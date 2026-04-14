En İyi 20 Gönüllü Yönetimi Yazılımı

Gönüllüleri elektronik tablolarda yönetmek, basit bir planlamayı saatlerce süren ve önlenebilir idari işlere dönüştürebilir. Çakışan vardiyalar, kaçırılan takipler ve dağınık kayıtlar, asıl önemli olan işlerden zaman çalar.

Bir saatlik gönüllü hizmetin değeri şu anda 34,79 dolar olduğundan, her hafta manuel koordinasyon için harcanan birkaç saat bile hızla büyük bir meblağa dönüşebilir. İşte bu yüzden doğru gönüllü yönetim yazılımını seçmek önemlidir.

Planlamayı basitleştirmenize, iletişimi geliştirmenize ve her gönüllü saatinden daha iyi yararlanmanıza yardımcı olmak için en iyi 20 gönüllü yönetim yazılımı aracını bir araya getirdik. 📊

En İyi Gönüllü Yönetimi Yazılımlarına Genel Bakış

İşte bu listedeki tüm gönüllü yönetim yazılımlarının hızlı bir karşılaştırması:

Araç En uygun olduğu alanlar Anahtar özellikler Fiyatlandırma* ClickUp Her boyutundaki takımlar için hepsi bir arada bir operasyon platformu isteyen her boyutundaki kar amacı gütmeyen kuruluşlar Gönüllü kayıt formları, Takvim ve Gantt görünümleriyle vardiya planlama, zaman takibi, gösterge panelleri, yapay zeka destekli özetler Sonsuza Kadar Ücretsiz; Kurumsal kullanıcılar için özelleştirme seçeneği mevcuttur VolunteerHub Yüksek hacimli gönüllü planlaması ve CRM senkronizasyonunu yöneten büyük kurumsal işletmeler Self servis gönüllü portalı, CRM entegrasyonları (Blackbaud), SMS hatırlatıcıları, OnSite check-in kioskları Planlar aylık 143 $'dan başlıyor SignUpGenius Basit, tek seferlik gönüllü kayıtlarını koordine eden bireyler ve küçük gruplar Sürükle ve bırak vardiya oluşturucu, ödeme tahsilatı, bekleme listeleri, otomatik hatırlatıcılar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 11,99 $'dan başlar. Bloomerang Volunteer Uzun vadeli gönüllüleri mali bağışçılara dönüştürmeye odaklanan orta boyutlu kar amacı gütmeyen kuruluşlar Gönüllü-bağışçı CRM senkronizasyonu, katılım puanı, geçmiş kontrolü, mobil gönüllü yönetimi Planlar aylık 119 $'dan başlıyor CERVIS Dönüşümlü katılımcılarla büyük gönüllü veritabanlarını yöneten küçük ve orta boyutlu kuruluşlar Sınırsız gönüllü, grup kayıtları, otomasyonla gönderilen teşekkür mesajları, oryantasyon desteği Planlar aylık 25 $'dan başlıyor GetConnected by Galaxy Digital Şehir genelindeki gönüllü merkezlerini yöneten kurumsal işletmeler ve büyük ağlar (belediyeler, üniversiteler) Çok kurumlu gönüllü merkezi, hizmet öğrenimi izleme, afet müdahale ş Akışı Özel fiyatlandırma Volgistics Kapsamlı özelleştirme ve esnek, modüler gönüllü veritabanlarına ihtiyaç duyan orta boyutlu kar amacı gütmeyen kuruluşlar Özel Alanlar, dönüm noktası otomasyonu, çoklu lokasyon gönüllü yönetimi Planlar aylık 9 $'dan başlıyor iVolunteer Tekrarlayan, ücretsiz etkinlikler düzenleyen küçük ve orta boyutlu kuruluşlar Ücretsiz planlama, etkinlik sihirbazı, gönüllü portalı, mobil check-in Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Track It Forward Saat izleme ve mezuniyet dönüm noktası izlemesi öncelikli olan bireyler ve okullar Mobil saat kaydı, GPS doğrulama, dönüm noktası izleme Planlar aylık 15 $'dan başlıyor WhenToHelp Karmaşık, matematik ağırlıklı vardiya rotasyonlarını yöneten orta boyutlu ve kurumsal takımlar Otomatik doldurma planlama algoritması, gönüllü takas panoı, tercihlere dayalı görevlendirmeler Abonelik fiyatları Volunteero Katılım ve sadakat odaklı, orta boyutlu, mobil öncelikli kar amacı gütmeyen kuruluşlar Otomatik referanslar, oyunlaştırma rozetleri, Zapier entegrasyonları Özel fiyatlandırma VolunteerLocal Hızlı ve sorunsuz kayıt gerektiren büyük ölçekli halka açık etkinlikleri yöneten kurumsal işletmeler Ücretsiz kayıt, kiosk check-in, bekleme listesi otomasyonu Planlar etkinlik başına 200 $'dan başlar Mobilize Orta boyutlu ve kurumsal savunuculuk grupları ile siyasi kampanyalar, ağlardan gönüllüleri işe alıyor Etkinlik tanıtım ağı, akranlar tarafından yönetilen etkinlikler, savunuculuk araçları Ücretsiz; Özel fiyatlandırma Better Impact Programın etkisini ve finansal ROI'yi izleyen köklü orta boyutlu kar amacı gütmeyen kuruluşlar Kendi kendine planlama portalı, gönüllü ROI raporlaması, eğitim modülleri Özel fiyatlandırma Rallly Toplantıları veya tek seferlik proje saatlerini koordine eden bireyler ve küçük takımlar Zaman anketi, saat dilimi senkronizasyonu, anonim katılım Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 7 $'dan başlar TimeCounts Modern topluluk merkezlerine ve yeni üye alımına öncelik veren küçük ve orta boyutlu takımlar Markalı gönüllü portalları, işe alım kontrol listeleri, beceri filtreleri Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 59 $'dan başlar Rosterfy Uçtan uca otomasyona ihtiyaç duyan küresel kurumsal şirketler ve büyük dünya etkinlikleri İşe alım otomasyonu, gönüllü mobil uygulama, ESG raporlaması Özel fiyatlandırma HandsOn Bağlantı Çok uluslu koordinasyon için Salesforce tabanlı bir çözüme ihtiyaç duyan büyük kurumsal işletmeler Salesforce tabanlı CRM, çok dilli arayüz, SDG izleme Özel fiyatlandırma Givlly Gönüllü Yönetimi Entegre uyum eğitimi ihtiyacı olan orta boyutlu sosyal hizmet kurumları Yerleşik LMS, CSR raporlama, gönüllü mobil uygulamaları Özel fiyatlandırma Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi Form gönderilerini otomasyon ile görev panolarına dönüştüren küçük ve orta boyutlu takımlar Form otomasyonu, elektronik imzalar, görev izleme için görsel panolar Ücretsiz; Ücretli planlar aylık 19,50 $'dan başlar

Gönüllü yönetim yazılımında nelere dikkat etmelisiniz?

Hayatınızı kolaylaştıracak bir gönüllü yönetimi çözümü bulmak için şu beş olmazsa olmaz özelliğe dikkat edin:

Sorunsuz gönüllü kayıt süreci: Becerileri ve feragatnameleri otomatik olarak kaydeden özelleştirilebilir kayıt formlarını arayın

Kendi kendine planlama: Gönüllülerin vardiyaları inceleyip telefonlarından kendileri kaydolabilmelerini sağlayan bir araç seçin; böylece e-posta ile gidip gelme ihtiyacını azaltın

Otomatik iletişim: Yazılımın SMS veya e-posta yoluyla otomatik vardiya hatırlatıcıları gönderebildiğinden ve sürükle-bırak takvimlerini desteklediğinden emin olun; böylece katılım eksikliği oranını düşürün ve herkesin bilgilendirilmesini sağlayın

Etki raporlaması ve saat izleme: Gönüllülerin çalışma saatlerini kaydeden ve bağışçılara etkisini kanıtlamak için net, dışa aktarılabilir Gönüllülerin çalışma saatlerini kaydeden ve bağışçılara etkisini kanıtlamak için net, dışa aktarılabilir proje raporları oluşturan özelliklere öncelik verin

CRM ve entegrasyonlar: Mevcut bağışçı veritabanınızla senkronizasyon yapabilen bir platform seçin ve destekçilerinizin nasıl hareket ettiğine dair 360 derecelik bir görünüm elde edin

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %33'ü, çoğunlukla bu araca aşina oldukları veya mevcut kurulumlarında zaten mevcut olduğu için elektronik tabloları kullandıklarını söylüyor. Birçok takım, özellikle de küçük takımlar için, kararları özellik setlerinden çok maliyet ve kolaylık belirler. Bütçeler sınırlı olduğunda, düzenli kalmak için ekstra manuel çaba gerektirse bile, herkesin zaten erişimi olan ve aşina olduğu araçları kullanmaya devam etmek doğaldır. ClickUp, yığına daha fazla uygulama eklemeden işleri basit tutan bir alternatif sunar. Görevler, Belgeler, Gösterge Panelleri, Sohbet ve hatta Clips ile video güncellemeleri, özetler ve otomasyon için yerleşik yapay zeka tarafından desteklenen tek bir çalışma alanında bulunur. Takımlar, verileri ve güncellemeleri birden fazla araçta yönetmek yerine, yeni karmaşıklık katmanları oluşturmadan projeleri koordine etmek, güncellemeleri paylaşmak ve uyum içinde kalmak için tek bir Çalışma Alanı'na sahip olurlar.

En İyi Gönüllü Yönetimi Yazılımı

Bazı gönüllü yönetim araçları ücretsizdir, diğerleri ise kar amacı gütmeyen kuruluşlara indirim veya daha gelişmiş ücretli planlar sunar. Aşağıdaki liste, farklı boyutlardaki takımlar, ş akışları ve bütçe ihtiyaçları için en iyi seçenekleri öne çıkarır.

1. ClickUp (Hepsi bir arada gönüllü operasyonları ve kar amacı gütmeyen kuruluşların koordinasyonu için en iyisi)

Gönüllü fırsatları, başvurular ve geri bildirimler için özelleştirilebilir ClickUp formları oluşturun

ClickUp, gönüllü koordinasyonu, dokümantasyon, iletişim ve raporlamayı tek bir Çalışma Alanı’nda bir araya getiren dünyanın ilk Birleşik AI Çalışma Alanıdır. Takımınızın birden fazla platform arasında gidip gelmeden kayıt aşamasından etki aşamasına geçmesine yardımcı olur ve sonuçta İş Dağınıklığını önler.

Ayrıca, gönüllü koordinasyonu, paydaş raporlaması ve fonksiyonlar arası planlama dahil olmak üzere kar amacı gütmeyen kuruluşların faaliyetlerini daha geniş kapsamda desteklemek üzere tasarlanmıştır ve uygun kuruluşlar için kar amacı gütmeyen kuruluşlara özel fiyatlandırma sunulmaktadır.

Nasıl olduğunu görelim! 🤩

Gönüllü kayıtlarını organize bir işe dönüştürün

ClickUp Forms, bilgi toplama ile ardından gelen işlerin organize edilmesi arasındaki boşluğu ortadan kaldırır. Her form gönderi, etkinliklerin, programların ve gönüllü koordinasyonunun halihazırda bulunduğu Çalışma Alanı’nda anında bir ClickUp Görevi oluşturabilir.

Forms, etkinlik kaydının ötesinde, takımların gelen kutuları veya elektronik tablolar arasında bilgi peşinde koşmadan gönüllü başvurularını, geri bildirimlerini, feragatnamelerini ve program önerilerini toplamasına da yardımcı olabilir.

Bir sivil toplum kuruluşunun hafta sonu gıda dağıtım kampanyası düzenlediğini varsayalım. Gönüllü koordinatörü, uygunluk durumunu, tercih edilen rolleri ve önceki deneyimleri soran bir kayıt formu paylaşır. Yanıtlar geldikçe, her gönderi otomatik olarak gönüllünün bilgilerinin eklendiği bir Görev oluşturur.

Görev, katılımı organize etmek için gerekli ayrıntıları içerir. Özel Alanlar, tercih edilen vardiyalar, sertifikalar veya eğitimler, iletişim bilgileri ve ulaşım imkanları gibi bilgileri depolar.

Gönüllü faaliyetlerini yanıtlara ve sonraki adımlara dönüştürün

Kaç gönüllü mevcut olduğu veya hangi etkinliklerin hala gönüllüye ihtiyaç duyduğu gibi bir cevaba ihtiyacınız olduğunda, genellikle bunu bulmak için birkaç yeri kontrol etmeniz gerekir.

Uygun kaynak tahsisi için takımınızın yapacaklarını haritalandırmak üzere ClickUp Brain'e danışın

ClickUp Brain, çalışma alanınızda ve bağlı araçlarda bulunan bilgileri analiz ederek bu iş yükünü azaltır. Gönüllü çalışma alanınızın içinde doğrudan çalışır; Görevleri, Belgeleri, yorumları ve Form yanıtlarını okuyarak bilgileri özetler ve karar vermeniz için ihtiyacınız olan ayrıntıları ortaya çıkarır.

Bir toplum sağlığı kampı hazırladığınızı varsayalım. Kayıtlar arttıkça, ClickUp Brain'den bu görevleri gözden geçirmesini ve her rol için kaç gönüllünün kaydolduğunu özetlemesini isteyebilirsiniz. Bu, hangi alanlarda yeterli personel olduğunu ve eksikliklerin olup olmadığını gösteren hızlı bir genel bakış sunacaktır. Etkinlik için daha fazla gönüllüye ihtiyaç duyulursa, eksikliği hemen tespit edebilir ve görev dağılımını ayarlayabilirsiniz.

📌 Örnek komut: ‘Sağlık kampı etkinliği için tüm gönüllü görevlerini gözden geçir ve her rol için kaç gönüllünün kaydolduğunu özetle. Beşten az gönüllü olan rolleri vurgulayın. ’

Gönüllülük kampanyalarını planlayın:

Gönüllü katılımını ve programın ilerleyişini gerçek zamanlı olarak izleyin

Her programın ilerlemesini izlemek, genellikle birkaç elektronik tabloyu kontrol etmeyi veya koordinatörlerden güncelleme beklemeyi gerektirir.

ClickUp gösterge paneli, gönüllü faaliyetlerinizde gerçekleşen her şeyi gerçek zamanlı olarak görünümde sunar.

ClickUp gösterge panelleri ile gönüllüleri ve görevleri takip edin

Güncellemeleri manuel olarak toplamak yerine, Çalışma Alanınızda bulunan görevlerden ve gönüllü kayıtlarından doğrudan veri çeken bir Gösterge Paneli oluşturabilirsiniz. Koordinatörler rol atadıkça, görev durumlarını güncelledikçe veya yeni gönüllüler ekledikçe Gösterge Paneli otomatik olarak güncellenir.

Ayrıca, gösterge panelleri programlarınızdaki katılımı izlemenize de yardımcı olur. Etkinlikler sırasında kaydedilen toplam gönüllü saatlerini izlemeyi sağlayabilir veya farklı girişimler arasındaki katılımı karşılaştırabilirsiniz.

Ayrıca, tekrarlanan katılımları, takdir çabalarını ve genel katılım eğilimlerini izlemenize yardımcı olabilirler, böylece zaman içinde gönüllülerin kalıcılığını artırabilirsiniz.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Belgeleri tek bir yerde toplayın: SOP'leri, eğitim kılavuzlarını, özel ihtiyaçları ve sorumluluk feragatnamelerini doğrudan ilgili gönüllü görevlerinin yanında SOP'leri, eğitim kılavuzlarını, özel ihtiyaçları ve sorumluluk feragatnamelerini doğrudan ilgili gönüllü görevlerinin yanında ClickUp Docs 'ta saklayın

Gönüllü çalışma saatlerini takip edin: ClickUp'ın yerleşik ClickUp'ın yerleşik zaman takibi özelliğini kullanarak gönüllü çalışma saatlerini kaydedin, notlar ve etiketler ekleyin ve gönüllü katılımı ile programın etkisi hakkında daha net raporlar oluşturun

İletişimi ve bağlantılı işleri koordine edin: ClickUp Sohbet 'te hatırlatıcılar ve güncellemeleri paylaşın ve ClickUp'ı ClickUp SyncUp, E-posta, Takvimler ve CRM'ler gibi araçlarla bağlayarak gönüllü koordinasyonunun silolaşmasını önleyin

Vardiyaları net bir şekilde planlayın ve paylaşın: Takvim görünümü dahil olmak üzere Takvim görünümü dahil olmak üzere ClickUp Görünümlerini kullanarak gönüllü görevlerini planlayın, zaman çakışmalarını tespit edin ve personel ile gönüllüler arasında programları daha net bir şekilde koordine edin

Tekrarlayan görevleri otomatikleştirin: Gönüllüleri atamak, form gönderilerini doğru koordinatöre yönlendirmek ve etkinlik görev durumlarını güncellemek için özel Gönüllüleri atamak, form gönderilerini doğru koordinatöre yönlendirmek ve etkinlik görev durumlarını güncellemek için özel ClickUp Otomasyonları oluşturarak zaman alan rutin görevlerden kurtulun

Bağışçılar ve yönetim kurulu raporlamasını destekleyin: Özel Alanlar , Formüller ve Gösterge Panellerini kullanarak gönüllü çalışma saatlerini, fonla ilgili metrikleri ve program performansını tek bir yerden izleyin

Gönüllülerin kalıcılığını destekleyin: Takip, eğitim ve takdir çabalarını tek bir yerden izleyin, böylece gönüllüler tek bir etkinliğin ötesinde de katılımlarını sürdürsünler

ClickUp'ın sınırlamaları

Kapsamlı özellik seti, yeni takımlar için bir öğrenme süreci gerektirebilir

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp, kar amacı gütmeyen kuruluşların Çalışma Alanları için özel bir indirim sunuyor.

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (8.200'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (3.700'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir Capterra kullanıcısı ClickUp hakkında şöyle dedi:

Dosyaları tek bir yerde barındırdığı için, deli gibi 500 e-postayı tek tek incelemek zorunda kalmıyorum. Yaratıcı ekibin ne kadar iş yaptığını ve iş yükü altında ezilip ezilmediklerini görsel olarak görebiliyorum. Otomasyon gerçekten işe yarıyor, artık her Monday sabahı aynı görevleri manuel olarak tekrarlamak zorunda kalmamam çok güzel… On kişilik grubumuz için kurulumu çok hızlı oldu. Bize öğretmek için gönderdikleri kişi çok azimliydi ve sonunda herkes nasıl kullanıldığını öğrendi. Slack'e bağlantı kurmak da düşündüğüm kadar kötü bir deneyim olmadı.

🚀 ClickUp Avantajı: ClickUp Brain MAX'ı kullanarak görevler, belgeler, dosyalar ve bağlı uygulamalar arasında arama yapar ve bilgileri bulur. ClickUp Brain MAX ile bağlı araçlarınızda bağlam araması yapın Örneğin, bu yılki bağış toplama maratonunu planlıyorsanız ve geçen yıl kayıt ve lojistik işlemlerini yürüten gönüllülerle yeniden iletişime geçmek istiyorsanız, Brain MAX'tan bu kayıtları bulmasını isteyebilirsiniz. Bundan sonra, bu gönüllülerle iletişime geçmek için takip Görevleri oluşturabilir, koordinatörleri sosyal yardım faaliyetlerine atayabilir veya yaklaşan etkinlik için aynı rol yapısını yeniden kullanabilirsiniz.

📌 Örnek komut: Geçen yılki bağış toplama maratonunda işini yapan gönüllüleri bulun ve üstlendikleri rollerı özetleyin.

2. VolunteerHub (Yüksek hacimli gönüllü programlamasını otomasyonla gerçekleştirmek isteyen büyük dernekler için en iyisi)

VolunteerHub, manuel kayıt formlarının yerini, insanların kendilerini kaydettikleri, feragatname imzaladıkları ve kendi vardiyalarını seçtikleri dijital bir portal ile alır. Bu sayede idari iş yükü personelinizden alınarak gönüllülerin omuzlarına yüklenir.

Bu, her hafta aynı vardiyaları yürüten gıda bankaları veya barınaklar için özellikle güçlü bir seçimdir. Platform ayrıca Blackbaud gibi kar amacı gütmeyen kuruluşların CRM'leriyle doğrudan senkronizasyon yapar; bu da gönüllü verilerinizin ve bağışçı etkileşim kayıtlarınızın aynı döngüde kalması anlamına gelir.

VolunteerHub'ın en iyi özellikleri

Belirli etkinlikler için markalı açılış sayfaları oluşturarak, işe alım süreçlerinize ana web sitenizle uyumlu profesyonel bir görünüm kazandırın

Gönüllüleri yaklaşan vardiyaları hakkında bilgilendirmek ve gelmeme durumlarını azaltmak için SMS ve e-posta hatırlatıcılarını otomasyon ile otomatikleştirin

Gönüllülerin geldikleri anda kendileri check-in yapabilmeleri ve çalışma saatlerini kaydedebilmeleri için OnSite kioskları kurun

Veritabanınızı becerilere göre filtreleyerek, özel görevler için belirli gönüllü gruplarını bulun ve onlara mesaj gönderin

VolunteerHub'ın sınırları

Ham verileri Excel'e aktarmadığınız sürece önceden ayarlanmış şablonlarla sınırlı olduğunuzdan, gerçek anlamda özel bir rapor oluşturucuya sahip değildir.

Açılış sayfası düzenleri nispeten katı olduğundan ve gelişmiş tasarım veya bileşen eklemelerine izin vermediğinden, genel sayfalar için özel seçenekler sınırlıdır.

VolunteerHub fiyatlandırması

Ayrıca: Aylık 143 $

Pro: Aylık 288 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

VolunteerHub puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,3/5 (25'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar VolunteerHub hakkında ne diyor?

İşte bir Capterra yorumcusunun görüşü:

VolunteerHub, gezinmesi kolay ve kullanımı basit, hoş bir gönüllü arayüzüne sahiptir. Yöneticiler için de özellikler çok az eğitim gerektirir ve son derece kullanıcı dostudur. Bu platformu çok uzun süredir kullanıyoruz, bu nedenle fiyatlandırma her zaman çok makul olmuştur.

3. SignUpGenius (Vardiyaları koordine etmek için basit ve ücretsiz bir yönteme ihtiyaç duyan küçük takımlar ve topluluk grupları için en iyisi)

via SignUpGenius

SignUpGenius bağlantısı, kurulumu kolay olduğu için temel koordinasyon için ideal bir seçenektir. Bir şablon seçin, gönüllü zaman aralıklarını ekleyin ve bağlantıyı gönderin; gönüllülerinizin yer ayırtmak için hesap oluşturmasına bile gerek yoktur.

Bu düşük giriş engeli, çok adımlı bir kayıt sürecinden cayabilecek tek seferlik gönüllülere güvenen topluluk grupları için çok önemlidir. Platform ayrıca basit planlama ile hafif bağış toplama arasındaki boşluğu da doldurur. Bu sayede, kayıt sayfasında doğrudan tişört satabilir veya küçük bağışlar toplayabilirsiniz.

SignUpGenius'un en iyi özellikleri

Sürükle ve bırak oluşturucu ile okullar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve spor takımları için hazır şablonları kullanarak dakikalar içinde kayıtları başlatın

Ödemeleri ve bağışları doğrudan kayıt formunuzdan toplayarak etkinlik kaydı ve bağış toplama işlemlerini tek adımda halledin

Gönüllülere yaklaşan taahhütleri bildirmek ve manuel takip işlemlerini azaltmak için hatırlatıcıları ve metin uyarılarını otomasyon ile otomatikleştirin

Bekleme listelerini otomatik olarak yöneterek, son dakikada birinin iptal etmesi durumunda bile tüm yerlerin dolu kalmasını sağlayın

SignUpGenius'un sınırlamaları

Ücretsiz ve alt seviye planlarda tasarım seçenekleri sınırlıdır, bu da kayıt sayfalarınızın genellikle reklamlarla dolu görünmesine neden olur

Uzun vadeli izleme için merkezi bir veritabanının olmaması, kalıcı gönüllü listesini yönetmeyi zorlaştırıyor

SignUpGenius fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Başlangıç: Aylık 11,99 $

Essentials: Aylık 29,99 $

Premium: Aylık 59,99 $

Kurumsal: Özel fiyatlandırma

SignUpGenius puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (1900'den fazla yorum)

SignUpGenius hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

G2'deki bir yorumcu şöyle diyor:

Signup Genius, öğretmenlerin aynı gün içinde birden fazla görüşmeyi kolayca organize etmesini sağlar. Bir veli görüşme talebinde bulunduğunda, ona kayıt ol linki içeren bir e-posta gönderebilirim. Bu sayede veli, kendisine en uygun zamanı seçebilir. Bir günde arka arkaya 15'ten fazla toplantım olduğunda işlerimi düzenli tutmama yardımcı oluyor.

4. Bloomerang Volunteer (Gönüllü tabanını bağışçı havuzuna dönüştürmek isteyen köklü sivil toplum kuruluşları için en iyisi)

Bloomerang aracılığıyla

Bloomerang Volunteer, yüzlerce kişiyi aynı anda yönetmeniz gereken büyük ölçekli etkinliklerin karmaşık lojistik işlemlerini üstlenir.

Bu kar amacı gütmeyen kuruluşlar için geliştirilmiş araç, daha kapsamlı Bloomerang CRM'nin entegre bir uzantısı olarak çalışır; bu sayede gönüllü faaliyetleri, bağış toplama için kullanılan aynı üye profiline otomatik olarak kaydedilir.

Bu senkronizasyon, katılım puanlamasını kullanarak önemli miktarda zaman ayıran ancak henüz maddi bağış yapmamış destekçileri belirlemenizi sağlar. Bu verileri merkezileştirebilir ve gönüllünün geçmişine göre belirli sosyal yardım kampanyaları tetikleyebilirsiniz; örneğin, uzun vadeli mentorları tekrarlayan bağış çemberine katılmaya davet edebilirsiniz.

Bloomerang'ın en iyi özellikleri

Hangi gönüllülerin finansal katkı sağlama olasılığının en yüksek olduğunu gösteren etkileşim puanlamasını kullanarak potansiyel bağışçıları belirleyin

Gönüllülerin belirli becerilerini ve uygunluk durumlarını açık rollerinizle eşleştiren yapay zeka destekli filtreleri kullanarak gönüllüleri vardiyalara otomatik olarak yerleştirin

Personelin sahada iken programları ayarlamasına ve boşlukları gerçek zamanlı olarak doldurmasına olanak tanıyan bir mobil uygulama ile etkinlikleri telefonunuzdan yönetin

Platform içinde doğrudan entegre geçmiş kontrolleri gerçekleştirerek, mevzuata uygun kalırken işe alım sürecini hızlandırın

Bloomerang'ın sınırlamaları

Platform, genellikle rehberli kurulum gerektiren özelliklerle dolu olduğu için, yeni kullanıcıların alışması zor gelebilir.

Raporlama, kapsamlı özel seçeneklerden yoksundur; bu da, verileri yine de bir elektronik tabloya aktarmak zorunda kalabileceğiniz anlamına gelir

Bloomerang fiyatlandırması

Başlangıç Planı: Aylık 119 $

Bloomerang puanları ve yorumları

G2: 4,3/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (60'tan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Bloomerang hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcu şöyle diyor:

Bloomerang CRM ile veri senkronizasyonu geliştirildi, kuruluş genelinde planlama sorunlarını yönetmek için yeni bir Merkezi Planlama özelliksi eklendi ve tekrarlanan vardiyalar fonksiyonu iyileştirildi.

5. CERVIS (Yoğun destek ve sınırsız gönüllü kapasitesine ihtiyaç duyan kuruluşlar için en iyisi)

CERVIS aracılığıyla

CERVIS (Topluluk Etkinliği Kayıt ve Gönüllü Bilgi Sistemi), otomasyon ile insani dokunuş arasında bir denge kurmak isteyen koordinatörler için geliştirilmiştir.

Birçok platform kayıtlarını ücretli erişim duvarlarının arkasına saklarken, ClickUp tüm kademelerinde sınırsız gönüllü kaydı sunar. Bu fiyatlandırma modeli, binlerce destekçiden oluşan devasa bir veritabanını yöneten kuruluşlar için önemli bir avantajdır.

Bu yazılımı, kurumsal gönüllü günlerini veya kilise hizmet takımlarını koordine etmek gibi karmaşık grup yönetimi gerektiren senaryolarda kullanabilirsiniz. Herhangi bir tableti veya mobil cihazı yerinde bir kioska dönüştüren web tabanlı giriş/çıkış konsolu gibi özel özellikler içerir.

CERVIS'in en iyi özellikleri

Destekçi veritabanınız büyüdükçe ekstra ücretler konusunda endişelenmeden, herhangi bir planda sınırsız sayıda gönüllüyü yönetin

Takım liderlerinin üyeleri veya kurumsal ortakları için vardiya blokları ayırmasına izin vererek grup kayıtlarını kolayca koordine edin

Teşekkür notlarını ve vardiya hatırlatıcılarını metin ve e-posta yoluyla otomasyon aracılığıyla otomatikleştirerek, manuel çaba harcamadan katılımı yüksek tutun

CERVIS'in sınırlamaları

Kullanıcı arayüzü, modern proje yönetimi araçlarına kıyasla modası geçmiş görünüyor; bu da genç gönüllüler için daha az sezgisel gelebilir.

Gelişmiş raporlama özelliği yalnızca daha yüksek fiyatlı planlarda sunuluyor; bu da bütçe kısıtlaması olan küçük takımların hibe başvurularında etkilerini ölçümlemesini zorlaştırıyor

CERVIS fiyatlandırması

Temel: Aylık 25 $

Standart: 120 $/ay

Premier: Aylık 200 $

CERVIS puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar CERVIS hakkında ne diyor?

G2 yorumcusunun görüşlerini dinleyin:

Tamamen özelleştirilebilir, kurulumu, bakımı ve kullanımı kolaydır ve gönüllülerin daha aktif katılımını sağlar. Daha geniş gruplarla iletişim kurmamızı sağlar ve yeni gönüllülerin fırsatlara bağımsız olarak kaydolmasını mümkün kılar. Cervis'i bulana kadar yıllarca başka platformlar aradık. Başka hiçbir şeyi kullanmazdım.

🧠 İlginç Bilgi: Derneklerde yapılandırılmış bir gönüllü yönetimi ve takip süreci bulunmadığında, ilk kez gönüllü olanların yalnızca %19'u ikinci kez gönüllü olarak geri dönüyor. Kişiselleştirilmiş iletişim için teşekkür mesajlarını otomasyon ile otomatikleştiren ve gelecekteki fırsatlar sunan dijital platformlar bu boşluğu doldurabilir.

6. GetConnected by Galaxy Digital (Topluluk çapında ağları yöneten, birden fazla konumda faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi)

Çoğu araç tek bir kuruluşa odaklanırken, GetConnected ortak bir merkezde paylaşılan gönüllü havuzuna yönelik fırsatlar yayınlamanıza olanak tanır. Bu, tüm şehir veya bölge genelinde hizmetlerin genel görünümünü görmek isteyen United Ways ve büyük belediye departmanları için standart seçimdir.

Platform, Shift, Sustain ve Amplify olmak üzere belirli kademelere ayrılmıştır, böylece temel kayıt araçlarıyla başlayabilirsiniz. Ardından, üniversiteler için karmaşık Hizmet Öğrenimi özelliklerine veya işler için kurumsal etki izlemesine geçmenize olanak tanır. Bu geniş ağlarda veri doğruluğunu sağlamak için sistem, çevrimdışı çalışan bir Check-in Kiosk içerir.

GetConnected by Galaxy Digital'ın en iyi özellikleri

Fırsatları ağ genelinde tanıtın, böylece birden fazla ortak kurum tek bir merkezi topluluk portalından gönüllüleri işe alabilsin

Mezuniyet koşulları için saatlerin otomatik olarak doğrulanması da dahil olmak üzere, öğrenciler ve öğretim üyeleri için özel olarak hizmet öğrenimi verilerini izleme

Destekçileriniz için bir gönüllü özgeçmişi oluşturun ve becerileri ile etkilerinin doğrulanmış geçmişini indirmelerine olanak tanıyın

Toplumdaki acil durumlarda gönüllüleri hızlı bir şekilde harekete geçirmek ve izlemek için özel ş Akışlarıyla afet müdahalesini yönetin

GetConnected by Galaxy Digital sınırlamaları

Modüllerin çokluğu nedeniyle yönetici gösterge panelinin öğrenme eğrisi oldukça yüksektir

Sistem, ileri düzey teknik bilgi olmadan markalaştırılması veya biçimlendirilmesi zor olan katı şablonlar kullandığından e-posta özelleştirme sınırlıdır

Galaxy Digital'in GetConnected fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

GetConnected by Galaxy Digital puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (150'den fazla yorum)

Capterra: 4,4/5 (70'den fazla yorum)

Galaxy Digital'in GetConnected uygulaması hakkında gerçek kullanıcılar ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

Gönüllü fırsatlarını ve topluluk etkinliklerini yönetmek için harika bir yazılım. Bir sivil toplum kuruluşunda baş kullanıcıyım ve genel olarak yazılımdan memnunuz.

7. Volgistics (Uzun vadeli sözleşme olmadan kapsamlı özelleştirme ihtiyacı olan kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi)

Volgistics aracılığıyla

Kendi yönetim sisteminizi oluşturma fikrini seviyor ancak sıfırdan başlamak istemiyorsanız, Volgistics denemeniz gereken iyi bir araçtır. Bu araç, özellikleri bir ışık anahtarı gibi açıp kapatmanıza olanak tanır. Yalnızca kullandığınız kadar ödersiniz; bu da "ya hep ya hiç" mantığına dayanan kurumsal paketlere kıyasla adeta bir nefes gibidir.

İhtiyacınız olmayan alanları gizleyebilir, sekmeleri kuruluşunuzun terminolojisine uyacak şekilde yeniden adlandırabilir ve planınızı her ay yukarı veya aşağı yönde ölçeklendirebilirsiniz. Standart planlamanın ötesinde, Volgistics, arka plan kontrolü sürelerinin dolması gibi zamana duyarlı gereklilikleri izlemenize yardımcı olan bir Tickler kontrol listesi özelliği içerir, böylece hiçbir gönüllü uygun izin olmadan sahaya çıkmaz.

Volgistics'in en iyi özellikleri

Veritabanınızın yalnızca misyonunuz için önemli olan bilgileri izlemesini sağlamak için her veri alanını gizleyerek veya yeniden adlandırarak özelleştirin

Dönüm noktası izlemesini otomasyonla gerçekleştirerek gönüllülerin doğum günlerini, iş yıldönümlerini veya belirli hizmet saati hedeflerine ulaştıkları zamanları kutlayın

VicTouch modülü ile yerinde zaman kayıt sistemini etkinleştirin; böylece gönüllüler bir tablet kioskunda giriş yapabilir ve çalışma saatlerini kaydederek ile yerinde zaman kayıt sistemini etkinleştirin; böylece gönüllüler bir tablet kioskunda giriş yapabilir ve çalışma saatlerini kaydederek zaman takibini otomatik olarak gerçekleştirebilirler

Tek bir hesapla birden fazla konumu yönetirken, her konum yöneticisine yalnızca kendi takımına erişim izni verin

Volgistics'in sınırlamaları

Telefon desteğinin olmaması, sorun giderme işlemlerini e-posta ile sınırlı kalacağınız anlamına gelir; bu da canlı bir etkinlik sırasında hızlı bir cevaba ihtiyacınız olduğunda sinir bozucu olabilir.

Karmaşıklık iki ucu keskin bir kılıç olabilir, çünkü yüksek düzeyde özelleştirme, sistemi kurmanın önemli ölçüde zaman alması anlamına gelir

Volgistics fiyatlandırması

50 gönüllüye göre fiyatlandırma hesaplayıcısı: Aylık 17 $

Volgistics puanları ve yorumları

G2: 4,1/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (70'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Volgistics hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcuya göre:

Volgisifics çok basit ve kullanımı kolay! Özel özelleştirmeler ve seçimler açısından oldukça esnek!

8. iVolunteer (Yüksek bir fiyat etiketi olmadan ücretsiz bir deneyim isteyen küçük ve orta boyutlu kuruluşlar için en iyisi)

iVolunteer aracılığıyla

iVolunteer, temel abonelik paketinde bile tamamen ücretsiz kalan platformlardan biridir. Bu özelliği, yüksek maliyetli kurumsal paketlere bağlanmadan destekçileri için profesyonel ve dikkat dağıtıcı unsurların olmadığı bir ortam sağlamak isteyen kar amacı gütmeyen kuruluşlar için iyi bir seçimdir.

Platform, görev tabanlı planlama için özel olarak geliştirilmiştir ve tek günlük bir tiyatro prodüksiyonundan tekrarlanan aşı kliniklerine kadar her şeyi yönetmenize olanak tanır. Arayüzü minimalist ancak işlevseldir. Örneğin, Yeni Etkinlik Sihirbazı, önceki etkinlik yapılarını saniyeler içinde kopyalamanıza yardımcı olarak sizi tekrarlayan kurulum işlerinden kurtarır.

iVolunteer'ın en iyi özellikleri

Herhangi bir planda ücretsiz kayıtları başlatın ve gönüllülerinizin amacınızı desteklemeye çalışırken üçüncü taraf pazarlama faaliyetleri tarafından dikkatlerinin dağılmamasını sağlayın

Yeni Etkinlik Sihirbazı 'nı kullanarak önceden ayarlanmış şablonlarla karmaşık programlar oluşturun

Gönüllülerin kendi çalışma saatlerini ve yaklaşan vardiyalarını izlemeleri için My Commitments portalını etkinleştirin

Katılımcıları yerinde kayıt altına almanıza ve raporlarınızı otomatik olarak güncellemenize olanak tanıyan bir mobil giriş uygulamasıyla katılımı doğrulayın

iVolunteer'ın sınırlamaları

Yönetici gösterge paneli mobil cihazlara uyumlu değildir; bu da tablet veya telefon kullanmaya çalıştığınızda etkinlikleri yönetmekte veya düzenlemelerde zorlanacağınız anlamına gelir

Görsel tasarım, yıllardır önemli ölçüde modernize edilmemiş bir düzen gibi görünüyor ve bu da kullanıcılara hantal gelebilir

iVolunteer fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Standart Plan: Özel fiyatlandırma

Premium Plan: Özel fiyatlandırma

iVolunteer puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,7/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar iVolunteer hakkında ne diyor?

İşte Capterra'daki bir yorumcuya nasıl yardımcı olduğu:

Bu, her yıl düzenlenen 2 günlük bir etkinlik için 100'den fazla gönüllüyü organize etmemi sağladı. Kurulumu çok basit ve kolay. Gönüllülerin hangi alanlarda daha fazla yardıma ihtiyaç duyulduğunu ve hangilerinin oldukça iyi doldurulduğunu görebilmeleri için harika bir boş yer tablosu sağladı.

9. Track It Forward (Saat kaydı ve dönüm noktası izlemesine öncelik veren okullar ve hizmet kulüpleri için en iyisi)

Track IT Forward aracılığıyla

Track It Forward, gönüllülerin kendi zamanlarını kolayca kaydetmelerine odaklanır. Bu yazılım, öğrencilerin mezun olmak için belirli bir hizmet saati sayısına ulaşmaları gereken K-12 okulları ve üniversite programları için favori bir seçenektir. Koordinatörün verileri manuel olarak girmesi yerine, gönüllüler mobil uygulamayı veya bir web bileşeni kullanarak saatlerini onay için gönderir.

Bu self servis yaklaşımı, idari yükü personelin omuzlarından kaldırarak hizmet kayıtlarının dönem sonunda evrak yığını haline gelmek yerine gerçek zamanlı olarak güncellenmesini sağlar.

Dönüm noktaları özelliği, bireyler veya gruplar için belirli hedefler belirlemenizi sağlar. Örneğin, bir okul 40 saatlik mezuniyet şartı belirleyebilir ve hem öğrenci hem de koordinatör bu hedefe yönelik canlı bir ilerleme çubuğunu görebilir.

Track It Forward'ın en iyi özellikleri

Gönüllülerin zamanlarını, konumlarını ve hatta işlerinin fotoğraflarını doğrudan akıllı telefonlarından gönderebilmeleri için mobil saat kaydı özelliğini etkinleştirin

Mezuniyet koşulları, ödül seviyeleri veya üyelik hedeflerine yönelik ilerlemeyi otomatik olarak izlemek için özel dönüm noktaları belirleyin

GPS işaretleri ve imzalarla saatleri doğrulayarak, her gönüllü vardiyası için yerinde bulunmanıza gerek kalmadan veri toplamanızın doğru olmasını sağlayın

Zaman takibi bileşenlerini doğrudan kendi web sitenize yerleştirin, böylece gönüllüler işlerini kaydetmek için ayrı bir portala gitmek zorunda kalmasınlar

Track It Forward'ın sınırlamaları

Gelişmiş doğrulama özelliği en pahalı paketlerde sunulmaktadır; bu da temel planı kullanan daha küçük takımların GPS ve imza özelliklerinden mahrum kalacağı anlamına gelir

Etkinlik yönetimi, saat izlemesinden sonra ikinci planda gelir; bu nedenle, karmaşık planlama veya bekleme listesi özelliklerine ihtiyacınız varsa, bu yazılım size biraz yetersiz gelebilir.

Track It Forward fiyatlandırması

Temel: 100 kullanıcı için aylık 15 $

Premium: 100 kullanıcı için aylık 30 $

Gelişmiş: 100 kullanıcı için aylık 45 $

Track It Forward puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,6/5 (30'dan fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Track It Forward hakkında ne diyor?

İşte bir Capterra yorumcusunun görüşü:

Bu yazılımın kullanımı kolaydır ve size farklı yerlerdeki gönüllülük etkinliklerine kaydolma ve tüm gönüllülük saatlerinizi ve tarihlerinizi izleme fırsatı sunar.

10. WhenToHelp (Otomasyonlu, matematik odaklı bir planlayıcıya ihtiyaç duyan, karmaşık vardiya düzenlerine sahip kuruluşlar için en iyisi)

via WhenToHelp

WhenToHelp, herkesin tercihlerini dikkate alan özel bir Otomatik Doldurma algoritması kullanır: kim iş yapmayı tercih ediyor, kim belirli saatleri sevmiyor ve kim yardım edemiyor. Ardından tek bir tıklamayla sizin için en mantıklı programı oluşturur.

Platform, esnek destekçilerinizin tercih ettikleri vardiyaları almasını sağlarken fazla mesai veya tükenmişliği önleyerek planlamanın zihinsel yükünü üstlenir.

WhenToHelp'in en iyi özellikleri

Otomatik Doldurma algoritmasını kullanarak gönüllülerin tercihlerine ve uygunluk durumlarına göre vardiyaları otomatik olarak atayın ve program çakışmalarını ortadan kaldırın

Gönüllü Takas Panosu 'nu etkinleştirin, böylece takımınız bir koordinatörün müdahalesine gerek kalmadan açık vardiyaları bağımsız olarak takas edebilir veya alabilir.

Her gönüllü için tercih ettiği ve istemediği zamanları ayarlayın, böylece sistem en esnek destekçilerinizi gerçekten istedikleri vardiyalarla ödüllendirebilsin

Son dakika açığı veya acil bir program değişikliği olduğunda, tüm gönüllü tabanınıza anında ulaşmak için acil metin uyarıları gönderin

WhenToHelp'in sınırlamaları

Odak noktası tamamen planlamadır; bu nedenle, ayrıntılı gönüllü özgeçmişlerini, verimlilik izlemesini , geçmiş kontrolünü veya bağışçı verilerini depolamak için bir yere ihtiyacınız varsa, ayrı bir araca ihtiyacınız olacaktır.

Programları ve kullanıcıları oluşturmak ve yönetmek için çok fazla kurulum gereklidir, bu da zaman alıcıdır

WhenToHelp fiyatlandırması

Abonelik tabanlı fiyatlandırma modeli

WhenToHelp puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar WhenToHelp hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

whentohelp.com'un onayından sonra bu programın kar amacı gütmeyen kuruluşlar için ücretsiz olmasını çok seviyorum! Küçük bütçeli kar amacı gütmeyen kuruluşlara yardım eden bir şirket için ne harika bir şey!

11. Volunteero (Entegre e-öğrenme ve ödül sistemine sahip, mobil öncelikli bir deneyime ihtiyaç duyan kuruluşlar için en iyisi)

Volunteero, sadece bir veritabanı olmaktan ziyade eksiksiz bir katılım sistemi olarak işlev görmesi için tasarlanmıştır. Platform, işe alım ve koordinasyonun idari yükünü azaltmaya odaklanıyor ve referans toplama ve vardiya hatırlatıcıları gibi manuel görevleri otomasyonla gerçekleştirerek personele ayda 100 saatten fazla zaman kazandırdığını iddia ediyor.

Ayrıca, destekçilerinizin yolculuğunu oyunlaştırmanıza olanak tanıyarak katılım paradoksunu da hedefliyor. Gönüllüler, hizmet dönüm noktalarına ulaştıklarında otomatik dijital rozetler kazanır ve bu rozetler mobil profillerinde göze çarpan bir şekilde görüntülenir.

Volunteero'nun en iyi özellikleri

Gönüllünün referanslarına dijital formlar göndererek ve tamamlanma durumlarını otomatik olarak izleyerek referans toplama sürecini otomatikleştirin

Gönüllüleri, yardım ettikleri müşterilere doğrudan bağlayan özel bir veritabanı ile gönüllü-müşteri görevlerini yönetin

Zapier aracılığıyla 4.000'den fazla uygulamayla entegre edin ve gönüllü verilerinizi mevcut e-posta, pazarlama veya CRM araçlarınıza dakikalar içinde bağlayın

Volunteero'nun sınırlamaları

LMS şu anda geliştirme aşamasındadır, yani tam özellikli, yerleşik bir çözüme ihtiyaç duyan kuruluşların yakında çıkacak modülü beklemesi gerekecektir.

Gösterge paneli, aktif katılım üzerine yoğun bir şekilde odaklanmaktadır; bu da, yalnızca basit bir isim ve iletişim bilgi listesi saklamanız gerekiyorsa, sizi bunaltıcı hissettirebilir.

Volunteero fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Volunteero puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Volunteero hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcuya göre:

Gönüllü kayıtları ve faaliyetleri üzerinde tam kontrol sağlayan, son derece kullanıcı dostu bir gönüllü yönetim platformu. Gönüllülerin görevlere kaydolup rapor gönderebilecekleri web/uygulama tabanlı etkileşimli platform. Hem yöneticiler hem de gönüllüler için tek adres; yaptığımız işleri kolaylaştırmak için çok sayıda otomasyon özelliği sunar.

12. VolunteerLocal (Vardiya planlaması, kiosk check-in ve kayıt işlemlerine ihtiyaç duyan, büyük ve etkinlik yoğunluğu yüksek kuruluşlar için en iyisi)

VolunteerLocal, yüksek hacimli ve engelsiz kayıt ol işlemleri için tasarlanmıştır. Birkaç dakika içinde herkese açık bir bağlantı oluşturabilirsiniz ve gönüllüler şifre ayarlamaya bile gerek kalmadan vardiyalarını seçebilirler.

Ayrıca, kredi kartı işlemcileriyle entegre olduğu için kayıt akışında mikro bağış toplama işlemlerini de gerçekleştirebilirsiniz. Bu sayede gönüllüler, katılımlarının en yüksek olduğu anda kendi etkinlik tişörtlerini satın alabilir veya küçük bir bağışta bulunabilir. Bu özellikler, gönüllülerin tek seferlik yardımcılıktan finansal destekçiliğe geçişini kolaylaştırır.

VolunteerLocal'ın en iyi özellikleri

Gönüllülerin hesap oluşturmadan vardiyalarını seçmelerine izin vererek dönüşüm oranlarını artırmak için ücretsiz kayıt özelliğini etkinleştirin

Check-in kioskları kurun ve herhangi bir tableti, yerinde katılım izleme için bir self-servis istasyonuna dönüştürün

Entegre kredi kartı işleme özelliği sayesinde, kayıt akışında gönüllü tişörtleri satmak veya bağış toplamak için ödemeleri doğrudan işleyin.

Bekleme listelerini otomasyon ile otomatikleştirerek, popüler vardiyalar için sıradaki kişiyi bilgilendirerek iptalleri anında doldurun

VolunteerLocal'ın sınırlamaları

Mevcut verilerinizi önceki platformunuzdan sisteme aktarmak zor olabilir

Bireylere metin ve e-posta gönderme özelliği yoktur

VolunteerLocal fiyatlandırması

Discover Plan: 200 $/etkinlik

Grow Plan: 800 $/etkinlik

Enterprise Planı: 3000 $/etkinlik

VolunteerLocal puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,8/5 (180'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar VolunteerLocal hakkında ne diyor?

İşte bir Capterra yorumcusunun görüşü:

Tüm gönüllü verilerimizi tek bir yazılımda tutabilme ve bağışçı veritabanımızla iletişim kurabilme özelliğini çok beğeniyoruz. Özel Alanlar ve farklı uygulamalar, kuruluşumuzdaki belirli gruplar için ayrı etkinlikler oluşturmamızı sağlıyor. Müşteri hizmetleri ve yazılımın kuruluşumuza daha iyi uyum sağlaması için sorunları çözmemize yardımcı olma becerileri birinci sınıf.

13. Mobilize (Önceden var olan geniş bir ağdan gönüllü toplaması gereken savunuculuk grupları ve siyasi kampanyalar için en iyisi)

via Mobilize

Diğer platformlar kendi kitlenizi getirmenizi gerektirirken, Mobilize benzer amaçlara sahip destekçilere etkinliklerinizi çapraz tanıtım yaparak kitle bulmanıza yardımcı olur. Bu ağ etkisi, etkinliklerinizin benzer hareketlerle zaten ilgilenen destekçilere otomatik olarak gösterilmesi anlamına gelir ve bu da katılımcı bulma maliyetlerinizi düşürür.

Ayrıca platform, otomatik SMS ve e-posta hatırlatıcıları kullanarak, veriye dayalı bir hatırlatma döngüsüyle katılımcıların son anda vazgeçme oranlarıyla mücadele etmek üzere tasarlanmıştır. Tek seferlik etkinlik kayıtlarını uzun vadeli aktivistlere dönüştürmek için özel olarak tasarlanmış bu platform, yüksek riskli savunuculuk ve hızlı tepki gerektiren organizasyonlar için iyi bir seçimdir.

En iyi özellikleri harekete geçirin

Mobilize Network 'ü kullanarak etkinliklerinizin, yeni fırsatlar arayan milyonlarca aktif gönüllüye otomatik olarak gösterilmesini sağlayın

En iyi gönüllülerin sizin adınıza kendi akran etkinliklerini düzenlemelerine olanak tanıyın ve ek personel masrafı olmadan hareketinizin büyümesini sağlayın

Destekçileri arkadaşlarını davet etmeye ve katılımlarını onaylamaya teşvik eden optimize edilmiş e-posta ve metin hatırlatıcılarıyla hatırlatma döngüsünü otomatikleştirin

EveryAction, NGP VAN ve Salesforce ile verilerinizi gerçek zamanlı olarak senkronize ederek gönüllü faaliyetlerinizin her zaman ana destekçi veritabanınıza yansıtılmasını sağlayın

Mobilite sınırlamaları

Arayüz, etkinlik odaklı eylemler için yoğun bir şekilde optimize edildiğinden, uzun vadeli hastane veya müze rollerı gibi sürekli hizmetler için daha az uygundur.

Bazen Mobilize bir etkinlik için çok fazla hatırlatıcı e-posta gönderir ve bu da önemli olanları izlemeyi zorlaştırır

Mobilize fiyatlandırması

Ücretsiz Plan: Sınırlı ücretsiz deneme

Özel fiyatlandırma

Mobilize puanları ve yorumları

G2: 4,8/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Mobilize hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcu şöyle diyor:

Mobilize, otomatik onay metinleri ve e-postalarıyla katılımcıların son anda iptal etme oranlarını azaltarak etkinlik kayıtlarını izlemek ve katılım teyitlerini yönetmek için harika bir araçtır.

14. Better Impact (Gönüllü programlarının finansal yatırım getirisini kanıtlaması gereken köklü sivil toplum kuruluşları için en iyisi)

Gönüllülerin kendi profillerini yönetmelerine olanak tanıyan tam hizmetli bir veritabanı istiyorsanız, Better Impact dikkate alınabilecek bir seçenek olabilir. Personelinizin verileri manuel olarak girmesine gerek kalmadan kayıtlarınızın doğruluğunu korur. Kısacası, Better Impact zaman tasarrufuna odaklanır; özellikle, planlama lojistiğini ve hatırlatıcıları otomasyon yoluyla otomatikleştirerek koordinatörlere haftada 15 saate kadar zaman kazandırdığını iddia eder.

Bu yazılımın en belirgin özelliği, ham hizmet saatlerini yönetim kurulunuz veya bağışçılarınız için ölçülebilir bir iş senaryosuna dönüştürmenizi sağlayan Gönüllü Yazılımı ROI Hesaplayıcısı'dır.

Oryantasyon ve eğitim süreçlerinizi yazılımın yerleşik e-Öğrenim modüllerine taşıyarak, otomasyonla çalışan yeterlilik yolları oluşturabilirsiniz. Bu sayede, gönüllüler ancak gerekli eğitim testlerini geçtikten sonra belirli bir vardiyaya kaydolabilirler.

Better Impact'in en iyi özellikleri

Gönüllülerin kendi programlarını kendileri oluşturmasına izin verin; böylece takımınız bir portal veya mobil uygulama üzerinden kendi vardiyalarını seçebilir ve e-posta ile gidip gelen yazışmaları ortadan kaldırabilirsiniz.

Özel e-Öğrenim modülleri oluşturarak işe alım ve eğitim süreçlerinizi çevrimiçi ortama taşıyın ve her yeni çalışanın ilk vardiyasına başlamadan önce hazır olmasını sağlayın

Gönüllü çalışma saatlerini ölçülebilir finansal değere ve paydaşlar için toplumsal sonuçlara dönüştüren tek tıklamayla ROI raporları oluşturun

Yüksek katılım oranlarını korumak ve herkesi program değişikliklerinden gerçek zamanlı olarak haberdar etmek için metin veya e-posta yoluyla otomatik vardiya hatırlatıcıları gönderin

Better Impact'in sınırlamaları

Gönüllülerin uygunluk durumlarını takvime yüklemelerine izin vermez, böylece kimse onlara vardiya atayamaz

Kullanıcılar başvuru formlarını kısıtlayıcı buluyor

Better Impact fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Better Impact puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (120'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Better Impact hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcunun görüşü şöyle:

Telefon uygulamalarını seven gönüllüler için kullanıcı dostudur. Müşteri hizmetleri birinci sınıftır. Ayrıca, sektörünüzdeki diğer kişilerin Better Impact'i nasıl kullandığını öğrenebileceğiniz kullanıcı grupları da mevcuttur.

15. Rallly (Sadece bir toplantı veya etkinlik zamanı üzerinde anlaşmaya varması gereken proje takımları için en iyisi)

via Rallly

Rallly, tam bir veritabanının getirdiği ek yük olmadan gönüllü toplantısı veya tek seferlik bir hizmet projesi için zaman ayırmanız gerekiyorsa pratik bir seçimdir. Bu, e-posta ile gidip gelmeyi ortadan kaldırmak için tasarlanmış hafif bir oylama aracıdır. Takvimde birkaç olası tarih seçip, bağlantıyı takımınıza gönderin ve kendileri için en uygun olanı seçmeleri için oylamaya bırakın.

Bu yazılım, planlamayı işbirliğine dayalı bir süreç olarak ele alır; bir anket sonuçlandıktan sonra, oy kullanan herkese otomatik olarak takvim davetiyeleri gönderebilir ve böylece takımınızı manuel olarak bilgilendirmenize gerek kalmadan idari işleri etkin bir şekilde tamamlar.

Rally, uzun vadeli hizmet saatlerini izlemese de, otomatik saat dilimi algılama özelliği sayesinde çok bölgeli koordinasyonu yönetebilmesi, onu dağıtım yapan takımlar için iyi bir mikro araç haline getirir.

Rally'nin en iyi özellikleri

Basit bir takvim arayüzünde olası tarih ve saatleri seçerek saniyeler içinde toplantı anketleri oluşturun

Zaman dilimleri arasında otomatik olarak senkronizasyon gerçekleştirin, böylece uzaktaki gönüllüler veya çok bölgeli takımlar anketi kendi yerel saatlerinde görebilsin

Ücretsiz olarak koordinasyonu sağlayan temiz ve minimalist bir arayüzde, üçüncü taraf pazarlama yerine programa odaklanmanızı kolaylaştırın

Başka bir hesap oluşturmaktan veya kişisel verilerini paylaşmaktan çekinen yeni gönüllüler için engelleri azaltmak amacıyla anonim katılımı sağlayın

Rally'nin sınırlamaları

Gönüllü veritabanı bulunmadığından, platformda iletişim bilgilerini, feragatnameleri veya hizmet geçmişini saklayamazsınız

Maksimum doluluk sınırları veya tekrarlayan vardiya düzenleri gibi vardiyaya özgü mantıklar bulunmadığından, günlük operasyonlar için uygun değildir

Rally fiyatlandırması

Hobi: Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 7 $

Rallly puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar Rallly hakkında ne diyor?

Bu, bir G2 yorumcusundan alınmıştır:

Takımların işlerini ve raporlamalarını ihtiyaçlarına göre özel hale getirmelerine olanak tanır ve diğer araçlarla entegrasyonlar sağlar.

16. TimeCounts (Temiz ve modern bir topluluk merkezi atmosferine öncelik veren küçük ve orta boyutlu takımlar için en iyisi)

TimeCounts aracılığıyla

Timecounts, geleneksel gönüllü veritabanlarının yerini, destekçilerin rol seçeneklerini inceleyip kaydolabileceği halka açık bir portal ile alır. Platform, yeni gönüllüler için zorunlu kontrol listeleri oluşturmanıza olanak tanıyarak, katılım sürecine odaklanır.

Sistem gönüllülerin bir vardiyaya katılmalarına izin vermeden önce, onlardan eğitim videolarını izlemelerini, sertifikalarını yüklemelerini veya dijital feragatname imzalamalarını isteyebilirsiniz.

Ayrıca, kayıt sırasında gönüllünün işverenini belirleyen entegre bir Double the Donation ortaklığı da bulunmaktadır. Bu, kuruluşunuzun Dollars for Doers hibelerini otomatik olarak izlemesini ve talep etmesini sağlar; bu programda şirketler, ekstra manuel raporlama gerektirmeden çalışanlarının gönüllü çalışma saatleri için para bağışlar.

TimeCounts'un en iyi özellikleri

Birkaç dakika içinde markalı bir Topluluk Merkezi kurun ve kuruluşunuzun renkleri ve stiline uyumlu, sorunsuz bir gönüllü deneyimi sunun

Her yeni üyenin vardiyalara kaydolmasına izin verilmeden önce eğitimini ve evrak işlemlerini tamamladığından emin olmak için işe alım kontrol listelerini otomasyonla otomatikleştirin

Güçlü dizin filtrelerini kullanarak özel etiketlere, becerilere veya belirli görevler için "onaylanmış" duruma göre gönüllüleri hızla bulun

İşe alım formlarınız ile ana veritabanınız arasında verilerin senkronizasyonunu otomatik olarak gerçekleştirerek manuel girişi ortadan kaldırın ve listenizi güncel tutun

TimeCounts'un sınırlamaları

Raporlama teknik olmaktan çok görsel niteliktedir; bu nedenle hızlı etki özetleri için harika olsa da, karmaşık devlet hibe denetimleri için gereken ayrıntılı derinlikten yoksun olabilir.

Özgeçmiş ek dosya özelliği yoktur

TimeCounts fiyatlandırması

Sonsuza Kadar Ücretsiz

Pro: Aylık 59 $ (yıllık faturalandırılır)

TimeCounts puanları ve yorumları

G2: 4,2/5 (25'ten fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek kullanıcılar TimeCounts hakkında ne diyor?

G2'deki bir yorumcu şöyle diyor:

Müşteri desteği benzersiz. Birçok sorum 10 dakika ile 24 saat arasında yanıtlandı veya ele alındı. Çok etkileyici.

17. Rosterfy (Otomasyonlu, uçtan uca işe alım sürecine ihtiyaç duyan küresel etkinlikler ve kuruluşlar için en iyisi)

Rosterfy, yüksek riskli gönüllü koordinasyonu için kurumsal düzeyde bir çözümdür. Binlerce kişiyi yönetmenin sadece bir takvimden daha fazlasını gerektirdiği Sidney Maratonu ve SXSW gibi büyük dünya etkinliklerinin arkasındaki platformdur. Akıllı otomasyonu kullanarak, ilk başvurudan eğitime ve sahada planlamaya kadar gönüllünün tüm yaşam döngüsünü yönetir.

Bu platform, Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) ve Hizmet Öğrenimi için özel modüller de içerir. Bu sayede kuruluşlar, tek bir gösterge paneli üzerinden hem bireysel gönüllüleri hem de tüm çalışan gruplarını ve üniversite bölümlerini yönetebilir.

Rosterfy'nin en iyi özellikleri

Manuel müdahaleye gerek kalmadan gönüllüleri işe alım, eğitim ve uygunluk kontrollerinden geçiren ş akışları oluşturarak işe alım sürecini otomasyonla otomatikleştirin

Takımınıza hareket halindeyken programlarına, eğitim materyallerine ve vardiya değişikliklerine gerçek zamanlı erişim sağlamak için özel bir gönüllü uygulama başlatın

E-rozetler, sertifikalar ve kuponlar kullanan bir ödül ve takdir programı uygulayarak, yüksek performans gösteren gönüllülerinizin gelecekteki etkinliklere katılımını sürdürün

Gerçek zamanlı veriler ve ROI izleme kullanarak gönüllü programınızın paydaşlar üzerindeki etkisini kanıtlamak için gelişmiş DEI ve ESG raporları oluşturun

Rosterfy'nin sınırlamaları

Güvenilir bir müşteri desteği yok

Sistemde yapılan değişikliklerin görünümü ve bunları kimin yaptığını gösteren bir denetim izi yoktur

Rosterfy fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Rosterfy puanları ve yorumları

G2: 4,4/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (35'ten fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Rosterfy hakkında ne diyor?

Bir Capterra yorumcusu bu aracı inceledi:

Kullanımı kolaydır ve Rosterfy'de çalışan personel her zaman bana yardımcı oluyor ve her şeyi daha verimli hale getirecek şekilde portalımızı iyileştirme önerilerinde bulunuyor. Sadece yönetici tarafında değil, kullanıcılarımız için de kullanıcı dostu olması çok önemli. Hatırlatıcı otomasyonlar kurduk ve bir geri bildirim sistemi entegre ettik.

18. HandsOn Bağlantı (Salesforce tabanlı bir CRM'ye ihtiyaç duyan büyük kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve çok uluslu organizasyonlar için en iyisi)

HandsOn Connect aracılığıyla

Kuruluşunuz basit kayıt formlarının ötesine geçtiyse HandsOn Connect'i kullanın. Artık Galaxy Digital ailesinin bir parçası olan bu yazılım, doğrudan Salesforce üzerine kuruludur ve birden fazla konumdaki devasa veri kümelerini yönetebilmesini sağlar. Karmaşık bağışçı kampanyaları, savunuculuk çalışmaları ve uluslararası programların yanı sıra binlerce gönüllü kaydını yönetmeniz gerekiyorsa, bu yazılım iyi bir seçimdir.

Küresel kuruluşlar için, platformun Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) gösterge paneli zaman içinde işlevini yerine getiriyor. Proje etki verilerinizi yıllık KSS raporları için dışa aktarılabilir metriklere otomatik olarak sınıflandırır.

Ayrıca, Salesforce'ta sıklıkla görülen teknik eksiklikleri gidermek için, arka uç yapılandırmanızı yönetmek üzere size özel bir yönetici sunan Sanal Sistem Yöneticisi hizmeti de sunuyorlar.

HandsOn Connect'in en iyi özellikleri

İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Çince ve diğer birçok dili destekleyen çok dilli bir arayüzle küresel gönüllü programlarını yönetin

Salesforce Nonprofit Success Pack içinde gönüllü ve bağışçı verilerinin senkronizasyonunu otomatik olarak gerçekleştirerek, hangi destekçilerin finansal katkı sağlama olasılığının en yüksek olduğunu belirleyin

LlamaSite eklentisini kullanarak özel HTML ve CSS şablonları oluşturun ve gönüllü fırsatlarınızı doğrudan WordPress sitenizde görüntüleyin

Projelerinizin küresel etki standartlarıyla tam olarak nasıl uyumlu olduğunu raporlayan önceden yapılandırılmış gösterge panelleriyle Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) izleyin

HandsOn Connect'in sınırlamaları

Platform Salesforce üzerine kurulduğundan ve genellikle sistemi kurmak ve bakımını yapmak için eğitimli bir yönetici gerektirdiğinden, giriş için yüksek teknik engel vardır.

Küçük gruplar için maliyet açısından çok yüksek olabilir, çünkü genellikle HandsOn Connect lisansının yanı sıra, yazılımdan en iyi şekilde yararlanmak için özel Salesforce danışmanlığı için de ödeme yapmanız gerekir.

HandsOn Connect fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

HandsOn Connect puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: 4,1/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar HandsOn Connect hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

Genel sitemizi düzenlemenin kolaylığı ve yönetici olmayan personelin ortak portalıyla etkileşim kurmasının kolaylığı. 3.0 sürümüne yapılan güncelleme, her şeyi çok daha iyi hale getirdi!

19. Givlly Gönüllü Yönetimi (Entegre bir öğrenim yönetim sistemine ihtiyaç duyan Sosyal Hizmet Kurumları (SSA'lar) ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar için en iyisi)

via Givlly

Givlly, gönüllülerin tüm yaşam döngüsüne odaklanır. Özel oryantasyon ve mülakatlardan, gönüllülerin belirli rollere yerleştirilmesine ve özel bir mobil uygulama aracılığıyla katılımlarının izlenmesine kadar her şeyi yönetir. Ayrıca bir bağışçı yönetimi modülü de içerdiğinden, gönüllü katılımınızın bağış toplama kampanyalarınızla nasıl doğrudan ilişkili olduğunu görebilirsiniz.

Entegre Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS), otomasyonla çalışan öğrenim yollarını destekler. Bu sayede, güvenlik veya veri gizlilik kursları gibi zorunlu uyum eğitimlerini doğrudan platformda düzenleyebilirsiniz. Bir gönüllü, kendisine atanan modülleri başarıyla tamamlayıp ilgili testleri geçtikten sonra "Onaylandı" durumuna geçirilir.

Givlly Gönüllü Yönetimi'nin en iyi özellikleri

Yerleşik Öğrenme Yönetim Sistemi (LMS) ile gönüllü eğitimlerini yönetin, kurslar düzenleyin ve sertifikaların izlemesini doğrudan platform üzerinden yapın

CSR izlemesini otomasyonla gerçekleştirerek, manuel veri girişi yapmadan kurumsal ortaklar için teşekkür mektupları ve etki raporları oluşturun

Yöneticiler ve gönüllüler için özel mobil uygulamaları kullanarak programları yönetin, katılımı izleyin ve hareket halindeyken iletişim kurun

Oryantasyon ş akışlarını özel olarak ayarlayarak, kuruluşunuzun güvenlik standartlarına uygun belirli mülakat aşamalarını ve eleme sorularını dahil edin

Givlly Gönüllü Yönetimi'nin sınırlamaları

Eski platformlara kıyasla sınırlı üçüncü taraf entegrasyonları, bu da tüm işlemler için öncelikle Givlly'nin yerleşik araçlarına güvenmenizi gerektirebilir

Geniş özellik yelpazesi, kullanıcıların tek bir arayüzde eğitim, bağış ve etkinlik modülleri arasında gezinmek zorunda kalması nedeniyle bir öğrenme eğrisi yaratır

Givlly Gönüllü Yönetimi fiyatlandırması

Özel fiyatlandırma

Givlly Gönüllü Yönetimi puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

20. Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi (Form gönderilerini otomatik görev panolarına dönüştürmek isteyen küçük takımlar için en iyisi)

Jotform aracılığıyla

Jotform, formlarıyla yaygın olarak bilinir, ancak Pano özelliği onu kar amacı gütmeyen kuruluşlar için gerçek bir proje yönetimi aracına dönüştürür. Bu özellik, gönüllünün başvuru formunu doldurması ile koordinatörün ona bir görev ataması arasındaki boşluğu kapatmak üzere tasarlanmıştır.

Birisi kayıt formunu gönderdiğinde, yazılım görsel bir panoda otomatik olarak bir görev kartı oluşturabilir ve böylece yeni gönüllülerin okunmamış gelen kutusunda kalmamasını sağlar.

AI Ajanları, gönüllülerin ilk taleplerini 7/24 karşılayabilir ve başvuru formunu doldurmadan önce kişiselleştirilmiş rehberlik sunar. Veri silolarını önlemek için güncellenen Salesforce Dinamik Ön Doldurma özelliği, CRM'nizden gerçek zamanlı verileri çekerek form alanlarını doldurmanıza olanak tanır ve gönüllü bilgilerinin tüm platformlarda tutarlı kalmasını sağlar.

Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi'nin en iyi özellikleri

Gönüllü form gönderilerini anında proje panonuzda eyleme geçirilebilir kartlara dönüştürerek görev oluşturma işlemi için otomasyon sağlayın

Öncelikleri ve son teslim tarihlerini yöneterek hibe başvuruları veya etkinlik izinleri gibi kritik öneme sahip son tarihleri izleyin

Takım üyelerinin gönüllü görev kartlarına doğrudan yorum ve durum güncellemeleri bırakmasına izin vererek gerçek zamanlı olarak işbirliği yapın

Entegre Jotform Sign özelliklerini kullanarak ilk kayıt sürecinde sorumluluk feragatnameleri ve gizlilik anlaşmaları için e-imzaları toplayın

Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi'nin sınırları

Bu platform, destekçi ilişkilerini yönetmek için uzun vadeli bir CRM yerine formlar ve görevler üzerine kurulduğundan, özel bir gönüllü veritabanı değildir.

Gönderi sınırları, Ücretsiz ve alt seviye planlar için geçerlidir; bu, her ay çok sayıda gönüllü kaydı alıyorsanız kısıtlayıcı olabilir.

Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi fiyatları

Başlangıç: Ücretsiz plan

Bronz: Aylık 39 $

Gümüş: Aylık 49 $

Gold: Aylık 129 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (4.700'den fazla yorum)

Capterra: 4,7/5 (2600'den fazla yorum)

Gerçek kullanıcılar Jotform Gönüllü Yönetimi Paketi hakkında ne diyor?

Capterra'daki bir yorumcu şöyle diyor:

Kurulum ve veri toplama kolaylığı, form tasarımı oldukça anlaşılır. Teknik kesinti yaşanmıyor. Erişimi çok kolay.

ClickUp Volunteers doğru seçimdir!

Gönüllü yönetimi, takımınızın gerçek etkiye odaklanabilmesi için her şeyi birbirine bağlı tutmakla ilgilidir. Bu listedeki araçlar farklı şekillerde yardımcı olabilir, ancak ş akışlarınız formlar, elektronik tablolar, sohbetler ve raporlar arasında dağınık olduğunda, bazı şeyler gözden kaçmaya başlar.

ClickUp, tüm gönüllü iş akışınızı tek bir yerde toplayarak oyunun kurallarını değiştiriyor. Formlar ile kayıtları toplamaktan bunları anında eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmeye kadar, her şey başından itibaren düzenli kalır. Programlarınız büyüdükçe, ClickUp Brain gönüllü verilerini özetleyerek, eksiklikleri tespit ederek ve daha akıllı planlama yapmanıza yardımcı olarak her şeyi anlamlandırmanıza yardımcı olur.

İlerlemeyi izleme zamanı geldiğinde, Gösterge Panelleri güncellemeleri takip etmek zorunda kalmadan katılım, kaydedilen saatler ve program performansı hakkında size gerçek zamanlı bir görünüm sunar. Hemen bugün ClickUp'a ücretsiz kaydolun! ✅