Smartsheet Proje Yönetimi Kılavuzu (Raporlama, Gösterge Paneli, Gantt Grafiği)

Smartsheet proje yönetimi, işbirliği kavramını bir elektronik tablo üzerinde birlikte çalışmak olarak gören işletmeler için ideal bir seçenektir. 😛
Ama bu gerçekten pratik mi?
Smartsheet proje yönetimi sizin için doğru seçim mi?
Bu makalede, Smartsheet 'in ne olduğunu, anahtar özelliklerini, avantajlarını ve sınırlamalarını ele alacağız. Ayrıca bu sorunlar için bazı akıllı çözümlerden de bahsedeceğiz.
Smartsheet ne kadar akıllı? Hadi öğrenelim!
Smartsheet nedir?
Smartsheet , birden fazla projeyi gerçek zamanlı olarak yönetmenize, izlemenize ve planlamanıza olanak tanıyan, elektronik tablo tabanlı bir proje yönetimi yazılımıdır.
Adından da anlaşılacağı gibi, aşağıdaki özelliklerle elektronik tabloları "akıllı" hale getirmeye çalışır:
- Proje durumu raporlama
- Zaman çizelgesi izleme
- Görev yönetimi
- Proje portföy yönetimi
- Ş Akışı otomasyonu
Ve itiraf etmeliyiz ki, Smartsheet basit projeleri iyi bir şekilde yönetebiliyor.
Tüm projelerdeki görevlerin gerçek zamanlı görünümü, işleri olabildiğince şeffaf hale getirir. Bu nedenle bazı şirketler Smartsheet'i proje yönetimi aracı olarak kullanıyor olabilir.
Alternatifler arıyorsanız, Smartsheet alternatifleri başlıklı blog yazımızı okuyun.
smartsheet'in 5 Anahtar Özelliği
Smartsheet'i proje yönetimi için nasıl kullanabileceğinize dair hızlı bir genel bakış:
1. İşbirliği
İşbirliği, tüm proje yönetimi araçlarının temelidir.
Ve hayır, iş arkadaşınızla elektronik tablo hileleri ve formüllerini tartışmaktan bahsetmiyoruz. 😝
Smartsheet, elektronik tabloları seven beyninize daha fazla takım işbirliği seçeneği sunmak için burada:
- İzin düzeyleri: kullanıcıların görüntüleme, düzenleme veya yönetici olma izinlerini belirleyin
- Formlar: takım üyelerinizle formlar oluşturun ve paylaşın
- Çalışma Alanları: birden fazla Smartsheet öğesini veya tüm bir çalışma alanını paylaşın
- Düzeltme: inceleme ve onay için geniş bir içerik aralığında işbirliği yapın
- Konuşmalar: işinizle birlikte iletişim kurun, kişilerden bahsedin ve sayfa veya satır düzeyinde konuşmalar yapın
Smartsheet hala bir elektronik tablo tabanlı araç olsa da, takımınızla işbirliği yaparken çok fazla sorun yaşamayacaksınız.
2. Bütçeleme
Hesaplamalar ve formüller için elektronik tabloların ne kadar kullanışlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu da Smartsheet'i bütçeleme için iyi bir araç haline getiriyor.
Ancak bu proje yönetimi aracı, bütçelemeyi bir adım öteye taşıyarak hesaplanan, planlanan ve gerçek harcamaları takım faaliyetleriyle ilişkilendirmenize yardımcı olur.
Smartsheet kullanıcıları, proje bütçe şablonunu kullanarak bütçe izlemeyi kolaylaştırabilir ve gerçek maliyetlerle karşılaştırabilir. Bu sayede hiçbir gider gözden kaçmaz.
3. Raporlama
Smartsheet'in raporlama özelliği, proje ve portföy düzeyindeki performans ölçümlerini proje paydaşlarınızla paylaşmanız gerektiğinde kullanışlıdır.
Ayrıca, bileşen tabanlı görünüm sayesinde birden fazla sayfadan gerçek zamanlı veriler elde edebilirsiniz.
Smartsheet raporlarını, raporu dolduran temel sayfalara erişimi olan herkesle paylaşın! Tekrarlayan bir zamanlama bile ayarlayabilirsiniz, raporlar otomatik olarak gönderilir.
Smartsheet gösterge panelleri, takım üyelerinin bir projenin durumunu kontrol etmesine, diğerleriyle iletişim kurmasına ve önemli kararlar almasına olanak tanıyarak daha da fazla özelleştirme sağlar. Önemli verileri ve bilgileri tek bir merkezi Smartsheet gösterge panelinde saklayın ve farklı türde raporlar almak için farklı bileşenler ekleyin.
4. Şablonlar
Smartsheet, önceden oluşturulmuş sayfalar, gösterge panelleri, formlar ve raporlarla dolu şablon setleri sunar.
Ve önceden oluşturulmuş olması tek bir anlama gelebilir... tonlarca zaman tasarrufu! ⌚
Örneğin, proje izleme ve rollup şablon seti, herhangi bir projeyi başlatmanın kolay ve hızlı bir yoludur. Ayrıca, paydaşlarınıza riskler ve dönüm noktaları hakkında rapor vermenin en hızlı yoludur.
Smartsheet, sizin için şablon galerisi bile sunar. Burada aşağıdakiler için şablonlar bulabilirsiniz:
- Proje görev listesi
- Pazarlama bütçeleri
- İnşaat projesi
- Çevik proje yönetimi
- Ve daha fazlası
İhtiyacınız olanı bulamazsanız, her zaman kendi şablonunuzu oluşturabilirsiniz.
Özelleştirme 101!
5. Entegrasyonlar
Entegrasyonlar tatlılar gibidir. 🎂
Asla yeterli olmazlar ve her zaman daha fazlası için alan vardır.
Smartsheet, diğer uygulamalar ve hizmetlerle kolayca çalışabilir. İş yönetimi becerilerinizi geliştirmek için Google Drive, Box, Jira, Salesforce, Quip vb. ile sorunsuz entegrasyonlar elde edersiniz.
Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi, entegrasyonlar asla yeterli değildir.
Bazen ihtiyacınız olan uygulamayı bulamazsınız.
Bu durumda, Zapier'i kullanarak Smartsheet'i Zoho Projects, Asana vb. gibi diğer uygulamalara bağlayabilir veya açık API'sini kullanarak yazılıma kendi entegrasyonunuzu ekleyebilirsiniz.
Asana ile Smartsheet'i karşılaştırın!
smartsheet Proje Yönetiminin 4 Avantajı
Proje yönetimi için Smartsheet kullanmanın en önemli avantajları şunlardır:
1. İçinizin rahat olması için kontrol ve güvenlik
Kurumsal proje yönetimi, güvenli verilere yüksek öncelik verir. Smartsheet, üçüncü taraf yükleniciler tarafından yıllık güvenlik denetimlerinden ve değerlendirmelerinden geçer. Verilerinizin en güvenilir sağlayıcıların TLS (Transport Layer Security) teknolojisiyle korunduğunu bilerek içiniz rahat olsun.
Bunun da ötesinde, Smartsheet verilerini şifreleme ve biyometrik tarama protokolleriyle güvenli bir şekilde depolar ve verilere erişimi Teknik Operasyonlar takımının yetkili üyelerine sınırlar.
Vay canına, bu bir üst seviye.
Bu, Smartsheet'in en büyük cazibe noktalarından biri ve Fortune 500 şirketlerinin yaklaşık %80'i tarafından kullanılmasının ana nedenlerinden biridir.
2. Zaman kazanmanıza yardımcı olan otomasyonlar
Smartsheet'in ş Akışı otomasyonları ile hangi eylemlerin hangi tepkilere neden olacağını ayarlayabilirsiniz. Bu, tekrarlayan görevleri otomatikleştirerek zamandan ve çabadan tasarruf etmenizi sağlar.
Ayrıca, tüm "eğer" ve "o zaman" ifadelerini görebileceğiniz bir araca sahip olduğunuzda, otomatikleştirilmiş iş akışları oluşturmak çok kolaydır.
3. Hesap tablolarınızı yanınızda taşıyabileceğiniz mobil uygulamalar
Smartsheet, iOS ve Android cihazlar için mobil uygulamalara sahiptir. 📱
Hesap tabloları cep telefonunda çalışmak için en kolay araçlar olmadığından, Smartsheet en iyi kullanıcı deneyimi için mobil uygulamalarını optimize etmiştir.
Ancak, mobil uygulama yalnızca dosyaları kontrol etmek veya takımınızla konuşmak için iyi işler.
Proje takvimi mi oluşturuyorsunuz? Çok da zor değil.
4. Basit, elektronik tablo tabanlı kullanıcı arayüzü
Eğer elektronik tablolar işinizin bir parçasıysa, Smartsheet'i seveceksiniz.
Sezgisel elektronik tablo arayüzü, Microsoft Excel, Microsoft Project, Google E-Tablolar ve Trello'dan dosya içe aktarmayı kolaylaştırır.
Smartsheet, proje yönetimi için gerekli olan dört görünümle birlikte gelir: Izgara, Kart (Smartsheet'in Kanban sürümü), Gantt ve Takvim.
Örneğin, Smartsheet Gantt grafikleriyle bağımlılıklar ve kritik yol ekleyebilir, koşullu biçimlendirme uygulayabilirsiniz.
Sanırım bu...
Smartsheet'in ne kadar yararlı olabileceğini öğrendiğinize göre, Smartsheet'in zekasını kaybettiği noktaları da size söylemek adil olacaktır.
smartsheet Proje Yönetiminin 5 Sınırı (Çözümleriyle)
Mükemmel bir araç yoktur.
Peki Smartsheet buna yakın mı?
Hayır, hayır! 🙅
İşte nedenleri:
1. Hesap tabloları modern proje yönetimi için pratik değildir
Günümüzde proje yönetimi yazılımları neden var?
Böylece takımlar tüm gün boyunca elektronik tablolarla çalışmaktan yorulmaz!
Hesap tabloları genellikle bu etkiye sahiptir.
Sonuçta, verilerle dolu hücreleri tek tek incelemek stresli bir iştir. 😩
Ama bekleyin. Dahası var.
İşte elektronik tabloların proje yönetimi için uygun olmamasının diğer bazı nedenleri:
- Verileri hızlıca gözden geçiremezsiniz
- Verilerin çoğunu manuel olarak girmeniz gerekecektir
- Güncellemeleri takip etmek zor
- Bir elektronik tablo üzerinden diğer kişilerle koordinasyon sağlamak kolay bir iş değildir
- E-postaları elektronik tablolardan gönderemiyorum
- Hesap tablolarına not alamıyor veya belge oluşturamıyor musunuz?
Ne düşündüğünüzü biliyoruz: bu liste ne zaman bitecek?
Dolayısıyla, elektronik tabloların sınırlamalarına sonsuza kadar katlanmak istemiyorsanız, Smartsheet ihtiyacınız olan proje yönetimi çözümü değildir.
Smartsheet, bazı elektronik tablo dışı görünümler sunsa da, modern bir proje aracından bekleyebileceğiniz esnekliğe sahip değildir.
Izgara görünümünden takvim veya Gantt görünümüne geçseniz bile, işinizin çoğu belirli bir sayfadaki koşullu biçimlendirmeye bağlı olacaktır.
Şimdi ne yapmalı?
ClickUp ile tanışın.
Küçük ve büyük kuruluşlardaki birçok takım tarafından kullanılan, dünyanın en yüksek puan alan proje yönetimi yazılımlarından biridir.
ClickUp, Smartsheet'i geride bırakan çok çeşitli özellikler sunarak en iyi Smartsheet alternatifi olmaktadır. 💪
İşte ClickUp'ın Smartsheet'ten daha akıllı olduğu noktalar:
ClickUp çözümü #1: Görünümler
Smartsheet'ten farklı olarak, ClickUp çeşitli esnek görünümler sunar.
Bunlardan bazıları şunlardır:
- Box görünümü: Her takım üyesinin iş yüküyle birlikte proje görevlerinin ilerlemesini görün
- Zihin haritası: boş bir tuval üzerine proje planınızı çizin
- Gantt grafiği görünümü: proje planınızı, zaman çizelgenizi ve bağımlılıkları görselleştirin . Ayrıca, proje tamamlanmasına giden en kısa yolu belirlemek için kritik yolu hesaplayabilirsiniz
- Pano görünümü: görevlerinizi bir Kanban panosu gibi yönetin
- Liste görünümü: işlerinizi liste biçiminde görün
ClickUp'ta görev görünümü seçenekleri
Smarthseet'ten farklı olarak, ClickUp'ta koşullu biçimlendirme veya diğer elektronik tablo sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Tüm bakış açılarını önemsiyoruz. 😉
ClickUp çözümü #2: E-posta ClickApp
ClickUp'tan posta var! 📬
Gmail, Outlook, Office 365 vb. dahil olmak üzere favori e-posta hizmet sağlayıcılarınızı destekleyen ClickUp'tan tüm e-postalarınızı doğrudan gönderin ve alın.
Platformdan ayrılmanıza gerek kalmayacak ve bu sayede çok zaman kazanacaksınız.
Hah! Bunu bir hesap tablosunda deneyin.
ClickUp ile e-posta gönderin ve alın
ClickUp çözümü #3: Not Defteri
Fikirleri seviyoruz ve daha da önemlisi, bunları not almanın pratik yollarını seviyoruz.
İşte bu yüzden ClickUp, sizin için çok amaçlı bir Not Defteri sunuyor.
Bir dakika, çok amaçlı mı?
Evet! Düzenli notlar alabilir, ancak notlarınızı görevlere dönüştürerek işinize de katabilirsiniz.
Akıllara durgunluk veren, değil mi? 🤯
ClickUp'ta notları görevlere dönüştürme
ClickUp çözümü #4: Belgeler
Video görüşmenizden birkaç dakika önce ekran paylaşımı için yedi tarayıcı sekmesini telaşla sıralıyor musunuz? 🤯
ClickUp ile ilişkileri kullanarak ilgili görevleri ve belgeleri görüntüleyin ve aynı pencerede sunum yapın!
ClickUp belgesinin üst kısmındaki İlişkiler altındaki sayfa bağlantılarına erişin
Aşağıdaki özellikleri kullanarak kolayca profesyonel belgeler oluşturun:
- Belge oluşturucuyu ve katkıda bulunanları göstermek için yazar ayarını etkinleştirin
- Galeri, masaüstünüz, bir bağlantı veya Unsplash kitaplığından özel bir kapak resmi seçin
- Kolay görünüm için yazı tipi boyutunu (küçük, normal, büyük) ayarlayın
- Sayfanın üst kısmındaki alt sayfalar bileşeninin anahtarını kullanarak tüm alt sayfalara hızlıca erişin
- İstatistikleri genişleterek kelime sayısı, karakter sayısı ve okuma süresini görünüm
- İzleyicileriniz için bağlam bilgisi eklemek için alt başlık ekleyin ve daha fazlasını yapın!
Belge organizasyonu, sürekli değişen proje işlerinin kaosunu yatıştırmaya yardımcı olur. Tüm proje bilgilerinize tek bir yerden erişerek günlük faaliyetlerinizi iyileştirebilirsiniz.
Küçükten büyüğe tüm projeleri tek bir belgeden arayın ve yönetin! 💫
2. Sınırlı takvim görünümü
Smartsheet'in takvim görünümü bazı planlama işlevleri sunar, ancak bunlar yeterli değildir.
Tarihle ilgili olmayan her şey bir sınırlamadır.
Örneğin, takvim görünümü kaynak yönetimi özellikleri sunmaz. Ayrıca, görevleri belirli bir zamanda gerçekleştirilmek üzere planlayamazsınız.
ClickUp çözümü #1: Takvim görünümü
ClickUp'ta zaman yönetimi bir önceliktir. Güçlü Takvim görünümü varken, belirli bir tarih ve saatte görevleri planlamanıza engel olamayız.
Takviminizde görmek istediklerinizi kontrol edin; ister bir gün, dört gün, bir hafta veya tüm ay için kuşbakışı görünüm.
Ayrıca, Kaynaklar'ı Takvim görünümünde doğrudan yönetebilir, böylece görünümler arasında geçiş yapmak yerine zamandan tasarruf edebilirsiniz.
Gördüğünüz gibi, takvimimiz görevleri planlamaktan daha fazlasını yapabilir. 😎
ClickUp'ın Takvim Görünümü'nde seçenekleri görüntüleyin
ClickUp çözümü #2: Zaman çizelgesi görünümü
Zaman çizelgesi görünümü, projenizin genel görünümünü doğrusal bir biçimde elde etmek için başka bir seçenektir.
Görevlerinizi kolayca sürükleyip bırakarak planlayın, yeniden düzenleyin vb.
ClickUp'ın Zaman Çizelgesi görünümünde görevleri sürükleyip bırakın
Zaman çizelgesini kişiselleştirmek mi istiyorsunuz?
Mükemmel, çünkü biz özelleştirmeye önem veriyoruz!
Şunları yapabilirsiniz:
- Hafta sonlarını gizle
- Alt görevleri göster
- Görev adlarını genişletin
- Görevleri listeye, duruma ve özel alanlara göre renklendirin
- Ve daha fazlası!
Zaman çizelgesi size ait, biz sadece hayal ettiğiniz zaman çizelgesini oluşturmanıza yardımcı olmak için buradayız.
3. Sınırlı takım raporlama özellikleri
Smartsheet'te takım raporlama özelliği vardır, ancak bu özellik sezgisel değildir.
Ayrıntılı bir Gantt grafiği kullanarak projenizin ilerlemesini izlemek için verileri manuel olarak girmeniz gerekir.
Dahası, raporlamanızı sadece bir Gantt grafiğiyle sınırlayamazsınız.
Bu ne? 90'lar mı? 🤦♂️
Bir proje yöneticisi, projelerinin nasıl ilerlediğini görmek için hız, yakma ve yakma grafikleri gibi daha fazla bilgiye ihtiyaç duyar.
ClickUp çözümü: Gösterge panelleri
ClickUp'taki gösterge panelleri, tüm proje etkinliklerinizi tek bir alanda merkezileştirmenize yardımcı olur.
50'den fazla bileşen kullanarak raporlar oluşturabilir ve görevler, ilerleme, kişiler, sprintler vb. hakkında içgörüler elde edebilirsiniz.
ClickUp'ta Gösterge Paneli Oluşturma
Sprintlerden bahsetmişken, Sprint Bileşenleri'ni kullanarak kümülatif akış, yakma, hız, teslim süresi ve yakma grafikleri dahil olmak üzere her türlü içgörülü veriye erişebilirsiniz.
ClickUp'ta burndown grafiği
Gösterge panellerimizde de özelleştirme seçenekleri sunmaktan geri adım atmadık.
İşlerinizi istediğiniz şekilde görselleştirmek için Özel Bileşenler ile gösterge panellerinizi oluşturun.
Bileşenleri şu amaçlarla kullanabilirsiniz:
- Çizgi grafikler
- Çubuk grafikler
- Portföyler
- Pil grafikleri
- Hesaplamalar
- Ve daha fazlası
Kendi güçlü Gösterge Panellerinizi oluşturmak için sabırsızlanıyor musunuz?
Hemen başlamak için proje yönetimi gösterge paneli oluşturma hakkında ayrıntılı kılavuzumuza göz atın!
4. Manuel zaman takibi
Smartsheet yazılımı, "1/2 gün", "saat ve dakika" ve "ayrıntılı saat ve dakika" dahil olmak üzere birçok şekilde zamanı izlemenizi sağlar
Ancak, bunu kullanmak için tahmini süreyi manuel olarak onaylamanız veya süreyi kendiniz girmeniz gerekir.
Başlatma zamanlayıcısını tıklayarak belirli bir günün etkinliklerini de izleyebilirsiniz.
Ama tahmin edin ne oldu?
İzlenen zamanı zaman çizelgesine manuel olarak eklemeniz gerekecektir. Sanki elektronik tabloları yönetmek zaten yeterince manuel çaba gerektirmiyormuş gibi! 😫
ClickUp çözümü #1: Yerel zaman takibi
Siz işinize odaklanırken, zamanınızı ClickUp takip etsin.
Belirli bir görev için zaman takibine başlamak için başlat düğmesine tıklayın.
Başka bir görev üzerinde mi çalışmak istiyorsunuz?
Hemen başlayın ve bu görev için zamanlayıcıyı başlatın.
ClickUp'ta zaman takibi
Zamanlayıcıyı istediğiniz gibi başlatın ve durdurun. Ayrıntılı zaman kullanım raporlarını hesaplayıp oluştururuz, böylece siz rahatlayabilirsiniz.
Aynı görevler için cihazlar arasında geçiş yapıp zaman takibine devam edebileceğinizi biliyor muydunuz?
İşte global zamanlayıcımızın güzelliği!
ClickUp çözümü #2: Zaman takibi entegrasyonları
ClickUp'ın tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacağından eminiz.
Ancak entegrasyonlar için her zaman yer vardır, değil mi?
İşte bu yüzden ClickUp, Everhour, Time Doctor, Toggl veya Harvest gibi favori zaman takibi uygulamalarınızla zamanı takip etmenizi sağlar.
ClickUp ile Harvest zaman takibi entegrasyonu
5. Fiyatlandırma
Smartsheet kredi kartı bilgilerinizi istemez ve 30 günlük ücretsiz deneme sürümü sunar.
Kulağa hoş geliyor, değil mi?
Peki…
Temel Bireysel planın maliyeti aylık 14 $, İş planı ise aylık 25 $/kullanıcı'dan başlıyor. Bundan sonra fiyatlar gökdelenler gibi yükseliyor.
Smartsheet'in fiyatları hem bireysel kullanıcılar hem de büyük kuruluşlar için pahalıdır.
Aradığımız eşitlik bu değil!
Ama iyi haberler de var:
ClickUp çözümü: Sonsuza Kadar Ücretsiz Plan
Küçük takımlar, büyük kuruluşlar ve hatta serbest çalışanlar veya bireyler için ideal olduğumuzu söylerken ciddiyiz.
Herkes, sınırsız görev ve kullanıcıyı destekleyen ClickUp'ın zengin özelliklere sahip Sonsuza Kadar Ücretsiz Planına erişebilir.
Ve "sonsuza kadar" gerçekten sonsuza kadar demektir. Hiçbir şart yok!
Ücretli planlar ne durumda? Tek kelimeyle: Uygun fiyatlı!
Kendiniz görün:
- Sınırsız (aylık 5 $/kullanıcı): Sınırsız entegrasyonlar Sınırsız gösterge paneli Sınırsız özel görünümler Ve daha fazlası
- Sınırsız entegrasyonlar
- Sınırsız Gösterge Paneli
- Sınırsız Özel görünümler
- Ve daha fazlası
- Sınırsız entegrasyonlar
- Sınırsız Gösterge Paneli
- Sınırsız Özel görünümler
- Ve daha fazlası
- İş (aylık 9 $/kullanıcı): Durumdaki Süre Sprint Puanları Özel Görev Kimlikleri Ve daha fazlası
- Durumdaki Süre
- Sprint Puanı
- Özel Görev Kimlikleri
- Ve daha fazlası
- Durumdaki Süre
- Sprint Puanı
- Özel Görev Kimlikleri
- Ve daha fazlası
- Business Plus (aylık 19 $/kullanıcı): Birden çok Listede alt görevler Özel rol oluşturma Kişiselleştirilmiş yönetici eğitimi Ve daha fazlası
- Birden çok Listedeki alt görevler
- Özel rol oluşturma
- Kişiselleştirilmiş yönetici eğitimi
- Ve daha fazlası
- Birden çok Listedeki alt görevler
- Özel rol oluşturma
- Kişiselleştirilmiş yönetici eğitimi
- Ve daha fazlası
Ama hepsi bu kadar değil.
Tablo görünümü de mevcut olduğundan, elektronik tablo işlevlerinden tamamen vazgeçmenize gerek yok. Burada alanların toplamlarını, ortalamalarını vb. hesaplayabilir ve hatta bir resim ekleyebilirsiniz.
Ama henüz tamamlanmadı.
ClickUp'ın Tablo görünümünde bir tablo biçimlendirme
ClickUp ile yapılabilecek diğer şeylere göz atın:
- Tek bir görevi birden fazla atanan kişiye atayın
- Wifi bağlantısı kesildiğinde çevrimdışı modu kullanarak ClickUp'a erişin
- Öncelikler'i kullanarak görevlerin aciliyetini ayarlayın
- Zaman Tahminleri Ayarlama
- Diğer proje yönetimi yazılımlarından otomatik olarak içe aktarın
- Özel bildirimlerle bir bildirimin neyin tetikleyicisi olacağına ve ne zaman gönderileceğine karar verin
Smartsheet akıllı bir seçim mi?
Smartsheet uygulaması, Excel'den daha eğlenceli ve daha az karmaşık bir elektronik tablo oluşturmaya çalıştı. Ancak, Excel'den daha iyi olması, ideal olduğu anlamına gelmez.
Özellikle ClickUp varken!
ClickUp, size elektronik tablolara bakmanızı istemeyen her türlü kuruluş ve birey için ideal bir araçtır. (İsterseniz, Tablo görünümü seçeneğini kullanabilirsiniz. )
Ve Smartsheet'in aksine, ClickUp istediğiniz her şey olabilir.
Görev yöneticisi, kaynak tahsis edici, zaman takipçisi, not alma aracı, belge yöneticisi..
Gerçekten "akıllı" bir araç istiyorsanız, ClickUp'ı bugün ücretsiz olarak edinin! 👋