tuyệt vời để xây dựng văn hóa làm việc vui vẻ và bổ ích!

Công việc từ xa rất khó khăn, và là một người tạo SaaS và chủ doanh nghiệp, tôi cảm nhận được sự vất vả của việc làm việc 100% từ xa. Hiểu được cảm giác xa cách đồng nghiệp, tôi biết rằng có một cách tốt hơn để giữ mọi người gắn bó và khiến họ cảm thấy được đánh giá cao trong công việc, bất kể họ ở đâu — đó là sứ mệnh của Karma. Karma giúp các nhóm theo dõi sinh nhật, thiết lập hệ thống phần thưởng và hơn thế nữa để tạo ra văn hóa làm việc vui vẻ và tích cực.

Công việc từ xa rất khó khăn, và là một người tạo SaaS và chủ doanh nghiệp, tôi cảm nhận được sự vất vả của việc làm việc 100% từ xa.

Hiểu được cảm giác khi xa đồng nghiệp, tôi biết rằng có một cách tốt hơn để giữ mọi người gắn bó và khiến họ cảm thấy được đánh giá cao trong công việc, bất kể họ ở đâu — đó là sứ mệnh của Karma. Karma giúp các nhóm theo dõi sinh nhật, thiết lập hệ thống phần thưởng và hơn thế nữa để giúp tạo ra văn hóa làm việc vui vẻ và tích cực.

29. Appy Pie (Phần mềm phát triển không cần mã)

qua Appy Pie

Appy Pie là phần mềm phát triển không cần mã với nhiều giải pháp kinh doanh. Trình tạo trang web của nó cho phép bạn tạo các trang web được thiết kế tốt, có chức năng cao và được trang bị các tính năng hữu ích và phù hợp.

Tính năng chính:

Trang web nhẹ nhàng & nhanh chóng

Khả năng hoạt động offline

An toàn & bảo mật

Cập nhật theo thời gian thực

Hơn 200 tính năng

Tùy chỉnh không giới hạn

Miễn phí tên miền với mọi trang web

Địa chỉ email chuyên nghiệp miễn phí

Người dùng làm việc trong bất kỳ loại hình kinh doanh nào, bao gồm thẩm mỹ viện, công ty bất động sản, cơ sở y tế, đều có thể tận dụng Appy Pie và trình tạo trang web không cần mã của nó.

30. TrustMary (Phần mềm khảo sát)

Trustmary là một công cụ phản hồi khách hàng để tạo khách hàng tiềm năng, giúp tối ưu hóa trang web và tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Các tính năng chính:

Biểu mẫu và video chứng thực

Biểu mẫu và cửa sổ bật lên tạo khách hàng tiềm năng

Cửa sổ pop-up chứng minh xã hội

Thử nghiệm A/B và thử nghiệm đa biến

Chỉ số NPS (Net Promoter Score)

Công cụ tạo khảo sát

Tự động hóa

Tích hợp

Người dùng có thể thu thập lời chứng thực, tăng tỷ lệ chuyển đổi và thu thập phản hồi. Họ cũng có thể sử dụng chứng thực xã hội bằng cách nêu bật cơ sở khách hàng hài lòng hiện có của mình trên các nền tảng khác nhau như Google, G2, Capterra, Facebook, v.v.

Khi bạn để những khách hàng hài lòng hiện tại nói thay cho bạn, điều đó thực sự làm tăng niềm tin vào thương hiệu của bạn trong mắt những khách hàng mới. Mọi người đều biết rằng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng và những đánh giá tích cực. Nếu chúng tôi không nhận được đánh giá hàng ngày từ khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ thiếu cơ hội để phát triển phù hợp và khuyến khích sự tham gia của nhân viên. Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng công cụ thử nghiệm A/B beta để kiểm tra tiện ích chứng thực nào hoạt động tốt nhất. Với thông tin này, chúng tôi có thể tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi hơn nữa và chia sẻ những hiểu biết của mình với khách hàng. Hơn nữa, thư viện tiện ích của Trustmary hiện đang phát triển với việc bổ sung các thiết kế mới. Chúng tôi rất hào hứng chờ đợi xem chúng hoạt động như thế nào nói chung và so sánh với nhau!

Khi bạn để những khách hàng hài lòng hiện tại nói thay cho bạn, điều đó sẽ thực sự tăng cường niềm tin vào thương hiệu của bạn trong mắt những khách hàng mới.

Mọi người đều biết rằng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời sẽ mang lại sự hài lòng cho khách hàng và những đánh giá tích cực. Nếu chúng tôi không nhận được đánh giá hàng ngày từ khách hàng hiện tại, chúng tôi sẽ thiếu cơ hội để phát triển phù hợp và khuyến khích sự tham gia của nhân viên.

Hiện tại, chúng tôi đang sử dụng công cụ thử nghiệm A/B beta để kiểm tra tiện ích chứng thực nào hoạt động tốt nhất. Với thông tin này, chúng tôi có thể tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi hơn nữa và chia sẻ những hiểu biết của mình với khách hàng.

Hơn nữa, thư viện tiện ích của Trustmary hiện đang phát triển với việc bổ sung các thiết kế mới. Chúng tôi rất hào hứng chờ đợi xem chúng hoạt động như thế nào nói chung và so sánh với nhau!

31. TaskClone (Phần mềm năng suất)

TaskClone là một công cụ năng suất dựa trên web cho phép người dùng đồng bộ hóa và gắn thẻ ghi chú từ các ứng dụng ghi chú như OneNote và Evernote, đồng thời tạo các hành động tiếp theo trong ứng dụng công việc yêu thích hoặc Lịch Google để thực hiện.

Nó sắp xếp các bước cần thiết để giúp bạn hoàn thành dự án và công việc dễ dàng — không còn phải chuyển đổi giữa các ứng dụng SaaS và trùng lặp công việc. Chỉ cần nhập công việc của bạn bằng Evernote, OneNote, Tài liệu Google hoặc TaskCam, và thêm thẻ kích hoạt để đồng bộ ghi chú của bạn tự động.

Tính năng chính:

Việc cần làm được gửi đến một địa chỉ cụ thể

Sự kiện và nhắc nhở được gửi đến lịch

Liên kết đến ghi chú được thêm vào mỗi công việc

Làm việc ngoại tuyến và đồng bộ hóa các thay đổi mới khi có kết nối internet

Hoạt động với ClickUp, Todoist và hơn 40 ứng dụng công việc khác

TaskClone thực sự là cách duy nhất để chuyển các mục việc cần làm từ ghi chú của tôi sang ClickUp. Cho dù bạn vẫn sử dụng Evernote, OneNote, Tài liệu Google hay thậm chí là ghi chú viết tay, TaskClone giúp bạn dễ dàng ghi lại các công việc khi đang ghi chú và đảm bảo bạn không bao giờ quên chúng bằng cách gửi chúng đến Clickup, nơi bạn hoàn thành công việc của mình. Nó làm cho cả Evernote và Clickup trở nên có giá trị hơn đối với tôi.

TaskClone thực sự là cách duy nhất để chuyển các mục việc cần làm trong ghi chú của tôi sang ClickUp.

Cho dù bạn vẫn sử dụng Evernote, OneNote, Tài liệu Google hay thậm chí là ghi chú viết tay, TaskClone giúp bạn dễ dàng ghi lại các công việc khi đang ghi chú và đảm bảo bạn không bao giờ quên chúng bằng cách gửi chúng đến Clickup, nơi bạn hoàn thành công việc của mình.

Nó làm cho cả Evernote và Clickup trở nên có giá trị hơn đối với tôi.

32. PomoDone (Phần mềm theo dõi thời gian)

qua PomoDone

Ứng dụng PomoDone là một công cụ tăng cường hiệu suất và năng suất, giúp người dùng quản lý quy trình làm việc, theo dõi thời gian dành cho các công việc và tập trung vào công việc hiện tại.

Nó sử dụng phương pháp quản lý thời gian có tên Pomodoro Technique, được phát triển vào cuối những năm 1980 bởi một sinh viên đại học, Francesco Cirillo, để chia nhỏ các dự án phức tạp thành các phần công việc nhỏ và có thời gian giới hạn, tập trung vào một công việc duy nhất tại một thời điểm.

Các tính năng chính:

Chặn một số trang web nhất định trong khi làm việc

Ghi chú gián đoạn

Quản lý nhật ký

Phần mở rộng Chrome

Tùy chỉnh thẻ

Phím tắt

Tích hợp với ClickUp và các sản phẩm SaaS khác

Sử dụng công cụ SaaS này để cải thiện quản lý thời gian và giảm mệt mỏi tinh thần do chuyển đổi ngữ cảnh liên tục trong suốt cả ngày.

Bộ đếm ngược để áp dụng kỹ thuật Pomodoro™, được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng ClickUp. Nó cho phép tôi chạy bộ đếm thời gian và thời gian nghỉ đã định sẵn hoặc tùy chỉnh trong khi tôi tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ ClickUp, lưu giữ tất cả các bản ghi bộ đếm thời gian trong nhật ký riêng và đồng bộ hóa chúng trở lại bảng chấm công ClickUp, đồng thời giúp chặn một số trang web nhất định trong khi tôi tập trung vào công việc. Tôi có thể thấy công việc mình đang làm tại thời điểm hiện tại, giúp tôi tập trung và tránh bị phân tâm hay gián đoạn. Đây là cứu tinh cho chứng ADHD của tôi, và âm thanh nền giúp tôi tập trung hơn nữa.

Bộ đếm ngược để áp dụng kỹ thuật Pomodoro™, được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng ClickUp.

Nó cho phép tôi chạy các bộ hẹn giờ và thời gian nghỉ đã định sẵn hoặc tùy chỉnh trong khi tôi tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ ClickUp, lưu giữ tất cả các bản ghi bộ hẹn giờ trong nhật ký riêng và đồng bộ hóa chúng trở lại bảng chấm công ClickUp, đồng thời giúp chặn một số trang web nhất định trong khi tôi tập trung vào công việc.

Tôi có thể thấy công việc mình đang làm tại thời điểm hiện tại, giúp tôi tập trung và tránh bị phân tâm hay gián đoạn. Đây là cứu tinh cho chứng ADHD của tôi, và âm thanh nền giúp tôi tập trung hơn nữa.

Hãy xem các ứng dụng ADHD này!

33. Colorcinch (trước đây là Cartoonize) (Phần mềm chỉnh sửa ảnh và văn bản)

qua DP Preview / Colorcinch (Trước đây là Cartoonize)

Colorcinch là trình chỉnh sửa ảnh trực quan, cho phép người dùng nâng cao chất lượng ảnh thành tác phẩm nghệ thuật cá nhân chỉ với vài cú nhấp chuột.

Các tính năng chính:

Xóa phông nền bằng AI

Che giấu văn bản và trình chỉnh sửa

Vẽ tay tự do

Xuất và chia sẻ

Hiệu ứng, bộ lọc và lớp phủ

Thư viện và bộ sưu tập tài nguyên

Hãy thỏa sức sáng tạo với các công cụ chỉnh sửa và hiệu ứng dễ sử dụng để tạo ra các đồ họa tùy chỉnh và hấp dẫn cho mọi nhu cầu, bao gồm cả mạng xã hội và bài đăng trên blog.

Colorcinch đi kèm với các công cụ chỉnh sửa thiết yếu như cắt, thay đổi kích thước, làm sáng, trình chỉnh sửa văn bản, công cụ xóa nền, công cụ chuyển đổi hình ảnh và các công cụ sáng tạo như kết hợp ảnh, chọn màu, phủ hình ảnh — mọi thứ bạn cần cho một trình chỉnh sửa ảnh. Công cụ này rất dễ sử dụng và bạn không cần phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp để tạo ra những đồ họa ấn tượng! Chỉ cần thoải mái khám phá bộ sưu tập hình ảnh stock phong phú và các tài nguyên sáng tạo được chọn lọc kỹ lưỡng (vectors, icons, masks, và overlays).

Colorcinch đi kèm với các công cụ chỉnh sửa thiết yếu như cắt, thay đổi kích thước, làm sáng, trình chỉnh sửa văn bản, xóa nền, chuyển đổi hình ảnh và các công cụ sáng tạo như kết hợp ảnh, chọn màu, phủ hình ảnh — mọi thứ bạn cần cho một trình chỉnh sửa ảnh.

Công cụ này rất dễ sử dụng và bạn không cần phải là một nhà thiết kế chuyên nghiệp để tạo ra những đồ họa ấn tượng! Chỉ cần thử nghiệm với bộ sưu tập hình ảnh stock phong phú và các tài nguyên sáng tạo được chọn lọc kỹ lưỡng (vectors, icons, masks, và overlays).

34. Sprinto (Quản lý tuân thủ)

Sprinto là phần mềm quản lý tuân thủ được xây dựng để thay thế cách thức tuân thủ chậm chạp, tốn công và dễ xảy ra lỗi bằng trải nghiệm công nghệ.

Các tính năng chính:

Các tài liệu chính sách linh hoạt

Kiểm tra bảo mật và tuân thủ không cần can thiệp

Đang theo dõi tuân thủ

Quản lý kiểm toán

tự động hóa 100

Hướng dẫn trực tiếp từ các chuyên gia

Theo dõi tập trung theo thời gian thực

Các công ty SaaS sử dụng nhà cung cấp dịch vụ này để đạt được sự tuân thủ trong một kỳ ngắn hơn.

Chuẩn bị sẵn sàng tuân thủ nhanh chóng bằng cách tự động hóa giám sát thông qua tích hợp và quy trình công việc, tự động tạo tài liệu bảo mật phù hợp, truy cập các phiên trực tiếp với các chuyên gia tuân thủ và cho phép giám sát tập trung.

Với Sprinto, quá trình tuân thủ có thể được rút ngắn xuống chỉ còn 15 ngày thay vì 90-120 ngày tùy thuộc vào kích thước của tổ chức. Công cụ này đang xây dựng một danh mục công cụ SaaS mới, và với đó, việc tuân thủ đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Bảng điều khiển chỉ là một danh sách kiểm tra với thang điểm 100 — đạt 100 điểm là bạn đã sẵn sàng tuân thủ!

Với Sprinto, quá trình tuân thủ có thể được rút ngắn xuống chỉ còn 15 ngày thay vì 90-120 ngày tùy thuộc vào kích thước của tổ chức.

Công cụ này đang xây dựng một danh mục công cụ SaaS mới, và với đó, việc tuân thủ đã trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Bảng điều khiển chỉ là một danh sách kiểm tra với thang điểm 100 — đạt 100 điểm là bạn đã sẵn sàng tuân thủ!

35. SonarCloud (Phần mềm quản lý mã nguồn)

SonarCloud là một công cụ quản lý mã nguồn được xây dựng để phát hiện lỗi và lỗ hổng bảo mật trong các yêu cầu hợp nhất và trong toàn bộ kho lưu trữ mã — phát hiện, hiểu và khắc phục các vấn đề mã sớm hơn trong quy trình làm việc của bạn.

Tính năng chính:

Đang theo dõi lỗi

Đánh giá mã

Tích hợp liên tục

API

Công cụ phát triển phần mềm này giúp bạn xây dựng các ứng dụng mạnh mẽ và an toàn bằng cách cung cấp cho bạn quyền truy cập nhanh chóng vào tình trạng mã của bạn. Điều này giúp bạn biết mã của mình đang ở đâu trong mỗi bước của chu kỳ phát triển.

Nó cũng cho phép bạn sửa mã, học các quy tắc mới trong quá trình sử dụng và tích hợp với các công cụ công việc khác, như Github, để nâng cao hơn nữa quy trình phát triển của bạn.

Chekk. io là một công ty phát triển phần mềm và chúng tôi sử dụng SonarCloud trong CI/CD (quy trình tích hợp và triển khai) để giúp các nhà phát triển phần mềm duy trì chất lượng mã ở mức rất cao. Vì SonarCloud được tích hợp vào quy trình xây dựng và triển khai của chúng tôi, nên việc phân tích được thực hiện tự động ngay sau khi nhà phát triển đẩy các thay đổi mã mới của mình vào kho lưu trữ. Kết quả là, các nhà phát triển của chúng tôi nhận được phản hồi ngay lập tức trong trường hợp phát hiện bất kỳ sự cố nào trong mã, và mọi sự cố được phát hiện thường được mô tả chi tiết bằng các ví dụ mã. Việc tiếp theo chúng tôi sẽ làm là áp dụng các chỉ số chất lượng mã mới mà SonorCloud vừa công bố để cải thiện quy trình phát triển của mình. Đặc biệt, tôi tin rằng chỉ số này sẽ giúp chúng tôi xác định các khoản nợ kỹ thuật và thực hiện các bước giảm thiểu phù hợp.

Chekk. io là một công ty phát triển phần mềm và chúng tôi sử dụng SonarCloud trong CI/CD (quy trình tích hợp và triển khai) để giúp các nhà phát triển phần mềm duy trì chất lượng mã ở mức rất cao.

Vì SonarCloud được tích hợp vào quy trình xây dựng và triển khai của chúng tôi, việc phân tích được thực hiện tự động ngay sau khi nhà phát triển đẩy các thay đổi mã mới của mình vào kho lưu trữ. Kết quả là, các nhà phát triển của chúng tôi nhận được phản hồi ngay lập tức trong trường hợp phát hiện bất kỳ sự cố nào trong mã, và mọi sự cố được phát hiện thường được mô tả chi tiết bằng các ví dụ mã.

Việc tiếp theo chúng tôi sẽ làm là áp dụng các chỉ số chất lượng mã mới mà SonorCloud vừa công bố để cải thiện quy trình phát triển của mình. Đặc biệt, tôi tin rằng chỉ số này sẽ giúp chúng tôi xác định các khoản nợ kỹ thuật và thực hiện các bước giảm thiểu phù hợp.

Bonus: Nợ kỹ thuật

36. VoilaNorbert (Phần mềm tiếp thị qua email)

qua VoilaNorbert

VoilaNorbert là phần mềm tiếp thị qua email cho phép người dùng dễ dàng tìm thấy địa chỉ email trực tuyến bằng công cụ tìm email hàng loạt.

Các tính năng chính:

Kiểm tra tên miền

Phát hiện máy chủ toàn diện

Xác minh email hàng loạt và đơn lẻ

Công cụ này đã được Ahrefs bình chọn là một trong những công cụ tìm kiếm hàng loạt chính xác nhất với tỷ lệ thành công 98% — tất cả những gì bạn cần là tên đầy đủ của khách hàng tiềm năng và URL trang web của họ, và ứng dụng này sẽ lấy địa chỉ email và xác minh bằng công cụ xác minh thông minh của mình.

Làm việc trong lĩnh vực Tiếp cận và Xây dựng quan hệ đối tác tại VoilaNorbert, tôi sử dụng công cụ này để tìm và xác minh địa chỉ email từ danh sách khách hàng tiềm năng của mình — đây là một công cụ rất hữu ích để thực hiện tiếp cận khách hàng mới, phát triển kinh doanh, nhân sự và quan hệ công chúng. Nó có nhiều tính năng hữu ích cho doanh nghiệp nhỏ: tính năng "gửi sau", nhắc nhở qua email, chữ ký tùy chỉnh, mẫu email, chuỗi email và theo dõi email. Đối với tính năng yêu thích của tôi, tôi phải nói đó là tính năng hợp nhất thư. Tính năng này cho phép tôi mở rộng quy mô các chiến dịch tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách gửi email được cá nhân hóa cho một số lượng lớn người cùng một lúc — tính năng này đã giúp thực hiện các chiến dịch tiếp cận và tiếp cận nhiều người hơn có thể quan tâm đến hợp tác tiếp thị.

Làm việc trong lĩnh vực Tiếp cận và Xây dựng quan hệ đối tác tại VoilaNorbert, tôi sử dụng công cụ này để tìm và xác minh địa chỉ email từ danh sách khách hàng tiềm năng của mình — đây là một công cụ rất hữu ích để thực hiện tiếp cận khách hàng mới, phát triển kinh doanh, nhân sự và quan hệ công chúng.

Nó có nhiều tính năng hữu ích cho các doanh nghiệp nhỏ: tính năng "gửi sau", nhắc nhở qua email, chữ ký tùy chỉnh, mẫu email, chuỗi email và theo dõi email.

Đối với tính năng yêu thích của tôi, tôi phải nói đó là tính năng hợp nhất thư. Tính năng này cho phép tôi mở rộng quy mô các chiến dịch tiếp cận khách hàng tiềm năng bằng cách gửi email được cá nhân hóa cho một số lượng lớn người cùng một lúc — nó đã giúp thực hiện các chiến dịch tiếp cận và tiếp cận nhiều người hơn có thể quan tâm đến hợp tác tiếp thị.

37. TimeJam (Phần mềm theo dõi thời gian của nhân viên)

TimeJam biến việc theo dõi thời gian thành một trò chơi bằng cách thêm vào yếu tố vui nhộn và áp dụng các yếu tố mạng xã hội vào việc theo dõi thời gian.

Các tính năng chính:

Ghi lại thời gian một cách xã hội và tham gia các cuộc thi thân thiện trên Slack hoặc MS Teams

Các nhóm kiếm điểm khi tuân thủ theo dõi thời gian và cạnh tranh để giành giải thưởng hàng tháng

Tích hợp với các công cụ công việc hiện có của bạn để theo dõi thời gian, bao gồm ClickUp, Harvest và hơn thế nữa

Dễ dàng cài đặt và giúp nhóm của bạn tham gia tích cực vào việc ghi chép bảng chấm công

Điều này giúp cải thiện năng suất của nhóm và tăng cường tinh thần đồng đội. Với TimeJam, giờ làm việc được ghi lại hàng ngày và khách hàng thấy số giờ tính phí tăng 10% nhờ chất lượng dữ liệu tốt hơn.

Việc quản lý thời gian theo hình thức trò chơi có thể giúp công ty dễ dàng tăng doanh thu. TimeJam áp dụng một loạt các chiến thuật để giữ cho nhóm của bạn tham gia vào việc theo dõi thời gian hàng ngày: Trò chơi hóa, Xã hội, Hài hước và Hiệu suất. Chúng tôi đã triển khai Timejam cho Kolme Group và thấy thời gian nhập mục nhập trung bình giảm từ gần một tuần xuống dưới một ngày, đồng thời doanh thu của chúng tôi tăng gần 9%.

Việc quản lý thời gian theo hình thức trò chơi có thể giúp công ty dễ dàng tăng doanh thu. TimeJam áp dụng một loạt các chiến thuật để giữ cho nhóm của bạn tham gia vào việc theo dõi thời gian hàng ngày: Trò chơi hóa, Xã hội, Hài hước và Hiệu suất.

Chúng tôi đã triển khai Timejam cho Kolme Group và thấy thời gian nhập mục nhập trung bình giảm từ gần một tuần xuống dưới một ngày, đồng thời doanh thu của chúng tôi tăng gần 9%.

Cách chọn giải pháp SaaS phù hợp với nhu cầu của bạn

Khi lựa chọn công cụ SaaS cho tổ chức của bạn, hãy xem xét các yếu tố khóa sau:

Phù hợp với kinh doanh và yêu cầu : Chọn một công cụ phù hợp với nhu cầu và trường hợp sử dụng cụ thể của tổ chức bạn và có thể mở rộng cùng với sự phát triển của doanh nghiệp. Công cụ này cũng phải hỗ trợ tích hợp với các công cụ và hệ thống hiện có của bạn

Tính năng và chức năng: Nền tảng SaaS phù hợp sẽ bao gồm tất cả các tính năng cần thiết cho quy trình làm việc của bạn. Nền tảng này cũng có thể tùy chỉnh và cung cấp các khả năng tự động hóa và nâng cao hiệu quả

Bảo mật và tuân thủ: Đảm bảo rằng phần mềm đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật của ngành (ví dụ: SOC 2, ISO 27001, GDPR, HIPAA) và cung cấp tính minh bạch về chính sách lưu trữ, sao lưu và bảo mật dữ liệu. Kiểm tra mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và các biện pháp xác thực người dùng

Dễ sử dụng và áp dụng : Ưu tiên ứng dụng SaaS có giao diện người dùng trực quan và dễ điều hướng để nhân viên có thể bắt đầu sử dụng nhanh chóng. Ứng dụng cũng nên cung cấp hỗ trợ và tài liệu hướng dẫn sử dụng

Giá cả và giá trị đồng tiền : Lập danh sách các công cụ SaaS phù hợp với ngân sách của bạn đồng thời mang lại ROI tốt. Chúng phải có giá cả minh bạch, không có chi phí ẩn, có gói miễn phí cũng như các tùy chọn dành cho doanh nghiệp

Hiệu suất và độ tin cậy : Bạn nên chọn phần mềm SaaS có cam kết thời gian hoạt động cao (ví dụ: 99,9% hoặc cao hơn) và các thỏa thuận mức dịch vụ (SLAs) rõ ràng

Hỗ trợ và dịch vụ khách hàng : Kiểm tra xem phần mềm đã chọn có cung cấp nhiều kênh hỗ trợ (email, trò chuyện, điện thoại, cơ sở kiến thức) và có thời gian phản hồi nhanh và hỗ trợ 24/7 cho các vấn đề quan trọng hay không

Danh tiếng và đánh giá của nhà cung cấp: Hãy chọn một công ty có uy tín và có thành tích đáng tin cậy. Kiểm tra các đánh giá và lời chứng thực tích cực của khách hàng, cũng như các nghiên cứu điển hình hoặc tham khảo từ các doanh nghiệp tương tự như doanh nghiệp của bạn

Sự phát triển của SaaS đề cập đến sự gia tăng của các công cụ phần mềm như một dịch vụ (SaaS) trong một tổ chức. Mặc dù các công cụ này được thiết kế để cải thiện năng suất, nhưng có quá nhiều công cụ không kết nối với nhau có thể dẫn đến sự kém hiệu quả, chi phí cao hơn, dữ liệu bị cô lập và thiếu hiển thị giữa các nhóm. Nhân viên thường lãng phí thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng, làm trùng công việc hoặc gặp khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin phù hợp. 😧 ClickUp giải quyết vấn đề này! ClickUp được thiết kế như một nền tảng thống nhất kết hợp quản lý công việc, cộng tác tài liệu, trò chuyện, mục tiêu, bảng điều khiển và hơn thế nữa. Bằng cách hợp nhất nhiều công cụ thành một, ClickUp giảm thiểu nhu cầu sử dụng các ứng dụng riêng biệt để quản lý dự án, giao tiếp và tài liệu. Sự hội tụ này giúp loại bỏ sự trùng lặp và đơn giản hóa quy trình làm việc. Lợi ích cho bạn: Hiệu quả chi phí

Cải thiện sự hợp tác giữa các nhóm

Năng suất cao hơn

Tập trung và hiển thị tất cả dữ liệu

Vậy là bạn đã có 37 ví dụ về phần mềm như một dịch vụ (SaaS) đang dẫn đầu và tạo ra làn sóng trong ngành này!

Với sự tiến bộ nhanh chóng của thời đại kỹ thuật số, thị trường SaaS nói chung và việc áp dụng đám mây trên toàn cầu dự kiến sẽ mở rộng nhanh chóng khi ngày càng nhiều tổ chức áp dụng phương pháp giải pháp SaaS cho các hàm kinh doanh khác nhau, và xu hướng này sẽ không chậm lại trong tương lai gần. Với những ví dụ về SaaS này, bao gồm các công cụ quản lý dự án, chúng tôi không ngừng cải thiện cách thức làm việc và quản lý kinh doanh để đạt được kết quả tốt hơn.

Vì vậy, cho dù bạn đang nghĩ đến việc thành lập công ty SaaS của riêng mình và tìm kiếm cảm hứng cho mô hình kinh doanh hay đang săn lùng các công cụ mới để cải thiện năng suất và hỗ trợ kinh doanh đang phát triển, những ví dụ về SaaS này chắc chắn có thể giúp bạn đạt được mục tiêu! Tham khảo các công cụ phần mềm và lời khuyên của chuyên gia được đề cập ở trên để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt nhất.

Và vì có hàng ngàn lựa chọn và không phải tất cả các SaaS đều giống nhau, hãy đảm bảo nghiên cứu mô hình SaaS và đề xuất độc đáo của chúng và thử dùng để xem chúng phù hợp với tầm nhìn và mục tiêu của bạn như thế nào. Bạn có thể sẽ khám phá ra công cụ SaaS yêu thích mới để quản lý dự án và thúc đẩy kinh doanh của mình — tất cả chỉ trong một nơi.