2025'in En İyi 10 SmartSuite Alternatifi ve Rakibi

SmartSuite, her türlü süreç ve proje için tek platform olarak kendini tanıtıyor, ancak piyasadaki tek iş yönetimi çözümü değil. İş akışı otomasyonu alanında birçok alternatif var ve SmartSuite'e geçmeden veya SmartSuite ile devam etmeden önce bunları keşfetmeye değer.

Bu kılavuzda, bugün mevcut olan en iyi SmartSuite alternatiflerine göz atacağız. Web tabanlı iş akışı yönetimi, iş akışı otomasyonu, görev yönetimi ve işbirliği araçlarını karşılaştırarak, 2024'te deneyebileceğiniz en iyi alternatiflerin listesini sunacağız. ?

SmartSuite alternatifinde nelere dikkat etmelisiniz?

SmartSuite, proje yönetimi, İK ve insan yönetimi, pazarlama ve uyumluluk dahil olmak üzere geniş bir kullanım aralığını kapsayan bulut tabanlı bir otomasyon ve iş yönetimi platformudur. Tüm bu özellikleri veya sadece birkaçı için kullanabilirsiniz.

ClickUp'ta Liste, Pano, Gantt grafikleri ve Takvim dahil 15'ten fazla görünümle görevlerinizi görselleştirin

SmartSuite alternatifi ararken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

Kullanım kolaylığı : Platformun kullanımı kolay mı? Önemli bir eğitim gereksinimi var mı?

Uzmanlık: Yeni araç, odaklandığınız alanda daha fazla işlevsellik sunuyor mu?

Özelleştirme: Yeni alternatif daha esnek mi? Tamamen özelleştirebilir misiniz?

Otomasyon: Araç, ihtiyacım olan görevleri otomatikleştirebilir mi? SmartSuite'ten daha fazlasını sunuyor mu?

Fiyatlandırma : Yeni araç uygun fiyatlı mı? Bütçenize uygun mu?

Ölçeklenebilirlik: Alternatif, sizinle birlikte ölçeklenebilir mi? Ölçeklendirme, maliyeti çok yüksek hale getirir mi?

İş akışı otomasyonu alanında çok sayıda ürün mevcut olduğundan, insan kaynakları yönetimine ihtiyaç duyan küçük bir işletme ya da pazarlama otomasyon yazılımına ihtiyaç duyan hızla büyüyen bir SaaS şirketi olsanız da, her boyut, bütçe ve ihtiyaca uygun birçok seçenek bulunmaktadır. Kendi kişisel kullanımınızı ve takımınızın ihtiyaçlarını düşünün, böylece denemek için en iyi alternatiflerin bir listesini oluşturabilirsiniz.

Kullanabileceğiniz En İyi 10 SmartSuite Alternatifi

Doğru iş yönetimi aracı, işleri kolayca halletmenizi, takım olarak birlikte çalışmanızı ve daha büyük başarılara ulaşmanızı sağlar. İşte verimlilik hedeflerinize sizi yaklaştıracak en iyi SmartSuite alternatifleri ve rakipleri.

1. ClickUp

ClickUp'ta seçtiğiniz Tetikleyiciler ve Koşullara göre çalışan Özel Otomasyonlar oluşturun

ClickUp, verimliliğinizi ve kârınızı artırmak için tasarlanmış hepsi bir arada bir platform olmasıyla SmartSuite'e göre öne çıkan bir alternatiftir. ClickUp'ın geniş özellik yelpazesi, işlerinizi organize etmeyi, görevleri ve kaynakları yönetmeyi ve takım üyeleriyle işbirliği yapmayı kolaylaştırır. ✨

Kampanyalardan sprint planlamasına kadar, ClickUp Otomasyonları her türlü işlemi kolaylaştırır. 100'den fazla kod gerektirmeyen otomasyon içeren kütüphanemiz, iş akışlarını basitleştirmek, rutin görevleri kolaylaştırmak ve proje devrini kolaylaştırmak için ihtiyacınız olan her şeyi içerir.

Önceden oluşturulmuş Otomasyon tariflerimizi olduğu gibi kullanın veya kendi mantığınız ve özel durumlarınızla özelleştirin. Görev atamaları, yorumlar, durum güncellemeleri ve daha fazlasını içeren geniş bir kullanım aralığını kapsayan tariflerin keyfini çıkarın.

ClickUp içinde işlerinizi otomatikleştirmekle kalmaz, bu işlevselliği kullandığınız diğer uygulamalara da genişletebilirsiniz. Github, Slack, Dropbox ve Calendly gibi harici uygulamalarınızı ClickUp iş akışınıza ekleyin. Entegrasyon kütüphanesi her ay büyümeye devam ediyor.

ClickUp Otomasyonlarının ötesinde, platform, düzenli kalmak ve daha etkili çalışmak isteyen takımlara çok şey sunuyor. ClickUp Görevlerini kullanarak kişisel ve takım görevlerini yönetin, ClickUp Gösterge Panelinde ilerlemeyi görselleştirin ve iletişim verilerinizi ClickUp CRM' ye taşıyın, böylece müşteri ilişkileri yönetim sisteminizi aynı yerden yürütebilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

ClickUp Otomasyonlarını ve koşullu mantığı kullanarak güçlü iş akışları oluşturun

Görevleri, yapılacaklar listelerini ve iş süreçlerini yönetin

Proje yönetimi KPI'larına göre ilerlemeyi ayarlayın ve izleyin

ClickUp Chat ile takımınızla gerçek zamanlı mesajlaşma ve işbirliğini etkinleştirin

Teknik ve yaratıcı projeleri yönetin

Takımınızla işbirliği yapmak ve paylaşım yapmak için belgeler ve elektronik tablolar oluşturun

Kaynakları ve takım üyelerinin zamanını, verimliliğini ve faturalandırılabilir saatlerini yönetin

İzinleri ayarlayın ve projeleri paylaşarak proje şeffaflığını artırın

Hızlı bir başlangıç için iş planı şablonları da dahil olmak üzere ClickUp Şablonlarından yararlanın

Özel görünümler, Özel Alanlar ve renk koordinasyonu ile deneyiminizi özelleştirin

Binlerce harici uygulama ile entegre edin

ClickUp sınırlamaları

Çok sayıda özellik ve özelleştirme seçeneği nedeniyle, bazı kullanıcılar başlangıçta bir öğrenme eğrisi olduğunu bildiriyor

Her harici uygulama için özel bir entegrasyon olmayabilir, ancak ClickUp'ı Zapier ile binlerce başka araca her zaman bağlayabilirsiniz

ClickUp fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Sınırsız: Kullanıcı başına aylık 7 ABD doları

İş: Kullanıcı başına aylık 12 ABD doları

Business Plus: Kullanıcı başına aylık 19 ABD doları

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

ClickUp AI, tüm ücretli planlarda Çalışma Alanı üyesi başına aylık 5 $ karşılığında kullanılabilir

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.500+ yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700+ yorum)

2. Akış

via Akış

Flow, kendisini takımlar için modern bir proje ve görev yönetimi yazılımı çözümü olarak tanımlıyor. Platform, proje yönetimi, konuşmalar ve görev yönetimi gibi anahtar unsurları bir araya getirerek işlerin yapılacağı hepsi bir arada bir yer oluşturuyor. ✔️

Akışın en iyi özellikleri

Otomatik yinelenen görevlerle görevleri daha etkili yönetin

Takım üyelerini projelere davet edin ve izinlerle gizliliği kontrol edin

Projeleri renkler ve simgelerle özelleştirin

Akış sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, web ve uygulama sürümleri arasında senkronizasyonun yavaş olabileceğini bildiriyor

Yalnızca hesabınızı devre dışı bırakabilirsiniz, hesap verilerini silmek mümkün değildir

Akış fiyatlandırması

Temel: Kullanıcı başına aylık 6 ABD doları

Artı: Kullanıcı başına aylık 8 $

Pro: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Akış derecelendirmeleri ve yorumları

G2: 4,3/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

3. FunctionFox

functionFox aracılığıyla

FunctionFox, zaman takibi, takım verimliliğini artırma ve genel değeri ölçme için kullanılan bir zaman çizelgesi ve proje yönetimi aracıdır. Bu araç, iç planlamalarını organize etmek ve birden fazla projeye odaklanmak isteyen yaratıcı profesyoneller ve takımlar için idealdir. ⚒️

FunctionFox'un en iyi özellikleri

Her takım üyesi için planlanan iş miktarını görselleştirin

Zaman çizelgeleri ve yerleşik kronometre ile zamanı takip edin

Hangi görevlerin açık olduğunu ve hangilerinin tamamlandığını görün

FunctionFox sınırlamaları

Bazı kullanıcılar otomasyon ve tekrarlayan görevlerle ilgili işlevlerin mevcut olmasını ister

Özelleştirme seçenekleri sınırlıdır

FunctionFox fiyatlandırması

Classic: İlk kullanıcı için aylık 35 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 5

Premier: İlk kullanıcı için aylık 50 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 10 $

Şirket içi: İlk kullanıcı için aylık 150 $, ardından her ek kullanıcı için aylık 20 $

FunctionFox puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (40+ yorum)

Capterra: 4,5/5 (100'den fazla yorum)

4. Plutio

plutio aracılığıyla

Plutio, takımların bir projeyi baştan sona izlemesine olanak tanıyan hepsi bir arada proje yönetimi işbirliği aracıdır. Kullanıcılar, tek bir merkezi yerden projeler için hazırlık yapabilir, zaman çizelgeleri planlayabilir, görevler atayabilir ve müşterilere teklifler gönderebilir; bu da onu takımlar ve ajanslar için ideal hale getirir. ?

Plutio'nun en iyi özellikleri

Sözleşme imzalandıktan sonra şablondan otomatik olarak proje oluşturun

Şablonları kullanarak düzenli olarak yürüttüğünüz görevler için yinelenen görevler oluşturun

Müşteriniz sözleşmeyi imzaladıktan sonra otomatik olarak fatura, planlayıcı veya teklif görüntülemeyi seçin

Plutio sınırlamaları

Bazı kullanıcılar tekliflerin düzenlenmesinin yavaş olabileceğini bildiriyor

Verileri diğer araçlara aktarmanın kolay bir yolu yoktur

Plutio fiyatlandırması

Solo: Bir kullanıcı için aylık 19 ABD doları

Studio: 10 kullanıcı için aylık 39 $

Ajans: 30 kullanıcı için aylık 99 $

Ek katkıcılar, kullanıcı başına aylık 5 $ karşılığında Studio ve Agency planlarına eklenebilir

Plutio puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (50+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (100'den fazla yorum)

5. Nintex

nintex aracılığıyla

Nintex, süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliği artırmak için otomasyon kullanan bir süreç ve iş akışı yönetim yazılımıdır. Bu iş süreci yeniden yapılandırma ve süreç haritalama yazılımı, kullanıcıların süreçleri iyileştirme, başarılı bir şekilde otomatikleştirme ve optimize etmeye ve iyileştirmeye devam etme fırsatlarını keşfetmelerini sağlar. ?

Nintex'in en iyi özellikleri

Daha etkili olmak için süreçler oluşturun ve iş akışlarını ayarlayın

Süreçleri otomatikleştirin ve düzenli olarak çalıştırın

Kodlama bilgisi gerekmeden şablonlar oluşturun ve özelleştirin

Nintex sınırlamaları

Nintex, süreç yönetiminde uzmanlaşmıştır, bu nedenle hepsi bir arada alternatiflerin sahip olduğu diğer bazı özelliklerden yoksundur

Bazı kullanıcılar, öğrenme eğrisinin dik olduğunu bildiriyor

Nintex fiyatlandırması

Nintex, altı otomasyon platformunun her biri için çeşitli profesyonel, premium ve özel planlar sunar:

Pro: Başlangıç fiyatları 15.000-35.000 $/yıl aralığındadır

Premium: Başlangıç fiyatları 2.400-60.000 $/yıl aralığındadır

Özel: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Nintex puanları ve yorumları

G2: 4. 2/5 (700+ yorum)

Capterra: 4. 1/5 (80+ yorum)

6. Process Street

via Process Street

Process Street, standart bir işletim prosedürü (SOP), kontrol listesi ve iş akışı yönetim yazılımı aracıdır. Süreç yönetimini basitleştirmeyi ve böylece operasyonel verimliliği artırmayı amaçlamaktadır. Görevleri otomatikleştirin, süreçleri kolaylaştırın ve AI destekli iş akışı tasarımından yararlanarak iş yapma şeklinizi iyileştirin. ?

Process Street'in en iyi özellikleri

Verimliliği artırmak için tekrarlanabilir süreçler oluşturun

Koşullu mantığı kullanarak süreçler içindeki akışları özelleştirin

Gelecekte neler olacağını görselleştirin ve ilerlemenizi izleyin

Process Street sınırlamaları

Kullanıcılar, raporlama seçeneklerinin sınırlı olduğunu belirtiyor

Bazıları, belgeler ve görevler için bir arama fonksiyonunun yararlı olacağını bildiriyor

Process Street fiyatlandırması

Başlangıç : 100 $/ay

Pro: Aylık 415 $'dan başlayan fiyatlarla

Enterprise: Aylık 1.660 $'dan başlayan fiyatlarla

Process Street puanları ve yorumları

G2: 4,6/5 (300'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (500'den fazla yorum)

7. Teamhood

via Teamhood

Teamhood, tüm işlerinizi tek bir yerde bir araya getiren bir proje yönetimi platformudur. Platform, zaman takibi, iş yükü yönetimi, planlama, iş akışları ve süreçler, konuşmalar ve daha fazlasını içerir. ?

Teamhood'un en iyi özellikleri

Kanban panoları ve Gantt grafikleri dahil olmak üzere birden fazla görünümde proje ilerlemenizi görselleştirin

Tahmini saatler ve algoritma destekli içgörülerle zamanınızı daha etkili planlayın

Yineleyen görevlerle düzenli olarak tekrarladığınız görevleri otomatikleştirin

Teamhood sınırlamaları

Kullanıcılar görevler içindeki yorumlara dosya ekleyemez, bu da bazı takımları etkileyebilir

Bazı kullanıcılar, kullanmadıkları özellikleri devre dışı bırakabilmeyi isterler

Teamhood fiyatlandırması

Ücretsiz

Profesyonel: Kullanıcı başına aylık 9,50 $

Premium: Kullanıcı başına aylık 15 ABD doları

Ultimate: Kullanıcı başına aylık 19 $

Enterprise: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Teamhood puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (30'dan fazla yorum)

Capterra: 5/5 (10+ yorum)

8. Rippling

rippling aracılığıyla

Rippling, insan kaynakları (İK), BT ve finans yönetimi alanlarında uzmanlaşmış bir işgücü yönetim platformudur. Süreçleri otomatikleştiren özel iş akışlarıyla çalışanların sosyal haklarını, maaşlarını ve giderlerini yönetin ve daha verimli bir deneyim yaşayın. ?

Rippling'in en iyi özellikleri

If/then otomasyonları ile neredeyse tüm İK, BT veya finans süreçlerini otomatikleştirin

Özel tetikleyiciler kullanarak kişiselleştirilmiş iş akışları oluşturun

Üçüncü taraf uygulamalara bağlanarak iş akışı otomasyon yeteneklerini Rippling verilerinizin ötesine taşıyın

Rippling sınırlamaları

Rippling'in uzmanlık alanı İK, BT ve finans olduğundan, odak alanınız farklıysa başka bir araç sizin için daha uygun olabilir

Bazı kullanıcılar, onboarding özelliğinin daha kapsamlı olmasını istiyor

Rippling fiyatlandırması

Kullanıcı başına aylık 8 $'dan başlayan fiyatlarla

Dalgalı puanlar ve yorumlar

G2: 4,8/5 (2.000'den fazla yorum)

Capterra: 4,9/5 (2.000+ yorum)

9. Workfront

workfront aracılığıyla

Workfront, yazılım devi Adobe'nin proje ve iş yönetimi yazılımıdır. Platform, kullanıcıların projeleri planlayıp yürütmelerine, bütçeleri yönetmelerine ve daha iyi süreç yönetimi için otomasyonu kullanmalarına olanak tanır. ?

Workfront'un en iyi özellikleri

Takım üyeleri, departmanlar ve projeler arasında görevleri atayın ve izleyin

Özel mantık kuralları kullanarak verileri takımlar arasında otomatik olarak senkronize edin

Yerleşik istek kuyruğu ile beklentileri yönetin ve görevleri otomatik olarak önceliklendirin

Workfront sınırlamaları

Bazıları, yeni kullanıcılar için öğrenme eğrisinin uzun olduğunu söylüyor

Kullanıcılar, gelen kutunuza gelen bildirim ve uyarıların sayısının çok fazla olabileceğini bildiriyor

Workfront fiyatlandırması

Seçiniz: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Prime: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Ultimate: Fiyatlandırma için iletişime geçin

Workfront puanları ve yorumları

G2: 4. 1/5 (900+ yorum)

Capterra: 4,4/5 (1.000'den fazla yorum)

10. Fluix

via Fluix

Fluix, belge süreçlerini dijitalleştirmeyi ve tekrarlayan, rutin görevleri otomatikleştirmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir iş akışı otomasyon platformudur. Fluix'in görev otomasyonu ile denetimler, teftişler, eğitimler, fatura yönetimi ve daha fazlası gibi günlük görevleri kolaylaştırın. ?

Fluix'in en iyi özellikleri

Kağıt belgelerden uzaklaşın ve notlar ekleyebileceğiniz dijital sürümlerine geçin

Özel ihtiyaçlarınıza uygun kişiselleştirilmiş bir iş akışı tasarlayın

Tekrarlayan manuel görevleri otomatikleştirin ve tamamlanana kadar ilerlemelerini izleyin

Fluix sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, form oluşturucunun teknik bilgi sahibi olmayan kullanıcılar için daha kullanıcı dostu olmasını istiyor

Şu anda Android uygulaması bulunmamakla birlikte, iOS uygulaması mevcuttur

Fluix fiyatlandırması

Fluix Core: Kullanıcı başına aylık 30 ABD doları

Koşullu Mantık eklentisi: Kullanıcı başına aylık 5 $

Power Analytics eklentisi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Form ve Belge Ön Doldurma eklentisi: Kullanıcı başına aylık 10 ABD doları

Üç Aylık İnceleme eklentisi: Kullanıcı başına aylık 50 $

Fluix puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (10+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (40+ yorum)

SmartSuite Alternatifi ile İş Akışlarını Kolaylaştırın

SmartSuite, dağıtılmış takımların daha verimli çalışmasını sağlayan harika bir proje yönetimi aracıdır. Ancak bu, tek seçenek olduğu anlamına gelmez. Bu kılavuz, piyasada ne kadar etkileyici SmartSuite rakibi olduğunu gösterir. Bu kılavuzu kullanarak hedeflerinize en uygun aracı bulun ve daha koordineli, verimli ve iyi yönetilen bir takımın avantajlarından yararlanın.

SmartSuite'in yaptığı her şeyi ve daha fazlasını sunan bir yazılım aracı arıyorsanız, ClickUp'ı deneyin. Bu hepsi bir arada platform, proje yönetimi, görev yönetimi ve insan yönetimini kolaylaştıran özelliklerle doludur. Tüm avantajları keşfedin ve ClickUp'ı bugün ücretsiz deneyin. ?