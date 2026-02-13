İş, Yazma ve Araştırma için En İyi 10 Galaxy AI Alternatifi

Galaxy AI, Samsung Electronics'in akıllı telefonlar, tabletler ve giyilebilir cihazlar gibi Galaxy cihazlarına entegre ettiği bir dizi AI özelliğidir. Cihaz içi ve bulut AI'yı birleştirerek verimliliği, yaratıcılığı ve iletişimi destekler.

Platform, mobil cihazlarda hızlı düzenlemeler, özetler, çeviriler, metin yardımı ve hafif yazma görevleri için iyi iş yapar. Ayrıca, görüntü anlama ve bağlamsal tanıma gibi alanlarda Google Lens gibi araçlarla da örtüşür.

İşler daha karmaşık hale geldikçe, cihaz merkezli AI sistemlerinin sınırları ortaya çıkmaya başlıyor. Derin araştırma, uzun metin içeriği oluşturma, veri analizi, raporlama ve araçlar arası işbirliği gibi görevler genellikle yerel mobil AI'nın sağlayabileceğinden daha geniş yetenekler gerektirir.

İlerleyen bölümlerde, bu daha geniş kullanım alanlarını destekleyen Galaxy AI alternatiflerini inceliyor, her platformun sunduğu özellikleri, anahtar sınırlamaları ve fiyatlandırmayı özetleyerek daha etkili bir seçim yapmanıza yardımcı oluyoruz.

Galaxy AI alternatiflerinde nelere dikkat etmelisiniz?

Doğru seçim, özel kullanım durumunuza ve cihazdaki yardımın ötesinde AI'yı nasıl kullanmayı planladığınıza bağlıdır. Bununla birlikte, bir alternatif seçmeden önce değerlendirmeye değer birkaç temel faktör vardır.

Görevler ve dosyalar arasında süreklilik: Aracın, her komut veya oturumda sıfırlanmak yerine belgeler, konuşmalar veya projeler arasında bağlamı koruyabildiğinden emin olun.

İşbirliği ve paylaşımlı çalışma destekleri: AI kullanımını bireysel etkileşimlerle sınırlamak yerine, birden fazla kişinin aynı içerik, dosyalar veya ş akışları üzerinde çalışmasına olanak tanıyan Galaxy AI alternatiflerine öncelik verin.

Çıktı kalitesi ve tonu üzerinde kontrol: Galaxy AI'ya göre daha uygun maliyetli alternatifler seçerek, sınırlı özel özelleştirme ile tek seferlik yanıtlar üretmek yerine çıktıları iyileştirin, yineleyin ve yönlendirin.

Günlük iş araçlarıyla entegrasyonlar: Belgeler, elektronik tablolar, proje araçları, e-posta, bulut depolama ve tüm teknoloji yığınınızla bağlantı kuran bir araç arayın.

İşler büyüdükçe ölçeklenebilirlik: Araç, yalnızca hafif kişisel kullanım için optimize edilmek yerine, görevler daha karmaşık, sık veya takım tabanlı hale geldikçe de kullanışlı olmaya devam etmelidir.

Net sınırlar, fiyatlandırma ve veri işleme: Günlük işlerinizde platforma daha fazla güvenmeye başladıkça, kullanım sınırları, fiyatlandırma kademeleri ve veri güvenliği politikalarının nasıl değiştiğini değerlendirin.

En İyi Galaxy AI Alternatiflerine Genel Bakış

İşte en iyi alternatifler listemize giren tüm araçların hızlı bir karşılaştırma tablosu:

Araç Anahtar özellikler En uygun Fiyatlandırma* ClickUp İş yönetimi, belgeler, AI yazma yardımı, görev otomasyonu, işbirliği Cihazdaki AI'nın ötesinde iş, belge ve işbirliğini organize eden takımlar Sonsuza Kadar Ücretsiz; kurumsal işletmeler için özel özelleştirme imkanı mevcuttur Microsoft Copilot Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams'de AI yardımı Belgeler, toplantılar ve e-posta için Microsoft 365 kullanan takımlar Ücretsiz; ücretli planlar kullanıcı başına aylık 18 $'dan başlıyor. Claude Uzun bağlamlı akıl yürütme, belge analizi, yazma ve araştırma ş akışları Uzun belgeler ve karmaşık analizlerle çalışan yazarlar ve araştırmacılar Ücretsiz; ücretli planlar aylık 20 $'dan başlıyor. Google Gemini Araştırma, belge düzenleme, çok modlu girişler, görsel ve işitsel çıktılar Arama, belgeler ve yaratıcı araştırmayı bir araya getiren takımlar Ücretsiz; ücretli planlar 7,99 $/ay'dan başlıyor. ChatGPT Yazma, planlama, araştırma, özel asistanlar, paylaşılan Çalışma Alanları Esnek, genel amaçlı bir AI asistanına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar Ücretsiz; ücretli planlar aylık 8 $'dan başlıyor. Linguix Dilbilgisi, üslup tutarlılığı, şablonlar, çok dilli yazma destekleri Günlük iş iletişimini standartlaştıran takımlar Ücretsiz; ücretli planlar aylık 99 $'dan başlıyor. Alteryx Veri hazırlama, analitik otomasyon, yönetilen AI ş Akışları Veri yoğun analiz ve karar akışlarını otomasyonla gerçekleştiren takımlar Kullanıcı başına aylık 250 $'dan başlayan ücretli planlar Krater. ai Metin, görüntü, ses ve animasyon oluşturma Görsel ve multimedya içerikleri üreten yaratıcı takımlar Aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar Magai Birden fazla AI modeline, kişiliğe ve komut yönetimi erişimi Birden fazla AI modeliyle çalışan ileri düzey kullanıcılar ve ajanslar Kullanıcı başına aylık 30 $'dan başlayan ücretli planlar NinjaChat AI Belge analizi, özetler, zihin haritaları, görüntü oluşturma Belgeleri ve medyayı öğrenme kaynaklarına dönüştüren genelciler Aylık 9 $'dan başlayan ücretli planlar

En İyi Galaxy AI Alternatifleri

Aşağıda, verimliliği artırmanıza, ş akışlarını otomasyonla gerçekleştirmenize, içerik oluşturmanıza ve kullanıcı dostu bir arayüz üzerinden verimli bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olabilecek Galaxy AI alternatiflerini ayrıntılı olarak inceleyeceğiz:

1. ClickUp (Tüm işleriniz için en iyi AI asistanı)

ClickUp Brain ile e-postaları ve mesajları hızlı bir şekilde oluşturun

Sohbet tabanlı AI araçları, cevaplar üretme konusunda mükemmeldir. Ancak uygulama konusunda yetersiz kalırlar.

ClickUp, AI'nın projelerinizin, görevlerinizin ve belgelerinizin içinde doğrudan çalıştığı, birleştirilmiş bir AI çalışma alanı olarak tasarlanmıştır.

ClickUp'ın Galaxy AI'nın 1 numaralı alternatifi olarak nasıl bir performans sergilediğini görelim 👇

Çalışma Alanınızdaki her şeyi aranabilir ve erişilebilir hale getirin

İlk olarak, ClickUp Enterprise Search tüm iş verilerinizi tek bir arama alanına getirir. Çeşitli araçlarınızdaki (Drive, Notion, Slack, Gmail ve daha fazlası dahil) dağınık bilgileri tek bir doğru kaynak haline getirir.

AI ile tüm Çalışma Alanınızı ve bağlı araçlarınızı arayın

Çalışma Alanınızdaki her şey aranabilir ve erişilebilir.

Anahtar kelimelere dayanan geleneksel arama araçlarının aksine, doğal dili anlayarak soruları yorumlar ve sonuçları tam bağlam içinde sunar. ClickUp içeriği sık sık indekslediğinden, aramalarınız Çalışma Alanınızın en son durumunu yansıtır.

✏️ Not: Tüm araçlarınızda arama yapmak, verilerinizi riske atmak anlamına gelmez. ClickUp Connected Search, her şeyi bulunabilir ve güvenli tutar. Platform, GDPR, ISO, HIPAA ve SOC 2 uyumluluğu ile desteklenir ve üçüncü taraf veri eğitimi veya saklama yoktur.

İşinizi anlayan bağlamsal AI

Bağlantılı Arama, ihtiyacınız olanı bulmanıza yardımcı olur. Sırada ne var?

Yerleşik bağlamsal AI olan ClickUp Brain, bunu anlamanıza yardımcı olur.

Basit bir dille sorular sorun, proje güncellemelerinin hızlı özetlerini alın, engelleri belirleyin, projeleri özetleyin ve toplantı tutanaklarından eylem ögelerini çıkarın.

Docs, yorumlar, Slack konu dizileri ve toplantı notları arasında dağılmış görevlerle bir ürün lansmanını yönettiğinizi varsayalım.

Şunu yazın: "Q3 lansmanını bloke eden nedir?"

ClickUp Brain, Çalışma Alanınızda görev durumları, gecikmiş bağımlılıklar, son yorumlar ve toplantı tutanakları gibi canlı verileri tarar. Tasarım onaylarının beklemede olduğunu, iki mühendislik görevinin geciktiğini ve yasal incelemeyle ilgili bir bağımlılığın çözülmediğini belirler.

Buradan şunları yapabilirsiniz:

Paydaşlar için lansman durumu özeti oluşturun

Engelleri, sahipleri ve son teslim tarihleri olan atanmış görevlere dönüştürün

Çözülmemiş onaylar için otomatik olarak takip işlemleri oluşturun

Proje belgesini en son yürütme durumuyla güncelleyin.

ClickUp Brain'i kullanarak sorular sorun, anında yanıtlar alın ve işlerinizi basitleştirin.

ClickUp'ta AI'yı kişisel asistan olarak kullanarak sürekli bağlam değiştirmeyi önleyebilir ve odaklanmanızı geri kazanabilirsiniz 👇

Aynı Çalışma Alanında birden fazla AI modeline erişin

ClickUp Brain, tek bir arayüzden birden fazla harici AI modeline erişim sağlar. Araçlar arasında geçiş yapmanıza, sekmeler arasında gezmenize veya ayrı abonelikleri yönetmenize gerek yoktur.

Model erişimi ClickUp Brain aracılığıyla soyutlaştırılır. Tüm AI kullanımı, Çalışma Alanınız içinde merkezi, izinli ve denetlenebilir kalır. Bu, takımlar farklı görevler için birden fazla bağımsız AI aracına güvendiklerinde sıklıkla meydana gelen parçalanmayı önler.

ClickUp Brain ile önde gelen LLM'lere tek bir yerden erişin.

Yaygın kullanım örnekleri şunlardır: Uzun metinler için mantık yürütme, derinlemesine analiz ve sentez için Claude .

Hızlı taslak oluşturma, uygulama ve görev düzeyinde işler için ChatGPT

Bilgi yoğun veya çapraz referanslı araştırmalar için Gemini

📌 Örnek: Bir strateji takımı, Gemini'yi kaynak ağırlıklı araştırmaları analiz etmek, Claude'u içgörüleri bir anlatıya dönüştürmek ve ChatGPT'yi bu anlatıyı eyleme geçirilebilir görevlere dönüştürmek için kullanabilir — tüm bunları ClickUp'tan ayrılmadan yapabilir.

Ağır işler Süper Ajanlar tarafından yapılacak

Süper Ajanlar, Çalışma Alanınızda sürekli çalışan ortam AI asistanlarıdır. Görevler, zaman çizelgeleri, bağımlılıklar ve etkinlik modellerinde neler olup bittiğini gözlemler, ardından koşullar değiştikçe her seferinde bir komut gerekmeden yanıt verir.

Super Agents, birinin sorunu fark etmesini veya güncelleme talep etmesini beklemek yerine, arka planda işleri yürütmeye devam eder.

📌 Örnek: Bir Süper Ajan şunları yapabilir: Sprint retrospektiflerini sentezleyin ve bir sonraki sprint başlamadan önce teslimat risklerini vurgulayın.

Gecikmiş veya durmuş görevleri tespit edin ve doğru sahiplerine otomatik olarak bildirin.

Proje ilerlemesini izleyin ve paydaşlar için düzenli durum güncellemeleri oluşturun

Bağımlılıklar tamamlandığında veya durumlar değiştiğinde takip görevlerini tetikleyici olarak kullanın 🎥 AI destekli proje yönetimi için Süper Ajanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu videoyu izleyin.

ClickUp'ın en iyi özellikleri

Konuşmaları işle ilgili tutun. ClickUp Chat ile mesajları görevlere dönüştürün, sahiplerini etiketleyin ve kararları, konu başlıklarında kaybolmak yerine uygulamayla bağlantı içinde tutun.

ClickUp otomasyonlarını kullanarak basit, kod gerektirmeyen kurallar veya AI destekli mantık ile tekrarlayan işleri otomatikleştirin.

ClickUp'ı Google Drive, Slack, Gmail, GitHub, Zoom, Notion ve daha fazlası gibi araçlarla bağlayın. ClickUp Entegrasyonları , dosyaları, konuşmaları ve güncellemeleri tek bir sistemde tutar, böylece ClickUp Çalışma Alanınız tek kaynak haline gelir.

Sesinizi kullanarak fikirlerinizi, yorumlarınızı veya güncellemelerinizi yakalayın ve Talk to Text ile anında yapılandırılmış metne dönüştürün.

ClickUp sınırlamaları

Geniş özellik aralığı, ilk kez kullanan kullanıcılar için biraz zorlayıcı olabilir.

ClickUp fiyatlandırması

ClickUp puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (10.850'den fazla yorum)

Capterra: 4,6/5 (4.500'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ClickUp hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç akışları hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

ClickUp, tüm görevlerimizi, belgelerimizi, hedeflerimizi ve zaman takibimizi tek bir çalışma alanında bir araya getiriyor. 2018'den beri kullanıyoruz ve hem iç ş Akışlarını hem de müşteri projelerini yönetmek için inanılmaz derecede esnek. Özelleştirilebilir görünümler (Liste, Pano, Takvim vb.) ve ayrıntılı otomasyon seçenekleri, her hafta saatlerce zaman kazanmamızı sağlıyor. Ayrıca, sık sık yapılan özellik güncellemeleri, platformu iyileştirme konusunda ciddi olduklarını gösteriyor.

2. Microsoft Copilot (Belgeler, toplantılar ve e-postalarda AI desteği isteyen Microsoft 365 kullanan takımlar için en iyisi)

Microsoft Copilot aracılığıyla

Microsoft Copilot, belgeler, toplantılar ve iletişimde yaygın olarak kullanılan AI kullanım örneklerini destekleyen, AI destekli bir dijital yardımcıdır. Merkezinde, en yeni modellerle desteklenen güvenli, kurumsal düzeyde bir sohbet arayüzü bulunmaktadır.

Hız için Hızlı Yanıt ve karmaşık muhakeme için Derin Düşünme arasında geçiş yapabilirsiniz. Yoğun toplantı tutanakları veya çoklu dosya projeleri üzerinde iş yaparken de yararlıdır.

Takım işbirliği için Copilot Pages sağlam bir Çalışma Alanı sunar. Sohbet yanıtlarının bir kısmını herkesin birlikte düzenleyebileceği, diğer dosyalardan içerik ekleyebileceği ve paylaşılan materyalleri iyileştirebileceği bir sayfaya çekebilirsiniz.

Ayrıca, daha derin araştırmalar ve yapılandırılmış problem çözme için tasarlanmış Copilot Notebooks da bulunmaktadır. Dosyaları, toplantı notlarını ve web bağlantılarını tek bir not defterinde toplayarak Copilot'u uzun süreli bir projenin tüm bağlamına oturtabilirsiniz.

Microsoft Copilot'un en iyi özellikleri

Açık uçlu komutlar kullanarak içerik taslağı oluşturun, fikirler üretin, listeler oluşturun ve bilgileri düzenleyin.

Copilot'u Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi halihazırda kullandığınız Microsoft 365 uygulamalarıyla eşleştirerek formül önerileri alın, e-posta konuları özetleyin ve toplantıları özetleyin.

VoIP ve PSTN aramalarında önemli noktaları, sahipleri ve sonraki adımları yakalayarak arama yöneticisini otomasyonla otomatikleştirin.

Microsoft Copilot sınırlamaları

Microsoft 365 kullanıcısı olmayanlar için Copiliot erişilemez durumda.

Microsoft Copilot fiyatlandırması

Microsoft 365 Copilot Sohbet: Uygun bir Microsoft 365 aboneliği ile ücretsiz olarak kullanılabilir.

Microsoft 365 Copilot İş: Kullanıcı başına aylık 18 ABD doları

Microsoft 365 Copilot Kurumsal: Kullanıcı başına aylık 30 $

Microsoft Copilot puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (200'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Microsoft Copilot hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Microsoft Copilot'ta en çok sevdiğim şey, halihazırda kullandığım araçlar içinde akıllı bir asistan gibi davranarak içerik oluşturmama, verileri analiz etmeme veya bilgileri hızlı bir şekilde özetlememe yardımcı olmasıdır. En yararlı özelliği, tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlama, fikir üretme ve manuel olarak toplamak çok daha uzun sürebilecek içgörüler sunma yeteneğidir.

Microsoft Copilot'ta en çok sevdiğim şey, halihazırda kullandığım araçlar içinde akıllı bir asistan gibi davranarak içerik oluşturmama, verileri analiz etmeme veya bilgileri hızlı bir şekilde özetlememe yardımcı olmasıdır. En yararlı özelliği, tekrarlayan görevlerde zaman tasarrufu sağlama, fikir üretme ve manuel olarak toplamak çok daha uzun sürebilecek içgörüler sunma yeteneğidir.

3. Claude (Uzun belgeler ve karmaşık analitik görevlerle çalışan yazarlar ve araştırmacılar için en uygun seçenek)

Claude aracılığıyla

Claude AI, netlik, güvenlik ve karmaşık muhakeme için tasarlanmış gelişmiş bir konuşma yapay zekasıdır.

Anthropic tarafından geliştirilen bu araç, belgeleri analiz edebilir, bilgileri özetleyebilir ve yapılandırılmış metinler taslaklayabilir. Claude AI, API'ler aracılığıyla içerik boru hatları ve geliştirici araçlarıyla entegre olarak işbirliğine dayalı ş akışlarını destekler.

İlk olarak, kritik analizden uzun metin yazımına kadar zorlu görevlerde uzman düzeyinde işbirliğiyi destekler. Belgeleri bir kez yükleyip konuşmalar sırasında bunlara başvurabilirsiniz. Bu, tutarlılık gerektiren iş akışlarında sürdürülebilir AI için çok değerlidir.

Tek bir oturumda kitapların tamamını, uzun PDF'leri veya büyük kod tabanlarını inceleyebilir, bu da onu 100 sayfalık belgeleri özetlemek veya manuel parçalama yapmadan karmaşık sistemlerde gezinmek için çok uygun hale getirir.

Claude'un en iyi özellikleri

Claude'un yanıtları oluşturmak için kullandığı cümlelerin ve pasajların tam referanslarını alın, böylece daha doğrulanabilir ve güvenilir sonuçlar elde edin.

CRM kayıtlarını güncellemek veya yığınınızda toplantılar planlamak gibi yüzlerce araç ve API ile işlerinizi gerçekleştirin.

Verileri analiz edin, görselleştirmeler oluşturun, belgeleri inceleyin, kararları değerlendirin veya anahtar seçimleri analiz edin.

Claude sınırlamaları

Aylık 20 dolarlık plana sahip kullanıcılar, sık sık sıkı karakter ve konuşma sınırlarından bahsediyorlar. Bu sınırlar, kodlama gibi uzun ve tekrarlayan görevleri kesintiye uğratabilir.

Claude fiyatlandırması

Ücretsiz

Pro: Aylık 20 dolar

Max: Kullanıcı başına aylık 100 $'dan başlayan fiyatlarla

Takım (5 veya daha fazla kişi için) Standart koltuk: Kullanıcı başına aylık 25 $ Premium koltuk: Kullanıcı başına aylık 150 $

Standart koltuk: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium koltuk: Kullanıcı başına aylık 150 $

Enterprise: Özel fiyatlandırma

Standart koltuk: Kullanıcı başına aylık 25 $

Premium koltuk: Kullanıcı başına aylık 150 $

Claude puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (90+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (25+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Claude hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Claude çok zeki görünüyor ve doğal ve sezgisel yanıtlar veriyor. Yanıtlar, bir insandan bekleyebileceğiniz türden. ChatGPT gibi halüsinasyon görmüyor gibi görünüyor. Aksine, bir soruya yanıtı olmadığında bunu kabul ediyor. Ayrıca, önceki konuşmaları ChatGPT'den daha iyi hatırlama eğiliminde. Claude, yüklenen dosyaları analiz etme ve inceleme konusunda da harika bir iş çıkarıyor.

Claude çok zeki görünüyor ve doğal ve sezgisel yanıtlar veriyor. Yanıtlar, bir insandan bekleyebileceğiniz türden. ChatGPT gibi halüsinasyon görmüyor gibi görünüyor. Aksine, bir soruya yanıtı olmadığında bunu kabul ediyor. Ayrıca, önceki konuşmaları ChatGPT'den daha iyi hatırlama eğiliminde. Claude, yüklenen dosyaları analiz etme ve inceleme konusunda da harika bir iş çıkarıyor.

📮 ClickUp Insight: Ankete katılanların %62'si ChatGPT ve Claude gibi konuşma tabanlı AI araçlarını kullanıyor. Tanıdık chatbot arayüzleri ve içerik oluşturma, veri analizi ve daha fazlasını yapabilen çok yönlü yetenekleri, çeşitli roller ve sektörlerde bu kadar popüler olmalarının nedeni olabilir. Ancak, kullanıcı her seferinde AI'ya soru sormak için başka bir sekmeye geçmek zorunda kalırsa, ilgili anahtar geçiş maliyeti ve bağlam değiştirme maliyetleri zamanla artar. Ancak ClickUp Brain ile durum böyle değil. Çalışma Alanınızda yer alır, üzerinde çalıştığınız şeyi bilir, düz metin komutlarını anlayabilir ve görevlerinizle son derece alakalı cevaplar verir! ClickUp ile verimliliğinizi 2 kat artırın!

4. Google Gemini (Arama, belgeler ve görsel çıktılar birleştiren araştırma ağırlıklı işler yapan takımlar için en iyisi)

Google Gemini aracılığıyla

Google Gemini, özellikle keşif, sentez ve sunum aşamalarını içeren projeler için öğrenme, araştırma ve yaratıcı işler için Google'ın AI asistanıdır.

Çalışma kılavuzlarını ve kaynak materyalleri yükleyebilir, ardından bu bilgileri testlere, sunumlara veya görsel açıklamalara dönüştürebilirsiniz. Bu çıktılar genellikle fikirleri test eden veya işbirlikçileri işe alan takımlar için erken aşama verimlilik araçları olarak fonksiyon görür.

Belgelerinizi, araştırmalarınızı veya konuşmalarınızı doğrudan Gemini'de düzenleyin. Bölümleri genişletebilir, tonu ayarlayabilir veya içeriği yerinde yeniden yapılandırabilirsiniz, böylece yinelemeli yazma akışlarında genellikle görülen sürtüşmeleri azaltabilirsiniz.

Deep Research ile Gemini, dakikalar içinde özel raporlar oluşturur. Bu konuşma tabanlı AI, bulguları slaytlara hazır özetler, grafikler ve yapılandırılmış özetlere dönüştürebilir. Google Çalışma Alanınız'da bu aracı kullanarak ham bilgilerden sunuma hazır çıktılara daha hızlı geçin.

Google Gemini'nin en iyi özellikleri

Web'de, Gmail'de, Drive'da ve Sohbet'te arama yaparak mevcut projeler ve toplantılar için ihtiyacınız olan bilgileri tam olarak elde edin.

Geçmiş Gemini konuşmalarınıza dayanarak, ne yazacağınız, bundan sonra ne öğreneceğiniz ve ş akışınızı nasıl iyileştireceğiniz konusunda kişiselleştirilmiş fikirler edinin.

Ekran görüntülerini, diyagramları, PDF'leri ve Beyaz Tahtaları birinci sınıf girdiler olarak anlayın ve saatlerce süren manuel transkripsiyon, açıklama ve gidip gelme işlemlerinden kurtulun.

Google Gemini'nin sınırlamaları

Bazen uzun ve karmaşık konuşmalarda nüansları korumakta zorlanır, bu da ayrıntıların kaybolmasına veya niyetin değişmesine neden olur.

Google Gemini fiyatlandırması

Ücretsiz

Google AI Plus: Aylık 7,99 $

Google AI Pro: Aylık 19,99 $

Google AI Ultra: 249,99 $/ay

Google Gemini puanları ve yorumları

G2: 4. 4/5 (360+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (50'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Google Gemini hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Gemini'yi, görüntü ve belge oluşturmaktan kapsamlı araştırma yapmaya kadar çeşitli görevler için kullanıyorum. Gemini'nin derin araştırma yeteneklerinin, herhangi bir kavram hakkında ayrıntılı bilgi bulmamı ve kapsamlı ayrıntılar ve alıntılar sunmasını çok seviyorum, bu gerçekten harika. Normalde çok daha uzun süren diyagram ve görüntü oluşturma işlemini çok kısa sürede yapabilme özelliği inanılmaz derecede değerli. Ayrıca, prototipler tasarlayabileceğim ve belgeleri kolayca oluşturabileceğim tuval özelliğini de çok beğeniyorum.

Gemini'yi, görüntü ve belge oluşturmaktan kapsamlı araştırma yapmaya kadar çeşitli görevler için kullanıyorum. Gemini'nin derin araştırma yeteneklerinin, herhangi bir kavram hakkında ayrıntılı bilgi bulmamı ve kapsamlı ayrıntılar ve alıntılar sunmasını çok seviyorum, bu gerçekten harika. Normalde çok daha uzun süren diyagram ve görüntü oluşturma işlemini çok kısa sürede yapabilme özelliği inanılmaz derecede değerli. Ayrıca, prototipler tasarlayabileceğim ve belgeleri kolayca oluşturabileceğim tuval özelliğini de çok beğeniyorum.

5. ChatGPT (Yazma, planlama ve araştırma için esnek bir AI asistanına ihtiyaç duyan bireyler ve takımlar için en iyisi)

ChatGPT aracılığıyla

Genel amaçlı bir AI aracıyla günlük işlerinizi basitleştirmek mi istiyorsunuz? ChatGPT'yi deneyin. Web'i tarayan, düzinelerce kaynağı sentezleyen ve tek bir akışta alıntılarla desteklenmiş bir yönetici özeti sunan derinlemesine, otonom araştırmalar yapabilir.

ChatGPT, pazarlama ve üründen operasyonlara ve eğitime kadar çeşitli sektörlerde yazma, planlama, analiz ve problem çözme işlemlerini destekler. Esnek, konuşma odaklı arayüzü, belirli bir cihaza veya ekosisteme bağlı kalmadan hızlı yanıtlar, yapılandırılmış çıktılar ve uyarlanabilir AI yardımı isteyen bireyler ve takımlar için popüler bir seçimdir.

ChatGPT'nin en iyi özellikleri

Takımınızla, özetler, talimatlar, komut dosyaları ve konuşmaların tek bir kaynak olarak saklanabileceği paylaşımlı proje alanları oluşturun.

Özel GPT'leri kuruluşunuz genelinde dağıtarak, herkesin kontrollü erişimle aynı alan adı özel asistanını kullanmasını sağlayın.

On binlerce kelimelik formlarda mantık, yapı ve üslubu koruyan model ile uzun formlar yazın ve düzenleyin.

ChatGPT sınırlamaları

Daha uzun konuşmalarda, modelin kendinden emin ama gerçekte yanlış bilgiler ürettiği halüsinasyon riski vardır.

ChatGPT fiyatlandırması

Ücretsiz

Go: Aylık 8 dolar

Artı: Aylık 20 dolar

Pro: Aylık 200 dolar

ChatGPT puanları ve yorumları

G2: 4,7/5 (1.400'den fazla yorum)

Capterra: 4,5/5 (300'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar ChatGPT hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

ChatGPT'de en çok takdir ettiğim şey, yanıt verme şekli. Yazı stilinizi analiz eder ve tercih ettiğiniz üslup ve yaklaşıma uygun yanıtlar sunar. Zengin bir bilgi hazinesi içerir ve mesleki görevlerimden günlük faaliyetlerime kadar her konuda yardımcı olur. Ürünlerle ilgili ve araştırma amaçlı e-posta şablonları oluşturmak için de çok yararlı buluyorum.

ChatGPT'de en çok takdir ettiğim şey, yanıt verme şekli. Yazı stilinizi analiz eder ve tercih ettiğiniz üslup ve yaklaşıma uygun yanıtlar sunar. Zengin bir bilgi hazinesi içerir ve mesleki görevlerimden günlük faaliyetlerime kadar her konuda yardımcı olur. Ürünlerle ilgili ve araştırma amaçlı e-posta şablonları oluşturmak için de çok yararlı buluyorum.

6. Linguix (İş iletişimi boyunca tutarlı gramer ve üslup gerektiren takımlar için en iyisi)

Linguix aracılığıyla

Linguix, günlük iletişimde tutarlılık, hız ve kontrol gerektiren takımlar için bir AI yazma uygulamasıdır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Portekizce, İtalyanca ve Lehçe dahil olmak üzere birçok dilde yazmayı destekler. Kısayollar ile, önceden yazılmış şablonlara anında genişleyen "//intro" gibi özel metin genişletmeleri oluşturabilirsiniz.

Linguix'in AI Rewriter özelliği, netliği, üslubu ve okunabilirliği iyileştirmek için alternatif ifadeler önerirken, İçerik Score özelliği karmaşıklığı ve kaliteyi değerlendirir. Yazılarınızı hedef kitlenize uyarlayabilirsiniz.

Hassas işler için Gizli Mod, oturum bittikten sonra metninizin saklanmamasını sağlayarak size gizlilik öncelikli bir düzenleme ortamı sunar.

Linguix'in en iyi özellikleri

Linguix'in kontrol SDK'sı veya gömülü düzenleyici bileşenlerini kullanarak ürününüze gerçek zamanlı gramer ve stil denetimi ekleyin.

Ürününüzün genelinde tutarlı bir üslup ve kalite sağlamak için tutarlı yazım kuralları, kısayollar ve şablonlar uygulayın.

Kullanıcılar yazarken, desteklenen birden fazla dilde bağlamsal yazma önerileri sağlayın.

Linguix sınırlamaları

Genel olarak, karmaşık hedef kitle, niyet ve iş bağlamı ile ilgili derin ve uzun formlu akıl yürütme yeteneklerinden yoksundur.

Linguix fiyatlandırması

Ücretsiz

Aylık: 30 $/ay

Linguix puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (125+ yorum)

Capterra: 4,6/5 (90+ yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Linguix hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Şirketimiz için önemli belgeler yazmak için kullandığımız en iyi araçlardan biridir. Yapay zeka teknolojisine sahip bir asistan sağlar ve projelerimizi, görevlerimizi ve makalelerimizi yazım ve dilbilgisi hataları olmadan teslim etmemize yardımcı olur. Ayrıca yazma becerilerimizi geliştirmemiz ve tekrarları gidermemiz için kurslar da sunar.

Şirketimiz için önemli belgeler yazmak için kullandığımız en iyi araçlardan biridir. Yapay zeka teknolojisine sahip bir asistan sağlar ve projelerimizi, görevlerimizi ve makalelerimizi yazım ve dilbilgisi hataları olmadan teslim etmemize yardımcı olur. Ayrıca yazma becerilerimizi geliştirmemiz ve tekrarları gidermemiz için kurslar da sunar.

7. Alteryx (Veri hazırlama ve analiz ş akışlarını otomasyonla gerçekleştiren orta ölçekli ve kurumsal takımlar için en iyisi)

Alteryx aracılığıyla

AI destekli kararları tek bir sohbet penceresinde değil, tüm kuruluş genelinde nasıl güvenilir hale getirebilirsiniz?

Alteryx, kurumsal ölçekte karar vermeyi işlevsel hale getiren bir analiz platformudur. Ham, parçalı verilerinizi yönetilebilir, tekrarlanabilir karar ş akışlarına dönüştürebilir.

Alteryx, AWS, Google Cloud ve Salesforce dahil olmak üzere iş verilerinizi depolayan sistemlere doğrudan bağlantı kurar ve 100'den fazla önceden oluşturulmuş konektör sunar.

Bu kılavuzla verilerinizi arayabilir, doğal dilde komutlar verebilir, görsel ş Akışları oluşturabilir ve bunları takımlar arasında paylaşabilirsiniz. Rol tabanlı erişim, sürüm kontrolü ve çalıştırma düzeyinde günlük kaydı özellikleri, otomatikleştirilmiş kararlarınızın güvenliği, denetlenmesi ve açıklanabilirliği açısından önemlidir.

Alteryx'in en iyi özellikleri

Veri temizleme ve hazırlama işlemlerini otomasyonla gerçekleştirerek pazarlama ve satış takımlarının doğru ve güncel verilerle çalışmasını sağlayın.

Zaman çizelgeleri, bütçeler, riskler ve bağımlılıklar Jira, CRM, ERP ve elektronik tablolarda yer alsa bile, projenin tam resmini tek bir yerde görebilirsiniz.

Ham proje verilerini karar almaya hazır görünümler (e-postalar, raporlar ve sunumlar) haline getirerek "Neler bloklanıyor?", "Neler sapıyor?" ve "Önceliklerini yeniden belirlememiz gerekenler neler?" sorularını yanıtlayın.

Alteryx sınırlamaları

Platform, verilerinin çoğunu belleğe yüklediği için, Spark tabanlı araçlara kıyasla yeterli RAM olmadan ş akışları zorlanabilir.

Alteryx fiyatlandırması

Başlangıç Sürümü: Kullanıcı başına aylık 250 $

Profesyonel Sürüm: Özel fiyatlandırma

Enterprise Sürüm: Özel fiyatlandırma

Alteryx puanları ve yorumları

G2: 4. 6/5 (660+ yorum)

Capterra: 4,8/5 (100'den fazla yorum)

Gerçek hayattaki kullanıcılar Alteryx hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Alteryx, veri harmanlama ve hazırlama konusunda özgün ve akıllıdır, bu da gelişmiş analizlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Program, tek bir uygulama altında hızlı istatistiksel, tahmine dayalı ve uzamsal analizler yapılmasını mümkün kılar. Alteryx, hız ve verimliliği artıran otomasyonuyla zamana odaklanmıştır.

Alteryx, veri harmanlama ve hazırlama konusunda özgün ve akıllıdır, bu da gelişmiş analizlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Program, tek bir uygulama altında hızlı istatistiksel, tahmine dayalı ve uzamsal analizler yapılmasını mümkün kılar. Alteryx, hız ve verimliliği artıran otomasyonuyla zamana odaklanmıştır.

8. Krater. ai (Görsel ve multimedya içeriklerini hızlı bir şekilde üreten pazarlama ve kreatif takımlar için en iyisi)

Krater. ai, saniyeler içinde metinsel ve görsel bağlam oluşturmanıza yardımcı olan bir AI araç setidir.

Veri analistleri, eğitimciler, pazarlamacılar, geliştiriciler veya araştırmacılar gibi hazır rollerden birini seçerek çıktıları daha net bir amaç doğrultusunda yönlendirin.

İçerik tarafında Krater, doğal dil aracılığıyla görüntü oluşturma ve düzenlemeyi destekler. Basit komutlar kullanarak bir sahneyi tanımlayabilir, arka planları değiştirebilir, ışıklandırmayı ayarlayabilir, renkleri değiştirebilir veya öğeler ekleyebilirsiniz. Ayrıca temel animasyon akışlarını da destekler, böylece bir görüntü yükleyip nasıl hareket etmesini istediğinizi tanımlayabilirsiniz.

Krater'ı diğerlerinden ayıran özelliği, modüler "eklemeler" kütüphanesidir. Bu komut tabanlı araçlar, SWOT analizi, rakip araştırması, transkripsiyon, anket tasarımı, başlık oluşturma ve SQL sorguları gibi kullanım durumlarını kapsar.

Krater. ai en iyi özellikleri

YouTube videoları, podcast'ler ve pop, rock, caz, klasik ve elektronik gibi her türden akışlar için orijinal fon müziği oluşturun.

PDF'leri, Word belgelerini ve görüntüleri platforma yükleyin ve belirli ayrıntıları çıkarın, dosyaları karşılaştırın veya anında özetler oluşturun.

Stok görsellere bağlı kalmadan sosyal medya gönderileri, reklamlar ve kampanyalar için özel görseller oluşturun.

Krater. ai sınırlamaları

Bazı çıktılar, tamamen cilalı, profesyonel bir standarda ulaşmak için hala manuel düzenleme gerektirir.

Krater. ai fiyatlandırması

Artı: Aylık 9 $

Pro: Aylık 20 dolar

Ultra: Aylık 49 dolar

Maksimum: 99 $/ay

Krater. ai puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Krater.ai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Platformun basit ve sezgisel olmasını çok beğeniyorum, AI araçlarına yeniyseniz bile zorlayıcı gelmiyor. Yanıt hızı etkileyici ve oluşturulan içeriğin alakalı ve yaratıcı olduğunu gördüm. Krater.ai'nin birden fazla AI özelliğini tek bir yerde bir araya getirmesini de takdir ediyorum, bu sayede farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak için zaman kaybetmiyorum.

Platformun basit ve sezgisel olmasını çok beğeniyorum, AI araçlarına yeniyseniz bile zorlayıcı gelmiyor. Yanıt hızı etkileyici ve oluşturulan içeriğin alakalı ve yaratıcı olduğunu gördüm. Krater.ai'nin birden fazla AI özelliğini tek bir yerde bir araya getirmesini de takdir ediyorum, bu sayede farklı uygulamalar arasında geçiş yapmak için zaman kaybetmiyorum.

9. Magai (Birden fazla AI modelinde işleri yöneten ileri düzey kullanıcılar ve ajanslar için en uygun seçenek)

via Magai

Hepsi bir arada üretken AI platformu Magai, konuşma sırasında AI modellerini değiştirmenize ve GPT talimatlarını modeller arasında yeniden kullanmanıza olanak tanır. Magai, bunları tek bir gösterge panelinde merkezileştirir.

Komut istemlerini kaydedebilir, sohbetleri düzenleyebilir ve dosya yükleyebilirsiniz. Takım işbirliği için, konuşmaları ve bağlamı saklayan AI sohbetine iş arkadaşlarınızı davet edin. İleride, takım veya proje düzeyinde özel erişim ve izinler belirleyin.

Prompt enhancer, belirsiz komut istemlerini otomatik olarak yüksek kaliteli girdilere yükseltir. Magai, yazma ve müşteri desteğinden analiz ve düzenli ifade kalıpları oluşturma gibi teknik yardımcı programlara kadar farklı türdeki işleri gerçekleştiren 40'tan fazla yerleşik persona içerir. Bu personas, talimatlarınızı bir kez depolar ve her modele uygular.

Magai'nin en iyi özellikleri

Her görev için en uygun AI modelini seçin; açılış sayfaları için ChatGPT'yi, e-posta dizileri için Claude'u ve görsel öğeler için Gemini'yi kullanın.

Runway ML, Kling Video ve Minimax'ın gelişmiş araçları dahil olmak üzere önde gelen üretken AI modellerini kullanarak video oluşturun.

Kolay bilgi paylaşımı için proje veya takım başına özel erişim, bağlam ve izinler belirleyin.

Magai sınırlamaları

Takım sohbetlerini paylaşmak sezgisel değildir; Çalışma Alanı içinde bile ayrı Paylaşım Grupları oluşturmak gerekir.

Magai fiyatlandırması

Solo: Kullanıcı başına aylık 30 $

Takım: Aylık 40 $

Magai puanları ve yorumları

G2: 4,5/5 (20'den fazla yorum)

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Gerçek hayattaki kullanıcılar Magai hakkında ne diyor?

Bir G2 kullanıcısı şöyle diyor:

Magai, hayal edebileceğiniz her şeye sahiptir. Metin-metin sohbetleri, 30'dan fazla LLM için seçenekler içerir ve takım, yeni modeller geliştirildikçe bunları ekler ve siler. Metin-Görüntü ve Görüntü-Görüntü modelleri de kapsamlıdır ve kendi Flux tabanlı LoRA'nızı geliştirme olanağı sunar. Sohbet fonksiyonları, LLM'nizi ve kişiliklerinizi ortada değiştirebilme dahil olmak üzere, kullanımı kolaydır.

Magai, hayal edebileceğiniz her şeye sahiptir. Metin-metin sohbetleri, 30'dan fazla LLM için seçenekler içerir ve takım, yeni modeller geliştirildikçe bunları ekler ve siler. Metin-Görüntü ve Görüntü-Görüntü modelleri de kapsamlıdır ve kendi Flux tabanlı LoRA'nızı geliştirme olanağı sunar. Sohbet fonksiyonları, LLM'nizi ve kişiliklerinizi ortada değiştirebilme dahil olmak üzere, kullanımı kolaydır.

10. NinjaChat AI (Belgeleri ve medyayı özetlere ve öğrenme kaynaklarına dönüştüren genelciler için en iyisi)

NinjaChat AI aracılığıyla

NinjaChat AI, GPT-4, Gemini ve Claude gibi harici AI modellerini merkezi bir hub'da birleştiren hepsi bir arada bir asistan platformudur.

NinjaChat'i blog yazıları, reklam metinleri, e-postalar, denemeler ve alıntılar yazmak için kullanabilirsiniz. Google, Facebook, LinkedIn ve Instagram gibi platformlar için özel araçlar da mevcuttur. Uzun metinlerle iş yapıyorsanız, metni özetleyebilir veya daha doğal hale getirmek için yeniden yazabilirsiniz.

Görsellerle iş yapmanız gerektiğinde, metinden görüntüler oluşturabilir, arka planları veya filigranları kaldırabilir ve görüntü kalitesini iyileştirebilirsiniz. Ayrıca ses, video, konuşma ve görüntüleri metne dönüştürerek medyayı metne dönüştürebilirsiniz.

NinjaChat AI'nın en iyi özellikleri

Metinden görüntüler geliştirin ve fikirlerinizi anında AI tarafından oluşturulan kapsamlı Zihin Haritalarına dönüştürün.

PDF'leri, YouTube videolarını veya düz metinleri, bilgileri daha kolay öğrenmenize ve gözden geçirmenize yardımcı olacak zihin haritalarına, flash kartlara veya akış şemalarına dönüştürün.

Metin yeniden yazarak üslubu, netliği ve akışı iyileştirin, garip cümleleri düzeltin, karmaşık fikirleri basitleştirin ve oluşturulan içeriğin daha doğal olmasını sağlayın.

NinjaChat AI sınırlamaları

Bazı kullanıcılar, özellikle daha basit tek amaçlı uygulamalarla karşılaştırıldığında, tüm çeşitli araç ve özelliklerini öğrenmek için bir öğrenme süreci gerektiğini bildiriyor.

NinjaChat AI fiyatlandırması

Başlangıç: Aylık 9 $

Pro: Aylık 18 dolar

Uzman: Aylık 25 dolar

NinjaChat AI puanları ve yorumları

G2: Yeterli sayıda yorum yok

Capterra: Yeterli sayıda yorum yok

Günlük İşlerinizi Genişletin Galaxy AI'nın 1 Numaralı Alternatifi ClickUp ile

Bu AI araçlarının çoğu işinizin dışında yer alır. Öte yandan, ClickUp'ın birleştirilmiş AI Çalışma Alanı, görevlerinizin, projelerinizin ve günlük akışlarınızın tam ortasında yer alır.

ClickUp, AI'yı canlı projeler, görevler, belgeler, konuşmalar ve zaman çizelgeleriyle tek bir sistemde birleştirir. Bu, AI'nın sadece sorduğunuz şeyi değil, aynı zamanda neler olup bittiğini, nelerin bloklandığını ve bir sonraki adımda nelerin yapılması gerektiğini de anladığı anlamına gelir.

Yakınsamanın faydaları şunlardır:

Bağlam, kopyalanan komutlarda değil, işin yapıldığı yerde yaşar.

Sahiplik ve zaman çizelgeleri sorumluluk duygusunu artırır

AI takım arkadaşlarınız olan Süper Ajanlar, sizin için yapılacak zor işleri yapar.

Birleştirilmiş bir AI Çalışma Alanı'nın gücünü keşfetmeye hazır mısınız? ClickUp'a ücretsiz kaydolun.

Sıkça Sorulan Sorular

Galaxy AI, cihaz üzerinde hızlı yardım (özetler, düzenlemeler, çeviriler) için harikadır, ancak projeler arasında bağlamı aktarmak için tasarlanmamıştır. İş belgeleri, görevler, onaylar ve birden fazla kişiyi kapsadığında, kararları, dosyaları ve takipleri birbirine bağlı tutan, uygulamalar arasında dağınık olmayan bir sisteme ihtiyacınız vardır.

İşleri kalıcı ve paylaşılabilir tutan araçlara öncelik verin: 1) belgeler ve görevler için paylaşılan alanlar 2) izinli işbirliği 3) yığınınızla entegrasyonlar 4) çıktıları, sahipleri ve son teslim tarihleri olan atanan eylem öğelerine dönüştürebilen AI

AI yanıtları tek seferlik yanıtlardır (özetler, yeniden yazımlar, fikirler). AI yürütme, sistemin bu çıktıları işe uygulayabileceği anlamına gelir; görevler oluşturma, belgeleri güncelleme, sahipleri atama, otomasyon tetikleyicileri kullanma ve ilerlemeyi izleme gibi. Böylece, içgörüler sohbet penceresinde kaybolmaz.

Takımlar, işin yapıldığı yeri merkezileştirerek AI'nın yayılmasını azaltır. Komut istemlerini, çıktıları, kararları ve takipleri paylaşılan bir Çalışma Alanı'nda (belgeler + görevler + sohbet) tutun, böylece sonuçlar aranabilir, izin verilebilir ve yeniden kullanılabilir hale gelir; kişisel sohbetlere ve sekmelere dağılmak yerine.

Genel AI araçları güçlüdür, ancak proje yapınızı, sahipliğinizi ve zaman çizelgelerinizi otomatik olarak anlamazlar. Bir Çalışma Alanı aracı, eksik olan katmanı ekler: AI çıktısını uygulamaya bağlar, böylece takımınız manuel olarak kopyala-yapıştır yapmadan "içgörü"den "tamamlandı"ya geçebilir.